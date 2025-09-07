วิธีทำให้เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย AI

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มักนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยงาน ความคาดหวังของลูกค้าที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น การทดลองใช้แพลตฟอร์มใหม่ ๆ และการแสวงหาเทรนด์ล่าสุดของพวกเขา ก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง
นั่นคือเหตุผลที่ทีมเอเจนซี่ต้องคุ้นเคยกับ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง และสำรวจการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยซอฟต์แวร์การตลาด AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในทุกมุมของการตลาด การก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวจึงเป็นสิ่งที่ชาญฉลาด
ในบทความนี้ เราจะแยกแยะวิธีการต่าง ๆ ในการทำให้เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลเป็นระบบอัตโนมัติด้วย AI
⭐ เทมเพลตแนะนำ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการแคมเปญขนาดใหญ่หรือโครงการเล็ก ๆเทมเพลตเอเจนซี่การตลาดของ ClickUpจะช่วยให้คุณดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นและส่งมอบผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
นี่คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซีที่ต้องการรักษาความเป็นระเบียบโดยการรวมศูนย์โครงการของลูกค้า, งานแคมเปญ, และการร่วมมือของทีมไว้ในที่เดียว
ประโยชน์ของระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ส่วนใหญ่ของเอเจนซีการตลาดใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ และการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ก่อนที่แคมเปญจะเริ่มขึ้นในที่สุด. AI เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้.
ตามที่คริสติน่า อินจ์ ผู้เขียนหนังสือ การวิเคราะห์การตลาด: คู่มือที่ครอบคลุม และผู้สอนในโปรแกรมการพัฒนาอาชีพและผู้บริหารของฮาร์วาร์ด กล่าวไว้ว่า:
"มันทำให้งานของคุณง่ายขึ้นมากที่สามารถร่างอะไรบางอย่างผ่าน AI แล้วนำไปให้ลูกค้าหรือเจ้านายดู จากนั้นให้พวกเขาให้ข้อเสนอแนะกับมัน แทนที่จะต้องสร้างหลายเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์เดียวกัน" เธอกล่าว "มันเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างแท้จริง"
ดังนั้น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีอะไรที่นำมาให้แก่องค์กรบ้าง? นี่คือ ข้อได้เปรียบที่แท้จริง:
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการทางการตลาด รอบโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, การตลาดทางอีเมล, และการสร้างเนื้อหา เพื่อให้ทีมการตลาดของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และงานสร้างสรรค์
- ส่งมอบ เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการเปลี่ยนแปลง
- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้มีการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ผ่านแชทบอท AI และข้อความอัตโนมัติ
- วิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้และได้รับ ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ทำให้กลยุทธ์การตลาด AI ของคุณมีข้อมูลเป็นฐานมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาและการตลาดบนโซเชียลมีเดียแบบเรียลไทม์ เพื่อลดต้นทุนการตลาดและ เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ในทุกช่องทางทางการตลาด
- ให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้นด้วย แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จัดการงานซ้ำๆ และสนับสนุนการจัดการเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
พื้นที่สำคัญที่หน่วยงานสามารถใช้ AI เพื่อการอัตโนมัติ
มาเจาะลึกกันให้มากขึ้นและดูวิธีการทำให้เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลเป็นระบบอัตโนมัติด้วยการผสาน AI เราจะพาคุณไปดูในแต่ละแผนก ระบุจุดที่เครื่องมือการตลาด AI และการตลาดอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเข้ามาช่วยได้อย่างชัดเจน
1. การสร้างเนื้อหา
จากโพสต์บล็อกและคำบรรยายในโซเชียลมีเดียไปจนถึงเนื้อหาอีเมล หน่วยงานการตลาดส่วนใหญ่ได้นำ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการสร้างเนื้อหาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และไม่ใช่แค่หน่วยงานเท่านั้น
การสำรวจของ Forbes Advisorพบว่า 42% ของธุรกิจใช้ AI สำหรับเนื้อหาแบบยาว เช่น ข้อความบนเว็บไซต์ ในขณะที่ 46% ใช้อำนาจของ AI สำหรับการโฆษณาแบบส่วนตัวสำหรับทีมขายของพวกเขา
แต่ด้วยเครื่องมือมากมายที่มีอยู่รอบตัวนี้ มีความเสี่ยงจริงๆ ที่สิ่งต่างๆ จะยุ่งเหยิง ทีมต่างๆ มักจะสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม ส่งผลให้ข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจายและกระบวนการทำงานแตกแยก การขยายเนื้อหาเป็นเรื่องท้าทายเมื่อเครื่องมือของคุณไม่สามารถสื่อสารกันได้
นั่นคือจุดที่ClickUp Brainสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป คุณจะมีผู้ช่วย AI ในตัวที่พร้อมใช้งานอยู่ภายในงานของคุณทันที
ไม่ว่าคุณต้องการเนื้อหาสรุป, โพสต์โซเชียล, คำอธิบายเมตา, หรือร่างอีเมล คุณสามารถสร้างมันได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp เลย AI Writer อยู่ภายในงาน, ความคิดเห็น, และเอกสาร พร้อมช่วยเหลือคุณทุกเมื่อที่คุณต้องการ
ใช้ คำแนะนำที่เตรียมไว้ สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่โพสต์ LinkedIn ไปจนถึงโครงร่างบล็อก หรือสร้างของคุณเองเพื่อให้เหมาะกับสไตล์และกระบวนการทำงานของเอเจนซี่ของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp Brain เข้าใจบริบทของงานของคุณจริงๆ หากงานของคุณระบุว่า "แคมเปญลดราคาฤดูร้อน" AI จะรู้ว่าคุณต้องการเนื้อหาเฉพาะสำหรับแคมเปญและจะสร้างไอเดีย คำบรรยาย และบทสรุปที่เหมาะสมพอดี
และคุณไม่ต้องติดอยู่กับฉบับร่างแรก คุณสามารถปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนคำ หรือขยายเนื้อหาที่สร้างโดย AI ได้ตามที่คุณต้องการ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับแคมเปญที่ดำเนินอยู่ ใช้ ClickUp Brain MAX เพื่อติดตามความคืบหน้า อัปเดตกำหนดเวลา มอบหมายงานติดตามผล และแจ้งเตือนทีมของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดำเนินการในแต่ละงาน
ทีมการตลาดที่ใช้ClickUp Brain ประหยัดเวลาได้ถึง 1.1 วันต่อสัปดาห์ ลดงานยุ่งได้ถึง 86% และทำงานเสร็จเร็วขึ้นถึงสามเท่า มันช่วยให้การสร้างเนื้อหาการจัดการโครงการของเอเจนซี่ และการทำงานร่วมกันของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
📮 ClickUp Insight: การสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 24 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานรู้สึกติดอยู่กับงานที่ทำซ้ำๆ ในขณะที่อีก 24 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าทักษะของพวกเขาไม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานประสบกับอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในงานที่มีความหมาย
ClickUp ช่วยเปลี่ยนโฟกัสกลับไปยังโครงการที่มีผลกระทบสูงด้วยตัวแทน AI ที่จัดการงานที่เกิดขึ้นซ้ำโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ ClickUp สามารถกำหนดขั้นตอนถัดไป ส่งการแจ้งเตือน หรืออัปเดตสถานะโครงการได้โดยไม่ต้องมีการติดตามผลด้วยตนเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง:STANLEY Securityได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อพวกเขาลดเวลาในการรายงานลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ทำให้ทีมของพวกเขามีเวลามากขึ้นในการคาดการณ์แทนที่จะต้องจัดรูปแบบเอกสาร
2. การจัดการแคมเปญและการติดตามงาน
เมื่อหนึ่งในแบรนด์ผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัดสินใจลงทุนใน AI นั่นหมายถึงผลกระทบที่ระบบอัตโนมัติสามารถนำมาได้เป็นอย่างมาก ด้วยแบรนด์มากกว่า 400 แบรนด์ รวมถึง Dove, Ben & Jerry's, และ Lipton ยูนิลีเวอร์ต้องการวิธีการที่นวัตกรรมมากขึ้นเพื่อดำเนินแคมเปญในตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
พวกเขาสร้าง U-Studio ศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะด้านเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งพัฒนาขึ้นร่วมกับ IBM Watson เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ Unilever วิเคราะห์แคมเปญที่ผ่านมา ระบุแนวโน้ม ปรับแต่งงานสร้างสรรค์ และแม้แต่คาดการณ์ผลลัพธ์ก่อนเปิดตัว
ผลตอบแทนนั้นมหาศาล พวกเขาลดต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 30% และลดเวลาในการวางแผนแคมเปญลงครึ่งหนึ่งในหลายกรณี
ปัจจุบัน หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ได้ดำเนินงานในระดับโลกเหมือนกับยูนิลีเวอร์ แต่บทเรียนนี้ยังคงใช้ได้ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำให้การจัดการแคมเปญการตลาดง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะดูแลลูกค้าจำนวนเท่าใดก็ตาม
เครื่องมือการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์เช่น ClickUp มอบวิธีการให้กับเอเจนซีการตลาดในการนำประสิทธิภาพในระดับเดียวกันนี้มาสู่การดำเนินงานการตลาดประจำวัน
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่าการมอบหมายงาน การแจ้งเตือน การอนุมัติ และการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ง่าย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายงานได้ทันทีที่งานนั้นถูกสร้างขึ้น หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งหนึ่งวัน คุณยังสามารถย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปได้เมื่อรายการตรวจสอบทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว
นี่คือบันทึกภาพรายละเอียดของวิธีที่ ClickUp ช่วยทำงานประจำวันของคุณให้เป็นอัตโนมัติ:
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดอัตโนมัติ
3. การสร้างโอกาสทางธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร
การหาลูกค้าเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอและดูแลพวกเขาผ่านกระบวนการขายโดยไม่ทำให้ทีมของคุณต้องทำงานหนักจนทั้งสัปดาห์นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย นั่นคือจุดที่ เครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมาย ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ามาช่วยได้อย่างตรงจุด
แพลตฟอร์มเช่น Instantly. ai, Smartlead, และ Apollo ช่วยเอเจนซีในการทำให้การค้นคว้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, การค้นหาผู้ติดต่อ, และการติดต่อสื่อสารเป็นระบบอัตโนมัติ. เครื่องมือเหล่านี้ทำการสแกนฐานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบ, ทำให้ข้อมูลผู้ติดต่อสมบูรณ์, และยังสามารถรันลำดับการส่งอีเมลอัตโนมัติได้.
อย่างไรก็ตาม การระบุลูกค้าเป้าหมายเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงานเท่านั้น หลายหน่วยงานประสบปัญหาในการจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อการติดต่อกับลูกค้าและการติดตามผลเกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ นั่นคือเหตุผลที่การใช้ ระบบศูนย์กลาง อย่างClickUp CRMจึงสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
ด้วย ClickUp คุณสามารถ ติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ โดยใช้สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, และมุมมองต่างๆ เช่น รายการ, กระดาน, หรือตาราง แต่ละลูกค้าเป้าหมายจะกลายเป็นงานที่เคลื่อนผ่านกระบวนการขายของคุณ
ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าเป้าหมายย้ายไปยังสถานะ "ส่งข้อเสนอแล้ว" ClickUp สามารถมอบหมายงานนี้ให้กับผู้จัดการฝ่ายขายของคุณและสร้างงานติดตามผลในอีกสามวันถัดไป หรือเมื่อลูกค้าเป้าหมายถูกทำเครื่องหมายว่า "ชนะ" ClickUp สามารถย้ายไปยังรายชื่อลูกค้าและแจ้งเตือนทีมต้อนรับลูกค้าของคุณทันที
นอกจากนี้ ด้วยการผสานรวมกับอีเมล ปฏิทิน และเครื่องมือ CRM อื่น ๆ ClickUp ช่วยให้การติดต่อสื่อสารของคุณเป็นระเบียบโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
แน่นอนว่า เทมเพลตเช่นClickUp's Marketing Agency Templateก็ช่วยให้เอเจนซีสามารถจัดระเบียบและติดตามได้เช่นกัน
นี่คือวิธี:
- รวมศูนย์โครงการลูกค้า งานแคมเปญ และการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อการมองเห็นและการควบคุมที่ดีขึ้น
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและปรับปรุงการประสานงานระหว่างทีม
- ส่งมอบผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอด้วยการปรับปรุงการวางแผน การติดตาม และการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการติดต่อทางอีเมลที่ดีที่สุด
4. การรายงานให้ลูกค้าทราบ
Googleได้เปิดตัวเครื่องมือวัดผลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเชื่อมโยงทุกการใช้จ่ายโฆษณาไปยังผลลัพธ์ทางธุรกิจ ข้อมูลเชิงลึกข้ามช่องทางและเครื่องมือ Data Manager ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้
ในทำนองเดียวกัน เครื่องมือรายงาน AI ของ Meta ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณาและการวินิจฉัยเนื้อหาสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ทำการตลาดสามารถปรับเปลี่ยนแคมเปญของตนได้ทันที
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมักเผชิญกับความท้าทายในด้านนี้ เนื่องจากข้อมูลมาจาก Google Ads, Meta, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา และระบบ CRM ทำให้การรายงานอาจกระจัดกระจายและใช้เวลานาน
แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้หน่วยงานรวบรวมทุกอย่างไว้ใน มุมมองศูนย์กลางเดียว
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งจะดึงข้อมูลจากโครงการ งาน และการติดตามเวลาของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแสดงข้อมูล KPI ได้ด้วยแผนภูมิ กราฟ และวิดเจ็ตต่างๆ รวมถึงสามารถกำหนดเวลาส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติ ส่งตรงถึงทีมหรือลูกค้าของคุณได้ทันที
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หน่วยงานสามารถสร้างแดชบอร์ด ClickUp เฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ คุณสามารถแชร์แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์กับลูกค้าได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้พวกเขาติดตามความคืบหน้า ดูผลงานที่ส่งมอบ และรับการอัปเดตโดยไม่ต้องรอรายงาน มันช่วยให้ทุกอย่างโปร่งใส สร้างความไว้วางใจ และลดการติดตามผลทางอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารที่แสดงผลการดำเนินงานของแคมเปญ สถานะโครงการของลูกค้า และตัวชี้วัดหลัก เช่น จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ได้หรือประสิทธิภาพการใช้จ่ายโฆษณา คุณยังสามารถตั้งค่ารายงานประจำที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาของทีมจากการจัดทำรายงานด้วยตนเอง
คุณสามารถปรับแต่งรายงานด้วยคุณสมบัติการเจาะลึก, ตัวกรอง, และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อแสดงสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการอย่างชัดเจน
👀 เกร็ดความรู้: ตัวอย่างเครื่องจักรที่สามารถโปรแกรมได้ซึ่งเป็นที่รู้จักในระยะแรกสุดคือ เครื่องทอผ้าจาการ์ด (Jacquard loom) ที่ประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1804 โดยใช้บัตรเจาะรูเพื่อควบคุมลวดลายการทอผ้าให้เป็นระบบอัตโนมัติ
5. เอกสารภายในและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs)
ทุกหน่วยงานต่างรู้ดีถึงความวุ่นวายที่เกิดจากการขาดขั้นตอนหรือกระบวนการที่ไม่ชัดเจน ปัญหาคือ ทีมส่วนใหญ่ไม่มีเวลาที่จะเขียน SOP ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น...หรือแม้แต่จะอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ
นั่นคือจุดที่ClickUp Docs ร่วมกับ AI เข้ามาช่วยได้อย่างลงตัว คุณสามารถสร้างคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) ที่มีโครงสร้างชัดเจนภายใน ClickUp จัดระเบียบตามทีมหรือขั้นตอนการทำงาน และเชื่อมโยงกับงานแต่ละรายการโดยตรง ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร
ClickUp Brain ทำให้กระบวนการนี้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คุณสามารถสร้างคำแนะนำทีละขั้นตอนจากคำสั่งง่ายๆ ได้
นี่คือวิธีการใช้งานClickUp ในทางปฏิบัติที่เอเจนซี่สร้างสรรค์ใช้:
- สร้าง กระบวนการทำงานสำหรับการเผยแพร่บล็อก ด้วย ClickUp AI เพื่อรวมการวิจัย SEO การสร้างบรีฟ กระบวนการเขียนและแก้ไข รายการตรวจสอบก่อนเผยแพร่ และอื่นๆ
- สร้าง กระบวนการทำงานสำหรับการตั้งค่าแคมเปญโฆษณา ที่ครอบคลุมตั้งแต่บรีฟ การวิจัยกลุ่มเป้าหมาย การเขียนข้อความโฆษณา การขออนุมัติ และการติดตามผล พร้อมด้วย SOP ที่สร้างโดย AI สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ
- ตั้งค่า กระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ ด้วยอีเมลต้อนรับ รายการตรวจสอบ งานที่ได้รับมอบหมาย และคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) สำหรับการเริ่มต้นใช้งานที่สร้างโดย AI เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
ส่วนที่ดีที่สุดคือความง่ายในการขยายขนาด คุณสามารถนำแม่แบบ SOP มาใช้ซ้ำกับลูกค้าหรือโครงการใหม่ ๆ ได้ โดยยังคงความสม่ำเสมอในกระบวนการของคุณโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถสั่งให้ ClickUp Brain แจ้งเตือนคุณได้ทุกครั้งเมื่อ SOP จำเป็นต้องอัปเดต
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
6. การจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดีย
การติดตามโพสต์บนโซเชียลมีเดียผ่านแพลตฟอร์มและลูกค้าที่แตกต่างกันอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโพสต์ไปจนถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกแคปชั่นสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์ มันเป็นภาระที่มากเกินกว่าที่ทีมใดจะรับมือได้ในแต่ละวัน
นั่นคือจุดที่เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียอย่างBuffer, Later และ Hootsuite เข้ามาช่วย โดยใช้ AI ในการเลือกเวลาโพสต์ที่เหมาะสมที่สุด และแม้กระทั่งแนะนำแคปชั่นตามแนวโน้มของแต่ละแพลตฟอร์ม เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ส่งเสริมความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในการทำงาน
แต่เพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบ คุณยังคงต้องมีระบบที่ชัดเจน: เช่นเดียวกับมุมมองปฏิทินของ ClickUp
ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นเนื้อหาทุกชิ้นตามกำหนดเวลาได้ ไม่ว่าจะเป็นบทความบล็อก จดหมายข่าว หรือการอัปเดตโซเชียลมีเดีย เพียงจัดวางลงในปฏิทินและดูได้ทันทีว่าอะไรถูกกำหนดไว้แล้ว อะไรที่ยังค้างอยู่ และจุดที่อาจมีการทับซ้อนกัน
มันช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้โดยตรงจากปฏิทิน และสามารถย้ายงานไปยังวันที่ใหม่ได้อย่างง่ายดายหากกำหนดเส้นตายมีการเปลี่ยนแปลง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp ยังช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติในกระบวนการเผยแพร่ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งกฎให้มอบหมายงานให้กับผู้จัดการโซเชียลมีเดียของคุณโดยอัตโนมัติเมื่องานย้ายไปยังสถานะ "พร้อมเผยแพร่" คุณสามารถเรียกใช้การทำงานอัตโนมัตินี้ตามสถานะงาน ประเภทของเนื้อหา หรือแม้แต่กำหนดวันที่เฉพาะเจาะจง
วิธีเริ่มต้นการอัตโนมัติให้กับเอเจนซีของคุณด้วย AI (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)
หากคุณต้องการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในงานประจำวันของหน่วยงานของคุณ วิธีที่ดีที่สุดคือเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ แล้วค่อยๆ พัฒนาต่อไป นี่คือวิธีง่ายๆ ในการเริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 1: วางแผนกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ
เริ่มต้นด้วยการจินตนาการถึงวิธีการทำงานที่ไหลผ่านเอเจนซี่ของคุณ โดยใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อสร้างแผนผังการรับลูกค้าใหม่ การวางแผนแคมเปญ หรือการอนุมัติงานสร้างสรรค์ แผนภาพเหล่านี้จะช่วยให้คุณระบุจุดที่เกิดความล่าช้า การส่งต่องาน และงานที่ต้องทำซ้ำได้อย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่น คุณอาจสังเกตเห็นว่าทีมของคุณใช้เวลามากเกินไปในการประสานงานกำหนดเวลา ติดตามการอนุมัติ หรือจัดรูปแบบรายงาน เมื่อระบุปัญหาเหล่านี้ได้แล้ว จุดคอขวดเหล่านี้จะกลายเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้
👀 เกร็ดความรู้:ไอแซค อาซิมอฟเป็นผู้บัญญัติคำว่า "หุ่นยนต์" (Robotics) ในเรื่องสั้นเมื่อปี 1941 นานก่อนที่หุ่นยนต์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีดำเนินแคมเปญการตลาดด้วย AI
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายและเจ้าของระบบอัตโนมัติของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เครื่องมือต่าง ๆ ควรชัดเจนเกี่ยวกับ สิ่งที่คุณต้องการปรับปรุง อาจเป็นการตอบสนองลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น ลดการพลาดกำหนดเวลา หรือเพียงแค่มีเวลามากขึ้นสำหรับกลยุทธ์ มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อให้มีคนที่รับผิดชอบในการตั้งค่าและดูแลกระบวนการทำงานเหล่านี้
ให้ผู้นำการดำเนินงาน ผู้จัดการลูกค้า หรือผู้นำโครงการของคุณเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกระบวนการนี้ร่วมกัน แม้แต่แผนผัง RACI ที่เรียบง่ายใน ClickUp ก็สามารถช่วยกำหนดได้ว่าใครเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ ใครเป็นผู้อนุมัติการเปลี่ยนแปลง และใครเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการเขียนเนื้อหาฟรีเพื่อการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดตัวชี้วัดพื้นฐานและขอบเขตการควบคุม
คุณต้องการเกณฑ์มาตรฐานเพื่อวัดผลกระทบของการใช้ระบบอัตโนมัติ เริ่มต้นด้วยการติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่างในปัจจุบัน จำนวนคำขอจากลูกค้าที่ล่าช้า หรือเวลาที่ใช้ในการจัดทำรายงานด้วยมือ
เพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพไม่ลดลง ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการโพสต์บนโซเชียลโดยอัตโนมัติ ให้สร้างขั้นตอนการอนุมัติด้วยตนเองสำหรับแคมเปญที่มีการใช้จ่ายหรือข้อความที่ละเอียดอ่อน ระบบอัตโนมัติที่ดีควรให้ความรู้สึกเหมือนการสนับสนุน ไม่ใช่การสูญเสียการควบคุม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Milestonesเพื่อทำเครื่องหมายจุดตรวจสอบสำคัญของกระบวนการทำงาน เพื่อให้คุณสามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และวัดความคืบหน้าได้จริง
ขั้นตอนที่ 4: เลือกชุดเริ่มต้นของเครื่องมือ AI
อย่าพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติในคราวเดียว เลือกเครื่องมือหนึ่งหรือสองอย่างที่สามารถแก้ไขปัญหาคอขวดที่แท้จริงได้
เริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วหรือที่สามารถผสานการทำงานกับพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย การเพิ่มเครื่องมือที่น้อยกว่าแต่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายจะทำงานได้ดีกว่าการนำเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายตัวมารวมกัน
ตัวอย่างเช่นClickUp Brain MAXเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบรีฟเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก ร่างอัปเดตสำหรับลูกค้า หรือสรุปการประชุม มันให้คุณเข้าถึง LLM ชั้นนำทั้งหมด เครื่องมือที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ และ Workspace ทั้งหมดของคุณในหน้าจอเดียว ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องจัดการกับความยุ่งยากของการใช้เครื่องมือ AI มากมาย
ขั้นตอนที่ 5: สร้างกระบวนการทำงานนำร่องของคุณ
เลือกหนึ่งกระบวนการทำงานเพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าระบบที่เมื่อมีการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าผ่าน ClickUp Forms จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดงาน มอบหมายให้กับบรรณาธิการที่เหมาะสม และแจ้งเตือนผู้นำบัญชี
เริ่มต้นด้วยสิ่งที่สามารถทำซ้ำได้แต่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น สรุปการประชุมภายในหรือรายงานหลังแคมเปญ ทดลองใช้เป็นระยะเวลาสองสามสัปดาห์ รวบรวมข้อเสนอแนะ และทำการปรับเปลี่ยนก่อนที่จะขยายการใช้งานให้กว้างขึ้น
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:เครื่องขายอัตโนมัติเครื่องแรกมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ โดยจะจ่ายน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวิหารเมื่อหยอดเหรียญเข้าไป
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล
ขั้นตอนที่ 6: บันทึกทุกอย่าง
ทุกระบบอัตโนมัติต้องมีเอกสารประกอบ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่กระตุ้นการทำงานของระบบ ผู้ที่รับผิดชอบ การดำเนินการที่ระบบจะดำเนินการ และสิ่งที่ต้องทำเมื่อระบบล้มเหลว
คิดเสียว่านี่คือคู่มือการทำงานอัตโนมัติของเอเจนซี่คุณ หากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการไม่อยู่หรือมีสมาชิกใหม่เข้าร่วม พวกเขาควรจะสามารถเข้าใจระบบได้โดยไม่ต้องเดา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Docsเพื่อเก็บทุกอย่างนี้ไว้ในที่เดียวที่แชร์ได้ ด้วยระบบควบคุมเวอร์ชันและลิงก์แชร์ที่ปลอดภัย งานของคุณจะปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 7: ฝึกอบรมทีมงานของคุณ
ระบบอัตโนมัติของคุณมีประสิทธิภาพเพียงความสามารถของทีมในการใช้งานมันเท่านั้น แนะนำพวกเขาให้เข้าใจวิธีการทำงาน สิ่งที่ระบบสามารถทำงานอัตโนมัติได้ และสิ่งที่ยังคงต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงให้พวกเขาเห็นวิธีการใช้ ClickUp Brain สำหรับงานประจำวัน เช่น การสร้าง SOP หรือการอัปเดตงาน ทำให้การฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับระบบอัตโนมัติตั้งแต่วันแรก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: นอกจากการสร้างเอกสารการฝึกอบรมที่สามารถแชร์ได้ใน ClickUp Docs แล้ว คุณยังสามารถบันทึกการสาธิตการทำงานด้วยClickUp Clips ได้อีกด้วย จากนั้นให้ ClickUp Brain ช่วยถอดเสียงวิดีโอและแปลบทถอดเสียงเป็นหลายภาษาสำหรับทีมที่ใช้หลายภาษา
ขั้นตอนที่ 8: วัดผลกระทบและขยายสิ่งที่ได้ผล
ทบทวนตัวชี้วัดพื้นฐานของคุณและเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพปัจจุบัน โครงการต่างๆ กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้นหรือไม่? สมาชิกในทีมใช้เวลากับกลยุทธ์มากขึ้นหรือไม่?ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อแสดงภาพการปรับปรุงและช่องว่างต่างๆ
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ช่วยให้คุณปรับแต่งแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ได้ผลสามารถนำไปใช้กับทีมหรือขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ได้มากขึ้น และสิ่งที่ไม่ได้ผลสามารถหยุดชั่วคราวหรือปรับปรุงใหม่ได้ การทำงานอัตโนมัติไม่ใช่ภารกิจที่ทำเพียงครั้งเดียว แต่เป็นกลยุทธ์ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาไปพร้อมกับเอเจนซี่ของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดีย
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อทำการอัตโนมัติให้กับเอเจนซีของคุณ
การใช้ระบบอัตโนมัติจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใช้อย่างถูกต้องเท่านั้น หลายหน่วยงานรีบเร่งนำมาใช้โดยคาดหวังผลลัพธ์ทันที แต่กลับต้องเผชิญกับอุปสรรค นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:
- การพึ่งพา AI ในทุกเรื่องและคาดหวังให้มันมาแทนที่กลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์ AI ทำงานได้ดีที่สุดในฐานะเครื่องมือสนับสนุนที่ยังคงต้องการข้อมูลจากมนุษย์ในการเลือกเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางแคมเปญ และปรับแต่งข้อความให้เหมาะสม
- การกระโดดเข้าสู่ระบบอัตโนมัติโดยไม่มีแผนที่ชัดเจนหรือเป้าหมายที่ระบุไว้. สิ่งนี้มักนำไปสู่การสะสมของซอฟต์แวร์การตลาดและกระบวนการทำงานที่ไม่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน ซึ่งแท้จริงแล้วทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง
- การใช้ข้อมูลคุณภาพต่ำในการทำงานอัตโนมัติส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือและข้อมูลเชิงลึกที่ผิดพลาด สิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลลูกค้าไม่ได้รับการทำความสะอาด ตรวจสอบ หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
- การทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติมากเกินไปและตัดการมีส่วนร่วมของมนุษย์ออกไปทั้งหมด สิ่งนี้อาจทำให้แคมเปญของคุณดูเป็นหุ่นยนต์และเสี่ยงต่อการทำให้ผู้ชมของคุณไม่สนใจ (ซึ่งยังคงคาดหวังการเชื่อมต่อที่เป็นส่วนตัว)
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายเส้นทางการขายของคุณ
การเติบโตของเอเจนซี่ของคุณอยู่แค่คลิกเดียว (Up)
"เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่เสมอ และบริษัทที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง"
การบริหารบริษัทการตลาดนั้นต้องการความทุ่มเทอย่างมาก คุณต้องจัดการลูกค้า เปิดตัวแคมเปญ จัดการเนื้อหา ดูแลการเงิน และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น—ซึ่งมักจะต้องทำทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
เมื่อคุณทำการอัตโนมัติ คุณจะรู้สึกได้ทันทีถึงความโล่งใจที่สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ช่วยพัฒนาเอเจนซี่ของคุณได้จริง
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp แตกต่าง มันรวมการสร้างเนื้อหา การจัดการงาน CRM การรายงาน และการทำงานอัตโนมัติไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ ทีมงานของคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้—ตั้งแต่บรีฟงานสร้างสรรค์ไปจนถึงการอัปเดตให้ลูกค้า—ภายใน ClickUp
ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาดและส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpตอนนี้เลย!