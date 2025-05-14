10 อันดับโปรแกรมบันทึกเสียงด้วย AI สำหรับการถอดเสียงและการสร้างเนื้อหา

คุณเคยมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมแวบเข้ามาในหัวแล้วหายไปก่อนที่คุณจะได้จดบันทึกไว้หรือไม่? หรือคุณมีปัญหาในการตามทันบันทึกการประชุมหรือการระดมความคิด?
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเสียง AI สามารถช่วยให้คุณหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้อย่างง่ายดาย
เครื่องบันทึกเสียงด้วย AI ทำได้มากกว่าการบันทึกเสียงของคุณ—พวกมันสามารถสร้างการถอดเสียง จัดระเบียบเนื้อหา เพิ่มความชัดเจนของเสียง และผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างเนื้อหา นักเรียน หรือมืออาชีพในธุรกิจที่กำลังมองหาตัวเลือก เรามีเครื่องมือบันทึกเสียงด้วย AI 10 รายการที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ✨
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือเครื่องบันทึกเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดบางรุ่นในตลาด:
- ClickUp(เครื่องมือสร้างเนื้อหาและจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดด้วย AI)
- Otter. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ของการประชุมออนไลน์/ออฟไลน์)
- Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียงและวิดีโออย่างครอบคลุม)
- Movavi (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอการฝึกอบรมและคำแนะนำ)
- เครื่องบันทึกเสียงแบบย้อนกลับ (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น)
- เทมิ (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงอย่างรวดเร็วและราคาประหยัด)
- Krisp (ดีที่สุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนและการสื่อสารที่ชัดเจน)
- เครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะ (เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงคุณภาพสูง)
- Say&Go (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกเสียงอย่างรวดเร็วขณะเดินทาง)
- Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและจัดทำเอกสารแบบเรียลไทม์)
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องบันทึกเสียงด้วย AI?
เมื่อเลือกเครื่องมือบันทึกเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ให้มองหาคุณสมบัติต่อไปนี้:
- การถอดเสียงด้วย AI ที่แม่นยำ: เลือกเครื่องมือบันทึกเสียงที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ได้ในตัว พร้อมให้บริการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์หรือเกือบจะทันทีด้วยความแม่นยำสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะบันทึกการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมหลายคน
- การตัดเสียงรบกวน: เลือกเครื่องบันทึกเสียงที่สามารถกำจัดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการจากพื้นหลังเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียง นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณทำการบันทึกเสียงในสภาพแวดล้อมที่พลุกพล่านหรือกลางแจ้ง
- รูปแบบไฟล์ที่ปรับแต่งได้: เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้เลือกเครื่องมือบันทึกเสียง AI ที่สามารถบันทึกและส่งออกไฟล์เสียงและไฟล์ถอดความในรูปแบบต่าง ๆ เช่น MP3, WAV, TXT, Docx เป็นต้น
- การผสานกับระบบคลาวด์: แอปบันทึกเสียงที่สำรองข้อมูลการบันทึกและข้อความทั้งหมดของคุณไว้บนคลาวด์นั้นมีประโยชน์มาก หากสามารถซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์ จะได้รับคะแนนพิเศษ
- บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้: ต้องการประหยัดเวลาเมื่อตรวจสอบบันทึกการสนทนาหรือไม่? มองหาเครื่องมือบันทึกเสียงที่สามารถสร้างบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาคำสำคัญภายในข้อความได้
- การรองรับหลายภาษา: เลือกใช้เครื่องมือบันทึกเสียงด้วย AI ที่รองรับหลายภาษาและมีการแปลภาษา ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณมีพนักงานหรือลูกค้าทั่วโลก
- การควบคุมความเร็วการเล่นซ้ำ: หากคุณต้องการเร่งหรือชะลอความเร็วของคลิปเสียงขณะตรวจสอบการบันทึกที่ยาว ให้เลือกเครื่องมือบันทึกเสียงด้วย AI ที่มีฟีเจอร์ควบคุมความเร็วการเล่นซ้ำ
10 อันดับเครื่องบันทึกเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุด
นี่คือรายชื่อ 10 โปรแกรมบันทึกเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดที่คุณต้องลอง:
1. ClickUp (เครื่องมือสร้างเนื้อหาและจัดการเวิร์กโฟลว์ด้วย AI ที่ดีที่สุด)
ClickUp คือแอปที่ทรงพลังสำหรับทุกงานที่ทำงานได้หลากหลายและยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่ครอบคลุมซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ว่าคุณจะมองหาการสร้างเนื้อหาหรือการทำงานร่วมกัน ClickUp ก็สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้
หากคุณต้องการเครื่องบันทึกเสียงด้วย AI คุณสามารถใช้ClickUp Clipsที่ช่วยให้คุณบันทึก บันทึก และแชร์เสียงและวิดีโอได้ คุณยังสามารถใช้ Voice Clips ในความคิดเห็นของงานเพื่อส่งไฟล์เสียงไปยังทีมของคุณทั้งในและนอก ClickUp ได้อีกด้วย เพียงกดปุ่มบันทึกและปล่อยให้ ClickUp จัดการส่วนที่เหลือเอง
บันทึกความคิดของคุณ, แชร์อัปเดต, หรือสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดโดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอ Clips. ชมวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้เพื่อให้คุณทำได้ถูกต้อง!
เพื่อเสริมการทำงานของ Clips คุณยังมีClickUp Brain ซึ่งเป็น AI พื้นฐานของ ClickUp ที่ช่วยถอดเสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ชมของคุณสามารถสแกนเนื้อหาได้รวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้ยังสร้างสรุปหากคุณต้องการดึงจุดสำคัญของการดำเนินการจากบันทึกการสนทนา
คุณสมบัติสองประการนี้และความง่ายในการใช้งานของ ClickUp ทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือบันทึกเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดในตลาด
นอกเหนือจากความสามารถเหล่านี้แล้วClickUp's AI Notetakerยังเป็นเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับการประชุมของคุณอีกด้วย มันสร้างบันทึกการประชุมที่ชัดเจนและค้นหาได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งเน้นประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการในบันทึกการประชุมของคุณ ด้วยการผสานรวมเข้ากับงานและกระบวนการทำงานของคุณอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำได้ทันทีโดยไม่พลาดทุกจังหวะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะในบันทึกการสนทนาและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากเนื้อหาในพื้นที่ทำงานของคุณ
- บันทึก, บันทึก, และแบ่งปันวิดีโอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ ClickUp Clips. สร้างคลังวิดีโอแบบรวมศูนย์โดยใช้ Clips Hub
- แนบคลิปและไฟล์เสียงกับงานใน ClickUp เพื่อรักษาและเสริมบริบท
- เข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการสคริปต์เสียงและตารางการผลิต
📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที?
ด้วย ClickUp Brain AI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การจัดระเบียบงานและปริมาณงานไม่ใช่เรื่องง่ายมาก่อน CU ได้ช่วยฉันในการจัดระเบียบความคิดและปริมาณงานของเรา มอบหมายงานให้กับผู้คน เก็บไฟล์ไว้ในที่เดียว และแบ่งปันสิ่งใด ๆ จากที่ใด ๆ กับใคร ๆ ก็ได้ ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอช่วยได้มากในฐานะตัวแทนของ Loom
การจัดระเบียบงานและปริมาณงานไม่ใช่เรื่องง่ายในอดีต CU ได้ช่วยเหลือฉันในการจัดระเบียบความคิดของเรา ปริมาณงาน มอบหมายงานให้กับผู้คน เก็บไฟล์ไว้ในที่เดียว และแบ่งปันสิ่งใด ๆ จากที่ใด ๆ กับใคร ๆ ก็ได้ ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอช่วยเหลือได้มากในฐานะตัวแทนของ Loom
📚 การอ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดเนื้อหา
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ของการประชุมออนไลน์/ออฟไลน์)
Otter.aiเป็นซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความและเครื่องมือบันทึกเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง มันบันทึก ถอดเสียง และสรุปบทสนทนาแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ ทำให้เป็นโซลูชันที่จำเป็นสำหรับการบันทึกการประชุม การบรรยาย และการสัมภาษณ์
แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ช่วยให้สามารถถอดเสียงการประชุมเสมือนจริงโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุผู้พูด ระบุเวลา และไฮไลต์คำสำคัญ ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ Otter.ai ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา แก้ไข และแบ่งปันบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย ทำให้การจดบันทึกมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้น
ลองดูทางเลือกของ Otter.ai เหล่านี้!
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- สร้างการถอดเสียงอัตโนมัติระหว่างการสนทนาสดหรือผ่านการเล่นเสียง
- แสดงความคิดเห็นและแก้ไขการถอดความแบบเรียลไทม์ผ่านฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
- ปรับแต่งแพลตฟอร์มด้วยคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม เพื่อให้การถอดความมีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
- ใช้ Otter Pilot ผู้ช่วย AI ของ Otter เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทันที
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- โหมดการบันทึกต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและต่อเนื่องเพื่อการถอดเสียงสด
- ความถูกต้องอาจจำกัดสำหรับไฟล์เสียงที่มีสำเนียงหรือเสียงรบกวนในพื้นหลัง
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จับความคิดของคุณได้ทันทีด้วยเทคโนโลยีแปลงเสียงเป็นข้อความ แอปแปลงเสียงเป็นข้อความที่เชื่อถือได้ช่วยให้คุณบันทึกไอเดียได้ทันที รับรองว่าไม่มีไอเดียดีๆ หลุดลอยไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การจดบันทึก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขณะเดินทาง!
3. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียงและวิดีโออย่างครอบคลุม)
Descriptเป็นเครื่องมือตัดต่อเสียงและวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI นวัตกรรมใหม่ที่ผสานการตัดต่อขั้นสูงเข้ากับเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่เหมาะสำหรับผู้ทำพอดแคสต์และผู้สร้างเนื้อหา มันไม่ต่างอะไรกับสตูดิโอมืออาชีพที่ผู้ใช้สามารถบันทึกหรืออัปโหลดสื่อได้ ซึ่ง Descript จะทำการถอดเสียงไฟล์เสียงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถแก้ไขข้อความได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เทคโนโลยี Regenerate ของช่วยให้คุณสามารถสร้างเสียงพากย์ที่เหมือนจริงได้ ขณะที่การถอดเสียงอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นสำหรับผู้สร้างที่ทำงานกับพอดแคสต์, วิดีโอ, หรือการนำเสนอ
นอกจากนี้ ระบบ AI ของ Descript ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยลดเสียงรบกวนในพื้นหลังและเพิ่มความชัดเจน ทำให้ได้เสียงระดับมืออาชีพ
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- ตรวจจับและลบคำเติมโดยอัตโนมัติ เช่น 'เอ่อ' และ 'อืม' ออกจากบันทึกเสียง
- บันทึกและแก้ไขวิดีโอโดยใช้คุณสมบัติการบันทึกหน้าจอที่มีอยู่ในตัว
- สร้างกราฟการได้ยินเพื่อโปรโมตพอดแคสต์หรือคลิปเสียงบนโซเชียลมีเดีย
- ร่วมมือกับทีมโดยการแชร์โปรเจ็กต์และคำแนะนำโดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการซิงค์เสียงระหว่างการตัดต่อวิดีโอ
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับการแก้ไขเสียงขั้นสูง
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: 19 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบอธิบาย
- G2: 4. 6/5 (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
Descript เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับใครก็ตามที่ต้องการทำให้กระบวนการตัดต่อเสียงและวิดีโอของตนเป็นไปอย่างราบรื่น – โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น. มันมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นการถอดความอัตโนมัติ, การบันทึกหน้าจอ, และการตัดต่อแบบข้อความ.
Descript เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับใครก็ตามที่ต้องการทำให้กระบวนการตัดต่อเสียงและวิดีโอของตนเป็นไปอย่างราบรื่น – โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น. มันมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นการถอดเสียงอัตโนมัติ, การบันทึกหน้าจอ, และการตัดต่อแบบข้อความ.
🔎 คุณรู้หรือไม่? มีผู้ฟังพอดแคสต์มากกว่า546 ล้านคนทั่วโลก!
4. Movavi (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอการฝึกอบรมและคำแนะนำ)
ไม่ว่าคุณจะกำลังพัฒนาการนำเสนอขององค์กรหรือคู่มือการสอนและวิดีโอแนะนำ Movavi ชุดซอฟต์แวร์มัลติมีเดียช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ดูดีและน่าสนใจ
Movaviนำเสนอความสามารถในการบันทึกและแก้ไขเสียงด้วย AI ที่ทรงพลัง ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้มือใหม่และมืออาชีพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึก แก้ไข และปรับปรุงแทร็กเสียงได้อย่างง่ายดาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเสียงบรรยาย พอดแคสต์ และโครงการเสียงอื่นๆ
นอกจากนี้? โปรแกรมบันทึกหน้าจอช่วยให้คุณสามารถจับภาพและเพิ่มกิจกรรมบนหน้าจอผ่านเครื่องมือแก้ไข เช่น หมายเหตุ, เอฟเฟกต์, และการเปลี่ยนฉาก. คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของซอฟต์แวร์ เช่น การกำจัดเสียงรบกวน และการลบฉากหลัง ช่วยให้ได้เสียงคุณภาพสูงโดยการลดเสียงที่ไม่ต้องการและสิ่งรบกวน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Movavi
- ซิงโครไนซ์เสียงกับวัตถุที่เคลื่อนไหวในวิดีโอของคุณ
- แทรกคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพลงในวิดีโอของคุณเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
- ใช้การบันทึกหน้าจอในตัวเพื่อจับภาพกิจกรรมบนหน้าจอได้ทันที
- เข้าถึงเทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตวิดีโออย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Movavi
- เน้นการตัดต่อวิดีโอมากกว่าการบันทึกเสียง
- ลายน้ำจะปรากฏบนไฟล์ที่ส่งออกในระหว่างการทดลองใช้ฟรี ยกเว้นหากอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน
ราคาของ Movavi
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ: $19.95
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอพลัส: $222. 95
- วีดีโอ สวีท พลัส: $250. 95
- ไม่จำกัด: $849. 15
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Movavi
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1050+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Movavi อย่างไรบ้าง?
มันช่วยแปลงไฟล์เสียงและวิดีโอ มีตัวเลือกมากมายในการแปลง ราคาถือว่าโอเคมากสำหรับซอฟต์แวร์ที่ดีขนาดนี้ ความชัดเจนยอดเยี่ยม
มันช่วยแปลงไฟล์เสียงและวิดีโอ มีตัวเลือกมากมายในการแปลง ราคาถือว่าโอเคมากสำหรับซอฟต์แวร์ที่ดีขนาดนี้ ความชัดเจนยอดเยี่ยม
5. Rev Voice Recorder (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น)
กำลังมองหาอะไรที่มากกว่าเครื่องบันทึกเสียงทั่วไปอยู่หรือเปล่า? ลองเลือกเครื่องที่ผสานคุณภาพเสียงและการบันทึกเสียงได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมความสามารถในการถอดความแม่นยำสูงถึง 99% ดูไหม?
Rev Voice Recorderเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับด้วย AI ออกแบบมาให้คุณสามารถบันทึกเสียงที่ชัดเจนราวกับคริสตัล พร้อมกรองเสียงรบกวนจากพื้นหลังที่ไม่ต้องการ และให้บริการถอดเสียงแบบเรียลไทม์โดยมนุษย์ (และซอฟต์แวร์)
มันรองรับรูปแบบเสียงต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้การนำทางเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ผู้ใช้สามารถบันทึก แก้ไข และแชร์ไฟล์เสียงได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Rev Voice Recorder
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ช่วยให้การแชร์และการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย
- เลือกระหว่างบทถอดเสียงที่สร้างโดย AI และมนุษย์
- จัดระเบียบการบันทึกด้วยคุณสมบัติการจัดการไฟล์ที่ทรงพลัง
- แชร์และตัดแต่งการบันทึกเพื่อปรับคุณภาพเสียงให้เหมาะสมก่อนการถอดเสียง
ข้อจำกัดของเครื่องบันทึกเสียง Rev
- อาจประสบปัญหาในการถอดเสียงผู้พูดที่มีสำเนียงหรือภาษาถิ่นที่ชัดเจนอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดได้
- ไม่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในตัวสำหรับการแบ่งปันความคิดเห็น
ราคาเครื่องบันทึกเสียง Rev Voice Recorder
เครื่องบันทึกออนไลน์สามารถใช้ได้ฟรี ค่าบริการถอดเสียงมีดังนี้:
- การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 ต่อนาที
- การถอดเสียงโดย AI: $0.25 ต่อนาที
คะแนนและรีวิวเครื่องบันทึกเสียง Rev
- G2: 4. 7/5 (310+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โดยเฉลี่ยแล้ว นักถอดเสียงสามารถพิมพ์ได้ถึง 50 คำต่อนาที!
6. Temi (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็วและราคาประหยัด)
Temiเป็นเครื่องมือถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถแปลงเสียงและวิดีโอเป็นข้อความได้อย่างง่ายดาย ที่น่าสนใจคือ บริษัทแม่ของ Temi คือ Rev แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นความแม่นยำควบคู่ไปกับความคุ้มค่า ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการถอดเสียงที่เชื่อถือได้เพื่อเสริมกลยุทธ์การสื่อสารของตน
สร้าง แก้ไข และส่งออกบทถอดเสียงได้อย่างรวดเร็ว; ไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญ; หรือแปลงเนื้อหาเสียง/วิดีโอเป็นรูปแบบข้อความโดยใช้ Temi
จุดเด่นที่ดีที่สุดของเทมิ
- รับการถอดเสียงด้วย AI อย่างรวดเร็วภายใน 5 นาทีสำหรับไฟล์ส่วนใหญ่
- เพลิดเพลินกับการระบุผู้พูดเพื่อการจัดหมวดหมู่การสนทนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมกลุ่ม
- ทำงานกับบันทึกการสนทนาที่แก้ไขได้พร้อมเครื่องมือในตัวสำหรับการแก้ไข ปรับแต่ง และสรุปเนื้อหา
- เพิ่มเวลาที่บันทึกเพื่อความสะดวกในการนำทางผ่านเอกสารบันทึกเสียง
ข้อจำกัดของ Temi
- ประสิทธิภาพลดลงในคลิปเสียงที่มีเสียงรบกวนพื้นหลังหรือสำเนียงที่หนัก
- ไม่รองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ราคาของ Temi
- ฟรี 45 นาทีแรก จากนั้นคิดค่าบริการ 0.25 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับเสียง
คะแนนและรีวิวของเทมิ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาที่น่าทึ่ง
7. Krisp (ดีที่สุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนและการสื่อสารที่ชัดเจน)
หากคุณเคยปรารถนาให้การประชุมออนไลน์ของคุณไม่เหมือนกับไซต์ก่อสร้างหรือวงออร์เคสตราในร้านกาแฟKrispคือโซลูชันที่ใช้ AI เพื่อรักษาคุณภาพเสียงของคุณให้คมชัดและปราศจากสิ่งรบกวน
เทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนขั้นสูงของมันช่วยให้เสียงชัดเจนโดยการกรองเสียงที่ไม่ต้องการออกจากทั้งเสียงที่เข้ามาและเสียงที่ออกไปดังนั้นการสื่อสารจึงเกิดขึ้นตามที่วางแผนไว้และเนื้อหาเสียงของคุณ (เช่น พอดแคสต์หรือการบรรยาย) จะฟังดูสะอาดและเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็ตาม
นอกเหนือจากการตัดเสียงรบกวน Krisp ยังมีผู้ช่วยประชุม AI ที่ให้บริการการถอดความแบบเรียลไทม์และการบันทึกการประชุมอัตโนมัติ การบันทึกและถอดความสามารถเข้าถึงและแชร์ได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Krisp
- ปรับและทำให้สำเนียงเป็นกลางแบบเรียลไทม์เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างบุคคลที่มีพื้นฐานทางภาษาที่แตกต่างกัน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ รวมถึง Zoom, Microsoft Teams และ Slack
- ปิดเสียงผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ ระหว่างการประชุมเพื่อเพิ่มสมาธิ
- ใช้การวิเคราะห์เพื่อติดตามประสิทธิภาพการประชุมและเวลาการพูด
ข้อจำกัดของ Krisp
- การประมวลผลมากเกินไปอาจทำให้คุณภาพเสียงลดลงได้
- อาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและต่อเนื่องสำหรับการตัดเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์
ราคาของ Krisp
- ฟรี
- ข้อดี: $16
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์
คะแนนและรีวิวของ Krisp
- G2: 4. 7/5 (560+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Krisp อย่างไรบ้าง?
ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันมักจะประสบปัญหาในการเขียนรายงานการประชุมอย่างละเอียดอยู่เสมอ ฉันเกลียดมัน! ดังนั้น ฉันจึงเลิกทำมันไปเลย... (ใช่ ฉันรู้สึกผิดเพราะมันเป็นนิสัยที่แย่มาก) แต่ KRISP ได้เปลี่ยนทุกอย่าง! (จริงๆ นะ) ตอนนี้ฉันกลับมาทำรายงานการประชุมในโครงการของฉันอีกครั้ง... ตอนนี้ฉันเพียงแค่ต้องตรวจสอบรายละเอียดของข้อความที่ KRISP สร้างขึ้นและส่งให้ทีมและลูกค้าเท่านั้น
ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันมักจะประสบปัญหาในการเขียนรายงานการประชุมอย่างละเอียด ฉันเกลียดมัน! ดังนั้น ฉันจึงเลิกทำมันไปเลย... (ใช่ ฉันยอมรับว่ามันเป็นนิสัยที่แย่มาก) แต่ KRISP ได้เปลี่ยนทุกอย่าง! (จริงๆ นะ) ตอนนี้ฉันกลับมาทำรายงานการประชุมในโครงการของฉันอีกครั้ง... ตอนนี้ฉันเพียงแค่ต้องตรวจสอบรายละเอียดของข้อความที่ KRISP สร้างขึ้นและส่งให้ทีมและลูกค้าเท่านั้น
8. สมาร์ทวอยซ์เรคคอร์ดเดอร์ (เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงคุณภาพสูง)
Smart Voice Recorderเป็นแอปที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับการบันทึกเสียงคุณภาพสูงบนสมาร์ทโฟน Android ของคุณ ออกแบบมาเพื่อการบันทึกขณะเดินทางและทำให้การบันทึกการสนทนา การบรรยาย และบันทึกย่อเป็นเรื่องง่าย
แอปนี้มีฟีเจอร์ "ข้ามอัตโนมัติ" ที่ใช้งานง่ายซึ่งจะตัดช่วงที่ไม่มีเสียงและบันทึกเฉพาะเสียงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น Smart Voice Recorder ยังให้คุณส่งออกไฟล์เสียงในรูปแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของเครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะ
- บันทึกเซสชันเสียงที่ยาวเป็นพิเศษโดยไม่มีการขัดจังหวะ
- ตรวจจับและข้ามช่วงความเงียบโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
- แสดงสเปกตรัมเสียงแบบเรียลไทม์เพื่อการตรวจสอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ตั้งชื่อและจัดระเบียบไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเรียกใช้ที่รวดเร็ว
ข้อจำกัดของเครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะ
- โฆษณาในเวอร์ชันฟรีรบกวนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
- ขาดความสามารถในการตัดเสียงรบกวน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง
ราคาของเครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะ
- ฟรี
คะแนนและรีวิวเครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Say&Go (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกเสียงอย่างรวดเร็วขณะเดินทาง)
Say&Goเป็นแอปจดบันทึกเสียงที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง ช่วยให้คุณบันทึกไอเดีย ข้อเตือนใจ และงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
บันทึกความคิดและไอเดียได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์ด้วยตนเอง การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานโดยไม่ถูกรบกวน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Say&Go
- บันทึกเสียงสั้น ๆ ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเพื่อเริ่มบันทึก
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับบันทึกเฉพาะเพื่อให้คุณไม่พลาดงานที่ต้องทำ
- จัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยแท็กเพื่อการกรองและค้นหาอย่างรวดเร็ว
- เปิดใช้งานการบันทึกแบบแฮนด์ฟรีโดยใช้การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Say&Go
- เหมาะสำหรับบันทึกเสียงสั้น ๆ และคำเตือนเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานระยะยาว
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การถอดเสียงและการแก้ไข
ราคาแบบ Say&Go
- ชำระเงินครั้งเดียว $2. 99
คะแนนและรีวิว Say&Go
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AI ที่ดีที่สุด: คู่มือสำหรับมืออาชีพ
10. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและจัดทำเอกสารแบบเรียลไทม์)
Nottaเป็นเครื่องมือถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถแปลงคำพูดเป็นข้อความได้อย่างแม่นยำเป็นพิเศษ รองรับหลายภาษาและสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมยอดนิยม เช่น Zoom
อย่างไรก็ตาม Notta แสดงศักยภาพอย่างแท้จริงในความสามารถในการสร้างการถอดความแบบเรียลไทม์ที่แจ้งให้ผู้คนทราบถึงพัฒนาการล่าสุดในการสนทนาใดๆ ใช้เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการบันทึกเอกสารเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และเสริมสร้างการจดบันทึก
คุณสมบัติเด่นที่สุด
- ทำงานกับหลายภาษา (58 ภาษาเพื่อความแม่นยำ) เพื่อประโยชน์จากการใช้งานทั่วโลก
- รับสรุปโดย AI ซึ่งย่อข้อความยาวให้กลายเป็นภาพรวมที่กระชับ
- ส่งออกไฟล์ข้อความในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง PDF และ TXT
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์
ข้อจำกัด
- ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่สำหรับการถอดความแบบเรียลไทม์
- ข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวในถอดความที่เกี่ยวข้องกับสำเนียงที่ซับซ้อน
ราคา Notta
- ฟรี
- ข้อดี: $14.99/เดือน
- ธุรกิจ: $27. 99/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta อย่างไรบ้าง?
การถอดเสียงมีคุณภาพดีมาก สามารถจับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษได้อย่างแม่นยำ และดูเหมือนว่าระบบจะทำการถอดเสียงซ้ำหลายรอบเพื่อทำความเข้าใจบริบทและถอดใหม่ ด้วยเหตุสมมุติฐานนี้ คุณภาพของผลลัพธ์จึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการถอดเสียงอื่น ๆ
การถอดเสียงมีคุณภาพดีมาก สามารถจับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษได้อย่างแม่นยำ และดูเหมือนว่าระบบจะทำการถอดเสียงซ้ำหลายรอบเพื่อทำความเข้าใจบริบทและถอดใหม่ ซึ่งจากสมมติฐานการทำงานดังกล่าว คุณภาพของผลลัพธ์จึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการถอดเสียงอื่น ๆ
📌 เครื่องมือบันทึกเสียงด้วย AI อื่น ๆ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ นี่คือคำแนะนำเพิ่มเติม:
- Trint (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสื่อด้วย AI สำหรับนักข่าว นักวิจัย และผู้สร้างเนื้อหา)
- ไฟร์ฟลายส์.ai (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยประชุม AI ที่บันทึกเสียง แปลงเป็นข้อความ และสรุปการสนทนาโดยอัตโนมัติ)
- Speechmatics (เหมาะที่สุดสำหรับการรู้จำและถอดเสียงด้วย AI แบบเรียลไทม์และแม่นยำ)
- Talkatoo (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกเสียง AI ที่ปรับแต่งสำหรับสัตวแพทย์)
ให้เสียงกับโครงการของคุณด้วย ClickUp
เครื่องบันทึกเสียงด้วย AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึก, การถอดเสียง, และการจัดการเสียง ไม่ว่าคุณต้องการสร้างเนื้อหาเสียงหรือจดบันทึกประเด็นสำคัญในการประชุม รายการข้างต้นจะช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือบันทึกเสียงที่เหมาะสมได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไร คุณจะประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงการสื่อสาร
แต่ถ้าคุณเลือก ClickUp คุณจะได้รับมากกว่าแค่เครื่องบันทึกเสียง
- ClickUp AI Notetaker บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ จัดระเบียบ และช่วยให้คุณดำเนินการตามประเด็นที่พูดคุย
- ClickUp Clips ช่วยให้คุณบันทึก แชร์ และฝังการบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงได้ทันที
- ClickUp Brain สรุปบทสนทนา, สกัดประเด็นสำคัญ, และแม้กระทั่งตอบคำถามเกี่ยวกับบันทึกของคุณ, ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในบันทึกที่ยาว
ไม่เหมือนกับเครื่องบันทึกเสียง AI แบบสแตนด์อโลน ClickUp นำทุกสิ่ง มารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ทำให้การบันทึกเสียง บันทึกย่อ และการถอดความของคุณผสานเข้ากับ งาน เอกสาร ไทม์ไลน์โครงการ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม ได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป!
ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือทีมสมัครใช้ ClickUpเพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่ต้นจนจบ