บล็อก ClickUp

เทมเพลตกลุ่มเป้าหมายฟรีเพื่อกำหนดและปรับปรุงลูกค้าในอุดมคติของคุณ

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
16 สิงหาคม 2568

คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่อึดอัดเมื่อมีคนถามว่า "แล้วกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร?" แล้วคุณก็ตื่นตระหนกและพูดอะไรบางอย่างออกมาว่า "เอ่อ... ใครก็ตามที่อยากจ่ายเงิน?" ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องค้นหาว่ากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดของคุณคือใคร

ความจริงก็คือ การไม่รู้ว่า ใคร ที่คุณกำลังขายให้อยู่ คือการตะโกนในห้องที่แออัดและหวังว่าคนที่ใช่จะตอบกลับมา สปอยล์: พวกเขามักจะไม่ตอบกลับมา นี่ทำให้การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องยาก

การกำหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณไม่ใช่แค่สำหรับแบรนด์ใหญ่เท่านั้น แต่สำหรับทุกคนที่พยายามขาย สร้าง หรือขยายธุรกิจของตน ไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจเสริมหรืองานสตาร์ทอัพเต็มรูปแบบ คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

เราได้รวบรวมเทมเพลตฟรีและใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการคาดเดาที่ไม่ชัดเจน ("คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์, อาจจะเป็น?") ไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง เพียงแค่เครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยกรองกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น เพราะในท้ายที่สุด กลยุทธ์การขายของคุณจะขอบคุณคุณสำหรับสิ่งนี้

อะไรคือแบบแผนผู้ชมเป้าหมาย?

แม่แบบกลุ่มเป้าหมายเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างซึ่งใช้เพื่อกำหนดและบันทึกคุณลักษณะของลูกค้าในอุดมคติของคุณ แม่แบบนี้มักจะมีช่องสำหรับ ข้อมูลประชากร (เช่น อายุ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง สถานภาพสมรส รายได้ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม) ข้อมูลจิตวิทยา (เช่น ค่านิยม ความสนใจ และ และ รูปแบบการใช้ชีวิต) พฤติกรรม (นิสัยการซื้อ กิจกรรมดิจิทัล) และจุดเจ็บปวดหรือเป้าหมาย.

แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ เทมเพลตกลุ่มเป้าหมายจะมอบกรอบการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยผู้บริโภค กรองการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย และช่วยสร้างบุคลิกภาพของลูกค้า

👀 คุณรู้หรือไม่? 74% ของผู้นำด้านประสบการณ์ลูกค้า (CX)ระบุว่าการปรับปรุงการส่งมอบเนื้อหาและความรู้ให้กับลูกค้า และ พนักงาน เป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุด

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนผู้ชมเป้าหมายที่ดี?

หากคุณคิดว่าการมีเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีนั้นสำคัญเพียงเพื่อเก็บข้อมูลเท่านั้น คิดใหม่อีกครั้ง มันยังช่วยชี้แจงว่าคุณกำลังพูดกับใครและทำไมผู้บริโภคเป้าหมายของคุณควรสนใจ เทมเพลตที่มั่นคงควรมี:

  • โครงสร้างที่ชัดเจน: ส่วนต่าง ๆ ที่จัดระเบียบไว้สำหรับข้อมูลประชากร, ข้อมูลจิตวิทยา, พฤติกรรม, เป้าหมาย, และปัญหาที่พบ
  • คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: คำถามหรือสัญญาณที่กระตุ้นให้คุณคิดเกินกว่าลักษณะที่เห็นได้ชัด
  • ความยืดหยุ่น: สามารถปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมต่าง ๆ รูปแบบธุรกิจ และกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
  • มุ่งเน้นการตัดสินใจ: ช่วยแปลงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าให้กลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือกลยุทธ์การขายที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  • หลีกเลี่ยงคำเทคนิค: เข้าใจง่ายและใช้งานได้สะดวก แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านการตลาด
  • พื้นที่สำหรับความลึก: เปิดโอกาสให้มีข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด ไม่ใช่แค่การติ๊กถูกในช่อง
  • สนับสนุนการแบ่งกลุ่ม: ช่วยแยกแยะระหว่างกลุ่มเป้าหมายหรือบุคลิกภาพผู้ซื้อที่แตกต่างกัน

15 แม่แบบกลุ่มเป้าหมายฟรี

หากคุณเบื่อกับโปรไฟล์ผู้ซื้อที่ไม่ชัดเจนและการคาดเดา, เทมเพลตฟรีเหล่านี้จากClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, จะช่วยรักษาสติของคุณไว้.

สร้างขึ้นเพื่อรวมศูนย์ทุกส่วนของกระบวนการทำงานด้านการสื่อสารการตลาดของคุณ—ตั้งแต่การวิจัยไปจนถึงการดำเนินการ—ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นภาพจำลองลูกค้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าใหม่และกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ

จากบุคลิกผู้ใช้ไปจนถึงขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน เทมเพลตเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้ชมเป้าหมายได้เร็วขึ้น ใช้เพื่อวิเคราะห์ผู้ชมปัจจุบัน ค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพ และคัดกรองกลุ่มผู้ชมอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น

1. แม่แบบบุคลิกภาพผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลตบุคลิกผู้ใช้ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าในอุดมคติของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp User Persona

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทีมของคุณรู้จริงๆ ว่าพวกเขากำลังพูดคุยกับใครอยู่ และไม่ได้แค่เดาว่าลูกค้าในอุดมคติของคุณ(ICP)คือ "คุณแม่ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาด" หรือ "คนรุ่น Gen Z ที่ชอบเทคโนโลยี" เท่านั้น?เทมเพลต ClickUp User Personaทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้

มันช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ผู้ชมที่ละเอียด รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบัน มีพื้นที่สำหรับข้อมูลประชากรเป้าหมาย, เป้าหมาย, ความไม่พอใจ, พฤติกรรมการซื้อ และอื่น ๆ อีกมากมาย มันสะอาด, ปรับแต่งได้, และสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาไปพร้อมกับความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับผู้ชมที่ลึกซึ้งขึ้น สร้างบุคลิกภาพที่สมบูรณ์และได้รับการวิจัยสนับสนุนที่ทีมของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • สร้างโปรไฟล์โดยละเอียดโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลประชากร, เป้าหมาย, และความไม่พอใจ
  • ติดแท็กงาน, อีพิค, หรือเอกสารตามบุคลิกภาพเพื่อติดตามผลกระทบที่ตรวจสอบได้
  • เชื่อมโยงแต่ละบุคลิกภาพกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้, ผลการทดสอบ, และแนวคิดคุณสมบัติ
  • มองเห็นความเกี่ยวข้องของบุคลิกภาพในแต่ละทีม เช่น ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการตลาด
  • จัดระเบียบโปรไฟล์ลูกค้าตามการแบ่งกลุ่มลูกค้า, ระยะของวงจรชีวิต, หรือระดับการมีส่วนร่วม
  • ส่งออกหรือแชร์โปรไฟล์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, ทีมผลิตภัณฑ์, และนักการตลาดที่กำลังสร้างบุคลิกภาพหลักตั้งแต่เริ่มต้น

2. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับสร้างบุคลิกผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับสร้างบุคลิกผู้ใช้ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp User Persona

เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp User Personaถูกสร้างขึ้นเพื่อการระดมความคิดแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ ใช้เพื่อร่างภาพลูกค้าในอุดมคติของคุณระหว่างการประชุมกลยุทธ์การขายและการตลาดหรือเวิร์กช็อป

มันเป็นการมองเห็น, สามารถโต้ตอบได้, และเหมาะสำหรับการประชุมร่วมกัน. คุณสามารถใช้มันเพื่อสำรวจและสร้างแบบจำลองผู้ใช้ร่วมกับทีมของคุณได้.

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • ลากและวางองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น โน้ตติดหน้าจอ ลูกศร และไอคอนอวาตาร์
  • จัดกลุ่มลักษณะพฤติกรรม ความสะดวกสบายทางเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์
  • เพิ่มคำพูดหรือบันทึกการสังเกตโดยตรงลงบนบัตรบุคลิกภาพ
  • กำหนดรหัสสีให้กับส่วนต่าง ๆ ตามอารมณ์การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า หรือขั้นตอนของช่องทางการขาย
  • เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมสร้างสรรค์หรือแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
  • ซูมเข้าไปที่บุคคลหนึ่งหรือแพนออกไปเพื่อเปรียบเทียบระหว่างประเภทต่างๆ

🎯 เหมาะสำหรับ: เวิร์กช็อปและการประชุมกลยุทธ์ทีมที่เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ

3. แม่แบบเอกสารการค้นพบลูกค้าของ ClickUp

เทมเพลตเอกสารการค้นพบลูกค้าสำหรับ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ค้นพบลูกค้าที่มีศักยภาพ เป้าหมาย และความคาดหวังของพวกเขาด้วยเทมเพลตเอกสารการค้นพบลูกค้าของ ClickUp

เบื่อกับการเริ่มต้นที่อึดอัดและการส่งอีเมลไปมาไม่รู้จบเพื่อพยายามหาว่าลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณต้องการอะไรจริงๆ หรือไม่?เทมเพลตเอกสารการค้นพบลูกค้าของ ClickUpนำไปสู่การติดตามผลที่น้อยลงและความชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น

มันนำทางคุณผ่านการถามคำถามที่ถูกต้องเพื่อเข้าใจผู้ชมของลูกค้า, วัตถุประสงค์, และปัญหาที่ลูกค้าเผชิญอยู่ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • โหลดข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า เป้าหมาย และรายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล่วงหน้า
  • คู่มือสัมภาษณ์พร้อมส่วนคำถามที่มีชีวิตชีวา
  • เพิ่มรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงจากเอกสารไปยังมุมมองงานของคุณ
  • ติดตามรอบการให้ข้อเสนอแนะ, บันทึกการตัดสินใจ, และอุปสรรค
  • เชื่อมต่อเอกสารนี้กับระบบ CRM ของคุณเพื่อการส่งต่อที่ราบรื่น
  • แนบสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบรนด์เด็คและรายงานที่ผ่านมา

🎯 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ที่ดำเนินการต้อนรับลูกค้าใหม่หรือการเริ่มต้นโครงการ

📮 ClickUp Insight: ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack, และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดซึ่งฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ClickUp Brain. มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการค้นหาเอกสาร, บทสนทนา, และรายละเอียดของงานที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ทำให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที 💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมเช่น QubicaAMF สามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการถึงสิ่งที่ทีมของคุณสามารถสร้างได้หากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในทุกไตรมาส!

4. เทมเพลตการวิจัยตลาด ClickUp

เทมเพลตการวิจัยตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สำรวจกลุ่มตลาดของคุณโดยใช้เทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUp

ต้องการวิธีจัดการบันทึกการวิจัยที่ยุ่งเหยิงของคุณให้ฉลาดขึ้นหรือไม่?เทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUpจะเก็บทุกอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการวิจัยคู่แข่ง การสัมภาษณ์ลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้ม และอื่นๆ อีกมากมาย ในที่เดียวที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

มันมีโครงสร้างเพียงพอที่จะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง แต่ยืดหยุ่นพอที่จะทำงานร่วมกับสไตล์ของคุณได้ ไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารห้าฉบับและแท็บเจ็ดแท็บเพื่อหาคำอ้างอิงหรือสถิติเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ติดตามคู่แข่งในด้านการกำหนดราคา การวางตำแหน่ง และการสื่อสาร
  • สร้างกระดาน SWOT และ PESTLE ที่เชื่อมโยงกับงานจริง
  • บันทึกข้อมูลการสำรวจ, การสัมภาษณ์, และข้อมูลเชิงลึกทางพฤติกรรม
  • ฝังภาพประกอบ เช่น กราฟ ภาพหน้าจอ และวิดีโอ
  • ให้คะแนนโอกาสตามผลกระทบ, ความพยายามทางการตลาด, หรือความมั่นใจ
  • จัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึกตามภูมิภาค, แนวดิ่ง, หรือบุคคล

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและผู้ก่อตั้งที่ต้องการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดหรือวางแผนแคมเปญ

👀 คุณรู้หรือไม่? Spotify สร้างตัวละครสมมติห้าตัว—Nick, Olivia, Shelley, Travis, และ Cameron—เพื่อเข้าใจผู้ฟังของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะ, นิสัย, และอารมณ์ทางดนตรีของตัวเอง ตั้งแต่พ่อแม่ที่เดินทางไปทำงานไปจนถึงเพื่อนร่วมห้องที่ชอบความสงบ พวกเขายังทำหุ่นกระดาษขนาดเท่าคนจริงของตัวละครเหล่านี้และใช้ในเวิร์กช็อปของทีม เหมือนเป็นตัวแทนผู้ใช้จริงในดนตรี

5. แม่แบบเฟสการค้นพบของ ClickUp

เทมเพลตเฟสการค้นพบของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เริ่มต้นการวางแผนที่ชาญฉลาดด้วยเทมเพลตเฟสการค้นพบของ ClickUp

เทมเพลตเฟสการค้นพบของ ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมและประเมินข้อมูลก่อนที่คุณจะตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการตลาดครั้งใหญ่ ตั้งแต่ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลสำหรับการดำเนินการต่อไปของคุณสำหรับกลุ่มเฉพาะด้วยหลักฐานจริง ไม่ใช่แค่ความรู้สึก

ใช้เพื่อจัดระเบียบการสำรวจในระยะเริ่มต้นโดยมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและจุดตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำหนดICP การตลาดของคุณ มันช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้อง มุ่งเน้น และทำงานจากชุดข้อเท็จจริงเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้น

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • แยกการค้นพบออกเป็นงานย่อย เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ และการสังเคราะห์
  • บันทึกสมมติฐาน ข้อจำกัดทางเทคนิค และสิ่งที่ไม่ทราบ
  • ติดแท็กข้อมูลเชิงลึกตามผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือชุดฟีเจอร์
  • เน้นช่องว่างของความรู้หรือพื้นที่เสี่ยงที่ต้องการการตรวจสอบ
  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการจัดแนว, การทบทวน, และการล็อกขอบเขต
  • เชื่อมโยงผลลัพธ์สุดท้ายกับแผนงานและเอกสารสรุป

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์หรือที่ปรึกษาที่เริ่มต้นโครงการใหม่หรือการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

ชมวิธีที่Cartoon Networkปรับเปลี่ยนการวางแผนโซเชียลมีเดียของตน ทีมงานของพวกเขาเคยจัดการหลายช่องทางด้วยเครื่องมือที่กระจัดกระจายและการมองเห็นที่ไม่สม่ำเสมอ หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ไม่เพียงแต่ทำให้การวางแผนการตลาดและการประสานงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างระบบเนื้อหาแบบศูนย์กลางที่ให้มุมมองที่ชัดเจนว่าเนื้อหาใดเข้าถึงกลุ่มผู้ชมกลุ่มใดได้ดีที่สุด

"เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะเรามีแหล่งข้อมูลเดียวที่มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อมูลที่เราต้องการ" ซาร่าห์ ลิฟเว่ย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสังคมออนไลน์ของคาร์ตูนเน็ตเวิร์ค กล่าว "หากคุณต้องการทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับเดียวกันได้"

"เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะเรามีแหล่งข้อมูลเดียวที่มีความถูกต้องและครบถ้วนตามที่เราต้องการ" ซาร่าห์ ลิฟเว่ย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสังคมออนไลน์ของคาร์ตูนเน็ตเวิร์ค กล่าว "หากคุณต้องการทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับเดียวกันได้"

ผลลัพธ์คือ? พวกเขาเริ่มวางแผนเนื้อหาล่วงหน้าหลายเดือนก่อนกำหนด และเพิ่มจำนวนช่องทางโซเชียลที่สามารถจัดการได้เป็นสองเท่า โดยไม่ต้องขยายทีม

6. แม่แบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ระบุสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าของ ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณชี้แจงสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการจริงๆ ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณคิดว่าพวกเขาต้องการ ใช้เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ระบุช่องว่าง จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่เหมาะสม และสร้างข้อความที่สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

นี่คือกรอบการทำงานที่ใช้งานได้จริง เพื่อตัดผ่านข้อสมมติและสร้างสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณจะใส่ใจ (และนำไปใช้)

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • บันทึกการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง รวมถึงคำกล่าวของลูกค้า ภารกิจ และความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
  • ให้คะแนนแต่ละความต้องการตามความเร่งด่วน, คุณค่า, และความซับซ้อน
  • จัดระเบียบการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและข้อมูลเชิงลึกโดยใช้กรอบการทำงาน เช่น MoSCoW หรือ Kano
  • จัดกลุ่มความต้องการที่ทับซ้อนกันเป็นหัวข้อหรือพื้นที่การแก้ไข
  • ติดตามว่าแต่ละความต้องการสอดคล้องกับฟีเจอร์ปัจจุบันหรือที่วางแผนไว้อย่างไร
  • มองเห็นจุดเจ็บปวดที่ปรากฏในหลายกลุ่มเป้าหมาย

🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักการตลาดที่ต้องการปรับปรุงข้อเสนอหรือข้อความให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าจริง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างไร? ให้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณช่วยทำการวิจัยให้คุณ

ClickUp Brain
รับ ClickUp Brain เพื่อสร้างคำตอบ ผลักดันคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง และทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นในเวลาของคุณ

7. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
แผนที่ทุกจุดสัมผัสอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp

วางแผนทุกขั้นตอนที่ผู้ชมของคุณทำกับแบรนด์ของคุณโดยใช้เทมเพลตแผนการเดินทางของลูกค้า ClickUp ตั้งแต่การรับรู้ครั้งแรกไปจนถึงการติดตามหลังการซื้อ มันช่วยให้คุณมองเห็นจุดขัดข้องและทำให้ประสบการณ์ราบรื่นขึ้น

ใช้เพื่อทำความเข้าใจเส้นทางของลูกค้าและสร้างช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ที่ทำให้ผู้คนกลับมาอีก

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • กำหนดขั้นตอนการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการสนับสนุน
  • ติดแท็กแต่ละช่วงเวลาด้วยอารมณ์ ความขัดแย้ง หรือคำถามสำหรับการค้นพบของลูกค้า
  • กำหนดเจ้าของทีมให้กับแต่ละจุดสัมผัสหรือวลี
  • เพิ่มหลักฐาน เช่น ภาพหน้าจอ, การบันทึก, หรือคำพูดจากแบบสอบถาม
  • ระบุจุดที่ลูกค้าลดลง จุดที่สร้างความประทับใจ หรือจุดที่สามารถฟื้นฟูได้
  • ร่วมมือกันข้ามทีมโดยใช้แผนที่ร่วมกันแบบโต้ตอบ

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีม CX และนักการตลาดที่ต้องการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจร

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 46% ของลูกค้าบอกว่าพวกเขาจะซื้อมากขึ้นเมื่อประสบการณ์ของพวกเขาถูกปรับให้เหมาะสมกับพวกเขา เป็นการปรับแต่งที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเพิ่มรายได้มากขึ้น

8. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ร่างเส้นทางการใช้งานที่เข้าใจง่ายด้วยเทมเพลต ClickUp User Flow

การสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การออกแบบการไหลของผู้ใช้ให้ชัดเจนอาจเป็นเรื่องยากหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม นี่คือจุดที่เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUpสามารถช่วยคุณได้

มันสามารถช่วยคุณระบุจุดที่เกิดปัญหา ออกแบบเส้นทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ด้วยClickUp Docs ที่สะดวก, มุมมอง Whiteboard, สถานะที่กำหนดเอง และคุณสมบัติการจัดการโครงการ มันคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการมองเห็นและปรับปรุงทุกขั้นตอนของการเดินทางของผู้ใช้

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • แผนที่การกระทำ, การตัดสินใจ, และเส้นทางการนำทางบนกระดานไวท์บอร์ด
  • ป้ายกำกับหน้าจอและการโต้ตอบกับสถานะหรือสิ่งที่ขัดขวาง
  • เน้นความสำเร็จ, ความขัดแย้ง, และจุดออก
  • เชื่อมต่อขั้นตอนกับไฟล์การออกแบบ, ไวร์เฟรม, หรือตั๋ว
  • สร้างเส้นทางทางเลือกสำหรับกรณีพิเศษหรือฟีเจอร์ใหม่
  • แชร์โฟลว์กับนักพัฒนา, ผู้จัดการโครงการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับข้อเสนอแนะ

🎯 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX และทีมการเติบโตที่ปรับปรุงช่องทางการขายและเส้นทางการเดินทางของลูกค้าดิจิทัล

9. แม่แบบคำชี้แจงปัญหาของลูกค้า ClickUp

เทมเพลตคำชี้แจงปัญหาลูกค้า ClickUp: เทมเพลตกลุ่มเป้าหมาย
รับเทมเพลตฟรี
ชี้แจงปัญหาที่คุณกำลังแก้ไขด้วยเทมเพลตคำชี้แจงปัญหาของลูกค้า ClickUp

การระบุปัญหาของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริงแม่แบบคำชี้แจงปัญหาของลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณระบุสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังจุดที่สร้างความเจ็บปวดให้กับลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งโซลูชันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

มันช่วยนำทีมของคุณในการจัดระเบียบข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ความต้องการ และจัดลำดับความสำคัญของการตัดสินใจผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ด้วยสถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมองต่างๆ รวมถึงมุมมองเอกสารและบอร์ด คุณจะติดตามปัญหาและการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ

ใช้เพื่อ:

  • ทำตามคำแนะนำเพื่อสร้างข้อความเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่กระชับและเต็มไปด้วยบริบท
  • ระบุอาการ สาเหตุที่แท้จริง และผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ
  • กำหนดระดับการตรวจสอบความถูกต้องตามการวิจัยหรือข้อมูล
  • แนบหลักฐาน เช่น คำร้องเรียน บันทึก หรือตั๋วสนับสนุน
  • เชื่อมโยงแต่ละปัญหาเข้ากับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องหรือรายการงานที่ค้างอยู่
  • ติดตามปัญหาที่กำลังได้รับการแก้ไขอยู่

🎯 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้ใช้เผชิญ ก่อนเริ่มพัฒนาโซลูชัน

🎥 รับชมตอนนี้: คุณกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงพวกเขาในทุกช่องทาง และมันก็ได้ผล! ตอนนี้คุณจำเป็นต้องบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเหล่านั้น และมอบทุกสิ่งที่คุณได้สัญญาไว้ ดูวิดีโอแนะนำของเราเพื่อเรียนรู้วิธีทำให้ถูกต้อง:

10. แม่แบบการศึกษาผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUp: เทมเพลตกลุ่มเป้าหมาย
รับเทมเพลตฟรี
วิเคราะห์พฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้ใช้ด้วยเทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUp

ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้รักจริงหรือไม่?แม่แบบการศึกษาผู้ใช้ของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณรวบรวมข้อเสนอแนะจริง จัดระเบียบข้อมูลเชิงลึก และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการสร้างใหม่หรือการปรับปรุงเล็กน้อย ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ

ด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองหลายแบบ เช่น เอกสาร, บอร์ด, และตาราง คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่เป้าหมายการศึกษาไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการจัดระเบียบและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วตามความต้องการของผู้ใช้

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • กำหนดเวลาการประชุมและจัดการผู้เข้าร่วมจากจุดเดียว
  • เลือกประเภทการศึกษา เช่น การทดสอบการใช้งานหรือการสัมภาษณ์
  • จดบันทึกแบบเรียลไทม์พร้อมติดแท็กตามจุดที่รู้สึกเจ็บปวดหรืออ้างอิงคำพูด
  • จัดกลุ่มผลการค้นพบเป็นข้อมูลเชิงลึกหรือธีมประสบการณ์
  • เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นข้อเสนอแนะที่พร้อมสำหรับการจัดลำดับงาน
  • ติดตามวิธีที่การวิจัยขับเคลื่อนการตัดสินใจในแผนงาน

🎯 เหมาะสำหรับ: นักวิจัยและนักออกแบบที่ทำการทดสอบผู้ใช้หรือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย

🧠 เกร็ดความรู้: ผู้ใช้จำลองคนแรกมีชื่อว่า "แคธี่" ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ 1980 นักออกแบบซอฟต์แวร์ชื่ออลัน คูเปอร์ ได้สร้างเธอขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ใช้ทั่วไป เพื่อให้เหล่านักพัฒนาเข้าใจได้ดีขึ้นว่ากำลังสร้างระบบหรือซอฟต์แวร์ให้กับใคร มรดกของแคธี่ยังคงอยู่—คูเปอร์ได้นำเรื่องราวของเธอมาเล่าในหนังสือ The Inmates Are Running the Asylum ที่ตีพิมพ์ในปี 1999

11. เทมเพลตเสียงของลูกค้าใน ClickUp

เทมเพลตเสียงของลูกค้า ClickUp: เทมเพลตกลุ่มเป้าหมาย
รับเทมเพลตฟรี
รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าจริงด้วยเทมเพลตเสียงของลูกค้าจาก ClickUp

เทมเพลตเสียงของลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมและจัดระเบียบความคิดเห็นจากทุกช่องทางผ่านการฟังทางสังคม เช่น แบบสำรวจ การสนับสนุน โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้น เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ใช้โน้ตติดเพื่อทำให้ความต้องการของผู้ใช้ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้

นี่คือเครื่องมือที่คุณไว้วางใจสำหรับการทดสอบผู้ชมและเปลี่ยนข้อมูลป้อนกลับดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • รวบรวมข้อมูลจาก NPS, ฝ่ายสนับสนุน, กลยุทธ์การขาย และช่องทางชุมชน
  • ติดแท็กความคิดเห็นตามฟีเจอร์, ความรู้สึก, หรือความเร่งด่วน
  • เน้นคำขอที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณ
  • เชื่อมโยงข้อมูลเสียงของลูกค้าเข้ากับงานพัฒนาหรือโครงการริเริ่ม
  • สร้างภาพแนวโน้มของข้อเสนอแนะด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ใช้รูปแบบเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและสื่อสารข้อความ

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีม CX และทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์หรือฟีเจอร์ต่างๆ

12. แม่แบบ CRM ของ ClickUp

เทมเพลต CRM ของ ClickUp: เทมเพลตกลุ่มเป้าหมาย
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp

เทมเพลต CRMของClickUpช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจผ่านขั้นตอนต่าง ๆ จัดเก็บข้อมูลติดต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียว และจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขายเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ เทมเพลตนี้จะช่วยจัดระเบียบฐานลูกค้าปัจจุบันของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองต่างๆ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ติดตามโอกาสตามขั้นตอนของกระบวนการขายที่กำหนดเองของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทต่างๆ
  • สร้างโปรไฟล์การติดต่อที่ละเอียดพร้อมบันทึกและบันทึกกิจกรรมสำหรับตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • ทำให้การติดตามผลและการอัปเดตในกระบวนการเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
  • กำหนดเจ้าของดีล ขั้นตอนถัดไป และกำหนดเส้นตายสำหรับการติดตามผล
  • แนบข้อเสนอ, สัญญา, และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตัวแทน, ภูมิภาค, หรือขั้นตอนของ funnel

🎯 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและทีมขายที่ต้องการจัดระเบียบและดำเนินการกับข้อมูลลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าพึ่งพาแค่ข้อมูลประชากรศาสตร์—เจาะลึกถึง จิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ค่านิยมและแรงจูงใจของพวกเขา สถานที่ที่พวกเขาใช้เวลาและใช้จ่ายเงิน รวมถึงพฤติกรรมประจำวัน เพื่อทำความเข้าใจพวกเขาอย่างลึกซึ้ง

13. แม่แบบการแนะนำผู้ใช้ใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตการแนะนำผู้ใช้ใหม่ของ ClickUp: เทมเพลตกลุ่มเป้าหมาย
รับเทมเพลตฟรี
แนะนำผู้ใช้ใหม่ตั้งแต่วันแรกด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศผู้ใช้ใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตการแนะนำผู้ใช้ใหม่ของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนแรกของลูกค้าหลังจากลงทะเบียน ใช้มุมมองรายการเพื่อแบ่งงานของคุณออกเป็นขั้นตอนย่อยที่เข้าใจง่ายสำหรับทุกทีม และสร้างเส้นทางที่รู้สึกถึงเจตนา เป็นมิตร และสอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้า

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • มอบหมายงานการปฐมนิเทศพร้อมกำหนดเส้นตายและความสัมพันธ์ระหว่างงานในตัว
  • ฝังเอกสารการฝึกอบรม, นโยบาย, และการสาธิตสำหรับกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้า
  • ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและกระตุ้นความคืบหน้า
  • ติดตามสถานะการเข้าร่วมงานตามบุคคลหรือแผนก
  • รวบรวมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
  • ซ้ำสำหรับบทบาท, ลูกค้า, หรือกรณีการใช้งานของคู่ค้า

🎯 เหมาะสำหรับ: ทีม SaaS และทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังออกแบบกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเพื่อลดอัตราการยกเลิกบริการ

14. แม่แบบกลุ่มเป้าหมายโดย Thinkific

แบบฟอร์มกลุ่มเป้าหมาย
แบ่งกลุ่มและทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยเทมเพลตกลุ่มเป้าหมายโดย Thinkific

เทมเพลตกลุ่มเป้าหมายของ Thinkificช่วยให้ผู้สร้างคอร์สสามารถกำหนดตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคที่มีศักยภาพได้ โดยเน้นที่เป้าหมายการเรียนรู้ จุดเจ็บปวด และแรงจูงใจ เทมเพลตในรูปแบบสมุดงานนี้ยังได้รับการจัดรูปแบบเพื่อสนับสนุนการวางแผนเนื้อหาทางการศึกษาและการปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ระบุเป้าหมาย ความท้าทาย และแรงจูงใจของผู้ชม
  • แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับประสบการณ์หรือรูปแบบการเรียนรู้
  • ระบุข้อคัดค้านและวิธีที่หลักสูตรของคุณแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
  • ปรับข้อความให้สอดคล้องกับจิตวิทยาและความพร้อมของผู้ซื้อ
  • ผสานข้อมูลเชิงลึกเข้ากับหลักสูตรและหน้าการขาย
  • ส่งออกข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ข้ามทีมหรือเครื่องมือต่างๆ

🎯 เหมาะสำหรับ: ครูผู้สอน, โค้ช, และผู้สร้างคอร์สที่สร้างหลักสูตรตามโปรไฟล์ผู้เรียนที่เฉพาะเจาะจง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ข้อมูลจากลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้มากที่สุดของคุณเพื่อสร้างบุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย—พฤติกรรมจริงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการคาดเดาเสมอ

15. เทมเพลตกลุ่มเป้าหมาย PowerPoint โดย SlidesGo

นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต PowerPoint สำหรับกลุ่มเป้าหมายโดย SlidesGo

เทมเพลตกลุ่มเป้าหมาย PowerPoint โดย SlidesGoเป็นสไลด์ที่ออกแบบอย่างมืออาชีพสำหรับการนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้ชมและกลยุทธ์การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย มีภาพประกอบที่ชัดเจน สะอาดตา และพร้อมสำหรับการนำเสนอ

มันช่วยให้คุณสามารถ:

  • ปรับแต่งสไลด์บุคลิกภาพด้วยภาพประกอบและอวาตาร์
  • เน้นพฤติกรรม เป้าหมาย และนิสัยดิจิทัลสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้า
  • ใช้ไอคอนและอินโฟกราฟิกเพื่อการแบ่งส่วนที่ชัดเจน
  • เพิ่มไทม์ไลน์และฟันเนลเพื่อแสดงเส้นทางการเดินทาง
  • เปลี่ยนธีมสีและแบบอักษรให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
  • ส่งออกเป็นเด็คหรือ PDF สำหรับการนำเสนอ

🎯 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดและที่ปรึกษาที่นำเสนอการวิจัยลูกค้าหรือกลยุทธ์แคมเปญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้Facebook Audience Insightsเพื่อค้นหาแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์และความสนใจของกลุ่มผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียของคุณ จากนั้นเปรียบเทียบกับGoogle Analyticsเพื่อดูว่าใครที่กำลังทำการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของคุณจริง ๆ วิธีการสองชั้นนี้ช่วยยืนยันว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณตั้งสมมติฐานไว้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจริงหรือไม่ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจาก Facebook Groups และ Google Trends และจุดที่คุณต้องปรับปรุงข้อความหรือช่องทางของคุณ

เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp

การเข้าใจบุคลิกภาพของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญการสื่อสารแบบทั่วไปมักถูกมองข้าม แต่เนื้อหาการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม? นั่นคือสิ่งที่ได้ผลลัพธ์

เทมเพลตการวิจัยผู้ชมและบุคลิกภาพฟรีของ ClickUp ช่วยให้การจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึก การรักษาสมาธิ และการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ไม่ว่าจะวางแผนแคมเปญการตลาด ทดสอบข้อความการตลาดที่เหมาะสม หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ทุกอย่างจะอยู่ในที่เดียว ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน

ลงทะเบียนฟรีและเริ่มสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมที่ชาญฉลาดขึ้นใน ClickUp วันนี้