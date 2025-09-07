บล็อก ClickUp

เทมเพลตพอร์ตการลงทุนฟรีเพื่อติดตามและจัดการสินทรัพย์ของคุณ

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
7 กันยายน 2568

การลงทุนเป็นก้าวที่ชาญฉลาดในการสร้างหลักประกันทางการเงินในอนาคตของคุณ แต่การบริหารจัดการการลงทุนไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นงานประจำ (เว้นแต่ว่านั่นจะเป็นงานของคุณจริง ๆ ซึ่งในกรณีนั้น การจัดระเบียบก็ยังเป็นประโยชน์อย่างมาก!)

การติดตามการลงทุนของคุณอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวและเข้าใจว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล นิสัยนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเพิ่มเงินออมและลดหนี้สิน แต่ยังนำมาซึ่งความสบายใจ เมื่อคุณมีความพร้อมทางการเงิน คุณสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ที่ชีวิตโยนมาให้คุณได้

เทมเพลตพอร์ตการลงทุนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การจัดระเบียบการเงินของคุณง่ายขึ้น ตรวจสอบผลการลงทุนของคุณ และกระจายการลงทุนในพอร์ตของคุณ

ในบทความนี้ เราได้รวบรวมเทมเพลตและตัวติดตามพอร์ตโฟลิโอที่มีประโยชน์ที่สุดไว้แล้ว

👀 คุณทราบหรือไม่? การกระจายการลงทุนสามารถลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้โดยไม่ต้องลดผลตอบแทน—การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มสินทรัพย์ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเข้าไปในพอร์ตการลงทุนสามารถลดความผันผวนโดยรวมได้ในขณะที่ยังคงรักษาผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของ ทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมัยใหม่

อะไรคือแบบแผนพอร์ตการลงทุน?

เทมเพลตพอร์ตการลงทุนเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อช่วยนักลงทุนรายบุคคล ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้เชี่ยวชาญในการติดตาม จัดการ และวิเคราะห์การลงทุนส่วนบุคคลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงหุ้น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวม

คิดถึงมันเหมือนกับแดชบอร์ดการลงทุนของคุณ ที่ให้ภาพชัดเจนของพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของคุณ, ประสิทธิภาพของมัน, และวิธีที่มันช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางการเงินของคุณ.

เทมเพลตเหล่านี้มักมาในรูปแบบของสเปรดชีต (เช่น Google Sheets หรือ Microsoft Excel) หรือแดชบอร์ด โดยรวมข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ราคาซื้อ ราคาปัจจุบัน มูลค่าตลาดปัจจุบัน และกำไร/ขาดทุน เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเทมเพลตพอร์ตการลงทุน:

  • บันทึกสินทรัพย์ทุกชิ้นในพอร์ตการลงทุนของคุณ รวมถึงรายละเอียดเช่น วันที่ทำรายการ มูลค่า และหมวดหมู่
  • ใช้แผนภูมิแบบโต้ตอบและกราฟแท่งเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและข้อมูลย้อนหลังของพอร์ตโฟลิโอของคุณ
  • ระบุระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
  • กำหนดเป้าหมายการลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น การเกษียณอายุหรือการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (สำรวจตัวอย่างจริงของเป้าหมายทางการเงิน 1-5-10 ปีได้ที่นี่)
  • ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณคว้าโอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพในตลาดปัจจุบัน

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพ เครื่องมือติดตามการลงทุนที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณติดตามเส้นทางการลงทุนของคุณ ทำการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล—ทั้งหมดในที่เดียว

📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับเมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโต BCG

เทมเพลตพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุด

นี่คือเทมเพลตพอร์ตการลงทุนชั้นนำเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงิน:

1. แม่แบบการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบโครงการ ติดตามความคืบหน้า และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบด้วยเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการพอร์ตโฟลิโอมีประสิทธิภาพง่ายขึ้นสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องจัดการกับการลงทุนหลายอย่าง มันรวมทุกอย่างไว้ในที่ทำงานแบบไดนามิกเดียวเมื่อคุณจัดการหุ้น, สินทรัพย์, และงานขององค์กร

ด้วยคุณสมบัติเช่นข้อมูลแบบเรียลไทม์,มุมมองที่กำหนดเองของ ClickUp, และการติดตามอัตโนมัติ, คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ใกล้ชิด, จัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด, และจัดโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินเชิงกลยุทธ์. มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการนำทางพอร์ตโฟลิโอการลงทุนที่ซับซ้อนโดยไม่สูญเสียการติดตามกำหนดเวลา, งบประมาณ, หรือลำดับความสำคัญ.

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามขั้นตอนโครงการอย่างชัดเจนด้วยสถานะที่กำหนดเอง 16 แบบ (เช่น ใหม่, กำลังดำเนินการ, เสี่ยง, เสร็จสมบูรณ์)
  • ติดตามค่าใช้จ่าย การจัดสรรทีม ต้นทุนโดยประมาณ และความคืบหน้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยแผนภูมิแบบโต้ตอบและกราฟแท่งที่มีอยู่ในตัว
  • จัดระเบียบงานโดยใช้มุมมองที่กำหนดเอง รวมถึงรายการหลักของพอร์ตโฟลิโอ, SOPs และคู่มือเริ่มต้น
  • สร้างภาพเส้นเวลาและเหตุการณ์สำคัญด้วยแผนภูมิแกนต์และ
  • ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อดูความคืบหน้าของการลงทุนทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
  • บันทึกและเชื่อมโยงเวลาที่ใช้ในแต่ละงานของพอร์ตการลงทุนด้วยClickUp Time Trackingและติดตามการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล

🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดระเบียบและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยแนวทางที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า "ตลาดกระทิง" และ "ตลาดหมี"เชื่อว่ามีต้นกำเนิดในศตวรรษที่ 18 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งการต่อสู้ระหว่างวัวกระทิงและหมีเป็นรูปแบบหนึ่งของความบันเทิง ในการต่อสู้เหล่านี้ วัวกระทิงจะโจมตีด้วยการพุ่งเขาขึ้นด้านบน ในขณะที่หมีจะตบลงด้านล่าง

💡 โบนัส: หากคุณต้องการ—

  • ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และเว็บ
  • ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูดตาม และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ สะดวกทุกที่
  • แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Perplexity ด้วยโซลูชันเดียวที่รองรับ LLM และพร้อมใช้งานในองค์กร

ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ นี่ไม่ใช่เครื่องมือ AI อีกตัวที่จะเพิ่มเข้าไปในคอลเลกชันของคุณ นี่คือแอป AI เชิงบริบทตัวแรกที่เข้ามาแทนที่แอปทั้งหมดของคุณ

2. แม่แบบข้อตกลงการลงทุน ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงการลงทุน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตข้อตกลงการลงทุนของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบเงื่อนไขการลงทุนอย่างชัดเจนและหลีกเลี่ยงความสับสนในภายหลัง

ต้องการให้การลงทุนส่วนตัวของคุณเป็นระเบียบมากขึ้นหรือไม่?แบบฟอร์มข้อตกลงการลงทุนของ ClickUpพร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ หรือนักลงทุนเดี่ยว นี่คือวิธีที่ง่ายในการจัดเตรียมเงื่อนไข ความรับผิดชอบ และผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ในที่เดียว

นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการความเสี่ยงและทำให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันในระยะยาว

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามราคาซื้อ, ความคืบหน้าของสัญญา, และการเจรจาต่อรองด้วยสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • วางแผนอย่างยืดหยุ่นโดยใช้มุมมองเอกสารหลากหลายรูปแบบ เช่น แผนงานแกนต์ ปฏิทิน และรายการ
  • อัปเดตผู้ร่วมงานให้ทันเหตุการณ์ด้วยการแจ้งเตือนและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
  • แยกส่วนประกอบของข้อตกลง (เช่น ข้อความ, การลงนาม) โดยใช้โฟลเดอร์และงานย่อยด้วยClickUp Tasks
  • สร้างรายงานรายละเอียดในClickUp Docsเกี่ยวกับสถานะของข้อตกลงและความรับผิดชอบตามระยะเวลา

🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดทำและบริหารข้อตกลงการลงทุนด้วยความโปร่งใสและง่ายดาย

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณเป็นมือใหม่ในโลกของการลงทุนการอ่านหนังสือ "จิตวิทยาการเงิน"จะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจทางการเงินที่ชาญฉลาด—ก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงครั้งต่อไปของคุณ

3. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามโครงการหลายโครงการและมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของทีมด้วยเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUp

กำลังจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกันอยู่หรือเปล่า?เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ไม่วุ่นวาย นำทุกโปรเจกต์ของคุณ—การตลาด, พัฒนาผลิตภัณฑ์, การดำเนินงาน—มารวมไว้ที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตนี้มอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, และการมองเห็นทั่วทั้งระบบเพื่อช่วยให้คุณดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่พลาดงาน

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • สะท้อนความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยสถานะที่กำหนดเอง 6 แบบ (เช่น ยังไม่เริ่ม, กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์ และอื่นๆ)
  • ติดตามผลงานที่ส่งมอบได้, ระยะของโครงการ, งบประมาณ, ลำดับความสำคัญ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • รวบรวมข้อมูลโครงการและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอ
  • ปรับแต่งการแสดงผลด้วยมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการพอร์ตโฟลิโอ ไทม์ไลน์ ปริมาณงาน และกระดานคัมบัง
  • จัดการเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยแผนภูมิแกนต์และมุมมองปฏิทิน
  • ดำเนินการอัตโนมัติ เช่น การอัปเดตสถานะงาน การมอบหมายสมาชิกในทีม การส่งการแจ้งเตือน หรือการติดตามเวลา ตามเหตุการณ์เฉพาะ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ ด้วยClickUp Automations

🔑 เหมาะสำหรับ: การดูแลโครงการหลายโครงการพร้อมการมองเห็นและการควบคุมในระดับสูง

ชม บทนำเกี่ยวกับวิธีการใช้แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ:

4. แม่แบบการจัดการสินทรัพย์ ClickUp

เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ควบคุมทรัพย์สินได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่สินค้าคงคลังไปจนถึงอุปกรณ์ ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยเทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือศูนย์กลางสำหรับธุรกิจที่ต้องการติดตาม จัดการ และดูแลรักษาสินทรัพย์ทั้งทางกายภาพหรือดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทราบได้อย่างง่ายดายว่าสินทรัพย์ทางกายภาพที่คุณมีอยู่คืออะไร อยู่ที่ไหน และอยู่ในสภาพใด นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น NFT หรือสกุลเงินดิจิทัลได้อีกด้วย

คุณจะได้รับฟิลด์สำหรับรายละเอียดทรัพย์สินที่ละเอียดทุกแง่มุม พร้อมด้วยมุมมองสำหรับการติดตามค่าใช้จ่ายและการซ่อมแซม ถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินและลดการสูญเปล่า

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • บันทึกสภาพของสินทรัพย์ด้วยสถานะที่กำหนดเอง 5 แบบ เช่น เสร็จสมบูรณ์ ใช้งานได้ กำลังซื้อ กำลังซ่อม และกำลังขาย
  • บันทึกประเภทสินทรัพย์ หมายเลขซีเรียล มูลค่า ผู้ผลิต และข้อมูลเพิ่มเติมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • การติดตามโฟกัสด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า รวมถึงปฏิทินการซ่อมแซม รายการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และตารางค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
  • เปิดใช้งานการกำกับดูแลขั้นสูงด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ เช่น การติดตามเวลา การติดแท็ก และการแจ้งเตือนการพึ่งพา
  • ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นผ่านการทำงานร่วมกันในรายการงาน ความคิดเห็น และความสามารถในการมอบหมายงาน
  • เชิญสมาชิกในทีมหรือแขกเข้าร่วมทำงานร่วมกันและอัปเดตข้อมูลสินทรัพย์แบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs

🔑 เหมาะสำหรับ: การติดตามการใช้งานสินทรัพย์ การซ่อมแซม และวงจรชีวิตอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณบริหารงบประมาณสำหรับสินทรัพย์ของคุณ ลองดู เทมเพลตงบประมาณ Excel ที่ ClickUp แนะนำเพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเงิน

5. แม่แบบการติดตามสินทรัพย์ ClickUp

เทมเพลตการติดตามสินทรัพย์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามทุกสินทรัพย์ของคุณด้วยเทมเพลตการติดตามสินทรัพย์ของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การติดตามสินทรัพย์ทางกายภาพและดิจิทัลง่ายขึ้น

หากการติดตามสินทรัพย์ของคุณกำลังหลุดรอดไปจากสายตา เทมเพลตนี้จะช่วยแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ออกแบบมาสำหรับสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ และสินทรัพย์ดิจิทัลเทมเพลตการติดตามสินทรัพย์ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การซื้อจนถึงการปลดระวาง

ด้วยฟิลด์ที่พร้อมสำหรับการทำงานอัตโนมัติและมุมมองที่ใช้งานง่าย คุณจะจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบและทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลเก่าในสเปรดชีต

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • สะท้อนขั้นตอนต่าง ๆ ของการติดตามสินทรัพย์ ตั้งแต่การได้มาใหม่จนถึงการจำหน่ายออก ด้วยสถานะที่กำหนดเอง
  • ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความต้องการด้านงบประมาณโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ปีตรวจสอบและมูลค่ารวมของสินทรัพย์
  • ใช้มุมมองตารางสำหรับรายงานสินทรัพย์ที่ปรับแต่งได้
  • มอบหมายและติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการกรอกข้อมูลในแม่แบบการติดตามสินทรัพย์
  • เรียกใช้เวิร์กโฟลว์หรือแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUpที่มีในตัว
  • จัดการงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาและการมอบหมายงาน
  • รักษาบันทึกให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการประเมินสินค้าคงคลัง

🔑 เหมาะสำหรับ: การบันทึกและตรวจสอบสินทรัพย์ด้วยความแม่นยำสมบูรณ์ตลอดวงจรชีวิต

📖 อ่านเพิ่มเติม: รายได้กับผลกำไร: ความแตกต่างที่ควรรู้ (+ ตัวอย่าง)

6. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp

เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน ติดตาม และจัดการการเงินอย่างไร้ความเครียดด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp

งบประมาณ, ค่าใช้จ่าย,การวางแผน—ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp ไม่ว่าคุณจะจัดการการเงินธุรกิจหรือบัญชีส่วนตัว มันให้พื้นที่เดียวในการติดตาม, วางแผน, และควบคุมทุกบาททุกสตางค์

ด้วยกรอบการทำงานนี้ คุณสามารถตั้งเป้าหมาย จัดการทรัพยากรของทีม และสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องจมอยู่กับเครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกัน

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามสถานะของแต่ละงานทางการเงินในแต่ละขั้นตอนด้วยสถานะที่กำหนดเอง 28 แบบ รวมถึง ต้องทำ, ลงนามแล้ว, กำลังดำเนินการ และอนุมัติแล้ว
  • จัดระเบียบหมวดหมู่ของงบประมาณ, เป้าหมายทางการเงิน, และข้อมูลกระแสเงินสดโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • กำหนดเป้าหมาย ClickUpให้กับงบประมาณหรืองาน และติดตามโดยอัตโนมัติว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นแค่ไหน
  • เข้าถึงการมองเห็นทางการเงินแบบเรียลไทม์ผ่านมุมมองที่กำหนดเอง เช่น รายการและปฏิทิน
  • เชื่อมโยงงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น การอนุมัติ การตรวจสอบงบประมาณ และการติดตามค่าใช้จ่าย ด้วยClickUp Dependencies ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการทางการเงินได้อย่างถูกต้องตามลำดับ

🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดการการเงิน งบประมาณ และการคาดการณ์ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์

7. แม่แบบรายการตรวจสอบการเกษียณอายุของ ClickUp

เทมเพลตเช็กลิสต์การเกษียณ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เตรียมตัวสำหรับอนาคตอย่างมั่นใจด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการเกษียณของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อแนะนำการวางแผนของคุณทีละขั้นตอน

เทมเพลตรายการตรวจสอบการเกษียณของ ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลการวางแผนอย่างละเอียดสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสำหรับการเกษียณอย่างมั่นคงและปราศจากความเครียด มันเปลี่ยนกระบวนการเกษียณที่มักจะท่วมท้นให้กลายเป็นขั้นตอนที่มีโครงสร้าง จัดการได้ และขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย

จากการคาดการณ์รายได้และการตั้งเป้าหมายการออม ไปจนถึงการวางแผนด้านการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกขั้นตอนสำคัญได้รับการพิจารณาอย่างชัดเจนและแม่นยำ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และทบทวนความพร้อมสำหรับการเกษียณในที่เดียว

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • คำนวณและจัดหมวดหมู่รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ค่าใช้จ่าย และความต้องการในการออมโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • สรุปเป้าหมายและบันทึกแผนการเกษียณของคุณโดยตรงใน ClickUp Docs โดยจัดระเบียบบันทึกและทรัพยากรทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบ
  • สร้างภาพเส้นเวลาด้วยมุมมองที่กำหนดเอง รวมถึงรายการ ปฏิทิน แผนงานกานท์ และปริมาณงาน
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการแจ้งเตือน อัปเดตสถานะ หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อมีงานครบกำหนดหรือเสร็จสิ้น
  • กำหนดเวลาการทบทวนแผนเกษียณอายุ งบประมาณ หรือผลการดำเนินงานการลงทุนของคุณเป็นประจำด้วยงานที่ทำซ้ำของ ClickUp
  • ติดตามเป้าหมายทางการเงินและไลฟ์สไตล์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างครอบคลุม

🔑 เหมาะสำหรับ: การวางแผนเกษียณอายุด้วยรายการตรวจสอบที่เป็นระบบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:เมื่อใช้เทมเพลตหรือสเปรดชีตสำหรับพอร์ตการลงทุนเพื่อการวางแผนเกษียณอายุ อย่าเพียงแค่ติดตามสินทรัพย์ปัจจุบันของคุณเท่านั้น—ให้รวมการมีส่วนร่วมในอนาคตและผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ด้วย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพได้ว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการเกษียณอายุหรือไม่ และปรับกลยุทธ์ของคุณได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หากจำเป็น

8. แม่แบบงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp

เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
บรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณด้วยเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUp เครื่องมือที่เรียบง่ายในการจัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออม

ใครจะไม่อยากมีวิธีจัดการเงินแบบไม่ยุ่งยาก? เทมเพลตนี้มอบสิ่งนั้นให้คุณอย่างแท้จริงเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUpแยกย่อยการใช้จ่าย รายได้ และการออมของคุณออกเป็นมุมมองภาพรวม เหมาะสำหรับการวางแผนงบประมาณรายวันหรือระยะยาว ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางการเงินของคุณและช่วยสร้างนิสัยการใช้จ่ายที่ดี

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดหมวดหมู่รายได้ เงินออม ค่าใช้จ่ายจำเป็น ค่าใช้จ่ายตามดุลยพินิจ และการชำระหนี้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ติดตามกระแสเงินสดและอยู่ภายในเป้าหมายงบประมาณรายเดือนหรือรายสัปดาห์โดยใช้รูปแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ประเมินสุขภาพทางการเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ดและวิเคราะห์ข้อมูลแบบภาพ
  • ติดตามงานต่าง ๆ เช่น การชำระบิล การมีส่วนร่วมในเป้าหมาย และความสำเร็จในการออม ด้วยสถานะที่กำหนดเอง
  • ปรับกลยุทธ์การจัดทำงบประมาณตามการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์หรือเป้าหมายของคุณโดยใช้กระบวนการทำงานที่สามารถแก้ไขได้
  • จัดระเบียบวันครบกำหนด รับการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาด และกำหนดเวลาการทบทวนงบประมาณโดยอัตโนมัติด้วยปฏิทิน AI ของ ClickUpเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณด้วยความพยายามน้อยลง

🔑 เหมาะสำหรับ: การสร้างนิสัยการวางแผนงบประมาณที่ยั่งยืนและการจัดการการเงินส่วนบุคคล

9. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอทางการเงิน โดย CFI

เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอกลุ่มการเงิน
ผ่านทางสถาบันการเงินองค์กร (CFI)

เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอกลุ่มการเงินโดยสถาบันการเงินองค์กร (CFI) เป็นเครื่องมือ Excel ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและนักศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอผ่านการคำนวณเบต้า (beta) มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้แบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) เพื่อประเมินความผันผวนของหลักทรัพย์แต่ละตัวหรือพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดเมื่อเทียบกับตลาด

เทมเพลตนี้ช่วยให้กระบวนการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์เบต้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลราคาในอดีตและรับค่าเบต้าที่บ่งชี้ถึงความไวของการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของหลักทรัพย์ต่อการเคลื่อนไหวของตลาด

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ใช้กรอบงาน Excel ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์เบต้าด้วยข้อมูลราคาในอดีต
  • นำแบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) มาใช้ได้อย่างง่ายดาย
  • ประเมินความผันผวนและความเสี่ยงเชิงระบบของหลักทรัพย์แต่ละรายการ
  • เปรียบเทียบโปรไฟล์ความเสี่ยงของการลงทุนต่างๆ ภายในพอร์ตโฟลิโอ
  • ใช้เครื่องมือนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการวิเคราะห์ทางการเงินในระดับมืออาชีพ
  • ปรับปรุงกระบวนการประเมินความเสี่ยงในด้านการจัดการพอร์ตโฟลิโอให้มีประสิทธิภาพ

🔑 เหมาะสำหรับ: การคำนวณและตีค่าเบต้าเพื่อประเมินความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

📮ClickUp Insight:18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ

ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน. เครื่องมือส่วนใหญ่สามารถทำได้หนึ่งในสองขั้นตอนเหล่านี้.

อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!

10. แม่แบบติดตามพอร์ตการลงทุนในสเปรดชีตแบบแบ่งเป็นแถว

เทมเพลตติดตามพอร์ตการลงทุนในสเปรดชีต
ผ่านแถว

นี่คือเครื่องมือที่สร้างขึ้นสำหรับนักลงทุนยุคใหม่ที่ต้องการข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องกรอกตัวเลขตลอดทั้งวัน เทมเพลตติดตามพอร์ตการลงทุนในสเปรดชีต เชื่อมต่อข้อมูลสดเพื่อติดตามหุ้น, ETF และคริปโตได้อย่างง่ายดาย ด้วยกราฟ, ภาพที่ชัดเจน และตัวเลือกการเชื่อมต่อ ทำให้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการแดชบอร์ดการลงทุนที่ชาญฉลาดและอัตโนมัติ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่ออัปเดตราคาสินทรัพย์โดยอัตโนมัติ
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยแผนภูมิกำไรขาดทุนและการแจกแจงการจัดสรรสินทรัพย์
  • ฝังแผนภูมิและตารางแบบเรียลไทม์ลงในเอกสารและแพลตฟอร์มภายนอก
  • ติดตามสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงหุ้น, ETF และสกุลเงินดิจิทัล
  • ปรับแต่งการตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการในการติดตามการลงทุนส่วนบุคคลของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: การติดตามและวิเคราะห์การลงทุนด้วยสเปรดชีตอัตโนมัติแบบเรียลไทม์

🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: โดยเฉลี่ยแล้วตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 53.6% ของวันทำการระหว่างปี 1951 ถึง 2022 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวที่เน้นย้ำถึงคุณค่าของการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและการทบทวนพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

11. แม่แบบติดตามการลงทุน Excel โดย Vertex42

เทมเพลตติดตามการลงทุน Excel
ผ่านทางVertex42

กำลังมองหาอะไรที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพในการติดตามบัญชีการลงทุนของคุณอยู่หรือไม่? เทมเพลตติดตามการลงทุนใน Excel ติดตามการลงทุนของคุณและคำนวณผลตอบแทนโดยใช้ XIRR—ไม่ต้องใช้สูตรขั้นสูงใดๆ คุณเพียงแค่ใส่จำนวนเงินและมูลค่า แล้วมันจะแสดงภาพที่ชัดเจนว่าพอร์ตการลงทุนของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • เปรียบเทียบมูลค่าตลาดหรือผลตอบแทนรวมของการลงทุนที่แตกต่างกัน
  • เพลิดเพลินกับการออกแบบที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนมือใหม่และผู้มีประสบการณ์
  • ปรับแต่งเทมเพลตงบประมาณ Excelให้เหมาะกับความต้องการในการติดตามการลงทุนของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: การติดตามผลการดำเนินงานการลงทุนโดยใช้เครื่องมือติดตามที่เรียบง่ายและใช้งานผ่าน Excel

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตพอร์ตการลงทุนที่ดี?

หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้ คุณอาจสงสัยว่าเทมเพลตพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับคุณคืออะไร?

เทมเพลตพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพคือเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับนักลงทุนรายบุคคล, ที่ปรึกษาทางการเงิน, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการบริหารพอร์ตการลงทุนของตนอย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณสมบัติเด่นที่ทำให้เทมเพลตคุณภาพสูงแตกต่าง ได้แก่:

  • ติดตามทรัพย์สินทั้งหมดของคุณในที่เดียว: บันทึกทุกอย่างตั้งแต่หุ้นและพันธบัตรไปจนถึงกองทุนรวมและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงราคาซื้อ มูลค่าปัจจุบัน และวันที่ได้มารักษาความเรียบง่ายและสะอาด: เลือกรูปแบบที่ง่ายต่อการนำทางและปรับแต่ง—ไม่มีสูตรที่ซับซ้อนหรือการออกแบบที่รกรุงรังมาขวางทางคุณสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของคุณ: ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นการเติบโตระยะยาว ผลตอบแทนรวดเร็ว หรือการกระจายความเสี่ยง เทมเพลตควรยืดหยุ่นให้เข้ากับกลยุทธ์ของคุณใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน: ยึดตามช่องข้อมูลมาตรฐาน เช่น วันที่ทำธุรกรรม ประเภทสินทรัพย์ และมูลค่าตลาด เพื่อให้การติดตามและรายงานเป็นไปอย่างราบรื่นให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุด: แทนที่จะจมอยู่กับตัวเลขมากมาย เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้ม ระบุสินทรัพย์ที่มีผลงานอ่อนแอ และเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุนของคุณ

ควบคุมการเงินและการลงทุนของคุณด้วย ClickUp!

การจัดการการเงินของคุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเสมอไป ตั้งแต่การวางแผนงบประมาณรายวันไปจนถึงการวางแผนเกษียณอายุหรือการขยายพอร์ตการลงทุนของคุณ ความชัดเจนจะเกิดขึ้นได้จากการมีระบบที่เหมาะสม

ClickUp มอบระบบให้คุณ—ผสานการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง การติดตามแบบเรียลไทม์ และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เพื่อทำให้ทุกแง่มุมของชีวิตทางการเงินของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถมองเห็นการใช้จ่าย ติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ กำหนดเป้าหมายระยะยาว และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว

ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนเป้าหมายทางการเงินของคุณให้เป็นจริง!