5 แม่แบบเกมละลายพฤติกรรมฟรี เพื่อเริ่มต้นการประชุมทุกครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ

เราทุกคนล้วนเคยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมที่ยาวนานและน่าเบื่อในบางช่วงเวลาของชีวิต ใครก็ตามที่เคยทำงานในองค์กรย่อมรู้ดีว่าการประชุมสามารถน่าเบื่อหน่ายเพียงใด
อย่างไรก็ตาม การประชุมไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อเสมอไป ที่จริงแล้ว การประชุมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ การประชุมที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
นั่นคือจุดที่กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีบทบาท กิจกรรมละลายพฤติกรรมคือกิจกรรมและเกมที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมได้ทันที และเริ่มต้นการสนทนาในกลุ่ม
การใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อเริ่มต้นการประชุมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสนทนา
อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องมีรายการกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่พร้อมใช้งานให้เลือกใช้ สำหรับการประชุมและกิจกรรมประเภทต่างๆ นั่นคือจุดที่แม่แบบกิจกรรมละลายพฤติกรรมสามารถช่วยคุณได้
ในโพสต์นี้ คุณจะพบกับแม่แบบเกมละลายพฤติกรรมฟรี 5 แบบ เพื่อเริ่มต้นการประชุมและกิจกรรมทีมของคุณอย่างสนุกสนาน แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อน
อะไรคือแม่แบบสำหรับละลายพฤติกรรม?
แม่แบบสำหรับทำลายกำแพงน้ำแข็งคือกรอบการทำงานที่ประกอบด้วยรายการคำถาม เกม หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม
ดังนั้น กิจกรรมละลายพฤติกรรมจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยเริ่มต้นการสนทนาหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้น แม่แบบกิจกรรมละลายพฤติกรรมช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยมีรายการกิจกรรมหรือคำถามดังกล่าวไว้
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผู้จัดการหรือผู้นำทีมใช้แบบฟอร์มสำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมทีมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้คิดถึงกิจกรรมเหล่านี้เป็นการอุ่นเครื่องก่อนกิจกรรมหลัก
สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากผู้เข้าร่วมไม่คุ้นเคยกันมาก่อน เช่น เมื่อทีมใหม่กำลังพบกันเป็นครั้งแรก หรือมีการประชุมหรือกิจกรรมข้ามสายงานที่มีหลายทีมเข้าร่วม
แม่แบบสำหรับทำลายกำแพงน้ำแข็งอาจประกอบด้วย:
- คำถาม: รายการคำถามที่ช่วยให้ผู้คนรู้จักกันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คำถามประเภท 'คุณเลือกอะไรระหว่าง?' และ 'ความจริงหรือโกหก?'
- เกม: แม่แบบนี้อาจรวมถึงรายการเกมง่ายๆ ที่ช่วยสร้างความมีส่วนร่วมในกลุ่ม สำหรับกิจกรรมสร้างทีมควรใช้เกมที่สนุกซึ่งแบ่งกลุ่มออกเป็นทีม
- กิจกรรม: เทมเพลตกิจกรรมละลายพฤติกรรมอาจรวมถึงรายการกิจกรรมละลายพฤติกรรม เช่น การวาดภาพ การเล่าเรื่อง และอื่นๆ
สิ่งใดก็ตามที่ช่วยให้การสนทนาระหว่างคนสองคนหรือในกลุ่มคนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ถือเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม ดังนั้น คุณสามารถสร้างกิจกรรมละลายพฤติกรรมของคุณเองได้โดยไม่ต้องจำกัดอยู่แค่แบบที่ใช้กันทั่วไป
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการเริ่มต้นที่ดี?
แม่แบบการละลายพฤติกรรมที่ดีจะดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมได้ทันที โดยคำนึงถึงความเกี่ยวข้องกับบริบทและผู้เข้าร่วม สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายซึ่งทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกได้รับการสนับสนุนในการมีปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกัน
นี่คือบางสิ่งที่แม่แบบที่ดีควรมี
- รายการกิจกรรมที่ครอบคลุม: แม่แบบกิจกรรมเริ่มต้นที่ดีควรมีรายการกิจกรรม เกม และคำถามที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้มีตัวเลือกมากมายในการเลือก
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: แม่แบบควรมีตัวเลือกให้เพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติมและแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ได้เสมอ รูปแบบ, การออกแบบ, และเนื้อหาสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
- ขอบเขตและกรณีการใช้งานที่ชัดเจน: ไม่ใช่ทุกเทมเพลตสำหรับทำลายกำแพงน้ำแข็งจะเหมาะสมกับทุกโอกาส ดังนั้นแต่ละเทมเพลตควรถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายและกรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง พร้อมขอบเขตที่ชัดเจนว่าควรนำไปใช้อย่างไร
นอกจากนี้ ควรพิจารณาใช้แนวคิดการประชุมทีมใหม่และสร้างสรรค์เพื่อหลีกเลี่ยงการประชุมที่น่าเบื่อและซ้ำซาก เทมเพลตเกมละลายพฤติกรรมจะช่วยเริ่มต้นเซสชันได้เท่านั้น แต่ส่วนที่เหลือควรมีความน่าสนใจไม่แพ้กัน
ประโยชน์ของเทมเพลตทำลายกำแพงน้ำแข็ง
แม่แบบสำหรับทำลายกำแพงน้ำแข็งมีข้อดีมากมาย ตั้งแต่ช่วยให้คุณพัฒนาทีมที่มีการผูกพันที่แข็งแกร่ง ไปจนถึงการเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทีม
มาคุยกันเกี่ยวกับบางข้อที่สำคัญที่สุดอย่างคร่าวๆ
1. ช่วยขจัดอุปสรรคในการสื่อสาร
หนึ่งในประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของการใช้เทมเพลตทำลายกำแพงน้ำแข็งคือมันให้กิจกรรมง่าย ๆ ที่ช่วยเริ่มต้นการสนทนา
สมมติว่าคุณกำลังจัดงานระดับองค์กรและต้องการให้ทีมต่างๆ ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน บางทีบางคนอาจสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างเป็นธรรมชาติ แต่สำหรับบางคนอาจจบลงด้วยความเงียบงันหรือการพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ราบรื่น
การใช้แม่แบบสำหรับเริ่มต้นจะช่วยคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า กิจกรรมทีมสำหรับเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ต้องการเพื่อทำให้การสนทนาไหลลื่นและทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจอย่างรวดเร็ว
2. ส่งเสริมการสร้างสายสัมพันธ์และการเชื่อมโยงในทีม
กิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของทุกกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในทีม เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เชื่อมต่อและร่วมมือกัน
กิจกรรมละลายพฤติกรรมส่วนใหญ่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกันและกันหรือทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย หลายกิจกรรมต้องการให้ผู้เข้าร่วมจัดตั้งทีมและทำงานร่วมกันในภารกิจต่างๆ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในที่ทำงาน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มคนจากทีมต่าง ๆ หรือผู้ที่ไม่รู้จักกันดีให้อยู่ด้วยกันได้ และให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ที่เป็นคนขี้อายหรือเก็บตัวสามารถทำเพื่อนที่ทำงานได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่สนุกและน่าสนใจร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม คุณไม่ต้องการความกดดันในการคิดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นมาทันที และนี่คือจุดที่แม่แบบกิจกรรมเริ่มต้นมีประโยชน์ มีรายการกิจกรรมพร้อมใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ตามพลวัตของกลุ่ม ผ่านแม่แบบนี้
3. เพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมกิจกรรมของทีม
นอกเหนือจากการเป็นหัวข้อเริ่มต้นการสนทนาแล้ว การละลายพฤติกรรมยังเป็นกิจกรรมที่สนุกและให้ความบันเทิงอีกด้วย
ไม่มีใครชอบการประชุมทีมที่น่าเบื่อซึ่งเต็มไปด้วยการพูดและนำเสนอที่ยืดยาว การเพิ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่น่าสนใจจะช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น แทนที่จะอยู่แค่ร่างกายแต่จิตใจไม่อยู่กับงาน
4. เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหา
กิจกรรมละลายพฤติกรรมช่วยกระตุ้นความคิดของผู้เข้าร่วมและส่งเสริมให้พวกเขาคิดในมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งอาจมีคุณค่าเมื่อต้องระดมความคิดหรือแก้ไขปัญหาเป็นกลุ่ม
หากคุณมีเทมเพลตสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นที่มีตัวเลือกต่าง ๆ คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการวางแผนและคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ ก่อนทุกกิจกรรมของทีม เพียงแค่เลือกกิจกรรมหนึ่งจากรายการของคุณและนำมาใช้เพื่อจัดกิจกรรมสร้างทีมที่น่าสนใจ
5 แม่แบบเกมละลายพฤติกรรมฟรี
การทำให้ผู้คนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมของทีมไม่ใช่เรื่องง่าย การเริ่มต้นการสนทนาระหว่างผู้ที่ไม่คุ้นเคยกันก็ยากพอๆ กัน
นี่คือสองในหลายสถานการณ์ที่กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีประโยชน์ และการมีแม่แบบที่พร้อมใช้งานจะช่วยให้คุณค้นหาแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะหาเทมเพลตเหล่านี้ได้ที่ไหน คุณมาถูกที่แล้ว เราได้นำเทมเพลต 5 แบบที่มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่สนุกและมีประสิทธิภาพมาให้คุณ
เราขอแนะนำให้ใช้แม่แบบแผนการสื่อสารและแม่แบบทำความรู้จักกันเพิ่มเติมจากนี้ เพื่อดำเนินการประชุมและกิจกรรมของทีมให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
1. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับละลายพฤติกรรมโดย ClickUp
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด Icebreaker ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างรายการคำถามยาวๆ เพื่อเริ่มต้นการสนทนากับใครก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา คุณจะพบรายการคำถามที่มีอยู่แล้วให้เลือก และตัวเลือกในการเพิ่มคำถามเพื่อเสริมรายการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุดคือเทมเพลตนี้ใช้กลไกเกมเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงที่ผู้เข้าร่วมเขียนหรือวาดคำตอบสำหรับคำถามละลายพฤติกรรมลงในแม่แบบ ผู้เข้าร่วมสามารถอัปโหลดรูปภาพหรือ GIF เพื่อตอบคำถามได้อีกด้วย
- เริ่มต้นการสนทนาในสถานการณ์ที่คุณไม่รู้จักคนคนนั้นดีนัก
นี่ช่วยอย่างไร?
มันช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมโดยให้สมาชิกในทีมมีวิธีสนุกสนานในการเชื่อมต่อและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของพวกเขา
แม้ว่าแม่แบบแบบโต้ตอบนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถโต้ตอบกันได้เสมือนจริง แต่รายการคำถามก็มีประโยชน์แม้ในสถานการณ์ออฟไลน์ แทนที่จะให้ผู้คนโต้ตอบผ่านแม่แบบ ให้ถามคำถามและให้ผู้คนตอบคำถามแบบเผชิญหน้ากัน
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เพื่อเริ่มต้นการสนทนาที่น่าสนใจระหว่างสมาชิกในทีมในระหว่างการประชุมสร้างความสัมพันธ์ของทีมแบบออนไลน์
2. แม่แบบวงล้ออารมณ์โดย ClickUp
เทมเพลตวงล้ออารมณ์ ClickUp สำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรมมีกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นการประชุมทีมออนไลน์
นี่คือขั้นตอนการใช้งานเทมเพลตทีละขั้นตอน
- แบ่งปันวงล้ออารมณ์ให้กับผู้เข้าร่วมแต่ละคนในการประชุมทีมหรือกิจกรรมกลุ่ม ClickUp ทำให้การแชร์เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบนี้กับทุกคนในองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่คลิกปุ่มเดียว
- ให้แต่ละคนระบุอารมณ์ที่พวกเขากำลังรู้สึกในขณะนี้ และลากและวางสีที่แทนอารมณ์นั้น การทำเช่นนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความรู้สึกของตนได้อย่างง่ายดาย
- เมื่อทุกคนเสร็จสิ้นแล้ว ให้หารือกันว่าทำไมผู้คนถึงเลือกอารมณ์ที่พวกเขาเลือก และให้พวกเขาอธิบายเพิ่มเติมหากพวกเขารู้สึกสบายใจ
นี่เป็นกิจกรรมที่ดีในการทำลายบรรยากาศที่ตึงเครียดในสถานการณ์ที่ทำงานที่ยากลำบาก เนื่องจากช่วยให้ผู้คนสามารถแบ่งปันความรู้สึกของพวกเขาในพื้นที่ที่ปลอดภัย
เทมเพลตนี้เป็นแบบโต้ตอบ จึงสามารถใช้สำหรับการประชุมทีมเสมือนจริงได้ ใช้เพื่อช่วยให้พนักงานที่ทำงานทางไกลรู้สึกเชื่อมโยงกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เพื่อช่วยให้ผู้คนรับมือกับความเครียดในที่ทำงานโดยการแบ่งปันความคิดและความรู้สึกกับสมาชิกในทีมในพื้นที่ที่ไม่มีการตัดสิน
3. แม่แบบวาระการประชุมที่สนุกสนานโดย ClickUp
แม่แบบวาระการประชุม ClickUp Funเหมาะสำหรับหัวหน้าทีมที่ต้องการทำให้การประชุมทีมของตนมีชีวิตชีวาและน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
จริงอยู่ที่การประชุมทีมควรมีประสิทธิภาพและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าต้องน่าเบื่อเสมอไป การเพิ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมสั้น ๆ ในการประชุมทีมของคุณสามารถสร้างบรรยากาศสนุกสนาน กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมมากขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้สิ่งนี้ได้:
- กำหนดวาระการประชุมที่รวมถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมทีมนอกเหนือจากวาระสำคัญ ต้นแบบนี้ช่วยให้คุณสร้างงานสำหรับแต่ละวาระการประชุม ซึ่งคุณสามารถติ๊กเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้นแล้วได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามวาระการประชุมทั้งหมดและมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งใด
- แบ่งปันวาระการประชุมกับผู้เข้าร่วมทุกคนก่อนการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบวัตถุประสงค์ของการประชุมและกิจกรรมที่วางแผนไว้ สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขามาพร้อมกับความพร้อมและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในระหว่างการประชุม
- ใช้โครงสร้างตารางสำหรับบันทึกการเข้าร่วมและบันทึกผู้ขาดเพื่อติดตามการประชุม
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เพื่อสร้างวาระการประชุมสำหรับทีมและรวมกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อทำให้การประชุมน่าสนใจยิ่งขึ้น
4. พบกับทีมด้วยเทมเพลตโดย ClickUp
บางครั้ง วิธีที่ง่ายที่สุดและสะดวกที่สุดในการทำสิ่งต่าง ๆ ก็คือวิธีที่ดีที่สุด.แบบเทมเพลต ClickUp Meet the Team ทำให้การแนะนำทีมง่ายและมีประสิทธิภาพ.
มันใช้การออกแบบที่เรียบง่าย โดยมีรูปโปรไฟล์ของสมาชิกแต่ละทีมและประวัติสั้น ๆ ที่แนะนำพวกเขา
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอของคุณในระหว่างการประชุมทีมครั้งแรกหรือเมื่อแนะนำทีมของคุณให้กับลูกค้า. เทมเพลตนี้มีความหลากหลายและเหมาะสำหรับการประชุมทั้งแบบตัวต่อตัวและทางไกลที่คุณต้องการแนะนำสมาชิกทีมของคุณ.
นี่คือวิธีที่คุณควรใช้เทมเพลตนี้:
- ขอให้สมาชิกแต่ละทีมแบ่งปันรูปโปรไฟล์ที่ดีที่สุดของพวกเขาและประวัติย่อสั้น ๆ ที่อธิบายประสบการณ์ทางวิชาชีพและความสนใจส่วนตัวของพวกเขา
- รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดและใช้เทมเพลตเพื่อคัดสรรข้อมูลสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
- โอนย้ายไปยังรูปแบบที่สะดวกสำหรับคุณ เช่น สไลด์นำเสนอ และใช้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
ส่วนที่ดีที่สุดคือส่วนชีวประวัติเปิดกว้างและไม่มีรูปแบบที่เคร่งครัด ซึ่งให้ความยืดหยุ่นแก่คุณในการขอรายละเอียดเฉพาะที่คุณต้องการเน้น
ตัวอย่างเช่น หากวัตถุประสงค์คือการแนะนำสมาชิกใหม่ในทีมให้รู้จักกัน คุณควรรวมข้อมูลที่สนุกสนานและเป็นส่วนตัวมากขึ้น เช่น งานอดิเรกและความสนใจ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความเชี่ยวชาญของคุณ ควรเน้นไปที่ทักษะทางเทคนิคและประสบการณ์ทางอาชีพของสมาชิกทีมแต่ละคน
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ให้ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณ หรือคุณสามารถสร้างเวอร์ชันต่าง ๆ สำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันได้
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: นี่คือเทมเพลตที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับทุกสถานการณ์ที่ต้องการแนะนำทีม อาจเป็นการประชุมครั้งแรกกับทีมใหม่หรือการประชุมกับลูกค้าที่คุณต้องการนำเสนอความเชี่ยวชาญของทีมคุณ
5. แม่แบบเกมแลกเปลี่ยนของขวัญแบบลับ ๆ โดย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Virtual White Elephantเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่คุณต้องการเกมสนุกๆ เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมในการประชุมทางไกล White Elephant เป็นเกมแลกเปลี่ยนของขวัญในช่วงวันหยุดสุดคลาสสิก และเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณให้ผู้คนเล่นเกมนี้แบบเสมือนจริงได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อเล่นเกม:
- กำหนดกติกาของเกม เช่น จำนวนของขวัญที่แต่ละคนสามารถมอบให้ และขั้นตอนการแลกเปลี่ยนของขวัญ
- แบ่งปันกฎเหล่านี้พร้อมกับการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อกำหนดเวลาและส่งคำเชิญ
- ใช้ ClickUp เพื่อสร้างงานสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนเพื่อให้ของขวัญของพวกเขาพร้อมสำหรับกิจกรรมออนไลน์
- ให้ผู้เข้าร่วมเปิดของขวัญทีละชิ้นในระหว่างการประชุม ผู้รับสามารถเลือกที่จะเก็บของขวัญไว้หรือแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้
การเล่นเกมนี้เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่สนุกสนานเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและกระชับความสัมพันธ์ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างทีมออนไลน์
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เพื่อเริ่มการประชุมทีมเสมือนในช่วงวันหยุด เช่น คริสต์มาสหรือวันขอบคุณพระเจ้า
คุณจะใช้แม่แบบทำลายน้ำแข็งอันไหนก่อน?
นี่คือรายการแม่แบบสำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรม 5 แบบ เพื่อวางแผนและจัดกิจกรรมสนุก ๆ ที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมในการประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ
เพิ่มเทมเพลตที่คุณชอบลงในแดชบอร์ด ClickUp ของคุณ ปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของคุณ และเริ่มใช้งานได้เลย ง่ายเพียงเท่านี้
ClickUp Meetingsยังมีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการวางแผนและจัดการประชุมทีม ไม่ว่าคุณต้องการกำหนดวาระการประชุมหรือบันทึกการประชุม ClickUp ก็มีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ
ตัวอย่างเช่นClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถบันทึกโน้ตการประชุมโดยอัตโนมัติและแปลงรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานได้ นอกจากนี้ มุมมองปฏิทินของ ClickUp ยังช่วยให้คุณกำหนดเวลาและติดตามการประชุมได้ พร้อมทั้งซิงค์กับ Google Calendar เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของ ClickUp ยังช่วยเหลือทุกด้านของการจัดการทีมและโครงการ ค้นพบทุกสิ่งที่มันมีให้โดยการลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี