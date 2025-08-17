8 อันดับทางเลือกของ FogBugz สำหรับการติดตามข้อบกพร่องและการจัดการโครงการแบบ Agile

ติดอยู่กับระบบติดตามบั๊กที่ช้ากว่าการทำงานของคุณ?
หากอินเทอร์เฟซที่ล้าสมัยและขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากของ FogBugz กำลังฉุดรั้งทีม Agile ของคุณไว้ คุณไม่ได้เผชิญปัญหานี้เพียงคนเดียว การพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การออกแบบที่ใช้งานง่าย และเครื่องมือที่ ช่วยเร่ง กระบวนการของคุณอย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำให้ช้าลง
คุณต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวซึ่งรองรับการติดตามข้อบกพร่อง, เรื่องราวของผู้ใช้, การวางแผนสปรินต์, การตรวจสอบโค้ด, และการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน โดยไม่มีอุปสรรค
ทางเลือกของ FogBugz เหล่านี้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงที่ต้องการส่งมอบงานได้เร็วขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
มาดูเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณติดตามปัญหาและงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางเลือกฟรีสำหรับ FogBugz ในพริบตา
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ FogBugz สำหรับกระบวนการทำงานและโครงสร้างทีมที่แตกต่างกัน:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก หน่วยงาน และองค์กรที่ต้องการการจัดการโครงการแบบอไจล์และการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจร
|มุมมองที่ปรับแต่งได้, ความช่วยเหลือจาก AI, แผนภูมิสปรินต์, แม่แบบ, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, การทำงานร่วมกันในทีม, ระบบอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|จิรา
|องค์กรขนาดใหญ่และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำลังมองหาการติดตามข้อบกพร่องและปัญหา
|กระดานคัมบัง, การรายงานแบบอไจล์, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, การติดตามปัญหาและข้อบกพร่อง, การผสานรวมเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7. 53 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|YouTrack
|ทีม Agile และนักพัฒนาเดี่ยวที่ต้องการระบบติดตามปัญหาและกระบวนการทำงานแบบ Agile
|กระดานอไจล์ (Scrum, Kanban), การค้นหาอัจฉริยะ, การติดตามเวลา, การรายงาน, ความช่วยเหลือจาก AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4. 40/ผู้ใช้/เดือน
|เชิงเส้น
|ทีมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่ต้องการการจัดการสปรินต์และการติดตามปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
|วงจรและโครงการ, แผนงาน, การติดตามปัญหา (บั๊ก, ฟีเจอร์, งาน), การออกแบบที่เน้นคีย์บอร์ดเป็นหลัก, Linear AI, การผสานกับ GitHub,
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|Zoho BugTracker
|ทีมพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบนิเวศของ Zoho
|การส่งบัก, ฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้, รายงาน. อัตโนมัติ, การติดตามเวลา, แชทในตัว, การแชร์ไฟล์, การจัดการ SLA
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|กิตลาบ
|ทีม DevOps ที่ต้องการการจัดการวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร
|การจัดการซอร์สโค้ด (Git repositories), CI/CD pipelines, การติดตามปัญหา, epic, แผนงาน, กระดาน Kanban, การสแกนความปลอดภัย (SAST, DAST), GitLab Duo
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|งานค้าง
|ทีมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำลังมองหาเครื่องมือวางแผนสปรินต์และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม
|การจัดการงาน, การติดตามข้อบกพร่อง, แผนภูมิแกนต์, แผนภูมิการลดภาระงาน, ที่เก็บ Git และ SVN, วิกิ, การแชร์ไฟล์, กระดานคัมบัง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35 ต่อเดือน
|Trello
|บุคคลและทีมที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบงานและโครงการอย่างง่ายและชัดเจนด้วยกระดานสไตล์คัมบัง
|กระดาน, รายการ, บัตร, รายการตรวจสอบ, ไฟล์แนบ, พลังเสริม, ระบบอัตโนมัติ (บัตเลอร์), แม่แบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทน FogBugz?
แม้ว่า FogBugz จะให้บริการทีมต่างๆ ได้ดีสำหรับการติดตามข้อบกพร่องขั้นพื้นฐาน แต่ผู้ใช้หลายคนพบว่าข้อจำกัดของมันน่าหงุดหงิด มันก็เหมือนกับการใช้โทรศัพท์บ้านในปัจจุบัน—มันใช้งานได้ แต่คุณกำลังพลาดความสามารถสมัยใหม่มากมาย
นี่คือข้อบกพร่องบางประการของเครื่องมือติดตามปัญหา:
- อินเทอร์เฟซล้าสมัย: การออกแบบที่ล้าสมัยของ FogBugzขาดแดชบอร์ดแบบ Agile ที่ทันสมัย การนำทางที่ใช้งานง่าย และทางลัดคีย์บอร์ด ทำให้ทีมทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซให้ความรู้สึกโบราณและขาดประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้เหมือนเครื่องมือสมัยใหม่
- ระบบนิเวศน์การผสานการทำงานที่จำกัด: แม้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมเวอร์ชันอย่าง Git ได้ แต่ Fogbugz ก็ไม่ได้มีระบบนิเวศน์ของแอปพลิเคชันที่หลากหลาย (เช่น Slack, Google Workspace, CI/CD, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ฯลฯ) เหมือนกับเครื่องมือสมัยใหม่
- ขาดองค์ประกอบสำคัญของการทำงานแบบ Agile: แม้ว่าจะมีฟีเจอร์การวางแผนสปรินต์ขั้นพื้นฐาน, คะแนนเรื่องราว, และแผนภูมิการเผาไหม้ แต่ FogBugz ไม่มีฟีเจอร์การติดตามความเร็วอัตโนมัติ, การจัดเส้นทางตั๋วด้วย AI, มุมมองพอร์ตโฟลิโอข้ามทีม, หรือเวิร์กโฟลว์ Agile ที่ปรับแต่งได้
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับ: ราคาต่อผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเครื่องมืออื่น ๆ มีคุณสมบัติมากกว่าในราคาที่ต่ำกว่า หรือแม้กระทั่งมีระดับการใช้งานฟรี
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่อ่อนแอ: มีการสนับสนุนที่จำกัดสำหรับรายงานที่กำหนดเองและมีความสามารถในการมองเห็นที่น้อยมากในความคืบหน้าของสปรินต์, แนวโน้มของบั๊ก, หรือประสิทธิภาพของทีม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: จำได้ไหมกับ Y2K—บั๊กวันสิ้นโลกที่ทำให้ทุกคนคิดว่าคอมพิวเตอร์จะล่มตอนเที่ยงคืนในปี 2000? ในขณะที่โลกยังคงหมุนต่อไป FogBugz ก็ถือกำเนิดขึ้นในปีเดียวกันนั้น นั่นหมายความว่ามันมีอยู่ตั้งแต่ตอนที่แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ยังเป็นของใช้ทั่วไป! ในวงการเทคโนโลยี นั่นถือว่าเก่าแก่มากเลยทีเดียว และเช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ในยุค Y2K, FogBugz ก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงอายุของมันแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาสมัยใหม่ที่ต้องการเครื่องมือติดตามบั๊กที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบริหารโครงการแบบ Scrum
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ FogBugz สำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile
ทำไมต้องกำจัดแมลงเต่าทองด้วยเครื่องมือที่เทอะทะ ในเมื่อมีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยที่ช่วยให้คุณทำได้มากกว่า? นี่คือทางเลือกยอดนิยมของ FogBugz สำหรับการจัดการปัญหาแบบ Agile และการบริหารโครงการสำหรับทีมพัฒนา
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบอไจล์ครบวงจร)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ทันสมัย ขยายได้ และมีความร่วมมือสูงสำหรับ FogBugz ให้กับทีมพัฒนาของคุณ เรามีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณ
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับงานของคุณ, ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile, นักพัฒนา, และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการติดตามปัญหา, การจัดการโครงการ, และการร่วมมือของทีมภายในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณบันทึก จัดสรร และจัดลำดับความสำคัญของบั๊กหรือเรื่องราวของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสถานะ ฟิลด์ และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ทีมสามารถปรับเวิร์กโฟลว์ให้ เหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกประเภท
ClickUp สำหรับทีม Agileช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น (กระดาน Scrum, เลน Kanban หรือการผสมผสานที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมของคุณ) เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย AI และระบบอัตโนมัติ
ฟีเจอร์ AI และระบบอัตโนมัติอันทรงพลังของ ClickUp ช่วยขจัดงานที่ซ้ำซากและไร้สาระ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลงานได้อย่างเต็มที่
ClickUp Brainจะมอบหมายตั๋ว อัปเดตสปรินต์และงาน ปรับปรุงงานค้างของคุณโดยอัตโนมัติ และยังสามารถเปลี่ยนการทบทวนย้อนหลัง การตรวจสอบ PRD และการสนทนาใน Slack ให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริง พร้อมเจ้าของที่ชัดเจนและขั้นตอนถัดไป และ ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน—คำขอดึงไฟล์และลิงก์โครงการจะแสดงขึ้นในที่ที่คุณต้องการเสมอ เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องเดาอีกต่อไป
ด้วยClickUp Automations การดำเนินการซ้ำๆ เช่น การมอบหมายบั๊ก การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเกิดขึ้นทันที—ช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพ และทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน
การจัดการสปรินต์ให้เป็นเรื่องง่าย
โมดูลClickUp Sprintsถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile เพื่อติดตามความคืบหน้า ดูสิ่งที่ติดขัด และจัดการงานค้างของสปรินต์ ทั้งหมดในที่เดียว
- วางแผนสปรินต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประมาณค่าสตอรี่พอยต์และกำหนดเวลา
- รักษาความคล่องตัวด้วยการปรับแผนตามความสามารถของทีม และเปลี่ยนงานระหว่างสปรินต์ได้อย่างรวดเร็ว
- ประหยัดเวลาในการรายงานด้วยการประชุมสั้นประจำวันและการอัปเดตงานที่สร้างโดยอัตโนมัติด้วย AI
- ติดตามความคืบหน้าด้วยบัตรแดชบอร์ดสปรินต์เช่น สปรินต์เวลอกซิตี้, สปรินต์เบิร์นดาวน์, และรายงานสปรินต์เบิร์นอัพ
คุณยังสามารถกำหนดค่าClickUp Autopilot Agentsเพื่อตรวจสอบและรายงานกิจกรรมของโครงการหรือสปรินต์สำหรับทริกเกอร์เฉพาะ เช่น การเสร็จสิ้นของงาน การอัปเดตสถานะของปัญหา หรือการรายงานข้อบกพร่องใหม่
การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นสำหรับทุกทีม
ClickUp ไม่ได้มีไว้สำหรับทีมซอฟต์แวร์เท่านั้นทีมบริหารโครงการสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนด้วยการเชื่อมโยงงาน, งานย่อย, และรายการตรวจสอบ—ทำให้การระบุอุปสรรคเป็นเรื่องง่าย
แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบและตัวเลือกมุมมองมากกว่า 15 แบบ เช่น มุมมองรายการ มุมมองคัมบัง มุมมองปฏิทิน และมุมมองไทม์ไลน์ ช่วยให้การประสานงานข้ามสายงานเป็นเรื่องง่าย อัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยรายงานรายละเอียดผ่านแดชบอร์ด ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้
ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นของ ClickUp สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับทุกสิ่งตั้งแต่ทีมขนาดเล็กที่คล่องตัวไปจนถึงทีมวิศวกรรมที่กระจายอยู่ทั่วโลก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้งานค้างเป็นระบบ เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงด้วย ClickUp Brain
- ผสานการทำงานกับ GitHub, GitLab, Bitbucket และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงการคอมมิต, คำขอดึง, และการตรวจสอบโค้ดโดยตรงกับงาน
- ปรับแต่งข้อมูลงานโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการติดตามข้อบกพร่อง, คำขอฟีเจอร์, และขั้นตอนการพัฒนา
- สร้างและจัดการเอกสารโครงการ วิกิ เรื่องราวผู้ใช้ และฐานความรู้ภายในองค์กรด้วยClickUp Docsแบบร่วมมือกัน
- สื่อสารอย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chatที่ติดตั้งมาในตัวสำหรับทุกงานและทุกโครงการ
- สร้างภาพและแปลงสถาปัตยกรรม, การทบทวน, และกระบวนการทำงานให้เป็นงานโดยใช้ClickUp Whiteboardsและ Mind Maps
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งหมดนั้นมากเกินไปในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,300+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ClickUp มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายอย่างยิ่ง ช่วยให้เราสามารถจัดการทั้งกระบวนการทำงานแบบ Agile และ Waterfall ได้อย่างสะดวก ปรับตัวเข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบ แพลตฟอร์มนี้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้สูง กำหนดค่าได้อย่างรวดเร็ว และอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมาย เช่น แดชบอร์ด ฟิลด์ที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย ความสามารถในการใช้งานของมันโดดเด่นจริงๆ — แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การนำไปใช้ในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกแผนก
ClickUp มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายอย่างยิ่ง ช่วยให้เราสามารถจัดการทั้งเวิร์กโฟลว์แบบ Agile และ Waterfall ได้อย่างสะดวก ปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบตามความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละทีม แพลตฟอร์มนี้มีความเป็นธรรมชาติสูง กำหนดค่าได้อย่างรวดเร็ว และอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมาย เช่น แดชบอร์ด ฟิลด์ที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย ความสามารถในการใช้งานของมันโดดเด่นจริงๆ — แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การนำไปใช้ในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกแผนก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "Scrum" ในแนวคิด Agile ไม่ได้มาจากเทคโนโลยี—แต่มาจากกีฬารักบี้! เช่นเดียวกับที่ผู้เล่นรวมกลุ่มกันและเคลื่อนบอลไปข้างหน้าด้วยกัน ทีม Scrum ก็ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง Agile ยืมชื่อนี้มาใช้เพื่อเน้นย้ำถึงการทำงานเป็นทีม การสร้างแรงผลักดัน และการตัดสินใจที่รวดเร็ว
2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและติดตามการพัฒนาซอฟต์แวร์)
Jira เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่ ด้วยการออกแบบโดย Atlassian ที่ยึดหลักเวิร์กโฟลว์แบบ Agile เป็นหัวใจหลัก Jira ช่วยให้ทีมสามารถควบคุมทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผนสปรินต์ การจัดการงานค้าง การติดตามบั๊ก ไปจนถึงการปล่อยเวอร์ชันใหม่
Jira ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือที่นักพัฒนาใช้อยู่แล้ว ตั้งแต่แพลตฟอร์มการควบคุมแหล่งที่มาอย่าง GitHub และ Bitbucket ไปจนถึงเครื่องมือ CI/CD และชุดทดสอบ Jira ทำหน้าที่เป็น ศูนย์บัญชาการกลาง ที่รวบรวมการอัปเดตและบริบทจากทั่วทั้งระบบเทคโนโลยีของคุณ
ต่างจากเครื่องมือรุ่นเก่าอย่าง FogBugz, Jira มอบประสบการณ์ที่ทันสมัย, สามารถปรับขนาดได้, และปรับแต่งได้มากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ใช้ประเภทปัญหาขั้นสูง เช่น อีปิค, บัก, และเรื่องราวของผู้ใช้ ที่ปรับให้เหมาะกับการพัฒนาแบบอไจล์
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆด้วยกฎที่กำหนดเองเพื่อปิดปัญหาโดยอัตโนมัติหรือมอบหมายตั๋วใหม่
- ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ Bitbucket, GitHub และเครื่องมือ CI/CD เพื่อให้มองเห็นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่โค้ดจนถึงการปรับใช้
- วางแผนสปรินต์, จัดระเบียบงานค้าง, และติดตามความสำเร็จด้วยเทมเพลตและแผนงานแบบอไจล์ที่มีมาให้ในตัว
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปประเด็น สร้างเนื้อหา และรับคำแนะนำที่ชาญฉลาด
ข้อจำกัดของ Jira
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจรู้สึกซับซ้อนเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Jira โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $7. 53/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $13.53/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (15,200+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังใช้ Jira อยู่แล้วแต่ต้องการความยืดหยุ่นของ ClickUp? คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด—ใช้เครื่องมือนำเข้า Jira ของ ClickUpเพื่อนำปัญหา โครงการ และเวิร์กโฟลว์ของคุณเข้ามาได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ปรับแต่งได้ตามต้องการ และช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
📮 ClickUp Insight: การประชุมจุดประกายนวัตกรรมและขับเคลื่อนการลงมือทำ—เมื่อมันได้ผลจริง แต่ในความเป็นจริง? พนักงานเกือบครึ่งหนึ่งเสียเวลาอันมีค่าไปกับการติดต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อขอคำตอบที่พวกเขาควรมีอยู่แล้ว สร้างการขัดจังหวะอย่างต่อเนื่องในที่ทำงาน
การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpและClickUp Brainช่วยขจัดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายจากการทำงานซ้ำซ้อนด้วยการมอบคำตอบที่รวดเร็วและขับเคลื่อนด้วย AI จากระบบดิจิทัลทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ บันทึกการประชุม คลิปที่บันทึกไว้ หรือการเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม ทุกสิ่งสามารถค้นหาได้กลายเป็นความรู้ที่เข้าถึงได้—ทำให้ไม่มีใครต้องเสียเวลาในการตามหาข้อมูลจากเพื่อนร่วมทีมอีกต่อไป
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อคนต่อปี—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
📖 อ่านเพิ่มเติม:การจัดการโครงการด้วย Jira: คู่มือฉบับสมบูรณ์
3. YouTrack (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปัญหาและการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบอไจล์)
YouTrack เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและการติดตามปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถ ปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้ง—ทีมไม่จำเป็นต้องถูกบังคับให้ใช้ขั้นตอนการทำงานที่ตายตัว
คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตั้งแต่ฟิลด์ปัญหาและเวิร์กโฟลว์ไปจนถึงคำสั่งและรายงาน เครื่องมือนี้สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณได้จริง ไม่ใช่คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือ ในขณะที่ยูทบักซ์ (FogBugz) แค่ติดตามบั๊กโดยไม่มีความคล่องตัวและความลึกซึ้ง ยูแทร็ก (YouTrack) โดยเจ็ตบรายส์ (JetBrains) รองรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการPLOYMENT ด้วยความชัดเจนและควบคุมได้มากขึ้น
YouTrack ดึงดูดใจเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาของ JetBrains อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ YouTrack
- จัดตั้งบอร์ดแบบคล่องตัวพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับ Scrum, Kanban หรือวิธีการแบบผสมผสาน
- ใช้การค้นหาอัจฉริยะและการอัปเดตตามคำสั่งเพื่อจัดการงานอย่างรวดเร็ว
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้โดยตรง เพื่อตรวจสอบความพยายามในแต่ละสปรินต์
- สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานของทีม
- ใช้ ความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปการสนทนา สร้างคำตอบ และสร้างงาน
ข้อจำกัดของ YouTrack
- หน้าตาการใช้งานอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ทีมพัฒนาหรือทีมควบคุมคุณภาพ
- แม้ว่าจะทรงพลัง แต่ภาษาที่ใช้ในการค้นหาขั้นสูงอาจมีเส้นทางการเรียนรู้
ราคา YouTrack
- ฟรี
- ผู้ใช้มากกว่า 11 คนขึ้นไป: $4.40/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว YouTrack
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง YouTrack อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ YouTrack คือความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้ ฉันสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับกระบวนการติดตามโครงการเฉพาะได้ ซึ่งทำให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากขึ้น
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ YouTrack คือความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน ฉันสามารถปรับแต่งให้สะท้อนกระบวนการติดตามโครงการเฉพาะได้ ซึ่งทำให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพและปรับให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคลได้มากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ YouTrack ที่ดีที่สุด
4. ลำดับเชิงเส้น (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูลแบบตรงไปตรงมา การแทรก และการลบ)
Linear ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมสมัยใหม่ที่ต้องการใช้เวลาให้น้อยลงกับการจัดการเครื่องมือ และใช้เวลาให้มากขึ้นกับการส่งมอบโค้ด
มันมีความยอดเยี่ยมในการดำเนินการข้ามข้อมูล การแทรก และการลบข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งหมายความว่ามันง่ายมากที่จะเคลื่อนผ่านงานต่าง ๆ อัปเดตสถานะ มอบหมายงาน และลบหรือเก็บถาวรรายการที่ไม่เกี่ยวข้อง
ด้วยการผสานการทำงานกับ Git อย่างไร้รอยต่อ คุณสามารถซิงค์การคอมมิต, PRs, และสาขาต่างๆ กับปัญหาต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ คุณยังได้รับการวางแผนตามรอบ (เวอร์ชันของ Linear สำหรับสปรินต์), การติดตามความเร็วในตัว, และการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
Linear AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ สามารถคัดกรองบั๊กที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ ร่างคำอธิบายปัญหา และช่วยจัดการงานค้างของคุณโดยการระบุปัญหาที่คล้ายคลึงกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบเชิงเส้น
- นำทางด้วยอินเทอร์เฟซที่รวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบโดยใช้คีย์ลัดสำหรับทุกการกระทำ
- ทำให้การพัฒนาของคุณเป็นระบบอัตโนมัติด้วย Cycles ซึ่งจัดการการปล่อยเวอร์ชันและงานค้างให้คุณ
- จัดการสปรินต์ แผนงาน และติดตามปัญหาด้วยเวิร์กโฟลว์ในตัว
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการผสานการทำงานกับ GitHub/GitLab อย่างไร้รอยต่อ
- ทำให้การจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์เป็นอัตโนมัติเพื่อให้งานสะอาด มีจุดมุ่งหมายชัดเจน และสามารถดำเนินการได้
ข้อจำกัดเชิงเส้น
- อาจรู้สึกจำกัดสำหรับความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่หรือทีมที่ต้องพึ่งพาการปรับแต่งอย่างหนัก
- คุณสมบัติการรายงานมีความครอบคลุมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือก Linearที่มุ่งเน้นองค์กรมากกว่า
การกำหนดราคาแบบเส้นตรง
- ฟรี
- พื้นฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวเชิงเส้น
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:หนึ่งวันในชีวิตของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
5. Zoho BugTracker (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามบั๊กและการแก้ไขปัญหา)
ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่พยายามทำทุกอย่างในคราวเดียว Zoho BugTracker มุ่งเน้นเฉพาะ การแก้ไขปัญหา อย่างชัดเจน มันมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย—แม้แต่สำหรับทีมที่ไม่ต้องการเสียเวลาเรียนรู้ระบบที่ซับซ้อนเกินไปอีกระบบหนึ่ง
ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho ที่ครอบคลุม ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาตัวนี้เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจที่ใช้แอปพลิเคชัน Zoho อื่น ๆ ตั้งแต่การบันทึกบั๊ก การมอบหมายความรับผิดชอบ ไปจนถึงการติดตามการแก้ไข และการวิเคราะห์หลังการแก้ไข ทุกอย่างถูกทำให้เป็นระบบเพื่อความรวดเร็วและความชัดเจน
ผู้ช่วย AI ของ Zoho, Zia สามารถช่วยสร้างรายงานและให้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลโครงการของคุณได้ ทีมงานยังสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนถึงวงจรชีวิตของบั๊กได้อย่างแม่นยำ ตั้งกฎเพื่อกระตุ้นการแจ้งเตือนหรือการกระทำโดยอัตโนมัติ และใช้ SLA และการติดตามเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho BugTracker
- กำหนดการแจ้งเตือน, การพึ่งพาของงาน, และการเตือนความจำเพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมอยู่ในความรับรู้ในเวลาที่เหมาะสม
- ซิงค์การดำเนินงานของนักพัฒนาเข้ากับ GitHub และ Bitbucket ผ่านการผสานรวมภายในระบบนิเวศของ Zoho
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยแชท ฟอรั่ม และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทเพื่อความปลอดภัยและการเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจง
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับปัญหาและจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs)
ข้อจำกัดของ Zoho BugTracker
- มันขาดการผสานรวมที่ลึกซึ้งสำหรับทีมที่กว้างขึ้น
- อาจไม่ชัดเจนสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนสูง
ราคาของ Zoho BugTracker
- ฟรี
- มาตรฐาน: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho BugTracker คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho BugTracker อย่างไรบ้าง?
ฉันกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราสามารถรายงานข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาได้ โชคดีที่ฉันพบ Zoho Bug Tracker ซึ่งสะดวกมากและใช้งานง่ายสุดๆ สำหรับพวกเรา
ฉันกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่ช่วยเราในการรายงานข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนา โชคดีที่ฉันพบ zoho bug tracker และมันสะดวกมากและง่ายสุดๆ สำหรับพวกเรา
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ Agile สำหรับการจัดการโครงการ
6. GitLab (ดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์ม DevOps และการทำงานร่วมกัน)
ต้องการศูนย์ควบคุมคำสั่ง DevOps แบบเปิดทุกส่วน ที่ครบจบในที่เดียวหรือไม่? GitLab ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนและเขียนโค้ด ไปจนถึงการทดสอบ ความปลอดภัย การปรับใช้ และการตรวจสอบ คุณสามารถทำงานทดสอบอัตโนมัติ สแกนความปลอดภัย และปรับใช้ได้อย่างง่ายดายด้วยการกำหนดค่า YAML ที่เรียบง่าย
นอกจากนี้ ด้วยการรองรับ Kubernetes ในตัวและเครื่องมือที่ผสานรวม เช่น SAST, DAST และการสแกนการพึ่งพา GitLab จึงผสานความปลอดภัยเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว
ความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ถูกบรรจุเป็น GitLab Duo ซึ่งช่วยทีมต่างๆ ตลอดวงจรการทำงานด้วยสรุปการสนทนาและคำแนะนำโค้ด
ไม่เหมือนกับ FogBugz ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงระบบติดตามปัญหา GitLab มอบแพลตฟอร์มเดียวให้กับทีมของคุณทั้งหมด ตั้งแต่ทีมพัฒนาไปจนถึงผู้จัดการการปล่อยเวอร์ชัน เพื่อทำงานร่วมกันและส่งมอบงานได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab
- ใช้ CI/CD pipelines ที่มีอยู่ในระบบเพื่อทำให้การPLOYMENTเป็นไปโดยอัตโนมัติและรวดเร็วขึ้น
- รวมโค้ด ปัญหา และเอกสารของคุณไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
- ติดตามงานโดยใช้ปัญหา และจัดระเบียบด้วยอีพิค, การวนรอบ, และหมุดหมาย
- จัดการการอนุมัติคำขอการรวมและการตรวจสอบโค้ดจากพื้นที่รวมศูนย์เดียว
- ผสานรวมโดยตรงกับการทดสอบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งในวงจรชีวิต DevOps ของคุณ
ข้อจำกัดของ GitLab
- แม้ว่า GitLab จะมีคุณสมบัติมากมาย แต่มันอาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ และการตั้งค่าอาจใช้เวลานานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ DevOps แบบเต็มรูปแบบ
- ชุดคุณสมบัติเต็มรูปแบบ รวมถึงความปลอดภัยขั้นสูง, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และความสามารถของ AI, ถูกสงวนไว้สำหรับแพ็กเกจพรีเมียมที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ GitLab
- ฟรี
- พรีเมียม: $29/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ GitLab
- G2: 4. 5/5 (840+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,180+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GitLab อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือ GitLab รวมการควบคุมเวอร์ชัน, CI/CD, การติดตามปัญหา และการจัดการโครงการไว้ในเครื่องมือเดียว ฉันชอบมากที่การเขียนโค้ดและการนำไปใช้งานสามารถทำได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม การตั้งค่า CI/CD ที่มาในตัวนั้นง่ายมาก และกระบวนการขอผสานโค้ดช่วยให้คุณภาพของโค้ดสูงอยู่เสมอ บางครั้งอาจรู้สึกช้าไปบ้าง โดยเฉพาะกับคลังโค้ดขนาดใหญ่หรือกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือ GitLab รวมการควบคุมเวอร์ชัน, CI/CD, การติดตามปัญหา และการจัดการโครงการไว้ในเครื่องมือเดียว ฉันชอบมากที่การเขียนโค้ดไปจนถึงการนำไปใช้งานนั้นราบรื่นโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย การตั้งค่า CI/CD ที่มาในตัวนั้นง่ายมาก และกระบวนการขอผสานโค้ดช่วยให้คุณภาพของโค้ดสูงอยู่เสมอ บางครั้งอาจรู้สึกช้าไปบ้าง โดยเฉพาะกับรีโพสิตอรีขนาดใหญ่หรือไปป์ไลน์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: GitLab vs. GitHub: เครื่องมือ DevOps ตัวไหนดีที่สุด
7. งานค้าง (เหมาะที่สุดสำหรับวิธีการแบบ Agile และ Scrum)
หากคุณกำลังใช้ระบบการทำงานแบบ Agile หรือ Scrum และต้องการ การติดตามเวลาควบคู่ไปกับการติดตามบั๊ก Backlog โดย Nulab พร้อมให้บริการคุณแล้ว ระบบนี้ผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เช่น Git และ SVN repositories ที่ติดตั้งไว้ในตัว ทำให้ทีมของคุณสามารถวางแผน ติดตาม และส่งมอบงานได้ทั้งหมดในที่เดียว
คุณจะพบกระดานวางแผนสปรินต์ แผนภูมิการเผาไหม้ การติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย และการสนับสนุนสำหรับคะแนนเรื่องราวและโครงการส่วนตัว นอกจากนี้ การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการสนทนาแบบมีหัวข้อช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีความวุ่นวาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของงานค้าง
- มอบหมายงานและบั๊กให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนด และรับการแจ้งเตือนทันทีสำหรับการอัปเดตและความรับผิดชอบ
- จัดระเบียบงานโดยการแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีรายละเอียดและงานย่อย
- วางแผนสปรินต์อย่างยืดหยุ่นด้วยแผนภูมิแกนต์แบบภาพและกระดานคัมบัง
- ติดตามความคืบหน้าและระบุจุดติดขัดด้วยแผนภูมิการเผาไหม้และเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม
- สร้างหน้าวิกิสำหรับเอกสารภายในและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของงานค้าง
- มันมีเพียงคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเท่านั้น ทำให้ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีความยากลำบากในการสกัดข้อมูลเชิงลึกหรือสร้างรายงานขั้นสูง
- คุณต้องติดตามเวลาด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีวิดเจ็ตติดตามเวลาในตัวที่จะบันทึกชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
การตั้งราคาสำหรับงานค้าง
- ฟรี
- เริ่มต้น: 35 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 100 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: $175/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวค้างสะสม
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (158+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Backlog อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
เครื่องมือนี้ฉันใช้สำหรับการติดตามบั๊ก มันช่วยฉันและทีมของฉันในการค้นหาและแก้ไขบั๊กได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือนี้ เราใช้แผ่นงาน Excel ในการติดตามบั๊ก แต่มันใช้เวลามากและบางครั้งก็สร้างความสับสนให้กับนักพัฒนา แต่ตอนนี้ด้วยเครื่องมือนี้ ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่ายและนักพัฒนาเข้าใจได้ง่าย สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบคือแอปมือถือของพวกเขาซึ่งช้ามาก
เครื่องมือนี้ฉันใช้สำหรับการติดตามบั๊ก มันช่วยฉันและทีมของฉันในการค้นหาและแก้ไขบั๊กได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือนี้ เราใช้แผ่นงาน Excel ในการติดตามบั๊ก แต่มันใช้เวลามากและบางครั้งก็สร้างความสับสนให้กับนักพัฒนา แต่ตอนนี้ด้วยเครื่องมือนี้ ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่ายและนักพัฒนาเข้าใจได้ง่าย สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบคือแอปมือถือของพวกเขาซึ่งช้ามาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
8. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการงาน)
กำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมพร้อมอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถติดตามงานและข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดายหรือไม่? ขอแนะนำ Trello เครื่องมือจัดการโครงการที่มีความเป็นภาพสูงและใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินงานผ่าน ระบบบอร์ดและบัตร ที่ใช้งานง่าย
แม้ว่า Trello จะไม่ใช่เครื่องมือติดตามปัญหาโดยเฉพาะ แต่ก็มีบอร์ด, รายการ, และการ์ดที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการติดตามข้อบกพร่องได้ ออกแบบมาโดยยึดตามความเรียบง่ายของ Kanban, Trello ช่วยให้คุณสร้างบอร์ดติดตามข้อบกพร่องโดยเฉพาะ, ใช้รายการเพื่อแสดงสถานะข้อบกพร่องที่แตกต่างกัน, และมอบหมายการ์ดให้กับสมาชิกในทีมเพื่อแก้ไขปัญหา
เครื่องมือสำหรับงานและความร่วมมือนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดการทั่วทั้งทีมสำหรับบทบาททั้งทางเทคนิคและไม่ใช่ทางเทคนิค มันส่งเสริม การมองเห็นข้ามสายงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ FogBugz ไม่รองรับโดยธรรมชาติ
ในฐานะผลิตภัณฑ์ของ Atlassian, Trello ยังผสานรวม Atlassian Intelligence เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการวางแผน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การย้ายบัตร ตั้งวันครบกำหนด หรือส่งการแจ้งเตือน ด้วย ระบบอัตโนมัติของบัตเลอร์
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Google Drive และอื่น ๆ อีกมากมายด้วย Power-Ups
- ใช้เทมเพลตสำหรับการวางแผนโครงการ, การติดตามสปรินต์, และปฏิทินเนื้อหา
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างรายการงานที่สามารถดำเนินการได้และสรุปข้อมูลโดยตรงภายในบัตร
- รวบรวมรายงานข้อบกพร่องผ่านแบบฟอร์ม แนบภาพหน้าจอ และสื่อสารกับผู้รายงานผ่านฟีเจอร์เสริม เช่น Hipporello Service Desk หรือ Marker
ข้อจำกัดของ Trello
- โครงการที่ซับซ้อนอาจต้องการโครงสร้างที่มากกว่าที่ Trello ให้ไว้
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในตัวติดตามข้อบกพร่องเฉพาะทาง เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและการรายงานที่ซับซ้อน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 210 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (23,600+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Trello ที่ดีที่สุด
ติดตาม แก้ไข และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp!
การพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเขียนโค้ดที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น—แต่เป็นการนำทีม เครื่องมือ และกระบวนการทางธุรกิจมารวมกันอย่างไร้รอยต่อ
จากการจัดการเรื่องราวของผู้ใช้และการติดตามข้อบกพร่องไปจนถึงการจัดระเบียบการประชุมทบทวนโค้ด คุณต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่เข้าใจการทำงานของทีมแบบอไจล์อย่างแท้จริง
ClickUp's custom workflows สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการที่ทีมของคุณชื่นชอบได้ ไม่ว่าคุณจะใช้ Scrum, Kanban, agile หรือผสมผสานทั้งสองอย่าง
มันรวมการจัดการโครงการ, การติดตามปัญหา, และการร่วมมือของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่าย, ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายตัว. การร่วมมือข้ามสายงานกลายเป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักพัฒนา, และทีมความสำเร็จของลูกค้าทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน!
พร้อมที่จะเร่งวงจรการพัฒนาของคุณ ลดต้นทุน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าหรือไม่?
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้ (ฟรี)!