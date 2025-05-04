25 เกมสร้างทีมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันทางไกล

กำลังประสบปัญหาในการทำให้ทีมเสมือนของคุณเชื่อมต่อกันมากกว่าแค่การส่งอีเมลและประชุมผ่าน Zoom อยู่หรือไม่?
การทำงานทางไกลอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวเล็กน้อย ทำให้การสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าการสร้างความผูกพันในทีมสามารถเป็นทั้งสนุกสนานและมีประสิทธิภาพได้ แม้แต่สำหรับทีมที่ทำงานร่วมกันทางไกลล่ะ?
เกมสร้างทีมออนไลน์ 25 เกมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น, ปรับปรุงการสื่อสาร, และทำให้การร่วมมือสนุกมากขึ้น.
พร้อมที่จะเปลี่ยนทีมเสมือนของคุณให้กลายเป็นกลุ่มที่แน่นแฟ้นแล้วหรือยัง? มาเริ่มสำรวจเกมสร้างทีมที่ดีที่สุดทางออนไลน์กันเถอะ
ทำไมเกมทีมเสมือนจริงจึงมีความสำคัญ
เกมสร้างทีมเสมือนจริงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างพลวัตของทีม กระตุ้น การมีส่วนร่วม และสร้างวัฒนธรรมทีมในเชิงบวกนี่คือเหตุผลที่เกมสร้างทีมสำหรับทีมเสมือนจริงมีความสำคัญ
- พัฒนาทักษะการสื่อสาร : เกมสร้างทีมเสมือนจริงช่วยทำลายกำแพงและช่วยให้สมาชิกในทีมมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น 🗣️
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน: การเล่นเกมที่ช่วยสร้างทีมออนไลน์ร่วมกันช่วยเสริมสร้างความร่วมมือ ทำให้โครงการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น 🤝
- ปรับปรุงขวัญกำลังใจ: เกมและกิจกรรมออนไลน์ที่สนุกสนานสำหรับทีมช่วยยกระดับจิตใจและทำให้ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า 😊
- เพิ่มการมีส่วนร่วม: เกมแบบโต้ตอบช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะในเวลาทำงานหรือนอกเวลา 🎯
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: เกมสร้างทีมเสมือนจริงหลายเกมช่วยกระตุ้นความคิดใหม่ๆ และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งนำไปสู่นวัตกรรมในการทำงาน 💡
- สร้างความไว้วางใจ: การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงอย่างสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างทีมที่มีความสามัคคีมากขึ้น 🛡️
- ต่อสู้กับความโดดเดี่ยว: สำหรับผู้ที่ทำงานจากระยะไกล การเล่นเกมที่สร้างทีมออนไลน์ร่วมกันช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 🌐
25 เกมสร้างทีมเสมือนจริงที่ดีที่สุดสำหรับเล่นกับเพื่อนร่วมงาน
🎮 นี่คือเกมสร้างทีมออนไลน์ยอดนิยมที่จะช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น:
1. คำถามเริ่มต้น 🧊
เริ่มต้นการประชุมด้วยคำถามเปิดเพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่วม! ลองใช้คำถามปลายเปิด เช่น:
💬 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณชื่นชอบที่สุดคือที่ไหน และเพราะอะไร?💬 ถ้าคุณสามารถมีพลังพิเศษได้หนึ่งอย่าง คุณจะเลือกอะไร?
ส่งเสริมการเล่าเรื่องและการติดตามอย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นี่เป็นวิธีที่ง่ายมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ
คุณสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้ด้วยClickUp Ice Breaker Whiteboard Template ของเรา. เทมเพลตนี้มอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างไว้สำหรับป้อนคำถามและบันทึกคำตอบ ทำให้กิจกรรมมีความโต้ตอบมากขึ้น.
เทมเพลตการละลายพฤติกรรมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแนะนำสมาชิกใหม่เข้าสู่ทีม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้น
🌟 เพื่อเพิ่มความสนุก ลองเล่นเกม 'ความจริงกับเรื่องโกหก' โดยให้แต่ละคนแบ่งปันสามข้อความ: สองข้อความจริงและหนึ่งข้อความเท็จ ส่วนที่เหลือของทีมต้องทายว่าข้อความไหนเป็นเรื่องโกหก ทำให้เป็นวิธีที่สนุกสนานในการทำความรู้จักกัน
2. ห้องหลบหนีเสมือนจริง 🕵️♂️
ไม่มีอะไรที่จะทำให้สมาชิกในทีมรวมตัวกันได้เหมือนกับนาฬิกาที่เดินอยู่และชุดปริศนาที่ท้าทายสติปัญญา ห้องหลบหนีออนไลน์เปลี่ยนการแก้ปัญหาให้กลายเป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น
ทีมของคุณต้องถอดรหัส ค้นหาเบาะแสที่ซ่อนอยู่ และหลบหนีให้ทันก่อนที่เวลาจะหมดลง
🗝️ เคล็ดลับจากมืออาชีพ: พูดเยอะๆ ห้องหนีภัยทั้งหมดนี้เกี่ยวกับทีมเวิร์ค และความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ทีมทำคือการเงียบ พูดทุกเบาะแสออกมาดังๆ (แม้ว่าจะดูเหมือนชัดเจน)
3. เกมตอบคำถามความรู้ทั่วไปเสมือนจริง 🧠
ไม่มีอะไรทำให้ทีมตื่นเต้นได้เท่ากับการเล่นเกมตอบคำถามแบบรวดเร็วในโลกเสมือนจริง ดังนั้น เลือกแพลตฟอร์ม แบ่งทีม และเริ่มตอบคำถามกันเถอะ!
เป็นวิธีที่สนุกในการทดสอบความรู้ จุดประกายการถกเถียง และแบ่งปันเสียงหัวเราะ (โดยเฉพาะเมื่อการเดาสุ่มกลายเป็นถูก)
บันทึกคะแนน, มอบมงกุฎแชมป์, และให้สิทธิ์ในการคุยโวเริ่มขึ้น! 🏆
4. พิกชันนารี 🎨
ไม่มีอะไรช่วยละลายพฤติกรรมในเกมส์ออฟฟิศออนไลน์ได้ดีไปกว่าการวาดรูปที่ตลกขบขันอย่างไม่น่าเชื่อ. คนหนึ่งวาดรูป, ทีมทาย, และเกิดความโกลาหล (และเสียงหัวเราะ) ตามมา.
ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Skribbl. io, Drawasaurus, หรือ Gartic Phone. เครื่องมือเหล่านี้ให้ผู้เข้าร่วมสามารถวาดภาพในเวลาเดียวกันขณะที่เพื่อนร่วมทีมพิมพ์คำทายลงในแชท.
5. ในหมู่พวกเรา 🔍
อย่าไว้ใจใคร... หรืออาจจะไว้ใจแค่เพื่อนร่วมงานที่คุณสงสัยมากที่สุด! Among Us เป็นหนึ่งในเกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างกลยุทธ์ การหลอกลวง และอารมณ์ขัน
ในเกม ผู้เล่นจะรับบทบาทเป็นลูกเรือหรือผู้แอบแฝงบนยานอวกาศ ลูกเรือต้องทำภารกิจให้สำเร็จ ในขณะที่ผู้แอบแฝงจะคอยทำลายภารกิจอย่างลับๆ
ความสนุกที่แท้จริง? การหาว่าใครโกหกก่อนที่พวกเขาจะกำจัดทุกคน!
🛸 เกร็ดความรู้: Among Us เกือบจะล้มเหลว! เปิดตัวในปี 2018 เกมนี้มีผู้เล่นน้อยมากจนผู้พัฒนาคิดจะปิดตัวลง แล้วปี 2020 ก็มาถึง ทุกคนต้องอยู่บ้าน และเหล่าสตรีมเมอร์ก็ทำให้เกมนี้กลายเป็นกระแสทั่วโลก ใครจะไปคิดว่าแค่กล่าวหาเพื่อนว่าเป็น "คนต้องสงสัย" จะทำให้พวกเราทุกคนได้มาอยู่ด้วยกัน?
6. ฆาตกรรมลึกลับเสมือนจริง 🔪
หากทีมของคุณชื่นชอบการไขปริศนาฆาตกรรมที่น่าตื่นเต้น เกมฆาตกรรมลึกลับเสมือนจริงคือวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นการทำงานร่วมกันในทีม การคิดวิเคราะห์ และสนุกสนานอย่างเต็มที่!
เกมนี้จะเปลี่ยนทีมของคุณให้กลายเป็นนักสืบ (หรือผู้ต้องสงสัย!) ขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อไขคดีปริศนา เป็นเกมที่เรียบง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ และสามารถกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงที่สนุกที่สุดของคุณได้!
ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้รับบทบาทตัวละครที่มีเบาะแสและความลับเฉพาะตัว เมื่อเรื่องราวดำเนินไป สมาชิกในทีมจะต้องตั้งคำถาม วิเคราะห์หลักฐาน และค้นหาแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เพื่อตามหาผู้กระทำผิด
7. เกมปาร์ตี้ Jackbox 🤣
กำลังมองหาวิธีที่สนุกและไม่ยุ่งยากในการเชื่อมต่อทีมของคุณอยู่หรือเปล่า? Jackbox Party Games คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การวาดภาพที่ไร้สาระใน Drawful ไปจนถึงการคิดคำตอบที่ตลกใน Quiplash มีกิจกรรมให้ทุกคนได้สนุกอย่างแน่นอน
สิ่งที่คุณต้องการคือหน้าจอและโทรศัพท์ของคุณเพื่อเข้าร่วม
8. แบบทดสอบ Kahoot! 🎓
ใครว่าแบบทดสอบต้องน่าเบื่อ? Kahoot! เปลี่ยนคำถามธรรมดาให้กลายเป็นกิจกรรมสร้างทีมที่สนุกสนานและแข่งขันได้
ไม่เหมือนกับแบบทดสอบแบบดั้งเดิม Kahoot! ใช้กระดานผู้นำแบบเรียลไทม์ เพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจเมื่อผู้เล่นแข่งขันกันตอบคำถามให้ถูกต้อง ยิ่งตอบเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น
เกมนี้ยังเหมาะสำหรับการฝึกอบรม, นโยบายของบริษัท, หรือความรู้เกี่ยวกับสินค้า.
9. การล่าสมบัติเสมือนจริง 🎯
ไม่มีอะไรที่จะทำให้ทีมเคลื่อนไหว (ทางออนไลน์!) ได้เหมือนกับการล่าสมบัติออนไลน์! เกมนี้ผสมผสานความเร็ว ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเข้าด้วยกัน โดยผู้เล่นจะแข่งขันกันเพื่อค้นหาหรือทำภารกิจในรายการให้สำเร็จ
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งเกมได้ตามที่คุณต้องการ!
ไม่ว่าจะเป็นการหาของในบ้าน ถ่ายเซลฟี่ตลกๆ หรือตอบปริศนา ผู้เล่นต้องรีบทำอย่างรวดเร็วเพื่อสะสมคะแนน คนหรือทีมแรกที่ทำครบทุกข้อในรายการจะเป็นผู้ชนะ
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวมพนักงานที่ทำงานทางไกลเข้าด้วยกัน
10. การพักดื่มกาแฟเสมือนจริง ☕
บางครั้ง การสร้างทีมที่ดีที่สุดเกิดขึ้นนอกเหนือจากการพูดคุยเรื่องงาน การพักดื่มกาแฟเสมือนจริงสร้างพื้นที่ที่ไม่เป็นทางการและปราศจากความกดดันสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลในการสร้างความไว้วางใจ พูดคุย และผ่อนคลาย
ดังนั้น กำหนดเวลาพักสั้น ๆ ประมาณ 15-30 นาที หยิบเครื่องดื่ม แล้วเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอกับทีมของคุณ
เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ คุณสามารถลองจัดช่วงพักดื่มกาแฟในธีมต่าง ๆ เช่น Throwback Thursday (แชร์รูปถ่ายวัยเด็ก), Show & Tell (นำของสนุกมาแบ่งปัน), หรือ Rapid-Fire Q&A (ถามคำถามแบบรวดเร็ว)
11. เล่นใบ้คำผ่านวิดีโอคอล 🎭
ห้ามพูด ใช้เพียงท่าทางและสีหน้าสุดโต่งเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะเลียนแบบภาพยนตร์ สัตว์ หรืออะไรที่ตลกขบขันสุด ๆ เกมใบ้คำผ่านวิดีโอคอลนี้รับรองว่าทำให้ทั้งทีมหัวเราะกันแน่นอน
วิธีเล่น: แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีม แล้วผลัดกันแสดงคำหรือวลีให้ทีมอื่นทาย
12. ความท้าทายในการสร้างเรื่องราว 📖
เกมท้าทายการสร้างเรื่องราวเป็นเกมสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมที่เพื่อนร่วมทีมจะสร้างเรื่องราวขึ้นมาทีละประโยค ความท้าทายคือไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวจะดำเนินไปในทิศทางใด!
เริ่มต้น ผู้เล่นคนแรกพูดประโยคเช่น "คืนนั้นมืดมิดและมีพายุรุนแรง เมื่ออเล็กซ์ได้ยินเสียงแปลกประหลาด…" คนต่อไปจะเล่าเรื่องต่อโดยเพิ่มเรื่องราวในแบบของตัวเอง
ดังนั้น ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณ และให้เรื่องราวได้คลี่คลายไปจนกว่าคุณจะได้เรื่องราวที่บ้าคลั่ง ไม่คาดคิด และมักจะตลกขบขัน
13. วันแต่งกายตามธีม 👑
ใครว่าแต่งตัวเป็นแค่กิจกรรมสำหรับวันฮาโลวีน? วันแต่งกายตามธีมช่วยเพิ่มความสนุกให้กับกิจวัตรการทำงานประจำวันของคุณ และยังเป็นโอกาสให้ทีมที่ทำงานทางไกลได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
เลือกธีม เช่น ซูเปอร์ฮีโร่ แฟชั่นยุค 90 ตัวละครในภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ หรือแม้แต่ แต่งตัวเหมือนเจ้านาย แล้วให้ทุกคนแต่งตัวตามธีมมาเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ครั้งถัดไป
ตัวอย่างเช่นสำหรับไอเดียปาร์ตี้คริสต์มาสเสมือนจริง การจัดวันแต่งกายธีมวันหยุด เช่น การแต่งตัวเป็นซานต้า เอลฟ์ หรือกวางเรนเดียร์ สามารถเพิ่มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานให้กับกิจกรรมสร้างทีมของคุณได้ 🎅
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบแต่งตัวเต็มยศ ดังนั้นควรยืดหยุ่นไว้! วันใส่ชุดนอน? ง่ายมาก วันใส่หมวก? ไม่ต้องพยายาม แต่ถ้าใครมาพร้อมชุดซูเปอร์ฮีโร่เต็มยศ—รับรองเป็นตำนานทันที
14. การออกกำลังกาย/โยคะแบบทีมเสมือนจริง 🏋️♂️
การออกกำลังกายหรือโยคะแบบทีมเสมือนจริงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ทีมของคุณกระฉับกระเฉงและลดความเครียด ไม่ว่าคุณจะเลือกทำโยคะบนโต๊ะทำงานแบบสั้นๆ 15 นาที ท้าทายด้วย HIIT หรือทำสมาธิเพื่อความผ่อนคลาย ทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน
คุณยังสามารถสร้างการแข่งขันก้าวเดินแบบเป็นกันเองหรือประกวด "การจัดสถานที่ออกกำลังกายที่สร้างสรรค์ที่สุด" เพื่อเพิ่มแรงจูงใจได้อีกด้วย
เกมสร้างทีมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความมีส่วนร่วม แต่เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ดูตัวเลือกของเราสำหรับ เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่ดีที่สุดสำหรับทีมเสมือนจริง!
15. คาราโอเกะออนไลน์ยามค่ำคืน 🎤
ไม่ว่าคุณจะร้องเพลงเพราะหรือแค่หวังจะตามจังหวะให้ทัน คาราโอเกะเสมือนจริงก็เป็นเรื่องของความสนุกสนาน เลือกเพลงที่คุณชอบ หยิบไมค์ (หรือแปรงแต่งหน้า) แล้วปล่อยตัวตามสบาย เสียงเพี้ยน? ยิ่งดีเข้าไปใหญ่
มันเป็นตัวช่วยคลายเครียดที่ยอดเยี่ยมและช่วยทำลายกำแพงระหว่างเพื่อนร่วมทีม การร้องเพลงเดี่ยว ร้องคู่ หรือแม้แต่การประชันกันแบบเป็นกันเอง ทั้งหมดนี้คือการเพลิดเพลินกับช่วงเวลา
16. การสร้างเครือข่ายอย่างรวดเร็ว ⚡
ไม่มีการแนะนำตัวที่แข็งทื่อ ไม่มีการพูดคุยเรื่องทั่วไปที่ฝืน
การสร้างเครือข่ายอย่างรวดเร็วช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันผ่านการสนทนาที่รวดเร็วและมีความหมาย คุณจะถูกจับคู่กับคนอื่นๆ พูดคุยกันสักครู่ แล้วจึงเปลี่ยนไปคุยกับคนถัดไป ในไม่กี่รอบ คุณอาจพบว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเคยเดินทางแบกเป้ข้ามประเทศไอซ์แลนด์หรือชื่นชอบการบีทบ็อกซ์
เป็นวิธีที่ง่ายในการทำลายกำแพงระหว่างแผนก จุดประกายมิตรภาพ และทำให้การทำงานรู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้น
17. การเชื่อมโยงคำแบบลูกโซ่ 🔗
คำแรกที่นึกถึงเมื่อได้ยินคำว่า ชายหาด คืออะไร? ถ้าคุณตอบว่า คลื่น แสดงว่าคุณพร้อมเล่นแล้ว
เกมคำต่อคำเป็นเกมที่ต้องใช้ความเร็ว โดยผู้เล่นคนหนึ่งจะพูดคำหนึ่งออกมา และผู้เล่นถัดไปต้องตอบด้วยคำที่เกี่ยวข้องภายในห้าวินาที เกมต้องดำเนินต่อไปโดยไม่ซ้ำคำหรือตอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
หากใครลังเลหรือติดขัด พวกเขาออก!
อ่านเพิ่มเติม: แอปและซอฟต์แวร์สร้างทีมสำหรับทีมระยะไกล
18. สไปฟอล ออนไลน์ 🕶️
Spyfall เป็นเกมนักสืบออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นซึ่งท้าทายผู้เล่นให้ค้นหาผู้แอบแฝงที่ซ่อนตัวอยู่ก่อนที่เวลาจะหมดลง เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ส่วนหนึ่งของการหลอกลวง และทั้งหมดคือความสนุก
ผู้เล่นแต่ละคน (ยกเว้นหนึ่งคน) จะได้รับตำแหน่งลับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นหนึ่งคนจะเป็นสายลับและไม่รู้ตำแหน่งของตนเอง ผู้เล่นที่ไม่ใช่สายลับจะถามคำถามที่ชาญฉลาดเพื่อยืนยันว่าพวกเขารู้ตำแหน่ง ในขณะที่สายลับพยายามหาคำตอบให้ได้ก่อนที่จะถูกจับได้
คุณสามารถใช้ spyfall.app หรือเวอร์ชันออนไลน์ที่คล้ายกันได้ เพียงระวังคนที่คุณไว้ใจ! 😆
19. การต่อสู้ปริศนา 🧩
เกมปริศนาต่อสู้เป็นเกมที่รวดเร็วและท้าทายสมอง ที่ทีมต่างแข่งขันกันเพื่อแก้ปริศนาที่ซับซ้อนก่อนที่เวลาจะหมดลง ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการคิดอย่างรวดเร็ว การทำงานเป็นทีม และโชคเล็กน้อย
ลองอันนี้ดูสิ: 🤔❓ฉันพูดได้โดยไม่ต้องใช้ปากและได้ยินโดยไม่ต้องใช้หู ฉันไม่มีร่างกาย แต่กลับมีชีวิตชีวาเมื่อมีลม ฉันคืออะไร?
20. ชมรมโต้วาทีเสมือนจริง 🎙️
การโต้วาทีไม่ได้เป็นเพียงการพิสูจน์ประเด็นเท่านั้น แต่ยังเป็นการคิดอย่างรวดเร็ว การทำงานเป็นทีม และการสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน การเข้าร่วมชมรมโต้วาทีเสมือนจริงเป็นหนึ่งในเกมการสื่อสารที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ (พูดตามตรง) ได้เห็นการโต้เถียงที่ตลกขบขันและดราม่าอย่างไม่น่าเชื่อ
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการคิดหัวข้อสำหรับการอภิปรายClickUp Brainสามารถช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้ชมรมการอภิปรายเสมือนจริงของคุณน่าตื่นเต้นและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
21. ความท้าทายกระซิบ 🤫
นี่คือหนึ่งในเกมสร้างทีมที่สนุกที่สุดบนออนไลน์ การท้าทายการกระซิบเป็นเกมการอ่านริมฝีปาก การเดาสุ่ม และการหัวเราะที่ไม่สามารถควบคุมได้
ผู้เล่นคนหนึ่งสวมหูฟังตัดเสียงรบกวน (หรือเปิดเพลงเสียงดัง) ในขณะที่เพื่อนร่วมทีมอีกคนพูดประโยคหนึ่งผ่านวิดีโอคอล ผู้เล่นที่สวมหูฟังต้องอ่านปากของเพื่อนร่วมทีมและทายประโยคนั้น
ฟังดูง่ายใช่ไหม? รอดูเถอะจนกว่า "มาสรุปรายงานกัน" จะกลายเป็น "ไปหาป้อมจิ้งจกกันเถอะ"
ลองทำสิ่งนี้ 👉 บันทึกเกม (โดยได้รับอนุญาต) และแชร์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรีลบล็อปเปอร์ที่สนุก ใครจะรู้ อาจช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เจ๋งของคุณได้!
22. เกมแห่งความคิดถึง 📼
พร้อมหรือยังที่จะย้อนเวลากลับไปสู่อดีต? เกมแห่งความคิดถึงนี้จะพาคุณกลับไปพบกับของโปรดในวัยเด็กและกระแสนิยมยุคเก่าที่ชวนให้นึกถึงความทรงจำอันแสนอบอุ่นและน่าประทับใจ
ในแต่ละรอบ ผู้เล่นจะแบ่งปันเพลง การ์ตูน เกม หรือเทรนด์จากวัยเด็กของพวกเขา สมาชิกที่เหลือในทีมต้องทายว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรือร่วมแบ่งปันความทรงจำในวัยเด็กของตนเอง
ลองทำสิ่งนี้ 👉 แบ่งเป็น ทีม Gen Z กับ ทีม Millennial แล้วดูว่าเจเนอเรชันไหนจะครองศึกแห่งความคิดถึง! ตั้งแต่เทรนด์ TikTok ไปจนถึงการดู Friends ย้อนหลัง เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความฮาและความทรงจำสุดคลาสสิกของแต่ละยุค!
23. บิงโกออนไลน์ 🎟️
บิงโกออนไลน์เพิ่มสีสันที่สนุกสนานให้กับประชุมออนไลน์ด้วยการเปลี่ยนช่วงเวลาการทำงานทางไกลที่ธรรมดาให้กลายเป็นการแข่งขันที่สนุกสนาน
ก่อนเริ่มเกม ให้สร้างบัตรบิงโกที่มีช่วงเวลาการทำงานทางไกลที่พบได้บ่อย เช่น มีคนพูดว่า "คุณได้ยินฉันไหม?", สัตว์เลี้ยงโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอ หรือมีคนลืมปิดเสียง
ในระหว่างการโทรวิดีโอ ผู้เล่นจะทำการทำเครื่องหมายในช่องเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้เล่นคนแรกที่ทำครบแถว แนวตั้ง หรือเต็มการ์ดจะตะโกนว่า "บิงโก!" และชนะรางวัลสนุกๆ
24. ชั่วโมงคอมเมดี้เสมือนจริง 😂
เกมนี้เกี่ยวกับการรวมทีมของคุณเข้าด้วยกันเพื่อช่วงเวลาที่สนุกสนานเต็มไปด้วยมุกตลกที่ทำให้การทำงานรู้สึกเหมือน... เอ่อ ไม่ใช่งาน!
สำหรับคนที่คิดว่าตัวเอง "ไม่ตลก" หรือขี้อายเล็กน้อย ไม่ต้องกังวล!
พวกเขาสามารถแบ่งปันช่วงเวลาตลก ๆ จากที่ทำงานหรือวิดีโอฮา ๆ แทนก็ได้ ทั้งหมดนี้คือการสนุกสนาน ไม่ใช่การเป็นดาวตลก
25. โซ่คำชม 💌
และเรากำลังจะปิดท้ายรายการนี้ด้วยสิ่งที่เกี่ยวกับการแพร่กระจายความคิดเชิงบวก ในเกมนี้ แต่ละคนจะกล่าวคำชมอย่างจริงใจให้กับคนข้างๆ และต่อกันไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกคนจะได้มีส่วนร่วม
เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการปิดท้ายอย่างสวยงาม ทำให้ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการชื่นชม
นี่คือคำชมสำหรับคุณ: คุณเก่งมากในการรวมผู้คนเข้าด้วยกัน! 😊
กำลังประสบปัญหาในการสร้างทีมเสมือนที่แข็งแกร่งอยู่หรือไม่? นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้
การรักษาการเชื่อมต่อของทีมระยะไกลไม่ใช่เรื่องง่าย การทำงานร่วมกันอาจรู้สึกไม่ราบรื่นหากไม่มีการสนทนาแบบเห็นหน้าหรือการระดมความคิดแบบฉับพลัน และการสร้างความสัมพันธ์ในทีมก็มักถูกละเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าทีมเสมือนจะไม่สามารถรู้สึกแน่นแฟ้นเหมือนทีมที่ทำงานในออฟฟิศได้
เข้าสู่ClickUp, แอปพลิเคชัน ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น น่าสนใจ และสนุกสนาน นี่คือวิธีที่มันช่วยให้ทีมระยะไกลใกล้ชิดกันมากขึ้น:
วางแผนกิจกรรมทีมด้วยซอฟต์แวร์จัดการกิจกรรมของ ClickUp 🎉
การวางแผนเกมทีมเสมือนจริงอาจฟังดูสนุกจนกว่าคุณจะพบว่าตัวเองต้องจัดการกับตารางเวลาที่ไม่ตรงกัน การสื่อสารที่ผิดพลาด และการขาดการเข้าร่วมในนาทีสุดท้าย นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์จัดการกิจกรรม ClickUpโดดเด่น
มันช่วยขจัดความวุ่นวายออกจากสมการ ทำให้การวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินเซสชันเกมเสมือนจริงเป็นเรื่อง ง่าย โดยไม่มีปัญหาใดๆ นี่คือวิธีการ:
- การวางแผนกิจกรรมแบบรวมศูนย์: สร้าง พื้นที่สำหรับคืนแห่งเกม ใน ClickUp พร้อมรายการงานสำหรับไอเดียเกม กฎ และคำแนะนำ เพื่อให้ทุกคนทราบวิธีการเล่นเกม
- อย่าพลาดเกมใด ๆ: ใช้ มุมมองปฏิทิน เพื่อกำหนดเวลาการเล่นเกม ตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และซิงค์กับ Google Calendar เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกัน
- การประสานงานผู้เล่นที่ง่ายดาย: มอบบทบาทให้กับเพื่อนร่วมทีม (ผู้ดำเนินเกม, ผู้บันทึกคะแนน, เป็นต้น), แท็กผู้เล่นเพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็ว, และเชิญผู้เข้าร่วมภายนอกเป็นแขกได้
- ทำให้การจัดการคืนเล่นเกมเป็นระบบอัตโนมัติ: ตั้งค่างานที่ทำซ้ำสำหรับคืนเล่นเกมประจำสัปดาห์หรือประจำเดือน ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และใช้รายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกมองข้าม (เช่น การเลือกเกมล่วงหน้า)
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ฝังลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มเกมของคุณ (Jackbox, Skribbl. io, Among Us) ลงในภารกิจโดยตรง เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาส่งข้อความไปมาไม่รู้จบ
ด้วยซอฟต์แวร์จัดการกิจกรรมของ ClickUp กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในทีมจะกลายเป็นเรื่องไร้ความเครียดและสนุกสนาน—เพราะการวางแผนควรสนุกพอๆ กับงานกิจกรรมเอง! 🎊
ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นด้วย ClickUp Whiteboards, ความคิดเห็น & แชท 🖊️
การทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงมักให้ความรู้สึกกระจัดกระจาย—ไอเดียอาจสูญหายในสายการสนทนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด ข้อเสนอแนะอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล และพลังงานสร้างสรรค์อาจหมดไป นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนโครงการ ระดมความคิด หรือแม้แต่จัดงานเล่นเกมเสมือนจริง
ClickUp Whiteboards
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนคืนตอบคำถามแบบออนไลน์สำหรับทีมของคุณ คุณต้องการวิธีในการวางแผนรอบเกม, มอบหมายผู้ดำเนินรายการ, และติดตามคะแนนClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ คิดถึงมันเป็นเหมือนผืนผ้าใบที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ที่ทีมของคุณสามารถวางแผนทุกอย่างได้ทางสายตา ตั้งแต่กลยุทธ์ทางธุรกิจไปจนถึงการจัดการคืนเกม
บนกระดานไวท์บอร์ดสำหรับทำงาน คุณสามารถวางแผนขั้นตอนการทำงานของโครงการ วาดแนวคิดแคมเปญ หรือแม้แต่ทำแผนผังความคิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ยากได้ สำหรับความสนุก คุณสามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดเดียวกันนี้เพื่อลิสต์หมวดหมู่เกม สร้างสายการแข่งขัน หรือระดมความคิดคำถามสำหรับละลายพฤติกรรมร่วมกันได้
เนื่องจากเป็นแบบโต้ตอบ ทุกคนสามารถเพิ่มโน้ตแบบติดได้ วาดเส้นเชื่อมโยง และแม้กระทั่งเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำได้ทันที
อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน
คลิกอัพ มอบหมายความคิดเห็น
หมดยุคของการเสียเวลาค้นหาความคิดเห็นที่หายไปในอีเมลยาวเหยียดแล้ว ด้วยฟีเจอร์ClickUp Assign Commentsทีมงานสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้โดยตรงบนงาน เอกสาร และโครงการต่างๆ
สมมติว่าคุณกำลังจัดงานเล่นเกมเสมือนจริง
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นใน งานเลือกเกม เพื่อขอให้เพื่อนร่วมทีมโหวตตัวเลือกที่พวกเขาชื่นชอบ ต้องการให้ใครสักคนช่วยดูแลการให้คะแนนหรือไม่? แท็กเพื่อนร่วมทีมในความคิดเห็นด้วย @mention กำหนดให้เป็นงานที่ต้องดำเนินการ แล้วพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทันที
คลิกอัพ แชท
ต้องการตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องนัดประชุมอีกครั้งหรือไม่?ClickUp Chatช่วยให้คุณสนทนาแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสลับแอป ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานงานกำหนดส่งงานโครงการหรือถกเถียงกันว่าจะเล่นเกมกระดานเสมือนจริงเกมไหนดี
ไม่เหมือนกับอีเมลยาวเหยียดหรือข้อความใน Slack ที่กระจัดกระจาย ClickUp Chat รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ข้างๆ งานของคุณ
กำลังวางแผนจัดกิจกรรม Pictionary สำหรับทั้งทีมอยู่หรือเปล่า? ฝากคำแนะนำการเล่นเกมไว้ในแชทและปักหมุดไว้เพื่อไม่ให้หาย
กำลังจัดประชุมระดมความคิดในนาทีสุดท้ายอยู่หรือเปล่า? เข้าไปที่แชทเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียได้ทันที จากนั้น เปลี่ยนประเด็นสำคัญให้กลายเป็นงานที่ต้องทำในทันที
คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่ออัตโนมัติการติดตามผล, สรุปการสนทนา, และสร้างรายการดำเนินการได้ทันที—ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp Tasks เพื่อการมีส่วนร่วมของทีม 📋
การรักษาความมีส่วนร่วมของทีมระยะไกลไม่ใช่แค่การวางแผนกิจกรรมสนุก ๆ เท่านั้น แต่ยังต้องทำให้กิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงด้วย!ClickUp Tasksช่วยให้การวางแผน มอบหมาย และติดตามกิจกรรมส่งเสริมความมีส่วนร่วมเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้ทุกกิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีตกหล่น
ClickUp Tasks ช่วยให้คุณจัดระเบียบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้:
- สร้างและมอบหมายงาน: ตั้งค่ากิจกรรมการมีส่วนร่วม เช่น "พักดื่มกาแฟเสมือนจริง" หรือ "ตอบคำถามวันศุกร์" และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนและกำหนดเวลา: อัตโนมัติการแจ้งเตือนงานเพื่อให้การประชุมสร้างทีมมีความสม่ำเสมอ
- จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มีสถานะกำหนดเอง: ติดป้ายกิจกรรมเป็น "กำลังจะเกิดขึ้น" "กำลังดำเนินการ" หรือ "เสร็จสิ้น" เพื่อความชัดเจนในการมองเห็น
- ติดตามการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วม: ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามระดับการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วม เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมมีผลกระทบและคุ้มค่า
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
เพื่อให้การสร้างสัมพันธ์ในทีมเสมือนจริงง่ายและมีโครงสร้างมากขึ้น ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่ช่วยให้ทีมเชื่อมต่อและมีระเบียบเรียบร้อย
การติดตามว่าใครรับผิดชอบอะไร เมื่อไหร่จะมีการประชุม และการสื่อสารของทีมเป็นอย่างไร อาจกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล
ClickUp's Team Communication & Meeting Matrixช่วยให้ทีมกำหนดบทบาท ตั้งค่าการตรวจสอบ และปรับปรุงการสนทนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครรู้สึกถูกตัดออกจากวง
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการจัดการทีมเช่นClickUp's Team Management Plan Template, เพื่อกำหนดบทบาท ตั้งความคาดหวัง และติดตามเป้าหมายของทีมในที่เดียวได้อีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบกิจกรรมการมีส่วนร่วมและทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันในโครงการของทีม
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างทีมที่แข็งแกร่งและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
สร้างความสัมพันธ์ในทีมได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp 🤝
ทีมระยะไกลจะประสบความสำเร็จเมื่อพวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกัน
การสร้างทีมคือการสร้างความไว้วางใจและการสื่อสาร, การปรับปรุงการร่วมมือ, และการรักษาให้ทุกคนมีส่วนร่วม. แต่หากไม่มีเครื่องมือการร่วมมือทางไกลที่เหมาะสม, การวางแผนกิจกรรมเหล่านี้อาจรู้สึกเหมือนเป็นงานเพิ่มเติม.
นั่นคือจุดที่ ClickUp สร้างความแตกต่าง ตั้งแต่การจัดตารางงานและบริหารงาน ไปจนถึงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว ดังนั้น ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปสร้างทีมหลายตัวหรือสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป—เพียงแค่การทำงานเป็นทีมที่ราบรื่นในทุกขั้นตอน
แล้วทำไมต้องรอ? ทำให้การสร้างความสัมพันธ์ในทีมระยะไกลง่ายขึ้น ฉลาดขึ้น และสนุกขึ้นกับ ClickUp วันนี้.สมัครใช้ ClickUpวันนี้! 🙌