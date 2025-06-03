วิธีปรับปรุงการยอมรับของผู้ใช้ CRM และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทีม

การได้มาซึ่งลูกค้า—การทำให้ลูกค้าใหม่ซื้อสินค้า—เป็นเพียงขั้นตอนเดียวในกระบวนการขาย กระบวนการขายที่ดีจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้พวกเขากลับมาซื้อสินค้าเพิ่มเติมไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังแนะนำลูกค้าใหม่ให้มาซื้อสินค้าในระยะยาวอีกด้วย
ในตลาดซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) สิ่งนี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจาก 'รายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ' เป็นรากฐานของรูปแบบธุรกิจเอง ยิ่งคุณทุ่มเทสร้างความสัมพันธ์มากเท่าไร ลูกค้าจะอยู่กับคุณนานขึ้น และคุณก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ตลาดการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 262 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 อย่างไรก็ตาม หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่องค์กรต้องเผชิญกับ CRM คือการยอมรับและการใช้งานจากผู้ใช้
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงการยอมรับการใช้ CRM ของผู้ใช้ได้อย่างมากโดยการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ตั้งค่าอย่างดี และฝึกอบรมทีมของคุณให้สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้
⏰สรุป 60 วินาที
การยอมรับการใช้ CRM ของผู้ใช้ หมายถึง ประสิทธิภาพที่พนักงานขาย, นักการตลาด, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, และผู้นำ สามารถผสานและใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) ในกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขาได้
การนำระบบ CRM มาใช้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะมันมอบให้แก่องค์กรในด้านการมองเห็น, ความมีประสิทธิภาพ, ความสามารถในการผลิต, ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ, และในที่สุดก็รวมถึงการยอมรับในผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้า, ยอดขายที่เพิ่มขึ้น, และการปรับตัวให้เข้ากับตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่จะตื่นเต้นกับการนำเครื่องมือใหม่มาใช้ การนำ CRM มาใช้มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความท้าทาย เช่น การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสม คุณภาพข้อมูลที่ไม่ดี และปัญหาการบูรณาการ
เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และสร้างระบบ CRM ที่ได้รับการยอมรับอย่างดีในองค์กรของคุณ ให้พิจารณาใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้:
- การมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
- การสร้างแผนการแนะนำและฝึกอบรมระบบ CRM
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโดยใช้สภาพแวดล้อมจำลอง
- ปรับประสบการณ์ CRM ให้เป็นส่วนตัว
- สนับสนุนผู้ใช้ในกระบวนการทำงาน
- ติดตามอัตราการยอมรับระบบ CRM เพื่อโอกาสในการฝึกอบรมเพิ่มเติม
- การรักษาคุณภาพข้อมูล CRM
- การเสนอสิ่งจูงใจเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและการสนับสนุนจากผู้นำ
- การรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ CRM
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
อะไรคือการยอมรับการใช้งาน CRM ของผู้ใช้?
การยอมรับการใช้ CRM ของผู้ใช้ หมายถึง จำนวนบุคคลที่ใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานประจำวัน เพื่อบริหารจัดการการติดต่อกับลูกค้า ติดตามยอดขาย และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ
ใครใช้ระบบ CRM
ระบบ CRM ที่ดีต้องสามารถให้บริการแก่ทีมการเติบโตทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการตลาด, การขาย, และการประสบความสำเร็จของลูกค้า. มาดูตัวอย่างของบุคลิกภาพบางอย่างที่ใช้ระบบ CRM กัน.
พนักงานขาย: พวกเขาใช้มันเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการการติดต่อ บันทึกความคิดเห็น รวบรวมคำสั่งซื้อ ฯลฯ
ผู้จัดการฝ่ายขาย: พวกเขาใช้มันเพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีม, ระบุช่องว่าง, สนับสนุนการปิดการขายที่มีปัญหา, และวางแผนในอนาคต.
ทีมการตลาด: พวกเขาใช้มันเพื่อดำเนินการแคมเปญอีเมล,แบ่งกลุ่มลูกค้า, มีส่วนร่วมกับพวกเขาผ่านเนื้อหา/กิจกรรม/สัมมนาออนไลน์, และทำการตลาดซ้ำกับผู้ใช้ที่กลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์
ความสำเร็จของลูกค้า: พวกเขาต้องการระบบ CRM เพื่อทำความเข้าใจวงจรชีวิตของลูกค้าตั้งแต่ก่อนการเริ่มต้นใช้งาน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความท้าทาย ความต้องการ ข้อกำหนด และข้อตกลงกับทีมขาย
ภาวะผู้นำ: สำหรับภาวะผู้นำทางธุรกิจ CRM คือรายชื่อลูกค้าเป้าหมายและสมุดคำสั่งซื้อในหนึ่งเดียว ช่วยให้พวกเขาเข้าใจสุขภาพของธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้
ทำไมการนำมาใช้ CRM จึงมีความสำคัญ
ตามที่คุณเห็นจากผู้ใช้ CRM, มันไม่ใช่เครื่องมือที่ง่ายสำหรับกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว. มันคือแพลตฟอร์มครบวงจรที่มีผลกระทบต่อความต้องการต่าง ๆ ขององค์กร เช่น:
1. การมองเห็น
การนำระบบ CRM มาใช้ที่ดีจะสร้างข้อมูลลูกค้าที่รวมศูนย์และแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล การแบ่งกลุ่ม การกำหนดเป้าหมาย และการตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยรวม
2. ประสิทธิภาพการทำงาน
ด้วยข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว ทีมการเติบโตไม่จำเป็นต้องสลับที่นั่งไปมาเพียงเพื่อรวบรวมข้อมูล ทำให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากและลดความยุ่งยากลง
3. ประสิทธิภาพ
การนำระบบ CRM มาใช้อย่างสมบูรณ์ช่วยให้การตลาด การขาย และการบริการลูกค้าทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งหมายความว่าฝ่ายการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ฝ่ายขายสามารถปิดการขายได้เร็วขึ้นและทีมบริการลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4. ประสิทธิผล
การนำระบบ CRM มาใช้อย่างทั่วถึงยังช่วยขจัดความสูญเปล่า เมื่อข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้อย่างเปิดเผย พนักงานขายจะไม่ติดตามลูกค้าเป้าหมายซ้ำซ้อน หรือฝ่ายการตลาดจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทำแคมเปญการตลาดซ้ำกับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว
5. การยอมรับผลิตภัณฑ์
ระบบ CRM ยังช่วยให้คุณติดตามวงจรชีวิตของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับคุณได้อีกด้วย พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่? มีข้อเสนอแนะหรือไม่? พวกเขามีคำถามหรือไม่? ระบบ CRM สามารถช่วยติดตามและจัดการทุกเรื่องเหล่านี้เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสและเพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์ของคุณได้มากขึ้น
แม้จะมีประโยชน์เหล่านี้ การยอมรับการใช้ CRM ของผู้ใช้ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายในหลายองค์กร มาดูกันว่าทำไม
ความท้าทายทั่วไปในการนำ CRM มาใช้
หากคุณเป็นองค์กรที่จัดการการโต้ตอบกับลูกค้าในสมุดบันทึกส่วนตัวหรือสเปรดชีต ระบบ CRM ถือเป็นสิ่งที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง ความท้าทายในการจัดการและใช้งานระบบใหม่นี้เป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ ความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดในการนำ CRM มาใช้ ได้แก่:
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: พนักงานต่อต้านการใช้ CRM ใหม่เพราะพวกเขารู้สึกสบายใจกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิม หากผู้ใช้มองว่าเครื่องมือนี้เป็นอุปสรรคหรือภาระ พวกเขาจะหลีกเลี่ยงการใช้ ส่งผลให้การนำ CRM ไปใช้ในองค์กรมีน้อย
การขาดการฝึกอบรม: หากไม่มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุม พนักงานจะประสบปัญหาในการทำความเข้าใจระบบ CRM ระบบที่ซับซ้อนและมีฟีเจอร์มากมายอาจดูน่ากังวล นำไปสู่ความหงุดหงิดและการมีส่วนร่วมที่ต่ำ
ปัญหาการผสานรวม: ระบบ CRM ต้องสามารถผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น แพลตฟอร์มอีเมลซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ และระบบ ERP หากไม่สามารถทำได้ พนักงานจะมองว่าเป็นเพียงเครื่องมืออีกหนึ่งชิ้นที่ต้องอัปเดตและมองข้ามไป
การขาดการสนับสนุนจากผู้นำ: พนักงานอาจไม่ให้ความสำคัญหากผู้นำและผู้จัดการไม่ได้ใช้หรือส่งเสริม CRM อย่างจริงจัง หากไม่มีการสนับสนุนจากผู้นำ การนำ CRM มาใช้จะยังคงไม่สม่ำเสมอและมักล้มเหลวในการกลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทางธุรกิจ
คุณภาพข้อมูลไม่ดี: ระบบ CRM จะมีคุณค่าเพียงเท่าที่ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปมีคุณภาพเท่านั้น หากผู้ใช้ไม่ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ระบบก็จะไม่น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างเช่น หากการตลาดไม่เก็บข้อมูลใด ๆ นอกเหนือจากอีเมล ID ของลูกค้าเป้าหมาย ฝ่ายขายจะไม่เห็นเหตุผลในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากไม่มีคุณค่าใด ๆ สำหรับพวกเขา
แม้ว่าความท้าทายเหล่านี้จะพบได้บ่อยมาก แต่ก็เป็นเพียงปัญหาเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อคุณมีระบบ CRM ที่ทำงานได้อย่างราบรื่นแล้ว ธุรกิจของคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้
ประโยชน์ของการยอมรับ CRM ที่ประสบความสำเร็จ
ระบบ CRM ที่ดีคือรากฐานของธุรกิจเอง เป็นบันทึกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้าทุกคนตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
การยอมรับการใช้งาน CRM ที่ประสบความสำเร็จมอบประโยชน์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างมหาศาล
1. ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น
ลองนึกภาพดูสิ คุณจำได้ไหมว่าคุณพบลูกค้าเป้าหมายครั้งแรกเมื่อไหร่ คุณเข้าใจว่าพวกเขาสนใจอะไร คุณรู้ว่าพวกเขาอ่านเนื้อหาอะไรและดาวน์โหลดสมุดงานเล่มไหนบ้าง คุณยังรู้ด้วยว่าพวกเขาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่องใด เมื่อทั้งองค์กรใช้ CRM อย่างจริงจัง คุณก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของการติดต่อ ความชอบ และประวัติของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ ในการสาธิตของคุณ คุณสามารถพูดว่า "ผมสังเกตเห็นว่าคุณได้อ่านอีบุ๊กของเราเกี่ยวกับวิธีที่ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา คุณต้องการให้ผมแสดงให้คุณดูไหมครับ?"
เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ร่วมกัน
2. ประสิทธิภาพการขายที่ดีขึ้น
ระบบ CRM ที่ได้รับการนำมาใช้อย่างดีช่วยให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่นโดยอัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การติดตามลูกค้า การแจ้งเตือน และการติดตามผู้ติดต่อ. ตัวแทนขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายได้มากขึ้นแทนที่จะทำงานเอกสาร.
ด้วยการมองเห็นในกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีมูลค่าสูงและมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่ประสบความสำเร็จได้
3. รายได้เพิ่มขึ้น
เมื่อทีมการเติบโตทั้งหมดใช้ระบบ CRM จะช่วยให้เกิดความคาดการณ์ได้ การตลาดสามารถคาดการณ์ได้ว่ากลุ่มใดตอบสนองต่อข้อความใดได้ดีและสามารถเพิ่มการลงทุนในส่วนนั้นได้ ทีมขายสามารถระบุโอกาสที่มีโอกาสสำเร็จสูงและปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว ทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขได้ล่วงหน้า
ทั้งหมดนี้นำไปสู่การวัดผลที่ดีขึ้นในการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้—ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโต
4. ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันมากขึ้น
ระบบ CRM ที่ได้รับการนำมาใช้อย่างดีไม่เพียงแต่ให้มุมมองเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย ผ่านการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า การระบุปัญหาการติดตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ และการทำแบบสำรวจ คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
📖อ่านเพิ่มเติม:วิธีเลือก CRM
เพื่อให้ได้รับประโยชน์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง คุณจำเป็นต้องผลักดันการยอมรับการใช้ CRM อย่างจริงจัง นี่คือวิธีการ
กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการยอมรับการใช้ CRM ของผู้ใช้
หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้นำทำเมื่อนำระบบ CRM มาใช้คือการไม่คิดถึงการยอมรับของผู้ใช้ล่วงหน้า หากคุณคิดว่าการนำระบบCRM ฟรีมาใช้และมอบบัญชีผู้ใช้ให้กับทุกคนแล้วพวกเขาจะใช้ระบบโดยอัตโนมัติ คุณคิดผิด
การขับเคลื่อนการยอมรับการใช้ CRM ของผู้ใช้ต้องการกระบวนการที่มีกลยุทธ์และระยะยาว. นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การยอมรับการใช้ CRM สำหรับตัวคุณเอง.
1. การนำทีมของคุณเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงระบบ CRM
ระบบ CRM ไม่ใช่เซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมใด ๆ ดังนั้น ก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆในกลยุทธ์ CRM ของคุณ ให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วม
- จัดการประชุมใหญ่กับทีมการเติบโตและแจ้งให้พวกเขาทราบถึงความตั้งใจของคุณที่จะเปลี่ยนเครื่องมือ CRM
- เชิญชวนให้ทีมเสนอแนะความคิดเห็นจากประสบการณ์ของพวกเขา
- ขอให้พวกเขาบอกคุณว่าคุณสมบัติใดที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้น
ในClickUp Chat ให้โพสต์เกี่ยวกับการพิจารณาใช้ CRM ใหม่และส่งเสริมการสนทนาที่ดีต่อสุขภาพ กระตุ้นให้ผู้คนถกเถียงกับคุณเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ คุณยังสามารถแชร์เทมเพลตแผนการนำไปใช้และรับความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้
2. การมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
เมื่อคุณกำลังนำระบบ CRM ใหม่มาใช้ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะให้ทีมภายนอกมาตั้งค่าทุกอย่างให้ การทำเช่นนี้อาจทำให้ทีมรู้สึกเหมือนได้รับสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ร้องขอ
แทนที่จะทำเช่นนั้น ควรช่วยกันนำระบบ CRM ไปใช้ร่วมกับทีม ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายงานให้กับแต่ละคน ระบุผู้สนับสนุนหลักของ CRM ภายในองค์กรของคุณและมอบบทบาทให้พวกเขาช่วยทีมของตนในการเปลี่ยนแปลง ติดแท็กพวกเขาเพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นและพูดคุยโดยตรงได้
3. การสร้างแผนการแนะนำและฝึกอบรมระบบ CRM
เมื่อคุณได้ติดตั้งระบบ CRM แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะฝึกอบรมทีมของคุณให้ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือแนวทางที่กระชับซึ่งจะช่วยคุณได้
การเริ่มต้นใช้งาน: จัดให้ทุกคนมีการเข้าถึง, สิทธิ์, และคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับบทบาทของพวกเขาเพื่อเริ่มกระบวนการยอมรับการใช้งาน
SOP: สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับวิธีการใช้ระบบ CRM กำหนดคำศัพท์, คำย่อ,องค์ประกอบของ CRM, เป็นต้น
การฝึกอบรม: จัดการฝึกอบรมสดหรือเปิดใช้งานวิดีโอที่บันทึกไว้เกี่ยวกับการใช้ CRM ใหม่ClickUp Clipsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้ในรายละเอียดที่คุณต้องการ
ระบบ: เสนอเฟรมเวิร์กและเทมเพลตให้ทีมเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วเทมเพลต CRM ของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการสร้างฐานข้อมูลกลาง ปรับปรุงกระบวนการขายทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ และจัดการลูกค้าเป้าหมาย
4. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโดยใช้สภาพแวดล้อมจำลอง
การเข้าใจบางสิ่งในระหว่างการบรรยายเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การใช้เครื่องมือที่กำลังสอนอยู่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้น ควรเสริมการฝึกอบรมของคุณด้วยเซสชันการปฏิบัติจริง
วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือในสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ เพื่อช่วยให้ทีมเอาชนะความกลัวในการทำผิดพลาดและทำให้ระบบล่มทั้งหมด ให้พวกเขาสามารถใช้แซนด์บ็อกซ์ที่ไม่มีความเสี่ยงในการทดสอบเวิร์กโฟลว์ ฝึกการป้อนข้อมูล และทดลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ก่อนนำไปใช้ในปฏิบัติการจริง
5. การปรับประสบการณ์ CRM ให้เป็นส่วนตัว
ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ CRM ในแบบเดียวกัน นักการตลาดอาจให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลและการดาวน์โหลดเนื้อหาเป็นหลัก ในขณะที่พนักงานขายอาจต้องการดูการติดตามงานทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทิน
คุณสามารถปรับปรุงการยอมรับ CRM ได้อย่างมีนัยสำคัญโดยการให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ของตนเองได้ซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งทำให้แต่ละบุคคลมีเหตุผลเฉพาะในการกลับมาใช้งานอีกครั้ง
ClickUp CRM สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ไม่จริงจังไปหรอกใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง (คุณยังสามารถตั้งค่าฟิลด์วันที่แบบกำหนดเองสำหรับการติดตามผล การตรวจสอบ การต่ออายุ และแม้กระทั่งวันเกิด!)
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น คาดว่าจะมีส่วนลด ผู้ตัดสินใจ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ประเภทอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อติดตามข้อมูลที่คุณต้องการ เพิ่มเติมด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'เลื่อนไปปีหน้า' หรือ 'ใช้คู่แข่ง X' ให้ละเอียดตามที่คุณต้องการ
ตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลเมตริกของคุณอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนการติดต่อที่เกิดขึ้น ข้อตกลงที่ปิดแล้ว การต่ออายุที่กำลังจะมาถึง เวลาเฉลี่ยในการปิดดีล อัตราการแปลง—ไม่ว่าคุณจะใช้เมตริกใด เพียงเพิ่มวิดเจ็ตและติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ทันที
6. สนับสนุนผู้ใช้ในกระบวนการทำงาน
หนึ่งในอุปสรรคสำคัญของการนำ CRM มาใช้คือการหยุดชะงักซอฟต์แวร์ใหม่จะรบกวนกระบวนการ CRMที่มีอยู่ซึ่งทีมคุ้นเคยอยู่แล้ว ทำให้เกิดภาระงานเพิ่มเติม วิธีที่ดีที่สุดในการขจัดอุปสรรคนี้คือการแสดงให้เห็นว่า CRM ใหม่ช่วยลดความพยายามและเวลาได้จริง
ClickUp Automationsถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนั้นโดยเฉพาะ ด้วยClickUp คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และทริกเกอร์ของกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
- การตลาดทำเครื่องหมายลูกค้าเป้าหมายเป็น MQL? แจ้งฝ่ายขาย
- ลูกค้าเป้าหมายดาวน์โหลดอีบุ๊กที่อยู่ส่วนล่างสุดของช่องทางการขาย? ตั้งให้เป็นลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจสูง
- นำผู้ยกเลิกการสมัครออกจากรายชื่อ? อัปเดตระดับความสนใจของพวกเขา
- การสาธิตเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่? อัปเดตสถานะที่กำหนดเอง
คุณมีข้อมูลที่อยู่นอก ClickUp หรือไม่? ไม่มีปัญหาเลย ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 ชนิด เช่น Google Drive, Outlook, Figma, Zoom, Zendesk, Twilio, SaveMyLeads, Jotform และอื่น ๆ อีกมากมาย!
📖อ่านเพิ่มเติม: ลองดูตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM อื่นๆ ได้ที่นี่
7. การติดตามอัตราการยอมรับสำหรับโอกาสในการฝึกอบรมเพิ่มเติม
สมมติว่าคุณได้ทำการต้อนรับทุกคนเรียบร้อยแล้ว และพวกเขาเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ งานของคุณยังไม่เสร็จสิ้น การติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการระบุพื้นที่ที่พนักงานประสบปัญหาสามารถช่วยให้องค์กรจัดฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายได้
ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ว่าผู้ใช้ทุกคนได้เข้าสู่ระบบ CRM ที่คุณเลือกใช้แล้วหรือไม่ ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อติดตามว่าทุกคนได้อัปเดตข้อมูลลูกค้าที่สำคัญครบถ้วนหรือไม่ ระบุผู้ที่ยังล่าช้าในการทำงานประเภทใด และออกแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสม
กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับการใช้งาน CRM
แม้ว่าคุณต้องการให้ทุกคนใช้ทุกฟีเจอร์ทันที แต่การทำให้ทีมรู้สึกหนักใจอาจไม่ดีนัก ควรแบ่งแผนการนำ CRM มาใช้เป็นระยะ ๆ และตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนแรก เป้าหมายของคุณอาจเป็นการให้ทีมอัปเดตข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ในขั้นตอนที่สอง คุณอาจขอให้พวกเขาอัปโหลดบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ในขั้นตอนที่สาม คุณอาจต้องการผสานรวมเครื่องมืออีเมลเพื่ออัตโนมัติการแจ้งเตือนและการเตือนความจำ
ใช้ClickUp Goalsเพื่อติดตามตัวชี้วัดการนำ CRM มาใช้ของคุณและดำเนินการที่จำเป็น คุณอาจทำให้เป้าหมายของคุณสามารถวัดได้ เช่น:
- ให้ทีมขายและทีมบริการลูกค้าเข้าสู่ระบบ CRM ทุกวันภายในสามเดือนข้างหน้า โดยมีอัตราการเข้าสู่ระบบไม่ต่ำกว่า 90%
- ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าจริงจาก 20% เป็น 30% โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลใน CRM และการดูแลลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติภายในหกเดือน
📖อ่านเพิ่มเติม:ตัวชี้วัดและเมตริกสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์
8. การรักษาคุณภาพข้อมูล CRM
พวกเขาว่าไว้ว่า "เข้าขยะ ออกขยะ" สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ หากข้อมูลที่ใส่เข้าไปใน CRM ของคุณมีคุณภาพต่ำ การนำไปใช้และการยอมรับก็จะลดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีใครอยากใช้งานมัน
หลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่ดีซึมเข้าสู่ระบบของคุณโดยการเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติ ตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับฟิลด์เช่นอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากคุณต้องการข้อมูลเดียวกันในหลายที่ ให้ทำการกรอกข้อมูลซ้ำโดยอัตโนมัติ
หากคุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องมืออื่น ให้ใช้ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกถ่ายโอนอย่างถูกต้อง หากต้องการดึงข้อมูลสำคัญเมื่อใดก็ตาม ให้ใช้ClickUp Connected Search
📖อ่านเพิ่มเติม:เรียนรู้วิธีสร้างฐานข้อมูล CRM
9. การให้สิ่งจูงใจเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
การส่งเสริมการนำ CRM มาใช้สามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพนักงานรู้สึกว่าได้รับรางวัลจากการใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ การเล่นเกมเพื่อสร้างแรงจูงใจโปรแกรมการยกย่อง และรางวัลตามผลงานช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วม
- ใช้แดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อตั้งค่าตารางผู้นำของผู้ที่ใช้ CRM มากที่สุด
- สร้างโฟลเดอร์เป้าหมายร่วมกันที่ทีมสามารถบรรลุได้ด้วยกัน
- ระบุสมาชิกทีมที่ใช้ CRM อย่างมีประสิทธิภาพและให้รางวัลแก่พวกเขา
10. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและการสนับสนุนจากผู้นำ
แม้ว่าจะมีประโยชน์มากเพียงใด การผลักดันให้ใช้ระบบ CRM ครั้งแรกจำเป็นต้องมาจากผู้บริหารระดับสูง หากรองประธานฝ่ายขายไม่สนใจระบบ CRM หรือการใช้ระบบนี้ ทีมขายก็จะไม่สนใจเช่นกัน ดังนั้น ควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่แรกเริ่ม
- ประกาศ: กระตุ้นให้ผู้นำด้านการตลาด การขาย และความสำเร็จของลูกค้าโพสต์เกี่ยวกับการนำ CRM ใหม่มาใช้
- การเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง: ให้รองประธานและผู้นำของทีมการเติบโตใช้ CRM ด้วยตนเอง โดยทำการอัปเดต ตั้งค่าแดชบอร์ด ฯลฯ
- การใช้งาน: นำรายงาน, ข้อมูล, ภาพหน้าจอ, เป็นต้น จาก CRM มาในการทบทวนหรือการประชุมใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังใช้เครื่องมือใหม่
11. การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ CRM
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด, พูดคุยกับผู้ใช้และรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขา
ความคิดเห็นของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงการนำไปใช้ของระบบ CRMและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งค่าแบบฟอร์ม ClickUp Formsเพื่อสร้างคำถามที่ปรับแต่งได้และรวบรวมความคิดเห็นที่มีโครงสร้างจากพนักงานเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ระบบ CRM ของพวกเขา ใช้ความคิดเห็นนี้เพื่อปรับปรุงวิธีการที่คุณใช้ซอฟต์แวร์
ขณะที่คุณทำทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องจำไว้: ซอฟต์แวร์ CRM ใหม่ของคุณยังคงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับทีมของคุณ
บทบาทของการจัดการการเปลี่ยนแปลงในการนำ CRM มาใช้
ไม่ว่าคุณจะกำลังย้ายจากโซลูชัน CRM หนึ่งไปยังอีกโซลูชันหนึ่ง หรือกำลังนำเครื่องมือมาใช้เป็นครั้งแรก อย่าลืมว่าทีมของคุณมีกระบวนการทำงานอยู่แล้ว บางคนอาจจดรายละเอียดทั้งหมดลงในสมุด บางคนอาจจดบันทึกในโทรศัพท์หรือสเปรดชีต แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะมี CRM ใหม่ ก็ยังมีวิธีที่ผู้คนใช้ในการจัดการงานของพวกเขาอยู่แล้ว
ดังนั้น ระบบ CRM ใหม่ของคุณจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การปรับปรุงการยอมรับ CRM หมายถึงการเข้าใจว่ามันคือการบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้พิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้ในระหว่างการนำมาใช้
- เข้าใจความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงและสร้างเหตุผลที่แข็งแกร่งว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญ
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ไม่ใช่เพียงแค่ผู้นำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ใช้ปลายทางด้วย
- การเปลี่ยนแปลงค่อยๆ ทยอยออกมา
- ติดตามการนำไปใช้และรวบรวมข้อเสนอแนะ
- ปรับปรุงการดำเนินการและเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มั่นคง
เพื่อช่วยให้พนักงานเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น ลดการต่อต้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง ลองใช้เทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้ CRM ของคุณเป็นที่ชื่นชอบในการใช้งานด้วย ClickUp
เครื่องมือ CRM ไม่ใช่แค่ฐานข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างครบถ้วนและแพร่หลายภายในองค์กร มันอาจกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันสิ่งนั้นโดยเฉพาะClickUp CRMเป็นวิธีการที่เน้นการลงมือทำเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงาน จัดการความสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
จากการจับลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบฟอร์มไปจนถึงการคำนวณขนาดดีลตามข้อมูลที่กำหนดเอง ClickUp มอบทุกสิ่งที่ทีมการเติบโตของคุณต้องการในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้สำหรับผู้เริ่มต้น ใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM ของคุณทดลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!