บล็อก ClickUp
10 ระบบโทรศัพท์คลาวด์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

10 ระบบโทรศัพท์คลาวด์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
Engineering Team
15 ธันวาคม 2566

ทุกธุรกิจต้องการการสื่อสารที่สม่ำเสมอระหว่างทีมต่างๆ

ระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิมและสายโทรศัพท์มือถือมักไม่น่าเชื่อถือ ไม่สะดวก และมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเมื่อคุณต้องการรวบรวมทีมของคุณและเริ่มต้นความพยายามร่วมกัน

ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์เป็นหนึ่งในวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการจัดตั้งระบบสื่อสารแบบครบวงจร

ด้วยความหลากหลายในการใช้งาน ตลาดระบบโทรศัพท์บนคลาวด์จึงเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่าตลาด VoIP จะมีมูลค่าถึง 194.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2024

การเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้งานนั้นเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากแม้แต่ในปี 2021 31% ของธุรกิจยังพึ่งพาระบบ VoIP ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์หรือระบบโทรศัพท์แบบ PBX เอกชนเป็นตัวอย่างของระบบโทรศัพท์ที่ใช้บนคลาวด์

เมื่อมีธุรกิจจำนวนมากขึ้นเลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ การเลือกซอฟต์แวร์อย่างรอบคอบจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ

คุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมหรือองค์กรของคุณได้อย่างไร? ไม่ต้องกังวล เพราะเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ มาดูระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 กัน

คุณควรค้นหาอะไรในระบบโทรศัพท์บนคลาวด์?

มีระบบโทรศัพท์บนคลาวด์มากมายหลายระบบ ซึ่งแต่ละระบบก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม นี่คือคุณสมบัติมาตรฐานที่คุณสามารถคาดหวังได้จากระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ใด ๆ

อย่าลืมสังเกตสิ่งเหล่านี้เมื่อเลือกอันใหม่สำหรับตัวคุณเอง:

  • ความน่าเชื่อถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการ VoIP มีความน่าเชื่อถือและไม่มีปัญหาการหยุดให้บริการ
  • ความสามารถในการขยายขนาด: เลือกระบบที่สามารถขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตหรือเปลี่ยนแปลง
  • ความคุ้มค่า: ตรวจสอบรูปแบบการกำหนดราคา ตรวจสอบว่ามีค่าธรรมเนียมการตั้งค่า ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับฟีเจอร์ต่างๆ หรือไม่
  • การคัดเลือกคุณสมบัติ: ประเมินคุณสมบัติที่นำเสนอ เช่น ข้อความเสียงถึงอีเมล, ระบบตอบรับอัตโนมัติ, การบันทึกการโทร, การโอนสาย และการประชุมทางวิดีโอ
  • การผสานรวม: พิจารณาความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ CRM และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน
  • ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และให้การสื่อสารที่ราบรื่นสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกลหรือเคลื่อนที่
  • การเข้าถึง: เลือกระบบที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับพนักงานของคุณ
  • ความปลอดภัย: ประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เพื่อปกป้องข้อมูลการสื่อสารของคุณ

10 ระบบโทรศัพท์คลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

1. แอร์คอล

แอร์คอล
ผ่านทางAirCall

แพลตฟอร์มโทรศัพท์และสื่อสารทางธุรกิจนี้มีเป้าหมายในการเปลี่ยนทุกสายการโทรให้เป็นจุดสัมผัสที่มีความหมาย จุดแข็งหลักของมันอยู่ที่การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ระบบโทรศัพท์เสมือนจริงของ AirCall เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่น มอบโซลูชันการสื่อสารที่มีความเป็นมืออาชีพและสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการให้กับธุรกิจ

นอกจากนี้ AirCall ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Aircall

  • การผสานการทำงานที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้ทันที ผสานการทำงานของ Aircall กับ CRM, ระบบช่วยเหลือลูกค้า และแอปพลิเคชันสำคัญอื่น ๆ เช่น HubSpot และ Salesforce
  • ระบบโทรศัพท์เสมือน: ทำให้การสื่อสารทางธุรกิจของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบโทรศัพท์เสมือนของ Aircall ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่นและระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดาย สร้างเมนู IVR ที่กำหนดเอง และจัดเส้นทางสายโทรศัพท์ได้อย่างสะดวก
  • เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์: เจาะลึกข้อมูลการโทรของคุณด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลังของ AirCall ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการโทรด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบการโทร การบันทึกเสียง และการวิเคราะห์ความรู้สึก ติดตามประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ค้นหาโอกาสในการฝึกอบรม และเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า

ข้อจำกัดของ Aircall

  • กระบวนการลงชื่อเข้าใช้ต้องมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากมีการออกจากระบบผู้ใช้บ่อยครั้ง
  • แอปพลิเคชันขอความคิดเห็นบ่อยเกินไป ทำให้กลายเป็นองค์ประกอบที่น่ารำคาญ
  • ขาดความเสถียรบน Mac
  • การผสานระบบ SMS อาจดีขึ้นได้

ราคาของ Aircall

  • สิ่งจำเป็น: $30/ใบอนุญาต
  • มืออาชีพ: 50 ดอลลาร์/ใบอนุญาต
  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Aircall

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 930 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (400+ รีวิว)

2. เน็กซ์ติวา

เน็กซ์ติวา
ผ่านทางNextiva

Nextiva เป็นโซลูชัน VoIP ที่มีประสิทธิภาพพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น แอป NextivaONE ซึ่งเปลี่ยนอุปกรณ์มือถือของคุณให้กลายเป็นสำนักงานเสมือนจริง

ฟีเจอร์การโทรสามสายของ Nextiva มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือแก้ไขปัญหาของลูกค้าเป็นกลุ่ม ฟีเจอร์ Call Presence ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดกำลังรับสายอยู่และสามารถแนะนำลูกค้าหรือผู้โทรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nextiva

  • NextivaOne: ช่วยเปลี่ยนอุปกรณ์มือถือของคุณให้เป็นสำนักงานพกพาด้วยแอป NextivaONE ทำให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาแม้ขณะเดินทาง
  • การโทรสามสาย: ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือคู่ค้าได้อย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบ – การโทรสามสาย. แทนที่จะต้องจัดการกับการโทรสองสายพร้อมกันและต้องซ้ำข้อมูล ให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ด้วยการโทรเพียงสายเดียว
  • สถานะการโทร: ตรวจสอบสถานะโทรศัพท์ของพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านฟีเจอร์สถานะการโทร ใช้ตัวบ่งชี้สถานะนี้เพื่อแนะนำลูกค้าให้ติดต่อกับบุคคลที่เหมาะสมแทนการส่งต่อไปยังพนักงานที่ยุ่ง

ข้อจำกัดของ Nextiva

  • การตั้งค่าข้อความเสียงต้องมีความเป็นธรรมชาติและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
  • การเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยอุปกรณ์มือถืออาจประสบปัญหาในบางครั้ง
  • ควรเพิ่มการตั้งค่าเพื่อลบข้อความในโทรศัพท์
  • แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์อาจเกิดข้อผิดพลาดได้เป็นครั้งคราว

ราคาของ Nextiva

  • จำเป็น: $17. 39/ผู้ใช้/เดือน
  • มืออาชีพ: 20.74 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: 27.44 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Nextiva

  • G2: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (510+ คะแนน)

3. ไปที่

GoTo
ผ่านทางGoTo

GoTo Connect คือคำตอบของ GoTo สำหรับระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการรวมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียว

มันสามารถผสานการทำงานกับโหมดโทรศัพท์ตั้งโต๊ะได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงการโทรและการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ได้โดยตรงผ่านแล็ปท็อปของพวกเขา

ไปที่คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ความเข้ากันได้ของโทรศัพท์โต๊ะ: ยกระดับศูนย์บริการโทรศัพท์ของคุณให้ทันสมัยด้วยการผสานโทรศัพท์โต๊ะทั้งหมดเข้ากับ GoTo Connect โซลูชันโทรศัพท์บนคลาวด์นี้รองรับโทรศัพท์โต๊ะมากกว่า 180 รุ่น
  • แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่ใช้งานง่าย: ติดตามทุกการติดต่อได้อย่างไร้รอยต่อด้วยการจัดการสายเรียกเข้าทั้งหมดจากแล็ปท็อปของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการโทร สนทนา หรือส่งข้อความ แอปพลิเคชันบนเว็บและเดสก์ท็อปช่วยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย
  • การตั้งค่าผู้ดูแลระบบที่ทรงพลัง: การจัดการสายธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยคุณสมบัติผู้ดูแลระบบของ GoTo Connect ตัวแก้ไขแผนการโทรที่ใช้งานง่ายพร้อมความสามารถในการลากและวางอย่างง่ายดาย ให้มุมมองที่ชัดเจนของระบบโทรที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ จัดการตารางการส่งสายโทรศัพท์ได้อย่างราบรื่น และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เคยมีมาก่อนผ่านรายงานและแดชบอร์ดของ GoTo Connect

ข้อจำกัดของ GoTo

  • การอัปเดตมักใช้เวลาในการปล่อยออกมา
  • การสนับสนุนอย่างจำกัดในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน
  • ไม่มีการซิงโครไนซ์อีเมล
  • การผสานระบบต้องมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ราคาแบบ GoTo

  • พื้นฐาน: $27/ผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐาน: $32/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว GoTo

  • G2: 4. 4/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (650+ รีวิว)

4. RingCentral

ริงเซ็นทรัล
ผ่านทางRingCentral

RingCentral เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและให้การเข้าถึงโมเดลการบริการลูกค้าชั้นนำระดับโลกโดยใช้โซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้อย่างสูง

คุณสามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านการบริการลูกค้าที่หลากหลายเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าของคุณได้ มันมีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงการจัดการกับหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจ

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าและทีมงานของคุณได้ผ่านแอปพลิเคชันเดียวที่เหมาะกับมือถือ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral

  • โซลูชันการบริการลูกค้า: ใช้โมดูลเสริม CX ของ RingCentral เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ตั้งค่าข้อความต้อนรับลูกค้าและการจัดเส้นทางสายตามลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจกับลูกค้า
  • ตัวเลือกหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจ: เก็บหมายเลขปัจจุบันของคุณไว้, รับหมายเลขใหม่พร้อมรหัสพื้นที่ที่จดจำได้, ตั้งค่าหมายเลขโทรฟรีทั่วประเทศ, หรือสร้างหมายเลขส่วนตัวที่จดจำได้สำหรับธุรกิจของคุณ
  • การใช้งานเพียงแอปเดียว: เชื่อมต่อกับเหตุการณ์ล่าสุดได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ให้คุณเข้าถึงการโทร ข้อความ และข้อมูลทั้งหมดผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้

ข้อจำกัดของ RingCentral

  • การผสานรวมที่จำกัด
  • ขาดการสนับสนุนโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานที่เหมาะสม
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ยุ่งยากสำหรับการจัดการส่วนขยาย
  • การตั้งค่าสำหรับการส่งข้อความอาจสร้างความสับสนได้

ราคาของ RingCentral

  • หลัก: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: $25/ผู้ใช้/เดือน
  • อัลตร้า: $35/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ RingCentral

  • G2: 3. 9/5 (750+ คะแนน)
  • Capterra: 4. 2/5 (1,160+ รีวิว)

5. Ooma

โออาม่า
ผ่านทางOoma

Ooma เป็นระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่ช่วยให้การสื่อสารทางธุรกิจของคุณง่ายขึ้น ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นภายในเวลาทำงาน

กลไกหลักที่ช่วยประหยัดเวลาของมันมาพร้อมกับผู้ช่วยต้อนรับเสมือนจริงอัจฉริยะ

มันช่วยให้คุณติดตามหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พร้อมกันโดยใช้ฟีเจอร์ Multi-Ring และ Ring Groups นอกจากนี้ยังปกป้องคุณและประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยฟังก์ชันการบล็อกสายที่พัฒนาขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ooma

  • พนักงานต้อนรับเสมือนจริง: จัดการการรับสายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติด้วยพนักงานต้อนรับเสมือนจริงอัจฉริยะของ Ooma กำหนดเส้นทางและส่งข้อความถึงผู้โทร และตั้งค่าเมนูหลายระดับ
  • การบล็อกสายที่ปรับปรุงแล้ว: ประหยัดเวลาธุรกิจอันมีค่าและปกป้องตัวคุณเองจากสายสแปมและมิจฉาชีพด้วยระบบบล็อกสายขั้นสูงของ Ooma
  • การสื่อสารทั่วทั้งทีม: ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Multi-Ring และ Group Ring ของ Ooma เพื่อให้สายเรียกเข้าเพียงสายเดียวสามารถรับได้ผ่านโทรศัพท์หลายเครื่องของบุคลากรหลายคน

ข้อจำกัดของ Ooma

  • กระบวนการตั้งค่าใช้งานยากต่อการนำทาง
  • ขาดการตั้งค่าเงื่อนไขอัตโนมัติสำหรับการโอนสาย
  • ไม่มีความสามารถในการส่งแฟกซ์เป็นทีม
  • สามารถอัปเกรดได้ด้วยรายการโทรด่วนสำนักงานหลายรายการ

ราคาของ Ooma

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • Ooma Office Essentials: $19.95/ผู้ใช้/เดือน
  • Ooma Office Pro: 24.95 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • Ooma Office Pro Plus: $29.95/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Ooma

  • G2: 4. 5/5 (80+ คะแนน)
  • Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)

6. Zoom

ระบบโทรศัพท์ธุรกิจ Zoom - ทางเลือกแทนระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม
ผ่านทางZoom

Zoom เป็นชื่อที่รู้จักกันดีในตลาดระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ เนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลาย ความสะดวกสบาย และการเข้าถึงที่ง่ายดาย

แม้ว่าจะมีคุณสมบัติ VoIP ที่คาดหวังได้มากที่สุด แต่ก็มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครที่ทำให้มันโดดเด่น

คุณสมบัติการตัดเสียงรบกวนเป็นเพื่อนเงียบ (เล่นคำกับคำว่า silent) แต่มีประโยชน์มากในช่วงเวลาทำงานที่วุ่นวาย Zoom ติดตามกิจกรรมของทุกผู้ติดต่อของคุณเพื่อทราบว่าพวกเขาพร้อมใช้งานหรือไม่

ฟีเจอร์การถอดความข้อความยังเป็นส่วนเสริมที่น่าตื่นเต้นเพื่อช่วยในการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • การตัดเสียงรบกวน: ขจัดเสียงรบกวนที่ไม่จำเป็นและสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เพื่อให้คุณจดจ่อกับสายสนทนาได้อย่างเต็มที่
  • ตัวบ่งชี้สถานะ: ดึงข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับตารางเวลาของลูกค้าและผู้ติดต่อที่สำคัญที่สุดของคุณ ตัวบ่งชี้สถานะจะแสดงว่าผู้ติดต่อว่าง กำลังยุ่ง หรืออยู่ในระหว่างการประชุม และหากผู้ติดต่อไม่ว่าง คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ 'แจ้งเตือนเมื่อว่าง' เพื่อรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติทันทีเมื่อผู้ติดต่อพร้อมใช้งาน
  • การถอดเสียงข้อความเสียง: รับข้อความที่ถอดเสียงจากข้อความเสียงของคุณเพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว เพิ่มการเข้าถึงสำหรับพนักงานที่อาจมีปัญหาทางการได้ยิน

ข้อจำกัดของ Zoom

  • เวอร์ชันฟรีมีเวลาการโทรและฟังก์ชันการโทรที่จำกัด
  • อุปกรณ์จับภาพ HDMI ที่ได้รับการอนุมัติแต่ล้าสมัย
  • การแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนอาจไม่ปรากฏเป็นครั้งคราว
  • การสนับสนุนลูกค้าไม่ดี

ราคาของ Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $149.90/ปี/ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 219.90 ดอลลาร์/ปี/ผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $269. 90/ปี/ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Zoom

  • G2: 4. 5/5 (53,870+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (13,710+ รีวิว)

7. จิ้งหรีด

ผ่านทางGrasshopper

Grasshopper เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่แข็งแกร่งและมุ่งเน้นลูกค้า ซึ่งช่วยให้คุณโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น แยกงานออกจากชีวิตส่วนตัวด้วยหมายเลขโทรศัพท์เสมือน

คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับลักษณะของการโทร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้คุณเตรียมเสียงที่ดีที่สุดในการสนทนาทั้งสองสถานการณ์ คุณสมบัติการจัดการสายขั้นสูงจะช่วยให้คุณไม่พลาดทุกสายเรียกเข้า

คุณสมบัติเด่นของ Grasshopper

  • หมายเลขโทรศัพท์เสมือน: จองหมายเลขโทรศัพท์เสมือนสำหรับธุรกิจของคุณ ปลดล็อกคุณสมบัติระบบโทรศัพท์ที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม รักษาหมายเลขของคุณให้เป็นส่วนตัว เพื่อให้คุณทราบเสมอเมื่อมีธุรกิจติดต่อเข้ามา
  • การปรับปรุงการโทรทางธุรกิจ: รับทราบข้อมูลล่าสุดด้วย Grasshopper ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายธุรกิจเข้ามาและช่วยให้คุณแสดงเสียงที่ดีที่สุดของคุณ คุณสามารถเข้าถึงข้อความทักทายและหมายเลขต่อที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้โทรถูกส่งต่อไปยังแผนกหรือพนักงานที่ถูกต้อง
  • การกำหนดเส้นทางสายขั้นสูง: เชื่อมต่อทุกการติดต่อผ่านแอปบนเดสก์ท็อปหรือมือถือ จัดการสายธุรกิจและข้อความจากทุกที่ จัดการหลายสายพร้อมกันโดยโอนสายไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นหรือสมาชิกในทีม เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของคุณจะไม่พลาดสายสำคัญ

ข้อจำกัดของตั๊กแตน

  • มีปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้ข้อความไม่ถูกส่งหรือไม่สามารถรับได้
  • ขาดความสามารถในการส่งข้อความถึงหลายคนโดยไม่ต้องสร้างกลุ่มแชท
  • ความสามารถในการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องยังค่อนข้างขาดอยู่

การกำหนดราคาแบบ Grasshopper

  • True Solo: 14 ดอลลาร์/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • โซโล พลัส: 28 ดอลลาร์/เดือน คิดเป็นรายปี
  • คู่ค้า: $46/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจขนาดเล็ก: 80 ดอลลาร์/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Grasshopper

  • G2: 4/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (330+ รีวิว)

8. วอนเกจ

ผ่านทางVonage

Vonage เป็นชุดโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ครอบคลุม พร้อมการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์หลากหลายประเภท

สื่อนี้มุ่งเน้นผู้บริโภคในบางแง่มุม เนื่องจากมีกล่องข้อความสำหรับธุรกิจที่ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้าของคุณผ่านแพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบ นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยเสมือนจริง AIที่ฝังอยู่ซึ่งช่วยในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

แม้ว่าแอปพลิเคชันพื้นฐานจะมีความสามารถในระดับที่พอใช้ได้ แต่ Vonage App Center ยังมีการผสานรวมที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vonage

  • ผู้ช่วยเสมือนจริง AI: ผู้ช่วยเสมือนจริง AI ของ Vonage ช่วยให้คุณสามารถสร้างกำลังแรงงานดิจิทัลใหม่ที่เป็นส่วนเสริมให้กับทีมมนุษย์ของคุณ เริ่มต้นการโต้ตอบกับลูกค้าได้ทันที นำทางบทสนทนาเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขา และดำเนินการที่จำเป็นได้อย่างราบรื่น
  • กล่องข้อความธุรกิจ: มีส่วนร่วมและทำงานร่วมกับลูกค้าในช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น SMS, MMS หรือ Facebook Messenger
  • ศูนย์แอป Vonage: ปรับแต่งประสบการณ์การสื่อสารธุรกิจของคุณด้วย Vonage App Center ผสานรวมแอปพลิเคชัน CRM และธุรกิจที่จำเป็นเข้ากับแพลตฟอร์ม VBC ได้อย่างราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ

ข้อจำกัดของ Vonage

  • การไม่มีพนักงานจริงให้บริการในฝ่ายบริการลูกค้า
  • การสนับสนุนแชทออนไลน์ที่มีปัญหา
  • ไม่มีการแสดงประวัติการบันทึกการโทร
  • แชทข้อความไม่สามารถจัดการไฟล์รูปภาพได้

ราคาของ Vonage

  • มือถือ: 19.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อหมายเลข
  • พรีเมียม: $29.99 ต่อเดือนต่อสาย
  • ขั้นสูง: $39.99 ต่อเดือนต่อสาย

คะแนนและรีวิวของ Vonage

  • G2: 4. 3/5 (‎430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (‎300+ รีวิว)

9. ไดอัลแพด

เดลแพด
ผ่านทางDialpad

Dialpad นำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางธุรกิจและยกระดับประสิทธิผลในการทำงาน

Dialpad ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณผ่านหลายช่องทางด้วยฟีเจอร์การส่งข้อความแบบหลายช่องทาง การรายงานและการวิเคราะห์ที่ Dialpad มีให้นั้นทรงพลังเช่นกัน

แต่เสียง AI ยังคงเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของพวกเขา นอกเหนือจากคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการโทรออกและรับสาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad

  • เสียง AI: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของคุณด้วยระบบโทรศัพท์ธุรกิจของ Dialpad ที่มาพร้อมฟีเจอร์สำคัญ เช่น การกำหนดเส้นทางสาย การโอนสาย ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และอื่น ๆ เพื่อการจัดการสายโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสื่อสารแบบหลายช่องทาง: ยอมรับแนวทางแบบหลายช่องทางเพื่อให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างจริงจัง เพิ่มการรักษาลูกค้า และในที่สุดก็เสริมสร้างผลกำไรของคุณ ติดต่อลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบและในช่วงเวลาที่พวกเขาใช้งานมากที่สุด
  • การวิเคราะห์ศูนย์ติดต่อ: ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและเข้าใจตัวชี้วัดที่สำคัญภายในศูนย์ติดต่อ รักษาความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม ตั้งแต่การโทรที่ไม่ได้ตอบรับไปจนถึงการโทรที่ถูกยกเลิก เพื่อให้มีภาพรวมที่ชัดเจนตลอดเวลา

ข้อจำกัดของ Dialpad

  • ขาดความสามารถในการปรับแต่ง
  • ข้อมูลการวิเคราะห์ใช้เวลาโหลดนานเกินไป
  • มีปัญหาความเข้ากันได้กับหูฟังไร้สาย
  • ผู้ใช้ได้ร้องเรียนว่ามันช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง

ราคาของ Dialpad

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Dialpad

  • G2: 4. 3/5 (‎210+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (‎500+ รีวิว)

10. GetVoIP

GetVoIP
ผ่านทางGetVoIP

GetVoIP ไม่ใช่ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารแบบดั้งเดิม แต่เป็นคลังออนไลน์ที่รวบรวมเครื่องมือ VoIP เฉพาะทางไว้มากมาย ช่วยให้คุณเปรียบเทียบและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติ QuoteMatch ขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถรับใบเสนอราคาได้ทันทีจากผู้ให้บริการชั้นนำตามขนาดทีมของคุณ นอกจากนี้ คู่มือการเปรียบเทียบยังช่วยให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือชั้นนำที่จัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนในหลากหลายธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetVoIP

  • QuoteMatch: ใช้ QuickMatch เพื่อป้อนจำนวนพนักงานที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน และเครื่องมือจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการชั้นนำที่เหมาะสมกับขนาดบริษัทของคุณโดยอัตโนมัติ
  • คู่มือเปรียบเทียบ: ใช้ข้อมูลรายละเอียดที่จัดทำโดยคู่มือเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและคุ้มค่า มันจะบอกคุณเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของทุกโซลูชัน
  • การเลือกเครื่องมือตามหมวดหมู่: ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำด้วยส่วนเครื่องมือที่แบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน หมวดหมู่ต่างๆ มีความละเอียดและมีการจัดรายการเช่น VoIP สำหรับธุรกิจ, ศูนย์บริการลูกค้า, การสื่อสารแบบรวมศูนย์, PBX แบบโฮสต์, SIP Trunking, ระบบ IVR, การประชุมทางไกล และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ GetVoIP

  • มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ VoIP; มันเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการการเปรียบเทียบโซลูชัน VoIP ที่มีอยู่
  • มันไม่ได้ให้เครื่องมือของตัวเอง และเพียงแค่ชี้ไปยังโซลูชันภายนอก

ราคาของ GetVoIP

  • ไม่เกี่ยวข้อง

คะแนน GetVoIP

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ

ในฐานะธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง คุณจำเป็นต้องเลือกมากกว่าแค่คุณสมบัติที่ดีที่สุด แต่ต้องเลือกโซลูชันที่ช่วยเสริมสร้างการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับที่ ClickUp ทำ

นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการการโทรขาออกหรือขาเข้า กับทีมและลูกค้าของคุณ

คลิกอัพ

ClickUp นำเสนอเครื่องมือสื่อสารที่มีประโยชน์และไม่รกสายตา เช่น ClickUp Clip ซึ่งช่วยให้คุณสื่อสารข้อความได้อย่างแม่นยำและมีบริบทด้วยการแชร์วิดีโอหน้าจอ

ใช้ClickUp Chatเพื่อรวมศูนย์การสื่อสารของทีมสำหรับการแชร์ข้อมูลอัปเดต เชื่อมโยงทรัพยากร และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ใช้ ClickUp Commentsเพื่อสร้างรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ

คลิกอัพ
มีส่วนร่วมกับความคิดเห็นใน ClickUp และแก้ไขเมื่อเสร็จสิ้นงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การตรวจสอบเอกสารใน ClickUp: แจ้งเตือนสมาชิกทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือที่จำเป็นต้องทำในเอกสารโดยใช้ฟีเจอร์การตรวจสอบ
  • ClickUp Clip: สร้างการบันทึกหน้าจอที่สื่อสารข้อความของคุณได้อย่างชัดเจนและมีบริบทที่ครบถ้วน บันทึกการบันทึกเหล่านี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต แชร์ได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์สาธารณะ และใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมตามความต้องการ
คลิกอัพ คลิป
สื่อสารข้อความของคุณได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาทีด้วยฟีเจอร์คลิปวิดีโอของ ClickUp
  • ClickUp Chat: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมด้วยการรวมเครื่องมือต่าง ๆ และการสนทนาที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน ใช้ ClickUp Chat เพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดต เชื่อมโยงทรัพยากร และทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์
สื่อสารกับทีมของคุณด้วยฟีเจอร์การส่งข้อความทันที, มุมมองแชท, ใน ClickUp
แชร์การอัปเดต ลิงก์ ปฏิกิริยา และรวบรวมการสนทนาที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองแชทใน ClickUp
  • แดชบอร์ด ClickUp ที่แชร์ร่วมกัน: แสดงผลงานของคุณอย่างครอบคลุมต่อทีมผ่านการนำเสนอในรูปแบบภาพ แดชบอร์ดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างมุมมองระดับสูงของกิจกรรมทั้งหมดภายใน Workspace ของคุณ แชร์แดชบอร์ดเหล่านี้ระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนและกระชับในรูปแบบภาพ
  • ClickUp Offline: ฟีเจอร์พื้นฐานในแพลตฟอร์มทำงานได้ดีแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ความคิดเห็นใน ClickUp: ปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการสร้างรายการที่ต้องดำเนินการทันทีผ่านความคิดเห็นที่มอบหมาย มอบหมายงานเหล่านี้ให้กับผู้อื่นหรือตัวคุณเอง เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความคิดเห็นมักนำไปสู่การดำเนินการ และรายละเอียดอาจสูญหายในระหว่างกระบวนการ
  • การผสานการทำงานของอีเมลกับ ClickUp: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายนอกโดยใช้อีเมลเป็นวิธีที่ต้องการในการติดต่อกับบุคคลภายนอกพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ลดการพึ่งพาอีเมลภายในโดยการเปิดใช้งานอีเมลใน ClickApp ของ ClickUp ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงภายใน ClickUp โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
การใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM และการจัดการข้อมูลลูกค้าในมุมมองรายการของ ClickUp
จัดการข้อมูลลูกค้า งานส่วนตัว และการสื่อสารใน ClickUp จากทุกอุปกรณ์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่มีฟีเจอร์โทรศัพท์ผ่านคลาวด์ด้วยเสียงฝังตัว
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าอินเทอร์เฟซอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

การสื่อสารที่ราบรื่นผ่านระบบ VoIP

การสื่อสารเป็นสนามที่ไม่ให้อภัย หากปล่อยให้การสื่อสารผิดพลาดและการซ้ำซ้อนเกิดขึ้นภายในช่องว่างของการสื่อสารของคุณ มันจะกลายเป็นจุดปวด แต่ในทางกลับกัน หากใช้พลังของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบสื่อสารคุณภาพอย่าง ClickUp มันจะกลายเป็นตัวเร่งสู่ความสำเร็จ

โปรดจำไว้ว่าการเลือกผู้ให้บริการโทรศัพท์ระบบคลาวด์แทนโทรศัพท์แบบดั้งเดิมไม่ใช่จุดสิ้นสุดทั้งหมด ให้ถือเป็นโอกาสในการยอมรับเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งยกระดับการสื่อสารของคุณและมอบ มุมมองแบบองค์รวม 360°ของทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ