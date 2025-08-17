8 อันดับทางเลือกของ FogBugz สำหรับการติดตามข้อบกพร่องและการจัดการโครงการแบบ Agile

บล็อก ClickUp

ติดอยู่กับระบบติดตามบั๊กที่ช้ากว่าการทำงานของคุณ?

หากอินเทอร์เฟซที่ล้าสมัยและขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากของ FogBugz กำลังฉุดรั้งทีม Agile ของคุณไว้ คุณไม่ได้เผชิญปัญหานี้เพียงคนเดียว การพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การออกแบบที่ใช้งานง่าย และเครื่องมือที่ ช่วยเร่ง กระบวนการของคุณอย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำให้ช้าลง

คุณต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวซึ่งรองรับการติดตามข้อบกพร่อง, เรื่องราวของผู้ใช้, การวางแผนสปรินต์, การตรวจสอบโค้ด, และการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน โดยไม่มีอุปสรรค

ทางเลือกของ FogBugz เหล่านี้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงที่ต้องการส่งมอบงานได้เร็วขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

มาดูเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณติดตามปัญหาและงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทางเลือกฟรีสำหรับ FogBugz ในพริบตา

นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ FogBugz สำหรับกระบวนการทำงานและโครงสร้างทีมที่แตกต่างกัน:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
คลิกอัพบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก หน่วยงาน และองค์กรที่ต้องการการจัดการโครงการแบบอไจล์และการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจรมุมมองที่ปรับแต่งได้, ความช่วยเหลือจาก AI, แผนภูมิสปรินต์, แม่แบบ, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, การทำงานร่วมกันในทีม, ระบบอัตโนมัติมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
จิราองค์กรขนาดใหญ่และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำลังมองหาการติดตามข้อบกพร่องและปัญหากระดานคัมบัง, การรายงานแบบอไจล์, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, การติดตามปัญหาและข้อบกพร่อง, การผสานรวมเครื่องมือสำหรับนักพัฒนามีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7. 53 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
YouTrackทีม Agile และนักพัฒนาเดี่ยวที่ต้องการระบบติดตามปัญหาและกระบวนการทำงานแบบ Agileกระดานอไจล์ (Scrum, Kanban), การค้นหาอัจฉริยะ, การติดตามเวลา, การรายงาน, ความช่วยเหลือจาก AIมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4. 40/ผู้ใช้/เดือน
เชิงเส้นทีมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่ต้องการการจัดการสปรินต์และการติดตามปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพวงจรและโครงการ, แผนงาน, การติดตามปัญหา (บั๊ก, ฟีเจอร์, งาน), การออกแบบที่เน้นคีย์บอร์ดเป็นหลัก, Linear AI, การผสานกับ GitHub,มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho BugTrackerทีมพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบนิเวศของ Zohoการส่งบัก, ฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้, รายงาน. อัตโนมัติ, การติดตามเวลา, แชทในตัว, การแชร์ไฟล์, การจัดการ SLAมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
กิตลาบทีม DevOps ที่ต้องการการจัดการวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจรการจัดการซอร์สโค้ด (Git repositories), CI/CD pipelines, การติดตามปัญหา, epic, แผนงาน, กระดาน Kanban, การสแกนความปลอดภัย (SAST, DAST), GitLab Duoมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
งานค้างทีมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำลังมองหาเครื่องมือวางแผนสปรินต์และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมการจัดการงาน, การติดตามข้อบกพร่อง, แผนภูมิแกนต์, แผนภูมิการลดภาระงาน, ที่เก็บ Git และ SVN, วิกิ, การแชร์ไฟล์, กระดานคัมบังมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35 ต่อเดือน
Trelloบุคคลและทีมที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบงานและโครงการอย่างง่ายและชัดเจนด้วยกระดานสไตล์คัมบังกระดาน, รายการ, บัตร, รายการตรวจสอบ, ไฟล์แนบ, พลังเสริม, ระบบอัตโนมัติ (บัตเลอร์), แม่แบบมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทน FogBugz?

แม้ว่า FogBugz จะให้บริการทีมต่างๆ ได้ดีสำหรับการติดตามข้อบกพร่องขั้นพื้นฐาน แต่ผู้ใช้หลายคนพบว่าข้อจำกัดของมันน่าหงุดหงิด มันก็เหมือนกับการใช้โทรศัพท์บ้านในปัจจุบัน—มันใช้งานได้ แต่คุณกำลังพลาดความสามารถสมัยใหม่มากมาย

นี่คือข้อบกพร่องบางประการของเครื่องมือติดตามปัญหา:

  • อินเทอร์เฟซล้าสมัย: การออกแบบที่ล้าสมัยของ FogBugzขาดแดชบอร์ดแบบ Agile ที่ทันสมัย การนำทางที่ใช้งานง่าย และทางลัดคีย์บอร์ด ทำให้ทีมทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซให้ความรู้สึกโบราณและขาดประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้เหมือนเครื่องมือสมัยใหม่
  • ระบบนิเวศน์การผสานการทำงานที่จำกัด: แม้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมเวอร์ชันอย่าง Git ได้ แต่ Fogbugz ก็ไม่ได้มีระบบนิเวศน์ของแอปพลิเคชันที่หลากหลาย (เช่น Slack, Google Workspace, CI/CD, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ฯลฯ) เหมือนกับเครื่องมือสมัยใหม่
  • ขาดองค์ประกอบสำคัญของการทำงานแบบ Agile: แม้ว่าจะมีฟีเจอร์การวางแผนสปรินต์ขั้นพื้นฐาน, คะแนนเรื่องราว, และแผนภูมิการเผาไหม้ แต่ FogBugz ไม่มีฟีเจอร์การติดตามความเร็วอัตโนมัติ, การจัดเส้นทางตั๋วด้วย AI, มุมมองพอร์ตโฟลิโอข้ามทีม, หรือเวิร์กโฟลว์ Agile ที่ปรับแต่งได้
  • ราคาแพงเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับ: ราคาต่อผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเครื่องมืออื่น ๆ มีคุณสมบัติมากกว่าในราคาที่ต่ำกว่า หรือแม้กระทั่งมีระดับการใช้งานฟรี
  • การรายงานและการวิเคราะห์ที่อ่อนแอ: มีการสนับสนุนที่จำกัดสำหรับรายงานที่กำหนดเองและมีความสามารถในการมองเห็นที่น้อยมากในความคืบหน้าของสปรินต์, แนวโน้มของบั๊ก, หรือประสิทธิภาพของทีม

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: จำได้ไหมกับ Y2K—บั๊กวันสิ้นโลกที่ทำให้ทุกคนคิดว่าคอมพิวเตอร์จะล่มตอนเที่ยงคืนในปี 2000? ในขณะที่โลกยังคงหมุนต่อไป FogBugz ก็ถือกำเนิดขึ้นในปีเดียวกันนั้น นั่นหมายความว่ามันมีอยู่ตั้งแต่ตอนที่แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ยังเป็นของใช้ทั่วไป! ในวงการเทคโนโลยี นั่นถือว่าเก่าแก่มากเลยทีเดียว และเช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ในยุค Y2K, FogBugz ก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงอายุของมันแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาสมัยใหม่ที่ต้องการเครื่องมือติดตามบั๊กที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ FogBugz สำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile

ทำไมต้องกำจัดแมลงเต่าทองด้วยเครื่องมือที่เทอะทะ ในเมื่อมีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยที่ช่วยให้คุณทำได้มากกว่า? นี่คือทางเลือกยอดนิยมของ FogBugz สำหรับการจัดการปัญหาแบบ Agile และการบริหารโครงการสำหรับทีมพัฒนา

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบอไจล์ครบวงจร)

ปรับปรุงกระบวนการทำงานทางวิศวกรรมของคุณให้ราบรื่นตั้งแต่แผนงานไปจนถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์ ด้วย ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ และส่งมอบได้เร็วขึ้น ทั้งหมดจากพื้นที่ศูนย์กลางเดียว
ลองใช้ ClickUp ตอนนี้
ปรับปรุงกระบวนการทำงานทางวิศวกรรมของคุณให้ราบรื่นตั้งแต่แผนงานไปจนถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์ ด้วย ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ และส่งมอบได้เร็วขึ้น ทั้งหมดจากพื้นที่ศูนย์กลางเดียว

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ทันสมัย ขยายได้ และมีความร่วมมือสูงสำหรับ FogBugz ให้กับทีมพัฒนาของคุณ เรามีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณ

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับงานของคุณ, ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile, นักพัฒนา, และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการติดตามปัญหา, การจัดการโครงการ, และการร่วมมือของทีมภายในแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณบันทึก จัดสรร และจัดลำดับความสำคัญของบั๊กหรือเรื่องราวของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสถานะ ฟิลด์ และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ทีมสามารถปรับเวิร์กโฟลว์ให้ เหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกประเภท

ฟิลด์ที่กำหนดเอง
จัดลำดับความสำคัญของงานค้างของคุณอย่างชัดเจนด้วย ClickUp สำหรับทีม Agile—ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสูตรคำนวณเพื่อชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียและตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างชาญฉลาด

ClickUp สำหรับทีม Agileช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น (กระดาน Scrum, เลน Kanban หรือการผสมผสานที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมของคุณ) เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย AI และระบบอัตโนมัติ

ฟีเจอร์ AI และระบบอัตโนมัติอันทรงพลังของ ClickUp ช่วยขจัดงานที่ซ้ำซากและไร้สาระ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลงานได้อย่างเต็มที่

ClickUp Brain
ทำให้งานค้างเป็นอัตโนมัติและรับคำแนะนำจาก AI ด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainจะมอบหมายตั๋ว อัปเดตสปรินต์และงาน ปรับปรุงงานค้างของคุณโดยอัตโนมัติ และยังสามารถเปลี่ยนการทบทวนย้อนหลัง การตรวจสอบ PRD และการสนทนาใน Slack ให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริง พร้อมเจ้าของที่ชัดเจนและขั้นตอนถัดไป และ ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน—คำขอดึงไฟล์และลิงก์โครงการจะแสดงขึ้นในที่ที่คุณต้องการเสมอ เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องเดาอีกต่อไป

ด้วยClickUp Automations การดำเนินการซ้ำๆ เช่น การมอบหมายบั๊ก การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเกิดขึ้นทันที—ช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพ และทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน

คลิกอัพ สปรินต์
ติดตามทุกสปรินต์อย่างใกล้ชิดด้วย ClickUp Sprints—ปรับแต่งคะแนน ติดตามความคืบหน้าตามผู้รับผิดชอบ และจัดการปริมาณงานในแบบของคุณ ทั้งหมดในมุมมองเดียว

การจัดการสปรินต์ให้เป็นเรื่องง่าย

โมดูลClickUp Sprintsถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile เพื่อติดตามความคืบหน้า ดูสิ่งที่ติดขัด และจัดการงานค้างของสปรินต์ ทั้งหมดในที่เดียว

  • วางแผนสปรินต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประมาณค่าสตอรี่พอยต์และกำหนดเวลา
  • รักษาความคล่องตัวด้วยการปรับแผนตามความสามารถของทีม และเปลี่ยนงานระหว่างสปรินต์ได้อย่างรวดเร็ว
  • ประหยัดเวลาในการรายงานด้วยการประชุมสั้นประจำวันและการอัปเดตงานที่สร้างโดยอัตโนมัติด้วย AI
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยบัตรแดชบอร์ดสปรินต์เช่น สปรินต์เวลอกซิตี้, สปรินต์เบิร์นดาวน์, และรายงานสปรินต์เบิร์นอัพ

คุณยังสามารถกำหนดค่าClickUp Autopilot Agentsเพื่อตรวจสอบและรายงานกิจกรรมของโครงการหรือสปรินต์สำหรับทริกเกอร์เฉพาะ เช่น การเสร็จสิ้นของงาน การอัปเดตสถานะของปัญหา หรือการรายงานข้อบกพร่องใหม่

การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นสำหรับทุกทีม

ClickUp ไม่ได้มีไว้สำหรับทีมซอฟต์แวร์เท่านั้นทีมบริหารโครงการสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนด้วยการเชื่อมโยงงาน, งานย่อย, และรายการตรวจสอบ—ทำให้การระบุอุปสรรคเป็นเรื่องง่าย

แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบและตัวเลือกมุมมองมากกว่า 15 แบบ เช่น มุมมองรายการ มุมมองคัมบัง มุมมองปฏิทิน และมุมมองไทม์ไลน์ ช่วยให้การประสานงานข้ามสายงานเป็นเรื่องง่าย อัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยรายงานรายละเอียดผ่านแดชบอร์ด ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้

ClickUp สำหรับทีมบริหารโครงการ
บริหารโครงการที่ซับซ้อน วางแผนและแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการ และประสานงานข้ามสายงานด้วย ClickUp สำหรับทีมบริหารโครงการ

ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นของ ClickUp สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับทุกสิ่งตั้งแต่ทีมขนาดเล็กที่คล่องตัวไปจนถึงทีมวิศวกรรมที่กระจายอยู่ทั่วโลก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทำให้งานค้างเป็นระบบ เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงด้วย ClickUp Brain
  • ผสานการทำงานกับ GitHub, GitLab, Bitbucket และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงการคอมมิต, คำขอดึง, และการตรวจสอบโค้ดโดยตรงกับงาน
  • ปรับแต่งข้อมูลงานโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการติดตามข้อบกพร่อง, คำขอฟีเจอร์, และขั้นตอนการพัฒนา
  • สร้างและจัดการเอกสารโครงการ วิกิ เรื่องราวผู้ใช้ และฐานความรู้ภายในองค์กรด้วยClickUp Docsแบบร่วมมือกัน
  • สื่อสารอย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chatที่ติดตั้งมาในตัวสำหรับทุกงานและทุกโครงการ
  • สร้างภาพและแปลงสถาปัตยกรรม, การทบทวน, และกระบวนการทำงานให้เป็นงานโดยใช้ClickUp Whiteboardsและ Mind Maps
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งหมดนั้นมากเกินไปในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ClickUp มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายอย่างยิ่ง ช่วยให้เราสามารถจัดการทั้งกระบวนการทำงานแบบ Agile และ Waterfall ได้อย่างสะดวก ปรับตัวเข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบ แพลตฟอร์มนี้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้สูง กำหนดค่าได้อย่างรวดเร็ว และอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมาย เช่น แดชบอร์ด ฟิลด์ที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย ความสามารถในการใช้งานของมันโดดเด่นจริงๆ — แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การนำไปใช้ในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกแผนก

ClickUp มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายอย่างยิ่ง ช่วยให้เราสามารถจัดการทั้งเวิร์กโฟลว์แบบ Agile และ Waterfall ได้อย่างสะดวก ปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบตามความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละทีม แพลตฟอร์มนี้มีความเป็นธรรมชาติสูง กำหนดค่าได้อย่างรวดเร็ว และอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมาย เช่น แดชบอร์ด ฟิลด์ที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย ความสามารถในการใช้งานของมันโดดเด่นจริงๆ — แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การนำไปใช้ในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกแผนก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "Scrum" ในแนวคิด Agile ไม่ได้มาจากเทคโนโลยี—แต่มาจากกีฬารักบี้! เช่นเดียวกับที่ผู้เล่นรวมกลุ่มกันและเคลื่อนบอลไปข้างหน้าด้วยกัน ทีม Scrum ก็ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง Agile ยืมชื่อนี้มาใช้เพื่อเน้นย้ำถึงการทำงานเป็นทีม การสร้างแรงผลักดัน และการตัดสินใจที่รวดเร็ว

2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและติดตามการพัฒนาซอฟต์แวร์)

จิรา
ผ่านทางJira

Jira เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่ ด้วยการออกแบบโดย Atlassian ที่ยึดหลักเวิร์กโฟลว์แบบ Agile เป็นหัวใจหลัก Jira ช่วยให้ทีมสามารถควบคุมทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผนสปรินต์ การจัดการงานค้าง การติดตามบั๊ก ไปจนถึงการปล่อยเวอร์ชันใหม่

Jira ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือที่นักพัฒนาใช้อยู่แล้ว ตั้งแต่แพลตฟอร์มการควบคุมแหล่งที่มาอย่าง GitHub และ Bitbucket ไปจนถึงเครื่องมือ CI/CD และชุดทดสอบ Jira ทำหน้าที่เป็น ศูนย์บัญชาการกลาง ที่รวบรวมการอัปเดตและบริบทจากทั่วทั้งระบบเทคโนโลยีของคุณ

ต่างจากเครื่องมือรุ่นเก่าอย่าง FogBugz, Jira มอบประสบการณ์ที่ทันสมัย, สามารถปรับขนาดได้, และปรับแต่งได้มากกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • ใช้ประเภทปัญหาขั้นสูง เช่น อีปิค, บัก, และเรื่องราวของผู้ใช้ ที่ปรับให้เหมาะกับการพัฒนาแบบอไจล์
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆด้วยกฎที่กำหนดเองเพื่อปิดปัญหาโดยอัตโนมัติหรือมอบหมายตั๋วใหม่
  • ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ Bitbucket, GitHub และเครื่องมือ CI/CD เพื่อให้มองเห็นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่โค้ดจนถึงการปรับใช้
  • วางแผนสปรินต์, จัดระเบียบงานค้าง, และติดตามความสำเร็จด้วยเทมเพลตและแผนงานแบบอไจล์ที่มีมาให้ในตัว
  • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปประเด็น สร้างเนื้อหา และรับคำแนะนำที่ชาญฉลาด

ข้อจำกัดของ Jira

  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจรู้สึกซับซ้อนเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Jira โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $7. 53/เดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $13.53/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (15,200+ รีวิว)

3. YouTrack (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปัญหาและการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบอไจล์)

YouTrack: ทางเลือกแทน Fogbugz
ผ่านทางYouTrack

YouTrack เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและการติดตามปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถ ปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้ง—ทีมไม่จำเป็นต้องถูกบังคับให้ใช้ขั้นตอนการทำงานที่ตายตัว

คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตั้งแต่ฟิลด์ปัญหาและเวิร์กโฟลว์ไปจนถึงคำสั่งและรายงาน เครื่องมือนี้สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณได้จริง ไม่ใช่คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือ ในขณะที่ยูทบักซ์ (FogBugz) แค่ติดตามบั๊กโดยไม่มีความคล่องตัวและความลึกซึ้ง ยูแทร็ก (YouTrack) โดยเจ็ตบรายส์ (JetBrains) รองรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการPLOYMENT ด้วยความชัดเจนและควบคุมได้มากขึ้น

YouTrack ดึงดูดใจเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาของ JetBrains อยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ YouTrack

  • จัดตั้งบอร์ดแบบคล่องตัวพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับ Scrum, Kanban หรือวิธีการแบบผสมผสาน
  • ใช้การค้นหาอัจฉริยะและการอัปเดตตามคำสั่งเพื่อจัดการงานอย่างรวดเร็ว
  • ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้โดยตรง เพื่อตรวจสอบความพยายามในแต่ละสปรินต์
  • สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานของทีม
  • ใช้ ความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปการสนทนา สร้างคำตอบ และสร้างงาน

ข้อจำกัดของ YouTrack

  • หน้าตาการใช้งานอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ทีมพัฒนาหรือทีมควบคุมคุณภาพ
  • แม้ว่าจะทรงพลัง แต่ภาษาที่ใช้ในการค้นหาขั้นสูงอาจมีเส้นทางการเรียนรู้

ราคา YouTrack

  • ฟรี
  • ผู้ใช้มากกว่า 11 คนขึ้นไป: $4.40/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว YouTrack

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (90+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง YouTrack อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ YouTrack คือความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้ ฉันสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับกระบวนการติดตามโครงการเฉพาะได้ ซึ่งทำให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากขึ้น

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ YouTrack คือความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน ฉันสามารถปรับแต่งให้สะท้อนกระบวนการติดตามโครงการเฉพาะได้ ซึ่งทำให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพและปรับให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคลได้มากขึ้น

4. ลำดับเชิงเส้น (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูลแบบตรงไปตรงมา การแทรก และการลบ)

Linear: ทางเลือกของ Fogbugz
ผ่านเชิงเส้น

Linear ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมสมัยใหม่ที่ต้องการใช้เวลาให้น้อยลงกับการจัดการเครื่องมือ และใช้เวลาให้มากขึ้นกับการส่งมอบโค้ด

มันมีความยอดเยี่ยมในการดำเนินการข้ามข้อมูล การแทรก และการลบข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งหมายความว่ามันง่ายมากที่จะเคลื่อนผ่านงานต่าง ๆ อัปเดตสถานะ มอบหมายงาน และลบหรือเก็บถาวรรายการที่ไม่เกี่ยวข้อง

ด้วยการผสานการทำงานกับ Git อย่างไร้รอยต่อ คุณสามารถซิงค์การคอมมิต, PRs, และสาขาต่างๆ กับปัญหาต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ คุณยังได้รับการวางแผนตามรอบ (เวอร์ชันของ Linear สำหรับสปรินต์), การติดตามความเร็วในตัว, และการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

Linear AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ สามารถคัดกรองบั๊กที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ ร่างคำอธิบายปัญหา และช่วยจัดการงานค้างของคุณโดยการระบุปัญหาที่คล้ายคลึงกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบเชิงเส้น

  • นำทางด้วยอินเทอร์เฟซที่รวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบโดยใช้คีย์ลัดสำหรับทุกการกระทำ
  • ทำให้การพัฒนาของคุณเป็นระบบอัตโนมัติด้วย Cycles ซึ่งจัดการการปล่อยเวอร์ชันและงานค้างให้คุณ
  • จัดการสปรินต์ แผนงาน และติดตามปัญหาด้วยเวิร์กโฟลว์ในตัว
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการผสานการทำงานกับ GitHub/GitLab อย่างไร้รอยต่อ
  • ทำให้การจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์เป็นอัตโนมัติเพื่อให้งานสะอาด มีจุดมุ่งหมายชัดเจน และสามารถดำเนินการได้

ข้อจำกัดเชิงเส้น

  • อาจรู้สึกจำกัดสำหรับความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่หรือทีมที่ต้องพึ่งพาการปรับแต่งอย่างหนัก
  • คุณสมบัติการรายงานมีความครอบคลุมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือก Linearที่มุ่งเน้นองค์กรมากกว่า

การกำหนดราคาแบบเส้นตรง

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวเชิงเส้น

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. Zoho BugTracker (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามบั๊กและการแก้ไขปัญหา)

Zoho BugTracker: ทางเลือกแทน Fogbugz
ผ่านทางZoho BugTracker

ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่พยายามทำทุกอย่างในคราวเดียว Zoho BugTracker มุ่งเน้นเฉพาะ การแก้ไขปัญหา อย่างชัดเจน มันมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย—แม้แต่สำหรับทีมที่ไม่ต้องการเสียเวลาเรียนรู้ระบบที่ซับซ้อนเกินไปอีกระบบหนึ่ง

ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho ที่ครอบคลุม ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาตัวนี้เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจที่ใช้แอปพลิเคชัน Zoho อื่น ๆ ตั้งแต่การบันทึกบั๊ก การมอบหมายความรับผิดชอบ ไปจนถึงการติดตามการแก้ไข และการวิเคราะห์หลังการแก้ไข ทุกอย่างถูกทำให้เป็นระบบเพื่อความรวดเร็วและความชัดเจน

ผู้ช่วย AI ของ Zoho, Zia สามารถช่วยสร้างรายงานและให้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลโครงการของคุณได้ ทีมงานยังสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนถึงวงจรชีวิตของบั๊กได้อย่างแม่นยำ ตั้งกฎเพื่อกระตุ้นการแจ้งเตือนหรือการกระทำโดยอัตโนมัติ และใช้ SLA และการติดตามเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho BugTracker

  • กำหนดการแจ้งเตือน, การพึ่งพาของงาน, และการเตือนความจำเพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมอยู่ในความรับรู้ในเวลาที่เหมาะสม
  • ซิงค์การดำเนินงานของนักพัฒนาเข้ากับ GitHub และ Bitbucket ผ่านการผสานรวมภายในระบบนิเวศของ Zoho
  • ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยแชท ฟอรั่ม และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ใช้สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทเพื่อความปลอดภัยและการเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจง
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับปัญหาและจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs)

ข้อจำกัดของ Zoho BugTracker

  • มันขาดการผสานรวมที่ลึกซึ้งสำหรับทีมที่กว้างขึ้น
  • อาจไม่ชัดเจนสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนสูง

ราคาของ Zoho BugTracker

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho BugTracker คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (170+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho BugTracker อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

ฉันกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราสามารถรายงานข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาได้ โชคดีที่ฉันพบ Zoho Bug Tracker ซึ่งสะดวกมากและใช้งานง่ายสุดๆ สำหรับพวกเรา

ฉันกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่ช่วยเราในการรายงานข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนา โชคดีที่ฉันพบ zoho bug tracker และมันสะดวกมากและง่ายสุดๆ สำหรับพวกเรา

6. GitLab (ดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์ม DevOps และการทำงานร่วมกัน)

GitLab: ทางเลือกแทน Fogbugz
ผ่านทางGitLab

ต้องการศูนย์ควบคุมคำสั่ง DevOps แบบเปิดทุกส่วน ที่ครบจบในที่เดียวหรือไม่? GitLab ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนและเขียนโค้ด ไปจนถึงการทดสอบ ความปลอดภัย การปรับใช้ และการตรวจสอบ คุณสามารถทำงานทดสอบอัตโนมัติ สแกนความปลอดภัย และปรับใช้ได้อย่างง่ายดายด้วยการกำหนดค่า YAML ที่เรียบง่าย

นอกจากนี้ ด้วยการรองรับ Kubernetes ในตัวและเครื่องมือที่ผสานรวม เช่น SAST, DAST และการสแกนการพึ่งพา GitLab จึงผสานความปลอดภัยเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว

ความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ถูกบรรจุเป็น GitLab Duo ซึ่งช่วยทีมต่างๆ ตลอดวงจรการทำงานด้วยสรุปการสนทนาและคำแนะนำโค้ด

ไม่เหมือนกับ FogBugz ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงระบบติดตามปัญหา GitLab มอบแพลตฟอร์มเดียวให้กับทีมของคุณทั้งหมด ตั้งแต่ทีมพัฒนาไปจนถึงผู้จัดการการปล่อยเวอร์ชัน เพื่อทำงานร่วมกันและส่งมอบงานได้เร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab

  • ใช้ CI/CD pipelines ที่มีอยู่ในระบบเพื่อทำให้การPLOYMENTเป็นไปโดยอัตโนมัติและรวดเร็วขึ้น
  • รวมโค้ด ปัญหา และเอกสารของคุณไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
  • ติดตามงานโดยใช้ปัญหา และจัดระเบียบด้วยอีพิค, การวนรอบ, และหมุดหมาย
  • จัดการการอนุมัติคำขอการรวมและการตรวจสอบโค้ดจากพื้นที่รวมศูนย์เดียว
  • ผสานรวมโดยตรงกับการทดสอบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งในวงจรชีวิต DevOps ของคุณ

ข้อจำกัดของ GitLab

  • แม้ว่า GitLab จะมีคุณสมบัติมากมาย แต่มันอาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ และการตั้งค่าอาจใช้เวลานานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ DevOps แบบเต็มรูปแบบ
  • ชุดคุณสมบัติเต็มรูปแบบ รวมถึงความปลอดภัยขั้นสูง, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และความสามารถของ AI, ถูกสงวนไว้สำหรับแพ็กเกจพรีเมียมที่ต้องชำระเงิน

ราคาของ GitLab

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $29/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ GitLab

  • G2: 4. 5/5 (840+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,180+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง GitLab อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือ GitLab รวมการควบคุมเวอร์ชัน, CI/CD, การติดตามปัญหา และการจัดการโครงการไว้ในเครื่องมือเดียว ฉันชอบมากที่การเขียนโค้ดและการนำไปใช้งานสามารถทำได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม การตั้งค่า CI/CD ที่มาในตัวนั้นง่ายมาก และกระบวนการขอผสานโค้ดช่วยให้คุณภาพของโค้ดสูงอยู่เสมอ บางครั้งอาจรู้สึกช้าไปบ้าง โดยเฉพาะกับคลังโค้ดขนาดใหญ่หรือกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือ GitLab รวมการควบคุมเวอร์ชัน, CI/CD, การติดตามปัญหา และการจัดการโครงการไว้ในเครื่องมือเดียว ฉันชอบมากที่การเขียนโค้ดไปจนถึงการนำไปใช้งานนั้นราบรื่นโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย การตั้งค่า CI/CD ที่มาในตัวนั้นง่ายมาก และกระบวนการขอผสานโค้ดช่วยให้คุณภาพของโค้ดสูงอยู่เสมอ บางครั้งอาจรู้สึกช้าไปบ้าง โดยเฉพาะกับรีโพสิตอรีขนาดใหญ่หรือไปป์ไลน์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

7. งานค้าง (เหมาะที่สุดสำหรับวิธีการแบบ Agile และ Scrum)

งานค้าง - ทางเลือกของ Fogbugz
ผ่านทางงานค้าง

หากคุณกำลังใช้ระบบการทำงานแบบ Agile หรือ Scrum และต้องการ การติดตามเวลาควบคู่ไปกับการติดตามบั๊ก Backlog โดย Nulab พร้อมให้บริการคุณแล้ว ระบบนี้ผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เช่น Git และ SVN repositories ที่ติดตั้งไว้ในตัว ทำให้ทีมของคุณสามารถวางแผน ติดตาม และส่งมอบงานได้ทั้งหมดในที่เดียว

คุณจะพบกระดานวางแผนสปรินต์ แผนภูมิการเผาไหม้ การติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย และการสนับสนุนสำหรับคะแนนเรื่องราวและโครงการส่วนตัว นอกจากนี้ การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการสนทนาแบบมีหัวข้อช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีความวุ่นวาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของงานค้าง

  • มอบหมายงานและบั๊กให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนด และรับการแจ้งเตือนทันทีสำหรับการอัปเดตและความรับผิดชอบ
  • จัดระเบียบงานโดยการแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีรายละเอียดและงานย่อย
  • วางแผนสปรินต์อย่างยืดหยุ่นด้วยแผนภูมิแกนต์แบบภาพและกระดานคัมบัง
  • ติดตามความคืบหน้าและระบุจุดติดขัดด้วยแผนภูมิการเผาไหม้และเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม
  • สร้างหน้าวิกิสำหรับเอกสารภายในและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของงานค้าง

  • มันมีเพียงคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเท่านั้น ทำให้ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีความยากลำบากในการสกัดข้อมูลเชิงลึกหรือสร้างรายงานขั้นสูง
  • คุณต้องติดตามเวลาด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีวิดเจ็ตติดตามเวลาในตัวที่จะบันทึกชั่วโมงโดยอัตโนมัติ

การตั้งราคาสำหรับงานค้าง

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 35 ดอลลาร์/เดือน
  • มาตรฐาน: 100 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: $175/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวค้างสะสม

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (158+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Backlog อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

เครื่องมือนี้ฉันใช้สำหรับการติดตามบั๊ก มันช่วยฉันและทีมของฉันในการค้นหาและแก้ไขบั๊กได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือนี้ เราใช้แผ่นงาน Excel ในการติดตามบั๊ก แต่มันใช้เวลามากและบางครั้งก็สร้างความสับสนให้กับนักพัฒนา แต่ตอนนี้ด้วยเครื่องมือนี้ ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่ายและนักพัฒนาเข้าใจได้ง่าย สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบคือแอปมือถือของพวกเขาซึ่งช้ามาก

เครื่องมือนี้ฉันใช้สำหรับการติดตามบั๊ก มันช่วยฉันและทีมของฉันในการค้นหาและแก้ไขบั๊กได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือนี้ เราใช้แผ่นงาน Excel ในการติดตามบั๊ก แต่มันใช้เวลามากและบางครั้งก็สร้างความสับสนให้กับนักพัฒนา แต่ตอนนี้ด้วยเครื่องมือนี้ ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่ายและนักพัฒนาเข้าใจได้ง่าย สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบคือแอปมือถือของพวกเขาซึ่งช้ามาก

8. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการงาน)

Trello- ทางเลือกแทน Fogbugz
ผ่านทางTrello

กำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมพร้อมอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถติดตามงานและข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดายหรือไม่? ขอแนะนำ Trello เครื่องมือจัดการโครงการที่มีความเป็นภาพสูงและใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินงานผ่าน ระบบบอร์ดและบัตร ที่ใช้งานง่าย

แม้ว่า Trello จะไม่ใช่เครื่องมือติดตามปัญหาโดยเฉพาะ แต่ก็มีบอร์ด, รายการ, และการ์ดที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการติดตามข้อบกพร่องได้ ออกแบบมาโดยยึดตามความเรียบง่ายของ Kanban, Trello ช่วยให้คุณสร้างบอร์ดติดตามข้อบกพร่องโดยเฉพาะ, ใช้รายการเพื่อแสดงสถานะข้อบกพร่องที่แตกต่างกัน, และมอบหมายการ์ดให้กับสมาชิกในทีมเพื่อแก้ไขปัญหา

เครื่องมือสำหรับงานและความร่วมมือนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดการทั่วทั้งทีมสำหรับบทบาททั้งทางเทคนิคและไม่ใช่ทางเทคนิค มันส่งเสริม การมองเห็นข้ามสายงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ FogBugz ไม่รองรับโดยธรรมชาติ

ในฐานะผลิตภัณฑ์ของ Atlassian, Trello ยังผสานรวม Atlassian Intelligence เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการวางแผน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การย้ายบัตร ตั้งวันครบกำหนด หรือส่งการแจ้งเตือน ด้วย ระบบอัตโนมัติของบัตเลอร์
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Google Drive และอื่น ๆ อีกมากมายด้วย Power-Ups
  • ใช้เทมเพลตสำหรับการวางแผนโครงการ, การติดตามสปรินต์, และปฏิทินเนื้อหา
  • ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างรายการงานที่สามารถดำเนินการได้และสรุปข้อมูลโดยตรงภายในบัตร
  • รวบรวมรายงานข้อบกพร่องผ่านแบบฟอร์ม แนบภาพหน้าจอ และสื่อสารกับผู้รายงานผ่านฟีเจอร์เสริม เช่น Hipporello Service Desk หรือ Marker

ข้อจำกัดของ Trello

  • โครงการที่ซับซ้อนอาจต้องการโครงสร้างที่มากกว่าที่ Trello ให้ไว้
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในตัวติดตามข้อบกพร่องเฉพาะทาง เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและการรายงานที่ซับซ้อน

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 210 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (23,600+ รีวิว)

