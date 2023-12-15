10 ระบบโทรศัพท์คลาวด์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ทุกธุรกิจต้องการการสื่อสารที่สม่ำเสมอระหว่างทีมต่างๆ
ระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิมและสายโทรศัพท์มือถือมักไม่น่าเชื่อถือ ไม่สะดวก และมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเมื่อคุณต้องการรวบรวมทีมของคุณและเริ่มต้นความพยายามร่วมกัน
ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์เป็นหนึ่งในวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการจัดตั้งระบบสื่อสารแบบครบวงจร
ด้วยความหลากหลายในการใช้งาน ตลาดระบบโทรศัพท์บนคลาวด์จึงเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่าตลาด VoIP จะมีมูลค่าถึง 194.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2024
การเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้งานนั้นเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากแม้แต่ในปี 2021 31% ของธุรกิจยังพึ่งพาระบบ VoIP ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์หรือระบบโทรศัพท์แบบ PBX เอกชนเป็นตัวอย่างของระบบโทรศัพท์ที่ใช้บนคลาวด์
เมื่อมีธุรกิจจำนวนมากขึ้นเลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ การเลือกซอฟต์แวร์อย่างรอบคอบจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ
คุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมหรือองค์กรของคุณได้อย่างไร? ไม่ต้องกังวล เพราะเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ มาดูระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 กัน
คุณควรค้นหาอะไรในระบบโทรศัพท์บนคลาวด์?
มีระบบโทรศัพท์บนคลาวด์มากมายหลายระบบ ซึ่งแต่ละระบบก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม นี่คือคุณสมบัติมาตรฐานที่คุณสามารถคาดหวังได้จากระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ใด ๆ
อย่าลืมสังเกตสิ่งเหล่านี้เมื่อเลือกอันใหม่สำหรับตัวคุณเอง:
- ความน่าเชื่อถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการ VoIP มีความน่าเชื่อถือและไม่มีปัญหาการหยุดให้บริการ
- ความสามารถในการขยายขนาด: เลือกระบบที่สามารถขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตหรือเปลี่ยนแปลง
- ความคุ้มค่า: ตรวจสอบรูปแบบการกำหนดราคา ตรวจสอบว่ามีค่าธรรมเนียมการตั้งค่า ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับฟีเจอร์ต่างๆ หรือไม่
- การคัดเลือกคุณสมบัติ: ประเมินคุณสมบัติที่นำเสนอ เช่น ข้อความเสียงถึงอีเมล, ระบบตอบรับอัตโนมัติ, การบันทึกการโทร, การโอนสาย และการประชุมทางวิดีโอ
- การผสานรวม: พิจารณาความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ CRM และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน
- ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และให้การสื่อสารที่ราบรื่นสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกลหรือเคลื่อนที่
- การเข้าถึง: เลือกระบบที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับพนักงานของคุณ
- ความปลอดภัย: ประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เพื่อปกป้องข้อมูลการสื่อสารของคุณ
10 ระบบโทรศัพท์คลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
1. แอร์คอล
แพลตฟอร์มโทรศัพท์และสื่อสารทางธุรกิจนี้มีเป้าหมายในการเปลี่ยนทุกสายการโทรให้เป็นจุดสัมผัสที่มีความหมาย จุดแข็งหลักของมันอยู่ที่การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ระบบโทรศัพท์เสมือนจริงของ AirCall เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่น มอบโซลูชันการสื่อสารที่มีความเป็นมืออาชีพและสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการให้กับธุรกิจ
นอกจากนี้ AirCall ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Aircall
- การผสานการทำงานที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้ทันที ผสานการทำงานของ Aircall กับ CRM, ระบบช่วยเหลือลูกค้า และแอปพลิเคชันสำคัญอื่น ๆ เช่น HubSpot และ Salesforce
- ระบบโทรศัพท์เสมือน: ทำให้การสื่อสารทางธุรกิจของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบโทรศัพท์เสมือนของ Aircall ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่นและระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดาย สร้างเมนู IVR ที่กำหนดเอง และจัดเส้นทางสายโทรศัพท์ได้อย่างสะดวก
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์: เจาะลึกข้อมูลการโทรของคุณด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลังของ AirCall ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการโทรด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบการโทร การบันทึกเสียง และการวิเคราะห์ความรู้สึก ติดตามประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ค้นหาโอกาสในการฝึกอบรม และเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Aircall
- กระบวนการลงชื่อเข้าใช้ต้องมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากมีการออกจากระบบผู้ใช้บ่อยครั้ง
- แอปพลิเคชันขอความคิดเห็นบ่อยเกินไป ทำให้กลายเป็นองค์ประกอบที่น่ารำคาญ
- ขาดความเสถียรบน Mac
- การผสานระบบ SMS อาจดีขึ้นได้
ราคาของ Aircall
- สิ่งจำเป็น: $30/ใบอนุญาต
- มืออาชีพ: 50 ดอลลาร์/ใบอนุญาต
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Aircall
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 930 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
2. เน็กซ์ติวา
Nextiva เป็นโซลูชัน VoIP ที่มีประสิทธิภาพพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น แอป NextivaONE ซึ่งเปลี่ยนอุปกรณ์มือถือของคุณให้กลายเป็นสำนักงานเสมือนจริง
ฟีเจอร์การโทรสามสายของ Nextiva มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือแก้ไขปัญหาของลูกค้าเป็นกลุ่ม ฟีเจอร์ Call Presence ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดกำลังรับสายอยู่และสามารถแนะนำลูกค้าหรือผู้โทรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nextiva
- NextivaOne: ช่วยเปลี่ยนอุปกรณ์มือถือของคุณให้เป็นสำนักงานพกพาด้วยแอป NextivaONE ทำให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาแม้ขณะเดินทาง
- การโทรสามสาย: ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือคู่ค้าได้อย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบ – การโทรสามสาย. แทนที่จะต้องจัดการกับการโทรสองสายพร้อมกันและต้องซ้ำข้อมูล ให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ด้วยการโทรเพียงสายเดียว
- สถานะการโทร: ตรวจสอบสถานะโทรศัพท์ของพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านฟีเจอร์สถานะการโทร ใช้ตัวบ่งชี้สถานะนี้เพื่อแนะนำลูกค้าให้ติดต่อกับบุคคลที่เหมาะสมแทนการส่งต่อไปยังพนักงานที่ยุ่ง
ข้อจำกัดของ Nextiva
- การตั้งค่าข้อความเสียงต้องมีความเป็นธรรมชาติและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
- การเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยอุปกรณ์มือถืออาจประสบปัญหาในบางครั้ง
- ควรเพิ่มการตั้งค่าเพื่อลบข้อความในโทรศัพท์
- แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์อาจเกิดข้อผิดพลาดได้เป็นครั้งคราว
ราคาของ Nextiva
- จำเป็น: $17. 39/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: 20.74 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: 27.44 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Nextiva
- G2: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (510+ คะแนน)
3. ไปที่
GoTo Connect คือคำตอบของ GoTo สำหรับระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการรวมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียว
มันสามารถผสานการทำงานกับโหมดโทรศัพท์ตั้งโต๊ะได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงการโทรและการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ได้โดยตรงผ่านแล็ปท็อปของพวกเขา
ไปที่คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ความเข้ากันได้ของโทรศัพท์โต๊ะ: ยกระดับศูนย์บริการโทรศัพท์ของคุณให้ทันสมัยด้วยการผสานโทรศัพท์โต๊ะทั้งหมดเข้ากับ GoTo Connect โซลูชันโทรศัพท์บนคลาวด์นี้รองรับโทรศัพท์โต๊ะมากกว่า 180 รุ่น
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่ใช้งานง่าย: ติดตามทุกการติดต่อได้อย่างไร้รอยต่อด้วยการจัดการสายเรียกเข้าทั้งหมดจากแล็ปท็อปของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการโทร สนทนา หรือส่งข้อความ แอปพลิเคชันบนเว็บและเดสก์ท็อปช่วยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย
- การตั้งค่าผู้ดูแลระบบที่ทรงพลัง: การจัดการสายธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยคุณสมบัติผู้ดูแลระบบของ GoTo Connect ตัวแก้ไขแผนการโทรที่ใช้งานง่ายพร้อมความสามารถในการลากและวางอย่างง่ายดาย ให้มุมมองที่ชัดเจนของระบบโทรที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ จัดการตารางการส่งสายโทรศัพท์ได้อย่างราบรื่น และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เคยมีมาก่อนผ่านรายงานและแดชบอร์ดของ GoTo Connect
ข้อจำกัดของ GoTo
- การอัปเดตมักใช้เวลาในการปล่อยออกมา
- การสนับสนุนอย่างจำกัดในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน
- ไม่มีการซิงโครไนซ์อีเมล
- การผสานระบบต้องมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ราคาแบบ GoTo
- พื้นฐาน: $27/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $32/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว GoTo
- G2: 4. 4/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
4. RingCentral
RingCentral เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและให้การเข้าถึงโมเดลการบริการลูกค้าชั้นนำระดับโลกโดยใช้โซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้อย่างสูง
คุณสามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านการบริการลูกค้าที่หลากหลายเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าของคุณได้ มันมีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงการจัดการกับหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าและทีมงานของคุณได้ผ่านแอปพลิเคชันเดียวที่เหมาะกับมือถือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral
- โซลูชันการบริการลูกค้า: ใช้โมดูลเสริม CX ของ RingCentral เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ตั้งค่าข้อความต้อนรับลูกค้าและการจัดเส้นทางสายตามลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจกับลูกค้า
- ตัวเลือกหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจ: เก็บหมายเลขปัจจุบันของคุณไว้, รับหมายเลขใหม่พร้อมรหัสพื้นที่ที่จดจำได้, ตั้งค่าหมายเลขโทรฟรีทั่วประเทศ, หรือสร้างหมายเลขส่วนตัวที่จดจำได้สำหรับธุรกิจของคุณ
- การใช้งานเพียงแอปเดียว: เชื่อมต่อกับเหตุการณ์ล่าสุดได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ให้คุณเข้าถึงการโทร ข้อความ และข้อมูลทั้งหมดผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้
ข้อจำกัดของ RingCentral
- การผสานรวมที่จำกัด
- ขาดการสนับสนุนโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานที่เหมาะสม
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ยุ่งยากสำหรับการจัดการส่วนขยาย
- การตั้งค่าสำหรับการส่งข้อความอาจสร้างความสับสนได้
ราคาของ RingCentral
- หลัก: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $25/ผู้ใช้/เดือน
- อัลตร้า: $35/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ RingCentral
- G2: 3. 9/5 (750+ คะแนน)
- Capterra: 4. 2/5 (1,160+ รีวิว)
5. Ooma
Ooma เป็นระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่ช่วยให้การสื่อสารทางธุรกิจของคุณง่ายขึ้น ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นภายในเวลาทำงาน
กลไกหลักที่ช่วยประหยัดเวลาของมันมาพร้อมกับผู้ช่วยต้อนรับเสมือนจริงอัจฉริยะ
มันช่วยให้คุณติดตามหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พร้อมกันโดยใช้ฟีเจอร์ Multi-Ring และ Ring Groups นอกจากนี้ยังปกป้องคุณและประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยฟังก์ชันการบล็อกสายที่พัฒนาขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ooma
- พนักงานต้อนรับเสมือนจริง: จัดการการรับสายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติด้วยพนักงานต้อนรับเสมือนจริงอัจฉริยะของ Ooma กำหนดเส้นทางและส่งข้อความถึงผู้โทร และตั้งค่าเมนูหลายระดับ
- การบล็อกสายที่ปรับปรุงแล้ว: ประหยัดเวลาธุรกิจอันมีค่าและปกป้องตัวคุณเองจากสายสแปมและมิจฉาชีพด้วยระบบบล็อกสายขั้นสูงของ Ooma
- การสื่อสารทั่วทั้งทีม: ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Multi-Ring และ Group Ring ของ Ooma เพื่อให้สายเรียกเข้าเพียงสายเดียวสามารถรับได้ผ่านโทรศัพท์หลายเครื่องของบุคลากรหลายคน
ข้อจำกัดของ Ooma
- กระบวนการตั้งค่าใช้งานยากต่อการนำทาง
- ขาดการตั้งค่าเงื่อนไขอัตโนมัติสำหรับการโอนสาย
- ไม่มีความสามารถในการส่งแฟกซ์เป็นทีม
- สามารถอัปเกรดได้ด้วยรายการโทรด่วนสำนักงานหลายรายการ
ราคาของ Ooma
- พื้นฐาน: ฟรี
- Ooma Office Essentials: $19.95/ผู้ใช้/เดือน
- Ooma Office Pro: 24.95 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- Ooma Office Pro Plus: $29.95/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Ooma
- G2: 4. 5/5 (80+ คะแนน)
- Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
6. Zoom
Zoom เป็นชื่อที่รู้จักกันดีในตลาดระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ เนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลาย ความสะดวกสบาย และการเข้าถึงที่ง่ายดาย
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติ VoIP ที่คาดหวังได้มากที่สุด แต่ก็มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครที่ทำให้มันโดดเด่น
คุณสมบัติการตัดเสียงรบกวนเป็นเพื่อนเงียบ (เล่นคำกับคำว่า silent) แต่มีประโยชน์มากในช่วงเวลาทำงานที่วุ่นวาย Zoom ติดตามกิจกรรมของทุกผู้ติดต่อของคุณเพื่อทราบว่าพวกเขาพร้อมใช้งานหรือไม่
ฟีเจอร์การถอดความข้อความยังเป็นส่วนเสริมที่น่าตื่นเต้นเพื่อช่วยในการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- การตัดเสียงรบกวน: ขจัดเสียงรบกวนที่ไม่จำเป็นและสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เพื่อให้คุณจดจ่อกับสายสนทนาได้อย่างเต็มที่
- ตัวบ่งชี้สถานะ: ดึงข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับตารางเวลาของลูกค้าและผู้ติดต่อที่สำคัญที่สุดของคุณ ตัวบ่งชี้สถานะจะแสดงว่าผู้ติดต่อว่าง กำลังยุ่ง หรืออยู่ในระหว่างการประชุม และหากผู้ติดต่อไม่ว่าง คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ 'แจ้งเตือนเมื่อว่าง' เพื่อรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติทันทีเมื่อผู้ติดต่อพร้อมใช้งาน
- การถอดเสียงข้อความเสียง: รับข้อความที่ถอดเสียงจากข้อความเสียงของคุณเพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว เพิ่มการเข้าถึงสำหรับพนักงานที่อาจมีปัญหาทางการได้ยิน
ข้อจำกัดของ Zoom
- เวอร์ชันฟรีมีเวลาการโทรและฟังก์ชันการโทรที่จำกัด
- อุปกรณ์จับภาพ HDMI ที่ได้รับการอนุมัติแต่ล้าสมัย
- การแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนอาจไม่ปรากฏเป็นครั้งคราว
- การสนับสนุนลูกค้าไม่ดี
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $149.90/ปี/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: 219.90 ดอลลาร์/ปี/ผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $269. 90/ปี/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (53,870+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,710+ รีวิว)
7. จิ้งหรีด
Grasshopper เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่แข็งแกร่งและมุ่งเน้นลูกค้า ซึ่งช่วยให้คุณโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น แยกงานออกจากชีวิตส่วนตัวด้วยหมายเลขโทรศัพท์เสมือน
คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับลักษณะของการโทร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้คุณเตรียมเสียงที่ดีที่สุดในการสนทนาทั้งสองสถานการณ์ คุณสมบัติการจัดการสายขั้นสูงจะช่วยให้คุณไม่พลาดทุกสายเรียกเข้า
คุณสมบัติเด่นของ Grasshopper
- หมายเลขโทรศัพท์เสมือน: จองหมายเลขโทรศัพท์เสมือนสำหรับธุรกิจของคุณ ปลดล็อกคุณสมบัติระบบโทรศัพท์ที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม รักษาหมายเลขของคุณให้เป็นส่วนตัว เพื่อให้คุณทราบเสมอเมื่อมีธุรกิจติดต่อเข้ามา
- การปรับปรุงการโทรทางธุรกิจ: รับทราบข้อมูลล่าสุดด้วย Grasshopper ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายธุรกิจเข้ามาและช่วยให้คุณแสดงเสียงที่ดีที่สุดของคุณ คุณสามารถเข้าถึงข้อความทักทายและหมายเลขต่อที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้โทรถูกส่งต่อไปยังแผนกหรือพนักงานที่ถูกต้อง
- การกำหนดเส้นทางสายขั้นสูง: เชื่อมต่อทุกการติดต่อผ่านแอปบนเดสก์ท็อปหรือมือถือ จัดการสายธุรกิจและข้อความจากทุกที่ จัดการหลายสายพร้อมกันโดยโอนสายไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นหรือสมาชิกในทีม เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของคุณจะไม่พลาดสายสำคัญ
ข้อจำกัดของตั๊กแตน
- มีปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้ข้อความไม่ถูกส่งหรือไม่สามารถรับได้
- ขาดความสามารถในการส่งข้อความถึงหลายคนโดยไม่ต้องสร้างกลุ่มแชท
- ความสามารถในการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องยังค่อนข้างขาดอยู่
การกำหนดราคาแบบ Grasshopper
- True Solo: 14 ดอลลาร์/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- โซโล พลัส: 28 ดอลลาร์/เดือน คิดเป็นรายปี
- คู่ค้า: $46/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจขนาดเล็ก: 80 ดอลลาร์/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Grasshopper
- G2: 4/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (330+ รีวิว)
8. วอนเกจ
Vonage เป็นชุดโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ครอบคลุม พร้อมการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์หลากหลายประเภท
สื่อนี้มุ่งเน้นผู้บริโภคในบางแง่มุม เนื่องจากมีกล่องข้อความสำหรับธุรกิจที่ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้าของคุณผ่านแพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบ นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยเสมือนจริง AIที่ฝังอยู่ซึ่งช่วยในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
แม้ว่าแอปพลิเคชันพื้นฐานจะมีความสามารถในระดับที่พอใช้ได้ แต่ Vonage App Center ยังมีการผสานรวมที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vonage
- ผู้ช่วยเสมือนจริง AI: ผู้ช่วยเสมือนจริง AI ของ Vonage ช่วยให้คุณสามารถสร้างกำลังแรงงานดิจิทัลใหม่ที่เป็นส่วนเสริมให้กับทีมมนุษย์ของคุณ เริ่มต้นการโต้ตอบกับลูกค้าได้ทันที นำทางบทสนทนาเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขา และดำเนินการที่จำเป็นได้อย่างราบรื่น
- กล่องข้อความธุรกิจ: มีส่วนร่วมและทำงานร่วมกับลูกค้าในช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น SMS, MMS หรือ Facebook Messenger
- ศูนย์แอป Vonage: ปรับแต่งประสบการณ์การสื่อสารธุรกิจของคุณด้วย Vonage App Center ผสานรวมแอปพลิเคชัน CRM และธุรกิจที่จำเป็นเข้ากับแพลตฟอร์ม VBC ได้อย่างราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
ข้อจำกัดของ Vonage
- การไม่มีพนักงานจริงให้บริการในฝ่ายบริการลูกค้า
- การสนับสนุนแชทออนไลน์ที่มีปัญหา
- ไม่มีการแสดงประวัติการบันทึกการโทร
- แชทข้อความไม่สามารถจัดการไฟล์รูปภาพได้
ราคาของ Vonage
- มือถือ: 19.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อหมายเลข
- พรีเมียม: $29.99 ต่อเดือนต่อสาย
- ขั้นสูง: $39.99 ต่อเดือนต่อสาย
คะแนนและรีวิวของ Vonage
- G2: 4. 3/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (300+ รีวิว)
9. ไดอัลแพด
Dialpad นำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางธุรกิจและยกระดับประสิทธิผลในการทำงาน
Dialpad ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณผ่านหลายช่องทางด้วยฟีเจอร์การส่งข้อความแบบหลายช่องทาง การรายงานและการวิเคราะห์ที่ Dialpad มีให้นั้นทรงพลังเช่นกัน
แต่เสียง AI ยังคงเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของพวกเขา นอกเหนือจากคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการโทรออกและรับสาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- เสียง AI: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของคุณด้วยระบบโทรศัพท์ธุรกิจของ Dialpad ที่มาพร้อมฟีเจอร์สำคัญ เช่น การกำหนดเส้นทางสาย การโอนสาย ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และอื่น ๆ เพื่อการจัดการสายโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสื่อสารแบบหลายช่องทาง: ยอมรับแนวทางแบบหลายช่องทางเพื่อให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างจริงจัง เพิ่มการรักษาลูกค้า และในที่สุดก็เสริมสร้างผลกำไรของคุณ ติดต่อลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบและในช่วงเวลาที่พวกเขาใช้งานมากที่สุด
- การวิเคราะห์ศูนย์ติดต่อ: ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและเข้าใจตัวชี้วัดที่สำคัญภายในศูนย์ติดต่อ รักษาความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม ตั้งแต่การโทรที่ไม่ได้ตอบรับไปจนถึงการโทรที่ถูกยกเลิก เพื่อให้มีภาพรวมที่ชัดเจนตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Dialpad
- ขาดความสามารถในการปรับแต่ง
- ข้อมูลการวิเคราะห์ใช้เวลาโหลดนานเกินไป
- มีปัญหาความเข้ากันได้กับหูฟังไร้สาย
- ผู้ใช้ได้ร้องเรียนว่ามันช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
ราคาของ Dialpad
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Dialpad
- G2: 4. 3/5 (210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
10. GetVoIP
GetVoIP ไม่ใช่ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารแบบดั้งเดิม แต่เป็นคลังออนไลน์ที่รวบรวมเครื่องมือ VoIP เฉพาะทางไว้มากมาย ช่วยให้คุณเปรียบเทียบและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติ QuoteMatch ขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถรับใบเสนอราคาได้ทันทีจากผู้ให้บริการชั้นนำตามขนาดทีมของคุณ นอกจากนี้ คู่มือการเปรียบเทียบยังช่วยให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือชั้นนำที่จัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนในหลากหลายธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetVoIP
- QuoteMatch: ใช้ QuickMatch เพื่อป้อนจำนวนพนักงานที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน และเครื่องมือจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการชั้นนำที่เหมาะสมกับขนาดบริษัทของคุณโดยอัตโนมัติ
- คู่มือเปรียบเทียบ: ใช้ข้อมูลรายละเอียดที่จัดทำโดยคู่มือเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและคุ้มค่า มันจะบอกคุณเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของทุกโซลูชัน
- การเลือกเครื่องมือตามหมวดหมู่: ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำด้วยส่วนเครื่องมือที่แบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน หมวดหมู่ต่างๆ มีความละเอียดและมีการจัดรายการเช่น VoIP สำหรับธุรกิจ, ศูนย์บริการลูกค้า, การสื่อสารแบบรวมศูนย์, PBX แบบโฮสต์, SIP Trunking, ระบบ IVR, การประชุมทางไกล และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ GetVoIP
- มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ VoIP; มันเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการการเปรียบเทียบโซลูชัน VoIP ที่มีอยู่
- มันไม่ได้ให้เครื่องมือของตัวเอง และเพียงแค่ชี้ไปยังโซลูชันภายนอก
ราคาของ GetVoIP
- ไม่เกี่ยวข้อง
คะแนน GetVoIP
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ
ในฐานะธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง คุณจำเป็นต้องเลือกมากกว่าแค่คุณสมบัติที่ดีที่สุด แต่ต้องเลือกโซลูชันที่ช่วยเสริมสร้างการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับที่ ClickUp ทำ
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการการโทรขาออกหรือขาเข้า กับทีมและลูกค้าของคุณ
คลิกอัพ
ClickUp นำเสนอเครื่องมือสื่อสารที่มีประโยชน์และไม่รกสายตา เช่น ClickUp Clip ซึ่งช่วยให้คุณสื่อสารข้อความได้อย่างแม่นยำและมีบริบทด้วยการแชร์วิดีโอหน้าจอ
ใช้ClickUp Chatเพื่อรวมศูนย์การสื่อสารของทีมสำหรับการแชร์ข้อมูลอัปเดต เชื่อมโยงทรัพยากร และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ใช้ ClickUp Commentsเพื่อสร้างรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การตรวจสอบเอกสารใน ClickUp: แจ้งเตือนสมาชิกทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือที่จำเป็นต้องทำในเอกสารโดยใช้ฟีเจอร์การตรวจสอบ
- ClickUp Clip: สร้างการบันทึกหน้าจอที่สื่อสารข้อความของคุณได้อย่างชัดเจนและมีบริบทที่ครบถ้วน บันทึกการบันทึกเหล่านี้ไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต แชร์ได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์สาธารณะ และใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมตามความต้องการ
- ClickUp Chat: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมด้วยการรวมเครื่องมือต่าง ๆ และการสนทนาที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน ใช้ ClickUp Chat เพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดต เชื่อมโยงทรัพยากร และทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์
- แดชบอร์ด ClickUp ที่แชร์ร่วมกัน: แสดงผลงานของคุณอย่างครอบคลุมต่อทีมผ่านการนำเสนอในรูปแบบภาพ แดชบอร์ดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างมุมมองระดับสูงของกิจกรรมทั้งหมดภายใน Workspace ของคุณ แชร์แดชบอร์ดเหล่านี้ระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนและกระชับในรูปแบบภาพ
- ClickUp Offline: ฟีเจอร์พื้นฐานในแพลตฟอร์มทำงานได้ดีแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ความคิดเห็นใน ClickUp: ปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการสร้างรายการที่ต้องดำเนินการทันทีผ่านความคิดเห็นที่มอบหมาย มอบหมายงานเหล่านี้ให้กับผู้อื่นหรือตัวคุณเอง เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความคิดเห็นมักนำไปสู่การดำเนินการ และรายละเอียดอาจสูญหายในระหว่างกระบวนการ
- การผสานการทำงานของอีเมลกับ ClickUp: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายนอกโดยใช้อีเมลเป็นวิธีที่ต้องการในการติดต่อกับบุคคลภายนอกพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ลดการพึ่งพาอีเมลภายในโดยการเปิดใช้งานอีเมลใน ClickApp ของ ClickUp ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงภายใน ClickUp โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีฟีเจอร์โทรศัพท์ผ่านคลาวด์ด้วยเสียงฝังตัว
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าอินเทอร์เฟซอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp AI พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
การสื่อสารที่ราบรื่นผ่านระบบ VoIP
การสื่อสารเป็นสนามที่ไม่ให้อภัย หากปล่อยให้การสื่อสารผิดพลาดและการซ้ำซ้อนเกิดขึ้นภายในช่องว่างของการสื่อสารของคุณ มันจะกลายเป็นจุดปวด แต่ในทางกลับกัน หากใช้พลังของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบสื่อสารคุณภาพอย่าง ClickUp มันจะกลายเป็นตัวเร่งสู่ความสำเร็จ
โปรดจำไว้ว่าการเลือกผู้ให้บริการโทรศัพท์ระบบคลาวด์แทนโทรศัพท์แบบดั้งเดิมไม่ใช่จุดสิ้นสุดทั้งหมด ให้ถือเป็นโอกาสในการยอมรับเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งยกระดับการสื่อสารของคุณและมอบ มุมมองแบบองค์รวม 360°ของทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ