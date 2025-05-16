บล็อก ClickUp
10 ระบบ CRM พร้อมการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ

16 พฤษภาคม 2568

คุณได้สร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง ตัวเลขของคุณดูดี และคุณพร้อมที่จะขยายธุรกิจ

เพื่อรักษาโมเมนตัมนั้นไว้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่แข็งแกร่งและราคาไม่แพงเพื่อสนับสนุนความทะเยอทะยานของคุณโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกกดดัน

เพราะคุณไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจเพื่อใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาแอปจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม 💁🏽‍♂️

ดังนั้น เราได้ทำงานหนักให้คุณแล้ว

หลังจากประเมินตัวเลือกหลายอย่างในการจัดการสินค้าคงคลัง เราได้คัดเลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด ซึ่งใช้งานง่าย คุ้มค่า และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ระบบ CRM ทั้ง 11 ระบบพร้อมโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังเหล่านี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือวางแผนสินค้าคงคลังได้เป็นอย่างดี ติดตามระดับสินค้าคงคลัง ทำให้การจัดการสต็อกง่ายขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

10 อันดับ CRM พร้อมระบบจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดในพริบตา

มาเริ่มกันที่ตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วสำหรับ 10 อันดับ CRM พร้อมเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลัง บางระบบยังมีระบบจัดการสินค้าคงคลังอัตโนมัติอีกด้วย!

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับ ราคา
ClickUpแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานกับ CRM และการจัดการสินค้าคงคลังทีมที่ต้องการระบบ CRM + สินค้าคงคลัง, การจัดการโครงการ, และการทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียว (ทุกขนาดทีม)มีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7
Zoho CRM Plusแพลตฟอร์ม CX แบบรวม (9 แอป Zoho) การมีส่วนร่วมแบบหลายช่องทาง ผู้ช่วย AI (Zia) การแจ้งเตือนสัญญาณการขายธุรกิจที่ต้องการประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจร, การขายผ่านทุกช่องทาง, และการวิเคราะห์เชิงลึก (ทีมขนาดกลางถึงใหญ่)ทดลองใช้ฟรี 30 วัน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $57
Vtiger CRMระบบ CRM แบบครบวงจร การจัดการโครงการ แคมเปญอีเมล แชทสดธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM, ระบบจัดการสินค้าคงคลัง, และเครื่องมือสนับสนุนที่ผสานรวมมีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15
monday. comบอร์ดภาพ (คัมบัง, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน) กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ การติดตามสินค้าคงคลังทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, การติดตามโครงการและสินค้าคงคลังแบบภาพ (ทุกขนาด)มีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12
โอโดโอการติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ การสแกนบาร์โค้ด การจัดการสต็อกและซัพพลายเออร์อัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจที่ต้องการระบบการจัดการคำสั่งซื้อ/สินค้าคงคลังที่แข็งแกร่งพร้อมระบบอัตโนมัติ (ทุกขนาด)มีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7. 25
โดลิบาร์ระบบ CRM & ERP แบบโอเพนซอร์ส การออกแบบแบบโมดูลาร์ การสนับสนุนจากชุมชนทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ, สตาร์ทอัพ, หรือผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นของโอเพนซอร์สโซลูชันโอเพนซอร์สพร้อมแผนการใช้งานฟรีและแผนราคาที่กำหนดเอง
กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการฟิลด์ฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ ข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ การติดตามประสิทธิภาพของทีม รายงานที่ง่ายผู้จัดจำหน่ายและทีมขายที่ต้องการระบบ CRM + สินค้าคงคลังที่ใช้งานง่ายพร้อมหน้าตาที่เรียบง่ายทดลองใช้ฟรีมีให้บริการแพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $25
HashMicro CRMการพยากรณ์รายได้ รายงานการขายโดยละเอียด การผสานระบบแบบโมดูล สามารถปรับขนาดได้เพื่อการเติบโตองค์กรที่ต้องการระบบ CRM + การจัดการสินค้าคงคลังที่ครอบคลุมและปรับขนาดได้มีให้ทดลองใช้ฟรี ราคาพิเศษตามความต้องการ
CRM Creatioระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าการผสานรวมกับมาร์เก็ตเพลสปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดองค์กรที่ต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับการขาย การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการงานทดลองใช้ฟรีมีให้บริการแพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $25
คาตานะการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง การสแกนบาร์โค้ด การเชื่อมต่อกับ Shopify/QuickBooks การจัดการการผลิตผู้ผลิตและธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องการการควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลังทดลองใช้ฟรีมีให้บริการแพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $179 (เรียกเก็บเงินรายปี)

คุณควรค้นหาอะไรใน CRM ที่มีระบบจัดการสินค้าคงคลัง?

นี่คือคุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลังที่คุณควรให้ความสำคัญเมื่อ เลือกระบบ CRM สำหรับสินค้าคงคลัง:

  • การซิงค์แบบเรียลไทม์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขสต็อกสินค้าได้รับการอัปเดตทันทีในทุกคลังสินค้าและช่องทางการขาย พร้อมการปรับปรุงแบบเรียลไทม์
  • การสแกนบาร์โค้ด: รวมการสแกนบาร์โค้ดเพื่อทำให้การติดตามและการระบุผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น
  • การแจ้งเตือนสต็อก: ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับระดับสต็อกต่ำหรือสินค้าที่ต้องการเติมสต็อกเพื่อรักษาการจัดการสินค้าคงคลังให้ราบรื่น
  • ข้อมูลและรายงานแบบเรียลไทม์: เข้าถึงข้อมูลสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือรายงานที่ทรงพลังเพื่อป้องกันการมีสินค้าเกินหรือสินค้าขาด พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการขายและการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
  • แม่แบบรายการสินค้า: ใช้แม่แบบรายการสินค้าที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและรักษาความสม่ำเสมอ
  • ความสามารถในการผสานรวม: ผสานรวมระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังเข้ากับเครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น แพลตฟอร์ม ERP, ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซ และระบบบริหารจัดการคำสั่งซื้อ เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลลูกค้าและระดับสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ

👀 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ74% ของบริษัทเห็นด้วยว่าซอฟต์แวร์CRM ช่วยให้พวกเขาเห็นข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้น

10 อันดับ CRM พร้อมระบบจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด

นี่คือ 10ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดพร้อมฟังก์ชันCRM ที่ให้การผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างการติดตามสินค้าคงคลัง การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการผสาน CRM และระบบสินค้าคงคลังอย่างไร้รอยต่อ)

ClickUp คือ แอปสำหรับทุกงาน ที่ช่วยให้การทำงานเป็นทีมและการติดตามและจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่าง คุณสามารถพึ่งพา ClickUp CRMเพื่อจัดการงาน ติดตามสินค้าคงคลัง และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ทั้งหมดในที่เดียว

เริ่มต้นด้วยการใช้มุมมองตารางใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบข้อมูลสินค้าคงคลังให้ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถตั้งค่าคอลัมน์เพื่อติดตามหมายเลข SKU ปริมาณสต็อก และรายละเอียดผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณติดตามเกณฑ์สินค้าคงคลังต่างๆได้อย่างง่ายดายด้วยสถานะที่กำหนดเอง และระดับความสำคัญ

มุมมองตารางของ ClickUp
แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณในรูปแบบโครงสร้างที่เป็นระเบียบด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

นั่นเป็นเพียงมุมมองเท่านั้น! แล้วงานจริงล่ะ? ด้วยผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp อย่างClickUp Brain และตัวแทน AI คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้เกือบทุกด้านของเวิร์กโฟลว์ของคุณ ตั้งแต่การร่างอีเมลส่วนบุคคลไปจนถึงการสร้างสรุป และเตือนภัยระดับสต็อก ทั้งหมดนี้ผ่านการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและอิงตามเงื่อนไข

ClickUp อัตโนมัติ
สร้างการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp แบบกำหนดเองด้วยภาษาธรรมชาติโดยใช้ ClickUp Brain

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของแพลตฟอร์มคือClickUp Dashboards ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซได้อย่างเต็มที่ ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถดูข้อมูลสินค้าคงคลังที่สำคัญทั้งหมดได้ในทันที ทำให้การติดตามการเคลื่อนไหวของสต็อกและความพร้อมใช้งานง่ายขึ้นในเวลาจริง

ติดตามและจัดระเบียบคำรับรองด้วยแดชบอร์ด ClickUp
สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp ไม่ต้องเขียนโค้ด!

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตั้งค่าวิดเจ็ตเพื่อเข้าถึงเมตริกที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำ

ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งค่าแม่แบบ CRM ได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งมอบงานและจัดการสินค้าคงคลังให้กับลูกค้าของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นแม่แบบ CRM สำหรับผู้เริ่มต้นโดย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มันมีสถานะที่กำหนดเองได้เจ็ดแบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน และห้าวิธีในการแสดงภาพงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดการบัญชีของคุณให้เป็นระเบียบ

ด้วยฟังก์ชันการลากและวางที่สะดวก คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าในปฏิทิน, เอกสาร, หรือมุมมองรายการได้. เทมเพลตนี้ยังช่วยคุณเก็บรายละเอียดบัญชีและข้อตกลงที่ปิดแล้วไว้ในรายการแยกต่างหาก ทำให้เส้นทางการขายของคุณชัดเจนขึ้น.

เช่นเดียวกันกับเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามระดับสต็อกได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม และทำให้สินค้าคงคลังของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามการเคลื่อนไหวของสต็อกและการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนสินค้าคงคลังได้อีกด้วย

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามระดับสต็อกปัจจุบันเพื่อรักษาปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่สุด คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงการดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการมีสินค้าเกินหรือขาดแคลน

ติดตามการไหลของสินค้าคงคลังและแนวโน้มการใช้งานเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสินค้าคงคลังและบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ละเอียด คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และประสานงานกับทุกคนให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของแต่ละคน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ตั้งค่าการทริกเกอร์สำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การสั่งซื้อวัสดุหรือการจัดส่งสินค้าคงคลัง ด้วย ClickUp Automations
  • แชร์ SOP และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังที่สำคัญผ่านClickUp Docsและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการตรวจทานและใส่คำอธิบายประกอบ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1000+ เช่น Google, Slack และ HubSpot
  • จัดระเบียบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองCRM ที่ยืดหยุ่นกว่า 10แบบใน ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ยิ่งฉันใช้ ClickUp มากเท่าไร มันก็ยิ่งกลายเป็นจุดศูนย์กลางของงานฉันมากขึ้นเท่านั้น ชิ้นส่วนการสื่อสารที่กระจัดกระจายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบันทึก, PDF, อีเมล, พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ สามารถถูกรวบรวมและใช้ประโยชน์ได้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายในขณะที่ทำงานในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือเน้นลูกค้า ความสามารถนี้ช่วยฉันประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล โดยไม่จำเป็นต้องมองหาในพื้นที่ต่างๆ

2. Zoho CRM Plus (แพลตฟอร์มประสบการณ์ลูกค้าแบบรวมที่ดีที่สุด)

Zoho CRM Plus: ระบบ CRM พร้อมการจัดการสินค้าคงคลัง
ผ่านทางZoho CRM Plus

Zoho CRM Plusคือชุดโปรแกรมธุรกิจที่รวม CRM,การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการสินค้าคงคลัง และอื่นๆ เข้าด้วยกัน โดยรวมแอปพลิเคชัน Zoho เก้าตัวเพื่อสร้างระบบการจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CX) ที่สมบูรณ์แบบ

แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับช่องทางลูกค้าหลัก เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, โทรศัพท์, และแชท, รวบรวมข้อมูลแบบหลายช่องทางเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์และดำเนินการตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM Plus

  • ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วย SalesIQ และสร้างการมีส่วนร่วมผ่านแชทสดอัจฉริยะ
  • รับการแจ้งเตือนทันทีผ่านฟีเจอร์ SalesSignals เมื่อมีลูกค้าแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผ่านช่องทางใดก็ได้
  • ใช้ประโยชน์จาก Zia ผู้ช่วย AI สำหรับการแจ้งเตือนตามบริบท การวิเคราะห์ความรู้สึก และการติดต่อลูกค้าอย่างทันท่วงที

ข้อจำกัดของ Zoho CRM Plus

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย

ราคาของ Zoho CRM Plus

  • CRM Plus: $57/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

Zoho CRM Plus คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

3. Vtiger CRM (ระบบ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)

Vtiger CRM: ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าพร้อมระบบจัดการสินค้าคงคลัง
ผ่านทางVtiger CRM

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กVtigerเป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มันช่วยจัดระเบียบรายชื่อติดต่อและข้อตกลงต่างๆ พร้อมทั้งรวมระบบสินค้าคงคลัง การตลาด ศูนย์ช่วยเหลือ การจัดการโครงการ และเอกสารต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

สิ่งที่โดดเด่นคือวิธีที่โมดูลเหล่านี้ทำงานร่วมกัน หากคุณปิดการขายได้ คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นโครงการได้เพียงคลิกเดียว การเพิ่มสินค้าหรือบริการที่ใช้บ่อยสำหรับลูกค้าก็ราบรื่นไม่แพ้กัน ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vtiger CRM

  • จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อด้วยแบบฟอร์มง่าย ๆ เพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
  • จัดการกรณีลูกค้าด้วยหน้าจอศูนย์ช่วยเหลือและการแชทสด
  • สร้างแคมเปญอีเมลด้วยเทมเพลตและตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคล

ข้อจำกัดของ Vtiger CRM

  • การปรับแต่งมากเกินไปสร้างความซับซ้อนและท้าทายการใช้งาน
  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น โมดูลโครงการ อาจรู้สึกซับซ้อนและไม่เป็นธรรมชาติ

ราคา Vtiger CRM

  • หนึ่งนักบิน: ฟรี
  • หนึ่งการเติบโต: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • หนึ่งมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $42/เดือนต่อผู้ใช้
  • หนึ่งองค์กร: เริ่มต้นที่ $58/เดือนต่อผู้ใช้
  • One AI: เริ่มต้นที่ $66/เดือนต่อผู้ใช้

Vtiger CRM รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Vtiger CRM อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า :

ความช่วยเหลือที่ใหญ่ที่สุดจาก vtiger คือความสามารถในการมอบเครื่องมือติดตามให้กับลูกค้าเพื่อปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าของพวกเขา สร้างฐานข้อมูลที่มั่นคง การมอบหมายงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าแต่ละราย ทำให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ในระดับองค์กรและด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การค้า การตลาด กลยุทธ์ และอื่นๆ

4. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและการติดตามสินค้าคงคลัง)

monday.com: ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์พร้อมการจัดการสินค้าคงคลัง
ผ่านทางMonday.com

ในฐานะซอฟต์แวร์ CRM ที่ใช้ระบบคลาวด์ monday.comนำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างเครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการ การออกแบบที่เน้นภาพช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ง่ายในขณะที่ติดตามกิจกรรมการขาย ตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่หลากหลายและจัดระเบียบข้อมูลผ่านช่องทางการขายหลายช่องทาง

monday.com ฟีเจอร์เด่น

  • ติดตามงานและปัญหาโดยใช้กระดานภาพพร้อมการแจ้งเตือนที่เข้ารหัสสีเพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
  • ใช้มุมมองทางเลือก เช่น ไทม์ไลน์ กระดานคัมบัง และปฏิทิน เพื่อจัดการโครงการ
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติและรับการแจ้งเตือนเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง

monday.com ข้อจำกัด

  • ให้การผสานการทำงานแบบจำกัดพร้อมตัวเลือกที่น้อยลงสำหรับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยม

monday.com ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)

5. Odoo (แอปจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ)

โอโด: ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์พร้อมระบบจัดการสินค้าคงคลัง
ผ่านทางOdoo

Odoo, ระบบการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการคำสั่งซื้อที่ครอบคลุม, ช่วยเร่งการดำเนินงานของสินค้าคงคลังโดยการให้คุณมองเห็นระดับสต็อกแบบเรียลไทม์. ซอฟต์แวร์ยังช่วยอัตโนมัติการปฏิบัติงานเช่นการเติมสต็อกและการติดตามผู้จัดจำหน่าย, ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและการเสี่ยงที่เกิดจากการทำงานด้วยมือ.

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo คือความสามารถในการตั้งการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยให้คุณติดตามงานสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้การรายงาน การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และการบูรณาการระบบเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo

  • ติดตามพัสดุที่ปิดผนึกด้วยการสแกนบาร์โค้ด
  • ส่งสินค้าไปยังสถานที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติตามความจุแบบเรียลไทม์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณด้วยบริการให้คำปรึกษาจาก Odoo

ข้อจำกัดของ Odoo

  • มีตัวเลือกการรายงานที่จำกัดและความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง

ราคาของ Odoo

  • Odoo One: ฟรี
  • Odoo Standard: $7. 25/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Odoo แบบกำหนดเอง: $310. 90/ผู้ใช้ต่อเดือน

Odoo รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Odoo อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

6. Dolibarr (ระบบ CRM แบบโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดพร้อมคุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลัง)

Dolibarr: ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์พร้อมการจัดการสินค้าคงคลัง
ผ่านทางDolibarr

Dolibarrเป็นโซลูชัน CRM และ ERP แบบโอเพนซอร์ส ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ประหยัดงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนักพัฒนาขนาดใหญ่ การตั้งค่า Dolibarr ค่อนข้างตรงไปตรงมา และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค

คุณสมบัติเด่นของ Dolibarr

  • การออกแบบแบบโมดูลาร์เพื่อการปรับแต่งที่ง่ายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
  • คุณสมบัติซอฟต์แวร์ CRM, การขาย, การจัดการสินค้าคงคลัง และการบัญชีที่ครอบคลุม
  • การสนับสนุนจากชุมชนอย่างแข็งขันผ่านฟอรัมและเอกสาร

ข้อจำกัดของ Dolibarr

  • อาจไม่เหมาะกับการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนสูง
  • สามารถพบข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวที่ต้องการการแก้ไขปัญหาและการอัปเดต

ราคา Dolibarr

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • ราคาที่กำหนดเองสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ/ขนาดทีม

การให้คะแนนและรีวิว Dolibarr

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

7. Onpipeline (ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดจำหน่าย)

Onpipeline: ระบบ CRM พร้อมการจัดการสินค้าคงคลัง
ผ่านทางOnpipeline

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟิลด์ฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้Onpipelineทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้กระบวนการขายง่ายขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สิ่งที่ทำให้ Onpipeline แตกต่างอย่างแท้จริงคือความสามารถในการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทำให้สามารถปรับใช้ได้กับหลากหลายความต้องการทางธุรกิจ

คุณสมบัติเด่นของ Onpipeline

  • รวมรายละเอียดและประวัติลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
  • รักษาความมีระเบียบในกระบวนการขายด้วยรายงานที่ใช้งานง่าย
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมหรือพนักงานขายแต่ละคน

ข้อจำกัดของระบบท่อ

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบในระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง CRM ที่ซับซ้อนมากขึ้น

การกำหนดราคาบนท่อส่ง

  • ท่อส่ง: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $58/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวบน Onpipeline

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Onpipeline อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันเคยใช้ CRM อื่นๆ มาหลายตัวแล้ว และตัวนี้ใช้งานง่ายมาก เรียบง่าย และเหมาะกับผู้ใช้ทุกคน

8. HashMicro CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร)

HashMicro CRM: ระบบ CRM พร้อมระบบจัดการสินค้าคงคลัง
ผ่านHashMicro CRM

HashMicroเป็นโซลูชัน CRM บนเว็บที่รองรับธุรกิจทุกประเภท เหมาะสำหรับบริษัทที่กำลังมองหา CRM ที่สามารถปรับขนาดได้และตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ระบบช่วยให้การติดตามขั้นตอนการขายเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการคาดการณ์รายได้ในอนาคตและปรับปรุงกลยุทธ์การขายด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ CRM ของ HashMicro

  • ทำนายแนวโน้มรายได้ในอนาคตด้วยการคาดการณ์รายได้ที่แม่นยำ
  • สร้างรายงานการขายอย่างละเอียดเพื่อกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • ผสานโมดูลที่ยืดหยุ่นได้อย่างไร้รอยต่อกับระบบที่มีอยู่

ข้อจำกัดของระบบ CRM ของ HashMicro

  • อาจไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความต้องการทางธุรกิจที่ง่ายกว่า

ราคาของระบบ CRM ของ HashMicro

  • ราคาที่กำหนดเอง

HashMicro CRM การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. CRM Creatio (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการขายและสินค้าคงคลัง)

CRM Creatio: ระบบ CRM พร้อมการจัดการสินค้าคงคลัง
ผ่านทางCRM Creatio

ถือเป็นมากกว่า CRM มาตรฐานCreatioผสานเครื่องมือด้านการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ระบบนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเงิน การผลิต และโทรคมนาคม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและการต้อนรับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล

เครื่องมือนี้ยังมุ่งเน้นการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) โดยช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนและสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM Creatio

  • ใช้ Creatio Studio เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์และข้อเสนอการขายแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • เข้าถึงเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • สำรวจตลาดที่กว้างขวางเพื่อผสานการทำงานกับเครื่องมือด้านการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

ข้อจำกัดของ CRM Creatio

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาทางเทคนิคและข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว

ราคาของ CRM Creatio

  • การเติบโต: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 55 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว CRM Creatio

  • G2: 4. 7/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

10. คาตานะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการผลิต)

คาตานะ: ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์พร้อมระบบจัดการสินค้าคงคลัง
ผ่านทางคาตานะ

Katana โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการการผลิต แพลตฟอร์มของมันใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถควบคุมช่องทางการขาย สินค้าคงคลังทางกายภาพ ใบสั่งซื้อ และระบบการจัดการคลังสินค้าได้ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

การผสานรวมของ Katana กับแพลตฟอร์มเช่น Shopify นั้นสะดวกมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อสินค้าหมดสต็อก Katana จะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนี้ใน Shopify ทำให้คุณสามารถดำเนินการได้ทันที

คุณสมบัติเด่นของคาตานะ

  • ใช้การสแกนบาร์โค้ด, เครื่องมือตรวจนับสต็อก, และซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพสต็อกเพื่อติดตามสต็อก
  • รวมยอดขายออนไลน์และออฟไลน์ไว้ในแดชบอร์ดเดียว
  • ตั้งค่าจุดสั่งซื้อใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสต็อกและรับประกันการซื้อที่ทันเวลา

ข้อจำกัดของคาตานะ

  • การไม่มีคุณสมบัติสำรองข้อมูล ทำให้ข้อมูลสินค้าคงคลังไม่สามารถกู้คืนได้หากสูญหาย

ราคาของคาตานะ

  • เริ่มต้น: $179/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มาตรฐาน: $359/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มืออาชีพ: $799/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวคาตานะ

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Katana อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

เราชอบ Katana มาก เราค่อยๆ พัฒนาความชอบมัน และมันก็เติบโตไปพร้อมกับเราตั้งแต่เราเริ่มใช้มันในปลายปี 2020 มันค่อนข้างง่ายต่อการใช้งาน มันสามารถเชื่อมต่อกับ Shopify และ Quickbooks ได้ และหากคุณมีปัญหาใด ๆ บริการลูกค้าของพวกเขามีความช่วยเหลืออย่างมากและพยายามแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด

ใครว่า CRM ของคุณควรทำแค่ติดตามข้อมูลลูกค้าและจัดการงานง่ายๆ เท่านั้น? ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม มันสามารถทำได้มากกว่านั้นอีกมาก

ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์จัดการโครงการเท่านั้น เมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp CRM และการจัดการสินค้าคงคลัง มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการสินค้าคงคลัง

ติดตามระดับสต็อกของคุณ, ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ, และปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า ทั้งหมดนี้ได้ในแพลตฟอร์มเดียว.ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และดูว่ามันสามารถยกระดับธุรกิจของคุณได้อย่างไร.