ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Teamflow สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริง

ครั้งแรกที่ทีมของคุณเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มสำนักงานเสมือน มักจะเกิดขึ้นในสองรูปแบบ:
- ทุกคนตื่นเต้น กดคลิกไปมา ปรับแต่งโต๊ะทำงาน
- ทุกคนสับสน เงียบ และสงสัยว่านี่จะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นที่พวกเขาลืมเปิดภายในวันศุกร์หรือไม่
สำนักงานเสมือนจริงอย่าง Teamflow มีเป้าหมายในการรวมทีมเข้าด้วยกัน แต่บ่อยครั้งยังคงทิ้งบริบทไว้กระจัดกระจายในแชท เอกสาร และงานต่างๆ ผลลัพธ์คืออะไร? การค้นหาคำตอบในแต่ละวันสำหรับคำถามเช่น "อัปเดตเรื่องนั้นเป็นอย่างไรบ้าง?" หรือ "ไฟล์ที่ฉันต้องการอยู่ที่ไหน?" การสูญเสียบริบทและการสลับเครื่องมือเหล่านี้คือ การขยายตัวของการทำงาน: การสูญเสียประสิทธิภาพและศักยภาพของทีมคุณอย่างต่อเนื่อง ทางเลือกที่เหมาะสมควรทำให้ทีมของคุณรวมตัวกัน และ เก็บทุกบริบทไว้ในที่เดียว ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมทางเลือก 10 รายการของ Teamflow ที่นำเสนอวิธีการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงในรูปแบบที่แตกต่างกัน มาดูกันเลย! 🎯
ทางเลือกยอดนิยมของ Teamflow ในพริบตา
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ Teamflow ที่เปรียบเทียบกัน 📄
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการการประชุมทางไกล, การอัปเดต, และการร่วมมือแบบไม่พร้อมกันในที่เดียวขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมแบบไฮบริด, แบบไม่พร้อมกัน, และทีมที่กระจายตัว
|ClickUp Chat, วิดีโอแบบอะซิงโครนผ่าน Clips, สรุปการประชุมด้วย AI Notetaker, ข้อมูลเชิงลึกของโครงการในตัวด้วย ClickUp Brain และ ClickUp Brain MAX
|ฟรีตลอดไป, ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|SpatialChat
|การจัดกิจกรรมออนไลน์แบบโต้ตอบและบทสนทนาแบบฉับพลันขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมจัดงานและกลุ่มที่ทำงานทางไกลเป็นหลัก
|เสียงรอบทิศทาง, ข้อความชั่วคราว, การสนทนาส่วนตัว, การนำเสนอแบบแบ่งโซน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้ (สำนักงานเสมือน)
|รวบรวม
|การสร้างสำนักงาน 2 มิติที่ทีมสามารถเคลื่อนไหวและมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างเป็นธรรมชาติขนาดทีม: เหมาะสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์และทีมที่ชื่นชอบเกม
|โปรแกรมสร้างแผนที่พิกเซล, ระบบเสียงเชิงพื้นที่, การประชุมแบบเดินเข้า, พื้นที่ส่วนตัว
|ฟรี (สูงสุด 10 ผู้ใช้); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือนต่อผู้ใช้
|คูมอสเปซ
|จำลองรูปแบบสำนักงานจริงด้วยแผนผังชั้นเสมือนและโต๊ะทำงานส่วนตัวขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการสำนักงานใหญ่เสมือนจริงที่สมจริง
|ระบบนำทางบนพื้น, การอ้างสิทธิ์โต๊ะ, การจองห้องด้วยภาพ, และการสร้างแบรนด์ตามความต้องการ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16/เดือนต่อผู้ใช้
|ไอวีแคมปัส
|การออกแบบวิทยาเขตเสมือนจริงโดยคำนึงถึงกระบวนการทำงานทางวิชาการ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และศูนย์ฝึกอบรม
|ชั่วโมงทำงานเสมือนจริง, การบรรยายแบบโต้ตอบ, การติดตามการเข้าร่วม, กิจกรรมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาตามความต้องการ
|โซโคโค
|การดำเนินงานเวิร์กโฟลว์ระยะไกลที่มีโครงสร้างภายในสำนักงานเสมือนขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่เน้นประสิทธิภาพและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|ระบบการทำงานแบบห้อง, สถานะความพร้อมใช้งาน, และพื้นที่พร้อมเก็บถาวร
|เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
|แทนด์เด็ม
|การเข้าร่วมแชทเสียงทันทีโดยไม่ต้องนัดหมายการประชุมขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็วและต้องการการสื่อสารอย่างรวดเร็ว
|การโทรด้วยเสียง/วิดีโอแบบเรียลไทม์, ตัวบ่งชี้กิจกรรม, การแชร์หน้าจอ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือน (10 ผู้ใช้)
|ทีมีโค
|ปรับแต่งพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่มีแบรนด์พร้อมฟีเจอร์โซเชียลขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับแบรนด์และทีมปฏิบัติการภายใน
|การสร้างแบรนด์ห้อง, กระดานประกาศ, การผสาน Slack/ปฏิทิน, เครื่องมือสำหรับช่วงพักดื่มกาแฟ
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
|Slack
|ประสานงานการสื่อสารทีมแบบเน้นข้อความผ่านช่องทางและเธรดขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมระยะไกลที่ต้องการการสื่อสารที่เป็นระบบ
|ช่อง, การตอบกลับกระทู้, กระบวนการทำงานของบอท, การผสานแอปมากกว่า 2,000 รายการ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ท่องไป
|ปรับรูปแบบพื้นที่ทำงานเสมือนจริงให้สอดคล้องกับความต้องการการประชุมที่เปลี่ยนแปลงขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและทีมที่ทำงานโครงการ
|ห้องที่สามารถปรับแต่งได้, ทางเข้าภายนอก, เครื่องมือแบบโต้ตอบ, และคลังห้อง
|เริ่มต้นที่ $18. 88/เดือน ต่อผู้ใช้
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทน Teamflow?
นี่คือเหตุผลที่หลายทีมเริ่มมองหาทางเลือกอื่นแทน Teamflow:
- กระบวนการทำงานของคุณได้เปลี่ยนแปลง: ทีมแบบไฮบริดหรือแบบอะซิงโครนัสอาจต้องการการมีอยู่ร่วมกันน้อยลง แต่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น
- การผสานรวมที่สำคัญขาดหายไป: หากไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานระยะไกลของคุณได้ จะก่อให้เกิดความขัดข้องมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ
- ไม่มีการมองเห็นสำหรับลูกค้าหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล: ข้อมูลที่จำกัดทำให้ยากต่อการติดตามการใช้งานหรือระบุช่องว่าง
- รู้สึกแข็งทื่อเกินไป: การจัดวางพื้นที่อาจไม่เหมาะกับทีมที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือทำงานข้ามสายงาน
- คุณต้องการตัวเลือกการทำงานแบบอะซิงโครนัสที่ดีกว่า: ทีมที่ให้ความสำคัญกับความมีสมาธิและความยืดหยุ่นอาจชอบเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสของทีม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตำแหน่งงานที่ทำงานทางไกลกำลังเพิ่มขึ้น FlexJobs รายงานว่ามีการเพิ่มขึ้น 8% ในตำแหน่งงานที่ทำงานทางไกลทั้งหมด ความต้องการมากที่สุดอยู่ในสาขาคอมพิวเตอร์และไอที ตามมาด้วยการจัดการโครงการ การขาย การดำเนินงาน และการดูแลสุขภาพ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Teamflow
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Teamflow 👇
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ บันทึก และดำเนินการประชุมในที่ทำงานเดียว)
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทีมระยะไกลของ ClickUpมอบพื้นที่เดียวให้กับทีมระยะไกลในการพูดคุย มอบหมายงาน บันทึกการอัปเดต และติดตามผลลัพธ์โดยไม่ต้องสลับบริบท ClickUp แก้ปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายด้วยการรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี่คือวิธีการ:
พูดคุยในที่ที่งานของคุณอยู่
ClickUp Chatช่วยให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงาน รายการ หรือโปรเจกต์ของคุณ เพื่อให้บริบทติดตามไปพร้อมกับการสนทนา
ดังนั้นเมื่อดีไซเนอร์แจ้งปัญหาในการซิงค์ประจำสัปดาห์ คุณสามารถนำปัญหานั้นไปใส่ในแชทงาน ติดแท็กทีมพัฒนา และสร้างงานติดตามผลได้ทันที คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายปัญหาซ้ำหรือคัดลอกข้อมูลอัปเดตข้ามเครื่องมือต่างๆ
และผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวClickUp Brain ทำให้ทุกอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หากมีใครเข้าร่วมในกระทู้ในภายหลังและถามว่าเกิดอะไรขึ้น มันสามารถสรุปการสนทนาทั้งหมดและเชื่อมโยงไปยังงานที่ทำไปแล้วได้
💡 โบนัส: กำลังมองหาแอปที่มากกว่าแค่สำนักงานเสมือนจริงอยู่หรือเปล่า?
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ—รวมถึงเว็บ—เพื่อค้นหาไฟล์ เอกสาร และไฟล์แนบได้อย่างรวดเร็ว
- มีTalk to Textสำหรับถามคำถาม, พิมพ์บันทึก, และจัดการงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือเลย, ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้พร้อมใช้งานสำหรับองค์กร ที่นำทุกงานและความสามารถของ AI ของคุณมารวมไว้ด้วยกัน
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
แชร์บริบทอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องประชุม
แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะทำงานได้ดีในรูปแบบข้อความ วิดีโอแบบอะซิงโครนัสมักจะง่ายกว่าเมื่อทีมของคุณทำงานข้ามเขตเวลาClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอและเสียงของคุณได้จากภายในแพลตฟอร์ม
สมมติว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเข้าร่วมการทบทวนแผนงานได้คุณใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AIเพื่อนำเสนอการอัปเดตต่างๆ แบ่งปันในรายการงาน และให้ ClickUp Brain สรุปการตัดสินใจสำคัญโดยอัตโนมัติ ทีมงานจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เหตุผลที่มีความสำคัญ และสิ่งที่ต้องติดตามต่อไป รับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:
หรือถ้าคุณต้องการพบปะกันแบบตัวต่อตัว ClickUp SyncUps ช่วยให้ทีมระยะไกลทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการเช็คอินที่รวดเร็วและมีโครงสร้าง ซึ่งสามารถทำได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณยังข้ามการโต้ตอบไปมาตามปกติได้ เนื่องจากคลิปจะเชื่อมโยงกับงานที่อธิบายไว้อยู่แล้ว ทุกคนสามารถตอบกลับในความคิดเห็น ขอให้แก้ไข หรือสร้างงานใหม่ใน ClickUpได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
วางแผนการทำงานระยะไกลอย่างไรให้ไร้ความวุ่นวาย
ตอนนี้ โครงสร้างมีความสำคัญพอๆ กับการสื่อสารแม่แบบแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างสิ่งนั้นได้ตั้งแต่วันแรก แม่แบบนี้ยังรวมถึงมุมมองงานและแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
ผู้จัดการสามารถสังเกตเห็นการทำงานที่มากเกินไปตั้งแต่เนิ่นๆ, จัดสรรงานใหม่, และหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจัดสรรทรัพยากรแยกต่างหาก ClickUp Brain ช่วยเติมเต็มช่องว่างโดยการสรุปความคืบหน้า, แนะนำขั้นตอนถัดไป, หรือแสดงงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกและสรุปการประชุมทันที: บันทึกการสนทนาโดยใช้ AI Notetaker ของ ClickUp ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์การประชุมใน ClickUp เพื่อสร้างบทถอดความ สรุป และงานที่ต้องทำโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์เอง
- เขียนในที่ที่งานเกิดขึ้น: สร้างวาระการประชุม, บันทึกข้อความ, และมอบหมายขั้นตอนต่อไปภายในClickUp Docsเพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหายระหว่างเครื่องมือ
- ซิงค์เครื่องมือโปรดของคุณ: เชื่อมต่อ Zoom, Outlook, Google Drive และอื่นๆ กับClickUp Integrationsเพื่อให้การอัปเดต ไฟล์ และการประชุมทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
- เข้าร่วมการโทรด่วน: เริ่มการสนทนาเสียงหรือวิดีโอ SyncUp ได้โดยตรงใน ClickUp Chat เพื่อแก้ไขปัญหาที่ติดขัดอย่างรวดเร็วและรักษาบริบทให้ครบถ้วน
- พูดคุยกับพื้นที่ทำงานของคุณจากเดสก์ท็อป: ใช้ClickUp Brain MAXเพื่อนำทาง ถามคำถาม และจัดการงานโดยไม่ต้องใช้มือ ด้วยคำสั่งเสียง
- จัดตารางสัปดาห์ของคุณโดยอัตโนมัติ: ให้ClickUp Calendarแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานและการประชุมโดยอิงตามความพร้อมของทีมและกำหนดเวลา
- เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน: กำหนดความคาดหวังอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารใน ClickUp ที่ระบุว่าจะแชร์อะไร เมื่อไร และกับใคร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์มากเกินไปอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสนและล้นหลาม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน Redditได้แบ่งปันว่า:
ClickUp Brain ช่วยฉันประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
ClickUp Brain ช่วยฉันประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เบื่อกับการลืมสิ่งที่พูดกันในประชุมใช่ไหม? ใช้ ClickUp AI Notetaker เพื่อบันทึกโน้ต รายการที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ—จากนั้นเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเสมอ
2. SpatialChat (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดงานอีเวนต์แบบโต้ตอบ)
เครื่องมือการทำงานร่วมกันระยะไกลของ SpatialChat ช่วยให้คุณเดินออกจากการสนทนาที่น่าเบื่อและมุ่งหน้าไปยังกลุ่มที่น่าสนใจมากขึ้นได้ เหมือนกับที่คุณทำในงานจริง คุณไม่ได้ติดอยู่ในตารางของหัวลอย คุณสามารถเดินไปรอบๆ และเข้าร่วมการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ
ระบบเสียงรอบทิศทางทำให้คุณได้ยินเสียงคนพูดดังขึ้นเมื่อคุณเข้าใกล้ สร้างช่วงเวลาธรรมชาติแบบ 'โอ้ คุณกำลังคุยอะไรกันอยู่?' ที่ทำให้กิจกรรมต่างๆ น่าเข้าร่วม
คุณสมบัติเด่นของ SpatialChat
- จัดกิจกรรมเสมือนจริงสำหรับการสร้างเครือข่ายที่ผู้เข้าร่วมสามารถแบ่งกลุ่มย่อยและรวมกลุ่มใหม่ได้ตามธรรมชาติ
- ส่งข้อความที่หายไปหลังจากเวลาที่คุณเลือก เหมาะสำหรับการแชร์ลิงก์ชั่วคราวหรืออัปเดตอย่างรวดเร็วระหว่างกิจกรรมสด
- เปิดโอกาสให้มีการสนทนาส่วนตัวอย่างราบรื่น โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถแยกตัวออกจากกลุ่มหลักได้โดยไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์อึดอัดใจจากการขอคุยเป็นการส่วนตัว
- สตรีมการนำเสนอไปยังพื้นที่เฉพาะของพื้นที่เสมือนของคุณ ในขณะที่ให้ผู้คนสนทนาในโซนที่กำหนด
ข้อจำกัดของ SpatialChat
- เครื่องมือนี้ต้องการการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดการโต้ตอบเชิงพื้นที่
- อาจรู้สึกหนักใจสำหรับผู้เข้าร่วมที่ชอบรูปแบบการประชุมที่มีโครงสร้าง
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับประสบการณ์ที่มีแบรนด์
ราคาของ SpatialChat
- ฟรี
- สำนักงานเสมือน: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SpatialChat
- G2: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SpatialChat อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
SpatialChat มอบพื้นที่เสมือนจริงที่คุณสามารถพบปะกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานได้ ฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือคุณสามารถแชร์ห้องได้ และระดับเสียงในการสนทนาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระยะห่างของคุณ ยิ่งคุณเข้าใกล้หรือห่างออกไป เสียงก็จะปรับตามไปด้วย คุณยังสามารถแชร์หน้าจอของคุณ หรือวิดีโอที่จะเล่นเหมือนกับว่าอยู่ในหน้าจอได้อีกด้วย
SpatialChat ให้บริการพื้นที่เสมือนจริงที่คุณสามารถพบปะกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานได้ คุณสมบัติที่ฉันชอบมากที่สุดคือคุณสามารถแชร์ห้องได้ และระดับเสียงในการสนทนาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระยะห่างของคุณเมื่อคุณเข้าใกล้หรือไกลออกไปตามลำดับ คุณยังสามารถแชร์หน้าจอของคุณหรือวิดีโอที่จะเล่นเหมือนกับว่าอยู่ในหน้าจอได้เช่นกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลอย่างเต็มรูปแบบมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าพนักงานที่ทำงานในสำนักงานในแง่ของการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง รายงานของ Gallup แสดงให้เห็นว่า31% ของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมาก เทียบกับ 23% สำหรับบทบาทการทำงานแบบผสมผสานและบทบาทที่อนุญาตให้ทำงานจากระยะไกลบางส่วน และเพียง 19% สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานจากระยะไกลเลย
3. รวมกลุ่ม (เหมาะที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมสำนักงานที่ใช้ศิลปะพิกเซล)
จำได้ไหมว่าเมื่อชีวิตในออฟฟิศรู้สึกเหมือนการไปเที่ยวมากกว่าการทำงาน? Gather นำพลังงานนั้นกลับมาผ่านสภาพแวดล้อมแบบพิกเซล 2 มิติที่คล้ายกับเกม Super Nintendo
สมาชิกในทีมของคุณจะปรากฏเป็นอวาตาร์ขนาดเล็กที่เดินไปมาภายในพื้นที่สำนักงานที่ออกแบบเฉพาะ พร้อมด้วยห้องประชุม พื้นที่สำหรับดื่มกาแฟ และต้นไม้ตกแต่งแบบสุ่ม
ระบบเสียงใกล้ตัวสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติ คุณสามารถเดินไปที่โต๊ะของใครสักคนเพื่อเริ่มการสนทนา ซึ่งอาจฟังดูน่ารำคาญในตอนแรก จนกว่าคุณจะตระหนักว่าคุณคิดถึงช่วงเวลาแบบ 'เฮ้ มีคำถามสั้นๆ...' ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายมากแค่ไหน
รวบรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างผังสำนักงานที่ซับซ้อนโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแผนที่ที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง และวัตถุโต้ตอบที่สามารถกระตุ้นการกระทำที่แตกต่างกัน
- สัมผัสประสบการณ์การสนทนาที่เป็นธรรมชาติเมื่อเสียงดังขึ้นเมื่อคุณเข้าใกล้เพื่อนร่วมงานและเบาลงเมื่อคุณเดินออกไป เลียนแบบพลวัตเชิงพื้นที่จริง
- จองห้องประชุมโดยการเดินเข้าไปในห้องและเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ที่อยู่ในห้องนั้นแล้ว
- ออกแบบห้องทำงานส่วนตัวและโซนเงียบสำหรับสมาชิกในทีมที่ต้องการการอนุญาตอย่างชัดเจนในการเข้า
รวบรวมข้อจำกัด
- สไตล์พิกเซลอาร์ตของซอฟต์แวร์อาจไม่ดึงดูดใจผู้ชมมืออาชีพทุกคน
- จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีเพื่อการเคลื่อนไหวของอวาตาร์ที่ราบรื่นและคุณภาพเสียงที่ดี
- การรวบรวมข้อมูลอาจทำให้สมาธิของสมาชิกในทีมที่ต้องการเวลาในการโฟกัสอย่างลึกซึ้งถูกรบกวน
รวบรวมราคา
- ฟรี (สำหรับ 10 คน)
- พรีเมียม: 7 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
รวบรวมคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Gather อย่างไรบ้าง?
ทีมของฉันใช้มันอย่างกว้างขวางสำหรับการประชุมภายในทั้งหมด ในฐานะทีมที่ทำงานทางไกลอย่างเต็มรูปแบบ เราใช้มันตลอดทั้งวัน มันเป็นวิธีที่ดีในการส่งสัญญาณล่วงหน้าเมื่อเราพร้อมสำหรับการสนทนา ไม่จำเป็นต้องส่งข้อความใน Slack ว่า "คุณว่างคุยไหม?" ฉันชอบแง่มุมนั้นมาก
ทีมของฉันใช้มันอย่างกว้างขวางสำหรับการประชุมภายในทั้งหมด ในฐานะทีมที่ทำงานทางไกลอย่างเต็มรูปแบบ เราใช้มันตลอดทั้งวัน มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งสัญญาณล่วงหน้าเมื่อเราพร้อมสำหรับการสนทนา ไม่จำเป็นต้องส่งข้อความใน Slack ว่า "คุณว่างคุยไหม?" ฉันชอบแง่มุมนั้นมาก
4. Kumospace (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองสำนักงานเสมือนจริงพร้อมห้องเสมือน)
Kumospace มอบสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่คุณสามารถสร้างรูปแบบทางกายภาพของบริษัทขึ้นมาใหม่ได้ตั้งแต่การจัดวางโต๊ะทำงานไปจนถึงโปสเตอร์สร้างแรงบันดาลใจแปลกๆ ในห้องพักผ่อน ทางเลือกของ Teamflow นี้มุ่งเน้นไปที่ความจำเชิงพื้นที่ ช่วยให้พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลสามารถรักษาแผนที่ทางความคิดที่เคยมีเมื่อพวกเขาสามารถเดินไปหาที่นั่งของ Becky หรือไปหยิบกาแฟใกล้กับมุมทีมการตลาดได้
คุณได้รับความคุ้นเคยกับรูปแบบการจัดวางเหมือนเดิมโดยไม่ต้องเดินทาง แถมยังสามารถปรับแต่งพื้นที่ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ซึ่งในชีวิตจริงอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการปรับปรุงใหม่
คุณสมบัติเด่นของ Kumospace
- นำทางระหว่างชั้นและแผนกต่างๆ โดยคลิกที่ลิฟต์หรือบันได เพื่อรักษาโครงสร้างลำดับชั้นของอาคารสำนักงานแบบดั้งเดิม
- อ้างสิทธิ์โต๊ะทำงานส่วนตัวและสถานีทำงานที่เพื่อนร่วมงานสามารถมาเยี่ยมได้โดยการเดินไปหา รักษาการพบปะแบบไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นในสำนักงานจริง
- จองห้องประชุมผ่านอินเตอร์เฟซแบบภาพที่แสดงการเข้าใช้และสถานะว่างแบบเรียลไทม์ เพื่อรักษาความสุภาพในการประชุมเสมือนจริง
- ปรับแต่งความสวยงามของพื้นที่ทำงานแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบและองค์ประกอบของแบรนด์ทั่วทั้งสำนักงาน
ข้อจำกัดของ Kumospace
- ความต้องการทรัพยากรที่สูงขึ้นอาจทำให้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าทำงานช้าลง
- เวลาที่ใช้ในการตั้งค่าเพื่อสร้างแบบจำลองสำนักงานที่ละเอียดถี่ถ้วนนั้นยาวนาน
- ค่าใช้จ่ายรายเดือนสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดใหญ่ ทำให้ผู้ใช้ต้องมองหาทางเลือกอื่นแทน Kumospace
ราคาของ Kumospace
- ฟรี
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Kumospace
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
5. ivCAMPUS (เหมาะที่สุดสำหรับสถาบันการศึกษา)
การบรรยายผ่าน Zoom เป็นประจำมักให้ความรู้สึกเหมือนการดูสีแห้ง โดยเฉพาะเมื่อคุณพยายามมีส่วนร่วมกับนักเรียน 200 คนที่ปิดกล้องอยู่ ivCAMPUS สร้างวิทยาเขตเสมือนจริงที่เหมาะกับชีวิตการศึกษา
คิดถึงห้องบรรยายแบบโต้ตอบที่นักเรียนสามารถยกมือขึ้นได้ทางสายตา ห้องศึกษาสำหรับทำโครงการกลุ่ม และสำนักงานของอาจารย์ที่มีระบบคิวที่เหมาะสมสำหรับเวลาให้คำปรึกษา
ทางเลือกนี้แทน Teamflow เข้าใจกระบวนการทำงานทางวิชาการแทนที่จะพยายามบังคับให้ความต้องการทางการศึกษาเข้ากับซอฟต์แวร์การประชุมทั่วไป
คุณสมบัติเด่นของ ivCAMPUS
- จัดตั้งเวลาทำการเสมือนจริงพร้อมระบบคิวแบบแสดงภาพที่ให้นักเรียนเห็นลำดับของตนเองและเวลาประมาณการรอคอย
- เริ่มการบรรยายแบบโต้ตอบด้วยการสำรวจความคิดเห็น การสนทนาแบบกลุ่มย่อย และกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือที่ช่วยให้นักเรียนจำนวนมากมีส่วนร่วมตลอดทั้งเซสชัน
- ติดตามการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติผ่านการโต้ตอบเชิงพื้นที่เพื่อประสบการณ์ที่สมจริง
- ประสานงานกิจกรรมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เช่น การปฐมนิเทศ งานแสดงอาชีพ และพิธีสำเร็จการศึกษา พร้อมการจัดการความจุและการควบคุมการไหลของผู้คน
ข้อจำกัดของ ivCAMPUS
- มันถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางการศึกษาเป็นหลัก โดยจำกัดการใช้งานในองค์กร
- ต้องการการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ที่ไม่คุ้นเคยกับการนำทางในสภาพแวดล้อมเสมือน
- ความท้าทายในการบูรณาการกับระบบข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่
ราคา ivCAMPUS
- ทดลองใช้ฟรี
- ราคาที่กำหนดเอง
ivCAMPUS คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📮 ClickUp Insight: 48% ของพนักงานกล่าวว่าการทำงานแบบไฮบริดเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยสัดส่วน 50% ที่ยังคงทำงานในสำนักงานเป็นหลัก การรักษาความสอดคล้องกันระหว่างสถานที่ต่างๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อทีมทุกประเภท: ทำงานทางไกล, ไฮบริด, แบบไม่พร้อมกัน และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น
ด้วยClickUp Chat&Assigned Comments ทีมงานสามารถแชร์อัปเดต ให้ข้อเสนอแนะ และเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำได้อย่างรวดเร็ว—โดยไม่ต้องประชุมไม่รู้จบ ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp DocsและClickUp Whiteboards มอบหมายงานโดยตรงจากความคิดเห็น และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security พบว่าความพึงพอใจในการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้นถึง 80% ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นของ ClickUp
6. Sococo (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีมที่มีโครงสร้าง)
หาก Gather คือเพื่อนร่วมงานที่สนุกสนานซึ่งตกแต่งโต๊ะทำงานด้วยฟิกเกอร์แอคชั่น Sococo ก็คือคนที่จัดระเบียบทุกอย่างด้วยการกำหนดสีให้กับปฏิทินของตน มันมองสำนักงานเสมือนจริงเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าการทดลองทางสังคม
คุณจะได้รับห้องที่กำหนดไว้สำหรับกิจกรรมการทำงานที่แตกต่างกัน พร้อมตัวบ่งชี้ความพร้อมใช้งานที่ชัดเจน และการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันที่ทีมของคุณใช้งานเป็นประจำอยู่แล้ว
Sococo ดึงดูดทีมที่ต้องการให้การทำงานทางไกลรู้สึกเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะรู้สึกแปลกใหม่และทดลอง คิดน้อยลงว่า 'มาเล่นในบ้านต้นไม้เสมือนจริงของเรา' และมากขึ้นว่า 'มาทำงานให้เสร็จในสำนักงานใหญ่ดิจิทัลของเรา'
คุณสมบัติเด่นของ Sococo
- กำหนดห้องเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการผลิตวิดีโอที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถเข้าออกได้ตามความจำเป็น
- ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของทีมและสถานะการมุ่งเน้นผ่านตัวบ่งชี้สถานะการมีอยู่แบบเรียลไทม์ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติตามตำแหน่งห้องและกิจกรรม
- บันทึกการสนทนาในห้องเก็บเอกสารและเนื้อหาที่แชร์ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต รักษาความต่อเนื่องของโครงการแม้เมื่อสมาชิกทีมหมุนเวียนเข้าและออก
ข้อจำกัดของ Sococo
- อินเทอร์เฟซให้ความรู้สึกเป็นองค์กรมากกว่าและไม่น่าดึงดูดเท่าทางเลือก Teamflow ที่มีสไตล์เกม
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการจัดวางห้องและการออกแบบสำนักงาน
- จำเป็นต้องสมัครสมาชิกแม้แต่สำหรับฟีเจอร์พื้นฐานที่แพลตฟอร์มอื่นให้บริการฟรี
ราคาของ Sococo
- Sococo: $14.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 10 ผู้ใช้)
- ไม่จำกัด: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 100 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี)
คะแนนและรีวิว Sococo
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sococo อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเกี่ยวกับ Sococo คือมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในสำนักงานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานทางไกล แม้ว่าเราจะทำงานจากสถานที่ต่างๆ กันก็ตาม ฉันชอบที่สามารถปรับแต่งแผนผังของพื้นที่สำนักงานเสมือนจริงและใช้มันเป็นสำนักงานจริงที่มีห้องต่างๆ ที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน เครื่องมือสถานะออนไลน์ การแจ้งเตือน และการประชุมออนไลน์ช่วยให้วันทำงานมีความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเกี่ยวกับ Sococo คือมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในสำนักงานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานทางไกล แม้ว่าเราจะทำงานจากสถานที่ต่างๆ กันก็ตาม ฉันชอบที่สามารถปรับแต่งแผนผังของพื้นที่สำนักงานเสมือนจริงและใช้มันเป็นสำนักงานจริงที่มีห้องต่างๆ สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน สถานะออนไลน์ การแจ้งเตือน และเครื่องมือการประชุมออนไลน์ช่วยให้วันทำงานมีความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประมาณ83% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขารู้สึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด/ระยะไกล มากกว่าการทำงานในสำนักงานหรือสถานที่ทำงานแบบปกติ นั่นเป็นสัญญาณชัดเจนว่าความยืดหยุ่นได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ สำหรับแรงงานในปัจจุบัน
7. Tandem (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อเสียงทันที)
คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่คุณต้องการถามคำถามสั้นๆ กับใครสักคน แต่การจัดตารางประชุมกลับรู้สึกไร้สาระ? Tandem ช่วยขจัดความยุ่งยากนั้น คุณสามารถคลิกที่โปรไฟล์ของสมาชิกทีมคนใดก็ได้และเริ่มพูดคุยได้ทันที—ไม่ต้องส่งคำเชิญ ไม่ต้องรอในห้องรอ ไม่ต้องมีพิธีการ 'คุณได้ยินฉันไหม?'
แพลตฟอร์มนี้สมมติว่าการสนทนาในที่ทำงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่จำเป็นต้องมีพิธีการเหมือนการประชุมคณะกรรมการ การโทรด้วยเสียงจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ เนื่องจากคำถามส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้วิดีโอ แต่คุณสามารถอัปเกรดเป็นวิดีโอได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของระบบทำงานแบบต่อเนื่อง
- ดูตัวบ่งชี้สถานะแบบเรียลไทม์ที่แสดงว่าใครพร้อมสำหรับการตอบคำถามอย่างรวดเร็ว และใครอยู่ในโหมดโฟกัสอย่างเต็มที่และไม่ควรถูกรบกวน
- แชร์หน้าจอได้ทันทีในระหว่างการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือขออนุญาต
- รักษาความตระหนักอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของทีมผ่านสัญญาณเสียงและภาพที่ละเอียดอ่อนซึ่งไม่ต้องการความสนใจอย่างต่อเนื่องหรือการตรวจสอบอย่างกระตือรือร้น
ข้อจำกัดของระบบทำงานแบบต่อเนื่อง
- คุณสมบัติที่จำกัดนอกเหนือจากการสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอขั้นพื้นฐาน
- ไม่มีห้องประชุมถาวรหรือพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการที่ดำเนินอยู่
- อาจรบกวนสมาธิของสมาชิกในทีมที่ต้องการเวลาทำงานอย่างต่อเนื่อง
การกำหนดราคาแบบต่อเนื่อง
- ฟรี
- ทีมขนาดเล็ก: $59/เดือน (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
- ทีมขนาดกลาง: $119/เดือน (สูงสุด 50 ผู้ใช้)
- ทีมขนาดใหญ่: $449/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
การจัดอันดับและรีวิวแบบต่อเนื่อง
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Teemyco (ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์สำนักงานเสมือนจริงที่มีแบรนด์)
Teemyco ให้คุณสามารถสร้างแผนผังสำนักงานของคุณในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างครบถ้วน พร้อมด้วยสีประจำแบรนด์ โลโก้บริษัท และคำคมสร้างแรงบันดาลใจบนผนัง (คุณรู้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไร!)
ทีมสามารถปรับแต่งรูปแบบสำนักงานเสมือนจริงด้วยห้องต่าง ๆ และรวมองค์ประกอบของแบรนด์บริษัทเพื่อรักษาเอกลักษณ์องค์กรที่ทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างขึ้น
ทางเลือกของ Teamflow มุ่งเน้นไปที่การทำให้การทำงานระยะไกลรู้สึกไม่เหมือนการประชุมวิดีโอแบบสุ่ม แต่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานที่มีความเชื่อมโยงกัน
คุณสมบัติเด่นของ Teemyco
- ปักหมุดเอกสารและทรัพยากรสำคัญไว้บนกระดานข่าวเสมือนจริงภายในแต่ละห้อง เพื่อสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับข้อมูลโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และการอัปเดตของทีม
- ผสานปฏิทินและการแจ้งเตือนจาก Slack เข้ากับสภาพแวดล้อมสำนักงานเสมือนของคุณโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและทำให้ช่องทางการสื่อสารทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
- ใช้การตอบกลับด้วยอิโมจิ, ปุ่มพักดื่มกาแฟ และฟีเจอร์ทางสังคมอื่น ๆ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในทีมและเฉลิมฉลองความสำเร็จ
ข้อจำกัดของ Teemyco
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าค่อนข้างมากเพื่อให้สามารถปรับแต่งและสร้างแบรนด์ให้กับพื้นที่สำนักงานเสมือนของคุณได้อย่างสมบูรณ์
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมที่ชอบเครื่องมือสื่อสารที่ง่ายกว่าและไม่เน้นภาพ
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกเฉพาะทางสำหรับการประชุมหรือการจัดการโครงการ
ราคาของ Teemyco
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Teemyco
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Teemyco อย่างไรบ้าง?
Teemyco ทำให้ความร่วมมือเกิดขึ้นได้ง่ายแม้จะอยู่ภายในอาคารเดียวกัน ฉันสามารถเข้าไปที่สำนักงานของเพื่อนร่วมงานได้เพียงแค่คลิกเดียว เราใช้สิ่งนี้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน พวกเขาสามารถเข้ามาที่สำนักงานเสมือนของเราได้ทันทีและชื่นชอบมาก ไม่จำเป็นต้องใช้ Teams, Google Meet หรืออื่นๆ อีกต่อไป
Teemyco ทำให้การร่วมมือกันเป็นเรื่องง่ายแม้จะอยู่ในตึกเดียวกัน ฉันสามารถเข้าไปที่สำนักงานของเพื่อนร่วมงานได้เพียงคลิกเดียว เราใช้สิ่งนี้กับลูกค้าของเราด้วย พวกเขามาที่สำนักงานเสมือนของเราได้ทันทีและชอบมาก ไม่จำเป็นต้องใช้ Teams, Google Meet หรืออื่นๆ อีกต่อไป
🔍 คุณรู้หรือไม่? คนทำงานรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะสละความยืดหยุ่นในการทำงาน ที่จริงแล้ว77% ของคนเจนซีและ 75% ของคนเจนมิลเลนเนียลที่ทำงานทางไกลหรือทำงานแบบผสมผสานระบุว่าพวกเขาจะพิจารณาลาออกหากถูกบังคับให้มาทำงานที่ออฟฟิศเต็มเวลา
9. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานทีมที่ใช้ข้อความ)
ในขณะที่ทุกคนกำลังสร้างสำนักงานเสมือนจริงและประสบการณ์เสียงรอบทิศทาง Slack ยังคงยึดมั่นในสิ่งที่ทำได้ดี: การจัดระเบียบการสื่อสารของทีมตามหัวข้อและโครงการ แทนที่จะเป็นพื้นที่ทางกายภาพ
มันไม่ได้พยายามสร้างรูปแบบสำนักงานของคุณขึ้นมาใหม่หรือทำให้คุณเดินไปรอบๆ ในฐานะอวตารดิจิทัล แต่จะมอบโครงสร้างพื้นฐานแบบข้อความที่ทีมระยะไกลส่วนใหญ่พึ่งพาสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในแต่ละวัน ช่องต่างๆ จะช่วยจัดระเบียบการสนทนา ในขณะที่การผสานรวมจะเชื่อมต่อเครื่องมือทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์และการผสานรวมกับบอทที่จัดการงานซ้ำๆ เช่น การจัดตารางประชุมและการอัปเดตสถานะ
- เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายพันรายการผ่านตลาดที่ครบวงจรสำหรับการทำงานร่วมกัน
- การตอบกลับในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงภายในช่องทางที่มีการใช้งานอย่างหนาแน่น โดยรักษาความสอดคล้องแม้จะมีการสนทนาหลายเรื่องเกิดขึ้นพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Slack
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (35,375+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (24,045+ รีวิว)
10. Roam (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่เสมือนที่ยืดหยุ่นได้)
ทางเลือกส่วนใหญ่ของ Teamflow บังคับให้คุณต้องยึดติดกับรูปแบบเดียวและใช้มันตลอดไป เหมือนกับการเซ็นสัญญาเช่าดิจิทัล แต่ Roam เลือกใช้วิธีที่ตรงกันข้าม ด้วยพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้เองตามสิ่งที่คุณกำลังทำ
ต้องการห้องสำหรับระดมความคิดสร้างสรรค์หรือไม่? สร้างมันขึ้นมา. มีการนำเสนอให้กับลูกค้าในบ่ายวันนี้หรือไม่? ปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิมให้พร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับการนำเสนอและแบรนด์มืออาชีพ. สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้, เปลี่ยนแปลงมันอีกครั้ง.
ความยืดหยุ่นในการทำงานนี้ดึงดูดบริษัทที่ปรึกษา หน่วยงาน และทีมใด ๆ ที่งานเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากโครงการหนึ่งไปอีกโครงการหนึ่ง
คุณสมบัติเด่นของ Roam
- สลับระหว่างการตั้งค่าห้องที่บันทึกไว้ล่วงหน้าสำหรับประเภทการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ การนำเสนอให้กับลูกค้า หรือขั้นตอนของโครงการ โดยไม่ต้องสร้างพื้นที่ใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้ง
- เชิญผู้ร่วมงานภายนอกเข้ามาในพื้นที่โครงการเฉพาะในขณะที่ยังคงรักษาขอบเขตความปลอดภัยที่ป้องกันไม่ให้เข้าถึงงานของลูกค้าอื่นหรือการสนทนาภายใน
- ใช้เครื่องมือแบบโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เช่น กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ กำแพงโน้ตติดผนัง และการแชร์เอกสารที่บันทึกความคืบหน้าโดยอัตโนมัติระหว่างแต่ละเซสชัน
- เก็บชุดการตั้งค่าห้องทั้งหมดไว้เป็นคลังข้อมูล รวมถึงเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันและการกำหนดค่าทั้งหมด เพื่อใช้อ้างอิงหรือนำกลับมาใช้ใหม่กับโครงการประเภทที่คล้ายกันในอนาคต
ข้อจำกัดในการท่องเว็บ
- การปรับเปลี่ยนพื้นที่บ่อยครั้งอาจทำให้สมาชิกในทีมที่ชอบความสม่ำเสมอเกิดความสับสน
- เทมเพลตและพรีเซ็ตที่มีจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Teamflow พร้อมโครงสร้างห้องที่กำหนดไว้ตายตัว
ราคา Roam
- 2025: $18. 88/เดือน ต่อสมาชิกที่ใช้งานอยู่
- 2026: $19. 88/เดือน ต่อสมาชิกที่ใช้งานอยู่
คะแนนและรีวิวของ Roam
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Roam อย่างไรบ้าง?
ตามที่แชร์บน G2:
Roam เป็นสำนักงานเสมือนจริงครบวงจรที่ฉันใช้ทุกวันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มันช่วยให้คุณเห็นได้ว่าใครออนไลน์ รู้เมื่อมีคนอยู่ที่ประตู (เริ่มการโทรด้วยเสียง) และดูว่าใครกำลังคุยกับใครอยู่ การแชร์หน้าจอจะแสดงเคอร์เซอร์ของคนอื่นด้วย ทำให้สามารถชี้ไปที่หน้าจอของคนอื่นได้เพียงแค่เลื่อนเมาส์ไปเหนือหน้าจอที่แชร์ (นี่เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มาก) […] มันต้องใช้เวลาในการปรับตัว เพราะมันไม่ได้เป็นธรรมชาติ การแจ้งเตือนนั้นแย่ที่สุด การโทรมาจะมีแค่เสียงบี๊บ ถ้าคุณพลาดเสียงนั้น คุณก็พลาดการโทร ไม่มีแจ้งเตือนที่ค้างอยู่ในระดับเดสก์ท็อป (อย่างน้อยก็ในศูนย์การแจ้งเตือนของ Mac)
Roam เป็นสำนักงานเสมือนจริงเต็มรูปแบบที่ฉันใช้ทุกวันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มันช่วยให้คุณเห็นว่ามีใครออนไลน์บ้าง รู้เมื่อมีคนอยู่ที่ประตู (เริ่มการโทรด้วยเสียง) และดูว่าใครกำลังคุยกับใครอยู่ การแชร์หน้าจอจะแสดงเคอร์เซอร์ของคนอื่นด้วย ทำให้สามารถชี้ไปที่หน้าจอของคนอื่นได้เพียงแค่เลื่อนเมาส์ไปเหนือการแชร์หน้าจอ (นี่เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มาก) […] มันต้องใช้เวลาในการปรับตัว เพราะมันไม่ได้เป็นธรรมชาติ การแจ้งเตือนนั้นแย่ที่สุด การโทรเป็นเพียงเสียงบี๊บ ถ้าคุณพลาดเสียงนั้น คุณก็พลาดการโทร ไม่มีแจ้งเตือนที่ค้างอยู่ในระดับเดสก์ท็อป (อย่างน้อยก็ในศูนย์การแจ้งเตือนของ Mac)
🔍 คุณทราบหรือไม่? เวทีเศรษฐกิจโลกคาดการณ์ว่าตำแหน่งงานดิจิทัลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ภายในปี 2030 คาดว่าตำแหน่งงานเหล่านี้จะเติบโตขึ้นถึง 25% หรือมากกว่า 90 ล้านตำแหน่ง
ClickUp คือที่ที่ทีมทำงานทางไกลทำงานได้ดีที่สุด
คุณไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานเสมือนเพื่อพิสูจน์ว่าทีมของคุณกำลังทำงานอยู่ คุณต้องการพื้นที่ที่งานดำเนินไปข้างหน้า การสนทนาชัดเจน และไม่มีใครต้องติดอยู่กับการรอให้ใครสักคน 'ออนไลน์'
หากทางเลือกส่วนใหญ่ของ Teamflow รู้สึกเหมือนเป็นตัวแทนชั่วคราวมากกว่าการแก้ปัญหา ถึงเวลาแล้วที่จะลองอะไรที่ช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ
ClickUp นำงาน เอกสาร การอัปเดต และการเช็คอินของคุณมาไว้ในที่เดียวที่เชื่อมต่อกัน โดยไม่ต้องบังคับให้ใครนั่งอยู่ในห้องดิจิทัล
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅