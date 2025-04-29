แดชบอร์ดซัพพลายเชน: สิ่งที่ควรติดตามและวิธีการสร้าง

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของห่วงโซ่อุปทาน เพราะหากปราศจากสิ่งนี้ จะไม่มีความโปร่งใส และหากขาดความโปร่งใส ก็จะไม่มีหลักความรับผิดชอบ
สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของห่วงโซ่อุปทาน เพราะหากปราศจากสิ่งนี้ จะไม่มีความโปร่งใส และหากขาดความโปร่งใส ก็จะไม่มีผู้รับผิดชอบ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องพยายามตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลในการลดต้นทุน ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และรับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
ในการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องมีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในห่วงโซ่อุปทานของคุณ ซึ่งหมายความว่ากระบวนการทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานต้องมีความโปร่งใส 100% และนี่คือจุดที่ แดชบอร์ดห่วงโซ่อุปทาน เข้ามามีบทบาท
แดชบอร์ดซัพพลายเชนที่สร้างอย่างดีจะเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนและกระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลในสเปรดชีตเพื่อตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังหรือกระทบยอดรายงานประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่าย คุณสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อตรวจจับปัญหาได้ทันทีและดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปดูว่าแดชบอร์ดของห่วงโซ่อุปทานควรมีอะไรบ้าง, KPIs ที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน, และวิธีสร้างแดชบอร์ดที่เหมาะกับทีมของคุณ
อะไรคือแดชบอร์ดซัพพลายเชน?
แดชบอร์ดซัพพลายเชนเป็นเครื่องมือแบบรวมศูนย์และแสดงผลแบบภาพที่แสดงข้อมูลเรียลไทม์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักตลอดทั้งซัพพลายเชน ตั้งแต่การจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลัง ไปจนถึงการผลิต โลจิสติกส์ และการจัดส่ง มันรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายจากระบบต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ระบบบริหารจัดการการขนส่ง และพอร์ทัลของผู้จัดหา และเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับความล่าช้า ปรับสมดุลสต็อก หรือตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน
ทำไมต้องใช้แดชบอร์ดซัพพลายเชน?
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงรุกสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องการข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ระดับสินค้าคงคลังและต้นทุนค่าขนส่ง ไปจนถึงประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่ายและอัตราการส่งมอบตรงเวลา
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีแดชบอร์ดซัพพลายเชน:
- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ดึงข้อมูลจากเครื่องมือคลังสินค้า, WMS, TMS, ERP, ระบบจัดการคำสั่งซื้อ และแพลตฟอร์มของผู้จัดจำหน่าย และเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจ ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถระบุแนวโน้มได้
- ประสิทธิภาพและการประหยัดเวลา: กระบวนการรายงานเป็นอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องดึงข้อมูลจากระบบที่แยกกันอยู่ด้วยตนเอง
- การปรับปรุงการร่วมมือ: รวมข้อมูลไว้ที่เดียว และทำให้ทีมต่าง ๆ ในด้านการจัดซื้อ, โลจิสติกส์, และการดำเนินงานมีความสอดคล้องกันในเป้าหมายและ 우선순위ที่ร่วมกัน
- การติดตามประสิทธิภาพ: ติดตามตัวชี้วัดสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ความถูกต้องของคำสั่งซื้อ อัตราการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการวางแผนและหมุนเวียนสินค้าคงคลังเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความคล่องตัวในการดำเนินงาน
- การลดความเสี่ยง: ให้ข้อมูลสถานการณ์รอบด้านเกี่ยวกับเหตุการณ์สภาพอากาศ การขาดแคลนแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงความต้องการ เพื่อให้กระบวนการของคุณมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
ตัวชี้วัดหลักที่ควรติดตามในแดชบอร์ดซัพพลายเชน
เมื่อออกแบบแดชบอร์ดซัพพลายเชน นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่ควรรวมไว้:
|เมตริก
|ความหมาย
|เหตุใดจึงสำคัญ
|อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง
|แสดงถึงความถี่ในการขายและเติมสินค้าคงคลังในช่วงเวลาที่กำหนด
|ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระดับสต็อก หลีกเลี่ยงสินค้าคงคลังเกิน และลดต้นทุนการเก็บรักษา
|อัตราการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
|เปอร์เซ็นต์ของคำสั่งซื้อที่จัดส่งสำเร็จตรงเวลาและครบถ้วน เมื่อเทียบกับจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด
|ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
|การจัดส่งตรงเวลา (OTD)
|เปอร์เซ็นต์ของคำสั่งซื้อที่จัดส่งถึงตามวันที่สัญญาไว้
|รับประกันว่าความคาดหวังของลูกค้าได้รับการตอบสนองและลดความล่าช้าให้น้อยที่สุด
|ระยะเวลาดำเนินการ
|ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ตั้งแต่การสั่งซื้อกับผู้จัดจำหน่ายจนถึงการได้รับสินค้าหรือบริการ
|ระยะเวลาการสั่งซื้อที่สั้นลงช่วยลดการขาดสต็อกและปรับปรุงการวางแผนสินค้าคงคลัง
|ประสิทธิภาพของผู้จัดหา
|ติดตามว่าผู้จัดหาสามารถปฏิบัติตามคุณภาพ, ต้นทุน, และการส่งมอบได้ตามที่คาดหวังไว้
|การระบุซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งและอ่อนแอช่วยให้การตัดสินใจจัดหาวัตถุดิบดีขึ้น และช่วยบริหารความเสี่ยง
|ค่าขนส่ง
|ผลรวมของค่าขนส่งและเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อ
|ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ลดของเสีย และระบุโอกาสในการใช้กลยุทธ์ประหยัดต้นทุน
ประเภทของแดชบอร์ดซัพพลายเชน
มาดูตัวอย่างแดชบอร์ดของห่วงโซ่อุปทานกัน
1. แดชบอร์ดซัพพลายเชนเชิงปฏิบัติการ
แดชบอร์ดห่วงโซ่อุปทานนี้ช่วยให้คุณติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าประจำวันและรับรองว่าการดำเนินงานของคุณเป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
👤 ใช้โดย: ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทาน, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้ควบคุมศูนย์กระจายสินค้า
🛠️ เครื่องมือที่ใช้บ่อย:แดชบอร์ด ClickUp, Zoho Analytics
✅ ตัวชี้วัดหลักที่ติดตาม:
- ระยะเวลาการสั่งซื้อ: ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ตั้งแต่ลูกค้าทำการสั่งซื้อจนถึงลูกค้าได้รับสินค้า ซึ่งรวมถึงการประมวลผลคำสั่งซื้อ การหยิบสินค้า การบรรจุ การจัดส่ง และการส่งมอบ
- อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง: จำนวนครั้งที่สินค้าคงคลังถูกขายและทดแทนในช่วงเวลาที่กำหนด
- อัตราการเติมสินค้า: เปอร์เซ็นต์ของความต้องการของลูกค้าที่ได้รับการตอบสนองผ่านสินค้าคงคลังที่มีอยู่ทันที โดยไม่มีการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือความล่าช้า
2. แดชบอร์ดการจัดการสินค้าคงคลัง
แดชบอร์ดการจัดการสินค้าคงคลังแบบครอบคลุมสำหรับการจัดการการไหลของสินค้าคงคลังในหลายสถานที่จัดเก็บหรือหลายช่องทาง
👤 ใช้โดย: ผู้วางแผนสินค้าคงคลัง, ผู้จัดการคลังสินค้า
🛠️ เครื่องมือที่ใช้บ่อย: NetSuite, Cin7
✅ ตัวชี้วัดหลักที่ติดตาม:
- ความถี่ของการขาดสต็อก: จำนวนครั้งที่สินค้าหมดสต็อกในช่วงเวลาที่กำหนด
- มูลค่าสินค้าคงคลังที่หมดอายุ: มูลค่ารวมของสินค้าคงคลังที่ไม่ได้ขายหรือไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลาที่สำคัญ
- อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง: จำนวนครั้งที่สินค้าคงคลังถูกขายและทดแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. แดชบอร์ดโลจิสติกส์
แดชบอร์ดนี้มุ่งเน้นไปที่การติดตามการจัดส่ง การจัดส่งในระยะสุดท้าย และการควบคุมต้นทุนการขนส่งสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพจากจุด A ไปยังจุด B และช่วยให้ทีมโลจิสติกส์สามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือแจ้งเตือนความล่าช้าล่วงหน้าได้
👤 ใช้โดย: ผู้ประสานงานด้านโลจิสติกส์, ผู้จัดการด้านการขนส่ง
🛠️ เครื่องมือที่ใช้บ่อย: ShipBob, FreightPOP
✅ ตัวชี้วัดหลักที่ติดตาม:
- ค่าขนส่งต่อหน่วย: ค่าขนส่งทั้งหมดหารด้วยจำนวนหน่วยที่จัดส่ง
- ประสิทธิภาพของผู้ให้บริการขนส่ง: การวัดผลว่าผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามสามารถตอบสนองความคาดหวังในการให้บริการได้ดีเพียงใด รวมถึงความตรงต่อเวลาและสภาพของสินค้า
- สินค้าคงคลังระหว่างขนส่ง: มูลค่าหรือปริมาณของสินค้าที่จัดส่งแล้วแต่ยังไม่ได้รับที่ปลายทาง
4. แดชบอร์ดประสิทธิภาพของผู้จัดหา
คุณสามารถใช้แดชบอร์ดห่วงโซ่อุปทานประเภทนี้เพื่อติดตามและประเมินความน่าเชื่อถือและคุณภาพของผู้จัดหาตลอดระยะเวลา ทีมโลจิสติกส์ของคุณสามารถประเมิน ความท้าทายในการจัดซื้อ เจรจาเงื่อนไขที่ดีกว่า และรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกระบวนการจัดหาทั้งหมดโดยใช้แดชบอร์ดนี้
👤 ใช้โดย: ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ทีมความสัมพันธ์กับผู้ขาย
🛠️ เครื่องมือที่ใช้บ่อย: Coupa, Jaggaer
✅ ตัวชี้วัดหลักที่ติดตาม:
- อัตราการชำรุดของผู้จัดหา: ร้อยละของวัสดุหรือสินค้าที่ได้รับจากผู้จัดหาที่ไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพ
- ระยะเวลาในการผลิตความสม่ำเสมอ: วัดความสม่ำเสมอที่ผู้จัดหาสามารถส่งมอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือตกลงไว้
- คะแนนการปฏิบัติตามสัญญา: ติดตามว่าผู้จัดหาสินค้าหรือบริการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาอย่างใกล้ชิดเพียงใด เช่น ราคา, การส่งมอบ, คุณภาพ, ระดับการให้บริการ, เป็นต้น
5. แดชบอร์ดการคาดการณ์ความต้องการ
แดชบอร์ดการคาดการณ์ความต้องการช่วยทำนายความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำเพื่อให้คุณสามารถวางแผนสินค้าคงคลัง การผลิต และการจัดซื้อได้ แทนที่จะพึ่งพาตัวเลขการขายของปีที่แล้ว แดชบอร์ดนี้จะดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (การขาย, ฤดูกาล, โปรโมชั่น, แนวโน้มตลาด, เป็นต้น) มาเพื่อค้นหาแบบแผน, ตรวจจับการเปลี่ยนแปลง, และสร้างแบบจำลองความต้องการในอนาคต
👤 ใช้โดย: ผู้วางแผนความต้องการ, ทีมขาย, และทีมวางแผนการดำเนินงาน
🛠️ เครื่องมือที่ใช้บ่อย: การรวม Excel + BI, การพยากรณ์ด้วย SAS
✅ ตัวชี้วัดหลักที่ติดตาม:
- ความต้องการเทียบกับยอดขายจริง: เปรียบเทียบความต้องการของลูกค้าที่คาดการณ์ไว้กับยอดขายจริงที่บันทึกไว้
- รูปแบบแนวโน้มตามฤดูกาล: รูปแบบการขายที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในช่วงเวลาเฉพาะของปี เช่น วันหยุดเทศกาล, ช่วงเปิดเทอม, และช่วงฤดูร้อน
- ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ของยอดขาย: ระดับของการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลยอดขายเมื่อเวลาผ่านไป
6. แดชบอร์ดการจัดการความเสี่ยง
แดชบอร์ดการจัดการความเสี่ยงช่วยให้คุณมองเห็นช่องโหว่ในห่วงโซ่อุปทานของคุณได้แบบเรียลไทม์—ตั้งแต่ความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์และความล่าช้าในการขนส่ง ไปจนถึงภัยคุกคามทางภูมิรัฐศาสตร์ การล้มละลายของซัพพลายเออร์ และช่องว่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
👤 ใช้โดย: นักวิเคราะห์ความเสี่ยง, ผู้จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
🛠️ เครื่องมือที่ใช้บ่อย: Resilinc, Fusion Risk Management
✅ ตัวชี้วัดหลักที่ติดตาม:
- เหตุการณ์การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน: จำนวนเหตุการณ์ที่ขัดขวางการไหลเวียนปกติของสินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทาน (เช่น ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การโจมตีทางไซเบอร์ การปิดกิจการของผู้จัดหา)
- ระดับสินค้าคงคลังสำรอง: ปริมาณสินค้าคงคลังเพิ่มเติมที่เก็บไว้โดยเฉพาะเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
- เมทริกซ์ความน่าจะเป็นของผลกระทบ: ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานที่แสดงบนแผนที่ความร้อนตามความน่าจะเป็น (ความน่าจะเป็น) และผลกระทบ (ผลกระทบ)
7. แดชบอร์ดห่วงโซ่อุปทานทางการเงิน
แดชบอร์ดห่วงโซ่อุปทานทางการเงินช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการเคลื่อนย้ายสินค้าทางกายภาพกับการไหลของเงินที่ผูกพันกับมัน ทีมปฏิบัติการและทีมการเงินใช้มันเพื่อได้มาซึ่งการมองเห็นร่วมกันว่ากิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานมีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน, กระแสเงินสด, และสุขภาพทางการเงินโดยรวมอย่างไรในเวลาจริง
👤 ใช้โดย: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, นักวิเคราะห์ต้นทุน
🛠️ เครื่องมือที่ใช้บ่อย: ClickUp, Tableau
✅ ตัวชี้วัดหลักที่ติดตาม:
- ต้นทุนต่อหน่วย: ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นในการผลิตหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หนึ่งหน่วย ซึ่งรวมถึงวัสดุ, แรงงาน, ค่าใช้จ่ายทั่วไป, และโลจิสติกส์
- ต้นทุนการให้บริการ: ต้นทุนรวมในการให้บริการลูกค้าหรือสายผลิตภัณฑ์เฉพาะ โดยคำนึงถึงค่าจัดเก็บสินค้า ค่าขนส่ง ค่าบริการลูกค้า การคืนสินค้า และงานบริหารจัดการ
- เงินทุนหมุนเวียนที่ผูกติดกับสินค้าคงคลัง: จำนวนเงินที่ลงทุนในสินค้าคงคลังซึ่งยังไม่สามารถสร้างรายได้ในทันที
8. แดชบอร์ดติดตามคำสั่งซื้อ
แดชบอร์ดติดตามคำสั่งซื้อเปิดเผยทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตคำสั่งซื้อของคุณ ตั้งแต่การสร้างคำสั่งซื้อ การจัดส่ง การจัดส่ง และการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน คุณต้องการมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของทุกขั้นตอนในเส้นทางการสั่งซื้อ และแดชบอร์ดการจัดการห่วงโซ่อุปทานนี้จะช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้
👤 ใช้โดย: ผู้จัดการฝ่ายจัดการคำสั่งซื้อ
🛠️ เครื่องมือที่ใช้บ่อย: ClickUp, Salesforce Service Cloud
✅ ตัวชี้วัดหลักที่ติดตาม:
- คำสั่งซื้อตามสถานะ: การแยกประเภทแบบเรียลไทม์ของสถานะการดำเนินการของแต่ละคำสั่งซื้อในกระบวนการจัดส่ง
- ระยะเวลาการดำเนินการโดยเฉลี่ย: ระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่เมื่อมีการสั่งซื้อจนถึงการจัดส่งสินค้า
- อัตราความถูกต้องของคำสั่งซื้อ: ร้อยละของคำสั่งซื้อที่ถูกจัดส่งตรงตามที่ลูกค้าสั่ง (สินค้าถูกต้อง, จำนวนถูกต้อง, และบรรจุภัณฑ์ถูกต้อง)
วิธีสร้างแดชบอร์ดซัพพลายเชน
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของคุณ
กำหนดล่วงหน้าว่าแดชบอร์ดนี้ใช้สำหรับการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ การควบคุมเชิงปฏิบัติการ หรือการจัดการข้อยกเว้น และออกแบบให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
ตัวอย่างเช่น หัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชนหรือทีมการเงินต้องการสรุปในระดับสูงสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ ในขณะที่ผู้จัดการคลังสินค้าและผู้ประสานงานด้านโลจิสติกส์ต้องการแดชบอร์ดการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติงานประจำวัน
🎯 เป้าหมายร่วมกันอาจรวมถึง:
- การติดตาม KPI: อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
- การระบุจุดคอขวด: การจัดส่งล่าช้า, การขาดแคลนสินค้าคงคลัง
- การปรับปรุงการตัดสินใจ: การคาดการณ์ความต้องการ, ประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์
จากนั้น ปรับระดับของรายละเอียดและการนำเสนอให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ชม
💼 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานอาจประกอบด้วย:
- ทีมจัดซื้อ: ติดตามประสิทธิภาพของผู้จัดหาและระยะเวลาการจัดส่ง
- หัวหน้าคลังสินค้า: เน้นปริมาณการผลิต, ประสิทธิภาพการทำงาน, ตำแหน่งสินค้าคงคลัง
- ผู้ประสานงานด้านโลจิสติกส์: ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขนส่งและความล่าช้าในการจัดส่ง
ใช้ClickUp Goalsเพื่อปรับให้เมตริกในแดชบอร์ดของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ด้วย Targets คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายเฉพาะและ KPI กับแต่ละเป้าหมายและดูว่าข้อมูลทุกจุดในแดชบอร์ดของคุณมีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นอย่างไร
ใช้ เป้าหมายตัวเลข เมื่อคุณกำลังติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายเชิงตัวเลข เช่น 'ลดเวลาการประมวลผลคำสั่งซื้อเฉลี่ยให้ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง' เป้าหมายสกุลเงิน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานของคุณ เมื่อคุณต้องการติดตามเป้าหมายแบบสองสถานะ เช่น 'เปิดใช้งานฟีเจอร์อัปเดตการจัดส่งแบบเรียลไทม์ – เปิด/ปิด' ให้เปลี่ยนเป็น เป้าหมายแบบจริง/เท็จ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้โฟลเดอร์เป้าหมายใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบเป้าหมายของคุณตามพื้นที่ต่างๆ ของแดชบอร์ดซัพพลายเชน เช่น สินค้าคงคลัง, โลจิสติกส์ และการจัดซื้อ
ขั้นตอนที่ 2: ระบุแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แดชบอร์ดของห่วงโซ่อุปทานจะแข็งแกร่งได้เพียงเท่าข้อมูลที่ดึงมาใช้เท่านั้น
เริ่มต้นด้วยการ ระบุระบบและเครื่องมือสำคัญทั้งหมด ที่เก็บข้อมูลห่วงโซ่อุปทานทั่วทั้งองค์กรของคุณ
🖥️ แหล่งข้อมูลทั่วไปที่ควรพิจารณา:
- ระบบ ERP: ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการผลิต การเงินกระบวนการจัดซื้อ และระดับสินค้าคงคลัง
- ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลัง: ระดับสต็อก, รหัสสินค้า (SKU), จุดสั่งซื้อใหม่ และการเคลื่อนไหวในคลังสินค้า
- เครื่องมือจัดการคำสั่งซื้อ: ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของลูกค้า, สถานะการดำเนินการ, ระยะเวลาการจัดส่ง, และการคืนสินค้า
- WMS: ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าขาเข้า, ความแม่นยำในการหยิบสินค้า, การใช้พื้นที่จัดเก็บ, และระยะเวลาการจัดส่ง
- TMS: ประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ, ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง, การติดตามการจัดส่ง, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง
- พอร์ทัลผู้จัดจำหน่ายหรือระบบ SRM (การจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่าย): ระยะเวลาการส่งมอบ, คะแนนผู้จัดจำหน่าย, เงื่อนไขสัญญา, ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- เครื่องมือวางแผนหรือคาดการณ์ความต้องการ: การพยากรณ์ยอดขาย, รูปแบบความต้องการในอดีต, ปัจจัยเพิ่มยอดขายจากการส่งเสริมการขาย
- แพลตฟอร์มบริการลูกค้า (ระบบ CRM): การคืนสินค้า, ข้อร้องเรียน, และวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ชี้ให้เห็นปัญหาการจัดการคำสั่งซื้อหรือการจัดส่ง
ในขั้นตอนนี้ คุณต้องบันทึกข้อมูลการเป็นเจ้าของข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่ง รู้ว่าใครเป็นผู้ดูแลข้อมูลนี้ บ่อยแค่ไหนที่มีการอัปเดต และช่องว่างที่ทราบ — สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาและปัญหาใหญ่ ๆ ในระหว่างการผสานรวมและตรวจสอบความถูกต้องของแดชบอร์ด
ขั้นตอนที่ 3: เลือก KPI ที่เหมาะสม
ทุก KPI ที่คุณตัดสินใจเพิ่มลงในแดชบอร์ดของซัพพลายเชนควรสามารถตอบคำถามที่มีความสำคัญต่อธุรกิจได้ หรืออาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงทางการดำเนินงานที่ต้องการความสนใจ วัตถุประสงค์สุดท้ายของคุณอาจครอบคลุมตั้งแต่การปรับปรุงความเร็วในการจัดส่ง การลดต้นทุนการเก็บรักษา การย่นระยะเวลาการจัดส่ง หรือการลดความเสี่ยงในซัพพลายเชนของคุณ
📈 เพื่อเลือก KPI ที่เหมาะสม เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่า:
- เราต้องตัดสินใจอะไรบ้างกับแดชบอร์ดนี้?
- ตัวชี้วัดใดที่สะท้อนความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของเรา?
- ข้อมูลใดบ้างที่มีอยู่ ถูกต้อง และได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ?
เทมเพลต KPIของClickUpเป็นกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ ออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพในการจัดซื้อ, สินค้าคงคลัง, โลจิสติกส์ และการจัดส่งในสถานที่เดียว
เทมเพลตนี้มี มุมมองกระดานความก้าวหน้า ที่แสดง OKR ตามสถานะความก้าวหน้า ด้วยภาพรวมในระดับสูงที่ช่วยให้ระบุได้อย่างรวดเร็วว่า OKR ใดมีความเสี่ยง ทีมของคุณสามารถพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพได้
ยังมี มุมมองไทม์ไลน์ ซึ่งแสดงแต่ละ OKR ตามไทม์ไลน์โดยอิงจากวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง และเน้นให้เห็นว่าแผนกใดกำลังทำงานกับ OKR ใดในช่วงเวลาที่กำหนด
🤝🏻 เตือนใจอย่างเป็นมิตร: หลีกเลี่ยงการติดตามทุกสิ่งทุกอย่าง แดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีควรเน้นที่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเพียงไม่กี่ตัว ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของแดชบอร์ด (ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือทีมปฏิบัติการ)
ขั้นตอนที่ 4: เลือกเครื่องมือแดชบอร์ด
ขั้นตอนต่อไปคือการนำการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของคุณมาแสดงผลบนแดชบอร์ด อย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกเครื่องมือแดชบอร์ดจะเหมาะสมกับความซับซ้อนหรือสภาพแวดล้อมข้อมูลของห่วงโซ่อุปทานของคุณ
เมื่อคุณเลือกเครื่องมือแดชบอร์ด ให้พิจารณาแง่มุมต่อไปนี้:
- การรวมข้อมูล: สามารถดึงข้อมูลจากระบบ ERP, WMS หรือ TMS ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องอัปโหลดด้วยตนเองหรือไม่?
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: มีการรีเฟรชบ่อยเพียงพอที่จะสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินงานหรือไม่?
- การปรับแต่งตามผู้ใช้: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน (การจัดซื้อ, โลจิสติกส์, การเงิน) สามารถสร้างมุมมองที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขาได้หรือไม่?
- ความสามารถในการขยาย: ระบบจะยังคงทำงานได้หรือไม่เมื่อคุณเพิ่มซัพพลายเออร์ใหม่, SKU หรือคลังสินค้า?
📊 นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้วิดเจ็ตต่าง ๆเพื่อทำให้แดชบอร์ด KPIของคุณทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกและดึงดูดสายตา:
- แผนภูมิแท่ง/เส้น: ติดตามการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง, ระยะเวลาการสั่งซื้อ, หรือระยะเวลาการส่งมอบของผู้จัดหาตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
- แถบความคืบหน้า: ติดตามเป้าหมาย เช่น การปรับปรุงความแม่นยำในการจัดส่งหรือการบรรลุเป้าหมายการผลิต
- แผนภูมิวงกลม: แสดงการกระจายของสินค้าคงคลังในแต่ละหมวดหมู่สินค้าหรือคลังสินค้า
แดชบอร์ดใน ClickUpมีวิดเจ็ตหลากหลายให้เลือกใช้เพื่อติดตามแง่มุมต่างๆ ของKPI และเมตริกในห่วงโซ่อุปทานของคุณคุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูข้อมูลในช่วงเวลาเฉพาะและสร้างมุมมองที่กำหนดเองให้เหมาะกับบทบาทต่างๆ ภายในทีมของคุณ เช่น ผู้จัดการคลังสินค้าหรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ขั้นตอนที่ 5: ออกแบบผังเพื่อให้ชัดเจน
เมื่อผู้ใช้เปิดแดชบอร์ด สายตาของพวกเขาควรหยุดที่ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดก่อน โดยไม่ต้องเลื่อนหรือค้นหา
คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไร? เริ่มต้นด้วยการจัดลำดับความสำคัญของลำดับชั้นข้อมูล ซึ่งหมายถึงการวางตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดไว้ด้านบนของแดชบอร์ดเพื่อให้มองเห็นได้ทันที ส่วนตัวชี้วัดที่สนับสนุนหรือรองลงมาสามารถจัดกลุ่มไว้ด้านล่างหรืออยู่หลังมุมมองที่สามารถเจาะลึกได้
คุณก็ทราบดีว่าทีมซัพพลายเชนของคุณไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานตลอดเวลา ผู้จัดการคลังสินค้า ผู้ประสานงานด้านโลจิสติกส์ และทีมงานภาคสนามของคุณอาจตรวจสอบแดชบอร์ดผ่านแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือระหว่างปฏิบัติงาน
รูปแบบแดชบอร์ดต้องสะอาด อ่านง่าย และโต้ตอบได้ง่ายบนหน้าจอขนาดต่างๆ ด้วยการออกแบบที่ตอบสนอง ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
📌 นี่คือวิธีทำให้แดชบอร์ดของคุณเข้าใจง่ายในพริบตา:
- หลีกเลี่ยงความรก: เลือกตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจและรวมเฉพาะ KPI ที่มีความสำคัญต่อบทบาทของผู้ใช้เท่านั้น
- จัดกลุ่มข้อมูลอย่างมีเหตุผล: จัดระเบียบวิดเจ็ตหรือส่วนต่าง ๆ ให้เป็นบล็อกตามหัวข้อ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น
- รักษาการนำทางให้ใช้งานง่าย: ใช้ป้ายกำกับที่ชัดเจนสำหรับแต่ละส่วนหรือวิดเจ็ต และใช้ธงที่มีสีแตกต่างกันเพื่อเน้นข้อยกเว้น
การใช้ ClickUp สำหรับแดชบอร์ดซัพพลายเชน
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ช่วยผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานวางแผนตารางการจัดซื้อ ติดตามการจัดส่งสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ทั้งหมดในที่เดียว
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการจัดการงานที่แข็งแกร่ง การแสดงผล การทำงานอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกันสำหรับแดชบอร์ดซัพพลายเชนของคุณ
แดชบอร์ดที่กำหนดเองพร้อมวิดเจ็ตแบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดใน ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพิ่มวิดเจ็ต จัดเรียงในรูปแบบตารางหรือแบบเปิดกว้างมากขึ้น ลากและวางเพื่อย้ายตำแหน่ง ปรับขนาด และจัดกลุ่มเพื่อรวม KPI ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
นอกจากแผนภูมิแท่ง/เส้น, แถบความคืบหน้า, และแผนภูมิวงกลมแล้ว คุณยังได้รับวิดเจ็ต 'รายการงาน' เพื่อติดตามว่าใครกำลังทำอะไร, อะไรที่เกินกำหนด, และอะไรที่เสร็จสิ้นแล้ว วิดเจ็ต 'ข้อความ/บันทึก' ช่วยให้คุณเพิ่มการอัปเดตประจำสัปดาห์, คำอธิบายสั้นๆ หรือบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดปกติได้
เมื่อมีการอัปเดตงาน สถานะก็จะเปลี่ยนแปลงไป กำหนดเส้นตายใกล้เข้ามา เป้าหมายก็ขยับไปข้างหน้า
แดชบอร์ดของคุณจะอัปเดตทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องรีเฟรชหน้าหรือรันรายงานใหม่ คุณจะได้เห็นภาพรวมล่าสุดของข้อมูลของคุณอยู่เสมอ
การติดตามสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ผ่านมุมมองรายการหรือตาราง
มุมมองรายการของ ClickUpเปรียบเสมือนรายการตรวจสอบดิจิทัล เหมาะสำหรับการติดตามสินค้าที่ใกล้หมดสต็อก คำสั่งซื้อที่ล่าช้า หรือสิ่งที่กำลังจะเข้ามา แต่ละงานในรายการของคุณแทนผลิตภัณฑ์หรือชุดสินค้า และคุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับกระบวนการทำงานของคุณได้
เมื่อฟิลด์ของคุณถูกจัดวางเรียบร้อยแล้วมุมมองตารางใน ClickUpจะเปลี่ยนรายการของคุณให้กลายเป็นฐานข้อมูลขนาดเล็กสำหรับทีมของคุณ ตอนนี้คุณสามารถจัดเรียงตามระดับสต็อก, จัดกลุ่มตามสถานะ, หรือตั้งค่าตัวกรองเพื่อแสดงเฉพาะสินค้าที่มีสต็อกต่ำหรือสินค้าที่กำลังจะมาถึง
คุณสามารถบันทึกมุมมองที่กรองไว้สำหรับแผนกต่างๆ ได้ ตั้งแต่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าและฝ่ายการเงินไปจนถึงทีมจัดซื้อ
ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อและการอัปเดตข้อมูลซัพพลายเออร์
ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอาจซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว คุณกำลังติดตามระดับสินค้าคงคลัง กำหนดจุดสั่งซื้อใหม่ ประมวลผลคำสั่งซื้อ และจัดการการสื่อสารกับผู้จำหน่าย
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์ การดำเนินการแบบ if/then และเงื่อนไขเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา คุณสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติที่รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมด: ข้อมูลลูกค้า, จำนวนสินค้า, คำแนะนำการจัดส่ง ฯลฯ
คุณสมบัติการร่วมมือสำหรับทีมที่กระจายอยู่
ซัพพลายเออร์ ทีมขนส่ง และผู้นำด้านการจัดซื้อของคุณต่างทำงานจากสถานที่ที่แตกต่างกัน นี่คือจุดที่ทุกทีมสามารถใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสามารถหารือรายละเอียด, มอบหมายหน้าที่, แก้ไขปัญหา, และติดตามการอัปเดตได้อย่างง่ายดายภายในบริบทของงานของคุณ
ต้องการทำงานร่วมกันในเอกสารที่ใช้ร่วมกันหรือไม่?ClickUp Docsช่วยให้หลายคนสามารถแก้ไข แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถแนบไฟล์ต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้หรือการยืนยันคำสั่งซื้อไปยังงานและโครงการได้โดยตรง ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว
แท็กเพื่อนร่วมทีมด้วยการใส่ @mention เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่พลาดการอัปเดตหรือคำขอที่สำคัญ
เมื่อคุณต้องการการสนทนาที่รวดเร็วขึ้นClickUp Chatช่วยให้คุณสร้างห้องสนทนาเฉพาะทีมได้ พวกเขาสนับสนุนกลุ่มซัพพลายเชนข้ามสายงานที่ต้องการเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปต่างๆ
จัดการกระบวนการทำงานของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp
การพยายามจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณโดยไม่มีแดชบอร์ดที่ชัดเจน หมายความว่าคุณต้องกระโดดไปมาระหว่างสเปรดชีต รอการอัปเดต และรวบรวมข้อมูลจากอีเมล การประชุม และเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลา
ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณสามารถดึงข้อมูลเมตริกสำคัญทั้งหมดของห่วงโซ่อุปทานมาไว้ในมุมมองสดเดียวได้ ระบบอัตโนมัติจะช่วยกระตุ้นงานหรือแจ้งเตือนเมื่อสินค้าคงคลังลดลงต่ำกว่าที่กำหนดหรือเมื่อการจัดส่งล่าช้า
ต้องการสร้างแดชบอร์ดที่ทำให้การอัปเดต รายงาน และการตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีและได้รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของคุณ