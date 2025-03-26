ราคา Zoom: แผนและคุณสมบัติเพื่อเลือกให้เหมาะกับคุณ

ในเดือนมิถุนายน 2024 เพียงเดือนเดียว เว็บไซต์ของ Zoomได้รับการเข้าชม 11.2 ล้านครั้งผ่านเดสก์ท็อปและมือถือ น่าประทับใจใช่ไหม?
แต่เมื่อความนิยมเพิ่มขึ้น ความหลากหลายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย Zoom มีแผนราคาหลายแบบเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกัน การเลือกแผน Zoom ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ หากสตาร์ทอัพขนาดเล็กเริ่มจ่ายเงินสำหรับแผนธุรกิจพรีเมียมที่มีฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะกัดกร่อนงบประมาณของบริษัท
ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับ Zoom ในฐานะแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอชั้นนำ เราจะสำรวจแผนการกำหนดราคา คุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย และว่ามีทางเลือกอื่นสำหรับ Zoom ที่ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่
⏰ สรุป 60 วินาที
ค้นพบแผนราคาของแพลตฟอร์ม Zoom ที่มอบให้กับผู้ใช้ทุกขนาดธุรกิจ นี่คือสิ่งที่ครอบคลุมในคู่มือนี้:
ภาพรวมของแผนราคาของ Zoom
- แผนฟรี: คุณสมบัติพื้นฐานพร้อมขีดจำกัดการประชุม 40 นาที
- โปรแพลน: ระยะเวลาการประชุมที่ยาวนานขึ้น, การผสานระบบ AI, และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- แผนธุรกิจ: รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 300 คน พร้อมเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุง
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการประชุมขนาดใหญ่พร้อมเครื่องมือความปลอดภัยขั้นสูงและเครื่องมือ AI
ข้อดีและข้อเสียของราคาของ Zoom
- ข้อดี: การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ, พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัด (สำหรับแผนที่สูงขึ้น), และความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
- ข้อเสีย: ข้อจำกัดของแผนฟรี, ค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้เพิ่มขึ้น, และฟีเจอร์ขั้นสูงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ClickUp เป็นทางเลือกแทน Zoom
- ClickUp มอบมากกว่าการประชุมทางวิดีโอ—ผสานรวมการจัดการโครงการ, การแชททีม, การทำงานอัตโนมัติของงาน, บันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และกระดานไวท์บอร์ดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
แผนราคาและสิทธิประโยชน์ของ ClickUp
- แผนฟรีพร้อมงานและผู้ใช้ไม่จำกัด
- แผนชำระเงินที่มอบระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน, ความปลอดภัยขั้นสูง, และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Zoom, Slack, และ Microsoft Teams
- ClickUp รวมการสื่อสาร การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
Zoom คืออะไร?
Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่มาพร้อมกับคุณสมบัติสำหรับการประชุมวิดีโอที่ราบรื่น, การสัมมนาออนไลน์, และการแชททีม. ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการทีมระยะไกลหรือจัดงานออนไลน์, มันทำให้การร่วมมือเป็นเรื่องง่าย.
หากคุณต้องการจัดการประชุมขนาดใหญ่พร้อมวิดีโอความละเอียดสูงและพื้นหลังเสมือน Zoom พร้อมให้บริการคุณแล้วซอฟต์แวร์จัดการประชุมนี้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัดและแชร์ไฟล์สำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ได้เช่นกัน
Zoom ทำให้การสื่อสารทางธุรกิจง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น Zoom Rooms, ห้องย่อย, รหัสการประชุมส่วนตัวที่กำหนดเอง, และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปที่จำเป็น เช่น Google Calendar.
ความนิยมระดับโลกของมันมาจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การตั้งค่าความปลอดภัย และแผนราคาที่หลากหลาย ตั้งแต่แผนพื้นฐานฟรีของ Zoomไปจนถึงโซลูชันสำหรับองค์กรที่มีผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าโดยเฉพาะ
แผนราคา Zoom
Zoom มีแผนการกำหนดราคาหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน มาดูกัน:
1. แผนฟรี
หากคุณเป็นผู้ประกอบการเดี่ยวที่เพิ่งเริ่มต้น แผนพื้นฐานของ Zoom เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการฟีเจอร์พื้นฐานของ Zoom เช่น การแชร์หน้าจอ การผสานแชท และความสามารถในการแชร์บันทึก
คุณจะได้รับรูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น พื้นหลังเสมือนจริงในการประชุมของคุณ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุนด้วยการสมัครสมาชิก Zoom
📍 คุณสมบัติเด่น
- เวลาประชุม: จัดการประชุมผ่าน Zoom ได้สูงสุด 40 นาทีอย่างง่ายดาย
- จำนวนผู้เข้าร่วม: เชิญผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คนสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ราบรื่น
- การสนทนาและการทำงานร่วมกัน: สื่อสารกับทีมได้อย่างง่ายดายด้วยระบบแชทในตัว
- สร้างวิดีโอ: สร้างวิดีโอสั้นได้สูงสุด 5 คลิป ความยาวสองนาทีต่อคลิป ด้วย Clips Basic
- การนัดหมายการประชุม: นัดหมายการประชุมได้อย่างง่ายดายผ่านเมลและปฏิทิน (ลูกค้า)
- การแชร์เอกสาร: แชร์เอกสารได้สูงสุด 10 ฉบับโดยใช้ Docs Basic
- ไวท์บอร์ด: ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยไวท์บอร์ดที่แก้ไขได้ 3 แผ่น
🎯 เหมาะสำหรับใคร
- บุคคลทั่วไป ฟรีแลนซ์ และทีมขนาดเล็กที่ต้องการซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับแผนแบบชำระเงิน
ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
2. โปรแพลน
หากคุณมีทีมขนาดเล็ก คุณสมบัติพื้นฐานอาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของคุณ ในกรณีนี้ แผน Pro เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการยกระดับบัญชี Zoom ของคุณไปอีกขั้น แผนนี้มอบคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
แผนนี้มาพร้อมกับการบันทึกบนคลาวด์ ที่ช่วยให้ทีมของคุณทุกคนได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดในทุกโครงการ
📍 คุณสมบัติเด่น
รวมทุกอย่างในแผนพื้นฐาน พร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม:
- ขยายเวลาการประชุม: ขยายระยะเวลาการประชุมได้สูงสุด 30 ชั่วโมงต่อครั้ง
- จำนวนผู้เข้าร่วม: รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คนต่อการประชุมอย่างราบรื่น
- การผสานรวม AI: ยกระดับการประชุมด้วย AI Companion เพื่อการช่วยเหลือที่ชาญฉลาด
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์: จัดเก็บการบันทึกอย่างปลอดภัยด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 5GB
- เอกสารอย่างราบรื่น: ร่วมงานอย่างราบรื่นกับเอกสารไม่จำกัด
- สร้างวิดีโอได้ไม่จำกัด: สร้างวิดีโอได้ไม่จำกัดด้วย Clips Plus
- ความช่วยเหลือในการจัดตาราง: กำหนดและจัดการด้วยเมลและปฏิทิน (ลูกค้าและบริการ)
- การสนับสนุนแอปเพิ่มเติม: เข้าถึงแอปที่จำเป็นได้ฟรีเป็นเวลาหนึ่งปี
🎯 เหมาะสำหรับใคร
- ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูง, เวลาการประชุมที่ยาวนานขึ้น, และระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่เชื่อถือได้
💸 ราคา
- 15.99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บรายเดือน)
- $13. 33/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
3. แผนธุรกิจ
ตรวจสอบแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มพลังให้กับการประชุม Zoom ของคุณ นี่คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการคุณสมบัติที่ทรงพลังโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมาก
แผนนี้ครอบคลุมคุณสมบัติทั้งหมดของ Zoom ที่แผนธุรกิจครอบคลุม และยังมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมที่อาจเหมาะกับธุรกิจที่กำลังเติบโต
📍 คุณสมบัติเด่น
- จำนวนผู้เข้าร่วมมากขึ้น: รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 300 คนสำหรับการประชุมขนาดใหญ่
- การทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ด: ทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดได้ไม่จำกัดจำนวนสำหรับการระดมความคิด
- กำหนดเวลาได้ทุกที่:กำหนดการประชุม Zoomได้อย่างง่ายดายด้วยตัวกำหนดเวลาในตัว
- ความปลอดภัยสูง: ปกป้องแพลตฟอร์มของคุณด้วย SSO, โดเมนที่จัดการได้ และอื่นๆ
🎯 เหมาะสำหรับใคร
- ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่สามารถปรับขนาดได้ พร้อมความจุและเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการผสานรวมที่ราบรื่นและการสื่อสารทางธุรกิจ
💸 ราคา
- 21.99 ดอลลาร์ (เรียกเก็บรายเดือน)
- 18 ดอลลาร์ 32 เซนต์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
4. แผนสำหรับองค์กร
เมื่อองค์กรของคุณต้องการแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุด แผนสำหรับองค์กรจะมอบพลัง ความยืดหยุ่น และการสนับสนุนที่ไม่มีใครเทียบได้
แผนนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการประชุมทางวิดีโอเป็นอย่างมาก และต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายของทีมขนาดใหญ่ของพวกเขา
📍 คุณสมบัติเด่น
- จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1000 คนสำหรับการประชุมขนาดใหญ่
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: ร่วมมือกันผ่านกระดานไวท์บอร์ดไม่จำกัด พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และการแชร์เอกสาร
- Zoom Phone: ยกระดับการสื่อสารด้วย Zoom Phone (ระบบ PBX) ที่มีฟีเจอร์ครบครัน
- ความช่วยเหลือจาก AI: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI Companion สำหรับการทำงานร่วมกันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: จัดระเบียบด้วย Scheduler, Rooms, Webinars และการจองพื้นที่ทำงาน
- ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: รับประกันความปลอดภัยระดับสูงสุดด้วยการตั้งค่าขั้นสูง, SSO, โดเมนที่จัดการ, และอื่น ๆ
🎯 เหมาะสำหรับใคร
- องค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้ 250 คนขึ้นไปที่ต้องการแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารระดับโลก การสัมมนาออนไลน์ และการดำเนินงานทางธุรกิจ พร้อมฟีเจอร์พรีเมียมและการสนับสนุนเฉพาะทาง
💸 ราคา
- ราคาตามความต้องการ
ข้อดีและข้อเสียของราคา Zoom
ราคาของ Zoom มีความยืดหยุ่น แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุ้มค่าสำหรับคุณ? มาดูข้อดีและข้อเสียที่สำคัญเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจกัน
ข้อดีของราคา Zoom
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ: ซิงค์กับ Google Calendar, Zoom Phone และอื่น ๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัด: แผนธุรกิจและแผนองค์กรให้พื้นที่เก็บข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการบันทึกและไฟล์
- ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: การตั้งค่าขั้นสูง เช่น SSO และโดเมนที่จัดการช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- ระดับที่สูงขึ้นพร้อมฟีเจอร์ครบครัน: แผนที่สูงขึ้นรวมถึงเครื่องมือขั้นสูง เช่น Zoom Whiteboard, AI Companion, Zoom Rooms, Zoom Webinars และการประชุมไม่จำกัด
- การผสานรวม VOIP และโทรศัพท์: Zoom Phone ให้บริการ VOIP ที่ราบรื่นสำหรับการโทรทางธุรกิจ
- ความยืดหยุ่นในการเพิ่มฟีเจอร์: เลือกฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น Zoom Contact Center, การบันทึกบนคลาวด์ และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
อย่ามองข้ามข้อจำกัดเช่นกัน นี่คือข้อเสียบางประการของราคา Zoom ที่ควรพิจารณา:
ข้อเสียของราคา Zoom
- ข้อจำกัดของแผนฟรี: การประชุมถูกจำกัดไว้ที่ 40 นาที ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดได้
- ค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้เพิ่มขึ้น: ผู้ใช้มากขึ้นหมายถึงค่าใช้จ่ายสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับคุณสมบัติขั้นสูง: เครื่องมือบางอย่าง เช่น Zoom Whiteboard หรือ AI Companion ต้องใช้เวลาในการเชี่ยวชาญ
- ข้อจำกัดของแพ็กเกจระดับล่าง: แพ็กเกจระดับล่างจะพลาดเครื่องมือขั้นสูง เช่น AI Companion และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- การเพิ่มบริการเสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: การเพิ่มบริการ Zoom Phone, Zoom Webinars, การประชุมขนาดใหญ่, และการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ จะเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยรวม
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับองค์กร: การปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรอาจทำให้การPLOYMENTล่าช้า
ทำไมควรพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Zoom?
แม้ว่า Zoom จะมีฟีเจอร์มากมายในราคาที่คุ้มค่า แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ แผนการใช้งานฟรีจะจำกัดการประชุม Zoom ไว้ที่ 40 นาทีต่อครั้ง และเครื่องมือที่จำเป็น เช่น Zoom Phone และ Zoom Webinars เป็นส่วนเสริมที่ต้องซื้อเพิ่ม
ฟีเจอร์ขั้นสูงของแพลตฟอร์ม Zoom อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสน และ การแชร์ไฟล์แบบไร้รอยต่อหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัดนั้นสงวนไว้สำหรับแพ็กเกจระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการประชุมทางวิดีโอที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า พร้อมความยืดหยุ่นมากขึ้น ราคาที่แข่งขันได้ และบริการที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการ การสำรวจทางเลือกซอฟต์แวร์ Zoom อาจคุ้มค่ากับเวลาของคุณ
ClickUp: ทางเลือกที่ครอบคลุมสำหรับ Zoom
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ทำได้มากกว่าการเป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับการประชุมวิดีโอClickUpคือคำตอบของคุณ ในฐานะ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ผสานการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอเข้ากับการจัดการโครงการ การแชททีม การระดมความคิด และฟีเจอร์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ครบจบในที่เดียว
ทำไม ClickUp จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
Zoom มุ่งเน้นไปที่การโทรผ่านวิดีโอและคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น ห้องย่อยและพื้นหลังเสมือน แต่ ClickUp ไปไกลกว่านั้น มันมีการโทรที่ไม่มีการขัดจังหวะ การเปลี่ยนผ่านระหว่างประชุมและงานที่ราบรื่น และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
ไม่จำเป็นต้องสลับแอปสำหรับการประชุม งาน และบันทึก—ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน ตั้งแต่การจัดการประชุมและการติดตามบัญชีผู้ใช้ ไปจนถึงการปรับแต่งการตั้งค่าความปลอดภัยและการบันทึกเซสชันบนคลาวด์ ClickUp เหนือกว่าจุดเด่นหลักของ Zoom
คุณสมบัติเพิ่มเติมของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกสิ่งตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกในการเจรจาต่อรองไปจนถึงกำหนดการของโครงการ ทำให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ของแผนธุรกิจหรือการสมัครสมาชิกประจำปีของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
ClickUp ไม่ใช่แค่ทางเลือกแทน Zoom— มันคือแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ นี่คือคุณสมบัติที่น่าสนใจของ ClickUp ที่คุณควรสำรวจ:
1. ClickUp Chat: ศูนย์กลางการสื่อสารของทีมคุณ
ต่างจาก Zoom,ClickUp Chatให้บริการการสนทนาแบบมีหัวข้อ, การส่งข้อความโดยตรง, และการแสดงความคิดเห็นในภารกิจ—ทั้งหมดในที่เดียว. คุณสามารถส่งการอัปเดตอย่างรวดเร็ว, แชร์ไฟล์, และเชื่อมโยงการสนทนาเฉพาะกับภารกิจที่เกี่ยวข้อง—ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานของโครงการของคุณ.
กำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์อยู่หรือไม่? สร้างช่องทางแชทเฉพาะสำหรับงานนี้ มอบหมายงานได้โดยตรงจากข้อความ และไม่พลาดบริบทสำคัญอีกต่อไป ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างบัญชี Zoom กับแอปแชททีมแยกต่างหากอีกต่อไป—ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
2. คลิป ClickUp: แสดงให้เห็น ไม่ใช่แค่บอก
ต้องการอธิบายงานที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องนัดประชุมแบบตัวต่อตัวใช่ไหม? ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอและเสียงของคุณ นำทีมของคุณผ่านกระบวนการทีละขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นเดโมสั้น ๆ สำหรับการเริ่มต้นใช้งานหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบ Clips มอบสัมผัสส่วนตัวโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาประชุมยาวนานในแผน Zoom
3. กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: การระดมสมองที่ง่ายดาย
ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณทำงานร่วมกันแบบภาพ, วางแผนความคิด, และเชื่อมต่อภารกิจได้โดยตรงจากบอร์ดของคุณแบบเรียลไทม์ ตอนนี้คุณสามารถวางแผนการตลาดของคุณแบบภาพ และเปลี่ยนโน้ตติดแต่ละอันเป็นภารกิจได้เพียงคลิกเดียว
นี่คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการประชุมสร้างสรรค์, การวางแผนโครงการ, และการระดมสมองของทีม—ไม่ต้องใช้บริการ Zoom. นอกจากนี้ ทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังกระบวนการทำงานของคุณได้.
4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: การถอดความอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติสำหรับงาน
ทำให้การประชุมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยผู้ช่วยบันทึกการประชุม AI ของ ClickUp เพียงเพิ่มผู้ช่วยบันทึกการประชุมเข้าไปในการโทร Zoom ที่คุณนัดหมายไว้ และมันจะเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกทุกรายละเอียด ผู้ช่วยบันทึกการประชุมจะถอดเสียงการสนทนาของคุณแบบเรียลไทม์ และบันทึกไว้เป็นเอกสารส่วนตัวใน ClickUp Doc ให้คุณค้นหาได้ง่าย
แต่มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น ผู้ช่วยจดบันทึก AI ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการสกัดประเด็นการดำเนินการที่สำคัญและข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา
รายการการดำเนินการเหล่านี้สามารถส่งต่อไปยังClickUp Brain ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp ซึ่งจะเปลี่ยนรายการเหล่านี้ให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงพร้อมขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน, กำหนดเส้นตาย, หรือสรุปการอัปเดตโครงการ ClickUp Brain จะทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
จากการถอดเสียงเป็นข้อความและการแปลไปจนถึงการสร้างงานอัตโนมัติ ClickUp Brain และผู้จดบันทึกการประชุมด้วย AI ทำงานร่วมกันเพื่อประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการทำงานด้วยตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้โครงการของคุณเป็นไปตามแผน
5. การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Zoom, Slack และ Microsoft Teams
ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือประชุมที่คุณชื่นชอบทั้งหมด และช่วยจัดการงาน ติดตามการอัปเดตปรับปรุงการสื่อสารวิดีโอแบบไม่พร้อมกัน และแชร์การบันทึกหน้าจอข้ามแพลตฟอร์มโดยไม่พลาดทุกจังหวะ
ใช้การผสานการทำงานของ ClickUp Zoomสำหรับการนัดหมายการประชุมโดยตรง,การผสานการทำงานของ ClickUp Slackสำหรับการแชททีม,และการผสานการทำงานของ ClickUp Microsoft Teamsสำหรับการปรับปรุงการร่วมมือ
6. การจัดการงานและโครงการเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ด้วยClickUp Meetings คุณสามารถทำให้การจัดการและจัดระเบียบการหารือของทีมคุณง่ายขึ้นได้ จัดการประชุมได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณ และทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันด้วยกำหนดการประชุมที่ชัดเจน หลังการประชุม คุณสามารถใช้เครื่องมือการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ได้เพื่อบันทึกบันทึกการประชุม มอบหมายงานที่ต้องทำ และติดตามการติดตามผล ทำให้การหารือของคุณเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
7. ผู้ใช้และงานไม่จำกัด—ฟรี
มีงบประมาณจำกัดใช่ไหม? แผนฟรีของ ClickUp ให้บริการผู้ใช้และงานไม่จำกัด—เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว ฟรีแลนซ์ และทีมที่กำลังเติบโต โดยไม่จำเป็นต้องใช้แผนชำระเงิน
ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้สัมผัสกับคุณสมบัติและประโยชน์ที่คุณคาดหวังจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพระดับสูงโดยไม่ต้องมีแผนการสมัครสมาชิก
ภาพรวมราคาของ ClickUp
แผนราคาของ ClickUpมอบความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ—ไม่ว่าคุณจะจัดการงานส่วนตัวหรือเป็นผู้นำโครงการทีมที่มีความคล่องตัว
1. แผนฟรีตลอดไป
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ด้วยแผนฟรีตลอดชีพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว แผนนี้มอบฟีเจอร์ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลและจัดการโครงการขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องผูกมัดทางการเงิน
📍 คุณสมบัติเด่น
- จัดเก็บไฟล์ได้สูงสุด 100MB เพื่อการเข้าถึงและการจัดการที่ง่ายดาย
- สร้างงานได้ไม่จำกัดเพื่อจัดระเบียบการทำงานของคุณ
- เพิ่มสมาชิกแผนฟรีได้ไม่จำกัดเพื่อการทำงานร่วมกันของทีมอย่างราบรื่น
- เพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณด้วยการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมผ่านClickUp DocsและClickUp Whiteboardsเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการวางแผนให้มีประสิทธิภาพ
- ดูทุกอย่างในที่เดียวด้วยมุมมอง Everything View เพื่อภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น
- สร้างภาพกระบวนการทำงานด้วยกระดานคัมบังเพื่อให้เป็นระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน
- จัดการสปรินต์สำหรับโครงการแบบอไจล์และติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดเวลาการทำงานด้วยมุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนและจัดการกำหนดเวลา
- ปรับแต่งฟิลด์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยผู้จัดการพื้นฐานเพื่อการจัดระเบียบที่ปรับแต่งได้
🎯 เหมาะสำหรับใคร
- บุคคลที่จัดการงานส่วนตัว นักเรียน นักศึกษา ฟรีแลนซ์ หรือใครก็ตามที่กำลังมองหาเครื่องมือฟรีเพื่อความเป็นระเบียบ
2. แพ็กเกจไม่จำกัด
แผนไม่จำกัดออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น
ด้วยการจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด การผสานรวม และเครื่องมือที่ทรงพลัง มันมอบทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน—การอัปเกรดที่จำเป็นสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
📍 คุณสมบัติเด่น
ทุกสิ่งที่รวมอยู่ในบริการฟรีตลอดไป, พร้อมด้วย:
- เก็บไฟล์ทั้งหมดของคุณให้ปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่มีข้อจำกัดในการจัดเก็บ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้ไม่จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- สร้างแดชบอร์ด ClickUpได้ไม่จำกัด เพื่อข้อมูลเชิงลึกของโครงการที่ชัดเจน
- เชิญแขกพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
- จัดการโครงการด้วยภาพด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่จำกัดเพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณ
- ให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันด้วยการส่งข้อความแชทแบบไม่จำกัด
- ตั้งค่าการคำนวณอัตโนมัติภายในคอลัมน์เพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- ใช้ ClickUp เพื่อจัดการและตอบกลับอีเมลเพื่อการสื่อสารแบบรวมศูนย์
- จัดระเบียบผู้ใช้เป็นทีมเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
🎯 เหมาะสำหรับใคร
- ทีมขนาดเล็กที่ต้องการการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง, ธุรกิจที่กำลังเติบโต, และสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ประหยัดงบประมาณพร้อมคุณสมบัติพรีเมียม
💸 ราคา
- 7 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บรายเดือน)
3. แผนธุรกิจ
แผนธุรกิจนี้นำเสนอเครื่องมือขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับผลผลิตสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดกลางที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันด้วยรายงานขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ
📍 คุณสมบัติเด่น
ทุกสิ่งที่รวมอยู่ในแผนไม่จำกัด, นอกเหนือจาก:
- เข้าถึงบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานรวม Google SSO
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างทีมได้ไม่จำกัด
- ส่งออกข้อมูลโครงการพร้อมตัวเลือกการส่งออกที่กำหนดเอง
- อัตโนมัติการทำงานและกระบวนการทำงานเพื่อประหยัดเวลา
- สร้างแดชบอร์ดที่ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยคุณสมบัติขั้นสูง
- ติดตามเวลาอย่างถูกต้องในแต่ละโครงการ
- ประมาณเวลาอย่างละเอียดเพื่อการวางแผนที่แม่นยำ
- จัดการบันทึกเวลาเพื่อติดตามเวลาได้ดีขึ้น
- ดูแลปริมาณงานเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ
- สร้างภาพโครงการพร้อมไทม์ไลน์และแผนผังความคิดด้วย ClickUp
🎯 เหมาะสำหรับใคร
- ทีมขนาดกลางที่บริหารโครงการด้วยระบบอัตโนมัติ รายงานขั้นสูง การกระจายงานที่สมดุล และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างแผนกต่างๆ
💸 ราคา
- 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- 19 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บรายเดือน)
4. แผนสำหรับองค์กร
แผน Enterprise ของ ClickUp มอบการสนับสนุนที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับองค์กรและทีมขนาดใหญ่ที่จัดการโครงการหลายโครงการและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน พร้อมด้วยความปลอดภัยระดับสูง
ธุรกิจของคุณสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ, เพิ่มความร่วมมือ, และรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูงด้วยการเริ่มต้นใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและบริการที่มีการจัดการ
📍 คุณสมบัติเด่น
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยแบรนด์ของคุณเองเพื่อประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว
- ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อการควบคุมการเข้าถึงอย่างปลอดภัย
- อัตโนมัติกระบวนการแบบฟอร์มด้วยตรรกะเงื่อนไข
- ผสานระบบของคุณโดยใช้ API สำหรับองค์กร
- สร้างบทบาทที่กำหนดเองได้ไม่จำกัดสำหรับการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
- แชร์พื้นที่กับทีมเฉพาะได้อย่างง่ายดาย
- บันทึกมุมมองส่วนตัวเริ่มต้นสำหรับความชอบส่วนบุคคล
- โพสต์อัปเดตและข้อความได้ไม่จำกัด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐาน MSA และ HIPAA
- ใช้ระบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
🎯 เหมาะสำหรับใคร
- องค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายทีมต้องการการปรับแต่งสูง, ความปลอดภัยระดับองค์กร, การสนับสนุนเฉพาะทาง, และความสามารถในการขยายตัว
💸 ราคา
- ราคาพิเศษ – ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอสาธิต
ส่วนเสริม
ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือนClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคาต่ำสุด $6 ต่อเดือน
ใช้ ClickUp และย้ายออกจาก Zoom Meetings ของคุณ!
Zoom เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมทางวิดีโออย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ กระบวนการทำงาน และการสื่อสารในทีม ClickUp ยกระดับไปอีกขั้น มันไม่ใช่แค่การประชุมเท่านั้น—แต่เป็นศูนย์กลางการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน
กังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบหรือไม่? ไม่มีปัญหา! ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Zoom ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้ในขณะที่จัดการทุกอย่างในที่เดียว
ClickUp คือทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น มันช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น—การจัดการงาน การตั้งเป้าหมาย การจัดระเบียบเอกสาร การสื่อสารในทีม การระดมความคิด และการทำงานร่วมกัน—ทั้งหมดในที่เดียว
ดังนั้นลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!