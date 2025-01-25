วิธีใช้ AI สำหรับเอกสาร Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา

เมื่อฉันเผชิญกับความเป็นไปไม่ได้อันเปล่าเปลี่ยวของการเขียนห้าร้อยหน้า ความรู้สึกเจ็บป่วยของความล้มเหลวก็ถาโถมเข้ามา และฉันรู้ว่าฉันไม่มีทางทำได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนนวนิยายที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงหรือนักเขียนเนื้อหา SEO ที่กำลังเริ่มต้น ความกลัวหน้ากระดาษเปล่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดหรือหน้าจอว่างเปล่า นักเขียนมักประสบปัญหาในการเริ่มต้นอยู่เสมอ โชคดีที่ AI ได้ยุติปัญหานั้นแล้ว!
AI สำหรับเอกสาร Word, Google Docs หรือClickUp Docsได้ทำให้การเริ่มต้นง่ายขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ AI ทำให้การระดมความคิดง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมีการตัดสิน และเขียนด้วยเพื่อนที่อ่อนโยน
ในบล็อกโพสต์นี้ ผู้เขียนที่รัก เราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับการใช้ AI เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
และนี่คือวิธีการสร้างเอกสารด้วยClickUp Brain:
⏰ สรุป 60 วินาที
การใช้ AI สำหรับเอกสาร Word คือการนำปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ มาใช้เพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาบางส่วนเป็นอัตโนมัติ
การสร้างเอกสารด้วย AI สนับสนุนทีมในด้าน:
- การสร้างเนื้อหา
- การแก้ไขและช่วยเหลือในการเขียน
- การจัดรูปแบบและการออกแบบ
- การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก
นอกเหนือจากการตลาดหรือเนื้อหาแบรนด์ AI สำหรับเอกสาร Word ยังรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น:
- การใช้งานระดับมืออาชีพ เช่น ข้อเสนอและบทวิจารณ์
- เอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา และการยื่นเอกสาร
- เนื้อหาทางการศึกษา เช่น บทถอดความวิดีโอ คำบรรยาย และบันทึกการเรียน
- เอกสารทางการเงิน เช่น รายงานบัญชี รายงานประจำปี และเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- เอกสารการจัดการโครงการ เช่น เอกสารรวบรวมความต้องการ รายงานผลการดำเนินงาน หรือรายงานความคืบหน้าของทีม
ส่วนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จาก AI ในการสร้างเอกสารคือการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม Microsoft Word, Google Docs, ClickUp Brain, Quillbot เป็นต้น เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สำหรับวิธีการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม วิธีการกระตุ้น AI และวิธีการเพิ่มผลลัพธ์ของคุณให้สูงสุด โปรดอ่านต่อ!
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเอกสาร Word คืออะไร?
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างเอกสารคือการผสานรวมเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์เข้ากับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ เพื่อสนับสนุนนักเขียนในงานสร้างสรรค์ต่างๆ
ซอฟต์แวร์สร้างเนื้อหาที่ได้รับความนิยม เช่น Microsoft Word และ Google Docs ได้รวม Microsoft Copilot และ Google Gemini ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม พวกเขามิได้เป็นเพียงผู้ให้บริการเพียงรายเดียว คุณสามารถสร้างเนื้อหาด้วย AI ผ่านเครื่องมือหลากหลายชนิดได้ ซึ่งบางตัวเราจะมาพูดถึงในภายหลังในบล็อกโพสต์นี้
แต่ก่อนอื่น มาดูกันว่า AI สำหรับการสร้างเนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง
คุณสมบัติของ AI สำหรับเอกสาร Word
ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด AI สำหรับเอกสาร Word สร้างเนื้อหาตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป ซึ่งเรียกว่าคำสั่ง (prompts) อย่างไรก็ตาม มันสามารถทำได้มากกว่านั้นมาก
การสร้างเนื้อหา
ผู้ช่วยเขียนด้วย AI ช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นและดีขึ้น มันนำแนวคิดทั่วไป/คำแนะนำของคุณมาสร้างร่างแรก มันเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย สไตล์ และรูปแบบเนื้อหาของคุณเพื่อสร้างร่างที่คุณสามารถพัฒนาต่อได้
การช่วยเหลือด้านการเขียน
เมื่อคุณเขียนเสร็จแล้ว AI สามารถทำได้มากมายในฐานะซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสาร
คุณสมบัติการช่วยเหลือการเขียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางประการคือ:
- ตรวจสอบการสะกดคำ: การตรวจจับข้อผิดพลาดในการสะกดคำและภาษา
- ไวยากรณ์: การแก้ไขโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ
- การสรุป: การเพิ่มบทสรุปสำหรับผู้บริหาร, สารบัญ, หรือคำโปรย
- การปรับโทน: การเขียนใหม่เพื่อเปลี่ยนโทน เช่น ทำให้ดูสนุกสนานมากขึ้นหรือเป็นทางการมากขึ้น
- การสรุปความ: การค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสื่อสารสิ่งเดียวกัน
การจัดรูปแบบและการออกแบบ
เนื้อหาที่ดีในปัจจุบันต้องหลากหลายรูปแบบ เครื่องมือสร้างเอกสารด้วย AI ของคุณยังสามารถสร้างองค์ประกอบภาพ เช่น แบนเนอร์ รูปภาพ ตาราง ข้อความเด่น ฯลฯ ได้อีกด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก
ต้องการผู้วิจารณ์เนื้อหาของคุณอย่างละเอียดหรือไม่? ลองใช้ AI ดูสิ ผู้สร้างเอกสาร AI ที่ดีจะมอบคุณสมบัติการวิเคราะห์ให้คุณหลากหลาย เช่น:
- สถิติเอกสาร: รับคะแนนความสามารถในการอ่านแบบเรียลไทม์, ระดับชั้น, จำนวนคำ
- การตรวจจับการลอกเลียนแบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสาร AI ของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์และปราศจากการลอกเลียนแบบ
- การวิเคราะห์ข้อความ: ขอให้ AI ช่วยคุณตรวจหาปัญหาเกี่ยวกับความเป็นกลาง, ภาษาที่ครอบคลุม, เป็นต้น
- การแปลงเสียงเป็นข้อความ: มีไฟล์บันทึกการสัมภาษณ์ที่ต้องการถอดความใช่ไหม? ลองใช้ AI ดูสิ หรืออยากพูดเนื้อหาของคุณขณะวิ่งบนลู่วิ่ง? AI ก็ช่วยคุณได้เช่นกัน!
ทั้งหมดนี้ และเราก็ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เมื่อ AI พัฒนาไปมากขึ้น มันจะสามารถทำได้มากขึ้นเรื่อย ๆ และมอบประโยชน์ที่น่าทึ่งมากมาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ AI ในClickUp Docsเพื่อสร้างเอกสาร:
ประโยชน์ของการสร้างเอกสารด้วย AI
ประโยชน์แรกและสำคัญที่สุดของการใช้ AI คือ การขจัดความยุ่งยากของขั้นตอนแรก เพียงแค่พิมพ์คำไม่กี่คำ คุณก็สามารถให้ AI เสนอไอเดียต่างๆ ออกมา ซึ่งคุณสามารถเลือกสำรวจและขยายต่อได้ สิ่งนี้จะนำไปสู่ประโยชน์อื่นๆ ที่ตามมา เช่น:
ความเร็ว: AI สำหรับเอกสาร Word จะดูแลขั้นตอนแรกสองขั้นตอนของการสร้างเนื้อหา คือ การค้นคว้าและการเขียนร่างแรก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการสร้างเอกสารได้อย่างมาก หากคุณใช้เวลาสามชั่วโมงในการค้นคว้า สองชั่วโมงในการเขียน และหนึ่งชั่วโมงในการแก้ไข คุณอาจลดเวลาได้ถึงสี่ชั่วโมง (66% ของเวลาทั้งหมด) ด้วย AI
ประสิทธิภาพ: การวิจัยและการเขียนร่างแรกเป็นงานสร้างสรรค์ที่เหนื่อยล้า การเร่งสองขั้นตอนนี้ด้วย AI ช่วยสร้างพลังงานสร้างสรรค์มากขึ้นในหมู่นักเขียน ซึ่งสามารถนำไปใช้ขยายเครื่องยนต์สร้างเนื้อหาของพวกเขาได้
ประสิทธิภาพ: ส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างเนื้อหาคือการนำกลับมาใช้ใหม่ กล่าวคือ การสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การสร้างข้อความสั้น ๆ การเขียนสคริปต์วิดีโอ เป็นต้น AI สามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติและนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้ภายในไม่กี่วินาที
การประหยัดค่าใช้จ่าย: การสร้างเอกสารด้วย AI ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างเนื้อหาได้มากขึ้นด้วยทีมงานที่มีจำนวนน้อยลง
ประสบการณ์ของนักเขียน: การเขียนอาจเป็นงานที่โดดเดี่ยว AI กลายเป็นคู่ซ้อมที่ไม่ยุ่งยากซึ่งคุณสามารถระดมความคิด, โต้แย้งแนวคิด, ค้นหาข้อมูล, แก้ไข, และผูกทุกอย่างให้เรียบร้อยได้
กรณีการใช้งานการสร้างเอกสารด้วย AI
ทั้งหมดนั้นยอดเยี่ยม แต่ใครกันแน่ที่ AI สร้างเอกสารสำหรับ? มันมีไว้สำหรับนักเขียน SEO ที่ต้องการสร้างเนื้อหาในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนเท่านั้นหรือ? หรือมันมีไว้สำหรับนักการตลาดที่ต้องการคิดค้นวิธีการแสดงออกที่สร้างสรรค์เป็นประจำเท่านั้นหรือ?
การสร้างเอกสารด้วย AI เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเขียนอะไรก็ตาม — ไม่ว่าจะเป็นอีเมล รายงาน สรุป บันทึกการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณสื่อสาร AI สร้างเนื้อหาคือสิ่งที่คุณต้องใช้!
การใช้งานทางธุรกิจและวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญสร้างเอกสารจำนวนมากเป็นประจำ — ข้อเสนอ, สัญญา, รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ, สรุปการวิจัย, ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด, บันทึกของลูกค้า, และอื่น ๆ
มาดูตัวอย่างกันสักสองสามข้อ
ข้อเสนอมาตรฐาน: ใช้ AI เพื่อค้นหาเอกสารที่มีอยู่ของคุณเพื่อระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องมากที่สุด จากนั้นสามารถสร้างข้อเสนอมาตรฐานที่มีส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับข้อมูล เช่น ชื่อลูกค้า ราคา และเงื่อนไขบางประการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน: ผสาน AI เข้ากับแอปพลิเคชันทางธุรกิจของคุณ เช่น ระบบ CRM หรือพอร์ทัลพนักงาน เพื่อสรุปข้อมูลจากแดชบอร์ดสำคัญต่างๆ
ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า: ใช้ AI ในการประมวลผลบันทึกจากการโต้ตอบกับลูกค้าหลายร้อยหรือหลายพันครั้ง และสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลนี้ในการสร้างกลยุทธ์ ออกแบบแคมเปญ หรือปรับแต่งการสนทนาให้เหมาะกับลูกค้าในอนาคต
การสร้างเนื้อหาทางการศึกษา
การแพร่ระบาดอาจผลักดันให้ผู้คนหันมาใช้ออนไลน์มากขึ้น แต่ศักยภาพที่แท้จริงในการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาดิจิทัลต่างหากที่ทำให้ผู้คนยังคงอยู่ต่อไป
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ตลาดอีเลิร์นนิงระดับโลกมีมูลค่าเกือบ 300,000 ล้านดอลลาร์! คว้าโอกาสนี้ด้วย AI
การร่างโครงร่าง: สร้างเนื้อหาการศึกษาขนาดสั้นสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วย AI ระดมความคิดกับเครื่องมือเขียน AI เพื่อสร้างโครงร่างที่ครอบคลุมและละเอียดสำหรับหัวข้อที่มีความซับซ้อนทุกระดับ
สื่อเสริม: การฝึกอบรมออนไลน์ส่วนใหญ่เน้นวิดีโอเป็นหลัก สร้างสื่อเสริมที่เป็นข้อความและภาพ เช่น บทถอดความวิดีโอ สรุปประเด็นสำคัญ การ์ดดัชนี และอื่นๆ ด้วย AI
แบบทดสอบ: อัตโนมัติแบบทดสอบและแบบสอบถามสำหรับนักเรียนของคุณอย่างชาญฉลาด. อะไรอีก? สร้างการผสมผสานของคำถามได้ไม่จำกัดเพื่อให้นักเรียนอยู่ในภาวะตื่นตัวตลอดเวลา.
การจัดการเอกสารทางการเงิน
แผนกการเงินจัดการเอกสารจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อ รวมถึงใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ รายงานลูกค้า/ธนาคาร และอื่น ๆ ในฐานะผู้บริหารการเงิน เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ทำให้การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงานของคุณง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
การรายงาน: ประมวลผลเอกสารจำนวนมาก รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ และรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหรือเพื่อนร่วมงานของคุณ AI ยังสามารถช่วยในการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้น
สรุป: ศึกษาอย่างละเอียดและครอบคลุมรายงานทางการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน บัญชีลูกหนี้ เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด ฯลฯ และสร้างสรุปสำหรับผู้บริหารสำหรับทีมผู้นำ
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการจัดทำเอกสาร
การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ในการสื่อสารภายในองค์กร ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ทีมต้องเผชิญคือการรักษาบริบทร่วมกัน
เมื่อมีคนออกจากองค์กรไป พวกเขาก็มักจะนำความรู้ทางประวัติศาสตร์จำนวนมากติดตัวไปด้วย เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมทีม พวกเขาก็มักจะทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและค่อยเรียนรู้ แล้วจะเป็นอย่างไรหาก AI สามารถป้องกันความไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้ได้?
สรุปประวัติ: จินตนาการถึงพนักงานใหม่เปิดเครื่องมือเขียน AI และถามว่า "ช่วยสรุปโครงการให้ฉันฟังหน่อย" เครื่องมือที่ดีจะสรุปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ ระบุจุดสำคัญ และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
การรายงาน/อัปเดต: AI สามารถสรุปการอัปเดตและความคิดเห็นทั้งหมดของโครงการเพื่อให้บริบทที่ครบถ้วนสำหรับทุกคนในทีม
ตามที่คุณเห็น ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด เราจะเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน
วิธีการนำการสร้างเอกสารด้วย AI มาใช้
เช่นเดียวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีส่วนใหญ่ในปัจจุบัน คุณสามารถเริ่มต้นการสร้างเอกสารด้วย AI ได้เกือบจะในทันที
1. เลือกเครื่องมือสร้างเอกสาร AI ที่เหมาะสม
มีเครื่องมือสร้างเอกสารหลากหลายประเภทที่มี AI ผสานรวมอยู่ด้วย นี่คือตัวอย่างที่ได้รับความนิยมบางรายการ
Microsoft Word: โปรแกรมประมวลผลคำที่ได้รับการทดสอบมาอย่างยาวนาน พร้อมด้วย Copilot ที่ผสานการทำงานเพื่อช่วยสร้างเนื้อหา สรุป แก้ไข และอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณสมัครใช้งาน MS365 อยู่แล้ว AI จะถูกรวมมาให้โดยอัตโนมัติ
📖 อ่านเพิ่มเติม: AI หรือไม่มี AIนี่คือเคล็ดลับการใช้ Microsoft Word
Google Docs: ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Google มาพร้อมกับ Gemini ที่ผสานการทำงานเพื่อสร้างเนื้อหาทุกประเภทที่คุณต้องการได้ ข้อเสนอระดับสูงกว่ายังสามารถใช้เนื้อหาใน Google Drive ของคุณเพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะได้อีกด้วย
ClickUp Docs:ClickUpช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่เรียบง่าย สวยงาม และสอดคล้องกับบริบทได้โดยตรงภายในเครื่องมือจัดการโครงการ เพียงเปิดใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างร่างเอกสาร ตรวจสอบการสะกดคำ สร้างตาราง/เทมเพลต/บทถอดความ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ภายใน ClickUp Docs คุณสามารถฝังบุ๊กมาร์ก เพิ่มงาน ใส่รูปภาพ และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถแชร์ได้อย่างปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ
Quillbot: Quillbot เป็นชุดเครื่องมือที่มีผลิตภัณฑ์สำหรับการสร้างเนื้อหา, การตรวจสอบการสะกด, ไวยากรณ์, การตรวจจับการลอกเลียนแบบ, การแปล, การสรุป, และการสร้างการอ้างอิง.
Grammarly: จากที่เคยเป็นเพียงโปรแกรมตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน Grammarly ได้กลายเป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งสามารถเขียนใหม่ แก้ไข ตอบกลับ หรือปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะกับกลุ่มผู้อ่านที่แตกต่างกันได้
2. เรียนรู้วิธีให้คำแนะนำแก่เครื่องมือเขียน AI
เนื้อหาที่สร้างโดยเครื่องมือเขียน AI จะดีเพียงใดขึ้นอยู่กับคำสั่งที่คุณให้เท่านั้น เพื่อให้ได้เนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูง ควรกำหนดคำสั่งให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึง:
- กลุ่มเป้าหมาย
- จำนวนคำ
- คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการให้เนื้อหาเป็น
- ประเด็นที่ควรรวมไว้
- คำหลักหลัก
- น้ำเสียง
- ตัวอย่าง (ถ้ามี)
โปรดจำไว้ว่าการให้คำแนะนำไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องถามคำถามหนึ่งแล้วได้คำตอบหนึ่ง คุณสามารถตอบกลับต่อคำตอบของ AI และขอให้มันเขียนใหม่หรือปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ ซึ่งจะช่วยฝึกฝน AI ในระยะยาว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI โปรดอ่านคู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับคำแนะนำการเขียนด้วย AI
3. ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ดังที่เราได้เห็นข้างต้น AI สำหรับเอกสาร Word สามารถทำได้มากกว่าการสร้างร่างแรกของคุณ ดังนั้น ให้ผสานรวมมันในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเอกสารของคุณ
การผสานรวม: เมื่อผู้เขียนเสร็จสิ้นส่วนของตนในกระบวนการสร้างเอกสารแล้ว ให้ตั้งค่าวิธีการนำเข้าไฟล์โดยอัตโนมัติเข้าสู่ระบบ AI คุณสามารถทำได้โดยการแชร์ไฟล์บนไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันหรือตั้งค่า API สำหรับการนำเข้า
คุณสมบัติเฉพาะบุคคล: หากคุณมีบรรณาธิการที่ทำงานกับเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ให้ผสานโมดูลตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์เข้ากับชุดเครื่องมือแก้ไขของพวกเขา มอบความสามารถให้ผู้ออกแบบสร้างภาพและฝังลงในเอกสารได้ หากคุณกำลังทำงานกับเอกสารทางกฎหมาย ให้เปิดใช้งานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการประยุกต์ใช้สำหรับทีมที่เกี่ยวข้อง
การปรับปรุงเนื้อหา: ก่อนเผยแพร่ ให้เนื้อหาของคุณดูโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วย AI ใช้ AI สำหรับเอกสาร Word เพื่อเน้นจุดสำคัญ เขียนสรุปสั้น ๆ ระบุข้อความเด่นสำหรับดึงความสนใจ ฯลฯ
การจัดการโครงการ: หากคุณใช้ ClickUp Docs สำหรับบันทึกการสนทนา การประชุม การวางแผนสปรินต์ การรวบรวมความต้องการ ฯลฯ คุณสามารถสร้างงานได้อย่างชาญฉลาดจากภายในเอกสารของคุณและจัดการโครงการได้
4. สังเกตและเพิ่มความพยายาม
ในฐานะเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ยังคงมีช่องว่างอยู่ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากมัน ควรสังเกตการโต้ตอบของคุณกับมันอย่างรอบคอบ
- ระบุแนวโน้มของข้อผิดพลาด/ความผิดพลาดที่โปรแกรมสร้างเอกสาร AI ของคุณกำลังทำอยู่
- เปิด/ปิดการตั้งค่าสำหรับตัวสะกดและรูปแบบการเขียน
- บันทึกคำค้นหาของแบรนด์และคำค้นหา
- สังเกตประเภทของคำแนะนำที่ช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ทำสิ่งที่ได้ผลสำหรับกระบวนการทำงานของเนื้อหาของคุณให้มากขึ้นเพื่อให้ได้เอกสารที่สมบูรณ์แบบอย่างรวดเร็ว
เคล็ดลับการใช้ AI อย่างเต็มประสิทธิภาพในเอกสาร Word
เมื่อคุณได้กำหนดกระบวนการหลักเรียบร้อยแล้ว นี่คือเคล็ดลับและเทคนิคที่ควรพิจารณา
เริ่มต้นด้วย AI
กำจัดอาการเขียนไม่ออกด้วยการขอให้ AI ให้จุดเริ่มต้นแก่คุณ เปิดเอกสารของคุณและถามคำถาม AI สร้างเนื้อหาของคุณจากจุดนั้น
ใช้ AI อย่างละเอียด
ไม่ใช่ทุก AI ที่ต้องการให้คุณถามคำถามที่ครอบคลุมทุกอย่าง. ตัวอย่างเช่น กับ ClickUp Brain คุณสามารถเลือกจากรายการแบบเลื่อนลงของรูปแบบต่าง ๆ แทนที่จะอธิบายไว้ในคำแนะนำของคุณ.
เมื่อคุณเลือกเครื่องมือเขียน AIที่คุณต้องการใช้แล้ว ให้ใช้เวลาเรียนรู้ทุกสิ่งที่มันมีให้ ใช้ทุกคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณ
ตั้งค่าแม่แบบ
อย่าเสียเวลาคิดค้นสิ่งใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้ประหยัดเวลาด้วยการจดจำคำสั่งหรือข้อความที่ใช้งานบ่อยไว้ แล้วสร้างแม่แบบสำหรับเอกสาร รูปแบบ คำสั่ง ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ซ้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ นี่คือตัวอย่างแม่แบบเอกสารกระบวนการต่าง ๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
อ้างอิงแหล่งที่มาของคุณ
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ AI คือมันมักจะซ่อนแหล่งที่มาของความรู้ในหัวข้อเฉพาะ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อพิจารณาถึงขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน LLMs อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของคุณไม่จำเป็นต้องไร้พื้นฐาน
ขอให้ AI แสดงแหล่งข้อมูลของคุณและอ้างอิงไว้ในเนื้อหาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญในสายงานของคุณ
โบนัส: ยังไม่พร้อมสร้างเอกสารใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล นี่คือไฟล์ดาวน์โหลดเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ความท้าทายและข้อควรพิจารณา
แม้จะมีศักยภาพมหาศาล แต่ AI ยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้น คุณจะสังเกตเห็นว่าทุกเครื่องมือมีข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบที่ระบุว่า AI อาจทำผิดพลาดได้ และความรับผิดชอบต่อความถูกต้องเป็นของคุณ นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
อาการประสาทหลอนและความไม่ถูกต้อง
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIสามารถสร้างภาพหลอนได้ กล่าวคือ สามารถผลิตเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องราวกับว่าเป็นความจริง แม้ว่าผู้ให้บริการ AI จะพยายามอย่างหนักเพื่อลดการเกิดภาพหลอนด้วย LLM ใหม่แต่ละตัว แต่ความรับผิดชอบในการผลิตเนื้อหาที่ถูกต้องยังคงอยู่ที่ผู้เขียน
ดังนั้น โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับงานที่ใช้ AI ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องและทบทวนแนวคิดในเอกสารทางวิชาชีพของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ปรากฏขึ้นในฐานะที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
ประเด็นของผมที่นี่ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบคำว่า "delve" แม้ว่าผมจะไม่ชอบก็ตาม แต่เป็นสัญญาณว่าข้อความนี้ถูกเขียนโดย ChatGPTpic.twitter.com/2i3GUgynuL
ทฤษฎีของเขาคือการใช้คำเช่นคำว่า "delve" เป็นสัญญาณว่ามันถูกเขียนโดย ChatGPT. แม้ว่าอาจมีการถกเถียงได้ แต่การใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ในสาธารณะได้ถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิด.
ตัวอย่างเช่น รัฐบาลทั่วโลกได้กำหนดให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ต้องมีการระบุอย่างเหมาะสม Google ไม่ได้ลงโทษเนื้อหา AI ในหน้าผลการค้นหา (SERPs) ของตน อย่างไรก็ตาม Google สนับสนุนอย่างยิ่งไม่ให้ใช้ AI เป็น "วิธีที่ประหยัดและง่ายในการหลอกลวงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา"
ในทางหนึ่ง เอกสารทางธุรกิจของคุณที่ปรากฏเหมือนสร้างโดย AI อาจสร้างความประทับใจที่ไม่ดีต่อผู้ชมของคุณ วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงสิ่งนี้คือการทำให้เอกสารมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของแบรนด์ของคุณมากขึ้น
การขาดนวัตกรรมที่แท้จริง
เอกสารที่สร้างโดย AI มักจะเป็นสรุปหรือการคัดสรรเนื้อหาที่มีอยู่แล้วตามที่บล็อกบนเว็บไซต์รางวัลหนังสือกล่าวไว้ว่า "LLMs มองย้อนกลับไป พวกมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ แม้กระทั่งเมื่อสร้างการผสมผสานใหม่ ๆ ก็ตาม เป็นเหมือนกระจกมองหลังขนาดใหญ่ พวกมันสร้างการเลียนแบบของข้อความที่มนุษย์สร้างขึ้น"
โดยสรุป AI เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถนำเสนอแนวคิดเนื้อหาที่ล้ำสมัยได้ จุดที่ AI โดดเด่นคือการเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหา วิธีเดียวที่จะรับประกันว่าคุณกำลังสร้างเนื้อหาที่โดดเด่นและน่าสนใจคือการนำมุมมองอันเฉียบแหลมของมนุษย์ที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กับผลลัพธ์ของ AI
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp
คำว่า "เนื้อหา" ได้กลายมาหมายถึงบล็อก, TikTok, หรือวิดีโอ YouTube ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อการตลาด. ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่นักการตลาดได้ยอมรับ AI สร้างสรรค์อย่างไม่มีใครเหมือน.
อย่างไรก็ตาม การคิดว่าเอกสารที่สร้างโดย AI มีขอบเขตจำกัดเพียงด้านการตลาดนั้นเป็นการลดทอนโอกาสอันมหาศาล เพราะ AI สามารถช่วยให้พนักงานทุกคน ผู้จัดการ ผู้ร่วมงานที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน ที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบการสื่อสารได้ดีขึ้น
ตั้งแต่การแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ไปจนถึงการเขียนใหม่เพื่อความชัดเจนหรือผลกระทบ AI สำหรับเอกสาร Word สามารถยกระดับอีเมลธรรมดาให้ดียิ่งขึ้นได้ สามารถช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของผู้นำโดยการสรุปเอกสารที่ยาวและย่อให้เหลือเพียงข้อมูลสำคัญได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยครูผู้สอนในการสร้างบทเรียนที่หลากหลายรูปแบบซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนที่หลากหลายมากขึ้น
ในหลายๆ ด้าน AI สามารถช่วยให้คุณทำสิ่งที่คุณกำลังทำได้มากขึ้นและดีขึ้น ดังนั้น ลองใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหา เปิด ClickUp Docs และเริ่มต้นได้เลยลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้