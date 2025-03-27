บล็อก ClickUp
Microsoft Excel

วิธีจัดตารางการประชุม Microsoft Teams อย่างมีประสิทธิภาพ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
27 มีนาคม 2568

ทีมของคุณครอบคลุมทวีป, เขตเวลา, และวัฒนธรรม, แต่คุณต้องร่วมมือกันเหมือนกับว่าคุณอยู่ในห้องเดียวกัน นี่คือความเป็นจริงสำหรับที่ทำงานสมัยใหม่หลายแห่ง

🔎 คุณรู้หรือไม่?95% ของพนักงานด้านเทคโนโลยีเชื่อว่าการทำงานทางไกลเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพ นายจ้างทั่วโลกกำลังยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้

อย่างไรก็ตาม ทีมที่ทำงานทางไกลต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น การรักษาการเชื่อมต่อและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเครื่องมือประชุมออนไลน์อย่างMicrosoft Teams มีฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอ การแชท การแชร์ไฟล์ และการผสานการทำงานเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น

บทความนี้จะแสดงวิธีการใช้ Microsoft Teams สำหรับการประชุม ตั้งแต่การกำหนดเวลาไปจนถึงการจัดการผู้เข้าร่วมประชุม

วิธีเริ่มการประชุม Microsoft Teams

การสร้างการประชุมออนไลน์ใหม่ใน Microsoft Teams นั้นรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถทำได้ผ่านฟีเจอร์แชทหรือปฏิทิน ตัวเลือกแชทช่วยให้คุณกำหนดเวลาการประชุมได้โดยตรงภายในบทสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่

หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ฟีเจอร์ปฏิทินจะให้การแสดงผลที่ครอบคลุมมากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและจัดการการประชุมวิดีโอกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย

การเริ่มต้นการประชุมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จใน Microsoft Teams ต้องมีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมและมารยาทในการประชุมออนไลน์ที่เหมาะสม

นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพใน Teams

  • พัฒนาและแบ่งปันวาระการประชุมที่ชัดเจนในคำเชิญประชุมอย่างน้อย 24–48 ชั่วโมงก่อนการประชุม ✅
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องและไมโครโฟนของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง และพื้นหลังเสมือนของคุณเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ ✅
  • คำนึงถึงผู้เข้าร่วมจากเขตเวลาที่แตกต่างกัน ชั่วโมงการทำงาน และวันหยุด และสื่อสารว่าคุณคาดหวังให้พวกเขาเข้าร่วมอย่างไร ✅
  • ให้ความสำคัญกับการเริ่มและจบการประชุมของคุณให้ตรงเวลา ✅
  • ใช้การแชร์หน้าจอเพื่อนำเสนอเดสก์ท็อป หน้าต่างเฉพาะ สไลด์ PowerPoint หรือไวท์บอร์ด ✅
  • หากเสียงรบกวนพื้นหลังเป็นปัญหา ให้ปิดเสียงผู้เข้าร่วมแต่ละคนหรือปิดเสียงทุกคนเพื่อให้การประชุมเงียบขึ้น ✅
  • ดำเนินการฝึกซ้อมเพื่อตรวจหาปัญหาทางเทคนิค เช่น ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ แสงสว่าง หรือเครือข่าย ✅
  • ดึงดูดผู้เข้าร่วมโดยการสร้างแบบสำรวจระหว่างการประชุมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ✅

ฟังดูเหมือนงานเยอะใช่ไหม?ClickUp แอปเดียวครบสำหรับทุกเรื่องงาน ช่วยจัดการรายการตรวจสอบก่อนประชุมให้ง่ายขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

งานใน ClickUp

ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถสร้างรายการเฉพาะเพื่อรวบรวมงานต่างๆ เช่น การรวบรวมวัสดุ การแจกจ่ายวาระการประชุม และการมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดลำดับความสำคัญ

งานใน ClickUp
เปลี่ยนรายการตรวจสอบก่อนการประชุมทั้งหมดของคุณให้เป็นงานด้วย ClickUp Tasks

วิธีพบกันตอนนี้ใน Microsoft Teams

ในสำนักงานจริง การประชุมที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียที่ดีที่สุด Microsoft Teams ได้จำลองสิ่งนี้ด้วยฟีเจอร์ "ประชุมทันที" ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการประชุมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม

นี่คือวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถเริ่มการประชุมทันทีใน Microsoft Teams:

  • จากปฏิทิน: เลือก เข้าร่วมประชุมทันที ที่มุมขวาบนของปฏิทินทางด้านซ้ายของ Teams
จากปฏิทิน
  • จากแชทกลุ่ม: ในแชทกลุ่ม ให้เลือก "พบกันตอนนี้" ที่ด้านบนของหน้าต่างแชท
จากแชทกลุ่ม
  • จากช่อง: ไปที่แท็บโพสต์ของช่องที่คุณต้องการพบปะและเลือก พบกันตอนนี้
จากช่อง
  • จากหัวข้อสนทนา: ตอบกลับหัวข้อสนทนาและเลือก "พบกัน" ด้านล่างที่คุณจะพิมพ์คำตอบของคุณ
  • การใช้คำสั่ง: พิมพ์ /meetnow ในช่องเขียนของบทสนทนาแชท จากนั้นกด Enter หรือ Tab เพื่อเริ่มการประชุมทันที

เมื่อการประชุมถูกกำหนดแล้ว คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าการประชุมเหล่านี้ได้

  • แก้ไขชื่อการประชุม: เปลี่ยนชื่อการประชุมในกล่องข้อความ
แก้ไขชื่อการประชุม
  • แชร์คำเชิญ: แตะที่ไอคอนผู้คนและปุ่มแชร์คำเชิญเพื่อเชิญผู้เข้าร่วมใหม่
แชร์คำเชิญ
  • คัดลอกลิงก์: คลิกเพิ่มเติม แล้วเลือกข้อมูลการประชุม แตะคัดลอกข้อมูลการเข้าร่วมเพื่อบันทึกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ดของคุณ
คัดลอกลิงก์
  • เปลี่ยนตัวเลือกการประชุม: แตะที่ไอคอนตัวเลือกการประชุมเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับผู้ที่จะสามารถผ่านล็อบบี้หรือนำเสนอหน้าจอของตนได้ หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้แตะที่บันทึก
เปลี่ยนตัวเลือกการประชุม

🔎 คุณรู้หรือไม่? 70% ของพนักงานที่ทำงานทางไกลพบว่าการประชุมเสมือนจริงมีความเครียดน้อยกว่า และ 67% เชื่อว่าพวกเขาสามารถมีประสิทธิภาพได้เทียบเท่ากับการประชุมแบบพบหน้ากัน

วิธีจัดตารางการประชุม Microsoft Teams

การนัดหมายการประชุมใน Microsoft Teams นั้นง่าย และสามารถทำได้โดยตรงจากแอป

กำหนดการประชุมใน Microsoft Teams:

  1. เปิด Microsoft Teams และเลือก ปฏิทิน
  2. คลิกปุ่ม + การประชุมใหม่
กำหนดเวลาการประชุม Microsoft Teams
  1. ป้อนชื่อการประชุมของคุณ
กำหนดเวลาการประชุม Microsoft Teams
  1. เลือกวันที่และเวลา
กำหนดเวลาการประชุม Microsoft Teams
  1. เพิ่มผู้เข้าร่วมโดยการพิมพ์ที่อยู่อีเมลของพวกเขา
กำหนดเวลาการประชุม Microsoft Teams
  1. ตรวจสอบรายละเอียดการประชุมและเลือกบันทึก การประชุมจะปรากฏบนปฏิทินของคุณ
กำหนดเวลาการประชุม Microsoft Teams
ผ่านทางMicrosoft Teams

คุณยังสามารถนัดหมายการประชุมจากการแชทได้โดย:

  1. เปิดการแชท
  2. เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมที่ด้านบนของหน้าต่างแชทและตั้งชื่อการประชุม
  3. คลิก "รับลิงก์เพื่อแชร์" หรือ "เริ่มการประชุม" ได้โดยตรงจากแชท
กำหนดการประชุม

วิธีเริ่มการประชุม Microsoft Teams ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

การประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำใน Microsoft Teams สะดวกสำหรับกิจกรรมที่กำหนดเวลาเป็นประจำ ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมการประชุมทีมโดยใช้ลิงก์การประชุมและรายละเอียดเดียวกันทุกครั้ง คุณสามารถปรับแต่งตัวเลือกการเกิดขึ้นซ้ำรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือสร้างตารางเวลาที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ การประชุมสามารถตั้งค่าในช่องได้ ทำให้สมาชิกทุกคนในช่องสามารถเข้าร่วมได้

เพื่อตั้งค่าการประชุมประจำใน Microsoft Teams:

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Teams
  2. เลือกไอคอนปฏิทินในแถบด้านซ้าย คลิก + การประชุมใหม่ ที่มุมขวาบน
การประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำใน Microsoft Teams
  1. กรุณากรอกชื่อการประชุม วันที่ เวลาเริ่มต้น และระยะเวลา
  2. ในเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือกความถี่ที่ต้องการ (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือกำหนดเอง)
การประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำใน Microsoft Teams
  1. กำหนดวันสิ้นสุดสำหรับการเกิดซ้ำ
  2. เพิ่มผู้เข้าร่วมและส่งคำเชิญ
  3. เลือกบันทึก

วิธีแก้ไขการประชุม Microsoft Teams ที่กำหนดเวลาไว้

ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับเปลี่ยนตัวเลือกการประชุมหรือเพียงแค่เปลี่ยนเวลา Teams มีฟีเจอร์หลากหลายให้คุณปรับแต่งการประชุมวิดีโอให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

นโยบายการประชุมใน Microsoft Teams ช่วยให้คุณสามารถควบคุมคุณสมบัติที่มีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ เช่น:

  • สิทธิ์การบันทึก
  • การจัดการล็อบบี้
  • การควบคุมการแบ่งปันเนื้อหา
  • การตั้งค่าการประชุมเสียงและวิดีโอ
  • การจัดการผู้เข้าร่วม แขก และการเข้าถึง
  • การตั้งค่าเสียงและการโทร

ในแอป Teams ให้แตะปฏิทินและเลือกการประชุมเพื่อดูรายละเอียด หากคุณเป็นผู้จัดงาน ให้แตะแก้ไขเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขการประชุม Microsoft Teams ที่กำหนดเวลาไว้
  • ในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปหรือเว็บ ให้เลือกไอคอนปฏิทิน จากนั้นคลิกที่การประชุม
  • เลือก แก้ไข และคลิก ตัวเลือกการประชุม ในแถบเครื่องมือหรือส่วนท้าย หลังจากปรับแต่งแล้ว ให้เลือก บันทึก
แก้ไขการประชุม Microsoft Teams ที่กำหนดเวลาไว้
ผ่านทางMicrosoft Teams

ปฏิทิน ClickUp และมุมมองปฏิทิน

ClickUp Calendarเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้เข้ากับลำดับความสำคัญของคุณและผสานรวมกับพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น แสดงงาน กิจกรรม และการแจ้งเตือนทั้งหมดในที่เดียว พร้อมบล็อกเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับงานที่มีความสำคัญสูง และผสานรวมกับปฏิทินภายนอก เช่น Google Calendar

คุณยังสามารถใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและจัดการตารางการประชุมของคุณได้อีกด้วย มันช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและติดตามการประชุม รวมถึงปรับแต่งปฏิทินของคุณให้เหมาะกับความต้องการของทีมได้

มุมมองปฏิทิน ClickUp
ติดตามการประชุมที่กำหนดไว้ทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

ด้วยมุมมองปฏิทิน คุณสามารถ:

  • กำหนดการประชุม: วางแผนการประชุมโดยตรงบนปฏิทิน
  • เพิ่มบันทึก: แนบบันทึกไปยังการประชุมของคุณเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
  • กรองการประชุม: ใช้ตัวกรองเพื่อดูการประชุมตามหมวดหมู่
  • ผสานรวมกับเครื่องมือภายนอก: ซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar
  • สร้างปฏิทินอ้างอิง: สร้างและสลับระหว่างปฏิทินอ้างอิงต่างๆ
  • ตั้งค่ามุมมองที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งปฏิทินรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

👀 คุณทราบหรือไม่? เนื่องจากรูปแบบเสมือนจริง การประชุมประจำปี AAPOS ปี 2021สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,282 เมตริกตันซึ่งเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลประมาณ 264 คันต่อปี

วิธีสร้างลิงก์การประชุม Microsoft Teams

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการประชุมแบบฉับพลันหรือจำเป็นต้องส่งลิงก์คำเชิญล่วงหน้า Microsoft Teams มีขั้นตอนที่ง่ายสำหรับการสร้างและแชร์ลิงก์กับผู้เข้าร่วม

สร้างและแชร์ลิงก์การประชุม Microsoft Teams:

  1. เปิด Microsoft Teams และเลือก ปฏิทิน
  2. คลิก พบกันตอนนี้
สร้างลิงก์การประชุม Microsoft Teams
  1. เลือก รับลิงก์เพื่อแชร์
  2. คัดลอกลิงก์การประชุมและแชร์ให้กับผู้เข้าร่วม

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เทคนิคการใช้ Microsoft Teamsคือการรับถอดความการประชุมใน Microsoft Teams ได้อย่างง่ายดายโดยการอัปโหลดไฟล์บันทึกของคุณไปยัง Stream เลือกภาษาในรายละเอียดวิดีโอ จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ถอดความ

วิธีจัดตารางการประชุม Microsoft Teams จาก Outlook

Microsoft Teams สามารถผสานการทำงานกับ Microsoft Outlook ผ่านทางส่วนเสริม (add-in) ทำให้คุณสามารถสร้างการประชุม Teams ใหม่ได้โดยตรงจาก Outlook คุณสามารถดู, ยอมรับ, และเข้าร่วมการประชุม Microsoft Teams ได้จากทั้งสองแอปพลิเคชัน

เมื่อกำหนดเวลาแล้ว การประชุมจะปรากฏในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติทั้งใน Microsoft Teams และ Outlook และคุณจะสามารถเข้าถึงลิงก์เข้าร่วมประชุม หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการโทรเข้าร่วม และรหัสการประชุมทางเสียงได้

กำหนดเวลาการประชุม Microsoft Teams จาก Outlook:

  1. เปิด Outlook บนเว็บหรือเดสก์ท็อป
  2. เลือกไอคอนมุมมองปฏิทินที่มุมบนซ้าย
กำหนดเวลาการประชุม Microsoft Teams จาก Outlook
  1. คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงใกล้กับอีเมลใหม่ แล้วคลิกที่ กิจกรรม
กำหนดเวลาการประชุม Microsoft Teams จาก Outlook
  1. กรอกชื่อการประชุมและเพิ่มผู้เข้าร่วมโดยการพิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของพวกเขา
กำหนดเวลาการประชุม Microsoft Teams จาก Outlook
  1. เลือกวันที่, เวลาเริ่มต้น, และเวลาสิ้นสุด
  2. เพิ่มคำอธิบายหรือแนบเอกสารหากจำเป็น
กำหนดเวลาการประชุม Microsoft Teams จาก Outlook
  1. เลือกบันทึกเพื่อกำหนดเวลาการประชุมและส่งคำเชิญทางอีเมลไปยังผู้เข้าร่วม

การผสาน ClickUp กับ Outlookช่วยรวมศูนย์การทำงานของคุณโดยเก็บการสนทนาและงานต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว คุณสามารถส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากงาน ทำให้การสื่อสารทั้งหมดเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง อีเมลที่ตอบกลับจะแสดงเป็นความคิดเห็นแยกหรือเป็นหัวข้อต่อเนื่อง ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนา

วิธีปรับแต่งพื้นหลังใน Microsoft Teams ของคุณ

การปรับแต่งพื้นหลังการประชุมออนไลน์ของคุณใน Microsoft Teams ช่วยลดสิ่งรบกวนโดยปกปิดความยุ่งเหยิงหรือสิ่งรบกวนทางสายตาในสภาพแวดล้อมของคุณ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมีสมาธิได้

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงออกถึงบุคลิกของคุณและนำเสนอสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณในระหว่างการประชุม

วิธีเปลี่ยนพื้นหลังเสมือนของคุณใน Microsoft Teams:

  1. เข้าร่วมการประชุม Teams
  2. เลือกเพิ่มเติมในการควบคุมการประชุม
ปรับแต่งพื้นหลังของ Microsoft Teams
  1. คลิกที่เอฟเฟกต์วิดีโอและการตั้งค่า
  2. คลิก เอฟเฟกต์วิดีโอ
ปรับแต่งพื้นหลัง Microsoft Teams ของคุณ
  1. เลือกพื้นหลัง Teams ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้วคลิก ใช้ หรือเลือก เพิ่มใหม่ เพื่ออัปโหลดของคุณเอง
ปรับแต่งพื้นหลังของ Microsoft Teams ของคุณ
  1. เลือกภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคลิกใช้

คลิกอัพ ด็อกส์

การใช้ClickUp Docsเพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่าพื้นหลังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน คุณสามารถสร้างเอกสารที่ครอบคลุมทุกสิ่งสำคัญ เช่น วิธีการจัดกรอบกล้อง เคล็ดลับการจัดแสงที่ดีที่สุด วิธีลดเสียงรบกวน และการเลือกพื้นหลังที่ดูเป็นมืออาชีพเพื่อลดสิ่งรบกวนสมาธิ

ปรับแต่งพื้นหลังของ Microsoft Teams
ร่วมมือกับทีมของคุณบน ClickUp Docs

นอกจากนี้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลจากผู้อื่นเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงความคิดของคุณก่อนที่จะทำให้เป็นขั้นสุดท้าย

🧠 เกร็ดความรู้: การประชุมสภาเทศบาลมีมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาเมื่อเหล่านักการเมืองจะมารวมตัวกันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ อภิปรายประเด็นต่าง ๆ และบางครั้งก็มีการประท้วง—คล้ายกับชมรมหนังสือที่มีชีวิตชีวา แต่มีวิกผมมากกว่าและของว่างน้อยกว่า!

วิธีเพิ่มสมาชิกในการประชุม Microsoft Teams

คุณพร้อมแล้วสำหรับการประชุมการตลาดที่สำคัญบน Microsoft Teams พร้อมที่จะระดมความคิดสำหรับแคมเปญใหญ่ครั้งต่อไป แต่เมื่อคุณมองไปรอบๆ คุณก็พบว่านักออกแบบหลักและนักกลยุทธ์โซเชียลมีเดียหายไป!

พวกเขาไม่ได้รับคำเชิญ และตอนนี้คุณเหลือสมาชิกเพียงครึ่งทีม อย่าตกใจ! การเพิ่มสมาชิกในการประชุม MS Teams ของคุณนั้นง่ายมาก

เชิญผู้คนเข้าร่วมการประชุม Microsoft Teams:

ก่อนการประชุม

  1. ไปที่ปฏิทิน Teams ของคุณแล้วเลือก การประชุมใหม่
  2. เพิ่มผู้เข้าร่วมในช่อง เพิ่มผู้เข้าร่วมที่จำเป็น หรือ เพิ่มผู้เข้าร่วมที่เลือก
  3. ใช้ผู้ช่วยจัดตารางเวลาเพื่อค้นหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
ก่อนการประชุม
ผ่านทางMicrosoft Teams

📮ClickUp Insight:เกือบ 35% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานระบุว่าวันจันทร์เป็นวันที่ผลิตผลงานได้น้อยที่สุดในสัปดาห์ การสะสมของอีเมล ข้อความ และงานสำคัญใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมประจำวันวันจันทร์ อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหานี้

แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถรวมการอัปเดตในวันจันทร์ งาน การประชุม และอีเมลทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว และจัดการทุกอย่างได้ในครั้งเดียวบน ClickUp?

ระหว่างการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่

หากคุณเริ่มการประชุมโดยไม่ได้เพิ่มผู้เข้าร่วมหรือจำเป็นต้องเพิ่มใครบางคนในทันที คุณสามารถทำได้เช่นกัน

  1. เลือก พบกันตอนนี้
  2. คลิกที่ แสดงผู้เข้าร่วม และค้นหาบุคคลในกล่องเชิญผู้เข้าร่วมประชุม

การจัดการบทบาทของผู้เข้าร่วมประชุมใน Microsoft Teams มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมพลวัตของการประชุมออนไลน์และสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นได้:

  1. กำหนดการประชุม
  2. เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่มเติม
  3. ในส่วนบทบาท ให้ตั้งค่า "ใครสามารถนำเสนอได้?" เป็น "บุคคลที่ระบุเฉพาะ"
การประชุมที่กำลังดำเนินอยู่
  1. ในส่วนการมีส่วนร่วม ให้เปิดการจัดการสิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะเห็น
การประชุม Mircosoft Teams ที่กำลังดำเนินอยู่
ClickUp อัตโนมัติ

ClickUp Automationsช่วยให้การจัดการคำเชิญและการติดตามผลเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงอยู่เสมอ

ClickUp อัตโนมัติ: การประชุมทีม
ทำให้กระบวนการประชุมสำคัญเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

ด้วยระบบอัตโนมัติ คุณสามารถ:

  • สร้างแม่แบบอีเมลติดตามผล: ทีมงานสามารถใช้แม่แบบเพื่อสร้างอีเมลแจ้งเตือนและติดตามการตอบกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ: คุณสามารถสร้างกฎที่กำหนดเองหรือเลือกจากคลังการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น การจัดการคำเชิญและการติดตามผล

วิธีดูทุกคนใน Microsoft Teams

Microsoft Teams มีตัวเลือกการดูหลายแบบสำหรับการประชุม รวมถึง:

  • แกลเลอรี: มุมมองเริ่มต้นจะแสดงผู้เข้าร่วมในรูปแบบตาราง คุณสามารถปรับจำนวนผู้เข้าร่วมที่แสดงได้โดยการเลือกที่มุมมอง จากนั้นเลือกขนาดแกลเลอรีสูงสุดที่ต้องการ ✅
  • แกลเลอรีขนาดใหญ่: แสดงผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 49 คนในรูปแบบตาราง 7×7 พร้อมใช้งานเมื่อมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 10 คนเปิดกล้อง ✅
  • โหมดร่วมกัน: สร้างภาพลวงตาให้ทุกคนทำงานร่วมกันในพื้นที่เสมือนจริงร่วมกัน โดยต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยห้าคน ✅
  • มุมมองผู้พูด: เน้นผู้พูดที่กำลังพูดอยู่ในวิดีโอประชุม ✅
  • เน้นเนื้อหา: ลดสิ่งรบกวนโดยซ่อนการควบคุมการประชุมและการแชท ✅
  • มุมมองผู้บรรยาย: เน้นผู้พูดปัจจุบันเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม ✅

แดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpมอบวิธีการที่ทรงพลังในการติดตามการมีส่วนร่วมของทีมในการประชุม โดยนำเสนอเครื่องมือการติดตามและการจัดระเบียบที่ครอบคลุม

โดยใช้แบบฟอร์มติดตามการประชุม คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญของการประชุม เช่น วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมประชุม และหัวข้อที่หารือได้

ติดตามการมีส่วนร่วมของการประชุมของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Meeting Tracker
รับแม่แบบฟรี
ติดตามการมีส่วนร่วมของการประชุมของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Meeting Tracker

การเลือกสิ่งที่คุณต้องการเห็นในการประชุม Teams

ในการประชุม Microsoft Teams คุณสามารถปักหมุดฟีดวิดีโอเพื่อให้มองเห็นได้ตลอดสำหรับการใช้งานของคุณเอง หรือเน้นฟีดวิดีโอเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเห็น:

  • ปักหมุดฟีดวิดีโอ: ตัวเลือกนี้จะทำให้ฟีดวิดีโอเฉพาะแสดงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดใดหรือบุคคลนั้นกำลังพูดหรือไม่ก็ตาม เพื่อปักหมุดฟีดวิดีโอ: เลือกฟีดวิดีโอที่ต้องการ คลิกไอคอนเมนูสามจุดบนฟีดนั้น เลือก ปักหมุดสำหรับฉัน
  • เลือกฟีดวิดีโอที่ต้องการ
  • คลิกไอคอนเมนูสามจุดบนฟีด
  • เลือกปักหมุดให้ฉัน
  1. เลือกฟีดวิดีโอที่ต้องการ
  2. คลิกไอคอนเมนูสามจุดบนฟีด
  3. เลือกปักหมุดให้ฉัน
ปักหมุดวิดีโอฟีด: ทีมประชุม
  • เน้นวิดีโอฟีด: คุณสมบัตินี้จะเน้นวิดีโอฟีดให้ทุกคนในห้องประชุมเห็น เพื่อเน้นวิดีโอฟีด: เลือกวิดีโอฟีดที่คุณต้องการเน้น คลิกที่ไอคอนเมนูสามจุด เลือก Spotlight for everyone และยืนยันโดยการเลือก คุณจะเน้นวิดีโอนี้ให้ทุกคนในห้องประชุมเห็น
  • เลือกฟีดวิดีโอที่คุณต้องการเน้น
  • คลิกที่ไอคอนเมนูสามจุด
  • เลือก Spotlight สำหรับทุกคนและยืนยันโดยการเลือก คุณจะเน้นวิดีโอตัวนี้สำหรับทุกคนในการประชุม
  1. เลือกฟีดวิดีโอที่คุณต้องการเน้น
  2. คลิกที่ไอคอนเมนูสามจุด
  3. เลือก Spotlight สำหรับทุกคนและยืนยันโดยการเลือก คุณจะเน้นวิดีโอตัวนี้สำหรับทุกคนในการประชุม

Microsoft Teams มีตัวเลือกการปรับแต่งหลายอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมวิดีโอของคุณ ตั้งแต่การปรับกรอบวิดีโอไปจนถึงการจัดการแบนด์วิดท์ การตั้งค่าการประชุมสามารถช่วยปรับปรุงความชัดเจนของภาพและประสิทธิภาพการประชุมได้

นี่คือบางส่วนของมัน:

  • ปรับกรอบวิดีโอใหม่: คลิกขวาที่วิดีโอแล้วเลือก ปรับให้พอดีกรอบ เพื่อดูวิดีโอทั้งหมด เลือก เติมกรอบ เพื่อดูในมุมมองที่ใกล้ขึ้นและตัดขอบ
  • สลับระหว่างผู้คนและเนื้อหา: คลิกที่วิดีโอที่คุณสนใจเพื่อสลับระหว่างการดูเนื้อหาที่แชร์และการมุ่งเน้นที่ผู้เข้าร่วม
  • ใช้สีที่มีความตัดกันสูง: เปิดใช้งานโหมดความคมชัดสูงเพื่อปรับปรุงการมองเห็นของข้อความและรายการบนหน้าจอของคุณ
  • จัดการแบนด์วิดท์: ตั้งค่าแบนด์วิดท์ของคุณเป็น 10 Mbps สำหรับการประชุมที่ต้องการประสบการณ์วิดีโอคุณภาพสูงสุด

การควบคุมการประชุมและสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Microsoft Teams

บางครั้ง คุณอยู่ในระหว่างการประชุม Microsoft Teams ที่คึกคัก และสิ่งต่าง ๆ กำลังกลายเป็นความวุ่นวาย ผู้คนกำลังแชร์หน้าจอของพวกเขา แชทในแถบด้านข้าง และพยายามจัดการเสียงของพวกเขา ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

Microsoft Teams มีชุดควบคุมการประชุมที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การตั้งค่าวิดีโอไปจนถึงบทบาทของผู้เข้าร่วมได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถ:

  • แชร์หน้าจอของคุณ: แชร์หน้าจอทั้งหมด หน้าต่างเฉพาะ ไฟล์ PowerPoint หรือไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน ✅
  • ปิดเสียงหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ: ใช้ลูกศรแบบเลื่อนลงข้างไอคอนไมโครโฟนเพื่อปรับการตั้งค่าเสียงหรือปิดเสียง/เปิดเสียงตัวเอง ✅
  • แสดงหรือซ่อนการสนทนาในการประชุม: คลิกที่แชทเพื่อเข้าถึงแชทในการประชุมและมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วม ✅
  • แสดงหรือซ่อนผู้เข้าร่วม: เลือก "บุคคล" เพื่อดูรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
  • มอบการควบคุมให้กับผู้ใช้รายอื่น: เลื่อนเมาส์ไปที่ด้านบนของหน้าต่างการประชุม คลิกที่ "มอบการควบคุม" แล้วเลือกผู้เข้าร่วมที่คุณต้องการให้ควบคุม ✅
  • ควบคุมกลับคืนมา: เลื่อนเมาส์ไปใกล้ด้านบนของหน้าต่างการประชุมอีกครั้งแล้วคลิก "ควบคุมกลับคืน" เพื่อควบคุมอีกครั้ง ✅
  • ขอควบคุม: เลื่อนเมาส์ไปเหนือหน้าจอที่แชร์อยู่ คลิก ขอควบคุม และรอให้ผู้นำเสนออนุมัติคำขอของคุณ ✅
  • หยุดควบคุม: คลิกปุ่มหยุดควบคุมเพื่อยกเลิกการควบคุมหน้าจอที่แชร์จากฝั่งของคุณ ✅

คุณจะสร้างห้องย่อยในการประชุม Microsoft Meetings ได้อย่างไร?

ห้องย่อย ใน Microsoft Teams ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถทำงานร่วมกันในกลุ่มย่อยระหว่างประชุม ทำให้เหมาะสำหรับการสอนแบบกลุ่มย่อย การประชุมกลุ่มย่อย หรือกิจกรรมที่ต้องการการทำงานร่วมกัน

ห้องย่อยในการประชุม Microsoft: การประชุมของทีม
วิธีใช้ห้องย่อยใน Microsoft Teams:

  • สร้างห้องย่อย: ในปฏิทิน Teams ให้เลือกการประชุม จากนั้นไปที่ ห้องย่อย > สร้างห้อง คุณสามารถกำหนดจำนวนห้อง, จัดสรรผู้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง, และตั้งเวลาจำกัด
  • เริ่มห้องย่อย: เลือกห้องย่อยและคลิก เปิด เพื่อเริ่มห้องทั้งหมดพร้อมกัน หากต้องการเปิดห้องทีละห้อง ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ห้องนั้น เลือก เพิ่มเติม แล้วเลือก เปิดห้อง
  • เข้าร่วมห้องย่อย: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้จัดเปิดห้อง เลือก "เข้าร่วมห้อง" เพื่อเข้าสู่ห้อง
  • แชทในห้องย่อย: แต่ละห้องมีแชทของตัวเอง เพียงเลือกแชทภายในห้องย่อย
  • จัดการห้องย่อย: ในแผงควบคุมการประชุม เลือก ห้อง > จัดการห้อง เพื่อควบคุมในฐานะผู้จัดการห้องย่อย
  • กำหนดผู้เข้าร่วมระหว่างการประชุม: คลิกไอคอนห้องย่อย เลือก กำหนดผู้เข้าร่วม และเลือกผู้ใช้ที่ต้องการกำหนดไปยังห้องเฉพาะ

การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพกำลังทำให้คุณเสียเวลาหรือไม่?

การประชุมระดับ 10 ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็น ทำให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกัน และส่งเสริมความรับผิดชอบ ลองกำหนดเวลาอย่างเข้มงวด 90 นาที และใช้เทมเพลตของ ClickUp เพื่อช่วยให้การสนทนาเป็นไปตามแผน ตั้งแต่การติดตาม KPI ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการประชุมที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมด้วย ClickUp

ClickUp คือแอป ทำงานครบวงจรที่ ช่วยให้การจัดการรายการตรวจสอบก่อนการประชุมเป็นเรื่องง่ายเพื่อการเตรียมการประชุมที่มีประสิทธิภาพ มาสำรวจคุณสมบัติของมันกันเถอะ

ร่วมมือและจัดระเบียบด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docsมอบความสามารถในการจัดเก็บและแบ่งปันที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถสร้าง จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในเอกสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว

ร่วมมือและจัดระเบียบด้วย ClickUp Docs: การประชุมทีม
จัดระเบียบทรัพยากรการประชุมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Docs

ด้วย Docs คุณสามารถ:

  • เอกสารการประชุม: อัปโหลดบันทึกการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยัง ClickUp Docs สร้างคลังข้อมูลกลางสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน
  • จัดระเบียบเอกสาร: ใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดหมวดหมู่เอกสารการประชุมตามโครงการ ประเภทการประชุม หรือวันที่ เพื่อให้เข้าถึงและอ้างอิงได้ง่าย
  • การแชร์อย่างปลอดภัย: ควบคุมการเข้าถึงด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูการบันทึกได้

บันทึกข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainมอบความสามารถในการถอดเสียงที่ง่ายดาย ทำให้การบันทึกและจัดทำเอกสารการสนทนาที่สำคัญระหว่างการประชุมเป็นเรื่องง่าย

บันทึกข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมด้วย ClickUp Brain: การประชุมทีม
สร้างการถอดเสียงอัตโนมัติพร้อมเวลาที่ระบุสำหรับการประชุมของคุณโดยใช้ ClickUp Brain

สมองช่วยคุณในเรื่อง::

  • การถอดเสียงอัตโนมัติ: ใช้ AI ของ ClickUp Brain เพื่อถอดเสียงการบันทึกที่อัปโหลดโดยอัตโนมัติ
  • บันทึกการสนทนาพร้อมเวลา: นำทางผ่านการสนทนาได้อย่างง่ายดายด้วยบันทึกการสนทนาพร้อมเวลา
  • เพิ่มความแม่นยำ: รองรับหลายภาษา เพื่อให้ได้ถอดความที่ถูกต้องสำหรับการประชุมหลายภาษา
  • ใส่คำอธิบายประกอบในบันทึกการสนทนา: ไฮไลท์จุดสำคัญ, มอบหมายงาน, หรือตั้งคำถามได้โดยตรงในบันทึกการสนทนาผ่านความคิดเห็น

พบกับClickUp AI Notetaker เพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ! ต่างจากผู้จดบันทึกแบบดั้งเดิมที่มักทำให้คุณต้องรีบจดจุดสำคัญ ClickUp ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนาตรงหน้า มันจับทุกสิ่งที่สำคัญ—ตั้งแต่รายการที่ต้องดำเนินการไปจนถึงการตัดสินใจที่สำคัญ—เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมโดยไม่กังวลว่าจะพลาดอะไรไป

หลังจากทุกการโทร คุณจะได้รับสรุปที่ชัดเจนและมีโครงสร้างของสิ่งที่ได้พูดคุยกัน สิ่งที่ทำให้ ClickUp AI Notetaker โดดเด่นจริง ๆ คือการผสานรวมกับงานอื่น ๆ ของคุณใน ClickUp ได้อย่างราบรื่น แทนที่จะเพียงแค่บันทึกการประชุมและปล่อยให้ความรู้เชิงลึกถูกทิ้งไว้ คุณจะได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถลงมือทำงานได้ทันที

ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยความคิดเห็นใน ClickUp

ความคิดเห็นใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับงานเฉพาะได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนาและรับรองความรับผิดชอบ คุณยังสามารถแก้ไขความคิดเห็นเพื่อระบุว่าคุณได้จัดการแล้ว และมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมคนอื่นๆ หากจำเป็น

ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยความคิดเห็นใน ClickUp: การประชุมของทีม
มอบหมายความคิดเห็นให้กับงานโดยใช้ความคิดเห็นของ ClickUp

นอกจากนี้ หัวข้อการหารือยังช่วยให้คุณจัดระเบียบการสนทนาหลังการประชุมได้โดยการเริ่มการหารือแบบมีลำดับภายในความคิดเห็น ซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนและความร่วมมือ

ใช้ Microsoft Teams กับ ClickUp

ลองนึกภาพการจัดการงานไปพร้อมกับการแชทกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์—ทั้งหมดในที่เดียว!

มาดูกันว่าเราจะสามารถปรับปรุงการสื่อสารในทีมของคุณได้อย่างไรโดยใช้การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Microsoft Teamsเพื่อให้ทุกคนเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

ไมโครซอฟต์ ทีมส์ พร้อมคลิกอัพ: การประชุมทีม
ผสานการทำงานระหว่าง Microsoft Teams กับ ClickUp เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาที่ราบรื่นและทันที

นี่คือสรุปการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ MS Teams:

  • รักษาบริบทของการสนทนาโดยการเชื่อมต่อบัญชี Microsoft Teams ของพวกเขากับ ClickUp Workspaces
  • ติดตามงานได้อย่างง่ายดายโดยการสร้างงานจากช่องใดก็ได้ใน Microsoft Teams โดยใช้คำสั่ง "สร้างงาน"
  • ให้ทีมของพวกเขามีส่วนร่วมอยู่เสมอด้วยการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคิดเห็นใหม่ ๆ ไฟล์แนบ การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการอัปเดตผู้รับผิดชอบในช่อง Microsoft Teams ของพวกเขา

แม้ว่า Microsoft Teams จะมีคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น จำนวนช่องที่จำกัด การตั้งค่าสิทธิ์ที่เข้มงวด และการแจ้งเตือนและการส่งข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือ

จัดการประชุมให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp

ClickUp Meetingsเป็นทางเลือกแทน Microsoft Teamsที่สามารถเปลี่ยนแปลงการร่วมมือและการสื่อสารของทีมคุณได้อย่างสิ้นเชิง ด้วยการรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว คุณสามารถนัดหมายการประชุม แบ่งปันวาระการประชุม และบันทึกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงานที่สามารถทำได้จริง พร้อมเจ้าของงานและกำหนดเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ลูกค้าของเรามาร์กอส วินิซิอุส คอสตา เด คาร์วัลโญ นักวิเคราะห์ธุรกิจเชิงวิเคราะห์ ACE ได้กล่าวถึงการใช้การประชุม ClickUp ไว้ดังนี้

เราใช้มันเพื่อช่วยและเร่งการประชุมประจำวันของเราจากพิธีกรรม Scrum ของเรา มันช่วยให้ฉันรู้จักความคืบหน้าของสปรินต์ของฉัน ความคืบหน้าของงานของฉัน และรักษาแบ็กล็อกที่เป็นระเบียบสำหรับงานทั้งหมดของฉัน

เราใช้มันเพื่อช่วยและเร่งการประชุมประจำวันของเราจากพิธีกรรม Scrum ของเรา มันช่วยให้ฉันรู้จักความคืบหน้าของสปรินต์ของฉัน ความคืบหน้าของงานของฉัน และรักษาแบ็กล็อกที่เป็นระเบียบสำหรับงานทั้งหมดของฉัน

รักษาการสนทนาให้สามารถดำเนินการได้ ด้วย ClickUp Chat

ClickUp Chatทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นด้วยการผสานการสนทนาของทีมและงานต่าง ๆ เข้าไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ราบรื่น คุณสามารถแปลงข้อความให้เป็นงานได้ทั้งแบบแมนนวลหรือด้วย AI และใช้การติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายการที่ต้องดำเนินการตกหล่น

การสนทนายังซิงค์งานและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณสามารถดูสถานะ ทำการอัปเดต และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องออกจากแชท

แชร์ไอเดียได้อย่างง่ายดายด้วยคลิปและเทมเพลตของ ClickUp

ClickUpให้บริการบันทึกหน้าจอฟรีผ่าน ClickUp Clips ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกหน้าจอของคุณได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอก. สิ่งนี้ทำให้การแบ่งปันคำแนะนำวิดีโอกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย.

ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Slack และ Zoom ได้ คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือน สร้างงานจาก Slack และจัดการประชุม Zoom ได้โดยตรงภายใน ClickUp

แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp

นอกจากนี้แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUpยังช่วยลดความพยายามและเวลาที่ใช้ในการสร้างและจัดการบันทึกการประชุม

ใช้ ClickUp Chat เพื่อสนทนาอย่างรวดเร็วกับเพื่อนร่วมทีมของคุณเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
รับแม่แบบฟรี
ใช้ ClickUp Chat เพื่อสนทนาอย่างรวดเร็วกับเพื่อนร่วมทีมของคุณเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนสำหรับ:

  • รายละเอียดการประชุม: จดบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ เวลา สถานที่ และผู้เข้าร่วมประชุม
  • วาระการประชุม: ระบุหัวข้อที่จะหารือในระหว่างการประชุม
  • รายการที่ต้องดำเนินการ: มอบหมายงานให้บุคคลเฉพาะพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน
  • การตัดสินใจ: บันทึกการตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม
  • ประเด็นการอภิปราย: บันทึกประเด็นสำคัญที่ได้อภิปราย รวมถึงข้อขัดแย้งหรือประเด็นที่เห็นพ้องต้องกัน

ปรับปรุงการสื่อสารในโครงการของคุณด้วย ClickUp

Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการประชุมเสมือนที่มีประสิทธิภาพ

การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Microsoft Teams ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจากการสนทนาในที่ประชุมไปสู่การจัดการงานได้อย่างง่ายดาย ทำให้มั่นใจได้ว่างานต่างๆ ได้รับการบันทึกและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากแชทใน Teams ติดตามความคืบหน้า และรักษาความเป็นระเบียบได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสความแตกต่าง