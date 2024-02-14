6 แม่แบบและแหล่งข้อมูล KWL ฟรีสำหรับครู

ครูทุกคนต้องการจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนและกระตุ้นให้พวกเขาเรียนรู้ เป้าหมายนี้จะง่ายขึ้นเล็กน้อยเมื่อคุณมีแผนภูมิ KWL ที่เชื่อถือได้ (สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย KWL ย่อมาจาก "รู้" "อยากรู้" และ "ได้เรียนรู้")
แบบแผนแผนภูมิ KWL มีคุณค่าในการช่วยเพิ่มทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ. พวกมันจะช่วยให้คุณเพิ่มพลังการคิดวิเคราะห์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในวิชาสังคมศึกษา, วิชาภาษาไทย, หรือวิชาอื่น ๆ.
ด้วยเทมเพลตแผนภูมิ KWL ที่สามารถปรับแต่งได้ในชุดเครื่องมือการสอนของคุณ คุณจะสามารถสร้างการผจญภัยทางการศึกษาที่ทั้งสนุกและมีประสิทธิภาพได้
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะสำรวจคลังสมบัติของเทมเพลตแผนผัง KWL ที่สามารถพิมพ์ได้ฟรีถึง 6 แบบ และแหล่งทรัพยากรการสอนอื่น ๆ ที่จะจุดประกายความอยากรู้ในห้องเรียนและเพิ่มพลังการเรียนรู้ให้เต็มประสิทธิภาพ ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนบทเรียนของคุณให้กลายเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นเพื่อค้นหาความรู้! 🍎
อะไรคือแบบแผน KWL?
แผนภูมิ KWLถูกออกแบบโดย Donna Ogleในปี 1986 เป็นเครื่องมือการศึกษาที่ตรงไปตรงมาซึ่งช่วยให้นักเรียนกระตุ้นความรู้เดิมของตน สร้างความอยากรู้อยากเห็น และจัดระเบียบสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อใหม่
แผนภูมิ KWL ทำเช่นนี้โดยการจัดเรียงข้อมูลเป็นสามคอลัมน์ตามตัวย่อ "KWL":
- K—"สิ่งที่ฉันรู้" หรือ "สิ่งที่ฉันทราบ": ในคอลัมน์แรกนี้ นักเรียนเขียนความรู้พื้นฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับหัวข้อ หากมี (แม้ว่าจะเป็นความเข้าใจผิดก็ตาม)
- W—"ต้องการที่จะ รู้" หรือ "สงสัย": ต่อไป นักเรียนสามารถระดมความคิดหรือมีการอภิปรายกลุ่มขณะที่พวกเขาเติมคอลัมน์ที่สองด้วยสิ่งที่พวกเขาต้องการรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังศึกษา
- L—"เรียนรู้" หรือ "สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้": ในคอลัมน์สุดท้าย นักเรียนจะระบุสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้หลังจากศึกษาหรือสืบค้นหัวข้อ
นักเรียนอาจทำสิ่งนี้ได้เป็นรายบุคคล, เป็นกลุ่มเล็ก ๆ, หรือทั้งชั้นเรียน. กระบวนการนี้ช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์, การมีส่วนร่วม, และวิธีการที่มีโครงสร้างในการสำรวจหัวข้อการศึกษาใหม่ ๆ.
แม่แบบแผนผัง KWL ว่างเปล่าช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับแต่งแต่ละส่วนให้เหมาะสมกับแผนการสอนแต่ละบทเรียนได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มคำถามกระตุ้นความคิดในคอลัมน์สุดท้าย เพื่อให้นักเรียนทบทวนความเข้าใจผิดที่เคยมีเกี่ยวกับหัวข้อนั้น
5 เคล็ดลับในการนำแบบแผนแผนภูมิ KWL ไปใช้ในห้องเรียนของคุณ
นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัยต่างได้รับประโยชน์จากการใช้แบบฝึกหัด KWL ที่มีแนวทางแนะนำ ต่อไปนี้คือห้าเคล็ดลับในการแนะนำและใช้แบบแผน KWL:
- อธิบาย: นักเรียนกรอกข้อมูลลงในแผนภูมิ KWL ตัวอย่างขณะที่คุณอธิบายกระบวนการ
- กำหนด: แบ่งปันวัตถุประสงค์ของแผนการสอนของคุณเพื่อช่วยให้นักเรียนสร้างคำถามที่เกี่ยวข้องในส่วน "อยากรู้"
- ส่งเสริม: กระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามและอภิปรายความรู้ที่มีอยู่ ไม่มีคำตอบที่ผิดขณะที่พวกเขาสำรวจ 🗺️🚶
- ทบทวน: กลับไปที่แผนภูมิ KWL เพื่อให้เด็กๆ สามารถอัปเดตส่วน "สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้" เสริมสร้างข้อมูลใหม่ และได้รับความรู้สึกสำเร็จ
- ประเมิน: ให้นักเรียนทบทวนส่วน "สิ่งที่ฉันรู้" และ "สิ่งที่ฉันอยากรู้" ที่อยู่ท้ายบทเรียน และเปรียบเทียบกับส่วน "สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้" เพื่อให้พวกเขาเห็นความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม
ครูทุกคนมีกลยุทธ์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน หากคุณมีสิ่งใดที่ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง โปรดทำได้เลย! นั่นคือจุดประสงค์ของ KWL ที่สามารถแก้ไขได้นั่นเอง
6 แม่แบบ KWL ฟรีและแหล่งข้อมูลเสริมสำหรับครู
คุณและนักเรียนของคุณสมควรได้รับแบบแผน KWL ที่ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์และนำความสุขมาสู่กระบวนการเรียนรู้ คุณต้องการแผนภูมิ KWL ที่สามารถบันทึกความรู้ กระตุ้นความกระตือรือร้น และจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น
เทมเพลตที่ดีที่สุดช่วยให้คุณสร้างเครื่องมือและแผ่นงานที่ปรับแต่งได้ซึ่งสอดคล้องกับคุณและนักเรียนของคุณ ทำให้การเดินทางในการได้รับความรู้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น มาเริ่มการผจญภัยทางการศึกษาครั้งนี้กันเถอะ ที่จุดหมายไม่ใช่เพียงแค่การแสวงหาความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพอีกด้วย
1. แม่แบบแผนภูมิ KWL ของ ClickUp
เทมเพลตแผนภูมิ KWL ของ ClickUpเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่มอบสิ่งที่จำเป็นให้กับครูและนักเรียนในการจัดการกับทุกวิชา ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเพียงใดก็ตาม ไม่ว่าคุณจะกำลังก้าวเข้าสู่โลกแห่งความรู้อันกว้างใหญ่หรือสำรวจหัวข้อที่เล็กกว่าและมุ่งเน้นเฉพาะด้าน เทมเพลตนี้พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
นี่คือเครื่องมือจัดระเบียบข้อมูลแบบกราฟิกที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณปรับแต่งเทมเพลตของคุณได้ง่ายกว่าที่เคย เพื่อ:
- ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้
- ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
- แบ่งบทเรียนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้
- จัดระเบียบทรัพยากรการศึกษา
- ร่วมมือกันในการสอน
- สร้างภาพข้อมูล
- เสริมสร้างข้อมูลใหม่
เทมเพลตแผนภูมิ KWL ฟรีของ ClickUp มีความยืดหยุ่น ทำให้คุณช่วยนักเรียนเข้าใจและจดจำข้อมูลใหม่ได้ง่ายขึ้น มันใช้ซอฟต์แวร์ทรงพลังที่ออกแบบมาสำหรับโครงการใหญ่ ซึ่งหมายความว่าคุณและชั้นเรียนของคุณสามารถแยกแยะหัวข้อใด ๆ ออกเป็นองค์ประกอบสำคัญได้
ใช้แผนภูมิ KWL ของเราเพื่อให้นักเรียนของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันและวางรากฐานที่ถูกต้องในการเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ช่วยให้นักเรียนได้สำรวจความรู้ใหม่ จับรายละเอียดทั้งหมด และเข้าใจบทเรียนของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
วิธีใช้แม่แบบแผนภูมิ KWL ของ ClickUp
รักษาความเป็นดิจิทัลด้วยการทำงานร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารโดยตรงบน ClickUp เพื่อความร่วมมือที่ราบรื่นและสะดวกสบาย หรือหากคุณชอบแบบฝึกหัดที่เป็นเอกสาร คุณสามารถพิมพ์แผนผัง KWL ได้โดยตรงจาก ClickUp นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Excel และ Google Docs ได้อีกด้วย
ClickUp ทำให้การปรับแต่งแดชบอร์ด มุมมอง สิทธิ์การเข้าถึง การมอบหมายงาน และอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ เพิ่มลิงก์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเข้าถึงเทมเพลตนับพันเพื่อทำให้ทุกบทเรียนมีชีวิตชีวาได้ตามที่คุณจินตนาการไว้
2. แม่แบบแผนปฏิบัติการสำหรับครู ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการสำหรับครูของ ClickUpมีการออกแบบที่รอบคอบซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินการบทเรียนที่ใช้งานได้จริงเพื่อใช้ร่วมกับแผนภูมิ KWL ของคุณ
ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการสำหรับครูของ ClickUp คุณจะสามารถ:
- จัดเตรียมเอกสารการสอนและทรัพยากร
- วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้และงานที่ต้องทำ
- ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์การสอนที่จัดระบบ
- ปรับแต่งระบบการประเมินเพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียน
แบบแผนการปฏิบัติการสอนของครูมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะช่วยคุณวางแผนการสอน, การบ้าน, การทดสอบ, และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณต้องการเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียนของคุณ
ใช้เพื่อสร้างบทเรียนที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและขยายความรู้ของพวกเขา คุณสามารถสร้างแผนปฏิบัติการรายวันล่วงหน้าเป็นสัปดาห์หรือเดือนเพื่อให้คุณทราบเสมอว่าอะไรกำลังจะมาถึงและคุณจะทำอะไรกับชั้นเรียนของคุณ
วิธีใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการครู ClickUp กับแม่แบบ KWL ของคุณ
ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยการผสมผสานแบบแผนการปฏิบัติการสอนของครูกับบทเรียนแนะนำเกี่ยวกับแผนภูมิ KWL ของคุณ ดึงตัวอย่างจากบทเรียนที่กำลังจะมาถึงขณะที่คุณนำนักเรียนทั้งห้องผ่านแต่ละคอลัมน์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ต่อไป
ลองใช้กระดานคัมบังของ ClickUpเป็นวิธีโต้ตอบสำหรับชั้นเรียนของคุณในการติดตามความก้าวหน้าของ KWL ทำภารกิจให้เสร็จ และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ กระดานคัมบังช่วยให้นักเรียนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองได้ทางสายตา แบ่งปันลิงก์ที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการอภิปรายเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
3. แม่แบบการวางแผนชั้นเรียน ClickUp
เทมเพลตการวางแผนชั้นเรียน ClickUpช่วยลดความวุ่นวายสำหรับครูที่ยุ่ง โดยรักษาการจัดระเบียบและติดตามชั้นเรียนของคุณให้เป็นไปตามแผน
เทมเพลตแบบโฟลเดอร์นี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อ:
- สร้างงานมอบหมาย บทเรียน และภารกิจสำหรับแต่ละชั้นเรียน
- กำหนดและติดตามกำหนดเวลาสำหรับโครงการ, การบ้าน, และการมอบหมายงาน
- ใช้กลยุทธ์การจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณ 💡
ด้วยเทมเพลตการวางแผนชั้นเรียนของ ClickUp ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการสอนในชั้นเรียนสามารถเข้าถึงได้จากแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
ใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคุณและระบุพื้นที่ที่อาจปรับปรุงได้ คุณยังสามารถตรวจสอบแผนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องสอนในแต่ละชั้นเรียน
วิธีใช้แม่แบบการวางแผนชั้นเรียน ClickUp กับแม่แบบ KWL ของคุณ
คุณจะประหยัดเวลาและแรงงานได้โดยการรวมแผนภูมิ KWL ของคุณกับเทมเพลตการวางแผนชั้นเรียนของ ClickUp ซึ่งให้โครงสร้างการสอนที่เป็นระบบ ตรวจสอบแผนการสอนของคุณเมื่อคุณทบทวนเนื้อหาที่คุณได้สอนไปแล้วเพื่อช่วยนักเรียนปรับปรุงส่วน "สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้" ได้ดีขึ้น
เพื่อก้าวไปอีกขั้น ให้ใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpเพื่อสอบถามความคิดเห็น คำถาม และข้อคิดเห็นของนักเรียนหลังจากแต่ละบทเรียน วงจรการให้ข้อเสนอแนะนี้สามารถส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม โดยให้แพลตฟอร์มในการแสดงความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
การสร้างแบบฟอร์มสำหรับบทเรียนของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วด้วยคู่มือสำหรับครูผู้สอนของ ClickUp Formsและเทมเพลตที่มีประโยชน์มากมาย คุณจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์
4. แม่แบบการจัดการชั้นเรียน ClickUp
เทมเพลตการจัดการชั้นเรียน ClickUpเป็นแดชบอร์ดแบบโฟลเดอร์ที่กระชับ ช่วยให้คุณเชี่ยวชาญศิลปะการสอนแบบเซนในตำนาน
เทมเพลตนี้มีประโยชน์หากคุณเป็นครูผู้สอนที่มีหลายชั้นเรียน เนื่องจากช่วยให้คุณ:
- รับมุมมองข้อมูลแบบครอบคลุมทุกชั้นเรียนของคุณ
- ติดตามความคิดและไอเดียของคุณด้วยแอปจดบันทึกที่ใช้งานง่ายของเรา
- จัดระเบียบชั้นเรียนของคุณสำหรับแต่ละภาคการศึกษาและทราบว่าจะเตรียมอะไรบ้างด้วยเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ
เข้าถึงเทมเพลตการจัดการชั้นเรียนโดยใช้หนึ่งในห้ามุมมองที่หลากหลาย ได้แก่ มุมมองคู่มือ มุมมองปฏิทิน มุมมองรายการ มุมมองกระดาน และมุมมองเฉพาะสำหรับ "ชั้นเรียนของฉัน"
วิธีใช้แม่แบบการจัดการชั้นเรียน ClickUp กับแม่แบบ KWL ของคุณ
ทำให้แผนภูมิ KWL ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการแบ่งหัวข้อใหม่เป็นช่วงย่อยๆ ด้วยเทมเพลตการจัดการชั้นเรียนของ ClickUp การกระตุ้นให้นักเรียนสร้างแผนภูมิ KWL หลายชุดสำหรับบทเรียนที่ครอบคลุมสามารถช่วยป้องกันความสับสน รักษาความสนใจ และกระตุ้นความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ต่อไป
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้นและช่วยให้พวกเขาได้รับประโยชน์สูงสุดจากแผนภูมิ KWL ให้ผสมผสานสิ่งนี้กับคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบโร้ดแมปของClickUp วิธีการนี้ยังสามารถช่วยคุณตัดสินใจว่าจะแนะนำหัวข้อใหม่เมื่อใด รวมองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เริ่มการอภิปราย หรือแนะนำกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติ
5. แม่แบบการมอบหมายงานในคลาส ClickUp
เทมเพลตการมอบหมายงานในชั้นเรียนของClickUpช่วยให้การติดตามงานของนักเรียนง่ายกว่าที่เคยด้วยมุมมอง Space ที่ปรับแต่งได้
เทมเพลตช่วยชีวิตนี้ช่วยลดความยุ่งยาก เพื่อให้คุณสามารถทุ่มเทพลังงานไปกับการสอนในชั้นเรียนได้มากขึ้น ใช้เพื่อ:
- จัดระเบียบงานที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน
- ติดตามผลการเรียนของนักเรียน
- สื่อสารงานที่ได้รับมอบหมาย, การบ้าน, การทดสอบ, และวันครบกำหนดให้กับนักเรียนของคุณ
- ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนแบบเรียลไทม์ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ด้วยเทมเพลตงานมอบหมายของเรา คุณสามารถให้คะแนนงานได้เร็วขึ้น สร้างบทเรียนได้รวดเร็วขึ้น และลดความซ้ำซากในการสร้างงานทุกชิ้นจากศูนย์ ใช้เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการสื่อสารข้อกำหนดกับนักเรียนและให้ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคล
วิธีใช้แม่แบบการมอบหมายงานในชั้นเรียน ClickUp กับแม่แบบ KWL ของคุณ
เนื่องจากเทมเพลตการมอบหมายงานในชั้นเรียนของ ClickUp ช่วยให้การสื่อสารระหว่างนักเรียนและครูเป็นไปอย่างราบรื่น จึงเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับแผนผัง KWL เริ่มต้นด้วยการสร้างรายการงานในชั้นเรียนในพื้นที่ของคุณ จากนั้นเพิ่มลิงก์ไปยังแผนผัง KWL ควบคู่ไปกับรายละเอียดบทเรียนในคำอธิบายงานสำหรับแต่ละงาน
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเปลี่ยนแผนภูมิ KWL ของคุณเป็นเอกสาร ClickUpและเชื่อมโยงไปยังงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละงานได้โดยตรง
6. แม่แบบความก้าวหน้าของนักเรียน ClickUp
เทมเพลตความก้าวหน้าของนักเรียน ClickUpเปรียบเสมือนอาวุธลับสำหรับความสำเร็จทางวิชาการ มันจะช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างต่อเนื่อง
ครู ผู้บริหาร และแม้แต่ผู้ปกครองสามารถร่วมมือกันเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุศักยภาพสูงสุดโดยใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุกคน
- สร้างรายงานที่ถูกต้องสำหรับผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียน
- ระบุจุดที่ต้องปรับปรุงตามผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
- จัดระเบียบ ติดตาม และติดตามผลเป้าหมายสำหรับนักศึกษาและนักเรียนมัธยมปลาย 🧑🎓 🎉
การสร้างภาพรวมที่ง่ายของความก้าวหน้าสำหรับผู้เรียนทุกคนไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ด้วยเทมเพลตความก้าวหน้าของนักเรียนจาก ClickUp คุณสามารถมีส่วนร่วมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในการเติบโต การพัฒนา และความก้าวหน้าโดยรวมสู่เป้าหมายทางวิชาการของพวกเขา
วิธีใช้เทมเพลตความก้าวหน้าของนักเรียน ClickUp กับเทมเพลตแผนภูมิ KWL ของคุณ
โดยการแนบแผนภูมิ KWL ที่ทำเสร็จแล้วและปัจจุบันไปยังตัวติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนใน ClickUp คุณสามารถจัดการความก้าวหน้าของแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย ส่วน "สิ่งที่ฉันรู้" "สิ่งที่ฉันอยากรู้" และ "สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้" ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับวิธีที่นักเรียนกำลังก้าวหน้าในเส้นทางการเรียนรู้ของพวกเขา ทำให้ง่ายต่อการระบุพื้นที่ที่อาจต้องปรับปรุง
ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำเครื่องมือ AI ของเราไปใช้สำหรับการจดบันทึก ClickUp AI สามารถสรุปข้อมูลจากตัวติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนหรือแผนภูมิ KWL รายบุคคล เพื่อให้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคลของพวกเขา
ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก
ใช้เทมเพลตแผนภูมิ KWL และแหล่งข้อมูลการสอนเหล่านี้เพื่อเชิญชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในบทเรียนของพวกเขา และเตรียมตัวให้พร้อมที่จะประทับใจกับห้องเรียนที่เต็มไปด้วยผู้เรียนที่อยากรู้อยากเห็นและตื่นเต้น!
แม่แบบแผนผัง KWL ที่สามารถปรับแต่งได้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการสืบค้นและการค้นพบด้วยตนเอง โดยส่งเสริมให้นักเรียนสำรวจสิ่งที่พวกเขารู้ สงสัยในสิ่งที่พวกเขาต้องการเรียนรู้ และสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้
พร้อมที่จะมอบอำนาจให้ชั้นเรียนของคุณและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความกระตือรือร้นร่วมกันในการเรียนรู้หรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUp ได้เลยตอนนี้—ฟรี! ✍️ 🙂