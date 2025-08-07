วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดสำหรับบริษัทก่อสร้าง

คุณเคยรู้สึกไหมว่าคู่แข่งรายใหม่เพียงรายเดียวอาจแย่งชิงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ไปจากคุณได้? หรือพบว่าตัวเองกำลังเร่งหาลูกค้าเป้าหมายเพิ่มในขณะที่ใบเสนอราคาของคุณเริ่มลดลง?
แน่นอน ทีมงานของคุณวางรากฐานได้อย่างไร้ที่ติ แต่แล้วรากฐานสำหรับสายงานธุรกิจของคุณล่ะ?
ในโลกของการก่อสร้าง คำบอกต่อปากต่อปากอาจเปรียบเสมือนทองคำ แต่ไม่ได้เป็นแผนการเติบโตที่แท้จริง
คำตอบคือ? กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจก่อสร้างที่ทำงานหนักไม่แพ้คุณ กลยุทธ์ที่นำเสนอสิ่งที่คุณนำมาสู่ทุกโครงการอย่างโดดเด่น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแยกแยะกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาใช้โดยทีมของบริษัทก่อสร้างเพื่อเพิ่มการมองเห็นและชนะโครงการที่ดีขึ้นได้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เพื่อวางแผน ดำเนินการ และติดตามกลยุทธ์ของคุณในที่เดียว
ทำไมการตลาดจึงมีความสำคัญต่อบริษัทก่อสร้าง
จากผู้รับเหมาทั่วไปที่เสนอราคาสำหรับงานก่อสร้างเชิงพาณิชย์ไปจนถึงผู้ปรับปรุงบ้านพักอาศัย การตลาดคือเครื่องยนต์ที่ทำให้คุณได้รับการมองเห็นก่อนการจับมือ มันเหมือนกับนั่งร้านดิจิทัลที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับแบรนด์ของบริษัทคุณเมื่อเศรษฐกิจ การแนะนำ หรือการกำหนดเวลาเริ่มไม่แน่นอน
เพื่ออธิบายว่าทำไมมันถึงสำคัญ, ให้เราพูดถึงสิ่งที่คู่มือการตลาดสามารถทำได้สำหรับบริษัทก่อสร้างของคุณ.
- เสริมสร้างชื่อเสียงของคุณ: ช่วยให้ผลงานคุณภาพของคุณโดดเด่นและเข้าถึงได้มากขึ้น ความสำเร็จในการตลาดก่อสร้างจะยกระดับชื่อเสียงของคุณจาก 'เป็นที่รู้จักในละแวกใกล้เคียง' ไปสู่ 'เป็นที่ต้องการทั่วทั้งภูมิภาค'
- วางตำแหน่งแบรนด์ของคุณอย่างชัดเจน: เจาะกลุ่มเป้าหมายของคุณและแสดงให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจนว่าคุณเก่งที่สุดในด้านใด ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าแบบยกขึ้น ติดตั้งอาคารสีเขียว หรือแม้แต่การบูรณะอาคารประวัติศาสตร์การตลาดผลิตภัณฑ์จะทำให้ลูกค้าเป้าหมายจดจำชื่อของคุณและเพิ่มการรับรู้แบรนด์
- ช่วยกำหนดเวลาการติดต่อของคุณได้ดีขึ้น: การก่อสร้างเป็นงานตามฤดูกาล และการตลาดช่วยให้คุณได้รับ RFPs ในกล่องจดหมายก่อนที่สงครามการประมูลในฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มร้อนแรง ด้วยแคมเปญที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้า โฆษณาที่มุ่งเป้าหมายใหม่ และการติดต่อที่ตรงกับรอบการให้ทุน คุณจะปรากฏตัวในขณะที่ลูกค้าวางแผนและก่อนที่พวกเขาจะสนับสนุนเงินทุนให้กับคนอื่น
- ยกระดับคุณภาพการเสนอราคาของคุณ: สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะเปิดใบเสนอราคาของคุณ ด้วยชุดนำเสนอที่มีแบรนด์ สาระแสดงศักยภาพที่ผ่านการขัดเกลา และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ชาญฉลาด เปลี่ยนข้อเสนอของคุณให้กลายเป็นเรื่องราว ไม่ใช่แค่ตารางข้อมูล
- เติมเต็มโอกาสทางธุรกิจ: ช่วยรักษาตารางงานของคุณให้เต็มและคาดการณ์ได้ ซึ่งหมายถึงช่องทางการตลาดที่สมบูรณ์และลดช่วงเวลาที่เงียบเหงา การตลาดที่สม่ำเสมอช่วยดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในขณะที่งานหนึ่งเสร็จสิ้น คุณก็พร้อมที่จะเสนอราคาสำหรับงานถัดไปทันที
💰 พิจารณาสิ่งนี้: ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ลงทุนเพียง3% ของรายได้ในด้านการตลาด กลับมีอัตรากำไรสุทธิสูงกว่าผู้ที่ไม่ลงทุนเลย!
⭐ แม่แบบแนะนำ
หากปราศจากกลยุทธ์ที่ชัดเจน การทำการตลาดจะรู้สึกกระจัดกระจาย: คุณไปปรากฏตัวในงานที่ไม่เหมาะสม โพสต์เนื้อหาที่ไม่โดนใจ และไล่ตามลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เคยเปลี่ยนเป็นยอดขาย ทางออกคืออะไร?ใช้เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpเพื่อ:
- กำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ (นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ หรือผู้รับเหมาภาครัฐ)
- ระบุช่องทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเข้าถึง (งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม, LinkedIn, กลุ่มเครือข่ายในท้องถิ่น หรือแพลตฟอร์มสำหรับผู้รับเหมา)
- ปรับให้สอดคล้องกับความพยายามทางการตลาดทั้งหมด กับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- ติดตามประสิทธิภาพและปรับตัว โดยการวัดแหล่งที่มาของลีด อัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อเสนอ และการชนะโครงการ
กลยุทธ์การตลาดชั้นนำสำหรับบริษัทก่อสร้าง
การขับเคลื่อนธุรกิจซ้ำจากลูกค้าเดิมอาจขึ้นอยู่กับการเลือกช่องทางการตลาดที่ดีที่สุด
นี่คือสิบแนวคิดและกลยุทธ์การตลาดสำหรับการก่อสร้างที่ออกแบบมาเพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าและภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณให้เติบโต
1. สร้างเว็บไซต์ที่มีปฏิสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดึงดูดเป็นโชว์รูมดิจิทัลของคุณ
ไซต์ก่อสร้างไม่ได้มาพร้อมกับโชว์รูมหรูหรา ซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์ของบริษัทคุณต้องทำหน้าที่แทนการพูดคุย นั่นคือไซต์งานดิจิทัลของคุณ เปิดตลอดเวลา ทำงานตลอดเวลา นี่คือที่ที่ลูกค้าที่มีศักยภาพมาประเมินคุณ
ทุกอย่างตั้งแต่หน้าติดต่อ หน้าแกลเลอรีโครงการ และรายการบริการของคุณควรถูกจัดให้สะอาดตา น่าดึงดูด และง่ายต่อการนำทาง สรุปคือ: ให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจนว่าคุณทำอะไรและทำงานอย่างไร จำไว้ว่าเว็บไซต์ที่สร้างอย่างดีจะสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือก่อนที่คุณจะยกหูโทรศัพท์
⚒️ ขั้นตอนในการสร้าง
- ใช้ระบบจัดการเนื้อหาที่เน้น SEO เช่น WordPress หรือ Webflow
- เพิ่มแกลเลอรีโครงการพร้อมสไลเดอร์ก่อนและหลัง, ภาพถ่ายจากโดรน, และคลิปไทม์แลปส์
- ฝังคำรับรองจากลูกค้า สถาปนิก หรือผู้รับเหมาช่วง
- ใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน เช่น 'นัดหมายเข้าชมสถานที่' หรือ 'ขอรับการตรวจสอบฟรี' เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการทันที
📌 ตัวอย่าง:
PCL Constructionได้รับการจัดอันดับอย่างดีในฐานะผู้ให้บริการงานก่อสร้าง เนื่องจากมีการนำเสนอผลงานโครงการควบคู่ไปกับอินโฟกราฟิกให้ความรู้อย่างสมดุล นอกจากนี้ยังมีการจัดวางหน้าเว็บไซต์ที่เข้าถึงง่ายและปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาบนเครื่องมือค้นหา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มเครื่องมือแบบโต้ตอบ เช่น เครื่องประเมินราคา หรือตัวสร้างรายการวัสดุ ลงในเว็บไซต์ของคุณ เมื่อผู้เข้าชมได้รับคำตอบที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์ พวกเขามีแนวโน้มที่จะกลายเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพและพร้อมตัดสินใจซื้อมากขึ้น
2. สร้างกลยุทธ์เนื้อหาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมและเพิ่มการเข้าชมแบบออร์แกนิก
👀 คุณทราบหรือไม่? เกือบ54% ของผู้รับเหมาก่อสร้างที่ประสบปัญหาในการหาลูกค้าใหม่ไม่ได้เลย ไม่เคยสร้างเนื้อหาใด ๆ เลย
ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกบริษัทของคุณ พวกเขามักจะค้นหาข้อมูล เช่น 'การปรับปรุงใช้เวลาเท่าไหร่?' หรือ 'กระเบื้องแบบไหนที่ทนต่อฤดูมรสุมได้?' นั่นคือโอกาสของคุณที่จะแสดงคำตอบเหล่านั้นให้พวกเขาเห็น
กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาช่วยให้คุณเข้าร่วมการสนทนาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ให้ความรู้ สร้างความไว้วางใจ และวางตำแหน่งทีมของคุณอย่างเป็นธรรมชาติให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม บล็อก เนื้อหาวิดีโอ และสื่ออธิบายแบบภาพยังยอดเยี่ยมในการแสดงถึงความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ทีมขายของคุณยังสามารถนำไปใช้ในข้อเสนอ ใบเสนอราคา และการติดตามผลได้อีกด้วย
⚒️ ขั้นตอนในการสร้าง
- ทำรายการคำถามที่พบบ่อยจากลูกค้าในอดีต (เช่น "จะใช้เวลาเท่าไหร่?")
- เขียนบทความบล็อก, ถ่ายทำวิดีโอสั้น, หรือสร้างวิดีโออธิบายแบบภาพ
- มุ่งเน้นหัวข้อที่เป็นมิตรกับ SEO ที่เกี่ยวข้องกับบริการก่อสร้างและสถานที่ของคุณ
- เชื่อมโยงเนื้อหาจากแคมเปญอีเมล ใบเสนอราคา และโบรชัวร์
- อัปเดตเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอด้วยการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบ
📌 ตัวอย่าง:
Elevate Constructionsเผยแพร่บล็อกและวิดีโออย่างสม่ำเสมอเพื่อแนะนำผู้ใช้ในการวางแผนโครงการก่อสร้าง ครอบคลุมทุกขั้นตอน โปรโตคอลความปลอดภัย และคาดการณ์งบประมาณ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาโดดเด่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ช่วยสร้างโอกาสในการขายแบบออร์แกนิก และเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์จากการค้นหาโดยผู้ตัดสินใจ
3. การตลาดทางอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อความเกี่ยวข้องสูงสุด
โครงการก่อสร้างหลายโครงการมีวงจรการตัดสินใจที่ยาวนาน คิดถึงนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังรวบรวมเงินทุนและใบอนุญาตสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์หลายเฟส ผู้จัดการทรัพย์สินที่กำลังจัดตารางการปรับปรุงอาคารในพอร์ตโฟลิโอที่มีอายุการใช้งานนาน หรือเจ้าของบ้านที่กำลังวางแผนและจัดงบประมาณสำหรับบ้านในฝันที่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะเริ่มก่อสร้าง
ลูกค้าอาจขอใบเสนอราคาแต่ลืมติดตามผล นั่นคือจุดที่การตลาดผ่านอีเมลเข้ามามีบทบาท
โดยการส่งอัปเดต เคล็ดลับ และไฮไลท์โครงการโดยตรงไปยังกล่องจดหมายของพวกเขา คุณจะอยู่ในความคิดของพวกเขาเสมอ แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่พร้อมในตอนนี้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกผู้รับเหมา ชื่อของคุณจะเป็นชื่อแรกที่พวกเขาจดจำได้
⚒️ ขั้นตอนในการสร้าง
- แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณออกเป็นกลุ่ม เช่น ที่อยู่อาศัยเทียบกับเชิงพาณิชย์, ลูกค้าใหม่เทียบกับลูกค้าเก่า, หรือตามประเภทบริการ
- สร้างลำดับอีเมลตามตำแหน่งที่ลูกค้าอยู่ในวงจรการตัดสินใจ (เช่น ขอใบเสนอราคาแล้ว, เยี่ยมชมสถานที่แล้ว, ไม่มีการตอบกลับ)
- ส่งอีเมลผ่านแคมเปญแบบหยดน้ำที่นำเสนอเนื้อหาสั้น ประโยชน์ใช้สอย และสม่ำเสมอ
- ปรับแต่งหัวเรื่องและเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล หากเป็นไปได้ให้ใส่ชื่อของพวกเขา ประเภทของโครงการ หรือสถานที่
- ใช้ภาพประกอบ เช่น รูปถ่ายโครงการหรือการอัปเดตไซต์อย่างรวดเร็วที่พวกเขาจะรู้สึกเชื่อมโยง
📌 ตัวอย่าง:
อีเมล 4 ฉบับที่ส่งต่อเนื่องไปยังลูกค้าเป้าหมายที่เป็นเจ้าของบ้านซึ่งขอใบเสนอราคาแต่ไม่ได้ติดตามผล จะเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสที่อบอุ่นและน่าดึงดูดใจดังนี้:
- อีเมล 1: 'ใบประเมินราคาบ้านตามสั่งของคุณ ยังสนใจอยู่ไหม?'
- อีเมล 2: นำเสนอโครงการที่คล้ายกันพร้อมภาพถ่ายที่น่าทึ่งและรีวิวจากลูกค้าที่มีความสุข
- อีเมล 3: แบ่งปันเคล็ดลับสั้น ๆ '5 วิธีเตรียมที่ดินของคุณให้พร้อมสำหรับการก่อสร้างในฤดูมรสุม'
- อีเมล 4: เสนอการโทรฟรี 15 นาทีเพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบเวลา
👀 คุณรู้หรือไม่? อีเมลที่มีการปรับแต่งเฉพาะบุคคลและแบ่งกลุ่มจะมีอัตราการเปิดสูงกว่าถึง 30%ฟังดูเหมือนเป็นทางออกจากกล่องสแปมเลยทีเดียว!
4. ดำเนินการโฆษณาบริการในพื้นที่ (LSAs) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มการมองเห็น
เมื่อมีคนค้นหา 'ผู้รับเหมาใกล้ฉัน' Google จะแสดงธุรกิจท้องถิ่นที่ใช้งาน LSA ทันทีที่ด้านบนสุด หลังจากผ่านการตรวจสอบ ประกันภัย และการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับตราสัญลักษณ์ Google Guaranteed สีเขียวและมีสิทธิ์ใช้งาน LSA ซึ่งหมายถึงการได้รับความไว้วางใจทันทีและเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ของบริษัทก่อสร้างกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
ด้วยการใช้ LSA เป็นกลยุทธ์การตลาดของคุณ ลูกค้าใหม่จะมองว่าคุณได้รับการยืนยันและเชื่อถือได้ เพิ่มรีวิวบริการที่แข็งแกร่ง และคุณคือตัวเลือกที่ชัดเจน นอกจากนี้ คุณจ่ายเฉพาะเมื่อลูกค้าที่มีศักยภาพโทรหาคุณ ไม่ใช่แค่เมื่อพวกเขาคลิก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จับคู่โฆษณาแบบชำระเงินกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในขณะที่พวกเขากำลังมองหาบริการเช่นเดียวกับของคุณ นอกเหนือจาก Google Ads แล้ว Instagram, Facebook และ LinkedIn ก็เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนำที่คุณสามารถใช้ได้เช่นกัน
⚒️ ขั้นตอนในการสร้าง
- ลงทะเบียนสำหรับโฆษณา Google Local Services และผ่านการตรวจสอบการรับประกันของ Google (การตรวจสอบประวัติ, ใบอนุญาต, ประกันภัย, ฯลฯ)
- ระบุบริการหลัก พื้นที่ให้บริการ และเวลาทำการของคุณอย่างชัดเจน
- รวบรวมและแสดงความคิดเห็นเชิงบวกจากลูกค้าโดยตรงบนโปรไฟล์ Google ของคุณ
- กำหนดงบประมาณการตลาดรายเดือนที่คุณจะจ่ายต่อหนึ่งลูกค้าเป้าหมาย
- ใช้แอป Google Local Services เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
📌 ตัวอย่าง:
บริษัทฟื้นฟูและก่อสร้างระดับภูมิภาคได้รับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเจ็ดรายภายในเดือนเดียวจากการเพิ่ม LSA
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด
5. การตลาดแบบบัญชี (ABM) เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
ทุกการขายยินดีต้อนรับ แต่ไม่ใช่ทุกโอกาสที่เท่าเทียมกัน หากคุณต้องการสัญญาขนาดใหญ่ เช่น นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หรือการประมูลจากภาครัฐ ABM ควรเป็นกลยุทธ์หลักของคุณ แทนที่จะกระจายการเข้าถึงอย่างกว้างขวาง คุณควรคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและทำการตลาดโดยตรงกับพวกเขาผ่านการติดต่อที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ปรับแต่งสไลด์นำเสนอ กรณีศึกษา และแม้แต่หน้าแลนดิ้งเพจให้เหมาะกับลูกค้าคนนั้นโดยเฉพาะ เพราะการได้ลูกค้าใหญ่เพียงรายเดียวสามารถช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของคุณได้เป็นเวลาหลายเดือน
⚒️ ขั้นตอนในการสร้าง
- ระบุรายชื่อเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงตามขนาดของโครงการ, ภาคส่วน, หรือภูมิภาค
- มอบหมายเจ้าของบัญชีหรือทีมเฉพาะสำหรับลูกค้าหลักแต่ละราย
- พัฒนาเคสศึกษาหรือพอร์ตโฟลิโอที่แสดงประสบการณ์โครงการที่คล้ายคลึงกัน
- สนับสนุนกิจกรรมในอุตสาหกรรมหรือการเป็นสมาชิกสมาคมที่พวกเขาเข้าร่วม
- ใช้เครื่องมือเช่น LinkedIn Sales Navigator เพื่อมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะ
📌 ตัวอย่าง:
LiveRamp มุ่งเป้าไปที่เพียง 15 บัญชี Fortune 500 ด้วยแคมเปญ ABM แบบหลายจุดสัมผัส โดยใช้โฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เนื้อหาที่ต้องลงทะเบียน อีเมลเพื่อสร้างความสนใจ การติดต่อจาก SDR และจดหมายตรงที่ออกแบบเอง กลยุทธ์นี้สร้างรายได้อย่างน้อย 50 ล้านดอลลาร์ต่อปีและมีอัตราการแปลงถึง 33% ภายในเวลาเพียงสี่สัปดาห์
6. สนับสนุนงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อการพบปะและโต้ตอบแบบตัวต่อตัว
การตลาดในอุตสาหกรรมก่อสร้างยังต้องลงมือปฏิบัติจริงอย่างมาก ดังนั้นลูกค้าที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดของคุณอาจมาจาก การจับมือและแลกเปลี่ยนนามบัตร การสนับสนุนงานแสดงสินค้าและนิทรรศการจะช่วยให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม: นักพัฒนา, ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, และนักวางผังเมือง
เมื่อกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ในห้องเดียวกันนี่เป็นกลยุทธ์การตลาดภาคสนามที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยสร้างการมีตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่ง สำหรับบริษัท B2B สามารถนำไปสู่การเชิญเข้าร่วมคัดเลือกเบื้องต้นและความสนใจในการร่วมทุน สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอื่นๆ นี่คือโอกาสในการพบลูกค้าโดยตรง ข้อเสนอจากซัพพลายเออร์ และโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
⚒️ ขั้นตอนในการสร้าง
- เลือกงานแสดงสินค้าที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณ (ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมวงการ) เข้าร่วม
- ออกแบบบูธพร้อมภาพโครงการ, สาธิต, และของแจก
- เตรียมเอกสารแจกพอร์ตโฟลิโอและโบรชัวร์บริการอย่างรวดเร็ว
- รวบรวมข้อมูลติดต่อของผู้เข้าชมและติดตามผลภายใน 3–5 วัน
- แชร์ประสบการณ์สดผ่านสตอรี่หรือรีลสรุปหลังงาน
📌 ตัวอย่าง:
การประชุมซีรีส์อาคารแบบดั้งเดิมเชื่อมโยงผู้สนับสนุนหลายรายกับผู้ชมเป้าหมายอย่างสูงซึ่งประกอบด้วยสถาปนิก, ผู้รับเหมา, และผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะ. ผู้สนับสนุนของงานนี้ให้คุณค่ากับงานนี้เนื่องจากมีผู้ติดต่อที่มีคุณภาพสูงและมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม. หนึ่งในผู้สนับสนุนรายงานว่าสามารถทำโทรศัพท์ขายได้ถึง 100 ครั้งในเวลาเพียงสองวัน.
📖 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตเพื่อขยายธุรกิจของคุณ
7. การทำการตลาดร่วมกับบริษัทที่เสริมกัน
การตลาดสำหรับธุรกิจก่อสร้างไม่ได้เป็นแคมเปญเดี่ยวเสมอไป เมื่อคุณนึกถึงธุรกิจก่อสร้าง สถาปนิก นักออกแบบภายใน บริษัทวัสดุก่อสร้าง และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ก็มักจะทำงานร่วมกันอย่างลงตัว การทำแคมเปญร่วมตลาดกับพันธมิตรเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าถึงเครือข่ายของพวกเขาและเข้าถึงลูกค้าที่กำลังวางแผนสร้างโครงการใหม่
ไม่ว่าจะเป็นสัมมนาออนไลน์ตั้งแต่ 'ออกแบบถึงส่งมอบ' วิดีโอรีลในอินสตาแกรมที่แชร์ร่วมกัน หรือการจัดบูธแสดงสินค้าแบบร่วมมือกัน ล้วนช่วยขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณได้อย่างสร้างสรรค์ กลยุทธ์นี้ยังมีความคุ้มค่าและช่วยหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินงบประมาณอีกด้วย
⚒️ ขั้นตอนในการสร้าง
- ระบุบริษัทที่ให้บริการกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน (แต่ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง)
- เสนอแนวคิดบล็อก วิดีโอ หรือสัมมนาออนไลน์ร่วมกันที่มีศักยภาพทางการตลาดที่สอดคล้องกัน
- โพสต์เนื้อหาของกันและกันข้ามแพลตฟอร์ม หรือจัดแคมเปญแนะนำกันบนบัญชีโซเชียลมีเดีย
- เสนอแพ็กเกจบริการหรือสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่แชร์ข้อมูลร่วมกัน
- เข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้วยกันเพื่อเพิ่มการรับรู้เป็นสองเท่า
📌 ตัวอย่าง:
บริษัท Turner Constructionได้ร่วมมือกับ Autodeskในการสร้างสรรค์เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งมอบโครงการดิจิทัลร่วมกัน แคมเปญนี้ประกอบด้วยบทความร่วมแบรนด์ กรณีศึกษา และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นย้ำถึงวิธีที่การนำเทคโนโลยีมาใช้ของ Turner ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมซอฟต์แวร์ของ Autodesk ทั้งสองแบรนด์ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกันและกันในวงการก่อสร้างและเทคโนโลยี
8. การนำเสนอผู้ทรงอิทธิพลหรือพันธมิตร
โครงการก่อสร้างเป็นการลงทุนที่จริงจัง ดังนั้นผู้ที่เคยร่วมงานกับคุณจึงสามารถช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การแนะนำลูกค้า และการทำข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงในอนาคตได้ ฟังดูน่าตื่นเต้นไม่แพ้การได้ร่วมงานกับคนดังเลยใช่ไหม?
ลองใช้ความพยายามที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ เช่น การถามตอบแบบสดในสถานที่ ฟีเจอร์ 'พันธมิตรโครงการประจำเดือน' หรือการให้คนอื่นมาควบคุม Instagram ของคุณชั่วคราว การนำเสนอสถาปนิก นักออกแบบ หรือผู้จัดการโครงการที่มีชื่อเสียง จะช่วยแสดงผลงานของคุณอย่างแนบเนียนผ่านเสียงที่เชื่อถือได้ และเข้าถึงฐานผู้ติดตามที่ภักดีของพวกเขา
⚒️ ขั้นตอนในการสร้าง
- ระบุชื่อท้องถิ่นที่ลูกค้าติดตามอยู่แล้ว (สถาปนิก, นายหน้า, บล็อกเกอร์เฉพาะทาง)
- สัมภาษณ์พวกเขาบนบล็อกของคุณหรือทำวิดีโอทัวร์สั้น ๆ ของโครงการร่วมกัน
- แท็กและนำเสนอพวกเขาบนโซเชียลมีเดียพร้อมคำบรรยายที่ใส่ใจ
- เปลี่ยนคำรับรองจากลูกค้าเป็น 'คู่ค้าเลือก' หรือวิดีโอถาม-ตอบ
- ใช้ Instagram หรือ LinkedIn stories สำหรับการพาชมเบื้องหลังการทำงานร่วมกัน
📌 ตัวอย่าง:
สแกนสกา ยูเอสเอร่วมมือกับสถาปนิกไมเคิลซู เพื่อเน้นย้ำถึง 'อันเดอร์สตอรี่' ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในตึกแคปิตอล ทาวเวอร์ ของฮูสตัน ทัวร์เบื้องหลัง, เนื้อหาทางสังคม, และบทความในสื่อต่าง ๆ ได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์การออกแบบของซู ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับทั้งสแกนสกาและซู พร้อมทั้งทำให้โครงการนี้กลายเป็นทั้งสิ่งที่มีประโยชน์ใช้สอยและเป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม
9. โพสต์บนโซเชียลมีเดียและไลฟ์สตรีมโครงการเพื่อสร้างบุคลิกภาพให้กับแบรนด์ของคุณ
หากเว็บไซต์ก่อสร้างเป็นโชว์รูม ให้คิดว่าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นกล้องที่บันทึกชีวิตประจำวันของคุณ เพื่อดึงดูดลูกค้าในอนาคต คู่ค้า หรือแม้กระทั่งบุคลากรที่มีความสามารถ ให้แชร์ทุกสิ่งตั้งแต่โครงการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ไปจนถึงความคืบหน้าในไซต์งาน กุญแจสำคัญคือการทำแบบสดและไม่ผ่านการกรอง
ไม่ว่าคุณจะยกเหล็ก วางกระเบื้อง หรือจัดกิจกรรมบริจาคอาหาร ให้แชร์เรื่องราวเหล่านั้นในขณะที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อสร้างกระแสความสนใจ ในวงการก่อสร้างที่ทุกขั้นตอนต้องเห็นภาพ โพสต์แบบเรียลไทม์จะถ่ายทอดบุคลิก ความเชี่ยวชาญ และค่านิยมของคุณออกมาได้อย่างชัดเจน
⚒️ ขั้นตอนในการสร้าง
- ทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและเลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม เช่น Instagram, Facebook หรือ LinkedIn
- จัดตารางเซสชันสดสั้น ๆ จากพื้นที่ปลอดภัยในสถานที่ (ไม่มีการละเมิดพื้นที่ที่ต้องสวมหมวกนิรภัย!)
- แนะนำทีมงาน, ไฮไลท์อุปกรณ์, หรือช่วงเวลาสำคัญ
- โปรโมทการถ่ายทอดสดล่วงหน้าหนึ่งวันและเก็บรีเพลย์ไว้ในโปรไฟล์ของคุณ
- มีส่วนร่วมแบบสด—ตอบคำถามผู้ชมหรือทำแบบสำรวจขนาดเล็กระหว่างการสตรีม
📌 ตัวอย่าง:
ซัฟโฟล์ค คอนสตรัคชั่นโพสต์ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จ, งานฉลองการเสร็จสิ้นโครงสร้าง, คุณสมบัติด้านความยั่งยืน, หรือกระบวนการก่อสร้างที่ใช้เทคโนโลยีบน LinkedIn อย่างสม่ำเสมอ การโพสต์เหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจกระบวนการก่อสร้างของพวกเขาได้ดีขึ้น, ดึงดูดพันธมิตร, และปรับปรุงภาพลักษณ์ของนายจ้างเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสุด
10. โปรแกรมแนะนำและโปรแกรมสะสมคะแนน
ในการก่อสร้าง ลูกค้าที่พึงพอใจสามารถเป็นป้ายโฆษณาที่ดีที่สุดของคุณได้ ดังนั้นจงให้เหตุผลแก่พวกเขาในการช่วยขายให้คุณอย่างกระตือรือร้น โปรแกรมการแนะนำลูกค้าและสร้างความภักดีต่อแบรนด์ที่มีโครงสร้างเป็นระบบเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนทุกโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ให้กลายเป็นธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการติดตามลูกค้าที่มาจากคำแนะนำแบบปากต่อปากอีกด้วย
รางวัลเล็ก ๆ และสิทธิพิเศษเฉพาะจะกระตุ้นให้ลูกค้าบอกต่อชื่อของคุณกับเพื่อนบ้าน กลุ่มสมาคมเจ้าของบ้าน (RWA) หรือแม้แต่ผู้จัดการอาคาร วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ให้บริการที่อยู่อาศัยและสามารถให้บริการซ้ำได้ เช่น การปรับปรุงบ้าน การกันซึม หรือการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
⚒️ ขั้นตอนในการสร้าง
- สร้างระบบติดตามการแนะนำที่ง่าย
- เสนอบัตรของขวัญ ส่วนลด หรือบริการเพิ่มเติมเป็นแรงจูงใจ
- ส่งโน้ตหรือวิดีโอขอบคุณที่มีแบรนด์ของคุณเมื่อมีคนแนะนำคุณ
- ส่งเสริมโปรแกรมผ่านทางอีเมลและในใบแจ้งหนี้ของคุณ
- ติดตามลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาแรงผลักดัน
📌 ตัวอย่าง:
TraceAir มีโปรแกรมแนะนำเพื่อนที่ให้รางวัล $250 ต่อโครงการ เมื่อลูกค้าที่แนะนำมาเซ็นสัญญาภายใน 6 เดือน โปรแกรมนี้มาพร้อมกับเงื่อนไขที่ชัดเจน ข้อกำหนดการเข้าร่วมที่ตรงไปตรงมา และการส่งข้อมูลที่ง่ายดาย ทำให้โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้รับเหมา ผู้พัฒนา และวิศวกร
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเริ่มต้นบริษัทก่อสร้าง
ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของบริษัทก่อสร้างได้อย่างไร
การนำกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมดนี้ไปใช้จริงเป็นสิ่งสำคัญในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ แต่แล้วชีวิตจริงก็เข้ามาแทรก
วิดีโอคำรับรองนั้นเหรอ? ลืมไปแล้ว
ปฏิทินการเยี่ยมชมไซต์? จองซ้อนแล้ว
มีไอเดียแคมเปญไหม? ถูกฝังอยู่ใต้การแก้ไขแผนงานและใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย
การตลาดช่วยสร้างทั้งรายได้และความน่าเชื่อถือ ไม่ควรเป็นสิ่งแรกที่ต้องละเลยเมื่อคุณกำลังจัดการกับความล่าช้าจากฝน ปัญหาวัสดุ และการโทรติดต่อกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:45% ของผู้ตอบแบบสำรวจโดย Gartner กล่าวว่าพวกเขาใช้วิธีการแบบแมนนวล เช่น ปากกาและกระดาษ และสเปรดชีต เพื่อติดตามกิจกรรมประจำวันสำหรับการปฏิบัติงานก่อสร้างของพวกเขา
เมื่อระบบของคุณยังติดอยู่ในยุคหิน ความพยายามทางการตลาดของคุณก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จ
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย นี่คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่มอบศูนย์กลางที่ชัดเจนและรวมศูนย์ให้กับทีมการตลาดของคุณ ติดตามแคมเปญของคุณ กำหนดเวลาโพสต์ บันทึกความคิดเห็นจากลูกค้า และไม่ต้องสูญเสียไอเดียดีๆ อีกต่อไป
ด้วยเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและการผสานรวมกว่า 1,000 รายการ ClickUpสามารถปรับให้เข้ากับโครงการก่อสร้างของคุณได้— ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแบรนด์, เสนอราคา, หรือสิ่งอำนวยความสะดวกมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
ตามที่คีรา เคียฟเฟอร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Renewal By Andersen กล่าวไว้ว่า:
ClickUp มีระบบจัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้, อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ระบบติดตามเวลา, คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้, การเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือน, การเข้าถึงผ่านมือถือ, และการอัปเดตใหม่ ๆ อยู่เสมอ.
มาดูวิธีใช้ประโยชน์จากพลังอันทรงนี้ให้เต็มที่กัน:
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบทเพื่อสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
การละเลยการสร้างเนื้อหาเพราะคุณกำลังยุ่งกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์, การโทรกับผู้ขาย, และการอัปเดตให้ลูกค้า?ClickUp Brainคือเหมือนมีทีมการตลาดและนักวิจัยส่วนตัวไว้คอยบริการคุณ. มันสามารถสร้างเนื้อหาจากไอเดียที่ยังไม่ชัดเจน และช่วยคิดกลยุทธ์การตลาดตั้งแต่ต้น. นั่นหมายความว่าโพสต์บล็อกที่ดูดี, อีเมล์เพื่อเสนอขาย, และแม้กระทั่งสคริปต์วิดีโอ สามารถสร้างได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการป้อนข้อมูลของคุณ.
Brain คือระบบ AI ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก ที่เชื่อมต่อภารกิจ, เอกสาร, ผู้คน, และแอปพลิเคชันภายนอกของคุณ—เพื่อสร้างเนื้อหา, วิเคราะห์คำแนะนำ, และสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยความตระหนักถึงบริบทอย่างสมบูรณ์
Brain สามารถช่วยคุณเตรียมการติดตามผล, แยกไฟล์โครงการที่หนัก, และเปลี่ยนการอัปเดตที่ยาวให้กลายเป็นสรุปอย่างรวดเร็วได้
ด้วยการจับคู่ความสามารถของ Brain กับClickUp's Autopilot Agents คุณจะได้รับศูนย์บัญชาการการตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AIอย่างเต็มรูปแบบซึ่งถูกสร้างขึ้นในกระบวนการทำงานของคุณ
คิดถึงตัวแทนเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมทีม AI ของคุณที่สามารถดำเนินการตามคำสั่งและตัวกระตุ้นได้ด้วยตัวเอง
📌 สมมติว่าคุณเพิ่งเสร็จสิ้นเฟสแรกของงานปรับปรุงสำหรับลูกค้าของคุณ ตัวแทนนักเขียนคำโฆษณาแบรนด์เฉพาะของคุณจะเริ่มทำงานทันที โดยร่างโพสต์บน LinkedIn ที่สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและโทนของแบรนด์ ตัวแทนผู้จัดการแคมเปญจะติดตามการมีส่วนร่วม แนะนำการปรับปรุง และแจ้งเตือนโพสต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ—ทั้งหมดนี้ทำโดยอัตโนมัติ
📮ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย แต่ถ้า AI ถูกสร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณและมีความปลอดภัยอยู่แล้วล่ะ?
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ประหยัดเวลาและลดการสลับบริบทด้วยพื้นที่ทำงานการตลาดแบบรวมศูนย์
การตลาดในวงการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว—และเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่านั้นอีก เป็นเรื่องง่ายที่แผนการสร้างสรรค์จะหลุดรอดสายตาไป
ClickUp สำหรับทีมการตลาดนำการวางแผน การทำงานร่วมกันและการรายงานการก่อสร้างทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว ต้องการเปลี่ยนข้อความกลางโครงการหรือไม่? ต้องการรวบรวมทีมรอบๆ การออกแบบบอร์ดโฆษณาใหม่หรือไม่? ClickUp ช่วยให้ทุกคนสอดคล้องกันแบบเรียลไทม์ นั่นหมายถึงการสื่อสารอัตโนมัติด้วยอีเมลล่าสุด โบรชัวร์ และการแจ้งเตือนติดตามผล
วางแผนการไหลของแคมเปญและผังการจัดแสดงงานแสดงสินค้าด้วยClickUp Whiteboards เปิดใช้งาน ClickUp Tasks ได้ทันทีจากเซสชันระดมความคิดเหล่านั้น และติดตามงานทุกชิ้นจนเสร็จสมบูรณ์ด้วยระบบจัดการงานในตัว นี่คือห้องบัญชาการความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ที่ปราศจากความวุ่นวาย
นอกจากนี้ยังมีClickUp Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือเอกสารในตัวของ ClickUp สำหรับเขียนคู่มือการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด (SOPs) และสัญญาทางกฎหมายในรูปแบบที่จัดรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์
ดียิ่งกว่านั้น? คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากภาคสนามและข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้ทันทีด้วยClickUp Forms และแสดงผลลัพธ์บนแดชบอร์ดที่เชื่อมต่อกัน เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะ...หรือพลาดกำหนดส่งงาน
วางแผนได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
ต้องการสร้างแผนการตลาดที่ไร้ที่ติโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งหรือไม่?
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแคมเปญการตลาดหลายร้อยแบบที่มีรายการงานสำเร็จรูป, ไทม์ไลน์, สถานะความคืบหน้า, หลักไมล์สำคัญ, และแม้กระทั่งการทำงานอัตโนมัติ เทมเพลตช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว, อัปเดตแผนงานแบบเรียลไทม์, และติดตามความคืบหน้าได้ทั่วทั้งทีมและสถานที่ทำงาน
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับธุรกิจก่อสร้างที่ต้องการปรับความพยายามทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายไตรมาสและ OKRs มาพร้อมกับรายการงานที่พร้อมใช้งานซึ่งติดตามทุกกิจกรรม ตั้งแต่การติดต่อกับลูกค้าไปจนถึงการเปิดตัวแคมเปญ
ทุกอย่างถูกจัดระเบียบตามเป้าหมายและกรอบเวลาของธุรกิจคุณ เพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่างานใดสำคัญและควรดำเนินการเมื่อใด คุณยังจะได้รับรายการ OKR เฉพาะสำหรับวางแผนเป้าหมายระยะยาว กำหนดตัวชี้วัด KPI ด้านการตลาด และติดตามความคืบหน้าในแต่ละไตรมาส ซึ่งหมายความว่าทุกใบปลิว การแนะนำลูกค้า หรือการวางแผนงานแสดงสินค้า จะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างชัดเจน
หากคุณต้องการจัดการทุกรายละเอียดของแคมเปญClickUp's Marketing Campaign Management Templateถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เทมเพลตนี้มีสถานะสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนและเคลื่อนไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเปิดตัวและการรักษาลูกค้า
นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่กำหนดเองได้ถึงแปดแบบ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดการงบประมาณไปจนถึงปฏิทินเนื้อหา ยังมีตัวติดตามโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะที่ช่วยให้ทีมของคุณโพสต์ได้ตรงเวลาและสอดคล้องกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บข้อเสนอโครงการ ทรัพย์สินของแบรนด์ และแนวทางด้านการตลาดทั้งหมดไว้ในส่วนอ้างอิงที่เข้าถึงได้ง่ายเพียงที่เดียว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ลองทายดูสิว่าส่วนผสมลับที่อยู่เบื้องหลังความแข็งแกร่งอันยาวนานของกำแพงเมืองจีนคืออะไร?ข้าวเหนียว! ช่างก่อสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงได้ผสมข้าวเหนียวเข้ากับปูนขาว ทำให้เกิดปูนผสมชนิดแรกของโลก นักวิทยาศาสตร์พบว่าส่วนผสม "ข้าวเหนียว-ปูนขาว" นี้ทำให้โครงสร้างมีความมั่นคง ทนทาน และแม้กระทั่งทนต่อแผ่นดินไหวได้ นี่จึงช่วยให้กำแพง สุสาน และเจดีย์โบราณสามารถยืนหยัดผ่านกาลเวลาได้
ความท้าทายทางการตลาดที่พบบ่อยสำหรับบริษัทก่อสร้างและวิธีแก้ไข
แม้ว่าการมีกลยุทธ์ที่มั่นคงจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเตรียมพร้อมรับมือกับอุปสรรคต่างๆ ก็ช่วยให้คุณสามารถใช้แผนการตลาดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นกัน ต่อไปนี้คือความท้าทายบางประการที่บริษัทก่อสร้างมักเผชิญ พร้อมเคล็ดลับในการรับมือโดยใช้ ClickUp
การติดตามลูกค้าเป้าหมายที่ไม่สม่ำเสมอ
ในวงการก่อสร้าง ลูกค้าเป้าหมายสามารถมาจากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ ลูกค้าเก่า การแนะนำบอกต่อ หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อโดยตรง หากทีมงานมุ่งเน้นงานหน้างานเป็นหลักและไม่มีกระบวนการขายที่ชัดเจน การติดตามผลมักจะล่าช้าหรือตกหล่นไป สุดท้ายลูกค้าเป้าหมายที่สนใจก็จะกลายเป็นลูกค้าที่เฉยชา และโอกาสทางธุรกิจที่มีคุณค่าก็หลุดลอยไป
🛠 วิธีแก้ไขปัญหานี้
- กำหนดงานติดตามผลใน ClickUpอัตโนมัติเพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมายที่รวบรวมจากแบบฟอร์ม ClickUp
- สร้างระบบติดตามลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับประเภทโครงการ
- ตั้งการแจ้งเตือนใน ClickUpสำหรับการเช็คอินการขายและการโทรกลับ
การสื่อสารภายในที่ไม่เชื่อมโยงกัน
เมื่อนักออกแบบ นักเขียน และผู้จัดการโครงการใช้โซลูชันที่แตกต่างกัน ทีมการตลาดด้านการก่อสร้างมักจะทำงานแยกส่วนกัน ความไม่สอดคล้องนี้เกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะเมื่อมีการผสมผสานระหว่างฟรีแลนซ์และพนักงานภายในองค์กรในการดูแลด้านการตลาด
การขาดระบบที่ใช้ร่วมกันทำให้เกิดความล่าช้า งานซ้ำซ้อน และการพลาดกำหนดเวลา
🛠 วิธีแก้ไขปัญหานี้
- รวมศูนย์การทำงานด้วยเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน เช่น แดชบอร์ด ClickUp และเอกสาร ClickUp
- มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนพร้อมกำหนดวันครบกำหนด
- เก็บความคิดเห็น ไฟล์ และการอัปเดตไว้ในที่เดียวภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
ไม่สามารถมองเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญได้
คุณกำลังลงโฆษณา พิมพ์ใบปลิว หรือแม้แต่จัดบูธแสดงสินค้าสุดอลังการ แต่คุณรู้จริงหรือไม่ว่าอะไรที่ได้ผล? ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่รู้ และนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณ การติดตามผลแบบเรียลไทม์ไม่ได้ถูกฝังอยู่ในขั้นตอนการทำงานปกติ
ก่อนที่คุณจะรู้ตัว งบประมาณก็ถูกใช้ไป แต่ผลลัพธ์ยังคงไม่ชัดเจน
🛠 วิธีแก้ไขปัญหานี้
- แผนการตลาดเมตริกเช่น ระยะการเข้าถึง, ผู้ติดต่อ, และค่าใช้จ่าย หลังจากวิเคราะห์ช่องทางปัจจุบันของคุณ
- เชื่อมโยงงานการตลาดลิงก์กับเป้าหมายทางธุรกิจรายไตรมาสโดยใช้ClickUp Goalsและ Milestones
- ติดตามงบประมาณและผลลัพธ์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและการคำนวณแบบไดนามิกใน ClickUp
การขาดเวลาในการสร้างเนื้อหา
เมื่อคุณต้องจัดการกับไซต์งาน, สายจากลูกค้า, และการเช็คอินของทีมงานพร้อมกัน เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพหรือแม้แต่การเผยแพร่บล็อกที่ผ่านการวิจัยมาอย่างดีก็กลายเป็นเรื่องรอง
นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ของคุณจะล้าสมัย โซเชียลมีเดียของคุณจะเงียบเหงา และผลงานที่ดีที่สุดของคุณจะไม่ถูกมองเห็น
🛠 วิธีแก้ไขปัญหานี้
- ใช้เครื่องมือคุณภาพสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่นClickUp Brain เพื่อร่างโพสต์เชิงสร้างสรรค์และสรุปสำหรับผู้บริหาร
- วางแผนเนื้อหาประจำสัปดาห์ด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp
- ทำให้การอนุมัติและตารางการเผยแพร่เป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
สร้างรากฐานการตลาดที่ขยายได้ ลองใช้ ClickUp
เมื่อพิจารณาถึงความซับซ้อนของการตลาดหลายช่องทางสำหรับบริษัทก่อสร้าง เครื่องมือการตลาดที่ทรงพลังเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง หากคุณต้องการ AI การจัดการงาน และระบบอัตโนมัติในที่เดียว ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
ClickUp ยังมีเอกสารในตัว, กระบวนการทำงาน, และแดชบอร์ดเพื่อเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพให้กลายเป็นจริง โดยไม่ทำให้การทำงานในไซต์ของคุณช้าลง. ทุกสิ่งตั้งแต่แคมเปญไปจนถึงการติดตามลูกค้าเป้าหมายจะถูกจัดการโดยไม่มีระบบแยกส่วน พร้อมการมองเห็นอย่างสมบูรณ์.
พร้อมที่จะทำการตลาดอย่างชาญฉลาดและสร้างธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!