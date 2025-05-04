วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่บ้านเมื่อทำงานทางไกล

นิยามของผลิตภาพเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและสามารถขยายความได้ ก่อนเกิดโควิด ทุกคนให้ความสำคัญกับการทำงานหนักและทุ่มเทเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลในชีวิต ทั้งในด้านอาชีพและการพัฒนาตนเอง
อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน: เมื่อการทำงานทางไกลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง และเวลาเดินทางถูกตัดออกไป เราสามารถทำอะไรได้มากขึ้นในที่สุดการศึกษาที่รายงานในนิตยสารฟอร์บส์พบว่าพนักงานที่ทำงานทางไกลมีความสุขเฉลี่ยมากกว่าผู้ที่ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้ถึง 20%
เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้ยังคงดำเนินต่อไป—และอาจดีขึ้นด้วย—เมื่อเราปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการทำงานทางไกล นี่คือกลยุทธ์และเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน และใช้เวลาทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถนำมาใช้เทคนิคและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการทำงานทางไกลของคุณ:
- การทำงานทางไกลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ แต่หากไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน อาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟและสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ไม่ชัดเจน
- นี่คือคำแนะนำที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขณะอยู่บ้านและสร้างนิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ: เริ่มต้นด้วยกิจวัตรเช้าที่แข็งแกร่ง เตรียมงานบ้านไว้ล่วงหน้า จัดระเบียบงานใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ
- เริ่มต้นด้วยกิจวัตรยามเช้าที่แข็งแกร่ง
- เตรียมงานบ้านล่วงหน้า
- จัดระเบียบงานใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ
- การลดสิ่งรบกวนกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยกลยุทธ์เหล่านี้: จัดสรรพื้นที่ทำงานแยกต่างหาก ปิดเสียงการแจ้งเตือนในช่วงเวลาทำงาน กำหนดเวลาตรวจสอบงานกับทีม
- กำหนดพื้นที่ทำงานแยกต่างหาก
- ปิดการแจ้งเตือนระหว่างเวลาทำงาน
- กำหนดเวลาการตรวจสอบทีม
- ใช้ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการลดการสลับแอป นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย: การติดตามเวลาและแดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้การติดตามงานเป็นเรื่องง่าย ClickUp Brain ช่วยทำงานอัตโนมัติ ปรับรวมข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพ ลดงานที่ทำซ้ำด้วย ClickUp Automations สำหรับการจัดการงานที่ราบรื่น
- การติดตามเวลาและแดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้การตรวจสอบงานเป็นเรื่องง่าย
- ClickUp Brain ช่วยอัตโนมัติการทำงาน, รวมข้อมูล, และเพิ่มประสิทธิภาพ
- ลดงานที่ทำซ้ำด้วย ClickUp Automations เพื่อการจัดการงานที่ราบรื่น
อ่านเพิ่มเติม: 12 แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีใน Excel & ClickUp
กลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่บ้าน
ต้องการเรียนรู้วิธีจัดการงานส่วนตัวให้สำเร็จในขณะที่ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม่? นี่คือกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณ
1. ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองในตอนเช้า
หลายชั่วอายุคนมาแล้ว พ่อแม่และปู่ย่าตายายต่างยืนยันว่าการตื่นเช้าเป็นกุญแจสำคัญสู่การเริ่มต้นวันที่ดี แม้ว่าเราจะยังไม่เชื่ออย่างเต็มที่แต่จิตวิทยาก็เห็นพ้องว่าการมีกิจวัตรยามเช้าที่สม่ำเสมอสามารถลดความเครียด เพิ่มระดับพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานได้
แม้ว่ากิจวัตรของแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่ต่อไปนี้คือนิสัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน:
- การออกกำลังกายตอนเช้าสามารถช่วยเพิ่มความตั้งใจและทำให้ตื่นตัว
- อาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพช่วยให้คุณมีพลังงานตลอดวัน
- การเขียนเป้าหมาย ความคิด หรือคำยืนยันของคุณลงบนกระดาษช่วยเคลียร์ความวุ่นวายในจิตใจ
- ใช้เวลาช่วงแรกของวันโดยปราศจากเทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลมากเกินไป
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังดิ้นรนเพื่อให้ทันกับงานแต่ยังรู้สึกไม่มีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่?10 เคล็ดลับในการทำงานให้เร็วขึ้นและจัดการงานให้เสร็จด้วย ClickUpได้สรุปกลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริงเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในที่สุดก็ควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
2. เตรียมงานบ้านล่วงหน้า
"คุณทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ดูแลบ้าน และยังมีเวลาสนุกได้อย่างไร?" นั่นคือคำถามที่มีค่าเป็นล้านที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งเพิ่งถาม—และหลายคนในพวกเราสามารถเข้าใจได้
เมื่อคุณกำลังอยู่ในช่วงทำงานอย่างลึกซึ้ง สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการตระหนักอย่างกะทันหันว่าคุณไม่ได้เตรียมอะไรไว้สำหรับมื้อกลางวันเลย นี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณยังคงมีประสิทธิภาพโดยจัดการงานบ้านล่วงหน้า:
- การเตรียมอาหารล่วงหน้า หมายความว่าคุณจะไม่เสียเวลาทำงานอันมีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์
- หากคุณเป็นคนที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่สะอาดเอี่ยมก่อนจะสามารถมีสมาธิได้ ให้จัดการ งานทำความสะอาดเล็กๆ น้อยๆ ก่อนสิ่งอื่น ในตอนเช้าหรือคืนก่อนหน้า
- ตั้งเครื่องล้างจาน, หม้อหุงช้า หรือรอบการซักผ้าให้ทำงานในพื้นหลังขณะที่คุณทำงาน
มีเทมเพลต ClickUp ที่ยอดเยี่ยมชื่อว่าChore Chart Templateสำหรับการจัดการให้เป็นระเบียบ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
✅ ติดตามงานบ้านทั้งหมดในที่เดียวแทนที่จะพึ่งความจำ
✅ มอบหมายงานบ้านให้สมาชิกในครอบครัวได้ทันที (ไม่ต้องรับภาระทั้งหมดคนเดียว)
✅ กำหนดเส้นตายเพื่อให้งานไม่สะสม
📮 ClickUp Insight: ทีมของคุณต้องนั่งประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนงาน
ตามการวิจัยของ ClickUpพบว่าพนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ยจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับผู้คนถึงหกคนต่อวันเพียงเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และทำให้โครงการดำเนินต่อไป ความท้าทายคืออะไร? การติดตามงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด ความสับสนในเวอร์ชัน และการขาดการมองเห็นทำให้ทีมทำงานช้าลง แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่าง ClickUp ที่มี Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยขจัดอุปสรรคเหล่านี้ด้วยการแสดงข้อมูลที่คุณต้องการทันที—เมื่อคุณต้องการ
3. จัดระเบียบงานและเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้วย ClickUp
มีไม่กี่สิ่งในชีวิตที่ให้ความพึงพอใจเท่ากับการขีดฆ่าสิ่งที่ทำเสร็จจากรายการตรวจสอบ แต่หากงานของคุณไม่ได้รับการจัดระเบียบ มันอาจเบี่ยงเบนจากเป้าหมายของคุณได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณยุ่งแต่ไม่ได้ผลผลิตที่แท้จริง
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือที่ช่วยติดตามความก้าวหน้าของคุณ
ClickUp คือ แอปครบวงจรสำหรับงานทุกประเภท ที่รวมการจัดการโครงการและงานเข้าไว้ด้วยกัน นี่คือวิธีที่คุณสามารถเชื่อมโยงงานของคุณเข้าด้วยกันโดยใช้ClickUp Goals:
- ระบบศูนย์กลางของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีแผนงานที่ชัดเจนเสมอว่าต้องทำอะไร
- ClickUp Goals ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง เพื่อให้คุณใช้เวลาไปกับงานที่มีผลกระทบสูง
- สื่อสารความคืบหน้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในที่เดียว
อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบแผนงานฟรีพร้อมตัวอย่าง
4. ลดเสียงรบกวนเพื่อป้องกันการเสียสมาธิ
ตามรายงานผลกระทบจากเสียงรบกวนดิจิทัล พบว่าหนึ่งในสามของพนักงานรายงานว่าถูกขัดจังหวะทุก 15 นาที เนื่องจากการแจ้งเตือนในที่ทำงาน
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดสิ่งรบกวนในการจัดตั้งสำนักงานที่บ้านของคุณ:
✅ หาที่เงียบสงบและปิดประตู
✅ ลงทุนในหูฟังตัดเสียงรบกวน
✅ กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนกับเพื่อนร่วมบ้าน
5. กำหนดพื้นที่ทำงานแยกต่างหาก
สถานที่ที่คุณทำงานสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่บ้านของคุณได้ คุณควรสร้างสภาพแวดล้อมที่คุณอยากใช้เวลาทำงานอย่างแท้จริง
เรเชล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ทำงานอยู่ในบรู๊คลิน ได้เรียนรู้บทเรียนนี้อย่างยากลำบาก หลังจากที่ต้องนั่งเก้าอี้ทานอาหารราคาถูกเป็นเวลาเก้าชั่วโมงต่อวัน ทำให้เธอมีอาการปวดหลัง
วิธีแก้ปัญหาของเธอคืออะไร? พื้นที่ทำงานที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ พร้อมเก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และถ้าเป็นไปได้ ควรมีโต๊ะทำงานแบบปรับระดับนั่ง/ยืน
การเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับการทำงานที่บ้านเพิ่มเติมไว้ในที่ของคุณจะเป็นความคิดที่ชาญฉลาด ซึ่งรวมถึง:
- หูฟังตัดเสียงรบกวนเพื่อลดสิ่งรบกวน
- สมุดบันทึกและปากกาสำหรับจดบันทึกงานสำคัญ
- จุดเทียนเพื่อเริ่มต้นวันอันมีประสิทธิผลของคุณ
- ใช้ผ้าปูโต๊ะสำหรับทำงาน—เมื่อเสร็จแล้วให้ถอดออกเพื่อ แยกเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวออกจากกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังประสบปัญหาในการสร้างสมดุลระหว่างแนวคิดใหญ่กับงานประจำวันอยู่หรือไม่?10 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการจะช่วยให้คุณใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่า ขจัดสิ่งรบกวน และเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้กลายเป็นความจริง
6. ปิดเสียงการแจ้งเตือนจากแอปในช่วงเวลาทำงาน
หากคุณเคยคิดว่า ฉันจะเช็คการแจ้งเตือนนี้แค่แป๊บเดียวเท่านั้น แล้วปรากฏว่ากลับมาอีกทีผ่านไป 50 นาทีโดยที่มัวแต่เลื่อนดู Instagram อย่างไม่รู้ตัว—คุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอก
FOMO (ความกลัวที่จะพลาดโอกาส) เป็นเรื่องจริง การไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องของการอัปเดต, การแชท, และการกล่าวถึง ทำให้เกิดความจำเป็นอย่างไม่สามารถควบคุมได้ที่จะต้องตรวจสอบทุกอย่าง—แม้กระทั่ง 90% ของสิ่งนั้นไม่มีความเร่งด่วนก็ตาม กุญแจสำคัญในการรักษาความผลิตได้ที่บ้านคือการเชี่ยวชาญในการจัดลำดับความสำคัญของ通知 ทำให้คุณเห็นเพียงสิ่งที่สำคัญจริง ๆ
ClickUp Chatพร้อมช่วยเหลือคุณด้วยการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวันโดยไม่ถูกแจ้งเตือนรบกวน นี่คือวิธีการ:
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนทั่วไป: คลิกที่ไอคอนรูปเฟืองที่ด้านล่างของแถบด้านข้างเพื่อปรับการแจ้งเตือนของเบราว์เซอร์, มือถือ, กล่องขาเข้า, และอีเมล—เพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตเฉพาะที่และเวลาที่คุณต้องการ
- การแจ้งเตือนแชทแบบกำหนดเอง: คลิกขวาที่แชทใดก็ได้แล้วเลือก เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน เพื่อกรองเสียงรบกวนและมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งสำคัญ
7. กำหนดเวลาเพื่อเชื่อมต่อกับทีมของคุณโดยใช้คุณสมบัติการสื่อสารของ ClickUp
การทำงานทางไกลมีข้อดีของมัน แต่ก็สามารถทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวได้เช่นกัน เมื่อคุณทำงานทางไกล ความรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับทีมของคุณอาจทำลายแรงจูงใจได้
นี่คือเหตุผลที่การเช็คอินอย่างรวดเร็วหรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการสามารถเพิ่มระดับพลังงานและป้องกันความรู้สึกน่ากลัวว่า "ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่า?"
เครื่องมือสื่อสารของ ClickUp ทำให้การประสานงานเป็นเรื่องง่าย:
- ตอบกลับข้อความ: เลื่อนเมาส์ไปที่แชท กดถูกใจ หรือใช้ปุ่มเพิ่มปฏิกิริยา
- ตอบในหัวข้อ: รักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบโดยใช้ตัวเลือก ตอบในหัวข้อ
- เชื่อมโยงงานกับแชท: ไม่ต้องค้นหาข้อความนั้นอีกต่อไป—เชื่อมต่องานสำคัญกับเธรดแชทโดยตรงเพื่อเข้าถึงบริบทได้ทันที
นอกจากนี้ClickUp Docsยังช่วยให้การทำงานร่วมกันของทีมเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมหลายคนสามารถมีส่วนร่วมใน ClickUp Docs ได้พร้อมกัน นอกจากนี้ การติดตามประวัติเวอร์ชันในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถย้อนกลับข้อผิดพลาดและเห็นความคืบหน้าได้ตลอดเวลา ดังนั้นจะไม่มีการอัปเดตใดที่หลุดรอดสายตา
ความคิดเห็นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในช่องแสดงความคิดเห็นเท่านั้น—ด้วยฟีเจอร์ClickUp Assign Commentsคุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที ความคิดเห็นแต่ละรายการสามารถมอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสม ติดตามความคืบหน้า และแก้ไขปัญหาได้โดยตรงภายในเอกสารเดียวกัน
นอกจากนี้ ClickUp Docs ยังผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับงาน, แชท, และแดชบอร์ด ทำให้คุณสามารถแก้ไข, มอบหมาย, และเปิดตัวโครงการได้โดยตรงจากพื้นที่เขียนของคุณ เพิ่มวิดเจ็ตลงในเอกสารของคุณเพื่ออัปเดตสถานะงาน, ติดตามความคืบหน้า, หรือเชื่อมโยงไปยังแดชบอร์ด—โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือเลย
8. ใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการสลับแอป
การสลับแอปทำให้เสียสมาธิและเสียเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้คุณวางแผน ตรวจสอบตนเอง อัตโนมัติ และปรับปรุงงานของคุณตลอดทั้งวัน
ClickUp สำหรับทีมระยะไกลถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือ. นั่นหมายความว่า ตั้งแต่การจัดการปริมาณงานไปจนถึงการซิงค์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำด่วน, ผู้ทำงานระยะไกลสามารถพึ่งพา ClickUp ได้เพื่อดำเนินโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น โดยไม่มีการสื่อสารผิดพลาด.
เริ่มต้นด้วย,มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUpช่วยให้ทีมระยะไกลมองเห็นความคืบหน้าในวิธีที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานที่ดีที่สุดของพวกเขา และด้วยการผสานรวมกับ Zoom, Slack และ Google Drive คุณสามารถเก็บทุกการสนทนา ไฟล์ และการอัปเดตไว้ในที่เดียว
การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณตรวจสอบงานด้วยตนเองและดูได้อย่างชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร เพียงกดเริ่มก่อนเริ่มงานและหยุดเมื่อคุณเสร็จ ไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ
ต้องการขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบหรือไม่? คุณสามารถใช้ClickUp Dashboardsเพื่อ:
- สร้างและมอบหมายงานได้โดยตรงจากแดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- ใช้มุมมองรายการ กระดาน หรือแกนต์ทเพื่อจัดระเบียบโครงการ
- กรองตามสถานะ, กำหนดเวลา, หรือผู้รับผิดชอบ เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ทันที
หากคุณมีทีมที่เพิ่งเริ่มทำงานทางไกลแม่แบบแผนการทำงานทางไกลของ ClickUpจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานทางไกลเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยให้โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม การติดตามงาน และการจัดการบทบาทหน้าที่
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สามารถช่วยคุณจัดการงานได้ดีขึ้นอย่างแท้จริง? เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI. สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้การทำงานของคุณรวดเร็วและชาญฉลาดขึ้นโดยการทำซ้ำงานอัตโนมัติ, สรุปข้อมูล, และสร้างเนื้อหาตามความต้องการ. ตัวอย่างเช่นClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่บ้านโดย:
- การสร้างเนื้อหาอัจฉริยะ สำหรับการเขียน การตรวจทาน และการถอดความ
- การทำให้งานสำคัญง่ายขึ้นผ่านการจัดการงานอัตโนมัติ
- ให้คำตอบทันที โดยการรวบรวมเอกสาร งาน และปฏิสัมพันธ์ของทีม
สุดท้ายนี้ ขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซากจะชะลอประสิทธิภาพของพนักงานที่ทำงานทางไกลคลิกอัพ ออโตเมชั่นส์ช่วยให้คุณตั้งค่าตัวกระตุ้น การดำเนินการ และเงื่อนไขเพื่อจัดการงานที่ใช้เวลามากแทนคุณ
ตอนนี้ ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติโดยใช้ภาษาธรรมชาติได้ เพียงแค่คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ แล้วระบบจะตั้งค่าเงื่อนไขให้คุณโดยอัตโนมัติ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายเงินเดือน ClickUp สามารถ:
- สร้างงานชำระเงินสำหรับเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อชำระเงินให้กับผู้รับเหมา
- ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อค่าใช้จ่ายของพนักงานเกินเกณฑ์ที่กำหนด
หากคุณยังรู้สึกว่า รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณกำลังควบคุมชีวิตของคุณแทนที่จะเป็นทางกลับ ลองใช้Personal Productivity Template โดย ClickUp
เมื่องานกองพะเนินและลำดับความสำคัญเริ่มพร่าเลือน การรักษาประสิทธิภาพอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลย แม่แบบนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน กำหนดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน และติดตามความคืบหน้า เพื่อให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้และใช้เวลาในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าที่สุด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาการพลาดกำหนดเวลาและความวุ่นวายของโครงการอยู่หรือไม่?"วิธีสร้างแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (+เทมเพลต)" มอบโครงสร้าง เครื่องมือ และเทมเพลตฟรีเพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น จัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น และทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน
วิธีจัดการสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตขณะทำงานจากที่บ้าน
พนักงานที่ทำงานทางไกลกำลังนิยามเส้นแบ่งระหว่างเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ถูกดึงดูดด้วยความเป็นอิสระที่ยืดหยุ่นนี้
สิ่งที่สามารถช่วยได้คือการกำหนดขอบเขตและยึดมั่นในขอบเขตเหล่านั้นจริงๆนี่คือเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้าน:
- กำหนดเวลาทำงานให้ชัดเจน—และต้านทานความอยากที่จะ "แค่เช็คอีเมลอีกฉบับเดียว" ตอน 4 ทุ่ม
- ออกจากระบบอย่างถูกต้อง—ออกจากพื้นที่ทำงานของคุณจริง ๆ หรือปิดการแจ้งเตือนหลังจากเลิกงาน
- ใช้สิทธิ์ลาพักร้อน (PTO) ของคุณ—เรื่องส่วนตัวของคุณสำคัญไม่แพ้กำหนดส่งงานของคุณ
🧠 คุณรู้หรือไม่: ตามรายงานของ Pew Research Center พบว่า 1 ใน 10 ของพนักงานที่ทำงานทางไกลประสบปัญหาในการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว โดยมักทำงานเกินเวลาโดยไม่รู้ตัวบทความ "วิธีสร้างตารางการทำงานจากที่บ้าน"นำเสนอเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน จัดระเบียบวันของคุณ และรักษาประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า
อย่าลืมขยับตัว ยืดเส้นยืดสาย และออกไปรับอากาศบริสุทธิ์บ้าง การนั่งทั้งวันไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อหลังของคุณเท่านั้น แต่ยังทำให้พลังงานลดลงและบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการจัดการเวลา ลองใช้วิธีการแบ่งเวลาเป็นช่วงๆ เพื่อจัดโครงสร้างวันของคุณให้เป็นช่วงๆ ที่เน้นการทำงานอย่างลึกซึ้ง การจัดการอีเมล และการประชุม
อ่านเพิ่มเติม: เปิดประตูสู่อนาคตแห่งประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
การเอาชนะความท้าทายทั่วไปในการทำงานระยะไกล
การทำงานทางไกลมอบความยืดหยุ่น แต่ก็มาพร้อมกับอุปสรรคที่ไม่เหมือนใครเช่นกัน การฉลาดคือการรับรู้ถึงปัญหาเหล่านี้และนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
ความท้าทาย #1: การขาดปฏิสัมพันธ์แบบพบหน้ากันทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพน้อยลง
✅ วิธีแก้ไข: จัดการประชุมวิดีโอเป็นประจำ บันทึกการตัดสินใจอย่างชัดเจน และใช้เครื่องมือส่งข้อความทันทีเพื่อรักษาความโปร่งใส
ความท้าทาย #2: การทำงานอย่างโดดเดี่ยวอาจนำไปสู่ความเหงาและแรงจูงใจที่ลดลง
✅ วิธีแก้ไข: ส่งเสริมกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริง การเช็คอินแบบไม่เป็นทางการ และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกัน
ความท้าทายที่ 3: การขาดสภาพแวดล้อมในสำนักงานที่มีโครงสร้างชัดเจนทำให้เส้นแบ่งระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวไม่ชัดเจน
✅ วิธีแก้ไข: กำหนดเวลาทำงานให้ชัดเจน พักเบาระหว่างวันตามกำหนด และใช้เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้งานลามเข้าไปในชีวิตส่วนตัว
ความท้าทายที่ 4: สภาพแวดล้อมภายในบ้านเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนที่ลดประสิทธิภาพการทำงาน
✅ วิธีแก้ไข: สร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะ ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น และใช้เครื่องมือติดตามเวลาและระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อรักษาสมาธิ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีที่ธุรกิจสามารถช่วยพนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ความสำคัญของการผลิตที่บ้าน
การศึกษาที่ดำเนินการในรัฐแคลิฟอร์เนียพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่ทำงานทางไกลเพิ่มขึ้นถึง 47% สำหรับอีก 53% ที่เหลือ กลยุทธ์ง่ายๆ ไม่กี่ข้อสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น เราต้องเข้าใจพื้นฐานของการทำงานจากที่บ้านก่อน—และเหตุผลที่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่บ้านนั้นสำคัญ:
- ลดความเครียด เพิ่มสมาธิ: ควบคุมงานให้อยู่หมัดเพื่อป้องกันไม่ให้ภาระงานที่คั่งค้างและกำหนดส่งงานทับถมจนน่ากลัว
- การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ: เรียนรู้วิธีประหยัดเวลาด้วยการจัดลำดับความสำคัญและวางแผนงาน
- ความรู้สึกประสบความสำเร็จ: ทำเครื่องหมายในโครงการ DIY การเตรียมอาหาร หรือทักษะใหม่ ๆ เพื่อทำให้ชีวิตที่บ้านน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น
- สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น: จัดโครงสร้างกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อแยกเวลาทำงานออกจากชีวิตส่วนตัว
ประสิทธิภาพการทำงานพบที่อยู่อันเหมาะสมใน ClickUp
เจ้าหน้าที่บัญชีของ West Tech Shipping, สตาร์ กล่าวว่า: "ClickUp ช่วยให้ฉันจัดระเบียบได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตอนนี้ฉันสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเพราะฉันมีสมาธิมากขึ้น"
ข้อความนี้สะท้อนถึงพลังของ ClickUp ได้อย่างชัดเจน—การจัดการงานที่เรียบง่าย, การทำงานอัตโนมัติ, และการร่วมมือกัน เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่บ้านโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ มากมาย
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีตอนนี้ และทำมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง!