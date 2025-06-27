วิธีสร้างกลยุทธ์ความร่วมมือกับลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

คุณสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของคุณได้ แต่ความสัมพันธ์กับลูกค้าจะไม่ยั่งยืนหากคุณไม่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้
นั่นคือเหตุผลที่ทีมต่างๆ หันมาละทิ้งขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งเหยิงเพื่อใช้แพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันกับลูกค้าที่รวมการมองเห็น โครงสร้าง และการสื่อสารไว้ในที่เดียว
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ 25 ชนิดเพื่อติดตามการอัปเดต จัดการไฟล์ และมอบหมายงาน การใช้แพลตฟอร์มการร่วมมือของลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
ในความเป็นจริงการศึกษาของ Zoom ยืนยันว่าพนักงานที่ใช้แอปมากกว่า 10 แอปประสบปัญหาด้านการสื่อสารถึง 54% ของเวลาทั้งหมด และอาจประสบปัญหาในการรายงาน เมื่อเทียบกับเพียง 34% ของผู้ที่ใช้แอปน้อยกว่าห้าแอป
มาสำรวจวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า
ความร่วมมือกับลูกค้าแบบเรียลไทม์คืออะไร?
การร่วมมือกับลูกค้าคือสิ่งที่มันฟังดูอย่างนั้น—กระบวนการที่ทีมและลูกค้าทำงานร่วมกันอย่างกระตือรือร้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
โดยทั่วไปแล้ว สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการตัดสินใจร่วมกันตลอดทั้งวงจรชีวิตของโครงการ แต่ต่อไปนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ควรพิจารณาเมื่อคุณต้องการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ:
- ✅ สื่อสารอย่างเปิดเผยและ บ่อยครั้งเพื่อแบ่งปันข้อมูลอัปเดต เริ่มต้นแก้ไขข้อกังวล และตอบคำถาม
- ✅ กำหนด เป้าหมายร่วมกัน ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ทีมและลูกค้าเห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ✅ สร้าง วงจรข้อเสนอแนะ เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ เอกสาร หรือทางเลือกในการออกแบบ
- ✅ ตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ของโครงการ
- ✅ รักษาความโปร่งใสโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามงาน, แชร์ไฟล์, จัดการความคาดหวัง, และทำให้เอกสารถูกต้อง
คุณยังสามารถใช้เครื่องมือเช่นClickUpและ CCH Axcess Client Collaboration เพื่อจัดการความต้องการในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารกับลูกค้าของคุณได้
⭐️ เทมเพลตแนะนำ
แม่แบบความร่วมมือเพื่อความสำเร็จของลูกค้าโดย ClickUp มอบ แนวทางที่ชัดเจนและประสานงานทีมขายและทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณ เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของลูกค้า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เบื่อกับการจัดการรายละเอียดลูกค้าผ่านโน้ตติดผนังและสเปรดชีตที่กระจัดกระจายหรือไม่?วิธีติดตามลูกค้าจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น
ทำไมการร่วมมือกับลูกค้าจึงมีความสำคัญ
นี่คือมุมมองอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่สรุปความสำคัญของการร่วมมือกับลูกค้า
เมื่อไมโครซอฟท์ขยายแพลตฟอร์มการสื่อสารของตน คือ Microsoft Teams พวกเขาร่วมมือกับลูกค้าขนาดใหญ่เช่นAccenture และ EYเป็นครั้งแรกเพื่อทดสอบว่าความสามารถในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ซอฟต์แวร์การแชร์ไฟล์ และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อของพวกเขาทำงานได้ดีเพียงใดสำหรับพวกเขา
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ไมโครซอฟท์สามารถปรับแต่ง Microsoft Teams ให้เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กรขนาดใหญ่และข้ามแผนก ส่งผลให้เกิดการนำไปใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลายมากขึ้น
นั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของการทำงานร่วมกัน หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ การร่วมมือกับลูกค้าช่วย:
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อลดความสับสน
- ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผย เพื่อให้ทั้งทีมและลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างความไว้วางใจเมื่อ ลูกค้าได้รับความรู้สึกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมั่นใจในความเชี่ยวชาญของบริษัท
- ปรับความพยายามของทีมให้สอดคล้อง กับเป้าหมายของลูกค้า เพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ส่งเสริม ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ผ่านการสื่อสารเชิงรุก การแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม และความเคารพซึ่งกันและกัน
วิธีการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังที่เจฟฟ์ เบโซส์ ผู้ก่อตั้งอเมซอนเคยกล่าวไว้ว่า
เราเห็นลูกค้าของเราเป็นแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยง และเราคือเจ้าภาพ งานของเราคือการทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้นเล็กน้อย
เราเห็นลูกค้าของเราเป็นแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยง และเราคือเจ้าภาพ หน้าที่ของเราคือการทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้นเล็กน้อย
แนวคิดนี้สามารถนำไปใช้กับการร่วมมือกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเช่นกัน นี่คือกลยุทธ์ที่มั่นคงเพื่อส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงนอกเหนือจากข้อความทางอีเมลและการประชุมที่กระจัดกระจาย
1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของลูกค้า
บ่อยครั้งเกินไป ทีมต่าง ๆ พึ่งพาเอกสารสัญญาที่เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคหรือการประชุมเริ่มต้นเพียงครั้งเดียวเพื่อกำหนดเป้าหมายของโครงการ ความสับสน ขอบเขตงานที่ขยายเกินขอบเขต และการสนทนาที่น่ากลัวว่า "นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราคุยกันไว้" ก่อนถึงกำหนดส่งงานบนอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามจะเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมขั้นตอนแรกในการร่วมมือกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพคือความชัดเจน กำหนดว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร งานใดที่ต้องทำให้เสร็จ และเอกสารหรือทรัพยากรใดที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอนของโครงการเพื่อเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด
หลีกเลี่ยงการพึ่งพาเพียงสัญญาเพื่อสื่อสารสิ่งนี้—การจัดวางเป้าหมายของโครงการให้เห็นภาพชัดเจนช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
💜 นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้:
ด้วยClickUp Goals ผู้ใช้สามารถ:
- กำหนดเป้าหมายให้กับงานหรือโครงการเฉพาะ
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในรูปแบบตัวเลข, มูลค่าทางการเงิน, หรือจริง/เท็จ
- จัดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องหลายข้อไว้ในโฟลเดอร์เพื่อการติดตามโครงการ
- เพิ่มคำอธิบายและกำหนดเวลาเพื่อให้บริบทและติดตามความรับผิดชอบ
- แชร์เป้าหมายกับลูกค้าโดยใช้สิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเอง—เพื่อให้พวกเขาเห็นเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น และไม่เห็นข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
แทนที่จะใช้เครื่องมือที่แยกจากกันมากเกินไปหรืออีเมลไปมา ทีมสามารถนำเสนอภาพรวมที่โปร่งใสให้กับลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งที่เสร็จสิ้นแล้ว สิ่งที่กำลังดำเนินการ และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการ KPI บน ClickUp นี่คือวิดีโอแนะนำอย่างละเอียด:
การร่วมมือในโครงการ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบร่วมกันด้วย และเมื่อลูกค้าสามารถมองเห็นเป้าหมายของตนได้ถูกติดตามแบบเรียลไทม์อย่างแท้จริง กระบวนการทำงานทั้งหมดก็จะกลายเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
✨ ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: แม้แต่ผึ้งก็ใช้ความร่วมมือในการตัดสินใจเป็นกลุ่ม ที่จริงแล้วผึ้งสอดแนมจะ "ลงคะแนน"เลือกสถานที่สร้างรังใหม่ด้วยการเต้นรำ—ซึ่งเป็นระบบปัญญาแบบรวมหมู่ที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจ
2. สร้างศูนย์กลางการทำงานร่วมกันแบบแชร์และเชิญลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้: มีลูกค้าใหม่เข้ามา และทันใดนั้นคุณก็ต้องจัดการกับโฟลเดอร์ Google Drive ที่กระจัดกระจาย ข้อความใน Slack และอีเมลหลายเส้น เพียงเพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดตและทรัพยากรต่างๆ
แต่ไม่มีวิธีที่ง่ายในการติดตามสิ่งที่พวกเขาได้เห็นหรือให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการอย่างชัดเจน
นั่นเป็นเหตุผลที่การสร้างศูนย์กลางความร่วมมือของลูกค้าที่ใช้ร่วมกันเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด—มันรวมการสื่อสาร ไฟล์ และความรู้ไว้ในที่เดียว
💜 นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
ตัวอย่างเช่น ด้วย ClickUp แทนที่จะย้ายไฟล์จากโฟลเดอร์ภายในไปยังโฟลเดอร์ภายนอก เพียงอัปเดตสถานะงานหรือดำเนินการอนุมัติภายในให้เสร็จสิ้น จากนั้นจึงเชิญลูกค้าด้วยสิทธิ์ที่กำหนดเอง
นี่คือวิธีการทำงาน:
- แชร์เอกสาร งาน หรือมุมมองเฉพาะโดยไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงานทั้งหมด
- ควบคุม การมองเห็นด้วยสิทธิ์การเข้าถึง—แสดงเฉพาะไฟล์ ไทม์ไลน์ หรือภาพรวมความคืบหน้า
- ใช้ลิงก์สาธารณะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัญชีเพื่อเข้าถึงแผนงานหรือแบบฟอร์มคำขอ
- เปิดใช้งาน มุมมองแสดงความคิดเห็นเท่านั้น เพื่อรับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องแก้ไขรายละเอียดงาน
- รวมศูนย์การสื่อสารทั้งหมด และการอัปเดตไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ทีมของคุณยังสามารถทำงานเป็นส่วนตัวได้ และเมื่อภารกิจพร้อมหรือเอกสารที่ต้องการส่งมอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงได้ตามที่ต้องการเพียงคลิกเดียว
📖 อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว
3. กำหนดขอบเขตของโครงการ
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องส่งมอบมักมีต้นตอมาจากปัญหาเดียว: ความคาดหวังที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อไม่มีหลักฐานการทำงานที่ชัดเจนหรือเส้นทางการตรวจสอบ แม้แต่ความร่วมมือกับลูกค้าที่ดีที่สุดก็สามารถกลายเป็นความขัดแย้งที่โทษกันไปมาได้ นี่คือจุดที่การบันทึกข้อมูลจะเป็นประโยชน์
💜 นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ เพื่อร่างและปรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่จดหมายแสดงเจตจำนงไปจนถึงเอกสารขอบเขตโครงการ—แม้กระทั่งรายการตรวจสอบสำหรับการจัดการกระบวนการเตรียมภาษีที่ซับซ้อน
ไม่เหมือนไฟล์แบบคงที่ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไดรฟ์และอีเมล คลิกอัพ ด็อกส์ เป็นเอกสารที่สามารถโต้ตอบได้และเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับกระบวนการทำงานของคุณ
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันทำงานได้:
- แก้ไขร่วมกัน แบบเรียลไทม์กับทีมและลูกค้าของคุณ
- แท็กลูกค้าหรือเพื่อนร่วมทีมโดยตรง ในเอกสารเพื่อมอบหมายงานและชี้แจงความรับผิดชอบ
- แปลงข้อความให้เป็นรายการดำเนินการ เพื่อให้ไม่มีประเด็นใดที่พูดคุยแล้วสูญหาย
- แนบเอกสารกับงานหรือโครงการที่ซับซ้อนเพื่อ รักษาบริบท และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ติดตามเวอร์ชันของเอกสาร, ประวัติการเข้าถึง, และบันทึกการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดในภายหลัง
📮 ClickUp Insight:22% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเรายังคงลังเลที่จะใช้ AI ในการทำงาน ครึ่งหนึ่งกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งยังไม่มั่นใจในความแม่นยำของ AI อย่างเต็มที่
ClickUp แก้ไขทั้งสองข้อกังวลโดยตรง ด้วยโปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและคำตอบจาก AI ที่รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและงานที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย ดังนั้นแม้แต่ทีมที่ระมัดระวังที่สุดก็สามารถใช้ AI ได้อย่างมั่นใจ โดยรู้ว่าข้อมูลของพวกเขาปลอดภัยและผลลัพธ์สามารถตรวจสอบได้
4. ใช้ความคิดเห็นและการแชทเพื่อส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผย
การรอจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงการเพื่อขอความคิดเห็นจากลูกค้าเป็นการกระทำที่เสี่ยง. ณ ตอนนั้น อาจสายเกินไปที่จะปรับเปลี่ยนทิศทาง และลูกค้าที่เงียบอยู่ อาจเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจช่วยเหลือได้มากกว่าหากได้รับฟังตั้งแต่ต้น.
แต่ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่จะพูดออกมาเอง ดังนั้น คุณต้องให้โอกาสในการให้ข้อเสนอแนะอย่างเพียงพอในทุกขั้นตอนของโครงการ
💜 นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็น และการแชทของ ClickUpที่ช่วยให้การสื่อสารมีความเกี่ยวข้องและสามารถดำเนินการได้:
- ทิ้งความคิดเห็นแบบมีหัวข้อไว้บนงานโดยตรง ทำให้ง่ายต่อการแท็กลูกค้า ชี้แจงรายละเอียด หรือขอความคิดเห็น
- แปลงความคิดเห็นให้เป็นรายการงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- ใช้ ClickUp Chat สำหรับการอัปเดตและหารือกับทีมอย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
- เชื่อมโยงข้อความกับงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ เพื่อให้ทุกการสนทนาอยู่ในบริบทที่เหมาะสม
- ใช้ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปหัวข้อ, แนะนำการตอบกลับ, และสร้างงานโดยอัตโนมัติ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการขอความคิดเห็นอย่างถูกต้องอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว—เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำด้วยโพสต์ของเราเกี่ยวกับวิธีขอความคิดเห็นและรีวิวเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ
5. มอบหมายงานและติดตามผลงานอย่างโปร่งใส
ยิ่งความคิดเห็นที่ส่งมานานถูกฝังอยู่ในสายอีเมลนานเท่าไร โอกาสที่มันจะสูญเสียความสำคัญก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และ แย่กว่านั้น ทำให้ลูกค้าของคุณรู้สึกว่าไม่ได้รับการรับฟัง
เพื่อสร้างความไว้วางใจและให้โครงการดำเนินต่อไปได้ คำติชมจากลูกค้าจำเป็นต้องถูกแปลงเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้ อย่างรวดเร็ว
💜 นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
นี่คือจุดที่ClickUp Tasksโดดเด่น คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของลูกค้าให้กลายเป็นรายการงานที่สามารถติดตามได้โดยตรงใน ClickUp Docs หรือ ClickUp Chat มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และเชื่อมโยงกับกำหนดเวลาได้
การอัปเดตความคืบหน้าเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ และลูกค้าสามารถดูสถานะงาน เพิ่มความคิดเห็น หรือแนบไฟล์ได้—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเดียว
ClickUp ช่วยได้หลายวิธี ตั้งแต่การสร้างงาน และช่วยให้เราติดตามงานทุกชิ้นได้
ClickUp ช่วยได้หลายวิธี ตั้งแต่การสร้างงาน และช่วยให้เราติดตามงานทุกชิ้นได้
6. อัตโนมัติการอนุมัติของลูกค้าและการอัปเดตสถานะ
จุดประสงค์หลักของการใช้ระบบคือการหยุดพึ่งพาการทำงานด้วยมือ และการร่วมมือกับลูกค้าไม่ใช่ข้อยกเว้น
เมื่อการอนุมัติจากลูกค้า รวมถึงการเรียกเก็บเงินและการอัปเดต ดำเนินการด้วยมือ คุณเสี่ยงต่อการเกิดความล่าช้า ข้อความที่พลาด และความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน การทำให้การอนุมัติเป็นอัตโนมัติจะช่วยขจัดความเสี่ยงเหล่านั้น
💜 นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อผลงานพร้อมส่ง ขอการอนุมัติ หรืออัปเดตสถานะโครงการโดยอัตโนมัติ—ช่วยให้ไม่มีอะไรตกหล่นและกำหนดเวลาส่งงานยังคงแน่นอน
การอัปเดตสถานะก็เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์เช่นกัน ทันทีที่งานได้รับการอนุมัติหรือเสร็จสิ้น ClickUp สามารถย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไป แจ้งเตือนทีม และแม้กระทั่งกระตุ้นงานติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะส่งงานตรงเวลาโดยไม่มีความลังเลหรือติดขัด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ยังคงพึ่งความจำหรือโฟลเดอร์ที่รกเพื่อเรียกดูรายละเอียดลูกค้าอยู่หรือไม่? อ่าน วิธีจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและความปลอดภัยเพื่อทำให้บันทึกของคุณง่ายขึ้นและปกป้องข้อมูลสำคัญได้อย่างไร้กังวล
6. บันทึกการอัปเดตของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
หายากที่จะพบคนที่สนุกกับการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ และปรากฏว่า70% ของการประชุมขัดขวางไม่ให้พนักงานทำงานที่มีความหมาย! แต่มีวิธีง่ายๆ ในการลดปัญหานี้ ความจริงก็คือ—การตรวจสอบสถานะส่วนใหญ่สามารถแทนที่ด้วยการอัปเดตสั้นๆ ที่ชัดเจนได้
💜 นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
แทนที่จะจองการประชุมอีกครั้ง ให้ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกการสาธิตหน้าจออย่างรวดเร็วและการอัปเดตโครงการ
ลูกค้าสามารถรับชมได้ตามความสะดวก ซึ่งช่วยลดการติดต่อกลับไปกลับมา ขจัดปัญหาเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกัน และช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องผูกติดกับตารางเวลาของคุณ
นอกจากนี้ ClickUp ยังถอดเสียงวิดีโอโดยใช้ AI ทำให้การอัปเดตสามารถค้นหาได้ แชร์ได้ และดำเนินการได้ทันที คุณสามารถแชร์การอัปเดตเหล่านี้ผ่านเครื่องมืออื่นๆ ของ ClickUp เช่น ClickUp Docs และ ClickUp Chat
✨ เกร็ดความรู้สนุกๆ:Slack ถูกสร้างขึ้นในตอนแรกเป็นเครื่องมือภายในสำหรับวิดีโอเกมที่ล้มเหลว ผู้สร้างของมันได้ตระหนักว่าเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันนี้มีประโยชน์มากกว่าตัวเกม และจึงเปลี่ยนทิศทาง
7. ใช้บันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสรุปการประชุม
สำหรับการประชุมที่ไม่สามารถเลื่อนได้ รายงานการประชุม (MoMs) มักกลายเป็นสิ่งที่ทำทีหลัง—หรือแย่กว่านั้น กลายเป็นจุดที่ทำให้เกิดความสับสน
แต่การบันทึกการสนทนาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้หากคุณต้องการติดตามความรับผิดชอบ เมื่อทีมไม่สามารถจับประเด็นสำคัญได้ ก็เป็นเรื่องง่ายที่รายการที่ต้องดำเนินการจะหลุดรอดไป และการตัดสินใจจะไม่ถูกบันทึกไว้
💜 นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
ClickUp's AI Notetakerช่วยลดภาระของคุณด้วยการทำให้ทุกการประชุมสามารถดำเนินการได้ทันที:
- ถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติผ่าน Zoom, Google Meet และ Teams
- สร้างสรุปแบบเรียลไทม์และเน้นย้ำการตัดสินใจที่สำคัญ
- แปลงรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานใน ClickUp โดยไม่ต้องติดตามผลด้วยตนเอง
- บันทึกโน้ตในเอกสารที่ปลอดภัยและค้นหาได้ ซึ่งเชื่อมต่อกับโปรเจ็กต์ของคุณ
- โพสต์อัปเดตในแชทเพื่อให้ทีมทั้งหมดทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนั้นแทนที่จะสงสัยว่ามีการพูดอะไรหรือใครรับผิดชอบอะไร ลูกค้าและสมาชิกในทีมจะเดินออกไปพร้อมกับความรู้ที่ชัดเจน สามารถแบ่งปันได้ และขั้นตอนต่อไปที่มีการบันทึกไว้—ทุกครั้ง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่แน่ใจว่าจะเรียกพวกเขาว่าลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างดี? อ่านลูกค้า vs ผู้ว่าจ้าง: ความแตกต่างที่สำคัญและตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังให้บริการใคร—และสิ่งนี้ส่งผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจของคุณอย่างไร
9. ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันของลูกค้าเพื่อแบ่งปันความคืบหน้าของโครงการผ่านแดชบอร์ด
ไม่มีอีเมลยาว ๆ ที่ถามซ้ำว่า "มีอัปเดตเกี่ยวกับแคมเปญบ้างไหม?" ด้วยแดชบอร์ดที่แชร์ร่วมกัน ลูกค้าไม่จำเป็นต้องตามหาข้อมูลอีกต่อไป—พวกเขาสามารถเห็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อถึงเวลาที่สำคัญ
ไม่ว่าคุณจะกำลังรันแคมเปญโฆษณาแบบชำระเงิน ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ หรือบริหารโครงการหลายขั้นตอน การมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยสร้างความไว้วางใจ
💜 นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างภาพรวมที่ปรับแต่งได้ของทุกเมตริกสำคัญของโครงการ:
- ติดตามงบประมาณ กำหนดเวลา งานที่เสร็จสิ้น และการจัดสรรทรัพยากรในที่เดียว
- มองเห็นประสิทธิภาพของโฆษณาที่ชำระเงิน, การวิเคราะห์เว็บไซต์, หรือการมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านวิดเจ็ตที่สามารถปรับแต่งได้
- สร้างมุมมองเฉพาะสำหรับลูกค้าเพื่อให้พวกเขาได้รับสิ่งที่ต้องการ โดยไม่เปิดเผยการดำเนินงานภายใน
- แชร์แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางการร่วมมือกับลูกค้า เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องส่งอีเมลแม้แต่ฉบับเดียว
- ใช้การอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อ เน้นจุดที่เป็นอุปสรรค แรงขับเคลื่อนของโครงการ หรือ KPI ที่ต้องการความสนใจ
ด้วยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในระดับสูงได้ทันที ลูกค้าจะรู้สึกมีพลังและเชื่อมโยงอยู่เสมอ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากเอกสารหรือรอรายงานประจำสัปดาห์
✨ เกร็ดความรู้สนุกๆ: ในกระบวนการสร้างสรรค์ของ Pixar ทุกภาพยนตร์จะต้องผ่านการประชุมให้ข้อเสนอแนะหลายครั้ง พวกเขาให้เครดิตกับการทำงานร่วมกันอย่างเปิดเผย (แม้กระทั่งข้ามแผนก) สำหรับอัตราการประสบความสำเร็จที่แทบจะไร้ที่ติของพวกเขา
10. มาตรฐานการส่งต่อด้วยเทมเพลต
ไม่มีอะไรทำลายความไว้วางใจได้เร็วกว่าการส่งต่อที่ไม่เรียบร้อย ในนาทีหนึ่ง ลูกค้าของคุณเซ็นสัญญา และในนาทีถัดไป ทีมของคุณกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อตอบสนองความคาดหวังที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การสื่อสาร—แต่อยู่ที่ กระบวนการ และวิธีแก้ไขก็ง่ายมาก: ใช้แม่แบบการส่งต่อที่เป็นมาตรฐาน
ด้วยโครงสร้างที่สม่ำเสมอ คุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมด—เป้าหมาย กำหนดเวลา ไฟล์ และคำขอพิเศษ—ได้รับการบันทึกและพร้อมสำหรับการนำไปใช้ได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ฝ่ายขายจนถึงการส่งมอบ
💜 นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
คุณต้องการเทมเพลตความร่วมมือเพื่อความสำเร็จของลูกค้าโดย ClickUp ด้วยโครงสร้างที่สม่ำเสมอ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมด—เป้าหมาย, กำหนดเวลา, ไฟล์, และคำขอพิเศษ—ถูกบันทึกไว้และพร้อมสำหรับการนำไปใช้ได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การขายไปจนถึงการส่งมอบ
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมสามารถนำทางการเปลี่ยนผ่านจากฝ่ายขายไปสู่การปฐมนิเทศและการส่งมอบโครงการได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้ทีมฝ่ายขายและฝ่ายผลิตทำงานร่วมกันบนกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกัน ส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า
เทมเพลตการจัดการลูกค้านี้ช่วยให้คุณ:
- สรุปความคาดหวังของลูกค้า ขอบเขต และเป้าหมายสำคัญ
- รวมไฟล์สำคัญ เช่น จดหมายแสดงข้อตกลงหรือรายการเอกสารที่ร้องขอ
- มอบหมายงานโดยอัตโนมัติให้กับทีมต้อนรับลูกค้าหรือหัวหน้าโครงการ
- ติดตามความรับผิดชอบ โดยใช้การอัปเดตสถานะและความคิดเห็น
📖 อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับสำหรับลูกค้าเพื่อการประสานงานกับลูกค้า
11. ตั้งการแจ้งเตือนและการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
ช่วงสุดท้ายของการบริหารลูกค้าที่มักเกิดข้อผิดพลาดบ่อยที่สุดคือการติดตามผล
การติดตามผลอย่างทันท่วงทีแสดงให้เห็นว่าคุณมีความทุ่มเทมากกว่าการส่งมอบงานในครั้งแรก สิ่งนี้ช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของคุณและช่วยให้คุณ:
- เสริมสร้างเป้าหมายและกรอบเวลาของโครงการ
- แก้ไขปัญหาที่ผิวเผิกก่อนที่มันจะกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า
- เสริมสร้างความไว้วางใจและลดความเสี่ยงของการพลาดกำหนดเวลาหรือการส่งข้อมูลล่าช้า
แต่การทำด้วยมือล่ะ? นั่นแหละคือจุดที่ทุกอย่างพังทลาย
💜 นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณได้
ด้วยClickUp Reminders คุณสามารถทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติในทุกขั้นตอน—ไม่ว่าจะเป็นเตือนให้อัปโหลดเอกสารภาษี, สรุปการยื่นภาษี, ตรวจสอบหนังสือแต่งตั้ง, หรืออนุมัติเป้าหมายสำคัญ
ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำ, กำหนดการแจ้งเตือนตามสถานะงาน, และรักษาความสอดคล้องระหว่างลูกค้าและทีมงานภายในของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาติดตามอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้าได้รับการกระตุ้นอย่างทันท่วงที ทีมของคุณรักษาความต่อเนื่องในการทำงาน และโครงการดำเนินไปข้างหน้า
เคล็ดลับในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยากลำบาก
ในที่สุดแล้ว ลูกค้าคือมนุษย์ และบางครั้งพฤติกรรมของมนุษย์ก็ยากที่จะตีความ
อย่างไรก็ตาม ด้วยการเตรียมตัวและการฝึกฝน เราสามารถเอาชนะการสนทนาที่ยากลำบากได้ทุกครั้ง
ความท้าทาย 1: ลูกค้าไม่พอใจ แต่คุณไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นสาเหตุ
✅ วิธีแก้ไข: เข้าหาสถานการณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริง ให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวลโดยไม่ขัดจังหวะ—บ่อยครั้งที่เพียงแค่รับฟังอย่างตั้งใจก็สามารถลดความตึงเครียดลงได้แล้ว
ความท้าทายที่ 2: มีความตึงเครียดที่ไม่ได้พูดออกมาซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน
✅ วิธีแก้ไข: กล่าวออกมาอย่างให้เกียรติ เช่น "ดูเหมือนว่าเราจะออกนอกประเด็น" จะเปิดโอกาสให้เกิดการสนทนาอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่กล่าวโทษใคร
ความท้าทายที่ 3: ลูกค้าเปลี่ยนแปลงความคาดหวังอยู่ตลอดระหว่างโครงการ
✅ วิธีแก้ไข: หยุดชั่วคราวและรีเซ็ต. กำหนดขอบเขตของโครงการใหม่, บันทึกขอบเขตอย่างชัดเจน, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกับเงื่อนไขที่ปรับปรุงแล้ว.
ความท้าทายที่ 4: ลูกค้าคาดหวังผลลัพธ์ที่เกินขอบเขตหรืองบประมาณ
✅ วิธีแก้ไข: ตั้งความคาดหวังที่สมจริง อธิบายอย่างชัดเจนว่าอะไรที่สามารถทำได้ และเสนอทางเลือกที่ชาญฉลาดซึ่งยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขา
ความท้าทายที่ 5: ความสัมพันธ์มีความเครียดมากกว่าผลผลิต
✅ วิธีแก้ไข: รู้ว่าเมื่อใดควรเดินจากไป การปล่อยลูกค้าที่ไม่เหมาะสมออกไปสามารถปกป้องเวลา พลังงาน และความสำเร็จในระยะยาวของทีมคุณได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันระหว่างทำโปรเจกต์ทีมอยู่ใช่ไหม?"วิธีเสริมสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันสำหรับทีม" จะแนะนำวิธีรับรู้ เคารพ และประสานสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน เพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทำให้การร่วมมือกับลูกค้าของคุณยอดเยี่ยมด้วย ClickUp
50% ของบริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมมีลูกค้า60%ขึ้นไป ในสัญญาระยะยาว
เมื่อคุณคิดถึงมัน ส่วนใหญ่มหาศาลของรายได้ของคุณขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระยะยาวที่ยอดเยี่ยมกับลูกค้า ดังนั้น การร่วมมือกับลูกค้าไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถมองข้ามได้
ด้วย ClickUp คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำตามคำมั่นสัญญาของคุณ—ตั้งแต่การอัปเดตแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดที่แชร์ได้ ไปจนถึงบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI การติดตามผลอัตโนมัติ และศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่ปรับแต่งได้
นี่คือแพลตฟอร์มเดียวที่การบริการลูกค้า การดำเนินโครงการ และการประสานงานของทีมมารวมกัน
ลงทะเบียนบน ClickUpตอนนี้และเปลี่ยนการสื่อสารกับลูกค้าให้กลายเป็นความสำเร็จระยะยาว