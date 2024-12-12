WhatsApp กับ Google Messages: แอปแชทตัวไหนดีกว่ากัน?

WhatsApp เป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกในด้านการแชทและการสื่อสารส่วนบุคคล แต่รู้ไหมว่า Google กำลังค่อยๆ นำแพลตฟอร์มการส่งข้อความของตนเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของคุณ และมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณอาจใช้งานมันโดยไม่รู้ตัว
พบกับ Google Messages แอปข้อความเริ่มต้นที่เชื่อถือได้บนโทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่ คอยดูแลความปลอดภัยของข้อความทั้งหมดของคุณอย่างเงียบๆ ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) หรือรหัสโปรโมชั่นที่คุณอาจจะลืมใช้
ดังนั้น อะไรคือสิ่งที่ทำให้ WhatsApp และ Google Messages แตกต่างจากกัน? แม้ว่าพวกมันจะดูเหมือนกัน แต่แอปพลิเคชันส่งข้อความเหล่านี้มีความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้การสื่อสารส่วนตัวและธุรกิจของคุณแตกต่างออกไป
ในบทความนี้ เราจะทำการเปรียบเทียบ WhatsApp กับ Google Messages อย่างละเอียด และช่วยให้คุณตัดสินใจว่าแพลตฟอร์มใดสมควรที่จะมีที่บนหน้าจอหลักของคุณ
WhatsApp คืออะไร?
ก่อนอื่น เราเคยมีข้อความ SMS จากนั้น Facebook Messenger ก็เข้ามา และต่อมาก็กลายเป็น WhatsApp ที่กลายเป็นแอปส่งข้อความหลักของโลก ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ถึง 2 พันล้านคนซึ่งไม่เคยหันหลังกลับเลยตั้งแต่นั้นมา
WhatsApp ได้เชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อผู้คน ให้คุณสามารถส่งข้อความและรับเกือบทุกสิ่งได้—ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, ตำแหน่ง, และแม้กระทั่งเงินในบางภูมิภาค. มาดูคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของมันกัน.
คุณสมบัติของ WhatsApp
แล้วอะไรที่ทำให้ WhatsApp เป็นที่นิยมสำหรับการสื่อสารส่วนตัวและทางธุรกิจ?
สำหรับผู้เริ่มต้น, มันรองรับเกือบทุกความต้องการทางการสื่อสาร, ทำให้มันเป็นแอปที่เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวและธุรกิจ.
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเด่นทั้งเจ็ดของมัน:
คุณสมบัติ #1: การเข้ารหัสแบบครบวงจรและการควบคุมความเป็นส่วนตัว
การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางของ WhatsApp ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะคุณและบุคคลที่คุณกำลังส่งข้อความเท่านั้นที่สามารถเห็นการสนทนาของคุณได้—ซึ่งรวมถึงการโทร, ข้อความเสียง, และการแชร์ไฟล์ด้วย
นอกจากนี้ การควบคุมความเป็นส่วนตัวเช่น 'ล็อกแชท' ยังช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยในการสนทนาส่วนตัวด้วยรหัสผ่านหรือการล็อกด้วยไบโอเมตริกซ์ เพิ่มชั้นการป้องกันอีกขั้น
คุณสมบัติ #2: การโทรด้วยเสียงและวิดีโอพร้อมการแชร์หน้าจอ
การโทรด้วยเสียงและวิดีโอของ WhatsApp ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับใครก็ได้ทั่วโลก—โดยไม่มีค่าใช้จ่าย. การโทรกลุ่มสามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 32 คน และด้วยตัวเลือกการแชร์หน้าจอใหม่ คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของคุณได้อย่างง่ายดายขณะเดินทาง.
แน่นอนว่า WhatsApp ได้กลายเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการโทรขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ 3: การอัปเดตสถานะและช่องทาง
ฟีเจอร์สถานะของ WhatsAppช่วยให้ผู้ใช้สามารถโพสต์รูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความอัปเดตที่แสดงได้ 24 ชั่วโมง ในปี 2023 แอปได้เพิ่มฟีเจอร์ 'ช่อง' ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการกระจายข้อมูลสำหรับแบรนด์ ผู้สร้างเนื้อหา และบุคคลสาธารณะ เพื่อเข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง ทำให้ WhatsApp มีข้อได้เปรียบทางสังคม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์ 'รายชื่อกระจายข้อความ' ของ WhatsApp เพื่อส่งอัปเดตหรือโปรโมชั่นไปยังหลายรายชื่อติดต่อพร้อมกันโดยไม่ต้องสร้างกลุ่มแชท วิธีนี้จะช่วยให้ข้อความของคุณดูเป็นส่วนตัวมากขึ้นและมั่นใจได้ว่าเฉพาะผู้รับเท่านั้นที่จะเห็นข้อความของตน
คุณสมบัติที่ 4: การแชร์ไฟล์และการดูตัวอย่างเอกสาร
ด้วยขีดจำกัดการแชร์ไฟล์สูงสุดถึง 2GB, WhatsApp ทำให้การส่งเอกสารขนาดใหญ่และสื่อต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ การแสดงตัวอย่างเอกสารช่วยให้สามารถอ่านเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ก่อนดาวน์โหลด—ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่มีเวลาจำกัด
คุณสมบัติ #5: การแชทกลุ่มและการจัดการชุมชน
กลุ่มแชทของ WhatsApp รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 1,024 คน เหมาะสำหรับชุมชน, การนัดพบครอบครัว, และการแชททีม
ผู้ดูแลระบบยังได้รับเครื่องมือการจัดการชุมชน ซึ่งช่วยให้การเชื่อมโยงกลุ่มที่เกี่ยวข้อง, การโพสต์ประกาศ, และการจัดระเบียบการหารือเป็นไปได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ 6: การแก้ไขข้อความและสติกเกอร์ที่สร้างโดย AI
เคยส่งข้อความไปแล้วเห็นคำผิดในวินาทีต่อมาไหม?
ตอนนี้ WhatsApp อนุญาตให้คุณแก้ไขข้อความได้ภายใน 15 นาทีหลังจากส่ง และเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ คุณสามารถสร้างสติกเกอร์แบบกำหนดเองด้วย AI ได้ เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ แล้วปล่อยให้แอปจัดการส่วนที่เหลือ
คุณสมบัติ #7: การกล่าวถึงผู้ติดต่อในสถานะอัปเดต
ฟีเจอร์ใหม่นี้ช่วยให้คุณสามารถกล่าวถึงบุคคลได้สูงสุดห้าคนเป็นการส่วนตัวในสถานะของคุณ การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อที่กล่าวถึงเท่านั้น ทำให้เหมาะสำหรับการอัปเดตที่มีเป้าหมายเฉพาะ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณเป็นศิลปินอิสระ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อกล่าวถึงลูกค้าเฉพาะรายในอัปเดตสถานะที่แสดงภาพงานที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะเห็นเป็นอันดับแรกโดยไม่ต้องส่งข้อความโดยตรง
คุณสมบัติ #8: แคตตาล็อกธุรกิจ WhatsApp
ฟีเจอร์แคตตาล็อกของ WhatsApp Business ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างหน้าร้านดิจิทัลได้โดยตรงภายในแอป แสดงสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าเป้าหมายเห็นโดยไม่ต้องมีเว็บไซต์เต็มรูปแบบ
เจ้าของธุรกิจสามารถลงรายการสินค้าพร้อมรูปภาพ คำอธิบาย ราคา และลิงก์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากหน้าจอแชท
📌 ตัวอย่าง: ร้านเสื้อผ้าบูติกสามารถใช้ฟีเจอร์แคตตาล็อกของ WhatsApp Business เพื่อแสดงคอลเลกชันล่าสุดได้ ลูกค้าสามารถดูสินค้า ราคา และรายละเอียดต่างๆ ได้ภายในแชท ทำให้การค้นหาสินค้าใหม่หรือสินค้าตามฤดูกาลเป็นเรื่องง่าย เมื่อลูกค้าเห็นสินค้าที่สนใจ พวกเขาสามารถส่งข้อความถึงร้านโดยตรงเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าได้
ราคา WhatsApp
- WhatsApp ส่วนตัว: ฟรี
- แอป WhatsApp Business: ฟรี
- WhatsApp Business API: ราคาที่กำหนดเอง
Google Messages คืออะไร?
Google Messages คือบริการส่งข้อความของ Google ที่ผสมผสานระหว่างข้อความแบบดั้งเดิมกับ RCS (Rich Communication Services) ที่ทันสมัย
เดี๋ยวนะ RCS คืออะไร?
RCS หรือ Rich Communication Services คือบริการส่งข้อความที่เหนือกว่าข้อความธรรมดาอย่างมาก ในขณะที่ข้อความธรรมดาถูกจำกัดเพียงตัวอักษรพื้นฐานและข้อความไม่เกิน 160 ตัวอักษร RCS มอบประสบการณ์การส่งข้อความที่ทันสมัยด้วยการแชร์สื่อคุณภาพสูง ใบตอบรับการอ่าน ตัวบ่งชี้การพิมพ์ และแม้แต่การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางบนเครือข่ายที่รองรับ
สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ Android, RCS เปลี่ยนการส่งข้อความพื้นฐานให้กลายเป็นสิ่งที่คล้ายกับการส่งข้อความแบบเรียลไทม์.
มันช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาผ่าน Wi-Fi หรือข้อมูลมือถือ, แชร์รูปภาพและวิดีโอขนาดใหญ่, และเพลิดเพลินกับคุณสมบัติการโต้ตอบที่ทำให้การส่งข้อความน่าสนใจยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อผู้ให้บริการและประเทศต่าง ๆ รองรับ RCS มากขึ้น มันกำลังกลายเป็นมาตรฐานการส่งข้อความสากล
คุณสมบัติของ Google Messages
หลังจากที่มีผู้ใช้ RCS ถึง 1 พันล้านคนในปี 2023 แอป Google Messages ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นหลายอย่าง
มาดูกันทีละข้อ:
คุณสมบัติ #1: ลบ OTP (รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว) โดยอัตโนมัติ
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ Google Messages คือการที่ได้รับ OTP ทั้งหมดที่นั่น
แต่ตอนนี้คุณสามารถบอกลาข้อความที่รกไปด้วยรหัส OTP ที่กองพะเนินได้ ด้วยการเปิดใช้งานฟีเจอร์ 'ลบ OTP อัตโนมัติหลังจาก 24 ชั่วโมง' ในเมนูการตั้งค่า > การจัดการข้อความ วิธีนี้จะช่วยให้รหัสผ่านใช้ครั้งเดียวทั้งหมดหายไปหลังจาก 24 ชั่วโมง
🧠 คุณรู้หรือไม่: Google Messages กำลังพัฒนาความสามารถในการตรวจจับการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ใช้จากข้อความหลอกลวงเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุและการหลอกลวงงาน โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องบนอุปกรณ์ แอปสามารถระบุและย้ายข้อความที่น่าสงสัยไปยังโฟลเดอร์สแปมโดยอัตโนมัติหรือแจ้งเตือนผู้ใช้
คุณสมบัติ #2: ตั้งเวลาส่งข้อความเพื่อส่งในภายหลัง
ไม่เป็นไรถ้าคุณจำวันเกิดไม่ได้
ด้วย Google Messages คุณสามารถกำหนดเวลาส่งข้อความล่วงหน้าได้ เพียงพิมพ์ข้อความของคุณ กดปุ่มส่งค้างไว้ แล้วเลือกเวลาที่ต้องการ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการแจ้งเตือน—หรือสร้างความประทับใจให้ใครบางคนด้วยจังหวะเวลาที่ (ดูเหมือนจะ) สมบูรณ์แบบของคุณ
คุณสมบัติที่ 3: เพิ่มปฏิกิริยาต่อข้อความ
คิดว่าการใช้อีโมจิแสดงความรู้สึกมีไว้แค่ใน iMessage เท่านั้นหรือ? คิดใหม่ได้เลย!
Google Messages ช่วยให้คุณโต้ตอบกับข้อความได้โดยการกดค้างที่ข้อความแล้วเลือกอีโมจิ
ผู้ใช้ Android จะเห็นการตอบกลับได้ทันทีในแชท ส่วนผู้ใช้ iPhone จะได้รับข้อความแยกต่างหากที่ระบุว่า "[อีโมจิ] สำหรับ [ข้อความ]" สนุกใช่ไหมล่ะ?
คุณสมบัติ #4: ปักหมุดการสนทนาไว้ด้านบน
หากคุณคุยกับผู้คนมากมาย รายการสนทนาของคุณอาจดูเหมือนความวุ่นวาย
โชคดีที่ Google Messages อนุญาตให้คุณปักหมุดการสนทนาได้สูงสุดห้าบทสนทนาไว้ที่ด้านบนสุดของรายการแชทของคุณ
เพียงแค่กดค้างที่บทสนทนา แตะที่ไอคอนหมุด แล้วคุณจะไม่พลาดรายการโปรดของคุณอีกต่อไป
คุณสมบัติที่ 5: ฟังข้อความเสียงอ่านออกเสียง
ต้องการใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือไม่? Google Assistant สามารถอ่านข้อความของคุณออกเสียงได้เมื่อคุณพูดว่า 'อ่านข้อความของฉัน'
สิ่งนี้สามารถใช้งานได้กับแอปส่งข้อความใดก็ได้ตราบใดที่ข้อความนั้นอยู่ในแถบการแจ้งเตือนของคุณ และคุณยังสามารถตอบกลับด้วยเสียงของคุณได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนเปลี่ยนโทรศัพท์ ให้สำรองข้อความของคุณไว้ใน Google Drive เพื่อความสะดวกในการกู้คืนบนอุปกรณ์ใหม่ เพียงไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > สำรองข้อมูล เปิดสำรองข้อมูลไปยัง Google Drive แล้วแตะสำรองข้อมูลตอนนี้ ด้วยวิธีนี้ ข้อความทั้งหมดของคุณจะปลอดภัยและพร้อมสำหรับการโอนย้าย!
คุณสมบัติ #6: แชร์ตำแหน่งของคุณในข้อความ
เช่นเดียวกับ WhatsApp คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อความ "คุณอยู่ที่ไหน?" ใน Google Messages ได้โดยการแชร์ตำแหน่งของคุณโดยตรงใน Google Messages
แตะปุ่มบวก เลือก 'ตำแหน่งที่ตั้ง' แล้วส่งลิงก์ผ่าน Google Maps—รวดเร็ว แม่นยำ และช่วยประหยัดข้อความให้ทุกคน
คุณสมบัติที่ 7: โฟโตโมจิ
ด้วย Photomoji คุณสามารถสร้างการตอบกลับแบบกำหนดเองจากภาพถ่ายที่คุณชื่นชอบโดยใช้ Google AI
เปลี่ยนภาพถ่ายของคุณหรือสัตว์เลี้ยงของคุณให้กลายเป็นปฏิกิริยา บันทึกไว้ และให้เพื่อนของคุณใช้ในแชทกลุ่มได้เช่นกัน—เพราะใครล่ะที่ไม่อยากมีคลังปฏิกิริยาที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง?
คุณสมบัติ #8: เอฟเฟกต์หน้าจอ
เพื่อเพิ่มความสดใส Screen Effects ช่วยให้คุณส่งการตอบกลับแบบเคลื่อนไหวด้วยคำเฉพาะ เช่น "หิมะตก" หรือ "ยินดีด้วย"
ส่งคำค้นหาเหล่านี้ แล้วหน้าจอจะระเบิดออกมาเป็นแอนิเมชัน. นี่คือการล่าหาไข่ปัสกาที่สนุกเพื่อค้นหาทั้งหมด 15+ คำสั่งเอฟเฟ็กต์ที่ซ่อนอยู่.
ราคาของ Google Messages
- ฟรี
- การส่งข้อความธุรกิจ RCS: ฟรี (ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและบริษัทในเครืออาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม)
WhatsApp vs. Google Messages: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง WhatsApp และ Google Messages มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้การแชทของคุณฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และสนุกยิ่งขึ้น
WhatsApp ยังคงรักษาความคลาสสิกไว้ด้วยมาตรการความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดและความง่ายในการใช้งาน ในขณะเดียวกัน Google Messages ที่ขับเคลื่อนโดย RCS กำลังพยายามนำข้อความธรรมดาให้กลับมาสู่ยุค 2020 อีกครั้ง
นี่คือการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวระหว่าง WhatsApp กับ Google Messages เพื่อดูว่าแอปใดโดดเด่นในด้านสำคัญ:
คุณสมบัติ #1: การเข้ารหัสแบบครบวงจร
🏆 ผู้ชนะ: WhatsApp
WhatsApp เป็นผู้นำด้านการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางมาอย่างยาวนาน โดยปกป้องทุกอย่างตั้งแต่ข้อความ การโทร และการแชร์ไฟล์โดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่การเปรียบเทียบระหว่าง WhatsApp กับ Google Messages ในครั้งนี้จะเป็นชัยชนะของแอปจาก Meta
Google Messages ยังมีระบบเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับการแชทที่รองรับ RCS แต่ผู้ให้บริการเครือข่ายหรือบางภูมิภาคยังไม่รองรับ RCS ทำให้ WhatsApp เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือมากกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างแน่นหนา
คุณสมบัติ #2: การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
🏆 ผู้ชนะ: WhatsApp
เมื่อพูดถึงการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ WhatsApp คือผู้นำ ด้วยความสามารถในการรองรับการโทรกลุ่มได้สูงสุดถึง 32 คน และการโทรระหว่างประเทศฟรี WhatsApp จึงให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแอปประชุมขนาดเล็ก
Google Messages ในทางกลับกัน พึ่งพาการผสานรวมกับ Google Meet สำหรับการโทรผ่านวิดีโอ—ซึ่งยอดเยี่ยมหากคุณเป็นผู้ใช้ Meet อยู่แล้ว แต่ไม่ราบรื่นเท่ากับการโทรในตัวที่ WhatsApp มี
คุณสมบัติที่ 3: การปรับแต่งและการตอบสนอง
🏆 ผู้ชนะ: Google Messages
Google Messages ช่วยให้คุณแสดงออกได้อย่างแท้จริง ด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น สีฟองคำพูดแบบกำหนดเอง, Photomoji สำหรับการแสดงอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และเอฟเฟกต์หน้าจอแบบเคลื่อนไหว Google Messages เพิ่มความเป็นตัวคุณให้กับการแชทของคุณ
WhatsApp มีปฏิกิริยาพื้นฐานและวอลเปเปอร์ที่กำหนดเองได้ แต่เอฟเฟกต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Google เพิ่มความสนุกสนานและความทันสมัยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปรับแต่งส่วนตัว
คุณสมบัติที่ 4: การแชร์ไฟล์และสื่อ
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ. Google Messages (สำหรับคุณภาพสื่อ), WhatsApp (สำหรับความยืดหยุ่น)
Google Messages พร้อม RCS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งภาพและวิดีโอความละเอียดสูงได้—บอกลาภาพมีมที่แตกเป็นพิกเซล
อย่างไรก็ตาม WhatsApp รองรับประเภทสื่อและขนาดไฟล์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยรองรับไฟล์ขนาดใหญ่ถึง 2GB ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่หรือหลายรูปแบบ
คุณสมบัติที่ 5: การตอบกลับข้อความ
🏆 ผู้ชนะ: Google Messages
Google Messages ยกระดับการตอบกลับด้วยการให้ผู้ใช้สามารถตอบกลับด้วยอีโมจิใดก็ได้ที่ต้องการ พร้อมเพิ่มเอฟเฟกต์เคลื่อนไหว เช่น เอฟเฟกต์การตอบกลับ
คุณสมบัติที่ 6: การเข้าถึงผ่านเดสก์ท็อปและเว็บ
🏆 ผู้ชนะ: WhatsApp
ทั้งสองแอปสนับสนุนการแชทบนเดสก์ท็อป แต่ WhatsApp Web รู้สึกมั่นคงกว่า และไม่ต้องการ RCS สำหรับการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
Google Messages มีเวอร์ชันเว็บเช่นกัน แต่ถูกจำกัดด้วยความเข้ากันได้ของ RCS ทำให้ WhatsApp เป็นบริการที่ผู้คนเลือกใช้สำหรับการแชทข้ามอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติ #7: การแชร์ตำแหน่ง
🏆 ผู้ชนะ: WhatsApp
WhatsApp ทำให้การแชร์ตำแหน่งปัจจุบันของคุณเป็นเรื่องง่าย โดยคุณสามารถแชร์การอัปเดตได้ในช่วงเวลาที่กำหนด (15 นาที, 1 ชั่วโมง หรือ 8 ชั่วโมง)
ในทางกลับกัน Google Messages มีการแชร์ตำแหน่งผ่าน Google Maps แต่ค่อนข้างพื้นฐานกว่า สำหรับการนัดพบในการเดินทางหรือการอัปเดตตำแหน่ง ความยืดหยุ่นของ WhatsApp โดดเด่นกว่า
คุณสมบัติ #8: การป้องกันสแปม
🏆 ผู้ชนะ: Google Messages
รอบสุดท้ายของการประชันระหว่าง WhatsApp กับ Google Messages จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายหลัง
Google Messages ใช้การเรียนรู้ของเครื่องบนอุปกรณ์เพื่อบล็อกสแปมที่อาจเกิดขึ้น โดยจะแจ้งเตือนข้อความที่น่าสงสัยโดยอัตโนมัติโดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัว
WhatsApp ยังมีฟีเจอร์รายงานสแปมเช่นกัน แต่ความสามารถของ Google ในการตรวจจับการหลอกลวงเชิงรุกนั้นทำให้มีความได้เปรียบสำหรับผู้ที่ได้รับข้อความจำนวนมากจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
WhatsApp เทียบกับ Google Messages บน Reddit
เมื่อพูดถึง WhatsApp กับ Google Messages สมาชิก Reddit มีความเห็นแตกต่างกัน
ผู้ใช้ Reddit ชี้ให้เห็นว่าจุดเด่นของ WhatsAppอยู่ที่ฟีเจอร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ เช่น การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ ข้อจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการโทรกลุ่มที่สูง และการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวถึงความเรียบง่ายและการผสานรวมของ WhatsApp ว่า "เป็นแอปที่ฉันนึกไม่ออกว่าจะขาดมันได้อย่างไร"
ในทางกลับกัน แฟน ๆ ของ Google Messages โต้แย้งว่าความสามารถของแอป RCS (Rich Communication Services) ทำให้รู้สึกเหมือน iMessage สำหรับ Android โดยมีฟีเจอร์การรับทราบการอ่าน การแชร์สื่อความละเอียดสูง และตัวเลือกการปรับแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น โทนสีและอีโมจิแบบเคลื่อนไหว
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์การใช้ Google Messages บนอุปกรณ์ Galaxy โดยชื่นชม UI ที่สะอาดตา ปรับตัวได้ดี และฟีเจอร์การตอบกลับด้วยการแตะกลับ
อย่างไรก็ตามผู้ใช้บางรายยังคงรู้สึกไม่พอใจกับการที่ Google ยังไม่รองรับ RCS กับผู้ให้บริการทุกราย โดยมีผู้ใช้รายหนึ่งแสดงความเห็นว่า "ฉันชอบมันนะ แต่ RCS ยังไม่เสถียรในทุกเครือข่าย"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน WhatsApp และ Google Messages
ยอมรับกันเถอะ—การคุยเรื่องงานบน WhatsApp หรือ Google Messages นั้นอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้
WhatsApp แม้จะได้รับความนิยม แต่ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระดับมืออาชีพโดยเฉพาะ และถึงแม้ว่าจะสัญญาว่าจะรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล แต่ก็ยากที่จะมองข้ามปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในอดีตของ Meta
นอกจากนี้ แอปแชทอย่าง WhatsApp และ Google Messages ยังสามารถทำให้เสียสมาธิได้อย่างมาก ด้วยการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องจากแหล่งที่มาต่าง ๆ
ดังนั้น อะไรคือทางเลือกที่ดีสำหรับ Google Messagesที่สามารถแทนที่ WhatsAppได้ด้วย?
พบกับClickUp— มันเข้ามาเป็น 'แอปทุกอย่าง' ที่แท้จริงสำหรับการทำงาน โดยรวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการแชทแบบร่วมมือไว้ในแพ็คเกจที่เรียบร้อยเพียงหนึ่งเดียว
ClickUp หนึ่งเหนือกว่า #1: ClickUp Chat
ลองนึกภาพว่าคุณไม่ต้องสลับแอปเพื่อค้นหาข้อมูลโครงการหรือสร้างงานตามการสนทนา
ClickUp Chatมอบความสะดวกสบายนั้นด้วยการรวมการสนทนา งาน และโครงการไว้ในที่เดียว
ClickUp Chat ยังช่วยขจัด "ภาษีการสลับ"—เวลาและประสิทธิภาพที่สูญเสียไปจากการสลับระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
ทำไม ClickUp Chat ถึงมีความสำคัญ
- บริบทที่สอดคล้องกัน: การสนทนา งาน และโครงการทั้งหมดอยู่รวมกันในที่เดียว จึงไม่จำเป็นต้องคัดลอกรายละเอียดแชทไปยังงาน—ทุกอย่างเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ ด้วย Synced Threads การสนทนาที่เชื่อมโยงจะสอดคล้องกับงานและช่วยให้ติดตามไทม์ไลน์ของโครงการทั้งหมดได้อย่างราบรื่น
- การสร้างงานด้วย AI: สร้างงานจากข้อความแชทได้ทันที พร้อมบริบทและกำหนดวันครบกำหนดโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างศูนย์กลางความรู้กลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ การระดมความคิด และคำถามที่พบบ่อยได้
- การสื่อสารที่มุ่งเน้น: การแจ้งเตือนและ FollowUps™ ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามเฉพาะการสนทนาที่สำคัญเท่านั้น ลดสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ คุณยังสามารถปักหมุดแชทที่สำคัญ สร้าง ส่วน สำหรับการสนทนาที่เป็นระเบียบ และใช้ ข้อความโดยตรง สำหรับการสนทนาส่วนตัวหรือแบบตัวต่อตัว
📌 ตัวอย่าง: ทีมของคุณกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใน ClickUp Chat และมีคนเสนอว่า "เราต้องการแคมเปญโซเชียลมีเดีย" ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ความคิดนั้นจะกลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมกำหนดเวลาและรายละเอียด—ไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม งานแต่ละงานจะเชื่อมโยงกับการสนทนาที่เริ่มต้นไว้ เพื่อให้ทุกคนเห็นบริบทและเป้าหมายอย่างชัดเจน
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันเพิ่มเติมภายใน ClickUp Chat
- SyncUps สำหรับการโทร: จัดการประชุมเสียงและวิดีโอกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 200 คนโดยตรงจากแชท ทำให้การหารือเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและเรียลไทม์โดยไม่ต้องใช้แอปจากบุคคลที่สาม
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้การกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ภายในแชทเป็นอัตโนมัติ เช่น การตั้งการแจ้งเตือน การจัดตารางข้อความ หรือการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาของทีมคุณในการติดตามงานด้วยตนเอง
- AI สรุปและติดตาม: AI จะสรุปข้อความที่พลาดไปอย่างรวดเร็ว และฟีเจอร์สรุปจะย่อการสนทนายาวๆ ให้เป็นประเด็นสำคัญ ช่วยให้คุณสามารถติดตามได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาประวัติการสนทนาทั้งหมด
ClickUp's one up #2: คลิป ClickUp
เราทุกคนเคยประสบกับสถานการณ์นี้—หลงอยู่ในกระทู้ความคิดเห็นที่ไม่มีที่สิ้นสุด พยายามอธิบายบางสิ่งแต่กลับสร้างความสับสนมากขึ้น
ด้วยClickUp Clips ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป ตอนนี้แทนที่จะต้องพิมพ์คำอธิบายยาวๆ คุณสามารถแชร์การบันทึกหน้าจอได้ในไม่กี่วินาที ทำให้ทีมของคุณเห็นสิ่งที่คุณเห็นได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ คุณสามารถฝังคลิปลงในภารกิจได้ทันที ให้ ClickUp Brain AI ดึงข้อมูลสำคัญออกมา และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ใน Clips Hub
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Clips เพื่อบันทึกขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนหรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และบันทึกไว้ใน Clips Hub สำหรับการอ้างอิงในอนาคต ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะสามารถเข้าถึงคู่มือหรือคำอธิบายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและลดคำถามที่ซ้ำซ้อน
ClickUp's one-up #3: ความคิดเห็นที่มอบหมาย
การมอบหมายงานเป็นเรื่องยาก บางครั้งคุณมอบหมายงาน แต่คำแนะนำของคุณกลับหายไปในอากาศ
การจัดการการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานอาจเป็นเรื่องท้าทาย—ความคิดเห็นอาจถูกมองข้าม รายละเอียดอาจหลุดลอยไป และก่อนที่คุณจะรู้ตัว ทุกอย่างก็เริ่มไม่เป็นไปตามแผน
ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณจำเป็นต้องหายใจลึกๆ และปล่อยให้ฟีเจอร์ความคิดเห็นที่มอบหมายของ ClickUpจัดการเรื่องนี้โดยตรง
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้โดยตรงในเธรดงาน
ต้องการคำตอบด่วนหรือติดตามผลหรือไม่? ไม่มีปัญหา สมาชิกในทีมสามารถตอบกลับ แก้ไข หรือมอบหมายความคิดเห็นใหม่ได้ทันที
ClickUp ข้อดีที่ 4: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsนำเสน่ห์ของกระดานไวท์บอร์ดจริงสู่โลกดิจิทัล
ผลลัพธ์คือประสบการณ์การมองเห็นแบบโต้ตอบที่เปลี่ยนแปลงการร่วมมือของทีมแบบเรียลไทม์
ซึ่งรวมถึงการระดมความคิด การวางแผนขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน หรือการออกแบบการสื่อสาร การสื่อสารด้วยภาพสามารถตัดผ่านสิ่งรบกวน ทำให้การถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายยืดยาว
นอกจากนี้ ClickUp Whiteboards ยังผสานการทำงานโดยตรงกับการจัดการงานทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยในการทำงานร่วมกัน— ดังนั้นคุณสามารถมอบหมายและอัปเดตงานได้แบบเรียลไทม์
ClickUp ช่วยให้ทีมของเราสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะทำงานจากระยะไกลและอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน โดยทุกคนจะทราบความคืบหน้าของโครงการโดยไม่ต้องจัดประชุมที่ไม่จำเป็นหรือสอบถามข้อมูลจากผู้อื่นผ่านอีเมลหรือ Slack ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดช่วยให้เราสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน รวมถึงมอบหมายงานต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์
ClickUp ช่วยให้ทีมของเราสามารถสื่อสารกันในทีมระยะไกลที่อยู่คนละเขตเวลา และทราบความคืบหน้าของโครงการโดยไม่ต้องมีการประชุมที่ไม่จำเป็นหรือสอบถามข้อมูลจากผู้อื่นทางอีเมลหรือ Slack ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดช่วยให้เราสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน รวมถึงมอบหมายงานได้แบบเรียลไทม์
ClickUp one up #5: การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp
ClickUp's Collaboration Detectionช่วยให้คุณติดตามเพื่อนร่วมทีมได้แบบเรียลไทม์
ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไขเอกสาร อัปเดตงาน หรือทิ้งความคิดเห็นสั้น ๆ ClickUp ก็ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนงานของกันและกัน
ลองนึกภาพดู: ไม่มีการแก้ไขลึกลับหรือการเขียนทับโดยไม่ได้ตั้งใจอีกต่อไป คุณจะรู้ได้ทันทีว่าใครกำลังดู พิมพ์ หรือทำการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่
นี่คือวิธีการทำงาน:
- ดูการพิมพ์และการแก้ไขแบบเรียลไทม์: เห็นเพื่อนร่วมทีมพิมพ์หรือแก้ไขงานได้ทันทีแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
- รับข้อเสนอแนะทันทีบนทุกแพลตฟอร์ม: การอัปเดตทั้งหมด—ความคิดเห็น, การเปลี่ยนแปลงสถานะ, การแก้ไขงาน—จะรีเฟรชทันที ไม่ว่าคุณจะใช้งานบนเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเว็บ
- แชร์ง่าย: แชร์เอกสารผ่าน URL และแก้ไขโดยไม่ทับซ้อนกันด้วยClickUp Docs
ClickUp one up #6: ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการ แต่เมื่อคุณได้ลองใช้แล้ว คุณจะไม่สามารถกลับไปใช้แบบเดิมได้อีก
ลองถามฟิลลิป ควินแลน หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการแห่งมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินดูสิ!
ClickUp Brain เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของเราอย่างสิ้นเชิง... เครื่องมือสรุปแชทของมันสามารถสรุปการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความชัดเจนและการดำเนินการ
ClickUp Brain เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของเราอย่างสิ้นเชิง... เครื่องมือสรุปแชทของมันสามารถสรุปการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความชัดเจนและการดำเนินการ
แล้วอะไรที่ทำให้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบที่สุด?
- เขียนอย่างชาญฉลาด: ต้องการสร้างประโยคที่สมบูรณ์แบบใน Docs หรือไม่? ClickUp Brain มีคำแนะนำเพื่อทำให้คำพูดของคุณโดดเด่น
- อัตโนมัติการทำงาน: ข้ามงานที่ทำซ้ำๆ—ClickUp Brain สามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติ ตั้งกำหนดเวลา และมอบหมายสมาชิกในทีม ทั้งหมดตามคำสั่งของคุณ
- เอาชนะข้อมูลล้นเกิน: จากเอกสารยาวเหยียดไปจนถึงสรุปแชท ClickUp Brain จะสรุปทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้อย่างรวดเร็ว
ติดตั้ง, ลงทะเบียน, ร่วมมือ: การสื่อสารง่ายเพียงนั้นด้วย ClickUp
โรซานา ฮุงเกีย, ผู้จัดการโครงการ, เห็นด้วยว่าการแทนที่แอปส่งข้อความอื่น ๆ ด้วย ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้
ตามที่เธอกล่าวไว้ว่า "ClickUp ย้ายการสื่อสารทั้งหมดจากช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, แชท, และ WhatsApp มาไว้ในที่เดียว. ดังนั้น คุณจึงรู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ"
ไม่เหมือนกับการแชทที่มีจุดประสงค์เดียวของ WhatsApp หรือการปรับแต่งที่จำกัดของ Google Messages, ClickUp ผสานรวมการส่งข้อความทั้งหมดของคุณกับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน, สรุปที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการแจ้งเตือนที่ราบรื่น, ลดการเสียสมาธิ
ด้วย ClickUp ไม่มีข้อความหรืองานใดสูญหาย และการอัปเดตทุกครั้งจะแสดงผลทันทีแบบเรียลไทม์บนทุกอุปกรณ์
คุณพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรีวันนี้!