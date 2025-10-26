บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ When2Meet สำหรับการนัดหมายที่ง่ายดายในปี 2025

26 ตุลาคม 2568

คุณกำลังพยายามวางแผนการประชุม ในตอนแรก ดูเหมือนจะง่าย คุณแค่ต้องหาเวลาที่ทุกคนสะดวก

แต่แล้วการโต้ตอบกลับไปมาก็เริ่มต้นขึ้น

'ฉันว่างเช้าวันจันทร์!'

'วันจันทร์ทำไม่ได้ แล้ววันอังคารล่ะ?'

'วันอังคารไม่สะดวกสำหรับฉัน วันพฤหัสบดีได้ไหม?'

ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณก็กำลังจมน้ำอยู่ และการประชุมก็ยังไม่มีการกำหนดเวลา

When2Meet เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัด หากคุณกำลังมองหาปฏิทินยอดนิยมที่มีการผสานรวมที่ดีกว่า การจัดตารางอัตโนมัติ หรือประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น คุณมีตัวเลือกมากมาย

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ When2Meet เพื่อช่วยคุณจัดตารางกิจกรรมโดยไม่มีความวุ่นวาย

ทางเลือกของ When2Meet ในภาพรวม

มาดูการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ When2Meet:

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
ClickUpการจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI, ปฏิทิน, มุมมองปฏิทิน, ผู้จดบันทึกการประชุม, การวิเคราะห์, การติดตามเวลา, แม่แบบสำเร็จรูปสตาร์ทอัพ ธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นการนัดหมาย และองค์กรที่ต้องการการจัดการตารางเวลาและงานแบบครบวงจรมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
Calendlyลิงก์การประชุมอัตโนมัติ, แบบสำรวจ, การแจ้งเตือน, การจัดตารางทีม, การผสานการชำระเงินฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่กำลังทำให้การนัดหมายการประชุมเป็นระบบอัตโนมัติมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อที่นั่งต่อเดือน
Google ปฏิทินรู้จักการผสานรวม การกำหนดรหัสสีตามเหตุการณ์ เวลาโฟกัส และข้อมูลเชิงลึกด้านเวลาฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในระบบนิเวศของ Googleฟรีเมื่อมีบัญชี Google
วาดเล่นการจัดตารางเวลาตามผลสำรวจ, รองรับเขตเวลา, หน้าการจองที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือนฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, และธุรกิจขนาดเล็กที่ประสานความพร้อมของกลุ่มมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $14.95 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ปฏิทิน Microsoft Outlookผู้ช่วยจัดตารางเวลา, มุมมองหลายเขตเวลา, การผสานการทำงานกับ Teams/OneDriveธุรกิจขนาดกลางและองค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoftฟรีเมื่อมีบัญชี Microsoft
ระบบการนัดหมาย Acuityหน้าจองที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการติดตามผล, แบบฟอร์มการรับข้อมูล, การจัดการลูกค้าธุรกิจที่ให้บริการกำลังมองหาแอปจองที่ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้ามีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
การประชุม HubSpotการผสานระบบ CRM, แบบฟอร์มการจองบนเว็บไซต์, การติดตามผลอัตโนมัติสตาร์ทอัพและองค์กรที่บูรณาการการกำหนดตารางเวลาเข้ากับกระบวนการทำงานด้านการขายมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/ผู้ใช้/เดือน
บุ๊คอะฟี่การกำหนดเส้นทางตามทักษะ, คำขอรีวิว, API/webhooks, แบรนด์ที่กำหนดเองธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการระบบจองและแจ้งเตือนอัตโนมัติมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
เซ็ตมอร์การจองสาธารณะ/ส่วนตัว, การจองของลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การแจ้งเตือนทาง SMSฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ให้บริการการนัดหมายมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
Zoho Bookingsพอร์ทัลบริการตนเอง, ปฏิทินระดับพนักงาน, ระบบอัตโนมัติสำหรับ CRM และการออกใบแจ้งหนี้สตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการการจัดการตารางเวลาที่คล่องตัวสำหรับการพบปะกับลูกค้ามีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน

When2Meet คืออะไร?

When2Meet เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ไม่ต้องลงทะเบียนและใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมต่างๆ หาช่วงเวลาที่สะดวกร่วมกันได้ แทนที่จะต้องส่งข้อความไปมาไม่รู้จบ ผู้ใช้หลายคนสามารถระบุเวลาว่างของตนบนตารางร่วมกันได้แอปวางแผนรายวันนี้มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้

หลังจากแต่ละคนกรอกเวลาว่างของตนแล้ว เครื่องมือที่ใช้แบบสำรวจนี้จะอัปเดตแบบไดนามิกเพื่อเน้นช่วงเวลาที่ว่างซ้ำกัน

แดชบอร์ด When2Meet
ข้อจำกัดของ When2Meet

ในขณะที่ When2Meet เป็นซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายและมีประโยชน์สำหรับการรวบรวมเวลาว่างอย่างรวดเร็ว แต่ขาดคุณสมบัติบางประการที่อาจเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ:

  • ไม่มีการผสานปฏิทิน: คุณไม่สามารถซิงค์กับปฏิทิน Google, Outlook หรือ iCloud ของคุณได้ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องตรวจสอบและอัปเดตความพร้อมใช้งานปัจจุบันของคุณด้วยตนเอง
  • ไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ: เมื่อเลือกเวลาแล้ว คุณต้องจำเวลาดังกล่าวเอง จะไม่มีการแจ้งเตือนหรืออีเมลติดตามเกี่ยวกับกิจกรรม
  • อินเทอร์เฟซล้าสมัย: การออกแบบใช้งานได้แต่ดูเทอะทะและล้าสมัย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดตารางงานสมัยใหม่
  • ไม่รองรับเขตเวลา: หากคุณกำลังประสานงานข้ามเขตเวลาต่างๆ คุณจะต้องแปลงเวลาด้วยตนเอง ขาดการปรับแต่ง: คุณไม่สามารถเพิ่มแบรนด์ของคุณ ปรับแต่งการออกแบบแบบสำรวจ หรือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมด้วย When2Meet
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่จำกัด: When2Meet ไม่มีระบบแชทในตัว, การแชร์ไฟล์, หรือระบบแสดงความคิดเห็น ดังนั้นการสนทนาเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาจะต้องเกิดขึ้นที่อื่น

ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ When2Meet เหมาะสำหรับการจัดตารางเวลาอย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการมากกว่าการใช้งานที่มีความเป็นมืออาชีพหรือการใช้งานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ When2Meet ที่ควรใช้

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดตารางเวลาที่มีฟีเจอร์มากกว่า, การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ หรือประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นกว่า When2Meet นี่คือทางเลือกยอดนิยมที่ควรพิจารณา:

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจรพร้อมปฏิทินและการประชุม)

ClickUp Calendar
ลองใช้ ClickUp Calendar
สร้างภาพเหตุการณ์ของคุณ, เชิญแขก, สร้างงาน, และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Calendar

ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวบรวมการจัดตารางเวลา ทีม และการจัดการเวลาเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังแทน When2Meet

ตัวอย่างเช่นClickUp Calendarเป็นศูนย์กลางการจัดตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบซึ่งออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน หนึ่งในข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดคือความสามารถในการสร้าง แก้ไข และจัดการกิจกรรมต่างๆ ได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกำหนดเวลาทำงาน,บล็อกเวลาเพื่อเพิ่มผลผลิต, หรือตั้งค่าปฏิทินหลายตัวสำหรับทีมหรือบทบาทต่าง ๆ. วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการ!

คุณยังสามารถเชิญแขก (แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานของคุณ) และกำหนดกฎการเกิดซ้ำแบบกำหนดเองได้

ClickUp Calendar เชื่อมต่อตารางเวลาของคุณกับงานจริงของคุณซอฟต์แวร์จัดตารางงานนี้สามารถแนบเอกสาร งานย่อย งานย่อย และแม้แต่บันทึกย่อไปยังกิจกรรมได้โดยตรง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ Calendar Glance เพื่อดูเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงได้จากทุกที่ใน Workspace ของคุณ!

ปฏิทินแบบสรุป
เข้าถึงการดูปฏิทินโดยเลื่อนเมาส์ไปเหนือไอคอนปฏิทินหรือชื่อกิจกรรมในแถบเครื่องมือ ClickUp ของคุณ

เมื่อคุณต้องการเข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถทำได้โดยตรงจากภายใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแอปหรือเปิดแท็บหลายหน้าต่าง

หากปฏิทิน ClickUp ช่วยให้คุณจัดตารางเวลาได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นการประชุม ClickUpจะยกระดับไปอีกขั้นด้วยการเปลี่ยนการประชุมของคุณให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ClickUp Meetings: ทางเลือกแทน When2Meet
บันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณและแชร์กับทีมของคุณโดยใช้ ClickUp Meetings

ซอฟต์แวร์การจัดการประชุมนี้สร้างวาระการประชุมโดยอัตโนมัติ ติดตามประเด็นการสนทนา มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการในเวลาจริง และเชื่อมโยงทุกอย่างกับงานหรือเอกสารโดยตรง

นอกจากนี้ หากคุณพลาดการประชุม คุณสามารถถามคำถามกับClickUp Brainเช่น 'เราตัดสินใจเกี่ยวกับไทม์ไลน์การเปิดตัวอย่างไร?' และรับคำตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารทั้งหมด

ClickUp Brain: ทางเลือกสำหรับ When2Meet

ในขณะที่ ClickUp Calendar และ Meetings ช่วยจัดระเบียบตารางเวลาของคุณClickUp Calendar Viewทำหน้าที่เป็นโซลูชันการจัดการงานแบบโต้ตอบอย่างเต็มรูปแบบ

มันมาพร้อมกับกรอบเวลาที่สามารถปรับแต่งได้ รวมถึงมุมมองแบบวัน, สี่วัน, สัปดาห์, และเดือน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นภาพรวมของกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง, ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง, และการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ (โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานเลย)

มุมมองปฏิทิน ClickUp: ทางเลือกแทน When2Meet
จัดการงานและติดตามกำหนดเวลาโดยใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:หนึ่งในเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือการใช้ฟังก์ชันลากและวางของมุมมองปฏิทินใน ClickUp เพื่อจัดตารางงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย สำหรับการโฟกัสที่มากขึ้น ใช้ตัวเลือกการกรองเพื่อเจาะจงงานตามสถานะ ความสำคัญ หรือผู้รับผิดชอบ

หากคุณได้ปรับกระบวนการประชุมและการจัดตารางเวลาให้มีประสิทธิภาพแล้วให้ใช้เทมเพลตตารางกะงานพนักงานของ ClickUpเพื่อรับวิธีการที่ชัดเจนและเป็นระบบในการกำหนดกะงาน ติดตามความพร้อมใช้งาน และป้องกันความขัดแย้ง

มันช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและจับคู่ภารกิจให้ตรงกับความพร้อมของแต่ละสมาชิกในทีม ช่วยลดความเหนื่อยล้าและปรับปรุงการสื่อสารในทีม

เทมเพลตตารางการทำงานของพนักงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการตารางงานของพนักงาน, ปริมาณงาน, และอื่น ๆ ด้วยเทมเพลตตารางงานพนักงานของ ClickUp

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง, บทบาท, และผู้จัดการกะ เพื่อให้คุณควบคุมการวางแผนกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อคุณต้องการดูตารางงานของคุณ คุณสามารถทำได้ตามต้องการ—สลับระหว่างตารางงานรายสัปดาห์, ความสามารถของพนักงาน, หรือบอร์ดสถานะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

⌛ ประหยัดเวลา: ลองใช้เทมเพลตวางแผนปฏิทินของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงาน กิจกรรม และกำหนดส่งในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ, บันทึกการสนทนา, สรุปการตัดสินใจ, และเน้นการติดตามผล
  • สร้างแบบฟอร์มกำหนดเวลาแบบกำหนดเองโดยใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมเวลาว่างหรือเวลาที่ต้องการประชุม โดยจะแปลงคำตอบเป็นงานอัตโนมัติเพื่อการติดตามผล
  • ติดตามเวลาที่ใช้จริงในการทำงานแต่ละงานโดยใช้ClickUp Time Trackingหรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เช่น Toggl และ Harvest เพื่อช่วยให้คุณประเมินว่างานสอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
  • อัตโนมัติงานธุรการที่เกิดซ้ำ เช่น การแจ้งเตือน การมอบหมายงาน หรือการติดตามผลสำหรับการประชุมที่ถูกเลื่อนหรือแก้ไขด้วยClickUp Automations
  • สร้างมุมมองรวมศูนย์ของการประชุมที่กำลังจะมาถึงทั้งหมด ความพร้อมของทีม และความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp
  • ร่วมมือกันในการจัดทำวาระการประชุมหรือบันทึกการประชุมโดยตรงภายในแพลตฟอร์มเดียวกันโดยใช้ClickUp Docs
  • ผสานปฏิทิน Google และ Outlook ของคุณกับ ClickUp Calendar เพื่อให้คุณมีมุมมองแบบครบวงจรของงาน การประชุม และภาระผูกพันทั้งหมดในที่เดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แม้ว่านี่จะเป็นแอปจัดตารางประชุมที่ดีที่สุด แต่จำนวนฟีเจอร์หลักอาจมีมากเกินไปสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ทุกอย่างก็รวมอยู่ในที่เดียว: งาน, ไทม์ไลน์, เอกสาร, แดชบอร์ด, ความคิดเห็น, แม้แต่บันทึกการประชุม ก็สามารถจัดการได้ทั้งหมดในที่เดียว ระบบสามารถปรับแต่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่ก็ใช้งานง่ายพอที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์อย่างเช่น Automations, ผู้ช่วยเขียนด้วย AI, และปฏิทินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? มันสามารถขยายตามการเติบโตของเราได้ — ไม่ว่าเราจะกำลังเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือจัดการกับการดำเนินงานระยะยาว ClickUp ไม่ได้แค่ช่วยให้เราจัดระเบียบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่มีอาการเหนื่อยล้าจากการใช้เครื่องมือหลายอย่าง ไม่มีการทำงานซ้ำซ้อนอีกต่อไป มีแต่ความชัดเจน ความสอดคล้อง และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ทุกอย่างก็รวมอยู่ในที่เดียว: งาน, ไทม์ไลน์, เอกสาร, แดชบอร์ด, ความคิดเห็น, แม้แต่บันทึกการประชุม ทุกอย่างปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นแต่ก็ใช้งานง่ายจนทุกคนสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์อย่าง Automations, ผู้ช่วยเขียนด้วย AI และปฏิทินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างแท้จริง และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? มันสามารถขยายตามความต้องการของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือการจัดการงานระยะยาว ClickUp ไม่ได้แค่ช่วยให้เราจัดระเบียบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่มีอาการเหนื่อยล้าจากการใช้เครื่องมือหลายอย่าง ไม่มีการทำงานซ้ำซ้อนอีกต่อไป มีแต่ความชัดเจน ความสอดคล้อง และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

🌟โบนัส: ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความใน ClickUp(ผ่าน Brain MAX) ช่วยให้คุณสามารถสร้างกิจกรรมในปฏิทินใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยเสียงของคุณแทนการพิมพ์

  • เพียงกดและค้างไว้ที่ปุ่มลัด Talk to Text (เช่น fn หรือปุ่มที่คุณกำหนดเอง) พูดรายละเอียดเหตุการณ์ของคุณ (เช่น "นัดประชุมกับทีมการตลาดในวันจันทร์หน้าเวลา 10 โมงเช้า") แล้วปล่อยปุ่ม
  • คำพูดของคุณจะถูกแปลงเป็นข้อความทันทีโดยใช้ AI และวางลงในช่องสร้างกิจกรรมหรือแถบคำสั่งของ Brain Assistant
  • ClickUp AI จะแปลคำสั่งเสียงของคุณและสามารถสร้างกิจกรรมในปฏิทินให้คุณโดยอัตโนมัติ พร้อมกรอกชื่อเรื่อง วันที่ เวลา ผู้เข้าร่วม และรายละเอียดอื่นๆ ทั้งหมด—โดยไม่ต้องใช้มือเลย
การแปลงเสียงพูดเป็นข้อความใน ClickUp Brain-MAX

2. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจัดตารางการประชุมด้วยลิงก์ที่สามารถแชร์ได้)

แดชบอร์ด Calendly: ทางเลือกแทน When2Meet
Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ช่วยจัดการเวลาว่างและลดความยุ่งเหยิงในปฏิทินของคุณ สำหรับการควบคุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่สามารถจองเวลาของคุณได้ Calendly มี ประเภทกิจกรรมที่ซ่อนอยู่ ที่ช่วยให้คุณสร้างลิงก์เฉพาะสำหรับเชิญเท่านั้น เพื่อรักษาการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มให้เป็นเรื่องส่วนตัว

เมื่อประสานงานกับหลายคน การสำรวจความคิดเห็นการประชุม ของ Calendly ช่วยให้ง่ายขึ้นในการหาเวลาที่เหมาะกับทุกคน—ผู้รับเชิญสามารถโหวตช่วงเวลาที่ต้องการ และคุณสามารถเลือกเวลาสุดท้ายตามความพร้อมของกลุ่ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • ปรับแต่งการแจ้งเตือนโดยการตั้งการเตือน, เลือกเวลาล่วงหน้า, และเลือกวิธีการส่งมอบเช่นอีเมลหรือการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป
  • ผสานการประมวลผลการชำระเงินเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าในระหว่างกระบวนการจัดตารางเวลา
  • ประสานงานการประชุมทีมโดยการรวบรวมเวลาว่างของสมาชิกทุกคน เพื่อให้ผู้ได้รับเชิญสามารถจองเวลาที่สะดวกสำหรับทุกคนได้
  • บันทึกข้อสังเกตและสรุปการประชุมด้วย Calendly Notetaker

ข้อจำกัดของ Calendly

  • บางครั้ง การตั้งค่าปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วม ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน
  • ประเภทต่างๆ ของกฎที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางเวลาอาจสร้างความสับสนได้บ้าง

ราคาของ Calendly

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
  • ทีม: $20/ที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (2200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบที่สามารถเชื่อมต่อปฏิทินหลายตัว (Google, Outlook, ฯลฯ) และฝังลิงก์ Zoom อัตโนมัติได้ มันทำให้ทุกอย่างซิงค์กันและไม่มีปัญหาความขัดแย้ง

ฉันชอบที่สามารถเชื่อมต่อปฏิทินหลายตัว (Google, Outlook, ฯลฯ) และฝังลิงก์ Zoom อัตโนมัติได้ มันทำให้ทุกอย่างซิงค์กันและไม่มีปัญหาการชนกัน

📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย

หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น

3. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานที่ง่ายภายในระบบนิเวศของ Google)

แดชบอร์ด Google ปฏิทิน
Google Calendar เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่สร้างขึ้นใน Google Workspace เพื่อจัดการนัดหมายสำหรับหลายคน

ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Focus Time (มีให้สำหรับบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์) เพื่อสร้างช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งรบกวนในแต่ละวันของคุณโดยการปิดการแจ้งเตือนและตั้งค่าตัวเองว่าไม่ว่าง การจัดรหัสสีสำหรับเหตุการณ์ช่วยให้คุณเลือกสีสำหรับการประชุมงาน แผนส่วนตัว และปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้

เนื่องจากแอปปฏิทินนี้ผสานการทำงานกับ Google Meet อย่างไร้รอยต่อ การประชุมที่จัดตารางไว้ทุกครั้งจะได้รับลิงก์วิดีโอคอลโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI Gemini ของ Google ยังสามารถแนะนำเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมให้กับคุณโดยอ้างอิงจากข้อมูลปฏิทินและอีเมลของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar

  • ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ "ไม่อยู่ที่สำนักงาน" เพื่อปฏิเสธคำเชิญประชุมโดยอัตโนมัติในช่วงที่คุณไม่อยู่
  • แชร์ปฏิทินทั้งหมดกับสมาชิกในทีมพร้อมสิทธิ์การดูหรือแก้ไขเฉพาะเจาะจง
  • สร้างหน้าการจองสาธารณะที่สามารถแชร์ได้สำหรับตารางนัดหมาย
  • ติดตามเวลาการประชุมด้วย 'Time Insights' เพื่อดูว่าตารางเวลาของคุณใช้ไปกับการประชุมมากเพียงใด
  • จัดการรายการที่ต้องทำและการแจ้งเตือนของคุณได้โดยตรงในปฏิทินของคุณเพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Google Calendar

  • บางคนกล่าวว่า การจัดการงานใน Google Calendar ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงงานที่เกิดซ้ำหรือการจัดลำดับความสำคัญ
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเก็บเงินและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Google Workspace แบบชำระเงิน

ราคาของ Google Calendar

  • ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัวด้วยบัญชี Google
  • ส่วนหนึ่งของแผนการชำระเงินสำหรับ Google Workspace

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Calendar อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

การผสานรวมคือส่วนที่ดีที่สุดของ Google Calendar. พร้อมกับความง่ายในการใช้งาน, ความเข้ากันได้, และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องทำให้การใช้โปรแกรมเป็นความฝัน.

การผสานรวมคือส่วนที่ดีที่สุดของ Google Calendar. พร้อมกับความง่ายในการใช้งาน, ความเข้ากันได้, และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องทำให้การใช้โปรแกรมเป็นเหมือนความฝัน.

4. Doodle (เหมาะที่สุดสำหรับการหาเวลาประชุมร่วมกันโดยใช้การโหวต)

Doodle Dashboard: ทางเลือกของ When2Meet
Doodle ช่วยให้การนัดหมายกลุ่มเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยให้ผู้ใช้สามารถเสนอเวลาประชุมและสำรวจความเห็นจากผู้เข้าร่วมได้ (ผู้รับเชิญไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ) เมื่อเลือกช่วงเวลาได้แล้ว Doodle จะทำการจองทันทีพร้อมการยืนยันอัตโนมัติ

คุณยังสามารถเพิ่มเวลาพักระหว่างการประชุมเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้าและปรับเวลาให้ตรงกับเขตเวลาโดยอัตโนมัติก่อนที่ผู้เข้าร่วมจะลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ช่วยผู้บริหาร ตัวเลือกในการจองแทนผู้อื่นทำให้การจัดตารางเวลาสำหรับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นไม่แพ้กัน

คุณสามารถผสานรวมกับปฏิทินหลากหลายประเภท (Google, Outlook, O365) และเครื่องมือประชุมทางวิดีโอ (Zoom, Microsoft Teams) ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle

  • การจัดตารางงานพร้อมแดชบอร์ดที่รวมการประชุมที่กำลังจะมาถึง, การตอบแบบสำรวจ, และการเชิญที่รอการตอบกลับไว้ในที่เดียว
  • สร้างแบบสำรวจกลุ่มเพื่อค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมหลายคน
  • เพิ่มคำถามที่กำหนดเองในระบบการจองเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่สำคัญก่อนการประชุม
  • ทำให้การจัดตารางง่ายขึ้นด้วยหน้าจองที่มีแบรนด์ของคุณเอง ซึ่งให้ผู้คนเห็นเวลาว่างของคุณและจองได้ทันที

ข้อจำกัดของดoodle

  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดมาก ฟีเจอร์หลัก เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการกำหนดเวลาสิ้นสุดของแบบสำรวจ จำเป็นต้องใช้แผนแบบชำระเงิน
  • อินเทอร์เฟซอาจใช้งานยากเมื่อต้องตั้งค่าหลายเหตุการณ์หรือการประชุมแบบตัวต่อตัว
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่า การแจ้งเตือนไม่แสดงอย่างน่าเชื่อถือเมื่อแบบสำรวจหรือแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์

ราคาแบบคร่าวๆ

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14.95/ผู้ใช้/เดือน
  • ทีม: $19.95/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (1800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodle อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

Doodle ทำให้การ "สำรวจความคิดเห็น" เกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สะดวกสำหรับการประชุมง่ายขึ้นมาก มันช่วยประหยัดเวลาและความเครียดของเราได้มากในการพยายามหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมกลุ่มใหญ่ที่มีปฏิทินที่แตกต่างกัน

Doodle ทำให้การ "สำรวจความคิดเห็น" เกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สะดวกสำหรับการประชุมง่ายขึ้นมาก มันช่วยประหยัดเวลาและความเครียดของเราไปมากในการพยายามหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมกลุ่มใหญ่ที่มีปฏิทินที่แตกต่างกัน

5. ปฏิทิน Microsoft Outlook (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาข้ามเขตเวลาภายในระบบนิเวศของ Microsoft)

ปฏิทิน Outlook
ปฏิทิน Microsoft Outlook ช่วยให้การประสานงานในทีมง่ายขึ้นโดยให้คุณดูหลายเขตเวลาได้พร้อมกัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องจัดตารางเวลาข้ามภูมิภาค

มันผสานการทำงานกับระบบนิเวศของ Microsoft 365 ได้โดยตรง รวมถึงปฏิทิน Outlook และ Microsoft Teams สำหรับการประชุมเสมือนจริง คุณสามารถแนบไฟล์จาก OneDrive ได้โดยตรงและเริ่มการประชุม Teams โดยไม่ต้องออกจากมุมมองปฏิทิน

Outlook ยังใช้ การกรองอัจฉริยะ เพื่อลดความวุ่นวายของการแจ้งเตือน ทำให้ง่ายต่อการสังเกตคำเชิญที่มีความสำคัญโดยไม่ต้องเจอกับสิ่งรบกวน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Microsoft Outlook

  • ดูปฏิทินหลายปฏิทินพร้อมกันโดยการซ้อนทับเพื่อให้เห็นความขัดแย้งของตารางเวลาได้ง่าย
  • ค้นหาเวลาประชุมที่ดีที่สุดโดยการวิเคราะห์ตารางเวลาของทุกคนผ่าน 'ผู้ช่วยจัดตารางเวลา'
  • เปลี่ยนการสนทนาทางอีเมลให้กลายเป็นกิจกรรมในปฏิทินได้ทันทีด้วยฟีเจอร์ 'ตอบกลับด้วยการประชุม'
  • แชร์อีเมลและไฟล์แนบจาก Outlook ไปยังแชทหรือช่องใน Teams โดยตรงเพื่อกำหนดเวลาติดตามผล

ข้อจำกัดของปฏิทิน Microsoft Outlook

  • ผู้ใช้บางรายระบุว่า การค้นหาอาจล่าช้าเมื่อกล่องจดหมายเต็มไปด้วยอีเมลอัตโนมัติ ซึ่งทำให้การค้นหาอย่างรวดเร็วช้าลง
  • มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ภายในสภาพแวดล้อม Microsoft 365 แบบชำระเงิน; เวอร์ชันฟรีแบบสแตนด์อโลนมีข้อจำกัด

ราคาของปฏิทิน Microsoft Outlook

  • บัญชีฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว (รวมอยู่ใน Microsoft Outlook)
  • ส่วนหนึ่งของแผนการชำระเงินสำหรับ Microsoft 365

การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Microsoft Outlook

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3200 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (2100+ รีวิว)

6. Acuity Scheduling (เหมาะสำหรับธุรกิจบริการที่มีความต้องการการจองที่ซับซ้อน)

ระบบนัดหมาย Acuity
Acuity Scheduling ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Squarespace นำเสนอแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการการนัดหมายและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ง่ายขึ้น

มันช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถดูความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์และจองเซสชันได้โดยตรงผ่านพอร์ทัลออนไลน์ที่ปรับแต่งได้ นอกเหนือจาก ความพร้อมใช้งานตามประเภทการนัดหมาย คุณยังสามารถควบคุมได้ว่าลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้ไกลแค่ไหนหรือสามารถยกเลิก/เลื่อนการนัดหมายได้ช้าเพียงใด

แพลตฟอร์มยังรองรับการแจ้งเตือนทางอีเมลและ SMS อัตโนมัติ, แบบฟอร์มการรับลูกค้า, และการประมวลผลการชำระเงินแบบบูรณาการผ่าน Stripe, Square, หรือ PayPal เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling

  • ซิงค์ความพร้อมใช้งานระหว่างปฏิทินหลายรายการ (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365) เพื่อป้องกันการจองซ้ำ
  • ให้บริการและนัดหมายได้ไม่จำกัดผ่านหน้าจองที่ปรับแต่งได้และมีแบรนด์ของคุณเอง
  • สร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้าที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นก่อนการนัดหมาย
  • จัดการพนักงานหลายคนและหลายสถานที่ แต่ละคนมีเวลาว่างและเขตเวลาที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของระบบ Acuity Scheduling

  • ไม่มีแผนฟรีให้บริการ แม้ว่าจะมีช่วงทดลองใช้ฟรี 7 วัน
  • ผู้ใช้บางรายระบุว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ แม้จะสามารถใช้งานได้ แต่บางครั้งอาจรู้สึกไม่ตรงตามสัญชาตญาณหรือดูล้าสมัยเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งของ Acuity Scheduling

ราคาของ Acuity Scheduling

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เริ่มต้น: $20/เดือน
  • มาตรฐาน: 34 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: 61 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (5,700+ รีวิว)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ตั้งค่าตัวแทน AI ใน ClickUpเพื่อสร้าง อัปเดต หรือแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปฏิทินและงานโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด (เช่น วันครบกำหนด งานที่ได้รับมอบหมายใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาของคุณ) วิธีนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเอง

ตัวแทนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาในช่องแชทได้เช่นกัน (เช่น "วันนี้ฉันมีประชุมอะไรบ้าง?") โพสต์การอัปเดต หรือแม้แต่ดำเนินการบางอย่าง เช่น การเลื่อนกำหนดการหรือแจ้งเตือนสมาชิกในทีม ตามคำแนะนำของคุณ

ClickUp AI ตัวแทน

7. HubSpot Meetings (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการนัดหมายเข้ากับกระบวนการทำงาน CRM ของคุณ)

HubSpot Meetings เป็นทางเลือกแทน When2Meet
HubSpot Meetings ช่วยให้ทีมขายสร้างลิงก์การประชุมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมกลุ่ม หรือกิจกรรมแบบหมุนเวียน

เครื่องมือการประชุมออนไลน์นี้มีวิดเจ็ตปฏิทินส่วนตัว ที่ฝังอยู่ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางแบบฟอร์มการจองได้โดยตรงบนเว็บไซต์ของคุณ ทำให้ลูกค้าสามารถกำหนดเวลาการประชุมได้โดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์

นอกจากนี้ ผลลัพธ์การประชุมอัตโนมัติยังช่วยให้การติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่นโดยบันทึกผลการประชุมและกระตุ้นขั้นตอนการทำงาน ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และทำให้ทีมขายและทีมสนับสนุนมีความสอดคล้องกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Meetings

  • ปรับแต่งหน้าตารางนัดหมายด้วยช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง, เวลาพัก, และความยาวของการนัดหมายที่หลากหลาย
  • ปรับอัตโนมัติตามความแตกต่างของเขตเวลา แสดงเวลาประชุมที่พร้อมใช้งานในเขตเวลาท้องถิ่นของผู้ติดต่อ
  • ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติโดยการบันทึกการประชุมใน HubSpot CRM, ทำการติดตามงานตาม, และอัปเดตสถานะการขายโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ HubSpot Meetings

  • แอปจัดตารางประชุมนี้มีตัวเลือกน้อยสำหรับการออกแบบหน้าจองและขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุม
  • เครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ CRM ขนาดใหญ่และซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการเพียงตัวจัดตารางงานแบบง่ายรู้สึกท่วมท้น

ราคาของ HubSpot Meetings

  • แผนฟรี
  • ศูนย์กลางการขายสำหรับผู้เริ่มต้น: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Sales Hub Professional: $100 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Sales Hub Enterprise: $150 ต่อผู้ใช้/เดือน

🔖 หมายเหตุ: HubSpot Meetings เป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot Sales Hub และราคาจะผูกกับผลิตภัณฑ์นั้น

HubSpot Meetings คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (12200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)

8. Bookafy (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจอง, การชำระเงิน, และการแจ้งเตือน)

แดชบอร์ด Bookafy: ทางเลือกแทน When2Meet
Bookafy ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะจัดการทีมเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่

ด้วยระบบการจัดสรรตามทักษะและระบบการจัดสรรแบบหมุนเวียน (round-robin) การนัดหมายจะถูกมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมตามความเชี่ยวชาญของพวกเขา หรือกระจายอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ปริมาณงานสมดุล

คุณยังสามารถกำหนดขีดจำกัดสำหรับการประชุมได้ เพื่อไม่ให้ใครจองคิวซ้อนหรือรู้สึกหนักเกินไป นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดระยะเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการนัดหมายทางธุรกิจ เพื่อให้ทีมของคุณมีเวลาเตรียมตัวเพียงพอและหลีกเลี่ยงความเร่งรีบในนาทีสุดท้าย

คุณสมบัติเด่นของ Bookafy

  • กำหนดการแจ้งเตือนอัตโนมัติได้สูงสุดสองครั้งก่อนการประชุม และขอคำติชมหลังการประชุมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
  • ผสานระบบ Bookafy เข้ากับระบบของคุณโดยใช้ API และเว็บฮุคเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
  • ซิงค์สองทางกับปฏิทิน Google, Outlook, Exchange และ iCloud
  • ฝังวิดเจ็ตการจองโดยตรงลงในเว็บไซต์ใดก็ได้ในรูปแบบ iframe หรือป๊อปอัป
  • เพิ่มองค์ประกอบแบรนด์ที่กำหนดเอง เช่น โลโก้ สี เทมเพลตอีเมล และโดเมน (URL แบบกำหนดเอง) เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ข้อจำกัดของ Bookafy

  • ไม่เหมือนกับแอปปฏิทิน AIที่สามารถประหยัดเวลาได้ Bookafy ไม่ปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติตามนิสัยของผู้ใช้หรือปริมาณงาน นั่นหมายความว่าคุณต้องพึ่งพาการอนุมัติด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์สำหรับการเลือกช่วงเวลา

ราคาของ Bookafy

  • แผนฟรี
  • แผนโปร: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • แผน Pro+: $13 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Bookafy

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bookafy อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากCapterra:

ฉันได้ร่วมงานกับ Bookafy มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว และฉันรู้สึกพอใจมาก Bookafy มีราคาไม่แพง ใช้งานง่าย และปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

ฉันได้ร่วมงานกับ Bookafy มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว และฉันรู้สึกพอใจมาก. Bookafy มีราคาที่เอื้อมถึงได้ ใช้งานง่าย และปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง.

9. Setmore (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ลูกค้าจองนัดหมายออนไลน์)

แผงควบคุม Setmore
Setmore ให้คุณควบคุมความพร้อมใช้งานของคุณด้วยตัวเลือกการจองแบบสาธารณะและส่วนตัว—ให้ใครก็ตามจองได้อย่างอิสระหรืออนุมัติการนัดหมายด้วยตนเอง

สำหรับทีม การเข้าสู่ระบบของพนักงานด้วย การเข้าถึงตามบทบาท ช่วยให้ทุกคนจัดการตารางเวลาของตนเองได้โดยไม่รบกวนการตั้งค่าทั่วทั้งบริษัท

นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้ลูกค้าจองกิจกรรมได้โดยตรงจาก Instagram, Facebook หรือเว็บไซต์ของคุณ ทำให้พวกเขาสามารถจองเวลาได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก และด้วยหน้า Shoutout ที่แสดงรีวิวของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ลูกค้าใหม่จะได้รับหลักฐานทางสังคมทันที ก่อนเข้าสู่กระบวนการจอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Setmore

  • ปรับแต่งการแจ้งเตือนทาง SMS ด้วยชื่อลูกค้า รายละเอียดการนัดหมาย และข้อความที่กำหนดเอง เพื่อให้การจองเป็นไปตามกำหนด
  • จัดการตารางเวลาของพนักงานและรายชื่อลูกค้าดิจิทัล (โรโลเดกซ์) จากแดชบอร์ดเดียว
  • วิเคราะห์การจราจรการจองโดยการเชื่อมโยง Google Analytics กับหน้าตารางเวลาของคุณและติดตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม
  • แนะนำลูกค้าหลังจากการจองด้วย URL สำหรับการโทรกลับ โดยนำพวกเขาไปยังหน้าขอบคุณ แบบฟอร์มความคิดเห็น หรือลิงก์ที่กำหนดเองใด ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม
  • รับชำระเงินออนไลน์สำหรับบริการ

ข้อจำกัดของ Setmore

  • เครื่องมือจองเวลานัดนี้ไม่อนุญาตให้ตั้งค่าบริการเฉพาะในวันที่หรือเวลาที่กำหนด
  • ผู้ใช้บางรายระบุว่าไม่มีตัวเลือกในการรับชำระเงินบางส่วนล่วงหน้า

ราคาของ Setmore

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Setmore

  • G2: 4. 5/5 (260+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Setmore อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

Setmore เป็นแพลตฟอร์มจัดตารางนัดที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเราใช้สำหรับการจองนัดจิตวิทยา มันใช้งานง่าย สบายตา ฟรี และมีบริการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดีเยี่ยม – รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Setmore เป็นแพลตฟอร์มจัดตารางนัดที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเราใช้สำหรับการจองนัดจิตวิทยา มันใช้งานง่าย มีความเป็นธรรมชาติ ฟรี และมีการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดีเยี่ยม – รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

10. Zoho Bookings (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมวิดีโอที่ปลอดภัยพร้อมระบบกำหนดเวลาในตัว)

Zoho Bookings : ทางเลือกแทน When2Meet
ด้วยพอร์ทัลบริการตนเองของ Zoho Bookings ลูกค้าสามารถจอง เปลี่ยนกำหนดการ หรือยกเลิกการประชุมได้ด้วยตนเอง

สำหรับธุรกิจที่ให้บริการหลายประเภทหรือดำเนินการในหลายสถานที่ สามารถตั้งค่าหน้าการจองแยกต่างหากสำหรับพนักงานแต่ละคน บริการแต่ละประเภท หรือแต่ละสถานที่ เพื่อให้การจัดตารางเวลาเป็นระเบียบ

แพลตฟอร์มนี้ยังรวมถึงการจองทรัพยากร ซึ่งรวมศูนย์การจัดการห้องและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการจองซ้ำซ้อน ในส่วนหลังบ้าน ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และการทำงานอัตโนมัติจะดูแลการแจ้งเตือน การอัปเดต CRM และการออกใบแจ้งหนี้ ลดความจำเป็นในการติดตามงานด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Bookings

  • กำหนดเวลาว่างเฉพาะสำหรับประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน รวมถึงช่วงเวลาพิเศษหรือการบล็อกเวลาที่ไม่ว่าง
  • ปรับแต่งหน้าการจองด้วยระบบไวท์เลเบลและใช้โดเมนที่กำหนดเอง
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับชุดโปรแกรม Zoho One รวมถึง Zoho CRM และ Zoho Meetings
  • อนุญาตให้ลูกค้าหลายคนจองเซสชันเดียวกันได้โดยการกำหนดจำนวนที่นั่งทั้งหมดที่มีอยู่
  • รวบรวมข้อมูลสำคัญจากลูกค้าในขณะที่ทำการจองด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้คุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการก่อนการนัดหมาย

ข้อจำกัดของ Zoho Bookings

  • อินเทอร์เฟซของ Zoho อาจรู้สึกยุ่งเหยิงและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ Zoho Bookings

  • แผนฟรี
  • แผนพื้นฐาน: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • แผนพรีเมียม: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน

Zoho Bookings คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

จัดการเวลาและงานของคุณด้วย ClickUp

การค้นหาเครื่องมือจัดตารางเวลาที่เหมาะสมสามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงได้ ในขณะที่ When2Meet เหมาะสำหรับการสำรวจความพร้อมของผู้เข้าร่วมอย่างรวดเร็ว คุณต้องการโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อทำให้การประชุมออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่น จัดการงาน และรักษาความเป็นระเบียบ

ClickUp โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุด ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ปฏิทินในตัว การจัดตารางงานด้วย AI การจัดการประชุมที่ราบรื่น และการติดตามงานที่แข็งแกร่ง ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว

ด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่รวมการประชุม บันทึก งาน การสนทนาของทีม และข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ClickUp ช่วยลดความซับซ้อนของงานและทำให้วันทำงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พร้อมที่จะทำให้การจัดตารางของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือไม่

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี