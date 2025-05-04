13 ซอฟต์แวร์บันทึกการโทรที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจและทีมในปี 2025

ซอฟต์แวร์บันทึกการโทรที่เชื่อถือได้สามารถเปลี่ยนเกมได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังปิดการขาย รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า หรือทำให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกัน แต่ด้วยตัวเลือกเครื่องมือมากมายที่มีอยู่ คุณจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างไร?
เราได้คัดเลือกซอฟต์แวร์บันทึกการโทรที่ดีที่สุด 13 โปรแกรม เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่สมดุลระหว่างความสอดคล้องตามข้อกำหนด คุณภาพ และความสะดวกในการใช้งาน
มาค้นพบซอฟต์แวร์บันทึกการโทรด้วยเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของทีมคุณในปีนี้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์บันทึกการโทร?
ก่อนที่เราจะสำรวจเครื่องมือบันทึกการโทรที่ดีที่สุด มาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ซอฟต์แวร์บันทึกการโทรเป็นซอฟต์แวร์ที่ดี
📌 นี่คือรายการคุณสมบัติหลักที่ซอฟต์แวร์บันทึกการโทรของคุณควรมี:
- การบันทึกการโทรอัตโนมัติ: บันทึกการโทรเข้าและโทรออกโดยไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญ
- การสำรองข้อมูลบนคลาวด์สำหรับการจัดเก็บไม่จำกัด: ไม่เคยสูญเสียการสนทนาที่สำคัญด้วยการจัดเก็บที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้
- บันทึกการโทรเพื่อการติดตามอย่างเป็นระบบ: เข้าถึงเวลาที่โทรเข้า, หมายเลขผู้โทร, และระยะเวลาการโทรได้ในพริบตา
- การค้นหาอัจฉริยะเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว: ค้นหาการบันทึกการโทรเฉพาะโดยใช้คำสำคัญ วันที่ หรือข้อมูลผู้โทร
- การผสานระบบ CRM เพื่อการทำงานที่ราบรื่น: ซิงค์การบันทึกการโทรโดยตรงเข้าสู่โปรไฟล์ลูกค้า
- ความเข้ากันได้ของระบบโทรศัพท์ VoIP และความยืดหยุ่น: ทำงานได้ทั้งโทรศัพท์บ้าน แอป VoIP และอุปกรณ์มือถือ
- การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย: ปกป้องการโทรขายและข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อน
- คุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อการคุ้มครองทางกฎหมาย: อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ GDPR, HIPAA, และ CCPA อย่างถูกต้อง
- ถอดเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้น: แปลงบันทึกการสนทนาทางเสียงเป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้
- การติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อการโค้ช: ช่วยให้ทีมขายปรับแนวทางในการสนทนาสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์บันทึกการโทรที่ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม, ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, หรือปรับปรุงการบริการลูกค้า, เครื่องมือบันทึกการโทรที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณบันทึกการสนทนาที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
มาสำรวจตัวเลือกซอฟต์แวร์บันทึกสายโทรศัพท์ที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับกลยุทธ์การสื่อสารของคุณกันเถอะ!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการบันทึกการโทรกับงาน การโค้ช และการทำงานร่วมกัน)
ในขณะที่หลายบริษัทอ้างว่าเป็นโซลูชันแบบ "ครบวงจร" แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาก็แค่รวมโมดูลที่แยกกันใช้งานเข้าด้วยกันเท่านั้น คุณยังคงเห็นอินเทอร์เฟซที่แตกต่างกัน ต้องเข้าสู่ระบบหลายครั้ง หรือข้อมูลที่แยกเป็นกลุ่มๆ นี่คือจุดที่ ClickUp เปลี่ยนเรื่องราวด้วยการเป็น แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงานอย่างแท้จริง
ClickUp ผสานการบันทึกการโทร, งาน, ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายในอินเทอร์เฟซเดียว
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
เราทุกคนเคยประสบกับสถานการณ์นี้—การค้นหาอย่างบ้าคลั่งผ่านอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด,บันทึกการประชุม, และโน้ตติดผนังแบบสุ่มเพื่อค้นหา ข้อมูลสำคัญเพียงหนึ่งอย่างจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
แต่ด้วยClickUp AI Notetaker คุณสามารถบอกลาความวุ่นวายนั้นได้เลย ด้วยการถอดความโดยอัตโนมัติ สรุป และรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้ AI ทุกการสนทนาจะถูกบันทึกและจัดระเบียบอย่างง่ายดาย—ไม่ต้องเดาอีกต่อไป ไม่ต้องวุ่นวายกับข้อมูลที่กระจัดกระจาย—เหลือเพียงบันทึกที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง พร้อมให้คุณใช้งานได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ClickUp AI Notetaker สามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติจากการสนทนาในการประชุมของคุณ หรือแชร์สรุปโดยตรงไปยังแชทของทีมคุณ วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน และไม่มีอะไรตกหล่น
📋 นี่คือสิ่งที่ ClickUp AI Notetaker ทำเพื่อคุณ:
✅ บันทึกและถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ
✅ สร้างสรุปการประชุม พร้อมประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
✅ บันทึกเสียงเต็มรูปแบบสำหรับการอ้างอิง
✅ แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมและจัดระเบียบบันทึกใน ClickUp Docs
✅ อนุญาตให้ค้นหาบันทึกการประชุมเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญได้ทันที
✅ ใช้งานร่วมกับ Zoom, Google Meet และ Teams เพื่อการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ
✅ ซิงค์กับ มุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อเข้าร่วมและจดบันทึกโดยอัตโนมัติ
คลิป ClickUp
เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้—เขียน อีเมลยาวเหยียด หรือเข้าร่วม การประชุมอีกแล้ว เพียงเพื่ออธิบายบางสิ่งที่สามารถแสดงให้เห็นได้ในไม่กี่วินาที การสื่อสารในที่ทำงานมีปัญหา แต่ClickUp Clipsแก้ไขได้ 🏆
ด้วย ClickUp Clips คุณสามารถบันทึก แก้ไข และแชร์ การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ ทำให้การสื่อสารรวดเร็ว ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่มีอีกแล้วความสับสน ไม่มีอีกแล้วการส่งข้อความไปมา—เพียงแค่กดบันทึก อธิบายด้วยภาพ และส่ง
📹 นี่คือสิ่งที่ ClickUp Clips ทำเพื่อคุณ:
✅ บันทึกเสียงการโทร, วิดีโอคอล, และการบันทึกหน้าจอ เพื่อความชัดเจนทันที✅ ฝังคลิปโดยตรงใน ClickUp Docs และ ClickUp Chat—ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น✅ แก้ไข, แชร์, และดาวน์โหลดคลิปได้อย่างง่ายดาย✅ ออโต้ทรานสคริปต์ด้วย ClickUp Brain พร้อมเวลาสำหรับค้นหาได้ง่าย✅ แปลงคลิปเป็นงานด้วย ClickUp Tasks—ไม่มีอะไรสูญหายในการแปล✅ ซิงค์กับ ClickUp Docs สำหรับคำอธิบายและคำแนะนำอย่างละเอียด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทุกคลิปที่ส่งใน ClickUp Chat จะถูก ฝังไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านลิงก์หรืออีเมล!
ClickUp ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Google Meet, Zoom, Microsoft Teamsและซอฟต์แวร์การโทรผ่าน VoIPและการประชุมอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
โดยการรวมคุณสมบัติเหล่านี้เข้าด้วยกัน ClickUp กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการทุกแง่มุมของการโทรและการประชุมของคุณ:
- บันทึกการประชุม, บันทึกการประชุม, และรายการที่ต้องทำในที่เดียว
- ร่วมมือกับทีมของคุณในการติดตามผลและดำเนินการขั้นตอนถัดไป
- ใช้คุณสมบัติการจัดการงานที่ทรงพลังของ ClickUp เพื่อให้มั่นใจในความรับผิดชอบและความก้าวหน้า
ตามที่เรย์ ชาน รองประธานฝ่ายไอทีของซานดิเอโก พาเดรส ให้การว่า
โดยการใช้ ClickUp เราสามารถเชื่อมต่อและมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกและแบ่งปัน: บันทึกการฝึกอบรมและการสาธิตของทีมเพื่อการโค้ชและการแบ่งปันความรู้
- การถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์: ถอดเสียงการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์พร้อมสรุปอัจฉริยะด้วย ClickUp Brain
- การทำงานร่วมกันตามบริบท: เพิ่มความคิดเห็นพร้อมเวลาที่บันทึกไว้บนคลิปเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้: สร้างงานจากบันทึกเพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาสำคัญให้เป็นการกระทำ
- ส่วนขยาย Chrome สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ติดตามเวลา สร้างงาน และจับภาพหน้าจอในเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp
- เอกสารภาพด้วย ClickUp Docs: แทรกวิดีโอการบันทึกโดยตรงลงใน ClickUp Docs เพื่อการอธิบายหรือการสาธิตที่ง่ายดาย
- บันทึกและฝังคลิปใน ClickUp Tasks: บันทึกและแนบการบันทึกเสียงหรือการบันทึกหน้าจอไปยัง ClickUp Tasks เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางรายเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเริ่มต้นเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นใดเทียบได้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นเทียบได้
🔮 ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ:ClickUp Meetings รวบรวมทุกอย่างไว้ใน ที่เดียว—บันทึก,วาระการประชุม, และรายการที่ต้องดำเนินการ—เพื่อให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าอะไรคือสิ่งต่อไป ไม่ต้องวุ่นวายค้นหาเอกสารที่กระจัดกระจายหรือติดตามสิ่งที่ลืมอีกต่อไป! ด้วย การบันทึกโน้ต, รายการตรวจสอบ, และความคิดเห็นที่มอบหมายโดยใช้ AI ทุกการประชุมจะได้รับการจัดระเบียบ, สามารถดำเนินการได้, และง่ายต่อการทบทวน 🚀
2. Gong (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการติดตามดีล)
Gong เป็นซอฟต์แวร์บันทึกการโทรขั้นสูงที่บันทึก เขียนคำบรรยาย และวิเคราะห์การโทรขายโดยอัตโนมัติ เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
การใช้ AI, Gong สามารถระบุความรู้สึกของลูกค้า, หัวข้อสำคัญ, และข้อคัดค้านได้ และช่วยให้ทีมขายปรับปรุงการนำเสนอและปิดการขายได้
Gong ยังสามารถผสานการทำงานกับระบบ CRM, ระบบประชุมออนไลน์, และแพลตฟอร์มอีเมลได้ ทำให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกครั้งถูกบันทึกไว้และวิเคราะห์เพื่อช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- แปลงการโทรเข้าและโทรออกเป็นข้อความพร้อมความสามารถในการค้นหาด้วยคำสำคัญ
- ตรวจจับ หัวข้อสำคัญ ข้อคัดค้าน และความรู้สึกของลูกค้า เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การขาย
- ผสานการบันทึกการโทรกับ ส่วนประกอบ CRMเพื่อติดตามดีลได้อย่างราบรื่นและมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้อย่างครบถ้วน
- ระบุรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำจากการโทรหลายครั้งเพื่อปรับปรุงการโค้ชการขายและการสื่อสาร
- เน้นช่วงเวลาสำคัญในการสนทนาเพื่อการอ้างอิงและติดตามผลที่ง่ายดาย
- ส่งมอบข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายของแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของกง
- การขัดจังหวะการโทรหรือปัญหาเสียงอาจส่งผลต่อความถูกต้องของการถอดเสียง
- ความสามารถจำกัดในการส่งออกชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการใช้งานภายนอก
- รองรับการบันทึกได้สูงสุด 7 ชั่วโมง หากต้องการบันทึกการประชุมที่ยาวนานกว่านั้น จำเป็นต้องแบ่งเป็นหลายไฟล์
การกำหนดราคาของก้อง
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ G2รายนี้กล่าวไว้:
ก้องช่วยให้ฉันมีสมาธิและมีส่วนร่วมในทุกการประชุมด้วยการจดบันทึกทั้งหมดให้ฉัน มันเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะทำให้ฉันสามารถฟังลูกค้าอย่างตั้งใจและค้นพบปัญหาที่แท้จริงที่พวกเขาเผชิญ ซึ่งนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจสำหรับตัวฉันเอง
ก้องช่วยให้ฉันมีสมาธิและมีส่วนร่วมในทุกการประชุมด้วยการจดบันทึกทุกอย่างให้ฉัน มันเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะทำให้ฉันสามารถฟังลูกค้าอย่างตั้งใจและค้นพบปัญหาที่แท้จริงที่พวกเขาเผชิญ ซึ่งนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจสำหรับตัวฉันเอง
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้ว่าตู้สลับสายโทรศัพท์ (ที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ) จะมีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 1800 แต่แนวคิดของ "ศูนย์บริการลูกค้า" ที่เฉพาะเจาะจงนั้นมักจะถูกย้อนกลับไปถึงช่วงทศวรรษ 1960 Birmingham Press and Mail ในสหราชอาณาจักรมักถูกอ้างถึงว่าเป็นผู้ติดตั้งระบบเชิงพาณิชย์ที่รู้จักกันเร็วที่สุดระบบหนึ่งที่ทำการโอนสายลูกค้าไปยังตัวแทนที่กำหนดไว้
3. Aircall (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการโทรบนระบบคลาวด์และการผสานรวมกับ CRM)
Aircall เป็นซอฟต์แวร์จัดการการโทรที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการบันทึกและจัดเก็บทั้งการโทรเข้าและโทรออกที่ทำผ่านแพลตฟอร์ม
เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมปรับปรุงการบริการลูกค้า ประสิทธิภาพการขาย และการประกันคุณภาพโดยการให้บันทึกที่เชื่อถือได้ของการโต้ตอบกับลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการการติดต่อได้อีกด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการการดำเนินงานศูนย์ติดต่อภายในองค์กรผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Aircall
- บันทึกและเข้าถึงการโทรเข้าและโทรออกที่ทำผ่านหมายเลขโทรศัพท์ Aircall
- ปรับแต่งการตั้งค่าการบันทึกเพื่อจับการโทรเฉพาะหรือบันทึกการสนทนาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และให้การโค้ชที่ตรงจุดโดยใช้การบันทึกการสนทนา
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากลูกค้า โดยการทบทวนการโต้ตอบเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับของอุตสาหกรรมโดยการรักษา บันทึกการโทรและเอกสารที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Aircall
- การโทรที่ยาวนานเกิน 4 ชั่วโมงจะไม่ถูกบันทึก
- การโทรภายในระหว่างผู้ใช้ Aircall จะไม่ถูกบันทึก
ราคาของ Aircall
- จำเป็น: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 70 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Aircall
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Aircall อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraพูดเกี่ยวกับ Aircall:
เราใช้ Aircall และระบบเชื่อมต่อของมันกับ HubSpot ในทีมระยะไกลของเรา และมันทำงานได้ดีมาก ๆ ทุกอย่างถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ และเราสามารถทำเวิร์กโฟลว์ตามกฎของ Aircall ได้ด้วยซ้ำ
เราใช้ Aircall และระบบเชื่อมต่อของมันกับ HubSpot ในทีมระยะไกลของเรา และมันทำงานได้ดีมาก ๆ ทุกอย่างถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ และเราสามารถทำเวิร์กโฟลว์ตามกฎของ Aircall ได้ด้วยซ้ำ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดตามการโทรเข้าและโทรออกได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตบันทึกการโทรฟรี 10แบบนี้
4. Talkdesk (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการโทรด้วย AI ในศูนย์ติดต่อ)
Talkdesk เป็นซอฟต์แวร์บันทึกการโทรที่ออกแบบมาสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้าและศูนย์ติดต่อ เพื่อบันทึกและจัดเก็บการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับลูกค้า
ด้วยคุณสมบัติเช่น ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการตรวจสอบการโทรแบบเรียลไทม์ Talkdesk ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งประสบการณ์ของลูกค้าและการควบคุมคุณภาพในสภาพแวดล้อมการโทรที่มีปริมาณสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Talkdesk
- ตั้งค่าพารามิเตอร์การบันทึกที่ปรับแต่งได้เพื่อควบคุมเวลาที่การโทรจะถูกบันทึกและระยะเวลาในการบันทึก
- ตรวจสอบการโทรด้วยเครื่องมือการจัดการคุณภาพ รวมถึงบันทึกเวลาสำหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียด
- ตรวจสอบการโทรแบบเรียลไทม์พร้อมการควบคุมการบันทึกแบบสดและตัวเลือกหยุด/เล่นต่อ
- เลือกตัวเลือกการจัดเก็บที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการนโยบายการเก็บรักษาและพื้นที่จัดเก็บ
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้าง สรุปบทสนทนา ตรวจจับความรู้สึกของลูกค้า และแนะนำบทความความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ Talkdesk
- การโทรที่มีการเงียบเป็นเวลานานจะไม่ถูกบันทึก
- โดยค่าเริ่มต้น การโอนสายจะยังคงบันทึกอยู่ แต่สามารถปรับการตั้งค่าได้
- การบันทึกการโทรระหว่างตัวแทนกับตัวแทนต้องมีการตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบ
ราคาของ Talkdesk
- บริการคลาวด์สำหรับประสบการณ์ทางการเงินสำหรับธนาคาร: 225 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
- บริการคลาวด์สำหรับประสบการณ์ทางการเงินในภาคประกันภัย: $225/เดือน ต่อผู้ใช้
- คลาวด์ประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ให้บริการ: $225/เดือน ต่อผู้ใช้
- Retail Experience Cloud Edition: $225/เดือน ต่อผู้ใช้
- CX Cloud Government Edition: $225/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Talkdesk
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Talkdesk อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ G2รายนี้กล่าวไว้:
ฉันชอบความสะดวกในการใช้ Talkdesk มันเข้าใจง่ายและแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ได้ง่ายมาก เราใช้ Talkdesk ทุกวันในการโทรออกและรับสายจากลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่จะมีซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดี
ฉันชอบความสะดวกในการใช้ Talkdesk มันเข้าใจง่ายและแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ได้ง่ายมาก เราใช้ Talkdesk ทุกวันในการโทรออกและรับสายจากลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่จะมีซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดี
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีคำกล่าวที่เป็นที่รู้จักกันดีในการฝึกอบรมการบริการลูกค้าว่า "ลูกค้าสามารถได้ยินรอยยิ้ม" งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพเสียงแสดงให้เห็นว่าการยิ้มจะเปลี่ยนโทนเสียงของคุณ (ส่งผลชัดเจนต่อระดับเสียงและความก้องกังวาน) ซึ่งช่วยสื่อถึงความเป็นมิตรและความอบอุ่นได้ แม้ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถมองเห็นคุณก็ตาม
5. RingCentral (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์และการบันทึกการโทรที่ปรับขนาดได้)
การค้นหาแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารจำนวนมากอาจใช้เวลาไปมากจนทำให้เสียเวลาในการทำงานจริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตัวแทนขาย ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วย RingCentral
RingCentral เป็นซอฟต์แวร์บันทึกการโทรที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการการโทร การโทรขาย และการโต้ตอบกับลูกค้า
ซอฟต์แวร์นี้มีการบันทึกการโทรอัตโนมัติและตามความต้องการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมขาย, ทีมสนับสนุนลูกค้า, และผู้จัดการธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral
- เปิดใช้งานการบันทึกการโทรอัตโนมัติ สำหรับการโทรเข้าและโทรออก พร้อมตัวเลือกการบันทึกตามความต้องการ
- จัดเก็บการบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความจุที่มากและการตั้งค่าการเก็บรักษาที่ปรับแต่งได้
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนเสียงเพื่อแจ้งให้ผู้โทรทราบเมื่อการบันทึกเริ่มต้น
- ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับ การสรุปการโทร, การถอดเสียง, และการติดตามคำสำคัญ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม CRM เช่น Salesforce และ HubSpot เพื่อการบันทึกการโทรและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
- รับประกันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อย่างปลอดภัยผ่านระบบโทรศัพท์คลาวด์ของ RingCentral ซึ่ง เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA, GDPR และข้อบังคับทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ RingCentral
- ขีดจำกัดการเก็บข้อมูลสูงสุดต่อบัญชี ซึ่งอาจเต็มอย่างรวดเร็วเมื่อมีปริมาณการโทรสูง
- การลบการบันทึกโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แม้ว่าจะยังไม่ถึงขีดจำกัดความจุในการจัดเก็บก็ตาม
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ RingCentral
- คอร์: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ RingCentral
- G2: 4. 0/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (230+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: ธุรกิจเจริญเติบโตได้ดีบนระบบศูนย์กลาง แต่หากไม่มีระบบดังกล่าว การติดตามงานที่สำคัญและการตัดสินใจมักสูญหายไปตามเครื่องมือต่างๆ
การวิจัยแสดงให้เห็นว่า 43% ของพนักงานส่งข้อความ เพียง 0-10 ข้อความต่อวัน ซึ่งอาจหมายความว่าพวกเขามีการสนทนาที่มุ่งเน้นและมีความหมายมากขึ้น หรือกำลังประสบปัญหาการสื่อสารที่กระจัดกระจายในหลายแพลตฟอร์ม นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรอย่าง ClickUp มีความสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยให้ทีมสามารถรวมการสนทนา การบันทึก การอัปเดตโครงการ และการแบ่งปันความรู้ไว้ในที่ทำงานเดียว
6. Dialpad (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและวิเคราะห์การโทรแบบเรียลไทม์ด้วย AI)
การพลาดการประชุมเพียงครั้งเดียวอาจทำให้งานค้างสะสมเป็นสัปดาห์ได้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วย Dialpad
Dialpad เป็นซอฟต์แวร์บันทึกและถอดเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ที่โดดเด่นด้วยฟังก์ชันการค้นหาอัจฉริยะซึ่งทำงานร่วมกับสรุปข้อมูลโดย AI ได้อย่างลงตัว ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและดึงข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการโทรได้
Dialpad เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายและตัวแทนบริการลูกค้า และช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้า การฝึกอบรม และการติดตามประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- ถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ เพื่อบันทึกการโทรเข้าและโทรออกทันทีที่เกิดขึ้น
- สร้างสรุปการโทรด้วย AI เพื่อเน้นจุดสำคัญและวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า
- หยุดการบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลลับ
- ค้นหาและกรองการบันทึก เพื่อค้นหาการบันทึกการโทรที่บันทึกไว้อย่างรวดเร็วตามคำค้นหาและเกณฑ์ที่กำหนด
- ติดแท็กและจัดหมวดหมู่การโทรเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายและการวิเคราะห์การโทรอย่างละเอียด
- ผสานรวมกับแพลตฟอร์ม CRM เพื่อเชื่อมโยงการบันทึกการโทรกับข้อมูลลูกค้าสำหรับการติดตามการขายและการสนับสนุนลูกค้าที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Dialpad
- การบันทึกการโทรอัตโนมัติไม่มีให้บริการในแผนมาตรฐานพื้นฐานและต้องเริ่มด้วยตนเอง
- การควบคุมการเข้าถึงจำกัดการบันทึกของผู้ฝึกอบรมไว้เฉพาะผู้ดูแลระบบและโค้ชเท่านั้น
- ไม่อนุญาตให้บันทึกวิดีโอหรือหน้าจอในการประชุม Dialpad; เฉพาะเสียงจากสาย PSTN เท่านั้นที่ถูกบันทึก
ราคาของ Dialpad
- มาตรฐาน: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Dialpad
- G2: 4. 4/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dialpad อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานที่ทำให้การใช้ Dialpad ง่ายกว่าการใช้โทรศัพท์สำนักงานแบบปกติมาก การใช้งานแอปและสำรวจฟีเจอร์ต่าง ๆ ทำได้ง่าย และคุณสามารถโอนสายโทรศัพท์ไปทั่วสำนักงานหรือองค์กรของคุณได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาหรือขั้นตอนเพิ่มเติม
ฉันชอบความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานที่ทำให้การใช้ Dialpad ง่ายกว่าการใช้โทรศัพท์สำนักงานแบบปกติมาก การใช้งานแอปและสำรวจฟีเจอร์ต่าง ๆ ทำได้ง่าย และคุณสามารถโอนสายไปมาระหว่างสำนักงานหรือองค์กรได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาหรือขั้นตอนเพิ่มเติม
🔮 ข้อสังเกตสำคัญ: การบันทึกเสียงสนทนาเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งการได้เห็นก็สำคัญพอๆกับการได้ยิน—ผสานรวมกับการใช้ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุด 15 อันดับแรกที่ไม่มีลายน้ำเพื่อให้ได้บริบทที่ครบถ้วนสมบูรณ์!
7. TapeACall (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการโทรบนสมาร์ทโฟนพร้อมพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด)
TapeACall เป็นแอปบันทึกการโทรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ต้องการบันทึกการโทรเข้าและโทรออกได้อย่างง่ายดาย
แอปนี้รับประกันว่าไม่มีรายละเอียดการโทรที่สำคัญสูญหาย ทำให้เป็นซอฟต์แวร์บันทึกการโทรที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานหลากหลาย—การประชุมทางธุรกิจ, การโทรขาย, การสัมภาษณ์, เอกสารทางกฎหมาย, หรือบันทึกส่วนตัว
คุณสมบัติเด่นของ TapeACall
- บันทึกการโทรเข้าและโทรออกได้ไม่จำกัด โดยไม่มีข้อจำกัดในการจัดเก็บ
- ถอดเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติด้วยความแม่นยำสูง
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive, Dropbox และ Evernote
- แชร์การบันทึกได้ทันทีผ่านอีเมล, SMS และสื่อสังคมออนไลน์
- ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อการถ่ายโอนการบันทึกที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ TapeACall
- ต้องมีการรองรับการโทรแบบสามทางเพื่อรวมและบันทึกการโทร
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด อนุญาตให้เล่นเฉพาะ 60 วินาทีแรกของบันทึกเสียงเท่านั้น
ราคา TapeACall
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว TapeACall
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. The Rev Call Recorder (ดีที่สุดสำหรับการบันทึกการโทรฟรีพร้อมการถอดความที่แม่นยำ)
แอปบันทึกการโทร Rev Call Recorder เป็นแอปบันทึกการโทรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ iPhone ที่ต้องการแอปบันทึกการโทรฟรี ไม่จำกัด พร้อมตัวเลือกสำหรับการถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูง
ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกการนำเสนอขาย, การสัมภาษณ์, หรือการโทรทางธุรกิจ, The Rev Call Recorder จะช่วยให้คุณบันทึกทุกคำพูดได้ และคุณสามารถสั่งซื้อเอกสารถอดเสียงที่ถูกต้องได้เมื่อต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Rev Call Recorder
- บันทึกการโทรเข้าและโทรออกได้ไม่จำกัด พร้อมไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง
- บันทึกเสียงคุณภาพสูงหรือนำเข้าไฟล์ภายนอก เช่น บันทึกเสียง
- ถอดเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ด้วยความแม่นยำ 99% (บริการแบบมีค่าใช้จ่าย)
- จัดระเบียบการบันทึกเป็นโฟลเดอร์และแชร์ไปยังหลายช่องทาง
- ผสานการทำงานกับ Dropbox, SMS และอีเมลเพื่อการจัดการไฟล์ที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของเครื่องบันทึกเสียงการโทรของ Rev Call
- รองรับเฉพาะการโทรที่ทำภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น
- ต้องอัปโหลดการบันทึกด้วยตนเองเพื่อถอดเสียง เนื่องจากแอปไม่สามารถถอดเสียงได้โดยอัตโนมัติ
ราคาของเครื่องบันทึกเสียงการโทรของ Rev Call
- แผนฟรี
- พื้นฐาน: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $34.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเครื่องบันทึกเสียงการโทรของ Rev Call
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. All Call Recorder (ดีที่สุดสำหรับการบันทึกที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกรูปแบบเสียงบนแอนดรอยด์)
All Call Recorder เป็นแอปบันทึกการโทรสำหรับอุปกรณ์ Android ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึก บันทึก และจัดการการโทรด้วยตัวเลือกการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้
สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องสำรองข้อมูลการสนทนาของคุณ ฝึกอบรมทีมขาย หรือปรับปรุงคุณภาพการโทรของคุณ
นอกจากนี้ All Call Recorder ยังมีรูปแบบการบันทึกหลายรูปแบบ บริการถอดเสียง และตัวเลือกการแชร์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องบันทึกการโทรทั้งหมด
- บันทึกการโทรตามหมายเลข, รายชื่อติดต่อ, หรือรายชื่อติดต่อที่เลือก
- รองรับรูปแบบการบันทึกหลายรูปแบบ รวมถึง MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC และ MP4
- ถอดเสียงบันทึกด้วยบริการถอดเสียงภาษาอังกฤษฟรี
- แชร์ส่วนเฉพาะของการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
- โอนบันทึกเสียงระหว่างอุปกรณ์
- กรองการโทรด้วยรายการสีขาวเพื่อเลือกการโทรที่ต้องการบันทึก
- ปรับคุณภาพเสียงเพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บและความชัดเจน
ข้อจำกัดทั้งหมดของแอปบันทึกการโทร
- แอปของบุคคลที่สามบางตัวอาจบล็อกไม่ให้เครื่องบันทึกสายทำงานได้ ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มรายการอนุญาตด้วยตนเอง
ราคาของเครื่องบันทึกการโทรทั้งหมด
- ฟรี
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวทั้งหมดของแอปบันทึกการโทร
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 คุณรู้หรือไม่?67% ของมืออาชีพกล่าวว่าการประชุมออนไลน์มีประสิทธิภาพเท่ากับการประชุมแบบพบหน้า—แต่เฉพาะเมื่อมีการจัดโครงสร้างที่ดีเท่านั้น!ฝึกมารยาทในการประชุมออนไลน์ ให้เชี่ยวชาญด้วย 10 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ เพื่อให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพและน่าดึงดูดอยู่เสมอ
10. Cube Call Recorder (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการโทร VoIP และการโทรทางโทรศัพท์บน Android และ iPhone)
Cube Call Recorder (Cube ACR) เป็นแอปบันทึกการโทรที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์และการสนทนา VoIP บนอุปกรณ์ Android และ iPhone ได้ แอปนี้ทำงานได้ดีในการบันทึกการโทรบนซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น WhatsApp, Skype และเครื่องมือ VoIP ยอดนิยมอื่นๆ
Cube ACR ยังให้บริการการบันทึกเสียงคุณภาพสูง, การสำรองข้อมูลบนคลาวด์, และคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงแก่ผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ Cube Call Recorder
- สำรองข้อมูลการบันทึกไว้ที่ Google Drive หรือทางอีเมลเพื่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย
- บันทึกการโทรพร้อมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเพื่อติดตามสถานที่ที่มีการสนทนา (เฉพาะ Android)
- ล้างบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้อย่างง่ายดาย
- บันทึกอย่างปลอดภัยด้วยการล็อกด้วยรหัส PIN, TouchID หรือ FaceID เพื่อความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น
- เขย่าเพื่อทำเครื่องหมายจุดสำคัญในการสนทนาสำหรับการอ้างอิงที่ง่าย (เฉพาะ Android)
ข้อจำกัดของ Cube Call Recorder
- ปัญหาการบันทึกเสียงแบบด้านเดียวที่บันทึกเสียงได้เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องปรับแหล่งที่มาของเสียง
- อาจมีการจำกัดระยะเวลาการบันทึกตามการตั้งค่าของแอป ซึ่งอาจทำให้การโทรที่ยาวนานถูกตัดออก
ราคาของ Cube Call Recorder
- ฟรี
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Cube Call Recorder
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🌟 เกร็ดความรู้สนุกๆ: การบันทึกสายโทรศัพท์ในยุคแรกเริ่มใช้เทปแม่เหล็กและการต่อสายโทรศัพท์ด้วยมือบนสวิตช์บอร์ด ในทศวรรษ 1960 และ 1970 ธุรกิจและหน่วยงานรัฐบาลเริ่มนำระบบบันทึกเสียงแบบรีลต่อรีลมาใช้เพื่อรับประกันคุณภาพและความปลอดภัย ระบบบันทึกสายโทรศัพท์ดิจิทัลในปัจจุบันได้รับมรดกทางเทคโนโลยีมาจากอุปกรณ์อนาล็อกเหล่านี้
11. Google Voice (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการโทร VoIP ที่เรียบง่ายและประหยัดงบประมาณ)
Google Voice เป็นบริการ VoIP ที่ให้บริการคุณสมบัติการบันทึกการโทรพื้นฐานสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันที่ประหยัดและใช้งานง่าย
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน Google Voice มีให้บริการทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ Google Voice รองรับการบันทึกการโทร การติดตามประวัติการโทร ข้อความเสียง SMS และการกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Voice
- บันทึกทั้งสายเรียกเข้าและสายเรียกออก
- บันทึกประวัติการโทรเข้ารวมถึงวันที่ เวลา ระยะเวลา และรายละเอียดของผู้โทร
- ให้มีการประกาศเสียงเมื่อเริ่มบันทึก
- หยุดการบันทึกโดยกด 4 อีกครั้งหรือสิ้นสุดการโทร
ข้อจำกัดของ Google Voice
- การบันทึกการโทรไม่สามารถใช้ได้ในทุกประเทศหรือภูมิภาค
- สามารถบันทึกได้เฉพาะสายเรียกเข้าเท่านั้น
ราคาของ Google Voice
- ธุรกิจเริ่มต้น: 7 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Google Voice
- G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Voice อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ Capterraรายนี้กล่าวว่า:
ฉันใช้ Google Voice สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจของฉัน มันสะดวกมากและฟรีตลอดมา! ฉันสามารถเข้าถึงได้จากหลายโทรศัพท์หรือจากแล็ปท็อปของฉัน ดังนั้นฉันไม่เคยพลาดสายหรือข้อความจากลูกค้าเลย
ฉันใช้ Google Voice เป็นหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจของฉัน มันสะดวกมากและไม่เคยเสียค่าใช้จ่ายเลย! ฉันสามารถเข้าถึงได้จากหลายโทรศัพท์หรือจากแล็ปท็อปของฉัน ดังนั้นฉันไม่เคยพลาดสายหรือข้อความจากลูกค้าเลย
อ่านเพิ่มเติม: 8 แบบฟอร์มรายชื่อติดต่อฟรีใน Excel & ClickUp
12. ผู้เชี่ยวชาญด้านการโทร (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการโทรพร้อมการบล็อกสแปมในตัว)
ด้วยการผสานรวมการบันทึกการโทรอัตโนมัติเข้ากับตัวบล็อกการโทร Call Master ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกการสนทนาที่สำคัญได้ในขณะที่กรองการโทรที่รบกวนออกไป
Call Master มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ใหม่ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติต่างๆ เช่น การผสานรวมรายชื่อผู้ติดต่อที่ทำให้การบันทึกการโทรเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Call Master
- บันทึกการโทรเข้าและโทรออกโดยไม่ต้องเริ่มด้วยตนเอง
- บล็อกสแปมและหมายเลขที่ไม่ต้องการเพื่อลดการโทรรบกวน
- นำทางผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการเข้าถึงการบันทึกได้อย่างรวดเร็ว
- ผสานรวมกับรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อการระบุตัวผู้โทรอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Call Master
- อาจไม่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพบนโทรศัพท์บางรุ่น ซึ่งอาจทำให้คุณภาพการบันทึกไม่ดี
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บอาจมีการบังคับใช้ขึ้นอยู่กับแผน
ราคาตามการโทร
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Call Master
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🌟 เกร็ดความรู้: แม้ว่าหลายคนยังคงชอบการติดต่อกับมนุษย์ทางโทรศัพท์มากกว่า แต่แชทบอทและผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเข้ามามีบทบาทในการให้บริการลูกค้าเบื้องต้นมากขึ้นเรื่อยๆตามข้อมูลจาก Gartnerภายในปี 2027 ประมาณ 25% ของการดำเนินงานบริการลูกค้าอาจพึ่งพาผู้ช่วยเสมือน (VCAs) ในการจัดการคำขอทั่วไป ช่วยให้เจ้าหน้าที่มนุษย์มีเวลาไปจัดการกับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
13. เครื่องบันทึกการโทรอัตโนมัติ (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการโทรแบบแฮนด์ฟรีพร้อมบล็อกสแปม)
Call Recorder Automatic เป็นเครื่องมือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ที่มอบคุณสมบัติเช่น หมายเลขผู้โทร, การบล็อกสแปม, และการรองรับหลายภาษา สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบันทึกการโทรอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
ไม่ว่าคุณจะบันทึกการสนทนาทางธุรกิจ ทบทวนการโทรขาย หรือจัดเก็บการสนทนาที่สำคัญ Call Recorder Automatic ช่วยให้การบันทึก จัดระเบียบ และแบ่งปันการบันทึกเสียงเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องบันทึกการโทรอัตโนมัติ
- จัดระเบียบและสำรองข้อมูลการบันทึกตามชื่อหรือวันที่
- สร้างรายการเพิกเฉยเพื่อยกเว้นหมายเลขบางหมายเลขไม่ให้บันทึกโดยอัตโนมัติ
- บล็อกสแปมและสายที่ไม่ต้องการ
- เล่นและแชร์การบันทึกภายในแอป
- บันทึกการโทร VoIP บน Android และสร้างบันทึกเสียงบน iPhone
- เข้าถึงแอปในหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาฮินดี และภาษาอิตาลี
ข้อจำกัดอัตโนมัติของเครื่องบันทึกการโทร
- พื้นที่จัดเก็บอาจกลายเป็นปัญหาได้ เนื่องจากไฟล์บันทึกจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์
- ข้อจำกัดทางกฎหมายอาจกำหนดให้ต้องแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบก่อนที่จะบันทึกการสนทนา
- ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์อาจแตกต่างกัน และโทรศัพท์บางรุ่นอาจไม่รองรับการบันทึกการโทรแบบดั้งเดิม
ระบบบันทึกการโทร อัตโนมัติ ราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
การบันทึกการโทร การให้คะแนนและรีวิวอัตโนมัติ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
