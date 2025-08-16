เทมเพลตกลุ่มเป้าหมายฟรีเพื่อกำหนดและปรับปรุงลูกค้าในอุดมคติของคุณ

คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่อึดอัดเมื่อมีคนถามว่า "แล้วกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร?" แล้วคุณก็ตื่นตระหนกและพูดอะไรบางอย่างออกมาว่า "เอ่อ... ใครก็ตามที่อยากจ่ายเงิน?" ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องค้นหาว่ากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดของคุณคือใคร
ความจริงก็คือ การไม่รู้ว่า ใคร ที่คุณกำลังขายให้อยู่ คือการตะโกนในห้องที่แออัดและหวังว่าคนที่ใช่จะตอบกลับมา สปอยล์: พวกเขามักจะไม่ตอบกลับมา นี่ทำให้การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องยาก
การกำหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณไม่ใช่แค่สำหรับแบรนด์ใหญ่เท่านั้น แต่สำหรับทุกคนที่พยายามขาย สร้าง หรือขยายธุรกิจของตน ไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจเสริมหรืองานสตาร์ทอัพเต็มรูปแบบ คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ
เราได้รวบรวมเทมเพลตฟรีและใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการคาดเดาที่ไม่ชัดเจน ("คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์, อาจจะเป็น?") ไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง เพียงแค่เครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยกรองกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น เพราะในท้ายที่สุด กลยุทธ์การขายของคุณจะขอบคุณคุณสำหรับสิ่งนี้
อะไรคือแบบแผนผู้ชมเป้าหมาย?
แม่แบบกลุ่มเป้าหมายเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างซึ่งใช้เพื่อกำหนดและบันทึกคุณลักษณะของลูกค้าในอุดมคติของคุณ แม่แบบนี้มักจะมีช่องสำหรับ ข้อมูลประชากร (เช่น อายุ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง สถานภาพสมรส รายได้ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม) ข้อมูลจิตวิทยา (เช่น ค่านิยม ความสนใจ และ และ รูปแบบการใช้ชีวิต) พฤติกรรม (นิสัยการซื้อ กิจกรรมดิจิทัล) และจุดเจ็บปวดหรือเป้าหมาย.
แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ เทมเพลตกลุ่มเป้าหมายจะมอบกรอบการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยผู้บริโภค กรองการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย และช่วยสร้างบุคลิกภาพของลูกค้า
👀 คุณรู้หรือไม่? 74% ของผู้นำด้านประสบการณ์ลูกค้า (CX)ระบุว่าการปรับปรุงการส่งมอบเนื้อหาและความรู้ให้กับลูกค้า และ พนักงาน เป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุด
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนผู้ชมเป้าหมายที่ดี?
หากคุณคิดว่าการมีเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีนั้นสำคัญเพียงเพื่อเก็บข้อมูลเท่านั้น คิดใหม่อีกครั้ง มันยังช่วยชี้แจงว่าคุณกำลังพูดกับใครและทำไมผู้บริโภคเป้าหมายของคุณควรสนใจ เทมเพลตที่มั่นคงควรมี:
- โครงสร้างที่ชัดเจน: ส่วนต่าง ๆ ที่จัดระเบียบไว้สำหรับข้อมูลประชากร, ข้อมูลจิตวิทยา, พฤติกรรม, เป้าหมาย, และปัญหาที่พบ
- คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: คำถามหรือสัญญาณที่กระตุ้นให้คุณคิดเกินกว่าลักษณะที่เห็นได้ชัด
- ความยืดหยุ่น: สามารถปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมต่าง ๆ รูปแบบธุรกิจ และกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
- มุ่งเน้นการตัดสินใจ: ช่วยแปลงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าให้กลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือกลยุทธ์การขายที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
- หลีกเลี่ยงคำเทคนิค: เข้าใจง่ายและใช้งานได้สะดวก แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านการตลาด
- พื้นที่สำหรับความลึก: เปิดโอกาสให้มีข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด ไม่ใช่แค่การติ๊กถูกในช่อง
- สนับสนุนการแบ่งกลุ่ม: ช่วยแยกแยะระหว่างกลุ่มเป้าหมายหรือบุคลิกภาพผู้ซื้อที่แตกต่างกัน
15 แม่แบบกลุ่มเป้าหมายฟรี
หากคุณเบื่อกับโปรไฟล์ผู้ซื้อที่ไม่ชัดเจนและการคาดเดา, เทมเพลตฟรีเหล่านี้จากClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, จะช่วยรักษาสติของคุณไว้.
สร้างขึ้นเพื่อรวมศูนย์ทุกส่วนของกระบวนการทำงานด้านการสื่อสารการตลาดของคุณ—ตั้งแต่การวิจัยไปจนถึงการดำเนินการ—ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นภาพจำลองลูกค้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าใหม่และกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
จากบุคลิกผู้ใช้ไปจนถึงขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน เทมเพลตเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้ชมเป้าหมายได้เร็วขึ้น ใช้เพื่อวิเคราะห์ผู้ชมปัจจุบัน ค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพ และคัดกรองกลุ่มผู้ชมอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น
1. แม่แบบบุคลิกภาพผู้ใช้ ClickUp
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทีมของคุณรู้จริงๆ ว่าพวกเขากำลังพูดคุยกับใครอยู่ และไม่ได้แค่เดาว่าลูกค้าในอุดมคติของคุณ(ICP)คือ "คุณแม่ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาด" หรือ "คนรุ่น Gen Z ที่ชอบเทคโนโลยี" เท่านั้น?เทมเพลต ClickUp User Personaทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้
มันช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ผู้ชมที่ละเอียด รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบัน มีพื้นที่สำหรับข้อมูลประชากรเป้าหมาย, เป้าหมาย, ความไม่พอใจ, พฤติกรรมการซื้อ และอื่น ๆ อีกมากมาย มันสะอาด, ปรับแต่งได้, และสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาไปพร้อมกับความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับผู้ชมที่ลึกซึ้งขึ้น สร้างบุคลิกภาพที่สมบูรณ์และได้รับการวิจัยสนับสนุนที่ทีมของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างโปรไฟล์โดยละเอียดโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลประชากร, เป้าหมาย, และความไม่พอใจ
- ติดแท็กงาน, อีพิค, หรือเอกสารตามบุคลิกภาพเพื่อติดตามผลกระทบที่ตรวจสอบได้
- เชื่อมโยงแต่ละบุคลิกภาพกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้, ผลการทดสอบ, และแนวคิดคุณสมบัติ
- มองเห็นความเกี่ยวข้องของบุคลิกภาพในแต่ละทีม เช่น ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการตลาด
- จัดระเบียบโปรไฟล์ลูกค้าตามการแบ่งกลุ่มลูกค้า, ระยะของวงจรชีวิต, หรือระดับการมีส่วนร่วม
- ส่งออกหรือแชร์โปรไฟล์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, ทีมผลิตภัณฑ์, และนักการตลาดที่กำลังสร้างบุคลิกภาพหลักตั้งแต่เริ่มต้น
2. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับสร้างบุคลิกผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp User Personaถูกสร้างขึ้นเพื่อการระดมความคิดแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ ใช้เพื่อร่างภาพลูกค้าในอุดมคติของคุณระหว่างการประชุมกลยุทธ์การขายและการตลาดหรือเวิร์กช็อป
มันเป็นการมองเห็น, สามารถโต้ตอบได้, และเหมาะสำหรับการประชุมร่วมกัน. คุณสามารถใช้มันเพื่อสำรวจและสร้างแบบจำลองผู้ใช้ร่วมกับทีมของคุณได้.
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ลากและวางองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น โน้ตติดหน้าจอ ลูกศร และไอคอนอวาตาร์
- จัดกลุ่มลักษณะพฤติกรรม ความสะดวกสบายทางเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์
- เพิ่มคำพูดหรือบันทึกการสังเกตโดยตรงลงบนบัตรบุคลิกภาพ
- กำหนดรหัสสีให้กับส่วนต่าง ๆ ตามอารมณ์การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า หรือขั้นตอนของช่องทางการขาย
- เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมสร้างสรรค์หรือแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
- ซูมเข้าไปที่บุคคลหนึ่งหรือแพนออกไปเพื่อเปรียบเทียบระหว่างประเภทต่างๆ
🎯 เหมาะสำหรับ: เวิร์กช็อปและการประชุมกลยุทธ์ทีมที่เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ
3. แม่แบบเอกสารการค้นพบลูกค้าของ ClickUp
เบื่อกับการเริ่มต้นที่อึดอัดและการส่งอีเมลไปมาไม่รู้จบเพื่อพยายามหาว่าลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณต้องการอะไรจริงๆ หรือไม่?เทมเพลตเอกสารการค้นพบลูกค้าของ ClickUpนำไปสู่การติดตามผลที่น้อยลงและความชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น
มันนำทางคุณผ่านการถามคำถามที่ถูกต้องเพื่อเข้าใจผู้ชมของลูกค้า, วัตถุประสงค์, และปัญหาที่ลูกค้าเผชิญอยู่ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงาน
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- โหลดข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า เป้าหมาย และรายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล่วงหน้า
- คู่มือสัมภาษณ์พร้อมส่วนคำถามที่มีชีวิตชีวา
- เพิ่มรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงจากเอกสารไปยังมุมมองงานของคุณ
- ติดตามรอบการให้ข้อเสนอแนะ, บันทึกการตัดสินใจ, และอุปสรรค
- เชื่อมต่อเอกสารนี้กับระบบ CRM ของคุณเพื่อการส่งต่อที่ราบรื่น
- แนบสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบรนด์เด็คและรายงานที่ผ่านมา
🎯 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ที่ดำเนินการต้อนรับลูกค้าใหม่หรือการเริ่มต้นโครงการ
📮 ClickUp Insight: ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack, และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดซึ่งฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ClickUp Brain. มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการค้นหาเอกสาร, บทสนทนา, และรายละเอียดของงานที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ทำให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที 💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมเช่น QubicaAMF สามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการถึงสิ่งที่ทีมของคุณสามารถสร้างได้หากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในทุกไตรมาส!
4. เทมเพลตการวิจัยตลาด ClickUp
ต้องการวิธีจัดการบันทึกการวิจัยที่ยุ่งเหยิงของคุณให้ฉลาดขึ้นหรือไม่?เทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUpจะเก็บทุกอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการวิจัยคู่แข่ง การสัมภาษณ์ลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้ม และอื่นๆ อีกมากมาย ในที่เดียวที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
มันมีโครงสร้างเพียงพอที่จะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง แต่ยืดหยุ่นพอที่จะทำงานร่วมกับสไตล์ของคุณได้ ไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารห้าฉบับและแท็บเจ็ดแท็บเพื่อหาคำอ้างอิงหรือสถิติเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามคู่แข่งในด้านการกำหนดราคา การวางตำแหน่ง และการสื่อสาร
- สร้างกระดาน SWOT และ PESTLE ที่เชื่อมโยงกับงานจริง
- บันทึกข้อมูลการสำรวจ, การสัมภาษณ์, และข้อมูลเชิงลึกทางพฤติกรรม
- ฝังภาพประกอบ เช่น กราฟ ภาพหน้าจอ และวิดีโอ
- ให้คะแนนโอกาสตามผลกระทบ, ความพยายามทางการตลาด, หรือความมั่นใจ
- จัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึกตามภูมิภาค, แนวดิ่ง, หรือบุคคล
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและผู้ก่อตั้งที่ต้องการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดหรือวางแผนแคมเปญ
👀 คุณรู้หรือไม่? Spotify สร้างตัวละครสมมติห้าตัว—Nick, Olivia, Shelley, Travis, และ Cameron—เพื่อเข้าใจผู้ฟังของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะ, นิสัย, และอารมณ์ทางดนตรีของตัวเอง ตั้งแต่พ่อแม่ที่เดินทางไปทำงานไปจนถึงเพื่อนร่วมห้องที่ชอบความสงบ พวกเขายังทำหุ่นกระดาษขนาดเท่าคนจริงของตัวละครเหล่านี้และใช้ในเวิร์กช็อปของทีม เหมือนเป็นตัวแทนผู้ใช้จริงในดนตรี
5. แม่แบบเฟสการค้นพบของ ClickUp
เทมเพลตเฟสการค้นพบของ ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมและประเมินข้อมูลก่อนที่คุณจะตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการตลาดครั้งใหญ่ ตั้งแต่ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลสำหรับการดำเนินการต่อไปของคุณสำหรับกลุ่มเฉพาะด้วยหลักฐานจริง ไม่ใช่แค่ความรู้สึก
ใช้เพื่อจัดระเบียบการสำรวจในระยะเริ่มต้นโดยมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและจุดตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำหนดICP การตลาดของคุณ มันช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้อง มุ่งเน้น และทำงานจากชุดข้อเท็จจริงเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- แยกการค้นพบออกเป็นงานย่อย เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ และการสังเคราะห์
- บันทึกสมมติฐาน ข้อจำกัดทางเทคนิค และสิ่งที่ไม่ทราบ
- ติดแท็กข้อมูลเชิงลึกตามผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือชุดฟีเจอร์
- เน้นช่องว่างของความรู้หรือพื้นที่เสี่ยงที่ต้องการการตรวจสอบ
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการจัดแนว, การทบทวน, และการล็อกขอบเขต
- เชื่อมโยงผลลัพธ์สุดท้ายกับแผนงานและเอกสารสรุป
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์หรือที่ปรึกษาที่เริ่มต้นโครงการใหม่หรือการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
ชมวิธีที่Cartoon Networkปรับเปลี่ยนการวางแผนโซเชียลมีเดียของตน ทีมงานของพวกเขาเคยจัดการหลายช่องทางด้วยเครื่องมือที่กระจัดกระจายและการมองเห็นที่ไม่สม่ำเสมอ หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ไม่เพียงแต่ทำให้การวางแผนการตลาดและการประสานงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างระบบเนื้อหาแบบศูนย์กลางที่ให้มุมมองที่ชัดเจนว่าเนื้อหาใดเข้าถึงกลุ่มผู้ชมกลุ่มใดได้ดีที่สุด
"เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะเรามีแหล่งข้อมูลเดียวที่มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อมูลที่เราต้องการ" ซาร่าห์ ลิฟเว่ย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสังคมออนไลน์ของคาร์ตูนเน็ตเวิร์ค กล่าว "หากคุณต้องการทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับเดียวกันได้"
ผลลัพธ์คือ? พวกเขาเริ่มวางแผนเนื้อหาล่วงหน้าหลายเดือนก่อนกำหนด และเพิ่มจำนวนช่องทางโซเชียลที่สามารถจัดการได้เป็นสองเท่า โดยไม่ต้องขยายทีม
6. แม่แบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ClickUp
เทมเพลตการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณชี้แจงสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการจริงๆ ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณคิดว่าพวกเขาต้องการ ใช้เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ระบุช่องว่าง จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่เหมาะสม และสร้างข้อความที่สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
นี่คือกรอบการทำงานที่ใช้งานได้จริง เพื่อตัดผ่านข้อสมมติและสร้างสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณจะใส่ใจ (และนำไปใช้)
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- บันทึกการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง รวมถึงคำกล่าวของลูกค้า ภารกิจ และความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
- ให้คะแนนแต่ละความต้องการตามความเร่งด่วน, คุณค่า, และความซับซ้อน
- จัดระเบียบการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและข้อมูลเชิงลึกโดยใช้กรอบการทำงาน เช่น MoSCoW หรือ Kano
- จัดกลุ่มความต้องการที่ทับซ้อนกันเป็นหัวข้อหรือพื้นที่การแก้ไข
- ติดตามว่าแต่ละความต้องการสอดคล้องกับฟีเจอร์ปัจจุบันหรือที่วางแผนไว้อย่างไร
- มองเห็นจุดเจ็บปวดที่ปรากฏในหลายกลุ่มเป้าหมาย
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักการตลาดที่ต้องการปรับปรุงข้อเสนอหรือข้อความให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าจริง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างไร? ให้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณช่วยทำการวิจัยให้คุณ
7. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
วางแผนทุกขั้นตอนที่ผู้ชมของคุณทำกับแบรนด์ของคุณโดยใช้เทมเพลตแผนการเดินทางของลูกค้า ClickUp ตั้งแต่การรับรู้ครั้งแรกไปจนถึงการติดตามหลังการซื้อ มันช่วยให้คุณมองเห็นจุดขัดข้องและทำให้ประสบการณ์ราบรื่นขึ้น
ใช้เพื่อทำความเข้าใจเส้นทางของลูกค้าและสร้างช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ที่ทำให้ผู้คนกลับมาอีก
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- กำหนดขั้นตอนการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการสนับสนุน
- ติดแท็กแต่ละช่วงเวลาด้วยอารมณ์ ความขัดแย้ง หรือคำถามสำหรับการค้นพบของลูกค้า
- กำหนดเจ้าของทีมให้กับแต่ละจุดสัมผัสหรือวลี
- เพิ่มหลักฐาน เช่น ภาพหน้าจอ, การบันทึก, หรือคำพูดจากแบบสอบถาม
- ระบุจุดที่ลูกค้าลดลง จุดที่สร้างความประทับใจ หรือจุดที่สามารถฟื้นฟูได้
- ร่วมมือกันข้ามทีมโดยใช้แผนที่ร่วมกันแบบโต้ตอบ
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีม CX และนักการตลาดที่ต้องการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจร
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 46% ของลูกค้าบอกว่าพวกเขาจะซื้อมากขึ้นเมื่อประสบการณ์ของพวกเขาถูกปรับให้เหมาะสมกับพวกเขา เป็นการปรับแต่งที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเพิ่มรายได้มากขึ้น
8. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp
การสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การออกแบบการไหลของผู้ใช้ให้ชัดเจนอาจเป็นเรื่องยากหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม นี่คือจุดที่เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUpสามารถช่วยคุณได้
มันสามารถช่วยคุณระบุจุดที่เกิดปัญหา ออกแบบเส้นทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ด้วยClickUp Docs ที่สะดวก, มุมมอง Whiteboard, สถานะที่กำหนดเอง และคุณสมบัติการจัดการโครงการ มันคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการมองเห็นและปรับปรุงทุกขั้นตอนของการเดินทางของผู้ใช้
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- แผนที่การกระทำ, การตัดสินใจ, และเส้นทางการนำทางบนกระดานไวท์บอร์ด
- ป้ายกำกับหน้าจอและการโต้ตอบกับสถานะหรือสิ่งที่ขัดขวาง
- เน้นความสำเร็จ, ความขัดแย้ง, และจุดออก
- เชื่อมต่อขั้นตอนกับไฟล์การออกแบบ, ไวร์เฟรม, หรือตั๋ว
- สร้างเส้นทางทางเลือกสำหรับกรณีพิเศษหรือฟีเจอร์ใหม่
- แชร์โฟลว์กับนักพัฒนา, ผู้จัดการโครงการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับข้อเสนอแนะ
🎯 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX และทีมการเติบโตที่ปรับปรุงช่องทางการขายและเส้นทางการเดินทางของลูกค้าดิจิทัล
9. แม่แบบคำชี้แจงปัญหาของลูกค้า ClickUp
การระบุปัญหาของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริงแม่แบบคำชี้แจงปัญหาของลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณระบุสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังจุดที่สร้างความเจ็บปวดให้กับลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งโซลูชันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
มันช่วยนำทีมของคุณในการจัดระเบียบข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ความต้องการ และจัดลำดับความสำคัญของการตัดสินใจผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ด้วยสถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และมุมมองต่างๆ รวมถึงมุมมองเอกสารและบอร์ด คุณจะติดตามปัญหาและการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ
ใช้เพื่อ:
- ทำตามคำแนะนำเพื่อสร้างข้อความเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่กระชับและเต็มไปด้วยบริบท
- ระบุอาการ สาเหตุที่แท้จริง และผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ
- กำหนดระดับการตรวจสอบความถูกต้องตามการวิจัยหรือข้อมูล
- แนบหลักฐาน เช่น คำร้องเรียน บันทึก หรือตั๋วสนับสนุน
- เชื่อมโยงแต่ละปัญหาเข้ากับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องหรือรายการงานที่ค้างอยู่
- ติดตามปัญหาที่กำลังได้รับการแก้ไขอยู่
🎯 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้ใช้เผชิญ ก่อนเริ่มพัฒนาโซลูชัน
🎥 รับชมตอนนี้: คุณกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงพวกเขาในทุกช่องทาง และมันก็ได้ผล! ตอนนี้คุณจำเป็นต้องบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเหล่านั้น และมอบทุกสิ่งที่คุณได้สัญญาไว้ ดูวิดีโอแนะนำของเราเพื่อเรียนรู้วิธีทำให้ถูกต้อง:
10. แม่แบบการศึกษาผู้ใช้ ClickUp
ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้รักจริงหรือไม่?แม่แบบการศึกษาผู้ใช้ของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณรวบรวมข้อเสนอแนะจริง จัดระเบียบข้อมูลเชิงลึก และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการสร้างใหม่หรือการปรับปรุงเล็กน้อย ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ
ด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองหลายแบบ เช่น เอกสาร, บอร์ด, และตาราง คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่เป้าหมายการศึกษาไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการจัดระเบียบและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วตามความต้องการของผู้ใช้
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- กำหนดเวลาการประชุมและจัดการผู้เข้าร่วมจากจุดเดียว
- เลือกประเภทการศึกษา เช่น การทดสอบการใช้งานหรือการสัมภาษณ์
- จดบันทึกแบบเรียลไทม์พร้อมติดแท็กตามจุดที่รู้สึกเจ็บปวดหรืออ้างอิงคำพูด
- จัดกลุ่มผลการค้นพบเป็นข้อมูลเชิงลึกหรือธีมประสบการณ์
- เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นข้อเสนอแนะที่พร้อมสำหรับการจัดลำดับงาน
- ติดตามวิธีที่การวิจัยขับเคลื่อนการตัดสินใจในแผนงาน
🎯 เหมาะสำหรับ: นักวิจัยและนักออกแบบที่ทำการทดสอบผู้ใช้หรือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
🧠 เกร็ดความรู้: ผู้ใช้จำลองคนแรกมีชื่อว่า "แคธี่" ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ 1980 นักออกแบบซอฟต์แวร์ชื่ออลัน คูเปอร์ ได้สร้างเธอขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ใช้ทั่วไป เพื่อให้เหล่านักพัฒนาเข้าใจได้ดีขึ้นว่ากำลังสร้างระบบหรือซอฟต์แวร์ให้กับใคร มรดกของแคธี่ยังคงอยู่—คูเปอร์ได้นำเรื่องราวของเธอมาเล่าในหนังสือ The Inmates Are Running the Asylum ที่ตีพิมพ์ในปี 1999
11. เทมเพลตเสียงของลูกค้าใน ClickUp
เทมเพลตเสียงของลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมและจัดระเบียบความคิดเห็นจากทุกช่องทางผ่านการฟังทางสังคม เช่น แบบสำรวจ การสนับสนุน โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้น เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ใช้โน้ตติดเพื่อทำให้ความต้องการของผู้ใช้ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้
นี่คือเครื่องมือที่คุณไว้วางใจสำหรับการทดสอบผู้ชมและเปลี่ยนข้อมูลป้อนกลับดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- รวบรวมข้อมูลจาก NPS, ฝ่ายสนับสนุน, กลยุทธ์การขาย และช่องทางชุมชน
- ติดแท็กความคิดเห็นตามฟีเจอร์, ความรู้สึก, หรือความเร่งด่วน
- เน้นคำขอที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณ
- เชื่อมโยงข้อมูลเสียงของลูกค้าเข้ากับงานพัฒนาหรือโครงการริเริ่ม
- สร้างภาพแนวโน้มของข้อเสนอแนะด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ใช้รูปแบบเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและสื่อสารข้อความ
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีม CX และทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์หรือฟีเจอร์ต่างๆ
12. แม่แบบ CRM ของ ClickUp
เทมเพลต CRMของClickUpช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจผ่านขั้นตอนต่าง ๆ จัดเก็บข้อมูลติดต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียว และจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขายเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ เทมเพลตนี้จะช่วยจัดระเบียบฐานลูกค้าปัจจุบันของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองต่างๆ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามโอกาสตามขั้นตอนของกระบวนการขายที่กำหนดเองของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทต่างๆ
- สร้างโปรไฟล์การติดต่อที่ละเอียดพร้อมบันทึกและบันทึกกิจกรรมสำหรับตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ทำให้การติดตามผลและการอัปเดตในกระบวนการเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
- กำหนดเจ้าของดีล ขั้นตอนถัดไป และกำหนดเส้นตายสำหรับการติดตามผล
- แนบข้อเสนอ, สัญญา, และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตัวแทน, ภูมิภาค, หรือขั้นตอนของ funnel
🎯 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและทีมขายที่ต้องการจัดระเบียบและดำเนินการกับข้อมูลลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าพึ่งพาแค่ข้อมูลประชากรศาสตร์—เจาะลึกถึง จิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ค่านิยมและแรงจูงใจของพวกเขา สถานที่ที่พวกเขาใช้เวลาและใช้จ่ายเงิน รวมถึงพฤติกรรมประจำวัน เพื่อทำความเข้าใจพวกเขาอย่างลึกซึ้ง
13. แม่แบบการแนะนำผู้ใช้ใหม่ของ ClickUp
เทมเพลตการแนะนำผู้ใช้ใหม่ของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนแรกของลูกค้าหลังจากลงทะเบียน ใช้มุมมองรายการเพื่อแบ่งงานของคุณออกเป็นขั้นตอนย่อยที่เข้าใจง่ายสำหรับทุกทีม และสร้างเส้นทางที่รู้สึกถึงเจตนา เป็นมิตร และสอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้า
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- มอบหมายงานการปฐมนิเทศพร้อมกำหนดเส้นตายและความสัมพันธ์ระหว่างงานในตัว
- ฝังเอกสารการฝึกอบรม, นโยบาย, และการสาธิตสำหรับกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้า
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและกระตุ้นความคืบหน้า
- ติดตามสถานะการเข้าร่วมงานตามบุคคลหรือแผนก
- รวบรวมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
- ซ้ำสำหรับบทบาท, ลูกค้า, หรือกรณีการใช้งานของคู่ค้า
🎯 เหมาะสำหรับ: ทีม SaaS และทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังออกแบบกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเพื่อลดอัตราการยกเลิกบริการ
14. แม่แบบกลุ่มเป้าหมายโดย Thinkific
เทมเพลตกลุ่มเป้าหมายของ Thinkificช่วยให้ผู้สร้างคอร์สสามารถกำหนดตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคที่มีศักยภาพได้ โดยเน้นที่เป้าหมายการเรียนรู้ จุดเจ็บปวด และแรงจูงใจ เทมเพลตในรูปแบบสมุดงานนี้ยังได้รับการจัดรูปแบบเพื่อสนับสนุนการวางแผนเนื้อหาทางการศึกษาและการปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ระบุเป้าหมาย ความท้าทาย และแรงจูงใจของผู้ชม
- แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับประสบการณ์หรือรูปแบบการเรียนรู้
- ระบุข้อคัดค้านและวิธีที่หลักสูตรของคุณแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
- ปรับข้อความให้สอดคล้องกับจิตวิทยาและความพร้อมของผู้ซื้อ
- ผสานข้อมูลเชิงลึกเข้ากับหลักสูตรและหน้าการขาย
- ส่งออกข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ข้ามทีมหรือเครื่องมือต่างๆ
🎯 เหมาะสำหรับ: ครูผู้สอน, โค้ช, และผู้สร้างคอร์สที่สร้างหลักสูตรตามโปรไฟล์ผู้เรียนที่เฉพาะเจาะจง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ข้อมูลจากลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้มากที่สุดของคุณเพื่อสร้างบุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย—พฤติกรรมจริงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการคาดเดาเสมอ
15. เทมเพลตกลุ่มเป้าหมาย PowerPoint โดย SlidesGo
เทมเพลตกลุ่มเป้าหมาย PowerPoint โดย SlidesGoเป็นสไลด์ที่ออกแบบอย่างมืออาชีพสำหรับการนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้ชมและกลยุทธ์การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย มีภาพประกอบที่ชัดเจน สะอาดตา และพร้อมสำหรับการนำเสนอ
มันช่วยให้คุณสามารถ:
- ปรับแต่งสไลด์บุคลิกภาพด้วยภาพประกอบและอวาตาร์
- เน้นพฤติกรรม เป้าหมาย และนิสัยดิจิทัลสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้า
- ใช้ไอคอนและอินโฟกราฟิกเพื่อการแบ่งส่วนที่ชัดเจน
- เพิ่มไทม์ไลน์และฟันเนลเพื่อแสดงเส้นทางการเดินทาง
- เปลี่ยนธีมสีและแบบอักษรให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- ส่งออกเป็นเด็คหรือ PDF สำหรับการนำเสนอ
🎯 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดและที่ปรึกษาที่นำเสนอการวิจัยลูกค้าหรือกลยุทธ์แคมเปญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้Facebook Audience Insightsเพื่อค้นหาแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์และความสนใจของกลุ่มผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียของคุณ จากนั้นเปรียบเทียบกับGoogle Analyticsเพื่อดูว่าใครที่กำลังทำการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของคุณจริง ๆ วิธีการสองชั้นนี้ช่วยยืนยันว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณตั้งสมมติฐานไว้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจริงหรือไม่ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจาก Facebook Groups และ Google Trends และจุดที่คุณต้องปรับปรุงข้อความหรือช่องทางของคุณ
เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp
การเข้าใจบุคลิกภาพของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญการสื่อสารแบบทั่วไปมักถูกมองข้าม แต่เนื้อหาการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม? นั่นคือสิ่งที่ได้ผลลัพธ์
เทมเพลตการวิจัยผู้ชมและบุคลิกภาพฟรีของ ClickUp ช่วยให้การจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึก การรักษาสมาธิ และการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ไม่ว่าจะวางแผนแคมเปญการตลาด ทดสอบข้อความการตลาดที่เหมาะสม หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ทุกอย่างจะอยู่ในที่เดียว ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน
ลงทะเบียนฟรีและเริ่มสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมที่ชาญฉลาดขึ้นใน ClickUp วันนี้