11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rev AI สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความในปี 2025

Rev AI เป็นบริการถอดเสียงที่ได้รับความนิยม—แต่ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Rev ที่ให้ราคาที่ดีกว่า ถอดเสียงได้แม่นยำกว่า ส่งงานได้เร็วกว่า หรือสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออย่าง Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ได้อย่างราบรื่น รายการนี้พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวม ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการสำหรับ Rev AI ซึ่งรวมถึงตัวเลือกฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความ เหล่านี้จะช่วยให้คุณ ถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ไม่ว่าคุณจะจัดการกับการประชุม สัมภาษณ์ พอดแคสต์ หรือเนื้อหา เสียงและวิดีโอจำนวนมาก
⚡ เปลี่ยนเกม: เครื่องมือบางตัวในรายการนี้ทำได้มากกว่าการแปลงเสียงเป็นข้อความ—พวกมันช่วยคุณสรุปการสนทนา, ติดแท็กผู้พูด, และแม้กระทั่งเปลี่ยนบันทึกเสียงเป็นรายการที่ต้องทำ. เลื่อนลงไปเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับ workflow ของคุณมากที่สุด.
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Rev AI?
Rev AIเป็นซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่พัฒนาโดย Revซึ่งนำเสนอโซลูชันการถอดเสียงทั้งแบบใช้ AI และแบบมนุษย์ แม้ว่า Rev AI จะเป็นบริการถอดเสียงที่ดี แต่ก็อาจไม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ โดยเฉพาะหากคุณกำลังทำงานกับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือทีมงานที่หลากหลาย นี่คือเหตุผลบางประการที่ผู้ใช้มักมองหาทางเลือกอื่นของ Rev:
- การต่อสู้กับเสียงที่ซับซ้อน: Rev AI อาจสะดุดกับ ไฟล์เสียงหรือวิดีโอ ที่มีผู้พูดซ้อนทับกัน มีสำเนียงหนัก หรือศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง ซึ่งอาจทำให้พลาดบริบทหรือตีความผิดพลาดได้
- ความเข้าใจบริบทที่จำกัด: หากขาดความสามารถในการเข้าใจบริบท Rev AI มักจะตีความคำพ้องเสียงผิดหรือไม่สามารถรักษาการใช้คำศัพท์ให้สอดคล้องกันตลอดการ ถอดความ โดยเฉพาะในบันทึกที่ยาวหรือมีรายละเอียดมาก
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ไม่ยืดหยุ่น: แพลตฟอร์มมีการควบคุมที่จำกัดในการกำหนดโครงสร้างของบันทึกการสนทนา ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้ที่มีความต้องการการจัดรูปแบบหรือ ความต้องการในการถอดความ เฉพาะ
- ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: Rev AI ไม่รองรับการแก้ไขหรือการทำงานร่วมกันแบบ เรียลไทม์ ซึ่งทำให้ทีมทำงานร่วมกันในการแก้ไขบทถอดความ, ความคิดเห็น, หรือบันทึกที่แชร์ได้ยากขึ้น
- ไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาเฉพาะด้าน: หากคุณกำลังทำงานกับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมหรือชื่อแบรนด์ Rev AI มักจะระบุหรือฟังผิด ทำให้ต้องมีการแก้ไขด้วยตนเองเพิ่มเติม
- ทำงานช้าลงกับไฟล์ขนาดใหญ่: การจัดการกับ เนื้อหาเสียงหรือวิดีโอที่ยาว อาจทำให้เกิดความล่าช้า ระบบหน่วง และประสิทธิภาพการทำงานลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ประมวลผลไฟล์บันทึกจำนวนมากพร้อมกัน
- ความแม่นยำที่ต่ำกว่าในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ: แม้ว่า Rev AI จะรองรับหลายภาษา แต่ ซอฟต์แวร์จดจำเสียง ของ Rev AI มักจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือสำหรับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
👀 คุณรู้หรือไม่? เทคโนโลยีเสียงเข้าใจคุณดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความสมัยใหม่ใช้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปรับแต่งเฉพาะผู้ใช้ นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ช่วยเสียงของคุณค่อยๆ "เข้าใจคุณ" มากขึ้นเมื่อคุณใช้งานบ่อยขึ้น
15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rev AI ในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา (USD/ผู้ใช้/เดือน)
|คลิกอัพ
|การถอดเสียงด้วย AI ภายในเครื่องมือประชุม, ข้อเสนอแนะงาน, การแปลงบันทึก, การทำงานโครงการแบบบูรณาการ
|ทีมที่จัดการงานและการประชุม
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|โน้ต
|บันทึกหลายแพลตฟอร์ม, การบันทึกโน้ตอย่างละเอียด, ป้ายกำกับผู้พูด, การแปล, และการค้นหาภายในเสียง
|ผู้ใช้รายบุคคล, ฟรีแลนซ์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือน
|Otter. ai
|การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, สรุปโดยอัตโนมัติ, ซิงค์ปฏิทิน, ตรวจจับผู้พูด
|ทีมทำงานแบบไฮบริด, ผู้สอน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $16.99 ต่อเดือน
|คำอธิบาย
|การแก้ไขตามบทบรรยาย, การบันทึกหน้าจอ, การลบคำเติม, รองรับหลายแทร็ก
|ผู้ทำพอดแคสต์, ผู้สร้างวิดีโอ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน
|Trint
|การถอดเสียงอัตโนมัติ, เครื่องมือแก้ไข, สรุปโดย AI, ส่งออกคำบรรยาย, รองรับหลายภาษา
|ทีมสื่อ, ธุรกิจระดับโลก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $80 ต่อเดือน
|ซอนิกซ์
|รองรับหลายภาษา, บันทึกพร้อมเวลา, ความมั่นใจในระดับคำ, ระบบโฟลเดอร์บนคลาวด์
|ทีมนานาชาติ, นักวิจัย
|มีแผนฟรีให้บริการ; การถอดเสียงเริ่มต้นที่ $5/ชั่วโมง (พรีเมียม)
|ความลึกซึ้ง
|ผู้ช่วยที่เน้นการใช้งาน Zoom เป็นหลัก เข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติ สรุปการสนทนา ซิงค์กับระบบ CRM ส่งอีเมลสรุป
|ทีมขาย, บริษัทที่ทำงานทางไกล
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|เวอร์บิต
|AI + การถอดเสียงโดยมนุษย์, คำบรรยายสด, โมเดลเฉพาะอุตสาหกรรม, เครื่องมือทำคำบรรยาย + การพากย์เสียง
|องค์กรธุรกิจ, ภาคกฎหมาย/การศึกษา/สื่อ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|หิ่งห้อย. ai
|ผู้ช่วยประชุม AI, การผสานระบบ CRM, การวิเคราะห์ผู้พูด, การค้นหาอัจฉริยะ, คำศัพท์ที่กำหนดเอง
|ผู้จัดการ, ทีมรายได้
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน
|นักเขียนที่มีความสุข
|AI + การถอดเสียงโดยมนุษย์, รองรับมากกว่า 120 ภาษา, ตัวแก้ไขคำบรรยายในตัว, รองรับคำบรรยายสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน (SDH)
|ผู้ทำคำบรรยาย, นักข่าว, ทีมหลายภาษา
|แบบชำระเงินตามการใช้งาน; ราคาเริ่มต้นที่ $12 ต่อชั่วโมง
|Google Cloud Speech-to-text
|API ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา, แบบเรียลไทม์และแบบแบทช์, รองรับมากกว่า 125 ภาษา, การบันทึกเป็นไดอารี่, ความมั่นใจในระดับคำ
|นักพัฒนา, ทีมเทคโนโลยี, แอปพลิเคชัน
|การรับรู้มาตรฐานใน V2 เริ่มต้นที่ $0. 016 ต่อนาที
15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Rev AI ที่ควรใช้
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับบันทึกการประชุม AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์)
สำหรับทีมที่เหนื่อยล้ากับการจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการถอดเสียง, การติดตามงาน, และการบันทึกข้อมูลเนื้อหาวิดีโอ, ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ช่วยลดความวุ่นวายด้วยพื้นที่ทำงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวและขับเคลื่อนด้วย AI.
ที่ศูนย์กลางของทุกสิ่งคือClickUp Brain ผู้ช่วย AI เสมือนจริงที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานทั้งหมดของคุณ หนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดคือClickUp AI Notetaker ซึ่งเข้าร่วมการโทรของคุณ (โดยอัตโนมัติหากคุณต้องการ) บันทึกเสียง และสร้างการถอดความแบบเรียลไทม์ ไฮไลท์ รายการที่ต้องดำเนินการ และสรุปทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงอยู่ในระหว่างการประชุม
ก่อนที่การโทรจะเริ่มต้นขึ้น, Brain สามารถสร้างวาระการประชุมที่ชาญฉลาดตามการหารือในอดีตของคุณและงานที่ยังไม่ได้ทำ, ทำให้ทีมของคุณมาพร้อมกับความพร้อมและความสอดคล้อง.
ยิ่งไปกว่านั้น ทุกบันทึกการสนทนาสามารถค้นหาได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นหากคุณต้องการนึกถึงสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในเซสชั่นคิดค้นเมื่อเดือนที่แล้ว คุณไม่ต้องเลื่อนผ่าน Slack หรือค้นหาใน Docs แค่ถาม Brain และมันจะหาสิ่งที่คุณต้องการได้ถูกต้อง
อีกด้านหนึ่งที่ ClickUp โดดเด่นเหนือเครื่องมือถอดเสียงแบบดั้งเดิมคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการประชุม บันทึกการประชุมไม่ได้ถูกโยนทิ้งไว้ในโฟลเดอร์เท่านั้น แต่จะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับงาน โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น หากมีใครกล่าวถึงสิ่งที่ต้องส่งมอบ คุณสามารถไฮไลต์บรรทัดนั้นและแปลงเป็นงานใน ClickUp ได้ทันที พร้อมผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และความสำคัญ
ตอนนี้เข้าสู่ClickUp Docs ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยืดหยุ่นที่ทีมของคุณสามารถแก้ไขบทบันทึกได้พร้อมกัน เพิ่มสรุปที่สร้างโดย AI แทรกงานโดยตรงในหน้า และแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อการร่วมมืออย่างรวดเร็ว
สมมติว่าคุณได้ถอดความการประชุมเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหาแล้ว: เพียงแค่นำถอดความทั้งหมดไปวางในเอกสาร จากนั้นมอบหมายงานสร้างเนื้อหาได้ทันทีที่นั่น และติดตามการอัปเดตโดยไม่ต้องออกจากเอกสาร
ClickUp ยังช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาสลับแท็บด้วย AI Notetaker ที่ผสานการทำงานกับปฏิทินและเครื่องมือประชุม เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระบบจะเข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติ บันทึกทุกข้อมูล และจัดเก็บทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบในพื้นที่ที่เหมาะสม
และเนื่องจากทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ทำงานของ ClickUp ไฟล์เสียงหรือวิดีโอของคุณจึงเปลี่ยนจาก "บันทึก" เป็น "ดำเนินการ" ได้โดยไม่ต้องยกนิ้วเลย
📮ClickUp Insight: 49% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรายังคงจดบันทึกด้วยลายมือ—แนวโน้มที่น่าประหลาดใจในยุคที่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก การพึ่งพาปากกาและกระดาษนี้อาจเป็นความชอบส่วนบุคคลหรือสัญญาณว่าเครื่องมือจดบันทึกดิจิทัลยังไม่ได้รับการบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งพบว่า 35% ของผู้คนใช้เวลา 30 นาทีหรือมากกว่าในการสรุปการประชุม แบ่งปันรายการที่ต้องดำเนินการ และแจ้งให้ทีมทราบข้อมูลล่าสุด 👀ClickUp AI Notetakerช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการนี้! ให้ AI บันทึก ถอดความ และสรุปการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งระบุและมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ—ไม่ต้องจดบันทึกด้วยมือหรือติดตามงานเองอีกต่อไป! เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดถึง 30% ด้วยสรุปการประชุมแบบทันที งานอัตโนมัติ และกระบวนการทำงานแบบศูนย์กลางจาก ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Meetings: มอบพื้นที่เฉพาะสำหรับการเตรียมการประชุม การดำเนินการ และการติดตามผล ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมแต่ละครั้งโดยไม่สูญเสียบริบท
- ClickUp Clips: บันทึกวิดีโอหน้าจอหรือเสียงสั้น ๆ และสร้างบทถอดความ, สรุป หรือภารกิจข้อเสนอแนะโดยอัตโนมัติจากเนื้อหาที่บันทึกไว้โดยตรง
- ClickUp Notepad: จดบันทึกความคิดคร่าวๆ ก่อนการประชุม จากนั้นเชื่อมโยงเนื้อหาใน Notepad ของคุณกับบันทึกหลังการสนทนาและสรุปที่สร้างโดย AI เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ก่อนและหลังการประชุมที่สมบูรณ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ซึ่งต้องการการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ส่วนตัวแล้ว มันช่วยให้ฉันติดตามสิ่งที่คนอื่นต้องการจากฉันได้ การที่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของสมาชิกทีมคนอื่น ๆ และกลับไปดูบันทึกการประชุมของเราได้ มันช่วยได้มากในการสื่อสารภายในองค์กร
ส่วนตัวแล้ว มันช่วยให้ฉันตามทันสิ่งที่คนอื่นต้องการจากฉันได้ การที่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของสมาชิกทีมคนอื่น ๆ และย้อนกลับไปดูบันทึกการประชุมของเราได้ มันช่วยได้มากในการสื่อสารภายในองค์กร
2. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษาแบบเรียลไทม์)
Notta เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงแบบเรียลไทม์ที่รองรับมากกว่า 58 ภาษาสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก สามารถถอดเสียงทั้งการประชุมสดและไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า พร้อมระบบแปลภาษาในตัวที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมที่พูดภาษาต่างกันสามารถติดตามการสนทนาได้พร้อมกัน
Nottaยังรวมถึงการสรุปโดย AIและการระบุผู้พูดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและจัดระเบียบสิ่งที่ได้พูดคุยอย่างรวดเร็ว รองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยผู้ใช้สามารถแชร์บันทึกการสนทนาและสรุปกับเพื่อนร่วมงานได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- เลือกช่วงเวลาสำคัญและเปลี่ยนเป็นคลิปเสียงหรือวิดีโอสั้น ๆ พร้อมคำบรรยายที่ซิงค์กัน
- ดาวน์โหลดบันทึกในรูปแบบ TXT, Word, PDF หรือรูปแบบคำบรรยายเช่น SRT หรือซิงค์กับเครื่องมือเช่น Notion
- ตั้งค่าการโทรผ่าน Notta และให้บันทึกเสียงและถอดความโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือกำหนดเวลานัดหมายจากบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดบางประการ
- ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจลดลงในกรณีที่มีคุณภาพเสียงไม่ดีหรือมีผู้พูดหลายคน บางครั้งอาจละเว้นประโยคหรือระบุผู้พูดผิด
ราคา Notta
- ฟรี
- ข้อดี: $13.49/เดือน
- ธุรกิจ: 27.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 200+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Notta:
ฉันใช้ Notta มานานกว่าหนึ่งปีแล้ว ในช่วงเวลานั้น ฉันได้แก้ไขตอนพอดแคสต์มากกว่า 100 ตอน และใช้ Notta สำหรับการใส่คำบรรยายและการสรุปสำหรับหมายเหตุรายการ มันเปลี่ยนเกมไปเลยด้วยความง่ายในการใช้งานและทำให้งานของฉันในฐานะบรรณาธิการพอดแคสต์ง่ายขึ้นมาก
ฉันใช้ Notta มาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้ว ในช่วงเวลานั้น ฉันได้แก้ไขตอนพอดแคสต์มากกว่า 100 ตอน และใช้ Notta สำหรับการใส่คำบรรยายและการสรุปสำหรับหมายเหตุรายการ มันเปลี่ยนเกมไปเลยเนื่องจากใช้งานง่ายและทำให้งานของฉันในฐานะบรรณาธิการพอดแคสต์ง่ายขึ้นมาก
3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกการประชุมแบบร่วมมือ)
Otter.ai เป็นเครื่องมือถอดเสียงแบบเรียลไทม์ที่บันทึกเสียงจาก Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams และสร้างคำบรรยายสดในขณะที่การประชุมกำลังดำเนินอยู่ ผู้ใช้สามารถเลื่อนย้อนกลับเพื่ออ้างอิงบทสนทนาก่อนหน้าหรือใช้แชทสดในตัวเพื่อถามคำถามหรือชี้แจงประเด็นระหว่างการสนทนา
แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้ช่วย AI ของ Otter สามารถเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติและเริ่มการถอดความแทนคุณได้ นอกจากนี้ยังให้สรุปและรายการดำเนินการที่สร้างโดย AI ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้พูดอย่างชัดเจนเพื่อการติดตามผลที่ง่ายดาย ด้วยการระบุผู้พูดในตัวและแท็กที่กำหนดเอง (เช่น #ตัดสินใจ หรือ #ดำเนินการ) ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบ ค้นหา และกรองส่วนสำคัญของการถอดความได้อย่างรวดเร็ว
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- จับภาพสไลด์ที่แชร์จากการประชุม Zoom/Teams และฝังลงในบันทึกการสนทนาพร้อมกับบทสนทนา
- สร้างอีเมลติดตามผลหรือโครงร่างจากบันทึกการประชุมโดยใช้การกระตุ้นแบบ GPT
- ติดตามเวลาการพูด ความถี่ของผู้พูด และคำสำคัญเพื่อการวิเคราะห์การประชุมที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ผู้ใช้หลายคนได้สังเกตว่าความแม่นยำของการถอดเสียงอาจลดลงเมื่อมีสำเนียงที่แรงหรือคุณภาพเสียงที่ไม่ดี
Otter.ai ราคา
- ฟรี:
- เพิ่มเติม: $16.99/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Otter. ai:
Otter.ai เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอ เวอร์ชันพรีเมียมนั้นดีเยี่ยม เพราะคุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้นานขึ้น จุดเด่นที่สุดคือการใส่เวลาและแม่นยำมาก ฉันใช้เวอร์ชันพรีเมียมมานานแล้ว และการอัปเกรดล่าสุดที่ AI ช่วยดึงข้อมูลที่ต้องการจากการสนทนาได้นั้น มีประโยชน์มากจริงๆ
Otter.ai เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอ เวอร์ชันพรีเมียมนั้นดีเยี่ยม เพราะคุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้นานขึ้น จุดเด่นที่สุดคือการใส่เวลาและแม่นยำมาก ฉันใช้เวอร์ชันพรีเมียมมานานแล้ว และการอัปเกรดล่าสุดที่ AI ช่วยดึงข้อมูลที่ต้องการจากการสนทนาได้นั้น มีประโยชน์มากจริงๆ
4. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียง/วิดีโอขั้นสูงพร้อมการถอดความ)
Descript เป็นเครื่องมือถอดเสียงที่ออกแบบมาสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการแก้ไขเสียงหรือวิดีโอด้วยเช่นกัน จุดเด่นที่แตกต่างคือความสามารถในการแก้ไขสื่อโดยการแก้ไขบทถอดเสียง; ลบคำในข้อความ และมันจะถูกลบออกจากวิดีโอหรือพอดแคสต์ด้วยเช่นกัน
นอกเหนือจากการแปลงเสียงเป็นข้อความพื้นฐานแล้ว Descript ยังมีเครื่องมือในการทำความสะอาดและจัดระเบียบบทถอดเสียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การลบคำเติมจะตรวจจับและไฮไลต์วลีเช่น "เอ่อ," "อืม," และ "คุณรู้ไหม" โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลบออกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ได้เสียงที่ดูเรียบร้อยยิ่งขึ้น การระบุผู้พูดจะระบุใครพูดอะไรในการสนทนาแบบกลุ่ม พร้อมตัวเลือกในการกำหนดชื่อหรือกรองตามผู้พูด
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- สร้างและแก้ไขการบันทึกเสียงด้วยการพิมพ์ Descript จะสังเคราะห์เสียงใหม่โดยใช้เสียงต้นฉบับของคุณ
- บันทึกการสัมภาษณ์กับแขกจากระยะไกล, ถอดเสียงหลายแทร็ก, และแก้ไขให้สอดคล้องกัน
- การแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมการติดตามเวอร์ชันและการแสดงความคิดเห็น เช่น Google Docs สำหรับเสียง/วิดีโอ
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- ผู้ใช้รายงานว่าแอปอาจมีข้อบกพร่องหรือทำงานช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $24/ต่อคน/เดือน
- ผู้สร้าง: $35/คน/เดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/ต่อคน/เดือน
- องค์กร: กำหนดเอง
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Descript:
ฉันได้สร้างพอดแคสต์ประมาณ 100 ตอนโดยใช้ Descript ตั้งแต่การเขียนโน้ตรายการด้วย AI ไปจนถึงการลบคำเติมและส่งออกวิดีโอคุณภาพสูง มันยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างคลิปและวิดีโอคำรับรองเนื่องจากการแก้ไขที่ง่าย ฉันยังใช้มันส่วนตัวในการถอดเสียงและค้นหาผ่านการปรึกษาทางการแพทย์ที่บันทึกไว้ โดยรวมแล้ว ใช้งานง่ายมาก
ฉันได้สร้างพอดแคสต์ประมาณ 100 ตอนโดยใช้ Descript ตั้งแต่การเขียนโน้ตรายการด้วย AI ไปจนถึงการลบคำเติมและส่งออกวิดีโอคุณภาพสูง มันยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างคลิปและวิดีโอคำรับรองเนื่องจากการแก้ไขที่ง่าย ฉันยังใช้มันส่วนตัวในการถอดเสียงและค้นหาผ่านการบันทึกการปรึกษาทางการแพทย์ โดยรวมแล้ว ใช้งานง่ายมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การถอดเสียงเสียงหนึ่งชั่วโมงอาจใช้เวลาถึง 4–6 ชั่วโมงหากทำด้วยมือ ก่อนที่จะมีเครื่องมือ AI นักถอดเสียงมืออาชีพมักต้องใช้เวลาทั้งวันในการถอดเสียงการประชุมหรือตอนพอดแคสต์เพียงตอนเดียวให้สะอาดเรียบร้อย
5. Trint (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการถอดเสียงแบบร่วมมือ)
Trint เป็นเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความที่ออกแบบมาสำหรับทีมเนื้อหา นักข่าว และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ รองรับการถอดเสียงมากกว่า 30 ภาษา และสามารถแปลบทถอดเสียงเป็นมากกว่า 50 ภาษา ทำให้มีประโยชน์สำหรับการทำงานร่วมกันในระดับโลก ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ และ Trint จะแปลงเป็นบทถอดเสียงที่แก้ไขได้ด้วยความแม่นยำสูงอย่างรวดเร็ว
Trint ยังมีเครื่องมือแก้ไขออนไลน์แบบร่วมมือกัน ซึ่งทีมสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และแก้ไขบทถอดเสียงร่วมกันได้ คล้ายกับ Google Docs ระบบจะติดตามประวัติเวอร์ชันและมีบันทึกการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้ผู้แก้ไขสามารถย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงหรือตรวจสอบได้ว่าใครแก้ไขอะไร นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสร้างเรื่องราว (Story Builder) สำหรับรวบรวมบทถอดเสียงหลายส่วนให้เป็นเนื้อเรื่องหรือสคริปต์ที่มีโครงสร้าง ซึ่งมักใช้ในงานบรรณาธิการหรือการผลิตวิดีโอ
คุณสมบัติเด่นของ Trint
- ติดป้ายกำกับลำโพงโดยอัตโนมัติและให้ผู้ใช้ป้อนคำหรือชื่อที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงความแม่นยำ
- สตรีมและถอดเสียงเสียงสดจากงานอีเวนต์ การแถลงข่าว หรือการประชุมต่าง ๆ แบบเรียลไทม์
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Adobe Premiere, Slack, Google Drive และแพลตฟอร์ม CMS; รองรับการทำงานอัตโนมัติผ่าน Zapier
ข้อจำกัดของ Trint
- Trint แลกเปลี่ยนความแม่นยำบางส่วนเพื่อความเร็วและต้นทุน และคุณควรคาดหวังว่าจะต้องตรวจสอบและแก้ไขคำที่ฟังผิดหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ถูกต้อง
ราคาของ Trint
- ฟรี
- เริ่มต้น: $80/ที่นั่ง/เดือน
- ขั้นสูง: 100 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Trint
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trint อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Trint:
เราพึ่งพา Trint เพื่อช่วยให้เราทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่เหนื่อยหนักเกินไป ฉันชอบที่มันใช้งานง่ายมาก และมันถอดคำพูดจากการสัมภาษณ์ของเราได้อย่างแม่นยำ การทำงานกับเอกสารถอดคำพูดอาจน่าเบื่อ แต่สิ่งนี้ช่วยลดเวลาในการแก้ไขงานของเราได้อย่างมาก
เราพึ่งพา Trint เพื่อช่วยให้เราทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่เหนื่อยหนักเกินไป ฉันชอบที่มันใช้งานง่าย และถอดคำพูดจากการสัมภาษณ์ของเราได้แม่นยำมาก การทำงานกับเอกสารถอดคำพูดอาจน่าเบื่อ แต่สิ่งนี้ช่วยลดเวลาในการแก้ไขงานของเราได้อย่างมาก
6. Sonix (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็วและรองรับหลายภาษา)
Sonix เป็นแพลตฟอร์มถอดเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถจัดการไฟล์ถอดเสียงได้หลายภาษาในไฟล์เดียว ตัวแก้ไขออนไลน์จะซิงค์การเล่นเสียงกับถอดเสียงโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ตรวจสอบ แก้ไขคำผิด ค้นหาคำสำคัญ และแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีคะแนนความมั่นใจต่อคำที่แสดงข้อความที่ไม่แน่ใจ ช่วยให้ผู้ใช้ทราบตำแหน่งที่ต้องตรวจสอบเสียงซ้ำได้อย่างชัดเจน
Sonix ยังทำหน้าที่เป็นคลังสื่ออีกด้วย บทถอดเสียงจะถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์ จัดระเบียบเป็นโฟลเดอร์หรือโปรเจกต์ และรองรับการปรับความเร็วในการเล่นกลับ ฟีเจอร์อย่าง AudioText Matches จะช่วยแท็กผู้พูดโดยอัตโนมัติ ขณะที่การใส่หมายเหตุพร้อมเวลาช่วยให้คุณระบุข้อความหรือส่วนสำคัญได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีระบบแท็กเวลาแบบคำต่อคำสำหรับการตัดต่อหรือใส่คำบรรยายอย่างแม่นยำ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างวิดีโอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix
- ด้วยเครื่องมือส่งออกคำบรรยาย คุณสามารถรับไฟล์คำบรรยาย (SRT, VTT) พร้อมรหัสเวลาที่ถูกต้องจากบทถอดเสียงของคุณในภาษาที่รองรับได้ทุกภาษา
- ระบุและเชื่อมโยงคำสำคัญหรือคำอ้างอิงโดยอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบและสรุปที่รวดเร็วขึ้น
- มีฟีเจอร์การฝังคำบรรยายอัตโนมัติเพื่อจัดรูปแบบและฝังคำบรรยายลงบนวิดีโอของคุณโดยตรง ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มของ Sonix
ข้อจำกัดของ Sonix
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าอาจมีปัญหาในการจัดการกับสำเนียงหรือคำศัพท์เฉพาะบางประเภท
ราคาของ Sonix
- มาตรฐาน: $0/เดือน ( $10/ชั่วโมงของเสียง)
- พรีเมียม: $22/ที่นั่ง/เดือน ($5/ชั่วโมงของเสียง)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sonix
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Sonix อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวเกี่ยวกับ Sonix:
การทำงานที่รวดเร็วมากสำหรับการถอดเสียง AI ทำงานได้แม่นยำเกือบ 95% แม้แต่ในภาษาเยอรมัน ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น และหลังจากนั้นฉันใช้เวลาเพียง 25% ถึง 50% ของเวลาสัมภาษณ์ทั้งหมดในการถอดคำที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น
การทำงานที่รวดเร็วมากสำหรับการถอดเสียง AI ทำงานได้แม่นยำเกือบ 95% แม้แต่ในภาษาเยอรมัน ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น และหลังจากนั้นฉันใช้เวลาเพียง 25% ถึง 50% ของเวลาสัมภาษณ์ทั้งหมดในการถอดคำที่ไม่ถูกต้อง
7. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมด้วย AI ฟรี)
Fathom เป็นผู้ช่วยถอดเสียงที่ทำงานบน Zoom โดยตรง ซึ่งจะเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ ถอดเสียงแบบเรียลไทม์ และส่งสรุปโดย AI ให้คุณทันทีหลังการสนทนา มันจะปรากฏเป็นผู้เข้าร่วมที่เงียบ ไม่รบกวน พร้อมแสดงคำบรรยายสด เพื่อให้คุณจดจ่อกับการสนทนาโดยไม่ต้องรีบจดบันทึก
ระหว่างการประชุม Fathom สามารถตรวจจับช่วงเวลาสำคัญโดยใช้ไฮไลท์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือให้คุณแท็กข้อความสำคัญด้วยตนเอง หลังจากนั้นจะสร้างสรุปที่ชัดเจนพร้อมคำพูดตามต้นฉบับ รายการที่ต้องดำเนินการ และข้อมูลเชิงลึก ช่วยประหยัดเวลาจากการค้นหาข้อมูลในบันทึกการประชุมทั้งหมดเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้พูดคุยกัน
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- ส่งสรุปการโทรและประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติไปยัง Salesforce หรือ HubSpot เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ส่งสรุปหลังการโทรตรงไปยังกล่องจดหมายอีเมลของคุณ ระบุคำพูดสำคัญ งานที่ต้องทำ และการติดตามผล
- บันทึกและโน้ตทั้งหมดเป็นความลับเฉพาะคุณเท่านั้น ไม่มีสิ่งใดถูกแชร์เว้นแต่คุณจะเลือก
เข้าใจข้อจำกัด
- ในการประชุมที่มีพื้นที่ตารางจำกัด (เช่นบน Zoom หรือ Google Meet) บอท Fathom จะปรากฏเป็นผู้เข้าร่วมเต็มรูปแบบ โดยจะแสดงอยู่บนหน้าจอให้เห็นอย่างชัดเจน
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $19/ผู้ใช้/เดือน
- ทีมเอดิชั่น: $29/ผู้ใช้/เดือน
- Team Edition Pro: $39/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Fathom:
สรุปการประชุมที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ และรายการที่ต้องดำเนินการตรงประเด็นมาก ชอบมากที่สรุปส่งถึงกล่องจดหมายอย่างรวดเร็ว (ภายใน 60 วินาทีหลังจบการประชุม) ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที รวมถึงการเชื่อมต่อกับ Zoom และ Google Meet ได้อย่างราบรื่น ชอบการตั้งค่าที่ง่ายผ่านวิดีโอ/วิธีการแนะนำการใช้งาน และการสนับสนุน/การตอบกลับที่รวดเร็ว
สรุปการประชุมที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ และรายการที่ต้องดำเนินการตรงประเด็นมาก ชอบที่สรุปส่งถึงกล่องจดหมายของฉันอย่างรวดเร็ว (ภายใน 60 วินาทีหลังการประชุมสิ้นสุด) ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติมาก และผสานการทำงานกับ Zoom และ Google Meet ได้อย่างราบรื่น ชอบการตั้งค่าที่เรียบง่ายผ่านวิดีโอ/วิธีการแนะนำการใช้งาน และการสนับสนุน/การตอบกลับที่รวดเร็ว
8. Verbit (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและคำบรรยายในระดับองค์กร)
Verbit เป็นแพลตฟอร์มการถอดเสียงและคำบรรยายที่ใช้โมเดลไฮบริด ซึ่ง AI จะจัดการการถอดเสียงเบื้องต้น จากนั้นนักถอดเสียงมืออาชีพจะแก้ไขและตรวจสอบการถอดเสียงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้คุณภาพที่เกือบสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังรองรับการใส่คำบรรยายแบบเรียลไทม์ผ่าน CART (Communication Access Realtime Translation) ซึ่งมักใช้ในห้องเรียน การประชุม และเว็บบินาร์บน Zoom
สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานในระดับองค์กร Verbit ปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA, GDPR และ SOC-2 และรองรับการติดตั้งบนคลาวด์ส่วนตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัย แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าอภิธานศัพท์เฉพาะโดเมนเพื่อให้แน่ใจว่าคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือเฉพาะทางจะถูกถอดเสียงอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเสียงสดเพื่อรองรับการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้งานทุกคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Verbit
- รองรับการระบุตัวตนของลำโพงหลายตัว และสามารถติดป้ายชื่อลำโพงตามชื่อหรือผ่านโปรไฟล์เสียง
- ให้บริการแปลถอดความและแม้กระทั่งการพากย์เสียงด้วย AI เพื่อสนับสนุนการสร้างเนื้อหาหลายภาษา
- Verbit มีฟีเจอร์สรุปโดย AI รุ่น "Gen V" ที่สร้างสรุปเนื้อหาการประชุมหรือชั้นเรียนโดยอัตโนมัติอย่างกระชับ
ข้อจำกัดของ Verbit
การปรากฏของไอคอนจำนวนมากที่กระจายอยู่ทั่ว UI ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นจุดที่ทำให้เกิดความสับสน
ราคาของ Verbit
- ฟรี (นานสูงสุด 30 นาที)
- บริการตนเอง: $29/เดือน
- บริการครบวงจร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Verbit
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Verbit อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวเกี่ยวกับ Verbit:
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Verbit คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความที่แม่นยำ และแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้า ฉันใช้มันทุกวัน มันถูกผสานรวมเข้ากับระบบของเราแล้ว
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Verbit คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความที่แม่นยำ และแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้า ฉันใช้มันทุกวัน มันถูกผสานรวมเข้ากับระบบของเราแล้ว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ฮอลลีวูดมีกองทัพผู้ถอดเสียงลับๆ ภาพยนตร์และคำบรรยายในทีวีมักถูกสร้างโดยบริษัทบริการถอดเสียงเฉพาะทาง—บางแห่งทำงานทีละเฟรมเพื่อให้การซิงโครไนซ์บทสนทนา เสียงพื้นหลัง และตัวตนของผู้พูดสมบูรณ์แบบ
9. Fireflies. ai (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุม AI แบบเรียลไทม์ที่บันทึกและถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams บันทึกการประชุมจะปรากฏในแดชบอร์ด Fireflies ของคุณทันทีหลังการประชุมสิ้นสุด พร้อมด้วยข้อมูลเวลาและแยกผู้พูดอย่างชัดเจน
แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการถอดความเพียงอย่างเดียว Fireflies เพิ่มชั้นของปัญญาในการสนทนาโดยการติดแท็กช่วงเวลาสำคัญ สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และสรุปการประชุม การวิเคราะห์ความรู้สึกช่วยให้ทีมเข้าใจโทนเสียง ในขณะที่ฟีเจอร์การค้นหาอัจฉริยะช่วยให้คุณกรองการสนทนาตามคำสำคัญ คำถาม วันที่ หรือหมวดหมู่
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- คุณสามารถฝึกฝน Fireflies ด้วยคำศัพท์ที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงความแม่นยำสำหรับคำศัพท์เฉพาะ, ตัวย่อ, หรือชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้โดยทีมของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot, ผู้จัดการโครงการ เช่น Asana และ Trello, และแพลตฟอร์มคลาวด์ เช่น Google Drive และ Dropbox
- ให้บริการวิเคราะห์เสียงและลำโพง เช่น เวลาการพูดต่อลำโพง, คะแนน, และข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถสอนสมาชิกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
บางครั้งมีความยากลำบากในการถอดเสียงและสรุปการประชุมอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีผู้พูดหลายคน มีสำเนียงที่ชัดเจน หรือมีเสียงรบกวนจากพื้นหลัง
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: 39 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับไฟร์ฟลายส์. ai:
สรุปมีความถูกต้องและให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างน่าทึ่ง และฉันชอบที่คุณสามารถขยายประเด็นใด ๆ เพื่อดูบริบทเพิ่มเติมได้ (ซึ่งเป็นข้อดีที่ยอดเยี่ยมในแผน Pro) ความสามารถในการดูสรุปการประชุมควบคู่ไปกับบันทึกการสนทนาฉบับเต็มช่วยประหยัดเวลาได้มาก และจุดเวลาที่เชื่อมโยงทำให้ง่ายต่อการกระโดดไปยังส่วนของการสนทนาที่คุณต้องการได้ทันที
สรุปมีความถูกต้องและให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างน่าทึ่ง และฉันชอบที่คุณสามารถขยายประเด็นใด ๆ เพื่อดูบริบทเพิ่มเติมได้ (เป็นข้อดีที่ยอดเยี่ยมในแผน Pro) ความสามารถในการดูสรุปการประชุมควบคู่กับบันทึกการสนทนาฉบับเต็มช่วยประหยัดเวลาได้มาก และจุดเวลาที่เชื่อมโยงทำให้ง่ายต่อการกระโดดไปยังส่วนที่ต้องการของการสนทนาได้โดยตรง
10. Happy Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและคำบรรยายด้วยตัวเลือกมนุษย์)
Happy Scribe เป็นแพลตฟอร์มถอดเสียงที่ได้รับความนิยม ให้บริการถอดเสียงโดยใช้ระบบ AI ในกว่า 120 ภาษาและสำเนียงต่างๆ การตั้งค่าใช้งานง่ายดาย เพียงอัปโหลดไฟล์ของคุณ เลือกภาษาที่ต้องการ แล้วรับถอดเสียงพร้อมเวลาที่ระบุในแต่ละบรรทัดภายในไม่กี่นาที ระบบจะเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนโดยอัตโนมัติ ปรับตัวพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง และสามารถตรวจจับและระบุผู้พูดแต่ละคนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
Happy Scribe ยังมอบความยืดหยุ่นในการอัปเกรดบทถอดเสียงจาก AI ให้มีความแม่นยำระดับมนุษย์ได้เพียงคลิกเดียว นอกจากนี้ยังมีตัวแก้ไขคำบรรยายที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่ถอดเสียงคำพูดเท่านั้น แต่ยังสร้างคำบรรยายพร้อมเวลาที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกได้อีกด้วย คุณสามารถรวม แยก และปรับเส้นคำบรรยาย รวมถึงใส่คำบรรยายสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน (SDH) พร้อมคำอธิบายเสียงหรือป้ายชื่อผู้พูดได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Happy Scribe
- โปรแกรมแก้ไขจะซิงค์กับคลื่นเสียงเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย และรวมถึงฟังก์ชันค้นหาและแทนที่ รวมถึงความสามารถในการแท็กชื่อผู้พูดที่กำหนดเอง
- คุณสามารถเชิญผู้ร่วมงานให้แก้ไขบันทึกการสนทนาภายในแพลตฟอร์ม หรือส่งออกไฟล์ในรูปแบบ Word หรือ TXT สำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์
- ยังมีฟีเจอร์ความคิดเห็นด้วย คุณสามารถทิ้งบันทึกหรือคำถามไว้ที่จุดเวลาเฉพาะสำหรับเพื่อนร่วมงานได้ (เช่น "คำนี้ไม่ชัดเจน โปรดตรวจสอบอีกครั้ง")
ข้อจำกัดของ HappyScribe
- การไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งจำกัดผู้ใช้จากการเข้าถึงแพลตฟอร์มขณะเดินทางและลดประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ที่ชอบทำงานผ่านอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ HappyScribe
- ฟรี
- เริ่มต้น: จ่ายตามการใช้งาน (เริ่มต้นที่ $12 ต่อ 60 นาที)
- ไลท์: $9/เดือน
- ข้อดี: $29/เดือน
- ธุรกิจ: $80/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Happy Scribe
- G2: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Happy Scribe อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Happy Scribe:
มันง่ายเหมือนการอัปโหลดไฟล์เสียงและรอเพียงหนึ่งนาที จากนั้นคุณเพียงแค่แก้ไข 10% ที่ไม่สามารถถอดเสียงได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเสียงขณะที่คุณแก้ไขข้อความได้ ซึ่งทำให้การทำงานง่ายขึ้นมาก
มันง่ายเหมือนการอัปโหลดไฟล์เสียงและรอเพียงหนึ่งนาที จากนั้นคุณเพียงแค่แก้ไข 10% ที่ไม่สามารถถอดเสียงได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเสียงขณะที่คุณแก้ไขข้อความได้ ซึ่งทำให้งานง่ายขึ้นมาก
11. Google Cloud Speech-to-Text (เหมาะสำหรับนักพัฒนาและ API การแปลงเสียงเป็นข้อความที่ปรับขนาดได้)
Google Cloud Speech-to-Text เป็น API ที่เหมาะสำหรับนักพัฒนาและรองรับการใช้งานในระดับองค์กร สามารถแปลงเสียงเป็นข้อความได้ในปริมาณมาก แทนที่จะเป็นอินเทอร์เฟซที่ผู้ใช้ใช้งานโดยตรง มันมีเอนจินหลังบ้านที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน, บอทเสียง และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ รองรับทั้งการสตรีมแบบเรียลไทม์และการถอดเสียงแบบเป็นชุด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสตรีมเสียงสดด้วยความหน่วงต่ำหรืออัปโหลดไฟล์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อรับถอดเสียงที่มีรายละเอียดพร้อมเวลาที่ระบุ
API สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายสำหรับปริมาณงานขนาดใหญ่และมีเครื่องมือขั้นสูง เช่น เมตาดาต้าการจดจำ, การใส่เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ, และคะแนนความมั่นใจในระดับคำ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่งคุณภาพการถอดเสียงได้ นักพัฒนายังสามารถเพิ่มความแม่นยำได้มากขึ้นโดยการให้คำศัพท์ที่กำหนดเอง (เช่น ชื่อแบรนด์หรือคำเฉพาะทาง)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud Speech-to-Text
- คุณสามารถฝึกโมเดลเสียงที่กำหนดเองได้โดยใช้ AutoML (ขณะนี้อยู่ในช่วงการเปิดตัวแบบจำกัด) หรือเลือกใช้งานโมเดลการสนทนาทางโทรศัพท์และวิดีโอที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อความแม่นยำที่ดีขึ้นในสถานการณ์เสียงเฉพาะทาง
- รองรับการระบุผู้พูดอัตโนมัติ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- เสนอการถอดเสียงทางเลือกสำหรับส่วนเสียงที่ไม่ชัดเจน เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถเลือกใช้การตีความที่ถูกต้องที่สุดได้อย่างยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Google Cloud Speech-to-Text
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีความล่าช้าที่สังเกตได้ระหว่างการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการประมวลผลคำพูดแบบสด
ราคาของ Google Cloud Speech-to-Text
- ตามปริมาณเสียงที่ประมวลผลในแต่ละเดือน โดยวัดเป็นช่วงละหนึ่งวินาที ตัวอย่างเช่น การจดจำเสียงมาตรฐานใน V2 เริ่มต้นที่ $0.016 ต่อนาที และลดลงตามการใช้งานที่สูงขึ้น ในขณะที่โมเดลทางการแพทย์จะฟรี 60 นาทีแรก และหลังจากนั้นคิดค่าบริการ $0.078 ต่อนาที
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Cloud Speech-to-Text
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Cloud Speech-to-Text อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Google Cloud Speech-to-Text:
มันทำงานการถอดเสียงได้อย่างยอดเยี่ยม มีความแม่นยำสูงและแทบไม่ต้องแก้ไขเลย เป็นเรื่องดีที่มีทางเลือกอื่นนอกจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Google เพราะสามารถเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทและโฮสต์อยู่บนคลาวด์ไดรฟ์
มันทำงานการถอดเสียงได้อย่างยอดเยี่ยม มีความแม่นยำสูงและแทบไม่ต้องแก้ไขเลย เป็นเรื่องดีที่มีทางเลือกอื่นนอกจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Google เพราะสามารถเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทและโฮสต์อยู่บนคลาวด์ไดรฟ์
เครื่องมือการถอดเสียงที่คลิกได้ (ลองใช้ ClickUp)
เครื่องมือถอดเสียงช่วยให้คุณบันทึกการสนทนา การประชุม และแนวคิดต่างๆ จากไฟล์เสียงหรือวิดีโอ แต่เมื่อการถอดเสียงเสร็จสิ้นแล้ว การจัดการทุกอย่างที่ตามมา เช่น การแก้ไข การวางแผนเนื้อหา หรือการอัปเดตทีม ยังคงต้องการพื้นที่ที่เป็นระเบียบและใช้งานง่าย
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ไม่ว่าคุณจะทำงานกับเนื้อหาวิดีโอ บทสัมภาษณ์ที่ถอดความ หรือบันทึกการประชุมที่สร้างโดย AI จาก Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ClickUp ก็ช่วยให้คุณรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันได้ ด้วยฟีเจอร์ Docs ในตัว แม่แบบสำเร็จรูป และ ClickUp AI คุณสามารถจัดการโครงการ สร้างเนื้อหา และทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดในที่เดียว
