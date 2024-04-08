บล็อก ClickUp
Typeform vs Google Forms (คุณสมบัติ, ราคา)
Haillie Parker
8 เมษายน 2567

ไม่ว่าจะเป็นการทำแบบสำรวจออนไลน์ สร้างโอกาสทางการขาย หรือเก็บรวบรวมการชำระเงิน เกือบทุกคนเคยใช้แบบฟอร์มในบางจุด 📝

ท้ายที่สุดแล้ว นี่คือวิธีที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการรับข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว!

แต่การสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน 😅

นั่นคือจุดที่เครื่องมือสร้างฟอร์มเข้ามามีบทบาท

อย่างไรก็ตาม ด้วยซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มนับพันตัวที่มีอยู่ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนคือเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณ?

คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงบนอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหา

เราจะให้คุณได้เปรียบด้วยการเปรียบเทียบ Google Forms กับ Typeform แบบสูสีไม่มีแพ้ คว้าป๊อปคอร์นแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อค้นหาว่าใครคือแชมป์การสร้างฟอร์มที่ สุดยอด จริงๆ 🍿

เราจะแนะนำทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับGoogleForms และ Typeform ที่คุณสามารถลองใช้ได้วันนี้

เราจะพาคุณไปดูคุณสมบัติหลักของ Typeform และ Google Forms ก่อนเพื่ออธิบายว่าแต่ละเครื่องมือมีอะไรให้บ้าง

Typeform คืออะไร?

หน้าแรก Typeform

Typeformคือ "น้องใหม่ยอดนิยม" ในกลุ่มเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ เป็นซอฟต์แวร์แบบสำรวจที่มีผู้ใช้มากกว่า 50 ล้านคน มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่สวยงามและชุดฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยม

โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป มาดูคุณสมบัติบางอย่างเหล่านี้กัน:

1. ไม่มีผู้สร้างแบบฟอร์มโค้ด

หากคุณกำลังมองหาวิธีสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด Typeform คือตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณอย่างแน่นอน 👍

Typeform ช่วยให้คุณเพิ่มคำถามได้โดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางที่ง่าย เมื่อคุณเพิ่มคำถามเสร็จแล้ว คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มได้

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และไอคอนเพื่อทำให้แบบฟอร์มของคุณมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น—ไม่ต้องเขียนโค้ด

2. การแยกสาขาทางตรรกะ

ความสามารถของ Typeform ในการจัดการการแยกสาขาของตรรกะแบบสำรวจนั้นเกินกว่าพื้นฐานอย่างมาก

แพลตฟอร์มสำรวจนี้สามารถจัดการกับการกระโดดตามตรรกะที่ช่วยให้ผู้ตอบแบบสำรวจของคุณข้ามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้ เจ๋งใช่ไหมล่ะ?

Typeform ยังรองรับการกระโดดตามตรรกะแบบหลายสาขา คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางผู้ตอบแบบฟอร์มไปยังหน้าติดตามผลตามตัวเลือกที่พวกเขาเลือก

3. มุมมองตารางและกล่องขาเข้าสำหรับการตอบกลับ

เมื่อพูดถึงการดูข้อมูลแบบฟอร์ม เราทุกคนมีความชอบที่แตกต่างกัน; Typeform ได้คำนึงถึงสิ่งนี้ไว้แล้ว

แอปนี้รองรับมุมมองกล่องขาเข้าที่ให้คุณกรองการตอบกลับตาม:

  • คำถามที่เลือก
  • เวลาส่งคำตอบ

อีกทางเลือกหนึ่งคือมุมมองแบบตารางของ Typeform ที่ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลแบบฟอร์มในรูปแบบตาราง โดยจะแสดงคำตอบล่าสุดก่อน น่าเสียดายที่มุมมองแบบตารางยังเป็นฟีเจอร์เบต้าและมีฟังก์ชันการใช้งานที่จำกัดมาก 😕

เราได้ดูคุณสมบัติของ Typeform แล้ว มาดูกันว่า Google Forms มีอะไรให้บ้าง

Google Forms คืออะไร?

หน้าแรก Google Docs

ถ้า Typeform เป็นเด็กใหม่ยอดนิยมGoogle Formsก็คงเป็น "ผู้เล่นมากประสบการณ์"

ใช้งานง่ายและเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ Google Forms ยังมีฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งอีกด้วย

มาดูรายละเอียดกันให้ใกล้ขึ้น:

1. แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้

Google Forms ช่วยให้คุณเพิ่มรูปภาพและวิดีโอจาก YouTube เพื่อทำให้แบบฟอร์มของคุณมีปฏิสัมพันธ์ได้

คุณสามารถเลือกประเภทคำถามตามที่คุณต้องการได้

ซึ่งรวมถึงคำตอบแบบเลือกตอบหลายข้อและแบบดรอปดาวน์ง่ายๆ

การปรับแต่งของ Google Forms ยังช่วยให้คุณตกแต่งฟอร์มของคุณให้ดูสวยงามได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย ดูเหมือนว่า Typeform จะมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งแล้วนะ 💪

2. การวิเคราะห์การตอบสนอง

Google Forms ให้คุณสร้างแผนภูมิแบบเรียลไทม์ตามคำตอบที่คุณได้รับ

เมื่อคุณได้รับคำตอบแล้ว คุณสามารถเลือกดูสรุปของคำตอบทั้งหมดหรือดูคำตอบแต่ละรายการได้ หากคุณคิดว่าแผนภูมิไม่ละเอียดพอ คุณสามารถโอนข้อมูลแบบฟอร์มของคุณไปยัง Google Sheet ที่เชื่อมโยงกับแบบฟอร์มของคุณได้

3. ข้ามตรรกะ

เช่นเดียวกับ Typeform, Google Forms ก็มีฟังก์ชันการแยกเส้นทางตามตรรกะเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่มีการสนทนาได้

ตัวอย่างเช่น ระบบตรรกะการข้ามของ Google Forms ช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถข้ามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้ คุณสมบัตินี้ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าตรรกะการแยกสาขา ช่วยให้คุณสามารถสร้างเส้นทางแบบกำหนดเองผ่านแบบสำรวจออนไลน์ของคุณได้ โดยเส้นทางจะเปลี่ยนแปลงไปตามคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนนี้ที่เราได้ผ่านคุณสมบัติหลักของทั้ง Typeform และ Google Forms แล้ว คุณจะสังเกตเห็นว่าพวกมันมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ

ทั้งสองเครื่องมือช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ปรับแต่งได้ตามต้องการ และมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การแยกเส้นทางตามเงื่อนไข

คุณอาจสงสัยว่า: ใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ระหว่างเด็กใหม่ยอดนิยมกับผู้เล่นมากประสบการณ์?

โบนัส:อ่านคู่มือของเราเกี่ยวกับทางเลือกของ Jotform!

Typeform เทียบกับ Google Forms

มาดูกันว่า Typeform และ Google Forms แตกต่างกันอย่างไร

1. แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้

แม่แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แรงงานคนน้อยที่สุด

A. Typeform

Typeform มีแกลเลอรีเทมเพลตที่หลากหลายให้คุณเลือกใช้งาน เทมเพลตเหล่านี้เน้นไปที่แบบฟอร์มสำหรับการวิจัย แบบสำรวจ และแบบทดสอบ

ใช้เทมเพลตเหล่านี้และปรับแต่งให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ ตัวเลือกการปรับแต่งประกอบด้วยพื้นหลัง, แบบอักษร, สี, และปุ่ม

หากแม่แบบไม่ตรงกับที่คุณต้องการ คุณยังสามารถสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองจากศูนย์ได้ ✍

ข. แบบฟอร์ม Google

Google Forms ยังมีตัวเลือกเทมเพลตสำหรับแบบฟอร์มติดต่อ แบบสำรวจพื้นฐานแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ และการลงทะเบียนกิจกรรม

แต่มีตัวเลือกเทมเพลตน้อยกว่า 20 แบบ

นอกจากนี้ ตัวเลือกการปรับแต่งยังมีจำกัด; มัน อนุญาตให้คุณ ใช้ได้แค่สีและแบบอักษรเท่านั้น 😬

ดูเหมือนว่า Typeform กำลังได้รับคะแนนนิยมจากฟีเจอร์การปรับแต่งของมัน

2. ฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน

ทีมต้องการคุณสมบัติการร่วมมือเพื่อทำให้ผลงานของพวกเขาดีที่สุด ดังนั้น การมีเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่อนุญาตให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้จึงมีความสำคัญมาก

A. Typeform

Typeform ไม่มีฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์และขั้นสูงสำหรับการทำงานร่วมกัน

คุณไม่สามารถแชทกับสมาชิกในทีมหรือมอบหมายงานให้พวกเขาได้ หากต้องการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ Typeform กับเครื่องมือจัดการโครงการ

คุณสามารถเพิ่มสมาชิกทีมของคุณไปยังพื้นที่ทำงานของคุณและให้พวกเขาแก้ไขแบบฟอร์มของคุณได้ แต่คุณสามารถทำได้เฉพาะกับแผนชำระเงินของ Typeform ซึ่งไม่ประหยัดเลย 🙊

ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องจ่ายเงิน $99 ต่อเดือน หากคุณมีทีมเพียงห้าผู้ใช้!

ข. แบบฟอร์ม Google

ต่างจาก Typeform, Google Forms คือการร่วมมือกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของแบบฟอร์ม Google ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นและการแนะนำ

ด้วย Google Forms คุณสามารถและทีมของคุณสามารถแก้ไข, เสนอการเปลี่ยนแปลง, และเพิ่มความคิดเห็นได้แบบเรียลไทม์

นั่นคือเหตุผลที่ Google นำหน้าอย่างชัดเจนในด้านฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน 🏅

ลองดูเทมเพลต Google Form เหล่านี้!

3. การบูรณาการ

Typeform และ Google Forms ในที่สุดก็เป็นเพียงเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเท่านั้น

คุณจะต้องผสานรวมเครื่องมือเหล่านี้กับเครื่องมือการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคุณ

A. Typeform

Typeform สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันยอดนิยมมากมายที่ช่วยในการรายงาน, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, การจัดการโครงการ, เป็นต้น

การผสานรวมเหล่านี้รวมถึงCoda, Webflow, Airtable, Zoho Forms,Microsoft Forms,เป็นต้น

มาดูกันว่า Google Forms มีอะไรให้เราบ้าง

ข. แบบฟอร์ม Google

ต่างจาก Typeforms, Google Forms ไม่รองรับการผสานรวมอย่างกว้างขวาง. แทนที่, คุณสามารถ:

  • ขยายฟอร์ม Google ของคุณด้วยส่วนเสริม
  • ผสานข้อมูลจากแบบฟอร์มของคุณกับแอปพลิเคชัน Google Workspace อื่น ๆ (รวมถึงแอปสเปรดชีตของพวกเขา, Google Sheets)

อย่างไรก็ตาม วิธีเดียวที่จะผสานรวม Google Forms กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้คือการผสานรวมผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น การผสานรวมผ่าน Zapier

4. ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม

คุณไม่ได้ใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มของคุณเพียงคนเดียว

ผู้ตอบแบบสอบถามของคุณจำเป็นต้องเข้าถึงเครื่องมือเดียวกันเพื่อกรอกแบบฟอร์มของคุณ

นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องทราบว่าระบบสำรวจออนไลน์ของคุณสามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มใดบ้าง

A. Typeform

คุณสามารถเข้าถึง Typeforms บนคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac ได้ผ่านเบราว์เซอร์ Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, และ Opera

แต่ Typeform น่าเสียดายที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ครอบคลุมทุกด้าน

ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ

มันแย่กว่านั้น คุณสมบัติสำหรับการสร้างแบบฟอร์มมือถือของพวกเขายังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ขณะที่คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มพื้นฐานได้ แต่คุณไม่สามารถเพิ่มตรรกะ, รูปแบบ, หรือใช้การตั้งค่าคำถามบนโทรศัพท์ของคุณได้

ข. แบบฟอร์ม Google

Google Forms สามารถใช้งานได้บนเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ รวมถึง Chrome, Firefox, Microsoft Edge (เฉพาะบน Windows) และ Safari (เฉพาะบน Mac)

ไม่เหมือนกับ Typeforms คุณสามารถสร้าง Google Forms บนมือถือของคุณผ่านเบราว์เซอร์เช่น Chrome ได้

อย่างไรก็ตาม แม้แต่ Google Forms ก็ยังไม่มีแอปมือถือโดยเฉพาะ 😕

เราไม่มั่นใจทั้งหมด แต่เราจะให้คะแนนนี้กับ Google Forms

5. การกำหนดราคา

มันเป็นการแข่งขันที่ยากลำบาก

ตอนนี้ เด็กใหม่ยอดนิยมและผู้เล่นมากประสบการณ์มีคะแนนเท่ากันที่ 2 คะแนน

ในขณะที่ Typeform ชนะในด้านเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการผสานรวม Google Forms ทำได้ดีกว่าในด้านคุณสมบัติการทำงานร่วมกันและความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม

การต่อสู้ตอนนี้มาถึงจุดที่การกำหนดราคาเป็นปัจจัยสำคัญ

A. Typeform

Typeform มีตัวเลือกการกำหนดราคา 3 แบบ:

  • แผนพื้นฐาน (29 ดอลลาร์/เดือน) ผู้ใช้หนึ่งคน แบบฟอร์มไม่จำกัด 100 การตอบกลับ/เดือน
  • แผนพลัส (59 ดอลลาร์/เดือน) ผู้ใช้สามคน ทุกอย่างในแผนพื้นฐาน 1,000 การตอบกลับ/เดือน และอื่นๆ
  • แผนธุรกิจ (99 ดอลลาร์/เดือน) ผู้ใช้ 5 คน ทุกอย่างในแผน Plus 10,000 ตอบกลับ/เดือน และอื่นๆ
แม้แต่ฟีเจอร์พื้นฐานอย่างการมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนหรือการลบแบรนด์ของ Typeform ก็ยังต้องจ่ายอย่างน้อย $59 ต่อเดือน! 😓

ข. แบบฟอร์ม Google

ความแตกต่างหลักระหว่าง Google Forms และ Typeform คือเรื่องราคา ในขณะที่ Typeform มีราคา 59 ดอลลาร์ต่อเดือน Google Forms สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจ คุณจะต้องซื้อพร้อมกับแอปอื่นๆ ในชุด Google Workspace

Google Forms มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:

  • แผนเริ่มต้นธุรกิจ (6 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน) การประชุมวิดีโอสำหรับผู้เข้าร่วม 100 คน พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 30GB/ผู้ใช้ การสนับสนุนมาตรฐาน และอื่นๆ
  • แผนมาตรฐานธุรกิจ (12 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน) การประชุมวิดีโอสำหรับผู้เข้าร่วม 150 คน พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2TB/ผู้ใช้ การสนับสนุนมาตรฐาน (สามารถอัปเกรดเป็นบริการสนับสนุนขั้นสูงได้) และอื่นๆ
  • แผนธุรกิจพลัส (18 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน) การประชุมวิดีโอผู้เข้าร่วม 250 คน พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 5TB/ผู้ใช้ การควบคุมความปลอดภัยขั้นสูง และอื่นๆ
แม้ว่ารายการราคาฉบับนี้อาจดูเหมือนคุ้มค่ากว่าแผนของ Typeform แต่คุณไม่สามารถซื้อ Google Forms แยกได้ คุณจะต้องซื้อ ทุกแอป ของ Google Workspace ไปด้วย

สงสัยไหมว่า เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ ตัวไหนชนะการต่อสู้ครั้งนี้? 🤔

เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า ไม่ใช่ Typeform หรือ Google Forms

มาทบทวนการเปรียบเทียบระหว่าง Google Forms กับ Typeform อย่างรวดเร็วเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าทำไม:

  • Typeform ขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหลายอย่างและไม่สามารถรองรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์บนอุปกรณ์มือถือได้อย่างสมบูรณ์
  • Google Forms, อย่างไรก็ตาม, มีการปรับแต่งที่จำกัดมาก และมีการผสานรวมที่จำกัดมากขึ้น.
  • และในเรื่องของราคา ทั้งสองเครื่องมือนี้ก็ถือว่าไม่สมเหตุสมผลเลย

มีทางเลือกอื่นนอกจาก Typeform และGoogle Formsที่สามารถช่วยเราให้พ้นจากปัญหานี้ได้ไหม? 😖

ไม่ต้องกังวล เราบอกแล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องค้นหาเครื่องมือสร้างฟอร์มที่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต และเราก็รักษาคำนั้น

อ่านเพิ่มเติม:Google Forms เทียบกับ SurveyMonkey

เครื่องมือสร้างฟอร์มที่ดีที่สุดคืออะไร?

คำตอบนั้นง่ายมาก มันคือClickUp!

ดาวน์โหลด ClickUp!

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่

สงสัยว่าเครื่องมือการจัดการโครงการจะเป็นตัวสร้างแบบฟอร์มที่ดีที่สุดได้อย่างไร? ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือการจัดการโครงการทั่วไป มันมีคุณสมบัติการสร้างแบบฟอร์มที่ดีกว่าและมีราคาถูกกว่าทั้ง Typeform และ Google Forms 😎

นี่คือคุณสมบัติบางประการในการสร้างรูปแบบของมัน:

1. สร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยมุมมองแบบฟอร์ม

ClickUp มาพร้อมกับ มุมมองแบบฟอร์ม ที่ติดตั้งไว้ภายใน ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดและรวบรวมคำตอบได้ไม่จำกัดในเวลาอันรวดเร็ว

คุณใช้ แบบฟอร์ม วิว ได้เพื่ออะไรกันแน่?

คุณสามารถใช้มุมมองแบบฟอร์มเพื่อ:

  • สร้างแบบสำรวจออนไลน์โดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • สร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการปรับปรุงกระบวนการรวบรวมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
  • ฝังจุดเก็บข้อมูลเสมือนจริงลงในหน้าแลนดิ้งเพจของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบกลับ
สร้างแบบฟอร์ม ClickUp และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองพร้อมมุมมองแบบฟอร์มใน ClickUp
เพิ่มช่องอีเมลลงในแบบฟอร์ม ClickUp โดยการลากและวางลงในแบบฟอร์ม

เพิ่มช่องอีเมลลงในแบบฟอร์ม ClickUp โดยการลากและวางลงในแบบฟอร์ม

ยังไม่จบเพียงเท่านี้! ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งทุกรายละเอียดของแบบฟอร์มของคุณได้

นี่คือวิธี:

  • ธีม: เปลี่ยนธีมสีของแบบฟอร์มของคุณให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
  • อวตาร: เพิ่มรูปภาพที่ด้านบนของแบบฟอร์มออนไลน์ของคุณเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์
  • ผู้รับมอบหมาย: เลือกผู้รับมอบหมายที่จะได้รับคำตอบจากแบบฟอร์มเป็นงานในWorkspaceของพวกเขา
  • ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่: หลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนโดยการโหลดข้อมูลที่มีอยู่แล้วลงในแบบฟอร์มล่วงหน้า
  • reCAPTCHA: ป้องกันการตอบกลับสแปมโดยป้องกันไม่ให้บอทกรอกแบบฟอร์มของคุณ

ดูคู่มือของ ClickUp เกี่ยวกับแบบฟอร์มสำหรับครูผู้สอน!🍎

2. รับข้อมูลเฉพาะด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง

การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp คุณสามารถรวบรวมข้อมูลประเภทเฉพาะจากแบบฟอร์มของคุณได้ เช่น:

  • เว็บไซต์
  • อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • วันที่
  • สถานที่

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟิลด์แบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อ:

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในแบบฟอร์ม ClickUp
การสร้างช่องทำเครื่องหมายเป็นฟิลด์กำหนดเองในแบบฟอร์ม ClickUp ที่มีอยู่แล้ว

การสร้างช่องทำเครื่องหมายเป็นฟิลด์กำหนดเองในแบบฟอร์ม ClickUp ที่มีอยู่แล้ว

3. ใช้แบบฟอร์มเพื่อสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้

เมื่อคุณคิดว่ามันไม่สามารถดีขึ้นได้ ClickUp ก็มาพร้อมกับคุณสมบัติที่เจ๋งกว่า!

นี่คือหนึ่งในนั้น:

ClickUp สามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติจากคำตอบของคุณ วิธีนี้ช่วยให้คุณดำเนินการกับข้อมูลที่ได้รับได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีทีมขายที่ไม่ชอบกรอกข้อมูลใน CRM เลย หากมีลูกค้าที่มีศักยภาพกรอกแบบฟอร์มสร้างโอกาสทางการขาย ข้อมูลนั้นจะถูกสร้างเป็นงานใน ClickUp ทันที

สร้างงานโดยอัตโนมัติจากคำตอบในแบบฟอร์ม ClickUp
สร้างงานและเพิ่มข้อมูลในคำอธิบายงานโดยอัตโนมัติจากคำตอบในแบบฟอร์ม ClickUp ของคุณ

สร้างงานและเพิ่มข้อมูลในคำอธิบายงานโดยอัตโนมัติจากคำตอบในแบบฟอร์ม ClickUp ของคุณ

คุณสมบัติที่น่าทึ่งเหล่านี้สามารถทำให้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอื่น ๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่หนักหน่วง

แต่ความเจ๋งของ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น! 😎

เราไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเท่านั้น

นี่คือรายการคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ ClickUp:

  • ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย: เปลี่ยนความคิดเห็นใดๆ ให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที
  • สถานะที่กำหนดเอง: เน้นย้ำขั้นตอนต่างๆ ในงานหรือกระบวนการทำงานของคุณด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้
  • แดชบอร์ด: เมื่อทำงานในโครงการแบบ Agile หรือ Scrum ให้ใช้ความเร็ว, การไหลสะสม, แผนภูมิการเผาไหม้, แผนภูมิการเผาไหม้ลง, และอื่น ๆ เพื่อรักษาความก้าวหน้าให้ทันกำหนดเวลาของโครงการ
  • การซิงค์ปฏิทิน: ใช้การเชื่อมต่อปฏิทินของGoogle, Apple หรือOutlookเพื่ออัปเดตปฏิทินของคุณโดยตรงเมื่อกำหนดเวลางาน
  • อีเมลคลิกแอป: ส่งและรับอีเมลของคุณโดยตรงใน ClickUp
  • ระบบอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ในกระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยการผสมผสานเงื่อนไข การทริกเกอร์ และการดำเนินการที่กำหนดเอง
  • แอปพลิเคชันมือถือ: ใช้แอป ClickUp สำหรับ Android หรือ iOS เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานแม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
  • เอกสาร: สร้าง, แชร์ และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือโครงการกับทีมของคุณ
  • แผนผังความคิด: วาดแผนผังความคิดในรูปแบบอิสระเพื่อจัดระเบียบความคิดที่เกี่ยวข้องกับโครงการใด ๆ

ที่เกี่ยวข้อง:Jotform เทียบกับ Google Forms!

แชมป์สร้างรูปร่างขั้นสุดยอด: ClickUp!

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า Typeform และ Google Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ดี

แต่ทั้งสองมีข้อจำกัดหลายประการ

มันไม่สมเหตุสมผลที่จะจ่ายเงินจำนวนมากและต้องรับมือกับข้อจำกัดในการปรับแต่ง การทำงานร่วมกัน การเชื่อมต่อระบบ และความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม

แต่เนื่องจาก ClickUp เป็นมากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการ มันจึงมีฟีเจอร์มากกว่าเครื่องมือทั้งสองนี้รวมกัน!

ClickUp นำแบบฟอร์ม การจัดการโครงการ แดชบอร์ด และฟีเจอร์อื่นๆ ทั้งหมดมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUpเป็นโซลูชันที่ครบครันด้วยฟีเจอร์มากมาย นอกเหนือจากการรองรับงานไม่จำกัดและผู้ใช้ไม่จำกัด!

ลองใช้แผนฟรีของ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างแบบฟอร์มอย่างมืออาชีพ! 💪

