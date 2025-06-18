บล็อก ClickUp

ClickUp Vs. Connecteam: เครื่องมือใดดีที่สุดสำหรับการจัดการทีม?

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
18 มิถุนายน 2568

ทีมของคุณกำลังขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ไปข้างหน้าจริง ๆ หรือแค่ยุ่งกับงานที่ไม่มีวันจบ? เมื่องานที่ไม่มีที่สิ้นสุด, ตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลง, และการแจ้งเตือนที่ไม่หยุดหย่อนเริ่มรู้สึกเหมือนมากเกินไป, มันคุ้มค่าที่จะมองหาเครื่องมือที่สามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นได้จริง ๆ

ClickUp และ Connecteam เป็นสองชื่อที่โดดเด่นในโลกการจัดการทีม แต่พวกเขามีแนวทางที่แตกต่างกันมากClickUpเน้นการปรับแต่งและการควบคุมโครงการอย่างละเอียด ในขณะที่ Connecteam ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ทำงานบนมือถือเป็นหลักและไม่มีโต๊ะทำงาน

ดังนั้น คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าแพลตฟอร์มไหนที่เหมาะกับความต้องการในชีวิตประจำวันของคุณ? การเปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp นี้จะช่วยคุณได้ เราจะพาคุณไปดูคุณสมบัติ จุดแข็ง ข้อแลกเปลี่ยน และทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าแพลตฟอร์มใดสามารถนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายได้

มาเริ่มกันเลย

Connecteam และ ClickUp ในมุมมองที่ชัดเจน

นี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง Connecteam กับ ClickUp และประสบการณ์การจัดการทีมที่พวกเขามอบให้:

ClickUp เหมาะที่สุดสำหรับConnecteam เหมาะที่สุดสำหรับ
ทีมที่ต้องการการจัดการโครงการและงานแบบครบวงจรธุรกิจที่บริหารจัดการพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานและพนักงานแนวหน้า
ทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสานที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บริษัทที่มุ่งเน้นการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ระบบการทำงานแบบกำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ, และการติดตามประสิทธิภาพการทำงานการติดตามเวลา, การจัดตารางงานพนักงาน, และการบริหารจัดการกำลังคน
ธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้พร้อมการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการดำเนินงานที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
บริษัทที่บริหารโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีความเชื่อมโยงและเป้าหมายสำคัญองค์กรที่ต้องการเครื่องมือติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคล
ทีมที่พึ่งพาการรายงานอย่างละเอียด, แดชบอร์ด, และการจัดการปริมาณงานธุรกิจที่กำลังมองหาแอปที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการงานประจำวัน

ClickUp คืออะไร?

แดชบอร์ด ClickUp
จัดการและเปิดใช้งานทีมใดก็ได้ด้วยการปรับแต่งไม่จำกัดที่ขยายตามความต้องการของคุณอย่างแม่นยำ

การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยแอปสำหรับทำงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ซึ่งรวม โครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

อะไรที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น? ความยืดหยุ่น คุณสามารถทำงานประจำวันของคุณให้เป็นอัตโนมัติ สร้างแดชบอร์ดที่บอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้น และรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างร่วมกัน

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีมระยะไกล, ผู้จัดการการดำเนินงาน, หรือเพียงแค่พยายามตามให้ทันกับรายการที่ต้องทำ, ClickUp ให้คุณมีที่เดียวเพื่อติดตามงาน, อยู่ในกำหนดการ, และเห็นความคืบหน้าได้จริง ๆ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดระเบียบงานเท่านั้น—มันสามารถช่วยกู้โครงการทั้งหมดของคุณได้จริง เมื่อ Pixar กำลังทำงานใน Toy Story 2ทีมเกือบจะสูญเสียภาพยนตร์ทั้งเรื่องเนื่องจากข้อผิดพลาดในการสั่งงาน แต่ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนและนิสัยการสำรองข้อมูลที่ชาญฉลาด ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคที่ทำงานจากระยะไกลมีสำเนาที่สมบูรณ์เก็บไว้ เหตุการณ์ที่เกือบเป็นหายนะกลายเป็นตำนาน—ทั้งหมดเพราะมีระบบที่เหมาะสมอยู่ในที่ที่ถูกต้อง

คุณสมบัติของ ClickUp

ClickUp รวมฟีเจอร์มากมายสำหรับการจัดการงานตั้งแต่ต้นจนจบไว้ในที่เดียว มีความยืดหยุ่นสูง ปรับแต่งได้ตามต้องการ และออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กสองคนหรือบริษัทที่กำลังเติบโต

คุณสมบัติ #1: บันทึกเวลาทำงานและติดตามเวลาด้วย ClickUp

ClickUp Timesheets
จัดระเบียบกระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณด้วยชั่วโมงที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้แน่ใจว่ามีใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องและการชำระเงินที่ง่ายดายด้วย ClickUp Timesheets

ClickUp Timesheetsให้คุณเห็นภาพเวลาทำงานของทีมคุณได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน การอนุมัติ? ง่ายดาย การรายงาน? เสร็จเรียบร้อย ต้องการติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้หรือต้นทุนโครงการ? รายงานที่กำหนดเอง พร้อมช่วยเหลือคุณ และการ ผสานการทำงานกับระบบเงินเดือน ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายปฏิบัติการมีความสุขมาก

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามประสิทธิภาพของทีมวิ่งได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของ ClickUp

เพื่อเพิ่มความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม่แบบบันทึกเวลาทำงานของ ClickUp Servicesช่วยให้ทีมสามารถบันทึกชั่วโมงทำงาน ติดตามเวลา และซิงค์ข้อมูลทั้งหมดไปยังระบบเงินเดือนได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก โครงสร้างที่มีมาให้ในตัวช่วยให้การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการปรับตารางงานให้เหมาะสมเป็นเรื่องง่าย—ไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการสเปรดชีตอีกต่อไป

ต้องการวางแผนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปหรือไม่?ClickUp Calendarยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดตารางงาน, มองเห็นกำหนดส่งงาน, และวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการได้ การจัดตารางงานแบบลากและวาง, มุมมองแบบวัน/สัปดาห์/เดือน, และการซิงค์กับ Google หรือ Outlook ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

ClickUp Calendar
ลากและวางงานที่ไม่ได้กำหนดตารางด้วย ClickUp Calendar เพื่อการวางแผนที่รวดเร็วและยืดหยุ่นในเค้าโครงที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้

สำหรับทีมที่ต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนแม่แบบการจัดการโครงการและการจัดตารางเวลาของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง มันช่วยให้คุณจัดตารางงาน ประสานงานกำหนดเวลา และรักษาการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

จับคู่ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาของ ClickUp กับClickUp Project Time Tracking แล้วคุณจะได้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ เริ่มและหยุดตัวจับเวลาด้วยตนเองภายในงาน ติดแท็กชั่วโมงเป็นชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และสร้างรายงานที่แสดงอย่างชัดเจนว่าเวลาถูกใช้ไปที่ไหน

การติดตามเวลาด้วย ClickUp
ติดตามประสิทธิภาพของทีมวิ่งได้ในพริบตาด้วยแผ่นบันทึกเวลาที่ละเอียดซึ่งจับแนวโน้มการทำงานและการมีส่วนร่วมด้วย ClickUp Time Tracking

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมระยะไกลหรือจัดการหลายโครงการ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณควบคุมประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องเดา เพียงแค่การจัดตารางเวลาที่ง่าย การติดตามที่แม่นยำ และทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มอบหมาย "พี่เลี้ยงงาน" ภายในทีมเพื่อช่วยแนะนำผู้ใช้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า วิธีนี้จะช่วยสร้างความรู้ภายในองค์กรและสามารถเร่งกระบวนการปรับตัวให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งสร้างระบบสนับสนุนสำหรับผู้ใช้ใหม่

คุณสมบัติ #2: งานใน ClickUp

งานใน ClickUp
มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และจัดระเบียบการสนทนาด้วย ClickUp Tasks

หากไม่มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ความเหนื่อยล้าและความวุ่นวายอาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นี่คือจุดที่ClickUp Tasksเข้ามามีบทบาท มันทำให้การสร้าง การมอบหมาย และการจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่ากระบวนการทำงานของทีมคุณจะเป็นอย่างไร

คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญ กำหนดวันครบกำหนด และติดตามทุกอย่างได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มมุมมองที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ และ เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว เพื่อให้ทีมของคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องและตรงตามเป้าหมาย

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นงานที่จัดการได้ และติดตามความคืบหน้าได้ทั่วทั้งระบบ

เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม การติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป

เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันและบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตการจัดการงาน ClickUp ที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

ต้องการทางลัดไหม?แม่แบบการจัดการงานของ ClickUpจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับทีมของคุณ

ClickUp Brain
ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วย ClickUp Brain

เพื่อการจัดการงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น นำClickUp Brain มาใช้ ผู้ช่วย AI นี้จะดึงสรุปข้อมูล แนะนำขั้นตอนถัดไป และเติมรายละเอียดงานให้คุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องติดอยู่กับงานเอกสารซ้ำๆ มันช่วยให้คุณกระจายงานได้อย่างทั่วถึงและรักษาสมดุลของปริมาณงานในทีมของคุณ

ClickUp Brain และตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสามารถค้นหาฐานความรู้ภายในและแอปที่เชื่อมต่อของคุณเพื่อดึงข้อมูลที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านกระทู้หรือติดตามการอัปเดต ข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการจะอยู่ในที่ที่ควรอยู่

👀 คุณรู้หรือไม่?VMware เพิ่มประสิทธิภาพ ถึง 8 เท่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp—รวมเครื่องมือมากกว่า 5 รายการไว้ในที่เดียว ประหยัดเวลาถึง 95% ในการสร้างสินทรัพย์ QBR และสร้างแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกทีม

คุณสมบัติที่ 3: ClickUp Chat

คลิกอัพ แชท
ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมด้วยแชทแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน และการทำงานร่วมกันที่ง่ายดายด้วย ClickUp Chat

ClickUp ช่วยลดความยุ่งยากจากการต้องสลับไปมาระหว่างแอปส่งข้อความหลายแอป ด้วยการนำการสื่อสารมาไว้ในเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง ด้วยClickUp Chat ทีมงานสามารถส่งข้อความแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงาน และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

คุณสามารถกำหนดเวลาข้อความ สร้างช่องทางสาธารณะและส่วนตัว มอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ เพิ่มคลิปเสียงหรือวิดีโอ และตั้งค่า ข้อความอัตโนมัติที่เกิดซ้ำตามกฎ

แชททำงานร่วมกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp เช่น งาน, ปฏิทิน และ เอกสาร ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ และด้วย AI ที่ฝังอยู่ในระบบ คุณสามารถติดตามแชทที่พลาดไปได้ และดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้ทันทีจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ—ไม่ต้องหยุดหรือค้นหาข้อมูลระหว่างแชท

นี่เป็นวิธีฉลาดในการลดความล่าช้า รักษาการสนทนาให้ตรงประเด็น และ ตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องสลับแท็บ

📮ClickUp Insight: 45% ของพนักงานเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ปัจจัยต่างๆ เช่น เวลาจำกัด ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่มีมากเกินไป อาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้คนไม่กล้าเริ่มต้นก้าวแรกสู่การใช้ระบบอัตโนมัติ

⚒️ ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายและคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติ ClickUp ทำให้การเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงสรุปโครงการที่สร้างโดย AI คุณสามารถปลดล็อกระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและสร้างตัวแทน AI เฉพาะของคุณเองได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรให้ยุ่งยาก

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

ราคาของ ClickUp

ClickUp เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าหลายราย เป็นช่องทางที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงกระบวนการของคุณในฐานะบริษัทเริ่มต้น และค่อยๆ ขยายตามการเติบโตของการดำเนินงานของคุณ

ClickUp เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าหลายราย เป็นช่องทางที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงกระบวนการของคุณในฐานะบริษัทเริ่มต้น และค่อยๆ ขยายตามการเติบโตของการดำเนินงานของคุณ

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการจัดหาบุคลากรฟรีสำหรับนักสรรหาบุคลากร

Connecteam คืออะไร?

Connecteam เป็นแอปจัดการกำลังคนที่สร้างขึ้น สำหรับทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงาน ตั้งแต่ค้าปลีกและก่อสร้างไปจนถึงการดูแลสุขภาพและบริการภาคสนาม ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ จัดระเบียบได้แม้ขณะเดินทาง

แพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรกช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่การจัดตารางเวลาพนักงานและการติดตามเวลาทำงานไปจนถึงการสื่อสารในทีมและการจัดการงานประจำวัน—ทั้งหมดในที่เดียว

ผู้จัดการสามารถมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย ติดตามชั่วโมงการทำงาน ส่งการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และรักษาตารางเวลาให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าทีมของพวกเขาจะทำงานที่ไหนก็ตาม

คุณสมบัติของ Connecteam

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการจัดการกำลังคนที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายสำหรับทีมเคลื่อนที่ Connecteam พร้อมตอบโจทย์คุณแล้ว มาสำรวจคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมที่ปฏิบัติงานภาคสนามกัน

คุณสมบัติ #1: แอปพลิเคชัน Connecteam สำหรับการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานและคีออสก์

Connecteam vs. ClickUp แอปบันทึกเวลาทำงานและคีออสสำหรับพนักงาน
ผ่านทางConnecteam

Time Clock ของ Connecteamช่วยให้การติดตามเวลา การเข้างาน และการจัดการเงินเดือนของพนักงานเป็นเรื่องง่าย พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานได้จากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (ผ่านแอป Kiosk) หรือเดสก์ท็อป มอบความยืดหยุ่นให้กับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย

ด้วย GPS และระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่ ของ Connecteam คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานจะลงเวลาทำงานในสถานที่ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น ซึ่งช่วยป้องกันการทุจริตเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการบันทึกเวลา การติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ช่วยลดความจำเป็นในการตรวจสอบตำแหน่งบ่อยครั้ง โดยเฉพาะสำหรับทีมงานภาคสนาม

ฟีเจอร์การออกจากงานอัตโนมัติ ช่วยป้องกันการทำงานล่วงเวลาโดยไม่จำเป็นโดยการลงชื่อออกให้พนักงานโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดกะการทำงาน

แอปบันทึกเวลาทำงานและคีออสสำหรับพนักงาน Connecteam
ผ่านทางConnecteam

ระบบบันทึกเวลาทำงานยังมี แบบฟอร์มเวลาทำงานอัตโนมัติ ที่ติดตามการบันทึกเวลา, การหยุดพัก, และการทำงานล่วงเวลา ทำให้การจัดการเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง

แอปคีออสก์ เป็นโซลูชันที่ดีสำหรับทีมที่ไม่ใช้อุปกรณ์ส่วนตัว ช่วยให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานผ่านรหัส PIN หรือการยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์บนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่มีการจัดการแบบศูนย์กลาง เช่น คลังสินค้าหรือร้านค้าปลีก

Connecteam vs. ClickUp แอปบันทึกเวลาทำงานและคีออสสำหรับพนักงาน
ผ่านทางConnecteam

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแอปช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมมาก

คุณสมบัติ #2: การจัดการงานและการแชททีมของ Connecteam

Connecteam vs. ClickUp การจัดการงานและการแชททีม
ผ่านทางConnecteam

ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการงานที่เรียบง่าย ผู้จัดการสามารถกำหนดงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนแบบ เรียลไทม์ เมื่อได้รับมอบหมายงาน และสามารถติดตามการอัปเดตต่างๆ ได้ภายในแอป

เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถมอบหมายงานเฉพาะ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และ การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

Connecteam vs. ClickUp การจัดการงานและการแชททีม
ผ่านทางConnecteam

ด้วย ฟีเจอร์แชท ของระบบ ทีมของคุณสามารถถามคำถาม แบ่งปันข้อมูลอัปเดต หรือส่งไฟล์ได้โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน พนักงานสามารถสื่อสารผ่านการแชทแบบตัวต่อตัว การแชทในกลุ่มทีม หรือช่องประกาศสำหรับอัปเดตข้อมูลทั่วทั้งบริษัท

การสนทนาสามารถแบ่งกลุ่มตามสถานที่ โครงการ แผนก หรือเกณฑ์อื่น ๆ เพื่อการพูดคุยที่ตรงประเด็น ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว

ข้อความสามารถถูกกำหนดเวลาให้ส่งในช่วงเวลาทำงานหรือเมื่อพนักงานเข้างาน/เข้าเวรครั้งถัดไป ช่วยหลีกเลี่ยงการรบกวนนอกเวลาทำงาน

คุณสมบัติที่ 3: การจัดตารางงานพนักงานของ Connecteam

ClickUp เทียบกับ Connecteam การจัดตารางงานพนักงาน
ผ่านทางConnecteam

ฟีเจอร์การจัดตารางงานพนักงานของ Connecteam ทำให้การจัดการกะเป็นเรื่องง่าย ด้วยฟังก์ชันการลากและวาง ผู้จัดการสามารถสร้างและกำหนดกะได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ยุ่งยาก

พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตารางงานของตน และการตั้งค่ากะงานที่เกิดซ้ำก็ทำได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือนี้ยังติดตามการเข้างานเพื่อช่วย ป้องกันความขัดแย้งในการจัดตาราง ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

ราคาของ Connecteam

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
  • ขั้นสูง: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

ClickUp เทียบกับ Connecteam: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

เมื่อได้ครอบคลุมพื้นฐานแล้ว ถึงเวลาที่จะสำรวจความแตกต่างระหว่าง Connecteam กับ ClickUp และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพวกเขา

คุณสมบัติคลิกอัพคอนเน็กทีม
การติดตามเวลาการติดตามเวลาขั้นสูงด้วยตัวจับเวลา, บันทึกด้วยตนเอง, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และรายงานเชิงลึกเครื่องบันทึกเวลาทำงานแบบง่ายพร้อมระบบติดตาม GPS และใบงานอัตโนมัติสำหรับทีมภาคสนาม
การจัดตารางปฏิทินแบบภาพพร้อมลากและวางงาน, ซิงค์ปฏิทินภายนอก, และมุมมองที่กำหนดเองการจัดตารางกะงานสำหรับพนักงานพร้อมระบบติดตามการเข้างานและตัวเลือกกะงานที่เกิดซ้ำ
การจัดการงานงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ, การพึ่งพาอาศัยกัน, และมุมมองโครงการหลายแบบการสร้างงานพื้นฐานพร้อมการมอบหมายงาน กำหนดเวลา และการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ
การสื่อสารในทีมแชทแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นในระหว่างการทำงาน, การแชร์เอกสาร, และการสนับสนุนด้วย AI ผ่าน ClickUp Brainแชทกลุ่มและข้อความโดยตรงในตัว พร้อมแชร์ไฟล์
คุณสมบัติของ AIClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเนื้อหาที่ช่วยเหลือ สรุป และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานไม่มีให้บริการ
ระบบ GPS และการกำหนดขอบเขตพื้นที่เสมือน (Geofencing)มันไม่ใช่ของดั้งเดิม แต่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือติดตามตำแหน่ง GPS ได้หากจำเป็นระบบ GPS ในตัวและระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) สำหรับการติดตามเวลาที่แม่นยำตามตำแหน่งที่ตั้ง
เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่น, การร่วมมืออย่างลึกซึ้ง, และการจัดการโครงการและงานขั้นสูงทีมที่ต้องการการสนับสนุนโทรศัพท์มือถือหรือเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มุ่งเน้นการติดตามเวลาและการจัดตารางเวลาขั้นพื้นฐาน

เปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp #1: การติดตามเวลาและการจัดตารางงาน

ClickUp นำเสนอการติดตามเวลาขั้นสูงพร้อมแผ่นงานเวลาที่ละเอียด การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และการรายงานที่กำหนดเอง คุณสามารถบันทึกเวลาด้วยตนเอง ตั้งค่าตัวจับเวลา และจัดหมวดหมู่รายการเวลาได้

ClickUp Calendar ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยการวางแผนแบบลากและวาง การซิงค์กับปฏิทินภายนอก และการจัดวางที่ชัดเจน

Connecteam's ระบบบันทึกเวลาทำงานมีระบบ GPS และระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้างานได้เฉพาะที่สถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ระบบบันทึกเวลาจะบันทึกเวลาพักและเวลาทำงานล่วงเวลาโดยอัตโนมัติ

การจัดตารางงานเป็นเรื่องง่ายด้วยการลากและวาง, การทำงานซ้ำ, และการติดตามการเข้าร่วมแบบเรียลไทม์

🏆ผู้ชนะ: ClickUp ขึ้นนำด้วยตารางเวลาที่ยืดหยุ่นมากกว่า รายงานที่ครอบคลุม และการผสานปฏิทินอย่างไร้ที่ติ—เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานประจำโต๊ะและเอเจนซี่

เปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp #2: การจัดการงานและการทำงานร่วมกันในทีม

ClickUp's ความสามารถในการจัดการงานทำให้การมอบหมายงาน การตั้งลำดับความสำคัญ และการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การเชื่อมโยงงาน การแสดงผลแบบกำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ

ClickUp Brain เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยสรุปที่สร้างโดย AI, ข้อเสนอแนะที่ชาญฉลาด และการจัดการทรัพยากร

Connecteamนำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ผู้จัดการสามารถมอบหมายงานและติดตามการอัปเดตได้ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการทำงานอัตโนมัติช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

🏆ผู้ชนะ: ClickUp ชนะในครั้งนี้ด้วยความลึกซึ้งของมัน ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้, และการจัดสรรทรัพยากรทำให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดตารางพนักงานที่ดีที่สุด

เปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp #3: การสื่อสารภายในแอป

ใน ClickUp แชทที่ผสานรวมรองรับการสนทนาที่เชื่อมโยงกับงาน การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการทำงานร่วมกันของทีม—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ คุณสามารถ @mention เพื่อนร่วมทีม จัดระเบียบการสนทนา และแชร์ไฟล์ได้

ClickUp Brain สามารถดึงข้อมูลงานหรือเอกสารมาได้ขณะสนทนาเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น

Connecteam's แชทในตัวนั้นง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณส่งข้อความถึงทีม แบ่งปันไฟล์ และสนทนากลุ่มได้ เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการสื่อสารอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับทีมที่เน้นการใช้งานบนมือถือหรือทีมที่ทำงานระยะไกล

🏆ผู้ชนะ: ClickUp ชนะอีกครั้งด้วยการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการแชทที่เสริมด้วย AI ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและเอกสาร—เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการสื่อสารที่เต็มไปด้วยบริบท

เปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp #4: การเข้าถึงระยะไกลและความยืดหยุ่นของอุปกรณ์

ClickUp เป็นแอปพลิเคชันบนคลาวด์ที่ใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ รองรับแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการควบคุมการเข้าถึง ช่วยให้ทีมมีความยืดหยุ่นและควบคุมได้

Connecteam ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ไม่ได้ทำงานประจำโต๊ะทำงาน แอปคีออสก์ช่วยให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้างานจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้รหัส PIN ที่ปลอดภัยหรือการจดจำใบหน้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับไซต์งานหรือทีมที่ไม่มีอุปกรณ์ส่วนตัว

🏆ผู้ชนะ: Connecteam ชนะในรอบนี้ด้วยคุณสมบัติมือถือเฉพาะทางและฟังก์ชันการใช้งานอุปกรณ์ร่วมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานภาคสนามและทีมงานในสถานที่

📖 อ่านเพิ่มเติม: การพยากรณ์กำลังคนช่วยวางแผนความต้องการบุคลากรในอนาคตได้อย่างไร

เปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp ข้อที่ 5: เทมเพลตและการปรับแต่ง

ClickUp นำเสนอเทมเพลตหลากหลายสำหรับการจัดการงาน, บันทึกเวลา, การจัดตารางเวลา, และอื่น ๆ คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์, สถานะ, มุมมอง, และการทำงานอัตโนมัติได้อย่างเต็มที่ ความยืดหยุ่นนี้รองรับทีมที่หลากหลายและความต้องการของโครงการที่ซับซ้อน

Connecteam มอบประสบการณ์ที่เรียบง่ายและเป็นมาตรฐาน พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด เหมาะสำหรับการตั้งค่าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แต่อาจไม่ตอบโจทย์สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรืออุตสาหกรรมเฉพาะทาง

🏆ผู้ชนะ: ClickUp คว้าชัยชนะครั้งนี้ไปได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการกำหนดค่าที่ลึกซึ้ง ทำให้เหมาะสมกับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายตัว

เปรียบเทียบ Connecteam กับ ClickUp #6: ราคา

ClickUp นำเสนอวิธีการที่เป็นมิตรกับงบประมาณและสามารถปรับขนาดได้ โมเดลการชำระเงินตามจำนวนผู้ใช้ช่วยให้มีความยืดหยุ่น ทำให้คุ้มค่า คุณจ่ายเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานจริงเท่านั้น ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

Connecteam มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้สูงสุด 30 คน ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่กำลังเติบโต ทำให้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร

🏆ผู้ชนะ: ClickUp สำหรับโครงสร้างราคาที่ประหยัดกว่า ปรับขนาดได้ และยืดหยุ่นมากกว่า

👀 คุณรู้หรือไม่? การบริหารโครงการในฐานะวิชาชีพอย่างเป็นทางการได้รับการพัฒนามาจากกองทัพเรือสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1950โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการขีปนาวุธโพลาริส ความซับซ้อนของโครงการนี้ทำให้จำเป็นต้องมีวิธีการบริหารโครงการที่เป็นระบบอย่างเป็นทางการ และความพยายามนี้ได้ช่วยวางรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาวิธีการบริหารโครงการสมัยใหม่

ClickUp เทียบกับ Connecteam บน Reddit

เมื่อพูดถึง ClickUp กับ Connecteam ความคิดเห็นใน Reddit ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังมองหาในเครื่องมือจัดการทีมและปริมาณงาน

ผู้ใช้ ClickUp มายาวนานmaction-9 ได้กล่าวชื่นชมแพลตฟอร์มนี้บนr/clickupว่ามีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานแทบทุกกรณี:

ใช่ 100% นั่นคือสิ่งที่ทีมของฉันกำลังทำอยู่พอดี PM, บอร์ด QA, บอร์ดลูกค้า, การติดตามเวลา, การรายงาน มันครอบคลุมทุกอย่างที่ไหลผ่านธุรกิจ ใช้เวลาสักพักในการปรับให้เข้ากับความต้องการของเรา แต่ดีกว่าอะไรก็ตามในตลาด รวมถึง Asana และ Trello

ใช่ 100% นั่นคือสิ่งที่ทีมของฉันกำลังทำอยู่พอดี PM, บอร์ด QA, บอร์ดลูกค้า, การติดตามเวลา, การรายงาน มันจับทุกอย่างที่ไหลผ่านธุรกิจได้ครบถ้วน ใช้เวลาพอสมควรในการปรับให้เข้ากับความต้องการของเรา แต่ดีกว่าอะไรก็ตามในตลาด รวมถึง Asana และ Trello ด้วย

ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งชื่อjunoalej ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าและชุดคุณสมบัติอันโดดเด่นของ ClickUp:

เราใช้ Clickup มาอย่างน้อย 4 ปีแล้ว และตามตรง มันคือหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่เราเคยใช้มา เราเคยลองใช้ Asana, Monday.com และ Trello ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ Clickup นี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดเลย! เราไม่เคยมีปัญหาใหญ่ ๆ และบริการลูกค้าช่วยเหลือดีมาก ฉันเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน และเมื่อใช้เวอร์ชันใหม่ มันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ โดยรวมแล้ว สำหรับราคาและเครื่องมือที่มีมากมาย ClickUp ได้เกินความคาดหวังของฉันไปมากแล้ว

ฉันได้รับมุมมองใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเราอย่างแน่นอนหลังจากเรียนรู้การใช้ Clickup อย่างมีประสิทธิภาพ

เราใช้ Clickup มาอย่างน้อย 4 ปีแล้ว และตามตรง มันคือหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่เราเคยใช้มา เราเคยลองใช้ Asana, Monday.com และ Trello ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ Clickup นี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดเลย! เราไม่เคยมีปัญหาใหญ่ ๆ และบริการลูกค้าช่วยเหลือดีมาก ฉันเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน และเมื่อใช้เวอร์ชันใหม่ มันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ โดยรวมแล้ว สำหรับราคาและเครื่องมือที่มีมากมาย ClickUp ได้เกินความคาดหวังของฉันไปมากแล้ว

ฉันได้รับมุมมองใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเราอย่างแน่นอนหลังจากเรียนรู้การใช้ Clickup อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ใช้รายอื่นbryceman1 แสดงความเห็นในทำนองเดียวกันว่า:

เราอยู่ในสถานการณ์ที่เกือบจะเหมือนกันเลย ลองทุกอย่างแล้ว และโดยไกล ClickUp เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่เราต้องการ ความเร็วในการพัฒนาของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน

เราอยู่ในสถานการณ์ที่เกือบจะเหมือนกันเลย ลองทุกอย่างแล้ว และโดยไกล ClickUp เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่เราต้องการ ความเร็วในการพัฒนาของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน

สำหรับ Connecteam ผู้ใช้ชื่นชมว่ามันช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และช่วยให้ธุรกิจรวบรวมข้อมูลเชิงลึก แก้ไขปัญหาในที่ทำงาน และเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน

อย่างไรก็ตาม บางคนชี้ให้เห็นว่าผู้จัดการอาจจำเป็นต้องจัดกะงานด้วยตนเองบ่อยขึ้น ซึ่งอาจทำให้กระบวนการล่าช้าลง ดังที่tdmod99ได้กล่าวไว้ในr/TheDigitalMerchant:

ไม่เพียงแค่การติดตามเวลาและการจัดตารางเวลาเท่านั้น [Connecteam] ยังมีเครื่องมือสำหรับรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน แบบสำรวจ และช่องทางติดต่ออื่น ๆ เพื่อช่วยในการรักษาพนักงานและระบุปัญหาต่าง ๆ ด้วย ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาอัตโนมัติมีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง…ราคาจะซับซ้อนขึ้นหากคุณต้องการผสานรวมส่วน "หลัก" หลายส่วน เช่น แผนกทรัพยากรบุคคลและทักษะ เข้ากับแพ็กเกจพื้นฐานด้านการปฏิบัติการ

ไม่เพียงแค่การติดตามเวลาและการจัดตารางเวลาเท่านั้น [Connecteam] ยังมีเครื่องมือสำหรับรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน แบบสำรวจ และช่องทางติดต่ออื่น ๆ เพื่อช่วยรักษาพนักงานและระบุปัญหาต่าง ๆ ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาอัตโนมัติมีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง…ราคาจะซับซ้อนขึ้นหากคุณต้องการผสานรวมส่วน "แกนหลัก" หลายส่วน เช่น HR และทักษะ เข้ากับแพ็กเกจพื้นฐานด้านการปฏิบัติการ

ตามข้อมูลจาก Reddit การตั้งค่าแบบครบวงจรของ ClickUp เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับทีมที่ต้องการฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ การติดตาม และการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง Connecteam โดดเด่นเมื่อพูดถึงเครื่องมือที่พนักงานใช้งาน แต่การทำงานด้านการจัดตารางเวลาอาจต้องใช้ความใส่ใจมากกว่า

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานจริงของทีมคุณ ไม่ใช่แค่สิ่งที่ดูน่าประทับใจบนกระดาษเท่านั้น ในระยะยาว ความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งจะสำคัญกว่าฟีเจอร์มากมายที่คุณอาจไม่เคยใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกสิ่งที่ถูกต้อง ลองใช้โครงการนำร่องกับทีมเฉพาะก่อนตัดสินใจใช้จริง—วิธีนี้จะช่วยให้คุณทดสอบฟังก์ชันการทำงานและประเมินว่าเครื่องมือนั้นเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากน้อยเพียงใด

เครื่องมือการจัดการทีมใดที่ครองความเป็นเลิศสูงสุด?

คำตัดสิน? ClickUp ออกมาเป็นอันดับหนึ่งในฐานะโซลูชันการจัดการแรงงานที่ได้รับความนิยม

Connecteam มีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการทีมที่ทำงานเคลื่อนที่หรือประสานงานงานแบบกะ แต่เมื่อมองในภาพรวมและพิจารณาความยืดหยุ่น คุณสมบัติ และผลกระทบระยะยาวต่อความสำเร็จทางธุรกิจแล้ว ClickUp โดดเด่นกว่า

ด้วยเครื่องมือสำหรับการติดตามเวลา การสื่อสาร การจัดการงาน และอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp มอบพื้นที่ส่วนกลางให้กับทีมในการทำงานให้เสร็จโดยไม่ต้องสับสนวุ่นวาย ความสามารถในการปรับแต่งและการรายงานที่ละเอียดทำให้เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับทีมที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการระบบที่สามารถปรับขนาดได้และพัฒนาไปพร้อมกับพวกเขา

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ทรงพลังแต่ยืดหยุ่นได้ ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการ นี่คือที่ที่การวางแผน การดำเนินการ และการทำงานร่วมกันรู้สึกเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง

พร้อมที่จะยกระดับการทำงานของทั้งทีมคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เพื่อทำงานกับคำตอบครบวงจรที่คุณรอคอย