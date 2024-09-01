รายได้กับเงินได้: ความแตกต่างที่ควรรู้ (+ ตัวอย่าง)

หากคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรายได้และเงินได้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว ทั้งสองอย่างให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและตัวชี้วัดการดำเนินงานของบริษัทคุณ
แม้ว่าทั้งสองคำนี้มักถูกใช้แทนกัน แต่แท้จริงแล้วพวกเขาแสดงถึงแง่มุมที่แตกต่างกันของผลการดำเนินงานทางการเงินของคุณ
พร้อมที่จะเคลียร์ความสับสนระหว่างสองคำนี้ในด้านการเงินธุรกิจหรือไม่?
มาดูกันว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างรายได้และผลกำไร เพื่อให้คุณสามารถนำทางในการหารือทางการเงินของคุณได้อย่างมั่นใจ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับธุรกิจของคุณ
รายได้คืออะไร?
รายได้คือจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท และประเมินสุขภาพโดยรวมและศักยภาพการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ ยังเรียกว่า "รายได้รวม" เนื่องจากปรากฏเป็นรายการแรกในงบกำไรขาดทุนของบริษัท
รายได้ถูกจัดประเภทออกเป็นสี่ประเภท:
- รายได้รวม: หรือที่เรียกว่ายอดขายรวม คือจำนวนเงินทั้งหมดที่ธุรกิจได้รับจากการดำเนินงานทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากร้านเบเกอรี่มีรายได้ 10,000 ดอลลาร์จากการขายเค้ก ขนมปัง และขนมอบในเดือนหนึ่ง จำนวนเงินทั้งหมดนี้คือรายได้รวม
- รายได้สุทธิ: จำนวนเงินที่เหลือหลังจากหักค่าลดหย่อน, ส่วนลด, และการคืนสินค้าออกจากรายได้รวม เรียกว่า รายได้สุทธิ หรือ ยอดขายสุทธิ ซึ่งให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทจากการขายและการดำเนินงาน จากรายได้ $10,000 หากมีการให้ส่วนลด $1,000 และมีการคืนสินค้า $500 รายได้สุทธิของร้านเบเกอรี่คือ $8,500
- รายได้จากการดำเนินงาน: ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดเข้าทั้งหมดจากกิจกรรมหลักของธุรกิจของบริษัท โดยไม่รวมรายได้จากกิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เช่น การลงทุนหรือการขายสินทรัพย์ $8,500 แสดงถึงรายได้จากการดำเนินงานของร้านเบเกอรี่ เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจหลักของพวกเขา
- รายได้จากการดำเนินงานที่ไม่ใช่การดำเนินงานหลัก: นี่คือรายได้จากแหล่งรอง เช่น ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุน เงินปันผลจากการถือหุ้น หรือรายได้จากการเช่าทรัพย์สิน ร้านเบเกอรี่ยังได้รับรายได้ $500 จากการให้เช่าพื้นที่เล็กๆ ในร้านให้กับศิลปินท้องถิ่น $500 นี้ถือเป็นรายได้จากการดำเนินงานที่ไม่ใช่การดำเนินงานหลัก
รายได้คืออะไร?
รายได้คือจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภาษี และต้นทุนออกจากรายได้รวมแล้ว สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และมักเรียกว่า "กำไรสุทธิ"
มีรายได้หลักอยู่สี่ประเภท:
- รายได้รวม: หรือที่เรียกว่ากำไรขั้นต้น ประกอบด้วยรายได้ทั้งหมดของบริษัทจากกิจกรรมหลักทางธุรกิจก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตัวอย่างเช่น ร้านขายเสื้อผ้าทำรายได้ 50,000 ดอลลาร์จากการขายเสื้อผ้าในเดือนหนึ่ง ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ รายได้ 50,000 ดอลลาร์นี้คือรายได้รวม
- รายได้จากการดำเนินงาน: นี่คือจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภค แต่ยังไม่รวมภาษีและดอกเบี้ย จากรายได้ทั้งหมด $50,000 ร้านค้าใช้จ่าย $20,000 สำหรับค่าจ้าง ค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภค ส่วนที่เหลือ $30,000 คือรายได้จากการดำเนินงาน
- กำไรสุทธิ: นี่คือกำไรสุดท้ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภาษี ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากรายได้รวมทั้งหมด หลังจากหักภาษีและดอกเบี้ยจำนวน $5,000 จากรายได้จากการดำเนินงาน $30,000 กำไรสุทธิของร้านคือ $25,000
- รายได้ที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน: ซึ่งรวมถึงรายได้จากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักของธุรกิจ เช่น รายได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล หรือกำไรจากการขายสินทรัพย์ ร้านขายเสื้อผ้ายังได้รับรายได้ $1,000 จากดอกเบี้ยเงินฝาก และ $2,000 จากการขายอุปกรณ์เก่า รายได้ $3,000 นี้ถือเป็นรายได้ที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน
การคำนวณรายได้กับเงินได้
ก่อนที่เราจะลงลึกในการคำนวณ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างรายได้กับเงินได้เพื่อการวิเคราะห์ทางการเงินและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
|ความแตกต่าง
|รายได้
|รายได้
|ขอบเขต
|ครอบคลุมรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมทางธุรกิจโดยไม่มีการหักลดใดๆ
|มันสะท้อนถึงสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่าย ภาษี และต้นทุนทั้งหมดออกจากรายได้
|ตำแหน่งในงบการเงิน
|ปรากฏอยู่ที่ด้านบนของงบกำไรขาดทุนของบริษัท
|ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของงบกำไรขาดทุนของบริษัท
|ผลกระทบ
|มันช่วยในการประเมินศักยภาพของธุรกิจในการสร้างยอดขายและบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในตลาด
|มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงและความยั่งยืนทางการเงินของธุรกิจ
|การมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
|มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขาย ขยายขอบเขตตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าใหม่
|มุ่งเน้นการบริหารต้นทุน ประสิทธิภาพ และการเพิ่มอัตรากำไรสูงสุด
|ตัวชี้วัดสุขภาพทางการเงิน
|ตัวเลขรายได้สูงบ่งชี้ถึงยอดขายที่แข็งแกร่ง แต่ไม่ได้รับประกันผลกำไร
|รายได้สุทธิที่เป็นบวกบ่งชี้ถึงผลกำไรและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรายได้
|ผลกระทบทางภาษี
|รายได้เองไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อภาษี
|รายได้ถูกใช้ในการคำนวณรายได้ที่ต้องเสียภาษีและภาระภาษี
วิธีคำนวณรายได้?
การคำนวณรายได้เป็นเรื่องง่าย นี่คือวิธีการทำ:
1. ระบุปริมาณทั้งหมดที่ขายได้: กำหนดจำนวนหน่วยทั้งหมดที่ขายได้สำหรับสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาที่กำหนด
2. กำหนดราคาต่อหน่วย: ค้นหาราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้าหรือบริการ
3. คำนวณรายได้รวม: นำปริมาณทั้งหมดที่ขายได้คูณกับราคาต่อหน่วยเพื่อให้ได้รายได้รวม
รายได้รวม = จำนวนสินค้าที่ขายได้ X ราคาขาย
จินตนาการว่าคุณเป็นเจ้าของร้านหนังสือ. ตลอดเดือนที่ผ่านมา คุณขายหนังสือได้ 800 เล่ม โดยมีราคาเฉลี่ยเล่มละ 20 ดอลลาร์. รายได้รวมของคุณจะเป็น:
800 เล่ม X $20 ต่อเล่ม = $16,000
4. หักลดหย่อน: หักส่วนลด ค่าลดหย่อน และยอดคืนสินค้าออกจากรายได้รวม เพื่อให้ได้รายได้สุทธิ
รายได้สุทธิ = รายได้รวม – ส่วนลด – ค่าเผื่อ – สินค้าคืน
ต่อเนื่องจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ สมมติว่าคุณเสนอ:
- ส่วนลด: $500 (ให้สำหรับการซื้อจำนวนมาก)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง: $200 (สำหรับหนังสือที่เสียหาย)
- การคืนสินค้า: $300 (สำหรับหนังสือที่คืน)
รายได้สุทธิของคุณจะเป็น:
$16,000 – $500 – $200 – $300 = $15,000
วิธีคำนวณรายได้?
การคำนวณรายได้ หรือกำไรสุทธิ ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
1. คำนวณรายได้รวม: เริ่มต้นด้วยรายได้รวมหรือยอดขายที่บริษัทได้รับ ซึ่งรวมถึงรายได้ทั้งหมดจากการดำเนินงานทางธุรกิจและแหล่งอื่น ๆ เช่น:
- การขายสินทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
- การสมัครสมาชิก
- รายได้จากการให้เช่า
- โฆษณา
2. คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด: รวมค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึง:
- COGS (ต้นทุนขาย): ต้นทุนโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการจัดซื้อสินค้าที่ขาย
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือน และค่าการตลาด
- การคิดค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย: การลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนเมื่อเวลาผ่านไป
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย: ต้นทุนของเงินกู้ยืม
- ภาษี: ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระให้แก่รัฐบาล
3. คำนวณกำไรสุทธิ: นำค่าใช้จ่ายทั้งหมดหักออกจากรายได้ทั้งหมดเพื่อให้ได้กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ = รายได้รวม − ค่าใช้จ่ายรวม
สมมติว่าร้านหนังสือของคุณมีรายละเอียดทางการเงินดังต่อไปนี้สำหรับเดือนนี้:
- รายได้รวม: 15,000 ดอลลาร์
- ต้นทุนขาย: 5,000 ดอลลาร์
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: 4,000 ดอลลาร์ (รวมค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และเงินเดือน)
- ค่าเสื่อมราคา: 500 ดอลลาร์
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย: 200 ดอลลาร์
- ภาษี: 800 ดอลลาร์
กำไรสุทธิสำหรับเดือนนี้คือ:
$15,000 − $10,500 ($5,000 + $4,000 + $500 + $200 + $800) = $4,500
การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างรายได้และผลกำไรได้อย่างชัดเจน ทำให้คุณเข้าใจถึงสุขภาพทางการเงินที่แท้จริงของธุรกิจของคุณ
ปรับปรุงการจัดการทางการเงินของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการทางการเงินที่หลากหลายซึ่งก้าวไปไกลกว่าการจัดการงานพื้นฐาน โดยนำเสนอคุณสมบัติต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายทางการเงิน จัดการบัญชี และคำนวณกำไร
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถสร้างรายงานระดับสูงได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าเงินของคุณถูกใช้ไปที่ไหน และติดตามการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายจริงและกำไรขาดทุน— ทั้งหมดในที่เดียว
นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณทราบข้อมูลทางการเงินของคุณอยู่เสมอ ไม่ต้องรอรายงานรายเดือนอีกต่อไป รับข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณเพื่อเน้นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น รายได้รวม กำไรสุทธิ และค่าใช้จ่าย ได้ตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ สิ่งนี้ช่วยให้ภาพรวมทางการเงินของคุณชัดเจนและตรงประเด็น
ClickUp Goalsช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายรายได้และผลกำไรที่ชัดเจน ทำให้เป้าหมายทางการเงินของคุณง่ายต่อการติดตามและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
มันมีประเภทเป้าหมายที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการติดตามทางการเงินที่แตกต่างกัน สร้างเป้าหมายเชิงตัวเลขสำหรับตัวเลขเฉพาะ เช่น "เพิ่มยอดขายรายเดือน 20%" หรือตั้งเป้าหมายทางการเงินเพื่อติดตามเป้าหมายรายได้ ใช้เป้าหมายแบบจริง/เท็จสำหรับงานที่ง่ายกว่า เช่น "ดำเนินการตรวจสอบทางการเงินให้เสร็จสิ้น" หรือ "อนุมัติงบประมาณขั้นสุดท้าย"
การประสานความพยายามของทีมกลายเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากทุกคนสามารถมองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
จัดการการเงินได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต ClickUp
ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้กระบวนการทางการเงินของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้คือเทมเพลตสำคัญที่ควรพิจารณา:
1. แม่แบบบัญชี ClickUp
รู้สึกว่าการจัดการค่าใช้จ่าย, บันทึกการขาย, และใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินไปใช่ไหม?ใช้เทมเพลตการบัญชีของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
เทมเพลตการทำบัญชีนี้ช่วยให้คุณติดตามการชำระเงินที่คุณต้องจ่าย(เจ้าหนี้การค้า) และการชำระเงินที่คุณคาดว่าจะได้รับ (ลูกหนี้การค้า) ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงชื่อลูกค้า ติดต่อ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และวิธีการชำระเงิน
เทมเพลตนี้ให้มุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณติดตามสถานะการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น:
- มุมมองรายการ: จัดระเบียบใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อการดูภาพรวมอย่างรวดเร็ว
- มุมมองปฏิทิน: เพื่อติดตามวันครบกำหนดและกำหนดการชำระเงิน
- มุมมองตาราง: เพื่อเปรียบเทียบใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายเคียงข้างกัน
- มุมมองบอร์ด: จัดการงานโดยการย้ายงานระหว่างคอลัมน์ เช่น "ต้องทำ" และ "เสร็จแล้ว"
นอกจากนี้ ฟิลด์หมวดหมู่ยังช่วยให้คุณจัดเรียงใบแจ้งหนี้ตามประเภทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า บริการ หรือสินค้า ฟีเจอร์บันทึกช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อเตือนใจเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการได้
นอกจากนี้ กำหนดระดับความมั่นใจเพื่อประเมินความน่าจะเป็นของการชำระเงินและการเก็บเงิน ซึ่งจะช่วยให้คุณตรวจพบและแก้ไขปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ช่วยให้คุณใช้พลังของ AI ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp
เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในการแข่งขันของบริษัท
มันช่วยให้คุณ:
- ระบุตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินของคุณอย่างชัดเจน
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ค้นหาโอกาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยในการมองเห็น เช่น กราฟและแผนภูมิ ที่ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการไหลของข้อมูลทางการเงิน อัตราส่วนสภาพคล่อง งบดุล และอัตราส่วนหนี้สิน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการเงินสามารถเข้าใจข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองเพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลได้ ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอ—Clickup Clipsบันทึกเซสชันการตรวจสอบทางการเงิน ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่น
3. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp
เทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUpช่วยให้การรายงานงบประมาณของคุณง่ายขึ้นด้วยความแม่นยำ กำจัดความไม่แน่นอนและข้อมูลที่กระจัดกระจาย มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อควบคุมการเงินของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณโครงการของคุณ
เหมาะสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่, แบบฟอร์มนี้:
- ให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนของผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีตและปัจจุบัน
- ระบุความแตกต่างระหว่างการใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริง
- ติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายของคุณ
มุมมองรายการช่วยให้คุณเห็นรายการงบประมาณทั้งหมดในรูปแบบที่ตรงไปตรงมาและอ่านง่าย มุมมองแกนต์จะติดตามไทม์ไลน์ของโครงการและเป้าหมายทางการเงิน ในขณะที่มุมมองปฏิทินจะแสดงกิจกรรมงบประมาณและกำหนดเส้นตายของคุณในรูปแบบที่ชัดเจน
นอกจากนี้ สรุปงบประมาณยังครอบคลุมถึงห้าด้านทางการเงินที่สำคัญเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจของคุณ:
- กำไรและขาดทุน: ให้การเปรียบเทียบระหว่างรายได้และอัตรากำไรที่คาดการณ์ไว้กับที่เกิดขึ้นจริง
- รายละเอียดการขาย: รายละเอียดยอดขายจริงเทียบกับเป้าหมายตามภูมิภาค
- ค่าใช้จ่าย: ติดตามและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกับงบประมาณ
- งบดุล: วิเคราะห์รายได้เทียบกับค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินความมั่นคงทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- สรุปการแข่งขัน: เปรียบเทียบรายได้และส่วนแบ่งตลาดของคุณกับคู่แข่งชั้นนำ
4. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
เทมเพลตติดตามการขายของ ClickUpคือโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการกระบวนการขายของคุณให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมได้แบบเรียลไทม์ ระบุจุดที่ควรเน้นความพยายามในการขาย และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายของคุณ
มันประกอบด้วยหลายฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลที่สำคัญของแต่ละการขาย. ตัวอย่างเช่น:
- ติดตาม 'ค่าขนส่ง' เพื่อทราบว่าคุณใช้จ่ายในการจัดส่งเท่าไร
- โปรดติดธงสินค้าที่ถูกส่งคืนโดยมีเอกสาร 'มีการคืนสินค้า'
- บันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละรายการโดยใช้ 'ต้นทุนต่อหน่วย'
- ตั้งค่าอัตรากำไรที่ต้องการสำหรับการขายแต่ละครั้งโดยใช้ 'เป้าหมายกำไร'
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองที่กำหนดเองหลายแบบเพื่อตรวจสอบKPI การขายของคุณ มุมมองตัวติดตามการขายให้รายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ ในขณะที่มุมมองปริมาณการขายต่อเดือนช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มการขายในช่วงเวลาต่างๆ
คุณยังสามารถใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนและรวดเร็วว่าทุกการขายอยู่ในขั้นตอนใด
ด้วยเทมเพลตและเครื่องมือบัญชีโครงการข้างต้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าสามารถติดตามความก้าวหน้าทางการเงินของกิจการของคุณและบรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณได้อย่างง่ายดายและชัดเจน
อะไรสำคัญกว่า: รายได้หรือผลกำไร?
แม้ว่าเงินได้จะมาจากรายได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนใหญ่ถือว่าเงินได้มีความสำคัญมากกว่า นี่คือเหตุผล:
- การจัดการค่าใช้จ่าย: รายได้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทและการเพิ่มรายได้ให้สูงสุดเพื่อสร้างกำไร
- ศักยภาพในการลงทุนซ้ำ: ตัวเลขรายได้ที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงความสามารถของบริษัทในการนำเงินกลับมาลงทุนในตัวเอง สนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อการเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
- สุขภาพการดำเนินงาน: รายได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จ่ายเงินปันผล หรือลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตได้หรือไม่
- ความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนและผู้ให้กู้: บริษัทที่มีรายได้แข็งแกร่งจะน่าสนใจสำหรับนักลงทุนและผู้ให้กู้มากขึ้น เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงผลกำไรและความมั่นคงทางการเงิน
แม้ว่ารายได้จะให้ความเข้าใจที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลการขายของบริษัท แต่รายได้เป็นเมตริกที่บอกเล่าได้ดีกว่าเมื่อประเมินสุขภาพทางการเงินโดยรวม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความยั่งยืนในระยะยาว
รายได้สามารถสูงกว่ารายได้หรือไม่?
ภายใต้สถานการณ์ปกติ รายได้ไม่สามารถเกินรายได้รวมได้ เนื่องจากรายได้ถูกคำนวณได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายออกจากรายได้รวม อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์เฉพาะที่อาจทำให้เกิดขึ้นได้:
1. รายได้ที่ไม่ใช่จากการดำเนินงาน: บริษัทอาจแสดงกำไรสุทธิที่สูงกว่ารายได้หากได้รับผลกำไรจำนวนมากจากแหล่งที่ไม่ใช่การดำเนินงาน เช่น รายได้จากดอกเบี้ย กำไรจากการขายสินทรัพย์หรือผลตอบแทนจากการลงทุน
2. กำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว: บางครั้ง การปรับปรุงทางบัญชีหรือกำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เช่น การจ่ายเงินประกันหรือการตกลงคดีความ อาจทำให้กำไรสุทธิเกินรายได้ของบริษัทได้ เหตุการณ์ทางการเงินที่ไม่ปกติ เช่น การคืนภาษีจำนวนมากหรือการขายสินทรัพย์ ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ ก็สามารถทำให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ได้เช่นกัน
3. ปัญหาการรับรู้รายได้: บางครั้ง การรับรู้รายได้ที่ก้าวร้าว เช่น การบันทึกรายได้จากสัญญาระยะยาวก่อนที่งานจะเสร็จสมบูรณ์ หรือการบันทึกรายได้จากการขายก่อนที่สินค้าจะถูกส่งมอบ อาจทำให้รายได้ที่รายงานสูงขึ้นชั่วคราว
ตัวอย่างรายได้กับเงินได้
มาดูกันว่า รายได้และเงินได้แตกต่างกันอย่างไรในชีวิตจริง:
1. Microsoft:ในปีงบประมาณ 2023 Microsoft สร้างรายได้ประมาณ 211 พันล้านดอลลาร์จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ รวมถึงบริการคลาวด์อย่าง Azure ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่าง Windows และ Office และยอดขายฮาร์ดแวร์จากอุปกรณ์อย่าง Surface ในทางกลับกัน กำไรจากการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ประมาณ 88 พันล้านดอลลาร์
ความแตกต่างระหว่างตัวเลขเหล่านี้เน้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสามารถของไมโครซอฟท์ในการเปลี่ยนรายได้ส่วนใหญ่ให้เป็นกำไร
2. Netflix: Netflix สร้างรายได้ประมาณ 33.7 พันล้านดอลลาร์ในปี2023 ส่วนใหญ่มาจากฐานสมาชิกทั่วโลกที่กว้างขวางและเนื้อหาที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ประมาณ 5.4 พันล้านดอลลาร์
รายได้สุทธิของ Netflix ต่ำกว่ารายได้รวมอย่างมาก เนื่องจากบริษัทลงทุนอย่างหนักในการสร้างเนื้อหาต้นฉบับ การซื้อลิขสิทธิ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีสตรีมมิ่งของตนเอง นอกจากนี้ การใช้จ่ายจำนวนมากในด้านการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดและรักษาสมาชิก ยังส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรอีกด้วย
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามรายได้และรายได้ของคุณด้วย ClickUp
การเข้าใจความแตกต่างระหว่างรายได้และเงินได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด ClickUp คือเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามและบริหารการเงินของคุณอย่างราบรื่น
การอัปเดตแบบเรียลไทม์ของแดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญ เช่น รายได้รวมและกำไรสุทธิ ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึก
ใช้ ClickUp Goals เพื่อกำหนดเป้าหมายรายได้และผลกำไรที่ชัดเจน และให้ทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณ. เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น เทมเพลตบัญชี และเทมเพลตรายงานงบประมาณ ช่วยให้กระบวนการทางการเงินของคุณเป็นระบบ และไม่มีอะไรหลุดรอดไป.
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้และควบคุมการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย
1. รายได้รวมเท่ากับรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือไม่?
รายได้รวม หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายก่อนการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ขณะที่รายได้สุทธิ คือ จำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภาษี และต้นทุนออกจากรายได้แล้ว
2. รายได้คือกำไรเสมอหรือไม่?
ไม่. รายได้คือจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการ ขณะที่กำไรแสดงจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3. รายได้รวมทั้งหมดของฉันคือรายได้ก่อนหักภาษีใช่หรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น รายได้รวมโดยทั่วไปหมายถึงรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายได้รวมเป็นคำที่กว้างกว่าซึ่งรวมถึงแหล่งรายได้ทั้งหมด ทั้งก่อนและหลังหักค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับบริบท
4. รายได้เหมือนกับเงินได้หรือไม่?
รายได้และเงินได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่เหมือนกัน รายได้คือจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ ในขณะที่เงินได้หมายถึงกำไรหรือเงินได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกจากรายได้