เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายปักษ์ฟรี เพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานและคำนวณเงินเดือน

Uma Kelath
Uma Kelath
11 เมษายน 2568

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือกำลังบริหารทีมขนาดใหญ่ การติดตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละรอบการจ่ายเงินช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมและตรงเวลา

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายปักษ์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทำให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบเวลาทำงาน คำนวณเงินเดือน และรักษาประสิทธิภาพการทำงาน ⌛️

บล็อกนี้จะสำรวจเทมเพลตใบงานรายปักษ์ที่หลากหลาย และวิธีทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนวันจ่ายเงินเดือนให้กลายเป็นงานที่เรียบง่าย

อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์?

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์ใช้สำหรับติดตามตารางการทำงาน รวมถึงเวลาเข้า/ออกงาน เวลาพัก ชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงล่วงเวลา วันลาป่วย หรือวันลาพักร้อนในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์

แอปพลิเคชันหรือเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ช่วยในการติดตามเวลาอย่างง่าย, ประมวลผลเงินเดือนได้อย่างราบรื่น, และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทุกคน

ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะ, แบบฟอร์มเหล่านี้อาจมีช่องข้อมูลเช่น:

  • ข้อมูลพนักงาน: ช่องสำหรับรายละเอียด เช่น ชื่อ, รหัสพนักงาน, แผนก, และหัวหน้างาน
  • รายละเอียดรอบการจ่ายเงิน: วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของสองสัปดาห์
  • การบันทึกประจำวัน: วันที่, วันในสัปดาห์, เวลาเข้างานและเวลาออกงาน, และเวลาพัก
  • จำนวนชั่วโมงทั้งหมด: ชั่วโมงปกติ, ชั่วโมงล่วงเวลา, และยอดรวมสะสมสำหรับรอบการจ่ายเงิน
  • ลายเซ็น: ช่องสำหรับให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานเหล่านี้ช่วยให้ผู้จ้างงานและพนักงานสามารถคำนวณชั่วโมงการทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้การจ่ายเงินมีความโปร่งใสและถูกต้อง

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายปักษ์ที่ดี?

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายปักษ์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะตอบโจทย์ทุกข้อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ลดข้อผิดพลาด และป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเงินเดือน

นี่คือประเด็นสำคัญที่คุณต้องมองหาในเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายปักษ์:

  • ความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่น: เลือกเทมเพลตที่สามารถปรับให้เข้ากับบทบาทและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ช่วยให้คุณแก้ไขฟิลด์สำหรับเวลาเข้า/ออกพักเบรก และรายละเอียดโครงการได้
  • รูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ: เลือกการออกแบบที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่สะอาด อ่านง่าย ลดข้อผิดพลาด และทำให้การประมวลผลเงินเดือนง่ายขึ้น
  • ช่องสำหรับอนุมัติและลายเซ็น: เลือกโซลูชันที่มีพื้นที่เฉพาะสำหรับลายเซ็นของพนักงานและผู้บังคับบัญชาเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและความรับผิดชอบ
  • ความเข้ากันได้และการเข้าถึง: เลือกเทมเพลตแบบรายสองสัปดาห์ที่ใช้งานร่วมกับ Excel, Google Sheets และเครื่องมือติดตามเวลาได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแบ่งปันและทำงานร่วมกัน
  • การคำนวณและการติดตามอัตโนมัติ: ใช้เทมเพลตใบงานที่มีสูตรคำนวณในตัวเพื่อตั้งการแจ้งเตือนใบงานโดยอัตโนมัติและคำนวณชั่วโมงทั้งหมด รวมถึงการทำงานล่วงเวลา ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง

10 แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายปักษ์

การติดตามการวิเคราะห์กำลังคนทุกสองสัปดาห์ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานทุกสองสัปดาห์ 10 แบบนี้ช่วยให้การติดตามเวลาทำงานของพนักงาน, การจัดการเงินเดือน, และการจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย.

1. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์: แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน ClickUp Services
รับแม่แบบฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและติดตามชั่วโมงการให้บริการด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการของ ClickUp

การติดตามชั่วโมงการทำงานและจัดการชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการของ ClickUp เทมเพลตนี้รวมชั่วโมงการทำงาน อัตราค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาไว้ในที่เดียว เพื่อทำให้การติดตามเวลาสำหรับทีมที่ให้บริการง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยคอลัมน์ข้อมูลที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับชั่วโมงการให้บริการ, ค่าตอบแทนรวม, และการคำนวณค่าล่วงเวลา คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มจำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สูงสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมบริการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงินเดือนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • วัดการใช้ทรัพยากรในหลายโครงการ
  • จัดสรรทรัพยากรระหว่างโครงการและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดระเบียบงานด้วยสถานะต่างๆ เช่น อนุมัติแล้ว, ต้องการความสนใจ, กำลังตรวจสอบ, และต้องตรวจสอบ
  • ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Stripe และ PayPal สำหรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมบริการ, เอเจนซี่, และฟรีแลนซ์ที่ต้องการการติดตามเวลาอย่างถูกต้องและการจัดการการเรียกเก็บเงิน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้บัตรติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างง่ายดาย แยกแยะระหว่างชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และส่งออกข้อมูลเวลาได้อย่างราบรื่นเพื่อการออกใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำ บัตรที่ปรับแต่งได้เหล่านี้ผสานการทำงานกับแดชบอร์ดของ ClickUp ได้อย่างลงตัว ทำให้การติดตามเวลาและการรายงานเป็นเรื่องง่าย

2. แม่แบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับทนายความ ClickUp

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานสำหรับทนายความใน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดการชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินและปรับปรุงการติดตามคดีด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาทนายความของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกเวลาทนายความของ ClickUpช่วยให้การติดตามเวลา การเรียกเก็บเงิน และการจัดการคดีสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยให้ทนายความสามารถบันทึกชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว ติดตามความคืบหน้าของคดี และจัดหมวดหมู่หน้าที่ตามลูกค้า หมายเลขคดี และประเภทบริการ

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมกฎหมายสามารถจัดระเบียบงาน จัดการปริมาณงาน และออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ฟีเจอร์รายงานในตัวช่วยให้เห็นภาพรวมของเวลาที่ใช้ในแต่ละคดีอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • จัดเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคดี เช่น ชื่อลูกค้า หมายเลขคดี และลายเซ็นทนายความ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ, ถูกบล็อก, กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, และอยู่ระหว่างรอ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน
  • กำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา
  • สร้างรายงานเวลาเพื่อวิเคราะห์เวลาที่ใช้และปรับปรุงความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน

📌 เหมาะสำหรับ: สำนักงานกฎหมายและทนายความที่ต้องการการติดตามเวลาและการจัดการคดีที่แม่นยำ

3. แม่แบบไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์: เทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
สร้างภาพแผนงานโครงการและติดตามความคืบหน้าของงานให้ตรงตามกำหนดด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp

เทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการตารางเวลาโครงการได้อย่างง่ายดาย มันช่วยให้คุณสามารถแสดงไทม์ไลน์ที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน จัดการความคืบหน้า และทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการ กำหนดเป้าหมายสำคัญ และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้การแบ่งปันและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยไทม์ไลน์และกำหนดเวลาที่ชัดเจน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • ใช้มุมมองต่าง ๆ เช่น รายการ, แผนงานกังต์, และปฏิทิน เพื่อปรับแต่งการแสดงไทม์ไลน์
  • เพิ่มหรือลบงานตามความคืบหน้าของโครงการ
  • แชร์ไทม์ไลน์กับสมาชิกทีมเพื่อการร่วมมือและให้คำแนะนำ
  • ติดตามงานและเป้าหมายสำคัญพร้อมตัวชี้วัดความคืบหน้าอย่างชัดเจน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ผู้วางแผนงาน, และทีมที่ต้องการการติดตามไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและเป็นระบบ

เคล็ดลับเล็กๆ: ต้องการควบคุมเวลาทำงานของพนักงานที่คิดค่าบริการและพนักงานที่ไม่คิดค่าบริการได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่?ลองใช้การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpและผสานการทำงานกับเครื่องมือติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมอย่าง Toggl และ Harvest ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เพื่อ:

  • ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีม
  • กำหนดเวลาประมาณการ
  • สร้างรายงานโดยละเอียด

4. แม่แบบการติดตามเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp

เทมเพลตการติดตามเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการติดตามเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp

เทมเพลตการติดตามเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการงานประจำวันได้อย่างแม่นยำ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะ จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ประจำวันได้

เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองปฏิทินรายสัปดาห์ในแอปเพื่อช่วยให้คุณอยู่ในกำหนดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดสมดุลงานหลายอย่างตลอดทั้งวัน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • ตั้งการแจ้งเตือนและทำให้การอัปเดตงานเป็นอัตโนมัติเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • ใช้มุมมองที่กำหนดเองเพื่อจัดการการจ่ายเงิน ความคืบหน้าของผู้รับมอบหมาย และตารางเวลาประจำสัปดาห์
  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและติดตามความคืบหน้า
  • ปรับตารางเวลาตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประจำวัน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่ง, ทีม, และบุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการจัดตารางเวลาเป็นรายชั่วโมงอย่างมีประสิทธิภาพ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2023 ช่วงการจ่ายเงินเดือนแบบสองสัปดาห์เป็นวิธีที่พบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีสถานประกอบการเอกชนถึง43%ที่จ่ายเงินเดือนให้พนักงานทุกสองสัปดาห์

5. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์: เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและตรงตามกำหนดเวลาด้วยเทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp คุณสามารถจัดการงาน สร้างเป้าหมายที่เป็นจริง และปรับแต่งกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย ส่วนที่ดีที่สุดคือ? มันช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการ จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามกำหนดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาและการผลิตด้วยสถานะ ฟิลด์ และมุมมองที่ปรับแต่งได้

เทมเพลตนี้ยังให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นและจัดระเบียบได้ในขณะที่รักษาสมดุลระหว่างการทำงาน, ภาระผูกพันส่วนตัว, และการดูแลตัวเองเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในแต่ละวัน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง รวมถึง เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ และต้องทำ
  • ติดตามการใช้เวลาและประสิทธิภาพการทำงานด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ผสานรวม
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันในเรื่องของกำหนดเวลาและเป้าหมาย
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น วัน และ ประเภทกิจกรรม เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญ, ทีม, และบุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

6. แม่แบบการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp

เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษา ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตามชั่วโมงที่คิดค่าใช้จ่ายและจัดการโครงการลูกค้าด้วยเทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาของ ClickUp

เทมเพลตการติดตามเวลาสำหรับที่ปรึกษาของ ClickUpช่วยให้การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การจัดการโครงการ และการบันทึกประสิทธิภาพการทำงานของที่ปรึกษาเป็นเรื่องง่ายขึ้น มันช่วยให้การเรียกเก็บเงินถูกต้องและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการติดตามข้อมูลลูกค้า อัตราค่าบริการต่อชั่วโมง และตารางเวลาของโครงการ

เทมเพลตนี้มีเครื่องมือรายงานในตัวเพื่อช่วยที่ปรึกษาในการเพิ่มชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการบันทึกเวลาและความสามารถในการทำกำไรของโครงการ ช่วยให้ที่ปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและขยายธุรกิจของตน

📮ClickUp Insight:ประมาณ 43% ของพนักงานส่งข้อความ 0-10 ข้อความต่อวัน แม้ว่านี่จะบ่งบอกถึงการสนทนาที่มุ่งเน้นหรือตั้งใจมากขึ้น แต่ก็อาจแสดงถึงการขาดความร่วมมือที่ราบรื่น โดยมีการสนทนาที่สำคัญเกิดขึ้นที่อื่น (เช่น อีเมล) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแพลตฟอร์มและสลับบริบทที่ไม่จำเป็น คุณจำเป็นต้องมีแอปเดียวที่ครอบคลุมทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp ซึ่งรวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • ติดตามวันครบกำหนดชำระเงินและสถานะการชำระเงิน
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับระดับความพยายาม อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง และรายละเอียดการชำระเงิน
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับลูกค้าและสมาชิกในทีม
  • สร้างรายงานสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินลูกค้า

📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และทีมที่ปรึกษาที่ต้องการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และจัดการโครงการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณกำลังเร่งรีบทำงานให้เสร็จหรือพยายามจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบสิ้นโดยไม่เสียสติอยู่หรือไม่? เปลี่ยนแปลงการทำงานและชีวิตของคุณด้วย10 กลยุทธ์การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ เพื่อพิชิตกำหนดส่งงานและยังมีเวลาให้ตัวเองได้หายใจ

7. แม่แบบรายชื่อพนักงาน ClickUp

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์: เทมเพลตรายชื่อพนักงาน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ทำให้การจัดตารางกะง่ายขึ้นและจัดการความพร้อมของพนักงานด้วยเทมเพลตรายชื่อพนักงานของ ClickUp

ต้องการวิธีง่ายขึ้นในการจัดการพนักงานหรือไม่?ลองใช้เทมเพลตรายชื่อพนักงานของ ClickUpฟรี ช่วยคุณติดตามเวลาทำงาน, จัดตารางกะ, และจัดระเบียบข้อมูลพนักงาน ด้วยสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดการความพร้อมใช้งาน, คำขอลา, และสมดุลปริมาณงานได้—ทั้งหมดในที่เดียว

ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ซับซ้อน — ตารางปฏิทินในเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนและปรับตารางงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย ลาก่อนความขัดแย้งในการจัดตาราง และสวัสดีกับการหมุนเวียนกะที่ราบรื่น ช่วยให้ทีมของคุณทำงานเป็นระบบและพร้อมลุยงานอย่างเต็มที่

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดเช่นเงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, และแผนก
  • ติดตามความพร้อมใช้งาน คำขอลาหยุด การลา และชั่วโมงการทำงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการมอบหมายบทบาทที่ชัดเจนและการติดตามงาน
  • ดูข้อมูลพนักงานในหลายรูปแบบปฏิทิน รวมถึงปฏิทินรายสัปดาห์ รายชื่อพนักงาน และความคืบหน้าของงาน

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าทีม, และธุรกิจที่ต้องการการจัดตารางการทำงานของพนักงานและการจัดการกะที่มีประสิทธิภาพ

8. แม่แบบแผ่นงานการจัดการเวลาส่วนตัว ClickUp

เทมเพลตแผ่นงานการจัดการเวลาส่วนตัว ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดลำดับความสำคัญของงานและรักษาความเป็นระเบียบด้วยเทมเพลตแผ่นจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUp

ไม่ว่าจะเพื่อการทำงานหรือเป้าหมายส่วนตัว,แม่แบบการจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUp จะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง, ช่วยสร้างกิจวัตรที่นำไปสู่ความสำเร็จและความสมดุลในระยะยาว.

มันช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและจัดระเบียบโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ด้วยสถานะ ฟิลด์ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ คุณยังสามารถบริหารจัดการตารางเวลา กำหนดเส้นตายที่เหมาะสม และติดตามผลงานของคุณได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • จัดลำดับความสำคัญของงานและจัดระเบียบโครงการตามความสำคัญ
  • ใช้ประโยชน์จากสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองเพื่อควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการงาน, ความคืบหน้า, กำหนดส่ง, เริ่มต้นใช้งาน
  • ตรวจสอบผลลัพธ์และปรับตารางเวลาตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล

🔍 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของ Harvard Business Review เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสูญเสียเวลาประมาณ50 ล้านชั่วโมงต่อปีอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในใบลงเวลาทำงานของพนักงาน ส่งผลให้สูญเสียประสิทธิภาพการผลิตประมาณ 7.4 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน

9. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์โดย TimeDoctor

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์: แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์โดย TimeDoctor
ผ่านทางTimeDoctor

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์โดย TimeDoctor ช่วยให้การติดตามเวลาทำงาน, การเข้าออก, และการจ่ายเงินเดือนของพนักงานในรอบสองสัปดาห์เป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออก, เวลาพักกลางวัน, และเวลาทำงานล่วงเวลาได้ในขณะที่รักษาภาพรวมที่เป็นระเบียบของจำนวนชั่วโมงที่ทำงานทั้งหมด

มีให้ใช้งานในรูปแบบ Google Sheets, Excel, Word และ PDF เทมเพลตฟรีนี้สามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ให้โซลูชันที่ตรงไปตรงมาสำหรับการติดตามเวลาอย่างแม่นยำและช่วยลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • ติดตามเวลาทำงานการเข้างาน และการทำงานล่วงเวลาในที่เดียว
  • ดาวน์โหลดและปรับแต่งใน Google Sheets, Excel, PDF หรือ Word
  • คำนวณชั่วโมงทั้งหมดโดยอัตโนมัติด้วยสูตรในตัว
  • ทำให้การประมวลผลเงินเดือนง่ายขึ้นและรับประกันการจ่ายเงินที่ถูกต้อง

📌 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์, และทีมที่ต้องการวิธีง่าย ๆ แต่มีประสิทธิภาพในการติดตามเวลาทำงานและจัดการแผนกเงินเดือน

10. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายปักษ์โดย Quickbooks

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์โดย Quickbooks
ผ่านทางQuickbooks

แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสองสัปดาห์โดย Quickbooks ช่วยให้การติดตามเวลาทำงานของพนักงาน, ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา, และวันลาพักร้อนเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้การคำนวณเงินเดือนถูกต้องแม่นยำด้วยข้อมูลบันทึกเวลาทำงาน เช่น เวลาเข้า/ออกงาน, รหัสงาน, และจำนวนชั่วโมงทั้งหมด.

เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของพนักงานฟรีนี้มีให้ใช้งานในหลายรูปแบบ—Excel, Microsoft Word, PDF และ Google Sheets มอบความยืดหยุ่นและความสะดวกในการใช้งานสำหรับธุรกิจทุกขนาด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจ่ายเงินเดือนในขณะที่ประหยัดเวลาในการทำงานด้านธุรการ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน

  • บันทึกเวลาเริ่ม/สิ้นสุด, เวลาพักกลางวัน, เวลาทำงานล่วงเวลา, และวันลาพักร้อน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือนโดยลงนามรับรองในแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่เสร็จสมบูรณ์
  • จัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลในการประมวลผลเงินเดือน
  • คำนวณเวลาทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติด้วยสูตรสำเร็จในตัว
  • ปรับปรุงการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพด้วยลายเซ็นของพนักงานและผู้จัดการ

📌 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจ, นักบัญชี, และผู้ดูแลระบบเงินเดือนที่ต้องการการติดตามเวลาที่แม่นยำและการจัดการเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ

🔍 คุณรู้หรือไม่: ในอดีต พนักงานมักได้รับค่าจ้างรายวันเป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมในปี 1938และการนำค่าจ้างขั้นต่ำและมาตรฐานการจ่ายเงินเดือนมาใช้ ทำให้รอบการจ่ายเงินเริ่มขยายออกไป

ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp

การใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติทุกสองสัปดาห์ช่วยให้กระบวนการบันทึกเวลาทำงานและการจัดการเงินเดือนง่ายขึ้น พวกมันทำให้การติดตามง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มผลผลิต

การเลือกเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานที่เหมาะสมช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างเป็นระเบียบ รับรองความถูกต้องของเงินเดือน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

นี่คือจุดที่ClickUp แอปสำหรับทุกงาน โดดเด่นเหนือใคร ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ พร้อมฟีเจอร์อัตโนมัติ รายงานแบบเรียลไทม์ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ ทำให้การทำงานของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สมัครฟรีวันนี้เพื่อดูว่า ClickUp ช่วยให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร!