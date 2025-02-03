10 เครื่องมือการสอนออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2025

เครื่องมือการสอนออนไลน์ได้กลายเป็นวิธีที่สำคัญสำหรับครูและนักเรียนในการเชื่อมช่องว่างในห้องเรียน. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดภาระงานของครู, ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม, และสร้างบทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งสามารถถ่ายทอดจุดเรียนรู้ที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
หากคุณเป็นครูที่กำลังมองหาเครื่องมือออนไลน์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสบการณ์การสอนในห้องเรียนของคุณ เรามีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม 10 รายการที่คุณไม่ควรพลาด!
เครื่องมือการสอนออนไลน์คืออะไร?
เครื่องมือการสอนออนไลน์คือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ช่วยเสริมศักยภาพให้กับครูผู้สอน อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างนักเรียน หรือช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ ปัจจุบันครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงเครื่องมือการสอนออนไลน์ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น เครื่องมือเหล่านี้จึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการศึกษาสมัยใหม่
ตัวอย่างเช่น หากคุณพบว่าการสร้างการนำเสนอที่ดึงดูดความสนใจของชั้นเรียนทางไกลเป็นเรื่องท้าทาย คุณอาจได้รับประโยชน์จากการใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
หรือหากนักเรียนของคุณมีปัญหาในการจดจ่อกับหัวข้อเฉพาะ คุณอาจรวมกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น เกมหรือกิจกรรมเชิงโต้ตอบ เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือออนไลน์สำหรับการสอน?
เครื่องมือออนไลน์ที่คุณใช้ควรมีวัตถุประสงค์และแก้ปัญหาได้ นอกเหนือจากนั้น เครื่องมือและทรัพยากรการสอนออนไลน์ของคุณควร:
- ใช้งานง่าย: ไม่ว่าคุณจะเป็นครูหรือนักเรียน เครื่องมือออนไลน์ควรใช้งานง่ายเพื่อให้รู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายของห้องเรียนตามธรรมชาติ หากเครื่องมือออนไลน์ทำให้เสียสมาธิหรือใช้เวลามากเกินไปในการตั้งค่าและใช้งาน อาจไม่คุ้มค่ากับเวลาและพลังงานของคุณ
- เรียนรู้ได้รวดเร็ว: เครื่องมือควรใช้งานง่ายสำหรับนักเรียนหรือครูภายในไม่กี่นาที เวลาในห้องเรียนมีค่า และคุณไม่ต้องการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านคู่มือ
- ปลอดภัย: เครื่องมือที่คุณเลือกควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของนักเรียน
- ปรับแต่งได้: เครื่องมือที่ดีที่สุดควรมีความสามารถในการปรับแต่งในระดับสูง เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในโลกจริงหรือออนไลน์ และสไตล์การสอนของคุณ
- ราคาประหยัด: เป็นไปได้ยากที่งบประมาณห้องเรียนของคุณจะมีพื้นที่มากพอสำหรับการสมัครสมาชิกเครื่องมือการสอนออนไลน์หลายประเภท มองหาข้อเสนอการอนุญาตใช้งานในราคาประหยัดหรือเครื่องมือออนไลน์ฟรี
เครื่องมือการสอนออนไลน์ที่คุณชื่นชอบน่าจะเป็นเครื่องมือที่มีชุมชนออนไลน์ที่คึกคักอยู่เสมอ ชุมชนเหล่านี้สามารถให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของเครื่องมืออย่างเต็มที่และแก้ไขปัญหาได้ พวกมันเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องการค้นหาเครื่องมือห้องเรียนออนไลน์และวิธีการใช้งาน
10 เครื่องมือการสอนทางไกลที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลัง ผู้ช่วยสอนออนไลน์ และแฟ้มเอกสารการสอนเสมือนจริง มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยคุณจัดการเอกสาร สร้างงานนำเสนอ วางแผนการสอน และจัดการการสื่อสารกับนักเรียน
เริ่มต้นด้วยClickUp Clip เครื่องมือบันทึกหน้าจอฟรีที่ไม่มีลายน้ำ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอหน้าจอของคุณและแชร์กับนักเรียนของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้การแชร์การอัปเดตเกรด การสาธิตวิธีการใช้งานเว็บไซต์ หรือการช่วยเหลือการบ้านออนไลน์เป็นเรื่องง่าย มันง่ายกว่าการแชร์หน้าจอมาก และคุณสามารถแชร์วิดีโอกับใครก็ได้ที่ต้องการ ช่วยประหยัดเวลาของคุณ
จากนั้น ให้ClickUp Docsทำงานให้คุณ. มากกว่าโปรแกรมประมวลผลคำ, ClickUp Docs อนุญาตให้คุณสร้างเอกสารที่มีหน้าซ้อนกันและเชื่อมโยงพวกมันเข้าด้วยกันในวิธีที่คุณชอบ. โดยใช้เครื่องมือ Docs, คุณสามารถสร้างวิกิสำหรับห้องเรียน, สร้างเอกสารขออนุญาต, และสร้างแผนการสอนพร้อมเอกสารการเรียนรู้ทั้งหมดของคุณได้.
ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณสร้างทรัพยากรใด ๆ ที่คุณต้องการสำหรับห้องเรียนของคุณได้ เครื่องมือออนไลน์นี้มาพร้อมกับเทมเพลตฟรีมากมายสำหรับการผลิตวิดีโอ การจัดการห้องเรียนรายการสิ่งที่ต้องทำ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ต้องการให้ดียิ่งขึ้นไปอีกหรือไม่? เลือกใช้แผนชำระเงิน และคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงClickUp AI ซึ่งช่วยคุณในการร่างอีเมล ขยายไอเดียแผนการสอน และแม้กระทั่งสรุปบันทึกการประชุมได้เพียงคลิกเดียว เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และให้คุณมีเวลาเหลือมากขึ้นสำหรับส่วนที่คุณรักในงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มีเครื่องมือฟรีมากมายภายในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยครูจัดการห้องเรียนของพวกเขา รวมถึงแม่แบบแผนการสอนรายวัน เอกสารซ้อน และโปรแกรมบันทึกหน้าจอ
- แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและโปรแกรมที่คุณชื่นชอบทั้งหมด เช่น Google Slides และ Slack ทำให้การสร้าง การใช้ และการแบ่งปันทรัพยากรของคุณง่ายขึ้น
- ทีมสนับสนุน ClickUp ที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วพร้อมให้บริการ โดยปกติจะใช้เวลาตอบกลับภายในหนึ่งวันสำหรับปัญหาหรือคำถามใดๆ ที่คุณมี
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่มีให้บริการในเวอร์ชันฟรีของแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Google Classroom
Google Classroom เป็นแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์จาก Google ซึ่งเป็นทีมเดียวกับที่สร้างเครื่องมือค้นหาที่คุณใช้เป็นประจำ เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับครู นักเรียน และทุกคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนดิจิทัล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Classroom
- เครื่องมือการจัดการหลักสูตรแบบครบวงจรช่วยให้ครูสามารถจัดระเบียบชั้นเรียนออนไลน์ สร้างบทเรียน แจกงาน และรับการส่งงานของนักเรียนได้
- เครื่องมือสื่อสารในห้องเรียนช่วยให้การส่งประกาศหรือการส่งข้อความส่วนตัวถึงนักเรียนแต่ละคนเป็นเรื่องง่าย
- ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Google เช่น Gmail, Google Docs, Google Drive และแอปอื่น ๆ ของ Google
ข้อจำกัดของ Google Classroom
- ไม่ทุกคุณสมบัติสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ และการผสานรวมอาจไม่สามารถทำได้เสมอไปนอกระบบนิเวศของกูเกิล
ราคาของ Google Classroom
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Google Classroom
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,300+ รีวิว)
3. Kahoot
Kahoot เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถทำให้เนื้อหาการเรียนการสอนในห้องเรียนของคุณกลายเป็นเกมได้. มีต้นกำเนิดมาจากประเทศนอร์เวย์ Kahoot ให้บริการเกมการศึกษาและกิจกรรมแบบทดสอบโต้ตอบมากมาย และได้กลายเป็นเครื่องมือการสอนที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั่วโลก.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kahoot
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถออกแบบแบบทดสอบได้อย่างรวดเร็วหรือสร้างการนำเสนอแบบโต้ตอบตามแผนการสอนของคุณ
- เกมสดและแบบทดสอบช่วยเพิ่มพลังการมีส่วนร่วมในห้องเรียนและทำให้นักเรียนตื่นเต้นกับหัวข้อที่กำลังเรียน
- รายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียดช่วยให้คุณสามารถติดตามผลการเรียนของนักเรียนได้ และข้อมูลสามารถส่งกลับไปยังเครื่องมือการให้คะแนนที่คุณชื่นชอบได้
ข้อจำกัดของ Kahoot
- นักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ของตนเองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสด ซึ่งอาจไม่เหมาะกับโรงเรียนที่ไม่มีการจัดหาแท็บเล็ตให้
ราคาของ Kahoot
- Kahoot!+ เริ่มต้นสำหรับครู: $3.99 ต่อครูต่อเดือน
- Kahoot!+ Premier สำหรับครู: $7.99 ต่อครูต่อเดือน
- Kahoot!+ Max สำหรับครู: $9.87 ต่อครูต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Kahoot
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,700+ รีวิว)
4. Zoom
Zoom ได้พุ่งทะยานเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังคงอยู่ในตำแหน่งนั้นด้วยคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอระดับโลก ครูสามารถใช้ Zoom เพื่อจัดการเรียนออนไลน์ ตั้งค่าห้องเรียนเสมือนจริง หรือเข้าร่วมการประชุมแบบตัวต่อตัวกับผู้ปกครองโดยไม่ต้องรอถึงคืนพบปะผู้ปกครอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- ฟีเจอร์การสำรวจความคิดเห็นช่วยให้ครูสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ทดสอบความรู้ในห้องเรียน และสร้างแบบทดสอบย่อยสำหรับห้องเรียนเสมือนจริง
- ไอคอนช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับครูได้โดยไม่ต้องรู้สึกเขินอายเมื่ออยู่บนหน้าจอ เช่น การยกมือขึ้น การขอให้ครูสอนช้าลง หรือการบ่งบอกว่าพวกเขาเข้าใจเนื้อหา
- ห้องย่อยช่วยให้คุณสามารถแบ่งผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอออกเป็นกลุ่มย่อยในระหว่างการทำโครงการกลุ่ม พร้อมทั้งให้คุณสามารถเยี่ยมชมแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่มเพื่อดูความคืบหน้าของโครงการของพวกเขาได้
ข้อจำกัดของ Zoom
- เหมาะสำหรับการสื่อสารกับนักเรียน แต่คุณจะต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการจัดการงานธุรการในห้องเรียน
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- การประชุม: $1,800/บัญชี (สูงสุด 300 ผู้เข้าร่วม)
- เวบิเนียร์: $3,400/ปี ต่อผู้ใช้ (รองรับผู้เข้าร่วมเวบิเนียร์ได้ถึง 1,000 คน)
- โทรศัพท์: $180/ปี ต่อผู้ใช้
- ห้องพัก: $499/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (53,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,600+ รีวิว)
5. Visme
Visme ช่วยให้ครูและผู้สอนสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยงานนำเสนอ อินโฟกราฟิก และจดหมายข่าวของโรงเรียน นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนในการเปลี่ยนรายงานวิทยาศาสตร์ที่น่าเบื่อให้กลายเป็นผลงานการศึกษาที่น่าทึ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visme
- เทมเพลตมากมายช่วยให้คุณสร้างสื่อที่ดึงดูดสายตาได้ในไม่กี่นาทีผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้กลุ่มครูหรือนักเรียนสามารถทำงานในโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน
- การวิเคราะห์จะแสดงให้คุณเห็นว่าใครได้ดูเนื้อหาของคุณและพวกเขาใช้มันอย่างไร ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามว่าใครกำลังอ่านข่าวสารล่าสุดในห้องเรียนจริงๆ
ข้อจำกัดของ Visme
- เอกสารที่พิมพ์มักมีคุณภาพต่ำกว่าที่คุณเห็นบนหน้าจอ ดังนั้นอาจเหมาะสำหรับใช้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น
ราคาของ Visme
- พื้นฐาน: ฟรี
- เริ่มต้น: $12. 25/เดือน คิดเป็นรายปี
- ข้อดี: $24.75 ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- Visme สำหรับทีม: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Visme
- G2: 4. 5/5 (350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (640+ รีวิว)
6. เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
Actively Learn เป็นเหมือนเครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง เครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์นี้ส่งเสริมการอ่านเชิงรุกโดยทำให้ข้อความมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น นักเรียนสามารถเขียนบันทึกในขอบกระดาษ ครูสามารถใส่คำถามหรือแบบสำรวจความคิดเห็น และผู้อ่านสามารถคลิกที่คำที่ไฮไลต์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Actively Learn:
- นำเสนอข้อความดิจิทัลหลากหลายประเภท รวมถึงตำราเรียน นวนิยาย และบทความข่าว ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในแผนการสอนของคุณได้
- ให้คุณฝังบันทึก, แบบทดสอบ, วิดีโอ, และลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อทำให้กระบวนการอ่านมีความโต้ตอบและหลากหลายมากขึ้น
- ผสานการทำงานกับระบบการจัดการการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมเพื่อทำให้กระบวนการมอบหมายงานและให้คะแนนเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Active Learn:
- คุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของแพลตฟอร์มนี้อยู่ภายใต้การชำระเงิน ดังนั้นหากคุณต้องการใช้ Actively Learn ให้คุ้มค่าที่สุด คุณจะต้องชำระเงิน
ราคาของ Actively Learn
- ฟรี
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Actively Learn
- Capterra: 4. 87/5 (20+ รีวิว)
7. เครื่องทอผ้า
Loomเป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอสำหรับ Mac, Windows, iOS และ Android อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ครูและผู้สอนสามารถบันทึกหน้าจอและกล้องเว็บแคมได้พร้อมกัน เป็นวิธีที่ง่าย (และฟรี!) ในการสร้างและแบ่งปันบทเรียนออนไลน์ที่นักเรียนสามารถหยุดชั่วคราว ดูซ้ำ และเล่นเมื่อต้องการได้ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ฟรีที่ครูสามารถเข้าถึงฟีเจอร์พรีเมียมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- คุณสามารถดูได้ว่าใครดูวิดีโอของคุณและดูนานแค่ไหนด้วยระบบวิเคราะห์ในตัวของ Loom
- นักเรียนสามารถโต้ตอบกับวิดีโอได้โดยการใส่สัญลักษณ์อีโมจิหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมการอภิปรายในห้องเรียนและระบุนักเรียนที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม
- คุณสามารถเพิ่มข้อความกำกับที่กำหนดเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง กระตุ้นให้นักเรียนอภิปราย หรือมอบหมายงานได้
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- มีตัวเลือกการแก้ไขเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น คุณอาจต้องถ่ายทำสองสามครั้งเพื่อให้ได้วิดีโอที่สมบูรณ์แบบ
การกำหนดราคาของ Loom
- ฟรีสำหรับครูผู้สอน
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
8. ทำให้สับสน
หากคุณต้องการเครื่องมือการสอนออนไลน์เพื่อเพิ่มความสนุกให้กับบทเรียนของคุณ Baamboozle พร้อมให้ความช่วยเหลือ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์นี้ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและทำให้บทเรียนมีความโต้ตอบและน่าสนใจมากขึ้น เลือกจากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างเกมและแบบทดสอบของคุณเองโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคิดค้นเครื่องมือการศึกษาของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น
คุณสมบัติเด่นของ Baamboozle
- มีเครื่องมือสร้างเกมมากมาย รวมถึงเทมเพลตสำหรับเกมตอบคำถาม เกมปริศนาอักษรไขว้ และเกมค้นหาคำ พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
- แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อได้กับกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ทำให้นักเรียนสามารถโต้ตอบได้ในชั้นเรียนออนไลน์
- เครื่องมือนี้ช่วยให้ห้องเรียนสามารถเล่นเกมบนหน้าจอเดียวได้ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่านักเรียนทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์ของตัวเอง
ข้อจำกัดของ Baamboozle
- มีเนื้อหาที่สร้างไว้ล่วงหน้าอยู่มากพอสมควร แต่การค้นหาผ่านเนื้อหาที่ดี ไม่ดี และแย่ อาจใช้เวลามาก เนื่องจากไม่มีตัวกรองมากนักที่จะช่วยคุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ราคาของ Baamboozle
- ฟรีตลอดไป
- Baamboozle+ รายเดือน: $7.99/เดือน
- Baamboozle+ รายปี: $4.99/เดือน คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Baamboozle
- ไม่เกี่ยวข้อง
9. ThingLink
ThingLink เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งช่วยครูผู้สอนสร้างเนื้อหาสื่อผสมแบบโต้ตอบได้ เริ่มต้นด้วยรูปภาพ วิดีโอ หรือการทัวร์แบบ 3 มิติ แล้วเพิ่มลิงก์ไปยังวิดีโอ บันทึกเสียง และบทความ คุณสามารถเพิ่มชั้นข้อมูลเพื่อเสริมเนื้อหาภาพของคุณและสร้างการนำเสนอที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ThingLink
- แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การสร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบและสมจริงที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนเป็นเรื่องง่าย
- การวิเคราะห์ช่วยให้คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของนักเรียนกับลิงก์แต่ละรายการที่แสดงให้คุณเห็นว่าพวกเขาใช้เวลาดูเนื้อหาของคุณนานเท่าใด
- นักเรียนสามารถสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ของตนเองโดยใช้เสียง วิดีโอ และลิงก์ (และมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันสำหรับโครงการกลุ่มด้วย!)
ข้อจำกัดของ ThingLink
- อินเทอร์เฟซอาจดูไม่ราบรื่นนัก ดังนั้นควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้เมื่อคุณเริ่มทำความคุ้นเคย
ราคาของ ThingLink
- ทดลองใช้ฟรี 60 วัน
- ใบอนุญาตครู: $60/ปี
- ใบอนุญาตสำหรับโรงเรียน: $2/ต่อที่นั่งต่อปี
- ใบอนุญาตทางวิชาการ: $9/ต่อที่นั่งต่อปี
คะแนนและรีวิวของ ThingLink
- G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
10. Padlet
Padlet เป็นแพลตฟอร์มการสอนออนไลน์ที่ให้คุณสร้างกระดานดิจิทัลเพื่อจัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันเนื้อหา เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นกระดานสนทนาหรือบล็อกชั้นเรียน และนักเรียนจะพบว่ามันสะดวกสำหรับการโพสต์ผลงานของพวกเขาเพื่อการตรวจสอบโดยเพื่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Padlet
- แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายทำให้การสร้างบอร์ดเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักเรียนและครูในการแบ่งปันและจัดระเบียบเนื้อหา
- ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, ลิงก์, และอื่น ๆ ในพื้นที่ที่ปรับแต่งได้, ซึ่งเหมาะสำหรับการสอนออนไลน์
- ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้กลุ่มสามารถเพิ่มเนื้อหาหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับสมาชิก Padlet คนอื่น ๆ ได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนทางไกล
ข้อจำกัดของ Padlet
- การควบคุมสิ่งที่นักเรียนโพสต์อาจเป็นเรื่องท้าทาย ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นบน Padlets
ราคาแพดเล็ต
- ห้องเรียน: $199/ปี
- โรงเรียน: เริ่มต้นที่ $1,000/ปี
คะแนนและรีวิว Padlet
- G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (140+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพบทเรียนของคุณด้วยเครื่องมือการสอนออนไลน์ที่ดีกว่าจาก ClickUp
ครูผู้สอนในปัจจุบันต้องแข่งขันกับสื่อสังคมออนไลน์, วิดีโอไวรัล, และผู้สร้างเนื้อหาที่ร่ำรวยเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมในกล่องเครื่องมือของคุณ คุณสามารถสร้างบทเรียนที่นวัตกรรม, ลดเวลาในการจัดการ, และเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้ โลกของเครื่องมือออนไลน์กำลังรอคุณอยู่ พร้อมที่จะช่วยคุณเพิ่มพลังให้กับห้องเรียนของคุณ
เมื่อพูดถึงเครื่องมือการสอนออนไลน์ ClickUp คือผู้นำในชั้นเรียน แพลตฟอร์มการจัดการโครงการนี้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับห้องเรียนของคุณ มันสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบชั้นเรียนของคุณ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบริหารของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ส่วนของงานที่คุณชื่นชอบ!
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และค้นพบวิธีที่เครื่องมือการสอนออนไลน์สามารถเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของคุณได้