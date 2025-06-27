บล็อก ClickUp

เทมเพลตแผนการสอน Google Sheets ฟรีสำหรับครูผู้สอน

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
27 มิถุนายน 2568

การวางแผนการสอนมักจะเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่ดี แต่จบลงด้วยแท็บที่เปิดค้างไว้ 17 แท็บ เอกสารเดียวกันสามเวอร์ชัน และนาฬิกาที่เดินไปเรื่อยๆ ฟังดูคุ้นๆ ไหม?

ครูส่วนใหญ่หันมาใช้ Google Sheets และ Google Docs เพราะรวดเร็วและคุ้นเคย แต่การสร้างแผนการสอนใหม่ทุกครั้ง? นั่นเป็นเพียงงานที่ยุ่งเหยิงที่มีฟอนต์สวยขึ้นเท่านั้น

โพสต์นี้ตัดผ่านความวุ่นวาย เราได้รวบรวมเทมเพลตแผนการสอน Google Sheets ห้าแบบที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที นอกจากนี้ อย่าลืมดูเทมเพลตClickUpที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และสอนได้โดยไม่เสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบและการทำงานซ้ำ

👀 คุณรู้หรือไม่? การวางแผนการสอนที่เราทราบกันในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากจอห์น เดวี, นักปรัชญาและนักการศึกษาชาวอเมริกันผู้บุกเบิก. แม้ว่าเดวีไม่ได้คิดค้นแผนการสอนขึ้นมา แต่เขาก็ได้เปลี่ยนวิธีการใช้แผนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการทำให้การสอนเกี่ยวข้องกับชีวิตของนักเรียน. ความสนใจของเขาในประสบการณ์ที่สัมผัสได้และเกี่ยวข้องกับโลกจริงยังคงเป็นแนวทางในการศึกษาสมัยใหม่.

5 แม่แบบแผนการสอนใน Google Sheets

เทมเพลต Google Sheets ทั้งห้านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะวางแผนรายสัปดาห์ สอนนักเรียนรุ่นเยาว์ หรือทำงานตามธีมเฉพาะ แต่ละเทมเพลตมีรูปแบบการใช้งานจริงที่คุณสามารถปรับแต่งได้โดยไม่ต้องคิดมาก

1. แม่แบบแผนการสอน Google Sheets โดย Template. Net

เทมเพลตแผนการสอน Google Sheets
ผ่านทางTemplate.Net

เทมเพลตแผนการสอนใน Google Sheet โดย Template.net มอบภาพรวมที่ครบถ้วนของบทเรียนของคุณ ตั้งแต่เป้าหมายไปจนถึงการประเมินผล ทั้งหมดจัดวางในรูปแบบที่เรียบง่ายและแก้ไขได้ ฟรีและรวมถึงส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเป้าหมายการเรียนรู้ วัสดุที่จำเป็น กลยุทธ์การสอน วิธีการสอนแบบแตกต่าง และแม้กระทั่งการสะท้อนหลังการสอน

โครงสร้างนี้ออกแบบมาสำหรับครูที่ต้องการความชัดเจนและความสม่ำเสมอในทุกบทเรียน โดยไม่จำเป็นต้องจัดรูปแบบใหม่ทุกครั้ง

ในสภาพแวดล้อมห้องเรียนจริง มันช่วยคุณ:

  • ปกชื่อบทเรียน, ชั้นเรียน, วิชา, ระยะเวลา, และชื่อครู
  • รวมส่วนที่ชัดเจนสำหรับวัตถุประสงค์, วัสดุ, และกิจกรรม
  • ให้คำแนะนำที่ฝังไว้สำหรับกลยุทธ์การสอน, การปรับให้เหมาะกับผู้เรียน, และการประเมินผล
  • ปรับปรุงการตรวจสอบงานธุรการหรือการวางแผนร่วมกับผู้สอนท่านอื่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • สนับสนุนการสะท้อนคิดหลังเลิกเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

🖊️ เหมาะสำหรับ ครูระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้องการเทมเพลตฟรีที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับการวางแผน ดำเนินการ และประเมินบทเรียนในที่เดียว

2. แม่แบบแผนการสอน Google Sheets โดย GooDocs

เทมเพลตแผนการสอน Google Sheets
ผ่านทางGooDocs

เทมเพลตแผนการสอนใน Google Sheets โดย GooDocs เป็นเครื่องมือวางแผนบทเรียนรายสัปดาห์ที่สดใสและใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและเรียบง่าย ช่วยให้ครูและผู้สอนมองเห็นภาพรวมของทั้งสัปดาห์ได้อย่างชัดเจน พร้อมพื้นที่สำหรับระบุรายละเอียดกิจกรรมประจำวัน เป้าหมายการเรียนรู้ และการวางแผนรายวิชา

รูปแบบสามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่และถูกตัดทอนให้เหลือเพียงสิ่งจำเป็นเท่านั้น—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการวางแผนบทเรียนอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบ

นี่คือสิ่งที่ทำให้มันคุ้มค่าในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนจริง:

  • เสนอการแยกย่อยวันธรรมดาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • รวมช่องว่างสำหรับเป้าหมายรายสัปดาห์และบันทึกกิจกรรม
  • ใช้รูปแบบที่เรียบง่ายเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็วและการนำกลับมาใช้ใหม่
  • ติดตามการสอนได้อย่างราบรื่น
  • เพิ่มความชัดเจนทางสายตาด้วยรูปแบบการจัดวางที่ใช้รหัสสี

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูอนุบาลหรือครูประถมที่ต้องการดูแผนการสอนดิจิทัลรายสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยดีไซน์ที่สะอาดตาและสีสันสดใส

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชอบใช้ AI ในการออกแบบงานของคุณใช่ไหม? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว71% ของครูและ65% ของนักเรียนเชื่อว่าเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จทั้งในมหาวิทยาลัยและในที่ทำงาน

3. แม่แบบแผนการสอนสำหรับธีมมืดใน Google Sheets โดย GooDocs

เทมเพลตแผนการสอนสำหรับใช้กับธีมมืดใน Google Sheets
ผ่านทางGooDocs

เทมเพลตแผนการสอนสำหรับ Google Sheets โหมดมืด มาพร้อมรูปแบบที่สะอาดตาและมีการตัดกันของสีที่ชัดเจน พร้อมพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับบันทึกและคำแนะนำอย่างละเอียด เหมาะสำหรับบทเรียนที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ทำให้เหมาะสำหรับวิชาที่ต้องการคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนหรือคำอธิบายที่ยาวขึ้น

ด้วยสองส่วนสำหรับข้อมูลวิชา หัวข้อ และครู พร้อมช่องขนาดใหญ่สำหรับกิจกรรมและการสังเกต ช่วยให้เก็บเนื้อหาทั้งหมดไว้ในที่เดียว ป้องกันการยัดทุกอย่างลงในช่องเล็กๆ

นี่คือวิธีที่มันช่วยในห้องเรียนจริง:

  • นำเสนอดีไซน์ที่โดดเด่น มีความตัดกันสูง มองง่ายสบายตา
  • มอบพื้นที่กว้างขวางสำหรับการเขียนบันทึกบทเรียนและข้อเสนอแนะอย่างละเอียด
  • กรอกข้อมูลให้ชัดเจนในช่องเรื่อง หัวข้อ และงานที่ได้รับมอบหมายจากครู
  • วางแผนบทเรียนหลายขั้นตอนหรือการอภิปรายแบบมีแนวทางได้อย่างง่ายดาย
  • พิมพ์หรือแชร์ในรูปแบบดิจิทัลด้วยการปรับแต่งรูปแบบเพียงเล็กน้อย

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับสูงที่ต้องการพื้นที่เพิ่มเติมในการแยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนและติดตามข้อมูลเชิงลึกของบทเรียน

4. แม่แบบแผนการศึกษา Google Sheets โดย Google Sheets Templates

เทมเพลตแผนการศึกษา Google Sheets
ผ่านเทมเพลต Google Sheets

หากคุณเป็นนักเรียน นักศึกษา แผนการเรียนที่แข็งแกร่งสามารถทำให้ตารางเรียนของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ แม่แบบแผนการเรียนใน Google Sheets โดย Google Sheets Template ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการวิธีง่ายๆ และมองเห็นภาพได้ในการจัดการภาระงานประจำสัปดาห์ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสมุดวางแผนแบบกระดาษแบบดั้งเดิม

มันแบ่งงานออกเป็นวันต่อวัน—การบ้าน การเตรียมตัวสอบย่อย การอ่านหนังสือ—เพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป

รูปแบบมีความสะอาดตา ไม่รบกวนสมาธิ และสามารถปรับแต่งได้ง่ายเมื่อกำหนดเส้นตายเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวสอบหรือแค่พยายามทำงานให้เสร็จก่อนกำหนด เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรที่สม่ำเสมอได้อย่างยั่งยืน

แผนการเรียนนี้ ในสภาพแวดล้อมการศึกษาจริง ช่วย:

  • จัดระเบียบงานศึกษาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
  • รวมบล็อกที่สามารถแก้ไขได้สำหรับงานบ้าน, การอ่าน, และการประชุมกลุ่ม
  • ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและกำหนดส่งได้อย่างรวดเร็ว
  • พิมพ์หรือใช้ในรูปแบบดิจิทัลเป็นข้อมูลอ้างอิงประจำวัน
  • วางแผนสำหรับการสอบกลางภาค, สอบปลายภาค, หรือตารางทบทวนรายสัปดาห์

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูผู้สอนที่ช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมตัวสอบหรือวางแผนการศึกษาอย่างอิสระ โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงต้นของระดับมหาวิทยาลัย

5. แม่แบบแผนการสอนชั้นอนุบาลโดย Google Sheets Template

เทมเพลตแผนการสอนชั้นอนุบาลสำหรับ Google Sheets
ผ่านเทมเพลต Google Sheets

การบริหารโรงเรียนอนุบาลไม่ใช่เรื่องเล่นๆ (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ!) แม่แบบแผนการสอนโรงเรียนอนุบาลใน Google Sheets ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเรียบง่ายและเน้นจุดสำคัญ—เหมาะสำหรับครูที่ต้องการโครงสร้างและความชัดเจนในการวางแผนการสอน

มันมีบล็อกที่ชัดเจนสำหรับบทเรียนประจำวัน กิจกรรม ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และตารางเวลา ช่วยให้ครูจัดระเบียบวันได้โดยไม่ทำให้รูปแบบซับซ้อนเกินไป นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับบันทึกและวัสดุต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการเตรียมทุกอย่างล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในนาทีสุดท้าย

คุณสมบัติหลักที่สนับสนุนความสำเร็จในห้องเรียน:

  • ใช้รูปแบบที่เรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน แบ่งออกเป็นส่วนที่เข้าใจง่าย
  • รวมพื้นที่สำหรับบทเรียน วัตถุประสงค์ ตารางเวลาประจำวัน และลำดับความสำคัญที่นักเรียนต้องทราบ
  • วางแผนกิจกรรมในห้องเรียนด้วยความยืดหยุ่น
  • เตรียมเอกสารและสื่อสารความต้องการของนักเรียนได้อย่างง่ายดาย
  • จัดระเบียบวันของคุณโดยไม่ต้องเพิ่มภาระในการวางแผน

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูอนุบาลที่ต้องการแผนการสอนรายวันที่ชัดเจนและมองเห็นได้ พร้อมความสมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนวัยเยาว์

ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับการวางแผนบทเรียน

สำหรับครูและนักการศึกษาจำนวนมาก Google Sheets เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการจัดระเบียบแผนการสอน มันใช้งานง่าย ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ และฟรี—และคุณสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่าน Google Drive

แต่เมื่อคุณก้าวข้ามการจัดการตารางเวลาแบบง่าย ๆ หรือเริ่มจัดการการสอนที่มีรายละเอียดมากขึ้น ข้อจำกัดของมันก็จะปรากฏชัดเจน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณพยายามที่จะทำงานร่วมกัน ปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หรือติดตามความก้าวหน้าอย่างแท้จริง

นี่คือจุดที่ Google Sheets เริ่มมีข้อจำกัดสำหรับการวางแผนบทเรียน:

  • การควบคุมเวอร์ชันกลายเป็นเรื่องซับซ้อนอย่างรวดเร็ว: ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนร่วมกับครูคนอื่นหรือการแบ่งปันแผนรายสัปดาห์กับหัวหน้าแผนก ก็ง่ายที่จะสูญเสียการติดตามการเปลี่ยนแปลง หากไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ติดตั้งไว้สำหรับนักเรียนและครู การแก้ไขจะเกิดขึ้นแบบแยกส่วนและการประสานงานจะผิดพลาด
  • ขาดระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ หรือรองรับงานที่ทำซ้ำ: ทุกงาน—ตั้งแต่การคัดลอกแถวไปจนถึงการอัปเดตวันที่ของบทเรียน—ต้องทำด้วยตนเอง เครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับซอฟต์แวร์การศึกษาและการฝึกอบรมสามารถทำให้การกระทำซ้ำๆ เหล่านั้นเป็นอัตโนมัติได้ ทำให้คุณสามารถใช้เวลาในการสอนได้มากขึ้น
  • ไม่ติดตามความก้าวหน้าหรือผลลัพธ์ของบทเรียน: ชีตช่วยให้คุณเขียนสิ่งที่วางแผนไว้ได้—แต่ไม่สามารถบันทึกสิ่งที่สอนไปแล้ว ปรับเปลี่ยน หรือเสร็จสิ้นแล้วได้ ไม่มีวิธีในตัวสำหรับตรวจสอบสิ่งที่ทำเสร็จหรือสะท้อนถึงผลการเรียนในแต่ละครั้ง
  • ทำให้การวางแผนดิจิทัลแทบเป็นไปไม่ได้: ต้องการดูภาพรวมของสัปดาห์ในพริบตาใช่ไหม? ต้องการวางแผนการสอนหรือกำหนดมาตรฐานครอบคลุมตลอดทั้งเดือนหรือเปล่า? หากไม่มีมุมมองไทม์ไลน์ ปฏิทิน หรือการติดตามความเชื่อมโยง Google Sheets ไม่สามารถทำสิ่งที่แม้แต่ทางเลือกที่ง่ายที่สุดของ Google Sheetsก็มีให้โดยอัตโนมัติ
  • ทำให้เนื้อหาดูไม่เชื่อมโยงและยากต่อการจัดโครงสร้าง: การร่างวัตถุประสงค์ของบทเรียน การเขียนคำแนะนำกิจกรรม หรือการวางแผนการประเมินผลอาจรู้สึกไม่ลื่นไหล โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องมือเขียนด้วย AIที่ช่วยจัดระเบียบความคิดของคุณขณะวางแผน

Google Sheets ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์—แต่หากกระบวนการวางแผนของคุณเติบโตเกินกว่าที่สเปรดชีตจะรองรับได้ ยังมีวิธีที่ดีกว่าในการสร้างและจัดการบทเรียนของคุณ

📮 ClickUp Insight: 46% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้พึ่งพาการผสมผสานระหว่างแชท, บันทึก, เครื่องมือจัดการโครงการ, และเอกสารของทีมเพียงเพื่อติดตามงานของพวกเขา สำหรับพวกเขา งานกระจัดกระจายอยู่บนแพลตฟอร์มที่แยกจากกัน ทำให้ยากต่อการจัดระเบียบ ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, บันทึกของ ClickUp, แชทของ ClickUp และสมองของ ClickUp งานทั้งหมดของคุณจะถูกจัดศูนย์ในที่เดียว ค้นหาได้ง่าย และเชื่อมต่ออย่างราบรื่น ลาก่อนเครื่องมือที่มากเกินไป—ยินดีต้อนรับประสิทธิภาพการทำงานที่ง่ายดาย

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเทมเพลตแผนการสอนใน Google Sheets

หากคุณพร้อมที่จะยกระดับการจัดการบทเรียน, วัสดุ, ความก้าวหน้าของนักเรียน, และคำแนะนำในที่เดียว,ClickUp—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—เหมาะสำหรับคุณ. มันรวมการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น.

เทมเพลต ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับกระบวนการทำงานในห้องเรียนจริง จึงเหมาะสำหรับทั้งครูและผู้บริหาร ไม่ใช่แค่ไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้เท่านั้น แต่ยังเป็นระบบที่มองเห็นได้ชัดเจน มีความยืดหยุ่น และทำงานร่วมกันได้ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า จัดตารางเวลา และปรับเปลี่ยนได้ทันทีตามสถานการณ์ ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด ไม่มีอะไรตกหล่น

นี่คือทางเลือกอื่นที่ทำงานได้ดีกว่า:

1. แม่แบบแผนการสอนรายวิชา ClickUp College

เทมเพลตแผนการสอนสำหรับวิทยาลัย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามความก้าวหน้าของบทเรียนตามระดับชั้น, โครงสร้าง, และสถานะด้วยเทมเพลตแผนการสอนของ ClickUp College

เทมเพลตแผนการสอนสำหรับวิทยาลัยของ ClickUpมอบวิธีการที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นให้กับอาจารย์ในการจัดโครงสร้าง ติดตาม และปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรของตน เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อการวางแผนการสอนระยะยาว—เชื่อมโยงวัตถุประสงค์การเรียนรู้กับผลลัพธ์จริงได้ดีขึ้น พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร กำหนดเวลา และกระบวนการให้ข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว

การตั้งเป้าหมายที่ชาญฉลาดตั้งแต่เริ่มต้นช่วยให้การวางแผนหลักสูตรของคุณมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณตามขั้นตอน ADDIE: การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ การประเมินผล
  • จัดการและรวมศูนย์เนื้อหาบทเรียนของคุณผ่านมุมมองแผนการสอนที่ปรับแต่งได้
  • ติดตามความคืบหน้าของบทเรียนผ่านสถานะที่กำหนดเอง
  • รักษาความสอดคล้องของคณาจารย์และผู้ร่วมงานด้วยการอัปเดตในตัวและการมองเห็นงาน
  • ติดตามประสิทธิภาพการวางแผนด้วยการติดตามเวลาและตัวชี้วัดความสำเร็จ

🖊️ เหมาะสำหรับ: อาจารย์มหาวิทยาลัยที่กำลังสร้างแผนการสอนรายภาคเรียนที่ต้องการโครงสร้าง ความยืดหยุ่น และการมองเห็นในทุกขั้นตอนของการวางแผน

2. แม่แบบการวางแผนหลักสูตร ClickUp

เทมเพลตการวางแผนหลักสูตร ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบบทเรียนตามวิชา ติดตามความก้าวหน้าตามสถานะ และจัดการเอกสารที่พิมพ์ด้วยเทมเพลตการวางแผนหลักสูตรของ ClickUp

ก้าวข้ามเอกสารแบบคงที่และดาวน์โหลดหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยเทมเพลตการวางแผนหลักสูตรของ ClickUp เทมเพลตนี้ผสมผสานโครงสร้างกับความยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถวางแผนหัวข้อ กำหนดเวลา และวัสดุต่างๆ ได้ในที่เดียว—และปรับให้เหมาะสมเมื่อหลักสูตรของคุณพัฒนาไป

นอกจากนี้ยังช่วยเสริมซอฟต์แวร์การจัดการมหาวิทยาลัยที่กว้างขึ้นโดยให้คุณควบคุมรายละเอียดของบทเรียนและการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละวันได้อย่างใกล้ชิด

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • สร้างแผนที่เส้นทางแบบภาพของหลักสูตรของคุณด้วยมุมมองไทม์ไลน์
  • ติดตามกำหนดเวลาและผลลัพธ์ที่ต้องการผ่านมุมมองปฏิทินและบอร์ด
  • จัดระเบียบบทเรียนและการบ้านโดยใช้สถานะที่กำหนดเองในแต่ละขั้นตอน
  • รวมศูนย์ทรัพยากร เกณฑ์การให้คะแนน และกำหนดการหัวข้อไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่สามารถแชร์ได้
  • รับข้อมูลข่าวสารด้วยการแจ้งเตือน เพื่อลดการติดตามงานด้วยตนเอง

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูผู้สอนที่กำลังพัฒนาหลักสูตรรายภาคเรียนที่ต้องการระบบในการจัดโครงสร้าง ติดตาม และปรับแผนการสอนได้แบบเรียลไทม์—พร้อมทั้งประหยัดเวลาจากการค้นหาข้อมูลที่อัปเดตและแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้กลายเป็นเรื่องในอดีต

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้รหัสสีเพื่อแยกส่วนต่างๆ ในแผนการสอนของคุณเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ใช้สีหนึ่งสำหรับงานบ้าน สีอื่นสำหรับการประเมินผล และสีที่สามสำหรับกิจกรรมในชั้นเรียน วิธีนี้จะช่วยให้คุณเลื่อนดูและค้นหางานที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลาในการค้นหา ทบทวน หรือปรับปรุงแผนของคุณ

3. แม่แบบการวางแผนชั้นเรียน ClickUp

เทมเพลตการวางแผนชั้นเรียน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน, มอบหมาย, และติดตามบทเรียนในชั้นเรียนตามหมวดหมู่และสถานะด้วยเทมเพลตการวางแผนชั้นเรียนของ ClickUp

หากงานของคุณกระจัดกระจายอยู่บนหลายแพลตฟอร์ม คุณกำลังเสียเวลาไปอย่างมากมายทั้งก่อนและระหว่างชั้นเรียนแม่แบบการวางแผนชั้นเรียน ClickUpช่วยให้ครูและผู้สอนสามารถจัดการทุกแง่มุมของการวางแผนชั้นเรียนได้ในที่เดียว ตั้งแต่บทเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายไปจนถึงงานประจำวันและเป้าหมายของทั้งชั้นเรียน

แทนที่จะต้องจัดการเอกสารและกำหนดเวลาไปพร้อมกัน คุณสามารถวางแผนตารางเวลา จัดเก็บเอกสาร และติดตามทุกอย่างได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ นอกจากนี้ยังช่วยให้การเริ่มต้นวางแผนจากศูนย์เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่เปิดClickUp Docsเพื่อร่างเป้าหมายและหัวข้อของชั้นเรียนก่อน จากนั้นจึงค่อยพัฒนาส่วนที่เหลือ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องทำในขณะนี้ด้วยมุมมองของสัปดาห์นี้และวันนี้
  • จัดระเบียบงานในชั้นเรียนตามสถานะ: กำลังทำ, ผ่าน, ไม่ผ่าน, หรือเก็บถาวร
  • จัดเก็บและจัดการรายละเอียดเฉพาะชั้นเรียนในมุมมองเดียวด้วยรายการทั้งหมด
  • อ้างอิงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และแหล่งข้อมูลผ่านมุมมองคู่มือที่ติดตั้งไว้
  • ติดตามประสิทธิภาพการวางแผนชั้นเรียนด้วยการอัปเดตสถานะและการติดตามงาน
  • ร่วมมือกับผู้ช่วยสอนหรือผู้ร่วมการศึกษาแบบเรียลไทม์

🖊️ เหมาะสำหรับ: ผู้สอนที่จัดการหลายชั้นเรียนและต้องการวางแผนบทเรียน กำหนดเส้นตาย และงานประจำวันในห้องเรียนให้เป็นระบบในแพลตฟอร์มเดียว

4. แม่แบบแผนการจัดการชั้นเรียน ClickUp

เทมเพลตแผนการจัดการชั้นเรียน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและจัดตารางเรียนตามรายวิชา, หมวดหมู่, และวิชาโดยใช้แบบแผนการจัดการชั้นเรียน ClickUp

ต้องการดูชั้นเรียนทั้งหมดของคุณในคราวเดียวหรือไม่? แม่แบบแผนการจัดการชั้นเรียนClickUp Classroom Management Plan Templateมอบโครงสร้างให้กับครูในการจัดการพฤติกรรม ความคาดหวัง และกิจวัตรในห้องเรียนในที่เดียว

จากการติดตามความก้าวหน้าไปจนถึงการปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ปกครองให้ราบรื่นขึ้น แบบฟอร์มนี้ช่วยเปลี่ยนการลงโทษแบบตอบสนองเป็นการวางแผนเชิงรุก ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสนับสนุนได้

คุณยังสามารถเพิ่มเครื่องมือการจัดตารางเวลา เช่นClickUp Calendar ซึ่งเป็นปฏิทินที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณจัดการกิจวัตรประจำวันและไทม์ไลน์ของคุณได้

ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ ClickUp Calendar สามารถทำได้เพื่อคุณ

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ติดตามโปรไฟล์นักเรียนและพลวัตในห้องเรียนด้วยมุมมองรายชื่อชั้นเรียน
  • สร้างแผนพฤติกรรมที่ชัดเจนโดยใช้คู่มือเริ่มต้น
  • จัดระเบียบวันที่สำคัญ กิจกรรม และกิจวัตรในมุมมองปฏิทินชั้นเรียน
  • ติดตามความคืบหน้าของงานและการบังคับใช้กฎด้วยแผนภูมิแกนต์
  • ติดตามการดำเนินการในแต่ละสถานะ ได้แก่ ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น
  • ให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และเครื่องมือสื่อสาร

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูระดับ K-12 ที่ต้องการวิธีการจัดการพฤติกรรมในห้องเรียน กิจวัตรประจำวัน และความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีความยืดหยุ่นแต่มีโครงสร้างชัดเจน

5. แม่แบบแผนปฏิบัติการสำหรับครู ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการสำหรับครู ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานสอนประจำวันด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการสำหรับครูของ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการสำหรับครูของ ClickUpช่วยให้ผู้สอนเปลี่ยนการวางแผนให้กลายเป็นความก้าวหน้า

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมบทเรียน กำหนดเป้าหมายทางวิชาการ หรือรับมือกับความท้าทายในห้องเรียน เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่เรียบง่ายสำหรับการติดตามงาน กำหนดความคาดหวัง และประเมินผลลัพธ์—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือการสอนหรือเอกสารต่างๆ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ตั้งและติดตามเป้าหมายทางวิชาการหรือพฤติกรรมโดยใช้มุมมองเป้าหมาย
  • แยกย่อยแผนระยะยาวด้วยมุมมองไทม์ไลน์เพื่อให้เห็นจังหวะการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • จัดระเบียบงานประจำวันตามขั้นตอนในมุมมองขั้นตอนการทำงาน
  • เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยคู่มือเริ่มต้นที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • ย้ายงานผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น เพื่อรักษาความรับผิดชอบ
  • วิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพและปรับแผนการดำเนินการของคุณตามความจำเป็น

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูที่ต้องการแผนรายวันที่มีโครงสร้างชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมาย รักษาความสม่ำเสมอ และจัดการความรับผิดชอบในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้นำมาใช้ในสถาบันการศึกษาที่ฉันทำงานอยู่ เพราะเราจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร ซึ่งมันซับซ้อนมากในบริษัทที่มีพนักงานประมาณ 150 คน การรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ และการวัดความคืบหน้า เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ผ่านการใช้ ClickUp

6. แม่แบบตารางเวลาห้องเรียน ClickUp Classroom

เทมเพลตตารางเรียน ClickUp Classroom
รับเทมเพลตฟรี
ดูและจัดการตารางเรียนรายสัปดาห์ทั้งหมดของคุณตามวิชาและเวลาโดยใช้เทมเพลตตารางเรียน ClickUp Classroom

หากคุณเป็นครูที่ต้องการจัดระเบียบ ปรับเปลี่ยน และบริหารจัดการวันของคุณอย่างชัดเจนแม่แบบตารางเวลาห้องเรียน ClickUpคือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าคุณจะต้องจัดการหลายวิชาหรือกิจกรรมกลุ่ม แม่แบบนี้มอบโครงสร้างที่คุณต้องการ พร้อมให้คุณปรับแต่งตารางแต่ละรายการได้ตามนักเรียน หัวข้อ หรือคาบเรียน

นอกจากนี้ยังสามารถเสริมเครื่องมือสนับสนุนอื่น ๆ เช่นเครื่องมือ AI สำหรับนักเรียน เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้สอดคล้องและทันเวลา

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • วางแผนและจัดกลุ่มกิจกรรมตามหัวข้อโดยใช้มุมมองที่แตกต่างกัน 15 แบบ
  • ติดตามการเข้าชั้นเรียนด้วยสถานะต่างๆ เช่น ขาด ครบตามกำหนด ชั้นเรียนถูกยกเลิก และต้องเข้าเรียน
  • มอบหมายงานและกำหนดเวลาให้กับนักเรียนเฉพาะรายหรือกลุ่มชั้นเรียน
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์โดยใช้มุมมองตาราง
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำสำหรับเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดกิจกรรม
  • จัดการประชุมทบทวนร่วมกันและอัปเดตสถานะของบทเรียนตลอดทั้งวัน

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูที่จัดการตารางเรียนตามรายวิชาหรือวางแผนการสอนหลายห้องเรียน ซึ่งต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้

7. แม่แบบตารางเรียนและศึกษาเวลาของ ClickUp

เทมเพลตตารางเรียนและเวลาศึกษา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามชั้นเรียน การประเมินผล และความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาด้วยเทมเพลตตารางเรียนและศึกษาระยะเวลาของ ClickUp

เทมเพลตตารางเรียนและศึกษาเวลาของ ClickUpมอบเครื่องมือให้กับนักเรียนและครูในการจัดโครงสร้างวันเรียนให้ชัดเจน

จากคลาสเรียนรายสัปดาห์และกำหนดส่งงานไปจนถึงเป้าหมายการศึกษาในระยะยาว เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญ กำหนดตารางเวลา และติดตามทุกสิ่งทุกอย่างในระบบศูนย์กลางเดียว ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดตกหล่น แม้ในช่วงสัปดาห์ที่มีงานหนักที่สุด

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละสัปดาห์ด้วยมุมมองลำดับความสำคัญ
  • ติดตามเป้าหมายระยะยาวผ่านมุมมองตลอดปี และตรวจสอบจุดสำคัญ
  • มองเห็นปริมาณงานประจำวันของคุณด้วยมุมมองไทม์ไลน์
  • เริ่มต้นการวางแผนอย่างรวดเร็วด้วยมุมมองเริ่มต้นที่นี่ และจัดระเบียบตารางเวลาของคุณอย่างรวดเร็ว
  • วางแผนชั้นเรียน, วันครบกำหนด, และการศึกษาโดยใช้มุมมองตารางเรียน
  • ย้ายงานผ่านสถานะต่างๆ เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น ขณะที่คุณทำงาน

🖊️ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องจัดการกับตารางเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย และช่วงเวลาการอ่านหนังสือ—หรือครูที่ต้องการสนับสนุนนักเรียนด้วยเครื่องมือวางแผนการเรียนที่มีโครงสร้างชัดเจน

8. แม่แบบตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพงาน, ช่วงเวลา, และความรับผิดชอบของทีมในที่เดียวด้วยเทมเพลตตารางเวลาชั่วโมง ClickUp

การจัดโครงสร้างวันเรียนของคุณให้ปราศจากความเครียดเป็นไปได้หรือไม่? ด้วยเทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp มันเป็นไปได้!

เทมเพลตนี้สร้างขึ้นสำหรับครู นักเรียน และมืออาชีพที่ต้องการโครงสร้างโดยไม่มีความเครียด ตั้งแต่การวางแผนชั้นเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายไปจนถึงการจัดการการจ่ายเงินงานหรือลำดับความสำคัญ เทมเพลตนี้จะนำทุกอย่างมารวมไว้ในระบบที่เป็นระเบียบ เพื่อให้คุณใช้เวลาไปกับการทำงานให้สำเร็จ ไม่ใช่การคิดว่าจะทำอะไรต่อไป

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • แผนผังตารางเวลาประจำวันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงด้วยมุมมองปฏิทินรายสัปดาห์
  • จัดเก็บและวางแผนงานได้อย่างง่ายดายด้วยคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
  • ย้ายงานผ่านสถานะต่างๆ เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, และยกเลิก
  • ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ตามแผนโดยไม่ต้องควบคุมเวลาอย่างละเอียด
  • ติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดและปรับตารางงานของคุณตามความเหมาะสม

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูและผู้สอนที่บ้านที่จัดการบล็อกการเรียนและตารางเรียนประจำวันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง

9. แม่แบบตารางเวลาห้องเรียนการศึกษาพิเศษ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาห้องเรียนการศึกษาพิเศษ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ประสานงานการเรียนรู้ การบำบัด และกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ด้วยเทมเพลตตารางเรียนห้องเรียนการศึกษาพิเศษใน ClickUp

เทมเพลตตารางเรียนห้องเรียนการศึกษาพิเศษ ClickUp ช่วยให้ผู้สอนสามารถ วางแผนตารางเรียนที่ยืดหยุ่นและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เหมาะกับความต้องการการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ไม่ว่าคุณจะประสานเวลาการสอน ให้การสนับสนุนบุคลากร หรือจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน เทมเพลตนี้จะมอบโครงสร้างที่ชัดเจนและแก้ไขได้ให้คุณจัดการทุกอย่างในที่เดียว

คุณยังสามารถจับคู่กับเทมเพลต KWLหรือเครื่องมือช่วยการเรียนรู้ที่คล้ายกันเพื่อติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนเป้าหมาย IEP ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ให้แม่แบบนี้:

  • จัดระเบียบกิจกรรมประจำวันด้วยมุมมองกิจกรรมทุกชั้นเรียน
  • ติดตามบันทึกเฉพาะชั้นเรียนโดยใช้มุมมองบันทึกชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ
  • สร้างตารางเวลาที่ชัดเจนและแก้ไขได้สำหรับแต่ละชั้นเรียนในมุมมองตารางชั้นเรียน
  • เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยคู่มือการตั้งค่าทีละขั้นตอน
  • ติดตามงานในสถานะยกเลิก, เสร็จสมบูรณ์, และต้องทำ
  • มอบหมายความรับผิดชอบและปรับตารางเวลาด้วยระบบอัตโนมัติตามความจำเป็น

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูและผู้ประสานงานการศึกษาพิเศษที่วางแผนตารางเรียนเฉพาะบุคคล การสนับสนุนการเรียนรู้ และกิจวัตรในห้องเรียน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้มีความยืดหยุ่นในการจัดตารางเวลาของคุณ แม้ว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่แน่นอนสำหรับแต่ละบทเรียนหรือกิจกรรมแล้วก็ตาม ชีวิตในห้องเรียนอาจไม่สามารถคาดเดาได้ ให้เพิ่มเวลาสำรองไว้สำหรับการหารือที่ไม่คาดคิด คำถามของนักเรียน หรือกิจกรรมเพิ่มเติม คุณจะได้ไม่ต้องรีบทำส่วนที่เหลือของแผนการสอนให้เสร็จ

10. แม่แบบบันทึกการเรียน ClickUp

เทมเพลตบันทึกการเรียน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามการบรรยาย, การอ่าน, และการศึกษาในสถานที่เดียวด้วยเทมเพลตบันทึกการเรียนของ ClickUp

การจัดการเอกสารและกระดาษที่กระจัดกระจายทำให้คุณต้องวุ่นวายในนาทีสุดท้ายใช่ไหม?แม่แบบบันทึกการเรียนของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดระเบียบการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

มันมอบระบบที่มีโครงสร้างและใช้งานง่ายให้คุณเพื่อติดตามบันทึก, งานที่ได้รับมอบหมาย, และข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียนของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ในห้องบรรยายหรือทบทวนหัวข้อในภายหลัง, แม่แบบที่ใช้เอกสารนี้เป็นฐานจะช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมโยงและค้นหาได้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบบันทึกวิชา งานที่ได้รับมอบหมาย และลิงก์ต่าง ๆ ภายในเอกสารที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
  • กระโดดไปยังส่วนที่ต้องการด้วยสารบัญที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถคลิกได้
  • ทิ้งความคิดเห็นในบริบทเดิมไว้บนบันทึกเพื่อติดตามกับครูในภายหลัง
  • บันทึกความคิดได้ทันทีด้วยสมุดบันทึกที่ปักหมุดไว้
  • ทำซ้ำและปรับแต่งรูปแบบบันทึกให้เหมาะกับแต่ละโครงการ หัวข้อ หรือภาคการศึกษา
  • จัดรูปแบบบันทึกด้วยตาราง, หัวข้อ, งาน, และลิงก์ฝัง

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูหรือผู้สอนที่ต้องการระบบเครื่องมือจดบันทึกที่สะอาดและค้นหาได้ง่าย เพื่อความเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนหรือทบทวนบทเรียน

11. แม่แบบการมอบหมายงานในคลาส ClickUp

เทมเพลตการมอบหมายงานในคลาส ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบงานมอบหมายตามวิชา, กำหนดเวลา, และสถานะด้วยเทมเพลตงานมอบหมายในชั้นเรียนของ ClickUp

เทมเพลตการมอบหมายงานในชั้นเรียนของ ClickUpช่วยลดความเครียดในการจัดการงานของนักเรียน ครูสามารถจัดระเบียบงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามคะแนนได้ในที่เดียว—โดยไม่ต้องยุ่งยากกับสเปรดชีต

สำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณสามารถเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลหรือใช้ซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมเพื่อแนะนำนักเรียนผ่านคำแนะนำอย่างชัดเจน ช่วยประหยัดเวลาและลดความสับสน

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ติดตามงานทุกชิ้นโดยใช้มุมมองรายการหรือวันที่ครบกำหนด
  • มอบหมายงานให้นักเรียนและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • ใช้เกณฑ์การประเมินที่มีอยู่ในระบบเพื่อมาตรฐานการให้คะแนนและคำแนะนำ
  • เพิ่มบันทึก, รายการตรวจสอบ, และลิงก์ไปยังเอกสารสนับสนุน
  • จัดหมวดหมู่การบ้านตามประเภท (การสอบ, รายงาน, การทำงานเป็นกลุ่ม) เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
  • แจ้งนักเรียนให้ทราบข้อมูลล่าสุดด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการอัปเดตสถานะ

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูที่จัดการงานของนักเรียนหลายคนในหลายชั้นเรียน และกำลังมองหาแหล่งข้อมูลเดียวเพื่อทำให้การสอนและการให้คะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

12. แม่แบบความก้าวหน้าของนักเรียน ClickUp

เทมเพลตความก้าวหน้าของนักเรียน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามพฤติกรรม ความพยายาม และความก้าวหน้าทางวิชาการในที่เดียวด้วยเทมเพลตความก้าวหน้าของนักเรียนใน ClickUp

หากคุณกำลังติดตามเส้นทางการเรียนรู้ของนักเรียนของคุณบน Google Sheets แบบคงที่อยู่ มีวิธีที่ดีกว่านี้!แม่แบบความก้าวหน้าของนักเรียนใน ClickUpผสมผสานการติดตามผลการเรียน ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม และการวางแผนการดำเนินการไว้ในที่เดียว—เพื่อให้คุณไม่พลาดสัญญาณเตือนหรือโอกาสในการเติบโต

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลหรือการแก้ไขแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั้งชั้นเรียน เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณระบุรูปแบบต่างๆ ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

ให้แม่แบบนี้:

  • ติดตามเหตุการณ์สำคัญและปรับการสนับสนุนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนโดยใช้มุมมองคู่มือ
  • ติดตามปัญหาพฤติกรรมและแนวโน้มผ่านมุมมองปัญหาพฤติกรรม
  • ติดธงนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในมุมมองที่ต้องการความสนใจ
  • ดูผลการเรียนของนักเรียนโดยรวมได้อย่างรวดเร็วในมุมมองรายการ
  • จัดหมวดหมู่ความก้าวหน้าโดยใช้สถานะที่ชัดเจน เช่น "ทำได้ดี" หรือ "ต้องการสร้างความมั่นใจ"
  • ติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น ความพยายาม พฤติกรรม การติดต่อผู้ปกครอง และอื่นๆ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูและผู้สอนที่บ้านที่ต้องการเครื่องมือศูนย์กลางในการติดตามผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน

13. แม่แบบการศึกษาสำหรับนักเรียน ClickUp

เทมเพลตการศึกษาสำหรับนักเรียน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามตารางเรียน หน่วยกิต และผลการเรียนด้วยเทมเพลตการศึกษาสำหรับนักเรียนของ ClickUp

การติดตามงานที่ได้รับ, หลักสูตร, และเป้าหมายทางการศึกษาอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อมีบันทึกที่กระจัดกระจายและแอปพลิเคชันหลายตัว ด้วยเทมเพลตการศึกษาสำหรับนักเรียนของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบงาน, บริหารหลักสูตร, และติดตามเป้าหมายทางการศึกษาได้โดยไม่ต้องมีบันทึกที่กระจัดกระจายหรือแอปพลิเคชันหลายตัว

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนหรือครูผู้สอน คุณสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในไฟล์เดียวได้ สำหรับการวางแผนการศึกษาที่กว้างขวางขึ้นClickUp Educationยังช่วยให้สถาบันการศึกษาสามารถจัดการการศึกษาได้ง่ายขึ้นโดยการรวมทรัพยากรทางการศึกษาและการบริหารไว้ในที่เดียว

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบเอกสารการเรียนและตารางเวลาโดยใช้มุมมองหลักสูตร
  • ติดตามการพึ่งพาของหลักสูตรด้วยมุมมองข้อกำหนดเบื้องต้น
  • แบ่งปันเคล็ดลับและเอกสารผ่านคู่มือเริ่มต้น
  • แสดงความคืบหน้าของชั้นเรียนด้วยสถานะต่างๆ เช่น กำลังดำเนินการ, รอเรียน, และเสร็จสมบูรณ์
  • วางแผนล่วงหน้าโดยใช้หมุดหมายและแผนภูมิแกนต์
  • ติดตามและปรับแต่งงานด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการตรวจสอบงานเป็นประจำ

🖊️ เหมาะสำหรับ: ครูและผู้สอนที่บ้านที่ต้องการจัดการตารางเรียน วิชาที่ต้องเรียนก่อน และงานของนักเรียนในระบบที่เป็นระเบียบเดียวกัน

💡ใช้ ClickUp AI เพื่อร่างแผนการสอนภายในไม่กี่นาที

ไม่ว่าจะเป็นการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือจัดการเวลาอ่านหนังสือสำหรับหลายระดับชั้นClickUp Brainช่วยให้คุณข้ามหน้ากระดาษเปล่าไปได้ เพียงแค่เริ่มวางแผนการสอนด้วย AIโดยอธิบายเป้าหมายการเรียนรู้ บริบทของชั้นเรียน และตารางเวลา ระบบจะสร้างแผนการสอนที่มีโครงสร้างพร้อมจังหวะการเรียน กิจกรรม และจุดตรวจสอบความก้าวหน้า

ไม่มีเทมเพลต. แค่เครื่องมือสร้างแผนการสอนที่เหมาะกับสไตล์การสอนของคุณและช่วงเวลาการสอนของคุณ.

📝 ลองใช้ข้อความนี้: "ฉันเป็นครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กำลังวางแผนการสอน 60 นาทีเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำ นักเรียนในชั้นเรียนมีทั้งผู้เรียนที่ชอบการมองเห็นและผู้เรียนที่ชอบการเคลื่อนไหว ขอแผนการสอนที่มีโครงสร้างพร้อมกิจกรรมอุ่นเครื่องที่น่าสนใจ กิจกรรมกลุ่มที่ต้องลงมือปฏิบัติ คำศัพท์สำคัญ และสรุป 5 นาทีที่ช่วยให้นักเรียนสรุปสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้"

ClickUp Brain
สร้างลำดับการสอน, ตัวชี้วัดการบรรยาย, และอื่น ๆ บน ClickUp Brain

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการสอน Google Sheets ดี?

ไม่ใช่ทุกเทมเพลตของ Google Sheets ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับวิธีการวางแผนของครูมัธยมศึกษา. เทมเพลตที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่สามารถแก้ไขได้เท่านั้น แต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีที่ครูคิด สอน และปรับเปลี่ยนตลอดทั้งสัปดาห์.

นี่คือสิ่งที่ทำให้แม่แบบแผนการสอนใน Google Sheets คุ้มค่าแก่การใช้งาน:

  • โครงสร้างรายสัปดาห์หรือรายวัน: บางบทเรียนต้องการมุมมองภาพรวม ในขณะที่บางบทเรียนต้องการแผนที่แน่นในแต่ละวัน แม่แบบที่ดีจะให้ทั้งสองอย่างแก่คุณ
  • เคลียร์พื้นที่สำหรับเป้าหมายและมาตรฐาน: ไม่ว่าจะเป็นการปรับให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรหรือการสร้างของคุณเอง การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตั้งแต่แรกจะช่วยให้การวางแผนมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
  • ส่วนที่สามารถแก้ไขได้สำหรับกิจกรรม, วัสดุ, และเวลา: ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการไหลของบทเรียน—โดยไม่ทำให้การจัดวางเสียหาย—เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อวันของคุณเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
  • การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันที่ง่ายดาย: แม่แบบควรทำงานได้ทั้งกับคุณและเพื่อคุณ ไม่ว่าคุณจะสอนร่วมกับผู้อื่น วางแผนข้ามวิชา หรือแบ่งปันแผนงานกับฝ่ายบริหาร

แม่แบบที่ปฏิบัติตามพื้นฐานเหล่านี้จะให้ความยืดหยุ่นในการวางแผนเช่นเดียวกับแอปวางแผนรายวันหลายแอป แต่ไม่ต้องเริ่มต้นจากตารางว่างเปล่าทุกครั้ง

วางแผนบทเรียน ติดตามความก้าวหน้า และรักษาความยืดหยุ่นด้วย ClickUp

Google Sheets อาจช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ แต่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับความเป็นจริงในห้องเรียน ClickUp templates ไปไกลกว่านั้น; พวกมันถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ครูสามารถวางแผนได้อย่างราบรื่นและเป็นส่วนหนึ่งของวันทำงานมากขึ้น

ทุกเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้, สามารถแชร์ได้, และใช้ได้ฟรี ตั้งแต่การจัดตารางเรียนไปจนถึงการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน คุณสามารถใช้เวลาในการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ น้อยลง และใช้เวลาในการสอนมากขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่น ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมืออย่าง ClickUp Brain คุณไม่ได้เพียงแค่จัดระเบียบเท่านั้น แต่ยังสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มชั่วโมงการทำงานในแต่ละวัน

สมัครใช้ ClickUpเพื่อทำให้การวางแผนง่ายขึ้นและคืนเวลาเตรียมงานของคุณ