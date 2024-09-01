บล็อก ClickUp
รายได้กับเงินได้: ความแตกต่างที่ควรรู้ (+ ตัวอย่าง)

รายได้กับเงินได้: ความแตกต่างที่ควรรู้ (+ ตัวอย่าง)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
1 กันยายน 2567

หากคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรายได้และเงินได้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว ทั้งสองอย่างให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและตัวชี้วัดการดำเนินงานของบริษัทคุณ

แม้ว่าทั้งสองคำนี้มักถูกใช้แทนกัน แต่แท้จริงแล้วพวกเขาแสดงถึงแง่มุมที่แตกต่างกันของผลการดำเนินงานทางการเงินของคุณ

พร้อมที่จะเคลียร์ความสับสนระหว่างสองคำนี้ในด้านการเงินธุรกิจหรือไม่?

มาดูกันว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างรายได้และผลกำไร เพื่อให้คุณสามารถนำทางในการหารือทางการเงินของคุณได้อย่างมั่นใจ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับธุรกิจของคุณ

รายได้คืออะไร?

รายได้คือจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท และประเมินสุขภาพโดยรวมและศักยภาพการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ ยังเรียกว่า "รายได้รวม" เนื่องจากปรากฏเป็นรายการแรกในงบกำไรขาดทุนของบริษัท

รายได้ถูกจัดประเภทออกเป็นสี่ประเภท:

  • รายได้รวม: หรือที่เรียกว่ายอดขายรวม คือจำนวนเงินทั้งหมดที่ธุรกิจได้รับจากการดำเนินงานทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากร้านเบเกอรี่มีรายได้ 10,000 ดอลลาร์จากการขายเค้ก ขนมปัง และขนมอบในเดือนหนึ่ง จำนวนเงินทั้งหมดนี้คือรายได้รวม
  • รายได้สุทธิ: จำนวนเงินที่เหลือหลังจากหักค่าลดหย่อน, ส่วนลด, และการคืนสินค้าออกจากรายได้รวม เรียกว่า รายได้สุทธิ หรือ ยอดขายสุทธิ ซึ่งให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทจากการขายและการดำเนินงาน จากรายได้ $10,000 หากมีการให้ส่วนลด $1,000 และมีการคืนสินค้า $500 รายได้สุทธิของร้านเบเกอรี่คือ $8,500
  • รายได้จากการดำเนินงาน: ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดเข้าทั้งหมดจากกิจกรรมหลักของธุรกิจของบริษัท โดยไม่รวมรายได้จากกิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เช่น การลงทุนหรือการขายสินทรัพย์ $8,500 แสดงถึงรายได้จากการดำเนินงานของร้านเบเกอรี่ เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจหลักของพวกเขา
  • รายได้จากการดำเนินงานที่ไม่ใช่การดำเนินงานหลัก: นี่คือรายได้จากแหล่งรอง เช่น ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุน เงินปันผลจากการถือหุ้น หรือรายได้จากการเช่าทรัพย์สิน ร้านเบเกอรี่ยังได้รับรายได้ $500 จากการให้เช่าพื้นที่เล็กๆ ในร้านให้กับศิลปินท้องถิ่น $500 นี้ถือเป็นรายได้จากการดำเนินงานที่ไม่ใช่การดำเนินงานหลัก

รายได้คืออะไร?

รายได้คือจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภาษี และต้นทุนออกจากรายได้รวมแล้ว สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และมักเรียกว่า "กำไรสุทธิ"

มีรายได้หลักอยู่สี่ประเภท:

  • รายได้รวม: หรือที่เรียกว่ากำไรขั้นต้น ประกอบด้วยรายได้ทั้งหมดของบริษัทจากกิจกรรมหลักทางธุรกิจก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตัวอย่างเช่น ร้านขายเสื้อผ้าทำรายได้ 50,000 ดอลลาร์จากการขายเสื้อผ้าในเดือนหนึ่ง ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ รายได้ 50,000 ดอลลาร์นี้คือรายได้รวม
  • รายได้จากการดำเนินงาน: นี่คือจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภค แต่ยังไม่รวมภาษีและดอกเบี้ย จากรายได้ทั้งหมด $50,000 ร้านค้าใช้จ่าย $20,000 สำหรับค่าจ้าง ค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภค ส่วนที่เหลือ $30,000 คือรายได้จากการดำเนินงาน
  • กำไรสุทธิ: นี่คือกำไรสุดท้ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภาษี ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากรายได้รวมทั้งหมด หลังจากหักภาษีและดอกเบี้ยจำนวน $5,000 จากรายได้จากการดำเนินงาน $30,000 กำไรสุทธิของร้านคือ $25,000
  • รายได้ที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน: ซึ่งรวมถึงรายได้จากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักของธุรกิจ เช่น รายได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล หรือกำไรจากการขายสินทรัพย์ ร้านขายเสื้อผ้ายังได้รับรายได้ $1,000 จากดอกเบี้ยเงินฝาก และ $2,000 จากการขายอุปกรณ์เก่า รายได้ $3,000 นี้ถือเป็นรายได้ที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน

การคำนวณรายได้กับเงินได้

ก่อนที่เราจะลงลึกในการคำนวณ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างรายได้กับเงินได้เพื่อการวิเคราะห์ทางการเงินและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

ความแตกต่าง รายได้รายได้
ขอบเขตครอบคลุมรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมทางธุรกิจโดยไม่มีการหักลดใดๆมันสะท้อนถึงสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่าย ภาษี และต้นทุนทั้งหมดออกจากรายได้
ตำแหน่งในงบการเงินปรากฏอยู่ที่ด้านบนของงบกำไรขาดทุนของบริษัทปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของงบกำไรขาดทุนของบริษัท
ผลกระทบมันช่วยในการประเมินศักยภาพของธุรกิจในการสร้างยอดขายและบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในตลาดมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงและความยั่งยืนทางการเงินของธุรกิจ
การมุ่งเน้นการบริหารจัดการมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขาย ขยายขอบเขตตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าใหม่มุ่งเน้นการบริหารต้นทุน ประสิทธิภาพ และการเพิ่มอัตรากำไรสูงสุด
ตัวชี้วัดสุขภาพทางการเงินตัวเลขรายได้สูงบ่งชี้ถึงยอดขายที่แข็งแกร่ง แต่ไม่ได้รับประกันผลกำไรรายได้สุทธิที่เป็นบวกบ่งชี้ถึงผลกำไรและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรายได้
ผลกระทบทางภาษีรายได้เองไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อภาษีรายได้ถูกใช้ในการคำนวณรายได้ที่ต้องเสียภาษีและภาระภาษี

อ่านเพิ่มเติม:5 เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการค่าใช้จ่ายและเวิร์กโฟลว์ของทีม

วิธีคำนวณรายได้?

การคำนวณรายได้เป็นเรื่องง่าย นี่คือวิธีการทำ:

1. ระบุปริมาณทั้งหมดที่ขายได้: กำหนดจำนวนหน่วยทั้งหมดที่ขายได้สำหรับสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาที่กำหนด

2. กำหนดราคาต่อหน่วย: ค้นหาราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้าหรือบริการ

3. คำนวณรายได้รวม: นำปริมาณทั้งหมดที่ขายได้คูณกับราคาต่อหน่วยเพื่อให้ได้รายได้รวม

รายได้รวม = จำนวนสินค้าที่ขายได้ X ราคาขาย

จินตนาการว่าคุณเป็นเจ้าของร้านหนังสือ. ตลอดเดือนที่ผ่านมา คุณขายหนังสือได้ 800 เล่ม โดยมีราคาเฉลี่ยเล่มละ 20 ดอลลาร์. รายได้รวมของคุณจะเป็น:

800 เล่ม X $20 ต่อเล่ม = $16,000

4. หักลดหย่อน: หักส่วนลด ค่าลดหย่อน และยอดคืนสินค้าออกจากรายได้รวม เพื่อให้ได้รายได้สุทธิ

รายได้สุทธิ = รายได้รวม – ส่วนลด – ค่าเผื่อ – สินค้าคืน

ต่อเนื่องจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ สมมติว่าคุณเสนอ:

  • ส่วนลด: $500 (ให้สำหรับการซื้อจำนวนมาก)
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง: $200 (สำหรับหนังสือที่เสียหาย)
  • การคืนสินค้า: $300 (สำหรับหนังสือที่คืน)

รายได้สุทธิของคุณจะเป็น:

$16,000 – $500 – $200 – $300 = $15,000

วิธีคำนวณรายได้?

การคำนวณรายได้ หรือกำไรสุทธิ ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

1. คำนวณรายได้รวม: เริ่มต้นด้วยรายได้รวมหรือยอดขายที่บริษัทได้รับ ซึ่งรวมถึงรายได้ทั้งหมดจากการดำเนินงานทางธุรกิจและแหล่งอื่น ๆ เช่น:

  • การขายสินทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
  • การสมัครสมาชิก
  • รายได้จากการให้เช่า
  • โฆษณา

2. คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด: รวมค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึง:

  • COGS (ต้นทุนขาย): ต้นทุนโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการจัดซื้อสินค้าที่ขาย
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือน และค่าการตลาด
  • การคิดค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย: การลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนเมื่อเวลาผ่านไป
  • ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย: ต้นทุนของเงินกู้ยืม
  • ภาษี: ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระให้แก่รัฐบาล

3. คำนวณกำไรสุทธิ: นำค่าใช้จ่ายทั้งหมดหักออกจากรายได้ทั้งหมดเพื่อให้ได้กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ = รายได้รวม − ค่าใช้จ่ายรวม

สมมติว่าร้านหนังสือของคุณมีรายละเอียดทางการเงินดังต่อไปนี้สำหรับเดือนนี้:

  • รายได้รวม: 15,000 ดอลลาร์
  • ต้นทุนขาย: 5,000 ดอลลาร์
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: 4,000 ดอลลาร์ (รวมค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และเงินเดือน)
  • ค่าเสื่อมราคา: 500 ดอลลาร์
  • ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย: 200 ดอลลาร์
  • ภาษี: 800 ดอลลาร์

กำไรสุทธิสำหรับเดือนนี้คือ:

$15,000 − $10,500 ($5,000 + $4,000 + $500 + $200 + $800) = $4,500

การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างรายได้และผลกำไรได้อย่างชัดเจน ทำให้คุณเข้าใจถึงสุขภาพทางการเงินที่แท้จริงของธุรกิจของคุณ

ปรับปรุงการจัดการทางการเงินของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการทางการเงินที่หลากหลายซึ่งก้าวไปไกลกว่าการจัดการงานพื้นฐาน โดยนำเสนอคุณสมบัติต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายทางการเงิน จัดการบัญชี และคำนวณกำไร

ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถสร้างรายงานระดับสูงได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าเงินของคุณถูกใช้ไปที่ไหน และติดตามการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายจริงและกำไรขาดทุน— ทั้งหมดในที่เดียว

การสร้างแดชบอร์ด KPI ใน ClickUp GIF
รับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเงินของคุณด้วย ClickUp Dashboards พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณทราบข้อมูลทางการเงินของคุณอยู่เสมอ ไม่ต้องรอรายงานรายเดือนอีกต่อไป รับข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณเพื่อเน้นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น รายได้รวม กำไรสุทธิ และค่าใช้จ่าย ได้ตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ สิ่งนี้ช่วยให้ภาพรวมทางการเงินของคุณชัดเจนและตรงประเด็น

ClickUp Goalsช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายรายได้และผลกำไรที่ชัดเจน ทำให้เป้าหมายทางการเงินของคุณง่ายต่อการติดตามและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

คุณสมบัติเป้าหมายของคลิกอัพ
รักษาเป้าหมายให้ตรงจุดด้วยเส้นเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติด้วย ClickUp Goals

มันมีประเภทเป้าหมายที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการติดตามทางการเงินที่แตกต่างกัน สร้างเป้าหมายเชิงตัวเลขสำหรับตัวเลขเฉพาะ เช่น "เพิ่มยอดขายรายเดือน 20%" หรือตั้งเป้าหมายทางการเงินเพื่อติดตามเป้าหมายรายได้ ใช้เป้าหมายแบบจริง/เท็จสำหรับงานที่ง่ายกว่า เช่น "ดำเนินการตรวจสอบทางการเงินให้เสร็จสิ้น" หรือ "อนุมัติงบประมาณขั้นสุดท้าย"

การประสานความพยายามของทีมกลายเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากทุกคนสามารถมองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น

อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับบัญชีและการเงินในปี 2024

จัดการการเงินได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต ClickUp

ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้กระบวนการทางการเงินของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้คือเทมเพลตสำคัญที่ควรพิจารณา:

1. แม่แบบบัญชี ClickUp

รู้สึกว่าการจัดการค่าใช้จ่าย, บันทึกการขาย, และใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินไปใช่ไหม?ใช้เทมเพลตการบัญชีของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น

เทมเพลตการทำบัญชีนี้ช่วยให้คุณติดตามการชำระเงินที่คุณต้องจ่าย(เจ้าหนี้การค้า) และการชำระเงินที่คุณคาดว่าจะได้รับ (ลูกหนี้การค้า) ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงชื่อลูกค้า ติดต่อ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และวิธีการชำระเงิน

เทมเพลตการบัญชี ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้โซลูชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีด้วยเทมเพลตการบัญชีของ ClickUp

เทมเพลตนี้ให้มุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณติดตามสถานะการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น:

  • มุมมองรายการ: จัดระเบียบใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อการดูภาพรวมอย่างรวดเร็ว
  • มุมมองปฏิทิน: เพื่อติดตามวันครบกำหนดและกำหนดการชำระเงิน
  • มุมมองตาราง: เพื่อเปรียบเทียบใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายเคียงข้างกัน
  • มุมมองบอร์ด: จัดการงานโดยการย้ายงานระหว่างคอลัมน์ เช่น "ต้องทำ" และ "เสร็จแล้ว"

นอกจากนี้ ฟิลด์หมวดหมู่ยังช่วยให้คุณจัดเรียงใบแจ้งหนี้ตามประเภทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า บริการ หรือสินค้า ฟีเจอร์บันทึกช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อเตือนใจเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการได้

นอกจากนี้ กำหนดระดับความมั่นใจเพื่อประเมินความน่าจะเป็นของการชำระเงินและการเก็บเงิน ซึ่งจะช่วยให้คุณตรวจพบและแก้ไขปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ช่วยให้คุณใช้พลังของ AI ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในการแข่งขันของบริษัท

ภาพหน้าจอของเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถวิเคราะห์ รายงาน และสร้างข้อสรุปสำหรับการวางแผนงบประมาณและการลงทุนได้อย่างง่ายดาย

มันช่วยให้คุณ:

  • ระบุตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินของคุณอย่างชัดเจน
  • เปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • ค้นหาโอกาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยในการมองเห็น เช่น กราฟและแผนภูมิ ที่ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการไหลของข้อมูลทางการเงิน อัตราส่วนสภาพคล่อง งบดุล และอัตราส่วนหนี้สิน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการเงินสามารถเข้าใจข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองเพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลได้ ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอ—Clickup Clipsบันทึกเซสชันการตรวจสอบทางการเงิน ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่น

3. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp

เทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUpช่วยให้การรายงานงบประมาณของคุณง่ายขึ้นด้วยความแม่นยำ กำจัดความไม่แน่นอนและข้อมูลที่กระจัดกระจาย มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อควบคุมการเงินของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณโครงการของคุณ

เทมเพลตรายงานงบประมาณ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณและบรรลุเป้าหมายทางการเงินด้วยเทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUp

เหมาะสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่, แบบฟอร์มนี้:

  • ให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนของผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีตและปัจจุบัน
  • ระบุความแตกต่างระหว่างการใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริง
  • ติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายของคุณ

มุมมองรายการช่วยให้คุณเห็นรายการงบประมาณทั้งหมดในรูปแบบที่ตรงไปตรงมาและอ่านง่าย มุมมองแกนต์จะติดตามไทม์ไลน์ของโครงการและเป้าหมายทางการเงิน ในขณะที่มุมมองปฏิทินจะแสดงกิจกรรมงบประมาณและกำหนดเส้นตายของคุณในรูปแบบที่ชัดเจน

นอกจากนี้ สรุปงบประมาณยังครอบคลุมถึงห้าด้านทางการเงินที่สำคัญเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจของคุณ:

  • กำไรและขาดทุน: ให้การเปรียบเทียบระหว่างรายได้และอัตรากำไรที่คาดการณ์ไว้กับที่เกิดขึ้นจริง
  • รายละเอียดการขาย: รายละเอียดยอดขายจริงเทียบกับเป้าหมายตามภูมิภาค
  • ค่าใช้จ่าย: ติดตามและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกับงบประมาณ
  • งบดุล: วิเคราะห์รายได้เทียบกับค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินความมั่นคงทางการเงินและผลการดำเนินงาน
  • สรุปการแข่งขัน: เปรียบเทียบรายได้และส่วนแบ่งตลาดของคุณกับคู่แข่งชั้นนำ

4. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp

เทมเพลตติดตามการขายของ ClickUpคือโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการกระบวนการขายของคุณให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมได้แบบเรียลไทม์ ระบุจุดที่ควรเน้นความพยายามในการขาย และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายของคุณ

เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างภาพรวมประสิทธิภาพการขายและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายด้วยเทมเพลตติดตามการขายของ ClickUp

มันประกอบด้วยหลายฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลที่สำคัญของแต่ละการขาย. ตัวอย่างเช่น:

  • ติดตาม 'ค่าขนส่ง' เพื่อทราบว่าคุณใช้จ่ายในการจัดส่งเท่าไร
  • โปรดติดธงสินค้าที่ถูกส่งคืนโดยมีเอกสาร 'มีการคืนสินค้า'
  • บันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละรายการโดยใช้ 'ต้นทุนต่อหน่วย'
  • ตั้งค่าอัตรากำไรที่ต้องการสำหรับการขายแต่ละครั้งโดยใช้ 'เป้าหมายกำไร'

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองที่กำหนดเองหลายแบบเพื่อตรวจสอบKPI การขายของคุณ มุมมองตัวติดตามการขายให้รายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ ในขณะที่มุมมองปริมาณการขายต่อเดือนช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มการขายในช่วงเวลาต่างๆ

คุณยังสามารถใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนและรวดเร็วว่าทุกการขายอยู่ในขั้นตอนใด

ด้วยเทมเพลตและเครื่องมือบัญชีโครงการข้างต้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าสามารถติดตามความก้าวหน้าทางการเงินของกิจการของคุณและบรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณได้อย่างง่ายดายและชัดเจน

อะไรสำคัญกว่า: รายได้หรือผลกำไร?

แม้ว่าเงินได้จะมาจากรายได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนใหญ่ถือว่าเงินได้มีความสำคัญมากกว่า นี่คือเหตุผล:

  • การจัดการค่าใช้จ่าย: รายได้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทและการเพิ่มรายได้ให้สูงสุดเพื่อสร้างกำไร
  • ศักยภาพในการลงทุนซ้ำ: ตัวเลขรายได้ที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงความสามารถของบริษัทในการนำเงินกลับมาลงทุนในตัวเอง สนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อการเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
  • สุขภาพการดำเนินงาน: รายได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จ่ายเงินปันผล หรือลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตได้หรือไม่
  • ความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนและผู้ให้กู้: บริษัทที่มีรายได้แข็งแกร่งจะน่าสนใจสำหรับนักลงทุนและผู้ให้กู้มากขึ้น เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงผลกำไรและความมั่นคงทางการเงิน

แม้ว่ารายได้จะให้ความเข้าใจที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลการขายของบริษัท แต่รายได้เป็นเมตริกที่บอกเล่าได้ดีกว่าเมื่อประเมินสุขภาพทางการเงินโดยรวม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความยั่งยืนในระยะยาว

รายได้สามารถสูงกว่ารายได้หรือไม่?

ภายใต้สถานการณ์ปกติ รายได้ไม่สามารถเกินรายได้รวมได้ เนื่องจากรายได้ถูกคำนวณได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายออกจากรายได้รวม อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์เฉพาะที่อาจทำให้เกิดขึ้นได้:

1. รายได้ที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน: บริษัทอาจแสดงกำไรสุทธิที่สูงกว่ารายได้หากได้รับผลกำไรจำนวนมากจากแหล่งที่ไม่ใช่การดำเนินงาน เช่น รายได้จากดอกเบี้ย กำไรจากการขายสินทรัพย์หรือผลตอบแทนจากการลงทุน

2. กำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว: บางครั้ง การปรับปรุงทางบัญชีหรือกำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เช่น การจ่ายเงินประกันหรือการตกลงคดีความ อาจทำให้กำไรสุทธิเกินรายได้ของบริษัทได้ เหตุการณ์ทางการเงินที่ไม่ปกติ เช่น การคืนภาษีจำนวนมากหรือการขายสินทรัพย์ ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ ก็สามารถทำให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ได้เช่นกัน

3. ปัญหาการรับรู้รายได้: บางครั้ง การรับรู้รายได้ที่ก้าวร้าว เช่น การบันทึกรายได้จากสัญญาระยะยาวก่อนที่งานจะเสร็จสมบูรณ์ หรือการบันทึกรายได้จากการขายก่อนที่สินค้าจะถูกส่งมอบ อาจทำให้รายได้ที่รายงานสูงขึ้นชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม: 10 แบบฟอร์มการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส (QBR) ฟรีสำหรับปี 2024

ตัวอย่างรายได้กับเงินได้

มาดูกันว่า รายได้และเงินได้แตกต่างกันอย่างไรในชีวิตจริง:

1. Microsoft:ในปีงบประมาณ 2023 Microsoft สร้างรายได้ประมาณ 211 พันล้านดอลลาร์จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ รวมถึงบริการคลาวด์อย่าง Azure ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่าง Windows และ Office และยอดขายฮาร์ดแวร์จากอุปกรณ์อย่าง Surface ในทางกลับกัน กำไรจากการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ประมาณ 88 พันล้านดอลลาร์

ความแตกต่างระหว่างตัวเลขเหล่านี้เน้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสามารถของไมโครซอฟท์ในการเปลี่ยนรายได้ส่วนใหญ่ให้เป็นกำไร

2. Netflix: Netflix สร้างรายได้ประมาณ 33.7 พันล้านดอลลาร์ในปี2023 ส่วนใหญ่มาจากฐานสมาชิกทั่วโลกที่กว้างขวางและเนื้อหาที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ประมาณ 5.4 พันล้านดอลลาร์

รายได้สุทธิของ Netflix ต่ำกว่ารายได้รวมอย่างมาก เนื่องจากบริษัทลงทุนอย่างหนักในการสร้างเนื้อหาต้นฉบับ การซื้อลิขสิทธิ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีสตรีมมิ่งของตนเอง นอกจากนี้ การใช้จ่ายจำนวนมากในด้านการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดและรักษาสมาชิก ยังส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรอีกด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามรายได้และรายได้ของคุณด้วย ClickUp

การเข้าใจความแตกต่างระหว่างรายได้และเงินได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด ClickUp คือเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามและบริหารการเงินของคุณอย่างราบรื่น

การอัปเดตแบบเรียลไทม์ของแดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญ เช่น รายได้รวมและกำไรสุทธิ ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึก

ใช้ ClickUp Goals เพื่อกำหนดเป้าหมายรายได้และผลกำไรที่ชัดเจน และให้ทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณ. เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น เทมเพลตบัญชี และเทมเพลตรายงานงบประมาณ ช่วยให้กระบวนการทางการเงินของคุณเป็นระบบ และไม่มีอะไรหลุดรอดไป.

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้และควบคุมการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย

คำถามที่พบบ่อย

1. รายได้รวมเท่ากับรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือไม่?

รายได้รวม หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายก่อนการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ขณะที่รายได้สุทธิ คือ จำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภาษี และต้นทุนออกจากรายได้แล้ว

2. รายได้คือกำไรเสมอหรือไม่?

ไม่. รายได้คือจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการ ขณะที่กำไรแสดงจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3. รายได้รวมทั้งหมดของฉันคือรายได้ก่อนหักภาษีใช่หรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น รายได้รวมโดยทั่วไปหมายถึงรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายได้รวมเป็นคำที่กว้างกว่าซึ่งรวมถึงแหล่งรายได้ทั้งหมด ทั้งก่อนและหลังหักค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับบริบท

4. รายได้เหมือนกับเงินได้หรือไม่?

รายได้และเงินได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่เหมือนกัน รายได้คือจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ ในขณะที่เงินได้หมายถึงกำไรหรือเงินได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกจากรายได้