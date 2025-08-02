บล็อก ClickUp

11 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Descript สำหรับการตัดต่อวิดีโอและเสียงด้วย AI ในปี 2025

2 สิงหาคม 2568

Descript เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายสำหรับการถอดเสียงด้วย AI การตัดต่อวิดีโอ และการบันทึกหน้าจอ ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้สร้างเนื้อหาหลายคน แต่เมื่อความต้องการของเนื้อหาของคุณเพิ่มขึ้น คุณอาจต้องการเครื่องมือที่มีการควบคุมการตัดต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสียงพากย์ที่ดีกว่า หรือกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Descript ไว้ให้คุณแล้ว—ตั้งแต่เครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ทำพอดแคสต์และนักการศึกษา ไปจนถึงแพลตฟอร์มสำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบภาพยนตร์ การถอดเสียงหลายภาษา และการทำงานร่วมกันด้วยปัญญาประดิษฐ์

ทำไมควรเลือกทางเลือกอื่นของ Descript

Descript ทำให้การแก้ไขเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับเนื้อหาเสียงหรือวิดีโอ แต่บางสิ่งอาจรู้สึกแปลกไปเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคย นี่คือความท้าทายทั่วไปที่ผู้ใช้มักพบเจอ:

  • วิดีโอที่ยาวนานอาจมีการล่าช้าและจัดระเบียบไม่ได้
  • คุณภาพเสียงมักต้องการการทำความสะอาดในเครื่องมือภายนอก
  • การแก้ไขแบบหลายแทร็กมีข้อจำกัดและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันด้านเนื้อหายังไม่แข็งแกร่ง
  • ราคาจะสูงขึ้นเมื่อเกินแผนพื้นฐาน
  • เทมเพลตสตอรี่บอร์ดไม่รองรับการวางแผนวิดีโอที่ซับซ้อน
  • เครื่องมือ AI มีปัญหาในการเข้าใจบริบทในเสียงที่มีเสียงรบกวนหรือเป็นเชิงเทคนิค

นอกจากนี้ หากคุณกำลังพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่ละเอียดหรือจัดการโครงการสื่อขนาดใหญ่และวิดีโอฟุตเทจ คุณอาจต้องการเครื่องมือที่มีฟังก์ชันขั้นสูงมากขึ้น

👀 คุณทราบหรือไม่? พระราชบัญญัติการสื่อสารและการเข้าถึงวิดีโอในศตวรรษที่ 21 (CVAA)กำหนดให้วิดีโอออนไลน์ที่เคยออกอากาศทางโทรทัศน์พร้อมคำบรรยายต้องคงคำบรรยายไว้เมื่อสตรีม แพลตฟอร์มที่แสดงเนื้อหาโทรทัศน์ออนไลน์ต้องรักษาคุณภาพ ความถูกต้อง และเวลาของคำบรรยายตามมาตรฐานของ FCC

ทางเลือกของ Descript ในพริบตา

ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด นี่คือวิธีที่ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Descript ในรายการของเราเปรียบเทียบกันในแง่ของคุณสมบัติหลัก, กรณีการใช้งาน, และราคา

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพทีมทุกขนาดที่ต้องการการติดตามงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การร่วมมือทางไกล, และการผลิตเนื้อหาคลิป ClickUp, การถอดเสียงด้วย AI, สรุปการประชุม, การผสานงาน, เอกสาร, ระบบอัตโนมัติ, แม่แบบโครงการฟรี; มีบริการราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Otter. aiบันทึกและถอดเสียงการประชุมกับตัวแทน AIการถอดเสียงสด, การย้อนดูการประชุม, สรุปโดยอัตโนมัติ, การซิงค์กับ Salesforce, วิดเจ็ตบนมือถือ, ทางลัด Siriฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/เดือน
เมอร์ฟ เอไอการเพิ่มเสียงพากย์คุณภาพสูงให้กับเนื้อหาวิดีโอเสียงพากย์แบบแปลงข้อความเป็นเสียง, เสียงมากกว่า 120 ภาษา, แก้ไขสคริปต์, ควบคุมระดับเสียง/ความเร็ว/การเน้น, ซิงค์เสียงแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
VEED. IOการตัดต่อวิดีโอเน้นการสร้างแบรนด์และการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วชุดแบรนด์, ตัวสร้างคำบรรยาย, การลบคำเติม, แออดิโอแกรม, การแก้ไขผ่านเบราว์เซอร์, รองรับ iOSฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
มาเอสตราแปลและถอดเสียงวิดีโอแบบเรียลไทม์ในกว่า 125 ภาษาการถอดเสียงหลายภาษา, โปรแกรมแก้ไขคำบรรยาย, การโคลนเสียง, การลบคำเติม, การพากย์เสียง, คำบรรยายสดแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
Camtasiaการตัดต่อวิดีโอแบบตามลำดับเวลาพร้อมคุณสมบัติการฝึกอบรมแบบโต้ตอบการจับภาพหน้าจอ, ไทม์ไลน์หลายแทร็ก, แบบทดสอบ, หมายเหตุแบบเคลื่อนไหว, ส่งออก LMS, การบันทึกในตัว, แม่แบบเนื้อหาจ่ายจาก $179. 88/ปี
ริเวอร์ไซด์.เอฟเอ็มการบันทึกพอดแคสต์และวิดีโอความละเอียดสูงการบันทึก 4K ในเครื่อง แทร็กแยก Magic Clips อัปโหลดไปยังคลาวด์แบบสด การถอดเสียงด้วย AIฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
Trintการถอดเสียงที่รวดเร็ว รองรับหลายภาษา และการแก้ไขแบบร่วมมือการถอดเสียงมากกว่า 40 ภาษา, การแปลมากกว่า 50 ภาษา, แท็กผู้พูด, บทถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้, สรุปเนื้อหาแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $80/เดือน
ดาวินชี รีโซลฟ์โครงการที่ใช้เอฟเฟกต์พิเศษจำนวนมาก การตัดต่อแบบภาพยนตร์ และการควบคุมระดับมืออาชีพการแก้ไขไทม์ไลน์, การปรับสี, กราฟิกเคลื่อนไหว, เครื่องมือเสียง Fairlight, และความสามารถในการออกแบบกราฟิกราคาตามความต้องการ
ลดการตัดต่อวิดีโอแบบสัมภาษณ์พร้อมการทำงานร่วมกันการแก้ไขแบบข้อความ, การค้นหาแบบไม่ตรงกัน, การเน้นข้อความ, การแท็กทีม, รีลตามเรื่องราวแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
Revบทถอดเสียง บทบรรยาย และคุณภาพทางกฎหมายระดับมืออาชีพบทถอดเสียงที่แก้ไขโดยมนุษย์, คำบรรยายภาษาต่างประเทศ, คำบรรยายสด, การผสานกับ Zoom, การปฏิบัติตามกฎหมายแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99/เดือน

ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อย่างของ Descript ที่คุณควรใช้

ตอนนี้ที่คุณทราบถึงข้อบกพร่องของเครื่องมือแล้ว มาสำรวจทางเลือกของ Descript ที่สามารถเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นพร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นกันดีกว่า มาดูคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา และรีวิวจากผู้ใช้ของแต่ละตัวเลือกอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการด้านเสียงและวิดีโอของคุณได้

ไม่ว่าคุณจะพึ่งพาการแก้ไขแบบถอดเสียง ต้องการเครื่องมือที่ดีกว่าในการจัดการฟุตเทจวิดีโอ หรือเพียงแค่ต้องการวิธีที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นในการตัดต่อวิดีโอ รายการของเรามีแพลตฟอร์มที่เหมาะกับการทำงานสร้างเนื้อหาของคุณ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานด้านการตัดต่อเสียงและวิดีโอ)

ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่ปรับให้เข้ากับการจัดการกระบวนการผลิตวิดีโอหรือพอดแคสต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ต่างจาก Descript ที่เน้นเฉพาะการตัดต่อและถอดความ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผน มอบหมายงาน และติดตามทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ไปจนถึงขั้นตอนหลังการผลิต

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับโครงการหลาย ๆ โครงการ กำหนดเวลาที่กระชั้นชิด และส่วนประกอบที่เปลี่ยนแปลงมากมาย แพลตฟอร์มนี้บันทึกวิดีโอสั้น ๆ สร้างบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI สรุป และถอดความ และเสนอการผสานงานที่ราบรื่นเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ต้องการเริ่มบันทึกหน้าจอของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่?ClickUp Clips บันทึกและแชร์หน้าจอของคุณได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ—ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ให้คัดลอกลิงก์และฝังไว้ในClickUp Docsหรือในภารกิจเพื่อแนะนำทีมของคุณผ่านขั้นตอนต่อไป

สร้างวิดีโอและฝังการบันทึกหน้าจอด้วย ClickUp Clips

คลิป ClickUp
สร้างวิดีโอและฝังการบันทึกหน้าจอจากแท็บ, ไมโครโฟน หรือหน้าจอใดก็ได้ด้วย ClickUp Clips

ClickUp Clips เป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอแบบไม่มีลายน้ำและฟรีที่ช่วยให้คุณสามารถแชร์อัปเดต, บทเรียน, หรือข้อเสนอแนะได้โดยไม่ต้องพิมพ์หรือประชุมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดาวน์โหลดคลิปของคุณหรือแชร์ลิงก์สาธารณะได้—แม้กระทั่งนอกเหนือจากพื้นที่ทำงานของคุณ

ทุกวิดีโอจะถูกบันทึกไว้ในฮับของคุณไว้สำหรับภายหลัง. ไม่ว่าคุณจะกำลังสอนบรรณาธิการ, บันทึกวิดีโอสอน, หรือสร้างวิดีโอสำหรับองค์กร, Clips ก็มอบทางเลือกที่ง่ายกว่าการตัดต่อที่ซับซ้อนของ Descript.

จัดการประชุมแบบอะซิงโครนัสและทำให้กระบวนการรับข้อเสนอแนะง่ายขึ้น

ข้ามการประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการประชุมวิดีโอที่ยาวนาน ใช้ClickUp Chatเพื่อทำงานร่วมกันในบริบทเดียวกัน แสดงความคิดเห็น และแท็กเพื่อนร่วมทีม ใช้SyncUpsเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิดีโอหรือเสียงแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp แชร์หน้าจอ เชื่อมโยงงาน จดบันทึก และบันทึกเซสชันสำหรับทุกคนที่พลาดไปได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมสั้นๆ เพื่อการผลิต การตรวจสอบงาน หรือการแก้ไขแบบทันที

ถอดเสียงคลิปโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

ClickUp ยังมีเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่แปลงคำพูดเป็นข้อความโดยอัตโนมัติสำหรับไฟล์เสียงและวิดีโอของคุณอีกด้วย เพื่อเริ่มต้นใช้งาน เพียงเปิดClickUp Brainจากพื้นที่ทำงานของคุณ ระบบจะถอดเสียงทุกคลิปที่คุณสร้างโดยอัตโนมัติ

ClickUp Brain
ถอดเสียงคลิปโดยอัตโนมัติและรับข้อมูลเชิงลึกทันทีด้วย ClickUp Brain

คุณสามารถถามคำถามจากคลิปและถอดความได้ และ ClickUp Brain จะสร้างข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องทันที นอกจากนี้ AI ในตัวยังสามารถแนะนำการปรับปรุงกระบวนการตัดต่อวิดีโอและการสร้างเนื้อหาของคุณได้อีกด้วย

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ ClickUp Brain Maxสำหรับฟีเจอร์ Talk to Text เพื่อเปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นเอกสารหรือรายการงานที่มีรูปแบบสมบูรณ์ได้—เพียงแค่คลิกไอคอนไมโครโฟน พูดตามธรรมชาติ แล้วปล่อยให้ ClickUp จัดการเขียนให้เอง

สร้างสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp AI Notetaker

ไม่เหมือนกับ Descriptหรือเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI อื่น ๆ ที่คุณต้องอัปโหลดหรือนำเข้าไฟล์บันทึกเสียงเพื่อรับถอดความและแก้ไขด้วยตนเอง ClickUp จัดการทุกอย่างแบบเรียลไทม์ClickUp AI Notetakerจะเข้าร่วมการประชุม Zoom หรือ Google Meet ของคุณ ประมวลผลการสนทนา และสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ พร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และสิ่งที่ต้องติดตามผล

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
สร้างสรุปการประชุมและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติและแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp AI Notetaker

มันถูกออกแบบมาเพื่อลดการจดบันทึกด้วยมือและช่วยให้ทีมมีสมาธิระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ แทนที่จะต้องรีบจดโน้ต คุณสามารถบันทึกการสนทนา สร้างสรุปที่ชัดเจน และเชื่อมโยงไปยังงานที่เกี่ยวข้องและเอกสารใน ClickUp ได้โดยตรง

หากทีมของคุณประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อวางแผนสคริปต์หรือโครงร่างงาน ให้ ClickUp จัดการแบบเรียลไทม์ได้เลย—ไม่ต้องนำกลับไปใช้กับ Descript ในภายหลัง คุณจะได้รับสรุปทันทีพร้อมรายการงานที่สามารถมอบหมายได้ เพื่อให้ทีมคอนเทนต์เปลี่ยนการสนทนาเป็นงานที่ต้องทำโดยไม่ต้องแก้ไขหรือทำความสะอาดข้อมูล

📮ClickUp Insight: 50% ของผู้ตอบแบบสำรวจรายงานว่าวันศุกร์เป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของพวกเขา นี่อาจเป็นปรากฏการณ์เฉพาะของการทำงานในยุคปัจจุบัน วันศุกร์มักมีการประชุมน้อยกว่า และเมื่อรวมกับบริบทที่สะสมมาตลอดสัปดาห์การทำงาน อาจหมายถึงการถูกรบกวนน้อยลงและมีเวลามากขึ้นสำหรับการทำงานที่ลึกซึ้งและต้องการสมาธิ

ต้องการรักษาประสิทธิภาพการทำงานระดับวันศุกร์ตลอดทั้งสัปดาห์หรือไม่? ลองใช้แนวทางการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสกับClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน! บันทึกหน้าจอของคุณด้วย ClickUp Clips รับการถอดความทันทีผ่าน ClickUp Brain หรือให้ AI Notetaker ของ ClickUp ช่วยสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมให้คุณ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มอบหมายงานที่เชื่อมโยงกับส่วนเฉพาะของกระบวนการผลิตของคุณ เช่น การตัดต่อแทร็กวิดีโอหรือการตรวจสอบบท
  • จัดระเบียบโครงการเนื้อหาทั้งหมดของคุณด้วยมุมมองที่กำหนดเอง เช่น ปฏิทิน กระดาน และไทม์ไลน์
  • ทำให้ขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ เช่น การย้ายงานจากขั้นตอนการเขียนสคริปต์ไปยังขั้นตอนการแก้ไข เมื่ออัปโหลดวิดีโอต้นฉบับด้วยClickUp Automations
  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยเทมเพลตที่รองรับการวางแผน การตรวจสอบ และการอนุมัติเพื่อการจัดการโครงการผลิตวิดีโอที่ราบรื่น
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ, ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, และแอปพลิเคชันสื่อสารเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างการวางแผนและการผลิต

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกว่าคุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ฉันใช้เป็นประจำทุกวันในเอเจนซี่ของเราสำหรับการจัดการงาน การทำงานเป็นทีม และความวุ่นวายในความคิดสร้างสรรค์ มันทันสมัย สะอาด ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งช่วยให้ฉันปรับทุกอย่างให้เข้ากับวิธีการทำงานของสมองฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ UX ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและทำให้การทำงานสนุกอย่างแท้จริง ผมยังชื่นชมความง่ายในการเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่าง การทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น และการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติเช่น กระดานไวท์บอร์ด คลิป การแจ้งเตือน และโน้ตช่วยผมเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว ไม่มีเครื่องมือ ความคิด หรือความวุ่นวายกระจัดกระจายอีกต่อไป มันสะอาด ประหยัดเวลา และสนุกจริงๆ ในการใช้งาน

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ฉันใช้ทุกวันในเอเจนซี่ของเราสำหรับการจัดการงาน การทำงานเป็นทีม และความวุ่นวายทางความคิดสร้างสรรค์ มันทันสมัย สะอาด ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งช่วยให้ฉันปรับแต่งทุกอย่างให้เข้ากับวิธีการทำงานของสมองฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ UX ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและทำให้การทำงานสนุกอย่างแท้จริง ผมยังชื่นชมความง่ายในการเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่าง การทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น และการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติเช่น กระดานไวท์บอร์ด คลิป การแจ้งเตือน และโน้ตช่วยผมเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว ไม่มีเครื่องมือ ความคิด หรือความวุ่นวายกระจัดกระจายอีกต่อไป มันสะอาด ประสิทธิภาพสูง และจริงๆ แล้วสนุกที่จะใช้

2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและถอดเสียงการประชุมด้วย AI)

Otter AI
ผ่านทางOtter AI

Otter AI สามารถช่วยคุณได้ที่นี่โดยการถอดเสียงการประชุมและวิดีโอของคุณแบบเรียลไทม์ และเปลี่ยนเป็นสรุปที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่คุณสามารถแชร์และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในรูปแบบเนื้อหาต่างๆ

ต่างจาก Descript ที่เน้นการแก้ไขไทม์ไลน์และต้องการการปรับแต่งด้วยตนเอง Otter ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจับและจัดระเบียบเนื้อหาที่พูดไว้ล่วงหน้า ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเขียนสคริปต์ การตรวจสอบ และการนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ช่วย AI ของ Otter สามารถเข้าร่วมการประชุมเสมือนจริงของคุณโดยอัตโนมัติผ่าน Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams พร้อมถอดความบทสนทนาทั้งหมดแบบเรียลไทม์—ขณะระบุผู้พูดแต่ละคน ซิงค์สไลด์ที่แชร์ และไฮไลต์ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการเมื่อมีการกล่าวถึง ทุกอย่างสามารถค้นหาได้ มีเวลาประทับ และแชร์ต่อได้ ทำให้คุณสามารถย้อนกลับไปดูการสนทนาได้อีกหลายวันหรือหลายสัปดาห์โดยไม่ต้องฟังการบันทึกทั้งหมดใหม่

คุณยังได้รับสรุปโดยอัตโนมัติ คำสำคัญ และความสามารถในการกำหนดไฮไลท์หรือความคิดเห็นให้กับเพื่อนร่วมทีม—ทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกันระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์หรือแชร์การตัดสินใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนขยาย Chrome และการซิงค์ปฏิทินของ Otter ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดการประชุม และสามารถเข้าถึงผ่านมือถือได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถบันทึกหรือตรวจสอบบันทึกการประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา

ความสามารถของ AI: Otter ใช้ AI ในการสร้างบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ สรุปการประชุม ระบุผู้พูด และเน้นช่วงเวลาสำคัญโดยอัตโนมัติ—โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง—ช่วยให้กระบวนการหลังการประชุมตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น

Otter.ai ฟีเจอร์เด่น

  • นำเข้าและถอดเสียงไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
  • เล่นวิดีโอที่บันทึกไว้จาก Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
  • ซิงค์ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและบันทึกการสนทนาของลูกค้าไปยัง Salesforce โดยตรงด้วย Otter's sales agent
  • เข้าถึงวิดเจ็ตบน Android หรือ iOS และใช้ Siri Shortcuts สำหรับการกระทำอย่างรวดเร็ว
  • เน้นข้อความสำคัญ สร้างสรุป และมอบหมายความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
  • เข้าร่วมการประชุมจากปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติด้วย Otter Assistant

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • แผนฟรีของ Otter AI จำกัดการใช้งานของคุณไว้ที่ 300 นาทีในการถอดเสียงต่อเดือน โดยจำกัดการถอดเสียงต่อบทสนทนาที่ 30 นาที
  • แม้ในแผน Enterprise คุณก็ถูกจำกัดที่ 6,000 นาทีต่อเดือน และเพียง 4 ชั่วโมงของการบันทึกเซสชั่น

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ชอบสรุปข้อมูลมาก ๆ ค่ะ ชอบที่สามารถแก้ไขได้ และชอบที่สามารถใช้แถบด้านข้างเพื่อสร้างข้อความเริ่มต้นสำหรับอีเมลติดตามผลโดยอิงจากสรุปข้อมูลได้ ช่วยประหยัดเวลาได้มากจริง ๆ ค่ะ ชอบที่บันทึกทั้งหมดสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์และค้นหาได้ง่าย การตั้งค่าให้ Otter เข้าร่วมประชุมกับฉันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็ทำได้ง่ายมาก และแชร์บันทึกกับทีมก็สะดวกมากเช่นกัน

ชอบสรุปข้อมูลมาก ๆ ค่ะ ชอบที่สามารถแก้ไขได้ และชอบที่สามารถใช้แถบด้านข้างเพื่อสร้างอีเมลติดตามผลโดยอิงจากสรุปข้อมูลได้ มันช่วยประหยัดเวลาได้มากจริง ๆ ค่ะ ชอบที่บันทึกทั้งหมดสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์และค้นหาได้ง่าย การตั้งค่าให้ Otter เข้าร่วมประชุมกับฉันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็ทำได้ง่ายมาก และแชร์บันทึกกับทีมก็สะดวกสุด ๆ

3. Murf AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มเสียงพากย์ในโฆษณาและเนื้อหาวิดีโอ)

เมอร์ฟ เอไอ
ผ่านทางMurf AI

เสียงที่ชัดเจนและมีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เนื้อหาวิดีโอของคุณมีความน่าสนใจ. เสียงพากย์ที่ไม่ดีอาจทำให้ผู้ชมเสียสมาธิหรือทำให้ข้อความของคุณไม่ชัดเจน. การบันทึกเสียงด้วยตนเองอาจใช้เวลาและมีความเสี่ยง เช่น เสียงรบกวนจากพื้นหลังหรือน้ำเสียงที่ไม่สม่ำเสมอ.

Murf AI เป็นทางเลือกของ Descript ที่สร้างเสียงพากย์คุณภาพสูงด้วย AI จากข้อความ คุณสามารถเลือกเสียง โทน และภาษาต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ทำให้ง่ายต่อการรักษาคุณภาพเสียงโดยไม่ต้องบันทึกด้วยตนเอง

คุณยังสามารถดูตัวอย่างสคริปต์ด้วยเสียงที่แตกต่างกันก่อนสรุปคลิป ซึ่งเหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการทดสอบโทนเสียงที่หลากหลาย อินเทอร์เฟซของสตูดิโอช่วยให้เพิ่มเพลง แก้ไขสคริปต์ และจัดให้เสียงพากย์ตรงกับภาพได้อย่างง่ายดายในที่เดียว

ความสามารถของ AI: Murf ใช้การสังเคราะห์เสียงด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อเปลี่ยนเนื้อหาที่เขียนให้กลายเป็นเสียงพูดที่สมจริง พร้อมควบคุมระดับเสียง ความเร็ว การเน้นเสียง และโทนเสียงได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Murf AI

  • แปลงข้อความเป็นเสียงทันทีด้วยตัวละครพากย์เสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • แก้ไขเสียงโดยการปรับระดับเสียง, หยุดชั่วคราว, เน้นเสียง, และความเร็วอย่างแม่นยำ
  • เลือกจากเสียงมากกว่า 120 เสียงที่มีสำเนียง โทนเสียง และภาษาที่หลากหลาย สำหรับเนื้อหาทุกประเภท
  • ใช้เครื่องมือแก้ไขสคริปต์ที่มีอยู่ในตัวเพื่อปรับปรุงการบรรยายของคุณโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
  • ผสานการทำงานกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอของคุณโดยการส่งออกคลิปเสียงคุณภาพสูงเพื่อการซิงค์ที่ง่ายดาย
  • ฟังตัวอย่างเสียงพากย์แบบเรียลไทม์และเปลี่ยนเสียงระหว่างบทเพื่อนำเสนอที่ไดนามิกยิ่งขึ้น
  • เพิ่มเพลงพื้นหลังหรือเอฟเฟกต์เสียงเพื่อเสริมการบรรยายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ Murf AI

  • นี่ไม่ใช่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอแบบข้อความ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถตัดหรือจัดเรียงคลิปวิดีโอใหม่ได้โดยตรง
  • เครื่องมือนี้ไม่สามารถทำความสะอาดหรือปรับปรุงเสียงจากการบันทึกเสียงจริงได้

ราคา Murf AI

  • ผู้สร้าง: $29/เดือน
  • การเติบโต: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: 299 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Murf AI

  • G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Murf AI อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

Murf studio ใช้งานง่ายมาก เราเป็นคลินิกทันตกรรมและกำลังใช้มันเพื่อเปลี่ยนเพลงรอสายที่น่าเบื่อให้กลายเป็นบทนำเสนอการตลาดที่เข้ากับดนตรี เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราให้ผู้ป่วยทราบ โครงการต่อไปของเราคือจะใช้มันบนเว็บไซต์ของเราสำหรับวิดีโอให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและวิดีโอการตลาดที่เราต้องการโพสต์

Murf studio ใช้งานง่ายมาก เราเป็นคลินิกทันตกรรมและกำลังใช้มันเพื่อเปลี่ยนเพลงรอสายที่น่าเบื่อให้กลายเป็นสื่อการตลาดที่เข้ากับดนตรี เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราให้ผู้ป่วยทราบ โครงการต่อไปของเราคือจะใช้มันบนเว็บไซต์ของเราสำหรับวิดีโอให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและวิดีโอการตลาดที่เราต้องการโพสต์

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บรรณาธิการในยุคแรกๆ ตัดต่อฟิล์มด้วยมือ ก่อนที่จะมีระบบวิดีโอหรือระบบดิจิทัล บรรณาธิการใช้กรรไกร เทป และกาวซีเมนต์ในการเชื่อมต่อชิ้นส่วนของเซลลูลอยด์เข้าด้วยกัน โดยมักจะใช้แสงจากตู้เก็บเหล้าเพื่อดูรอยตัด!

4. VEED. IO (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับกระบวนการตัดต่อวิดีโอของคุณให้สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์)

VEED.IO: ทางเลือกของ Descript
ผ่านVEED.IO

ธุรกิจที่มีการสร้างแบรนด์อย่างสม่ำเสมอมีโอกาสถูกสังเกตเห็นมากกว่า 3.5 เท่า— ซึ่งรวมถึงวิดีโอด้วย VEED.IO ช่วยให้รักษาความสม่ำเสมอได้โดยการให้คุณตัดต่อ, ใส่คำบรรยาย, และสร้างแบรนด์ให้กับวิดีโอของคุณได้โดยตรงในเบราว์เซอร์

คุณสามารถใช้ชุดแบรนด์ เพิ่มโลโก้ ใส่ข้อความทับ และสร้างออดิโอแกรม ทั้งหมดในที่เดียว ในขณะที่ Descript เหมาะสำหรับงานที่ต้องถอดเสียงและเวิร์กโฟลว์พอดแคสต์ VEED.IO เหมาะสำหรับการเล่าเรื่องด้วยภาพที่รวดเร็วและเนื้อหาที่มีแบรนด์ที่ต้องการความรวดเร็ว

VEED ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาดและทีมคอนเทนต์ที่ต้องการความรวดเร็วโดยไม่ลดทอนความเรียบร้อย แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการแก้ไขแบบกลุ่ม การปรับขนาด และการส่งออกที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการผลิตวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดีย

ความสามารถของ AI: VEED ใช้ AI เพื่อสร้างคำบรรยายอัตโนมัติ, ตรวจจับคำเติม, ปรับปรุงคุณภาพเสียง, และตัดต่อเนื้อหาโดยอัตโนมัติผ่านการระบุช่วงเวลาที่น่าสนใจหรือช่วงเงียบ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VEED. IO

  • แก้ไขวิดีโอออนไลน์จากอุปกรณ์ใดก็ได้—Android, เดสก์ท็อป หรือ iOS—เพื่อการเข้าถึงขณะเดินทาง
  • ตัด, ใส่คำบรรยาย, ใส่แบรนด์, และส่งออกวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มครบวงจร
  • นำทางผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อการแก้ไขที่ง่ายดาย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น
  • ทำความสะอาดเสียงโดยการลบคำเติมและช่วงหยุดที่ไม่จำเป็น
  • สร้างคำบรรยายอัตโนมัติด้วยเครื่องมือถอดเสียงในตัว

ข้อจำกัดของ VEED. IO

  • ไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการกระตุกในเบราว์เซอร์ได้เป็นครั้งคราว
  • เครื่องมือแก้ไขเสียงเป็นพื้นฐานและมีความยืดหยุ่นจำกัด

VEED. IO ราคา

  • ฟรี
  • ไลท์: 24 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ตัดต่อวิดีโอ 1 คน
  • ข้อดี: 55 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ตัดต่อวิดีโอ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

VEED. IO คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง VEED.IO อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2เขียนว่า:

VEED ช่วยให้ฉันสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และมีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการสร้างและแก้ไขวิดีโอแบบครบวงจรออนไลน์ ความสะดวกในการใช้งานช่วยลดเวลาในการตัดต่อของฉัน และเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้ฉันเพิ่มเอกลักษณ์ส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย ฝ่ายบริการลูกค้าตอบกลับและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว พวกเขายังอัปเดตและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้คุณผสานวิดีโอเข้ากับทุกแพลตฟอร์มได้อย่างลงตัว

VEED ช่วยให้ฉันสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และมีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการสร้างและแก้ไขวิดีโอแบบครบวงจรออนไลน์ ความสะดวกในการใช้งานช่วยลดเวลาในการตัดต่อของฉัน และเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้ฉันเพิ่มเอกลักษณ์ส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย ฝ่ายบริการลูกค้าตอบกลับและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว พวกเขายังอัปเดตและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้คุณผสานวิดีโอเข้ากับทุกแพลตฟอร์มได้อย่างลงตัว

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาที่น่าทึ่ง

5. Maestra (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลและถอดเสียงวิดีโอแบบเรียลไทม์)

มาเอสตรา: ทางเลือกที่อธิบายได้
ผ่านทางถนนสายหลัก

หนึ่งในข้อจำกัดหลักของ Descript คือการจัดการเนื้อหาหลายภาษา แม้ว่า Descript จะโดดเด่นในการถอดเสียงและแก้ไขข้อความ แต่ขาดเครื่องมือในตัวสำหรับการแปลหรือการพากย์เสียง Maestra เข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้—ให้คุณอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอและสร้างถอดความ คำบรรยาย และเสียงพากย์ด้วย AI ได้ทันทีในกว่า 125 ภาษา

คุณสามารถแก้ไขคำบรรยายในอินเทอร์เฟซข้อความ, คัดลอกเสียงของคุณเพื่อความสม่ำเสมอ, และใช้คุณสมบัติเช่นคำบรรยายสด, การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, และการบันทึกเสียงทับ—เหมาะสำหรับเว็บนาร์สและกิจกรรมออนไลน์

Maestra มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างสรรค์หรือธุรกิจที่มีผู้ชมทั่วโลก การรองรับการโคลนเสียงและการสร้างคำบรรยายแบบเรียลไทม์ช่วยให้การสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือแก้ไขหลายอย่าง

ความสามารถของ AI: Maestra ใช้ AI เพื่อทำการถอดเสียงอัตโนมัติ การแปลหลายภาษา และการโคลนเสียงด้วยระบบประสาท—ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเวอร์ชันพากย์ของเนื้อหาของพวกเขาได้ภายในไม่กี่วินาที

คุณสมบัติเด่นของ Maestra

  • ถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติเพื่อข้ามงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • สร้างบันทึกถอดเสียงในหลายภาษาขณะแก้ไขสื่อของคุณ
  • ลบคำเติมและช่วงหยุดที่ฟังดูไม่เหมาะสมออกจากบทถอดเสียงโดยตรง
  • โคลนเสียงของคุณและใช้การจดจำเสียงเพื่อรักษาโทนเสียงให้คงที่ข้ามภาษา
  • ปรับเวลา ข้อความ และเสียงด้วยการควบคุมการแก้ไขขั้นสูง
  • เพิ่มเสียงพากย์ที่สร้างโดย AI ในหลายภาษาเพื่อขยายการเข้าถึงทั่วโลก
  • ใช้คำบรรยายแบบเรียลไทม์สำหรับกิจกรรมสด, การสัมมนาออนไลน์, และการฝึกอบรมออนไลน์

ข้อจำกัดของมาเอสตรา

  • ขาดการแก้ไขตามไทม์ไลน์ ทำให้ยากต่อการปรับแต่งเนื้อหาภาพอย่างละเอียด
  • การแปลอัตโนมัติช้าลงเมื่อจัดการไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่

ราคาของมาเอสตรา

  • จ่ายตามการใช้งาน: 12 ดอลลาร์/เดือน
  • ไลท์: 29 ดอลลาร์/เดือน
  • พื้นฐาน: 49 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของมาเอสตรา

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Maestra อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ความเร็วและความสะดวกในการอัปโหลดและถอดความคำบรรยายในภาษาที่หลากหลายมากมายคือสิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ ฉันยังชอบที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อความของการถอดความของฉันได้ทันทีอีกด้วย

ความเร็วและความสะดวกในการอัปโหลดและถอดความคำบรรยายในภาษาที่หลากหลายมากมายคือสิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ ฉันยังชอบที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อความของการถอดความของฉันได้ทันทีอีกด้วย

📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

6. Camtasia (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบไทม์ไลน์)

Camtasia: ทางเลือกของ Descript
ผ่านCamtasia

หากโปรแกรมแก้ไขแบบเน้นข้อความของ Descript รู้สึกจำกัดและคุณต้องการการควบคุมที่มากขึ้นในเชิงภาพ Camtasia เป็นทางเลือกที่มั่นคง มันมีอินเทอร์เฟซไทม์ไลน์แบบคลาสสิก ช่วยให้คุณปรับแต่งการจับภาพหน้าจอ เพิ่มเลเยอร์ภาพ และเพิ่มคำอธิบายประกอบที่แม่นยำได้อย่างง่ายดาย

สิ่งที่ทำให้ Camtasia โดดเด่นคือชุดเครื่องมือ e-learning ที่ติดตั้งมาในตัว—คุณสามารถฝังแบบทดสอบ เพิ่มจุดโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ ส่งออกแพ็คเกจ SCORM และสร้างแอนิเมชันสำหรับไฮไลต์เพื่อดึงดูดความสนใจได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมและแนะนำการใช้งานใหม่สำหรับบริษัทของคุณ

สภาพแวดล้อมแบบลากและวางของ Camtasia และเทมเพลตสำเร็จรูปช่วยลดเวลาในการผลิตได้อย่างมาก เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับนักออกแบบการเรียนการสอน ครูผู้สอน และทีมทรัพยากรบุคคลที่สร้างเนื้อหาการฝึกอบรมภายในหรือภายนอกองค์กร

ความสามารถของ AI: แม้ว่า Camtasia จะไม่มีเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ในตัว แต่รองรับการลดเสียงรบกวนและการปรับระดับเสียงด้วย AI สำหรับการทำความสะอาดเสียง สามารถทำงานร่วมกับสคริปต์ AI หรือเครื่องมือคำบรรยายจากบุคคลที่สามได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia

  • รวมหน้าจอ เว็บแคม และการบันทึกเสียง พร้อมการควบคุมอย่างสมบูรณ์ต่อเอาต์พุต
  • บันทึกทุกอย่างให้สอดคล้องกันโดยใช้หน้าจอ, ไมโครโฟน, และกล้องบันทึกในตัว
  • เร่งโครงการด้วยเทมเพลต, องค์ประกอบแบบลากและวาง, และแอนิเมชัน
  • ร่วมมือในแอปพลิเคชันเว็บด้วยการเข้าถึงร่วมกัน, ความคิดเห็น, และการตรวจสอบ
  • ปรับแต่งเสียงให้คมชัดด้วยการกำจัดเสียงรบกวน ปรับระดับเสียงให้สม่ำเสมอ และแยกแทร็ก—ไม่ต้องใช้ช่างเสียง
  • สร้างแบบทดสอบและองค์ประกอบแบบโต้ตอบสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์
  • ส่งออกแพ็กเกจที่สอดคล้องกับ SCORM สำหรับใช้ในแพลตฟอร์ม LMS เช่น Moodle หรือ Canvas

ข้อจำกัดของ Camtasia

  • การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการให้ข้อเสนอแนะจากทีมมีความราบรื่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมแก้ไขบนคลาวด์
  • ต้องติดตั้งแอปในเครื่องเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ราคาของ Camtasia

บุคคล

  • Camtasia Essentials: $179. 88/ปี
  • Camtasia Create: $249/ปี
  • Camtasia Pro: $599/ปี

ทีมและธุรกิจ

  • ธุรกิจ: 198.00 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การศึกษา

  • นักการศึกษา: $162. 36/ปี
  • นักเรียน: $41. 08/ปี

คะแนนและรีวิว Camtasia

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (440+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Camtasia อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

มันใช้งานง่ายกว่าซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโออื่น ๆ ฉันสามารถใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อปรับแต่งวิดีโอของฉันให้ดูดีได้อย่างไม่ยากเย็นเพียงแค่ไม่กี่คลิก ฉันเพิ่งผลิตซีรีส์วิดีโอไปไม่นานมานี้ และสามารถทำได้ในเวลาที่สั้นมาก ๆ ด้วย Camtasia

มันใช้งานง่ายกว่าซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโออื่น ๆ ฉันสามารถใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อปรับแต่งวิดีโอของฉันให้ดูดีได้อย่างไม่ยากเย็นเพียงแค่ไม่กี่คลิก ฉันเพิ่งผลิตซีรีส์วิดีโอไปไม่นานมานี้ และสามารถทำได้ในเวลาที่สั้นมาก ๆ ด้วย Camtasia

👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้ชมวัยเยาว์มีแนวโน้มที่จะดูรายการโทรทัศน์ที่มีคำบรรยายมากกว่าผู้ชมที่มีอายุมากกว่าเกือบสี่เท่าแม้ว่าพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาการได้ยินน้อยกว่าก็ตาม

7. Riverside.fm (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอและพอดแคสต์ความละเอียดสูง)

Riverside.fm: ทางเลือกสำหรับ Descript
ผ่านทางRiverside.fm

Riverside.fmมีประสิทธิภาพเหนือกว่า Descript ในด้านการบันทึกคุณภาพวิดีโอและความน่าเชื่อถือ มันบันทึกผู้เข้าร่วมในเครื่องเป็น 4K และไฟล์ WAV ที่ไม่ถูกบีบอัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คุณภาพระดับสตูดิโอ แม้แต่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้าย

ไฟล์จะถูกอัปโหลดไปยังคลาวด์แบบเรียลไทม์ ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูลให้น้อยที่สุด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขพอดแคสต์ สัมภาษณ์ทางไกล และการประชุมทางวิดีโอที่ต้องการไฟล์ต้นฉบับที่สะอาดและมีความละเอียดสูง

ในขณะที่ Descript มีความโดดเด่นในการแก้ไขข้อความ Riverside.fm ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้สร้างที่ให้ความสำคัญกับการบันทึกเสียงคุณภาพระดับออกอากาศพร้อมการแก้ไขพอดแคสต์ที่ง่ายดาย คุณสามารถสร้างบทถอดความ ปรับแต่งเสียง และใช้ Magic Clips เพื่อสร้างเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาวได้

Riverside.fm ยังมีโหมดผู้ผลิตและการตรวจสอบผู้ร่วมรายการแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นทางเลือกยอดนิยมในหมู่ทีมพอดแคสต์ระยะไกลและสตูดิโอผลิตคอนเทนต์แบรนด์ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองประสบการณ์ในสตูดิโอ แม้ในขณะที่ทีมของคุณทำงานจากระยะไกล

ความสามารถของ AI: Riverside ใช้ AI เพื่อสร้าง Magic Clips จากบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติ, ทำความสะอาดเสียงด้วยการกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง, และถอดเสียงเป็นข้อความพร้อมการตรวจจับผู้พูด

Riverside.fm คุณสมบัติเด่น

  • บันทึกวิดีโอ 4K และเสียงแบบไม่บีบอัดในเครื่องเพื่อคุณภาพระดับสตูดิโอ
  • อัปโหลดการบันทึกแบบเรียลไทม์ไปยังคลาวด์เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลระหว่างการใช้งาน
  • บันทึกเสียงและวิดีโอแยกต่างหากสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนเพื่อทำให้การตัดต่อง่ายขึ้น
  • ใช้ Magic Clips เพื่อสร้างไฮไลท์สั้น ๆ ที่สามารถแชร์ได้จากการบันทึกที่ยาวขึ้นโดยอัตโนมัติ
  • ถอดเสียงบันทึกได้ทันทีด้วยระบบถอดเสียงด้วย AI ในตัว
  • เชิญและจัดการแขกแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือสำหรับผู้ผลิตและรีโมทคอนโทรล
  • ใช้การอัปโหลดแบบต่อเนื่องเพื่อปกป้องไฟล์ของคุณในกรณีที่การสนทนาถูกตัดการเชื่อมต่อกลางคัน

ข้อจำกัดของ Riverside.fm

  • ขาดการแก้ไขแบบหลายแทร็กตามไทม์ไลน์ ทำให้การจัดเรียงเสียงและวิดีโอที่ซับซ้อนเป็นเรื่องยาก
  • อาจประสบปัญหาการซิงค์หากแทร็กในเครื่องไม่สามารถอัปโหลดได้อย่างถูกต้อง

ราคา Riverside.fm

  • ฟรี
  • ข้อดี: $29/เดือน
  • สด: $39/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

Riverside.fm คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Riverside.fm อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ความสามารถที่ Riverside มอบให้นั้นได้นำโอกาสใหม่ๆ มากมายมาสู่พอดแคสต์ของเราในการยกระดับแบรนด์ด้วยเนื้อหาวิดีโอที่หรูหรา ฉันรู้สึกทึ่งอยู่เสมอว่าฟีเจอร์ AI ของ Riverside ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของเราได้มากเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเสียงแบบ "มหัศจรรย์" การสร้างคลิปวิดีโอที่ง่ายดาย และการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องที่ทำให้กระบวนการทำงานของทีมเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสามารถที่ Riverside มอบให้นั้นได้นำโอกาสใหม่ๆ มากมายมาสู่พอดแคสต์ของเราในการยกระดับแบรนด์ด้วยเนื้อหาวิดีโอที่หรูหรา ฉันรู้สึกทึ่งอยู่เสมอว่าฟีเจอร์ AI ของ Riverside ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของเราได้มากเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเสียงแบบ "มหัศจรรย์" การสร้างคลิปวิดีโอที่ง่ายดาย และการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องที่ทำให้กระบวนการทำงานของทีมเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. Trint (ดีที่สุดสำหรับการสร้างและแก้ไขการถอดเสียงหลายภาษา)

Trint: ทางเลือกของ Descript
ผ่านทางTrint

Trint ให้บริการการถอดเสียงที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมการรองรับหลายภาษาที่แข็งแกร่งกว่า Descript การถอดเสียงมีให้บริการในกว่า 40 ภาษา และการแปลมีให้บริการในกว่า 50 ภาษา ทำให้เหมาะสำหรับทีมทั่วโลกและนักข่าว

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัวที่ช่วยให้คุณแก้ไขบทถอดความร่วมกับเพื่อนร่วมทีม ติดแท็กผู้พูด ไฮไลต์ข้อความสำคัญ และสร้างสรุปได้โดยง่าย หากคุณต้องการบทถอดความที่สามารถค้นหาและแชร์ได้ พร้อมการแก้ไขน้อยที่สุด Trint เป็นทางเลือกที่เน้นประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับงานประเภทนี้ แทน Descript

โปรแกรมแก้ไขออนไลน์ของ Trint เชื่อมต่อเสียงกับข้อความ ทำให้ทุกคำเชื่อมโยงกับเวลาที่บันทึกไว้ คุณสามารถแปลงบันทึกเสียงเป็นสตอรี่บอร์ด, บทละคร, หรือไฟล์คำบรรยายได้—ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการนำการสัมภาษณ์ไปใช้ใหม่ในรูปแบบบทความหรือวิดีโอ

ความสามารถของ AI: Trint ใช้ AI สำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ การแปลหลายภาษา และการสรุปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจากไฟล์บันทึกดิบเป็นผลงานขั้นสุดท้ายได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Trint

  • ปรับปรุงความถูกต้องโดยการเพิ่มคำศัพท์ที่กำหนดเองสำหรับชื่อแบรนด์หรือคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
  • คลิกที่คำใดก็ได้ในบทถอดเสียงเพื่อไปยังจุดนั้นในไฟล์เสียงหรือวิดีโอ
  • ทิ้งความคิดเห็นและบันทึกพร้อมเวลาเพื่อทำให้การตรวจสอบและการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น
  • จัดเรียงส่วนของบทบันทึกเสียงใหม่เพื่อสร้างสคริปต์ บทความ หรือเสียงบรรยาย
  • ส่งออกใบแสดงผลการเรียนในรูปแบบต่างๆ หรือเผยแพร่เป็นหน้าเว็บแบบโต้ตอบและค้นหาได้
  • สร้างร่างเรื่องราวหรือคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติจากบทถอดเสียง
  • แปลบทสัมภาษณ์เป็นภาษาต่างๆ กว่า 50 ภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมระดับนานาชาติ

ข้อจำกัดของ Trint

  • ขาดความสามารถในการตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากเพื่อปรับแต่งภาพหรือแทร็กเสียง
  • ไม่รวมเครื่องมือเสียงขั้นสูง เช่น การกำจัดเสียงรบกวนหรือการลบคำเติม

ราคาของ Trint

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เริ่มต้น: 80 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ขั้นสูง: 100 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Trint

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trint อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

กระบวนการถอดเสียงมีความแข็งแกร่งมาก การสนับสนุนลูกค้ายอดเยี่ยม และฉันใช้ Trint กับทุกโครงการที่มีการสัมภาษณ์ลูกค้า การทำเครื่องหมายในวิดีโอสำหรับการผลิตนั้นง่ายมาก!

กระบวนการถอดเสียงมีความแข็งแกร่งมาก การสนับสนุนลูกค้ายอดเยี่ยม และฉันใช้ Trint กับทุกโครงการที่มีการสัมภาษณ์ลูกค้า การทำเครื่องหมายในวิดีโอเพื่อการผลิตนั้นง่ายมาก!

9. DaVinci Resolve (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอ VFX และแอนิเมชัน)

DaVinci Resolve: ทางเลือกสำหรับ Descript
ผ่านทางDaVinci Resolve

หากคุณกำลังสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน โปรเจกต์ที่มีเอฟเฟกต์พิเศษจำนวนมาก หรืออะไรที่ซับซ้อนกว่าวิดีโอสัมภาษณ์แบบพูดคุย Descript อาจไม่ตอบโจทย์นัก โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการตัดต่ออย่างรวดเร็วและพอดแคสต์—ไม่ใช่สำหรับการเล่าเรื่องด้วยภาพอย่างลึกซึ้งหรือการควบคุมที่แม่นยำและซับซ้อนเป็นชั้นๆ

DaVinci Resolve, ในทางกลับกัน, เป็น. นักตัดต่อมืออาชีพและสตูดิโอใช้มันเพื่อรวมการตัดต่อวิดีโอ, การปรับสี, กราฟิกเคลื่อนไหว, และการผสมเสียงไว้ในแพลตฟอร์มที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว. ต่างจากแนวทางที่เน้นการถอดความเป็นอันดับแรกของ Descript,

Resolve มอบการควบคุมงานสร้างสรรค์ในระดับเฟรมให้คุณ สามารถปรับแต่งได้ถึงแต่ละเฟรม ด้วยเครื่องมือการจัดองค์ประกอบขั้นสูง คุณสามารถออกแบบภาพที่มีแบรนด์ได้โดยตรงในไทม์ไลน์

Resolve รองรับการทำงานแบบหลายผู้ใช้และกระบวนการหลังการผลิตระดับสตูดิโอ ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานในด้านการผลิตภาพยนตร์เชิงพาณิชย์หรือสารคดี

ความสามารถของ AI: DaVinci Resolve ใช้ AI สำหรับการตัดต่ออย่างชาญฉลาด, การจดจำใบหน้า, การแยกเสียง, การตัดฉากอัตโนมัติ, และการลดเสียงรบกวนในพื้นหลัง—เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการสร้างสรรค์ผลงานในระดับใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DaVinci Resolve

  • แก้ไขวิดีโอโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบละเอียดตามไทม์ไลน์เพื่อการควบคุมอย่างสมบูรณ์
  • ปรับระดับสีของฟุตเทจด้วยเครื่องมือชั้นนำในอุตสาหกรรมสำหรับรูปแบบ HDR, RAW และ log
  • เพิ่มเอฟเฟกต์ภาพและกราฟิกเคลื่อนไหวโดยใช้เครื่องมือเอฟเฟกต์ภาพ Fusion ที่มีอยู่ในตัว
  • ผสมและมาสเตอร์เสียงด้วย Fairlight ชุดโปรแกรมหลังการผลิตเสียงระดับมืออาชีพ
  • จัดการโครงการหลายผู้ใช้ด้วยกระบวนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ใช้การติดตามใบหน้าและฟิลเตอร์อัจฉริยะเพื่อปรับปรุงวัตถุหรือสร้างเอฟเฟกต์ที่มีสไตล์
  • เข้าถึงระบบนิเวศของปลั๊กอินขนาดใหญ่สำหรับกราฟิกเคลื่อนไหว, LUTs, และการจัดองค์ประกอบ 3D

ข้อจำกัดของ DaVinci Resolve

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือแก้ไขระดับมืออาชีพ
  • ต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากอาจเกิดอาการกระตุกหรือหยุดทำงานบนเครื่องที่มีสเปกต่ำ

ราคา DaVinci Resolve

คะแนนและรีวิว DaVinci Resolve

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง DaVinci Resolve อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

Davinci Resolve มีคุณสมบัติมากมาย แต่ไม่มีหน้าตาที่ซับซ้อนจนเกินไป ฉันสามารถใช้งานได้ทันที และตั้งแต่นั้นมาฉันก็ได้ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ฉันใช้มันบ่อย ๆ ในการตัดต่อวิดีโอ หรือแม้กระทั่งกระบวนการตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อนมากขึ้น มันรองรับไฟล์วิดีโอและเสียงหลายรูปแบบ และฉันชอบที่จะผสานสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ใช้คนอื่น ๆ สร้างขึ้นมาเองไว้ในวิดีโอของฉัน การสนับสนุนจากชุมชนนี้มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับการเรียนรู้วิธีทำสิ่งต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันนี้

Davinci Resolve มีคุณสมบัติมากมาย แต่ไม่มีหน้าตาที่ซับซ้อนจนเกินไป ฉันสามารถใช้งานได้ทันที และตั้งแต่นั้นมาฉันก็ได้ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ฉันใช้มันบ่อย ๆ ในการตัดต่อวิดีโอ หรือแม้กระทั่งกระบวนการตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อนมากขึ้น มันรองรับไฟล์วิดีโอและเสียงหลายรูปแบบ และฉันชอบที่จะผสานสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ใช้คนอื่น ๆ สร้างขึ้นมาเองไว้ในวิดีโอของฉัน การสนับสนุนจากชุมชนนี้มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับการเรียนรู้วิธีทำสิ่งต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันนี้

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ภาพยนตร์เรื่อง The Abyssของเจมส์ คาเมรอน ได้แนะนำเทคนิคการสร้างเอฟเฟกต์น้ำด้วย CGI อย่างเต็มรูปแบบ ILM ใช้เวลาถึงหกเดือนในการสร้างสิ่งมีชีวิตในน้ำแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการผลักดันขีดจำกัดของความเป็นจริงในยุคนั้น!

10. Reduct (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอสัมภาษณ์)

ลด: คำอธิบายทางเลือก
ผ่านทางReduct

Reduct นำการแก้ไขแบบอิงจากบทบันทึกเสียงไปไกลกว่าที่ Descript มีให้สำหรับผู้สร้างและทีมที่ทำงานกับบทสัมภาษณ์ การวิจัยผู้ใช้ หรือการบันทึกเสียงแบบยาว

มันรวมการถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูง, โปรแกรมแก้ไขวิดีโอแบบข้อความที่ทรงพลัง, และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเว็บเดียว แทนที่จะต้องเลื่อนดูไทม์ไลน์, คุณสามารถแก้ไขวิดีโอเหมือนกับแก้ไขข้อความ, ไฮไลต์หรือลบคำ, และเครื่องมือจะตัดต่อวิดีโอให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ

Reduct มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัย UX, ผู้ผลิตสารคดี หรือผู้สอนที่ทำงานกับบทสัมภาษณ์ที่ซับซ้อน ความสามารถในการค้นหาข้ามการบันทึกและรวบรวมคลิปโดยการลากบรรทัดของบทถอดเสียงทำให้เนื้อหาหลายชั่วโมงกลายเป็นคลิปที่เข้าใจง่าย

ความสามารถของ AI: Reduct ใช้ AI เพื่อถอดเสียง, ตรวจจับคำเติม, ค้นหาตามบริบทโดยใช้ตรรกะฟัซซี, และซิงค์การแก้ไขบทถอดเสียงกับวิดีโอโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rect

  • ถอดเสียงการบันทึกทันทีด้วย AI หรืออัปเกรดเป็นการถอดเสียงโดยมนุษย์เพื่อความแม่นยำที่สูงขึ้น
  • ค้นหาข้ามชั่วโมงของวิดีโอโดยใช้การค้นหาแบบไม่ชัดเจนเพื่อค้นหาคำสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
  • แก้ไขวิดีโอโดยการไฮไลต์หรือขีดทับข้อความในบทถอดความเพื่อตัดหรือลบส่วนที่ต้องการ
  • ติดแท็กและเน้นช่วงเวลาต่าง ๆ แบบเรียลไทม์เพื่อจัดระเบียบและวิเคราะห์เนื้อหา
  • รวบรวมวิดีโอแบบเล่าเรื่องโดยลากบรรทัดของบทสนทนาเข้าไปในลำดับของวิดีโอ
  • ส่งออกวิดีโอพร้อมอินโทร/เอาท์โทรที่มีแบรนด์ และสร้างสรุปวิดีโอที่สามารถแชร์ได้
  • ค้นหาตามหัวข้อ, คำค้นหา, หรือความรู้สึกในคลังข้อมูลการวิจัยขนาดใหญ่

ลดข้อจำกัด

  • การปรับแต่งภาพพื้นฐาน มีตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์หรือสไตล์น้อยกว่าสำหรับผลลัพธ์
  • คุณภาพการส่งออกขึ้นอยู่กับค่าความละเอียดต้นฉบับ ไม่มีเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพในตัว

การลดราคา

  • ส่วนตัว: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • มืออาชีพ: $50/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

ลดคะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Reduct อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2เขียนว่า:

คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ Reduct อย่างไม่ต้องสงสัย คือความสามารถในการดูเนื้อหาวิดีโอเหมือนกับว่ามันเป็นข้อความ ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการคัดกรองภาพยนตร์! ฉันสามารถพิมพ์คำสำคัญหรือวลีที่ต้องการดูได้เลย แล้ว Reduct จะพาไปยังช่วงเวลาที่ตรงนั้นในวิดีโอทันที

คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ Reduct อย่างไม่ต้องสงสัย คือความสามารถในการดูเนื้อหาวิดีโอเหมือนกับว่ามันเป็นข้อความ ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการคัดกรองภาพยนตร์! ฉันสามารถพิมพ์คำสำคัญหรือวลีที่ต้องการดูได้เลย แล้ว Reduct จะพาไปยังช่วงเวลาที่ระบุในวิดีโอทันที

11. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมที่มีความเทคนิคสูง)

Rev: ตัวเลือกคำอธิบาย
ผ่านทางRev

ไม่เหมือนกับ Descript ที่พึ่งพาเครื่องมือ AI Rev. com ให้ความสำคัญกับบทถอดความและคำบรรยายที่แก้ไขโดยมนุษย์เพื่อความแม่นยำสูง—เหมาะสำหรับทีมกฎหมาย นักวิจัย และมืออาชีพด้านสื่อ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอัตโนมัติสำหรับการทำงานที่รวดเร็วและคุ้มค่ามากขึ้น

คุณสามารถสั่งซื้อคำบรรยายในหลายภาษา คำบรรยายแบบฝังในวิดีโอ และการถอดความสดสำหรับ Zoom ได้ Rev เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับทีมที่ผลิตบทสัมภาษณ์ บันทึกการพิจารณาคดี หรือสื่อการฝึกอบรมระดับโลก เมื่อความแม่นยำสำคัญกว่าความยืดหยุ่นทางความคิดสร้างสรรค์

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Rev ใช้งานง่าย มีการแก้ไขบทถอดความและการสั่งซื้อทั้งหมดในที่เดียว นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือของ Zoom, Dropbox และ YouTube เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบงาน

ความสามารถของ AI: เครื่องมือถอดเสียงอัตโนมัติของ Rev ใช้การจดจำเสียงเพื่อแปลงเสียงเป็นข้อความอย่างรวดเร็ว โดยมีบรรณาธิการมนุษย์ตรวจสอบขั้นสุดท้ายและให้ความแม่นยำในระดับที่สอดคล้องกับข้อกำหนด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev

  • แปลและทำคำบรรยายวิดีโอในหลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
  • ใส่คำบรรยายลงในวิดีโอโดยตรงเพื่อแชร์บนแพลตฟอร์มโซเชียลได้อย่างง่ายดาย
  • เข้าถึงคำบรรยายสดสำหรับการประชุม Zoom, การสัมมนาออนไลน์ และกิจกรรมเสมือนจริง
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom, YouTube และ Dropbox เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
  • แก้ไขบันทึกการสนทนาออนไลน์ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานผ่านเบราว์เซอร์
  • รักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับสูง เหมาะสำหรับการใช้งานทางกฎหมายและองค์กร
  • เลือกการตรวจสอบแบบอัตโนมัติหรือแบบมนุษย์ตามความต้องการในการดำเนินการ
  • ขอป้ายกำกับผู้พูดที่มีการประทับเวลาสำหรับการบันทึกเสียงที่มีผู้เข้าร่วมหลายคน

ข้อจำกัดการหมุนรอบ

การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์

  • พื้นฐาน: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $34.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 420 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Rev อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันชอบมากที่แอปบันทึกเสียง Rev ใช้งานง่ายมากในการบันทึกความคิดในเวลาจริง โดยเฉพาะเวลาที่ฉันกำลังระดมความคิดสำหรับโปรเจกต์การเขียน ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นิยาย เนื้อหาคอร์สเรียน หรือบทความธรรมะ Rev ช่วยให้ฉันเก็บรักษาไอเดียสร้างสรรค์ที่แวบเข้ามาไว้ได้ เพื่อที่ฉันจะได้นำมาพัฒนาเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบในภายหลัง แอปนี้ใช้งานง่าย เสียงชัดเจน และทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างดี

ฉันชอบมากที่แอปบันทึกเสียง Rev ใช้งานง่ายในการจับความคิดแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะเวลาที่ฉันกำลังระดมความคิดสำหรับโปรเจกต์เขียน ไม่ว่าจะเป็นนิยายชุดใหม่ เนื้อหาคอร์สเรียน หรือบทความธรรมะ Rev ช่วยให้ฉันเก็บไอเดียสร้างสรรค์ที่แวบเข้ามาไว้ได้ทัน เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบในภายหลัง แอปนี้ใช้งานง่ายมาก เสียงคมชัด และทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างดี

สร้าง แก้ไข และจัดการกระบวนการทำงานด้านวิดีโอที่ทรงพลังด้วย ClickUp

Descript ทำงานได้ดีสำหรับการถอดความอย่างรวดเร็วและการแก้ไขพื้นฐาน แต่ข้อจำกัดจะเริ่มปรากฏเมื่อโครงการของคุณขยายใหญ่ขึ้น เครื่องมืออย่าง Murf และ Otter.ai มอบความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการพากย์เสียงและการถอดความที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น DaVinci Resolve และ Camtasia ให้การควบคุมการแก้ไขขั้นสูง ในขณะที่ Riverside.fm และ Trint ช่วยให้คุณทำงานกับไฟล์ต้นฉบับคุณภาพสูงและเนื้อหาหลายภาษา

สำหรับโซลูชันที่ครอบคลุมทุกความต้องการ เลือก ClickUp เพื่อรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว วางแผน เขียนสคริปต์ บันทึก ตรวจสอบ และจัดการข้อเสนอแนะ—ทั้งหมดในที่เดียวสมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่การวางแผนจนถึงการเผยแพร่