10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ When2Meet สำหรับการนัดหมายที่ง่ายดายในปี 2025

คุณกำลังพยายามวางแผนการประชุม ในตอนแรก ดูเหมือนจะง่าย คุณแค่ต้องหาเวลาที่ทุกคนสะดวก
แต่แล้วการโต้ตอบกลับไปมาก็เริ่มต้นขึ้น
'ฉันว่างเช้าวันจันทร์!'
'วันจันทร์ทำไม่ได้ แล้ววันอังคารล่ะ?'
'วันอังคารไม่สะดวกสำหรับฉัน วันพฤหัสบดีได้ไหม?'
ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณก็กำลังจมน้ำอยู่ และการประชุมก็ยังไม่มีการกำหนดเวลา
When2Meet เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัด หากคุณกำลังมองหาปฏิทินยอดนิยมที่มีการผสานรวมที่ดีกว่า การจัดตารางอัตโนมัติ หรือประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น คุณมีตัวเลือกมากมาย
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ When2Meet เพื่อช่วยคุณจัดตารางกิจกรรมโดยไม่มีความวุ่นวาย
ทางเลือกของ When2Meet ในภาพรวม
มาดูการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ When2Meet:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI, ปฏิทิน, มุมมองปฏิทิน, ผู้จดบันทึกการประชุม, การวิเคราะห์, การติดตามเวลา, แม่แบบสำเร็จรูป
|สตาร์ทอัพ ธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นการนัดหมาย และองค์กรที่ต้องการการจัดการตารางเวลาและงานแบบครบวงจร
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Calendly
|ลิงก์การประชุมอัตโนมัติ, แบบสำรวจ, การแจ้งเตือน, การจัดตารางทีม, การผสานการชำระเงิน
|ฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่กำลังทำให้การนัดหมายการประชุมเป็นระบบอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อที่นั่งต่อเดือน
|Google ปฏิทิน
|รู้จักการผสานรวม การกำหนดรหัสสีตามเหตุการณ์ เวลาโฟกัส และข้อมูลเชิงลึกด้านเวลา
|ฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในระบบนิเวศของ Google
|ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
|วาดเล่น
|การจัดตารางเวลาตามผลสำรวจ, รองรับเขตเวลา, หน้าการจองที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือน
|ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, และธุรกิจขนาดเล็กที่ประสานความพร้อมของกลุ่ม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $14.95 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|ปฏิทิน Microsoft Outlook
|ผู้ช่วยจัดตารางเวลา, มุมมองหลายเขตเวลา, การผสานการทำงานกับ Teams/OneDrive
|ธุรกิจขนาดกลางและองค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft
|ฟรีเมื่อมีบัญชี Microsoft
|ระบบการนัดหมาย Acuity
|หน้าจองที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการติดตามผล, แบบฟอร์มการรับข้อมูล, การจัดการลูกค้า
|ธุรกิจที่ให้บริการกำลังมองหาแอปจองที่ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้า
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|การประชุม HubSpot
|การผสานระบบ CRM, แบบฟอร์มการจองบนเว็บไซต์, การติดตามผลอัตโนมัติ
|สตาร์ทอัพและองค์กรที่บูรณาการการกำหนดตารางเวลาเข้ากับกระบวนการทำงานด้านการขาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/ผู้ใช้/เดือน
|บุ๊คอะฟี่
|การกำหนดเส้นทางตามทักษะ, คำขอรีวิว, API/webhooks, แบรนด์ที่กำหนดเอง
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการระบบจองและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|เซ็ตมอร์
|การจองสาธารณะ/ส่วนตัว, การจองของลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การแจ้งเตือนทาง SMS
|ฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ให้บริการการนัดหมาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
|Zoho Bookings
|พอร์ทัลบริการตนเอง, ปฏิทินระดับพนักงาน, ระบบอัตโนมัติสำหรับ CRM และการออกใบแจ้งหนี้
|สตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการการจัดการตารางเวลาที่คล่องตัวสำหรับการพบปะกับลูกค้า
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน
When2Meet คืออะไร?
When2Meet เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ไม่ต้องลงทะเบียนและใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมต่างๆ หาช่วงเวลาที่สะดวกร่วมกันได้ แทนที่จะต้องส่งข้อความไปมาไม่รู้จบ ผู้ใช้หลายคนสามารถระบุเวลาว่างของตนบนตารางร่วมกันได้แอปวางแผนรายวันนี้มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้
หลังจากแต่ละคนกรอกเวลาว่างของตนแล้ว เครื่องมือที่ใช้แบบสำรวจนี้จะอัปเดตแบบไดนามิกเพื่อเน้นช่วงเวลาที่ว่างซ้ำกัน
ข้อจำกัดของ When2Meet
ในขณะที่ When2Meet เป็นซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายและมีประโยชน์สำหรับการรวบรวมเวลาว่างอย่างรวดเร็ว แต่ขาดคุณสมบัติบางประการที่อาจเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ:
- ไม่มีการผสานปฏิทิน: คุณไม่สามารถซิงค์กับปฏิทิน Google, Outlook หรือ iCloud ของคุณได้ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องตรวจสอบและอัปเดตความพร้อมใช้งานปัจจุบันของคุณด้วยตนเอง
- ไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ: เมื่อเลือกเวลาแล้ว คุณต้องจำเวลาดังกล่าวเอง จะไม่มีการแจ้งเตือนหรืออีเมลติดตามเกี่ยวกับกิจกรรม
- อินเทอร์เฟซล้าสมัย: การออกแบบใช้งานได้แต่ดูเทอะทะและล้าสมัย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดตารางงานสมัยใหม่
- ไม่รองรับเขตเวลา: หากคุณกำลังประสานงานข้ามเขตเวลาต่างๆ คุณจะต้องแปลงเวลาด้วยตนเอง ขาดการปรับแต่ง: คุณไม่สามารถเพิ่มแบรนด์ของคุณ ปรับแต่งการออกแบบแบบสำรวจ หรือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมด้วย When2Meet
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่จำกัด: When2Meet ไม่มีระบบแชทในตัว, การแชร์ไฟล์, หรือระบบแสดงความคิดเห็น ดังนั้นการสนทนาเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาจะต้องเกิดขึ้นที่อื่น
ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ When2Meet เหมาะสำหรับการจัดตารางเวลาอย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการมากกว่าการใช้งานที่มีความเป็นมืออาชีพหรือการใช้งานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ When2Meet ที่ควรใช้
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดตารางเวลาที่มีฟีเจอร์มากกว่า, การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ หรือประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นกว่า When2Meet นี่คือทางเลือกยอดนิยมที่ควรพิจารณา:
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจรพร้อมปฏิทินและการประชุม)
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวบรวมการจัดตารางเวลา ทีม และการจัดการเวลาเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังแทน When2Meet
ตัวอย่างเช่นClickUp Calendarเป็นศูนย์กลางการจัดตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบซึ่งออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน หนึ่งในข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดคือความสามารถในการสร้าง แก้ไข และจัดการกิจกรรมต่างๆ ได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp
ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกำหนดเวลาทำงาน,บล็อกเวลาเพื่อเพิ่มผลผลิต, หรือตั้งค่าปฏิทินหลายตัวสำหรับทีมหรือบทบาทต่าง ๆ. วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการ!
คุณยังสามารถเชิญแขก (แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานของคุณ) และกำหนดกฎการเกิดซ้ำแบบกำหนดเองได้
ClickUp Calendar เชื่อมต่อตารางเวลาของคุณกับงานจริงของคุณซอฟต์แวร์จัดตารางงานนี้สามารถแนบเอกสาร งานย่อย งานย่อย และแม้แต่บันทึกย่อไปยังกิจกรรมได้โดยตรง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ Calendar Glance เพื่อดูเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงได้จากทุกที่ใน Workspace ของคุณ!
เมื่อคุณต้องการเข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถทำได้โดยตรงจากภายใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแอปหรือเปิดแท็บหลายหน้าต่าง
หากปฏิทิน ClickUp ช่วยให้คุณจัดตารางเวลาได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นการประชุม ClickUpจะยกระดับไปอีกขั้นด้วยการเปลี่ยนการประชุมของคุณให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ซอฟต์แวร์การจัดการประชุมนี้สร้างวาระการประชุมโดยอัตโนมัติ ติดตามประเด็นการสนทนา มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการในเวลาจริง และเชื่อมโยงทุกอย่างกับงานหรือเอกสารโดยตรง
นอกจากนี้ หากคุณพลาดการประชุม คุณสามารถถามคำถามกับClickUp Brainเช่น 'เราตัดสินใจเกี่ยวกับไทม์ไลน์การเปิดตัวอย่างไร?' และรับคำตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารทั้งหมด
ในขณะที่ ClickUp Calendar และ Meetings ช่วยจัดระเบียบตารางเวลาของคุณClickUp Calendar Viewทำหน้าที่เป็นโซลูชันการจัดการงานแบบโต้ตอบอย่างเต็มรูปแบบ
มันมาพร้อมกับกรอบเวลาที่สามารถปรับแต่งได้ รวมถึงมุมมองแบบวัน, สี่วัน, สัปดาห์, และเดือน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นภาพรวมของกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง, ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง, และการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ (โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานเลย)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:หนึ่งในเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือการใช้ฟังก์ชันลากและวางของมุมมองปฏิทินใน ClickUp เพื่อจัดตารางงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย สำหรับการโฟกัสที่มากขึ้น ใช้ตัวเลือกการกรองเพื่อเจาะจงงานตามสถานะ ความสำคัญ หรือผู้รับผิดชอบ
หากคุณได้ปรับกระบวนการประชุมและการจัดตารางเวลาให้มีประสิทธิภาพแล้วให้ใช้เทมเพลตตารางกะงานพนักงานของ ClickUpเพื่อรับวิธีการที่ชัดเจนและเป็นระบบในการกำหนดกะงาน ติดตามความพร้อมใช้งาน และป้องกันความขัดแย้ง
มันช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและจับคู่ภารกิจให้ตรงกับความพร้อมของแต่ละสมาชิกในทีม ช่วยลดความเหนื่อยล้าและปรับปรุงการสื่อสารในทีม
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง, บทบาท, และผู้จัดการกะ เพื่อให้คุณควบคุมการวางแผนกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อคุณต้องการดูตารางงานของคุณ คุณสามารถทำได้ตามต้องการ—สลับระหว่างตารางงานรายสัปดาห์, ความสามารถของพนักงาน, หรือบอร์ดสถานะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
⌛ ประหยัดเวลา: ลองใช้เทมเพลตวางแผนปฏิทินของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงาน กิจกรรม และกำหนดส่งในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ, บันทึกการสนทนา, สรุปการตัดสินใจ, และเน้นการติดตามผล
- สร้างแบบฟอร์มกำหนดเวลาแบบกำหนดเองโดยใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมเวลาว่างหรือเวลาที่ต้องการประชุม โดยจะแปลงคำตอบเป็นงานอัตโนมัติเพื่อการติดตามผล
- ติดตามเวลาที่ใช้จริงในการทำงานแต่ละงานโดยใช้ClickUp Time Trackingหรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เช่น Toggl และ Harvest เพื่อช่วยให้คุณประเมินว่างานสอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
- อัตโนมัติงานธุรการที่เกิดซ้ำ เช่น การแจ้งเตือน การมอบหมายงาน หรือการติดตามผลสำหรับการประชุมที่ถูกเลื่อนหรือแก้ไขด้วยClickUp Automations
- สร้างมุมมองรวมศูนย์ของการประชุมที่กำลังจะมาถึงทั้งหมด ความพร้อมของทีม และความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp
- ร่วมมือกันในการจัดทำวาระการประชุมหรือบันทึกการประชุมโดยตรงภายในแพลตฟอร์มเดียวกันโดยใช้ClickUp Docs
- ผสานปฏิทิน Google และ Outlook ของคุณกับ ClickUp Calendar เพื่อให้คุณมีมุมมองแบบครบวงจรของงาน การประชุม และภาระผูกพันทั้งหมดในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่านี่จะเป็นแอปจัดตารางประชุมที่ดีที่สุด แต่จำนวนฟีเจอร์หลักอาจมีมากเกินไปสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ทุกอย่างก็รวมอยู่ในที่เดียว: งาน, ไทม์ไลน์, เอกสาร, แดชบอร์ด, ความคิดเห็น, แม้แต่บันทึกการประชุม ก็สามารถจัดการได้ทั้งหมดในที่เดียว ระบบสามารถปรับแต่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่ก็ใช้งานง่ายพอที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์อย่างเช่น Automations, ผู้ช่วยเขียนด้วย AI, และปฏิทินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? มันสามารถขยายตามการเติบโตของเราได้ — ไม่ว่าเราจะกำลังเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือจัดการกับการดำเนินงานระยะยาว ClickUp ไม่ได้แค่ช่วยให้เราจัดระเบียบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่มีอาการเหนื่อยล้าจากการใช้เครื่องมือหลายอย่าง ไม่มีการทำงานซ้ำซ้อนอีกต่อไป มีแต่ความชัดเจน ความสอดคล้อง และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ทุกอย่างก็รวมอยู่ในที่เดียว: งาน, ไทม์ไลน์, เอกสาร, แดชบอร์ด, ความคิดเห็น, แม้แต่บันทึกการประชุม ทุกอย่างปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นแต่ก็ใช้งานง่ายจนทุกคนสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์อย่าง Automations, ผู้ช่วยเขียนด้วย AI และปฏิทินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างแท้จริง และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? มันสามารถขยายตามความต้องการของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือการจัดการงานระยะยาว ClickUp ไม่ได้แค่ช่วยให้เราจัดระเบียบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่มีอาการเหนื่อยล้าจากการใช้เครื่องมือหลายอย่าง ไม่มีการทำงานซ้ำซ้อนอีกต่อไป มีแต่ความชัดเจน ความสอดคล้อง และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
🌟โบนัส: ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความใน ClickUp(ผ่าน Brain MAX) ช่วยให้คุณสามารถสร้างกิจกรรมในปฏิทินใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยเสียงของคุณแทนการพิมพ์
- เพียงกดและค้างไว้ที่ปุ่มลัด Talk to Text (เช่น fn หรือปุ่มที่คุณกำหนดเอง) พูดรายละเอียดเหตุการณ์ของคุณ (เช่น "นัดประชุมกับทีมการตลาดในวันจันทร์หน้าเวลา 10 โมงเช้า") แล้วปล่อยปุ่ม
- คำพูดของคุณจะถูกแปลงเป็นข้อความทันทีโดยใช้ AI และวางลงในช่องสร้างกิจกรรมหรือแถบคำสั่งของ Brain Assistant
- ClickUp AI จะแปลคำสั่งเสียงของคุณและสามารถสร้างกิจกรรมในปฏิทินให้คุณโดยอัตโนมัติ พร้อมกรอกชื่อเรื่อง วันที่ เวลา ผู้เข้าร่วม และรายละเอียดอื่นๆ ทั้งหมด—โดยไม่ต้องใช้มือเลย
2. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจัดตารางการประชุมด้วยลิงก์ที่สามารถแชร์ได้)
Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ช่วยจัดการเวลาว่างและลดความยุ่งเหยิงในปฏิทินของคุณ สำหรับการควบคุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่สามารถจองเวลาของคุณได้ Calendly มี ประเภทกิจกรรมที่ซ่อนอยู่ ที่ช่วยให้คุณสร้างลิงก์เฉพาะสำหรับเชิญเท่านั้น เพื่อรักษาการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มให้เป็นเรื่องส่วนตัว
เมื่อประสานงานกับหลายคน การสำรวจความคิดเห็นการประชุม ของ Calendly ช่วยให้ง่ายขึ้นในการหาเวลาที่เหมาะกับทุกคน—ผู้รับเชิญสามารถโหวตช่วงเวลาที่ต้องการ และคุณสามารถเลือกเวลาสุดท้ายตามความพร้อมของกลุ่ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนโดยการตั้งการเตือน, เลือกเวลาล่วงหน้า, และเลือกวิธีการส่งมอบเช่นอีเมลหรือการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป
- ผสานการประมวลผลการชำระเงินเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าในระหว่างกระบวนการจัดตารางเวลา
- ประสานงานการประชุมทีมโดยการรวบรวมเวลาว่างของสมาชิกทุกคน เพื่อให้ผู้ได้รับเชิญสามารถจองเวลาที่สะดวกสำหรับทุกคนได้
- บันทึกข้อสังเกตและสรุปการประชุมด้วย Calendly Notetaker
ข้อจำกัดของ Calendly
- บางครั้ง การตั้งค่าปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วม ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน
- ประเภทต่างๆ ของกฎที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางเวลาอาจสร้างความสับสนได้บ้าง
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- ทีม: $20/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (2200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่สามารถเชื่อมต่อปฏิทินหลายตัว (Google, Outlook, ฯลฯ) และฝังลิงก์ Zoom อัตโนมัติได้ มันทำให้ทุกอย่างซิงค์กันและไม่มีปัญหาความขัดแย้ง
ฉันชอบที่สามารถเชื่อมต่อปฏิทินหลายตัว (Google, Outlook, ฯลฯ) และฝังลิงก์ Zoom อัตโนมัติได้ มันทำให้ทุกอย่างซิงค์กันและไม่มีปัญหาการชนกัน
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
3. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานที่ง่ายภายในระบบนิเวศของ Google)
Google Calendar เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่สร้างขึ้นใน Google Workspace เพื่อจัดการนัดหมายสำหรับหลายคน
ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Focus Time (มีให้สำหรับบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์) เพื่อสร้างช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งรบกวนในแต่ละวันของคุณโดยการปิดการแจ้งเตือนและตั้งค่าตัวเองว่าไม่ว่าง การจัดรหัสสีสำหรับเหตุการณ์ช่วยให้คุณเลือกสีสำหรับการประชุมงาน แผนส่วนตัว และปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้
เนื่องจากแอปปฏิทินนี้ผสานการทำงานกับ Google Meet อย่างไร้รอยต่อ การประชุมที่จัดตารางไว้ทุกครั้งจะได้รับลิงก์วิดีโอคอลโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI Gemini ของ Google ยังสามารถแนะนำเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมให้กับคุณโดยอ้างอิงจากข้อมูลปฏิทินและอีเมลของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ "ไม่อยู่ที่สำนักงาน" เพื่อปฏิเสธคำเชิญประชุมโดยอัตโนมัติในช่วงที่คุณไม่อยู่
- แชร์ปฏิทินทั้งหมดกับสมาชิกในทีมพร้อมสิทธิ์การดูหรือแก้ไขเฉพาะเจาะจง
- สร้างหน้าการจองสาธารณะที่สามารถแชร์ได้สำหรับตารางนัดหมาย
- ติดตามเวลาการประชุมด้วย 'Time Insights' เพื่อดูว่าตารางเวลาของคุณใช้ไปกับการประชุมมากเพียงใด
- จัดการรายการที่ต้องทำและการแจ้งเตือนของคุณได้โดยตรงในปฏิทินของคุณเพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- บางคนกล่าวว่า การจัดการงานใน Google Calendar ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงงานที่เกิดซ้ำหรือการจัดลำดับความสำคัญ
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเก็บเงินและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Google Workspace แบบชำระเงิน
ราคาของ Google Calendar
- ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัวด้วยบัญชี Google
- ส่วนหนึ่งของแผนการชำระเงินสำหรับ Google Workspace
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Calendar อย่างไรบ้าง?
การผสานรวมคือส่วนที่ดีที่สุดของ Google Calendar. พร้อมกับความง่ายในการใช้งาน, ความเข้ากันได้, และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องทำให้การใช้โปรแกรมเป็นความฝัน.
การผสานรวมคือส่วนที่ดีที่สุดของ Google Calendar. พร้อมกับความง่ายในการใช้งาน, ความเข้ากันได้, และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องทำให้การใช้โปรแกรมเป็นเหมือนความฝัน.
4. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการหาเวลาประชุมร่วมกันโดยใช้การโหวต)
Doodle ช่วยให้การนัดหมายกลุ่มเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยให้ผู้ใช้สามารถเสนอเวลาประชุมและสำรวจความเห็นจากผู้เข้าร่วมได้ (ผู้รับเชิญไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ) เมื่อเลือกช่วงเวลาได้แล้ว Doodle จะทำการจองทันทีพร้อมการยืนยันอัตโนมัติ
คุณยังสามารถเพิ่มเวลาพักระหว่างการประชุมเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้าและปรับเวลาให้ตรงกับเขตเวลาโดยอัตโนมัติก่อนที่ผู้เข้าร่วมจะลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ช่วยผู้บริหาร ตัวเลือกในการจองแทนผู้อื่นทำให้การจัดตารางเวลาสำหรับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นไม่แพ้กัน
คุณสามารถผสานรวมกับปฏิทินหลากหลายประเภท (Google, Outlook, O365) และเครื่องมือประชุมทางวิดีโอ (Zoom, Microsoft Teams) ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle
- การจัดตารางงานพร้อมแดชบอร์ดที่รวมการประชุมที่กำลังจะมาถึง, การตอบแบบสำรวจ, และการเชิญที่รอการตอบกลับไว้ในที่เดียว
- สร้างแบบสำรวจกลุ่มเพื่อค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมหลายคน
- เพิ่มคำถามที่กำหนดเองในระบบการจองเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่สำคัญก่อนการประชุม
- ทำให้การจัดตารางง่ายขึ้นด้วยหน้าจองที่มีแบรนด์ของคุณเอง ซึ่งให้ผู้คนเห็นเวลาว่างของคุณและจองได้ทันที
ข้อจำกัดของดoodle
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดมาก ฟีเจอร์หลัก เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการกำหนดเวลาสิ้นสุดของแบบสำรวจ จำเป็นต้องใช้แผนแบบชำระเงิน
- อินเทอร์เฟซอาจใช้งานยากเมื่อต้องตั้งค่าหลายเหตุการณ์หรือการประชุมแบบตัวต่อตัว
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า การแจ้งเตือนไม่แสดงอย่างน่าเชื่อถือเมื่อแบบสำรวจหรือแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $14.95/ผู้ใช้/เดือน
- ทีม: $19.95/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (1800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodle อย่างไรบ้าง?
Doodle ทำให้การ "สำรวจความคิดเห็น" เกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สะดวกสำหรับการประชุมง่ายขึ้นมาก มันช่วยประหยัดเวลาและความเครียดของเราได้มากในการพยายามหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมกลุ่มใหญ่ที่มีปฏิทินที่แตกต่างกัน
Doodle ทำให้การ "สำรวจความคิดเห็น" เกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สะดวกสำหรับการประชุมง่ายขึ้นมาก มันช่วยประหยัดเวลาและความเครียดของเราไปมากในการพยายามหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมกลุ่มใหญ่ที่มีปฏิทินที่แตกต่างกัน
5. ปฏิทิน Microsoft Outlook (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาข้ามเขตเวลาภายในระบบนิเวศของ Microsoft)
ปฏิทิน Microsoft Outlook ช่วยให้การประสานงานในทีมง่ายขึ้นโดยให้คุณดูหลายเขตเวลาได้พร้อมกัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องจัดตารางเวลาข้ามภูมิภาค
มันผสานการทำงานกับระบบนิเวศของ Microsoft 365 ได้โดยตรง รวมถึงปฏิทิน Outlook และ Microsoft Teams สำหรับการประชุมเสมือนจริง คุณสามารถแนบไฟล์จาก OneDrive ได้โดยตรงและเริ่มการประชุม Teams โดยไม่ต้องออกจากมุมมองปฏิทิน
Outlook ยังใช้ การกรองอัจฉริยะ เพื่อลดความวุ่นวายของการแจ้งเตือน ทำให้ง่ายต่อการสังเกตคำเชิญที่มีความสำคัญโดยไม่ต้องเจอกับสิ่งรบกวน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Microsoft Outlook
- ดูปฏิทินหลายปฏิทินพร้อมกันโดยการซ้อนทับเพื่อให้เห็นความขัดแย้งของตารางเวลาได้ง่าย
- ค้นหาเวลาประชุมที่ดีที่สุดโดยการวิเคราะห์ตารางเวลาของทุกคนผ่าน 'ผู้ช่วยจัดตารางเวลา'
- เปลี่ยนการสนทนาทางอีเมลให้กลายเป็นกิจกรรมในปฏิทินได้ทันทีด้วยฟีเจอร์ 'ตอบกลับด้วยการประชุม'
- แชร์อีเมลและไฟล์แนบจาก Outlook ไปยังแชทหรือช่องใน Teams โดยตรงเพื่อกำหนดเวลาติดตามผล
ข้อจำกัดของปฏิทิน Microsoft Outlook
- ผู้ใช้บางรายระบุว่า การค้นหาอาจล่าช้าเมื่อกล่องจดหมายเต็มไปด้วยอีเมลอัตโนมัติ ซึ่งทำให้การค้นหาอย่างรวดเร็วช้าลง
- มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ภายในสภาพแวดล้อม Microsoft 365 แบบชำระเงิน; เวอร์ชันฟรีแบบสแตนด์อโลนมีข้อจำกัด
ราคาของปฏิทิน Microsoft Outlook
- บัญชีฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว (รวมอยู่ใน Microsoft Outlook)
- ส่วนหนึ่งของแผนการชำระเงินสำหรับ Microsoft 365
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Microsoft Outlook
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2100+ รีวิว)
6. Acuity Scheduling (เหมาะสำหรับธุรกิจบริการที่มีความต้องการการจองที่ซับซ้อน)
Acuity Scheduling ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Squarespace นำเสนอแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการการนัดหมายและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ง่ายขึ้น
มันช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถดูความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์และจองเซสชันได้โดยตรงผ่านพอร์ทัลออนไลน์ที่ปรับแต่งได้ นอกเหนือจาก ความพร้อมใช้งานตามประเภทการนัดหมาย คุณยังสามารถควบคุมได้ว่าลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้ไกลแค่ไหนหรือสามารถยกเลิก/เลื่อนการนัดหมายได้ช้าเพียงใด
แพลตฟอร์มยังรองรับการแจ้งเตือนทางอีเมลและ SMS อัตโนมัติ, แบบฟอร์มการรับลูกค้า, และการประมวลผลการชำระเงินแบบบูรณาการผ่าน Stripe, Square, หรือ PayPal เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling
- ซิงค์ความพร้อมใช้งานระหว่างปฏิทินหลายรายการ (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365) เพื่อป้องกันการจองซ้ำ
- ให้บริการและนัดหมายได้ไม่จำกัดผ่านหน้าจองที่ปรับแต่งได้และมีแบรนด์ของคุณเอง
- สร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้าที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นก่อนการนัดหมาย
- จัดการพนักงานหลายคนและหลายสถานที่ แต่ละคนมีเวลาว่างและเขตเวลาที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของระบบ Acuity Scheduling
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ แม้ว่าจะมีช่วงทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ แม้จะสามารถใช้งานได้ แต่บางครั้งอาจรู้สึกไม่ตรงตามสัญชาตญาณหรือดูล้าสมัยเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งของ Acuity Scheduling
ราคาของ Acuity Scheduling
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- มาตรฐาน: 34 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 61 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (5,700+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ตั้งค่าตัวแทน AI ใน ClickUpเพื่อสร้าง อัปเดต หรือแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปฏิทินและงานโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด (เช่น วันครบกำหนด งานที่ได้รับมอบหมายใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาของคุณ) วิธีนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเอง
ตัวแทนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาในช่องแชทได้เช่นกัน (เช่น "วันนี้ฉันมีประชุมอะไรบ้าง?") โพสต์การอัปเดต หรือแม้แต่ดำเนินการบางอย่าง เช่น การเลื่อนกำหนดการหรือแจ้งเตือนสมาชิกในทีม ตามคำแนะนำของคุณ
7. HubSpot Meetings (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการนัดหมายเข้ากับกระบวนการทำงาน CRM ของคุณ)
HubSpot Meetings ช่วยให้ทีมขายสร้างลิงก์การประชุมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมกลุ่ม หรือกิจกรรมแบบหมุนเวียน
เครื่องมือการประชุมออนไลน์นี้มีวิดเจ็ตปฏิทินส่วนตัว ที่ฝังอยู่ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางแบบฟอร์มการจองได้โดยตรงบนเว็บไซต์ของคุณ ทำให้ลูกค้าสามารถกำหนดเวลาการประชุมได้โดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์
นอกจากนี้ ผลลัพธ์การประชุมอัตโนมัติยังช่วยให้การติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่นโดยบันทึกผลการประชุมและกระตุ้นขั้นตอนการทำงาน ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และทำให้ทีมขายและทีมสนับสนุนมีความสอดคล้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Meetings
- ปรับแต่งหน้าตารางนัดหมายด้วยช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง, เวลาพัก, และความยาวของการนัดหมายที่หลากหลาย
- ปรับอัตโนมัติตามความแตกต่างของเขตเวลา แสดงเวลาประชุมที่พร้อมใช้งานในเขตเวลาท้องถิ่นของผู้ติดต่อ
- ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติโดยการบันทึกการประชุมใน HubSpot CRM, ทำการติดตามงานตาม, และอัปเดตสถานะการขายโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ HubSpot Meetings
- แอปจัดตารางประชุมนี้มีตัวเลือกน้อยสำหรับการออกแบบหน้าจองและขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุม
- เครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ CRM ขนาดใหญ่และซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการเพียงตัวจัดตารางงานแบบง่ายรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ HubSpot Meetings
- แผนฟรี
- ศูนย์กลางการขายสำหรับผู้เริ่มต้น: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Sales Hub Professional: $100 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Sales Hub Enterprise: $150 ต่อผู้ใช้/เดือน
🔖 หมายเหตุ: HubSpot Meetings เป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot Sales Hub และราคาจะผูกกับผลิตภัณฑ์นั้น
HubSpot Meetings คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (12200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
8. Bookafy (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจอง, การชำระเงิน, และการแจ้งเตือน)
Bookafy ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะจัดการทีมเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่
ด้วยระบบการจัดสรรตามทักษะและระบบการจัดสรรแบบหมุนเวียน (round-robin) การนัดหมายจะถูกมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมตามความเชี่ยวชาญของพวกเขา หรือกระจายอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ปริมาณงานสมดุล
คุณยังสามารถกำหนดขีดจำกัดสำหรับการประชุมได้ เพื่อไม่ให้ใครจองคิวซ้อนหรือรู้สึกหนักเกินไป นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดระยะเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการนัดหมายทางธุรกิจ เพื่อให้ทีมของคุณมีเวลาเตรียมตัวเพียงพอและหลีกเลี่ยงความเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
คุณสมบัติเด่นของ Bookafy
- กำหนดการแจ้งเตือนอัตโนมัติได้สูงสุดสองครั้งก่อนการประชุม และขอคำติชมหลังการประชุมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- ผสานระบบ Bookafy เข้ากับระบบของคุณโดยใช้ API และเว็บฮุคเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
- ซิงค์สองทางกับปฏิทิน Google, Outlook, Exchange และ iCloud
- ฝังวิดเจ็ตการจองโดยตรงลงในเว็บไซต์ใดก็ได้ในรูปแบบ iframe หรือป๊อปอัป
- เพิ่มองค์ประกอบแบรนด์ที่กำหนดเอง เช่น โลโก้ สี เทมเพลตอีเมล และโดเมน (URL แบบกำหนดเอง) เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ข้อจำกัดของ Bookafy
- ไม่เหมือนกับแอปปฏิทิน AIที่สามารถประหยัดเวลาได้ Bookafy ไม่ปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติตามนิสัยของผู้ใช้หรือปริมาณงาน นั่นหมายความว่าคุณต้องพึ่งพาการอนุมัติด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์สำหรับการเลือกช่วงเวลา
ราคาของ Bookafy
- แผนฟรี
- แผนโปร: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน
- แผน Pro+: $13 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Bookafy
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bookafy อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ร่วมงานกับ Bookafy มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว และฉันรู้สึกพอใจมาก Bookafy มีราคาไม่แพง ใช้งานง่าย และปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
ฉันได้ร่วมงานกับ Bookafy มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว และฉันรู้สึกพอใจมาก. Bookafy มีราคาที่เอื้อมถึงได้ ใช้งานง่าย และปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง.
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุด
9. Setmore (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ลูกค้าจองนัดหมายออนไลน์)
Setmore ให้คุณควบคุมความพร้อมใช้งานของคุณด้วยตัวเลือกการจองแบบสาธารณะและส่วนตัว—ให้ใครก็ตามจองได้อย่างอิสระหรืออนุมัติการนัดหมายด้วยตนเอง
สำหรับทีม การเข้าสู่ระบบของพนักงานด้วย การเข้าถึงตามบทบาท ช่วยให้ทุกคนจัดการตารางเวลาของตนเองได้โดยไม่รบกวนการตั้งค่าทั่วทั้งบริษัท
นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้ลูกค้าจองกิจกรรมได้โดยตรงจาก Instagram, Facebook หรือเว็บไซต์ของคุณ ทำให้พวกเขาสามารถจองเวลาได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก และด้วยหน้า Shoutout ที่แสดงรีวิวของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ลูกค้าใหม่จะได้รับหลักฐานทางสังคมทันที ก่อนเข้าสู่กระบวนการจอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Setmore
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนทาง SMS ด้วยชื่อลูกค้า รายละเอียดการนัดหมาย และข้อความที่กำหนดเอง เพื่อให้การจองเป็นไปตามกำหนด
- จัดการตารางเวลาของพนักงานและรายชื่อลูกค้าดิจิทัล (โรโลเดกซ์) จากแดชบอร์ดเดียว
- วิเคราะห์การจราจรการจองโดยการเชื่อมโยง Google Analytics กับหน้าตารางเวลาของคุณและติดตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม
- แนะนำลูกค้าหลังจากการจองด้วย URL สำหรับการโทรกลับ โดยนำพวกเขาไปยังหน้าขอบคุณ แบบฟอร์มความคิดเห็น หรือลิงก์ที่กำหนดเองใด ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม
- รับชำระเงินออนไลน์สำหรับบริการ
ข้อจำกัดของ Setmore
- เครื่องมือจองเวลานัดนี้ไม่อนุญาตให้ตั้งค่าบริการเฉพาะในวันที่หรือเวลาที่กำหนด
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าไม่มีตัวเลือกในการรับชำระเงินบางส่วนล่วงหน้า
ราคาของ Setmore
- ฟรี
- ข้อดี: $12/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Setmore
- G2: 4. 5/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Setmore อย่างไรบ้าง?
Setmore เป็นแพลตฟอร์มจัดตารางนัดที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเราใช้สำหรับการจองนัดจิตวิทยา มันใช้งานง่าย สบายตา ฟรี และมีบริการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดีเยี่ยม – รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Setmore เป็นแพลตฟอร์มจัดตารางนัดที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเราใช้สำหรับการจองนัดจิตวิทยา มันใช้งานง่าย มีความเป็นธรรมชาติ ฟรี และมีการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดีเยี่ยม – รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10. Zoho Bookings (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมวิดีโอที่ปลอดภัยพร้อมระบบกำหนดเวลาในตัว)
ด้วยพอร์ทัลบริการตนเองของ Zoho Bookings ลูกค้าสามารถจอง เปลี่ยนกำหนดการ หรือยกเลิกการประชุมได้ด้วยตนเอง
สำหรับธุรกิจที่ให้บริการหลายประเภทหรือดำเนินการในหลายสถานที่ สามารถตั้งค่าหน้าการจองแยกต่างหากสำหรับพนักงานแต่ละคน บริการแต่ละประเภท หรือแต่ละสถานที่ เพื่อให้การจัดตารางเวลาเป็นระเบียบ
แพลตฟอร์มนี้ยังรวมถึงการจองทรัพยากร ซึ่งรวมศูนย์การจัดการห้องและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการจองซ้ำซ้อน ในส่วนหลังบ้าน ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และการทำงานอัตโนมัติจะดูแลการแจ้งเตือน การอัปเดต CRM และการออกใบแจ้งหนี้ ลดความจำเป็นในการติดตามงานด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Bookings
- กำหนดเวลาว่างเฉพาะสำหรับประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน รวมถึงช่วงเวลาพิเศษหรือการบล็อกเวลาที่ไม่ว่าง
- ปรับแต่งหน้าการจองด้วยระบบไวท์เลเบลและใช้โดเมนที่กำหนดเอง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับชุดโปรแกรม Zoho One รวมถึง Zoho CRM และ Zoho Meetings
- อนุญาตให้ลูกค้าหลายคนจองเซสชันเดียวกันได้โดยการกำหนดจำนวนที่นั่งทั้งหมดที่มีอยู่
- รวบรวมข้อมูลสำคัญจากลูกค้าในขณะที่ทำการจองด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้คุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการก่อนการนัดหมาย
ข้อจำกัดของ Zoho Bookings
- อินเทอร์เฟซของ Zoho อาจรู้สึกยุ่งเหยิงและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Zoho Bookings
- แผนฟรี
- แผนพื้นฐาน: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
- แผนพรีเมียม: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน
Zoho Bookings คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
จัดการเวลาและงานของคุณด้วย ClickUp
การค้นหาเครื่องมือจัดตารางเวลาที่เหมาะสมสามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงได้ ในขณะที่ When2Meet เหมาะสำหรับการสำรวจความพร้อมของผู้เข้าร่วมอย่างรวดเร็ว คุณต้องการโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อทำให้การประชุมออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่น จัดการงาน และรักษาความเป็นระเบียบ
ClickUp โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุด ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ปฏิทินในตัว การจัดตารางงานด้วย AI การจัดการประชุมที่ราบรื่น และการติดตามงานที่แข็งแกร่ง ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว
ด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่รวมการประชุม บันทึก งาน การสนทนาของทีม และข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ClickUp ช่วยลดความซับซ้อนของงานและทำให้วันทำงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พร้อมที่จะทำให้การจัดตารางของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือไม่