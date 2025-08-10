10 โปรแกรมแปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำ

คุณเคยเล่นซ้ำคลิปเสียง 10 นาทีถึงห้าครั้งเพียงเพื่อจะฟังประโยคที่ไม่ชัดเจนเพียงประโยคเดียวหรือไม่?
ไม่ว่าคุณจะพยายามบันทึกโน้ตการบรรยาย แก้ไขบทสัมภาษณ์หรือจัดการบันทึกการประชุม การถอดเสียงจากเสียงพูดด้วยตนเองเป็นงานที่กินเวลาและไม่มีใครชอบ—หรือจำเป็นต้องทำ
โปรแกรมแปลงเสียงเป็นข้อความแปลงเสียงบันทึกเสียง, จากบันทึกเสียงสั้น ๆ ไปจนถึงไฟล์วิดีโอเต็มรูปแบบ, เป็นข้อความที่ชัดเจนและแก้ไขได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที.
ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงโปรแกรมแปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุดฟรี สำหรับเปลี่ยนเนื้อหาที่พูดให้กลายเป็นบทถอดเสียงที่สามารถค้นหาและแชร์ได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หากคุณพิจารณาการคัดลอกสื่อบางประเภทเป็นการถอดความ โธมัส เอดิสันคือบุคคลแรกที่พัฒนาเครื่องจักรเพื่อทำเช่นนั้น ในปี 1877เครื่องเล่นเสียงของเอดิสันกลายเป็นอุปกรณ์แรกที่สามารถบันทึกและเล่นเสียงได้ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีความเปราะบางและเสียหายได้ง่าย
เครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบสั้น ๆ ของเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความ ซึ่งคุณสามารถเรียกดูตัวเลือกเพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด:
|เครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สร้างเนื้อหา พอดแคสเตอร์ ทีมงานระยะไกล และธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการการถอดความ การทำงานร่วมกัน และการจัดการงานแบบครบวงจร
|การถอดเสียงบันทึกเสียงผ่าน AI Notetaker, การรวมงาน, การทำงานร่วมกันในทีม
|มีแผนฟรีให้บริการ; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter. ai
|เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง นักเรียน และมืออาชีพที่ทำงานทางไกลที่ต้องการการถอดเสียงด้วย AIแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม
|รองรับหลายภาษา, ระบุผู้พูด, ผสานการทำงานกับ Zoom/Google Meet
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8. 33 ต่อเดือน
|คำอธิบาย
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สร้างเนื้อหา และผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ที่ต้องการแก้ไขบทถอดเสียงควบคู่ไปกับไฟล์เสียงหรือวิดีโอ
|คุณสมบัติการบันทึกเสียงทับ, การตรวจจับลำโพงหลายตัว, และการตัดต่อวิดีโอ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือน
|Rev
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน และธุรกิจที่ต้องการการถอดเสียงที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์
|บริการถอดความโดยมนุษย์, การใส่คำบรรยายในไฟล์วิดีโอ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
|Trint
|เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง นักข่าว และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการการถอดความด้วย AI พร้อมการแก้ไขแบบร่วมมือกัน
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์, สรุปโดยอัตโนมัติ, บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $80/เดือน
|ซอนิกซ์
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมระดับโลก, ผู้สร้างเนื้อหา, และนักเรียนที่ต้องการการถอดเสียงที่รวดเร็วและหลายภาษา
|รองรับหลายภาษา, ตรวจคำวรรคตอนอัตโนมัติ, และระบุผู้พูด
|แผนมาตรฐานฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16. 522/เดือน ต่อที่นั่ง
|แฮปปี้สไครบ์
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมหลายภาษา, ผู้สอน, และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการการถอดเสียงที่ใช้ง่าย
|การถอดเสียงอัตโนมัติ, ความแม่นยำสูง, รองรับไฟล์วิดีโอ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9/เดือน
|โน้ต
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน และทีมขนาดเล็กที่ต้องการถอดเสียงจากเสียงพูดเป็นหลายภาษา
|รองรับหลายภาษา, การใส่เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ, และการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือน
|เทมิ
|เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน และฟรีแลนซ์ที่ต้องการบริการถอดความที่รวดเร็ว ตรงไปตรงมา ในราคาประหยัด
|การถอดเสียงแบบทันที รองรับไฟล์ MP3, MP4, WAV และ M4A
|ทดลองใช้ฟรี; ชำระตามการใช้งาน เริ่มต้นที่ $0.25 ต่อนาที
|Google สั่งงานด้วยเสียง
|เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน และฟรีแลนซ์ที่ต้องการบริการถอดเสียงที่รวดเร็ว ตรงไปตรงมา ในราคาประหยัด
|การถอดเสียงพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ พร้อมใส่เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ รองรับหลายภาษา
|มีบริการฟรี; การใช้งานแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $0.006 ต่อ 15 วินาที
คุณควรค้นหาอะไรในตัวแปลงเสียงเป็นข้อความ?
พิจารณาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้ในโปรแกรมแปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับถอดความที่รวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย ซึ่งเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ:
- ความถูกต้อง: รองรับสำเนียงหลากหลาย ผู้พูดเร็ว และเสียงรบกวนในพื้นหลังโดยไม่บิดเบือนเนื้อหาในถอดความของคุณ
- ความเร็ว: ถอดเสียงไฟล์เสียงความยาว 5 นาทีได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องพักดื่มกาแฟ
- การรองรับรูปแบบไฟล์: รองรับรูปแบบไฟล์เสียงและวิดีโอหลากหลาย เช่น WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI และ MOV
- ความปลอดภัย: ปกป้องข้อมูลของคุณ โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับการบรรยายส่วนตัวหรือการประชุมลับ
- การสนับสนุนการผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Google Docs, โปรแกรมจัดการงาน หรือซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ
- ตัวเลือกการส่งออก: อนุญาตให้ส่งออกบันทึกการสนทนาในรูปแบบที่ยืดหยุ่น เช่น TXT, DOCX, PDF หรือ SRT สำหรับคำบรรยาย
- การรองรับภาษา: ให้บริการถอดความในหลายภาษาและสำเนียงสำหรับกระบวนการทำงานที่ใช้หลายภาษา
👀 คุณรู้หรือไม่?รัฐบาลทั่วโลกกำลังผลักดันเทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นข้อความในด้านการศึกษาเพื่อทำให้การเรียนรู้เข้าถึงได้มากขึ้น ในสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความพิการ (IDEA) สนับสนุนการใช้เครื่องมือถอดเสียงแบบโต้ตอบสำหรับนักเรียนที่หูหนวก
โปรแกรมแปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุด
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไร มาดูเครื่องมือชั้นนำที่จะช่วยให้คุณถอดเสียงได้อย่างมืออาชีพกัน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์การทำงานที่มีประสิทธิภาพของทีม)
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เป็นศูนย์บัญชาการอัจฉริยะด้วย AI ที่มอบการถอดเสียงบันทึกเสียงที่ทรงพลัง การผสานงานที่ไร้รอยต่อ และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมที่ทรงพลัง ทั้งหมดในที่เดียว
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ClickUp AI Notetakerบันทึกเสียงอัตโนมัติจากการประชุม, บันทึกเสียง, และการโทรทางวิดีโอ, รองรับแพลตฟอร์มเช่น Zoom, Microsoft Teams, และ Google Meet.
🎥 ดู
หลังจากการประชุมหรือการบันทึก คลิกอัพจะสร้างเอกสารที่มีโครงสร้างในคลิกอัพ ด็อกส์ เอกสารนี้ประกอบด้วยไฟล์เสียงและวิดีโอ ทำให้คุณสามารถกลับไปชมช่วงเวลาสำคัญได้ ชื่อการประชุมและวันที่อยู่ด้านบนเพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว และมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถติดตามได้ว่าใครเข้าร่วมการประชุม
นอกจากนี้ยังมีบันทึกการสนทนาทั้งหมดที่สามารถค้นหาได้ ให้คุณขยายหรือซูมดูส่วนที่ต้องการได้ตามต้องการ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้—ClickUp ยังดึงประเด็นสำคัญออกมา จัดหมวดหมู่ตามหัวข้อ และแสดงขั้นตอนปฏิบัติถัดไปในรูปแบบรายการตรวจสอบที่สะดวกใช้งาน
กระบวนการถอดเสียงอัตโนมัตินี้รับประกันว่าไม่มีรายละเอียดใดตกหล่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถอดเสียงบทสัมภาษณ์ การบรรยาย การระดมความคิด หรือการบันทึกพอดแคสต์
สำหรับผู้สร้างเนื้อหา นี่หมายความว่าคุณสามารถแปลงไฟล์เสียงเป็นข้อความที่สามารถค้นหาและแก้ไขได้ได้อย่างง่ายดาย, สกัดส่วนที่น่าสนใจ, และสร้างคำบรรยายสำหรับเนื้อหาวิดีโอ
💡 โบนัส: หากคุณต้องการ:
- ถาม, พูด, และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—ไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้, ใช้ Talk to Text
- รับการสนับสนุนการแปลงเสียงเป็นข้อความในกว่า 40 ภาษา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมของคุณทั่วโลก
- แทนที่เครื่องมือ AI หลายสิบตัวที่แยกจากกัน เช่น ChatGPT, Claude และ Perplexity ด้วยโซลูชันเดียวที่รองรับ LLM และพร้อมใช้งานในองค์กร
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และเว็บ
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ นี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือ AI อีกตัวที่คุณต้องเพิ่มเข้าไปในคอลเลกชันของคุณ นี่คือแอป AI เชิงบริบทตัวแรกที่เข้ามาแทนที่แอปทั้งหมดของคุณ
จากนั้นก็มีClickUp Docs หากคุณเคยต้องการ Google Docs ที่มีฟังก์ชันการใช้งานมากขึ้นในชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ คุณสามารถแก้ไข แสดงความคิดเห็น แชร์บันทึก และเชื่อมโยงบทถอดเสียงเสียงไปยังงานหรือ OKR ได้แบบเรียลไทม์
เอกสารส่วนตัวช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ในขณะที่ความสามารถในการแท็ก ค้นหา และกรองบันทึกการประชุมทำให้การค้นหาข้อมูลเฉพาะเป็นเรื่องง่าย สมาชิกในทีมที่พลาดการประชุมสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วโดยการตรวจสอบบันทึกการประชุมหรือสรุป และทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขได้โดยตรงภายในเอกสาร
ClickUp Brain
ต่างจากตัวแปลงเสียงเป็นข้อความพื้นฐาน ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมืออย่างสมบูรณ์—ตั้งแต่การแท็กเพื่อนร่วมทีมพร้อมบริบทไปจนถึงการมอบหมายงานโดยตรงผ่านบันทึกการสนทนา
รายการที่ต้องดำเนินการซึ่งระบุไว้ระหว่างการประชุมหรือในไฟล์เสียงที่ถอดความสามารถเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUp ได้ทันที มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าจนเสร็จสิ้น
กระบวนการทำงานอัตโนมัตินี้ได้รับการดูแลโดยClickUp Brain
Brain ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่การหารือไปจนถึงการดำเนินการ. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลและผู้ใช้ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพซึ่งต้องการให้แน่ใจว่าการตัดสินใจจากการประชุมได้รับการติดตามอย่างครบถ้วน.
Brain เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของทีมคุณ แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนะนำลำดับความสำคัญของงาน และแม้กระทั่งร่างเนื้อหา—ทั้งหมดนี้อิงจากข้อมูลเสียงและข้อความที่คุณใช้งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังโพสต์สรุปและรายการที่ต้องดำเนินการลงในช่องแชทของทีมโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดความจำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ไฮไลต์ข้อความหรือใช้คำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/) เพื่อแปลงเนื้อหาเป็นหลายภาษาได้ทันที รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ และอื่นๆ อีกมากมาย
- เข้าถึงการบันทึกเสียงและวิดีโอแบบเต็มของการประชุมพร้อมกับการถอดความเพื่อการบันทึกที่ครอบคลุมและการตรวจสอบที่ง่ายดาย
- ค้นหาและกรองบันทึกการประชุมและบันทึกการประชุมทั้งหมดจาก Docs Hubหรือปฏิทิน ClickUp ทำให้ง่ายต่อการค้นหาการสนทนาและการตัดสินใจที่ผ่านมา
- สร้างและแก้ไขเนื้อหาด้วยผู้ช่วยเขียน AI รวมถึงการร่าง, สรุป, และปรับปรุงเอกสารโครงการ, รายงาน, และคำบรรยายสำหรับไฟล์วิดีโอ
- สร้างรายการงานโดยอัตโนมัติจากบันทึกการสนทนาและแชร์งานที่มอบหมายกับสมาชิกทีมที่ไม่อยู่
- ใช้การถอดเสียงด้วย AI บนClickUp Clipsเพื่อสร้างข้อความที่สามารถค้นหาได้บนคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยหากคุณใช้เพียงเพื่อการถอดเสียง
- ไม่เหมาะสำหรับการถอดเสียงวิดีโอ/เสียงที่มีความยาวโดยไม่มีบริบทของทีม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการจัดการทีมและโครงการ
ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การร่วมมือของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการจัดการทีมและโครงการ
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์)
Otter.ai เป็นที่นิยมสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams มันแปลงคำพูดให้เป็นบันทึกที่มีโครงสร้างในขณะที่คุณกำลังพูดอยู่
ไม่ว่าคุณจะทำงานกับเสียงหรือวิดีโอ มันรองรับหลายรูปแบบ เช่น FLV และให้คุณส่งออกบทถอดเสียงเป็น TXT, DOCX, PDF หรือแม้แต่ SRT สำหรับคำบรรยาย
ด้วยการผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Calendar และ Dropbox ทำให้สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังรองรับหลายภาษา เพิ่มแท็กผู้พูด และเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นบันทึกที่แชร์ได้และรายการที่ต้องดำเนินการ เหมาะสำหรับการประชุม การบรรยาย พอดแคสต์—หรือทุกสถานการณ์ที่คุณไม่อยากพลาดแม้แต่คำเดียว
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- รับสรุปและบันทึกการประชุมที่สร้างโดย AI พร้อมรองรับหลายภาษา (สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, เป็นต้น)
- มีเซสชั่นถาม-ตอบอย่างรวดเร็วภายในเอกสารการบันทึกเสียงโดยใช้ Otter AI Chat
- ระบุผู้พูดและคำศัพท์เฉพาะจากไฟล์เสียง
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar, Dropbox และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจสร้างความสับสนได้ โดยมีข้อความเชิญชวนให้ซื้อสินค้าเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง
- การติดแท็กผู้พูดอาจต้องมีการปรับแก้ไขด้วยตนเองเพื่อความถูกต้อง
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: แผนฟรีพร้อมใช้งาน
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบหน้าสรุปที่มีรายการตรวจสอบของสิ่งที่ต้องทำซึ่งคุณสามารถติ๊กออกได้ในเบราว์เซอร์ การแยกบทบาท ความต้องการ ระยะเวลา ความรู้สึก จุดเจ็บปวด และข้อโต้แย้งออกเป็นส่วนๆ นั้นเป็นประโยชน์มากสำหรับการสรุปการสนทนา ภาพหน้าจอที่แนบมาก็ยอดเยี่ยมสำหรับการทบทวนสิ่งที่เห็นบนหน้าจอที่แชร์กัน Otter ใช้งานง่าย การสมัครก็รวดเร็ว และเริ่มใช้งานได้ทันที ฉันใช้มันในทุกการประชุมที่ฉันมี เว้นแต่ผู้เข้าร่วมจะร้องขอ และฉันสามารถส่งสรุปโดยอัตโนมัติไปยังช่อง Slack ที่แตกต่างกันตามผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ฯลฯ […] จะดีมากถ้า Otter สามารถตรวจจับชื่อผู้พูดได้จากชื่อของพวกเขาที่ปรากฏในการประชุม
ฉันชอบหน้าสรุปที่มีรายการตรวจสอบของสิ่งที่ต้องทำซึ่งคุณสามารถติ๊กออกได้ในเบราว์เซอร์ การแยกบทบาท ความต้องการ ระยะเวลา ความรู้สึก จุดเจ็บปวด และข้อโต้แย้งออกเป็นส่วนๆ นั้นเป็นประโยชน์มากสำหรับการสรุปการสนทนา ภาพหน้าจอที่แนบมาก็ยอดเยี่ยมสำหรับการทบทวนสิ่งที่เห็นบนหน้าจอที่แชร์กัน Otter ใช้งานง่าย การสมัครก็รวดเร็ว และเริ่มใช้งานได้ทันที ฉันใช้มันในทุกการประชุมที่ฉันมี เว้นแต่ผู้เข้าร่วมจะร้องขอ และฉันสามารถส่งสรุปโดยอัตโนมัติไปยังช่อง Slack ที่แตกต่างกันตามผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ฯลฯ […] จะดีมากถ้า Otter สามารถตรวจจับชื่อของผู้พูดตามชื่อของพวกเขาที่ปรากฏในการประชุมได้
3. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขบทถอดเสียงควบคู่กับเสียงหรือวิดีโอ)
ลองนึกภาพการตัดต่อพอดแคสต์เหมือนกับการแก้ไขเอกสารใน Google Docs ดูสิ Descript มาพร้อมกับบริการถอดเสียงในตัวที่ช่วยให้คุณตัด วาง และลบไฟล์เสียงได้เพียงแค่แก้ไขข้อความถอดเสียงเท่านั้น
เหมาะสำหรับผู้สร้างสรรค์, ผู้สอนคอร์ส, และทีมการตลาด, ตัวแปลงเสียงเป็นข้อความนี้รองรับการบันทึกเสียงหลายรูปแบบและการถอดเสียง, รวมถึงการตรวจจับผู้พูดและคำบรรยายอัตโนมัติ. รองรับไฟล์ตั้งแต่ MP3 ถึง WAV และแม้กระทั่ง FLAC, คุณจึงไม่ต้องกังวลกับรูปแบบไฟล์ของคุณ. คุณยังสามารถอัปโหลดการบันทึกเสียงหรือดึงข้อมูลจาก Zoom และบันทึกภายในแพลตฟอร์มได้.
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แปลงไฟล์เสียงและวิดีโอเป็นข้อความด้วยการถอดเสียงอัตโนมัติในกว่า 22 ภาษา (สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส ฯลฯ)
- แก้ไขไฟล์เสียงโดยการแก้ไขข้อความ—ตัดคำ ตัดเสียง (หรือวิดีโอ!)
- ใช้ Overdub เพื่อคัดลอกเสียงของคุณและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
- สร้างกราฟการได้ยิน คำบรรยาย และคลิปสำหรับโซเชียลมีเดียได้ในคลิกเดียว
- เข้าถึงการบันทึกหน้าจอ, การบันทึกเสียงซ้อนทับ, และการแก้ไขแบบหลายแทร็ก
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- การโคลนเสียง (การบันทึกเสียงทับ) มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปอาจรู้สึกช้าเมื่อมีโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- มีแผนฟรีให้บริการ
- นักสะสม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
เรามีความสัมพันธ์แบบรัก/เกลียดกับ Descript มาก เราใช้มันมา 4 ปีแล้ว และมันก็ยังมีบั๊กอยู่เสมอ ตลอดการพัฒนาแอปนี้ นักพัฒนาจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่มีบั๊กเข้ามา จากนั้นก็แก้ไขบั๊กเหล่านั้น ฟีเจอร์นั้นจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสักพัก แล้วก็กลับมาพังอีกในการอัปเดตถัดไป ผมขอชื่นชมทีมงานที่พยายามเพิ่มฟีเจอร์มากมายให้กับแอป แต่ผมอยากที่จะได้ทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่เสถียรมากกว่า และถึงแม้ว่าเราจะใช้ Descript สำหรับงานส่วนใหญ่ในกระบวนการทำงานของเราทุกสัปดาห์ เราก็ยังคงจับตาดูคู่แข่งอยู่เสมอ เพราะเราไม่เคยรู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาแอปนี้ได้จริงๆ
เรามีความสัมพันธ์แบบรัก/เกลียดกับ Descript มาก เราใช้มันมา 4 ปีแล้ว และมันก็ยังมีบั๊กอยู่เสมอ ตลอดการพัฒนาแอปนี้ นักพัฒนาจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่มีบั๊กเข้ามา จากนั้นก็แก้ไขบั๊กเหล่านั้น ฟีเจอร์นั้นจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสักพัก แล้วก็กลับมาพังอีกในการอัปเดตถัดไป ผมขอชื่นชมทีมงานที่พยายามเพิ่มฟีเจอร์มากมายให้กับแอป แต่ผมอยากที่จะได้ทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่เสถียรมากกว่า แม้ว่าเราจะใช้ Descript สำหรับงานส่วนใหญ่ในกระบวนการทำงานของเราทุกสัปดาห์ แต่เราก็ยังคงจับตาดูคู่แข่งอยู่เสมอ เพราะเราไม่เคยรู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาแอปนี้ได้จริงๆ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ควรทำความสะอาดเสียงของคุณก่อนอัปโหลดเสมอ ไม่ว่าคุณจะถอดเสียงจากไฟล์เสียงหรือวิดีโอ เสียงรบกวนในพื้นหลัง เสียงสะท้อน และเสียงพูดซ้อนทับสามารถทำให้เครื่องมือถอดเสียง AI ที่ดีที่สุดเกิดความสับสนได้ ใช้แอปลดเสียงรบกวนหรือพื้นที่บันทึกเสียงที่เงียบสงบเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการถอดเสียงได้ทันทีเมื่อคุณแปลงไฟล์เสียงและวิดีโอ
4. รีวิว (เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำในการถอดเสียงที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์)
Rev เป็นเครื่องมือถอดเสียงสำหรับผู้พิถีพิถันที่มีกำหนดส่งงาน ทำงานผสานความเร็วของ AI เข้ากับความแม่นยำระดับมนุษย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสารทางกฎหมาย บรรยายทางวิชาการ บันทึกเสียงพอดแคสต์สัมภาษณ์ระดับมืออาชีพ หรือทุกที่ที่คำผิดเพียงคำเดียวอาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่
คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย เลือกกระบวนการถอดเสียง (โดยมนุษย์หรือ AI) และรับถอดเสียงที่เรียบเรียงแล้วในรูปแบบต่างๆ เช่น Word, TXT หรือแม้แต่คำบรรยาย ทำงานกับเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนใช่ไหม? Rev ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเหมือนกับการปกป้องความลับของรัฐ—ด้วยการรับรองมาตรฐาน SOC 2 และตัวเลือก NDA ที่รวมไว้อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- เลือกระหว่างการถอดเสียงโดยมนุษย์และ AI ตามความเร็วและงบประมาณ
- เพิ่มคำบรรยายหรือคำบรรยายใต้ภาพให้กับไฟล์วิดีโอที่รองรับหลายภาษา (สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, เป็นต้น)
- อัปโหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3, MP4, WAV และอื่น ๆ
- เข้าถึง Rev API เพื่อทำให้กระบวนการถอดเสียงเป็นอัตโนมัติ
- ใช้แม่แบบสรุปที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณดึงจุดสำคัญที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการสนทนาของคุณ
ข้อจำกัดการหมุนรอบ
- ไม่มีการให้บริการถอดเสียงแบบสดหรือเรียลไทม์
- รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับบทถอดความที่สร้างโดยมนุษย์เท่านั้น
การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์
- แผนฟรีสูงสุด 45 นาที
- พื้นฐาน: $14.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $34.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rev อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Rev ทำให้การเปลี่ยนไฟล์เสียงของฉันเป็นบทถอดความที่ชัดเจนและถูกต้องเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ โดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลย ฉันชอบที่อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมาก—การอัปโหลดไฟล์ทำได้รวดเร็ว ระยะเวลาในการทำงานก็ไว และการจัดรูปแบบก็เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ […] แม้ว่าระดับความถูกต้องจะสูงโดยทั่วไป โดยเฉพาะกับเสียงที่ชัดเจน แต่บางครั้งก็อาจพบปัญหาเกี่ยวกับชื่อเฉพาะ คำศัพท์เฉพาะทาง หรือผู้พูดที่พูดเบาเป็นบางครั้ง ฉันอยากเห็นวิธีการที่เข้าใจง่ายขึ้นในการบันทึกและนำคำศัพท์ที่สร้างขึ้นเองหรือการแก้ไขชื่อกลับมาใช้ใหม่
Rev ทำให้การเปลี่ยนไฟล์เสียงของฉันเป็นบทถอดความที่ชัดเจนและถูกต้องเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ โดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลย ฉันชอบที่อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมาก—การอัปโหลดไฟล์ทำได้รวดเร็ว เวลาในการดำเนินการก็ไว และการจัดรูปแบบก็เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ […] แม้ว่าระดับความถูกต้องจะสูงโดยทั่วไป โดยเฉพาะกับเสียงที่ชัดเจน แต่บางครั้งก็อาจพบปัญหาเกี่ยวกับชื่อเฉพาะ คำศัพท์เฉพาะทาง หรือผู้พูดที่พูดเบาเป็นบางครั้ง ฉันอยากเห็นวิธีการที่เข้าใจง่ายขึ้นในการบันทึกและนำคำศัพท์ที่สร้างขึ้นเองหรือการแก้ไขชื่อกลับมาใช้ใหม่
5. Trint (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขร่วมกันของบันทึกเสียงและเรื่องราวในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ)
หาก Google Docs และเครื่องมือถอดเสียงมีความสามารถในการทำงานหลายภาษาและมีทักษะการแก้ไขที่ยอดเยี่ยม ลูกของพวกเขาจะเป็น Trint เครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความนี้ไม่เพียงแต่ถอดเสียงไฟล์เสียงเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอีกด้วย
อัปโหลดการบันทึกของคุณ (เสียงหรือวิดีโอ) แล้ว Trint จะถอดเสียงให้อย่างเรียบร้อย พร้อมตัวเลือกในการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษา
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการแก้ไข, ตรวจสอบ, และเผยแพร่บันทึกการสนทนาโดยไม่ต้องมีการสื่อสารกลับไปกลับมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด. ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็น, ไฮไลต์คำพูด, และแม้กระทั่งผสานการทำงานโดยตรงกับ Adobe Premiere Pro เพื่อถอดเสียงไฟล์วิดีโอเหมือนเป็นเจ้านาย.
คุณสมบัติเด่นของ Trint
- แก้ไขบันทึกการสนทนาเหมือนเอกสารและเชื่อมโยงกับไฟล์เสียงต้นฉบับ
- เพิ่มการระบุตัวตนของผู้พูด, รหัสเวลา, และไฮไลต์
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์บนการบันทึกเสียงและบทถอดเสียงเดียวกัน
- ส่งออกไฟล์ในรูปแบบ DOCX, SRT, CSV และอื่น ๆ
- แปลผลการเรียนของคุณเป็นภาษาต่างๆ กว่า 50 ภาษา
ข้อจำกัดของ Trint
- ความแม่นยำอาจลดลงสำหรับการบันทึกที่มีเสียงรบกวนหรือมีผู้พูดหลายคน
- ไม่เหมาะสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์/สด
ราคาของ Trint
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: 80 ดอลลาร์/คน ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 100 ดอลลาร์/คนต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Trint
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trint อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
การถอดเสียงที่ไม่มีใครเทียบได้ในสองภาษาหลักของฉัน (อังกฤษและฝรั่งเศส) ความสามารถในการถอดคำบรรยายก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน เครื่องมือครบในหนึ่งเดียว ไม่ต้องไปที่ Premiere เพื่อทำซับไตเติล สะดวกกว่าใช้ Word สำหรับการถอดเสียงพื้นฐาน ทำงานได้ดีเยี่ยมในการระบุผู้พูด การแก้ไขออนไลน์ก็ยอดเยี่ยมและมีแอปมือถือที่สะดวกมาก […] ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกับเครื่องมือ SaaS อื่น ๆ เริ่มต้นถูกแต่ราคาค่อย ๆ เพิ่มขึ้น และวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาดูบิลแล้วตกใจเมื่อรู้ว่าราคาแพงแค่ไหน
การถอดเสียงที่ไม่มีใครเทียบได้ในสองภาษาหลักของฉัน (อังกฤษและฝรั่งเศส) ความสามารถในการถอดคำบรรยายก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน เครื่องมือครบในตัว ไม่ต้องไปที่ Premiere เพื่อทำซับไตเติล สะดวกกว่าใช้ Word สำหรับการถอดเสียงพื้นฐาน ทำงานได้ดีเยี่ยมในการระบุผู้พูด การตัดต่อออนไลน์ก็ยอดเยี่ยม และแอปมือถือก็สะดวกมาก […] ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกับเครื่องมือ SaaS อื่น ๆ เริ่มต้นราคาถูกแล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้น จนวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาดูบิลแล้วตกใจเมื่อรู้ว่ามันแพงแค่ไหน
6. Sonix (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงไฟล์เสียงอย่างรวดเร็วพร้อมการแปลคำพูดอัตโนมัติ)
หากความเร็วในการถอดเสียงเป็นกีฬาโอลิมปิก Sonix จะคว้าเหรียญเงินในการจดบันทึกได้อย่างน้อย (แน่นอนว่า ClickUp จะคว้าเหรียญทองไปครอง) Sonix เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่โดดเด่นในการถอดเสียงจากเสียงและวิดีโอในกว่า 40 ภาษา—ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน ฮินดี และอื่นๆ อีกมากมาย—พร้อมจัดการข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
การประทับเวลาอัตโนมัติ การแยกผู้พูด และตัวแก้ไขบนเบราว์เซอร์ทำให้กระบวนการถอดเสียงเป็นเรื่องง่าย—ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือการติดตั้งที่ยุ่งยาก
เพียงแค่นำไฟล์ของคุณมาวาง ปล่อยให้ระบบประมวลผล แล้วคุณก็พร้อมใช้งาน ไม่ว่าคุณจะอัปโหลดไฟล์เสียง บันทึกการประชุม Zoom หรือวิดีโอ Sonix จะมอบบทถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำในรูปแบบที่แก้ไข ค้นหา และแชร์ได้ง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix
- ถอดเสียงในกว่า 40 ภาษาพร้อมการแปลอัตโนมัติ
- ค้นหา แก้ไข และไฮไลต์ได้โดยตรงในตัวแก้ไขบทถอดเสียง
- ดาวน์โหลดบันทึกการศึกษาของคุณเป็นข้อความ, คำบรรยาย, หรือ Google Docs
- ส่งออกในรูปแบบไฟล์หลายประเภท รวมถึง SRT, DOCX และ PDF
- ผสานการทำงานกับ Zoom, Dropbox และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Sonix
- ไม่มีตัวเลือกการถอดเสียงแบบเรียลไทม์/สด
- ความถูกต้องขึ้นอยู่กับความคุณภาพของเสียงอย่างมาก
ราคาของ Sonix
- มาตรฐาน: ใช้แพลตฟอร์มฟรี + $10 ต่อชั่วโมงสำหรับการแปลและถอดเสียงตามลำดับ
- พรีเมียม: $16.52 ต่อเดือนต่อที่นั่ง + $5 ต่อชั่วโมงสำหรับการแปลและการถอดเสียงตามลำดับ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sonix
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Sonix อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงข้อความเสียงในที่ทำงานขณะเดินทางและจัดระเบียบข้อความเหล่านั้นได้อย่างเป็นระเบียบ ลิงก์เข้าสู่ระบบบนเวอร์ชันเว็บเดสก์ท็อปไม่สามารถปรับขนาดได้
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงข้อความเสียงในที่ทำงานขณะเดินทางและจัดระเบียบข้อความเหล่านั้นได้อย่างเป็นระเบียบ ลิงก์เข้าสู่ระบบบนเวอร์ชันเว็บเดสก์ท็อปไม่สามารถปรับขนาดได้
📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิและความลึกซึ้ง
แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สะสมได้: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯
ด้วย ClickUp AI Agents และ ClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด
7. Happy Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับทีมหลายภาษาที่ถอดเสียงไฟล์วิดีโอ คิดและพูดเป็นคำบรรยาย)
หากทีมของคุณพูดด้วยสำเนียงที่แตกต่างกัน 10 แบบก่อนมื้อกลางวัน Happy Scribe อาจเป็นเครื่องมือถอดเสียงที่คุณกำลังมองหาอยู่ มันถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้หลายภาษาและทีมทั่วโลกที่ต้องการถอดเสียงและคำบรรยายที่รวดเร็วและแม่นยำในที่เดียว
เพียงอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอของคุณ จากนั้นเลือกการถอดเสียงระหว่างมนุษย์หรือ AI รองรับมากกว่า 120 ภาษา ภาษาถิ่น และสำเนียง—ตั้งแต่ภาษาสเปนและฝรั่งเศสไปจนถึงภาษาฮินดีและเยอรมัน—ทำให้เหมาะสำหรับโครงการระดับนานาชาติ
คุณสมบัติเด่นของ Happy Scribe
- สลับระหว่าง AI และการถอดเสียงโดยมนุษย์ที่มีความแม่นยำ 99%
- เพลิดเพลินกับมากกว่า 120 ภาษา สำเนียง และภาษาถิ่น
- ตรวจสอบ แก้ไข และส่งออกในรูปแบบต่างๆ เช่น TXT, DOCX, SRT และอื่นๆ อีกมากมายด้วยโปรแกรมแก้ไขในเบราว์เซอร์
- ผสานการทำงานกับ YouTube, Zoom และ Google Drive
ข้อจำกัดของ Happy Scribe
- การถอดความของมนุษย์มีระยะเวลาดำเนินการนานกว่า
- ไม่มีการสนับสนุนการถอดเสียงสด
ราคาของ Happy Scribe
- เริ่มต้น: $12 ต่อ 60 นาที (จ่ายตามการใช้งาน)
- ไลท์: ฿9 ต่อเดือน
- ข้อดี: $29 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $89 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Happy Scribe
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Happy Scribe อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
แล้วอะไรที่ฉันชอบมากที่สุดล่ะ? อย่างแรกเลยคือมันใช้งานง่ายมาก คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเพื่อใช้งานมัน มันช่วยฉันในการถอดเสียงวิดีโอเป็นข้อความ ทำให้ฉันสามารถสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยใช้ข้อความจากวิดีโอได้
แล้วอะไรที่ฉันชอบมากที่สุดล่ะ? อย่างแรกเลยคือมันใช้งานง่ายมาก คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอะไรเลยเพื่อจะใช้งาน มันช่วยฉันถอดเสียงวิดีโอเป็นข้อความได้ ทำให้ฉันสามารถสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยใช้ข้อความจากวิดีโอได้
8. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ข้ามอุปกรณ์)
Notta แปลงไฟล์เสียงใด ๆ เป็นข้อความสะอาดในเวลาจริง—เพียงอัปโหลดไฟล์ MP3, WAV, AAC หรือแม้กระทั่งไฟล์วิดีโอจาก Zoom หรือ Google Meet. ตัวแปลงเสียงเป็นข้อความนี้ซิงค์ข้ามอุปกรณ์ได้ คุณสามารถเริ่มต้นบนโทรศัพท์และเสร็จสิ้นในเบราว์เซอร์ได้โดยไม่พลาดอะไรเลย.
ด้วยการรองรับหลายภาษาและสรุปเนื้อหาด้วย AI Notta ทำให้การถอดเสียง ติดแท็กผู้พูด และค้นหาทุกบทถอดเสียงง่ายเหมือนอยู่ใน Google Docs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีงานยุ่งและต้องจัดการกับการบันทึกเสียง การประชุม และทีมงานทั่วโลก
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- ซิงค์ข้อมูลข้ามเว็บ มือถือ และอุปกรณ์อัจฉริยะ
- สรุป, เน้น, และทำค้นหาคำหลักเพื่อการทบทวนอย่างรวดเร็วโดยใช้ AI
- รองรับมากกว่า 58 ภาษา พร้อมการแยกเสียงผู้พูดอย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดบางประการ
- ตัวเลือกการส่งออก (TXT, PDF, ฯลฯ) ถูกปิดกั้นอยู่หลังระบบชำระเงิน
- โหมดออฟไลน์มีให้ใช้งานเฉพาะในแอปพลิเคชันมือถือเท่านั้น
ราคา Notta
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ข้อดี: $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $27. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ลากและวางลิงก์วิดีโอหรือไฟล์แล้วรับสรุปวิดีโอแบบครบถ้วนภายในไม่กี่วินาที ฉันสามารถลากไฟล์ 10-20 ไฟล์พร้อมกันได้ ซึ่งฉันชอบมาก จากนั้นฉันก็แปลงเป็นรูปแบบสรุปของ Youtube ฉันใช้สิ่งนี้สำหรับวิดีโอคอร์สและมันเป็นสิ่งที่ต้องมี! ฉันหวังว่าฉันสามารถทำให้เทมเพลตสรุปของ Youtube เป็นมาตรฐานได้ เพื่อที่ฉันไม่ต้องคลิกมันสำหรับสรุปวิดีโอแต่ละอัน ซึ่งใช้เวลาเพิ่มอีก 15-30 วินาทีในการแปลง
ลากและวางลิงก์วิดีโอหรือไฟล์แล้วรับสรุปวิดีโอแบบสมบูรณ์ภายในไม่กี่วินาที ฉันสามารถลากไฟล์ 10-20 ไฟล์พร้อมกันได้ ซึ่งฉันชอบมาก จากนั้นฉันก็แปลงเป็นรูปแบบสรุปของ Youtube ฉันใช้สิ่งนี้สำหรับวิดีโอคอร์สและมันเป็นสิ่งที่ต้องมี! ฉันหวังว่าฉันสามารถทำให้เทมเพลตสรุปของ Youtube เป็นมาตรฐานได้ เพื่อที่ฉันไม่ต้องคลิกมันสำหรับสรุปวิดีโอแต่ละอัน ซึ่งใช้เวลาเพิ่มอีก 15-30 วินาทีในการแปลง
9. Temi (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและถอดภาพเสียงอย่างรวดเร็ว ไม่มีลูกเล่น ในงบประมาณจำกัด)
หากคุณกำลังแข่งขันกับเวลาและต้องการถอดเสียงหรือแปลงไฟล์วิดีโอโดยไม่ต้องการรอ Temi สามารถทำได้เสร็จภายในห้านาที
เพียงอัปโหลดไฟล์เสียงของคุณ นั่งพักผ่อน แล้วปล่อยให้ระบบรู้จำเสียงพูด (ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากสำเนียงจริง ไม่ใช่เสียงหุ่นยนต์) แปลงคำพูดของคุณให้เป็นข้อความที่อ่านได้
โปรแกรมแก้ไขบันทึกการสนทนาสะอาดตา ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ และให้คุณแก้ไข ไฮไลต์ และดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้แอปอื่นเพิ่มเติม ข้อดีเพิ่มเติม: โปรแกรมยังใส่เวลาในบันทึกการสนทนาของคุณด้วย ทำให้การค้นหาช่วงเวลาที่น่าจดจำจากพอดแคสต์ครั้งล่าสุดของคุณเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Temi
- อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอและรับบทถอดความภายในไม่กี่นาที
- รองรับหลายรูปแบบไฟล์ รวมถึง MP3, MP4, WAV และ M4A
- ขัดเกลาผลการเรียนของคุณด้วยเครื่องมือแก้ไขในแอป
- บันทึกเวลาในถอดความและระบุผู้พูดอย่างถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Temi
- ความแม่นยำลดลงเมื่อมีเสียงรบกวนหรือมีผู้พูดหลายคน
- ขาดเครื่องมือสรุปและทำงานร่วมกับ AI
การกำหนดราคาของ Temi
- ว่างสูงสุด 45 นาที
- จ่ายตามการใช้งาน: $0.25 ต่อนาทีของเสียง
คะแนนและรีวิวของ Temi
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Google Speech-to-Text (เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการถอดเสียงที่ปรับขนาดได้และขับเคลื่อนด้วย AI)
Google Speech-to-Text แปลงเสียงพูดเป็นข้อความในระดับขนาดใหญ่ ได้รับการฝึกฝนจากไฟล์เสียงและวิดีโอหลายหมื่นชั่วโมง เครื่องมือถอดเสียงนี้สามารถแปลงเสียงเป็นข้อความได้มากกว่า 125 ภาษาด้วยความแม่นยำที่น่าประทับใจ
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับไฟล์บันทึกการประชุมที่มีเสียงรบกวนหรืออัปโหลดบทสัมภาษณ์ระดับสตูดิโอ ระบบสามารถปรับให้เข้ากับเสียงพื้นหลัง ผู้พูด และแม้แต่รูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกัน เช่น WAV, FLAC และ MP3
แต่มีข้อแม้อยู่—นี่ไม่ใช่เครื่องมือแบบเสียบแล้วใช้ได้เลยเหมือน Otter หรือ Notta นี่คือตัวแปลงเสียงเป็นข้อความที่เน้นนักพัฒนาเป็นหลัก สร้างขึ้นสำหรับแอป, CRM และระบบถอดเสียงขนาดใหญ่ พร้อมตัวเลือกการผสานรวมบนเว็บไซต์ของพวกเขา คุณจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Google Cloud และ API
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังสร้างกระบวนการถอดเสียงลงในแพลตฟอร์มหรือต้องการถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอในปริมาณมากพร้อมการใส่เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ การระบุเวลาของคำพูด และการแยกผู้พูด ไม่มีอะไรเทียบได้กับพลังดิบของเครื่องมือของ Google
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Speech-to-Text
- ถอดเสียงการสตรีมแบบเรียลไทม์หรือเป็นชุด
- บันทึกเครื่องหมายวรรคตอนและผู้พูดโดยอัตโนมัติ
- รับคะแนนความมั่นใจในระดับคำเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับบริการ Google Cloud
ข้อจำกัดของ Google Speech-to-Text
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับการติดตั้งและการผสานรวม
- ไม่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ในตัว; สามารถเข้าถึงได้ผ่าน API เท่านั้น
ราคาบริการแปลงเสียงเป็นข้อความของ Google
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Speech-to-Text
- G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
มันทำงานการถอดเสียงได้ดีมาก มีความแม่นยำสูงและแทบไม่ต้องแก้ไขเลย เป็นเรื่องดีที่มีทางเลือกอื่นนอกจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Google เพราะสามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทและโฮสต์อยู่บนคลาวด์ไดรฟ์
มันทำงานการถอดเสียงได้อย่างยอดเยี่ยม มีความแม่นยำสูงและแทบไม่ต้องแก้ไขเลย เป็นเรื่องดีที่มีทางเลือกอื่นนอกจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Google เพราะสามารถเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทและโฮสต์อยู่บนคลาวด์ไดรฟ์
