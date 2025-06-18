ClickUp Vs. Connecteam: เครื่องมือใดดีที่สุดสำหรับการจัดการทีม?

ทีมของคุณกำลังขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ไปข้างหน้าจริง ๆ หรือแค่ยุ่งกับงานที่ไม่มีวันจบ? เมื่องานที่ไม่มีที่สิ้นสุด, ตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลง, และการแจ้งเตือนที่ไม่หยุดหย่อนเริ่มรู้สึกเหมือนมากเกินไป, มันคุ้มค่าที่จะมองหาเครื่องมือที่สามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นได้จริง ๆ
ClickUp และ Connecteam เป็นสองชื่อที่โดดเด่นในโลกการจัดการทีม แต่พวกเขามีแนวทางที่แตกต่างกันมากClickUpเน้นการปรับแต่งและการควบคุมโครงการอย่างละเอียด ในขณะที่ Connecteam ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ทำงานบนมือถือเป็นหลักและไม่มีโต๊ะทำงาน
ดังนั้น คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าแพลตฟอร์มไหนที่เหมาะกับความต้องการในชีวิตประจำวันของคุณ? การเปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp นี้จะช่วยคุณได้ เราจะพาคุณไปดูคุณสมบัติ จุดแข็ง ข้อแลกเปลี่ยน และทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าแพลตฟอร์มใดสามารถนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายได้
มาเริ่มกันเลย
Connecteam และ ClickUp ในมุมมองที่ชัดเจน
นี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง Connecteam กับ ClickUp และประสบการณ์การจัดการทีมที่พวกเขามอบให้:
|ClickUp เหมาะที่สุดสำหรับ
|Connecteam เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมที่ต้องการการจัดการโครงการและงานแบบครบวงจร
|ธุรกิจที่บริหารจัดการพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานและพนักงานแนวหน้า
|ทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสานที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|บริษัทที่มุ่งเน้นการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
|ระบบการทำงานแบบกำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ, และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
|การติดตามเวลา, การจัดตารางงานพนักงาน, และการบริหารจัดการกำลังคน
|ธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้พร้อมการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการดำเนินงานที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
|บริษัทที่บริหารโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีความเชื่อมโยงและเป้าหมายสำคัญ
|องค์กรที่ต้องการเครื่องมือติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคล
|ทีมที่พึ่งพาการรายงานอย่างละเอียด, แดชบอร์ด, และการจัดการปริมาณงาน
|ธุรกิจที่กำลังมองหาแอปที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการงานประจำวัน
ClickUp คืออะไร?
การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยแอปสำหรับทำงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ซึ่งรวม โครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
อะไรที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น? ความยืดหยุ่น คุณสามารถทำงานประจำวันของคุณให้เป็นอัตโนมัติ สร้างแดชบอร์ดที่บอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้น และรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างร่วมกัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีมระยะไกล, ผู้จัดการการดำเนินงาน, หรือเพียงแค่พยายามตามให้ทันกับรายการที่ต้องทำ, ClickUp ให้คุณมีที่เดียวเพื่อติดตามงาน, อยู่ในกำหนดการ, และเห็นความคืบหน้าได้จริง ๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดระเบียบงานเท่านั้น—มันสามารถช่วยกู้โครงการทั้งหมดของคุณได้จริง เมื่อ Pixar กำลังทำงานใน Toy Story 2ทีมเกือบจะสูญเสียภาพยนตร์ทั้งเรื่องเนื่องจากข้อผิดพลาดในการสั่งงาน แต่ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนและนิสัยการสำรองข้อมูลที่ชาญฉลาด ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคที่ทำงานจากระยะไกลมีสำเนาที่สมบูรณ์เก็บไว้ เหตุการณ์ที่เกือบเป็นหายนะกลายเป็นตำนาน—ทั้งหมดเพราะมีระบบที่เหมาะสมอยู่ในที่ที่ถูกต้อง
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp รวมฟีเจอร์มากมายสำหรับการจัดการงานตั้งแต่ต้นจนจบไว้ในที่เดียว มีความยืดหยุ่นสูง ปรับแต่งได้ตามต้องการ และออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กสองคนหรือบริษัทที่กำลังเติบโต
คุณสมบัติ #1: บันทึกเวลาทำงานและติดตามเวลาด้วย ClickUp
ClickUp Timesheetsให้คุณเห็นภาพเวลาทำงานของทีมคุณได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน การอนุมัติ? ง่ายดาย การรายงาน? เสร็จเรียบร้อย ต้องการติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้หรือต้นทุนโครงการ? รายงานที่กำหนดเอง พร้อมช่วยเหลือคุณ และการ ผสานการทำงานกับระบบเงินเดือน ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายปฏิบัติการมีความสุขมาก
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม่แบบบันทึกเวลาทำงานของ ClickUp Servicesช่วยให้ทีมสามารถบันทึกชั่วโมงทำงาน ติดตามเวลา และซิงค์ข้อมูลทั้งหมดไปยังระบบเงินเดือนได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก โครงสร้างที่มีมาให้ในตัวช่วยให้การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการปรับตารางงานให้เหมาะสมเป็นเรื่องง่าย—ไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการสเปรดชีตอีกต่อไป
ต้องการวางแผนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปหรือไม่?ClickUp Calendarยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดตารางงาน, มองเห็นกำหนดส่งงาน, และวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการได้ การจัดตารางงานแบบลากและวาง, มุมมองแบบวัน/สัปดาห์/เดือน, และการซิงค์กับ Google หรือ Outlook ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
สำหรับทีมที่ต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนแม่แบบการจัดการโครงการและการจัดตารางเวลาของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง มันช่วยให้คุณจัดตารางงาน ประสานงานกำหนดเวลา และรักษาการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จับคู่ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาของ ClickUp กับClickUp Project Time Tracking แล้วคุณจะได้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ เริ่มและหยุดตัวจับเวลาด้วยตนเองภายในงาน ติดแท็กชั่วโมงเป็นชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และสร้างรายงานที่แสดงอย่างชัดเจนว่าเวลาถูกใช้ไปที่ไหน
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมระยะไกลหรือจัดการหลายโครงการ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณควบคุมประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องเดา เพียงแค่การจัดตารางเวลาที่ง่าย การติดตามที่แม่นยำ และทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มอบหมาย "พี่เลี้ยงงาน" ภายในทีมเพื่อช่วยแนะนำผู้ใช้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า วิธีนี้จะช่วยสร้างความรู้ภายในองค์กรและสามารถเร่งกระบวนการปรับตัวให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งสร้างระบบสนับสนุนสำหรับผู้ใช้ใหม่
คุณสมบัติ #2: งานใน ClickUp
หากไม่มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ความเหนื่อยล้าและความวุ่นวายอาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นี่คือจุดที่ClickUp Tasksเข้ามามีบทบาท มันทำให้การสร้าง การมอบหมาย และการจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่ากระบวนการทำงานของทีมคุณจะเป็นอย่างไร
คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญ กำหนดวันครบกำหนด และติดตามทุกอย่างได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มมุมมองที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ และ เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว เพื่อให้ทีมของคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องและตรงตามเป้าหมาย
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นงานที่จัดการได้ และติดตามความคืบหน้าได้ทั่วทั้งระบบ
เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม การติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตการจัดการงาน ClickUp ที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
ต้องการทางลัดไหม?แม่แบบการจัดการงานของ ClickUpจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับทีมของคุณ
เพื่อการจัดการงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น นำClickUp Brain มาใช้ ผู้ช่วย AI นี้จะดึงสรุปข้อมูล แนะนำขั้นตอนถัดไป และเติมรายละเอียดงานให้คุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องติดอยู่กับงานเอกสารซ้ำๆ มันช่วยให้คุณกระจายงานได้อย่างทั่วถึงและรักษาสมดุลของปริมาณงานในทีมของคุณ
ClickUp Brain และตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสามารถค้นหาฐานความรู้ภายในและแอปที่เชื่อมต่อของคุณเพื่อดึงข้อมูลที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านกระทู้หรือติดตามการอัปเดต ข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการจะอยู่ในที่ที่ควรอยู่
👀 คุณรู้หรือไม่?VMware เพิ่มประสิทธิภาพ ถึง 8 เท่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp—รวมเครื่องมือมากกว่า 5 รายการไว้ในที่เดียว ประหยัดเวลาถึง 95% ในการสร้างสินทรัพย์ QBR และสร้างแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกทีม
คุณสมบัติที่ 3: ClickUp Chat
ClickUp ช่วยลดความยุ่งยากจากการต้องสลับไปมาระหว่างแอปส่งข้อความหลายแอป ด้วยการนำการสื่อสารมาไว้ในเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง ด้วยClickUp Chat ทีมงานสามารถส่งข้อความแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงาน และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
คุณสามารถกำหนดเวลาข้อความ สร้างช่องทางสาธารณะและส่วนตัว มอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ เพิ่มคลิปเสียงหรือวิดีโอ และตั้งค่า ข้อความอัตโนมัติที่เกิดซ้ำตามกฎ
แชททำงานร่วมกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp เช่น งาน, ปฏิทิน และ เอกสาร ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ และด้วย AI ที่ฝังอยู่ในระบบ คุณสามารถติดตามแชทที่พลาดไปได้ และดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้ทันทีจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ—ไม่ต้องหยุดหรือค้นหาข้อมูลระหว่างแชท
นี่เป็นวิธีฉลาดในการลดความล่าช้า รักษาการสนทนาให้ตรงประเด็น และ ตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องสลับแท็บ
📮ClickUp Insight: 45% ของพนักงานเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ปัจจัยต่างๆ เช่น เวลาจำกัด ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่มีมากเกินไป อาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้คนไม่กล้าเริ่มต้นก้าวแรกสู่การใช้ระบบอัตโนมัติ
⚒️ ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายและคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติ ClickUp ทำให้การเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงสรุปโครงการที่สร้างโดย AI คุณสามารถปลดล็อกระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและสร้างตัวแทน AI เฉพาะของคุณเองได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรให้ยุ่งยาก
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ราคาของ ClickUp
ClickUp เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าหลายราย เป็นช่องทางที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงกระบวนการของคุณในฐานะบริษัทเริ่มต้น และค่อยๆ ขยายตามการเติบโตของการดำเนินงานของคุณ
Connecteam คืออะไร?
Connecteam เป็นแอปจัดการกำลังคนที่สร้างขึ้น สำหรับทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงาน ตั้งแต่ค้าปลีกและก่อสร้างไปจนถึงการดูแลสุขภาพและบริการภาคสนาม ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ จัดระเบียบได้แม้ขณะเดินทาง
แพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรกช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่การจัดตารางเวลาพนักงานและการติดตามเวลาทำงานไปจนถึงการสื่อสารในทีมและการจัดการงานประจำวัน—ทั้งหมดในที่เดียว
ผู้จัดการสามารถมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย ติดตามชั่วโมงการทำงาน ส่งการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และรักษาตารางเวลาให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าทีมของพวกเขาจะทำงานที่ไหนก็ตาม
คุณสมบัติของ Connecteam
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการจัดการกำลังคนที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายสำหรับทีมเคลื่อนที่ Connecteam พร้อมตอบโจทย์คุณแล้ว มาสำรวจคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมที่ปฏิบัติงานภาคสนามกัน
คุณสมบัติ #1: แอปพลิเคชัน Connecteam สำหรับการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานและคีออสก์
Time Clock ของ Connecteamช่วยให้การติดตามเวลา การเข้างาน และการจัดการเงินเดือนของพนักงานเป็นเรื่องง่าย พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานได้จากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (ผ่านแอป Kiosk) หรือเดสก์ท็อป มอบความยืดหยุ่นให้กับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย
ด้วย GPS และระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่ ของ Connecteam คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานจะลงเวลาทำงานในสถานที่ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น ซึ่งช่วยป้องกันการทุจริตเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการบันทึกเวลา การติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ช่วยลดความจำเป็นในการตรวจสอบตำแหน่งบ่อยครั้ง โดยเฉพาะสำหรับทีมงานภาคสนาม
ฟีเจอร์การออกจากงานอัตโนมัติ ช่วยป้องกันการทำงานล่วงเวลาโดยไม่จำเป็นโดยการลงชื่อออกให้พนักงานโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดกะการทำงาน
ระบบบันทึกเวลาทำงานยังมี แบบฟอร์มเวลาทำงานอัตโนมัติ ที่ติดตามการบันทึกเวลา, การหยุดพัก, และการทำงานล่วงเวลา ทำให้การจัดการเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง
แอปคีออสก์ เป็นโซลูชันที่ดีสำหรับทีมที่ไม่ใช้อุปกรณ์ส่วนตัว ช่วยให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานผ่านรหัส PIN หรือการยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์บนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่มีการจัดการแบบศูนย์กลาง เช่น คลังสินค้าหรือร้านค้าปลีก
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแอปช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมมาก
คุณสมบัติ #2: การจัดการงานและการแชททีมของ Connecteam
ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการงานที่เรียบง่าย ผู้จัดการสามารถกำหนดงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนแบบ เรียลไทม์ เมื่อได้รับมอบหมายงาน และสามารถติดตามการอัปเดตต่างๆ ได้ภายในแอป
เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถมอบหมายงานเฉพาะ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และ การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ด้วย ฟีเจอร์แชท ของระบบ ทีมของคุณสามารถถามคำถาม แบ่งปันข้อมูลอัปเดต หรือส่งไฟล์ได้โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน พนักงานสามารถสื่อสารผ่านการแชทแบบตัวต่อตัว การแชทในกลุ่มทีม หรือช่องประกาศสำหรับอัปเดตข้อมูลทั่วทั้งบริษัท
การสนทนาสามารถแบ่งกลุ่มตามสถานที่ โครงการ แผนก หรือเกณฑ์อื่น ๆ เพื่อการพูดคุยที่ตรงประเด็น ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว
ข้อความสามารถถูกกำหนดเวลาให้ส่งในช่วงเวลาทำงานหรือเมื่อพนักงานเข้างาน/เข้าเวรครั้งถัดไป ช่วยหลีกเลี่ยงการรบกวนนอกเวลาทำงาน
คุณสมบัติที่ 3: การจัดตารางงานพนักงานของ Connecteam
ฟีเจอร์การจัดตารางงานพนักงานของ Connecteam ทำให้การจัดการกะเป็นเรื่องง่าย ด้วยฟังก์ชันการลากและวาง ผู้จัดการสามารถสร้างและกำหนดกะได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ยุ่งยาก
พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตารางงานของตน และการตั้งค่ากะงานที่เกิดซ้ำก็ทำได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือนี้ยังติดตามการเข้างานเพื่อช่วย ป้องกันความขัดแย้งในการจัดตาราง ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
ราคาของ Connecteam
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
- ขั้นสูง: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
- ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ClickUp เทียบกับ Connecteam: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เมื่อได้ครอบคลุมพื้นฐานแล้ว ถึงเวลาที่จะสำรวจความแตกต่างระหว่าง Connecteam กับ ClickUp และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพวกเขา
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|คอนเน็กทีม
|การติดตามเวลา
|การติดตามเวลาขั้นสูงด้วยตัวจับเวลา, บันทึกด้วยตนเอง, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และรายงานเชิงลึก
|เครื่องบันทึกเวลาทำงานแบบง่ายพร้อมระบบติดตาม GPS และใบงานอัตโนมัติสำหรับทีมภาคสนาม
|การจัดตาราง
|ปฏิทินแบบภาพพร้อมลากและวางงาน, ซิงค์ปฏิทินภายนอก, และมุมมองที่กำหนดเอง
|การจัดตารางกะงานสำหรับพนักงานพร้อมระบบติดตามการเข้างานและตัวเลือกกะงานที่เกิดซ้ำ
|การจัดการงาน
|งานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ, การพึ่งพาอาศัยกัน, และมุมมองโครงการหลายแบบ
|การสร้างงานพื้นฐานพร้อมการมอบหมายงาน กำหนดเวลา และการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ
|การสื่อสารในทีม
|แชทแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นในระหว่างการทำงาน, การแชร์เอกสาร, และการสนับสนุนด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain
|แชทกลุ่มและข้อความโดยตรงในตัว พร้อมแชร์ไฟล์
|คุณสมบัติของ AI
|ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเนื้อหาที่ช่วยเหลือ สรุป และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|ไม่มีให้บริการ
|ระบบ GPS และการกำหนดขอบเขตพื้นที่เสมือน (Geofencing)
|มันไม่ใช่ของดั้งเดิม แต่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือติดตามตำแหน่ง GPS ได้หากจำเป็น
|ระบบ GPS ในตัวและระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) สำหรับการติดตามเวลาที่แม่นยำตามตำแหน่งที่ตั้ง
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมที่ต้องการความยืดหยุ่น, การร่วมมืออย่างลึกซึ้ง, และการจัดการโครงการและงานขั้นสูง
|ทีมที่ต้องการการสนับสนุนโทรศัพท์มือถือหรือเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มุ่งเน้นการติดตามเวลาและการจัดตารางเวลาขั้นพื้นฐาน
เปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp #1: การติดตามเวลาและการจัดตารางงาน
ClickUp นำเสนอการติดตามเวลาขั้นสูงพร้อมแผ่นงานเวลาที่ละเอียด การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และการรายงานที่กำหนดเอง คุณสามารถบันทึกเวลาด้วยตนเอง ตั้งค่าตัวจับเวลา และจัดหมวดหมู่รายการเวลาได้
ClickUp Calendar ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยการวางแผนแบบลากและวาง การซิงค์กับปฏิทินภายนอก และการจัดวางที่ชัดเจน
Connecteam's ระบบบันทึกเวลาทำงานมีระบบ GPS และระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้างานได้เฉพาะที่สถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ระบบบันทึกเวลาจะบันทึกเวลาพักและเวลาทำงานล่วงเวลาโดยอัตโนมัติ
การจัดตารางงานเป็นเรื่องง่ายด้วยการลากและวาง, การทำงานซ้ำ, และการติดตามการเข้าร่วมแบบเรียลไทม์
🏆ผู้ชนะ: ClickUp ขึ้นนำด้วยตารางเวลาที่ยืดหยุ่นมากกว่า รายงานที่ครอบคลุม และการผสานปฏิทินอย่างไร้ที่ติ—เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานประจำโต๊ะและเอเจนซี่
เปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp #2: การจัดการงานและการทำงานร่วมกันในทีม
ClickUp's ความสามารถในการจัดการงานทำให้การมอบหมายงาน การตั้งลำดับความสำคัญ และการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การเชื่อมโยงงาน การแสดงผลแบบกำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ
ClickUp Brain เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยสรุปที่สร้างโดย AI, ข้อเสนอแนะที่ชาญฉลาด และการจัดการทรัพยากร
Connecteamนำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ผู้จัดการสามารถมอบหมายงานและติดตามการอัปเดตได้ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการทำงานอัตโนมัติช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
🏆ผู้ชนะ: ClickUp ชนะในครั้งนี้ด้วยความลึกซึ้งของมัน ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้, และการจัดสรรทรัพยากรทำให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
เปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp #3: การสื่อสารภายในแอป
ใน ClickUp แชทที่ผสานรวมรองรับการสนทนาที่เชื่อมโยงกับงาน การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการทำงานร่วมกันของทีม—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ คุณสามารถ @mention เพื่อนร่วมทีม จัดระเบียบการสนทนา และแชร์ไฟล์ได้
ClickUp Brain สามารถดึงข้อมูลงานหรือเอกสารมาได้ขณะสนทนาเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น
Connecteam's แชทในตัวนั้นง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณส่งข้อความถึงทีม แบ่งปันไฟล์ และสนทนากลุ่มได้ เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการสื่อสารอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับทีมที่เน้นการใช้งานบนมือถือหรือทีมที่ทำงานระยะไกล
🏆ผู้ชนะ: ClickUp ชนะอีกครั้งด้วยการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการแชทที่เสริมด้วย AI ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและเอกสาร—เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการสื่อสารที่เต็มไปด้วยบริบท
เปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp #4: การเข้าถึงระยะไกลและความยืดหยุ่นของอุปกรณ์
ClickUp เป็นแอปพลิเคชันบนคลาวด์ที่ใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ รองรับแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการควบคุมการเข้าถึง ช่วยให้ทีมมีความยืดหยุ่นและควบคุมได้
Connecteam ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ไม่ได้ทำงานประจำโต๊ะทำงาน แอปคีออสก์ช่วยให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้างานจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้รหัส PIN ที่ปลอดภัยหรือการจดจำใบหน้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับไซต์งานหรือทีมที่ไม่มีอุปกรณ์ส่วนตัว
🏆ผู้ชนะ: Connecteam ชนะในรอบนี้ด้วยคุณสมบัติมือถือเฉพาะทางและฟังก์ชันการใช้งานอุปกรณ์ร่วมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานภาคสนามและทีมงานในสถานที่
เปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp ข้อที่ 5: เทมเพลตและการปรับแต่ง
ClickUp นำเสนอเทมเพลตหลากหลายสำหรับการจัดการงาน, บันทึกเวลา, การจัดตารางเวลา, และอื่น ๆ คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์, สถานะ, มุมมอง, และการทำงานอัตโนมัติได้อย่างเต็มที่ ความยืดหยุ่นนี้รองรับทีมที่หลากหลายและความต้องการของโครงการที่ซับซ้อน
Connecteam มอบประสบการณ์ที่เรียบง่ายและเป็นมาตรฐาน พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด เหมาะสำหรับการตั้งค่าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แต่อาจไม่ตอบโจทย์สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรืออุตสาหกรรมเฉพาะทาง
🏆ผู้ชนะ: ClickUp คว้าชัยชนะครั้งนี้ไปได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการกำหนดค่าที่ลึกซึ้ง ทำให้เหมาะสมกับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายตัว
เปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp #6: ราคา
ClickUp นำเสนอวิธีการที่เป็นมิตรกับงบประมาณและสามารถปรับขนาดได้ โมเดลการชำระเงินตามจำนวนผู้ใช้ช่วยให้มีความยืดหยุ่น ทำให้คุ้มค่า คุณจ่ายเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานจริงเท่านั้น ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้
Connecteam มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้สูงสุด 30 คน ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่กำลังเติบโต ทำให้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร
🏆ผู้ชนะ: ClickUp สำหรับโครงสร้างราคาที่ประหยัดกว่า ปรับขนาดได้ และยืดหยุ่นมากกว่า
👀 คุณรู้หรือไม่? การบริหารโครงการในฐานะวิชาชีพอย่างเป็นทางการได้รับการพัฒนามาจากกองทัพเรือสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1950โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการขีปนาวุธโพลาริส ความซับซ้อนของโครงการนี้ทำให้จำเป็นต้องมีวิธีการบริหารโครงการที่เป็นระบบอย่างเป็นทางการ และความพยายามนี้ได้ช่วยวางรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาวิธีการบริหารโครงการสมัยใหม่
ClickUp เทียบกับ Connecteam บน Reddit
เมื่อพูดถึง ClickUp กับ Connecteam ความคิดเห็นใน Reddit ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังมองหาในเครื่องมือจัดการทีมและปริมาณงาน
ผู้ใช้ ClickUp มายาวนานmaction-9 ได้กล่าวชื่นชมแพลตฟอร์มนี้บนr/clickupว่ามีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานแทบทุกกรณี:
ใช่ 100% นั่นคือสิ่งที่ทีมของฉันกำลังทำอยู่พอดี PM, บอร์ด QA, บอร์ดลูกค้า, การติดตามเวลา, การรายงาน มันครอบคลุมทุกอย่างที่ไหลผ่านธุรกิจ ใช้เวลาสักพักในการปรับให้เข้ากับความต้องการของเรา แต่ดีกว่าอะไรก็ตามในตลาด รวมถึง Asana และ Trello
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งชื่อjunoalej ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าและชุดคุณสมบัติอันโดดเด่นของ ClickUp:
เราใช้ Clickup มาอย่างน้อย 4 ปีแล้ว และตามตรง มันคือหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่เราเคยใช้มา เราเคยลองใช้ Asana, Monday.com และ Trello ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ Clickup นี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดเลย! เราไม่เคยมีปัญหาใหญ่ ๆ และบริการลูกค้าช่วยเหลือดีมาก ฉันเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน และเมื่อใช้เวอร์ชันใหม่ มันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ โดยรวมแล้ว สำหรับราคาและเครื่องมือที่มีมากมาย ClickUp ได้เกินความคาดหวังของฉันไปมากแล้ว
ฉันได้รับมุมมองใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเราอย่างแน่นอนหลังจากเรียนรู้การใช้ Clickup อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้รายอื่นbryceman1 แสดงความเห็นในทำนองเดียวกันว่า:
เราอยู่ในสถานการณ์ที่เกือบจะเหมือนกันเลย ลองทุกอย่างแล้ว และโดยไกล ClickUp เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่เราต้องการ ความเร็วในการพัฒนาของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน
สำหรับ Connecteam ผู้ใช้ชื่นชมว่ามันช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และช่วยให้ธุรกิจรวบรวมข้อมูลเชิงลึก แก้ไขปัญหาในที่ทำงาน และเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน
อย่างไรก็ตาม บางคนชี้ให้เห็นว่าผู้จัดการอาจจำเป็นต้องจัดกะงานด้วยตนเองบ่อยขึ้น ซึ่งอาจทำให้กระบวนการล่าช้าลง ดังที่tdmod99ได้กล่าวไว้ในr/TheDigitalMerchant:
ไม่เพียงแค่การติดตามเวลาและการจัดตารางเวลาเท่านั้น [Connecteam] ยังมีเครื่องมือสำหรับรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน แบบสำรวจ และช่องทางติดต่ออื่น ๆ เพื่อช่วยในการรักษาพนักงานและระบุปัญหาต่าง ๆ ด้วย ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาอัตโนมัติมีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง…ราคาจะซับซ้อนขึ้นหากคุณต้องการผสานรวมส่วน "หลัก" หลายส่วน เช่น แผนกทรัพยากรบุคคลและทักษะ เข้ากับแพ็กเกจพื้นฐานด้านการปฏิบัติการ
ตามข้อมูลจาก Reddit การตั้งค่าแบบครบวงจรของ ClickUp เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับทีมที่ต้องการฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ การติดตาม และการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง Connecteam โดดเด่นเมื่อพูดถึงเครื่องมือที่พนักงานใช้งาน แต่การทำงานด้านการจัดตารางเวลาอาจต้องใช้ความใส่ใจมากกว่า
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานจริงของทีมคุณ ไม่ใช่แค่สิ่งที่ดูน่าประทับใจบนกระดาษเท่านั้น ในระยะยาว ความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งจะสำคัญกว่าฟีเจอร์มากมายที่คุณอาจไม่เคยใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกสิ่งที่ถูกต้อง ลองใช้โครงการนำร่องกับทีมเฉพาะก่อนตัดสินใจใช้จริง—วิธีนี้จะช่วยให้คุณทดสอบฟังก์ชันการทำงานและประเมินว่าเครื่องมือนั้นเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากน้อยเพียงใด
เครื่องมือการจัดการทีมใดที่ครองความเป็นเลิศสูงสุด?
คำตัดสิน? ClickUp ออกมาเป็นอันดับหนึ่งในฐานะโซลูชันการจัดการแรงงานที่ได้รับความนิยม
Connecteam มีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการทีมที่ทำงานเคลื่อนที่หรือประสานงานงานแบบกะ แต่เมื่อมองในภาพรวมและพิจารณาความยืดหยุ่น คุณสมบัติ และผลกระทบระยะยาวต่อความสำเร็จทางธุรกิจแล้ว ClickUp โดดเด่นกว่า
ด้วยเครื่องมือสำหรับการติดตามเวลา การสื่อสาร การจัดการงาน และอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp มอบพื้นที่ส่วนกลางให้กับทีมในการทำงานให้เสร็จโดยไม่ต้องสับสนวุ่นวาย ความสามารถในการปรับแต่งและการรายงานที่ละเอียดทำให้เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับทีมที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการระบบที่สามารถปรับขนาดได้และพัฒนาไปพร้อมกับพวกเขา
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ทรงพลังแต่ยืดหยุ่นได้ ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการ นี่คือที่ที่การวางแผน การดำเนินการ และการทำงานร่วมกันรู้สึกเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง
พร้อมที่จะยกระดับการทำงานของทั้งทีมคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เพื่อทำงานกับคำตอบครบวงจรที่คุณรอคอย