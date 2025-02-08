10 อันดับซอฟต์แวร์ CMS อินทราเน็ตที่ควรสำรวจในปี 2025

บล็อก ClickUp

หากที่ทำงานของคุณสร้างความวุ่นวายมากกว่าความร่วมมือ ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว

ระบบการจัดการเนื้อหาอินทราเน็ตที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการข้อมูลขององค์กรของคุณได้

แต่ การเลือก CMS ที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันเท่านั้น

ผู้จัดการฝ่ายไอทีต้องการเครื่องมือที่ ใช้งานได้จริง ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการแพลตฟอร์มที่พนักงาน ใช้งานจริง และผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องการเครื่องมือที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตั้งแต่ วันแรก

หากสิ่งใดที่กล่าวมาข้างต้นฟังดูคุ้นเคย เราพร้อมดูแลคุณเสมอ 🤝

เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์ CMS อินทราเน็ตชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณกำจัดความวุ่นวายและเพิ่มระดับประสิทธิภาพการทำงาน แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าควรเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณอย่างไร

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต?

ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต (CMS)ไม่ควรเพียงแค่ "มีอยู่" ในองค์กรของคุณเท่านั้น—แต่ควรมีบทบาทในการปรับปรุงการสื่อสารของทีมอย่างจริงจัง, รวมศูนย์กระบวนการทำงาน, และเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่า CMS ของคุณมอบคุณค่าที่แท้จริง:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุด เพื่อให้พนักงานของคุณใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: เลือกระบบที่สามารถปรับให้เข้ากับแบรนด์, กระบวนการทำงาน, และความต้องการขององค์กรของคุณได้โดยไม่ต้องใช้การเขียนโค้ดที่ซับซ้อน
  • การผสานการทำงานอย่างราบรื่น: รับรองความเข้ากันได้กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft 365, Google Workspace, Slack และแอปพลิเคชันธุรกิจอื่นๆ
  • ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่ง: เลือกใช้ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาเอกสาร, ประกาศ, และทรัพยากรของทีมได้อย่างรวดเร็ว
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ การจัดการโครงการ และการแชร์ไฟล์เป็นไปอย่างราบรื่น
  • การจัดการเนื้อหา: ใช้แพลตฟอร์มที่รวมศูนย์การจัดเก็บเอกสารพร้อมการควบคุมเวอร์ชัน, การอนุญาต, และการเผยแพร่ที่ง่ายสำหรับการอัปเดตภายใน
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: เลือกโซลูชันที่มีการเข้ารหัสในตัว การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
  • ฟังก์ชันการทำงานหลายอุปกรณ์: ลงทุนในระบบจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต (CMS) ที่ทำงานได้บนทุกอุปกรณ์—แล็ปท็อป, เดสก์ท็อป, สมาร์ทโฟน—และให้ทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย

10 โซลูชันซอฟต์แวร์ CMS อินทราเน็ตที่ดีที่สุด

นี่คือการรวบรวมเครื่องมือจัดการเนื้อหาชั้นนำที่เป็นแพลตฟอร์มอินทราเน็ตที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบทรัพยากรภายในองค์กร ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันใน CMS อินทราเน็ตและการจัดการเวิร์กโฟลว์)

ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงานในที่เดียว มี โซลูชัน CMS อินทราเน็ตแบบครบวงจร ด้วยการจัดการความรู้ของ ClickUpทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการจะถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว

การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นผ่านClickUp Docs ซึ่งสมาชิกทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้ Docs Hub ที่ติดตั้งมาในตัว มอบการเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดใน Workspace ของคุณได้อย่างง่ายดาย และการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีข้อมูลสูญหาย

เอกสารภาพรวม
ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับนโยบายบริษัท วิกิในที่ทำงาน และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Docs

การสื่อสารยังถูกทำให้เป็นศูนย์กลางด้วยClickUp Chat ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Workspace ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับแพลตฟอร์ม มอบพื้นที่สำหรับการแชร์ไฟล์ สร้างช่องทาง และมีการสนทนาที่ เน้นประเด็นด้วย @mentions หรือความคิดเห็นแบบมีลำดับ

คลิกอัพ แชท
ปัญหาเกี่ยวกับธง, ส่งการอัปเดต, และแท็กเพื่อนร่วมทีมในช่องทางเฉพาะโดยใช้โซลูชัน ClickUp Chat ที่ฝังอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp

นอกจากนี้ การสนทนาในแชทจะถูกเชื่อมโยงกับงานเฉพาะ ทำให้บริบทพร้อมใช้งานอยู่เสมอClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เป็นผู้ขับเคลื่อน เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ในแชท เพื่อให้คุณตามทันหัวข้อสนทนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น!

ไม่ใช่แค่การคุยกันเฉยๆ คุณสามารถถามคำถาม ClickUp Brain หรืออัปเดตเฉพาะเกี่ยวกับโปรเจ็กต์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกได้ทันที หรือใช้ ClickUp's Connected Search เพื่อดึงไฟล์ที่หายไปแม้จากเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!

นอกจากนี้เครื่องมือการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยสูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทำให้การจัดการโครงการตรงตามความต้องการของคุณ สำหรับการใช้งานภายนอก แพลตฟอร์มนี้ ทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่นำเสนอรายการที่ใช้ร่วมกัน แดชบอร์ด และมุมมองเอกสารสาธารณะ

โฆษณาขาย : ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต
สร้างงานจากข้อความในเอกสารโดยตรง มอบหมายสมาชิกในทีม และเชื่อมต่อทุกอย่างภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยโซลูชันอินทราเน็ตของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดระเบียบเนื้อหาแบบลำดับชั้น ผ่าน Spaces, Folders, Lists, และ Tasks สำหรับการติดตามอย่างละเอียด (สามารถปรับขนาดได้สำหรับทีมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงระดับองค์กร)
  • เอกสารการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมการแก้ไขที่สมบูรณ์ การตั้งค่าสิทธิ์รวมถึงการเข้าถึงสำหรับแขก และความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารโดยตรงกับงาน
  • การจัดการโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ขอบคุณClickUp Brain ที่นำเสนอการค้นหาที่เชื่อมโยงระหว่างเอกสาร, วิกิ, งาน, และความคิดเห็น พร้อมสรุปโครงการและ 50+ การดำเนินการและทริกเกอร์
ClickUp Brain: การค้นหาอัจฉริยะ
ลองใช้ ClickUp Brain ฟรี
สร้างสรุป, ค้นหาการพึ่งพา, และติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย ClickUp Brain

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การปรับแต่งขั้นสูงบางอย่างต้องอาศัยความเข้าใจทางเทคนิค
  • การเชื่อมต่อเครื่องมือของบุคคลที่สามบางประเภทที่เฉพาะเจาะจงอาจต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราว

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

ClickUp คือหัวใจของธุรกิจเรา—แพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่เราเลือกใช้ เราสามารถรวมการร่วมมือและการรายงานไว้ในระบบเดียว ทำให้ทีมของเราสามารถมองเห็นงานของเราได้ และลูกค้าของเราสามารถมองเห็นสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อธุรกิจของพวกเขาได้

2. SharePoint (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในระดับองค์กรและการผสานรวมกับ Microsoft 365)

Sharepoint Dashboard: ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาภายในองค์กร
Microsoft SharePoint ผสานการจัดการโครงการและอินทราเน็ตของบริษัทคุณเข้าด้วยกัน สร้าง พื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบโต้ตอบ เพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารสมัยใหม่ ในฐานะซอฟต์แวร์อินทราเน็ตระดับองค์กร มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมโดยการรวมการเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันและกระบวนการทำงานไว้ในที่เดียว

แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือ องค์กรที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SharePoint

  • โครงสร้างเว็บไซต์แบบร่วมมือ ที่รองรับไฟล์ประเภทต่างๆ, การจัดเก็บข้อมูลขั้นสูง, และพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับแผนกต่างๆ
  • การผสานรวม Microsoft 365 อย่างง่ายดาย รับประกันความเข้ากันได้โดยตรงกับ Teams, Outlook, OneDrive และ Power Platform
  • การจัดการเอกสารขั้นสูง รวมถึงศูนย์กลางเนื้อหา การควบคุมเวอร์ชัน และการติดตามไฟล์อย่างละเอียด

ข้อจำกัดของ SharePoint

  • แพลตฟอร์มนี้ต้องการความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการนำไปใช้ของเมตาดาตาเพื่อจัดโครงสร้างห้องสมุดที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
  • หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม SharePoint อาจกลายเป็นระบบที่รกและไม่เป็นระเบียบ ทำให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ยาก

ราคา SharePoint

  • SharePoint (แผน 1): $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Copilot: $30/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวใน SharePoint

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (5,200+ รีวิว)

💡โบนัส: SharePoint แข่งขันโดยตรงกับ Confluence ของ Atlassian สำหรับตำแหน่งเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด หากต้องการทราบว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณ ลองดูการเปรียบเทียบConfluence กับ SharePointของเรา!

3. Plone (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันอินทราเน็ตแบบโอเพนซอร์ส ปลอดภัย และปรับแต่งได้)

plone แดชบอร์ด: ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต
Plone เป็น ระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส ที่สร้างขึ้นเพื่อโซลูชันอินทราเน็ตที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถนำไปใช้งานได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น ระบบจัดการเนื้อหาเต็มรูปแบบ,ระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้, หรือใช้กับส่วนติดต่อผู้ใช้ที่พัฒนาด้วย React นอกจากนี้ยังรองรับการพัฒนาแบบกำหนดเองผ่าน REST APIs

คุณจะพบว่า Plone เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ หน่วยงานรัฐบาล โรงเรียน และ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Plone

  • ความปลอดภัยระดับองค์กร มอบการป้องกันที่แข็งแกร่งพร้อมการอนุญาตผู้ใช้ที่ละเอียด การเข้าถึงตามบทบาท และการปฏิบัติตาม WCAG 2.0/Section 508
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ พร้อมกระบวนการตรวจสอบ, บทบาทผู้ใช้หลายระดับ, และการควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาด้วยการออกแบบที่ปรับขนาดได้
  • การผสานการทำงานขั้นสูง ช่วยเชื่อมต่อกับ Active Directory, LDAP ได้อย่างราบรื่น และรองรับการใช้งานร่วมกับ CRM, Salesforce และ Oracle

ข้อจำกัดของ Plone

  • ผู้เริ่มต้นมักจะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • การแคชต้องปรับปรุง เนื่องจากต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบและทำความสะอาด

ราคาของ Plone

  • ใบอนุญาตฟรีสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือไม่เชิงพาณิชย์

การให้คะแนนและรีวิวใน Plone

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

⚡คุณทราบหรือไม่: Plone อยู่ในอันดับ2%แรกของโครงการโอเพนซอร์สทั่วโลก

4. ระบบจัดการเนื้อหาคอนกรีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาเว็บที่ยืดหยุ่นและฟังก์ชันดิจิทัล)

ระบบจัดการเนื้อหาคอนกรีต: ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต
Concrete CMS เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถจัดการเนื้อหาดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ด้วยการติดตั้งที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม ทำให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นบน Windows, macOS และ Linux

การออกแบบแบบโมดูลาร์ ของเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาได้โดยตรงบนเว็บไซต์

ไม่ว่าคุณจะเป็นเอเจนซีสร้างสรรค์หรือธุรกิจขนาดเล็ก เครื่องมือนี้ช่วยคุณสร้างและเผยแพร่เนื้อหาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีนักพัฒนา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบจัดการเนื้อหาคอนกรีต

  • เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับแผนกต่างๆ การกำหนดเป้าหมายตามบทบาท และการกระจายข้อมูลแบบไดนามิก
  • โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยขั้นสูง พร้อมการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด การผสานรวมระบบ SSO และการปฏิบัติตามมาตรฐานองค์กร
  • การจัดการไซต์ที่ปรับขนาดได้ ช่วยเหลือโดยแดชบอร์ดกลาง, แบรนด์ที่สม่ำเสมอ, การสนับสนุนหลายภาษา, และกระบวนการอนุมัติมาตรฐาน

ข้อจำกัดของระบบจัดการเนื้อหาคอนกรีต

  • เช่นเดียวกับโครงการโอเพนซอร์สหลาย ๆ โครงการ เอกสารประกอบมักจะล่าช้ากว่าโค้ด
  • แพลตฟอร์มต้องการส่วนเสริมและธีมเพิ่มเติมในตลาด

ราคาของระบบจัดการเนื้อหาคอนกรีต

  • เริ่มต้น: $4. 99/เดือน
  • ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้แก้ไขเว็บไซต์ 5 แห่ง
  • ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) แบบกำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของระบบจัดการเนื้อหาคอนกรีต

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:เมื่อสร้างวิกิของบริษัทคุณ ให้ใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด วิธีนี้จะช่วยให้ทุกอย่างโปร่งใสและสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากมีบางอย่างไม่เหมาะสม

📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า

ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพโซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

5. Intrexx (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจและการดำเนินงานในที่ทำงานดิจิทัล)

Intrexx แดชบอร์ด: ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต
Intrexx เป็น แพลตฟอร์มแบบ low-code ที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการเว็บแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องการ พอร์ทัลหรือแพลตฟอร์มอินทราเน็ตโซเชียล และรองรับหลายภาษา เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน

คุณสมบัติเด่นของ Intrexx

  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน พร้อมตัวออกแบบกระบวนการแบบลากและวาง, ตัวกระตุ้นตามเหตุการณ์, และตรรกะที่สามารถปรับแต่งได้
  • การรวมข้อมูลขั้นสูง สำหรับการซิงค์กับฐานข้อมูลหลายระบบ เช่น SQL และ Oracle รวมถึง API ของบุคคลที่สามและการสร้างดัชนีอัตโนมัติ
  • การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ยืดหยุ่น ด้วยเครื่องมือ low-code, แอปพลิเคชันที่ปรับแต่งเฉพาะแผนก และการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Intrexx

  • การแก้ไขข้อผิดพลาดและการทดสอบคุณสมบัติต้องการการปรับปรุง
  • ความเป็นไปได้น้อยที่จะนำส่วนประกอบของแอปพลิเคชันไปใช้ซ้ำสำหรับโซลูชันอื่น

ราคาของ Intrexx

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Intrexx

  • G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (60 รีวิว)

⚡คุณรู้หรือไม่:United Planet ทีมผู้อยู่เบื้องหลัง Intrexx เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายยุค 90 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทต่างๆ เพิ่งเริ่มเรียนรู้วิธีการแปลงกระบวนการทางธุรกิจในชีวิตประจำวันให้เป็นดิจิทัล

6. Axero (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ง่ายขึ้นและการสร้างเครือข่ายสังคมในองค์กร)

Axero Dashboard: ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาภายในองค์กร
Axero ผสมผสานระบบการจัดการเนื้อหา กับ เครือข่ายสังคมองค์กร นำเสนอโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับการติดตั้งทั้งบนคลาวด์และภายในองค์กร

ด้วยการกำหนดค่าเว็บไซต์ที่จัดการได้ง่าย จึงสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรม ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาโซลูชันดิจิทัลที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

คุณสมบัติเด่นของ Axero

  • เครือข่ายสังคมองค์กร พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามการมีส่วนร่วมแบบใช้คะแนน, เหรียญตราความสำเร็จ, และโปรไฟล์ผู้ใช้แบบโต้ตอบ
  • พื้นที่ทำงานร่วมกัน ที่มีพื้นที่เฉพาะสำหรับแต่ละแผนก, การกล่าวถึงบุคคล (@mentions), การสร้างเนื้อหาโดยไม่ต้องพึ่งฝ่ายไอที, และปฏิทินที่ผสานรวม
  • การจัดการเนื้อหาขั้นสูง รองรับการอัปโหลดแบบลากและวาง, การติดตามประวัติไฟล์, การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง, และการจัดทำดัชนีโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Axero

  • แม่แบบจำนวนมากที่มีอยู่ในคลังทรัพยากรนั้นล้าสมัยแล้ว
  • ฟังก์ชันแผนผังองค์กรทำงานเฉพาะบนพื้นฐานของ 'ใครรายงานต่อใคร' เท่านั้น; มันไม่ได้แสดงแผนกและหน่วยงานย่อยอย่างชัดเจน

ราคาของ Axero

  • คลาวด์ มาตรฐาน, พรีเมียม, เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามตกลง
  • มาตรฐาน, พรีเมียม, เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามตกลง
  • ที่สถานที่ของคุณ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • มาตรฐาน, พรีเมียม, เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Axero

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

⚡คุณทราบหรือไม่: Axero มีฟีเจอร์เกมมิฟิเคชันที่พนักงานสามารถสะสมคะแนนจากการใช้งานแพลตฟอร์ม (แหล่งที่มา:Axero)

7. Blink (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของพนักงานแนวหน้าและพนักงานเคลื่อนที่)

แดชบอร์ด Blink : ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต
Blink เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก ออกแบบมาเพื่อ ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าและพนักงานที่ต้องทำงานผ่านมือถือ ในอุตสาหกรรมเช่นการดูแลสุขภาพและค้าปลีก. มันรวมฐานความรู้ ช่องทางการสื่อสาร และทรัพยากร (เช่น สลิปเงินเดือน) ไว้ในแอปเดียว ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับ ทีมที่กระจายตัวให้เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้.

คุณสมบัติเด่นของ Blink

  • เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น ฟีดเนื้อหาส่วนบุคคล ระบบให้คำชมเชย และแบบสำรวจภายในองค์กรที่ออกแบบสำหรับใช้งานบนมือถือเป็นหลัก
  • โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่ปลอดภัย พร้อมอินเทอร์เฟซแชทที่ได้แรงบันดาลใจจากโซเชียลมีเดีย, การส่งข้อความกลุ่มและส่วนตัว, การแชร์มัลติมีเดีย, และการประชุมเสียง/วิดีโอ
  • ศูนย์รวมเนื้อหาแบบครบวงจร เข้าถึงนโยบายบริษัท การรายงานเหตุการณ์ และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่แบบดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของการกระพริบตา

  • การแจ้งเตือนอาจทำให้เสียสมาธิหากไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง
  • คุณไม่สามารถค้นหาข้อความก่อนหน้าในแชทได้ และไม่มีคลังไฟล์/รูปภาพที่ส่งไปแล้ว

การตั้งราคาแบบกะพริบตา

  • ธุรกิจ: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นแบบรวดเร็ว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
  • Capterra: 4. 7/5 (110+ รีวิว)

⚡คุณทราบหรือไม่: ประมาณ 80% ของแรงงานทั่วโลกทำงานโดยไม่มีโต๊ะทำงาน—ซึ่งตรงกับประเภทของพนักงานที่ Blink ให้การสนับสนุน (ที่มา:Boston Consulting Group)

8. MyHub อินทราเน็ต (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในที่ทำงานดิจิทัลที่เรียบง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ด)

แดชบอร์ดอินทราเน็ต MyHub
MyHub Intranet เป็น แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ช่วยให้การ สื่อสารภายในองค์กร ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เครื่องมือบนคลาวด์นี้ติดตั้งง่ายและยังสามารถปรับแต่งแบรนด์ได้ตามต้องการ

ด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น คุณสามารถสร้างสถานที่ทำงานดิจิทัลที่เข้าถึงได้ง่ายและทำหน้าที่เป็นระบบจัดการความรู้แบบบริการตนเองสำหรับทีมของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ MyHub Intranet

  • เครื่องมือสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ในทีม, รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนผู้ใช้, การส่งข้อความโดยตรง, และการจัดการงาน
  • การจัดการเนื้อหาที่ง่ายดาย ด้วยตัวแก้ไขแบบ WYSIWYG, เทมเพลตเนื้อหา และการเผยแพร่ไม่จำกัด
  • การวิเคราะห์เชิงลึก นำเสนอตัวเลือกการรายงานการจัดการ, การติดตามกิจกรรมของผู้ใช้, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเนื้อหา

ข้อจำกัดของ MyHub Intranet

  • แอปต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อจำลองเวอร์ชันเว็บไซต์
  • คุณสมบัติการออกแบบ/การจัดรูปแบบบางอย่างอาจดูไม่ราบรื่นนัก

ราคา MyHub Intranet

  • ราคาตามความต้องการ

MyHub Intranet คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)

9. กูรู (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม)

กูรูแดชบอร์ด: ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต
Guru เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการในการสื่อสารของทีมคุณ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันรวมศูนย์และรักษาความปลอดภัยในการแบ่งปันความรู้ ในขณะที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานขององค์กรได้อย่างลงตัว

ออกแบบมาสำหรับ ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้—เช่น ฝ่ายบริการลูกค้า, ฝ่ายขาย, และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล—ภายใน ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง Guru เปลี่ยนข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทุนทางปัญญาและการเข้าถึงข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ Guru

  • การจัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมการค้นหาในระดับองค์กร, ข้อเสนอเนื้อหา, และการผสานรวมกับ GuruGPT
  • การตรวจสอบเนื้อหา ผ่านระบบเนื้อหาที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ, ตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือ, และสิทธิ์การแก้ไขที่ควบคุม
  • การวิเคราะห์อัจฉริยะ เพื่อติดตามการใช้งาน ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา พร้อมคำแนะนำจาก AI เพื่อปรับปรุงผลกระทบของเนื้อหา

ข้อจำกัดของกูรู

  • ฟังก์ชันการค้นหาอาจแสดงผลลัพธ์จำนวนมากจนเกินไปในบางครั้ง
  • ขาดคุณสมบัติในการจัดการข้อมูลปริมาณมาก

การตั้งราคาแบบกูรู

  • ครบจบในหนึ่งเดียว: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของกูรู

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (550+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เพิ่มพูนความรู้ภายในองค์กรของคุณด้วยการฝังมันเข้าไปในกระบวนการทำงานของทีมโดยตรง สร้างวิกิของทีมที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงาน โครงการ และไทม์ไลน์ เพื่อให้ข้อมูลสำคัญอยู่ห่างเพียงคลิกเดียว

10. Workvivo (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการทำงานร่วมกันทางสังคม)

แดชบอร์ด Workvivo
Workvivo คือ แพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงาน ที่เปลี่ยนการสื่อสารภายในองค์กรให้กลายเป็น สถานที่ทำงานดิจิทัลแบบเรียลไทม์ที่เน้นสังคมเป็นอันดับแรก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Workvivo ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เชื่อมโยง มีส่วนร่วม และทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยัง รองรับการผสานรวม API ที่ทรงพลัง และทำงานบน สถาปัตยกรรมบนคลาวด์ เพื่อความยืดหยุ่นและขยายขนาดได้มากขึ้น

องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จะชื่นชมความหลากหลายของ Workvivo ในการจัดการเนื้อหาที่เป็นของบริษัท

คุณสมบัติเด่นของ Workvivo

  • เครื่องมือการมีส่วนร่วมขั้นสูง เช่น ฟีดกิจกรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากโซเชียลมีเดีย ระบบการยกย่องจากเพื่อน บัตรเกียรติยศ และพื้นที่ชุมชน
  • พื้นที่ทำงานร่วมกัน ที่มีกลุ่มตามความสนใจ, ไดเรกทอรีพนักงาน, และการสำรวจที่ผสานรวม
  • แพลตฟอร์มวิเคราะห์อัจฉริยะ ติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน วัดผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์การโต้ตอบกับเนื้อหา

ข้อจำกัดของ Workvivo

  • เครื่องมือนี้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เหมาะสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกลหรือในภาคสนาม
  • ไม่ใช่ทุกอย่างใน Workvivo จะมีแจ้งเตือน ดังนั้นคุณอาจพลาดการอัปเดตที่สำคัญ

ราคาของ Workvivo

  • แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Workvivo

  • G2: 4. 8/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

⚡คุณทราบหรือไม่:แพลตฟอร์ม Workvivoรองรับ Workvivo TV ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถถ่ายทอดข้อมูลอัปเดตต่าง ๆ บนจอแสดงผลในล็อบบี้สำนักงาน โรงอาหาร และพื้นที่โรงงานได้

นำทีมของคุณมาทำงานร่วมกันด้วยระบบ Intranet CMS ของ ClickUp

เครื่องมือ CMS สำหรับอินทราเน็ตจะไม่มีประโยชน์เลยหากไม่มีความร่วมมือ เราได้ครอบคลุมเครื่องมือเหล่านี้ 10 รายการอย่างละเอียดที่นี่เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ

แต่สิ่งที่เราชื่นชอบที่สุดคือโซลูชันแบบครบวงจร: ClickUp!

ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอาจเก่งในบางด้าน เช่น การรวมเอกสารหรือการทำให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น ClickUp ได้ยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้นด้วยการผสานฟีเจอร์เหล่านี้เข้าไว้ในระบบการจัดการโครงการแบบครบวงจร

ไม่ต้องสลับแอปไปมาเพื่อติดตามงาน, แชร์เอกสาร, หรือคุยกับทีมของคุณอีกต่อไป ด้วยระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 ระบบ, ClickUp ทำให้ทุกแอปที่คุณต้องการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น. นอกจากนี้, ผู้ช่วย AI ของมันยังช่วยคุณจัดการเนื้อหาได้ในที่เดียวแบบเรียลไทม์.

ลงทะเบียนบน ClickUpและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดผ่านการร่วมมือในทีมอย่างไร้รอยต่อ!