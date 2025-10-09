บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Builder.io สำหรับการสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
9 ตุลาคม 2568

Builder. io ทำให้การสร้างหน้าเว็บเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว—แต่เมื่อเว็บไซต์ของคุณขยายตัวหรือกระบวนการทำงานของคุณซับซ้อนขึ้น "ง่าย" อาจกลายเป็น "จำกัด" ได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Builder. io ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับทีมพัฒนาและทีมออกแบบ หรือระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหน้า (headless CMS) ที่ผสานเข้ากับระบบของคุณได้อย่างลงตัว คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

เราได้รวบรวมคู่แข่งชั้นนำของ Builder. io สำหรับนักออกแบบ นักพัฒนา และทีมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกแพลตฟอร์มที่เติบโตไปพร้อมกับแผนงานของคุณ ไม่ใช่ขัดแย้งกับมัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดหมวดหมู่สิ่งที่ต้องมีของคุณ—การจัดการเนื้อหา, ความสามารถในการผสานรวม, ความสามารถในการขยาย, ความปลอดภัย, และการทำงานร่วมกันของทีม—จากนั้นให้คะแนนแต่ละเครื่องมือตามกรณีการใช้งานจริงแทนที่จะเป็นรายการคุณสมบัติทั่วไป

ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการ มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทางเลือกของ Builder.io แข็งแกร่ง

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Builder.io?

เมื่อสำรวจทางเลือกของ Builder. io ให้เน้นที่ความสอดคล้องของเครื่องมือแต่ละตัวกับกระบวนการทำงาน แผนการเติบโต และข้อกำหนดทางเทคนิคของทีมคุณ แพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรช่วยให้การจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ในขณะที่มอบ ความยืดหยุ่นที่จำเป็นให้กับทั้งนักออกแบบและนักพัฒนา

นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • อินเตอร์เฟซแบบภาพสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเพื่อแก้ไขและเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว
  • ความสามารถในการผสานรวมและการผสานรวม API เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีอยู่
  • ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่หลากหลาย
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
  • คุณสมบัติของแผนสำหรับองค์กร เช่น ความปลอดภัยขั้นสูง การควบคุมผู้ดูแลระบบ และการสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นเพื่อให้ผู้สร้างเนื้อหา นักพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง

ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Top Builder. io ในพริบตา

ก่อนที่เราจะเข้าสู่การรีวิวอย่างละเอียด นี่คือ การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของทางเลือก Builder. io ที่ดีที่สุด และวิธีการที่พวกมันเปรียบเทียบกัน

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา
คลิกอัพขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมเอกสารสำหรับ CMS, กระดานไวท์บอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, แชท, ClickUp Brain, ตัวแทน AI, แม่แบบการจัดการเนื้อหาฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
สติสัมปชัญญะขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่เน้นการพัฒนาเป็นหลักและต้องการความยืดหยุ่นสูงสคีมาที่กำหนดเอง, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Studio, GraphQL & GROQ APIs, CDN, Content Lakeแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน
เว็บฟลูว์ความยืดหยุ่นในการออกแบบภาพขนาดทีม: เหมาะสำหรับนักออกแบบและทีมการตลาดเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง, ระบบจัดการเนื้อหาในตัว, โค้ดที่กำหนดเอง, โฮสติ้ง, SEO, เครื่องมือการทำงานร่วมกันแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน
เนื้อหาระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ (Headless CMS) ที่พร้อมสำหรับองค์กร ขนาดทีม: เหมาะสำหรับองค์กรระดับโลกและทีมเว็บขนาดใหญ่การจำลองเนื้อหาแบบโมดูลาร์, GraphQL API, RBAC, การแปลภาษา, ตลาดแอปพลิเคชันแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $300/เดือน
Storyblokบล็อกเนื้อหาแบบโมดูลาร์และการแก้ไขด้วยภาพ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาตัวแก้ไขแบบเห็นภาพ, การแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์, ส่วนประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้, กระบวนการทำงานหลายภาษาแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
ผู้สร้างกรอบการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและการสร้างเว็บไซต์ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมออกแบบและทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็วUI แบบภาพ, รองรับแอนิเมชัน, SEO, โฮสติ้งในตัว, การวิเคราะห์แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
สเตรปีระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สพร้อมการควบคุมแบ็กเอนด์อย่างเต็มรูปแบบ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมพัฒนาที่ต้องการตัวเลือกการโฮสต์เองREST & GraphQL APIs, ประเภทเนื้อหาที่กำหนดเอง, การเข้าถึงโค้ดเต็มรูปแบบ, ระบบนิเวศของปลั๊กอินฟรี (โฮสต์เอง); แผนคลาวด์แบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
ปริซึมิกการจัดการเนื้อหาที่เน้นการตลาด ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมการตลาด + ทีมพัฒนาที่สร้างแคมเปญโปรแกรมแก้ไขแบบสไลซ์, การจัดตารางเวลา, การแปลภาษา, การแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $180/เดือน
พลาสไมค์การพัฒนาแบบ low-code ที่ขับเคลื่อนด้วยคอมโพเนนต์ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่กำลังขยายระบบออกแบบและแอป React/Vueเครื่องมือสร้างแบบภาพ, ส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้, การผสานรวมกับระบบพัฒนาเต็มรูปแบบ, APIแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
โพเดียขายสินค้าดิจิทัลและคอร์สออนไลน์ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้สร้างสรรค์ โค้ช ผู้สอนการโฮสต์คอร์ส, ตัวสร้างหน้าร้าน, การตลาดผ่านอีเมล, การสมัครสมาชิกแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือน

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Best Builder.io

ทางเลือกของ Builder. io เหล่านี้ผสมผสานความยืดหยุ่น, ความทรงพลัง, และความยืดหยุ่นในการขยายระบบ—ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กที่กำลังสร้างอย่างรวดเร็วหรือองค์กรที่กำลังจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน. ตั้งแต่การพัฒนาหน้าเว็บอย่างรวดเร็วไปจนถึงการจัดการเนื้อหาอย่างราบรื่นและการผสานระบบที่แข็งแกร่ง นี่คือแพลตฟอร์มชั้นนำที่คุณควรค้นหา.

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง, จัดการ, และขยายโครงการเว็บด้วยระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

ปรับแต่งตาราง, กำหนดขนาด, และใช้คุณสมบัติลากแล้ววางบน ClickUp Docs
ลองใช้ ClickUp Docs ฟรี!
สร้าง จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในทุกสิ่งตั้งแต่เนื้อหาเว็บไซต์ไปจนถึงการอัปเดตผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์ใน ClickUp Docs

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Builder.ioในการพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ClickUpคือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่ควรพิจารณา แม้ว่า Builder.io จะเป็นที่รู้จักในฐานะเครื่องมือสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแบบลากและวาง แต่ ClickUp มอบแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการสร้างจัดการ และขยายโครงการเว็บ— โดยผสานการทำงานร่วมกันแบบภาพ การจัดการเนื้อหา และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในที่เดียว

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับทีมเว็บสมัยใหม่

ชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดไอเดียไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ในฐานะแอปที่รวมทุกอย่างสำหรับการทำงาน ClickUp นำเอกสาร งาน และการสื่อสารมารวมไว้ในพื้นที่เดียวที่เชื่อมต่อกันClickUp Docsยังสามารถทำหน้าที่เป็น CMS แบบไดนามิก ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาได้อย่างร่วมมือกัน

เอกสารถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับงาน, ความคิดเห็น, และกระบวนการทำงาน ทำให้เนื้อหาของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้และจัดระเบียบอยู่เสมอ หน้าเอกสารที่ซ้อนกันและการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ช่วยให้ เนื้อหา มีโครงสร้างที่ดี ในขณะที่การเชื่อมโยงงานที่สร้างขึ้นในตัวช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อความให้เป็นรายการที่ต้องทำได้ทันที สำหรับ ทีม ขนาดใหญ่นี่หมายถึงการลดการสื่อสารซ้ำซ้อนระหว่างเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน

สำหรับการวางแผนเชิงภาพClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ วาดโครงร่าง และกำหนดขั้นตอนของโครงการร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและสร้างต้นแบบ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ดีไซเนอร์ นักพัฒนา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้น

การสื่อสารได้รับการอัปเกรดด้วยClickUp Chat ซึ่งช่วยให้การสนทนาเกี่ยวกับโครงการเชื่อมโยงโดยตรงกับงานของคุณ ไม่มีการกระจายของเธรดใน Slack หรือการพลาดบริบทอีกต่อไป—การสนทนา เอกสาร และงานต่าง ๆ อยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียว

ระบบอัตโนมัติและการผสานรวมสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดอย่างง่ายดาย

ClickUp Automationsยกระดับประสิทธิภาพไปอีกขั้น มันขจัดขั้นตอนที่ซ้ำซาก เช่น การอัปเดตสถานะ การมอบหมายงาน หรือการส่งการแจ้งเตือนเมื่อหน้าพร้อมสำหรับการตรวจสอบ และทำให้โครงการของคุณดำเนินไปข้างหน้า—ไม่ต้องเขียนโค้ด

ClickUp Automations: ทางเลือกสำหรับ builder io
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

นอกจากนี้ด้วยการผสานรวมมากกว่า1,000 รายการ(รวมถึง Figma, Slack, Google Drive และอื่นๆ) ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือออกแบบและพัฒนาที่คุณชื่นชอบได้อย่างไร้รอยต่อ

🎬 รับชมถัดไป: ดูวิธีที่ AI ของ ClickUp เปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผน สร้าง และจัดการโครงการของคุณ ตั้งแต่การอัตโนมัติการส่งต่องานไปจนถึงการสรุปความคืบหน้าข้ามทีม

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain

ClickUp Brain - ทางเลือกสำหรับ builder io
รับคำตอบทันที สรุปงาน และคำแนะนำที่ชาญฉลาดด้วย ClickUp Brain—ผู้ช่วย AI ที่พร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา

เพิ่มพลังให้กับโปรเจกต์เว็บของคุณด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ มันสามารถสรุปเอกสาร สร้างเนื้อหา หรือแนะนำขั้นตอนถัดไปภายในงานใน ClickUp Tasks ช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพ

ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายเว็บไซต์ จัดการลูกค้าหลายราย หรือสร้างระบบสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp ก็ช่วยให้การสร้าง การดำเนินงาน และการปรับปรุงทุกอย่างเกิดขึ้นในที่เดียว

สำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกClickUp Brain MAXจะปลดล็อกความสามารถของ AI ที่มากยิ่งขึ้น เช่น ข้อเสนอแนะเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะและการสร้างเนื้อหา

⭐ ตัวเปลี่ยนเกม

ลืมความยุ่งยากในการสลับไปมาระหว่างแอปและแพลตฟอร์มที่กระจัดกระจายด้วย ClickUp Brain MAX มันรวมฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณ—AI, การค้นหา, และการอัตโนมัติ—ไว้ในประสบการณ์เดสก์ท็อปเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:

  • คำสั่งเสียงที่ใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยระบบแปลงเสียงเป็นข้อความให้คุณทำงานได้โดยไม่ต้องใช้มือ
  • ClickUp Enterprise Searchที่ดึงผลลัพธ์จากทุกแอปและไฟล์ที่คุณเชื่อมต่อ
  • ปัญญาประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบท สนับสนุนคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน
  • ระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อเครื่องมือโปรดของคุณ ช่วยให้คุณจัดการงานข้ามแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
  • เข้าถึง LLM ชั้นนำหลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini สำหรับงานต่างๆ ได้จากแหล่งเดียว

งานใน ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง ช่วยให้คุณมอบหมาย ติดตาม และจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมองต่าง ๆ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาเว็บไซต์แบบ Agile และผู้สร้างเนื้อหา

หากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วClickUp Content Management Templateมีกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดการคลังเนื้อหา, กระบวนการเผยแพร่, และการอนุมัติอย่างราบรื่น

เทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้การพัฒนาและจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp และประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Docs สำหรับการจัดการเนื้อหาที่มีโครงสร้าง การควบคุมเวอร์ชัน และหน้าซ้อน
  • คลิกอัพไวท์บอร์ดเพื่อออกแบบกระบวนการทำงาน, แผนผังเว็บไซต์, และปรับให้ทีมสอดคล้องกันทางสายตา
  • ใช้ ClickUp Chat เพื่อรักษาการสนทนาเกี่ยวกับโปรเจกต์ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกับงานและเอกสารของคุณ
  • ClickUp Automations เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกิดซ้ำให้มีประสิทธิภาพ
  • ClickUp Brain สำหรับสรุปข้อมูลด้วย AI, สร้างเนื้อหา และแนะนำตามบริบทภายในเอกสารและงาน
  • เทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp เพื่อจัดระเบียบ ติดตาม และเผยแพร่เนื้อหาได้เร็วขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดระเบียบพื้นที่หรือมุมมองที่กำหนดเอง
  • การปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่ของรายงานขั้นสูงและแดชบอร์ดอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่นของมัน ฉันสามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รายการงานง่ายๆ หรือการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดพร้อมระบบอัตโนมัติ การพึ่งพา และแดชบอร์ด มันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว—ทั้งโครงการ เอกสาร การสื่อสาร และการติดตามเวลา—ทำให้ฉันไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายๆ อย่าง ผมยังชื่นชมอย่างมากกับอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบอัปเดตอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ โดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป มันทรงพลังเพียงพอสำหรับโครงการที่ซับซ้อนแต่ยังคงง่ายสำหรับทีมของผมที่จะนำไปใช้

📮 ClickUp Insight: 43% ของคนกล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้โครงสร้างการทำงานในแต่ละวันมีประโยชน์ แต่ 48% พบว่างานเหล่านี้ทำให้เหนื่อยล้าและเสียสมาธิจากงานที่มีความหมาย แม้ว่าการทำงานตามกิจวัตรจะช่วยให้รู้สึกมีประสิทธิภาพ แต่บ่อยครั้งก็จำกัดความคิดสร้างสรรค์และขัดขวางไม่ให้คุณก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

ClickUp ช่วยให้คุณหลุดพ้นจาก วงจรนี้ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำผ่านตัวแทน AI ที่ชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการความลึกได้มากขึ้น อัตโนมัติการแจ้งเตือน การอัปเดต และการมอบหมายงาน และให้ฟีเจอร์เช่น การบล็อกเวลาอัตโนมัติ และการจัดลำดับความสำคัญของงาน ช่วยปกป้องเวลาที่มีค่าของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations—ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

2. ความสมเหตุสมผล (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและเน้น API เป็นหลัก)

Sanity: ทางเลือกสำหรับ Builder.io
ผ่านทางสติ

Sanityเป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ (Headless CMS) ที่เน้นนักพัฒนาเป็นหลัก มีความโดดเด่นในการจัดการเนื้อหาที่มีโครงสร้างและสามารถขยายขนาดได้ อินเทอร์เฟซการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ระบบสคีมาที่ยืดหยุ่น และ API ที่ทรงพลัง ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการผสานรวม การสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย และการพัฒนาอย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ

Sanity's Studio นำเสนออินเทอร์เฟซภาพที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละทีมโดยเฉพาะ พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนที่ช่วยให้คุณสามารถผสานรวมกับเฟรมเวิร์กต่าง ๆ เช่น Next.js หรือ Remix ได้อย่างราบรื่น นั่นหมายความว่าคุณสามารถแยกส่วน front-end ออกจากกันได้อย่างอิสระ ในขณะที่ยังคงทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการความยืดหยุ่นในระดับองค์กร

มาดูกันว่ามันเปรียบเทียบได้อย่างไร:

คุณสมบัติเด่นของ Sanity

  • การสร้างแบบจำลองเนื้อหาที่มีโครงสร้างพร้อมการกำหนดสคีมาที่ยืดหยุ่นสำหรับการปรับแต่งอย่างกว้างขวางและการนำเนื้อหาแบบแยกส่วนกลับมาใช้ใหม่
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Studio ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขได้พร้อมกันโดยไม่เกิดข้อขัดแย้ง
  • เครื่องมือแก้ไขภาพและตัวอย่างแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาและกระบวนการตรวจสอบ
  • โครงสร้างพื้นฐาน API ที่แข็งแกร่ง (GROQ & GraphQL) พร้อมด้วย CDN แบบเรียลไทม์และ Content Lake สำหรับการส่งมอบเนื้อหาที่รวดเร็วและการขยายขนาด
  • เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่แข็งแกร่งและการผสานรวมกับตลาดปลั๊กอินที่หลากหลายและการสนับสนุนจากชุมชน

ข้อจำกัดด้านสติสัมปชัญญะ

  • การสร้างแบบจำลองเนื้อหาต้องใช้ความพยายามของนักพัฒนา—นี่ไม่ใช่โซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ดังนั้นผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคอาจต้องการความช่วยเหลือ
  • เมื่อการใช้งานเพิ่มขึ้น (จำนวนที่นั่ง, การเรียกใช้ API, แบนด์วิดท์) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาจขยายตัวอย่างไม่คาดคิด—จำเป็นต้องมีการวางแผนงบประมาณล่วงหน้า

ราคาสมเหตุสมผล

  • ฟรี
  • การเติบโต: $15/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวความมีสติ

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sanity อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ชั้นนำที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจ

3. Webflow (ดีที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นในการออกแบบภาพ)

Webflow: ทางเลือกสำหรับ builder io
ผ่านทางWebflow

Webflow เป็นหนึ่งในคู่แข่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Builder.io โดยนำเสนออินเทอร์เฟซแบบภาพที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ในขณะเดียวกันก็มอบการปรับแต่งที่ครอบคลุมสำหรับนักพัฒนาผ่านส่วนประกอบที่กำหนดเอง, API, และความสามารถในการผสานรวม—ทำให้มันน่าสนใจสำหรับทั้งทีมสร้างสรรค์และทีมเทคนิค

ด้วย Webflow คุณสามารถออกแบบ สร้าง และเปิดตัวหน้าเว็บที่พร้อมใช้งานจริงได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม ระบบจัดการเนื้อหาในตัวช่วยให้การจัดการโพสต์บล็อก แคตตาล็อกสินค้า หรือข้อมูลแบบไดนามิกเป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งรักษาความสอดคล้องของการออกแบบบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดใหญ่ Webflow มอบความสามารถในการปรับขนาดขั้นสูง ความปลอดภัยระดับองค์กร และการสนับสนุนเฉพาะทาง ความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์และความน่าเชื่อถือระดับองค์กรนี้ ทำให้ Webflow เป็นหนึ่งในทางเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ Builder.io สำหรับผู้ที่ต้องการการออกแบบที่สมบูรณ์แบบทุกพิกเซลโดยไม่ลดทอนพลังในการพัฒนา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webflow

  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ตอบสนองต่อการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ระบบจัดการเนื้อหาในตัวสำหรับบล็อก แคตตาล็อกสินค้า และข้อมูลแบบไดนามิก
  • การฝังโค้ดที่กำหนดเองและการรวม API สำหรับฟังก์ชันขั้นสูง
  • โฮสติ้ง, เครื่องมือ SEO และการเพิ่มประสิทธิภาพถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์ม
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ผู้ออกแบบ นักการตลาด และนักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Webflow

  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่เป็นผลมาจากคุณสมบัติขั้นสูง
  • ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อขยายโครงการหรือเมื่อใช้แผนขั้นสูง
  • การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานหลายภาษาหรือการแปลภาษาท้องถิ่นเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นบางตัว

ราคาของ Webflow

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 18 ดอลลาร์/เดือน
  • CMS: $29/เดือน
  • ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Webflow

  • G2: 4. 4/5 (550+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Webflow อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า :

🔎 คุณรู้หรือไม่?เว็บไซต์แรกที่ถูกสร้างขึ้นโดย ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี ในปี 1991 นั้นเป็นเพียงหน้าจัดการเนื้อหาที่อธิบายว่าเวิลด์ไวด์เว็บคืออะไรและวิธีการใช้งานเท่านั้น ผ่านไปสามทศวรรษ ตอนนี้คุณสามารถออกแบบ เว็บไซต์ ที่ตอบสนองและโต้ตอบได้ด้วยการมองเห็น—ไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยตนเอง

4. คอนเทนต์ฟูล (เหมาะที่สุดสำหรับระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีหัวพร้อมใช้ในองค์กร)

Contentful: ทางเลือกสำหรับ builder io
ผ่านทางContentful

Contentful เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม CMS แบบ headless ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการการจัดการเนื้อหาที่ซับซ้อนขององค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจระดับองค์กร แตกต่างจากทางเลือกที่ใช้การลากและวางแบบภาพ มันเน้นที่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ส่วนประกอบแบบโมดูลาร์ และความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่ง—ทำให้เป็นโซลูชันที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายประสบการณ์ดิจิทัลไปยังอุปกรณ์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ

ด้วยแนวทางที่ให้ความสำคัญกับ API เป็นอันดับแรก Contentful มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ให้กับนักพัฒนาในการส่งมอบเนื้อหา ในขณะที่บรรณาธิการได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้าง จัดการ และเผยแพร่เนื้อหา ระบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทีมทั่วโลกที่ต้องการความร่วมมือที่ราบรื่น การกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการจัดการเวิร์กโฟลว์ในระดับใหญ่

Contentful ยังมีตัวเลือกแผนระดับองค์กรขั้นสูง เช่น การเข้าถึงตามบทบาท การสนับสนุนเฉพาะบุคคล และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ดำเนินโครงการเว็บที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลัก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Contentful

  • การสร้างแบบจำลองเนื้อหาที่ยืดหยุ่นด้วยองค์ประกอบแบบโมดูลาร์สำหรับประสบการณ์ดิจิทัลที่มีโครงสร้าง
  • สถาปัตยกรรมแบบ API-first พร้อม REST และ GraphQL สำหรับการผสานรวมที่สามารถปรับขนาดได้
  • บทบาท, สิทธิ์, และการควบคุมการกำกับดูแลที่เหมาะกับองค์กรระดับองค์กร
  • คุณสมบัติการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการเนื้อหาหลายภาษาข้ามภูมิภาค
  • เฟรมเวิร์กแอปพลิเคชันและตลาดสำหรับขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยปลั๊กอิน

ข้อจำกัดของเนื้อหา

  • อาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่มีนักพัฒนาโดยเฉพาะ
  • ผู้วิจารณ์บางท่านสังเกตว่าผู้แก้ไขต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มแบบภาพที่ง่ายกว่า
  • ราคาสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเนื้อหา, ผู้ใช้, และการเรียกใช้ API เพิ่มขึ้น

การกำหนดราคาของ Contentful

  • ฟรี
  • ไลท์: 300 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Contentful

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Contentful อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนผังเนื้อหาฟรีเพื่อวางแผนกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ

5. Storyblok (เหมาะที่สุดสำหรับบล็อกเนื้อหาแบบโมดูลาร์)

Storyblock: ทางเลือกสำหรับ builder io
ผ่านทางStoryblok

Storyblok เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีหัว (headless CMS) ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งนักพัฒนาและทีมคอนเทนต์ ระบบนี้โดดเด่นด้วยแนวทางการใช้โมดูลที่สามารถแยกส่วนได้ ทำให้บรรณาธิการสามารถจัดการเนื้อหาผ่านอินเตอร์เฟซแบบภาพได้ในเวลาจริง ขณะที่นักพัฒนาได้รับความยืดหยุ่นจากระบบที่เน้น API เป็นหลัก ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรที่ต้องการความสมดุลระหว่างอิสระในการสร้างสรรค์และการจัดการเนื้อหาที่มีโครงสร้าง

ระบบถูกสร้างขึ้นโดยใช้บล็อกเนื้อหาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถออกแบบ สร้าง และขยายเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้เร็วขึ้น บรรณาธิการสามารถลากและวางองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ในขณะที่ดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทันทีบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดปัญหาคอขวดและรับประกันความสอดคล้องของเนื้อหา ในขณะเดียวกัน นักพัฒนาสามารถผสานรวม Storyblok กับเฟรมเวิร์กยอดนิยม เช่น Next.js, Nuxt และ React เพื่อขับเคลื่อนโครงการที่สามารถขยายได้

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ Storyblok นำเสนอฟีเจอร์ระดับองค์กรขั้นสูง รวมถึงการเข้าถึงตามบทบาท การอนุมัติเวิร์กโฟลว์ และการแปลภาษาหลายภาษา—ช่วยให้การจัดการเนื้อหาทั่วโลกเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพในระดับองค์กร

คุณสมบัติเด่นของ Storyblok

  • ตัวแก้ไขภาพพร้อมการพรีวิวแบบเรียลไทม์เพื่อการแก้ไขและเผยแพร่ที่ราบรื่น
  • บล็อกเนื้อหาแบบโมดูลาร์สำหรับส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้บนหลายหน้าและหลายเว็บไซต์
  • ระบบการทำงานและระบบอนุมัติแบบบูรณาการเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
  • การผสานรวม API ที่ทรงพลังกับเฟรมเวิร์กและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม
  • การรองรับการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างแข็งแกร่งสำหรับการส่งมอบเนื้อหาทั่วโลก

ข้อจำกัดของ Storyblok

  • อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการจัดการเนื้อหาแบบโมดูลาร์
  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องการการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • ราคาปรับตามการใช้งาน ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโต

ราคาของ Storyblok

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • การเติบโต: $99/เดือน
  • การเติบโตแบบบวก: $349/เดือน
  • แผนพรีเมียมและเอลีท: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Storyblok

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
  • Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Storyblok อย่างไรบ้าง?

A G2 คุณ says :

🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดของการออกแบบแบบโมดูลาร์มีต้นกำเนิดมาจากสถาปัตยกรรม ซึ่งใช้โมดูลที่สามารถสับเปลี่ยนได้เพื่อเร่งการก่อสร้างอาคาร ปัจจุบัน หลักการเดียวกันนี้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การพัฒนาเว็บไซต์

6. เฟรมเมอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและการสร้างเว็บไซต์)

Framer (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและการสร้างเว็บไซต์)
ผ่านทางFramer

Framer เริ่มต้นเป็นเครื่องมือสร้างต้นแบบสำหรับนักออกแบบ แต่ได้พัฒนาเป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์เต็มรูปแบบที่ผสมผสานอิสระในการออกแบบด้วยภาพเข้ากับผลลัพธ์ที่พร้อมสำหรับการผลิต เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Builder. io สำหรับทีมที่ต้องการย้ายจากแนวคิดไปยังเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริงอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเขียนโค้ดมาก

อินเทอร์เฟซแบบภาพที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบหน้าและส่วนประกอบแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง พร้อมความสามารถในการเพิ่มโค้ดที่กำหนดเองเพื่อการทำงานขั้นสูง ความสมดุลนี้ทำให้ Framer มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาและนักออกแบบที่ทำงานร่วมกันในโครงการที่ต้องการทั้งความเร็วและความประณีต

Framer ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมและรองรับการจัดวางแบบตอบสนองสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในทุกช่องทางดิจิทัลของคุณ ด้วยโฮสติ้งในตัว คุณสมบัติ SEO และการวิเคราะห์ข้อมูล Framer มอบโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Framer

  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่รองรับแอนิเมชันและส่วนประกอบแบบโต้ตอบ
  • ความสามารถในการเพิ่มโค้ดที่กำหนดเองเพื่อฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • เครื่องมือออกแบบที่ตอบสนองซึ่งปรับเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่น
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและการตลาดเพื่อการเชื่อมต่อของกระบวนการทำงาน
  • โฮสติ้งและการวิเคราะห์ในตัวสำหรับกระบวนการพัฒนาที่สมบูรณ์

ข้อจำกัดของเฟรมเมอร์

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ง่ายกว่า
  • ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการในการจัดการเนื้อหาที่ซับซ้อน
  • คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการแทนที่โค้ดอาจต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

การกำหนดราคาสำหรับผู้สร้างกรอบ

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: 45 ดอลลาร์/เดือน
  • ขนาด: 100 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร

คะแนนและรีวิวของเฟรมเมอร์

  • G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Framer อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า :

📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างระบบจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุด

7. Strapi (ดีที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นของ CMS แบบไม่มีส่วนหัวแบบโอเพนซอร์ส)

Strapi (ดีที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นของ CMS แบบไม่มีส่วนหัวแบบโอเพนซอร์ส)
ผ่านทางStrapi

Strapi เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบเปิด (open-source) ที่ไม่มีส่วนหน้า (headless CMS) ซึ่งมอบสิทธิ์การควบคุมอย่างเต็มที่ให้กับนักพัฒนาและทีมในการจัดการกับกระบวนการทำงานของเนื้อหาของตน ต่างจากแพลตฟอร์มปิด ระบบนี้สามารถโฮสต์ได้ด้วยตัวเอง (self-hosted) ซึ่งหมายความว่าคุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือข้อมูล ความปลอดภัย และการกำหนดค่าตามความต้องการของคุณเอง ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่หน่วยงานที่มีความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการขยายตัว

ด้วย Strapi คุณสามารถสร้างส่วนประกอบแบบโมดูลาร์ กำหนดประเภทเนื้อหาที่ยืดหยุ่น และเชื่อมต่อกับเฟรมเวิร์กด้านหน้าใดก็ได้ผ่าน REST หรือ GraphQL APIs รองรับการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสมัยใหม่ เครื่องมือของบุคคลที่สาม และแอปที่กำหนดเอง ทำให้สามารถปรับใช้กับโครงการต่างๆ ได้อย่างสูง

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ Strapi มีแผนสำหรับองค์กรที่รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท, SSO, บันทึกการตรวจสอบ, และการสนับสนุนเฉพาะทาง—เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนสามารถทำได้อย่างปลอดภัยในระดับใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Strapi

  • เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับประเภทเนื้อหาและส่วนประกอบ
  • REST และ GraphQL APIs สำหรับการผสานรวมที่ง่ายดายกับแพลตฟอร์มหน้าบ้านหลายระบบ
  • ตัวเลือกการโฮสต์ด้วยตนเองเพื่อควบคุมโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
  • ระบบชุมชนและระบบปลั๊กอินที่แข็งแกร่งเพื่อขยายคุณสมบัติ
  • รองรับหลายภาษาและการแปลท้องถิ่นสำหรับการส่งมอบเนื้อหาทั่วโลก

ข้อจำกัดของ Strapi

  • ต้องมีการตั้งค่าและบำรุงรักษามากกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกแบบโฮสต์
  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น RBAC ขั้นสูงและ SSO ถูกจำกัดไว้เฉพาะในระดับองค์กรเท่านั้น
  • ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจพบกับการเรียนรู้ที่ยากขึ้น

ราคาของ Strapi

CMS

  • ฟรี
  • การเติบโต: 45 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คลาวด์

  • ฟรี
  • จำเป็น: $15/โครงการต่อเดือน
  • ข้อดี: $75 ต่อโครงการต่อเดือน
  • ระดับ: $375/เดือน

คะแนนและรีวิว Strapi

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Strapi อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับการติดตั้ง CMS แบบโอเพนซอร์ส ควรวางแผนเรื่องโฮสติ้งและกลยุทธ์การขยายระบบตั้งแต่เนิ่นๆ โซลูชันแบบโฮสต์เองมักต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเอง แต่ก็จะมอบความยืดหยุ่นและ การควบคุม ที่เหนือชั้นให้กับคุณ ทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการทำงาน

8. Prismic (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาที่เน้นการตลาด)

Prismic (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาที่เน้นการตลาด)
ผ่านทางPrismic

Prismic เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหน้า (Headless CMS) ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมการตลาดเป็นหลักมุ่งเน้นให้การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาเป็นเรื่องง่ายในขณะที่ยังคงมอบความยืดหยุ่นให้กับนักพัฒนาด้วยระบบที่เน้น API เป็นอันดับแรก ตัวแก้ไขแบบแบ่งส่วน (Slice-based editor) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างองค์ประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายหน้า มอบอินเทอร์เฟซที่สอดคล้องกันให้กับนักการตลาดในการอัปเดตและจัดการเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

Prismic โดดเด่นในสถานการณ์การทำงานร่วมกันที่ทีมการตลาดและทีมพัฒนาต้องทำงานอย่างใกล้ชิด นักการตลาดสามารถกำหนดเวลาและดูตัวอย่างแคมเปญเนื้อหาได้แบบเรียลไทม์ ในขณะที่นักพัฒนาสามารถกำหนดโมเดลเนื้อหาที่มีโครงสร้างและขยายฟังก์ชันการทำงานด้วย API สิ่งนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงการจัดการเนื้อหาให้ราบรื่นโดยไม่สูญเสีย ความสามารถในการขยายตัว

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ แผนสำหรับองค์กรของ Prismic ประกอบด้วยความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น การสนับสนุนเฉพาะทาง และกระบวนการเผยแพร่ขั้นสูง—ช่วยให้ทีมทั่วโลกสามารถรักษาการกำกับดูแลและความสอดคล้องกันในอุปกรณ์และภูมิภาคต่างๆ ได้

คุณสมบัติเด่นของ Prismic

  • ตัวแก้ไขเนื้อหาแบบสไลซ์สำหรับส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ข้ามหลายหน้า
  • การดูตัวอย่างแบบเรียลไทม์และการจัดตารางเวลาสำหรับแคมเปญการตลาด
  • REST และ GraphQL APIs สำหรับการผสานรวมที่ยืดหยุ่นกับแพลตฟอร์มหน้าบ้าน
  • คุณสมบัติการแปลภาษาหลายภาษาสำหรับการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศ
  • อินเตอร์เฟซแบบภาพที่ง่ายสำหรับนักการตลาดเพื่อสร้างและอัปเดตเนื้อหาอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดเชิงปริซึม

  • ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกที่เน้นนักพัฒนามากกว่า
  • ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจพบว่าตัวแก้ไขแบบแบ่งส่วนนั้นใช้งานได้ไม่ค่อยเข้าใจในตอนแรก
  • คุณสมบัติขั้นสูงและความสามารถในการขยายระบบต้องการแผนระดับสูงขึ้น

การกำหนดราคาแบบปริซึม

  • ฟรี
  • ระดับกลาง: 180 ดอลลาร์/เดือน
  • แพลทินัม: 750 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวแบบปริซึม

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Prismic อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า :

📚 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตการเขียนเนื้อหาชั้นนำเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

9. Plasmic (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ประกอบ)

พลาสไมค์ (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ประกอบ)
ผ่านทางพลาสมิก

Plasmic เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาภาพที่ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างการออกแบบและโค้ดได้ ต่างจากเครื่องมือ CMS แบบดั้งเดิม Plasmic มุ่งเน้นไปที่การสร้างคอมโพเนนต์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และผสานรวมเข้ากับเฟรมเวิร์กการพัฒนาสมัยใหม่ เช่น React, Next.js, และ Vue ได้โดยตรง ซึ่งทำให้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการควบคุมอย่างละเอียดโดยไม่สูญเสียความเร็วของอินเตอร์เฟซแบบภาพ

ด้วย Plasmic นักออกแบบสามารถสร้างและแก้ไขหน้าเว็บได้อย่างเป็นภาพ ในขณะที่นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อกับโครงการเดียวกันผ่านการผสาน API และฟีเจอร์ที่กำหนดเอง วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยคอมโพเนนต์ช่วยให้เกิดความสอดคล้องกันในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ ช่วยให้องค์กรสามารถขยายประสบการณ์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ Plasmic นำเสนอตัวเลือกแผนสำหรับองค์กรขั้นสูงที่มีการเข้าถึงตามบทบาท ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้น และการสนับสนุนเฉพาะ ทำให้เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับโครงการที่มีความสำคัญต่อภารกิจ

คุณสมบัติเด่นของพลาสมิก

  • การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ประกอบสำหรับโมดูลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ข้ามโครงการ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ React, Next.js, Vue และเฟรมเวิร์กอื่นๆ
  • ตัวแก้ไขภาพสำหรับการสร้างเนื้อหาพร้อมความยืดหยุ่นระดับนักพัฒนา
  • สถาปัตยกรรมแบบ API-first สำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อปรับทีมให้สอดคล้องกันระหว่างขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนา

ข้อจำกัดของพลาสมา

  • ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด
  • ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ง่ายกว่า
  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับองค์กรขนาดเล็ก

การกำหนดราคาแบบพลาสมิก

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 49 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $129/เดือน
  • ขนาด: $499/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Plasmic อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า :

📚 อ่านเพิ่มเติม: โซลูชันซอฟต์แวร์ CMS อินทราเน็ตยอดนิยมที่ควรสำรวจ

10. Podia (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างสรรค์และธุรกิจผลิตภัณฑ์ดิจิทัล)

Podia (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างสรรค์และธุรกิจผลิตภัณฑ์ดิจิทัล)
ผ่านทางPodia

Podia ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้สร้างสรรค์อิสระ, ผู้สอน, และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการแพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อสร้าง, ตลาด, และขายสินค้าดิจิทัล. ต่างจากแพลตฟอร์ม CMS แบบไม่มีหัวแบบดั้งเดิม, Podia มุ่งเน้นไปที่การทำให้การขายออนไลน์ง่ายขึ้น, ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการจัดการเนื้อหา, คอร์ส, สมาชิก, และร้านค้าโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัว.

ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา Podia ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ ตั้งค่าร้านค้าออนไลน์ และจัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถอัปโหลดผลิตภัณฑ์ดิจิทัล แทรกมัลติมีเดีย และปรับแต่งหน้าเพจให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว สำหรับผู้สร้างสรรค์ที่พึ่งพาอีคอมเมิร์ซในการเชื่อมต่อกับลูกค้า Podia ช่วยทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่งเป็นเรื่องง่าย

สำหรับองค์กรที่เติบโตเกินกว่าพื้นฐาน Podia นำเสนอแผนราคาแบบแบ่งระดับและบริการสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน ตั้งแต่โครงการงานอดิเรกไปจนถึงการขยายธุรกิจดิจิทัล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podia

  • แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับคอร์ส, สมาชิก, และการขายสินค้าดิจิทัล
  • เครื่องมือสร้างเว็บไซต์พร้อมหน้าเพจที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ระบบชำระเงินแบบบูรณาการพร้อมระบบความปลอดภัยและการประมวลผลการชำระเงิน
  • เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลและการทำงานอัตโนมัติเพื่อดูแลลูกค้า
  • คุณสมบัติชุมชนสำหรับการมีส่วนร่วมโดยตรงกับผู้ชมของคุณ

ข้อจำกัดของ Podia

  • ไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการในการจัดการเนื้อหาที่ซับซ้อน
  • การปรับแต่งการออกแบบมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการพัฒนาเต็มรูปแบบ
  • ไม่เหมาะสำหรับโครงการหรือแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคสูงหรือต้องการการผสานรวมอย่างกว้างขวาง

ราคาของ Podia

  • Podia อีเมล: ฟรี
  • พนักงานขนย้าย: 39 ดอลลาร์/เดือน
  • เครื่องเชค: $89/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Podia

  • G2: 4. 6/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Podia อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

📚 อ่านเพิ่มเติม: การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน: ประโยชน์ ความท้าทาย และเคล็ดลับ

ค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

จากแพลตฟอร์ม CMS แบบไม่มีส่วนหัวอย่าง Sanity, Contentful และ Strapi ไปจนถึงเครื่องมือที่เน้นผู้สร้างอย่าง Podia มีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงทางเลือกของ Builder.io สิ่งสำคัญคือการปรับคุณสมบัติของแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีม ความสะดวกทางเทคนิค และเป้าหมายการเติบโตของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการสร้าง ความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่ง หรือความสามารถในการขยายในระดับองค์กร

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่รวมการจัดการเนื้อหา, การทำงานร่วมกัน, และกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในที่เดียว ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ ด้วย ClickUp Docs, ClickUp Chat, ClickUp Automations, และเทมเพลตการจัดการเนื้อหาที่พร้อมใช้งานของ ClickUp คุณสามารถวางแผน, สร้าง, และจัดการโครงการได้รวดเร็วขึ้น—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ

🚀 สมัครฟรีวันนี้และดูว่า ClickUp สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการเปิดตัวได้อย่างไร