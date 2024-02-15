10 อันดับบริษัท PLG ที่น่าจับตามองในปี 2025

รูปแบบการเติบโตทางธุรกิจแบบดั้งเดิมมักต้องการการลงทุนอย่างมาก ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการขยายทีมขายเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นและการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อสร้างโอกาสทางการขายมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม มีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการเติบโต; ลูกค้าที่พึงพอใจสามารถกลายเป็นผู้สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพที่สุดของคุณได้ หลายบริษัทกำลังละทิ้งวิธีการขยายตัวแบบดั้งเดิมเหล่านี้ และเลือกใช้กลยุทธ์การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์แทน
กลยุทธ์นี้แตกต่างจากโมเดลแบบดั้งเดิมที่เน้นการขายเป็นหลัก ซึ่งทีมขายและความพยายามทางการตลาดจะอยู่แนวหน้า
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (PLG) เป็นวิธีการดำเนินธุรกิจที่การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวขับเคลื่อนการได้มาซึ่งลูกค้า การขยายฐานลูกค้า และการรักษาฐานลูกค้าไว้ เนื่องจากกลยุทธ์นี้มีต้นทุนที่ประหยัดกว่าและมอบแนวทางที่ยั่งยืนในการขยายธุรกิจ จึงมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน
ธุรกิจที่ต้องการนำมาใช้หรือปรับปรุงกลยุทธ์ PLG สามารถเรียนรู้บทเรียนที่มีค่าจากการสังเกตบริษัทที่นำผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ บริษัท PLG เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และสร้างวงจรการเติบโตแบบไวรัล
ในบทความนี้ เราจะพูดถึง 10 บริษัท PLG ชั้นนำที่คุณสามารถติดตามเพื่อสร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่มีประสิทธิภาพของคุณเอง
10 บริษัท PLG ที่ควรใช้เป็นแรงบันดาลใจในปี 2024
ในภูมิทัศน์ดิจิทัลปัจจุบันที่ความคาดหวังของผู้ใช้สูงและการแข่งขันดุเดือด กลยุทธ์ PLG ที่แข็งแกร่งสามารถเป็นปัจจัยเปลี่ยนเกมได้ นี่คือสิบบริษัท PLG ที่คุณสามารถเรียนรู้เคล็ดลับได้
1. ClickUp
จุดเรียนรู้สำคัญ: ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของผลิตภัณฑ์สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญได้ นอกจากนี้ การรองรับความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมภายในแพลตฟอร์มเดียวสามารถเพิ่มการได้มาซึ่งผู้ใช้ได้อย่างทวีคูณ
ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของพลังของกลยุทธ์การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ในตลาด SaaS ที่แออัด ด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรม ClickUp ได้ขยายฐานผู้ใช้อย่างรวดเร็ว ชนะใจผู้ใช้กว่า6 ล้านคนภายในห้าปี
ที่แก่นแท้ของเรื่องราวความสำเร็จของ ClickUp คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและโมเดลการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์แบบฟรีเมียมที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการดึงดูดและรักษาฐานผู้ใช้ที่หลากหลาย
แพลตฟอร์มนี้ได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นโซลูชันที่หลากหลายในเครื่องมือซอฟต์แวร์ PLG ClickUp มอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการทำทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนกระบวนการและการจัดทำเอกสารไป จนถึงการตั้งเป้าหมายและการทำงานอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ในด้านการจัดการโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และอื่นๆ อีกมากมาย
แพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการบริหารโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น มันจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยทุกสิ่งตั้งแต่เทมเพลตการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงเทมเพลตแผนการเติบโตและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ไปจนถึงโซลูชันการตั้งเป้าหมาย
แนวทางนี้ช่วยให้กระบวนการทำงานของผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดีขึ้น ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแผนฟรีเป็นแผนชำระเงิน ขยายฐานผู้ใช้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ PLG ของ ClickUp ช่วยลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าในขณะที่เพิ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้สูงสุด นอกจากนี้ พวกเขายังพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชันของพวกเขาอยู่ในแนวหน้าของความต้องการของผู้ใช้
กลยุทธ์นี้ได้ผลักดันการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ของ ClickUp แสดงให้เห็นถึงพลังของแนวทางที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอันดับแรกในอุตสาหกรรม SaaS
นวัตกรรมใหม่กับ ClickUp 3.0
ด้วยการเปิดตัว ClickUp 3.0 ใหม่ ผู้ใช้จะมีคุณสมบัติที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ซึ่งรวมถึงหน้าแรกที่ปรับแต่งใหม่เพื่อลดสิ่งรบกวน ฟีเจอร์ค้นหาแบบสากลที่ครอบคลุมแอปที่เชื่อมต่อกับ ClickUp ทั้งหมดของคุณ กล่องจดหมายที่ออกแบบใหม่ ฮับกลางสำหรับไฟล์ แดชบอร์ด และไวท์บอร์ดทั้งหมดของคุณ ฟิลด์และงานที่กำหนดเอง การเชื่อมต่อและการทำงานอัตโนมัติใหม่ ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติใหม่ล่าสุดของ ClickUp ที่ร้อนแรงที่สุดคือClickUp Brain ผู้ช่วยจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันจะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหา สร้างการอัปเดตโครงการ และได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วจากแอปที่เชื่อมต่อ นอกจากนี้ยังให้คำตอบตามบริบททันทีสำหรับทุกสิ่งที่คุณถามเกี่ยวกับงานของคุณใน ClickUp และยังไม่หมดเพียงเท่านี้—มันยังรวมถึงเครื่องมือ AIมากกว่า 100ชนิดเพื่อสนับสนุนความต้องการในการทำงานที่หลากหลาย
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างโอกาสทางการขายและดึงดูดลูกค้าใหม่ ClickUp แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่ใช้รูปแบบ PLG สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายรายได้ได้อย่างมากในขณะที่ยังคงรักษาต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าให้ต่ำ
2. Figma
การเรียนรู้ที่สำคัญ: ยิ่งผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถแชร์และทำงานร่วมกันได้มากเท่าไร ก็ยิ่งเติบโตได้เร็วขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ชุมชนที่แข็งแกร่งยังสามารถเป็นแหล่งทองคำสำหรับการรักษาผู้ใช้และการมีส่วนร่วมได้อีกด้วย
Figma ผู้บุกเบิกในโลกของการออกแบบ โดดเด่นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์หรือ PLG ด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรม Figma ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับภูมิทัศน์ของเครื่องมือออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของผู้ใช้ปลายทาง
หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ PLG ของ Figma คือความสามารถในการส่งมอบคุณค่าได้ทันที แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นสร้างงานออกแบบได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาตั้งค่ามาก พร้อมด้วยเทมเพลตและเครื่องมือหลากหลายที่ตอบโจทย์ทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพ การส่งมอบคุณค่าอย่างรวดเร็วนี้ทำให้ผู้ใช้ตระหนักถึงประโยชน์ของ Figma ได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการนำไปใช้อย่างรวดเร็วและการมีส่วนร่วมในระยะยาว
การเติบโตของ Figma ได้รับการขับเคลื่อนจากการมุ่งเน้นอย่างเข้มข้นต่อข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ แพลตฟอร์มนี้พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการนำข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้มาปรับใช้ เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงเป็นผู้นำในเทรนด์การออกแบบและความต้องการของผู้ใช้ แนวทางที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในเส้นทางของ Figma สู่การเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำ
Figma ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (PQLs) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อระบุและพัฒนาลูกค้าที่มีศักยภาพ Figma สามารถเปลี่ยนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่การกระทำของผู้ใช้ เช่น การสร้างส่วนประกอบและการทำงานร่วมกันภายในทีม
3. Calendly
จุดเรียนรู้สำคัญ: หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีการเปิดเผยตัวเองต่อผู้ที่ไม่ได้ใช้งานโดยธรรมชาติในระหว่างการใช้งานปกติ (เช่น เมื่อแชร์ลิงก์ตารางเวลา) คุณก็มีวงจรการเติบโตที่ทรงพลังแล้ว
Calendly ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาอัตโนมัติ เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของบริษัทที่ใช้การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ (PLG) ร่วมกับการแพร่กระจายแบบไวรัลเพื่อสร้างการเติบโตที่น่าประทับใจ ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดตารางประชุมสำหรับมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย Calendly ได้ใช้ประโยชน์จากคุณค่าที่มีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการได้มาซึ่งผู้ใช้และการรักษาผู้ใช้
กุญแจสู่ความสำเร็จของ Calendly คือการมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดได้อย่างลงตัว แพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์ปัญหาที่ทุกคนต้องเผชิญ นั่นคือกระบวนการนัดหมายที่ยุ่งยากซับซ้อน ด้วยการนำเสนอโซลูชันที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ Calendly จึงสามารถดึงดูดและรักษาฐานผู้ใช้ที่หลากหลายไว้ได้ ความสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดในระดับนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ PLG ทุกประเภท เพราะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
การเติบโตของ Calendly ได้รับการขับเคลื่อนโดยลักษณะที่แพร่กระจายได้เองตามธรรมชาติของมัน ทุกครั้งที่ผู้ใช้ส่งคำเชิญ Calendly พวกเขาไม่ได้เพียงแค่กำหนดเวลาการประชุมเท่านั้น แต่ยังแนะนำผู้ใช้ใหม่ให้รู้จักกับแพลตฟอร์มอีกด้วย สิ่งนี้สร้างวงจรการแพร่กระจายแบบไวรัล ซึ่งผู้รับคำเชิญ Calendly สามารถเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้ทันทีและมักจะสมัครใช้บริการด้วยตนเอง
แนวทางของ Calendly แสดงให้เห็นถึงพลังของผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้อื่นโดยธรรมชาติและมอบคุณค่าที่ชัดเจน
4. HubSpot
การเรียนรู้ที่สำคัญ: การยอมรับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเกี่ยวข้องกับบริบทสามารถเพิ่มประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ในทันทีและวางรากฐานสำหรับการรักษาผู้ใช้ในระยะยาวและการเติบโตของธุรกิจ
HubSpot ซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม SaaS ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ (PLG) ผ่านกลยุทธ์การเริ่มต้นใช้งานที่สร้างสรรค์
การเริ่มต้นใช้งานแบบนำด้วยผลิตภัณฑ์ (PLO) คือหัวใจสำคัญของแนวทางของ HubSpot โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมและระดับความชำนาญของผู้ใช้ กลยุทธ์ที่นำด้วยผลิตภัณฑ์นี้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในอดีตและบริบทของผู้ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
การเดินทางของ HubSpot ในการพัฒนาเฟรมเวิร์ก PLO ของตนนั้นเต็มไปด้วยการทดลองอย่างกว้างขวางและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในตอนแรก HubSpot พึ่งพาเครื่องมือจากบุคคลที่สามสำหรับการรับลูกค้าใหม่ แต่ในที่สุดก็ได้พัฒนาเครื่องมือการจัดการแบบกำหนดเองของตนเองที่เรียกว่า Projects ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานโดยการรวมการตั้งเป้าหมายของลูกค้า ความรับผิดชอบ และเนื้อหาการศึกษาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
การเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางที่เน้น CRM เป็นศูนย์กลางถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับ HubSpot เมื่อ HubSpot ตระหนักว่าผู้ใช้กำลังใช้แพลตฟอร์มการตลาดของตนเป็น CRM จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทาง ซึ่งส่งผลให้มีการสมัครใช้งานรายเดือนเพิ่มขึ้นและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ดีขึ้น การมุ่งเน้นที่ CRM นี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์ที่เน้นผลิตภัณฑ์ของ HubSpot
กุญแจสู่ความสำเร็จของ PLG ของ HubSpot คือความหลากหลายของทรัพยากรบริการตนเอง ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงชุมชนและบทความและวิดีโอมากมาย บริษัทใช้กลยุทธ์การเริ่มต้นใช้งานที่หลากหลาย เช่น แชทสด กระบวนการ CRM อัตโนมัติ เคล็ดลับเครื่องมือ การแนะนำการใช้งานเทมเพลตเอกสาร และข้อความต้อนรับที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
การมุ่งเน้นของบริษัทในการทำความเข้าใจและตอบสนองต่อบทบาทและบุคลิกภาพของผู้ใช้ที่แตกต่างกันนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยการประเมินพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกผลิตภัณฑ์ รวมถึงพิจารณาบุคลิกภาพทางการตลาดที่หลากหลาย HubSpot จึงปรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สแล็ก
การเรียนรู้ที่สำคัญ: การทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความเหนียวแน่นโดยการเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งหมดในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของการผสานรวมสามารถทำให้ผู้ใช้ติดอยู่กับแพลตฟอร์มของคุณได้
Slack, ผู้บุกเบิกในด้านการสื่อสารทางธุรกิจ, เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำไปใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบนำโดยผลิตภัณฑ์ (PLG) อย่างประสบความสำเร็จ.
การเดินทางจากสตาร์ทอัพในซิลิคอนแวลลีย์สู่ผู้นำระดับโลกของ Slack ได้รับการขับเคลื่อนโดยพันธกิจที่เปลี่ยนแปลงวงการ นั่นคือการปฏิวัติการสื่อสารในที่ทำงาน ด้วยการผสานรวมการส่งข้อความ การแชร์ไฟล์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ Slack ได้ตอบสนองความต้องการที่แพร่หลายสำหรับเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว
กุญแจสำคัญในการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Slack คือการนำโมเดลฟรีเมียมมาใช้อย่างมีกลยุทธ์ โดยดึงดูดผู้ใช้ด้วยเวอร์ชันฟรีที่น่าสนใจและคำมั่นสัญญาถึงฟีเจอร์พรีเมียมขั้นสูง วิธีนี้ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้และกระตุ้นให้พวกเขาแนะนำ Slack ภายในองค์กรของตนเอง ส่งผลให้เกิดวงจรการเติบโตแบบไวรัล
อีกหนึ่งรากฐานสำคัญของความสำเร็จของ Slack คือการต้อนรับผู้ใช้ใหม่อย่างพิถีพิถัน Slack มั่นใจว่าผู้ใช้จะเข้าใจฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านบทเรียนเชิงโต้ตอบและความช่วยเหลือตามบริบท ส่งผลให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
6. การเคลื่อนไหวของผู้ใช้
การเรียนรู้ที่สำคัญ: การใช้ AI สำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์และการมุ่งเน้นที่ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถทำให้กระบวนการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้สำหรับบริษัท PLG
UserMotion เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ล้ำสมัย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทB2B SaaSโดยใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์เพื่อระบุบัญชีที่มีศักยภาพในการซื้อ ขยาย หรือยกเลิก และแนะนำการมีส่วนร่วมผ่านคู่มือปฏิบัติการที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ
แนวทางนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การขายและมุ่งเป้าไปที่บัญชีที่มีแนวโน้มจะสร้างรายได้มากที่สุด
แพลตฟอร์มขับเคลื่อนด้วย AI ของ UserMotion ให้ความสำคัญกับบัญชีผู้ใช้โดยใช้การผสมผสานระหว่างข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเหมาะสมของลูกค้า ด้วยเครื่องมือนี้ บริษัทสามารถเพิ่มจำนวนโอกาสทางธุรกิจได้เป็นสองเท่าโดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างรายได้
แพลตฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มรายได้สูงสุดผ่านข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ เผยให้เห็นเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างรายได้
UserMotion นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM) ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยให้ธุรกิจเข้าใจประสิทธิภาพการขายของตน ระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
7. Grammarly
การเรียนรู้ที่สำคัญ: การสร้างชุมชนและแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ สามารถผลักดันให้บริษัทก้าวขึ้นสู่แนวหน้าของอุตสาหกรรมได้
Grammarly, ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความช่วยเหลือการเขียนดิจิทัลขั้นสูง, เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของบริษัท PLG ที่ประสบความสำเร็จในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ.
แกนหลักของกลยุทธ์ PLG ของ Grammarly คือการใช้ประโยชน์จากลูกค้าที่มีคุณสมบัติทางการตลาด (MQLs) เพื่อดึงดูดผู้ใช้เริ่มต้นเข้าสู่ลูปการแพร่กระจายแบบไวรัล
โดยการมอบเครื่องมือที่น่าสนใจและใช้งานง่ายซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้อย่างง่ายดาย Grammarly ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดผู้ใช้ใหม่ให้เข้ามาใช้บริการตามธรรมชาติ การมีส่วนร่วมในขั้นต้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมรูปแบบการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้และนำโดยผลิตภัณฑ์
ทีมขายของ Grammarly มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีศักยภาพสูงและตรงตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่ามูลค่าของแพลตฟอร์มได้รับการสื่อสารและเข้าใจอย่างชัดเจน แนวทางที่มุ่งเน้นนี้ช่วยเปลี่ยนผู้ใช้ที่สนใจให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี
ทีมความสำเร็จของลูกค้า (CS) ที่ Grammarly มีความสำคัญเท่าเทียมกันต่อกลยุทธ์ PLG ของพวกเขา พวกเขาเน้นการช่วยเหลือผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับฟีเจอร์เฉพาะ ทีม CS ระบุและจัดการกับความเสี่ยงของการสูญเสียลูกค้า PLG อย่างเชิงรุก โดยทำงานเพื่อรักษาและฟื้นฟูลูกค้าที่เลิกใช้บริการ
อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อ ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าที่ดีที่สุด
8. Zapier
การเรียนรู้ที่สำคัญ: การกำหนดเวลาเชิงกลยุทธ์และการวางตำแหน่งทางการตลาด การมุ่งเน้นการเติบโตที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และกลยุทธ์เนื้อหาและ SEO ที่แข็งแกร่ง สามารถนำไปสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
การเดินทางของ Zapier สู่รายได้ประจำต่อปี (ARR) ที่น่าทึ่งถึง 230 ล้านดอลลาร์ และมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำได้ด้วยเงินทุนเพียง 1.3 ล้านดอลลาร์ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของการเติบโตเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
การเปิดตัวของ Zapier ตรงกับการแพร่หลายของ API และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของบริการคลาวด์และการใช้ SaaS พวกเขาได้เจาะเข้าสู่ตลาด iPaaS ที่กำลังเติบโตมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ โดยนำเสนอโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน SaaS ต่างๆ และทำให้การผสานรวมสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ต่างจากสตาร์ทอัพหลายแห่ง การเติบโตของ Zapier ได้รับการขับเคลื่อนจากการระดมทุนเพียงรอบเดียว ความมีประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนและการพึ่งพาเงินทุนจากภายนอกอย่างจำกัดนี้ ทำให้พวกเขาสามารถรักษาความเป็นเจ้าของและการควบคุมที่สำคัญไว้ได้
ในช่วงแรก Zapier มุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าผ่านการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในฟอรัม โดยมีทีมความสำเร็จของลูกค้าให้การช่วยเหลือโดยตรงและสร้างความไว้วางใจ การให้ความสำคัญกับการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและการทำให้ความสำเร็จของลูกค้าเป็นค่านิยมหลักของบริษัทนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงการเติบโตในระยะแรกของพวกเขา
กลยุทธ์ SEO ที่แข็งแกร่งยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของ Zapier อีกด้วย พวกเขาได้สร้างหน้า Landing Page ที่ได้รับการปรับแต่ง SEO และทำงานอัตโนมัติหลายพันหน้าสำหรับการผสานรวมกับแต่ละแอป เพื่อดึงดูดการเข้าชมจากผู้ค้นหาที่มีความตั้งใจสูง เมื่อผสานกับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่เน้นกรณีการใช้งานและรีวิวแอป Zapier สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย
เรื่องราวการเติบโตของ Zapier เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ปรับตัวได้ สามารถนำไปสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันสูง
9. มิโร
การเรียนรู้ที่สำคัญ: การใช้งานได้ทันทีและการสัมผัสถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนผู้ใช้ใหม่ให้กลายเป็นลูกค้าตลอดชีวิตได้ ด้วยการผสานผลิตภัณฑ์ของคุณกับเครื่องมือที่จำเป็นอื่น ๆ คุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
Miro แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีมด้านภาพ กำลังนิยามมาตรฐานใหม่สำหรับกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (PLG) ในอุตสาหกรรม SaaS ด้วยผู้ใช้มากกว่า 45 ล้านคนทั่วโลก ความสำเร็จของ Miro มีรากฐานมาจากกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM) ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือหลักในการดึงดูดลูกค้า การเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นการใช้งานจริง และการขยายฐานลูกค้า
หัวใจสำคัญของความสำเร็จของ Miro ในด้าน PLG คือการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ด้วยการประเมินกลุ่มเป้าหมายหลักและกรณีการใช้งานหลักอย่างสม่ำเสมอ Miro จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของตนยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีคุณค่า การฝึกอบรมด้านความเข้าอกเข้าใจลูกค้าถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญ โดยมุ่งเน้นการเข้าใจความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงและตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น
แพลตฟอร์มของ Miro โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและระยะเวลาในการสร้างคุณค่าที่รวดเร็ว โมเดลการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์แบบฟรีเมียมมอบประโยชน์ที่จับต้องได้ทันที ส่งเสริมให้ผู้ใช้สำรวจและอัปเกรดเป็นฟีเจอร์ขั้นสูงในภายหลัง
เทมเพลตที่หลากหลายของพวกเขาทำหน้าที่เป็นทั้งกลยุทธ์ในการดึงดูดและกระตุ้นการใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยกรอบงานที่มีโครงสร้างและสร้างแรงบันดาลใจ แทนที่จะต้องเริ่มต้นจากจุดว่างเปล่า
10. Zoom
การเรียนรู้ที่สำคัญ: ความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์สามารถดึงดูดผู้ใช้ได้หลากหลายกลุ่ม การปรับตัวให้รวดเร็วต่อข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ท้าทาย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
Zoom ผู้นำด้านการประชุมผ่านวิดีโอ ได้กลายเป็นชื่อที่คุ้นเคยในทุกครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้พัฒนาจากเครื่องมือสื่อสารที่เรียบง่ายให้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา
ในความเป็นจริง 'Zoom' ได้กลายเป็นคำกริยาที่บ่งบอกถึงผลกระทบอันลึกซึ้งของแพลตฟอร์มนี้ต่อวิธีการที่เราเชื่อมต่อกันทางดิจิทัล การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อเข้ากับแง่มุมต่างๆ ของชีวิต—ตั้งแต่ชั้นเรียนไปจนถึงการประชุมองค์กร—แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์อันเป็นสากลและความง่ายในการใช้งาน
การเดินทางของ Zoom เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (PLG) การออกแบบที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์ม เวอร์ชันฟรีที่แข็งแกร่ง และฟีเจอร์พรีเมียมสำหรับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน ได้ขยายฐานผู้ใช้ของบริษัทอย่างทวีคูณ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตนี้ ซึ่งได้เปลี่ยน Zoom จากเครื่องมือทางธุรกิจให้กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนทางไกล การทำงานทางไกล และการสื่อสารทางสังคม
ความสามารถของ Zoom ในการขยายการดำเนินงานอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคเป็นความสำเร็จที่น่าสังเกต พวกเขาสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ เช่น ความกังวลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและปรับตัวอย่างรวดเร็ว
การยอมรับการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
เรื่องราวความสำเร็จของบริษัทชั้นนำ 10 อันดับแรกที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจที่ต้องการฝ่าฟันตลาดดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จากความยืดหยุ่นของ ClickUp ในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมต่างๆ ไปจนถึงความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือของ Zoom แต่ละบริษัท SaaS แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ในการใช้ประโยชน์จากการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ เมื่อเราสังเกตผู้นำในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ธีมหลักของบริษัท PLG ก็ชัดเจน: การผสานกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเข้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและความเป็นผู้นำในตลาดในยุคดิจิทัล
บริษัทซอฟต์แวร์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพลังของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับแผนงานสำหรับผู้อื่นในการปฏิบัติตาม ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์สามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่น่าทึ่งได้
ค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของอุตสาหกรรมของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้นการเดินทางของคุณกับ ClickUpวันนี้และเข้าร่วมกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการใช้การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง