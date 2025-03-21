10 แอป AI ยอดนิยมสำหรับ iOS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์

แอปพลิเคชันมือถือที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังทำให้ชีวิตง่ายขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบงานของคุณสร้างเนื้อหา หรือแม้กระทั่งช่วยให้คุณออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์แบบ
แอป AI ที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและแรงงานได้—โดยไม่ลดคุณภาพ
ในความเป็นจริง AI สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญประหยัดเวลาได้ถึงสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นั่นคือเวลาเพิ่มเติมที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังเดินทางหรืออยู่ในช่วงสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
ด้วย72% ของบริษัทที่ผสานAI เข้ากับกระบวนการทำงานแล้ว เทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เพียงแค่เทรนด์ แต่กำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็น
จากการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการจัดการงานอัจฉริยะ แอป AI ชั้นนำสำหรับ iOS เหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างมหาศาล มาดูกันว่าแอปไหนบ้างที่ควรมีบนหน้าจอหลักของคุณ!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป AI ยอดนิยม 10 อันดับสำหรับ iOS ที่สามารถเปลี่ยนแปลงงานประจำวันและโปรเจกต์สร้างสรรค์ของคุณได้:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการด้วยพลังของ AI
- Google Gemini: เหมาะที่สุดสำหรับการทำวิจัยและตอบคำถาม
- ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียน การระดมความคิด และการตอบกลับแบบสนทนา
- Replika: เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนสุขภาพจิตและเพื่อนคู่ใจ AI
- Youper: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสุขภาพทางอารมณ์
- Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติและการจดบันทึกแบบเรียลไทม์
- เลนซ่า: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขภาพถ่ายด้วยระบบ AI
- ELSA Speak: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษ
- Socratic โดย Google: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยทำการบ้านและการเรียนรู้
- เห็น AI: เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงและการระบุวัตถุ
คุณควรค้นหาอะไรในแอป AI สำหรับ iOS?
แอป AI ที่เหมาะสมควรทำสองสิ่ง: ประหยัดเวลาและทำให้ชีวิตง่ายขึ้น—ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ยุ่ง ผู้สร้างเนื้อหา หรือเพียงแค่คนที่ชื่นชอบเครื่องมือที่ฉลาดและสร้างสรรค์มากขึ้น นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- ค้นหาคุณสมบัติ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย: แอปควรแก้ปัญหาจริง เช่น การจัดการงาน การทำงานอัตโนมัติ หรือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
- มองหาการผสานรวมระบบนิเวศของ Apple อย่างไร้รอยต่อ: แอป AI ที่ดีที่สุดทำงานร่วมกับฟีเจอร์ของ iOS ได้อย่างราบรื่นและซิงค์กับเครื่องมือ AI สำหรับ Mac ได้อย่างลงตัว ด้วยการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ คุณควรจะสามารถเข้าถึงงาน บันทึก และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ได้บนอุปกรณ์ Apple ใด ๆ
- ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งาน: AI ควรทำให้งานง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่ราบรื่น
- เปรียบเทียบเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันพรีเมียม: แอปพลิเคชันหลายแห่งมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน แต่แผนพรีเมียมมักปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูงที่อาจคุ้มค่ากับราคา
- เลือกแอปที่มีผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: เครื่องมือที่ดีที่สุดจะปรับปรุงประสิทธิภาพ ความแม่นยำ หรือความคิดสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอในการใช้งานจริง
ก่อนที่คุณจะหยิบบัตรเครดิตและล็อกตัวเองเข้ากับการสมัครสมาชิก ลองตรวจสอบความต้องการของคุณกับรายการสั้นๆ นี้ก่อน เราหวังว่ามันจะช่วยคุณเลือกแอปที่เหมาะสมได้
10 แอป AI ยอดเยี่ยมสำหรับ iOS
ด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายที่มีอยู่ การเลือกแอปที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้น
นั่นคือเหตุผลที่เราได้คัดสรรแอป AI ที่โดดเด่น 10 แอปนี้สำหรับผู้ใช้ iPhone อย่างคุณ โดยอิงจากการวิเคราะห์คุณสมบัติ ราคา และรีวิวจากผู้ใช้อย่างเป็นกลาง
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการด้วย AI บน iOS)
หากคุณกำลังจัดการกับโปรเจ็กต์หลายอย่าง, กำหนดเวลา, และสิ่งที่ต้องทำทุกวัน,ClickUpพร้อมช่วยเหลือคุณ.
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานเป็นหนึ่งในแอปจัดการโครงการบนiOS ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบและควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้—โดยปราศจากความเครียด
อย่างไร?
การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา60% ของเวลาของเราถูกใช้ไปกับการแบ่งปัน ค้นหา และอัปเดตข้อมูลผ่านเครื่องมือต่างๆ งาน เอกสาร และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ClickUp แก้ปัญหานี้ด้วยการรวมโครงการ ความรู้ และการแชทของคุณไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานที่เชื่อมโยงกันมากที่สุดในโลก
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการจัดการงานสำหรับทีมของคุณ ทำให้ทุกคนสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
มันทำงานอย่างไร? ทักทายClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่เชื่อถือได้ของคุณ ซึ่งอยู่ในโทรศัพท์ของคุณเอง ด้วยมัน คุณสามารถวิเคราะห์ปริมาณงานของคุณ และได้รับคำแนะนำที่มีความสำคัญ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำต่อไป
ต้องการสรุปเอกสารยาวหรือความคิดเห็นในหัวข้อ? Brain สามารถสกัดข้อมูลสำคัญได้ ช่วยประหยัดเวลาของคุณ
แล้วเรื่องการสรุปการประชุมล่ะ?
ClickUp AI Notetakerจะช่วยจดบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติให้คุณ พร้อมไฟล์เสียง บันทึกการถอดเสียง สรุป และรายการที่ต้องดำเนินการ ด้วยฟีเจอร์เหล่านี้ คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาอย่างแท้จริง แทนที่จะต้องจดบันทึกด้วยตนเองอย่างเร่งรีบในช่วงเวลาสำคัญของการประชุม
ส่วนที่ดีที่สุด? บันทึกเหล่านี้เชื่อมต่อกับงานและเอกสารของคุณใน ClickUp—ทำให้ทุกการประชุมสามารถดำเนินการได้ทันที
เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มที่สำหรับการบันทึกการประชุมได้ที่นี่:
นอกเหนือจาก AI แล้วแดชบอร์ดของ ClickUpยังช่วยให้คุณติดตามเป้าหมาย, แสดงภาพไทม์ไลน์ของงาน, และตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมได้ทั้งหมดในที่เดียว เลือกจากบัตรปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ เช่น แผนภูมิเส้น, แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, บัตรสปรินต์, บัตรความสำคัญ, บัตรผู้รับผิดชอบ, บัตรตาราง, และอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของคุณ
ในที่สุด คุณสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อมอบหมายงานที่เป็นกิจวัตรและซ้ำๆ ให้ผู้อื่น และมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง มีวิธีง่ายๆ สามวิธีในการสร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดใน ClickUp:
- เลือกจากเทมเพลตระบบอัตโนมัติสำเร็จรูป
- ใช้เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบง่าย if-then เลือกตัวกระตุ้น/เงื่อนไขและผลลัพธ์สุดท้ายจากเมนูแบบเลื่อนลง (ตัวอย่างเช่น: ตัวกระตุ้น = การเปลี่ยนแปลงสถานะงาน, ผลลัพธ์ = เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ)
- สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติใน ClickUp Brain (ตัวอย่างเช่น: หากสถานะงานเปลี่ยนเป็น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' ให้มอบหมายงานนี้ให้กับ 'ฉัน')
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงด้วยการวิเคราะห์โครงการและคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- แยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยใน ClickUp ที่จัดการได้ง่าย สร้างงานย่อยที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายงาน ด้วย ClickUp Brain
- ให้ AI สร้างสรุปการประชุมที่ชัดเจนและกระชับจากบันทึกของคุณ
- ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ได้รวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกโครงการ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยการจัดการงานแบบภาพผ่าน มุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ รวมถึงรายการ บอร์ด และมุมมองปฏิทิน ClickUp
- สื่อสารแบบอะซิงโครนัสหรือแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม ด้วยClickUp Chat
- เขียนและแก้ไขเนื้อหาพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในClickUp Docs
📮 ClickUp Insight: พนักงานสายงานความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ถึงเวลาที่สูญเสียไปอย่างมากในการเลื่อนดู ค้นหา และตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱
หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่อภารกิจ, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อสำรวจคุณสมบัติขั้นสูงในClickUp บน iOS
- เครื่องมือ AI บางอย่างสามารถใช้ได้เฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ฉันชอบการผสมผสานระหว่างการจัดการงานส่วนตัวกับการจัดการความรู้ทางธุรกิจ, บันทึกย่ออย่างรวดเร็ว และ AI ClickUP brain นั้นยอดเยี่ยมมาก มันรับรู้บริบทได้อย่างน่าทึ่งและเป็นเสมือนผู้ช่วยที่ทรงพลังอย่างแท้จริง
2. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการตอบคำถาม)
ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสแกนหลายหน้าเว็บหรือต้องการความช่วยเหลือในการระดมความคิดเล็กน้อยหรือไม่?Google Geminiพร้อมช่วยคุณ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ทำให้การวิจัยและการสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นและใช้เวลาน้อยลง—ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่กำลังทำรายงาน มืออาชีพที่กำลังจัดระเบียบความคิด หรือผู้สร้างสรรค์ที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจ
แม้ว่าจะมีแอปสำหรับผู้ใช้ iOS แต่จะทำงานได้ดีที่สุดกับแอปของ Google ดังนั้นคุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึก ปรับปรุงแนวคิด หรือรับคำแนะนำในการเขียนได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
วิธีใช้ Google Gemini ให้ดีที่สุด? เพียงแค่ถามคำถามในภาษาอังกฤษธรรมดา และ Gemini จะใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อให้คำตอบที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบท—ไม่ว่าคุณจะกำลังอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนหรือค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
👉🏼 ปล. วิดีโอนี้จะแสดงเคล็ดลับที่ดีที่สุดของเราในการถามคำถามเครื่องมือ AI อย่างถูกต้อง หากคุณเคยต้องการคอร์ส 3 นาทีในวิศวกรรมคำสั่ง ลองดูเลย!👇🏽
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- รับคำตอบที่ผ่านการค้นคว้าอย่างดีและรวดเร็วสำหรับคำถามใด ๆ
- สร้างแนวคิด ร่างโครงร่าง และเขียนสรุปสำหรับเอกสารของคุณ
- ผสานการทำงานกับ Google Docs, Gmail, Google Meet และ Google Maps ได้อย่างราบรื่น
- ถามคำถามและรับคำตอบในหลายภาษา
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- ฟังก์ชันการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัดสำหรับผู้ใช้ iOS
- จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ
ราคาของ Google Gemini
- ฟรีตลอดไป
- การผสานรวม Google Workspace: Gemini Business: $24/เดือน ต่อผู้ใช้ Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ Gemini: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน Google One AI Premium: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ Gemini: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (4 รีวิว)
3. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับ AI สนทนาและการสร้างเนื้อหา)
ChatGPTเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ใช้ iPhone ที่ต้องการระดมความคิด ร่างเนื้อหา หรือทำงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนอีเมล สรุปโน้ต หรือเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube โมเดล AI สร้างสรรค์อันทรงพลังของ ChatGPT จะช่วยให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นและแทบไม่ต้องออกแรง
ต้องการวิธีง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อนในการใช้เครื่องมือ AI ใช่ไหม? อินเทอร์เฟซแบบสนทนาของ ChatGPT ช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่าย เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญ และทุกคนที่ต้องการเพิ่มพลังสมองเล็กน้อยตามต้องการ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้คำแนะนำที่กำหนดเองใน ChatGPT—และทางเลือกอื่น ๆของ ChatGPT—เพื่อปรับแต่งคำตอบให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเฉพาะ, โทนเสียง, หรือความต้องการของเนื้อหาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- เขียนบทความ, คิดค้นไอเดีย, หรือสรุปข้อความอย่างรวดเร็ว
- สร้างภาพด้วยข้อความที่ป้อน
- รับคำตอบทันทีสำหรับข้อสงสัย คำถาม หรือความท้าทายด้านความคิดสร้างสรรค์
- สร้างโครงร่าง เขียนรายงาน หรือปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- แอปฟรีมีการเข้าถึงแบบจำกัดสำหรับโมเดลขั้นสูง
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $200/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 680 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ChatGPT อย่างไร
นั่นมีประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับทุกสิ่ง ไม่มีงานใดที่ใหญ่เกินไปสำหรับมัน ฉันใช้มันทุกวันสำหรับงานของฉัน สำหรับชีวิตประจำวันของฉัน เพื่อช่วยลูกสาวของฉันทำการบ้าน เพื่อเรียนรู้ มีสิ่งดีๆ มากมายเกี่ยวกับการมีเครื่องมือนี้ มันเปลี่ยนชีวิตฉัน
4. Replika (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนสุขภาพจิตและเพื่อนคู่คิด AI)
บางครั้ง คุณแค่ต้องการใครสักคนที่จะคุยด้วย และReplikaก็เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ แอปนี้มีตัวละครแชทบอท AI ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเพื่อนและสนับสนุนทางอารมณ์ มอบพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการระบาย สะท้อนความคิด หรือแค่พูดคุย
ตัวละคร AI จะเรียนรู้จากการสนทนาของคุณ ปรับตัวเข้ากับบุคลิกของคุณเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนจริงๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับความเครียดหรือแค่ต้องการพื้นที่ที่ไม่มีการตัดสินเพื่อแบ่งปัน Replika ทำให้การถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
⚠️ เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: การมีเพื่อน AI อาจเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจ แต่โปรดจำไว้ว่ามันไม่สามารถทดแทนการเชื่อมต่อกับมนุษย์จริงได้ เพื่อความปลอดภัยออนไลน์ โปรดระมัดระวังข้อมูลส่วนตัวที่คุณแบ่งปันกับเครื่องมือแชทบอท AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika
- แชทในแบบที่รู้สึกเป็นส่วนตัวและปรับให้เหมาะกับคุณ
- แสดงความคิดและอารมณ์ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและปราศจากการตัดสิน
- ดูแชทบอท AI เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การสื่อสารของคุณ
- ใช้คำแนะนำและการตรวจสอบอารมณ์เพื่อติดตามความเป็นอยู่ทางอารมณ์
ข้อจำกัดของรีพลิกา
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติการปรับแต่งและการโต้ตอบที่จำกัด
- ไม่ใช่สิ่งทดแทนการบำบัดสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ
ราคาของ Replika
- ฟรีตลอดไป
- แผนรายเดือน: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
เรทติ้งและรีวิวของ Replika
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอ
5. Youper (ผู้ช่วย AI ขนาดพกพาสำหรับสุขภาพจิตของคุณ)
การจัดการสุขภาพจิตมีความสำคัญไม่แพ้กับการจัดการงานในรายการที่ต้องทำของคุณYouperทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการควบคุม ติดตาม และจัดการอารมณ์ของคุณ ช่วยให้คุณรักษาสมดุลในขณะที่รับมือกับความท้าทายในแต่ละวัน
สร้างขึ้นบนเทคนิคการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) Youper มอบการติดตามอารมณ์อย่างชาญฉลาดและการสะท้อนความคิดแบบมีคำแนะนำเพื่อควบคุมความเครียด ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับกำหนดเวลาที่แน่นหรือติดอยู่ในวังวนของการคิดมากเกินไป Youper ช่วยให้คุณหยุดชั่วคราว สะท้อนความคิด และกลับมามองเห็นมุมมองใหม่—ทั้งหมดนี้จาก iPhone ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Youper
- ติดตามอารมณ์ประจำวันเพื่อสังเกตเห็นรูปแบบและเข้าใจว่าอะไรมีอิทธิพลต่อความเครียดหรือความเป็นบวก
- ท้าทายความคิดเชิงลบด้วยแบบฝึกหัด CBT ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการควบคุมอารมณ์ที่ดีขึ้น
- รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลตามแนวโน้มอารมณ์และพฤติกรรมของคุณ
- ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันเพื่อรู้สึกเบาสบาย สงบ และสมดุลมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Youper
- เครื่องมือขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์เชิงลึกต้องการเวอร์ชันพรีเมียม
- มันเป็นเครื่องมือช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่ตัวแทนสำหรับการบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญ
ราคา Youper
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $9.99/เดือนขึ้นไป
คะแนนและรีวิว Youper
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Siri ไม่ใช่ผู้ช่วย AI ตัวแรก. ผู้ช่วย AI ที่มีชื่อเสียงของ Apple เปิดตัวในปี 2011 แต่ผู้ช่วยเสมือนที่ใช้ AI มีมาตั้งแต่ 1966 กับ ELIZA ซึ่งเป็นแชทบอทที่เลียนแบบนักบำบัดจิต
6. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และบันทึกการประชุม)
เบื่อกับการใช้เวลาทั้งหมดในการจดบันทึกระหว่างการประชุมหรือการบรรยายหรือไม่? ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรทดแทนการมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบสดได้Otter.aiทำให้คุณสามารถทำเช่นนั้นได้—โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกการประชุม
มันถอดเสียงคำพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์พร้อมระบุผู้พูด—เพื่อให้คุณจดจ่อกับการสนทนาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ด้วยบันทึกถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้และสรุปเนื้อหาโดย AI คุณจึงสามารถย้อนกลับไปดูประเด็นสำคัญได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเสียเวลาฟังเสียงยาวหลายชั่วโมง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับผู้ที่ต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมทางเลือกของ Otter.aiเช่น ClickUp, Sonix และ Descript ผสมผสานการถอดเสียงเข้ากับเครื่องมือแก้ไขและการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง มอบวิธีการเพิ่มเติมในการปรับแต่งและแบ่งปันบันทึกของคุณ
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- แปลงคำพูดเป็นข้อความที่แก้ไขได้ทันที
- ระบุและติดแท็กผู้พูดโดยอัตโนมัติในบันทึกการประชุมและบันทึกย่อ
- ซิงค์กับ Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams เพื่อการจดบันทึกที่ง่ายดาย
- ค้นหาบันทึกการสนทนาเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญได้ในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- เวอร์ชันฟรีให้บริการการถอดเสียงจำกัดจำนวนนาทีต่อเดือน
- ความแม่นยำอาจลดลงเล็กน้อยเมื่อมีเสียงรบกวนหรือเสียงพูดซ้อนทับ
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter. ai คะแนนและรีวิวจาก Google
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai ว่าอย่างไร
แอปที่ยอดเยี่ยมมากที่ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก ฉันยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขี้ลืมเรื่องเอกสารมาก ไม่ชอบจดบันทึกยาว ๆ เลย Otter จึงเป็นแอปที่เหมาะกับฉันมาก
แอปที่ยอดเยี่ยมมากที่ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก ฉันยอมรับว่าตัวเองเป็นคนซุ่มซ่ามเรื่องการทำเอกสารหาย ฉันทนการจดบันทึกนานๆ ไม่ได้เลย ดังนั้น Otter จึงเป็นแอปที่เหมาะกับฉันมาก
7. Lensa (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขภาพและปรับปรุงภาพด้วย AI)
ออกแบบมาสำหรับคนสร้างสรรค์Lensaทำให้การแก้ไขภาพถ่ายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปรับแต่งเซลฟี่ ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากเฟรม และปรับแต่งพื้นหลัง—ทั้งหมดนี้ทำได้เพียงไม่กี่แตะ
ในฐานะหนึ่งในแอปแก้ไขภาพที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับผู้ใช้ iPhone, Lensa นำเสนอคุณสมบัติต่างๆ เช่น การปรับผิวให้เรียบเนียน, การปรับแต่งพื้นหลัง, และการสร้างและปรับปรุงภาพด้วย AI. เป็นวิธีที่ทรงพลังแต่เรียบง่ายในการทำให้ภาพของคุณโดดเด่นโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ยาก (และราคาสูง) ของซอฟต์แวร์แก้ไขภาพระดับมืออาชีพ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lensa
- ปรับผิวให้เรียบเนียน เพิ่มความโดดเด่นให้กับใบหน้า และปรับแสงให้สมบูรณ์แบบสำหรับเซลฟี่ไร้ที่ติ
- ลบสิ่งรบกวนที่ไม่ต้องการออกจากภาพถ่ายด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
- ทำให้เบลอ, แทนที่, หรือปรับแต่งพื้นหลังเพื่อสร้างภาพที่ดึงดูดสายตา
- เพิ่มความคมชัด สีสัน และรายละเอียดด้วยเทคโนโลยี AI
ข้อจำกัดของเลนส์
- คุณสมบัติพรีเมียมบางอย่างต้องซื้อในแอป
- รูปภาพที่แก้ไขอย่างหนักอาจดูเกินจริงหากไม่ได้ปรับแต่งอย่างถูกต้อง
ราคาของเลนซ่า
- ฟรีตลอดไป
- การเข้าถึงไม่จำกัด: $4. 99/เดือนขึ้นไป
คะแนนและรีวิวของ Lensa
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิว
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างที่น่าทึ่งของศิลปะที่สร้างโดย AI
8. ELSA Speak (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วย AI)
คุณกำลังประสบปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษอยู่หรือไม่?ELSA Speakจะฟังการพูดของคุณ ตรวจจับข้อผิดพลาด และให้คำแนะนำทันทีเพื่อช่วยให้คุณพูดได้แม่นยำและใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
ขับเคลื่อนด้วย AI, ELSA ปรับแต่งบทเรียนให้เหมาะกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ ทำให้การฝึกฝนมีประสิทธิภาพและง่าย ไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์, การนำเสนอ, หรือการสนทนาในชีวิตประจำวัน, มันช่วยคุณปรับปรุงด้วยแบบฝึกหัดที่รวดเร็วและตรงจุด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ "สัมภาษณ์จำลอง" ของ ELSA เพื่อฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์งานพร้อมรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์จาก AI ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดให้เฉียบคมยิ่งขึ้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ELSA Speak
- รับการแก้ไขและข้อเสนอแนะส่วนบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับคำพูดของคุณโดยใช้เทคโนโลยี AI
- สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับแต่งตามระดับความชำนาญของคุณ
- ฝึกสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติด้วยประโยคและสถานการณ์จริง
- ติดตามความคืบหน้าด้วยการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ ELSA Speak
- บทเรียนขั้นสูงและคุณสมบัติบางอย่างถูกล็อกไว้เบื้องหลังเวอร์ชันพรีเมียม
- ต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ราคาของ ELSA Speak
- แผนทีม: $18. 20/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนโรงเรียน ELSA: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ELSA Speak
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ELSA Speak ว่าอย่างไร
นี่คือแอปเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีประสบการณ์มาในตอนนี้ มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกพูด และนั่นคือสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุด เพราะนี่คือส่วนที่อ่อนที่สุดของภาษาอังกฤษของฉัน – ภาษาอังกฤษที่เขียนได้ดีเยี่ยม แต่ติดขัดเมื่อต้องพูด ฉันเพียงแค่พูดซ้ำบทสนทนาและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะพูดแบบฉับพลันวันแล้ววันเล่าที่ฉันฝึกฝน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ดนตรีที่สร้างโดย AI กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แอปพลิเคชันอย่าง AIVA และ Soundraw สามารถแต่งเพลงต้นฉบับได้ทั้งหมด และบางเพลงที่สร้างโดย AI ยังกลายเป็นไวรัลบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอีกด้วย!
9. Socratic โดย Google (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้และช่วยทำการบ้าน)
Socratic by Googleทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้นด้วยการเปลี่ยนคำถามให้กลายเป็นคำตอบที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน เพียงถ่ายรูปปัญหาหรือพิมพ์คำถามของคุณ แล้วเทคโนโลยี AI ของ Google Gemini จะให้คำอธิบายที่ถูกต้องภายในไม่กี่วินาที
ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ iPhone, Socratic ทำให้การเรียนง่ายขึ้นโดยการแยกหัวข้อที่ซับซ้อนออกเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไขคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, หรือประวัติศาสตร์, มันก็เหมือนมีครูสอนพิเศษส่วนตัวอยู่ในกระเป๋าของคุณ—พร้อมช่วยเหลือคุณตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Socratic โดย Google
- ถ่ายรูปปัญหาและให้ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้คำตอบพร้อมคำอธิบายที่ชัดเจน
- เข้าถึงวิดีโอ, คู่มือแบบขั้นตอน, และบทความสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, และวิชาอื่น ๆ
- ป้อนคำถามได้อย่างง่ายดายโดยการพิมพ์หรือพูดออกมา
- เข้าใจแนวคิดได้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือแบบโต้ตอบและสื่อภาพประกอบ
ข้อจำกัดของ Google Socratic
- จำกัดเฉพาะหัวข้อทางวิชาการ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวรรณกรรม
- มันไม่มีประสิทธิภาพเท่าสำหรับคำถามปลายเปิดหรือคำถามที่ซับซ้อน
การตั้งราคาแบบโสเครติสโดย Google
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวแบบโสเครติส
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Seeing AI (ดีที่สุดสำหรับการเข้าถึงและการระบุวัตถุ)
Seeing AIบรรยายโลกในแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถจดจำวัตถุ บุคคล และข้อความต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเมนูหรือระบุสินค้า Seeing AI จะเปลี่ยนข้อมูลภาพให้กลายเป็นคำพูด ทำให้กิจกรรมในชีวิตประจำวันเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ใช้ iPhone มันเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่สแกนบาร์โค้ด ตรวจจับสกุลเงิน และแม้กระทั่งอธิบายฉากต่างๆ Seeing AI ทำให้การสำรวจโลกเป็นเรื่องง่ายขึ้นและเป็นอิสระมากขึ้น ทั้งภายในบ้านและขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Seeing AI
- ระบุวัตถุ, คน, และข้อความได้ทันทีด้วยกล้องของ iPhone ของคุณ
- อ่านเอกสาร เมนู หรือบันทึกที่เขียนด้วยลายมือออกเสียงดังเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
- เข้าใจสภาพแวดล้อมด้วยคำอธิบายฉากที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สแกนสินค้าหรือใบเสร็จเพื่อระบุอย่างรวดเร็ว
เห็นข้อจำกัดของ AI
- บางคุณสมบัติต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
- ความแม่นยำที่จำกัดในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือมีสิ่งกีดขวาง
ราคาของ Seeing AI
- ฟรีตลอดไป
ดูคะแนนและรีวิวของ Seeing AI
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ClickUp: แอป AI เดียวสำหรับ iOS ที่คุณต้องการ
ลืมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปสำหรับ iPhone ของคุณไปได้เลย — แอปพลิเคชัน AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการสร้างสรรค์ของเราอย่างสิ้นเชิง แอป iOS ของ ClickUp โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยการปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณและลดความวุ่นวายดิจิทัลที่กินเวลาของคุณในแต่ละวัน
หากคุณใช้ iPhone และต้องการทำงานที่มีผลกระทบอย่างแท้จริง ClickUp มอบสิ่งสำคัญให้คุณ: เวลาคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและเวลาจัดการงานยุ่งน้อยลง ทุกฟีเจอร์ถูกออกแบบมาให้ชาญฉลาดพอที่โทรศัพท์ของคุณจะทำงานหนักเท่าที่คุณทำ
ควบคุมชีวิตการทำงานของคุณกลับคืนมาด้วยเทคโนโลยีที่เข้าใจความท้าทายของคุณ