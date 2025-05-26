วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการ (พร้อมสูตรและตัวอย่าง)

คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่คุณกำลังสร้างข้อเสนอโครงการและทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น—จนกระทั่งคุณเจอรายการนั้น: ค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการ
ทันใดนั้น คุณก็เริ่มไม่แน่ใจ คุณควรคิดค่าบริการเป็นจำนวนเงินคงที่หรือไม่? เป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด? หรือควรคิดเป็นรายชั่วโมง? แล้วอะไรที่นับว่าเป็นการบริหารโครงการเมื่อคุณพูดถึงมัน?
บางคนค่อยๆ รวมความพยายามเข้าไปในราคาทั้งหมดของพวกเขาอย่างเงียบๆ โดยหวังว่ามันจะสมดุลกันในที่สุด บางคนคิดมากเกินไปและเสนอตัวเลขที่รู้สึกไม่เกี่ยวข้องกับงานที่แท้จริงที่เกี่ยวข้อง
ความจริงก็คือ การบริหารโครงการเป็นงานที่แท้จริงและสามารถวัดผลได้ หากคุณกำลังใช้เวลาในการประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามการอนุมัติ ปรับกำหนดเวลา หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่างานส่งมอบถูกส่งมอบ คุณกำลังบริหารโครงการอยู่ และงานนี้สมควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
คู่มือนี้จะช่วยให้คุณคำนวณค่าธรรมเนียมนั้นได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ เราจะอธิบายให้เข้าใจว่าอะไรที่นับเป็นการบริหารโครงการ พาคุณไปดูรูปแบบการกำหนดราคาต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ และแสดงสูตรง่ายๆ พร้อมตัวอย่างจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการคืออะไร?
ค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการคือค่าที่คุณจ่ายให้กับผู้จัดการโครงการ (หรือทีม) เพื่อวางแผน ประสานงาน และดูแลโครงการของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสร้างกำหนดการไปจนถึงการจัดการงบประมาณและการทำให้แน่ใจว่าขอบเขตของโครงการของคุณไม่หลุดออกจากเส้นทาง
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการอย่างไร ไม่มีคำตอบที่เหมาะกับทุกคน
💰 ตัวอย่างเช่น หากงบประมาณโครงการของคุณคือ $100,000 ผู้จัดการโครงการอาจคิดค่าบริการ 5% ถึง 15% ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและขอบเขตของโครงการ
การเข้าใจค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการเป็นส่วนสำคัญของการเชี่ยวชาญการจัดการต้นทุนโครงการ. มันช่วยให้คุณอยู่ในงบประมาณและหลีกเลี่ยงเซอร์ไพรส์ที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างทาง.
วิธีการทั่วไปในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการ
มีรูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกันสำหรับทุกโอกาส ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ ระยะเวลา และระดับการมีส่วนร่วมของคุณในแต่ละวัน
มาดูวิธีการที่พบบ่อยที่สุดและเวลาที่แต่ละวิธีทำงานได้ดีที่สุดกัน 👇
1. วิธีคิดค่าบริการรายชั่วโมง
นี่คือวิธีการที่ตรงไปตรงมาที่สุด ซึ่งคุณ คิดค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน วิธีนี้มีความยืดหยุ่นและแม่นยำเมื่อขอบเขตงานยังไม่ชัดเจนหรือคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
⚒️ สูตร: ค่าธรรมเนียมรวม = อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง × จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการอิสระหรือที่ปรึกษาที่ทำงานในโครงการระยะสั้นหรือโครงการที่มีขอบเขตงานเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเช่น บริการสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาด้านไอที หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มต้น ซึ่งงานและกำหนดเวลาเปลี่ยนแปลงบ่อย
2. การกำหนดราคาแบบค่าธรรมเนียมคงที่
คุณตกลงใน ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมดสำหรับโครงการทั้งหมดล่วงหน้า รูปแบบการกำหนดราคานี้ต้องการขอบเขตงานที่ชัดเจนและแน่นอน และมักอิงจากข้อมูลในอดีตหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา
⚒️ สูตร: ค่าธรรมเนียมรวม = จำนวนคงที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (คำนวณจากเวลาโดยประมาณ × อัตราค่าบริการต่อชั่วโมง หรือมูลค่าที่ได้รับ)
✅ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่หรือผู้จัดการโครงการที่ดูแลงานโครงการซึ่งสามารถทำซ้ำได้และมีขอบเขตชัดเจน เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ การวางแผนจัดงานอีเวนต์ หรือกำหนดการก่อสร้าง ที่ผลลัพธ์และขั้นตอนต่าง ๆ สามารถคาดการณ์ได้
3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมของคุณคำนวณเป็น เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรวมของโครงการ วิธีการนี้สอดคล้องกับแรงจูงใจ เนื่องจากโครงการที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นต้องการการกำกับดูแลและการประสานงานที่สูงขึ้น
⚒️ สูตร: ค่าธรรมเนียมรวม = งบประมาณโครงการ × % ค่าธรรมเนียม (โดยทั่วไป 5% ถึง 15%)
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ (PM) ที่ดูแลโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินทุนสูงหรือโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งงบประมาณมีความสำคัญและลูกค้าคาดหวังการมีส่วนร่วมตลอดวงจรชีวิตโครงการ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการผู้ขาย ไปจนถึงการรายงานผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือค่าบริการรายเดือน
ผู้จัดการโครงการจะได้รับ การชำระเงินรายเดือนที่สม่ำเสมอเป็นระยะเวลาที่กำหนด รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การกำกับดูแลระยะยาว หรือเมื่อผู้จัดการโครงการเป็นส่วนหนึ่งของทีมลูกค้า
⚒️ สูตร: ค่าธรรมเนียมรวม = อัตราต่อเดือน × จำนวนเดือน
✅ เหมาะสำหรับ: บริษัทที่มีวงจรโครงการต่อเนื่อง เช่น สตาร์ทอัพ SaaS ที่กำลังขยายฟีเจอร์ตามเวลา, ทีมการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร, หรือผู้จัดการโครงการที่สนับสนุนโครงการข้ามแผนกที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่แน่นอน
5. การประมาณการจากล่างขึ้นบน
วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการ แบ่งโครงการทั้งหมดออกเป็นงานย่อยๆ ประเมินแต่ละงานเป็นรายบุคคล จากนั้น รวมค่าใช้จ่ายหรือเวลา วิธีนี้มีความละเอียดสูงและมักแม่นยำที่สุด หากคุณมีความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับขอบเขตทั้งหมดและการประมาณการต้นทุนของโครงการ
⚒️ สูตร: ประมาณการโครงการทั้งหมด = ผลรวมของประมาณการงานแต่ละรายการ (ต้นทุนหรือเวลา × ปริมาณงาน) + งบประมาณสำรอง
✅ เหมาะสำหรับ: โครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีผลลัพธ์หลายอย่าง เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร การก่อสร้าง หรือการผลิตฮาร์ดแวร์ ที่ต้องการความแม่นยำและการควบคุมส่วนประกอบแต่ละส่วนอย่างละเอียด
6. การประมาณค่าแบบบนลงล่าง
ในการประมาณการโครงการแบบบนลงล่าง คุณ เริ่มต้นด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือระยะเวลาโดยรวมแล้วจึงจัดสรรทรัพยากร ให้กับแต่ละเฟสหรือแต่ละงานตามความเหมาะสม วิธีการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการนี้ใช้ข้อจำกัดเป็นข้อมูลนำเข้าและแบ่งสรรไปยังส่วนต่าง ๆ ของโครงการ
⚒️ สูตร: ประมาณการรวม = งบประมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือ ระยะเวลา ÷ จำนวนขั้นตอนหรืองาน (ปรับการจัดสรรตามลำดับความสำคัญหรือความซับซ้อน)
✅ เหมาะสำหรับ: โครงการที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือมีเวลาจำกัด เช่น แคมเปญการตลาดที่มีกำหนดเวลาแน่นอน หรือการปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร ซึ่งทีมงานต้องทำงานย้อนกลับจากเป้าหมายที่ไม่สามารถต่อรองได้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการ
เมื่อคุณกำลังคิดว่าจะคิดค่าบริการในการบริหารโครงการ (หรือคิดว่าจะจ่ายเท่าไหร่สำหรับโครงการหนึ่ง) มีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง:
1. ขนาดและความซับซ้อนของโครงการ
เมื่อคุณกำลังพยายามคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการ ให้พิจารณาขนาดและความซับซ้อน
📌 แคมเปญการตลาดขนาดเล็กมีความท้าทายน้อยกว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มาก หากคุณกำลังประสานงานกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหวหรือทำงานร่วมกับหลายทีม นั่นจะต้องใช้เวลา ความเชี่ยวชาญ และความพยายามมากขึ้น ซึ่งเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีก
2. อุตสาหกรรม
บางอุตสาหกรรมต้องการความเชี่ยวชาญที่สูงกว่า ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายของโครงการเพิ่มขึ้น
📌 ตัวอย่างเช่น การบริหารโครงการในวงการเทคโนโลยีหรือการก่อสร้างมักมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า เนื่องจากทั้งสองสาขามักเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่เข้มงวด ความรู้เฉพาะทาง และความเสี่ยงที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่นซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีความซับซ้อนน้อยกว่า
3. ระยะเวลาของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการมีผลโดยตรงต่อค่าใช้จ่าย
📌 หากเป็นโครงการระยะสั้น ค่าธรรมเนียมอาจน้อยลง แต่สำหรับโครงการระยะยาว คุณจะต้องมีทีมงานที่มุ่งมั่นทำงานเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
นอกจากนี้ ยิ่งโครงการยาวนานขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องการทรัพยากรมากขึ้นเท่านั้น และนี่มีผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากรตลอดจนค่าธรรมเนียม
4. สถานที่
ที่ตั้งของโครงการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง
📌 หากเป็นพื้นที่ที่มีค่าครองชีพสูง เช่น นิวยอร์กหรือซานฟรานซิสโก ค่าธรรมเนียมก็จะสูงขึ้นเช่นกัน นั่นเป็นเพราะค่าจ้างในพื้นที่เหล่านั้นสูงกว่านั่นเอง!
การรับลูกค้าใหม่อาจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสถานที่ตั้ง ซึ่งอาจปรับค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับปัจจัยท้องถิ่น. ระยะไกลหรือเมืองเล็ก? ค่าธรรมเนียมมักต่ำกว่า.
5. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ระดับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สามารถเพิ่มมูลค่าอย่างมากให้กับค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการ ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณา
ยิ่งผู้จัดการโครงการมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากเท่าไร พวกเขาก็สามารถเรียกค่าบริการได้มากขึ้นเท่านั้น หากคุณกำลังจ้างคนที่เคยบริหารโครงการมูลค่าหลายล้านดอลลาร์หรือมีใบรับรองมากมาย คาดหวังว่าคุณจะต้องจ่ายในราคาที่สูงกว่าปกติ
6. การเปลี่ยนแปลงขอบเขต
บางครั้งลูกค้าอาจต้องการเพิ่มฟีเจอร์หรือเปลี่ยนเป้าหมายสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมสูงขึ้น เนื่องจากผู้จัดการโครงการต้องปรับแผนงานและใช้เวลาเพิ่มขึ้น หากเกิดเหตุการณ์นี้หลังจากที่คุณได้เรียกเก็บเงินลูกค้าไปแล้ว ให้ปรับค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับขอบเขตงานใหม่ (อย่าลังเล ที่จะขอเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเมื่อขอบเขตงานเปลี่ยนแปลง)
วิธีเลือกโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม
การคิดโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมคือการค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณและลูกค้าของคุณมากที่สุด
เราจะพาคุณไปดูตัวเลือกต่างๆ เพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่เหมาะกับโครงการและสไตล์ของคุณ:
|โครงสร้างค่าธรรมเนียม
|ข้อได้เปรียบ
|ข้อเสีย
|ตัวอย่าง
|อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง
|ความยืดหยุ่น, ติดตามชั่วโมงได้ง่าย, เหมาะสำหรับโครงการที่ไม่มีการกำหนดขอบเขต
|คาดเดายากขึ้น อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับโครงการขนาดใหญ่
|ที่ปรึกษาที่ถูกจ้างมาทำงานไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในโครงการขนาดเล็ก
|ค่าธรรมเนียมคงที่/อัตราเหมาจ่าย
|ต้นทุนที่คาดการณ์ได้สำหรับลูกค้า ส่งเสริมประสิทธิภาพ
|ความเสี่ยงของการประเมินต่ำเกินไป, ไม่มีค่าจ้างเพิ่มเติมสำหรับปัญหาที่ไม่คาดคิด
|โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีกรอบเวลาและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
|ค่าตอบแทนล่วงหน้า
|ปรับเป้าหมายของผู้จัดการโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณและขับเคลื่อนด้วยผลการดำเนินงาน
|อาจมีความยากลำบากในการปรับค่าธรรมเนียมหากขอบเขตเปลี่ยนแปลง, มีโอกาสที่จะไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
|ยากที่จะประมาณค่าใช้จ่ายสุดท้าย, คาดการณ์ได้ยาก
|ร้อยละของต้นทุนโครงการ
|ปรับเป้าหมายของผู้จัดการโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณและขับเคลื่อนด้วยผลการดำเนินงาน
|ยากที่จะประเมินล่วงหน้า, ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้อง
|โครงการก่อสร้างที่ผู้จัดการโครงการได้รับเปอร์เซ็นต์จากงบประมาณทั้งหมด
|ต้นทุนบวก
|ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจริง ลูกค้าจ่ายเฉพาะสิ่งที่ใช้เท่านั้น
|ยากที่จะประมาณค่าใช้จ่ายสุดท้าย, คาดการณ์ได้ยาก
|โครงการก่อสร้างหรือการผลิตที่อาจมีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลง
|การชำระเงินตามเป้าหมาย/ความคืบหน้า
|ลูกค้าจะชำระเงินเฉพาะเมื่อได้รับผลงานหลักตามที่ตกลงไว้เท่านั้น ซึ่งช่วยปรับแรงจูงใจให้สอดคล้องกัน
|สามารถชะลอการชำระเงินได้หากเป้าหมายไม่ชัดเจนหรือล่าช้า
|โครงการออกแบบเว็บไซต์ที่การชำระเงินจะดำเนินการหลังจากแต่ละขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์
|การกำหนดราคาตามมูลค่า
|ค่าใช้จ่ายตามมูลค่าที่ได้รับ, กำไรที่อาจสูงขึ้น
|ยากที่จะกำหนดมูลค่า ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของลูกค้า
|แคมเปญการตลาดที่ช่วยเพิ่มยอดขายของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ
วิธีใช้ ClickUp เพื่อกำหนดขอบเขต ติดตาม และให้เหตุผลสำหรับค่าธรรมเนียมผู้จัดการโครงการ
คุณได้คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการของคุณแล้ว คุณได้เลือกโมเดลการกำหนดราคาที่เหมาะสมแล้ว แต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่เชื่อคำพูดของคุณเพียงอย่างเดียว
พวกเขาจะถามคำถามเช่น:
💭 'ทำไมเราถึงถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการประชุมภายใน?'💭 'คุณสามารถแสดงได้ไหมว่าใช้เวลามากแค่ไหนในการประสานงาน?'💭 'นี่ควรจะเป็นค่าธรรมเนียมคงที่—ทำไมคุณถึงเรียกเก็บเงินเพิ่ม?'
และหากคุณไม่มีข้อมูลมาสนับสนุน การสนทนาเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเรื่องอึดอัดอย่างรวดเร็ว
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่างClickUpเปลี่ยนเกมการเล่น มันคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน ติดตามค่าใช้จ่ายอย่างแม่นยำ และให้เหตุผลได้อย่างมั่นใจ—ไม่ว่าคุณจะคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง รายเดือน หรือตามเป้าหมาย
มาดูกันทีละขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไร 👇
ใช้การติดตามเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงานจริง
ในฐานะผู้จัดการโครงการ เมื่อคุณเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมงหรือทำงานแบบรับเงินล่วงหน้า สิ่งที่คุณจะเผชิญมากที่สุดคือ 'เวลาทั้งหมดหายไปไหน?'
สำหรับช่วงเวลาเหล่านั้นและมากกว่านั้นการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpให้คำตอบที่แม่นยำแก่คุณ คุณสามารถติดตามเวลาได้โดยตรงบนงาน งานย่อย การประชุม หรือแม้แต่การสื่อสารกับลูกค้า ดังนั้นคุณไม่ต้องเดาหรือกรอกเวลาลงในแบบฟอร์มด้วยตนเองเมื่อสิ้นสัปดาห์
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันได้:
🔁 ติดตามเวลาได้อย่างยืดหยุ่นจากทุกที่: เริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้โดยตรงจากงาน บันทึกเวลาด้วยตนเอง หรือซิงค์ข้อมูลระหว่างเดสก์ท็อป มือถือ และเว็บ ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออย่าง Toggl, Harvest และ Everhour เพื่อความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
🗂 จัดระเบียบเวลาที่ติดตามด้วยบันทึกและป้ายกำกับ: แนบบันทึกกับรายการเวลาเพื่ออธิบายสิ่งที่ทำ ใช้ป้ายกำกับเช่น 'การโทรกับลูกค้า', 'การวางแผนไทม์ไลน์', หรือ 'การให้ข้อเสนอแนะ' เพื่อแสดงสิ่งที่นับรวมในการจัดการโครงการอย่างชัดเจน
📊 สร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกเวลา: จัดกลุ่มบันทึกเวลาตามสมาชิกทีม, แท็ก, งาน, หรือวันที่. มุมมองรายสัปดาห์และรายเดือนช่วยให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าใครใช้เวลาทำอะไร, เหมาะสำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้า (ทั้งค่าใช้จ่ายโดยตรงและทางอ้อม) และการตรวจสอบภายใน.
📈 ดูเวลาที่ประมาณการเทียบกับเวลาที่ติดตามจริง: เปรียบเทียบว่าคุณคิดว่าสิ่งใดจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้จริง เหมาะสำหรับการตรวจจับการให้บริการเกินความจำเป็นขอบเขตงานที่ขยายเกิน หรือความไม่แม่นยำในการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและฟิลด์สูตรเพื่อทำการคำนวณตามรูปแบบการกำหนดราคาที่คุณเลือก
คุณสามารถใช้ ฟิลด์กำหนดเองและฟิลด์สูตรของClickUp เพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการได้โดยการสร้างระบบที่มีโครงสร้างซึ่งคำนวณค่าธรรมเนียมแบบไดนามิกตามพารามิเตอร์เช่น งบประมาณโครงการ ระยะเวลา หรือชั่วโมงที่ทำงาน
💰 เริ่มต้นด้วยการกำหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมของคุณ: คุณสามารถเลือกได้ระหว่างอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย, เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณโครงการทั้งหมด, อัตราค่าบริการรายชั่วโมงคูณกับเวลาที่ใช้, หรืออัตราค่าบริการแบบแบ่งตามระดับ ขึ้นอยู่กับขนาดหรือความซับซ้อนของโครงการ
✍🏼 ไปที่รายการหรือพื้นที่ ClickUp ของคุณที่มีงานโครงการของคุณอยู่และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านี้:
- สำหรับค่าธรรมเนียมตามเปอร์เซ็นต์: งบประมาณโครงการ: ช่องสกุลเงิน ค่าธรรมเนียม PM: ช่องตัวเลข (เช่น 10 สำหรับ 10%)
- งบประมาณโครงการ: ช่องสกุลเงิน
- ค่าธรรมเนียม PM %: ช่องตัวเลข (เช่น 10 สำหรับ 10%)
- สำหรับการคำนวณอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง: ชั่วโมงที่ทำงาน: ช่องตัวเลข (คุณสามารถบันทึกข้อมูลนี้ในช่องติดตามเวลาได้เช่นกัน) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงช่วงบ่าย: ช่องสกุลเงิน
- ชั่วโมงที่ทำงาน: ช่องตัวเลข (คุณสามารถบันทึกข้อมูลนี้ในช่องติดตามเวลาได้เช่นกัน)
- อัตราค่าบริการรายชั่วโมงของนายกรัฐมนตรี: ช่องสกุลเงิน
- สำหรับค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายหรือการตั้งค่าที่ซับซ้อนมากขึ้น: ค่าธรรมเนียม PM แบบเหมาจ่าย: ช่องสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: ช่องสกุลเงิน (สำหรับการเพิ่มบริการพิเศษ)
- ค่าธรรมเนียม PM แบบแบน: ช่องสกุลเงิน
- ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: ช่องสกุลเงิน (สำหรับส่วนเสริมที่กำหนดเอง)
- งบประมาณโครงการ: ช่องสกุลเงิน
- ค่าธรรมเนียม PM %: ช่องตัวเลข (เช่น 10 สำหรับ 10%)
- ชั่วโมงที่ทำงาน: ช่องตัวเลข (คุณสามารถบันทึกข้อมูลนี้ในช่องติดตามเวลาได้เช่นกัน)
- อัตราค่าบริการรายชั่วโมงของนายกรัฐมนตรี: ช่องสกุลเงิน
- ค่าธรรมเนียม PM แบบแบน: ช่องสกุลเงิน
- ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: ช่องสกุลเงิน (สำหรับการเพิ่มตัวเลือกพิเศษ)
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: คุณจำเป็นต้องใช้เฉพาะช่องที่ตรงกับรูปแบบค่าธรรมเนียมของคุณเท่านั้น ไม่ต้องกังวลกับส่วนที่เหลือ
🧮 เพิ่มฟิลด์สูตร: คลิก "เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง" → เลือก สูตร จากนั้นตั้งชื่อฟิลด์ของคุณว่า "ค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการ" หรือ "ค่าธรรมเนียมโครงการ" และป้อนสูตรตามรูปแบบค่าธรรมเนียมของคุณ:
📌 ตัวอย่าง: {ชั่วโมงที่ทำงาน} * {อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในช่วงบ่าย}
เมื่อคุณป้อนค่าในทั้งสองช่องข้อมูลแล้ว คุณจะได้รับค่าที่คำนวณโดยอัตโนมัติสำหรับค่าธรรมเนียมโครงการของคุณในช่องสูตร
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปิดใช้งานโหมดแก้ไขขั้นสูงสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น เมื่อคุณต้องการใช้โมเดลแบบผสมผสานในการคำนวณค่าธรรมเนียมโครงการ และจะแสดงผลประมาณว่า: IF({งบประมาณโครงการ} > 10000, {ค่าธรรมเนียม PM แบบเหมา} + ({งบประมาณโครงการ} 0. 05), {ค่าธรรมเนียม PM แบบเหมา} + ({งบประมาณโครงการ} 0. 1))
(หากงบประมาณโครงการเกิน $10,000 จะคิดค่าธรรมเนียม 5% หากต่ำกว่านั้นคิด 10%)
สร้างข้อเสนอที่โปร่งใสในเอกสารที่นำเสนอแก่ลูกค้า
หนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการสร้างความไว้วางใจ (และหลีกเลี่ยงการต่อต้านค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการของคุณ) คือการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง ในการทำเช่นนั้น ให้ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างข้อเสนอที่แสดงต่อลูกค้าได้ในไม่กี่นาที
เอกสารช่วยคุณ:
✍️ เขียนข้อเสนอที่มีรูปแบบชัดเจนและกำหนดขอบเขตอย่างเหมาะสม: ใช้หัวข้อ ตาราง ส่วนที่สามารถพับเก็บได้ และส่วนเน้นข้อความเพื่อจัดวางไทม์ไลน์ ผลงานที่ส่งมอบ ระยะเวลาการสื่อสาร และโครงสร้างค่าธรรมเนียมของคุณ
🔗 เชื่อมโยงงานและไทม์ไลน์เข้ากับข้อเสนอ: แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าระดับงานเชื่อมโยงกับงานจริงอย่างไร ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงไปยังงาน 'การตั้งค่าไทม์ไลน์' หรืองานประจำ 'รายงานประจำสัปดาห์' จะทำให้ PM ของคุณดูมีความจริงใจ
👀 ควบคุมการมองเห็นและสิทธิ์การเข้าถึง: เก็บบันทึกภายในไว้เป็นความลับและแชร์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเท่านั้น คุณยังสามารถให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นเท่านั้นได้ หากต้องการรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าโดยไม่ให้พวกเขาแก้ไขข้อเสนอจริง
📌 การควบคุมเวอร์ชันและการอัปเดตแบบเรียลไทม์: ไม่ต้องส่งไฟล์ PDF ที่อัปเดตแล้วหรือขอให้ลูกค้า 'ตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุด' อีกต่อไป เพียงแค่อัปเดตเอกสาร ลูกค้าจะเห็นขอบเขตและเงื่อนไขสัญญาล่าสุดเสมอ
และหากการเขียนข้อเสนอรู้สึกเหมือนเป็นการเสียเวลา คุณจะชอบClickUp Brain. ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp จะช่วยคุณร่างขอบเขตข้อเสนอโดยอัตโนมัติ แยกย่อยสิ่งที่ต้องส่งมอบ หรือแม้แต่เขียนคำตอบที่พร้อมสำหรับลูกค้าในน้ำเสียงของคุณเอง
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเรา พึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude.
อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นเพื่อถามคำถาม AI ทุกครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสลับไปมาและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
ติดตามงบประมาณและเปรียบเทียบกับประมาณการ
ClickUp มีชุดคุณสมบัติซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครบถ้วนเพื่อให้คุณมองเห็นทุกสิ่งที่ต้องส่งมอบได้ชัดเจนโซลูชันทีมการจัดการโครงการของ ClickUpมาพร้อมกับแดชบอร์ดเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ, มุมมองมากกว่า 15 แบบเพื่อขยายขอบเขต, จุดสำคัญเพื่อเชื่อมโยงการเรียกเก็บเงินกับการส่งมอบ และอื่น ๆ อีกมากมาย
นี่คือสิ่งที่เราหมายถึง ⬇️
- ดูสิ่งที่วางแผนไว้เทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง:ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อเพิ่มเวลาและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ในแต่ละงาน เปรียบเทียบกับเวลาที่ติดตามจริง ใช้มุมมองตารางใน ClickUpเพื่อกรองเพิ่มเติมตามผู้รับผิดชอบ, แท็ก, หรือประเภทของงาน เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าส่วนใดของโครงการที่ใช้เงินเกินงบประมาณ
- แสดงข้อมูลผิวหน้าได้ทันทีด้วยแดชบอร์ด: ใช้ClickUp Dashboardsแบบเรียลไทม์ที่แสดงข้อมูลการติดตามเวลา, งบประมาณที่ใช้, การใช้งานของทีม, หรือค่าใช้จ่ายต่อเป้าหมาย. หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาหรือมีข้อกำหนดใหม่ ๆ ปรากฏขึ้นในระหว่างโครงการ คุณสามารถอัปเดตงบประมาณและสัญญาของคุณได้แบบเรียลไทม์
เพื่อยกระดับการทำงานไปอีกขั้น บอกลาการค้นหาข้อมูลเพียงหนึ่งไบต์จากแดชบอร์ด เอกสาร และงานต่าง ๆ ด้วยตนเองก่อนที่ลูกค้าจะซิงค์ข้อมูล เพียงชั่วพริบตา
เพียงแค่ถาม ClickUp Brain เพื่ออัปเดตอย่างรวดเร็ว แล้วปล่อยให้มันทำงานผ่านพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณเพื่อค้นหาคำตอบที่เกี่ยวข้องและอัปเดตมากที่สุดสำหรับคำถามของคุณในพริบตา!
ตัวอย่างสถานการณ์การคำนวณค่าธรรมเนียมโครงการ
การคำนวณค่าธรรมเนียมโครงการยังดูเป็นนามธรรมอยู่หรือไม่? ตัวอย่างเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าการประมาณการโครงการทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ 👇
1. ค่าบริการรายเดือนสำหรับเอเจนซี่การตลาด (ค่าธรรมเนียมคงที่รายเดือน)
สมมติว่าคุณกำลังบริหารธุรกิจสตาร์ทอัพ SaaS ที่กำลังเติบโตและต้องการผลลัพธ์ทางการตลาดที่สม่ำเสมอ—บล็อก, SEO, การอัปเดตเนื้อหา, ทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง คุณไม่ต้องการเจรจาขอบเขตงานใหม่ทุกเดือน และเอเจนซี่ของคุณก็ไม่ต้องการติดตามชั่วโมงการทำงานสำหรับทุกข้อความใน Slack นั่นคือจุดที่การจ่ายค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนจะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมบริหารโครงการของคุณและลูกค้า
|ผลงานที่ต้องส่งมอบต่อเดือน
|มูลค่าประมาณการ
|4 บทความบล็อก (1000–1500 คำ)
|สองพันดอลลาร์
|การวิจัยและรายงาน SEO
|หนึ่งพันดอลลาร์
|การประชุมเชิงกลยุทธ์หรือการทบทวน 2 ครั้ง
|ห้าร้อยดอลลาร์
|การสนับสนุนและการแก้ไขแบบหลวม ๆ
|ห้าร้อยดอลลาร์
|ค่าธรรมเนียมรวม
|4,000 ดอลลาร์/เดือน
การตั้งค่านี้ให้ความสามารถในการคาดการณ์ได้แก่ทั้งสองฝ่าย คุณได้รับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียด บริษัทบริหารโครงการได้รับกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอและสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรได้ดีขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:คำว่า 'การจัดการโครงการ'เพิ่งได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1950 ก่อนหน้านั้น โครงการต่างๆ ก็เป็นเพียง…งานเท่านั้น การทำให้เป็นทางการเริ่มต้นขึ้นในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและการก่อสร้าง
🔖 โบนัส: วิธีขอชำระเงินจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ
2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ (อัตราค่าบริการรายชั่วโมง + ค่าเผื่อ)
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังสร้าง MVP สำหรับผลิตภัณฑ์ FinTech ขอบเขตของงานยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่คุณมีเวลา 3 เดือนและต้องการทีมพัฒนาเพื่อส่งมอบงานอย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้ การใช้โมเดลอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงพร้อมเงินสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินจะปลอดภัยกว่าการกำหนดราคาแบบคงที่
|บทบาท
|อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง
|จำนวนชั่วโมงที่ประมาณการ
|ค่าใช้จ่าย
|หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
|120 บาท
|หนึ่งร้อยหกสิบ
|19,200 ดอลลาร์
|นักพัฒนาแบ็กเอนด์
|หนึ่งร้อยดอลลาร์
|หนึ่งร้อยหกสิบ
|16,000 ดอลลาร์
|นักพัฒนาส่วนหน้า
|฿90
|หนึ่งร้อยหกสิบ
|14,400 ดอลลาร์
|ยอดรวมก่อนภาษี
|สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยดอลลาร์
|10% สำรองค่าใช้จ่าย
|สี่พันเก้าร้อยหกสิบดอลลาร์
|ประมาณการรวม
|ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบดอลลาร์
บัฟเฟอร์ช่วยปกป้องคุณหากไทม์ไลน์เปลี่ยนแปลงหรือคุณพบกรณีพิเศษระหว่างสปรินต์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ประเมินงานต่ำเกินไป
3. โครงการก่อสร้าง (ร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
สมมติว่าคุณเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่กำลังเสนอราคาสำหรับโครงการบ้านสั่งสร้างใหม่ งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดคาดการณ์ไว้ที่ 400,000 ดอลลาร์ สำหรับลูกค้า ราคานี้รวมทุกอย่าง—ทั้งค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ส่วนสำหรับคุณ การบริหารโครงการนี้แบบเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 6–8 เดือน ต้องมีการควบคุมดูแล ติดตามผู้จัดหาวัสดุและบริการ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคุณภาพงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
แทนที่จะคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง คุณอาจคิดค่าบริการเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่พบได้บ่อยในวงการก่อสร้าง)
|ต้นทุนโครงการทั้งหมด
|สี่แสนดอลลาร์
|ค่าธรรมเนียมผู้จัดการ (10%)
|สี่หมื่นดอลลาร์
|กำหนดการชำระเงิน
|ชำระเงินล่วงหน้า 25% ส่วนที่เหลือจะชำระตามขั้นตอนของการก่อสร้าง
โมเดลนี้ปรับให้แรงจูงใจของคุณสอดคล้องกับความคืบหน้าของโครงการ หากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด ค่าธรรมเนียมของคุณจะปรับตามสัดส่วน
📌 ตัวอย่างเช่น บริษัทใหญ่สี่แห่งมักไม่ใช้สูตรการกำหนดราคาที่เป็นมาตรฐานสำหรับโครงการของพวกเขา แต่พวกเขากำหนดค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดเฉพาะของการมีส่วนร่วมของคุณ—เช่น ขอบเขตของงาน ขนาดของบริษัท สถานที่ตั้ง และผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ พวกเขาอาจคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง กำหนดค่าธรรมเนียมโครงการคงที่ เชื่อมโยงการชำระเงินกับเป้าหมายสำคัญ หรือแม้กระทั่งผูกค่าธรรมเนียมกับผลลัพธ์ที่พวกเขาช่วยให้คุณบรรลุ
ค่าธรรมเนียมโดยทั่วไปประกอบด้วย:
- การกำหนดทีมและการจัดลำดับอาวุโส
- ระยะเวลาของการมีส่วนร่วม
- ขนาดของลูกค้าและอุตสาหกรรม
- การส่งมอบระดับโลก vs ระดับท้องถิ่น
- มูลค่าที่ได้รับเทียบกับความพยายามในการบริหารโครงการ
การคาดหวังกำไรภายใน (~30-40%) และค่าใช้จ่ายในการจัดหาพันธมิตร/ผู้เชี่ยวชาญ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดราคาเช่นกัน
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการมาตรฐานคืออะไร?
ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการแบบเหมาจ่ายที่เป็นมาตรฐานสากล ทุกอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ ขอบเขตงาน และอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการส่วนใหญ่มักจะอยู่ในโครงสร้างทั่วไปดังต่อไปนี้:
- ร้อยละของต้นทุนโครงการ: โดยทั่วไปอยู่ที่ 5% ถึง 15% โดยเฉพาะในงานก่อสร้าง งานอีเวนต์ และการดำเนินงานขนาดใหญ่
- อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงหรือรายวัน: ตั้งแต่ $50 ถึง $200+ ต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้จัดการโครงการและความซับซ้อนของโครงการ
- ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายหรือค่าจ้างล่วงหน้า: มักใช้สำหรับโครงการด้านการตลาด การออกแบบ หรือการให้คำปรึกษาที่มีขอบเขตงานที่คาดการณ์ได้
หากโครงการของคุณมีความซับซ้อน เป็นระยะยาว หรือเกี่ยวข้องกับการประสานงานกับหลายทีมและผู้ให้บริการ คาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมในระดับที่สูงกว่า สำหรับโครงการที่สั้นกว่าหรือมีขอบเขตที่ชัดเจน ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายหรือเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าอาจเหมาะสมกว่า
2. คุณสามารถคิดค่าธรรมเนียม PM แยกต่างหากจากบริการอื่น ๆ ได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถทำได้—และในหลายกรณี คุณควรทำ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการโครงการ (PM) แยกต่างหากช่วยชี้แจงคุณค่าของการกำกับดูแล การประสานงาน และการส่งมอบที่เหนือกว่าการทำงานเชิงปฏิบัติการ
ตัวอย่างเช่น บริษัทบริหารโครงการอาจเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหากสำหรับงานออกแบบและเวลาที่ผู้จัดการโครงการใช้ในการโทรกับลูกค้า การกำหนดระยะเวลา และรอบการให้ข้อเสนอแนะ
3. คุณควรเรียกเก็บค่าบริการการจัดการโครงการเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณหรือเป็นชั่วโมง?
หากโครงการของคุณมีขอบเขตที่ชัดเจนและงบประมาณที่ใหญ่ขึ้น การคิดค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จะง่ายกว่าและสามารถปรับขนาดได้ดี แต่หากสิ่งต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นหรือความพยายามของผู้จัดการโครงการมีความหลากหลาย ให้เลือกการคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง เลือกสิ่งที่ให้ความชัดเจนและการควบคุมกับคุณมากที่สุด