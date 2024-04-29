คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับเมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโตของ BCG: การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

มักถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือการจัดการกลยุทธ์ที่ปฏิวัติวงการ BCG Growth Share Matrix ถูกนำเสนอครั้งแรกในปี 1970โดยกลุ่มที่ปรึกษาบอสตัน นำโดยผู้ก่อตั้งกลุ่ม Bruce Henderson พร้อมกับการมีส่วนร่วมอย่างมากจาก Alan Zakon และทีมของเขา
เมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโตของ BCG เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์และการจัดสรรทรัพยากร โดยการประเมินผลิตภัณฑ์ของคุณและจัดประเภทตามอัตราการเติบโตของตลาดและส่วนแบ่งตลาดสัมพัทธ์ คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ควรลงทุน ถอนการลงทุน หรือคงไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบทความนี้ เราจะแยกแยะองค์ประกอบสำคัญของกรอบการทำงานนี้ พิจารณาตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และแสดงให้คุณเห็น วิธีการสร้าง BCG Growth Share Matrix ของคุณเองโดยใช้ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการชั้นนำ
เมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโตของ BCG คืออะไร?
การจัดการทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพลาดโอกาสในการเติบโตและธุรกิจที่ทำงานได้ไม่ดี. ในที่สุด คุณอาจเผชิญกับ:
- การลงทุนที่ไม่สม่ำเสมอ 💰
- การเติบโตที่จำกัด 📉
- ความเสี่ยงของการล้าสมัย ⏳
- ความเสียเปรียบในการแข่งขัน 🥇
เมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโตของ BCG เป็นเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่มุ่งแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น มันชี้นำการตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของตลาดและส่วนแบ่งตลาดสัมพัทธ์ของผลิตภัณฑ์
เมทริกซ์แสดงสองแง่มุมที่สำคัญซึ่งบริษัทควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนเงินของตนที่ไหน: ความแข่งขันของพวกเขาและความน่าสนใจของตลาด การประเมินเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนแบ่งตลาดปัจจุบันของพวกเขาและความเร็วที่ตลาดนั้นกำลังเติบโต:
- หากบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดมากแต่ไม่เติบโตมากนัก บริษัทก็จะสร้างกำไรได้แม้จะมีการลงทุนเพียงเล็กน้อย
- หากบริษัทถือครองส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่ในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทจำเป็นต้องลงทุนอย่างมากเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำของตน
- หากตลาดกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่บริษัทไม่มีบทบาทที่สำคัญในตลาดนี้ บริษัทจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนเพิ่มเติมหรือละทิ้งตลาดนี้
- หากตลาดไม่เติบโตมากนัก และบริษัทไม่มีส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญ ควรพิจารณาการถอนตัวออกจากตลาดหรือเปลี่ยนกลยุทธ์
องค์ประกอบของเมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโต
เมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโตของ BCG จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกเป็นสี่ประเภทหรือสี่ควอดแรนต์ โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันและอัตราการเติบโตของตลาดแต่ละกลุ่ม:
- ดาว 🌟
- วัวเงินสด 🐄
- สุนัข 🐶
- เครื่องหมายคำถาม ❓
การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เฉพาะบนเมทริกซ์ไม่ควรเป็นไปโดยพลการ แต่ควรเป็นผลมาจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบโดยใช้มาตรการต่างๆ เช่น:
- การจัดหมวดหมู่เบื้องต้น: การวิเคราะห์ช่วยให้สามารถจัดวางผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องภายในเมทริกซ์ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์
- การติดตามแบบไดนามิก: การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้แบบเรียลไทม์
- การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต: การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคตได้ ทำให้สามารถวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การตรวจสอบความถูกต้องของคำตัดสิน: การวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของคำตัดสินเชิงกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งช่วยส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แต่ละหมวดหมู่ของเมทริกซ์การแบ่งส่วนตลาดการเติบโตของ BCG มีลักษณะเฉพาะตัวและต้องการกลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถทำผลงานได้ดีและสร้างกำไรได้ มาดูแต่ละหมวดหมู่ให้ละเอียดขึ้นเพื่อช่วยคุณปรับปรุงแนวทางการลงทุนของคุณให้ดีที่สุด
ดาว
ดาว แสดงถึงผลิตภัณฑ์ของธุรกิจคุณที่มีการเติบโตสูงและส่วนแบ่งตลาดสูง ซึ่งมักเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จและเป็นตัวแทนของแหล่งรายได้ที่สำคัญ ตามชื่อที่บ่งบอก นี่คือดาวที่ส่องแสงในพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของคุณที่มีศักยภาพในการครองตลาด
เพื่อให้คุณใช้ดาวของคุณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ:
- ให้พวกเขามีทรัพยากรเพียงพอเพื่อให้เติบโตอย่างรวดเร็ว
- คิดค้นไอเดียใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง
- การส่งเสริมการเงินเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
- คิดถึงวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นเครื่องจักรทำเงินในอนาคต
- ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าดาวของคุณกำลังทำได้ดีเพียงใดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันยังคงเติบโตต่อไป
วัวเงินสด
วัวเงินสดในเมทริกซ์ BCG คือสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้และทำงานหนักของบริษัทคุณ พวกมันมีส่วนแบ่งตลาดที่ มีนัยสำคัญในตลาดที่เติบโตช้า และมักจะสร้างรายได้ที่มั่นคง พวกมันมีเสถียรภาพ มีความเป็นผู้ใหญ่ และไม่ต้องการการลงทุนมากนัก
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากพวกเขา ให้มุ่งเน้นการรักษาส่วนแบ่งตลาดของพวกเขาไว้ และทำกำไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
คุณสามารถใช้เงินที่พวกเขาทำมาได้เพื่อลงทุนในส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจของคุณ คุณอาจต้องการลองวิธีใหม่ ๆ ในการทำให้การดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือค้นหาวิธีอื่น ๆ ในการนำเงินเข้ามา แต่จำไว้ว่าคุณไม่ควรรู้สึกสบายเกินไป ตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และ Cash Cow ที่ไม่ได้รับการดูแลอาจกลายเป็น Star ในกรณีที่ดีที่สุด หรือกลายเป็น Dog ในกรณีเลวร้ายที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
สุนัข
สุนัขเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่มี ส่วนแบ่งตลาดต่ำในอุตสาหกรรมที่การเติบโตช้า และไม่ได้สร้างรายได้มากเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป แต่ด้วยการวางแผนอย่างชาญฉลาด คุณสามารถพลิกสถานการณ์ได้ นี่คือวิธี:
- ขายส่วนที่ไม่ได้ผลของธุรกิจของคุณเพื่อประหยัดทรัพยากร
- หากเป็นไปได้ พยายามครองส่วนเล็ก ๆ ของตลาดที่มีการแข่งขันน้อยกว่า
- ค้นหาวิธีที่จะทำให้การดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เงินน้อยลงเพื่อทำกำไรมากขึ้น
- ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อปิดกั้นคู่แข่งหรือรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าสำคัญ
- พยายามทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ดึงดูดตลาดใหม่หรือลูกค้าประเภทต่างๆ มากขึ้น โดยคิดไอเดียใหม่ๆ หรือเปลี่ยนวิธีการโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
เครื่องหมายคำถาม
เครื่องหมายคำถามคือผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง แต่มีส่วนแบ่งตลาดต่ำ ซึ่งทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการเติบโตแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน พวกมันคือไพ่ใบสำคัญในพอร์ตการลงทุนของคุณ
เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพวกเขา คุณจำเป็นต้องลงทุนอย่างหนักและมีกลยุทธ์ หากเครื่องหมายคำถามสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้ มันอาจกลายเป็นดาวรุ่งและในที่สุดกลายเป็นวัวเงินสด อย่างไรก็ตาม หากมันไม่สามารถสร้างฐานในตลาดได้ มันอาจกลายเป็นหมา
คุณจะต้องประเมินศักยภาพของพวกเขาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงแนวโน้มของตลาด, คู่แข่ง, และทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัทคุณ
วิธีสร้างเมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโต BCG
การสร้างเมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโตของ BCG ต้องพิจารณาผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างรอบคอบและวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีผลงานอย่างไรในตลาด นี่คือวิธีเริ่มต้น:
- รายการสินค้าของคุณ: เริ่มต้นด้วยการทำรายการสินค้าทั้งหมดของคุณอย่างครบถ้วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รวมทุกสินค้าไว้ แม้กระทั่งสินค้าที่อาจดูไม่สำคัญในตอนแรก
- ตรวจสอบการเติบโตของตลาด: เมื่อคุณมีรายการแล้ว ให้ประเมินอัตราการเติบโตของตลาดที่แต่ละผลิตภัณฑ์ดำเนินการอยู่ ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจว่าความต้องการในแต่ละหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเพียงใด ดูรายงานอุตสาหกรรม การวิจัยตลาด และข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินเส้นทางการเติบโตได้อย่างแม่นยำ
- กำหนดส่วนแบ่งการตลาด: กำหนดส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย,KPI ทางการเงิน,KPI การขาย, การสำรวจตลาด, และข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม เพื่อเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมีประสิทธิภาพในตลาดของตนอย่างไร คำนวณเปอร์เซ็นต์ของยอดขายตลาดทั้งหมดที่แต่ละผลิตภัณฑ์สามารถครองได้
- ใส่ข้อมูลลงในกราฟ: ใช้ข้อมูลอัตราการเติบโตและส่วนแบ่งตลาดที่คุณรวบรวมมา วาดกราฟของแต่ละผลิตภัณฑ์ลงในเมทริกซ์ BCG ซึ่งจะต้องสร้างกราฟที่มีแกนสองแกน แกนหนึ่งแสดงอัตราการเติบโตของตลาด และอีกแกนหนึ่งแสดงส่วนแบ่งตลาดสัมพัทธ์ วางแต่ละผลิตภัณฑ์บนกราฟตามอัตราการเติบโตและส่วนแบ่งตลาด โดยจัดประเภทเป็น ดาวรุ่ง เครื่องจักรเงินสด เครื่องหมายคำถาม หรือ หมา ตามความเหมาะสม
- วางแผนขั้นตอนต่อไปของคุณ: เมื่อคุณได้วางผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบนเมทริกซ์แล้ว ให้วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อกำหนดขั้นตอนต่อไป สำหรับผลิตภัณฑ์ดาว (Stars) พิจารณาลงทุนทรัพยากรเพื่อรักษาการเติบโต สำหรับผลิตภัณฑ์วัวนม (Cash Cows) ให้มุ่งเน้นการเพิ่มผลกำไรสูงสุด สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องหมายคำถาม (Question Marks) ตัดสินใจว่าจะลงทุนเพิ่มเติมหรือถอนการลงทุน สำหรับผลิตภัณฑ์หมา (Dogs) พิจารณาหยุดผลิตหรือปรับตำแหน่งใหม่ พัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับแต่ละหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอของคุณและขับเคลื่อนการเติบโต
นี่คือแผนที่มั่นคง แต่โชคดีที่มีเครื่องมือที่สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่าย รวดเร็ว และไม่ต้องออกแรง—ClickUp.
แม่แบบ BCG Matrix
เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp BCG Matrixช่วยให้คุณบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จัดการสายผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความนิยม คุณภาพ และฟังก์ชันการทำงาน
เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เนื่องจากใช้งานง่ายและช่วยให้มองเห็นภาพรวมและทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น เทมเพลตนี้ใช้ตัวชี้วัดการจัดการผลิตภัณฑ์สองตัวหลัก —การเติบโตและส่วนแบ่งตลาด—เพื่อจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ออกเป็นสี่ควอดแรนต์:
- วัวเงินสด: ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงแต่มีการเติบโตต่ำ
- สุนัข: ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ำและกำไรต่ำ ควรยกเลิกการผลิต
- ดาว: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งต้องการการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงความได้เปรียบ
- เครื่องหมายคำถาม: ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้
ด้านล่างนี้คือคู่มือแบบรวดเร็วทีละขั้นตอนสำหรับการใช้งาน BCG Matrix Whiteboard Template ใน ClickUp อย่างมีประสิทธิภาพ:
- รวบรวมข้อมูล: ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งตลาด ศักยภาพในการเติบโต ตำแหน่งทางการแข่งขัน และความสามารถในการทำกำไรฟีเจอร์แดชบอร์ดของ ClickUpสามารถช่วยคุณรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลนี้ไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณมีภาพรวมที่ครอบคลุมของพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ปรับแต่งไวท์บอร์ด: แม่แบบมาพร้อมกับClickUp Whiteboard เริ่มต้น ซึ่งเป็นผืนผ้าดิจิทัลไร้ขอบเขตสำหรับจัดวางผลิตภัณฑ์และแสดงภาพภูมิทัศน์การแข่งขันของคุณ คุณสามารถเพิ่มรูปทรง รูปภาพ ข้อความ หรือลิงก์ลงในไวท์บอร์ดเพื่อติดตามและจัดระเบียบข้อมูลสำคัญแต่ละจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วางแผนธุรกิจของคุณ: ใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวมมาเพื่อกำหนดว่าสินค้าแต่ละชิ้นอยู่ในควอดแรนต์ใดตามส่วนแบ่งตลาดและศักยภาพการเติบโตของมัน.มุมมองบอร์ดของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดระเบียบและเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเมทริกซ์
- ติดตามและปรับ: ตรวจสอบ BCG Matrix ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นปัจจุบัน ใช้ฟีเจอร์งานประจำของ ClickUpเพื่อเตือนให้คุณตรวจสอบและอัปเดตเมทริกซ์อย่างสม่ำเสมอ
คำแนะนำสำหรับ AI ในการวิเคราะห์เมทริกซ์ BCG
ด้วยClickUp Brain เครือข่ายประสาทของแพลตฟอร์ม คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับเป้าหมายเฉพาะของคุณโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ว่าคุณจะมองหาโอกาสในการเติบโต ปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือจัดการความเสี่ยง ClickUp Brain มอบการสนับสนุนและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการนำทางความท้าทายของการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอและกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยความมั่นใจ
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ คุณจะประหยัดเวลาและทรัพยากรอันมีค่า พร้อมทั้งเข้าใจประสิทธิภาพของ พอร์ตโฟลิโอของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การแสดงผลด้วยภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังมอบภาพรวมที่ชัดเจนและกระชับ ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนนวัตกรรมได้ง่ายกว่าที่เคย
ลองใช้ คำแนะนำ AI สำหรับการวิเคราะห์ BCG Matrix เหล่านี้:
- ประเมินพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของคุณ: ระบุผลิตภัณฑ์ดาวเด่น ผลิตภัณฑ์ที่ควรพิจารณา ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีศักยภาพ พร้อมรับคำแนะนำในการจัดสรรทรัพยากรและกลยุทธ์การเติบโต
- วิเคราะห์หน่วยธุรกิจ: ประเมินความน่าสนใจของตลาดและตำแหน่งทางการแข่งขันเพื่อระบุโอกาสในการเติบโตและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
- ประเมินสายผลิตภัณฑ์: กำหนดว่าสายผลิตภัณฑ์ใดที่ต้องการการลงทุน การถอนการลงทุน หรือการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลกำไรและส่วนแบ่งการตลาดให้สูงสุด
การประยุกต์ใช้จริงและตัวอย่างของเมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโตของ BCG
ลองจินตนาการว่าคุณเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Apple Inc. ซึ่งรับผิดชอบผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่อยู่ในช่วงวงจรชีวิตที่แตกต่างกัน คุณจะตัดสินใจอย่างไรว่าจะมุ่งเน้นที่อะไรและจะออกแบบกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร? นั่นคือจุดที่ BCG Growth Share Matrix เข้ามาช่วย:
- iPhone จะเป็น Cash Cow มันอยู่ในตลาดมาสักพักแล้ว และแม้ว่าตลาดโทรศัพท์มือถือจะไม่เติบโตเร็วเหมือนแต่ก่อน แต่ผลิตภัณฑ์นี้ยังคงมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อรายได้ของ Apple โดยไม่ต้องลงทุนมากนัก
- ดาวอาจหมายถึง AirPods พวกมันกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว มีความต้องการสูง และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก
- เครื่องหมายคำถามอาจเป็น Apple Watch กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สามารถทำตลาดได้เท่ากับ iPhone หรือ AirPods
- สุนัขอาจเปรียบได้กับ iPod Classic ในอดีตเคยเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของ Apple แต่ปัจจุบันล้าสมัย (และเลิกผลิตแล้ว) และมีดีมานด์ต่ำเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัท
ในตารางด้านล่างนี้ คุณสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้นอกเหนือจาก Apple:
|บริษัท/ผลิตภัณฑ์
|ส่วนแบ่งตลาดสัมพัทธ์
|อัตราการเติบโตของตลาด
|ควอดแรนต์
|กลยุทธ์
|การค้นหาของ Google
|สูง
|ต่ำ
|วัวเงินสด
|รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด, สร้างเงินสด
|Google Pixel
|ต่ำ
|สูง
|เครื่องหมายคำถาม
|ลงทุนและเติบโต ศักยภาพในการเป็นดาวเด่น
|การสตรีม Netflix
|สูง
|สูง
|ดาว
|ลงทุนอย่างหนักเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
|บริการเช่าดีวีดี Netflix
|ต่ำ
|ต่ำ
|สุนัข
|พิจารณาการยกเลิก
ข้อจำกัดของเมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโตของ BCG
แม้ว่า BCG Growth Share Matrix จะเป็นกรอบการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจ แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อบกพร่องของมันเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบเชิงกลยุทธ์อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เมทริกซ์นี้มีข้อจำกัดที่คุณต้องตระหนักถึงเพื่อทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ต่อไปนี้คือข้อบกพร่องที่โดดเด่นที่สุด:
- ทำให้ความเป็นจริงง่ายขึ้น: เมทริกซ์นี้ถือว่าอัตราการเติบโตของตลาดเป็นตัวชี้วัดเดียวที่แสดงถึงความเป็นตลาดที่น่าสนใจ และพิจารณาส่วนแบ่งตลาดสัมพัทธ์เป็นตัววัดเดียวของข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
- มันคงที่: เมทริกซ์ไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือแนวโน้มของตลาด มันเป็นเพียงภาพรวมชั่วคราว ไม่ใช่ตัวทำนายศักยภาพในอนาคต
- มองข้ามการผนึกกำลัง: เมทริกซ์นี้พิจารณาแต่ละหน่วยธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์อย่างอิสระ โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพในการผนึกกำลังระหว่างหน่วยหรือผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
- สองมิติ: เมทริกซ์อาจละเลยปัจจัยสำคัญอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ขนาดตลาด หรือความแข็งแกร่งของแบรนด์
- สมมติว่าส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นนำไปสู่กำไรที่สูงขึ้น, ซึ่งไม่ใช่กรณีเสมอไป
ปรับปรุงการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp
แม้ว่าเมทริกซ์ส่วนแบ่งการเติบโตของ BCG จะมีข้อบกพร่อง แต่ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจในการจัดการความซับซ้อนของพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์อย่างง่ายเป็นดาว (Stars) วัวเงินสด (Cash Cows) เครื่องหมายคำถาม (Question Marks) และหมา (Dogs) มอบกรอบการทำงานที่เรียบง่ายและปฏิบัติได้จริงสำหรับการวางแผนกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากร
การนำ BCG Growth Matrix มาใช้กลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยด้วย ClickUp ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นหรือองค์กรที่มั่นคงแล้ว คุณสามารถใช้เทมเพลตเมทริกซ์สำเร็จรูปและกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือของ ClickUp เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดและนำธุรกิจของคุณสู่เส้นทางแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืนสมัครใช้ ClickUpวันนี้และสร้าง BCG Growth Matrix ของคุณเองได้ในไม่กี่นาที!