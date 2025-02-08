10 อันดับซอฟต์แวร์ CMS อินทราเน็ตที่ควรสำรวจในปี 2025

หากที่ทำงานของคุณสร้างความวุ่นวายมากกว่าความร่วมมือ ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว
ระบบการจัดการเนื้อหาอินทราเน็ตที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการข้อมูลขององค์กรของคุณได้
แต่ การเลือก CMS ที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันเท่านั้น
ผู้จัดการฝ่ายไอทีต้องการเครื่องมือที่ ใช้งานได้จริง ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการแพลตฟอร์มที่พนักงาน ใช้งานจริง และผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องการเครื่องมือที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตั้งแต่ วันแรก
หากสิ่งใดที่กล่าวมาข้างต้นฟังดูคุ้นเคย เราพร้อมดูแลคุณเสมอ 🤝
เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์ CMS อินทราเน็ตชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณกำจัดความวุ่นวายและเพิ่มระดับประสิทธิภาพการทำงาน แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าควรเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณอย่างไร
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์ CMS สำหรับอินทราเน็ตที่ดีที่สุดของเรา:
1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมในองค์กรด้วยเทคโนโลยี AI
2. SharePoint: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในระดับองค์กรและการผสานรวมกับ Microsoft 365
3. Plone: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันอินทราเน็ตแบบโอเพนซอร์ส ปลอดภัย และปรับแต่งได้
4. ระบบจัดการเนื้อหาแบบคอนกรีต (Concrete CMS): เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาเว็บที่ยืดหยุ่นและฟังก์ชันดิจิทัล
5. อินเทร็กซ์: เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจและการดำเนินงานในที่ทำงานดิจิทัล
6. Axero: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่เรียบง่ายและเครือข่ายสังคมองค์กร
7. Blink: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของพนักงานแนวหน้าและพนักงานเคลื่อนที่
8. MyHub Intranet: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในที่ทำงานดิจิทัลที่เรียบง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
9. Guru: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม
10. Workvivo: เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการทำงานร่วมกันทางสังคม
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต?
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต (CMS)ไม่ควรเพียงแค่ "มีอยู่" ในองค์กรของคุณเท่านั้น—แต่ควรมีบทบาทในการปรับปรุงการสื่อสารของทีมอย่างจริงจัง, รวมศูนย์กระบวนการทำงาน, และเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่า CMS ของคุณมอบคุณค่าที่แท้จริง:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุด เพื่อให้พนักงานของคุณใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: เลือกระบบที่สามารถปรับให้เข้ากับแบรนด์, กระบวนการทำงาน, และความต้องการขององค์กรของคุณได้โดยไม่ต้องใช้การเขียนโค้ดที่ซับซ้อน
- การผสานการทำงานอย่างราบรื่น: รับรองความเข้ากันได้กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft 365, Google Workspace, Slack และแอปพลิเคชันธุรกิจอื่นๆ
- ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่ง: เลือกใช้ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาเอกสาร, ประกาศ, และทรัพยากรของทีมได้อย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ การจัดการโครงการ และการแชร์ไฟล์เป็นไปอย่างราบรื่น
- การจัดการเนื้อหา: ใช้แพลตฟอร์มที่รวมศูนย์การจัดเก็บเอกสารพร้อมการควบคุมเวอร์ชัน, การอนุญาต, และการเผยแพร่ที่ง่ายสำหรับการอัปเดตภายใน
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: เลือกโซลูชันที่มีการเข้ารหัสในตัว การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- ฟังก์ชันการทำงานหลายอุปกรณ์: ลงทุนในระบบจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต (CMS) ที่ทำงานได้บนทุกอุปกรณ์—แล็ปท็อป, เดสก์ท็อป, สมาร์ทโฟน—และให้ทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย
10 โซลูชันซอฟต์แวร์ CMS อินทราเน็ตที่ดีที่สุด
นี่คือการรวบรวมเครื่องมือจัดการเนื้อหาชั้นนำที่เป็นแพลตฟอร์มอินทราเน็ตที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบทรัพยากรภายในองค์กร ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันใน CMS อินทราเน็ตและการจัดการเวิร์กโฟลว์)
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงานในที่เดียว มี โซลูชัน CMS อินทราเน็ตแบบครบวงจร ด้วยการจัดการความรู้ของ ClickUpทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการจะถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นผ่านClickUp Docs ซึ่งสมาชิกทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้ Docs Hub ที่ติดตั้งมาในตัว มอบการเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดใน Workspace ของคุณได้อย่างง่ายดาย และการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีข้อมูลสูญหาย
การสื่อสารยังถูกทำให้เป็นศูนย์กลางด้วยClickUp Chat ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Workspace ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับแพลตฟอร์ม มอบพื้นที่สำหรับการแชร์ไฟล์ สร้างช่องทาง และมีการสนทนาที่ เน้นประเด็นด้วย @mentions หรือความคิดเห็นแบบมีลำดับ
นอกจากนี้ การสนทนาในแชทจะถูกเชื่อมโยงกับงานเฉพาะ ทำให้บริบทพร้อมใช้งานอยู่เสมอClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เป็นผู้ขับเคลื่อน เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ในแชท เพื่อให้คุณตามทันหัวข้อสนทนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น!
ไม่ใช่แค่การคุยกันเฉยๆ คุณสามารถถามคำถาม ClickUp Brain หรืออัปเดตเฉพาะเกี่ยวกับโปรเจ็กต์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกได้ทันที หรือใช้ ClickUp's Connected Search เพื่อดึงไฟล์ที่หายไปแม้จากเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
นอกจากนี้เครื่องมือการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยสูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทำให้การจัดการโครงการตรงตามความต้องการของคุณ สำหรับการใช้งานภายนอก แพลตฟอร์มนี้ ทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่นำเสนอรายการที่ใช้ร่วมกัน แดชบอร์ด และมุมมองเอกสารสาธารณะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดระเบียบเนื้อหาแบบลำดับชั้น ผ่าน Spaces, Folders, Lists, และ Tasks สำหรับการติดตามอย่างละเอียด (สามารถปรับขนาดได้สำหรับทีมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงระดับองค์กร)
- เอกสารการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมการแก้ไขที่สมบูรณ์ การตั้งค่าสิทธิ์รวมถึงการเข้าถึงสำหรับแขก และความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารโดยตรงกับงาน
- การจัดการโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ขอบคุณClickUp Brain ที่นำเสนอการค้นหาที่เชื่อมโยงระหว่างเอกสาร, วิกิ, งาน, และความคิดเห็น พร้อมสรุปโครงการและ 50+ การดำเนินการและทริกเกอร์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การปรับแต่งขั้นสูงบางอย่างต้องอาศัยความเข้าใจทางเทคนิค
- การเชื่อมต่อเครื่องมือของบุคคลที่สามบางประเภทที่เฉพาะเจาะจงอาจต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ClickUp คือหัวใจของธุรกิจเรา—แพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่เราเลือกใช้ เราสามารถรวมการร่วมมือและการรายงานไว้ในระบบเดียว ทำให้ทีมของเราสามารถมองเห็นงานของเราได้ และลูกค้าของเราสามารถมองเห็นสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อธุรกิจของพวกเขาได้
ClickUp คือหัวใจของธุรกิจเรา—แพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่เราเลือกใช้ เราสามารถรวมการร่วมมือและการรายงานไว้ในระบบเดียว ทำให้ทีมของเราสามารถมองเห็นงานของเราได้ และลูกค้าของเราสามารถมองเห็นสิ่งที่เราทำเพื่อธุรกิจของพวกเขาได้
2. SharePoint (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในระดับองค์กรและการผสานรวมกับ Microsoft 365)
Microsoft SharePoint ผสานการจัดการโครงการและอินทราเน็ตของบริษัทคุณเข้าด้วยกัน สร้าง พื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบโต้ตอบ เพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารสมัยใหม่ ในฐานะซอฟต์แวร์อินทราเน็ตระดับองค์กร มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมโดยการรวมการเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันและกระบวนการทำงานไว้ในที่เดียว
แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือ องค์กรที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SharePoint
- โครงสร้างเว็บไซต์แบบร่วมมือ ที่รองรับไฟล์ประเภทต่างๆ, การจัดเก็บข้อมูลขั้นสูง, และพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับแผนกต่างๆ
- การผสานรวม Microsoft 365 อย่างง่ายดาย รับประกันความเข้ากันได้โดยตรงกับ Teams, Outlook, OneDrive และ Power Platform
- การจัดการเอกสารขั้นสูง รวมถึงศูนย์กลางเนื้อหา การควบคุมเวอร์ชัน และการติดตามไฟล์อย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ SharePoint
- แพลตฟอร์มนี้ต้องการความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการนำไปใช้ของเมตาดาตาเพื่อจัดโครงสร้างห้องสมุดที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
- หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม SharePoint อาจกลายเป็นระบบที่รกและไม่เป็นระเบียบ ทำให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ยาก
ราคา SharePoint
- SharePoint (แผน 1): $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Copilot: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน SharePoint
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (5,200+ รีวิว)
💡โบนัส: SharePoint แข่งขันโดยตรงกับ Confluence ของ Atlassian สำหรับตำแหน่งเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด หากต้องการทราบว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณ ลองดูการเปรียบเทียบConfluence กับ SharePointของเรา!
3. Plone (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันอินทราเน็ตแบบโอเพนซอร์ส ปลอดภัย และปรับแต่งได้)
Plone เป็น ระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส ที่สร้างขึ้นเพื่อโซลูชันอินทราเน็ตที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถนำไปใช้งานได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น ระบบจัดการเนื้อหาเต็มรูปแบบ,ระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้, หรือใช้กับส่วนติดต่อผู้ใช้ที่พัฒนาด้วย React นอกจากนี้ยังรองรับการพัฒนาแบบกำหนดเองผ่าน REST APIs
คุณจะพบว่า Plone เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ หน่วยงานรัฐบาล โรงเรียน และ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Plone
- ความปลอดภัยระดับองค์กร มอบการป้องกันที่แข็งแกร่งพร้อมการอนุญาตผู้ใช้ที่ละเอียด การเข้าถึงตามบทบาท และการปฏิบัติตาม WCAG 2.0/Section 508
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ พร้อมกระบวนการตรวจสอบ, บทบาทผู้ใช้หลายระดับ, และการควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาด้วยการออกแบบที่ปรับขนาดได้
- การผสานการทำงานขั้นสูง ช่วยเชื่อมต่อกับ Active Directory, LDAP ได้อย่างราบรื่น และรองรับการใช้งานร่วมกับ CRM, Salesforce และ Oracle
ข้อจำกัดของ Plone
- ผู้เริ่มต้นมักจะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- การแคชต้องปรับปรุง เนื่องจากต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบและทำความสะอาด
ราคาของ Plone
- ใบอนุญาตฟรีสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือไม่เชิงพาณิชย์
การให้คะแนนและรีวิวใน Plone
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
⚡คุณทราบหรือไม่: Plone อยู่ในอันดับ2%แรกของโครงการโอเพนซอร์สทั่วโลก
4. ระบบจัดการเนื้อหาคอนกรีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาเว็บที่ยืดหยุ่นและฟังก์ชันดิจิทัล)
Concrete CMS เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถจัดการเนื้อหาดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ด้วยการติดตั้งที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม ทำให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นบน Windows, macOS และ Linux
การออกแบบแบบโมดูลาร์ ของเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาได้โดยตรงบนเว็บไซต์
ไม่ว่าคุณจะเป็นเอเจนซีสร้างสรรค์หรือธุรกิจขนาดเล็ก เครื่องมือนี้ช่วยคุณสร้างและเผยแพร่เนื้อหาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีนักพัฒนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบจัดการเนื้อหาคอนกรีต
- เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับแผนกต่างๆ การกำหนดเป้าหมายตามบทบาท และการกระจายข้อมูลแบบไดนามิก
- โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยขั้นสูง พร้อมการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด การผสานรวมระบบ SSO และการปฏิบัติตามมาตรฐานองค์กร
- การจัดการไซต์ที่ปรับขนาดได้ ช่วยเหลือโดยแดชบอร์ดกลาง, แบรนด์ที่สม่ำเสมอ, การสนับสนุนหลายภาษา, และกระบวนการอนุมัติมาตรฐาน
ข้อจำกัดของระบบจัดการเนื้อหาคอนกรีต
- เช่นเดียวกับโครงการโอเพนซอร์สหลาย ๆ โครงการ เอกสารประกอบมักจะล่าช้ากว่าโค้ด
- แพลตฟอร์มต้องการส่วนเสริมและธีมเพิ่มเติมในตลาด
ราคาของระบบจัดการเนื้อหาคอนกรีต
- เริ่มต้น: $4. 99/เดือน
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้แก้ไขเว็บไซต์ 5 แห่ง
- ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) แบบกำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของระบบจัดการเนื้อหาคอนกรีต
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:เมื่อสร้างวิกิของบริษัทคุณ ให้ใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด วิธีนี้จะช่วยให้ทุกอย่างโปร่งใสและสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากมีบางอย่างไม่เหมาะสม
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพโซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
5. Intrexx (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจและการดำเนินงานในที่ทำงานดิจิทัล)
Intrexx เป็น แพลตฟอร์มแบบ low-code ที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการเว็บแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องการ พอร์ทัลหรือแพลตฟอร์มอินทราเน็ตโซเชียล และรองรับหลายภาษา เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ Intrexx
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน พร้อมตัวออกแบบกระบวนการแบบลากและวาง, ตัวกระตุ้นตามเหตุการณ์, และตรรกะที่สามารถปรับแต่งได้
- การรวมข้อมูลขั้นสูง สำหรับการซิงค์กับฐานข้อมูลหลายระบบ เช่น SQL และ Oracle รวมถึง API ของบุคคลที่สามและการสร้างดัชนีอัตโนมัติ
- การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ยืดหยุ่น ด้วยเครื่องมือ low-code, แอปพลิเคชันที่ปรับแต่งเฉพาะแผนก และการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Intrexx
- การแก้ไขข้อผิดพลาดและการทดสอบคุณสมบัติต้องการการปรับปรุง
- ความเป็นไปได้น้อยที่จะนำส่วนประกอบของแอปพลิเคชันไปใช้ซ้ำสำหรับโซลูชันอื่น
ราคาของ Intrexx
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Intrexx
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (60 รีวิว)
⚡คุณรู้หรือไม่:United Planet ทีมผู้อยู่เบื้องหลัง Intrexx เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายยุค 90 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทต่างๆ เพิ่งเริ่มเรียนรู้วิธีการแปลงกระบวนการทางธุรกิจในชีวิตประจำวันให้เป็นดิจิทัล
6. Axero (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ง่ายขึ้นและการสร้างเครือข่ายสังคมในองค์กร)
Axero ผสมผสานระบบการจัดการเนื้อหา กับ เครือข่ายสังคมองค์กร นำเสนอโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับการติดตั้งทั้งบนคลาวด์และภายในองค์กร
ด้วยการกำหนดค่าเว็บไซต์ที่จัดการได้ง่าย จึงสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรม ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาโซลูชันดิจิทัลที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
คุณสมบัติเด่นของ Axero
- เครือข่ายสังคมองค์กร พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามการมีส่วนร่วมแบบใช้คะแนน, เหรียญตราความสำเร็จ, และโปรไฟล์ผู้ใช้แบบโต้ตอบ
- พื้นที่ทำงานร่วมกัน ที่มีพื้นที่เฉพาะสำหรับแต่ละแผนก, การกล่าวถึงบุคคล (@mentions), การสร้างเนื้อหาโดยไม่ต้องพึ่งฝ่ายไอที, และปฏิทินที่ผสานรวม
- การจัดการเนื้อหาขั้นสูง รองรับการอัปโหลดแบบลากและวาง, การติดตามประวัติไฟล์, การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง, และการจัดทำดัชนีโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Axero
- แม่แบบจำนวนมากที่มีอยู่ในคลังทรัพยากรนั้นล้าสมัยแล้ว
- ฟังก์ชันแผนผังองค์กรทำงานเฉพาะบนพื้นฐานของ 'ใครรายงานต่อใคร' เท่านั้น; มันไม่ได้แสดงแผนกและหน่วยงานย่อยอย่างชัดเจน
ราคาของ Axero
- คลาวด์ มาตรฐาน, พรีเมียม, เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามตกลง
- มาตรฐาน, พรีเมียม, เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามตกลง
- ที่สถานที่ของคุณ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- มาตรฐาน, พรีเมียม, เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Axero
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
⚡คุณทราบหรือไม่: Axero มีฟีเจอร์เกมมิฟิเคชันที่พนักงานสามารถสะสมคะแนนจากการใช้งานแพลตฟอร์ม (แหล่งที่มา:Axero)
7. Blink (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของพนักงานแนวหน้าและพนักงานเคลื่อนที่)
Blink เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก ออกแบบมาเพื่อ ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าและพนักงานที่ต้องทำงานผ่านมือถือ ในอุตสาหกรรมเช่นการดูแลสุขภาพและค้าปลีก. มันรวมฐานความรู้ ช่องทางการสื่อสาร และทรัพยากร (เช่น สลิปเงินเดือน) ไว้ในแอปเดียว ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับ ทีมที่กระจายตัวให้เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้.
คุณสมบัติเด่นของ Blink
- เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น ฟีดเนื้อหาส่วนบุคคล ระบบให้คำชมเชย และแบบสำรวจภายในองค์กรที่ออกแบบสำหรับใช้งานบนมือถือเป็นหลัก
- โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่ปลอดภัย พร้อมอินเทอร์เฟซแชทที่ได้แรงบันดาลใจจากโซเชียลมีเดีย, การส่งข้อความกลุ่มและส่วนตัว, การแชร์มัลติมีเดีย, และการประชุมเสียง/วิดีโอ
- ศูนย์รวมเนื้อหาแบบครบวงจร เข้าถึงนโยบายบริษัท การรายงานเหตุการณ์ และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่แบบดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของการกระพริบตา
- การแจ้งเตือนอาจทำให้เสียสมาธิหากไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง
- คุณไม่สามารถค้นหาข้อความก่อนหน้าในแชทได้ และไม่มีคลังไฟล์/รูปภาพที่ส่งไปแล้ว
การตั้งราคาแบบกะพริบตา
- ธุรกิจ: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นแบบรวดเร็ว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: 4. 7/5 (110+ รีวิว)
⚡คุณทราบหรือไม่: ประมาณ 80% ของแรงงานทั่วโลกทำงานโดยไม่มีโต๊ะทำงาน—ซึ่งตรงกับประเภทของพนักงานที่ Blink ให้การสนับสนุน (ที่มา:Boston Consulting Group)
8. MyHub อินทราเน็ต (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในที่ทำงานดิจิทัลที่เรียบง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ด)
MyHub Intranet เป็น แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ช่วยให้การ สื่อสารภายในองค์กร ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เครื่องมือบนคลาวด์นี้ติดตั้งง่ายและยังสามารถปรับแต่งแบรนด์ได้ตามต้องการ
ด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น คุณสามารถสร้างสถานที่ทำงานดิจิทัลที่เข้าถึงได้ง่ายและทำหน้าที่เป็นระบบจัดการความรู้แบบบริการตนเองสำหรับทีมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ MyHub Intranet
- เครื่องมือสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ในทีม, รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนผู้ใช้, การส่งข้อความโดยตรง, และการจัดการงาน
- การจัดการเนื้อหาที่ง่ายดาย ด้วยตัวแก้ไขแบบ WYSIWYG, เทมเพลตเนื้อหา และการเผยแพร่ไม่จำกัด
- การวิเคราะห์เชิงลึก นำเสนอตัวเลือกการรายงานการจัดการ, การติดตามกิจกรรมของผู้ใช้, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเนื้อหา
ข้อจำกัดของ MyHub Intranet
- แอปต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อจำลองเวอร์ชันเว็บไซต์
- คุณสมบัติการออกแบบ/การจัดรูปแบบบางอย่างอาจดูไม่ราบรื่นนัก
ราคา MyHub Intranet
- ราคาตามความต้องการ
MyHub Intranet คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
9. กูรู (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม)
Guru เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการในการสื่อสารของทีมคุณ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันรวมศูนย์และรักษาความปลอดภัยในการแบ่งปันความรู้ ในขณะที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานขององค์กรได้อย่างลงตัว
ออกแบบมาสำหรับ ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้—เช่น ฝ่ายบริการลูกค้า, ฝ่ายขาย, และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล—ภายใน ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง Guru เปลี่ยนข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทุนทางปัญญาและการเข้าถึงข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Guru
- การจัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมการค้นหาในระดับองค์กร, ข้อเสนอเนื้อหา, และการผสานรวมกับ GuruGPT
- การตรวจสอบเนื้อหา ผ่านระบบเนื้อหาที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ, ตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือ, และสิทธิ์การแก้ไขที่ควบคุม
- การวิเคราะห์อัจฉริยะ เพื่อติดตามการใช้งาน ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา พร้อมคำแนะนำจาก AI เพื่อปรับปรุงผลกระทบของเนื้อหา
ข้อจำกัดของกูรู
- ฟังก์ชันการค้นหาอาจแสดงผลลัพธ์จำนวนมากจนเกินไปในบางครั้ง
- ขาดคุณสมบัติในการจัดการข้อมูลปริมาณมาก
การตั้งราคาแบบกูรู
- ครบจบในหนึ่งเดียว: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของกูรู
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (550+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เพิ่มพูนความรู้ภายในองค์กรของคุณด้วยการฝังมันเข้าไปในกระบวนการทำงานของทีมโดยตรง สร้างวิกิของทีมที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงาน โครงการ และไทม์ไลน์ เพื่อให้ข้อมูลสำคัญอยู่ห่างเพียงคลิกเดียว
10. Workvivo (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการทำงานร่วมกันทางสังคม)
Workvivo คือ แพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงาน ที่เปลี่ยนการสื่อสารภายในองค์กรให้กลายเป็น สถานที่ทำงานดิจิทัลแบบเรียลไทม์ที่เน้นสังคมเป็นอันดับแรก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Workvivo ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เชื่อมโยง มีส่วนร่วม และทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยัง รองรับการผสานรวม API ที่ทรงพลัง และทำงานบน สถาปัตยกรรมบนคลาวด์ เพื่อความยืดหยุ่นและขยายขนาดได้มากขึ้น
องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จะชื่นชมความหลากหลายของ Workvivo ในการจัดการเนื้อหาที่เป็นของบริษัท
คุณสมบัติเด่นของ Workvivo
- เครื่องมือการมีส่วนร่วมขั้นสูง เช่น ฟีดกิจกรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากโซเชียลมีเดีย ระบบการยกย่องจากเพื่อน บัตรเกียรติยศ และพื้นที่ชุมชน
- พื้นที่ทำงานร่วมกัน ที่มีกลุ่มตามความสนใจ, ไดเรกทอรีพนักงาน, และการสำรวจที่ผสานรวม
- แพลตฟอร์มวิเคราะห์อัจฉริยะ ติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน วัดผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์การโต้ตอบกับเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Workvivo
- เครื่องมือนี้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เหมาะสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกลหรือในภาคสนาม
- ไม่ใช่ทุกอย่างใน Workvivo จะมีแจ้งเตือน ดังนั้นคุณอาจพลาดการอัปเดตที่สำคัญ
ราคาของ Workvivo
- แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Workvivo
- G2: 4. 8/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
⚡คุณทราบหรือไม่:แพลตฟอร์ม Workvivoรองรับ Workvivo TV ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถถ่ายทอดข้อมูลอัปเดตต่าง ๆ บนจอแสดงผลในล็อบบี้สำนักงาน โรงอาหาร และพื้นที่โรงงานได้
นำทีมของคุณมาทำงานร่วมกันด้วยระบบ Intranet CMS ของ ClickUp
เครื่องมือ CMS สำหรับอินทราเน็ตจะไม่มีประโยชน์เลยหากไม่มีความร่วมมือ เราได้ครอบคลุมเครื่องมือเหล่านี้ 10 รายการอย่างละเอียดที่นี่เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ
แต่สิ่งที่เราชื่นชอบที่สุดคือโซลูชันแบบครบวงจร: ClickUp!
ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอาจเก่งในบางด้าน เช่น การรวมเอกสารหรือการทำให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น ClickUp ได้ยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้นด้วยการผสานฟีเจอร์เหล่านี้เข้าไว้ในระบบการจัดการโครงการแบบครบวงจร
ไม่ต้องสลับแอปไปมาเพื่อติดตามงาน, แชร์เอกสาร, หรือคุยกับทีมของคุณอีกต่อไป ด้วยระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 ระบบ, ClickUp ทำให้ทุกแอปที่คุณต้องการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น. นอกจากนี้, ผู้ช่วย AI ของมันยังช่วยคุณจัดการเนื้อหาได้ในที่เดียวแบบเรียลไทม์.
ลงทะเบียนบน ClickUpและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดผ่านการร่วมมือในทีมอย่างไร้รอยต่อ!