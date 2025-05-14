บล็อก ClickUp

10 อันดับโปรแกรมบันทึกเสียงด้วย AI สำหรับการถอดเสียงและการสร้างเนื้อหา

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
14 พฤษภาคม 2568

คุณเคยมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมแวบเข้ามาในหัวแล้วหายไปก่อนที่คุณจะได้จดบันทึกไว้หรือไม่? หรือคุณมีปัญหาในการตามทันบันทึกการประชุมหรือการระดมความคิด?

เครื่องบันทึกเสียงด้วยเสียง AI สามารถช่วยให้คุณหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้อย่างง่ายดาย

เครื่องบันทึกเสียงด้วย AI ทำได้มากกว่าการบันทึกเสียงของคุณ—พวกมันสามารถสร้างการถอดเสียง จัดระเบียบเนื้อหา เพิ่มความชัดเจนของเสียง และผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างเนื้อหา นักเรียน หรือมืออาชีพในธุรกิจที่กำลังมองหาตัวเลือก เรามีเครื่องมือบันทึกเสียงด้วย AI 10 รายการที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ✨

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือเครื่องบันทึกเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดบางรุ่นในตลาด:

  • ClickUp(เครื่องมือสร้างเนื้อหาและจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดด้วย AI)
  • Otter. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ของการประชุมออนไลน์/ออฟไลน์)
  • Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียงและวิดีโออย่างครอบคลุม)
  • Movavi (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอการฝึกอบรมและคำแนะนำ)
  • เครื่องบันทึกเสียงแบบย้อนกลับ (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น)
  • เทมิ (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงอย่างรวดเร็วและราคาประหยัด)
  • Krisp (ดีที่สุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนและการสื่อสารที่ชัดเจน)
  • เครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะ (เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงคุณภาพสูง)
  • Say&Go (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกเสียงอย่างรวดเร็วขณะเดินทาง)
  • Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและจัดทำเอกสารแบบเรียลไทม์)

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องบันทึกเสียงด้วย AI?

เมื่อเลือกเครื่องมือบันทึกเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ให้มองหาคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • การถอดเสียงด้วย AI ที่แม่นยำ: เลือกเครื่องมือบันทึกเสียงที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ได้ในตัว พร้อมให้บริการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์หรือเกือบจะทันทีด้วยความแม่นยำสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะบันทึกการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมหลายคน
  • การตัดเสียงรบกวน: เลือกเครื่องบันทึกเสียงที่สามารถกำจัดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการจากพื้นหลังเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียง นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณทำการบันทึกเสียงในสภาพแวดล้อมที่พลุกพล่านหรือกลางแจ้ง
  • รูปแบบไฟล์ที่ปรับแต่งได้: เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้เลือกเครื่องมือบันทึกเสียง AI ที่สามารถบันทึกและส่งออกไฟล์เสียงและไฟล์ถอดความในรูปแบบต่าง ๆ เช่น MP3, WAV, TXT, Docx เป็นต้น
  • การผสานกับระบบคลาวด์: แอปบันทึกเสียงที่สำรองข้อมูลการบันทึกและข้อความทั้งหมดของคุณไว้บนคลาวด์นั้นมีประโยชน์มาก หากสามารถซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์ จะได้รับคะแนนพิเศษ
  • บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้: ต้องการประหยัดเวลาเมื่อตรวจสอบบันทึกการสนทนาหรือไม่? มองหาเครื่องมือบันทึกเสียงที่สามารถสร้างบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาคำสำคัญภายในข้อความได้
  • การรองรับหลายภาษา: เลือกใช้เครื่องมือบันทึกเสียงด้วย AI ที่รองรับหลายภาษาและมีการแปลภาษา ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณมีพนักงานหรือลูกค้าทั่วโลก
  • การควบคุมความเร็วการเล่นซ้ำ: หากคุณต้องการเร่งหรือชะลอความเร็วของคลิปเสียงขณะตรวจสอบการบันทึกที่ยาว ให้เลือกเครื่องมือบันทึกเสียงด้วย AI ที่มีฟีเจอร์ควบคุมความเร็วการเล่นซ้ำ

10 อันดับเครื่องบันทึกเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุด

นี่คือรายชื่อ 10 โปรแกรมบันทึกเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดที่คุณต้องลอง:

1. ClickUp (เครื่องมือสร้างเนื้อหาและจัดการเวิร์กโฟลว์ด้วย AI ที่ดีที่สุด)

เครื่องบันทึกเสียงด้วย AI: คลิป ClickUp
บันทึกเสียงและวิดีโอใน ClickUp
บันทึกหน้าจอของคุณ, วิดีโอเว็บแคม, และเสียงได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ClickUp Clips

ClickUp คือแอปที่ทรงพลังสำหรับทุกงานที่ทำงานได้หลากหลายและยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่ครอบคลุมซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ว่าคุณจะมองหาการสร้างเนื้อหาหรือการทำงานร่วมกัน ClickUp ก็สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้

หากคุณต้องการเครื่องบันทึกเสียงด้วย AI คุณสามารถใช้ClickUp Clipsที่ช่วยให้คุณบันทึก บันทึก และแชร์เสียงและวิดีโอได้ คุณยังสามารถใช้ Voice Clips ในความคิดเห็นของงานเพื่อส่งไฟล์เสียงไปยังทีมของคุณทั้งในและนอก ClickUp ได้อีกด้วย เพียงกดปุ่มบันทึกและปล่อยให้ ClickUp จัดการส่วนที่เหลือเอง

บันทึกความคิดของคุณ, แชร์อัปเดต, หรือสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดโดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอ Clips. ชมวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้เพื่อให้คุณทำได้ถูกต้อง!

เพื่อเสริมการทำงานของ Clips คุณยังมีClickUp Brain ซึ่งเป็น AI พื้นฐานของ ClickUp ที่ช่วยถอดเสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ชมของคุณสามารถสแกนเนื้อหาได้รวดเร็วขึ้น

เครื่องบันทึกเสียงด้วย AI: ClickUp Brain
ถอดเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Brain

นอกจากนี้ยังสร้างสรุปหากคุณต้องการดึงจุดสำคัญของการดำเนินการจากบันทึกการสนทนา

คุณสมบัติสองประการนี้และความง่ายในการใช้งานของ ClickUp ทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือบันทึกเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดในตลาด

เครื่องบันทึกเสียงด้วย AI: ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ของ ClickUp
รับบันทึกการประชุม, การถอดความ, และสรุปโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Notetaker

นอกเหนือจากความสามารถเหล่านี้แล้วClickUp's AI Notetakerยังเป็นเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับการประชุมของคุณอีกด้วย มันสร้างบันทึกการประชุมที่ชัดเจนและค้นหาได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งเน้นประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการในบันทึกการประชุมของคุณ ด้วยการผสานรวมเข้ากับงานและกระบวนการทำงานของคุณอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำได้ทันทีโดยไม่พลาดทุกจังหวะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ ClickUp Brain เพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะในบันทึกการสนทนาและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากเนื้อหาในพื้นที่ทำงานของคุณ
  • บันทึก, บันทึก, และแบ่งปันวิดีโอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ ClickUp Clips. สร้างคลังวิดีโอแบบรวมศูนย์โดยใช้ Clips Hub
  • แนบคลิปและไฟล์เสียงกับงานใน ClickUp เพื่อรักษาและเสริมบริบท
  • เข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการสคริปต์เสียงและตารางการผลิต

📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที?

ด้วย ClickUp Brain AI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

การจัดระเบียบงานและปริมาณงานไม่ใช่เรื่องง่ายมาก่อน CU ได้ช่วยฉันในการจัดระเบียบความคิดและปริมาณงานของเรา มอบหมายงานให้กับผู้คน เก็บไฟล์ไว้ในที่เดียว และแบ่งปันสิ่งใด ๆ จากที่ใด ๆ กับใคร ๆ ก็ได้ ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอช่วยได้มากในฐานะตัวแทนของ Loom

การจัดระเบียบงานและปริมาณงานไม่ใช่เรื่องง่ายในอดีต CU ได้ช่วยเหลือฉันในการจัดระเบียบความคิดของเรา ปริมาณงาน มอบหมายงานให้กับผู้คน เก็บไฟล์ไว้ในที่เดียว และแบ่งปันสิ่งใด ๆ จากที่ใด ๆ กับใคร ๆ ก็ได้ ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอช่วยเหลือได้มากในฐานะตัวแทนของ Loom

2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ของการประชุมออนไลน์/ออฟไลน์)

เครื่องบันทึกเสียงด้วย AI: Otter.ai
ผ่านทางOtter.ai

Otter.aiเป็นซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความและเครื่องมือบันทึกเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง มันบันทึก ถอดเสียง และสรุปบทสนทนาแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ ทำให้เป็นโซลูชันที่จำเป็นสำหรับการบันทึกการประชุม การบรรยาย และการสัมภาษณ์

แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ช่วยให้สามารถถอดเสียงการประชุมเสมือนจริงโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุผู้พูด ระบุเวลา และไฮไลต์คำสำคัญ ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ Otter.ai ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา แก้ไข และแบ่งปันบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย ทำให้การจดบันทึกมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้น

ลองดูทางเลือกของ Otter.ai เหล่านี้!

คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai

  • สร้างการถอดเสียงอัตโนมัติระหว่างการสนทนาสดหรือผ่านการเล่นเสียง
  • แสดงความคิดเห็นและแก้ไขการถอดความแบบเรียลไทม์ผ่านฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
  • ปรับแต่งแพลตฟอร์มด้วยคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม เพื่อให้การถอดความมีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
  • ใช้ Otter Pilot ผู้ช่วย AI ของ Otter เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทันที

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • โหมดการบันทึกต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและต่อเนื่องเพื่อการถอดเสียงสด
  • ความถูกต้องอาจจำกัดสำหรับไฟล์เสียงที่มีสำเนียงหรือเสียงรบกวนในพื้นหลัง

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน
  • ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

3. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียงและวิดีโออย่างครอบคลุม)

เครื่องบันทึกเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์: Descript
ผ่านทางDescript

Descriptเป็นเครื่องมือตัดต่อเสียงและวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI นวัตกรรมใหม่ที่ผสานการตัดต่อขั้นสูงเข้ากับเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่เหมาะสำหรับผู้ทำพอดแคสต์และผู้สร้างเนื้อหา มันไม่ต่างอะไรกับสตูดิโอมืออาชีพที่ผู้ใช้สามารถบันทึกหรืออัปโหลดสื่อได้ ซึ่ง Descript จะทำการถอดเสียงไฟล์เสียงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถแก้ไขข้อความได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เทคโนโลยี Regenerate ของช่วยให้คุณสามารถสร้างเสียงพากย์ที่เหมือนจริงได้ ขณะที่การถอดเสียงอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นสำหรับผู้สร้างที่ทำงานกับพอดแคสต์, วิดีโอ, หรือการนำเสนอ

นอกจากนี้ ระบบ AI ของ Descript ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยลดเสียงรบกวนในพื้นหลังและเพิ่มความชัดเจน ทำให้ได้เสียงระดับมืออาชีพ

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • ตรวจจับและลบคำเติมโดยอัตโนมัติ เช่น 'เอ่อ' และ 'อืม' ออกจากบันทึกเสียง
  • บันทึกและแก้ไขวิดีโอโดยใช้คุณสมบัติการบันทึกหน้าจอที่มีอยู่ในตัว
  • สร้างกราฟการได้ยินเพื่อโปรโมตพอดแคสต์หรือคลิปเสียงบนโซเชียลมีเดีย
  • ร่วมมือกับทีมโดยการแชร์โปรเจ็กต์และคำแนะนำโดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการซิงค์เสียงระหว่างการตัดต่อวิดีโอ
  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับการแก้ไขเสียงขั้นสูง

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • ฟรี
  • นักสะสม: 19 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวแบบอธิบาย

  • G2: 4. 6/5 (770+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?

Descript เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับใครก็ตามที่ต้องการทำให้กระบวนการตัดต่อเสียงและวิดีโอของตนเป็นไปอย่างราบรื่น – โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น. มันมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นการถอดความอัตโนมัติ, การบันทึกหน้าจอ, และการตัดต่อแบบข้อความ.

Descript เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับใครก็ตามที่ต้องการทำให้กระบวนการตัดต่อเสียงและวิดีโอของตนเป็นไปอย่างราบรื่น – โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น. มันมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นการถอดเสียงอัตโนมัติ, การบันทึกหน้าจอ, และการตัดต่อแบบข้อความ.

4. Movavi (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอการฝึกอบรมและคำแนะนำ)

เครื่องบันทึกเสียงด้วย AI: Movavi
ผ่านทางMovavi

ไม่ว่าคุณจะกำลังพัฒนาการนำเสนอขององค์กรหรือคู่มือการสอนและวิดีโอแนะนำ Movavi ชุดซอฟต์แวร์มัลติมีเดียช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ดูดีและน่าสนใจ

Movaviนำเสนอความสามารถในการบันทึกและแก้ไขเสียงด้วย AI ที่ทรงพลัง ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้มือใหม่และมืออาชีพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึก แก้ไข และปรับปรุงแทร็กเสียงได้อย่างง่ายดาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเสียงบรรยาย พอดแคสต์ และโครงการเสียงอื่นๆ

นอกจากนี้? โปรแกรมบันทึกหน้าจอช่วยให้คุณสามารถจับภาพและเพิ่มกิจกรรมบนหน้าจอผ่านเครื่องมือแก้ไข เช่น หมายเหตุ, เอฟเฟกต์, และการเปลี่ยนฉาก. คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของซอฟต์แวร์ เช่น การกำจัดเสียงรบกวน และการลบฉากหลัง ช่วยให้ได้เสียงคุณภาพสูงโดยการลดเสียงที่ไม่ต้องการและสิ่งรบกวน.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Movavi

  • ซิงโครไนซ์เสียงกับวัตถุที่เคลื่อนไหวในวิดีโอของคุณ
  • แทรกคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพลงในวิดีโอของคุณเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
  • ใช้การบันทึกหน้าจอในตัวเพื่อจับภาพกิจกรรมบนหน้าจอได้ทันที
  • เข้าถึงเทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตวิดีโออย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Movavi

  • เน้นการตัดต่อวิดีโอมากกว่าการบันทึกเสียง
  • ลายน้ำจะปรากฏบนไฟล์ที่ส่งออกในระหว่างการทดลองใช้ฟรี ยกเว้นหากอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน

ราคาของ Movavi

  • โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ: $19.95
  • โปรแกรมตัดต่อวิดีโอพลัส: $222. 95
  • วีดีโอ สวีท พลัส: $250. 95
  • ไม่จำกัด: $849. 15
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Movavi

  • G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1050+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Movavi อย่างไรบ้าง?

มันช่วยแปลงไฟล์เสียงและวิดีโอ มีตัวเลือกมากมายในการแปลง ราคาถือว่าโอเคมากสำหรับซอฟต์แวร์ที่ดีขนาดนี้ ความชัดเจนยอดเยี่ยม

มันช่วยแปลงไฟล์เสียงและวิดีโอ มีตัวเลือกมากมายในการแปลง ราคาถือว่าโอเคมากสำหรับซอฟต์แวร์ที่ดีขนาดนี้ ความชัดเจนยอดเยี่ยม

5. Rev Voice Recorder (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น)

Rev
ผ่านทางRev

กำลังมองหาอะไรที่มากกว่าเครื่องบันทึกเสียงทั่วไปอยู่หรือเปล่า? ลองเลือกเครื่องที่ผสานคุณภาพเสียงและการบันทึกเสียงได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมความสามารถในการถอดความแม่นยำสูงถึง 99% ดูไหม?

Rev Voice Recorderเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับด้วย AI ออกแบบมาให้คุณสามารถบันทึกเสียงที่ชัดเจนราวกับคริสตัล พร้อมกรองเสียงรบกวนจากพื้นหลังที่ไม่ต้องการ และให้บริการถอดเสียงแบบเรียลไทม์โดยมนุษย์ (และซอฟต์แวร์)

มันรองรับรูปแบบเสียงต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้การนำทางเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ผู้ใช้สามารถบันทึก แก้ไข และแชร์ไฟล์เสียงได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Rev Voice Recorder

  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ช่วยให้การแชร์และการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย
  • เลือกระหว่างบทถอดเสียงที่สร้างโดย AI และมนุษย์
  • จัดระเบียบการบันทึกด้วยคุณสมบัติการจัดการไฟล์ที่ทรงพลัง
  • แชร์และตัดแต่งการบันทึกเพื่อปรับคุณภาพเสียงให้เหมาะสมก่อนการถอดเสียง

ข้อจำกัดของเครื่องบันทึกเสียง Rev

  • อาจประสบปัญหาในการถอดเสียงผู้พูดที่มีสำเนียงหรือภาษาถิ่นที่ชัดเจนอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดได้
  • ไม่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในตัวสำหรับการแบ่งปันความคิดเห็น

ราคาเครื่องบันทึกเสียง Rev Voice Recorder

เครื่องบันทึกออนไลน์สามารถใช้ได้ฟรี ค่าบริการถอดเสียงมีดังนี้:

  • การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 ต่อนาที
  • การถอดเสียงโดย AI: $0.25 ต่อนาที

คะแนนและรีวิวเครื่องบันทึกเสียง Rev

  • G2: 4. 7/5 (310+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

6. Temi (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่รวดเร็วและราคาประหยัด)

เทมิ
ผ่านทางTemi

Temiเป็นเครื่องมือถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถแปลงเสียงและวิดีโอเป็นข้อความได้อย่างง่ายดาย ที่น่าสนใจคือ บริษัทแม่ของ Temi คือ Rev แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นความแม่นยำควบคู่ไปกับความคุ้มค่า ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการถอดเสียงที่เชื่อถือได้เพื่อเสริมกลยุทธ์การสื่อสารของตน

สร้าง แก้ไข และส่งออกบทถอดเสียงได้อย่างรวดเร็ว; ไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญ; หรือแปลงเนื้อหาเสียง/วิดีโอเป็นรูปแบบข้อความโดยใช้ Temi

จุดเด่นที่ดีที่สุดของเทมิ

  • รับการถอดเสียงด้วย AI อย่างรวดเร็วภายใน 5 นาทีสำหรับไฟล์ส่วนใหญ่
  • เพลิดเพลินกับการระบุผู้พูดเพื่อการจัดหมวดหมู่การสนทนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมกลุ่ม
  • ทำงานกับบันทึกการสนทนาที่แก้ไขได้พร้อมเครื่องมือในตัวสำหรับการแก้ไข ปรับแต่ง และสรุปเนื้อหา
  • เพิ่มเวลาที่บันทึกเพื่อความสะดวกในการนำทางผ่านเอกสารบันทึกเสียง

ข้อจำกัดของ Temi

  • ประสิทธิภาพลดลงในคลิปเสียงที่มีเสียงรบกวนพื้นหลังหรือสำเนียงที่หนัก
  • ไม่รองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ราคาของ Temi

  • ฟรี 45 นาทีแรก จากนั้นคิดค่าบริการ 0.25 ดอลลาร์ต่อนาทีสำหรับเสียง

คะแนนและรีวิวของเทมิ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Krisp (ดีที่สุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนและการสื่อสารที่ชัดเจน)

คริสป์
ผ่านทางKrisp

หากคุณเคยปรารถนาให้การประชุมออนไลน์ของคุณไม่เหมือนกับไซต์ก่อสร้างหรือวงออร์เคสตราในร้านกาแฟKrispคือโซลูชันที่ใช้ AI เพื่อรักษาคุณภาพเสียงของคุณให้คมชัดและปราศจากสิ่งรบกวน

เทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนขั้นสูงของมันช่วยให้เสียงชัดเจนโดยการกรองเสียงที่ไม่ต้องการออกจากทั้งเสียงที่เข้ามาและเสียงที่ออกไปดังนั้นการสื่อสารจึงเกิดขึ้นตามที่วางแผนไว้และเนื้อหาเสียงของคุณ (เช่น พอดแคสต์หรือการบรรยาย) จะฟังดูสะอาดและเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็ตาม

นอกเหนือจากการตัดเสียงรบกวน Krisp ยังมีผู้ช่วยประชุม AI ที่ให้บริการการถอดความแบบเรียลไทม์และการบันทึกการประชุมอัตโนมัติ การบันทึกและถอดความสามารถเข้าถึงและแชร์ได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Krisp

  • ปรับและทำให้สำเนียงเป็นกลางแบบเรียลไทม์เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างบุคคลที่มีพื้นฐานทางภาษาที่แตกต่างกัน
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ รวมถึง Zoom, Microsoft Teams และ Slack
  • ปิดเสียงผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ ระหว่างการประชุมเพื่อเพิ่มสมาธิ
  • ใช้การวิเคราะห์เพื่อติดตามประสิทธิภาพการประชุมและเวลาการพูด

ข้อจำกัดของ Krisp

  • การประมวลผลมากเกินไปอาจทำให้คุณภาพเสียงลดลงได้
  • อาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและต่อเนื่องสำหรับการตัดเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์

ราคาของ Krisp

  • ฟรี
  • ข้อดี: $16
  • ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์

คะแนนและรีวิวของ Krisp

  • G2: 4. 7/5 (560+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Krisp อย่างไรบ้าง?

ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันมักจะประสบปัญหาในการเขียนรายงานการประชุมอย่างละเอียดอยู่เสมอ ฉันเกลียดมัน! ดังนั้น ฉันจึงเลิกทำมันไปเลย... (ใช่ ฉันรู้สึกผิดเพราะมันเป็นนิสัยที่แย่มาก) แต่ KRISP ได้เปลี่ยนทุกอย่าง! (จริงๆ นะ) ตอนนี้ฉันกลับมาทำรายงานการประชุมในโครงการของฉันอีกครั้ง... ตอนนี้ฉันเพียงแค่ต้องตรวจสอบรายละเอียดของข้อความที่ KRISP สร้างขึ้นและส่งให้ทีมและลูกค้าเท่านั้น

ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันมักจะประสบปัญหาในการเขียนรายงานการประชุมอย่างละเอียด ฉันเกลียดมัน! ดังนั้น ฉันจึงเลิกทำมันไปเลย... (ใช่ ฉันยอมรับว่ามันเป็นนิสัยที่แย่มาก) แต่ KRISP ได้เปลี่ยนทุกอย่าง! (จริงๆ นะ) ตอนนี้ฉันกลับมาทำรายงานการประชุมในโครงการของฉันอีกครั้ง... ตอนนี้ฉันเพียงแค่ต้องตรวจสอบรายละเอียดของข้อความที่ KRISP สร้างขึ้นและส่งให้ทีมและลูกค้าเท่านั้น

8. สมาร์ทวอยซ์เรคคอร์ดเดอร์ (เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงคุณภาพสูง)

เครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะ
ผ่านSmart Voice Recorder

Smart Voice Recorderเป็นแอปที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับการบันทึกเสียงคุณภาพสูงบนสมาร์ทโฟน Android ของคุณ ออกแบบมาเพื่อการบันทึกขณะเดินทางและทำให้การบันทึกการสนทนา การบรรยาย และบันทึกย่อเป็นเรื่องง่าย

แอปนี้มีฟีเจอร์ "ข้ามอัตโนมัติ" ที่ใช้งานง่ายซึ่งจะตัดช่วงที่ไม่มีเสียงและบันทึกเฉพาะเสียงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น Smart Voice Recorder ยังให้คุณส่งออกไฟล์เสียงในรูปแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของเครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะ

  • บันทึกเซสชันเสียงที่ยาวเป็นพิเศษโดยไม่มีการขัดจังหวะ
  • ตรวจจับและข้ามช่วงความเงียบโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
  • แสดงสเปกตรัมเสียงแบบเรียลไทม์เพื่อการตรวจสอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ตั้งชื่อและจัดระเบียบไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเรียกใช้ที่รวดเร็ว

ข้อจำกัดของเครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะ

  • โฆษณาในเวอร์ชันฟรีรบกวนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
  • ขาดความสามารถในการตัดเสียงรบกวน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง

ราคาของเครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะ

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวเครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. Say&Go (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกเสียงอย่างรวดเร็วขณะเดินทาง)

พูดแล้วไป
ผ่านทางSay&Go

Say&Goเป็นแอปจดบันทึกเสียงที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง ช่วยให้คุณบันทึกไอเดีย ข้อเตือนใจ และงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง

บันทึกความคิดและไอเดียได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์ด้วยตนเอง การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานโดยไม่ถูกรบกวน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Say&Go

  • บันทึกเสียงสั้น ๆ ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเพื่อเริ่มบันทึก
  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับบันทึกเฉพาะเพื่อให้คุณไม่พลาดงานที่ต้องทำ
  • จัดระเบียบบันทึกของคุณด้วยแท็กเพื่อการกรองและค้นหาอย่างรวดเร็ว
  • เปิดใช้งานการบันทึกแบบแฮนด์ฟรีโดยใช้การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Say&Go

  • เหมาะสำหรับบันทึกเสียงสั้น ๆ และคำเตือนเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานระยะยาว
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การถอดเสียงและการแก้ไข

ราคาแบบ Say&Go

  • ชำระเงินครั้งเดียว $2. 99

คะแนนและรีวิว Say&Go

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและจัดทำเอกสารแบบเรียลไทม์)

โน้ต
ผ่านทางNotta

Nottaเป็นเครื่องมือถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถแปลงคำพูดเป็นข้อความได้อย่างแม่นยำเป็นพิเศษ รองรับหลายภาษาและสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมยอดนิยม เช่น Zoom

อย่างไรก็ตาม Notta แสดงศักยภาพอย่างแท้จริงในความสามารถในการสร้างการถอดความแบบเรียลไทม์ที่แจ้งให้ผู้คนทราบถึงพัฒนาการล่าสุดในการสนทนาใดๆ ใช้เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการบันทึกเอกสารเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และเสริมสร้างการจดบันทึก

คุณสมบัติเด่นที่สุด

  • ทำงานกับหลายภาษา (58 ภาษาเพื่อความแม่นยำ) เพื่อประโยชน์จากการใช้งานทั่วโลก
  • รับสรุปโดย AI ซึ่งย่อข้อความยาวให้กลายเป็นภาพรวมที่กระชับ
  • ส่งออกไฟล์ข้อความในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง PDF และ TXT
  • ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

ข้อจำกัด

  • ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่สำหรับการถอดความแบบเรียลไทม์
  • ข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวในถอดความที่เกี่ยวข้องกับสำเนียงที่ซับซ้อน

ราคา Notta

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14.99/เดือน
  • ธุรกิจ: $27. 99/เดือน
  • องค์กร: แบบกำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวของ Notta

  • G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notta อย่างไรบ้าง?

การถอดเสียงมีคุณภาพดีมาก สามารถจับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษได้อย่างแม่นยำ และดูเหมือนว่าระบบจะทำการถอดเสียงซ้ำหลายรอบเพื่อทำความเข้าใจบริบทและถอดใหม่ ด้วยเหตุสมมุติฐานนี้ คุณภาพของผลลัพธ์จึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการถอดเสียงอื่น ๆ

การถอดเสียงมีคุณภาพดีมาก สามารถจับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษได้อย่างแม่นยำ และดูเหมือนว่าระบบจะทำการถอดเสียงซ้ำหลายรอบเพื่อทำความเข้าใจบริบทและถอดใหม่ ซึ่งจากสมมติฐานการทำงานดังกล่าว คุณภาพของผลลัพธ์จึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการถอดเสียงอื่น ๆ

📌 เครื่องมือบันทึกเสียงด้วย AI อื่น ๆ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ นี่คือคำแนะนำเพิ่มเติม:

  • Trint (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสื่อด้วย AI สำหรับนักข่าว นักวิจัย และผู้สร้างเนื้อหา)
  • ไฟร์ฟลายส์.ai (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยประชุม AI ที่บันทึกเสียง แปลงเป็นข้อความ และสรุปการสนทนาโดยอัตโนมัติ)
  • Speechmatics (เหมาะที่สุดสำหรับการรู้จำและถอดเสียงด้วย AI แบบเรียลไทม์และแม่นยำ)
  • Talkatoo (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกเสียง AI ที่ปรับแต่งสำหรับสัตวแพทย์)

ให้เสียงกับโครงการของคุณด้วย ClickUp

เครื่องบันทึกเสียงด้วย AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึก, การถอดเสียง, และการจัดการเสียง ไม่ว่าคุณต้องการสร้างเนื้อหาเสียงหรือจดบันทึกประเด็นสำคัญในการประชุม รายการข้างต้นจะช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือบันทึกเสียงที่เหมาะสมได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไร คุณจะประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงการสื่อสาร

แต่ถ้าคุณเลือก ClickUp คุณจะได้รับมากกว่าแค่เครื่องบันทึกเสียง

  • ClickUp AI Notetaker บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ จัดระเบียบ และช่วยให้คุณดำเนินการตามประเด็นที่พูดคุย
  • ClickUp Clips ช่วยให้คุณบันทึก แชร์ และฝังการบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงได้ทันที
  • ClickUp Brain สรุปบทสนทนา, สกัดประเด็นสำคัญ, และแม้กระทั่งตอบคำถามเกี่ยวกับบันทึกของคุณ, ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในบันทึกที่ยาว

ไม่เหมือนกับเครื่องบันทึกเสียง AI แบบสแตนด์อโลน ClickUp นำทุกสิ่ง มารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ทำให้การบันทึกเสียง บันทึกย่อ และการถอดความของคุณผสานเข้ากับ งาน เอกสาร ไทม์ไลน์โครงการ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม ได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป!

ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือทีมสมัครใช้ ClickUpเพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่ต้นจนจบ