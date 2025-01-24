10 อันดับเครื่องมือ CRM บนเว็บที่คุณต้องรู้ในปี 2025

🔎 คุณทราบหรือไม่? ข้อมูลสำคัญต่อธุรกิจถึง 40%ถูกเก็บแยกไว้ในไซโลข้อมูล!
ลองคิดดูสิ—เกือบครึ่งหนึ่งของข้อมูลที่สามารถขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดกว่านี้กลับติดอยู่ในระบบที่กระจัดกระจาย เข้าถึงไม่ได้เมื่อคุณต้องการมากที่สุด
สำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการ นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขทางสถิติ แต่เป็นปัญหาที่ต้องปวดหัวทุกวัน
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมซอฟต์แวร์ CRM บนเว็บจึงกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกม
โดยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวบนระบบคลาวด์ ระบบ CRM เหล่านี้ช่วยทำลายกำแพงกั้นข้อมูล และทำให้การทำงานที่น่าเบื่อกลายเป็นอัตโนมัติ พร้อมทั้งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ⚡
ไม่ว่าคุณจะต้องการอัปเกรดระบบปัจจุบันของคุณหรือจัดหาซอฟต์แวร์ CRM ตัวแรก คู่มือนี้จะเน้นตัวเลือก CRM บนเว็บที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
ซอฟต์แวร์ CRM บนเว็บเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงเกมในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 และจุดเด่นของแต่ละตัวเลือก:
- ClickUp (แอปที่ดีที่สุดสำหรับทุกความต้องการในชีวิตประจำวัน ทั้ง CRM และการจัดการโครงการ)
- Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
- HubSpot (เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต พร้อมเครื่องมือ CRM ฟรี)
- Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบ 360° อย่างครอบคลุม)
- Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายแบบภาพ)
- Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ปรับแต่งได้พร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
- Freshsales (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการขายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น)
- อินไซต์ลี (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันการจัดการโครงการพร้อมระบบ CRM)
- ระบบ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง (เหมาะที่สุดสำหรับความเรียบง่ายและธุรกิจขนาดเล็ก)
- Copper CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace)
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์?
🔎 คุณรู้หรือไม่? Mitch Muhney และ Mike Sullivan ได้พัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ตัวแรกชื่อ ACT! (Activity Control Technology) ในปี 1987!
เมื่อเลือก CRM บนเว็บ ให้เน้นที่ฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและขจัดความไร้ประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) เหล่านี้มอบความยืดหยุ่นและการเข้าถึงได้ ทำให้คุณสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้จากทุกที่
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรให้ความสำคัญ:
- การจัดเก็บข้อมูลธุรกิจแบบรวมศูนย์: ทำให้การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยใช้ระบบ CRM ที่อยู่บนเว็บหรือระบบคลาวด์ แทนที่สเปรดชีตที่กระจัดกระจายด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัย
- เครื่องมืออัตโนมัติ:ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเช่น การติดตามผล การป้อนข้อมูล และการติดตามลูกค้าเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปทำงานที่มีความหมายมากขึ้น
- การเข้าถึง: ให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ด้วยโซลูชัน CRM บนคลาวด์ที่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้การร่วมมือทางไกลเป็นเรื่องง่าย
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งวิธีการดูข้อมูลธุรกิจของคุณ—ติดตามประสิทธิภาพการขาย, ตรวจสอบลูกค้าเป้าหมาย, และวัดความพึงพอใจของลูกค้าด้วยแดชบอร์ดที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- เครื่องมือแบบบูรณาการ: รวมความพยายามด้านการขาย การตลาด และการจัดการโครงการของคุณไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ด้วยการเลือก CRM ที่สามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสนับสนุนการขาย
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: ใช้ประโยชน์จากรายงานที่ละเอียดและทันสมัยเพื่อระบุแนวโน้ม พฤติกรรมของลูกค้า และช่องว่างด้านประสิทธิภาพ ช่วยให้การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนำไปสู่ผลลัพธ์ 💻
- การติดตามลูกค้าเป้าหมายและดีล: มองเห็นภาพรวมกระบวนการ CRMการขายของคุณได้อย่างครบถ้วน ด้วยเครื่องมือที่จัดการลูกค้าเป้าหมายและดีลตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงปิดการขาย ไม่พลาดโอกาสสำคัญแม้แต่รายเดียว 📈
ซอฟต์แวร์ CRM บนเว็บที่ดีที่สุด 10 อันดับ
การมีซอฟต์แวร์ CRM บนเว็บที่เหมาะสมสามารถประหยัดเวลาและความพยายามได้ มาดูซอฟต์แวร์ CRM บนเว็บยอดนิยมอย่างใกล้ชิดกัน:
1. ClickUp (แอปที่ดีที่สุดสำหรับทุกความต้องการในชีวิตประจำวัน CRM และการจัดการโครงการ)
ClickUp CRMนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยผสานเครื่องมือที่ปรับแต่งได้เข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลัง สร้างขึ้นเพื่อรองรับทีมทุกขนาดClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว เพื่อประสบการณ์การจัดการลูกค้าที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp คุณสามารถสร้างฐานข้อมูล CRMที่ติดตามทุกอย่างตั้งแต่สถานะของลีด มูลค่าของดีล ไปจนถึงรายละเอียดการติดต่อและขั้นตอนถัดไป—ทั้งหมดนี้สามารถดูได้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟิลด์ใหม่สำหรับแหล่งที่มาของลีดและเพิ่มไว้ข้างๆ "ความสำคัญ" และ "วันที่ติดตาม" เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณจะไม่พลาดโอกาสใดๆ
ด้วยการใช้แดชบอร์ดของ ClickUps คุณสามารถประเมินสุขภาพของกระบวนการขายของคุณได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงประสิทธิภาพของทีมและตัวเลขรายได้ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้แผนภูมิและการ์ดเพื่อประเมินสถิติต่างๆ เช่น "ดีลที่ปิดได้เดือนนี้" หรือ "พนักงานขายที่มีผลงานดีที่สุด" ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบุอุปสรรคในกระบวนการขายได้ทันที
ClickUp's custom workflows ให้คุณสามารถจัดการกับกระบวนการขายของคุณได้อย่างเป็นภาพผ่านกระดาน Kanban, รายการ, หรือแผนภูมิ Gantt ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างขั้นตอนเช่น "ลูกค้าใหม่," "ติดต่อแล้ว," "ต่อรอง," และ "ปิดการขาย" บนกระดาน pipeline และลากและวางดีลระหว่างขั้นตอนเพื่อติดตามความคืบหน้า
เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องเชื่อมต่อและสอดคล้องกันอยู่เสมอ
คุณสมบัติเช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน, ClickUp Chat, และเอกสารร่วมกันใน ClickUp Docsช่วยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือหลายตัว ทำให้ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ⚡
ความสามารถในการผสานรวมของแพลตฟอร์มเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการหนึ่ง โดย ClickUp รองรับการผสานรวมกับแอปมากกว่า 1,000 แอป ตั้งแต่เครื่องมืออีเมลและพื้นที่จัดเก็บไฟล์ไปจนถึงซอฟต์แวร์การตลาด การผสานรวมเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อกับแอปโปรดทั้งหมด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการข้อมูลโดยรวม 🔗
ClickUp Brainและ ClickUp Automationsที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นรากฐานสำคัญของฟังก์ชัน CRM ของ ClickUp
การทำงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาได้โดยการอัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การแจ้งเตือนติดตาม การมอบหมายงาน และการป้อนข้อมูล ซึ่งทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีกลยุทธ์มากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Brain ยังให้การอัปเดตความคืบหน้าและการตอบกลับอัจฉริยะทำให้การจัดการระบบ CRMของคุณรวดเร็ว ฉลาด และปราศจากความเครียด
นอกจากนี้, เทมเพลต CRM ของ ClickUpเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการจัดการกระบวนการขาย, ติดตามลูกค้าเป้าหมาย, และจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ด้วยสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้, เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขาย, ลดความไม่มีประสิทธิภาพ, และค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัตโนมัติการติดตามการขาย, การอัปเดตpipeline, และการแจ้งเตือน
- สร้างภาพข้อมูลการขายและประสิทธิภาพของทีมด้วยแดชบอร์ด
- ตั้งค่าการเชื่อมต่ออีเมลเพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อกระบวนการเริ่มต้นและการปรับแต่งที่รวดเร็วขึ้น
- ติดตามรายได้ ขนาดของดีล และข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าด้วยฟิลด์สูตร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกตัวเลือกการแสดงผลพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp AI: เพิ่มในแผนที่มีอยู่เดิมในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
เมื่อพูดถึงความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการจัดการโครงการของ ClickUpผู้ใช้กล่าวว่า,
Clickup เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาและติดตั้งง่ายที่สุดสำหรับเรา การติดตามงานทำได้ง่ายมากพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดมาก การแชร์กับทีมและเชิญสมาชิกใหม่ให้ร่วมมือกับบอร์ดและงานก็ทำได้ง่ายมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามก็เป็นไปได้ด้วยแอปมากมายที่มีอยู่ การผสานรวมระหว่าง Datadog และ Clickup ช่วยได้มากในการสร้างงานเหตุการณ์ใน Clickup สำหรับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไข และทีมสามารถเริ่มทำงานกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้
Clickup เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาและง่ายที่สุดในการตั้งค่าสำหรับเรา การติดตามงานนั้นง่ายมากพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดมาก การแชร์กับทีมและเชิญสมาชิกใหม่ให้ร่วมมือกับบอร์ดและงานก็ง่ายมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามก็เป็นไปได้ด้วยแอปมากมายที่มีอยู่ การผสานรวมระหว่าง Datadog และ Clickup ช่วยได้มากในการสร้างงานเหตุการณ์ใน Clickup สำหรับเหตุการณ์ที่ต้องการการแก้ไข และทีมสามารถเริ่มทำงานกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้
2. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ระบบ CRM บนเว็บของ Salesforce, Sales Cloud, ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีมขายด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การขายแบบมีแนวทาง, และการทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้จัดการธุรกิจ คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมาย, จัดการบัญชี, และปรับปรุงกระบวนการขายได้แบบเรียลไทม์
ซอฟต์แวร์ CRM บนระบบคลาวด์นี้มีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถทำนายยอดขายในอนาคตได้ด้วยการคาดการณ์อย่างละเอียด, อัตโนมัติการทำงานเพื่อประหยัดเวลา, และรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง Salesforce ยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือเช่น Slack และ Tableau ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการบัญชี และการอัปเดตดีล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- รวมและซิงค์ข้อมูลทั้งหมดของคุณด้วยฟีเจอร์ Revenue Intelligence และ Data Cloud
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของท่อส่งและคาดการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อการจัดการการขายเชิงคาดการณ์
ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud
- การนำทาง UI อาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
- เครื่องมือแบบ Low-code อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจขั้นสูงได้อย่างสมบูรณ์หากไม่มีการเขียนโค้ดแบบกำหนดเอง
ราคา Salesforce Sales Cloud
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร ซูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- Einstein 1 Sales: $500/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce Sales Cloud
- Capterra: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (23,000+ รีวิว)
3. HubSpot (เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต พร้อมเครื่องมือ CRM ฟรี)
HubSpot's web-based CRMเป็นโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต. มันรวมเครื่องมือทางการตลาด, การขาย, และการบริการที่ทรงพลังไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น. ด้วยการติดตามการขายแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ, และการรายงานอย่างละเอียด, คุณจะสามารถมองเห็นกลยุทธ์การจัดการลูกค้าของคุณได้อย่างชัดเจน.
HubSpot ช่วยจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามดีล และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีม โดยใช้ฟีเจอร์ AI เช่น ผู้เขียนอีเมลและแชทสดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโต้ตอบกับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการขยายตัวและการปรับตัวสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านระบบการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์มเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน
- ผสานการทำงานกับระบบนิเวศของ HubSpot เพื่อใช้เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยม การเสริมศักยภาพการขาย และการบริการลูกค้า
- ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้สนใจเปิดอีเมล เพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างทันท่วงที
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น กระบวนการทำงานอัตโนมัติ มีให้บริการเฉพาะในแพ็กเกจแบบชำระเงินเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าตัวเลือกการปรับแต่งของแพลตฟอร์มมีจำกัดหากไม่มีการผสานรวมเพิ่มเติม
ราคาของ HubSpot CRM
- ระบบ CRM ฟรีพร้อม Sales Hub และ Marketing Hub พร้อมใช้งาน รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมายในรูปแบบการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ HubSpot CRM
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไร
เมื่อพูดถึงระบบ CRM ของ Hubspotผู้ใช้ที่ทำงานในภาคสาธารณสุขกล่าวว่า,
HubSpot Service Hub โดดเด่นสำหรับเราเพราะติดตั้งได้ง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้มากเมื่อเราแนะนำให้กับสมาชิกในทีมที่จะใช้งานทุกวัน และมีฟังก์ชันการทำงานที่คุณคาดหวังจาก CRM และอื่นๆ อีกมากมาย การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาของสมาชิกในทีมในกระบวนการทำงานประจำวันนั้นตรงไปตรงมา และทรัพยากรทั้งหมดที่มีให้ใช้งานออนไลน์ / ผ่านการสนับสนุนลูกค้าของ HubSpot ช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่
HubSpot Service Hub โดดเด่นสำหรับเราเพราะติดตั้งได้ง่ายมาก เป็นมิตรกับผู้ใช้มากเมื่อเราแนะนำให้กับสมาชิกในทีมที่จะใช้งานทุกวัน และมีฟังก์ชันการทำงานที่คุณคาดหวังจาก CRM และอื่นๆ อีกมากมาย การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาของสมาชิกในทีมในกระบวนการทำงานประจำวันนั้นตรงไปตรงมามาก และทรัพยากรทั้งหมดที่มีให้ใช้งานออนไลน์ / ผ่านฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HubSpot ช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่
4. Zoho CRM (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ลูกค้าแบบ 360° ที่ครอบคลุม)
Zoho CRMเป็นเครื่องมือบนเว็บที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การตลาด และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า พร้อมมอบมุมมองแบบ 360° ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้า อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่หลากหลาย ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานขายประจำวันให้เป็นอัตโนมัติและเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้เป็นลูกค้าเป้าหมาย
แพลตฟอร์ม CRM นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และการตัดสินใจ โดยการผสานรวมกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น และนำเสนอคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงผ่านแนวทางบนเว็บ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดการลีด การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และการติดตามกระบวนการขาย เพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล
- เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทันทีและจัดการงานได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI จากผู้ช่วย AI ของ Zoho, Zia, เพื่อตรวจจับความผิดปกติ, จัดลำดับความสำคัญของโอกาส, และสร้างร่างอีเมลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- แผนระดับเริ่มต้นอาจจำกัดจำนวนฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งส่งผลต่อการปรับแต่งข้อมูลส่วนบุคคล
- การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบางรายการมีจำนวนจำกัด
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (6,800+ รีวิว)
5. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายแบบภาพ)
ซอฟต์แวร์ CRM บนเว็บของPipedriveได้รับการออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดระเบียบการจัดการกระบวนการขายของตนในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย มันช่วยให้คุณรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณ, ผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณ, และใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายและเพิ่มผลผลิต—ทั้งหมดนี้ในขณะที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้
เครื่องมือ CRM บนระบบคลาวด์นี้ช่วยให้ทีมขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ซ้ำซากและให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายได้ทันที นอกจากนี้ Pipedrive ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การผสานอีเมล การแจ้งเตือนกิจกรรม และการตั้งเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณมีระเบียบและมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- ใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางเพื่อจัดการกับเส้นทางการขายและติดตามความคืบหน้าของดีล
- ให้ผู้ช่วยขาย AI เสนอคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการขายและปรับปรุงประสิทธิภาพ
- เพิ่มข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ช่วยประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูลสำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้า
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ CRM ที่ครอบคลุมมากกว่า Pipedrive ขาดฟีเจอร์การตลาดอัตโนมัติขั้นสูง
- ข้อจำกัดในตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกขึ้นโดยไม่มีการผสานรวมเพิ่มเติมสำหรับทีมขายและทีมการตลาด
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง
เมื่อพูดถึงกรณีการใช้งานของ Pipedrive สำหรับทีมขายตัวแทนพัฒนาการขายกล่าวว่า
Pipedrive เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับผม มันคือระบบ CRM ที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำงานด้วย และมันมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากสำหรับผมในส่วนของการค้นหาลูกค้าใหม่ในธุรกิจ B2B มันได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และมันรวมเอาฟังก์ชันใหม่ ๆ จากเทรนด์ในตลาดเข้ามา ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าอย่างมาก
Pipedrive เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับผม มันคือระบบ CRM ที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำงานด้วย และมันมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากสำหรับผมในส่วนของการค้นหาลูกค้าใหม่ในธุรกิจ B2B มันได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และมันรวมเอาฟังก์ชันใหม่ ๆ จากเทรนด์ในตลาดเข้ามา ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าอย่างมาก
6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ปรับแต่งได้พร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
Monday.com's CRMถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดในโซลูชัน CRM บนคลาวด์ของพวกเขา มันได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับเข้ากับกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและช่วยให้คุณปรับทุกอย่างตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการจัดการกระบวนการขายด้วยการใช้การปรับแต่งแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
ซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์ที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นทำให้ทีมสามารถรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว อัตโนมัติการทำงาน และมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ Kanban และ Gantt แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย ตรวจสอบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมได้
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับกระบวนการขายและระบบนำลูกค้าเป้าหมายของคุณเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การติดตามผลและการอัปเดตสถานะ เพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- จัดลำดับความสำคัญของลีดตามเกณฑ์ที่กำหนดเองได้ เพื่อมุ่งเน้นไปที่ผู้มีโอกาสสูง
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งอาจใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าโครงสร้างราคาและการจัดสรรฟีเจอร์มีความซับซ้อนหรือสับสน
ราคาของ Monday.com
แผนระดับเหล่านี้อิงตามผู้ใช้ 10 คน:
- พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
7. Freshsales (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการขายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น)
Freshsales ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Freshworks Suite เป็นระบบ CRM บนเว็บที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการขายและปรับปรุง กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมขายใช้แอปพลิเคชัน CRM บนเว็บนี้เพื่อจัดการกับลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการปิดการขาย
Freshsales ยังนำเสนอการมองเห็นลูกค้าแบบ 360 องศา ซึ่งให้บริบทสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านหลายช่องทาง แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้ช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายและสุขภาพของกระบวนการขาย
คุณสมบัติเด่นของ Freshsales
- ระบุลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและปิดการขายได้เร็วขึ้นด้วยผู้ช่วย Freddy ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการให้คะแนน ข้อเสนอแนะในการปิดการขาย และร่างอีเมลอัตโนมัติ
- จัดระเบียบและบริหารจัดการวงจรการขายและกระบวนการขายทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยกระดานคัมบังแบบภาพพร้อมฟังก์ชันลากและวาง
- ติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าโดยตรงผ่านเครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่ในระบบ เช่น อีเมล โทรศัพท์ และแชท
ข้อจำกัดของ Freshsales
- อาจต้องใช้เครื่องมือหรือ API ของบุคคลที่สามเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบางตัว
- ฟังก์ชันเช่นการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ใช้ระบบ AI และการปรับแต่งขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนราคาที่สูงกว่า
ราคาของ Freshsales
- ฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้สามคน
- การเติบโต: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $71/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Freshsales อย่างไร
พูดถึง UX ของ Freshsalesผู้ใช้บน G2กล่าวว่า,
ในฐานะผู้ที่เคยใช้ Freshworks CRM, Freshdesk สำหรับระบบตั๋ว, และ Freshteam, ผมสามารถรับรองได้ถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ของพวกเขา, รวมถึงคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ในระบบ CRM. ความรวดเร็วของทีมที่ติดต่อกับลูกค้าในการทำให้ระบบพร้อมใช้งานนั้นน่าชื่นชม.
ในฐานะผู้ที่เคยใช้ Freshworks CRM, Freshdesk สำหรับระบบตั๋ว, และ Freshteam, ผมสามารถรับรองได้ถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ของพวกเขา, รวมถึงคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ในระบบ CRM. ความรวดเร็วของทีมที่ติดต่อกับลูกค้าในการทำให้ระบบพร้อมใช้งานนั้นน่าชื่นชม.
8. Insightly (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันการจัดการโครงการพร้อมระบบ CRM)
Insightlyผสมผสานระบบ CRM, การตลาดอัตโนมัติ, และการจัดการโครงการขายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง. มันช่วยจัดการกับกระบวนการขาย และสร้างระบบที่รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมบริการของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น.
Insightly โดดเด่นด้วยความสามารถในการปรับแต่งได้สูง คุณสามารถปรับแต่งวัตถุ ฟิลด์ และกระบวนการทำงานให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ CRM บนระบบคลาวด์นี้ยังช่วยให้การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการโอกาสทางธุรกิจ และการดูแลโครงการหลังการขายเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Insightly
- รับรองความถูกต้อง ความแม่นยำ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูลโดยการนำกฎการตรวจสอบความถูกต้อง การอนุญาตขั้นสูง และการเข้าถึงตามบทบาทมาใช้
- สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ
- จัดการโครงการและงานต่าง ๆ ได้โดยตรงภายในระบบ CRM เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การได้มาซึ่งลูกค้าเป้าหมายจนถึงการส่งมอบโครงการ
ข้อจำกัดของ Insightly
- ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มนี้ทำให้ทีมที่เพิ่งเริ่มใช้ระบบ CRM รู้สึกท่วมท้น
- แม้จะมีการผสานการทำงานหลายครั้ง ผู้ใช้บางรายอาจพบข้อจำกัดเมื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบางตัว
การกำหนดราคาของ Insightly
- บวก: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
9. CRM ที่น่ารำคาญน้อยกว่า (เหมาะที่สุดสำหรับความเรียบง่ายและธุรกิจขนาดเล็ก)
Less Annoying CRM (LACRM)สมกับชื่อของมันอย่างแท้จริง มันเป็นระบบที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา และออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การเน้นที่ความเรียบง่ายและการสนับสนุนลูกค้าที่ทุ่มเทของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับตัวและผสานเข้ากับการดำเนินงานประจำวันได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่มีรายการคุณสมบัติที่มากมายจนเกินความจำเป็น—ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ในการติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้า จัดการงาน และรักษาความเป็นระเบียบ ด้วยรายชื่อผู้ติดต่อไม่จำกัด กระบวนการจัดการงานขาย และฟิลด์ที่กำหนดเองได้ คุณจะมีความพร้อมทุกอย่างที่จำเป็นในการทำให้การดำเนินงานของคุณราบรื่น โดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนหรือค่าธรรมเนียมแอบแฝงที่มักพบใน CRM ขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
- จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและเส้นทางการขายได้ไม่จำกัด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
- ติดตามงานและการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือจัดการงานและปฏิทินในตัว
- รับอีเมลสรุปงานและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อช่วยในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดอาจจำกัดการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับผู้ใช้บางราย
- ขาดฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนบางอย่าง เช่น การรายงานขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ ซึ่งพบได้ในระบบ CRM ที่มีความซับซ้อนมากกว่า
ราคา CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
- ระดับราคาเดียว $15/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Less Annoying CRM อย่างไรบ้าง
การทบทวน G2กล่าวว่า:
LACRM โดดเด่นเพราะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่เน้นการขายเท่านั้น แต่ยังสามารถรองรับแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้ โดยไม่ขัดขวางการทำงานของเรา และยังคงมอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การส่งออก/นำเข้าข้อมูลที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการรวมรายชื่อผู้ติดต่อและประวัติเมื่อจำเป็น ล้วนมีคุณค่าอย่างยิ่ง
LACRM โดดเด่นเพราะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่เน้นการขายเท่านั้น แต่ยังสามารถรองรับแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้ โดยไม่ขัดขวางการทำงานของเรา พร้อมทั้งมอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ คุณสมบัติต่างๆ เช่น ฟังก์ชันการนำเข้า/ส่งออกที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการรวมรายชื่อผู้ติดต่อและประวัติเมื่อจำเป็น ล้วนมีคุณค่าอย่างยิ่ง
10. Copper CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace)
Copper CRMเป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น มอบโซลูชันที่ใช้งานง่ายสำหรับธุรกิจในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อติดต่อ และกระบวนการขายที่ซับซ้อน
การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Gmail และ Google Calendar ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการสนทนาทางอีเมล กำหนดตารางกิจกรรม และเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อได้โดยตรงจากกล่องจดหมายเข้า ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน Copper มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ เช่น การสร้างงานและการติดตามผลอีเมล ซึ่งช่วยประหยัดเวลาด้วยการกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันบนมือถือยังช่วยให้คุณติดตามดีลต่างๆ ได้แม้ในขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copper CRM
- ติดตามข้อตกลง จัดการโครงการ และตรวจสอบความคืบหน้าของลีดได้อย่างชัดเจนด้วยระบบท่อที่ปรับแต่งได้
- เปิดใช้งานการสร้างงานอัตโนมัติ การติดตามผล และการอัปเดตสถานะ เพื่อประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย
- จับและจัดระเบียบข้อมูลติดต่อจากอีเมลและการโต้ตอบอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของระบบ CRM คอปเปอร์
- คุณสมบัติการกรองลูกค้าเป้าหมายอาจรู้สึกจำกัด และอาจได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงมุมมองรายการและการใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนว่าทีมสนับสนุนไม่ตอบสนองมากนัก
ราคา Copper CRM
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $134/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Copper CRM
- G2: 4. 5/5 (1100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
เริ่มต้นการเดินทาง CRM บนเว็บของคุณด้วย ClickUp
เมื่อเลือก CRM บนเว็บ อย่ามุ่งเน้นแค่ฟีเจอร์เท่านั้น—ควรพิจารณาความสามารถในการขยายระบบ การยอมรับของผู้ใช้ และการผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ CRM ของคุณควรเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ ทำให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น และให้แผนงานที่ชัดเจนในการบรรลุผลลัพธ์ที่วัดได้ 🚀
แม้ว่าเครื่องมือหลายอย่างในรายการนี้จะมอบข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อจัดการการบริหารลูกค้าและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นเหนือใคร ด้วยการผสานเครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว ClickUp คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยรวมเวิร์กโฟลว์ของคุณไว้ในที่เดียว ทำงานซ้ำ ๆ อัตโนมัติ และเสริมศักยภาพให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🏆
ลงทะเบียนบน ClickUp วันนี้หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ยืดหยุ่น ขยายได้ และใช้งานง่ายเพื่อยกระดับการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ!