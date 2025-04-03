8 แม่แบบแผนผังองค์กรฟรีสำหรับ Google Slides (+ทางเลือกอื่น)

แผนผังโครงสร้างองค์กร (org chart) แสดงโครงสร้างของบริษัทในรูปแบบที่มองเห็นได้ ทำให้เข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบ และสายการรายงานได้ง่ายขึ้น
แผนผังองค์กรที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยปรับปรุงการสื่อสาร, ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างราบรื่น, และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน. ไม่ว่าคุณจะบริหารจัดการสตาร์ทอัพหรือบริษัทใหญ่, แผนผังองค์กรช่วยให้พนักงานทราบตำแหน่งของตนภายในทีม.
แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสร้างแผนผังองค์กรที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ กรอบงานที่เหมาะสมช่วยให้ข้อมูลชัดเจน อัปเดตได้ง่าย และปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น
วันนี้เรามาดูเทมเพลตแผนผังองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับ Google Slides และทางเลือกที่ดีที่สุดที่ ClickUp มีให้กัน!
🔍 คุณรู้หรือไม่? การมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง25%
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนโครงสร้างองค์กรดี?
แม่แบบองค์กรช่วยรักษาความชัดเจนของกระบวนการทำงาน แม่แบบแผนผังองค์กรที่ดีควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- ลำดับชั้นที่ชัดเจน: แม่แบบควรมีโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งแสดงความสัมพันธ์ในการรายงานและให้คุณเลือกลำดับชั้นได้อย่างมีเหตุผล ควรถ่ายทอดข้อมูลทุกชิ้นโดยไม่มีความยุ่งเหยิง เพื่อให้การสร้างแผนผังองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: คุณควรสามารถแก้ไขบทบาท, ชื่อ, และแผนกในเทมเพลตได้อย่างง่ายดาย และควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสะท้อนถึงแบรนด์ของคุณ
- ความชัดเจนทางสายตา: องค์ประกอบที่จัดวางอย่างเหมาะสมพร้อมฟอนต์ที่อ่านง่ายและสีพื้นหลังที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดความชัดเจน องค์ประกอบของกรอบงานควรจัดเรียงอย่างถูกต้องเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าใจลำดับขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: แผนภูมิควรอนุญาตให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาควรสามารถติดตามหรืออัปเดตข้อมูลและหารือประเด็นสำคัญได้โดยไม่เกิดความสับสน
- ความสามารถในการปรับขนาด: เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น เทมเพลตที่คุณเลือกควรรองรับการเติบโตนั้นได้ ช่วยให้คุณขยายหรือปรับเปลี่ยนตามความต้องการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จินตนาการโครงสร้างองค์กรของคุณโดยการสร้างและปรับปรุงแผนผังองค์กร (Organogram) ให้เหมาะสม แผนผังเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจลำดับชั้นภายในบริษัท และยังมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่ในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ในการรายงานงาน
เทมเพลตแผนผังองค์กรสำหรับ Google Slides
นี่คือเทมเพลตแผนผังองค์กรใน Google Slides ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีลำดับชั้นที่เป็นระบบ:
1. แม่แบบลำดับชั้นทีม Google Slides โดย Slides Carnival
บทบาทของทีมในปัจจุบัน, สายการรายงาน, และแผนผังองค์กรด้วย เทมเพลตลำดับชั้นทีม Google Slides โดย Slides Carnival.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสื่อสารโครงสร้างองค์กรของบริษัทในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและดึงดูดสายตา สามารถใช้งานร่วมกับ Google Slides, Microsoft PowerPoint และ Canva ได้
แผนภูมินี้มีสไตล์ที่เรียบง่ายและมีการจัดลำดับอย่างเป็นระบบ ทำให้บทบาทและตำแหน่งต่าง ๆ ถูกสื่อสารอย่างถูกต้อง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ใช้แอนิเมชันและคุณสมบัติการเปลี่ยนฉากสำหรับอินโฟกราฟิกแต่ละชิ้น
- ปรับแต่งอินโฟกราฟิกขนาด A4 ที่พร้อมใช้งานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรของคุณ
- ใช้แผนภูมิ กรอบ และเส้นเพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการในการนำเสนอโครงสร้างการรายงาน บทบาทของทีม และแผนผังองค์กร
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการทำให้ความคิดของคุณง่ายขึ้นหรือไม่? ใช้ClickUp Mind Mapsและทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงได้ ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถ:
- แยกแยะแนวคิดและลำดับชั้นที่ซับซ้อนเพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เชื่อมโยงและอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ
- วางแผนขั้นตอนการทำงานเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น
- จัดระเบียบรูปแบบที่ยุ่งเหยิงเพื่อให้ทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและงานที่ต้องทำ
2. แม่แบบแผนผังองค์กรอินโฟกราฟิกสำหรับ Google Slides โดย Slide Carnival
สร้างอินโฟกราฟิกที่ชัดเจนและกระชับด้วย เทมเพลตแผนผังองค์กรอินโฟกราฟิกสำหรับ Google Slides โดย Slides Carnival
เทมเพลตอินโฟกราฟิกนี้ช่วยให้ลำดับชั้นขององค์กรง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ในพริบตา โครงสร้างที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดไว้ที่ศูนย์กลาง
ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนผังองค์กรหรือสรุปข้อมูล เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับแต่งแผนผังองค์กรตามลำดับชั้นขององค์กรของคุณเพื่อแสดงภาพรวมที่สมบูรณ์
- ใช้ส่วนประกอบของการออกแบบและไอคอนเพื่อเสริมรายละเอียดและการแสดงผลทางภาพ
- แทรกภาพพร้อมกับการระบุชื่อเพื่อความสะดวกในการระบุตัวตน
เหมาะสำหรับ: ทีมผู้นำในการสร้างแผนผังองค์กรที่น่าสนใจเพื่อรักษาลำดับชั้นขององค์กร
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนผังองค์กรฟรีใน PPT, Word และ ClickUp
3. แม่แบบแผนผังองค์กรสำหรับ Google Slides โดย Slidesgo
สร้างโครงสร้างลำดับชั้นขององค์กรอย่างเป็นระบบด้วย เทมเพลตแผนผังองค์กรใน Google Slides โดย Slidesgo
การหาว่าใครรับผิดชอบอะไรและใครรายงานต่อใครอาจสร้างความสับสนได้ โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่มีโครงสร้างแบบเมทริกซ์ แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แทรกหรือแก้ไขรูปร่างเพื่อเพิ่มความสวยงามและโครงสร้าง
- ปรับแต่งธีมและแผนผังองค์กรให้สะท้อนโครงสร้างลำดับชั้นขององค์กรของคุณ
- ใช้ไอคอนและส่วนขยายของ Flaticon เพื่อเพิ่มรายละเอียด
เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและทีมทรัพยากรบุคคลในการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทีม
4. แม่แบบแผนผังองค์กรสำหรับ Google Slides โดย Slidemodel
สร้างแผนผังองค์กรที่ทรงพลังด้วย เทมเพลตแผนผังองค์กร Google Slides โดย Slidemodel
โซลูชันนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนผังองค์กรที่เรียบง่ายและให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจลำดับชั้นขององค์กรได้อย่างครบถ้วน โดยใช้รูปแทนตัวที่สามารถแก้ไขได้เพื่อกำหนดบทบาทต่างๆ ภายในองค์กร
ด้วยแผนผังองค์กรใน Google Slides นี้ คุณสามารถกำหนดบทบาทของพนักงานแต่ละคนในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำทาง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แทรกบันทึกย่อเกี่ยวกับบทบาทเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วน
- ใช้รูปภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางสายตา
- ใช้รูปทรงและรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดโครงสร้างของบริษัทและรักษาความชัดเจน
เหมาะสำหรับ: ผู้นำองค์กรเพื่อกำหนดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนในการทำงาน
5. แม่แบบโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ใน Google Slides โดย Slidemodel
แสดงโครงสร้างองค์กรอย่างสร้างสรรค์ด้วย เทมเพลตโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ใน Google Slides โดย Slidemodel
การติดตามการไหลเวียนของข้อมูลในองค์กรอาจเป็นเรื่องยากเมื่อไม่มีการรักษาลำดับชั้นไว้. เทมเพลต Google Slides ให้วิธีการที่ง่ายในการเข้าใจกระบวนการนี้.
ด้วยแถวและความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน โครงสร้างองค์กรจะกำหนดตำแหน่งที่แตกต่างกัน เช่นระดับของผู้จัดการและพนักงานอื่นๆ มันให้วิธีการสื่อสารแบบกราฟิกที่ชัดเจน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับแต่งตำแหน่งของคีย์, โครงการ, ไอคอน, และโหนดให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
- ระบุจุดตัดของโครงการและบทบาทโดยใช้โหนดวงกลมเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามบทบาทและความรับผิดชอบ
- ทำเครื่องหมายการไหลของกระบวนการอย่างรวดเร็วโดยใช้ลูกศรชี้ลงและลูกศรชี้ขวา
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการในการติดตามบทบาทข้ามสายงานและเข้าใจการไหลของข้อมูล
6. แม่แบบแผนผังองค์กรฝ่ายขายสำหรับ Google Slides โดย Slideegg
ด้วย เทมเพลตแผนผังองค์กรฝ่ายขายสำหรับ Google Slides โดย Slideegg คุณสามารถสร้างภาพแสดงบทบาทต่างๆ ภายในแผนกขายได้อย่างชัดเจน
เทมเพลตนี้ช่วยให้การสื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบในแผนกขายง่ายขึ้น ด้วยลำดับขั้นตอนและโครงสร้างที่เป็นระเบียบ แผนผังนี้ใน Google Slides จึงช่วยให้การนำเสนอโครงสร้างเป็นไปอย่างง่ายดายและดึงดูดสายตา เพื่อเพิ่มการจดจำข้อมูล
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับแต่งการออกแบบ สี และองค์ประกอบอื่นๆ ให้สะท้อนถึงองค์กรของคุณ
- เติมที่ว่างในภาพด้วยภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุสมาชิกในทีมได้ง่าย
- ใส่ชื่อพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนเพื่อป้องกันการสับสนและการทำงานซ้ำซ้อน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายในการนำเสนอโครงสร้างลำดับชั้นของทีมขายในรูปแบบที่ดึงดูดสายตา
7. เทมเพลต PowerPoint Google Slides Team Line Up โดย Slideegg
สร้างรายชื่อทีมที่ชัดเจนและกระชับด้วย เทมเพลต PowerPoint รายชื่อทีม Google Slides โดย Slideegg
การสร้างรายชื่อทีมดูยากไหม? แม่แบบนี้ช่วยให้คุณทำได้อย่างง่ายดายด้วยรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่เป็นระเบียบ เพียงแค่เพิ่มผู้จัดการ หัวหน้าทีม และสมาชิกทีมในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวมของทีมได้อย่างชัดเจน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ระบุรายชื่อสมาชิกในทีมและบทบาทของแต่ละคนอย่างชัดเจนเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานที่แม่นยำ
- แก้ไขไอคอนเพื่อแสดงโครงสร้างของทีมคุณและเพิ่มความน่าสนใจทางสายตา
- เพิ่มหรือลดระดับลำดับชั้นเพื่อสร้างภาพตัวแทนที่แม่นยำของทีม
เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมในการนำเสนอโครงสร้างทีมและให้ภาพรวมของทีมอย่างถูกต้อง
8. แม่แบบแผนผังองค์กรตัวอย่างหลายสีสำหรับ Google Slides โดย Slideegg
เพิ่มบทบาท ข้อมูล และไอคอนเพื่อแสดงโครงสร้างทีมของคุณอย่างสร้างสรรค์ด้วย เทมเพลตแผนผังองค์กรหลายสีสำหรับ Google Slides โดย Slideegg
โครงสร้างองค์กรไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อ กรอบงานนี้เสนอวิธีการที่สร้างสรรค์และมีสีสันในการนำเสนอโครงสร้างทีม คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกสีและโหนดที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดลงในแผนผังองค์กร
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ใช้ไอคอนและสีที่แตกต่างกันเพื่อรักษาความชัดเจนและความน่าดึงดูดทางสายตา
- เพิ่มรายละเอียดแผนกหรือพนักงานในวงกลมขนาดใหญ่
- กรอกข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในช่องด้านข้างเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมในการนำเสนอโครงสร้างทีมและให้ภาพรวมทีมที่ถูกต้อง
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีปรับโครงสร้างองค์กรอย่างถูกต้อง
ข้อจำกัดของการใช้ Google Slides สำหรับแผนผังองค์กร
Google Slides สามารถเป็นทางออกที่รวดเร็วสำหรับการสร้างแผนผังองค์กร แต่มีข้อจำกัดบางประการ:
- ตัวเลือกการออกแบบที่จำกัด: Google Slides มีโครงสร้างพื้นฐานและขาดคุณสมบัติการปรับแต่งขั้นสูงที่พบในเครื่องมือเฉพาะทาง
- ปัญหาการขยายขนาด: โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่จะกลายเป็นเรื่องยากในการจัดการและจัดระเบียบภายในสไลด์ ดังนั้น เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น การจัดการโครงสร้างจะยิ่งยากขึ้น
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: แม้ว่าผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขได้ แต่การรักษาการควบคุมเวอร์ชันในแผนผังองค์กรใน Google Slides อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
- การขาดระบบอัตโนมัติ: คุณต้องปรับรูปทรงและตัวเชื่อมต่อด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เสียเวลา
➡️ อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ดีที่สุด
แม่แบบแผนผังองค์กรทางเลือก
🔍 คุณทราบหรือไม่?งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเมื่อคุณจับคู่หน้าที่งานกับบทบาทที่เฉพาะเจาะจง จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ถึง 10%
นี่คือแม่แบบแผนผังองค์กรทางเลือกยอดนิยมเพื่อรักษาประสิทธิภาพในลำดับชั้นขององค์กร:
1. แม่แบบแผนผังองค์กร Clickup
การไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนอาจนำไปสู่ความสับสนและความล่าช้าได้แม่แบบแผนผังองค์กรของ ClickUp ที่มีโครงสร้างเข้าใจง่ายช่วยให้การดูแลรักษาแผนผังองค์กรเป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในทีมเพื่อชี้แจงงานให้ชัดเจนขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยให้ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยรวมให้ดีขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม และเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมาชิกทีม
- กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างโดยใช้กระดาษโน้ต
- เพิ่มรูปภาพและรูปร่างเพื่อเสริมโครงสร้างและรักษาความชัดเจนของบทบาท
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลในการกำหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อการร่วมมือและขจัดความสับสน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือที่ใช้ AI อย่าง ClickUp Whiteboards ช่วยให้คุณมองเห็นความสัมพันธ์ภายในองค์กรได้อย่างชัดเจนด้วยแผนที่เส้นทางที่แบ่งสีอย่างชัดเจนและฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วยคุณ:
- ใช้การนำเสนอที่มีสีสันและน่าสนใจเพื่อทำให้โครงสร้าง ความสัมพันธ์ และลำดับชั้นง่ายต่อการจดจำ
- ชี้แจงความสัมพันธ์ด้วยตัวเชื่อมต่อที่ปรับแต่งได้
- แชร์ไวท์บอร์ดของคุณกับทุกคนในทีมของคุณเพื่อให้ไม่มีใครพลาดข้อมูลสำคัญ
2. แม่แบบแนะนำทีม ClickUp
การแนะนำทีมของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อข้อมูลทั้งหมดไม่ได้ถูกนำเสนอในรูปแบบที่เป็นระบบเทมเพลต ClickUp Meet the Teamช่วยให้การจัดวางรายละเอียดของทีมเป็นเรื่องง่าย
มันช่วยให้คุณแสดงทักษะ ความสำเร็จ และไฮไลท์ของทีมของคุณได้อย่างมืออาชีพและสอดคล้องกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปเดตเทมเพลตได้อย่างง่ายดายในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทีม
กรอบงานนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าและช่วยให้สมาชิกในทีมรู้จักกันได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ใช้ภาพประกอบร่วมกับบทบาทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเทมเพลตและทำให้ดูเป็นมืออาชีพ
- ให้ภาพรวมของสมาชิกในทีมของคุณในตอนเริ่มต้นเพื่อแนะนำทีมของคุณอย่างรวดเร็ว
- เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท, ทักษะ, และความสามารถของสมาชิกทีมของคุณ
เหมาะสำหรับ: ทีมผู้นำและทีมทรัพยากรบุคคลเพื่อแนะนำสมาชิกทีมอย่างมืออาชีพ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การติดตามเป้าหมายของพนักงานอาจเป็นเรื่องท้าทายนี่คือจุดที่เทมเพลตกฎบัตรทีมสามารถช่วยได้! รูปแบบนี้ช่วยให้คุณติดตามพารามิเตอร์เหล่านี้และกำหนดกฎและระเบียบพื้นฐานสำหรับทุกคน
3. แม่แบบรายชื่อพนักงาน Clickup
การจัดระเบียบและบริหารจัดการรายชื่อพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนพร้อมเมื่อจำเป็นอาจเป็นเรื่องซับซ้อน.แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานของ ClickUpแสดงให้เห็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท, การมีส่วนร่วม, งานต่าง ๆ, เป็นต้น, เพื่อให้คุณง่ายต่อการติดตามทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารบทบาทและรับรองการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีมได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการบันทึกเวลาทำงานอย่างถูกต้องแม่นยำ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามยอดการจ่ายเงินรวมของพนักงานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้กระดานจ่ายเงินพนักงาน
- ดูและเปลี่ยนตารางกะของพนักงานเฉพาะรายในมุมมองปฏิทินรายสัปดาห์
- ตรวจสอบปริมาณงานปัจจุบันของพนักงานเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มเติมได้หรือไม่โดยใช้กล่องความคืบหน้าของงาน
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและทีมปฏิบัติการในการจัดการตารางเวลาของพนักงานและสื่อสารบทบาทหน้าที่
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การบริหารจัดการในปัจจุบันกำลังพัฒนาไปสู่การบริหารทีมที่ดีขึ้นและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น ต่อไปนี้คือภาพรวมของหน้าที่การบริหารจัดการพร้อมตัวอย่างจากสถานการณ์จริง
4. แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพทีม ClickUp
การจัดเก็บรูปภาพและข้อมูลติดต่อของพนักงานไว้ในที่เดียวอาจกลายเป็นงานที่ยุ่งยากหากไม่มีรูปแบบที่เหมาะสมแม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพทีมของ ClickUpมอบรูปแบบที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดเรียงรูปภาพทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ด้วยแผนผังที่มีมาให้ในตัว
เทมเพลตนี้ช่วยให้การระบุบุคคลในองค์กรเป็นเรื่องง่าย จัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นมืออาชีพเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
สร้างและมอบหมายงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์ โดยติดตามความคืบหน้าของแต่ละพนักงาน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างหมวดหมู่และเพิ่มคุณสมบัติเพื่อแสดงไดเรกทอรีทีมและจัดการสมาชิกทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดเรียงรูปภาพและรายละเอียดการติดต่อในไวท์บอร์ดเพื่อให้เห็นภาพรวมของสมาชิกทีมได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้รูปร่างและโน้ตติดเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมและเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาของไดเรกทอรี
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลในการดูแลไดเรกทอรีพนักงานเพื่อระบุบุคคลได้อย่างถูกต้องไม่สับสน
5. แม่แบบไดเรกทอรีพนักงาน ClickUp
ไดเรกทอรีพนักงานเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการจัดระเบียบข้อมูลพนักงานและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน. เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUpช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลพนักงานได้อย่างง่ายดายในที่เดียว.
เทมเพลตนี้ให้การเข้าถึงชื่อตำแหน่งงานและรายละเอียดการติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นไปอย่างง่ายดายโดยการจัดส่งข้อมูลที่จำเป็น
คุณสามารถเข้าถึงสถานะต่างๆ เช่น สิ้นสุดสัญญา, ลาพัก, ป่วย, และลาคลอด เพื่อตรวจสอบเฉพาะพนักงานที่ยังทำงานอยู่
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับ
- รับฐานข้อมูลพนักงานที่สมบูรณ์ของพนักงานที่ทำงานอยู่และลาพัก พร้อมกะการทำงานและแผนก
- ตรวจสอบรายละเอียดการติดต่อ, คะแนนการประเมิน, การจ่ายเงิน, สถานะของพนักงาน, และทักษะได้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลในการจัดระเบียบข้อมูลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามการลา ทักษะ และการจ่ายเงิน
6. แม่แบบโปรไฟล์พนักงาน ClickUp
เทมเพลตโปรไฟล์พนักงานของ ClickUpมอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการและพนักงานในการบันทึกการพัฒนาทางวิชาชีพและจัดการประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวมบันทึกเกี่ยวกับการเติบโตไว้ในที่เดียว คุณสามารถใช้กรอบงานนี้เพื่อจดบันทึกสำหรับการประชุมพนักงาน แก้ไขช่องว่างด้านทักษะ และสรุปการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของเซสชันแบบตัวต่อตัวที่กำหนดไว้และรักษาตารางเวลาให้ปลอดจากความยุ่งเหยิง
- จัดการประชุมที่มีประสิทธิผลด้วยการเตรียมวาระการประชุม การอัปเดต การอภิปรายเฉพาะกิจ และรายการดำเนินการ พร้อมทั้งรักษาความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับพนักงานแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องในกระบวนการทำงานและลดความสับสน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการในการติดตามการพัฒนาและประสิทธิภาพของพนักงาน รวมถึงการรวบรวมบันทึกการประชุมแบบตัวต่อตัว
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
การวิจัยโดย ClickUp แสดงให้เห็นว่ากระบวนการนี้นำไปสู่ข้อมูลที่กระจัดกระจายและประสิทธิภาพที่ลดลง โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงการสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
7. แม่แบบภาพรวมบริษัทของ ClickUp
ภาพรวมบริษัทที่สมบูรณ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน.เทมเพลตภาพรวมบริษัทของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างภาพรวมที่ทันสมัยของบริษัทคุณ.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับทีม ผลิตภัณฑ์ และลูกค้าของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างอิงตัวชี้วัดสำคัญเพื่อติดตามประสิทธิภาพและรับรองการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดูภาพรวมงานที่ยังไม่ได้กำหนดเวลาหรือค้างอยู่แบบเส้นตรง พร้อมรหัสสีเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและรายละเอียดอื่น ๆ ของโครงการของแผนก และย้ายไปยังแผนกต่าง ๆ ได้เพียงลากมัน
- ติดตามสถานะความคืบหน้าพร้อมกับเจ้าของโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานะ RAG อัตราความคืบหน้า และต้นทุนโครงการ
เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและทีมงานในการติดตามโครงการสำคัญและผลการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
8. แม่แบบคู่มือพนักงาน ClickUp
คู่มือพนักงานให้ข้อมูลแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทและกำหนดความคาดหวังไว้คู่มือพนักงานแบบ ClickUp Employee Handbook Templateออกแบบมาเพื่อสร้างคู่มือที่ครอบคลุมและมีประโยชน์ซึ่งพนักงานของคุณสามารถอ้างอิงได้
มันให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท ช่วยให้พนักงานเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน. เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสื่อสารแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการเข้าร่วมงานและการออกจากงานได้.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มหน้าย่อยตามความต้องการของบริษัทเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วน
- จัดเตรียมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับบริการของบริษัท โครงสร้าง ทีมงานผู้นำ และการมีตัวตนออนไลน์ เพื่อให้ภาพรวมของบริษัท
- กำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยยึดพันธกิจ ค่านิยมหลัก เหตุผลที่บริษัทดำรงอยู่ และผู้ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับนี้
เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและทีมงานในการติดตามโครงการสำคัญและผลการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
9. แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp
พนักงานที่เพิ่งได้รับการจ้างงานใหม่มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทน้อยมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมอบรายการตรวจสอบให้พวกเขา เพื่อให้พวกเขาสามารถเตรียมตัวได้ดีขึ้นสำหรับเส้นทางข้างหน้า
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของClickUpประกอบด้วยขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดที่พนักงานใหม่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มทำงาน
แม่แบบนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนจะเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด โดยทำหน้าที่เป็นคู่มือแบบทีละขั้นตอนและจัดระเบียบความรับผิดชอบที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของพนักงานใหม่
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างงานย่อยสำหรับแต่ละงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีกระบวนการเริ่มต้นที่ราบรื่น
- จัดการและติดตามทุกการกระทำที่จำเป็นในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการรับเข้าทำงานโดยใช้รายการตรวจสอบสำหรับพนักงานใหม่
- ติดตามสถานะงานโดยใช้บัตรงานในกระดานความคืบหน้า และคลิกที่บัตรเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของแต่ละงาน
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับปรุงกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพและทำให้ทุกขั้นตอนสำเร็จลุล่วง
🔍 คุณทราบหรือไม่:กระบวนการปฐมนิเทศที่ดีสามารถเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงานได้ถึง 82%
10. แม่แบบวัฒนธรรมองค์กร ClickUp
วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งช่วยให้ทีมมีความสอดคล้องกัน สร้างความไว้วางใจและความมุ่งมั่น และทำให้บริษัทของคุณโดดเด่น.เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณระบุและจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่สนับสนุนการเติบโตของวัฒนธรรม.
เทมเพลตนี้ช่วยให้การสรรหาบุคลากรประสบความสำเร็จมากขึ้น พร้อมกับการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงานที่ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่การบริการลูกค้าและความพึงพอใจที่ดียิ่งขึ้นในที่สุด
ใช้เพื่อกำหนดกรอบคุณค่า ภารกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการผลิตผลงาน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของบริษัทในหน้าหลัก
- ใช้หน้าย่อยเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ภารกิจ เป้าหมาย และสิ่งที่บริษัทนำเสนอ
- เพิ่มองค์ประกอบ เช่น รูปภาพและไอคอน เพื่อเสริมความน่าสนใจทางสายตาและสื่อสารข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้นำในการกำหนดและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
11. แม่แบบบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงของ ClickUp
การจัดการบทบาทและความรับผิดชอบของทีมคุณเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันนั้นต้องอาศัยแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนแม่แบบ ClickUp Roles and Permission Matrixมอบโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดในการแสดงบทบาทหรืองานต่างๆ พร้อมผู้อนุมัติที่เกี่ยวข้อง
แม่แบบเมทริกซ์ช่วยให้คุณระบุได้ว่าใครสามารถทำงานอะไรและเมื่อใด มันทำให้การระบุบทบาทเป็นเรื่องง่ายและช่วยจัดการกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สรุปงานทั้งหมดและจัดกลุ่มตามแผนกในกระดานงานของแผนก
- ติดตามงานทีมที่กำลังดำเนินการและผู้อนุมัติภายในโดยใช้รายการงานภายใน
- รับภาพรวมของงานภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และผู้รับผิดชอบโดยใช้รายการงานภายนอก
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลในการจัดบทบาทและหน้าที่ให้สอดคล้องกัน และติดตามงานภายในและภายนอก
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้การวิเคราะห์กำลังคนเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เจริญรุ่งเรือง
รักษาโครงสร้างลำดับชั้นอย่างเป็นระบบด้วย ClickUp
เทมเพลตแผนผังองค์กรใน Google Slides ช่วยให้มั่นใจในความชัดเจนในการรักษาลำดับชั้นขององค์กร ทุกคนในทีมจะทราบดีว่าควรรายงานต่อใคร รวมถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง อย่างไรก็ตาม Google Slides มีขีดความสามารถที่จำกัด
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp มอบทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบและสร้างโครงสร้างลำดับชั้นได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ClickUp Mind Maps, ClickUp Whiteboards และเทมเพลตแผนผังองค์กรที่ปรับแต่งได้ สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้กับทีมของคุณ
อย่าปล่อยให้ลำดับชั้นที่ไม่เป็นระเบียบมาขัดขวางการทำงาน—สมัครใช้ ClickUp วันนี้