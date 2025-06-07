10 อันดับเครื่องมือนับคำด้วย AI สำหรับการเขียนที่ดีขึ้น

คุณเคยจดจ่อกับการเขียนมากจนลืมขีดจำกัดของจำนวนคำบ้างไหม?
เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คนทั่วไปพิมพ์ได้เฉลี่ย40 คำต่อนาที ในขณะที่นักพิมพ์มืออาชีพสามารถพิมพ์ได้ถึง 80+ คำต่อนาที!
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่กำลังทำรายงานหรือนักการตลาดที่กำลังปรับแต่ง SEO การติดตามจำนวนคำเป็นอีกหนึ่งงานที่คุณต้องใส่ใจ โชคดีที่โปรแกรมประมวลผลเอกสารส่วนใหญ่มีตัวนับคำในตัวเพื่อทำงานนี้
อย่างไรก็ตาม เครื่องนับคำ AI ในยุคปัจจุบันทำได้มากกว่าการนับจำนวนคำของคุณเท่านั้น พวกมันอาจปรับปรุงความอ่านง่าย ตรวจสอบไวยากรณ์ ตรวจจับการลอกผลงาน และปรับแต่งสไตล์การเขียนของคุณ
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสิ่งพิเศษเพิ่มเติม เราได้รวบรวมตัวนับคำ AI ที่ดีที่สุดบางตัวที่จะช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้น!
เครื่องมือนับคำ AI ชั้นนำในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|เอกสารที่มีตัวนับคำ/ตัวอักษรในตัว, ผู้ช่วยเขียนด้วย AI, แม่แบบ, การทำงานร่วมกัน, การผสานงาน
|ทีม, นักเขียน, ผู้สร้างเนื้อหา
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7
|แกรมม่า
|ตรวจสอบไวยากรณ์/การสะกดคำ, ข้อเสนอแนะด้านรูปแบบ, การตรวจจับโทนเสียง, เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
|นักเขียน, นักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ
|แผนฟรีมีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30
|เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์
|การวิเคราะห์ความอ่านง่าย, โครงสร้างประโยค, เน้นการใช้คำกริยาที่แสดงการกระทำของผู้อื่น, คำกริยาที่แสดงการกระทำของผู้อื่น,
|บล็อกเกอร์, นักเรียน, การเขียนอย่างกระชับ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8. 33
|ProWritingAid
|ไวยากรณ์, รูปแบบ, ความอ่านง่าย, รายงานเชิงลึก, การผสานระบบ
|ผู้เขียน, บรรณาธิการ, นักวิชาการ
|10 ดอลลาร์ต่อเดือน
|Google Docs
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, จำนวนคำ, ความคิดเห็น, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
|ทีม, นักเรียน, การทำงานทางไกล
|ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
|ไมโครซอฟต์ เวิร์ด
|จำนวนคำ/ตัวอักษร, แม่แบบ, การจัดรูปแบบขั้นสูง, การทำงานร่วมกัน
|ผู้เชี่ยวชาญ, ธุรกิจ, นักวิชาการ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99
|Quillbot
|การถอดความ, ตรวจสอบไวยากรณ์, สรุปเนื้อหา, สร้างการอ้างอิง
|นักเรียน, นักวิจัย, ผู้สร้างเนื้อหา
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4. 17
|ความเป็นต้นฉบับ. ai
|การตรวจจับการลอกเลียนแบบ, การตรวจจับเนื้อหา AI, การนับคำ/ตัวอักษร
|เอเจนซี่คอนเทนต์, ผู้จัดพิมพ์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.95
|เครื่องนับคำ. ai
|จำนวนคำ/ตัวอักษร, ความหนาแน่นของคำหลัก, ความสามารถในการอ่าน, ตัวเลือกการส่งออก
|นักเขียน, ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO
|ฟรี
|ZeroGPT
|การตรวจจับเนื้อหาด้วย AI, การนับคำ/ตัวอักษร, การตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
|นักการศึกษา, ผู้จัดพิมพ์, นักเรียน
|แผนฟรีมีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.50
คุณควรค้นหาอะไรในตัวนับคำ AI?
เราได้กล่าวไปแล้วว่าตัวนับคำด้วย AI ทำได้มากกว่าการนับคำอย่างแม่นยำ ดังนั้น เพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ตัวนับคำได้อย่างเต็มที่ โปรดมองหาคุณสมบัติต่อไปนี้:
- การนับคำและตัวอักษรแบบเรียลไทม์: เลือกเครื่องมือที่แสดงจำนวนประโยค จำนวนคำ และจำนวนตัวอักษรทันทีขณะที่คุณพิมพ์ ฟีดแบ็กแบบทันทีเช่นนี้ช่วยให้คุณบรรลุข้อกำหนดจำนวนคำและอยู่ในขีดจำกัดที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
- การวิเคราะห์ความอ่านง่ายและความซับซ้อน: นอกเหนือจากการแชร์จำนวนคำแล้ว ให้เลือกเครื่องมือนับคำ AI ที่ให้คะแนนความอ่านง่าย (เช่น Flesch-Kincaid) และแนะนำการปรับปรุงโดยการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ความซับซ้อน การใช้คำในเชิงรับ เป็นต้น เพื่อปรับระดับการอ่านให้เหมาะสม
- คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์และสไตล์: เลือกเครื่องมือนับคำที่ใช้ AI ที่สามารถระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เช่น การสะกดผิด การขาดเครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ นอกจากนี้ ควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายการเขียนของคุณ โดยเน้นที่การใช้คำที่ไม่เหมาะสมและปัญหาความชัดเจน เพื่อให้งานเขียนมีความเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
- สรุปเนื้อหาด้วยระบบ AI: เลือกใช้เครื่องมือนับคำที่มีระบบสรุปเนื้อหาด้วย AI คุณภาพสูง เพื่อย่อข้อความยาวให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการสรุปสาระสำคัญจากเอกสารหรือบทความยาวได้อย่างรวดเร็ว
- ความหนาแน่นของคำค้นหาและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ SEO: นักการตลาดเนื้อหาและนักเขียนควรค้นหาเครื่องมือนับคำที่ติดตามความหนาแน่นของคำค้นหาเพื่อปรับแต่งและบาลานซ์ความต้องการของ SEO ให้สอดคล้องกับความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเนื้อหา
- การตรวจจับการลอกเลียนแบบและเนื้อหาที่สร้างโดย AI: ผู้สอนที่ประเมินเรียงความสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยควรเลือกใช้เครื่องมือนับจำนวนคำที่สามารถตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI และการลอกเลียนแบบได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในความเป็นต้นฉบับของข้อความ
- การคำนวณเวลาอ่านโดยประมาณ: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือนับจำนวนคำที่ให้เวลาอ่านหรือเวลาพูดโดยประมาณ เพื่อช่วยพัฒนาเนื้อหาที่น่าสนใจและคำนึงถึงเวลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุด
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดสำหรับทุกความต้องการของนักเขียน
เครื่องนับคำด้วย AI ที่ดีที่สุด
นี่คือรายการเครื่องมือนับคำที่ดีที่สุดของเรา ซึ่งให้คุณมากกว่าการบอกจำนวนคำทั้งหมดในเอกสาร:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเขียนและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ผสานรวม)
ClickUpคือแอปสำหรับงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ครอบคลุมการเขียนด้วย AI การนับคำ และการทำงานร่วมกันในเอกสารไว้ในที่เดียว! ออกแบบมาสำหรับนักเขียน นักการตลาด และทีมต่างๆ ClickUp มอบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการนับคำ ข้อเสนอแนะอัจฉริยะ และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ทำให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับมืออาชีพที่ต้องการมากกว่าแค่ตัวนับธรรมดา
ClickUp Brainเป็นผู้ช่วย AI ที่ดูแลงานเขียนและแก้ไขทั้งหมด คุณสามารถใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่เขียน สรุป แปล และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือ AI นี้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนของคุณด้วยการสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ๆ ร่างบทความ และแม้แต่สรุปเอกสารยาวๆ ในไม่กี่วินาที
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเตรียมโพสต์บล็อกสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดของบริษัทของคุณ คุณเพียงแค่แชร์ประเด็นสำคัญของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะร่างบทความที่น่าสนใจ แนะนำหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจ และปรับแต่งงานเขียนของคุณให้ชัดเจนและมีผลกระทบ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับโพสต์ในอนาคต แปลเนื้อหาของคุณให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลก และจัดระเบียบการวิจัยทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ด้วย ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยเขียนของคุณ คุณจะประหยัดเวลา เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และมั่นใจได้ว่าข้อความของคุณจะตรงเป้าหมายเสมอ
ต่างจากตัวนับคำพื้นฐาน ClickUp มอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้วยการสร้างศูนย์กลางสำหรับทีมของคุณในที่เดียว คุณสามารถแชร์เอกสาร ติดตามโครงการ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดในที่เดียว
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกันได้ ในขณะที่ทีมของคุณกำลังทำงานกับเอกสาร ตัวนับคำในตัวจะแสดงจำนวนคำในเอกสารแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณบรรลุข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนคำได้
นอกจากนี้ ClickUp Docs ยังบันทึกทุกอย่างบนคลาวด์ด้วยฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติและรักษาประวัติเวอร์ชันเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะสร้างเนื้อหา ร่วมมือกับเอกสารทางธุรกิจ หรือมองหาวิธีพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าทุกคำที่คุณเขียนมีคุณค่าและนำไปสู่การเขียนที่มีคุณภาพสูงและมีความหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปเอกสารทั้งหมดหรือข้อความที่เลือก ทำให้ง่ายต่อการสร้างสรุปสำหรับผู้บริหารหรือภาพรวมอย่างรวดเร็ว
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์—เพิ่มความคิดเห็น, มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ, และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงในเอกสารของคุณ
- เชื่อมโยงงานเขียนของคุณกับงานโดยตรงผ่านClickUp Tasks เพื่อให้คุณสามารถมอบหมายร่างงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าไปพร้อมกับงานโครงการของคุณ
- เข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารของคุณ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง และกู้คืนฉบับร่างก่อนหน้านี้หากจำเป็น
- กำจัดสิ่งรบกวนด้วยโหมดโฟกัส ซึ่งจะซ่อนแถบด้านข้างและทำให้เนื้อหาอื่นจางลง เพื่อให้คุณมีสมาธิกับการเขียน
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น เป้าหมายจำนวนคำ ระดับการอ่าน หรือสถานะของเนื้อหา ให้กับงานเขียนของคุณเพื่อการติดตามและรายงานที่ดีขึ้น
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUpเพื่อย้ายงานเขียนผ่านขั้นตอนการทำงานของคุณ แจ้งเตือนบรรณาธิการ หรืออัปเดตสถานะเมื่อร่างพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
- ใช้หรือสร้างเทมเพลตสำหรับโพสต์บล็อก รายงาน หรือเอกสารสรุป เพื่อรักษาความสม่ำเสมอและประหยัดเวลาสำหรับงานเขียนที่ต้องทำซ้ำ
- สร้างการอัปเดตทีมหรือบันทึกสแตนด์อัพอย่างรวดเร็วจากกิจกรรมการเขียนล่าสุดของคุณโดยใช้ ClickUp AI
- ค้นหาได้ทันทีในทุกเอกสาร งาน และความคิดเห็นของคุณโดยใช้Connected Searchเพื่อค้นหาเนื้อหาเฉพาะ คำสำคัญ หรือการอ้างอิง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ Dayana Mileva ผู้อำนวยการบัญชีที่ Pontica Solutions กล่าวถึง ClickUp:
ความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรของเราไม่เคยหยุดที่จะมุ่งมั่นเพื่อความดีขึ้น และมองหาวิธีที่เราสามารถประหยัดเวลาได้แม้เพียงนาทีเดียว หรือชั่วโมงหนึ่ง หรือบางครั้งอาจถึงทั้งวัน ClickUp ได้ช่วยแก้ปัญหาให้เราเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไป เราเคยพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยเครื่องมือที่ไม่สามารถขายได้ เช่น ตาราง Excel และเอกสาร Word
ความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรของเราไม่เคยหยุดที่จะมุ่งมั่นเพื่อความดีขึ้น และมองหาวิธีที่เราสามารถประหยัดเวลาได้แม้เพียงนาทีเดียว หรือชั่วโมงหนึ่ง หรือบางครั้งอาจถึงทั้งวัน ClickUp ได้ช่วยแก้ปัญหาให้เราเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไป เราเคยพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยเครื่องมือที่ไม่สามารถขายได้ เช่น ตาราง Excel และเอกสาร Word
2. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับคำแนะนำด้านไวยากรณ์และสไตล์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Grammarly เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านความสามารถในการตรวจจับไวยากรณ์และสะกดคำขั้นสูง แต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวนับคำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างแม่นยำเครื่องมือตรวจจับไวยากรณ์ที่เสริมด้วย AIนี้ช่วยนักเขียน นักเรียน และมืออาชีพในการติดตามจำนวนคำในขณะที่ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการอ่าน โทนเสียง และความชัดเจน
การอัปเดตแบบเรียลไทม์ของ Grammarly ทำให้เป็นเพื่อนคู่ใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังทำงานเกี่ยวกับเรียงความ รายงาน หรือเนื้อหาที่ต้องมีความยาวตามข้อกำหนดเฉพาะ นอกเหนือจากการนับจำนวนคำ Grammarly ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค ความกระชับ และการซ้ำซ้อนของคำ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้มั่นใจว่าคุณไม่เพียงแค่เขียนให้ครบตามจำนวนคำที่กำหนด แต่ยังสามารถปรับปรุงงานเขียนของคุณให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ติดตามจำนวนคำได้อย่างง่ายดายด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ในทุกประเภทเอกสาร
- รับข้อมูลเชิงลึกตามบริบทเกี่ยวกับความยาวของประโยค ความชัดเจน และการมีส่วนร่วม
- ปรับการเขียนของคุณให้ตรงตามข้อกำหนดความยาวเฉพาะโดยไม่สูญเสียความสอดคล้อง
- ผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์มด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปเพื่อการติดตามที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Grammarly
- ไม่ถูกต้อง 100% เสมอไป Grammarly บางครั้งอาจทำเครื่องหมายประโยคที่ถูกต้องว่าเป็นข้อผิดพลาด
- จำเป็นต้องใช้เวอร์ชันพรีเมียมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกที่มากกว่าการนับจำนวนคำพื้นฐาน
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- ข้อดี: $30/เดือนต่อสมาชิก
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (7,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grammarly อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ฉันใช้ Grammarly มาสักพักแล้วและรู้สึกพอใจกับผลลัพธ์มาก ไม่เหมือนกับโปรแกรมตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์แบบดั้งเดิมหลายๆ ตัว แพลตฟอร์มนี้ก้าวไปไกลกว่าพื้นฐานมาก มันช่วยให้คุณปรับปรุงการเขียนของคุณโดยปรับให้เข้ากับประเภทของข้อความที่คุณกำลังทำงานอยู่—ไม่ว่าจะเป็นอีเมลที่เป็นทางการ รายงาน งานวิชาการ หรือแม้แต่เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์—และที่สำคัญกว่านั้น มันคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่คุณตั้งใจจะสื่อสารด้วย
ฉันใช้ Grammarly มาสักพักแล้วและรู้สึกพอใจกับผลลัพธ์มาก ไม่เหมือนกับโปรแกรมตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์แบบดั้งเดิมหลายๆ ตัว แพลตฟอร์มนี้ก้าวไปไกลกว่าพื้นฐานมาก มันช่วยให้คุณปรับปรุงการเขียนของคุณโดยปรับให้เข้ากับประเภทของข้อความที่คุณกำลังทำงานอยู่—ไม่ว่าจะเป็นอีเมลที่เป็นทางการ รายงาน งานวิชาการ หรือแม้แต่เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์—และที่สำคัญกว่านั้น มันคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่คุณตั้งใจจะสื่อสารด้วย
3. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงความอ่านง่ายและความกระชับ)
Hemingway Editor เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน้นความอ่านง่ายพร้อมให้จำนวนคำที่แม่นยำ เครื่องมือออนไลน์นี้วิเคราะห์ความซับซ้อนของประโยคและความเยิ่นเย้อในเวลาจริง เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการสร้างข้อความที่กระชับและมีผลกระทบ
Hemingway ไม่ได้แค่เพียงนับจำนวนคำเท่านั้น—แต่ยังเน้นคำกริยาวิเศษณ์ที่มากเกินไป วลีที่ซับซ้อน และการใช้ประโยคในรูปแบบถูกกระทำ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการให้เนื้อหาของตนกระชับและทรงพลัง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การติดตามคำเป็นเรื่องง่ายโดยไม่มีการรบกวนที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor
- ระบุประโยคที่มีคำมากเกินไปและลดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
- รักษาความกระชับด้วยข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความยาวของประโยค
- ส่งออกข้อความได้อย่างราบรื่นเพื่อใช้ในแพลตฟอร์มการเขียนอื่น ๆ
- เข้าถึงได้แม้ว่าคุณจะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานอยู่
ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำอื่น ๆ
- ไม่มีการผสานรวมกับระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และผู้ใช้ต้องบันทึกและโอนถ่ายเนื้อหาด้วยตนเอง
ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- ฟรี
- Hemingway Editor Plus (รายบุคคล 5K): $18. 33/เดือน
- Hemingway Editor Plus (รายบุคคล 10,000 คำ): $12.50/เดือน
- Hemingway Editor Plus (Team 5K): $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hemingway Editor อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่มันวัดได้ในขณะที่ฉันเขียน มันเป็นตัววัดที่ดีและเป็นวิธีเขียนที่สม่ำเสมอสำหรับผู้อ่านจำนวนมาก ทำให้งานเขียนของฉันเข้าถึงได้ง่ายมาก
ฉันชอบที่มันวัดได้ในขณะที่ฉันเขียน มันเป็นตัววัดที่ดีและเป็นวิธีเขียนที่สม่ำเสมอสำหรับผู้อ่านจำนวนมาก ทำให้งานเขียนของฉันเข้าถึงได้ง่ายมาก
📮 ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแบบแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งเพื่อถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องสูงกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
📚 อ่านเพิ่มเติม:แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hemingway (รีวิวและราคา)
4. ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนอย่างละเอียด)
ProWritingAid นำเสนอผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครอบคลุม พร้อมตัวนับคำในตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามความยาวของเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักเขียน บรรณาธิการ และผู้สร้างเนื้อหา โดยติดตามจำนวนคำและให้คำแนะนำการเขียนเชิงลึก รวมถึงการปรับปรุงสไตล์และการตรวจสอบไวยากรณ์
สิ่งที่โดดเด่นของ ProWritingAid คือการให้ข้อเสนอแนะตามบริบท โดยวิเคราะห์ทุกอย่างตั้งแต่ความยาวของประโยคไปจนถึงคำที่ใช้มากเกินไป
คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid
- วิเคราะห์ไวยากรณ์และสไตล์อย่างละเอียดด้วยรายงานมากกว่า 20 ฉบับ
- ปรับจังหวะการเขียนให้เหมาะสมด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการไหลของคำและความสมดุลของย่อหน้า โดยเฉพาะสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- ปรับแต่งขีดจำกัดจำนวนคำสำหรับประเภทเนื้อหาที่แตกต่างกัน รวมถึงนวนิยายและรายงานธุรกิจ
- รับพจนานุกรมคำพ้องความหมายและคำแนะนำคำศัพท์ในแอปเพื่อเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ของคุณ
ข้อจำกัดของ ProWritingAid
- ความเร็วในการประมวลผลช้าสำหรับเอกสารขนาดใหญ่
- ราคาแพงสำหรับฟีเจอร์ครบครัน ทำให้ผู้ใช้บางรายหันไปค้นหาทางเลือกอื่นของ ProWritingAid
ราคา ProWritingAid
- ฟรี
- พรีเมียม: $30/เดือน
- พรีเมียม โปร: $36/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก ProWritingAid
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (490+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProWritingAid อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ProWritingAid มีฟีเจอร์มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ คุณสามารถเลือกประเภทของภาษา (ธุรกิจ, ทั่วไป, วิชาการ, เป็นต้น) และคำแนะนำมักจะตรงประเด็นมาก ซอฟต์แวร์นี้ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษในการระบุคำที่เติมเข้าไปโดยไม่จำเป็นและช่วยปรับแต่งข้อความให้กระชับขึ้น รวมถึงการตรวจจับการพิมพ์ผิดด้วย!
ProWritingAid มีฟีเจอร์มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ คุณสามารถเลือกประเภทของภาษา (ธุรกิจ, ทั่วไป, วิชาการ, เป็นต้น) และคำแนะนำมักจะตรงประเด็นมาก ซอฟต์แวร์นี้ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษในการระบุคำที่เติมเข้าไปโดยไม่จำเป็นและช่วยปรับปรุงสำนวนให้กระชับขึ้น รวมถึงการตรวจจับการพิมพ์ผิดด้วย!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ด้วยจำนวนผู้สมัครสมาชิกเกือบ345 ล้านคนและประมาณการว่ามีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ 321 ล้านคน มีเอกสาร, สเปรดชีต, และการนำเสนอมากมายที่เกิดขึ้นบน Microsoft 365 ซึ่งรวมถึง Microsoft Word ด้วย!
5. Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์)
Google Docs เป็นแพลตฟอร์มการเขียนบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งผสานรวมตัวนับคำที่ใช้งานง่ายเข้ากับชุดเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI นักเขียน นักเรียน และมืออาชีพสามารถตรวจสอบจำนวนคำได้ทันทีขณะร่างเนื้อหา ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่มีข้อกำหนดความยาวที่เข้มงวด
Google Docs ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อรวบรวมเอกสารโครงการไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับ Google Drive ยังช่วยให้ไฟล์ทั้งหมดถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อจำกัดของจำนวนคำ
- บันทึกเอกสารโดยอัตโนมัติไปยังคลาวด์ ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
- ใช้การพิมพ์ด้วยเสียงเพื่อพิมพ์ข้อความในขณะที่ตรวจสอบจำนวนคำ
- เข้าถึงไวยากรณ์พื้นฐานและตรวจสอบการสะกดคำ
ข้อจำกัดของ Google Docs
- การตรวจสอบไวยากรณ์และคำแนะนำด้านสไตล์ด้วย AI แบบจำกัด
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์ต้องตั้งค่าด้วยตนเองและเชื่อมโยงกับบัญชีเดียวเท่านั้น
ราคาของ Google Docs
- ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (28,360+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Docs อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจาก Capterraได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ Google Docs ว่า:
ฉันชอบมากที่การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขพร้อมกันในเวลาเดียวกันหรือการเพิ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของเอกสาร ตัวเลือกการแชร์ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน ซึ่งคุณสามารถจำกัดการแชร์ตามโดเมนของ Google Workspace ที่อยู่อีเมลเฉพาะ หรือเพียงแค่ผู้ที่มีลิงก์เฉพาะเท่านั้น
ฉันชอบมากที่การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขพร้อมกันในเวลาเดียวกันหรือการเพิ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของเอกสาร ตัวเลือกการแชร์ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน ซึ่งคุณสามารถจำกัดการแชร์ตามโดเมนของ Google Workspace ที่อยู่อีเมลเฉพาะ หรือเพียงแค่ผู้ที่มีลิงก์เฉพาะเท่านั้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้AI จัดการงานเอกสารที่ยุ่งยากแทนคุณเพื่อให้คุณมีเวลาโฟกัสกับสิ่งสำคัญมากขึ้น ทำได้อย่างไร? AI ช่วยจัดรูปแบบอัตโนมัติ ตรวจจับข้อผิดพลาด และเพิ่มความชัดเจนในการอ่าน ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากงานที่จำเป็น นอกจากนี้ยังปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ลดต้นทุน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์
6. Microsoft Word (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนแบบดั้งเดิมพร้อมการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI)
เปิดตัวครั้งแรกในปี 1983 Microsoft Word ยังคงเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด มันมีตัวนับคำที่เชื่อถือได้ซึ่งอัปเดตแบบเรียลไทม์
ไม่ว่าจะเป็นการร่างรายงาน งานวิจัย หรือเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ฟีเจอร์นับคำที่ผสานอยู่ใน Word จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมจำนวนคำให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความอ่านง่าย จำนวนตัวอักษร และเวลาอ่านโดยประมาณของ MS Word ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพ
แม้ว่าเริ่มต้นด้วยความสามารถในการแก้ไขข้อความอย่างง่าย ๆ แต่ Microsoft Word ในปัจจุบันมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การแนะนำไวยากรณ์และสไตล์ ข้อความทำนาย และการแปลงเสียงเป็นข้อความเครื่องมือแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AIของมันทำให้จำนวนคำไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเขียนที่ได้รับการปรับปรุง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word
- ตรวจสอบจำนวนคำแบบเรียลไทม์ที่แถบเครื่องมือด้านล่างขณะเขียน
- กำหนดจำนวนคำสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย, บล็อกโพสต์, และรายงาน
- ใช้การแก้ไขด้วย AI เพื่อปรับปรุงโครงสร้างโดยไม่เกินขีดจำกัด
- เข้าถึงเครื่องมือแปลภาษาในตัวสำหรับการเขียนหลายภาษาและการปรับเนื้อหาให้เข้ากับท้องถิ่น
ข้อจำกัดของ Microsoft Word
- ขาดความสามารถในการเขียนใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ช่วยเขียนเฉพาะทาง
- คุณสมบัติที่ต้องสมัครสมาชิกจะจำกัดการเข้าถึงอย่างเต็มที่หากไม่มีแผนชำระเงิน
ราคาของ Microsoft Word
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $9.99/เดือน
- Microsoft 365 Family: $12.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps for Business: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Word
- G2: 4. 7/5 (1,870+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,470+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Word อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft Word ดังนี้:
Microsoft Word เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการพิมพ์และแก้ไขเอกสาร ฉันชอบที่มีเทมเพลตหลากหลายสำหรับเอกสารทุกประเภทที่คุณต้องการพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย ประวัติย่อ ใบปลิว และอื่นๆ ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น แบบอักษรและขนาดที่หลากหลาย รูปแบบสี การตรวจสอบการสะกดคำ การตรวจสอบไวยากรณ์ และอื่นๆ ช่วยให้เอกสารของฉันดูดีกว่าเอกสารทั่วไปมาก นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมมากที่ฟีเจอร์ดีๆ มากมายเหล่านี้มาพร้อมกับบริการฟรี และอาจไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่ออัปเกรดเลย การใช้งานก็ง่ายมาก แม้แต่ผู้ใช้มือใหม่ก็ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
Microsoft Word เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการพิมพ์และแก้ไขเอกสาร ฉันชอบที่มีเทมเพลตหลากหลายสำหรับเอกสารทุกประเภทที่คุณต้องการพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย ประวัติย่อ ใบปลิว และอื่นๆ ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น แบบอักษรและขนาดที่หลากหลาย รูปแบบสี การตรวจสอบการสะกดคำ การตรวจสอบไวยากรณ์ และอื่นๆ ช่วยให้เอกสารของฉันดูดีกว่าเอกสารทั่วไปมาก นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมมากที่ฟีเจอร์ดีๆ มากมายเหล่านี้มาพร้อมกับบริการฟรี และอาจไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่ออัปเกรดเลย การใช้งานก็ง่ายมาก แม้แต่ผู้ใช้มือใหม่ก็ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับการใช้ Microsoft Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
7. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการสรุปและถอดความด้วยปัญญาประดิษฐ์)
QuillBotเป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการเขียนผ่านการถอดความการสรุป และการแก้ไขไวยากรณ์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวนับคำด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพ
ความสามารถพิเศษในการลดจำนวนคำในขณะที่ยังคงรักษาความหมายไว้ได้ ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียน ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ นักการตลาด และนักเขียนที่ต้องการย่อหรือขยายข้อความอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงติดตามความยาวได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- สรุปเนื้อหาที่ยาวให้กลายเป็นจุดสำคัญที่กระชับ
- ตรวจสอบไวยากรณ์และเน้นข้อผิดพลาดเพื่อการปรับปรุงเนื้อหา
- ลดหรือขยายข้อความเพื่อให้ตรงกับจำนวนคำที่กำหนดได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานกับ Google Docs เพื่อการแก้ไขเนื้อหาอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ QuillBot
- การสรุปความจำกัดอยู่ที่จำนวนคำหรืออักขระไม่กี่ตัวในเวอร์ชันฟรี
- การต่อสู้กับการรักษาบริบทในการสรุปความยาว
ราคาของ QuillBot
- ฟรี
- พรีเมียม: $4. 17/เดือน
- ทีม: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuillBot อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สำหรับการเขียนโพสต์โซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ฉันใช้ QuillBot เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเขียน ไม่เพียงแต่การถอดความเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ตัวตรวจสอบไวยากรณ์และตัวตรวจสอบการคัดลอก ฉันพบว่าเครื่องมือนี้มีคุณค่ามาก ฉันสามารถถอดความสำเนาเดียวกันเป็นสองถึงสามเวอร์ชันที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็วและโพสต์บนแพลตฟอร์มต่างๆ
สำหรับการเขียนโพสต์โซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ฉันใช้ QuillBot เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเขียน ไม่เพียงแต่การถอดความเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ตัวตรวจสอบไวยากรณ์และตัวตรวจสอบการคัดลอก ฉันพบว่าเครื่องมือนี้มีคุณค่ามาก ฉันสามารถถอดความสำเนาเดียวกันเป็นสองถึงสามเวอร์ชันที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็วและโพสต์บนแพลตฟอร์มต่างๆ
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างย่อหน้าด้วย AI ฟรีสำหรับการเขียน
8. ความเป็นต้นฉบับ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจจับเนื้อหา AI และการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ)
ความเป็นต้นฉบับ. ai เป็นเครื่องมือตรวจจับ AI และการตรวจสอบการลอกเลียนแบบเป็นหลัก มีตัวนับคำในตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามความยาวของเอกสารได้ นอกจากนี้ยังทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์และถูกต้อง
เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาที่เน้น SEO มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างข้อความและความสามารถในการอ่านควบคู่ไปกับการติดตามจำนวนคำ มันช่วยให้แน่ใจว่าบทความมีความยาวตามข้อกำหนดในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นต้นฉบับ
ความเป็นต้นฉบับ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- เพียงวางเนื้อหาเพื่อตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI รวมถึงผลลัพธ์จากโมเดล ChatGPT และ GPT-4
- ตรวจสอบจำนวนคำได้ทันทีขณะสแกนการลอกเลียนแบบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง
- สร้างคะแนนความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาที่กำหนดความแท้จริง
- ให้ทีมของคุณทำงานร่วมกัน ทำให้มีประโยชน์สำหรับผู้เผยแพร่และเอเจนซี่
ความเป็นต้นฉบับ ข้อจำกัดของ AI
- บางครั้งอาจสร้างผลบวกเท็จ เนื่องจากไม่มีระบบตรวจจับ AI ที่ถูกต้อง 100%
- ไม่มีตัวตรวจสอบไวยากรณ์หรือความสามารถในการอ่าน ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
ความเป็นต้นฉบับ. การกำหนดราคา ai
- จ่ายตามการใช้งาน: $30 (ชำระครั้งเดียว)
- ข้อดี: $14.95/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $179/เดือน
ความเป็นต้นฉบับ. คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Originality.ai อย่างไรบ้าง?
เราใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่สร้างโดย AI และเนื้อหาที่ลอกเลียนแบบ เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย และไฮไลต์ด้วยสีทำให้ง่ายต่อการเห็นส่วนใดของเนื้อหาที่อาจสร้างโดย AI มันสแกนเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และรายงานมีความละเอียด ช่วยให้เราตรวจสอบความเป็นต้นฉบับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่สร้างโดย AI และเนื้อหาที่ลอกเลียนแบบ เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย และไฮไลต์ด้วยสีทำให้ง่ายต่อการเห็นส่วนใดของเนื้อหาที่อาจสร้างโดย AI มันสแกนเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และรายงานมีความละเอียด ช่วยให้เราตรวจสอบความเป็นต้นฉบับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาล่าสุดพบว่า88% ของผู้คนเคยใช้AI เพื่อเอาชนะภาวะชะงักงันในการทำงาน
9. Wordcounter. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการนับคำพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อความอย่างง่าย)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือนับคำที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนWordcounter.aiคือตัวเลือกที่ใช่ มันมีความหลากหลายสูง สามารถนับจำนวนประโยค ย่อหน้า และคำได้อย่างครบถ้วน
เครื่องมือจะแสดงเวลาอ่านและเวลาพูดทั้งหมดของเนื้อหาในกล่องป้อนข้อมูล คุณยังสามารถแชร์รายการคำสำคัญได้ และจะแสดงความหนาแน่นของคำสำคัญ ซึ่งคุณสามารถส่งออกเป็นไฟล์ CSV หรือ TXT ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordcounter.ai
- ใช้เป็นตัวนับคำ ตัวนับประโยค และตัวนับย่อหน้า—ทั้งหมดในครั้งเดียว
- วิเคราะห์ความหนาแน่นของคำค้นหา, สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา
- ไฮไลต์คำที่ใช้บ่อยเกินไปเพื่อเพิ่มความหลากหลายของคำศัพท์
- รับผลลัพธ์โดยไม่ต้องลงทะเบียนและทำงานในเบราว์เซอร์เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Wordcounter. ai
- ไม่มีการตรวจสอบไวยากรณ์หรือการสะกดคำ ต้องผสานรวมกับเครื่องมืออื่น
- ขาดการปรับปรุงการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง เช่น การปรับปรุงประโยคและคำแนะนำในการอ่าน
ราคาของ Wordcounter. ai
- ฟรี
Wordcounter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:คำกระตุ้นการเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักเขียน
10. ZeroGPT (ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับข้อความที่สร้างโดย AI)
คล้ายกับ Originality.ai, ZeroGPT ช่วยแยกแยะเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับเนื้อหาที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้วยระบบนับตัวอักษรและตัวอักษรที่ผสานรวมอยู่ เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับครูผู้สอน, ผู้จัดพิมพ์, และธุรกิจ
เครื่องมือนี้ใช้การตรวจจับด้วยอัลกอริธึม AI ขั้นสูงเพื่อสแกนและวิเคราะห์ข้อความเพื่อหาลวดลายที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาของมัน รายงาน ZeroGPT ที่ละเอียดจะมอบความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาที่ถูกสแกน
คุณสมบัติเด่นของ ZeroGPT
- ติดตามจำนวนคำได้อย่างราบรื่นพร้อมตรวจจับข้อความที่สร้างโดย AI
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเขียนมีความเป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์โดยไม่เกินขอบเขตที่กำหนด
- ใช้การวิเคราะห์ด้วย AI เพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยค
- เพิ่มประสิทธิภาพการเขียนเชิงวิชาการด้วยการติดตามคำอย่างเป็นระบบ
ข้อจำกัดของ ZeroGPT
- ไม่สามารถเชื่อถือได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมักสร้างผลบวกหรือลบที่ผิดพลาด
- ขาดการผสานรวมกับแพลตฟอร์มเนื้อหาหลัก
ราคาของ ZeroGPT
- ฟรี
- ข้อดี: $9.50/เดือน
- บวก: $19/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ZeroGPT
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ZeroGPT อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ZeroGPT คือส่วนติดต่อผู้ใช้และความง่ายในการใช้งาน นอกเหนือจากฟีเจอร์การตรวจจับ AI แล้ว ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ ตัวสรุปข้อความ การเปลี่ยนคำพูด เครื่องแปลภาษา AI เป็นต้น และยังมีให้ใช้งานใน WhatsApp และ Telegram ซึ่งทำให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นบนทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายงาน PDF ของผลการตรวจจับ AI ได้ทันที ซึ่งให้ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือที่เหมาะสม
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ZeroGPT คือส่วนติดต่อผู้ใช้และความง่ายในการใช้งาน นอกเหนือจากฟีเจอร์การตรวจจับ AI แล้ว ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ ตัวสรุปข้อความ การเปลี่ยนคำพูด เครื่องแปลภาษา AI เป็นต้น และยังมีให้ใช้งานใน WhatsApp และ Telegram ซึ่งทำให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นบนทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายงาน PDF ของผลการตรวจจับ AI ได้ทันที ซึ่งให้ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือที่เหมาะสม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แบ่งประโยคยาวๆ ออกเป็นประโยคสั้นๆ จะช่วยลดโอกาสที่เนื้อหาจะถูกตรวจจับว่าเป็นข้อความที่สร้างโดย AI
📜 เครื่องมือนับคำด้วย AI เพิ่มเติม:
- Readable.com(เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนความสามารถในการอ่านขั้นสูง)
- เครื่องมือนับคำ(เหมาะสำหรับการนับคำออนไลน์พื้นฐาน)
- Character Count Online(เหมาะที่สุดสำหรับการจำกัดจำนวนตัวอักษรอย่างแม่นยำ)
ทำให้ทุกคำมีค่าด้วย ClickUp
การเลือกตัวนับคำฟรีที่เหมาะสมยังขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณด้วย ไม่ว่าคุณจะต้องการตรวจสอบไวยากรณ์ด้วย AI การตรวจจับความซ้ำซ้อนของเนื้อหา หรือการร่วมมือในการทำงานเอกสารอย่างราบรื่นนอกเหนือจากการนับคำ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกข้างต้นได้
ตัวอย่างเช่น Hemingway Editor ช่วยปรับปรุงความอ่านง่าย ในขณะที่ ZeroGPT และ Originality.ai ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และด้วย Grammarly คุณสามารถตรวจสอบไวยากรณ์ได้—รายการยังคงดำเนินต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมเอาคุณสมบัติที่ดีที่สุดของการนับคำ, การช่วยเหลือการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์, และการร่วมมือในทีมไว้ด้วยกันClickUpคือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณจะหาได้ การผสานรวมClickUp DocsและClickUp Brainจะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายการเขียนของคุณได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสมัครใช้ ClickUp วันนี้และเข้าร่วมคลื่นการสร้างเนื้อหาที่นำโดยปัญญาประดิษฐ์!