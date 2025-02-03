10 แอปจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดที่คุณควรลองในปี 2025

ในวันทำงานปกติ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจะตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังในแต่ละคลังสินค้า สั่งสินค้าใหม่ ติดตามสินค้าคงคลัง และประสานงานกับซัพพลายเออร์
เมื่อมีงานมากมายให้ทำ จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะพลาดสิ่งต่าง ๆ เช่น ระดับสต็อกต่ำหรือสินค้าที่ขายช้า นี่คือจุดที่แอปจัดการสินค้าคงคลังสามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณได้
แอปจัดการสินค้าคงคลังช่วยให้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น แอปเหล่านี้ช่วยติดตามรายการสินค้า แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาสั่งซื้อ และทำงานอัตโนมัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อลดภาระงานของผู้จัดการสินค้าคงคลัง
นั่นคือเหตุผลที่ทีมของฉันและฉันได้ใช้เวลาในการค้นคว้าแอปจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เราได้ทำการวิจัยเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังหลายตัวและรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสิบอันดับในตลาดปัจจุบัน
มาเริ่มกันเลย
คุณควรมองหาอะไรในแอปจัดการสินค้าคงคลัง?
อย่างไรก็ตาม นี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อเลือกซื้อแอปสำหรับจัดการสินค้าคงคลัง
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือที่ง่ายต่อการนำไปใช้เพื่อให้คุณสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบว่าเครื่องมือนี้สามารถซิงค์การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติหรือไม่ เพื่อให้คุณติดตามสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ พร้อมการอัปเดตข้อมูลสินค้า ราคา และความพร้อมจำหน่าย
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือที่รองรับการกำหนดจุดสั่งซื้อขั้นต่ำแบบกำหนดเองและการแจ้งเตือนสต็อกอัตโนมัติเมื่อสินค้าใกล้หมด สั่งซื้อใหม่ และสินค้าใกล้หมดอายุ
- การตอบสนองบนมือถือ: เลือกเครื่องมือที่มีแอปพลิเคชันมือถือเพื่อติดตามและจัดการสินค้าคงคลังจากอุปกรณ์มือถือ
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ตรวจสอบว่าเครื่องมือมีคุณสมบัติเช่น รายงานที่กำหนดเอง, ฟิลด์, สถานะ, มุมมอง, เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพ
- การรายงานและการวิเคราะห์: รับเครื่องมือที่วิเคราะห์แนวโน้มสินค้าคงคลังและสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เห็นภาพและข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงานสินค้าคงคลัง
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ง่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมีคุณสมบัติในการค้นหางานหรือสินค้าคงคลังที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกแอปจัดการสินค้าคงคลังที่สามารถผสานรวมกับโซลูชันต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชีและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม
อ่านเพิ่มเติม:หนึ่งวันในชีวิตของผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
10 แอปจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
แอปจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ อุตสาหกรรม และขนาดของทีม
มาพูดคุยเกี่ยวกับแอปจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในการควบคุมสินค้าคงคลังและตอบสนองทุกความต้องการในการวางแผนสินค้าของคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงและจัดการการดำเนินงานสินค้าคงคลังจากแพลตฟอร์มเดียว)
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังที่สะดวกที่สุดที่ฉันเคยพบ มันเป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามรายการสินค้าคงคลังที่มีอยู่ สถานะการสั่งซื้อ ต้นทุน ผู้ขาย และอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น ทำให้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpมอบความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ให้กับคุณเกี่ยวกับสต็อก, รายได้, คำสั่งซื้อ, คำสั่งซื้อสินค้า, ข้อมูลการขาย, และตัวชี้วัดอื่น ๆ
ช่วยจัดระเบียบข้อมูลสินค้าพร้อมราคาในโฟลเดอร์สินค้าคงคลัง เพิ่มรูปภาพสินค้าหลายรูปในฐานข้อมูล และวิเคราะห์แนวโน้มสินค้าคงคลังเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
และส่วนที่ดีที่สุด? แอปมือถือของ ClickUp เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการติดตามและจัดการระดับสินค้าคงคลังได้ทุกที่ทุกเวลา
ด้วยระบบการจัดการงานของ ClickUp การติดตามรายการที่ต้องทำและสินค้าคงคลังกลายเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ จัดหมวดหมู่การทำงานด้วยแท็กที่กำหนดเอง และรับการอัปเดตสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
ในทางกลับกันแดชบอร์ดของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามระดับสินค้าคงคลังปัจจุบันของผลิตภัณฑ์หรือหมวดหมู่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการใช้ความสามารถของฟีเจอร์นี้ ธุรกิจสามารถได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพของสินค้าคงคลัง ระบุแนวโน้ม และตัดสินใจได้ดีขึ้น
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด;แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpทำให้กลยุทธ์การดำเนินงานสินค้าคงคลังมีความแข็งแกร่งและราบรื่น
พวกเขาช่วยวางแผน, จัดตาราง, และประสานงานงานต่าง ๆ, ติดตามการประมวลผลคำสั่งซื้อและการจัดส่ง, ทำนายระดับสินค้าคงคลัง, และติดตามระยะเวลาการจัดส่งของผู้จัดจำหน่าย.
หากคุณต้องการสร้างสรุปประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังหรือรายละเอียดเฉพาะของรายการ ให้ใช้ผู้ช่วยส่วนตัว AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างฟิลด์งานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อจัดการปริมาณและวันที่ของคำสั่งซื้อ ต้นทุนต่อหน่วย ฯลฯ
- เพิ่มสถานะงานที่กำหนดเองของ ClickUpให้กับงานในคลังสินค้า เช่น 'หมดสต็อก', 'มีในสต็อก', และ 'ไม่ได้ใช้งานแล้ว' เพื่อติดตามรายการปัจจุบัน
- เข้าถึงเจ็ดมุมมองในรูปแบบต่าง ๆ ของ ClickUp เช่น ตาราง, รายการ, ไทม์ไลน์, การอัปเดตตามลำดับ, และค่า, เพื่อเข้าใจสินค้าคงคลังของคุณได้ดีขึ้น
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของClickUpเพื่อแจ้งเตือนเมื่อสต็อกถึงเกณฑ์ที่กำหนด
- กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดสำหรับงานสินค้าคงคลังเพื่อให้เป็นไปตามแผน
- ค้นหาค่าเฉลี่ย, ผลรวม, หรือช่วงของฟิลด์ตัวเลขที่สร้างขึ้นในมุมมองรายการเพื่อติดตามเมตริกเช่นต้นทุนรวมและจำนวนหน่วยที่สั่งซื้อทั้งหมด
- ใช้ประโยชน์จากกระดานคัมบัง ClickUpเพื่อติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณด้วยคอลัมน์ที่กำหนดเอง เช่น 'กำลังขนส่ง', 'สั่งซื้อแล้ว', และ 'ขายแล้ว'
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบรายการสินค้าฟรีสำหรับ Excel, Sheets และ ClickUp
2. คาตานะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการช่องทางการขาย)
Katana เป็นซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังบนคลาวด์ มีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งจัดการช่องทางการขาย สินค้าคงคลังทางกายภาพ ใบสั่งซื้อ และระบบคลังสินค้า
Katana สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเช่น Shopify ได้อย่างง่ายดายเพื่อระบุสินค้าที่หมดสต็อกและแสดงข้อมูลใน Shopify ให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ทันที
นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการติดตามด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น การติดตามย้อนกลับ การตรวจนับสินค้า และเครื่องสแกนบาร์โค้ด Katana จะซิงค์ข้อมูลสินค้าคงคลังและบัญชีโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบด้านต้นทุนจากการจัดการสินค้าคงคลังของคุณได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของคาตานะ
- ติดตามวันหมดอายุ, ล็อต, และข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการติดตามย้อนกลับแบบครบวงจร
- รวมและจัดการการขายออนไลน์และออฟไลน์ไว้ในแดชบอร์ดเดียว
- ตั้งค่าจุดสั่งซื้อขั้นต่ำที่กำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการสั่งซื้อทันเวลา
ข้อจำกัดของคาตานะ
- คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ผู้ใช้รายงานว่า Katana ไม่มีฟีเจอร์สำรองข้อมูล ซึ่งหมายความว่าหากคุณสูญเสียข้อมูลสินค้าคงคลัง จะไม่มีวิธีใดในการกู้คืนข้อมูลนั้น
ราคาของคาตานะ
- เริ่มต้น: $199/เดือน
- มาตรฐาน: $399/เดือน
- มืออาชีพ: 899 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวคาตานะ
- G2: 4. 4/5 (40 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
3. Ordoro (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ)
ถัดไปในรายการคือซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซของ Ordoro ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับการดรอปชิปปิ้ง ฟีเจอร์การจัดการสินค้าคงคลังของซอฟต์แวร์นี้ยอดเยี่ยมในการทำให้การจัดการสต็อกเป็นเรื่องง่าย มันสามารถซิงค์ระดับสต็อกโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนเมื่อสินค้าระดับต่ำโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณติดตามระยะเวลาการจัดส่งจากซัพพลายเออร์ จัดการเส้นทางการจัดส่งคำสั่งซื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม ในบรรดาคุณสมบัติทั้งหมด พอร์ทัลผู้ขายของ Ordoro โดดเด่นที่สุด
ด้วยคุณสมบัตินี้ ผู้ขายสามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อของตนได้โดยตรง ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสื่อสารการอัปเดตการติดตามอีกต่อไป ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้จัดหา
คุณสมบัติเด่นของ Ordoro
- จัดการซัพพลายเออร์หลายรายด้วยฟีเจอร์การส่งสินค้าแบบดรอปชิปปิ้ง
- ทำให้การบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังและการติดแท็กคำสั่งซื้อเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- ระบบอัตโนมัติการจัดส่งแบบแฟลชและการรายงานค่าจัดส่ง
ข้อจำกัดของ Ordoro
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
- ผู้ใช้รายงานว่าการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีความล่าช้ามาก
ราคาของ Ordoro
- ทดลองใช้ฟรี 15 วัน
- ขั้นสูง: 349 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: $499/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Ordoro
- G2: 4. 8/5 (13 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
4. Zoho Inventory (ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับการขยายธุรกิจ)
Zoho Inventory เป็นแอปจัดการสินค้าคงคลังที่ใช้งานง่ายและสามารถขยายได้ตามขนาดธุรกิจของคุณ
เช่นเดียวกับแอปอื่น ๆ ทั้งหมด มันติดตามและจัดการคำสั่งซื้อ จุดเด่นคือฟีเจอร์การรายงาน
มันช่วยให้คุณสร้างรายงานที่ละเอียดเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย, ข้อมูลการรักษาลูกค้า, การชำระเงินให้กับผู้จัดจำหน่าย, คำสั่งซื้อ, รายงาน FIFO, เป็นต้น, โดยไม่ต้องทำอะไรด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม Zoho Inventory ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในชุด Zoho หากคุณเป็นผู้ใช้ Zoho Books คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Zoho Inventory ได้อย่างง่ายดายเพื่อซิงค์ข้อมูลทั้งหมด ใบแจ้งหนี้ และใบสั่งซื้อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Inventory
- จัดการสินค้าคงคลังในหลายสถานที่และติดตามการโอนย้ายระหว่างคลังสินค้า
- ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดในตัวสำหรับการสแกนที่รวดเร็วและง่ายดาย
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้าง SKU ออนไลน์เพื่อการตั้งชื่อสินค้าที่สม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ Zoho Inventory
- แผนการกำหนดราคาสามารถปรับแต่งได้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับทุกขนาดของธุรกิจ
- คุณสมบัติเน้นไปที่ธุรกิจ B2C เป็นหลัก ส่วน B2B มีความซับซ้อนเล็กน้อยในการจัดการ
ราคาของ Zoho Inventory
- มาตรฐาน: $39/เดือน ต่อองค์กร
- มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อองค์กร
- พรีเมียม: 159 ดอลลาร์/เดือน ต่อองค์กร
- องค์กร: $ 299/เดือน ต่อองค์กร
Zoho Inventory คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (90 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
5. อัพเซอร์ฟ (ระบบจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับร้านอาหาร)
Upserve Inventory โดย Lightspeed เป็นแอปจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลังสำหรับร้านอาหารที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง มันทำงานร่วมกับระบบ POS ของร้านอาหารเพื่อลดของเสีย ประหยัดเงิน และเร่งความเร็วในการดำเนินงาน
ระบบสินค้าคงคลังของมันมีคุณสมบัติการรายงานที่ชัดเจนและใช้งานง่าย พร้อมระบบ POS ที่ผสานรวมไว้ด้วยกัน ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ ทำให้คุณสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย และค้นหาสินค้าและคุณสมบัติตามความต้องการของคุณ
Upserve ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น การสมัครคูปอง การยืนยันการสั่งซื้อออนไลน์ และการเปลี่ยนแปลงเมนูอัตโนมัติ
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างประเภทการชำระเงินเพื่อทำให้การประมวลผลคำสั่งซื้อและการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Upserve
- อัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ไม่จำกัดจำนวนบนเมนูจากทุกที่
- ติดตามสินค้าคงคลังและการเปลี่ยนแปลงยอดขายด้วยการรายงานและการวิเคราะห์
- ใช้ประโยชน์จากการผสานระบบ POS สำหรับการรายงานผลกำไร
ข้อจำกัดของ Upserve
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าเมื่อสิ้นสุดช่วงเปิดตัวแล้ว การสนับสนุนลูกค้าจะไม่ตอบสนอง
- ปัญหาการเชื่อมต่อทำให้เกิดการติดตามสินค้าคงคลังที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้รายงานว่าสูญเสียยอดขายเนื่องจากการโอนข้อมูลบัตรเครดิตจากออฟไลน์ไปยังออนไลน์
ราคาของ Upserve
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Upserve
- G2: 4. 1/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: NA
6. Lightspeed (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ข้ามตลาดออนไลน์)
Lightspeed ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบ POS ที่ผสานรวมซึ่งช่วยจัดการสินค้าคงคลังของหลายสาขาได้ คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อ ตั้งค่าจุดสั่งซื้อใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสต็อก และปรับเปลี่ยนราคาได้
ส่วนที่ดีที่สุดคือแอปสินค้าคงคลังมีแคตตาล็อกซัพพลายเออร์ในตัวที่สามารถเพิ่มเข้ากับระบบ POS ได้
คุณสามารถเรียกดู, ติดต่อผู้จัดจำหน่าย, และทำการซื้อได้ในไม่กี่คลิก. Lightspeed ยังมีคุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน, ทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงานสินค้าคงคลัง, ยอดขาย, และการซื้อ.
นอกจากนี้ ฉันยังสามารถรวมบัญชีส่วนลดและบัญชีความภักดีของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Lightspeed
- สั่งซื้อสินค้าคงคลังใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยใบสั่งซื้อที่มีอยู่ในระบบ
- ดูจำนวนสินค้าคงเหลือได้ทันทีด้วยการค้นหาสต็อก
- การซิงค์ข้อมูลบัญชีอัตโนมัติกับระบบบัญชีแบบบูรณาการ
ข้อจำกัดของความเร็วแสง
- ไม่มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการแก้ไขสต็อกในหลายสถานที่เก็บสินค้า ผู้ใช้ต้องสลับระหว่างร้านค้าเพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง
- การสนับสนุนลูกค้าไม่ตอบสนอง
การกำหนดราคาแบบไลท์สปีด
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Lightspeed
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
7. Odoo (แอปจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ)
ถัดไปคือ Odoo แอปจัดการสินค้าคงคลังและซอฟต์แวร์บริหารจัดการคำสั่งซื้อ
มันเร่งการดำเนินงานและให้การมองเห็นระดับสต็อกแบบเรียลไทม์ พร้อมกับการเติมสต็อกอัตโนมัติและการติดตามผู้ขาย ด้วย Odoo คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพื่อลดความเสี่ยงได้อีกด้วย
แอปจัดการสินค้าคงคลังนี้ช่วยให้คุณติดตามระดับสต็อกแบบเรียลไทม์และติดตามปริมาณสินค้า สถานที่ และ การเคลื่อนไหวของสินค้า
Odoo ช่วยให้การรายงาน, การผสานรวม, และกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างราบรื่น. นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการนับสินค้าคงคลังและการจัดเส้นทางผลิตภัณฑ์ไปยังตำแหน่งจัดเก็บตามความจุแบบเรียลไทม์
- ติดตามพัสดุที่ปิดผนึกด้วยการสแกนบาร์โค้ด
- ส่งสินค้าไปยังสถานที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติตามความจุแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Odoo
- รายงานและตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Odoo
ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Odoo
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
8. Spocket (ซอฟต์แวร์ดรอปชิปปิ้งที่ดีที่สุด)
Spocket เป็นซอฟต์แวร์ดรอปชิปปิ้งที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกสินค้าจากซัพพลายเออร์ดรอปชิปปิ้งหลายราย ดำเนินการสั่งซื้อ จัดเตรียมฉลากการจัดส่ง และขายสินค้าได้
Spocket มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจ—การทดสอบตัวอย่างฟรี. คุณสามารถสั่งซื้อตัวอย่างจากผู้จัดจำหน่ายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อดูว่าสินค้าดีแค่ไหน.
นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อผู้จัดจำหน่ายแบบดรอปชิปปิ้งจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปให้เลือกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Spocket
- เพิ่มรีวิวจากลูกค้าให้กับสินค้า
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopify, WooCommerce, Wix เป็นต้น
- กรองผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
ข้อจำกัดของ Spocket
- ผู้ใช้รายงานว่าค่าบริการสูงเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและบริการ
- ฟีเจอร์ส่วนใหญ่มีให้บริการในแผนพรีเมียม
ราคาของ Spocket
- เริ่มต้น: $39.99/เดือน
- ข้อดี: $59.99 ต่อเดือน
- จักรวรรดิ: $99. 99/เดือน
- ยูนิคอร์น: $299.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Spocket
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 3. 1/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
9. การตรวจนับสินค้าแบบบ่อปลา (เหมาะสำหรับผู้ใช้ QuickBooks)
Fishbowl Inventory เป็นแอปจัดการสินค้าคงคลังที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ QuickBooks
ระบบนี้จะทำการซิงค์ข้อมูลกับ QuickBooks โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าและออกจากคลังสินค้า นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น ผลกระทบต่อกระแสเงินสด และต้นทุนขาย (COGS)
ด้วย Fishbowl คุณสามารถจัดการการผลิตและการดำเนินงานคลังสินค้าของคุณได้จากแพลตฟอร์มเดียว มันนำเสนอขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้และรายงานสินค้าคงคลังควบคู่กับคุณสมบัติการสแกนและบาร์โค้ดในหลายสถานที่
คุณสมบัติเด่นของระบบสต็อกแบบ Fishbowl
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองและติดตามสินค้าคงคลังขาเข้าเพื่อการควบคุมคุณภาพ
- ติดตามทุกกระบวนการตั้งแต่การซื้อจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า พร้อมการตรวจสอบย้อนกลับแบบครบวงจร
ข้อจำกัดของระบบสต็อกแบบ Fishbowl
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความเป็นธรรมชาติ การจัดวางเครื่องมือมีความซับซ้อนในการเรียนรู้
- บันทึกจำนวนสินค้าคงคลังที่ไม่ถูกต้องหากมีปัญหาเครือข่าย
ราคาสินค้าแบบ Fishbowl Inventory
ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวสินค้าใน Fishbowl Inventory
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
โบนัส: คุณยังสามารถตรวจสอบเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ ได้เช่น Square Inventory และแอป Inflow Inventory
10. Boxstorm—ปัจจุบันคือ Fishbowl Drive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังบนระบบคลาวด์)
ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังบนคลาวด์ของ Boxstorm ช่วยรวมศูนย์การดำเนินงานหลักของธุรกิจไว้ในที่เดียว
คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้จากอุปกรณ์มือถือใด ๆ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องดาวน์โหลด มันช่วยจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ในหลายคลังสินค้า
Boxstorm ช่วยตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติอย่างรวดเร็วสำหรับกระบวนการต่างๆ ฉันได้รับการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีสำหรับการดำเนินการต่างๆ เช่น การสั่งซื้อสินค้าใหม่ ซึ่งทำให้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จุดเด่นของ Boxstrom
- การเข้าถึงข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการอัตโนมัติในการรับสินค้า การบรรจุ และการจัดส่งสินค้าคงคลัง
- จัดการหลายสกุลเงินในแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัดของบ็อกซ์สตรอม
- ไม่มีฟังก์ชันในการติดตามสินค้าที่ขายไปแล้วในระบบคลังสินค้านี้
- รายงานสินค้าคงคลังพื้นฐาน; การปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Boxstrom
- พื้นฐาน: $199/เดือน
- การปรับขนาด: $476/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Boxstrom
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 5/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
บริหารจัดการสินค้าคงคลังของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp
แอปพลิเคชันการจัดการสินค้าคงคลังทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถช่วยให้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องเลือกแอปที่มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการภายในงบประมาณของคุณ แอปควรเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณด้วย เพื่อให้ตรงกับความต้องการเหล่านี้ ลองใช้ ClickUp ดูสิ
ClickUp ช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลัง จัดการยอดขาย และควบคุมการดำเนินงานด้านสินค้าคงคลังทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียว เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!