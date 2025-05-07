บล็อก ClickUp

การผลิตวิดีโอการตลาด: ขั้นตอน, เครื่องมือ และแนวทางที่ดีที่สุด

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
7 พฤษภาคม 2568

เลื่อนดูฟีดโซเชียลใด ๆ แล้วคุณจะเห็นมัน: เนื้อหาวิดีโออยู่ทุกที่ และด้วยเหตุผลที่ดี—มันเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการดึงดูดความสนใจ อธิบายข้อความของคุณ และกระตุ้นให้เกิดการกระทำ

แต่มีข้อแม้อยู่—แค่กดบันทึกไม่เพียงพอ เมื่อผู้ชมมีความฉลาดมากขึ้นและอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูงต้องการมากกว่าแสงที่ดีและเสียงที่พอใช้ คุณต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน เครื่องมือที่เหมาะสม และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอะไรที่ได้ผลจริง

คู่มือนี้จะพาคุณผ่านกระบวนการผลิตวิดีโอการตลาดอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การวางแผนและการเขียนบท ไปจนถึงการถ่ายทำ การตัดต่อ และการเผยแพร่

คุณจะพบเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับการจัดการโครงการผลิตวิดีโอ และ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่ไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ได้จริงอีกด้วย

⏰ สรุป 60 วินาที

  • การผลิตวิดีโอการตลาด คือการสร้างวิดีโอที่มีจุดประสงค์—เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์, สร้างโอกาสทางการขาย, หรือกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย
  • ขั้นตอนการสร้างวิดีโอการตลาด การวางแผนก่อนการผลิต: กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน, รู้จักผู้ชมของคุณ, เขียนบทและทำสตอรี่บอร์ดสำหรับวิดีโอของคุณ, และเตรียมทีมและอุปกรณ์ของคุณให้พร้อม ระยะการผลิต: บันทึกภาพคุณภาพสูงพร้อมแสงสว่างที่เหมาะสม, เสียงที่ดี, และหลายเทคที่สอดคล้องกับโทนของบท การตัดต่อและหลังการผลิต: ตัดต่อให้ชัดเจน, ใส่กราฟิกและเสียง, ปรับสีให้ถูกต้อง, ปรับให้เหมาะกับแพลตฟอร์ม, และทดสอบบนอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • การวางแผนก่อนการผลิต: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน, รู้จักผู้ชมของคุณ, เขียนบทและทำสตอรี่บอร์ดสำหรับวิดีโอของคุณ, และเตรียมทีมและอุปกรณ์ของคุณให้พร้อม
  • ระยะการผลิต: บันทึกภาพคุณภาพสูงด้วยแสงที่เหมาะสม เสียงที่ดี และการถ่ายทำหลายเทคที่สอดคล้องกับโทนของบท
  • การโพสต์โปรดักชันและการตัดต่อ: ตัดต่อเพื่อความชัดเจน เพิ่มกราฟิกและเสียง ปรับสีให้ถูกต้อง ปรับให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ และทดสอบบนอุปกรณ์หลากหลายชนิด
  • เคล็ดลับสำหรับการผลิตวิดีโอการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ ดึงดูดผู้ชมใน 5 วินาทีแรก เขียนสคริปต์ให้เหมือนการสนทนา ทำให้สั้นและตรงประเด็น ออกแบบให้เหมาะกับการรับชมแบบปิดเสียง แสดงให้เห็น อย่าบอก แบรนด์อย่างแนบเนียน จบด้วย CTA ที่ชัดเจน ทดสอบหลายเวอร์ชัน ปรับให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม
  • เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์
  • ดึงดูดผู้ชมใน 5 วินาทีแรก
  • เขียนสคริปต์ในรูปแบบการสนทนา
  • ให้สั้นและตรงประเด็น
  • ออกแบบสำหรับการรับชมโดยไม่เปิดเสียง
  • แสดง อย่าบอก
  • การสร้างแบรนด์อย่างแนบเนียนให้ประสบความสำเร็จ
  • จบด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน
  • เวอร์ชันทดสอบ
  • ปรับให้เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์ม
  • การวางแผนก่อนการผลิต: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน, รู้จักผู้ชมของคุณ, เขียนบทและทำสตอรี่บอร์ดสำหรับวิดีโอของคุณ, และเตรียมทีมและอุปกรณ์ของคุณให้พร้อม
  • ระยะการผลิต: บันทึกภาพคุณภาพสูงด้วยแสงที่เหมาะสม เสียงที่ดี และการถ่ายทำหลายเทคที่สอดคล้องกับโทนของบท
  • การโพสต์โปรดักชันและการตัดต่อ: ตัดต่อเพื่อความชัดเจน เพิ่มกราฟิกและเสียง ปรับสีให้ถูกต้อง ปรับให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ และทดสอบบนอุปกรณ์หลากหลายชนิด
  • เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์
  • ดึงดูดผู้ชมภายใน 5 วินาทีแรก
  • เขียนสคริปต์ในรูปแบบการสนทนา
  • ให้สั้นและตรงประเด็น
  • ออกแบบสำหรับการรับชมโดยไม่เปิดเสียง
  • แสดง อย่าบอก
  • การสร้างแบรนด์อย่างแยบยลให้ประสบความสำเร็จ
  • จบด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน
  • เวอร์ชันทดสอบ
  • ปรับให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม

การผลิตวิดีโอการตลาดคืออะไร?

การผลิตวิดีโอการตลาดคือกระบวนการสร้างวิดีโอเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์, บริการ, แบรนด์, หรือความคิด. วัตถุประสงค์หลักของวิดีโอเหล่านี้คือการมีส่วนร่วม, ให้ข้อมูล, โน้มน้าว, หรือ ชักชวน ผู้ชม.

สิ่งที่ทำให้การเดินทางผ่านวิดีโอเหล่านี้แตกต่างคือเจตนา พวกมันถูกสร้างขึ้นด้วยกลยุทธ์และตัวชี้วัดการตลาดเชิงเนื้อหา (KPIs)ในใจ ปรับแต่งให้ทำงานได้ดี และเชื่อมโยงกับเป้าหมายเช่นการรับรู้แบรนด์ การสร้างลูกค้าเป้าหมาย หรือการแปลงผู้เข้าชมเป็นลูกค้า

👀 คุณรู้หรือไม่? ตามการศึกษาของ MIT สมองของมนุษย์สามารถจดจำและตอบสนองต่อภาพได้ในเวลาเพียง13 มิลลิวินาที— นั่นคือความเร็วที่คุณต้องสร้างความประทับใจ ความเร็วและผลกระทบนี้เองที่ทำให้วิดีโอการตลาดกลายเป็นสิ่งจำเป็น

ขั้นตอนการสร้างวิดีโอการตลาด

การสร้างวิดีโอการตลาดเป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างซึ่งผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับกลยุทธ์อย่างลงตัว ต่อไปนี้คือขั้นตอนการทำงานในการผลิตวิดีโอการตลาดโดยทั่วไป:

🎬 การวางแผนก่อนการผลิต

นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง—และอาจกล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด แผนการเตรียมงานก่อนการผลิตที่รัดกุมจะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและป้องกันความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในภายหลัง

ขั้นตอนสำคัญในขั้นตอนก่อนการผลิตประกอบด้วย:

  • กำหนดเป้าหมายของคุณ: คุณต้องการเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียน, เพิ่มปริมาณการเข้าชม, หรือปรับปรุงการรับรู้แบรนด์? ทุกการตัดสินใจจากนี้ไปควรสอดคล้องกับเป้าหมายนี้
  • รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ: การเข้าใจว่าคุณกำลังสื่อสารกับใคร จะช่วยให้คุณกำหนดโทนเสียง เนื้อหา และรูปแบบได้อย่างเหมาะสม
  • เลือกประเภท:วิดีโอจะเป็นวิดีโอองค์กร, วิดีโอไลฟ์แอ็กชัน, แอนิเมชัน, หรือผสมผสาน? แบบสั้นหรือแบบยาว? แพลตฟอร์มก็สำคัญเช่นกัน—YouTube, Instagram, หรือ LinkedIn?
  • เขียนสคริปต์: สคริปต์ที่กระชับและน่าสนใจมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอระดับมืออาชีพ ควรเขียนให้กระชับ มีจุดมุ่งหมายชัดเจน และเหมือนการสนทนา
  • สร้างสตอรี่บอร์ดหรือรายการช็อต: สิ่งนี้ช่วยให้มองเห็นภาพของฉากต่าง ๆ และวางแผนการเปลี่ยนฉาก มุมกล้อง และจังหวะการดำเนินเรื่อง
  • รวบรวมทีมและอุปกรณ์ของคุณ: ไม่ว่าจะเป็นการผลิตวิดีโอการตลาดภายในองค์กรหรือจ้างภายนอก ให้ยืนยันว่าใครจะทำหน้าที่อะไร—ผู้กำกับ, ผู้ควบคุมกล้อง, บรรณาธิการ, ฯลฯ จัดเตรียมอุปกรณ์และขออนุญาตสถานที่ให้เรียบร้อยด้วย
  • กำหนดตารางการถ่ายทำ: คำนวณเวลาสำหรับการเตรียมงาน การถ่ายซ้ำ และเหตุขัดข้องที่ไม่คาดคิดคุณยังสามารถลองใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับงานนี้ได้

📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมล ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า 💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

🎬 ระยะการผลิต

ขั้นตอนการผลิตวิดีโอการตลาดนี้คือช่วงที่กล้องเริ่มทำงานและแผนการทั้งหมดเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น จุดสำคัญของคุณในขั้นตอนนี้คือการจับภาพและเสียงที่มีคุณภาพสูงตามแบบแผนสตอรี่บอร์ดหรือรายการถ่ายภาพของคุณอย่างเคร่งครัด

องค์ประกอบสำคัญในการผลิต ได้แก่:

  • แสงสว่าง: แสงธรรมชาติใช้ได้ดี แต่ให้แน่ใจว่าวัตถุของคุณได้รับแสงสว่างอย่างชัดเจน และเงาถูกควบคุมไว้
  • คุณภาพเสียง: เสียงที่ไม่ดีจะทำลายวิดีโอที่ดีได้ ใช้ไมโครโฟนติดปกเสื้อหรือไมโครโฟนบูมแทนการพึ่งไมโครโฟนในตัวของกล้อง
  • องค์ประกอบ: จัดวางองค์ประกอบของภาพอย่างรอบคอบ ใช้หลักการสามส่วน ตัดฉากหลังให้เรียบง่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุหลักอยู่ในโฟกัส
  • ประสิทธิภาพและการควบคุมจังหวะ: ไม่ว่าจะเป็นผู้บรรยาย นักแสดง หรือลูกค้า ให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่นำเสนอมีความชัดเจน เป็นธรรมชาติ และสอดคล้องกับน้ำเสียงของคุณ
  • หลายเทค: ถ่ายมากกว่าที่คุณคิดว่าคุณต้องการ มันให้ตัวเลือกในการตัดต่อและสามารถช่วยคุณประหยัดจากการถ่ายทำใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักการตลาดวิดีโอได้รับลูกค้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น66%ต่อปี และเพิ่มการรับรู้แบรนด์ได้ 54% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้วิดีโอ

🎬 การผลิตหลังการถ่ายทำและการตัดต่อ

เมื่อบันทึกภาพเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำทุกอย่างมารวมกันและขัดเกลาให้พร้อมสำหรับการส่งมอบขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนหลังการผลิตประกอบด้วย:

  • แก้ไขเพื่อความชัดเจนและการไหลลื่น: ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก, เร่งจังหวะให้กระชับ, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวดำเนินไปอย่างมีเหตุผลและรวดเร็ว
  • เพิ่มกราฟิกและข้อความ: ใช้แถบข้อความด้านล่าง, ข้อความเน้นจุดสำคัญ, หรือชื่อเรื่องแบบเคลื่อนไหวเพื่อเน้นจุดสำคัญและปรับปรุงความเข้าใจของผู้ชมคุณสามารถลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าทึ่งได้
  • ผสมผสานดนตรีและการออกแบบเสียง: ดนตรีประกอบช่วยสร้างบรรยากาศ ในขณะที่เอฟเฟกต์เสียงช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และสร้างความประทับใจ
  • การปรับสีและการจัดระดับสี: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอในแต่ละฉากและใช้การจัดระดับสีที่เหมาะกับสไตล์แบรนด์ของคุณ
  • ปรับให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม: แพลตฟอร์มต่าง ๆ มีสเปคที่แตกต่างกัน เช่น อัตราส่วน ความยาว และข้อกำหนดของภาพขนาดย่อ ส่งออกให้เหมาะสมตามแพลตฟอร์ม
  • ทดสอบและปรับแต่ง: ทดสอบวิดีโอของคุณบนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ ก่อนเผยแพร่ ทำการปรับแต่งขั้นสุดท้ายตามข้อเสนอแนะเพื่อสร้างวิดีโอที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดการผลิตวิดีโอ

พูดกันตามตรง—การตลาดวิดีโอสมัยใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับแค่การตัดต่อที่คมชัดและการเปลี่ยนฉากแบบภาพยนตร์เท่านั้น มันเกี่ยวกับ ความเร็ว การทำงานร่วมกัน และการรักษาพลังสร้างสรรค์ของคุณให้มุ่งเน้นไปที่ข้อความ

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้ทำให้การผลิตวิดีโอการตลาดรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคย ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง

แต่เมื่อการตัดต่อง่ายขึ้น ฝ่ายผลิตมักจะวุ่นวายมากขึ้น กำหนดส่ง เลื่อน ข้อเสนอแนะ หาย และทีมพูดคุย ไม่ตรงประเด็น

นั่นคือจุดที่คุณต้องการมากกว่าเครื่องมือแก้ไข คุณต้องการ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—ClickUp มันเชื่อมต่อสคริปต์ การถ่ายทำ การแก้ไข การอนุมัติ และแคมเปญเข้าด้วยกันเป็นเวิร์กโฟลว์เดียวที่สะอาด นี่คือวิธีการ:

การจัดการโครงการ แต่ออกแบบมาเพื่อคนสร้างสรรค์

การจัดการโครงการของ ClickUp
จัดระเบียบทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของกระบวนการสร้างเนื้อหาและการผลิตวิดีโอของคุณด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp—สถานะที่กำหนดเอง, การทำงานอัตโนมัติ, การพึ่งพา, และมุมมองหลายแบบ

การผลิตวิดีโอไม่ใช่กระบวนการที่เป็นเส้นตรง คุณต้องจัดการงานหลายสิบอย่างพร้อมกันในหลายไทม์ไลน์ และทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นี่คือจุดเด่นของฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUpที่จะช่วยคุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถสร้าง สถานะที่กำหนดเอง ที่สะท้อนกระบวนการของคุณ เช่น 'ตรวจสอบสคริปต์', 'ได้รับฟุตเทจแล้ว', หรือ 'รอเสียงพากย์' แทนที่จะใช้ป้ายกำกับทั่วไป

ระบบอัตโนมัติจัดการการทำงานซ้ำๆ ให้คุณ เช่น การมอบหมายงานให้บรรณาธิการ การแจ้งเตือนผู้ผลิต หรือการย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปเมื่อมีการอนุมัติ—ไม่จำเป็นต้องอัปเดตด้วยตนเอง

บทบาทที่แตกต่างกันต้องการมุมมองที่แตกต่างกันและคุณสมบัติการจัดการโครงการผลิตวิดีโอสนับสนุนสิ่งเหล่านั้น บรรณาธิการของคุณอาจชอบมุมมองรายการเพื่อติดตามคลิป ในขณะที่ผู้จัดการแคมเปญสามารถใช้มุมมองปฏิทินหรือมุมมองแกนท์เพื่อวางแผนการเปิดตัวและกำหนดเส้นตาย

คุณยังได้รับ การพึ่งพาและจุดสำคัญ ด้วย ดังนั้นไม่มีใครเผลอเข้าไปในขั้นตอนหลังการผลิตโดยไม่มีฟุตเทจที่ถูกต้องพร้อมใช้งาน

เมื่อพูดถึงความสามารถของทีม, มุมมองภาระงานจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าใครมีภาระงานมากเกินไปและใครอาจมีเวลาสำหรับการตัดต่อโปรโมชั่นเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้. มันยืดหยุ่น, มองเห็นภาพได้ชัดเจน, และออกแบบมาเพื่อการทำงานของทีมวิดีโอ.

ตามที่เพจ โอลเวอร์ วิศวกรรถไฟปล่อยที่ Yoga International กล่าวไว้:

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักถ่ายวิดีโอ โปรดิวเซอร์ หรือมีแนวคิดสร้างสรรค์ หรือเหมือนฉันที่ชอบจัดการสิ่งต่างๆ อย่างละเอียด คุณสามารถตั้งค่าและคลิกในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุดได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักถ่ายวิดีโอ โปรดิวเซอร์ หรือมีแนวคิดสร้างสรรค์ หรือเหมือนฉันที่ชอบจัดการสิ่งต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณสามารถตั้งค่าและคลิกในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุดได้

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ โดยปราศจากความวุ่นวาย

การทำงานร่วมกันใน ClickUp
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่มีความวุ่นวายด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp เช่น ความคิดเห็นแบบมีลำดับ การตรวจสอบงานด้วยภาพ การบันทึกหน้าจอ และมุมมองที่แชร์ได้

ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในอีเมลยาวเหยียดหรือข้อความที่ไม่ชัดเจนอีกต่อไป เช่น "ใช้เวอร์ชันที่สองจากสัปดาห์ที่แล้ว" ทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างกระชับและโปร่งใสด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUpฟีเจอร์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า แทนที่จะต้องตามหาความชัดเจน

ด้วย หัวข้อความคิดเห็นเฉพาะงาน คุณสามารถจัดระเบียบการสนทนาและรักษาบริบทได้อย่างครบถ้วน พร้อมบันทึกเวลาที่ชัดเจนว่ากำลังพูดคุยเรื่องใดอยู่ คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอต้นฉบับหรือร่างการแก้ไขไปยังงานได้โดยตรง ทำให้ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมทีมสามารถตรวจสอบและตอบกลับได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม

'โหมดตรวจสอบ' ยังช่วยให้คุณแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงบนเฟรมวิดีโอหรือภาพขนาดย่อที่ต้องการ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องแก้ไข

และหากคุณต้องการความคิดเห็นจากใคร เพียง @mention พวกเขา—ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือผู้ร่วมงานภายนอก—เพื่อดึงพวกเขามาร่วมสนทนาได้ทันที

👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันได้สูงสุดถึง 30%

ClickUp Brain: ผู้ช่วย AI ที่เข้าใจการตลาดวิดีโออย่างแท้จริง

ClickUp Brain
สร้างไอเดียที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของคุณสำหรับการเขียนสคริปต์ การระดมความคิด และการนำเนื้อหาวิดีโอที่มีแบรนด์กลับมาใช้ใหม่

ClickUp Brainไม่ได้มีไว้แค่เขียนอีเมลเท่านั้น—มันถูกสร้างขึ้นเพื่อ สนับสนุนกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ตั้งแต่ต้นจนจบ คิดถึงมันเหมือนกับนักวางกลยุทธ์ นักเขียนโฆษณา และผู้ช่วยด้านเนื้อหาที่รวมอยู่ในแผงควบคุมอัจฉริยะเดียว ผู้ช่วยคนนี้พร้อมที่จะเข้ามาช่วยทุกครั้งที่คุณต้องการแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์!

ต้องการสคริปต์โฆษณาวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูงใช่ไหม? ClickUp Brain สามารถร่างสคริปต์ในน้ำเสียงของแบรนด์คุณ ช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสอดคล้องของข้อความ หากคุณติดขัดกับแนวคิด มันสามารถช่วยระดมความคิดและสร้างแม่แบบสำหรับเขียนเนื้อหาใหม่ๆ ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ หรือเป้าหมายของแคมเปญของคุณ—ไม่ต้องจ้องหน้าเอกสารเปล่าอีกต่อไป

เมื่อเนื้อหาแบบยาวของคุณพร้อมแล้ว ClickUp Brain สามารถปรับเปลี่ยนเป็นบทสคริปต์วิดีโอสั้น คำบรรยาย หรือแม้แต่โครงร่างที่มีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้คุณ ได้รับคุณค่ามากขึ้นจากทุกชิ้นเนื้อหา โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง

ClickUp Clips: บันทึก อธิบาย แชร์—ภายในไม่กี่วินาที

คลิป ClickUp
บันทึกและแชร์ความคิดเห็นทางภาพได้ทันทีด้วย ClickUp Clips เหมาะสำหรับการสาธิต, บทเรียน, และการอธิบายการแก้ไขโดยไม่ต้องมีการประชุมเพิ่มเติม

ต้องการแสดงให้บรรณาธิการของคุณเห็นว่าคุณต้องการให้กระบวนการสาธิตผลิตภัณฑ์นั้นทำงานอย่างไรใช่ไหม?ClickUp Clipsทำให้ง่ายและช่วยคุณประหยัดเวลาไม่ต้องอธิบายสิ่งเดียวกันซ้ำสิบครั้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสาธิตขั้นตอน การตรวจสอบงานแก้ไข หรือบทเรียนสั้นๆ ที่ต้องชัดเจนและเข้าใจง่ายด้วยภาพ

คุณสามารถ บันทึกหน้าจอของคุณได้ทันที ทั้งแบบมีเสียงหรือไม่มีเสียง ขึ้นอยู่กับว่าอะไรเหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่ทำ ขณะบันทึก คุณสามารถใส่คำอธิบายหรือบรรยายเพื่อเน้นช่วงเวลาสำคัญหรืออธิบายขั้นตอนเฉพาะขณะดำเนินการ—ไม่จำเป็นต้องมีคำถามติดตามผล

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถแนบวิดีโอไปยังงานได้โดยตรง ทำให้ทุกอย่างอยู่ในบริบทเดียวกันและลดความสับสนได้ นี่เป็นวิธีสื่อสารด้วยภาพที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบวิดีโอของคุณ

การเชื่อมต่อ ClickUp: การผลิตวิดีโอการตลาด
เชื่อมต่อชุดเครื่องมือแก้ไขของคุณอย่างไร้รอยต่อด้วยระบบเชื่อมต่อของ ClickUp กับ Adobe Premiere, Frame.io, Google Drive และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว

ClickUp เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Adobe Premiere Pro, After Effects, Frame.io, Google Drive และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้กระบวนการผลิตของคุณเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับแอปไปมาการผสานการทำงานของ ClickUpเหล่านี้ช่วยให้คุณทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายโดยไม่ขัดจังหวะความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

คุณสามารถ ซิงค์และแก้ไขไฟล์และสินทรัพย์ของโปรเจกต์ได้โดยตรง เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้เสมอ ระบบอัตโนมัติยังช่วยเร่งกระบวนการต่าง ๆ ให้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย—เช่น การแจ้งเตือนงานตรวจสอบทันทีที่มีการอัปโหลดร่างใหม่ เพื่อไม่ให้พลาดขั้นตอนใด ๆ

ประวัติเวอร์ชัน, ข้อเสนอแนะ, และการอนุมัติจะถูกรวมศูนย์ไว้ใน ClickUp แม้เมื่อกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณอยู่บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ

📖 อ่านเพิ่มเติม:แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านเนื้อหาชั้นนำ

เทมเพลตโครงการผลิตวิดีโอของ ClickUp

เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ทันทีด้วยเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อจัดโครงสร้างการถ่ายทำ การตัดต่อ และการตรวจสอบของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

เริ่มต้นด้วยรากฐานที่มั่นคงโดยใช้เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมสื่อ มีทุกอย่างที่วางแผนไว้ครบถ้วน:

  • รายการตรวจสอบก่อนการผลิต (บรีฟ, บท, บอร์ดอารมณ์)
  • การจัดตารางการผลิตพร้อมการมอบหมายบทบาทและกำหนดส่ง
  • งานหลังการผลิตสำหรับการตัดต่อ เสียงบรรยาย การรีวิว และการอัปโหลด
  • แท็กสถานะเช่น 'ต้องการฟุตเทจ,' 'พร้อมสำหรับการตรวจสอบ,' และ 'เผยแพร่แล้ว' เพื่อไม่ให้ใครต้องเดา

หากคุณกำลังใช้วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญขนาดใหญ่ ให้ใช้เทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหาของ ClickUpเพื่อจัดให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ของวิดีโอกับบล็อกโพสต์ ปฏิทินโซเชียลมีเดีย และการเปิดตัวโฆษณาแบบชำระเงิน

พื้นที่ทำงานเฉพาะด้านการตลาดที่ใช้งานได้จริง

พื้นที่ทำงานการตลาดของ ClickUp: การผลิตวิดีโอการตลาด
รวมทีมคอนเทนต์, ทีมครีเอทีฟ, และทีมมีเดียของคุณไว้ในที่เดียวภายในพื้นที่ทำงานการตลาดของ ClickUp ที่ซึ่งปฏิทินแคมเปญ, เป้าหมายการดำเนินงาน, และสินทรัพย์วิดีโออยู่ร่วมกันในที่เดียว

พื้นที่ทำงานด้านการตลาดของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงทั้งนักสร้างสรรค์และนักการตลาด ดังนั้นจึงไม่มีใครต้องลดทอนความซับซ้อนของงานเพียงเพื่อให้สอดคล้องกัน

คุณสามารถดูไทม์ไลน์ของแคมเปญได้โดยใช้แผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนระดับสูง หรือกระดานคัมบังสำหรับการดำเนินงานในแต่ละวัน ระบบมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานตามธรรมชาติของทีมคุณ

คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายและ OKR ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์จริง เช่น จำนวนการเข้าชม, ลูกค้าเป้าหมาย, หรือการแปลงเป็นลูกค้า เพื่อให้ผลงานสร้างสรรค์ของคุณเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการทำงาน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Cartoon Network เพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่าในเวลาที่น้อยลง50%โดยใช้ ClickUp สำหรับกระบวนการทำงานด้านการตลาด

เคล็ดลับสำหรับการผลิตวิดีโอการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

นี่คือเคล็ดลับที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อช่วยคุณสร้างวิดีโอที่โดดเด่นและเปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นลูกค้า:

1. เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ ไม่ใช่สไตล์

มันน่าดึงดูดที่จะกระโดดเข้าสู่แนวคิดและเอฟเฟกต์ทางภาพ แต่ควรเริ่มต้นด้วยการถามคำถามต่อไปนี้เสมอ:

  • เป้าหมายของวิดีโอนี้คืออะไร?
  • คุณกำลังพยายามสร้างลูกค้าเป้าหมาย สร้างความน่าเชื่อถือ หรือกระตุ้นการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อยู่หรือไม่?
  • หรือว่าแม่แบบโซเชียลมีเดียสามารถจัดการทุกอย่างให้คุณได้?

คำตอบเหล่านี้จะเป็นแนวทางในทุกสิ่ง—ตั้งแต่บทภาพยนตร์และน้ำเสียง ไปจนถึงการเรียกร้องให้ดำเนินการและแผนการเผยแพร่ของคุณ

2. ดึงดูดความสนใจของผู้ชมภายใน 5 วินาทีแรก

ผู้คนเลื่อนดูอย่างรวดเร็ว หากวิดีโอของคุณไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้ทันที คุณก็สูญเสียพวกเขาไปแล้ว เริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดที่น่าสนใจ—ประโยคที่กล้าหาญ สถิติที่น่าประหลาดใจ หรือคำถามที่ผู้ชมของคุณสามารถเชื่อมโยงได้ หลีกเลี่ยงการแนะนำที่ยาวหรือโลโก้แบรนด์ตั้งแต่ต้น

ยึดข้อความหลักเพียงหนึ่งข้อต่อวิดีโอ. เป็นแนวทางทั่วไป:

พิจารณาแบ่งเรื่องราวของคุณออกเป็นซีรีส์วิดีโอหากต้องการเวลาเพิ่มเติม

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้การตัดต่อแบบจัมป์คัท การเคลื่อนไหวการสังเกตเทรนด์ในที่ทำงาน หรือใส่คำบรรยายในช่วงต้น เพื่อดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะสำหรับวิดีโอคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย

3. เขียนเหมือนที่คุณพูด

สคริปต์ของคุณควรฟังดูเหมือนมนุษย์ ไม่ใช่โบรชัวร์ ละเว้นคำศัพท์เฉพาะทางเมื่อคุณเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอ ทำให้ประโยคสั้น กระชับ และฟังดูเหมือนการสนทนาโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุคคลในกล้องเป็นผู้ถ่ายทอดวิดีโอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อ่านสคริปต์ออกเสียงดัง ๆ หากรู้สึกว่าไม่ธรรมชาติหรือแข็งทื่อ ให้แก้ไขใหม่

4. ออกแบบสำหรับการรับชมโดยไม่เปิดเสียง

หลายคนดูวิดีโอโดยปิดเสียง โดยเฉพาะบนมือถือ ใช้คำบรรยาย ข้อความบนหน้าจอ และการเล่าเรื่องด้วยภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณยังคงสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน อย่าละเลยเสียง—เสียงพากย์ของคุณ, เพลงประกอบ, และเอฟเฟกต์เสียงยังคงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่รับชมพร้อมเสียง

5. แสดงให้เห็น ไม่ใช่แค่บอก

ใช้ภาพเพื่อแสดงคุณค่า อย่าเพียงแค่บอกว่าสินค้าของคุณใช้งานง่าย—ให้แสดงให้ใครบางคนใช้สินค้าในเวลาจริง

หลักฐานทางภาพสร้างความน่าเชื่อถือได้เร็วกว่าการอ้างเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังทำให้เนื้อหาของคุณน่าจดจำมากขึ้น

6. ใช้การสร้างแบรนด์อย่างแนบเนียนและชาญฉลาด

โลโก้ของคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในทุกมุม ให้เน้นที่โทนเสียง สี และน้ำเสียงของแบรนด์ในบรีฟงานสร้างสรรค์ของคุณ ปล่อยให้ผู้ชมได้เชื่อมต่อกับเรื่องราวก่อน คุณจะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นและยังคงเป็นที่จดจำ

7. จบด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน

ให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง อย่าคิดว่าผู้ชมจะ รู้เอง ว่าต้องทำอะไร ทุกวิดีโอการตลาดควรกระตุ้นให้ผู้ชมทำบางสิ่งต่อไป:

  • เยี่ยมชมหน้าแลนดิ้ง
  • ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้
  • จองการสาธิต
  • แชร์วิดีโอ

8. ทดสอบเวอร์ชันต่างๆ

อย่าพึ่งพาการแก้ไขเพียงครั้งเดียว ลองใช้การเปิดเรื่อง คำกระตุ้นการตัดสินใจ หรือความยาววิดีโอที่แตกต่างกัน และทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพที่สำคัญได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทดสอบ A/B ภาพขนาดย่อ คำบรรยาย และจุดดึงดูดความสนใจของคุณบนแพลตฟอร์มอย่าง YouTube และโฆษณา Facebook

9. ปรับให้เหมาะสมสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม

ขนาดเดียวไม่เหมาะกับทุกคน ปรับแต่งวิดีโอของคุณให้เหมาะกับแพลตฟอร์มที่จะเผยแพร่:

  • Instagram Reels/TikTok: แนวตั้ง, จังหวะเร็ว, มีคำบรรยายเยอะ
  • YouTube: แนวนอน, คุณภาพการผลิตสูงขึ้น, รูปแบบที่ยาวขึ้น
  • LinkedIn: โทนมืออาชีพ, การสื่อสารที่เน้นประโยชน์
  • อีเมลฝัง: ภาพขนาดย่อสั้น ๆ ให้ข้อมูล พร้อมเล่นอัตโนมัติ

📖 อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับการเติบโตของ TikTok ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณกลายเป็นไวรัล

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างวิดีโอโดยChris Cunningham ผู้นำด้านการตลาดโซเชียลมีเดียที่ ClickUp

วิธีการออกแบบกระบวนการผลิตทั้งหมดของคุณสำหรับวิดีโอการตลาด - คริส คันนิงแฮม

เครื่องมือแก้ไขของคุณสร้างวิดีโอ ClickUp สร้าง กระบวนการ

นักการตลาดวิดีโอที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ผู้ตัดต่อที่รวดเร็ว—พวกเขาคือผู้ผลิตที่ชาญฉลาด ด้วย ClickUp คุณไม่ได้แค่กดเผยแพร่ คุณทำตามกำหนดเวลาทุกครั้ง ถ่ายทอดข้อความได้อย่างตรงจุด และนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ

ตั้งแต่การสรุปงานก่อนการผลิตไปจนถึงการให้ข้อเสนอแนะหลังการเปิดตัว ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว—จัดระเบียบ เข้าถึงได้ง่าย และปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณ

ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าใครกำลังทำอะไรหรือโครงการอยู่ในขั้นตอนไหน มีเพียงกรอบเวลาที่ชัดเจน การทำงานร่วมกันที่ราบรื่น และลดความวุ่นวายในนาทีสุดท้าย

ClickUp มอบกระดานงานที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมของคุณ, ไทม์ไลน์แบบไดนามิก, เครื่องมือตรวจสอบงาน, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับข้อเสนอแนะจากลูกค้า, จัดการสินทรัพย์, หรือประสานงานกับบรรณาธิการ, ClickUp ช่วยให้กระบวนการผลิตของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหา

พร้อมที่จะเลิกใช้เครื่องมือที่กระจัดกระจายและการส่งต่องานที่วุ่นวายหรือไม่? สร้างศูนย์บัญชาการการผลิตวิดีโอของคุณใน ClickUp

ลงทะเบียนฟรีที่ ClickUp!