10 ระบบ CRM พร้อมการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ

คุณได้สร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง ตัวเลขของคุณดูดี และคุณพร้อมที่จะขยายธุรกิจ
เพื่อรักษาโมเมนตัมนั้นไว้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่แข็งแกร่งและราคาไม่แพงเพื่อสนับสนุนความทะเยอทะยานของคุณโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกกดดัน
เพราะคุณไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจเพื่อใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาแอปจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม 💁🏽♂️
ดังนั้น เราได้ทำงานหนักให้คุณแล้ว
หลังจากประเมินตัวเลือกหลายอย่างในการจัดการสินค้าคงคลัง เราได้คัดเลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด ซึ่งใช้งานง่าย คุ้มค่า และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ระบบ CRM ทั้ง 11 ระบบพร้อมโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังเหล่านี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือวางแผนสินค้าคงคลังได้เป็นอย่างดี ติดตามระดับสินค้าคงคลัง ทำให้การจัดการสต็อกง่ายขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
10 อันดับ CRM พร้อมระบบจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดในพริบตา
มาเริ่มกันที่ตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วสำหรับ 10 อันดับ CRM พร้อมเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลัง บางระบบยังมีระบบจัดการสินค้าคงคลังอัตโนมัติอีกด้วย!
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานกับ CRM และการจัดการสินค้าคงคลัง
|ทีมที่ต้องการระบบ CRM + สินค้าคงคลัง, การจัดการโครงการ, และการทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียว (ทุกขนาดทีม)
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7
|Zoho CRM Plus
|แพลตฟอร์ม CX แบบรวม (9 แอป Zoho) การมีส่วนร่วมแบบหลายช่องทาง ผู้ช่วย AI (Zia) การแจ้งเตือนสัญญาณการขาย
|ธุรกิจที่ต้องการประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจร, การขายผ่านทุกช่องทาง, และการวิเคราะห์เชิงลึก (ทีมขนาดกลางถึงใหญ่)
|ทดลองใช้ฟรี 30 วัน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $57
|Vtiger CRM
|ระบบ CRM แบบครบวงจร การจัดการโครงการ แคมเปญอีเมล แชทสด
|ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM, ระบบจัดการสินค้าคงคลัง, และเครื่องมือสนับสนุนที่ผสานรวม
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15
|monday. com
|บอร์ดภาพ (คัมบัง, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน) กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ การติดตามสินค้าคงคลัง
|ทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, การติดตามโครงการและสินค้าคงคลังแบบภาพ (ทุกขนาด)
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12
|โอโดโอ
|การติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ การสแกนบาร์โค้ด การจัดการสต็อกและซัพพลายเออร์อัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
|ธุรกิจที่ต้องการระบบการจัดการคำสั่งซื้อ/สินค้าคงคลังที่แข็งแกร่งพร้อมระบบอัตโนมัติ (ทุกขนาด)
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7. 25
|โดลิบาร์
|ระบบ CRM & ERP แบบโอเพนซอร์ส การออกแบบแบบโมดูลาร์ การสนับสนุนจากชุมชน
|ทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ, สตาร์ทอัพ, หรือผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นของโอเพนซอร์ส
|โซลูชันโอเพนซอร์สพร้อมแผนการใช้งานฟรีและแผนราคาที่กำหนดเอง
|กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการ
|ฟิลด์ฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ ข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ การติดตามประสิทธิภาพของทีม รายงานที่ง่าย
|ผู้จัดจำหน่ายและทีมขายที่ต้องการระบบ CRM + สินค้าคงคลังที่ใช้งานง่ายพร้อมหน้าตาที่เรียบง่าย
|ทดลองใช้ฟรีมีให้บริการแพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $25
|HashMicro CRM
|การพยากรณ์รายได้ รายงานการขายโดยละเอียด การผสานระบบแบบโมดูล สามารถปรับขนาดได้เพื่อการเติบโต
|องค์กรที่ต้องการระบบ CRM + การจัดการสินค้าคงคลังที่ครอบคลุมและปรับขนาดได้
|มีให้ทดลองใช้ฟรี ราคาพิเศษตามความต้องการ
|CRM Creatio
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าการผสานรวมกับมาร์เก็ตเพลสปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|องค์กรที่ต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับการขาย การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการงาน
|ทดลองใช้ฟรีมีให้บริการแพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $25
|คาตานะ
|การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง การสแกนบาร์โค้ด การเชื่อมต่อกับ Shopify/QuickBooks การจัดการการผลิต
|ผู้ผลิตและธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องการการควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง
|ทดลองใช้ฟรีมีให้บริการแพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $179 (เรียกเก็บเงินรายปี)
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM ที่มีระบบจัดการสินค้าคงคลัง?
นี่คือคุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลังที่คุณควรให้ความสำคัญเมื่อ เลือกระบบ CRM สำหรับสินค้าคงคลัง:
- การซิงค์แบบเรียลไทม์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขสต็อกสินค้าได้รับการอัปเดตทันทีในทุกคลังสินค้าและช่องทางการขาย พร้อมการปรับปรุงแบบเรียลไทม์
- การสแกนบาร์โค้ด: รวมการสแกนบาร์โค้ดเพื่อทำให้การติดตามและการระบุผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น
- การแจ้งเตือนสต็อก: ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับระดับสต็อกต่ำหรือสินค้าที่ต้องการเติมสต็อกเพื่อรักษาการจัดการสินค้าคงคลังให้ราบรื่น
- ข้อมูลและรายงานแบบเรียลไทม์: เข้าถึงข้อมูลสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือรายงานที่ทรงพลังเพื่อป้องกันการมีสินค้าเกินหรือสินค้าขาด พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการขายและการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
- แม่แบบรายการสินค้า: ใช้แม่แบบรายการสินค้าที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและรักษาความสม่ำเสมอ
- ความสามารถในการผสานรวม: ผสานรวมระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังเข้ากับเครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น แพลตฟอร์ม ERP, ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซ และระบบบริหารจัดการคำสั่งซื้อ เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลลูกค้าและระดับสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ
👀 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ74% ของบริษัทเห็นด้วยว่าซอฟต์แวร์CRM ช่วยให้พวกเขาเห็นข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้น
10 อันดับ CRM พร้อมระบบจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด
นี่คือ 10ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดพร้อมฟังก์ชันCRM ที่ให้การผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างการติดตามสินค้าคงคลัง การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการผสาน CRM และระบบสินค้าคงคลังอย่างไร้รอยต่อ)
ClickUp คือ แอปสำหรับทุกงาน ที่ช่วยให้การทำงานเป็นทีมและการติดตามและจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่าง คุณสามารถพึ่งพา ClickUp CRMเพื่อจัดการงาน ติดตามสินค้าคงคลัง และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ทั้งหมดในที่เดียว
เริ่มต้นด้วยการใช้มุมมองตารางใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบข้อมูลสินค้าคงคลังให้ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถตั้งค่าคอลัมน์เพื่อติดตามหมายเลข SKU ปริมาณสต็อก และรายละเอียดผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณติดตามเกณฑ์สินค้าคงคลังต่างๆได้อย่างง่ายดายด้วยสถานะที่กำหนดเอง และระดับความสำคัญ
นั่นเป็นเพียงมุมมองเท่านั้น! แล้วงานจริงล่ะ? ด้วยผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp อย่างClickUp Brain และตัวแทน AI คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้เกือบทุกด้านของเวิร์กโฟลว์ของคุณ ตั้งแต่การร่างอีเมลส่วนบุคคลไปจนถึงการสร้างสรุป และเตือนภัยระดับสต็อก ทั้งหมดนี้ผ่านการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและอิงตามเงื่อนไข
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของแพลตฟอร์มคือClickUp Dashboards ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซได้อย่างเต็มที่ ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถดูข้อมูลสินค้าคงคลังที่สำคัญทั้งหมดได้ในทันที ทำให้การติดตามการเคลื่อนไหวของสต็อกและความพร้อมใช้งานง่ายขึ้นในเวลาจริง
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตั้งค่าวิดเจ็ตเพื่อเข้าถึงเมตริกที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำ
ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งค่าแม่แบบ CRM ได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งมอบงานและจัดการสินค้าคงคลังให้กับลูกค้าของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นแม่แบบ CRM สำหรับผู้เริ่มต้นโดย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มันมีสถานะที่กำหนดเองได้เจ็ดแบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน และห้าวิธีในการแสดงภาพงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดการบัญชีของคุณให้เป็นระเบียบ
ด้วยฟังก์ชันการลากและวางที่สะดวก คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าในปฏิทิน, เอกสาร, หรือมุมมองรายการได้. เทมเพลตนี้ยังช่วยคุณเก็บรายละเอียดบัญชีและข้อตกลงที่ปิดแล้วไว้ในรายการแยกต่างหาก ทำให้เส้นทางการขายของคุณชัดเจนขึ้น.
เช่นเดียวกันกับเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามระดับสต็อกได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม และทำให้สินค้าคงคลังของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามการเคลื่อนไหวของสต็อกและการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนสินค้าคงคลังได้อีกด้วย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามระดับสต็อกปัจจุบันเพื่อรักษาปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่สุด คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงการดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการมีสินค้าเกินหรือขาดแคลน
ติดตามการไหลของสินค้าคงคลังและแนวโน้มการใช้งานเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสินค้าคงคลังและบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ละเอียด คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และประสานงานกับทุกคนให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของแต่ละคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งค่าการทริกเกอร์สำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การสั่งซื้อวัสดุหรือการจัดส่งสินค้าคงคลัง ด้วย ClickUp Automations
- แชร์ SOP และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังที่สำคัญผ่านClickUp Docsและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการตรวจทานและใส่คำอธิบายประกอบ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1000+ เช่น Google, Slack และ HubSpot
- จัดระเบียบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองCRM ที่ยืดหยุ่นกว่า 10แบบใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ยิ่งฉันใช้ ClickUp มากเท่าไร มันก็ยิ่งกลายเป็นจุดศูนย์กลางของงานฉันมากขึ้นเท่านั้น ชิ้นส่วนการสื่อสารที่กระจัดกระจายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบันทึก, PDF, อีเมล, พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ สามารถถูกรวบรวมและใช้ประโยชน์ได้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายในขณะที่ทำงานในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือเน้นลูกค้า ความสามารถนี้ช่วยฉันประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล โดยไม่จำเป็นต้องมองหาในพื้นที่ต่างๆ
2. Zoho CRM Plus (แพลตฟอร์มประสบการณ์ลูกค้าแบบรวมที่ดีที่สุด)
Zoho CRM Plusคือชุดโปรแกรมธุรกิจที่รวม CRM,การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการสินค้าคงคลัง และอื่นๆ เข้าด้วยกัน โดยรวมแอปพลิเคชัน Zoho เก้าตัวเพื่อสร้างระบบการจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CX) ที่สมบูรณ์แบบ
แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับช่องทางลูกค้าหลัก เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, โทรศัพท์, และแชท, รวบรวมข้อมูลแบบหลายช่องทางเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์และดำเนินการตามความต้องการของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM Plus
- ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วย SalesIQ และสร้างการมีส่วนร่วมผ่านแชทสดอัจฉริยะ
- รับการแจ้งเตือนทันทีผ่านฟีเจอร์ SalesSignals เมื่อมีลูกค้าแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผ่านช่องทางใดก็ได้
- ใช้ประโยชน์จาก Zia ผู้ช่วย AI สำหรับการแจ้งเตือนตามบริบท การวิเคราะห์ความรู้สึก และการติดต่อลูกค้าอย่างทันท่วงที
ข้อจำกัดของ Zoho CRM Plus
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ราคาของ Zoho CRM Plus
- CRM Plus: $57/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho CRM Plus คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
3. Vtiger CRM (ระบบ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กVtigerเป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มันช่วยจัดระเบียบรายชื่อติดต่อและข้อตกลงต่างๆ พร้อมทั้งรวมระบบสินค้าคงคลัง การตลาด ศูนย์ช่วยเหลือ การจัดการโครงการ และเอกสารต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
สิ่งที่โดดเด่นคือวิธีที่โมดูลเหล่านี้ทำงานร่วมกัน หากคุณปิดการขายได้ คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นโครงการได้เพียงคลิกเดียว การเพิ่มสินค้าหรือบริการที่ใช้บ่อยสำหรับลูกค้าก็ราบรื่นไม่แพ้กัน ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vtiger CRM
- จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อด้วยแบบฟอร์มง่าย ๆ เพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
- จัดการกรณีลูกค้าด้วยหน้าจอศูนย์ช่วยเหลือและการแชทสด
- สร้างแคมเปญอีเมลด้วยเทมเพลตและตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคล
ข้อจำกัดของ Vtiger CRM
- การปรับแต่งมากเกินไปสร้างความซับซ้อนและท้าทายการใช้งาน
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น โมดูลโครงการ อาจรู้สึกซับซ้อนและไม่เป็นธรรมชาติ
ราคา Vtiger CRM
- หนึ่งนักบิน: ฟรี
- หนึ่งการเติบโต: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- หนึ่งมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $42/เดือนต่อผู้ใช้
- หนึ่งองค์กร: เริ่มต้นที่ $58/เดือนต่อผู้ใช้
- One AI: เริ่มต้นที่ $66/เดือนต่อผู้ใช้
Vtiger CRM รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Vtiger CRM อย่างไรบ้าง?
ความช่วยเหลือที่ใหญ่ที่สุดจาก vtiger คือความสามารถในการมอบเครื่องมือติดตามให้กับลูกค้าเพื่อปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าของพวกเขา สร้างฐานข้อมูลที่มั่นคง การมอบหมายงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าแต่ละราย ทำให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ในระดับองค์กรและด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การค้า การตลาด กลยุทธ์ และอื่นๆ
4. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและการติดตามสินค้าคงคลัง)
ในฐานะซอฟต์แวร์ CRM ที่ใช้ระบบคลาวด์ monday.comนำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างเครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการ การออกแบบที่เน้นภาพช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ง่ายในขณะที่ติดตามกิจกรรมการขาย ตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่หลากหลายและจัดระเบียบข้อมูลผ่านช่องทางการขายหลายช่องทาง
monday.com ฟีเจอร์เด่น
- ติดตามงานและปัญหาโดยใช้กระดานภาพพร้อมการแจ้งเตือนที่เข้ารหัสสีเพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
- ใช้มุมมองทางเลือก เช่น ไทม์ไลน์ กระดานคัมบัง และปฏิทิน เพื่อจัดการโครงการ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติและรับการแจ้งเตือนเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง
monday.com ข้อจำกัด
- ให้การผสานการทำงานแบบจำกัดพร้อมตัวเลือกที่น้อยลงสำหรับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยม
monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจบริการ
5. Odoo (แอปจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ)
Odoo, ระบบการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการคำสั่งซื้อที่ครอบคลุม, ช่วยเร่งการดำเนินงานของสินค้าคงคลังโดยการให้คุณมองเห็นระดับสต็อกแบบเรียลไทม์. ซอฟต์แวร์ยังช่วยอัตโนมัติการปฏิบัติงานเช่นการเติมสต็อกและการติดตามผู้จัดจำหน่าย, ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและการเสี่ยงที่เกิดจากการทำงานด้วยมือ.
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo คือความสามารถในการตั้งการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยให้คุณติดตามงานสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้การรายงาน การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และการบูรณาการระบบเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- ติดตามพัสดุที่ปิดผนึกด้วยการสแกนบาร์โค้ด
- ส่งสินค้าไปยังสถานที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติตามความจุแบบเรียลไทม์
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณด้วยบริการให้คำปรึกษาจาก Odoo
ข้อจำกัดของ Odoo
- มีตัวเลือกการรายงานที่จำกัดและความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง
ราคาของ Odoo
- Odoo One: ฟรี
- Odoo Standard: $7. 25/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Odoo แบบกำหนดเอง: $310. 90/ผู้ใช้ต่อเดือน
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Odoo อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Odoo CRM คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การสนับสนุนลูกค้า และการบูรณาการข้อมูลที่ง่ายดาย
6. Dolibarr (ระบบ CRM แบบโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดพร้อมคุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลัง)
Dolibarrเป็นโซลูชัน CRM และ ERP แบบโอเพนซอร์ส ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ประหยัดงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนักพัฒนาขนาดใหญ่ การตั้งค่า Dolibarr ค่อนข้างตรงไปตรงมา และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
คุณสมบัติเด่นของ Dolibarr
- การออกแบบแบบโมดูลาร์เพื่อการปรับแต่งที่ง่ายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
- คุณสมบัติซอฟต์แวร์ CRM, การขาย, การจัดการสินค้าคงคลัง และการบัญชีที่ครอบคลุม
- การสนับสนุนจากชุมชนอย่างแข็งขันผ่านฟอรัมและเอกสาร
ข้อจำกัดของ Dolibarr
- อาจไม่เหมาะกับการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนสูง
- สามารถพบข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวที่ต้องการการแก้ไขปัญหาและการอัปเดต
ราคา Dolibarr
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ราคาที่กำหนดเองสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ/ขนาดทีม
การให้คะแนนและรีวิว Dolibarr
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
7. Onpipeline (ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดจำหน่าย)
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟิลด์ฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้Onpipelineทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้กระบวนการขายง่ายขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สิ่งที่ทำให้ Onpipeline แตกต่างอย่างแท้จริงคือความสามารถในการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทำให้สามารถปรับใช้ได้กับหลากหลายความต้องการทางธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ Onpipeline
- รวมรายละเอียดและประวัติลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
- รักษาความมีระเบียบในกระบวนการขายด้วยรายงานที่ใช้งานง่าย
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมหรือพนักงานขายแต่ละคน
ข้อจำกัดของระบบท่อ
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบในระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง CRM ที่ซับซ้อนมากขึ้น
การกำหนดราคาบนท่อส่ง
- ท่อส่ง: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $58/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวบน Onpipeline
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Onpipeline อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันเคยใช้ CRM อื่นๆ มาหลายตัวแล้ว และตัวนี้ใช้งานง่ายมาก เรียบง่าย และเหมาะกับผู้ใช้ทุกคน
8. HashMicro CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร)
HashMicroเป็นโซลูชัน CRM บนเว็บที่รองรับธุรกิจทุกประเภท เหมาะสำหรับบริษัทที่กำลังมองหา CRM ที่สามารถปรับขนาดได้และตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ระบบช่วยให้การติดตามขั้นตอนการขายเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการคาดการณ์รายได้ในอนาคตและปรับปรุงกลยุทธ์การขายด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ CRM ของ HashMicro
- ทำนายแนวโน้มรายได้ในอนาคตด้วยการคาดการณ์รายได้ที่แม่นยำ
- สร้างรายงานการขายอย่างละเอียดเพื่อกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ผสานโมดูลที่ยืดหยุ่นได้อย่างไร้รอยต่อกับระบบที่มีอยู่
ข้อจำกัดของระบบ CRM ของ HashMicro
- อาจไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความต้องการทางธุรกิจที่ง่ายกว่า
ราคาของระบบ CRM ของ HashMicro
- ราคาที่กำหนดเอง
HashMicro CRM การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. CRM Creatio (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการขายและสินค้าคงคลัง)
ถือเป็นมากกว่า CRM มาตรฐานCreatioผสานเครื่องมือด้านการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ระบบนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเงิน การผลิต และโทรคมนาคม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและการต้อนรับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล
เครื่องมือนี้ยังมุ่งเน้นการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) โดยช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนและสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM Creatio
- ใช้ Creatio Studio เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์และข้อเสนอการขายแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- เข้าถึงเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- สำรวจตลาดที่กว้างขวางเพื่อผสานการทำงานกับเครื่องมือด้านการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า
ข้อจำกัดของ CRM Creatio
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาทางเทคนิคและข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว
ราคาของ CRM Creatio
- การเติบโต: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 55 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว CRM Creatio
- G2: 4. 7/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
10. คาตานะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการผลิต)
Katana โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการการผลิต แพลตฟอร์มของมันใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถควบคุมช่องทางการขาย สินค้าคงคลังทางกายภาพ ใบสั่งซื้อ และระบบการจัดการคลังสินค้าได้ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
การผสานรวมของ Katana กับแพลตฟอร์มเช่น Shopify นั้นสะดวกมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อสินค้าหมดสต็อก Katana จะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนี้ใน Shopify ทำให้คุณสามารถดำเนินการได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของคาตานะ
- ใช้การสแกนบาร์โค้ด, เครื่องมือตรวจนับสต็อก, และซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพสต็อกเพื่อติดตามสต็อก
- รวมยอดขายออนไลน์และออฟไลน์ไว้ในแดชบอร์ดเดียว
- ตั้งค่าจุดสั่งซื้อใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสต็อกและรับประกันการซื้อที่ทันเวลา
ข้อจำกัดของคาตานะ
- การไม่มีคุณสมบัติสำรองข้อมูล ทำให้ข้อมูลสินค้าคงคลังไม่สามารถกู้คืนได้หากสูญหาย
ราคาของคาตานะ
- เริ่มต้น: $179/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มาตรฐาน: $359/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $799/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวคาตานะ
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Katana อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เราชอบ Katana มาก เราค่อยๆ พัฒนาความชอบมัน และมันก็เติบโตไปพร้อมกับเราตั้งแต่เราเริ่มใช้มันในปลายปี 2020 มันค่อนข้างง่ายต่อการใช้งาน มันสามารถเชื่อมต่อกับ Shopify และ Quickbooks ได้ และหากคุณมีปัญหาใด ๆ บริการลูกค้าของพวกเขามีความช่วยเหลืออย่างมากและพยายามแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด
ใครว่า CRM ของคุณควรทำแค่ติดตามข้อมูลลูกค้าและจัดการงานง่ายๆ เท่านั้น? ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม มันสามารถทำได้มากกว่านั้นอีกมาก
ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์จัดการโครงการเท่านั้น เมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp CRM และการจัดการสินค้าคงคลัง มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการสินค้าคงคลัง
ติดตามระดับสต็อกของคุณ, ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ, และปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า ทั้งหมดนี้ได้ในแพลตฟอร์มเดียว.ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และดูว่ามันสามารถยกระดับธุรกิจของคุณได้อย่างไร.