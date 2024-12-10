25 ไอเดียปาร์ตี้คริสต์มาสเสมือนจริงที่ทีมของคุณจะต้องชื่นชอบ

พร้อมที่จะรวมทีมระยะไกลของคุณเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแล้วหรือยัง? เราได้รวบรวมไอเดียปาร์ตี้คริสต์มาสเสมือนจริงสุดสร้างสรรค์ 25 ไอเดียไว้ให้คุณแล้ว เพื่อส่งต่อความสุขในช่วงวันหยุดนี้ 🎄
มาเปลี่ยนการประชุมทีมแบบเดิมๆ ของคุณให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าจดจำ ซึ่งทุกคนจะพูดถึงกันอีกนานหลังจากวันหยุดสิ้นสุดลง
โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป มาเริ่มดำเนินการแผนการจัดงานเสมือนจริงเหล่านี้เพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาที่แสนวิเศษที่สุดของปีกันเถอะ
งานเลี้ยงคริสต์มาสเสมือนจริงคืออะไร?
งานเลี้ยงคริสต์มาสเสมือนจริงก็เหมือนกับงานเลี้ยงในสำนักงานช่วงวันหยุดทั่วไปเพียงแต่จัดขึ้นทางออนไลน์ผ่านซอฟต์แวร์จัดการประชุมเช่น Zoom, Google Meet, Microsoft Teams หรือ WebEx
กิจกรรมวันหยุดเสมือนจริงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล เพราะทุกคนสามารถเข้าร่วมได้จากทุกที่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการจัดงานเลี้ยงในชีวิตจริงได้อีกด้วย
อย่าลืมใช้แผนผังวันหยุดเพื่อจัดระเบียบก่อน ระหว่าง และหลังกิจกรรมงานเลี้ยง เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น 🥳
25 ไอเดียปาร์ตี้คริสต์มาสเสมือนจริงที่น่าจดจำ
ไม่ว่าจะทีมของคุณมีขนาดเท่าใด ไอเดียปาร์ตี้วันหยุดเสมือนจริงเหล่านี้ พร้อมด้วยกฎมารยาทการประชุมเสมือนจริงที่สำคัญ จะเปลี่ยนปาร์ตี้เสมือนจริงของคุณให้กลายเป็นไฮไลท์ของฤดูกาล มาเริ่มกันเลย และทำให้ปาร์ตี้ในปีนี้เป็นที่ฮิตกันเถอะ!
1. การแลกเปลี่ยนของขวัญเสมือนจริงแบบไวท์เอลฟ์
สำหรับหนึ่งในไอเดียปาร์ตี้คริสต์มาสเสมือนจริงที่ดีที่สุด คุณไม่มีทางผิดพลาดกับการแลกของขวัญแบบขำๆ ก่อนงาน อย่าลืมกำหนดและแชร์งบประมาณสำหรับของขวัญ 💰
ผู้เข้าร่วมจะเลือกของขวัญและส่งภาพ (พร้อมกับการออกแบบห่อของขวัญ) ให้กับเจ้าภาพเจ้าภาพสามารถใช้เทมเพลต Virtual White Elephant ของ ClickUpเพื่อแสดงของขวัญเหล่านี้ ซึ่งซ่อนอยู่หลังการออกแบบห่อของขวัญ และกำหนดหมายเลขเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง คุณยังสามารถใช้แอปสุ่มเพื่อกำหนดลำดับที่ผู้เข้าร่วมจะ "เปิด" ของขวัญได้อีกด้วย
ระหว่างงานเลี้ยง ผู้เข้าร่วมจะเลือกของขวัญเพื่อเปิด พวกเขาสามารถเก็บของขวัญที่เลือกไว้หรือขโมยจากคนอื่นได้ หากของขวัญถูกขโมย ผู้เล่นที่ถูกขโมยจะเลือกของขวัญใหม่ เพื่อรักษาความน่าสนใจของเกม ควรกำหนดขีดจำกัดสูงสุดสำหรับการขโมยของขวัญ
เจ้าภาพใช้เทมเพลตเพื่อติดตามความเป็นเจ้าของของขวัญและจำนวนการขโมย เกมจะจบลงหลังจากผู้เล่นคนแรกได้เล่นรอบสุดท้ายเพื่อเก็บหรือแลกเปลี่ยนของขวัญของตน หลังจากงานเลี้ยง ทุกคนจะซื้อและส่งของขวัญจริงให้กันและกัน 🎁
2. คริสต์มาสเสมือนจริง พิคชั่นนารี
เกมพิคชันนารีคริสต์มาสเกมนี้ตั้งค่าได้ง่ายและรับรองว่าทุกคนจะสนุกและตื่นเต้นตลอดเวลา คุณจะต้องใช้เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์เช่นClickUp Whiteboards เพื่อแชร์กับทีมของคุณ
ก่อนงานเลี้ยง เตรียมรายการคำและวลีที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาส เช่น:
- จูบใต้ต้นมิสเซิลโท
- เอลฟ์บนชั้นวาง 🧝
- ขนมปังขิงรูปคน
เมื่อถึงเวลาเล่นเกม ให้แบ่งทีมออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จากนั้นส่งคำศัพท์ให้สมาชิกในกลุ่มหนึ่งคนอย่างลับ ๆ เพื่อวาดลงบนกระดานไวท์บอร์ด (ผ่านแชทส่วนตัวในแอปวิดีโอของคุณ) ในขณะที่สมาชิกคนอื่น ๆ ทำการทายคำ
ตั้งเวลาสำหรับแต่ละรอบให้ใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 60 วินาที หากทีมใดทายถูกจะได้คะแนนหนึ่งแต้ม ให้สลับผู้วาดภาพในแต่ละทีมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้น ทีมที่มีคะแนนมากที่สุดเมื่อจบเกมจะเป็นผู้ชนะ
3. บทละครสั้นวันหยุดแบบ Mad Libs
สำหรับงานปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าการแสดงสเก็ตช์ Mad Libs ในธีมวันหยุด สำหรับเกมคริสต์มาสนี้ คุณจะต้องมีบทสำหรับสเก็ตช์ที่มีธีมวันหยุดก่อน
ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่ใช่นักเขียนบทละคร—คุณสามารถหาตัวอย่างมากมายทางออนไลน์หรือใช้ClickUp AI ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI สำหรับการจัดการงานอีเวนต์ เพื่อช่วยคุณสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ สิ่งสำคัญคือการเว้นช่องว่างในบทสำหรับคำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ และคำวิเศษณ์
ระหว่างงานเลี้ยงของคุณ ทุกคนมีส่วนร่วมโดยการเสนอคำเพื่อเติมลงในช่องว่างโดยไม่ทราบบริบทของละครสั้น หลังจากที่คุณเติมช่องว่างทั้งหมดแล้ว ให้กำหนดบทบาทแก่สมาชิกในทีมเพื่อแสดงละครสั้นโดยใช้คำที่คุณเพิ่งคิดขึ้นมา
4. มีอะไรอยู่ในกล่องของขวัญ?
ให้ทีมระยะไกลของคุณปลดปล่อยนักสืบในตัวพวกเขาด้วยเกมปาร์ตี้วันหยุดเสมือนจริงที่ผสมผสานความลึกลับและความสนุกสนาน 🕵️
ในฐานะเจ้าภาพ คุณต้องเตรียมกล่องของขวัญพร้อมของลึกลับไว้ข้างใน ระหว่างงานเลี้ยง ผู้เข้าร่วมสามารถถามคำถามได้เพียงคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เพื่อช่วยให้พวกเขาเดาของในกล่องได้ ตัวอย่างเช่น:
- มันกลมไหม?
- คุณสามารถสวมใส่มันได้ไหม?
- คุณจะพบมันบนต้นคริสต์มาสหรือไม่?
ผู้ใดที่ทายถูกจะได้รับคะแนนหนึ่งคะแนนสำหรับตัวเองหรือทีมของตน ให้เล่นเกมต่อไปด้วยสิ่งของต่าง ๆ ในกล่อง และเมื่อจบเกม ผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
5. คริสต์มาสบนเกาะร้าง
นี่คล้ายกับเกมห้องหนีเสมือนจริง แต่ดีกว่ามาก—มันเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์,การร่วมมือในทีม, และการเล่าเรื่อง.
แบ่งพนักงานที่ทำงานทางไกลออกเป็นทีม และขอให้พวกเขานำสิ่งของจำนวนจำกัด (ประมาณห้าถึงสิบชิ้น) มาเพื่อเฉลิมฉลองคริสต์มาสบนเกาะร้าง ให้พวกเขาใช้เครื่องมือไวท์บอร์ดเพื่อนำเสนอสิ่งที่เลือกโดยใช้รูปภาพ 🏝️
หลังจากระดมความคิดในห้องย่อยแล้ว ทีมต่างๆ จะกลับมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุผลที่พวกเขาเลือกแต่ละรายการ การรับฟังมุมมองและเหตุผลของแต่ละทีมทำให้เกมนี้มีความน่าสนใจและสนุกสนาน
6. คำถามเกี่ยวกับวันหยุด
นี่เป็นวิธีที่สนุกในการทดสอบความรู้เกี่ยวกับวันหยุดของทีมคุณด้วยคำถามแบบทริเวียที่ครอบคลุมประเพณีคริสต์มาส ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ เพลง และอื่นๆ อีกมากมาย
ในฐานะผู้ดำเนินรายการ คุณจะต้องเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าและอ่านคำถามเหล่านั้นออกเสียงในระหว่างกิจกรรม หากใครคิดว่าตนเองรู้คำตอบ ให้ยกมือขึ้นในแชท หากคำตอบผิด ทีมอื่นที่ยกมือขึ้นจะได้รับโอกาสต่อไป ง่าย ๆ แค่นี้เอง ✅
7. การประกวดชุดคริสต์มาส
เพิ่มความสนุกให้กับงานปาร์ตี้คริสต์มาสเสมือนจริงของคุณด้วยบรรยากาศคอสตูมสุดมันส์ ให้ทีมของคุณได้แสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งเทศกาลด้วยชุดเฉลิมฉลองสุดเก๋ ไม่ว่าจะเป็นหมวกซานต้า ชุดสูทซานต้า ชุดเอลฟ์ หรือผลงาน DIY สุดสร้างสรรค์ในธีมวันหยุด 🧣
เพิ่มความสนุกสนานด้วยการให้ทุกคนโหวตหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น "สร้างสรรค์ที่สุด" "ตลกที่สุด" หรือ "ชุด DIY ที่ดีที่สุด" โดยใช้ฟีเจอร์โหวตของวิดีโอคอล อย่าลืมเพิ่ม "บูธถ่ายภาพเสมือนจริง" เพื่อเก็บภาพหมู่ของทีมไว้เป็นความทรงจำในวันหยุดนี้ด้วย
8. การล่าสมบัติในวันหยุด
การล่าสมบัติเป็นหนึ่งในกิจกรรมคริสต์มาสเสมือนจริงที่ทั้งสนุกและมีปฏิสัมพันธ์มากที่สุด (และง่ายที่สุด!) ที่จะจัดขึ้น เพียงแค่เตรียมรายการสิ่งของ 5 ถึง 10 รายการที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลให้ทุกคนค้นหาที่บ้าน ไอเดียบางส่วนได้แก่:
- บัตรอวยพรวันหยุด
- รูปครอบครัวตลก
- สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ
- ภาพยนตร์หรือหนังสือเกี่ยวกับวันหยุดที่คุณชื่นชอบ
- ของขวัญองค์กรที่ดีที่สุดที่เคยได้รับ
แสดงรายการให้ทุกคนเห็นเมื่อเริ่มงาน ปุ่มจับเวลา แล้วดูความวุ่นวายเริ่มต้นขึ้น เมื่อทุกคนกลับมา ให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งของและเรื่องราวเบื้องหลัง จากนั้นคุณสามารถประกาศผู้ชนะได้—ผู้เข้าร่วมที่รวบรวมสิ่งของได้มากที่สุดก่อนหมดเวลาเป็นผู้ชนะ ⏰
9. ทายเพลงคริสต์มาสด้วยอีโมจิ
ทุกคนสามารถฮัมเพลงคริสต์มาสคลาสสิกได้ แต่พวกเขาจะจำได้ว่าเป็นอีโมจิหรือไม่? ไอเดียปาร์ตี้คริสต์มาสเสมือนจริงนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนเพลงวันหยุดยอดนิยมให้เป็นอีโมจิ ตัวอย่างเช่น ⛄🎩❄️ อาจหมายถึง Frosty the Snowman
แสดงคอมโบอีโมจิเหล่านี้ให้ทุกคนดูผ่านสไลด์โชว์ หรือส่งในแชทก็ได้ ใครทายเพลงได้ถูกต้องจะได้หนึ่งคะแนน และผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดเมื่อจบเกมจะเป็นผู้ชนะ
10. การประกวดสร้างตุ๊กตาหิมะเสมือนจริง
แม้ไม่มีหิมะจริง คุณก็ยังสามารถสนุกกับการสร้างตุ๊กตาหิมะดิจิทัลได้—เลือกกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์เป็นผืนผ้าใบของคุณ 🎨
ระหว่างงานเลี้ยง ให้เวลาทุกคนได้วาดและโชว์ตุ๊กตาหิมะของตัวเอง เมื่อทุกคนเสร็จแล้ว คุณสามารถจัดให้มีการโหวตเพื่อดูว่าใครออกแบบตุ๊กตาหิมะที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
11. DIY งานฝีมือคริสต์มาส
การออกแบบงานฝีมือคริสต์มาสเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเฉลิมฉลองเทศกาลที่ช่วยให้ทุกคนได้แสดงทักษะทางศิลปะของตน เลือกงานฝีมือที่ง่ายหนึ่งหรือสองอย่าง และส่งชุดอุปกรณ์ตกแต่ง DIY พร้อมสิ่งของที่จำเป็นทั้งหมดให้กับทีมของคุณ ⚒️
จัดสรรเวลาสำหรับการทำกิจกรรมประดิษฐ์เหล่านี้ โดยอาจให้คุณ (หรือสมาชิกทีมคนอื่น) เป็นผู้นำทีม หรือให้ทุกคนทำตามขั้นตอนในวิดีโอสอนบน YouTube ก็ได้ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม คุณสามารถถ่ายภาพผลงานของทุกคนไว้ และแชร์ลงบนโซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่ให้ทีมโหวตเลือกผลงานที่ชื่นชอบที่สุดก็ได้
12. การแสดงความสามารถพิเศษเสมือนจริง
ค้นพบทักษะและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของทีมคุณด้วยการแสดงความสามารถพิเศษในวันหยุด! นี่คือกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงที่น่าสนใจ เพื่อเปิดมุมมองใหม่และชื่นชมความหลากหลายของเพื่อนร่วมงานของคุณ
เพื่อให้การแสดงความสามารถเริ่มต้นได้ ให้สมาชิกในทีมของคุณเตรียมการแสดงหรือการสาธิตความสามารถสั้น ๆ ของพวกเขาไว้ล่วงหน้า ความสามารถสามารถเป็นอะไรก็ได้ เช่น:
- การร้องเพลง
- การโยนของหลายอย่างพร้อมกัน
- การเล่นเครื่องดนตรี
- การท่องบทกวีต้นฉบับ
- การแสดงมายากลหรือการแสดงตลกเดี่ยว
หลังจากทุกคนได้แสดงความสามารถของตัวเองแล้ว คุณสามารถโหวตเพื่อเลือกชื่อสนุกๆ เช่น "การแสดงที่สร้างสรรค์ที่สุด" หรือ "ความสามารถที่น่าประหลาดใจที่สุด" 🏆
13. งานปาร์ตี้คืนภาพยนตร์คริสต์มาส
มาสังสรรค์กับทีมของคุณในบรรยากาศสบาย ๆ สำหรับงานเลี้ยงคริสต์มาสออนไลน์ เลือกภาพยนตร์คริสต์มาสที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินได้ หรือส่งแบบสำรวจล่วงหน้าเพื่อตัดสินใจเลือกภาพยนตร์ 🎥
ก่อนงานเลี้ยง คุณสามารถส่งแพ็กเกจให้ทุกคนได้ ซึ่งภายในมีคุกกี้คริสต์มาส, ชุดทำช็อกโกแลตร้อน, ป๊อปคอร์น, หรือของว่างอื่น ๆ หรือคุณสามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของของว่างให้พวกเขาได้ ระหว่างการดูหนัง คุณสามารถใช้แชทของแอปวิดีโอเพื่อแบ่งปันเสียงหัวเราะ, ความคิดเห็น, หรือโมเมนต์ที่น่าตกใจเพื่อให้บรรยากาศสนุกสนานและน่าสนใจ
14. คลาสเต้นรำวันหยุดเสมือนจริง
สร้างบรรยากาศรื่นเริงให้กับทีมของคุณด้วยการผสมผสานเพลงคริสต์มาสเข้ากับท่าเต้นง่ายๆ 🕺
คุณสามารถหาครูสอนเต้นหรือให้สมาชิกในทีมที่ชื่นชอบการเต้นมาเป็นผู้นำท่าเต้นง่าย ๆ ได้ ท่าเต้นควรสนุกและทำตามได้ง่าย เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานไปด้วยกัน
15. ความท้าทายค้นหาคำในวันหยุด
เพิ่มความสนุกสนานให้กับเกมค้นหาคำศัพท์แบบคลาสสิกในงานปาร์ตี้เสมือนจริงของคุณ ค้นหาออนไลน์สำหรับปริศนาค้นหาคำศัพท์ในธีมคริสต์มาสที่มีคำเช่น "มิสเซิลโท," "กวางเรนเดียร์," "ซานตาคลอส," และ "เกล็ดหิมะ"
คัดลอกและวางปริศนาเหล่านี้ลงใน Google Slides หรือ ClickUp Whiteboards โดยให้หนึ่งสไลด์ (หรือพื้นที่ไวท์บอร์ด) ต่อผู้เข้าร่วมหรือทีมหนึ่งทีม ในระหว่างงานปาร์ตี้ ให้ทุกคนมีเวลาค้นหาคำให้ได้มากที่สุด ผู้ที่พบคำมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 🎉
16. คำในคำท้าทาย
ไอเดียปาร์ตี้คริสต์มาสเสมือนจริงนี้เกี่ยวกับการค้นหาคำเล็กๆ หลายๆ คำจากคำใหญ่ที่มีธีมเทศกาล ตัวอย่างเช่น จากคำว่า "คริสต์มาส" ผู้เล่นจะค้นหาคำเช่น "คริสต์" "เสน่ห์" "ดาว" และอื่นๆ
เมื่อคุณพร้อมที่จะเล่น ให้สร้างรายการคำที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล. แบ่งปันคำหนึ่งในรายการของคุณกับทีมของคุณ และให้พวกเขาใช้เวลาสามถึงห้านาทีเพื่อคิดคำที่เล็กกว่าให้ได้มากที่สุด.
คุณสามารถทำให้มันท้าทายได้โดยการอนุญาตให้มีอย่างน้อยสามหรือสี่คำ ทุกคนสามารถจดคำของตัวเองได้ และเมื่อหมดเวลา ทุกคนจะแชร์รายการของตัวเอง ผู้เข้าร่วมที่มีคำมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 📝
17. คาดเดาวัตถุที่ "ซูมเข้า"
เคยจ้องมองบางสิ่งอย่างใกล้ชิดแล้วแทบจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรไหม? มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณไม่เคยลองมาก่อน และนั่นแหละคือจุดพลิกของเกมนี้
เพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมนี้ ให้คุณค้นหาภาพถ่ายของสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาส และสิ่งของสุ่มอื่น ๆ จากนั้นให้คุณซูมเข้าไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพแต่ละภาพโดยใช้แอปพลิเคชันรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของคุณ 🔎
ระหว่างกิจกรรม ให้แชร์หน้าจอของรูปภาพที่ซูมเข้าไปแต่ละภาพเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทายว่าเป็นอะไร หากพวกเขาทายไม่ออก ให้ซูมออกเรื่อยๆ จนกว่าพวกเขาจะทายถูก
18. ปริศนาอักษรไขว้คริสต์มาส
นี่คือเกมคำศัพท์คลาสสิกอีกเกมหนึ่งที่จะทำให้สมองของทีมคุณทำงานอย่างเต็มที่ ค้นหาปริศนาอักษรไขว้ในธีมคริสต์มาสและแสดงผลบนสไลด์แยกกันใน Google Slides โดยให้แต่ละคนหรือแต่ละทีมได้รับสไลด์ของตนเองเพื่อทำงาน
ผู้เข้าร่วมสามารถทำงานนี้ได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือเป็นทีม หากทำงานเป็นทีม ให้แยกแต่ละทีมไปยังห้องย่อย เมื่อหมดเวลาแล้ว ให้กลับมารวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบคำตอบและดูว่าทีมใดได้คะแนนถูกต้องมากที่สุด
19. รายการเด็กไม่ดีของซานตาคลอส
ค้นหาว่าใครเป็น "เด็กไม่ดี" ในเทศกาลนี้ (หรือเทศกาลที่ผ่านมา) ด้วยเกมเวอร์ชันคริสต์มาสของ "ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน" ในฐานะเจ้าภาพ คุณจะพูดประโยคที่ขึ้นต้นด้วย "คุณอยู่ในรายชื่อเด็กไม่ดีของซานต้าถ้า ..."
- ...คุณไม่เคยสร้างบ้านขนมปังขิง
- ...คุณนำของขวัญคริสต์มาสไปให้คนอื่นต่อ
- ...คุณเคยเปิดของขวัญก่อนเช้าวันคริสต์มาส
ผู้เล่นวางนิ้วหนึ่งนิ้วสำหรับแต่ละกิจกรรมที่พวกเขาทำ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ คุณสามารถอนุญาตให้พวกเขาเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของแต่ละนิ้วที่วางลงได้ เล่นต่อไปจนกว่าคุณจะหมดรายการหรือมีเพียงคนเดียวที่ยังมีนิ้วขึ้นอยู่—พวกเขาคือผู้ชนะ 👆
20. เกม "ลูกกวาดแท่ง" สุดขีด
เวอร์ชันวันหยุดเสมือนจริงของเกม Extreme Spoons นี้รับรองว่าจะได้รับความนิยมในงานเลี้ยงคริสต์มาสของสำนักงานคุณอย่างแน่นอน—เพียงแค่เปลี่ยนช้อนเป็นลูกกวาดแท่งเท่านั้น 🥄
ผู้เล่นแต่ละคนต้องมีลูกกวาดรูปไม้เท้าและสำรับไพ่หนึ่งสำรับ ในการเริ่มต้น ทุกคนสับไพ่ของตัวเองและเลือกไพ่สี่ใบ จากนั้นจะเลือกไพ่เพิ่มอีกหนึ่งใบจากสำรับที่เหลือและทิ้งลงในกอง "ขยะ" หรือเปลี่ยนกับไพ่ในมือหนึ่งใบ
เป้าหมายคือการรวบรวมลูกอมชนิดเดียวกันให้ได้สี่ชิ้นให้เร็วที่สุด เมื่อคุณทำได้แล้ว ให้โชว์ลูกอมของคุณให้กล้องเห็นเพื่อให้ผู้อื่นทำตาม ใครโชว์ลูกอมช้าที่สุดจะได้ตัว "C" จากคำว่า "CANDY" ให้สะกดคำว่า "CANDY" และคุณจะถูกคัดออก ให้เล่นต่อไปจนกว่าจะมีผู้เล่นเหลือเพียงคนเดียว
21. การไขว้คำศัพท์ของซานต้า
นี่คือไอเดียปาร์ตี้คริสต์มาสเสมือนจริงสนุกๆ อีกอย่างหนึ่ง: ทุกคนพยายามแกะตัวอักษรที่สับสนเพื่อสร้างคำที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาส คุณสามารถเพิ่มความท้าทายด้วยธีมต่างๆ เช่น อาหารคริสต์มาส ภาพยนตร์ และเพลง 🎶
ในฐานะผู้ดำเนินรายการ ให้สร้างสไลด์เด็คที่มีคำเกี่ยวกับคริสต์มาสผสมกัน ตัวอย่างเช่น "Santa Claus" กลายเป็น "tanas ualsc" และ "mistletoe" กลายเป็น "emitlost" ผู้เข้าร่วมสามารถพูดคำตอบหรือพิมพ์ในช่องแชท ผู้เข้าร่วมหรือทีมที่ตอบถูกมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
22. ร้องเพลงคริสต์มาสคาราโอเกะ
ลองจัดคาราโอเกะที่มีลูกเล่นสนุก ๆ เพื่อทำให้งานสังสรรค์ออนไลน์ของคุณน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นดีไหม?
สร้างเพลย์ลิสต์คาราโอเกะสำหรับวันหยุดด้วยเพลงคริสต์มาสยอดนิยมและเพลงโปรดที่สมาชิกทีมร้องขอ ค้นหาเพลงเหล่านี้บน YouTube พร้อมเนื้อเพลงบนหน้าจอให้ทุกคนร้องตามได้ 🎤
เพื่อเพิ่มความสนุก ลองเพิ่มรอบเลียนแบบเข้าไป ทุกคนร้องเพลงเหมือนนักร้องหรือคนดัง รับรองว่าฮาแน่นอน
23. คริสต์มาส "สิ่งนี้" หรือ "สิ่งนั้น"
นี่คือกิจกรรมสร้างทีมที่มีคำถามละลายพฤติกรรมเพื่อเชื่อมโยง แบ่งปันเรื่องราว และเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวันหยุดของแต่ละคน 🧑🎄
เตรียมสไลด์เด็คพร้อมตัวเลือกธีมวันหยุดที่สนุกสนาน เช่น:
- ต้นคริสต์มาสจริงหรือต้นคริสต์มาสปั้น?
- ไข่กโนหรือช็อกโกแลตร้อน?
- พบกับกรินช์ หรือจะเป็นกรินช์?
- เสื้อคริสต์มาสที่ดูไม่สวยหรือชุดนอน?
- เก็บของตกแต่งไว้จนถึงวันที่ 5 มกราคม หรือจะเก็บลงก่อนวันปีใหม่ดี?
หลังจากถามคำถามแต่ละข้อแล้ว ให้ทุกคนเลือกสิ่งที่ตนชอบ (ผ่านการโหวต) และอธิบายเหตุผลในการเลือกของตน วิธีนี้มักจุดประกายการถกเถียงที่สนุกสนานและช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีม
24. การแสดงสดเสมือนจริง
การจัดแสดงสดออนไลน์เสมือนจริงก็เหมือนกับการมีคอนเสิร์ตหรือโชว์ส่วนตัวสำหรับทีมของคุณในห้องนั่งเล่นของพวกเขา 🛋️
ในการจัดเตรียมสิ่งนี้ ให้จ้างนักแสดงมืออาชีพ เช่น นักร้อง นักมายากล หรือนักแสดงตลก เลือกคนที่สามารถดึงดูดผู้ชมและมอบการแสดงที่สนุกสนานได้ นี่เป็นกิจกรรมที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยให้ทีมของคุณได้นั่งพักผ่อนและเพลิดเพลินกับการแสดง
25. พิธีมอบรางวัลคริสต์มาสออนไลน์
พิธีมอบรางวัลคริสต์มาสออนไลน์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปิดท้ายงานเทศกาลของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ หากคุณได้จัดการแข่งขันหลายเกมมาแล้ว นี่คือเวลาที่เหมาะที่สุดในการประกาศผู้ชนะและรางวัลของพวกเขา 🏅
ไอเดียรางวัลบางอย่าง ได้แก่ของขวัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, บัตรของขวัญดิจิทัล, บัตรชมภาพยนตร์, กล่องของขวัญสำหรับช่วงเวลาแฮปปี้อาวร์ หรือแม้แต่การให้วันหยุดพิเศษอีกหนึ่งวัน คุณยังสามารถมอบรางวัลพิเศษ "ขอบคุณ" ให้กับทุกคนเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมที่ทำให้งานเลี้ยงประสบความสำเร็จ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวางแผนงานปาร์ตี้คริสต์มาสเสมือนจริง
นี่คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับงานเลี้ยงคริสต์มาสของสำนักงานเสมือน
คุณจัดงานเลี้ยงวันหยุดเสมือนจริงได้อย่างไร?
กำหนดวันที่สำหรับกิจกรรม เลือกแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom วางแผนกิจกรรมที่น่าสนใจ และส่งคำเชิญแบบดิจิทัลพร้อมวาระการประชุม กิจกรรมที่ดีที่สุดบางรายการ ได้แก่ การแลกของขวัญแบบ Secret Santa หรือ White Elephant แบบเสมือนจริง, รายการเด็กดื้อของซานต้า และเกม This or That
คุณจะทำให้ปาร์ตี้คริสต์มาสเสมือนจริงสนุกได้อย่างไร?
ขอให้ทีมของคุณแต่งกายในธีมคริสต์มาส เริ่มงานปาร์ตี้ด้วยเกมสนุกๆ และกิจกรรมละลายพฤติกรรม และเปิดเพลงคลอระหว่างกิจกรรมหรือช่วงพัก เพื่อให้งานเป็นไปอย่างทั่วถึง ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วม
งานเลี้ยงคริสต์มาสเสมือนจริงควรจัดนานแค่ไหน?
มันควรใช้งานได้ประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งนานพอที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ได้โดยไม่ทำให้จอภาพล้าสายตา
สร้างงานปาร์ตี้คริสต์มาสที่สนุกสนานและน่าจดจำด้วย ClickUp
การวางแผนปาร์ตี้ที่สมบูรณ์แบบในช่วงเทศกาลวันหยุดอาจเป็นเรื่องที่เครียด แต่ด้วยไอเดียปาร์ตี้คริสต์มาสเสมือนจริงเหล่านี้และ ClickUp มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น! 🎄
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายเพื่อช่วยให้แผนของคุณเป็นไปตามที่วางไว้:
- ติดตามรายละเอียดงาน: สร้างรายการสำหรับทุกสิ่งที่ต้องทำ มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมวางแผน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
- ติดตามกำหนดเวลาอย่างใกล้ชิด: ตั้งการแจ้งเตือนงานเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะ 🥁
- สื่อสารกับผู้อื่น: แชร์ข้อมูลอัปเดตกับทีมวางแผนของคุณผ่านความคิดเห็นในภารกิจและแชท
- รับคำขอและข้อเสนอแนะ: ใช้แบบฟอร์มของ ClickUp เพื่อรวบรวมคำขอจากทีม (เช่น ความชอบด้านเพลง ภาพยนตร์ และของว่าง) ก่อนงานปาร์ตี้ และรวบรวมข้อเสนอแนะหลังจากงานเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในอนาคต 🤩
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีเพื่อจัดระเบียบและสร้างงานเฉลิมฉลองที่มีชีวิตชีวาและน่าจดจำ!