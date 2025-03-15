ทางเลือกและคู่แข่ง 11 อันดับแรกของ Tactiq

การประชุมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานแบบไฮบริดและทางไกล ช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกัน ตัดสินใจ และขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า แต่พูดตามตรง การประชุมมากเกินไปอาจทำให้รู้สึกหนักใจและกลายเป็นตัวการสำคัญที่ลดประสิทธิภาพการทำงาน!
⏳ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าพนักงานใช้เวลาเฉลี่ย31 ชั่วโมงต่อเดือนในการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ! ลองนึกภาพดูว่าจะสามารถทำอะไรได้มากขึ้นเพียงใดหากมีการจัดการประชุมด้วยระบบ AI!
นั่นคือจุดที่เครื่องมือถอดความการประชุมอย่าง Tactiq เข้ามามีบทบาท พวกมันช่วยในการบันทึกและสรุปการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ Tactiq ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ ยังมีเครื่องมือถอดความด้วย AI อีกมากมาย แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการบันทึก การสรุป และการทำงานร่วมกัน
อ่านต่อเพื่อสำรวจทางเลือก 11 อันดับแรกของ Tactiq ที่สามารถช่วยคุณประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของ 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Tactiq และคุณสมบัติที่โดดเด่น:
✅ ClickUp: เครื่องมือจัดการประชุม, งาน, และการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วย AI
✅ Otter.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และบันทึกการประชุมอัตโนมัติ
✅ Fireflies. ai: เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์การสนทนา
✅ Rev: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูงทั้งจากมนุษย์และ AI
✅ Sonix: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและแปลภาษาหลายภาษา
✅ Fathom AI: เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้า
✅ Fellow: เหมาะที่สุดสำหรับกำหนดการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนและบันทึกความร่วมมือ
✅ Descript: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงพอดแคสต์และวิดีโอพร้อมการแก้ไขด้วย AI
✅ สรุปสั้น: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมวิดีโอพร้อมการถอดความด้วย AI
✅ Avoma: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานร่วมกันในทีม
✅ MeetGeek: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมและการติดตามผลอัตโนมัติ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Tactiq?
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับ Tactiq ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณ—ไม่ว่าจะเป็นบริการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ สรุปการประชุมด้วย AI หรือการประสานงานติดตามงานที่ดีขึ้น
นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความถูกต้องของการถอดความ: มองหาเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งให้การถอดความการประชุมที่มีความถูกต้องสูงและแบบเรียลไทม์
- ความเข้ากันได้กับหลายแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์จัดการการประชุมของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และแพลตฟอร์มอื่นๆ
- สรุปและข้อมูลเชิงลึกโดย AI: นอกเหนือจากบันทึกการประชุมแล้ว เครื่องมือนี้ควรสามารถสร้างสรุปที่กระชับและขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้คุณได้รับภาพรวมในระดับสูงของการประชุมแต่ละครั้ง
- การระบุผู้พูด: ทางเลือกของ Tactiq ที่เลือกควรสามารถแยกแยะผู้พูดที่แตกต่างกันในบทสนทนาได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าใครพูดอะไร
- บันทึกที่สามารถค้นหาและแชร์ได้: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ค้นหา, แท็ก, และแชร์บันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- การปรับแต่งและการจัดรูปแบบ: ค้นหาเครื่องมือที่ให้คุณแก้ไข, ไฮไลต์, และจัดรูปแบบการถอดความการประชุมของ AI ตามที่ต้องการเพื่อให้ตรงกับรูปแบบการบันทึกขององค์กรของคุณ
- ความปลอดภัย: เนื่องจากในที่ประชุมสำนักงานของคุณมักมีข้อมูลที่เป็นความลับ ขอให้ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มที่คุณใช้มีการเข้ารหัสข้อมูลในระดับสูง และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น GDPR หรือ HIPAA
ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อย่างสำหรับ Tactiq ที่คุณควรลอง
ในขณะที่ Tactiq มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการถอดความแบบสดในระหว่างการประชุมและสรุปเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่สามารถช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมได้สูงสุด
ทางเลือกที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่การถอดความพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIสำหรับการประชุมโครงการ การผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะที่ปรับให้เหมาะกับทีมต่างๆ 🎯
นี่คือ 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Tactiq ซึ่งแต่ละตัวได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวิธีที่ Tactiq อาจไม่สามารถทำได้:
1. ClickUp (สรุปการประชุมที่ดีที่สุดด้วย AI, การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน)
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpไม่เพียงแต่สรุปการประชุมเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการประชุมทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดเวลาและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงบันทึกการประชุมที่สร้างโดย AI และการติดตามผลอัตโนมัติ ClickUp ช่วยให้ทุกการประชุมมีประสิทธิผลและนำไปปฏิบัติได้จริง
เริ่มต้นด้วยClickUp Meetings ซึ่งช่วยให้คุณ บันทึกเอกสารการประชุมทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่ระเบียบวาระการประชุม ประเด็นการสนทนา ไปจนถึงรายการที่ต้องติดตาม ไว้ในที่เดียว ใช้เพื่อบันทึกประเด็นสำคัญทั้งหมดในการสนทนาภายใน ClickUp Docs ผ่านฟีเจอร์การแก้ไขที่สมบูรณ์มาก รายการตรวจสอบ และคำสั่ง /slash สำหรับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณได้กำหนดวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้เพิ่ม ClickUp's AI Meeting Notetaker ลงในคำเชิญเข้าร่วมประชุมในปฏิทินของคุณ! ระบบจะเข้าร่วมประชุมกับคุณและรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดจากการประชุม ไม่ว่าจะเป็นสรุปเนื้อหา บันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และไฮไลท์สำคัญต่าง ๆ ไว้ในเอกสารส่วนตัวแบบส่วนตัว ถูกต้องแล้ว—คุณสามารถโฟกัสกับการประชุมจริง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาจดบันทึกเอง
หลังการประชุม คุณสามารถแชร์สรุปกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย จากนั้นสามารถแก้ไขและชี้แจงประเด็นเฉพาะร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของClickUp Docs
เมื่อคุณมีรายการการดำเนินการที่ชัดเจน ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อ:
- สร้างรายการการดำเนินการจากบันทึกการประชุมและจัดลำดับความสำคัญของงานโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
- ถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการประชุมหรืองานที่ได้รับมอบหมาย และรับข้อมูลที่ละเอียดผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ใช้พลังของการเขียนด้วย AI เพื่อปรับปรุงบันทึกการประชุม ร่างอีเมล ตรวจสอบไวยากรณ์ และแม้กระทั่งเขียนรายงานอย่างละเอียดด้วยคำสั่งง่ายๆ เพียงไม่กี่ข้อ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย ติดตามดีลต่างๆ มอบหมายงาน และกระตุ้นการดำเนินการตามเหตุการณ์โดยใช้ระบบอัตโนมัติ รวมถึงจัดการทุกกิจกรรมการประชุมของคุณได้ในแพลตฟอร์มเดียว สิ่งนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย ผู้จัดการโครงการ และทีมลูกค้า เนื่องจากช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและรวมกิจกรรมการขายทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp เพื่อทำให้เอกสารมาตรฐานและจดบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่นเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดโครงสร้างและจัดเก็บรายละเอียดที่สำคัญของการประชุม การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการในตำแหน่งเดียว เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจว่าประเด็นสำคัญทั้งหมดที่พูดคุยในการประชุมได้รับการบันทึกอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ ทำให้การติดตามผลง่ายขึ้นและปรับปรุงความรับผิดชอบของทีม
ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบข้อมูลการประชุมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เช่น ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ ขั้นตอนต่อไป ฯลฯ
- ติดตามบทเรียนสำคัญจากการประชุมและสร้างสรุปที่ถูกต้องสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
- มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ และยังสามารถติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าการประชุมของคุณมีประสิทธิผลอยู่เสมอ
นอกจากนี้เทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpช่วยให้การสนทนาทั้งหมดเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่ายเพื่อการอ้างอิงที่สะดวก เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมขายที่ต้องการพื้นที่ส่วนกลางในการบันทึกการสนทนากับลูกค้า ติดตามความคืบหน้าของดีล และมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลสำคัญสูญหาย
นอกจากนี้ClickUp Clipsยังช่วยให้คุณ บันทึกและแชร์การสาธิตหน้าจอ เพื่อลดการประชุมที่ไม่จำเป็น แทนที่จะต้องมีการประชุมทีมอย่างละเอียด คุณสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอเกี่ยวกับฟีเจอร์หรือการสาธิตผลิตภัณฑ์เฉพาะได้อย่างง่ายดายและแชร์กับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้งานติดตามผลเป็นอัตโนมัติโดยการแปลงบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ในClickUp
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อส่งอีเมลหลังการประชุม, การแจ้งเตือนงาน, และการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs ทำให้การประชุมมีโครงสร้างและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
- สร้างไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดเพื่อจัดระเบียบการสนทนาและการทำงานของการประชุมอย่างชัดเจนด้วย ClickUp Whiteboards
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการเช่น Zoom, MS Teams และ Google Meet เพื่อการจัดการประชุมที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเริ่มต้นเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ด้วยคุณสมบัติการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ClickUp ได้สร้างความประทับใจให้กับทีมต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมรีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
นี่คือแหล่งข้อมูลครบวงจรของเราสำหรับข้อมูลโครงการ, การร่วมมือ, และการจัดการสมาชิกทีม. มันช่วยให้เราเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว รวมถึงการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ.
นี่คือแหล่งข้อมูลครบวงจรของเราสำหรับข้อมูลโครงการ, การร่วมมือ, และการจัดการสมาชิกทีม. มันช่วยให้เราเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว รวมถึงการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ.
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และบันทึกการประชุมอัตโนมัติ)
Otter.ai เป็นเครื่องมือถอดเสียงการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำซึ่งได้รับการยอมรับในด้านความเร็วและความแม่นยำ มีความโดดเด่นในการจับภาพการสนทนาแบบเรียลไทม์ ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งในการสร้างบันทึกการประชุมทันทีและถอดความที่สามารถค้นหาได้
ด้วย Otter.ai ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันในบันทึกได้แบบเรียลไทม์ ไฮไลท์จุดสำคัญ เพิ่มความคิดเห็น และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีมได้โดยตรง ฟีเจอร์ สรุปโดย AI ที่ทรงพลังจะดึงข้อมูลการตัดสินใจสำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดตกหล่น
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- ถอดเสียงการประชุมและการสนทนาทางเสียงแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำสูง
- ใช้สรุปการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึก รายการที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจ
- ตรวจจับผู้พูดที่แตกต่างกันและแยกแยะพวกเขาได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนเพื่อการถอดเสียงที่แม่นยำในการประชุมกลุ่ม
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Meet, MS Teams, Dropbox และ Zoom เพื่อการเข้าถึงการบันทึกการประชุมได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึกต้องการการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- จำเป็นต้องใช้แผนพรีเมียมเพื่อใช้คุณสมบัติการถอดเสียงและการจัดเก็บการประชุมอย่างเต็มรูปแบบ
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
Otter.ai ได้รับความนิยมจากการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำและการสรุปเนื้อหาด้วย AI โดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฉันกำลังติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องคอยจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถเป็นไปอย่างอิสระมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้นและหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงเป็นข้อความให้
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฉันกำลังติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องคอยจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถเป็นไปอย่างอิสระมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้นและหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงเป็นข้อความให้
3. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารอัจฉริยะ)
Fireflies.ai เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Tactiq ช่วยทีมในการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติระหว่างการประชุม โดยเฉพาะสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้า จุดเด่นหลักคือ ผู้ช่วยประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจับประเด็นสำคัญ แยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการ และสร้างบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้เพื่อใช้อ้างอิงภายหลัง
มันก้าวไปไกลกว่าการถอดความพื้นฐานด้วยการนำเสนอฟีเจอร์อย่าง ปัญญาในการสนทนาและการผสานกับระบบ CRM ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมขายและการตลาดที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากการโต้ตอบกับลูกค้า ระบุแนวโน้มสำคัญ และฝึกสอนทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประกายไฟ. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บันทึกประเด็นสำคัญจากการประชุมขายและการโทรหาลูกค้าโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการส่งอีเมลติดตามผลหรือดำเนินการขั้นตอนถัดไป
- ถอดเสียงบทสนทนาด้วยความแม่นยำสูง แม้จะมีผู้พูดหลายคนโดยใช้ฟีเจอร์การรู้จำเสียงพูด
- วิเคราะห์การสนทนาด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI เพื่อทำความเข้าใจปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยมกว่า 20+ แพลตฟอร์ม รวมถึง Google Meet, Zoom, MS Teams, Salesforce และอื่นๆ
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- การกำหนดราคาอาจเป็นอุปสรรคสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล ทำให้เข้าถึงได้ยากขึ้นสำหรับมืออาชีพที่คำนึงถึงงบประมาณ
- มันขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการในตัว ซึ่งหมายความว่ามันไม่มีความสามารถในการติดตามงาน ทำให้ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์
ไฟร์ฟลายส์. ai ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้กล่าวถึงเกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
ฉันชอบที่ Fireflies ช่วยให้ฉันมีอิสระในการเป็นผู้ฟังและผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการประชุมที่มันบันทึกและถอดความ ฉันไม่ต้องผูกติดกับปากกาและสมุดบันทึกอีกต่อไป ฉันยังชอบด้วยว่าถ้าฉันพลาดการประชุม ฉันสามารถอ่านสรุปและถอดความเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ
ฉันชอบที่ Fireflies ช่วยให้ฉันมีอิสระในการเป็นผู้ฟังและผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการประชุมที่มันบันทึกและถอดความ ฉันไม่ต้องผูกติดกับปากกาและสมุดบันทึกอีกต่อไป ฉันยังชอบด้วยว่าหากฉันพลาดการประชุม ฉันสามารถอ่านสรุปและถอดความเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ
4. รีฟ (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูงของมนุษย์และ AI)
Rev เป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการถอดเสียง โดยให้บริการทั้งการถอดเสียงด้วยระบบ AI และการถอดเสียงที่แก้ไขโดยมนุษย์ การผสมผสานนี้ช่วยสร้างสมดุลระหว่างความเร็วและความแม่นยำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบันทึกการประชุมที่เชื่อถือได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
แม้ว่าการถอดเสียงด้วย AI จะรวดเร็วและคุ้มค่า แต่การแก้ไขโดยมนุษย์จะรับประกันความแม่นยำสูงสุดสำหรับการประชุมที่สำคัญ Rev มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น ภาคกฎหมาย การแพทย์ และการเงิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- ใช้การถอดเสียงด้วย AI สำหรับการประชุมออนไลน์ที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ใช้บริการถอดความที่แก้ไขโดยมนุษย์สำหรับการประชุมที่สำคัญหรือการประชุมแบบพบหน้าเพื่อความถูกต้องที่รับประกัน
- รับการสนับสนุนมากกว่า 15 ภาษา พร้อมบริการระบุและแปลภาษาจากผู้พูดหลายคนตามคำขอ
ข้อจำกัดของรอบเครื่องยนต์
- การสรุปและถอดความโดย AI อาจไม่แม่นยำเท่ากับการถอดความที่แก้ไขโดยมนุษย์ในการประชุมที่ซับซ้อนหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
ราคาสำหรับโบสถ์
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $34.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
5. Sonix (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและแปลภาษาหลายภาษา)
Sonix เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tactiq เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการถอดเสียงและแปลภาษาหลายภาษา ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานในบริบทระดับโลก
เป็นที่รู้จักในด้านความแม่นยำและความรวดเร็ว โดยใช้การถอดเสียงด้วย AI เพื่อเปลี่ยนการบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นบทถอดเสียงที่มีโครงสร้างดีได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีชุดคุณสมบัติการแก้ไขที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งบทถอดเสียง แก้ไขข้อผิดพลาด และเน้นช่วงเวลาสำคัญได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix
- ถอดเสียงการประชุมเสียงและวิดีโอในกว่า 53 ภาษา ทำให้เหมาะสำหรับทีมทั่วโลกของคุณ
- รับตัวเลือกการค้นหาที่ง่ายเพื่อค้นหาบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วโดยใช้คำสำคัญและวลีที่สำคัญ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Dropbox, Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณด้วยการอัปโหลดและจัดการไฟล์ที่เข้ารหัส
ข้อจำกัดของ Sonix
- แม้ว่าการรองรับหลายภาษาจะเป็นจุดแข็ง แต่ความแม่นยำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือก
ราคาของ Sonix
- มาตรฐาน: $0/เดือน
- พรีเมียม: $16.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sonix
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (130+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับเพิ่มเติม:วางแผนจะใช้ AI ในการจดบันทึกการประชุมหรือไม่? ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ:
🎙 ตรวจสอบคุณภาพเสียงให้ชัดเจนเพื่อการถอดเสียงที่ถูกต้องและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
📌 เน้นจุดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การติดตามผลง่ายขึ้น
📤 แชร์และจัดระเบียบบันทึกในที่ทำงานกลางเพื่อการร่วมมือของทีมอย่างไร้รอยต่อ
6. Fathom AI (เหมาะสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้า)
Fathom AI เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวไปไกลกว่าการจดบันทึกธรรมดา โดยมอบเครื่องมือให้กับธุรกิจในการสกัดข้อมูลสำคัญและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เครื่องมือนี้ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนทีมเสมือนจริงและทีมขาย ที่ต้องการให้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญจากการประชุม ถูกบันทึกอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงด้วยตนเอง
ผู้ช่วย AI นี้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วและผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Tactiq พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดแท็กรายการบันทึก การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการแจ้งเตือนที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมจะทำงานสอดคล้องกันอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Fathom AI
- ใช้สรุปการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดึงข้อมูลสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมใด ๆ
- แยกบันทึกด้วยระบบไฮไลต์อัจฉริยะและการติดแท็กระบุเนื้อหา เพื่อจัดหมวดหมู่การสนทนาของคุณได้อย่างง่ายดายตามหัวข้อ ธีม หรือหมวดหมู่อื่น ๆ
- ส่งออกสรุปการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF หรือ CSV
ข้อจำกัดของ Fathom AI
- ภาษาการถอดเสียงที่มีข้อจำกัด ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับการประชุมหลายภาษา
- การผสานการทำงานแบบเฉพาะ Zoom เท่านั้น ซึ่งจำกัดการใช้งานไว้เฉพาะทีมที่พึ่งพาแพลตฟอร์มการประชุมอื่น ๆ
ราคาของ Fathom AI
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Fathom AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
🍭 เคล็ดลับพิเศษ:สงสัยว่าจะจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร? นี่คือเคล็ดลับที่ควรปฏิบัติตาม:
✅ กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ
⏳ ทดลองใช้รูปแบบการประชุมที่สั้นลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาโดยไม่จำเป็น
🤝 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันผ่านการสำรวจความคิดเห็นหรือองค์ประกอบเชิงโต้ตอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
7. เพื่อนร่วมงาน (เหมาะที่สุดสำหรับวาระการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนและบันทึกการประชุมแบบร่วมมือ)
Fellow คือผู้ช่วย AI ที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการจดบันทึกการประชุมร่วมกันและการสร้างวาระการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ช่วยให้การวางแผนและจัดระเบียบการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้ใช้สามารถสร้างวาระการประชุมร่วมกันก่อนการประชุมและจดบันทึกแบบร่วมมือกัน
จุดแข็งหลักของเครื่องมือนี้อยู่ที่การมุ่งเน้นความร่วมมือในทีม โดยนำเสนอฟีเจอร์ทั้งหมดที่ช่วยให้ทีมติดตาม รายการที่ต้องดำเนินการ, การตัดสินใจที่ทำไปแล้ว, และประเด็นที่ยังค้างอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการ, ทีมขาย, และทีมความสำเร็จของลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องมั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีความเข้าใจตรงกันและชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน
- สร้างบันทึกการประชุมแบบร่วมมือที่มีวาระการประชุม โดยให้ผู้เข้าร่วมหลายคนสามารถมีส่วนร่วมได้แบบเรียลไทม์
- สร้างวาระการประชุมร่วมกันก่อนการประชุม เพื่อช่วยให้คุณส่งเสริมการประชุมออนไลน์ที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มหลัก เช่น Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack และอื่นๆ
- ปฏิบัติตามคำแนะนำง่าย ๆ และติดตามผลหลังการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการจากการประชุมครั้งก่อนได้รับการติดตาม
ข้อจำกัดร่วม
- แผนฟรีมีข้อจำกัดหลายประการสำหรับฟีเจอร์การจดบันทึกด้วย AI โดยมีขีดจำกัดในการถอดความ การบันทึก และการจดบันทึกสูงสุด 5 การประชุมต่อผู้ใช้
- มุ่งเน้นหลักในการตอบสนองต่อกระบวนการทำงาน; ความสามารถในการบริหารโครงการมีจำกัดนอกเหนือจากรายการที่ต้องดำเนินการ
ราคาแบบเพื่อน
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
รีวิวจากผู้ใช้หนึ่งคนกล่าวถึง:
Fellow ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรและการทำงานของฉันในเรื่องของการประชุมอย่างมาก มันทำให้ฉันสามารถเตรียมตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในแต่ละวัน – ทำให้ฉันสามารถมีส่วนร่วมและคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ในห้องประชุม และเมื่อฉันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ – การบันทึกเสียงและถอดความที่ AI ของ Fellow สร้างขึ้นนั้นดีกว่าทุกแพลตฟอร์มที่ฉันเคยใช้มา
Fellow ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรและการทำงานของฉันเกี่ยวกับการประชุมอย่างมาก มันทำให้ฉันสามารถเตรียมตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในแต่ละวัน – ช่วยให้ฉันมีสมาธิและใส่ใจมากขึ้นในช่วงเวลาที่ใช้ในการประชุม และเมื่อฉันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ – การบันทึกเสียงและถอดความที่ AI ของ Fellow สร้างขึ้นนั้นดีกว่าทุกแพลตฟอร์มที่ฉันเคยใช้มา
📮 ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการที่กระจัดกระจายอื่นๆ หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณ—ทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
8. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงพอดแคสต์และวิดีโอพร้อมการแก้ไขด้วย AI)
Descript เป็นเครื่องมือถอดเสียงและถอดความสำหรับไฟล์เสียงและวิดีโอที่โดดเด่นด้วยฟีเจอร์การแก้ไขขั้นสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการ ถอดเสียงพอดแคสต์ การประชุมออนไลน์ วิดีโอ หรือเนื้อหาเสียงใด ๆ พร้อมกับการแก้ไขหรือผลิตสื่อ
ในขณะที่ทางเลือกอื่น ๆ ของ Tactiq หลายตัวให้บริการการถอดเสียงขั้นพื้นฐาน Descript มีความโดดเด่นด้วยการแก้ไขข้อความที่เป็นเอกลักษณ์และชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถผสานการถอดเสียงและการแก้ไขเข้าไว้ในขั้นตอนการทำงานเดียว โดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์แยกต่างหากสำหรับการตัดต่อวิดีโอ
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แก้ไขไฟล์เสียงและวิดีโอโดยตรงจากบทถอดความ ทำให้การตัดต่อ เชื่อมต่อ หรือแก้ไขสื่อของคุณเป็นเรื่องง่าย
- ใช้ตัวเลือกการบันทึกหน้าจอเพื่อบันทึกการประชุมออนไลน์หรือการนำเสนอพร้อมกับการถอดความแบบเรียลไทม์
- ทำให้กระบวนการตัดต่อวิดีโอและเสียงเป็นอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์ตัดต่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อลบคำเติมเช่น "เอ่อ" หรือ "อืม" ทั้งในเสียงและวิดีโอ
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัดสำหรับบันทึกการประชุม AI หรือไฮไลท์การประชุมเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Tactiq
- มันมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือแก้ไขวิดีโอหรือเสียง
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรีตลอดไป
- นักสะสม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบอธิบาย
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
🔎 คุณทราบหรือไม่? Harvard Business Researchพบว่า 70% ของพนักงานบ่นว่าการประชุมบ่อยครั้งทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานให้เสร็จตรงเวลาได้ แน่นอนว่ายังมีโอกาสที่จะปรับปรุงได้อีกมาก!
9. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมวิดีโอพร้อมการถอดความด้วย AI)
tl;dv (ย่อมาจาก Too Long; Didn't View) เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ไม่เหมือนใคร ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลาและรับข้อมูลสำคัญจากการประชุมเสมือนจริง ผู้ช่วยประชุม AI นี้จะสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมโดยอัตโนมัติ พร้อมนำเสนอสรุปที่กระชับซึ่งเน้นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการ ทีมขาย และผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า ที่ต้องการเครื่องมือถอดเสียงแบบเรียลไทม์เพื่อเน้นจุดสำคัญและย่อยข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นที่ดีที่สุด
- รับสรุปการประชุมทันทีที่จับใจความสำคัญจากทุกการประชุมเสมือนจริง
- ใช้แม่แบบบันทึกการประชุมที่ปรับแต่งได้สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น การอัปเดตโครงการ การประชุมฝ่ายขาย หรือการระดมความคิด
- ความสามารถในการเน้นจุดสำคัญเกี่ยวกับการประชุมใน CRM ของคุณ หรือส่งงานที่เกี่ยวข้องไปยัง Jira, Slack หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้งาน
ข้อจำกัดของ tl;dv
- มันขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแก้ไขบันทึกหรือปรับแต่งบันทึกการประชุมในรูปแบบเฉพาะ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมือมักประสบปัญหาในการประชุมที่มีผู้พูดหลายคนหรือมีการสนทนาที่รวดเร็วและซับซ้อนมาก
ราคาแบบสรุป
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแบบสรุปย่อ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: NA
ผู้ใช้ชื่นชอบ tl;dv เนื่องจากความสามารถในการถอดเสียงการประชุมหลายภาษาโดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันได้ใช้ tl;dv มาสักพักแล้วหลังจากที่ได้ประเมินตัวเลือกมากมาย เนื่องจากฉันทำงานด้านการวิจัยตลาด มันมีประโยชน์อย่างมากในการจับประเด็นสำคัญจากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ถอดความอย่างละเอียด ซึ่งแม่นยำไร้ที่ติ—แม้ในภาษาที่แตกต่างกัน (ฉันได้ทดสอบในภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษกับคนจากตะวันออกกลาง และภาษาอังกฤษกับคนจากอินเดีย) ดังนั้น ฉันคิดว่ามันแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลย
ฉันได้ใช้ tl;dv มาสักพักแล้วหลังจากที่ได้ประเมินตัวเลือกมากมาย เนื่องจากฉันทำงานด้านการวิจัยตลาด มันมีประโยชน์อย่างมากในการจับประเด็นสำคัญจากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ถอดความอย่างละเอียด ซึ่งแม่นยำไร้ที่ติ—แม้ในภาษาต่างๆ (ฉันได้ทดสอบในภาษาสเปน อังกฤษ อังกฤษกับคนจากตะวันออกกลาง และอังกฤษกับคนจากอินเดีย) ดังนั้น ฉันคิดว่ามันแทบจะไร้ที่ติเลยทีเดียว
10. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Avoma เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่มุ่งเน้นการเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการจัดการปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
มันถอดเสียงการประชุมและวิเคราะห์เพื่อสร้างสรุป, ข้อมูลเชิงลึก, และรายการที่ต้องดำเนินการ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานติดตามผลแทนที่จะต้องค้นหาผ่านบทสนทนาทั้งหมด ด้วย การตรวจจับหัวข้ออัตโนมัติ, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อตกลง คุณสามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากบทสนทนาของคุณและปรับปรุงการตัดสินใจ
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- บันทึกและถอดเสียงการสนทนาและการประชุมของลูกค้าโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์ถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง
- วิเคราะห์การสนทนาและรายละเอียดการประชุมด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะในการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ระบุหัวข้อและแนวโน้มสำคัญในการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยความแม่นยำสูง
- ประเมินความรู้สึกของลูกค้า ประเด็นสำคัญในการสนทนา และระดับการมีส่วนร่วมในข้อมูลวิเคราะห์หลังการประชุมของคุณ
ข้อจำกัดของ Avoma
- คุณสมบัติของมันอาจทำให้ผู้ใช้ที่มองหาโซลูชันการบันทึกโน้ตอัตโนมัติแบบพื้นฐานมากกว่ารู้สึกท่วมท้น
- ราคาสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกของการประชุมที่ลึกซึ้งนั้นสูงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Tactiq
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ปัญญาในการสนทนา: $69/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ชื่นชอบคุณสมบัติของ Avoma ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องมือถอดเสียงการประชุมและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ โดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
ส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดเกี่ยวกับ Avoma สำหรับฉันคือข้อเสนอแนะหลังจากการโทร เช่น ฉันพูดมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับที่ลูกค้าพูดระหว่างการโทร ฉันมักจะพูดมากเกินไปในบางสาย ดังนั้นจึงช่วยให้ฉันย้อนกลับไปดูและเห็นว่าฉันทำแบบนั้นบ่อยแค่ไหน อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ฉันใช้ในทุกการโทรคือฟีเจอร์สกอร์การ์ด เพียงแค่นี้ก็ช่วยยกระดับคุณภาพการโทรของฉันได้มากขึ้นแล้ว
ส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดเกี่ยวกับ Avoma สำหรับฉันคือข้อเสนอแนะหลังจากการโทร เช่น ฉันพูดมากแค่ไหนเทียบกับที่ลูกค้าพูดระหว่างการโทร ฉันมักจะพูดมากเกินไปในบางสาย ดังนั้นจึงช่วยให้ฉันย้อนกลับไปดูและเห็นว่าฉันทำแบบนั้นบ่อยแค่ไหน อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ฉันใช้ในทุกการโทรคือฟีเจอร์สกอร์การ์ด เพียงแค่นี้ก็ช่วยยกระดับคุณภาพการโทรของฉันได้มากขึ้นแล้ว
11. MeetGeek (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมและการติดตามผลอัตโนมัติ)
MeetGeek คือผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อทำให้กระบวนการบันทึก, การถอดเสียงการประชุม, และการสรุปการประชุมเป็นไปโดยอัตโนมัติ. เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามผลลัพธ์การประชุมทางธุรกิจ, โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการขาย, ความสำเร็จของลูกค้า, และการจัดการโครงการ.
เครื่องมือนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดภาระงานด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถมุ่งเน้นไปที่การอภิปรายได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการลดงานที่ต้องทำหลังการประชุมและให้การติดตามผลที่สม่ำเสมอ
คุณสมบัติเด่นของ MeetGeek
- บันทึกและถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติด้วยความแม่นยำสูงด้วยฟีเจอร์ถอดเสียงการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างสรุปอัตโนมัติของการหารือในที่ประชุมพร้อมประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ติดแท็กงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมและมอบหมายงานติดตามผลหลังการประชุมโดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโออื่น ๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams, Google Meet และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ MeetGeek
- ในขณะที่ระบบนี้สามารถทำให้การบันทึกการประชุมและการติดตามผลเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งในการวิเคราะห์หรือฟีเจอร์ด้านปัญญาในการสนทนาเหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Tactiq
ราคา MeetGeek
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว MeetGeek
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ชื่นชอบที่ผู้ช่วยประชุมที่ใช้ AI นี้ช่วยในการถอดเสียงการประชุมโดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันชอบมากที่ไม่ต้องจดบันทึก ไม่ต้องจดโน้ต หรือแม้แต่พยายามคิดว่าตัวเองพลาดอะไรไป เพราะถึงแม้ฉันจะไม่ได้อยู่ในที่ประชุม MeekGeek ก็จะอยู่ในที่ประชุมนั้นแทนฉันและสรุปทุกอย่างให้อย่างละเอียด! มันช่วยให้คุณเป็นระเบียบและนำหน้าอยู่เสมอ!
ฉันชอบมากที่ไม่ต้องจดบันทึก ไม่ต้องจดโน้ต หรือแม้แต่พยายามคิดว่าตัวเองพลาดอะไรไป เพราะถึงแม้ฉันจะไม่ได้อยู่ในที่ประชุม MeekGeek ก็จะอยู่ในที่ประชุมนั้นแทนฉันและสรุปทุกอย่างให้อย่างละเอียด! มันช่วยให้คุณมีระเบียบและนำหน้าอยู่เสมอ!
เครื่องมือประชุม AI พิเศษสำหรับสำรวจ
นอกเหนือจากทางเลือกยอดนิยมของ Tactiq ที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว นี่คือผู้ช่วยประชุมที่ใช้ AI ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่ทรงพลังที่ควรค่าแก่การสำรวจ:
- Jamworks: ผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนและมืออาชีพ ช่วยให้พวกเขาสามารถบันทึก ถอดความ และเน้นประเด็นสำคัญในการสนทนา
- Sembly AI: ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง ซึ่งสามารถถอดเสียง สรุป และดึงข้อมูลเชิงลึกสำคัญจากการประชุม พร้อมทั้งผสานการทำงานกับ Slack และ Trello
- Supernormal: เครื่องมือจดบันทึก AI น้ำหนักเบาที่จับและจัดระเบียบการสนทนาในที่ประชุมแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปโดยอัตโนมัติ
ควบคุมการประชุมของคุณด้วย ClickUp
เครื่องมือถอดความการประชุมที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ แม้ว่า Tactiq จะเป็นตัวเลือกที่มั่นคง แต่ทางเลือกอื่นที่เราได้สำรวจก็มีคุณสมบัติเฉพาะที่อาจเหมาะกับความต้องการของคุณมากกว่า
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ด้วยการถอดความการประชุมด้วย AI การสร้างรายการดำเนินการอัตโนมัติ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ไร้รอยต่อ ClickUp ช่วยให้ทุกการประชุมมีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง—ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายขาย ฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า หรือฝ่ายบริหารโครงการ
เริ่มใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสวิธีการที่ชาญฉลาดกว่าในการจัดการประชุม ติดตามความคืบหน้า และขับเคลื่อนผลลัพธ์! 🚀