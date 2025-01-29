9 ซอฟต์แวร์การจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโรงเรียน K-12 หรือสถาบันการศึกษาระดับสูง การดูแลให้ทุกคนปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในฐานะผู้ประสานงานของโรงเรียน การจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งหมดอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องจัดการทุกอย่างผ่านสมุดจด กระดานไวท์บอร์ด หรือแม้แต่จดจำในใจ
มาทำให้กระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยมีเหตุผลกันเถอะ
ซอฟต์แวร์เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการนักเรียน, การดำเนินงานของสถานที่, บุคลากร, และอื่น ๆ. เก็บข้อมูลประสิทธิภาพของคุณไว้ในที่เดียว, ทำให้คำสั่งงานที่ยุ่งยากเป็นอัตโนมัติ, และสร้างกระบวนการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยซอฟต์แวร์การจัดการสถานที่ของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม. ?️
อย่างไรก็ตาม มีซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยมากมายในตลาด และการเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ในคู่มือนี้ เราจะแบ่งปันรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม และซอฟต์แวร์ที่เราชื่นชอบ 9 อันดับแรกประจำปี 2024
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย?
ทุกสถาบันมีความต้องการที่แตกต่างกัน แต่คุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้เป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยรักษาสติให้กับผู้ประสานงานโรงเรียน:
- โมดูลเสริม: เราชื่นชอบซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแบบโมดูลาร์ เพราะคุณสามารถปรับแต่งระบบบริหารจัดการให้ทำงานได้ตามที่คุณต้องการอย่างแท้จริง มองหาโมดูลที่จัดการทุกด้านของการบริหารโรงเรียน รวมถึงการรับสมัครนักเรียน ข้อมูลนักเรียน การจัดการหลักสูตรและรายวิชา การจัดการค่าธรรมเนียม และการจัดการการเข้าเรียน
- โซลูชันบนระบบคลาวด์: โซลูชันแบบติดตั้งในสถานที่นั้นมีราคาแพงและล้าสมัย หากเป็นไปได้ ควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยแบบคลาวด์ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ สิ่งที่คุณต้องมีคือเพียงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบทุกอย่างตั้งแต่ผลการเรียนของนักศึกษาไปจนถึงการบำรุงรักษาทั่วไป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: คุณมีงานมากมายที่ต้องจัดการ ดังนั้นให้ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยช่วยแบ่งเบาภาระบางส่วนให้กับคุณ เลือกใช้เครื่องมือที่นำเสนอการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, AI หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการจัดการการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติ
- การเข้าถึงแบบเรียลไทม์: บางครั้งคุณอาจต้องการดูข้อมูลเชิงวัดผลแบบเรียลไทม์สำหรับการบำรุงรักษา, การลงทะเบียนของนักเรียน, หรือการจัดการตารางงานของบุคลากร ให้ค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการมหาวิทยาลัยที่สามารถแสดงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุดที่สุด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: คุณกำลังใช้ระบบนี้สำหรับกระบวนการบริหารจัดการ แต่คุณอาจต้องการให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรใช้ระบบนี้ด้วยเช่นกัน ความง่ายในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญเสมอ แต่จะยิ่งสำคัญมากขึ้นหากคุณต้องการให้กลุ่มผู้ใช้จำนวนมากใช้เครื่องมือเดียวกัน เลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีเส้นโค้งการเรียนรู้ต่ำมาก
9 อันดับซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ซอฟต์แวร์การจัดการมหาวิทยาลัยจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดการพื้นที่ห้องเรียนไปจนถึงการเลือกตารางเรียนสำหรับปีการศึกษา แน่นอนว่าการเลือกเครื่องมือที่มีชื่อเสียงก็มีความสำคัญเช่นกัน นี่คือ 9 โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการโรงเรียนที่ดีที่สุดในปี 2024
1. ClickUp
ClickUp เป็นที่รู้จักดีที่สุดในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แต่เรายังมีบริการมากกว่านั้นอีกมากนักการศึกษาไว้วางใจ ClickUpในการจัดการทรัพยากรทางวิชาการและการบริหารในที่เดียวสำหรับระบบการจัดการการศึกษาที่ดีที่สุด
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างหลักสูตร สร้างฐานความรู้หรือวิกิ และจัดเก็บรายละเอียดการบรรยาย นักศึกษาอาจส่งการบ้านไม่ตรงเวลา แต่การทำงานใน ClickUpช่วยให้ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์จดจำกำหนดส่งงานได้ง่ายขึ้นมาก ?
แทนที่จะแยกการสื่อสารไว้ในอีเมลหรือข้อความใน Slack ให้รวบรวมการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในClickUp Chatเพื่อพูดคุยกับบุคคลหรือกลุ่มได้ คุณสามารถเชื่อมต่ออีเมลของคุณกับ ClickUp และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ในคลิกเดียว
ตัวอย่างเช่น ClickUp ทำให้การส่งคำสั่งซื้อไปยังทีมบำรุงรักษาของคุณเป็นเรื่องง่าย—หยุดการเสียหายของระบบปรับอากาศได้ทันที
โอ้ และคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบและจัดรูปแบบแดชบอร์ด รายงาน และเอกสารอื่นๆ อีกต่อไปเลยแม่แบบของ ClickUpทำให้การสร้างเอกสารและแดชบอร์ดที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายในเวลาไม่นาน
ใช้แม่แบบโครงการระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ClickUpเพื่อติดตามทุกขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ไปจนถึงการติดตามค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp มอบส่วนลดสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ดูแลระบบ และครูผู้สอน
- สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการรับสมัคร การส่งงานหลักสูตร และอื่นๆ
- ใช้ClickUp AI เพื่อเขียนประกาศและสรุปบันทึกการประชุม
- ClickUp รายงานข้อมูลเชิงภาพที่แสดงความสามารถในการรองรับของห้องเรียน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และการจัดการสินค้าคงคลังได้ในไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมายจนบางครั้งผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่ามีอะไรให้เรียนรู้เยอะไปหน่อย—แต่เราเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอน!
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. สวีดู
Sweedu ประกาศตัวเองว่าเป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ครบวงจรสำหรับการศึกษา ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย บริษัทนี้สนับสนุนการสื่อสารภายในและภายนอก การจัดการการเข้าชั้นเรียน และแม้กระทั่งโซลูชันการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย เช่น การติดตามพัสดุ
คุณสมบัติเด่นของ Sweedu
- Sweedu รองรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น เครื่องสแกนชีวภาพ, ประตู, บัตรประจำตัว, เครื่องสแกน RFID, และอื่น ๆ
- ส่งคำสั่งงานด้านไอที คำขอซ่อมบำรุงสถานที่ และปัญหาอื่นๆ ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
- ส่งข้อความ SMS หรือ WhatsApp ไปยังนักเรียน, บุคลากร, และผู้ปกครอง
- รับชำระเงินสำหรับค่าอาหารกลางวัน ค่าพยาบาล และอื่นๆ ผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ของ Sweedu
- ใช้แอปมือถือ Sweedu สำหรับ Android หรือ iOS
ข้อจำกัดของ Sweedu
- บริษัทตั้งอยู่ในอินเดีย ดังนั้นหากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา เวลาการตอบกลับการสนับสนุนอาจไม่ดีนัก
- Sweedu ไม่มีรีวิวมากนักเมื่อเทียบกับตัวเลือกระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในรายการนี้
Sweedu ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Sweedu
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. HDSchool
ไฮเปอร์ ไดรฟ์ เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตสินค้าสำหรับร้านเสริมสวย, ร้านอาหาร, คลังสินค้า, และโรงเรียนอย่างแน่นอน HDSchool ช่วยให้คุณจัดการบันทึกข้อมูลนักเรียน, ตรวจสอบการยืมหนังสือในห้องสมุด, จัดการการเข้าเรียน, ติดตามบันทึกเวลา, และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ HDSchool
- การจัดการค่าธรรมเนียมสำหรับค่าเล่าเรียน, ค่าอาหารกลางวัน, และค่าเครื่องแบบ
- มอบหมายการบ้านและส่งการแจ้งเตือนทาง SMS หรืออีเมลให้แก่นักเรียน
- สร้างตารางเรียนสำหรับทั้งโรงเรียนในแต่ละชั้นเรียนและจัดการเวลาพักกลางวันได้อย่างง่ายดายเพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้ดูแลตลอดเวลา
- ดำเนินการจ่ายเงินเดือนให้กับครูและบุคลากรที่ไม่ใช่ครู
- ซอฟต์แวร์บริหารจัดการห้องสมุดเพื่อติดตามสื่อได้อย่างสะดวก
ข้อจำกัดของ HDSchool
- HDSchool ไม่มีรีวิวมากนัก
- พวกเขาพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้นพวกเขาอาจไม่เชี่ยวชาญในความต้องการของกระบวนการบำรุงรักษาของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
HDSchool ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ HDSchool
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. กิบบอน
มันอาจไม่ใช่โซลูชันที่หรูหราที่สุดในตลาด แต่ Gibbon คือแพลตฟอร์มการจัดการโรงเรียนที่ฟรีและเปิดแหล่งโค้ด สร้างโดยครูเพื่อครู ใช้ Gibbon ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มเดียว และแปลเนื้อหาเป็น 22 ภาษาต่าง ๆ
จุดเด่นของกิบบอน
- เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คุณสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์การจัดการมหาวิทยาลัยนี้ได้ตามต้องการ
- ขยายฟังก์ชันการทำงานของ Gibbon ด้วยโมดูลโอเพนซอร์สสำหรับการมอบตราสัญลักษณ์ การจัดการศิษย์เก่า การลงทะเบียนเรียน การจัดตารางคลินิก ศูนย์ช่วยเหลือ นโยบาย และอื่นๆ
- ใช้บล็อกอัจฉริยะเพื่อวางแผนบทเรียนอย่างรวดเร็วด้วยแหล่งมัลติมีเดีย
- ดูตารางเวลาของครูและนักเรียนทุกคนพร้อมกัน
- เพิ่มโมดูลการบริหารจัดการสำหรับการบริหารสินทรัพย์, คำขอการทำงาน, และการบริหารบริการสำหรับทรัพย์สินทั้งหมดของคุณ
ข้อจำกัดของกิบบอน
- บทวิจารณ์ของกิบบอนส์มีความหลากหลาย
- ผู้ใช้กล่าวว่ายากที่จะได้รับการอัปเดตที่ทันเวลาหรือการสนับสนุนทางเทคนิคที่มีความหมาย
กิบบอน ราคา
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของกิบบอน
- G2: 3. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)
5. อินฟินิตี แคมปัส
Infinite Campus เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันสำหรับการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยประเภทหนึ่ง ที่ออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการข้อมูลการวิเคราะห์นักศึกษา การเรียนรู้ดิจิทัล การจัดการผู้จำหน่ายการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และข้อมูลงบประมาณ
หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม Infinite Campus ยังมีบริการฝึกอบรม การสนับสนุนเฉพาะทาง บริการด้านเทคนิค และการดำเนินการติดตั้งใช้งาน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ Infinite Campus
- ระบบข้อมูลนักเรียน (SIS) นี้จัดการการเรียนออนไลน์ บริการอาหาร การประมวลผลการชำระเงิน และการสื่อสารของเขต
- อินฟินิตี คэмปัส ใช้ 알고ริทึมการคาดการณ์ที่เชี่ยวชาญเพื่อระบุนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะลาออก
- สร้างเว็บสัมมนาออนไลน์ด้วยระบบการจัดการการเรียนรู้ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ (LMS)
- ขจัดงานบันทึกการเข้าออกด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ
ข้อจำกัดของอินฟินิตี 캠�ส
- อินฟินิตี คэмปัส ไม่มีคะแนนที่ดีที่สุด
- คุณยังคงต้องใช้โซลูชันการจัดการงานแยกต่างหากเพื่อควบคุมงานที่ต้องทำในแต่ละวัน
Infinite Campus ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Infinite Campus
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
6. openSIS
openSIS เป็นซอฟต์แวร์การจัดการมหาวิทยาลัยที่โฮสต์บนคลาวด์ซึ่งช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้นและเร่งเวลาในการสร้างมูลค่า แพลตฟอร์มนี้จัดการทุกอย่างตั้งแต่การแทรกแซงนักเรียนไปจนถึงฐานข้อมูลพนักงาน การเรียกเก็บเงิน และการจัดการวินัย
จัดทำแผนการสอน บันทึกการเข้าเรียน และจัดการความต้องการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนทั้งหมดในแพลตฟอร์มที่เป็นระเบียบเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ openSIS
- openSIS มีเวลาหยุดให้บริการน้อยมาก พร้อมการรับประกันความพร้อมใช้งาน 99.99%
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่แสดงการแจ้งเตือนและตัวชี้วัดที่สำคัญ
- สร้างแคตตาล็อกหลักสูตรที่สามารถค้นหาได้
- ซอฟต์แวร์การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยนี้ช่วยให้การบันทึกข้อมูลในห้องเรียนง่ายขึ้น พร้อมด้วยคุณสมบัติสำหรับการจัดการความจุ แผนผังชั้นการจัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงาน และงานบำรุงรักษา
- openSIS มีการผสานการทำงาน API อย่างราบรื่นกับ Stripe, HubSpot, Google Workspace และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ openSIS
- openSIS ไม่มีรีวิวที่ดีที่สุด
- ซอฟต์แวร์จะอัปเดตเพียงไม่กี่ครั้งต่อปี ซึ่งอาจเป็นปัญหาด้านความปลอดภัย
openSIS ราคา
- คอร์ / สตาร์ทอัพ: ฟรีสำหรับพนักงาน 5 คนและนักเรียน 50 คน
- Essential รายปี: $8/เดือนต่อผู้ใช้ โดยมีขั้นต่ำ 5 คน, คิดค่าบริการรายปี
- รายปีขั้นสูง: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ โดยมีขั้นต่ำ 10 คน ชำระเงินรายปี
openSIS คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 8/5 (3 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. เอดูซิส
EduSys สนับสนุนนักเรียนเกือบ 1 ล้านคนใน 900 โรงเรียนใน 11 ประเทศ เป็นโซลูชัน ERP แบบครบวงจร,CRM และ LMS ที่ผสมผสานการจัดการทรัพยากร การเรียนรู้ออนไลน์ และการจัดการข้อมูลนักเรียนไว้ในแพ็คเกจเดียวที่เรียบร้อย
อาจไม่ใช่ทางออกที่หรูหราที่สุด แต่ EduSys ช่วยให้กิจกรรมประจำวันง่ายขึ้น เช่น การยืมหนังสือในห้องสมุด การจ่ายเงินเดือน การจัดการศิษย์เก่า และบัตรประจำตัวอัจฉริยะ
คุณสมบัติเด่นของ EduSys
- ดูข้อมูลการเข้าร่วมแบบเรียลไทม์
- ผสานอุปกรณ์ไบโอเมตริกและ RFID เข้ากับอาคารของคุณ
- ตรวจเกรดการบ้านและออกรายงานผลการเรียนจากแพลตฟอร์มเดียวกัน
- หากคุณทำงานที่โรงเรียนที่มีหลายสาขาหรือแฟรนไชส์ ให้ใช้ EduSys ระบบบริหารจัดการหลายสาขาเพื่อการบริหารงานที่ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ EduSys
- EduSys ไม่มีรีวิวมากนัก
- มันมีคุณสมบัติมากมาย แต่ถึงกระนั้น มันก็ไม่สามารถติดตามงานด้านการบริหารได้ ดังนั้นคุณยังคงต้องใช้โซลูชันการจัดการโครงการแยกต่างหาก
EduSys ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ EduSys
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. เอ็ดดูมาร์ชัล
Edumarshal เป็นซอฟต์แวร์ ERP และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยบนระบบคลาวด์ที่มีโมดูลเกือบ 50 โมดูล พร้อมการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน สำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย Edumarshal จัดการการรับสมัคร การเรียนการสอน และแม้กระทั่งการจัดการสอบในห้องปฏิบัติการ
ระบบบริหารจัดการโรงเรียน K-12 ของเรามีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ผู้จัดการหลักสูตรแบบรวมศูนย์ การจัดการห้องเรียน การจัดการตารางเรียน การลงชื่อเข้าเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Edumarshal
- ขยายคุณสมบัติของ Edumarshal ด้วยโมดูลสำหรับการจัดการการเงิน, การรายงาน, การสื่อสาร, ทรัพยากรมนุษย์, และการจัดการนักเรียน
- ดูผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างรวดเร็วในระดับภาพรวมด้วยรายงานที่มีรหัสสี
- สร้างพอร์ทัลที่กำหนดเองสำหรับการฝึกอบรมครูและบุคลากร
- Edumarshal สนับสนุนการจัดการการขนส่งและยานพาหนะ พร้อมระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Edumarshal
- มันมีคุณสมบัติมากมาย แต่แพลตฟอร์มนี้ยังขาดวิธีการที่เชื่อมโยงกันสำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการภาระงานของพวกเขา
- Edumarshal ไม่มีรีวิวมากนัก
Edumarshal ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Edumarshal
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. feKara
feKara เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฟรีที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่การรับสมัครนักศึกษาไปจนถึงรายงานผลการเรียน มันนำเสนอตัวเองว่าเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการบริหารโรงเรียนที่สามารถจัดการการวางแผนทางวิชาการ การวางแผนทางการเงิน และพอร์ทัลนักศึกษาและผู้ปกครองที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติเด่นของ feKara
- ขยายฟังก์ชันการทำงานของ feKara ด้วยโมดูลสำหรับการลงเวลาเข้าเรียน การรับสมัคร การจัดการตารางเรียน ตารางสอน การขนส่ง และการจัดการห้องสมุด
- feKara สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บและอุปกรณ์มือถือระบบ Android หรือ iOS
- ต้องการให้บริการนักเรียนที่หลากหลายหรือไม่? feKara รองรับหลายภาษาและมีเครื่องมือแปลภาษา
- เปลี่ยนผ่านสู่การเรียนออนไลน์ได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมต่อ Zoom และแจ้งเตือนแบบกำหนดเองจาก feKara
ข้อจำกัดของ feKara
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าบริการลูกค้าช้าหรือไม่ตอบสนอง
- แพ็กเกจฟรีรองรับนักเรียนได้เพียง 50 คน
feKara ราคา
- ฟรี
- รายเดือนไม่จำกัด: $39.50/เดือน สำหรับนักเรียน 600 คน และครูไม่จำกัด
- รายปีไม่จำกัด: $100/ปี สำหรับนักเรียน 600 คน และครูไม่จำกัด พร้อมค่าติดตั้ง $295
คะแนนและรีวิว feKara
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4/5 (6 รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาของคุณ: เลือกใช้ ClickUp
ไม่ว่าคุณต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคุณหรือคุณต้องการกลับมาให้ความสำคัญกับความสำเร็จของนักเรียนอีกครั้ง เครื่องมือการจัดการสถานที่ทำงานในโรงเรียนที่เหมาะสมจะพาคุณไปถึงจุดที่คุณต้องการได้ ตัวเลือกที่ระบุไว้ที่นี่นั้นดีและเหมาะสม แต่เมื่อคุณต้องการโซลูชันที่ทำได้ทุกอย่างและมากกว่านั้น ให้เลือก ClickUp ✨
เราทำให้ทุกอย่างง่าย—และกล้าพูดว่าสนุกด้วย?—ในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของโรงเรียน การเรียนรู้ออนไลน์ งานประจำวัน ตารางเวลาของสมาชิกในทีม หลักสูตร และอื่นๆ ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเรา ลองใช้ ClickUp ด้วยตัวคุณเองเพื่อสัมผัสความแตกต่างสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีของคุณตอนนี้—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต