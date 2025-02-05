15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไป

บล็อก ClickUp
Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
5 กุมภาพันธ์ 2568

ตามสถิติ,85%ของผู้จัดการโครงการต้องจัดการกับโครงการหลายโครงการพร้อมกัน.

หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น คุณคงทราบดีว่าการค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานนั้นสำคัญเพียงใด ฉันก็เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน กำลังค้นหาสมดุลที่สมบูรณ์แบบนั้นอยู่เช่นกัน ⚖️

แต่ประเด็นคือ: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่ทำให้เรื่องซับซ้อนขึ้น แม้ว่า "คุณสมบัติที่แข็งแกร่ง" จะฟังดูดี แต่พวกมันมักมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันและความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น 😮‍💨

แต่ไม่ใช่เครื่องมือทุกชนิดจะเป็นเช่นนั้น

ในบล็อกนี้ ฉันจะมาแบ่งปันซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 15 ตัวที่ฉันได้ทดสอบด้วยตัวเอง—เครื่องมือที่ง่าย มีประสิทธิภาพ และเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการจัดการโครงการทั้งทางอาชีพและส่วนตัว

💡โบนัส: ฉันทำงานกับ ClickUp เป็นประจำ (ไม่น่าแปลกใจเลย) และมันคือ เครื่องมือจัดการโครงการเพียงตัวเดียวในรายการนี้ที่รวมทุกองค์ประกอบสำคัญของการทำงานเข้าด้วยกัน:

  • งานและการจัดการโครงการ
  • เอกสารและการจัดการความรู้
  • แชทและการทำงานร่วมกัน

...ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ AI

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ 15 อันดับแรกที่คุณควรลอง:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรด้วย AI ✅
  2. อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ✅
  3. Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และการติดตามโครงการ ✅
  4. Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานด้วยกระดาน Kanban แบบภาพ ✅
  5. เบสแคมป์: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารโครงการอย่างง่ายและการแชร์ไฟล์ ✅
  6. Smartsheet: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการด้วยอินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีต ✅
  7. Nifty: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน เป้าหมาย และหมุดหมายต่างๆ ในเครื่องมือเดียว ✅
  8. Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการติดตามความคืบหน้าแบบภาพ ✅
  9. Microsoft Project: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางโครงการขั้นสูงและการจัดการทรัพยากร ✅
  10. Miro: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนภาพร่วมกัน ✅
  11. Jira: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบอไจล์และการติดตามปัญหา ✅
  12. ProofHub: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานพร้อมเครื่องมือตรวจพิสูจน์ในตัว ✅
  13. TeamGantt: เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์โครงการแบบภาพ ✅
  14. Zoho Projects: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงบประมาณและระบบอัตโนมัติของโครงการ ✅
  15. Airtable: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ด้วยระบบฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น ✅

ทำไมคุณถึงต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนตัวสำหรับบุคคลทั่วไป?

นอกเหนือจากความเรียบง่ายแล้ว นี่คือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ฉันเชื่อว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนตัวสามารถเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับเครื่องมือของคุณได้: ⚒️

  • องค์กร: แอปจัดการโครงการส่วนบุคคลช่วยให้คุณสามารถแบ่งและจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นงานย่อย ๆ เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 😎
  • การจัดการเวลา: เครื่องมือจัดการโครงการส่วนบุคคลช่วยในการจัดการเวลา ด้วยคุณสมบัติเช่นกำหนดเวลาและตัวเตือน ทำให้คุณสอดคล้องกับตารางเวลาของโครงการต่างๆ ⏱
  • เพิ่มผลผลิต: พวกเขาทำให้โครงการ, งาน, ทรัพยากร, ฯลฯ ทั้งหมดรวมศูนย์ เพื่อลดเวลาที่สูญเสียและเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด🫡
  • การร่วมมือ: หากคุณทำงานกับทีม เครื่องมือเหล่านี้ช่วยคุณร่วมมือกับพวกเขาเพื่อดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่งเริ่มต้นในโลกของการบริหารโครงการใช่ไหม? ลองดูเทมเพลตการจัดการโครงการฟรีเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์! ด้วยจำนวนเทมเพลตที่มีให้เลือกมากมาย คุณจะพบสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับบุคคล?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจเฉพาะประสิทธิภาพของฟีเจอร์หลัก เช่น การจัดระเบียบงาน การจัดลำดับความสำคัญ ฯลฯ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความสำคัญ แต่แนวทางของฉันจะครอบคลุมมากกว่านั้นเล็กน้อย

ดังนั้น นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับตัวคุณเอง: 📋

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย สิ่งนี้จะช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย 😊
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งแง่มุมสำคัญต่าง ๆ เช่น หมวดหมู่ของงาน, ป้ายกำกับ, มุมมอง ฯลฯ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถจัดการโครงการส่วนตัวและโครงการงานได้อย่างราบรื่นในเวลาเดียวกัน 😎
  • ความครอบคลุม: เลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติเช่นการติดตามเวลา, การร่วมมือ, เป็นต้น, เพื่อลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน ✌🏻
  • ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย. สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณโดยรวม 🔌
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: เลือกเครื่องมือที่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดการโครงการที่ตอบสนองได้ดี เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างง่ายดาย 📲

อ่านเพิ่มเติม: นี่คือรายการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับโครงการทุกขนาด

คุณทราบหรือไม่: 37% ของโครงการล้มเหลวเนื่องจากขาดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนตามการวิจัยของ PMI!

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับบุคคล

คุณพบว่าการบริหารโครงการเป็นเรื่องยากหรือไม่? ลองดูซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ 15 รายการนี้:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI)

ฉันใช้ClickUpสำหรับงานทั้งหมดของฉันในฐานะบรรณาธิการ นักการตลาดเนื้อหา และติดตามโครงการส่วนตัวของฉัน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เชื่อถือได้มากที่สุด มันครอบคลุม หลากหลาย และเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย

หลังจากที่ได้ย้ายมาจากเครื่องมืออย่าง Jira และ Asana ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลองใช้ ClickUp ฟีเจอร์ที่เรียบร้อย หลากหลาย และครบครันของมันสร้างความประทับใจแรกได้อย่างยอดเยี่ยม

5 กุมภาพันธ์ 2568
ลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อจัดการโครงการ!
ดูงานทั้งหมด ทรัพยากร และสิ่งที่ต้องทำของคุณในที่เดียวบน ClickUp Teams สำหรับการจัดการโครงการ

ก่อนอื่นเลย ClickUp ได้เชี่ยวชาญศิลปะแห่งการทำให้เรียบง่าย ด้วยClickUp Teams สำหรับการจัดการโครงการ คุณสามารถติดตามโครงการ มอบหมายงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย

เลือกจากมุมมองต่างๆ เช่น ตาราง, ไทม์ไลน์, ปริมาณงาน, และกิจกรรม เพื่อดูภาพรวมทั้งหมดและตัดสินใจอย่างดีที่สุด

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—ClickUp ยังมีคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ อีกมากมายที่ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบเป็นพิเศษคือเครื่องมือการร่วมมือที่มั่นคง

🚀 คลิกอัพ ด็อกส์

ClickUp Docs ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล
สร้างเอกสารโครงการและทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมของคุณโดยใช้ ClickUp Docs

ClickUp Docsไม่ใช่แค่เอกสารเสมือนสำหรับการสร้างบันทึกและแผนงานโครงการเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่คุณและสมาชิกในทีมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดีย จดบันทึกความคืบหน้าของโครงการ และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์

เนื่องจากเอกสารทุกฉบับที่คุณสร้างจะเชื่อมต่อกับระบบการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการอะไรด้วยตัวเองเลย แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม

🚀 ClickUp Chat

ClickUp Chat ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล
สร้างรายการ, ซิงค์งาน, และใช้ AI—ทำงานร่วมกับทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าด้วย ClickUp Chat ใหม่และปรับปรุง

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ควรกล่าวถึงในประเด็นนี้คือClickUp Chat ซึ่งทำให้ ClickUp เป็นแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานด้วยการรวมการจัดการโครงการและการแชทไว้ในที่เดียว ฉันชอบมากที่ฟีเจอร์แชทบน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกันในภารกิจต่าง ๆ

รองรับมุมมองโครงการ, การติดตาม, การซิงค์, และการผสานระบบ AI ของ ClickUp. นั่นหมายความว่าคุณสามารถสื่อสารกับสมาชิกทีมของคุณ, ค้นหาเอกสาร, งาน, และรายการ, สร้างรายการที่ต้องทำด้วย AI, และจัดระเบียบได้จากกล่องแชทเดียวกัน.

นี่คือสิ่งที่หนึ่งในผู้ใช้ได้กล่าวไว้:

ClickUp ช่วยปรับปรุงไม่เพียงแต่โครงการของแผนกของฉันเท่านั้น แต่ยังรวมถึง OKRs ของทั้งองค์กรของฉันด้วย ClickUp เข้าใจการจัดการโครงการอย่างแท้จริง และทำให้ความฝันของผู้จัดการโครงการเป็นจริงได้

🚀 การจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล
ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติและทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย

ClickUp Brainไม่ใช่ผู้ช่วย AI ทั่วไปของคุณ มันเป็นเครื่องมือในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อคุณกับทุกองค์ประกอบของแอป เอกสารใช่ไหม? ใช่เลย คน? แน่นอน งาน? ไม่มีปัญหา ด้วย ClickUp Brain คุณอยู่ห่างจากการเริ่มต้นทุกอย่างเพียงคำสั่งเดียว

นอกจากนี้ ฉันได้กล่าวถึงหรือยังว่า AI ตัวนี้เป็นผู้จัดการโครงการที่มีศักยภาพสูงมากแค่ไหน? มันสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และส่งการแจ้งเตือนได้เพียงแค่คลิกเดียว!

แต่นั่นไม่ใช่ขีดจำกัดของ AI ด้วยConnected Search คุณสามารถปลดล็อกความรู้รวมที่อยู่ในทุก ๆ รายการ, โฟลเดอร์, และเอกสารในพื้นที่ทำงานของคุณ + แอปที่เชื่อมต่อไว้ ใช้ภาษาการสนทนาเพื่อค้นหา อะไรก็ได้จากทุกที่จริง ๆ

🚀 แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล
ติดตามโครงการและกำหนดเวลาของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp

และยังมีอีกมากมาย! ClickUp มีเทมเพลตโครงการที่ใช้งานง่ายและฟรีหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUpจะสร้างแผนงานสำหรับโครงการทั้งหมดของคุณ โดยเน้นทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

นอกจากนี้:

  • จัดระเบียบงานเพื่อให้ชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถนำทางผ่านโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น
  • ระบบอัตโนมัติการติดตามกระบวนการทำงานเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญ
  • เพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือในทีมเพื่อให้คุณสามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • วางแผนโครงการด้วยClickUp Tasksเพื่อแยกกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย
  • สร้างภาพเส้นเวลาโดยใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อกำหนดหมุดหมายและติดตามความคืบหน้า
  • อัตโนมัติภารกิจที่เกิดขึ้นซ้ำโดยใช้ClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
  • ติดตามประสิทธิภาพของทีมวิ่งผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp โดยรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
  • ใช้การผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อรวม GitHub, Slack และเครื่องมืออื่น ๆ เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบกับการเรียนรู้ที่เล็กน้อย
  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดสำหรับผู้ใช้มือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

แม้ว่าจะมีเหตุผลมากมายที่ผู้ใช้ชื่นชอบ ClickUp แต่ความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการนั้นโดดเด่นที่สุดสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่—เช่นนี้:

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาและง่ายที่สุดในการตั้งค่าสำหรับเรา การติดตามงานนั้นง่ายมากพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดมาก การแชร์กับทีมและการเชิญสมาชิกใหม่ให้ร่วมมือกับคณะกรรมการและงานนั้นง่ายมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามก็เป็นไปได้เช่นกัน โดยมีแอปพลิเคชันมากมายให้เลือกใช้งาน การผสานรวมกับ Datadog และ ClickUp ช่วยได้มากในการสร้างงานสำหรับเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขใน ClickUp และทีมสามารถเริ่มทำงานกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทันที การสนับสนุนลูกค้าเป็นประโยชน์อย่างมาก นี่เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้งานมากที่สุดตลอดทั้งโครงการของเรา

2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

Asana ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล
ผ่านทาง Asana

Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งเชื่อมต่อทีมจากแผนกต่างๆ เข้าด้วยกัน มีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยในการจัดการงาน การจัดสรรทรัพยากร การทำงานร่วมกัน และองค์ประกอบอื่นๆ ของการจัดการโครงการ

ฉันชอบผู้ช่วย AI ของเครื่องมือนี้เป็นพิเศษ มันทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ นอกจากนี้ Asana ยังมีแอปมือถือที่ทำงานได้ดีซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้จากทุกที่!

คุณสมบัติเด่นของ Asana

  • ให้คุณจัดการงานด้วยมุมมองโครงการเก้าแบบ รวมถึงกระดาน รายการ และไทม์ไลน์
  • ให้บริการตัวเลือกการติดตามเวลาและการจัดการปริมาณงานสำหรับทีม
  • มีคุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Trello และ Instagantt

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • มีฟีเจอร์มากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกสับสน
  • สามารถมอบหมายงานได้ครั้งละหนึ่งงานเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $8. 50/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,660+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)

ผู้ใช้รายนี้ชอบ Asana เพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น ทำให้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

มันใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จมากกว่าการตั้งค่าอย่างไม่รู้จบแล้วทิ้งไปในที่สุด ทีมงานของเราสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีคำแนะนำเพิ่มเติม ตอนนี้ทีมงานของเราใช้มันทุกวัน

3. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการติดตามโครงการ)

Wrike ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล
ผ่านทาง Wrike

ถัดไปในรายการของฉันคือ Wrike ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานและเร่งความเร็วของโครงการ เครื่องมือจัดการโครงการนี้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์โดยเฉพาะในการจัดการโครงการส่วนตัว

มันมีคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรที่น่าสนใจอยู่บ้าง ฉันเองชอบความสามารถในการปรับโหลดของทีมให้เหมาะสม มันให้มุมมองที่ชัดเจนของงานที่สามารถจัดการได้และทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งไปไกลกว่าการวางแผนโครงการและทำให้การดำเนินโครงการเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • สร้างรายงานแบบเรียลไทม์พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
  • แสดงภาพไทม์ไลน์และทรัพยากรโดยใช้แผนภูมิแกนต์แบบไดนามิก
  • ติดตามเวลาและสมดุลปริมาณงานด้วยเครื่องมือวางแผนในตัว
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Microsoft Teams, Google Drive และ Salesforce

ข้อจำกัดของ Wrike

  • แพลตฟอร์มนี้มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์
  • แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด

ราคาของ Wrike

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.80/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (3,730+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (2,720+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เทคนิคการจัดการโครงการหลายอย่าง เช่นแผนภูมิแกนต์ และวิธีเส้นทางวิกฤต ( CPM) ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้ในทางทหารระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ก่อนที่จะแพร่หลายในธุรกิจ 🤯

4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานด้วยกระดาน Kanban)

Trello ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล
ผ่านทาง Trello

Trello เป็นแอปจัดการโครงการส่วนบุคคลที่มีความหลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารจัดการหลายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้มีรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่ายผ่านภาพ โดยมีบัตร รายการ และบอร์ดที่ช่วยให้คุณค้นหาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถมอบหมายและจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และส่งมอบงานได้ตรงเวลา—ทั้งหมดนี้บนกระดานคัมบังแบบอินเทอร์แอกทีฟ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ Trello ยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันด้วยการผสานกับเครื่องมือสื่อสารหลัก เช่น Gmail และ Slack

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ให้กระดานสไตล์คัมบังที่เข้าใจง่ายสำหรับการจัดการงาน
  • ทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Butler และกฎที่กำหนดเอง
  • เสนอการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในภารกิจพร้อมคุณสมบัติการแสดงความคิดเห็น
  • ผสานการทำงานกับหลายแพลตฟอร์ม เช่น Google Drive, MS Teams และ Dropbox

ข้อจำกัดของ Trello

  • การปรับแต่งที่จำกัด ซึ่งอาจจำกัดสำหรับทีมที่มีความต้องการหลากหลาย
  • แอปพลิเคชันไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบเนทีฟ

ราคาของ Trello

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวใน Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,630+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,290+ รีวิว)

ขณะที่ฉันเลื่อนดูรีวิวต่างๆ ฉันสังเกตเห็นรีวิวเชิงบวกมากมายเกี่ยวกับความง่ายในการใช้งานของTrello—เช่นนี้:

หนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมที่เรามีในบริษัทของเรา มันง่ายมากที่จะเรียนรู้และใช้งาน อินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นมิตรมาก ทำให้ง่ายต่อการนำทางผ่าน

อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp

5. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารโครงการอย่างง่ายและการแชร์ไฟล์)

Basecamp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล
ผ่านทาง Basecamp

Basecamp เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการส่วนตัว ฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ ตั้งแต่คุณสมบัติไปจนถึงอินเทอร์เฟซ และใช่ มันใช้งานง่ายมาก

คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์และการประเมินความเสี่ยงของ Basecamp นั้นน่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ยังมอบระบบการติดตามที่มั่นคงเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Basecamp

  • ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าประจำวันได้อย่างสะดวกด้วยการเช็คอินอัตโนมัติและการอัปเดตงาน
  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยการมอบหมายงานและตัวเลือกงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • รองรับการจัดเก็บไฟล์และการแชร์เอกสารไม่จำกัดจำนวนระหว่างทีม
  • ผสานการทำงานกับ Google Drive, Slack และ Zapier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ไม่มีแผนฟรี ซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้บางคน
  • ขาดการเชื่อมโยงงานขั้นสูง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการยาวนาน

ราคาของ Basecamp

  • ต่อผู้ใช้: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปร Unlimited: $299/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์

  • G2: 4. 1/5 (5,310+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (14,460 รีวิว)

คุณทราบหรือไม่?ตามรายงานการจัดการโครงการของ Wellingtone พบว่า42% ของบริษัทรายงานว่าได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจากการลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของพวกเขา

6. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการด้วยอินเตอร์เฟซสไตล์สเปรดชีต)

สมาร์ทชีต
ผ่านทาง Smartsheet

หากคุณต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่เลียนแบบสเปรดชีต Smartsheet อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ฟีเจอร์การวางแผนโครงการของซอฟต์แวร์นี้เป็นจุดขายหลักด้วยแดชบอร์ดและกราฟแบบโต้ตอบมันทำให้โครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ

นอกเหนือจากนี้ ฉันชอบคุณสมบัติการจัดการงบประมาณของ Smartsheet. พวกมันติดตามค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อช่วยคุณอยู่ในกรอบทางการเงินของโครงการ.

คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet

  • จัดการโครงการหลายโครงการด้วยมุมมองพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามความคืบหน้า
  • ทำงานอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และการแจ้งเตือนที่กำหนดเองเพื่อประหยัดเวลา
  • สนับสนุนการจัดการเอกสารด้วยการควบคุมเวอร์ชันและการแนบไฟล์
  • ให้การรายงานอย่างละเอียดพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไป ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ใช้งานได้ยาก
  • ราคาที่สูงขึ้นสำหรับบุคคลที่มีงบประมาณจำกัด

ราคาของ Smartsheet

  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อสมาชิก
  • ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อสมาชิก
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (17,755 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (3,380+ รีวิว)

เทมเพลตการจัดการโครงการของ Smartsheet ดูเหมือนจะเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ เช่นเดียวกับตัวอย่างนี้:

ฉันชอบความหลากหลายของเทมเพลตและความสามารถในการสร้างเทมเพลตของตัวเองมาก ฉันชอบระบบอัตโนมัติซึ่งช่วยให้ฉันตั้งค่าได้ เช่น การแจ้งเตือนต่างๆ ฉันมักใช้แดชบอร์ดซึ่งช่วยให้ฉันนำเสนอภาพรวมสถานะของโครงการได้อย่างชัดเจน ฉันชื่นชมที่ทีมโครงการสามารถเข้าถึงและดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้

🔍 คุณรู้หรือไม่?55% ของผู้จัดการโครงการระบุว่าโครงการจำนวนมากล้มเหลวเนื่องจากความผิดพลาดเล็กน้อยในการจัดสรรงบประมาณ! ดังนั้น ควรใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด! 💸

7. Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน, เป้าหมาย, และเป้าหมายสำคัญในเครื่องมือเดียว)

Nifty ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไป
ผ่านทาง เก๋ไก๋

Nifty เป็นพื้นที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการเดี่ยว ไม่ว่าคุณต้องการจัดการประชุมกลุ่มหรือสร้างแผนงานสำหรับโครงการถัดไป ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนบุคคลนี้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกสิ่งที่คุณต้องการ

แม้ว่าฉันจะชอบความครอบคลุมนี้ แต่การออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Nifty ก็โดดเด่นกว่า โปรแกรมจัดการโครงการนี้เชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อและมีมากกว่า 2,000 การเชื่อมต่อ!

คุณสมบัติเด่นที่น่าสนใจ

  • ทำให้กระบวนการทำงานของโครงการเป็นอัตโนมัติโดยใช้ตัวกระตุ้นที่กำหนดเองและการพึ่งพาของงาน
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดสำหรับการติดตามความก้าวหน้าของทีมและสถานะของโครงการ
  • รองรับการติดตามเวลาและการจัดการงบประมาณด้วยเครื่องมือที่ผสานรวม
  • ผสานการทำงานกับแอปจัดการโครงการต่างๆ เช่น Miro และ Jira

ข้อจำกัดที่น่าสนใจ

  • ขาดเครื่องมือการจัดการทรัพยากรขั้นสูง
  • แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล

ราคาที่คุ้มค่า

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $39/เดือน
  • ข้อดี: $79/เดือน
  • ธุรกิจ: 124 ดอลลาร์/เดือน
  • ไม่จำกัด: $399/เดือน

คะแนนและรีวิวที่น่าสนใจ

  • G2: 4. 7/5 (430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (430 รีวิว)

8. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการติดตามความคืบหน้าแบบภาพ)

Monday.com ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล
ผ่านทาง Monday.com

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า วันจันทร์อาจจะเป็นเวลาที่ค่อนข้างเร็วสำหรับการจัดการโครงการส่วนตัว! อย่างไรก็ตาม มันเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องหากคุณกำลังจัดการโครงการที่ซับซ้อนหรือต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการทั้งโครงการส่วนตัวและโครงการทางธุรกิจ

เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ เช่น กระบวนการทำงานและทริกเกอร์ที่กำหนดเอง ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากนี้ ฟังก์ชันการติดตามเวลาของ Monday ยังทำงานได้ดีสำหรับโครงการส่วนใหญ่

Monday.com ฟีเจอร์เด่น

  • มีมุมมองบอร์ดที่ปรับแต่งได้มากกว่า 20 แบบ รวมถึง Kanban, ไทม์ไลน์ และปฏิทิน
  • นำเสนอการวิเคราะห์และรายงานโครงการขั้นสูงพร้อมแดชบอร์ดแบบภาพ
  • ปรับแต่งรายละเอียดงานด้วยการตั้งค่าความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบ
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Workflow และ TeamBoard

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ฟังก์ชันการใช้งานของแอปพลิเคชันบนมือถือมีจำกัด ทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีการเดินทางบ่อยและไม่สามารถอยู่หน้าแล็ปท็อปได้ตลอดเวลา
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล

ราคาของ Monday.com

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $9/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $19 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (12,650+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,320 รีวิว)

9. Microsoft Project (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางโครงการขั้นสูงและการจัดการทรัพยากร)

ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
ผ่านทาง Microsoft Project

อีกหนึ่งโซลูชันการจัดการโครงการขั้นสูงที่อยู่ในรายการถัดไปของฉันคือ Microsoft Project เครื่องมือนี้มีความร่วมมือสูงและหลากหลาย สามารถทำหน้าที่เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์คือคุณสมบัติการจัดการทรัพยากร. มันทำให้การกระจายทรัพยากรเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการจัดแสดงงานและประมาณการความต้องการ ซึ่งหมายความว่าไม่มีข้อผิดพลาดเลย.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project

  • ให้การวางแผนและติดตามโครงการอย่างละเอียดด้วยแผนภูมิแกนต์และการเชื่อมโยงงาน
  • ช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและกำหนดตารางเวลาได้ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
  • ติดตามงบประมาณโครงการ, ค่าใช้จ่าย, และเวลา ด้วยคุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุม
  • ผสานการทำงานกับแอป Microsoft 365 เช่น Excel, OneDrive และ Teams

ข้อจำกัดของ Microsoft Project

  • การเรียนรู้ที่ชันทำให้เป็นทางเลือกที่ยากสำหรับผู้ที่มีความรู้จำกัดเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
  • ฟังก์ชันการใช้งานแอปบนมือถือมีจำกัด ดังนั้นคุณจำเป็นต้องอยู่ใกล้แล็ปท็อปตลอดเวลา

ราคาของ Microsoft Project

  • แผนโครงการ 1: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผนโครงการ 3: $30/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผนงานโครงการ 5: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานโครงการ: $679. 99 (ครั้งเดียว)
  • Project Professional: $1,129.99 (ครั้งเดียว)

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project

  • G2: 4/5 (รีวิว 1,610+ รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (1,980+ รีวิว)

สำหรับผู้ใช้หลายคน หนึ่งในจุดเด่นที่ดีที่สุดของ MS Projects คือชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม—เช่นเดียวกับผู้ใช้คนนี้:

คุณสมบัติการจัดสรรกำลังการผลิตที่เรียบร้อยของพวกเขามีความง่ายต่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องมือการจัดตารางเวลาและการวางแผนยังยอดเยี่ยม – ไทม์ไลน์แบบกราฟิก (แผนภูมิแกนต์) และการติดตามการพึ่งพาซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ ท้ายที่สุด ความสามารถของซอฟต์แวร์ในการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟต์อื่น ๆ ได้ง่าย เช่น Excel และ Power BI ช่วยเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานของเรา

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบิล เกตส์และพอล อัลเลนถึงตั้งชื่อบริษัทของพวกเขาว่า "ไมโครซอฟท์"? จริงๆ แล้วมันเป็นการรวมกันของสองคำ—ไมโครคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ดังนั้น Micro+Soft = Microsoft!

10. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนภาพร่วมกัน)

มิโร
ผ่านทาง Miro

ในฐานะแอปการจัดการโครงการ Miro เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันมีรายการคุณสมบัติการจัดการโครงการที่สมเหตุสมผล หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เชี่ยวชาญในการแสดงสถานะงาน คุณจะได้รับการประโยชน์จากมุมมองงานที่หลากหลายของ Miro การทำงานร่วมกันเป็นอีกด้านหนึ่งที่ซอฟต์แวร์นี้โดดเด่น

แต่สำหรับผมแล้ว AI ของ Miro คือส่วนที่ดีที่สุด มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคอยสนับสนุนให้คุณใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์อื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • ให้บริการกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบโต้ตอบสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยพื้นที่บอร์ดไม่จำกัดและโน้ตติดหน้าจอ
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยตัวบ่งชี้แบบภาพและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive, Slack และ Microsoft Teams

ข้อจำกัดของ Miro

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามันไม่ง่ายที่จะจัดการ ซึ่งอาจทำให้คุณเสียเวลาไปมาก
  • แผนฟรีมีข้อจำกัด ดังนั้นคุณจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง

ราคาของ Miro

  • ฟรีตลอดไป
  • ค่าเริ่มต้น: $8/เดือน ต่อสมาชิก
  • ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อสมาชิก
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Miro

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,590+ รีวิว)

11. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบอไจล์และการติดตามปัญหา)

ผ่านทาง Jira
ผ่านทาง Jira

ขอแนะนำเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณอาจเคยได้ยินมาแล้ว: Jira. ด้วยความครอบคลุมของมัน Jira อาจเป็นตัวช่วยการจัดการโครงการส่วนตัวที่มีประโยชน์.

ไม่ว่างานจะซับซ้อนเพียงใด เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณในการวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการทีละขั้นตอนได้ อีกแง่มุมหนึ่งของ Jira ที่ฉันชอบคือระบบการจัดการการพึ่งพา มันช่วยให้การระบุและขจัดคอขวดของโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • ให้บริการติดตามปัญหาและโครงการพร้อมระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมที่มีความคล่องตัว
  • ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและการกำหนดค่ากฎ
  • อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการกล่าวถึง
  • ผสานการทำงานกับ Bitbucket, Confluence, GitHub และ Slack เพื่อการทำงานที่ราบรื่นในกระบวนการพัฒนา

ข้อจำกัดของ Jira

  • มันมีอินเตอร์เฟซที่ซับซ้อน ดังนั้นคุณต้องใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจแพลตฟอร์ม
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด คุณจึงได้รับเพียงโซลูชันสำหรับการจัดการโครงการขั้นพื้นฐานเท่านั้น

ราคาของ Jira

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวใน Jira

  • G2: 4. 3/5 (6,030+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (14,920+ รีวิว)

สำหรับผู้ใช้รายนี้ ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของ Jira โดดเด่นที่สุด:

ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Jira นั้นเป็นบวกมาก มันช่วยให้ฉันและทีมของฉันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ติดตามงานทั้งหมดของเรา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเรา

อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนเอกสารโครงการ: ตัวอย่างและเทมเพลต

12. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานพร้อมเครื่องมือพิสูจน์อักษรในตัว)

ProofHub
ผ่านทาง ProofHub

หากฉันต้องแนะนำซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก ฉันจะแนะนำ ProofHub เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างสะดวกและร่วมมือกันมากขึ้น

เพื่อที่จะมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด ให้ใช้มุมมองต่าง ๆ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ แต่คุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับฉันคือเครื่องมือการตรวจสอบในตัวของ ProofHub ที่ช่วยให้การตรวจสอบและการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ ProofHub

  • จัดระเบียบงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ, กำหนดเวลาโครงการ, และการสนทนา
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านการแชทกลุ่มและการสนทนา
  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยการมอบหมายงานและงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • ผสานการทำงานกับ Google Drive, Dropbox และ OneDrive เพื่อการแชร์ไฟล์อย่างไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • ไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือการแสดงภาพโครงการขั้นสูง
  • มีการผสานการทำงานที่จำกัด ดังนั้นคุณอาจรู้สึกถูกจำกัดในบางจุด

ราคาของ ProofHub

  • การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
  • จำเป็น: $50/เดือน

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 6/5 (100 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (110+ รีวิว)

13. TeamGantt (เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์โครงการแบบภาพ)

ทีมแกนต์
ผ่านทาง TeamGantt

หากคุณต้องการเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ง่ายแต่เข้าใจได้ intuitively ฉันขอแนะนำTeamGantt ซอฟต์แวร์นี้สร้างแผนภูมิ Gantt ที่เข้าใจง่ายเพื่อการติดตามโครงการแบบภาพ

หากคุณเป็นผู้ใหม่ในด้านการจัดการโครงการ คุณสมบัติเช่นตัวสร้างแบบลากและวางและการติดตามเป้าหมายจะช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น. ฉันยังชอบอินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบโต้ตอบของเครื่องมือนี้ ซึ่งง่ายต่อการนำทาง และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น.

คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt

  • แสดงการติดตามความคืบหน้าแบบภาพเพื่อตรวจสอบสถานะงานและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามปริมาณงานเพื่อป้องกันการมอบหมายงานเกินกำลังสมาชิกในทีมโดยการแสดงภาพการจัดสรรงาน
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารงานด้วยความคิดเห็นในแผนภูมิเพื่อการร่วมมือในทีมที่ราบรื่น
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ActiveCampaign และ 123FormBuilder เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ข้อจำกัดของ TeamGantt

  • ฟังก์ชันการใช้งานแอปมือถือขั้นพื้นฐาน
  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงอาจรู้สึกไม่เพียงพอในบางครั้ง

ราคาของ TeamGantt

  • ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้จัดการ
  • ไม่จำกัดทุกอย่าง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ TeamGantt

  • G2: 4. 8/5 (880+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

ตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ความง่ายในการใช้งานและความเป็นธรรมชาติของ TeamGantt เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน ลองดูสิ่งที่ผู้ใช้คนนี้พูด:

ด้วย TeamGantt ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสำหรับโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจากที่เดียว ผมชอบความเรียบง่ายของฟังก์ชันการทำงาน เพราะช่วยให้ผมสามารถตั้งโครงการใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จึงประหยัดเวลาได้มาก ด้วย TeamGantt การกำหนดเส้นตายให้กับทั้งทีมก็เป็นเรื่องง่ายมาก

🔍 คุณรู้หรือไม่? เฮนรี แกนต์ ถือเป็นบิดาแห่งการจัดการโครงการสมัยใหม่ แกนต์เป็นวิศวกรเครื่องกลชาวอเมริกันและที่ปรึกษาด้านการจัดการ เขาเป็นที่รู้จักจากการพัฒนาแผนภูมิแกนต์ในช่วงปี 1900 ซึ่งเป็นตัวแทนภาพของขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ

14. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงบประมาณและการทำงานอัตโนมัติของโครงการ)

Zoho Projects
ผ่านทาง Zoho Projects

ถัดไปในรายการของฉันคือ Zoho Projects ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ผ่านแดชบอร์ดที่ครอบคลุมซึ่งแสดงงานทั้งหมด, จุดสำคัญ, กำหนดเวลา, ฯลฯ

คุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม ได้แก่ การติดตามปัญหา, แผนงาน, และการรายงาน. แม้ว่าจะมีการเรียนรู้เล็กน้อยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่มันเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลและคำนึงถึงค่าใช้จ่าย.

คุณสมบัติเด่นของ Zoho Projects

  • ทำงานอัตโนมัติด้วยขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ซ้ำซากให้ราบรื่น
  • ให้บริการแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญในแบบเรียลไทม์
  • รวมระบบติดตามเวลาในตัวเพื่อการเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้องและการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
  • ผสานการทำงานกับแอป Zoho เช่น Zoho CRM, Zoho Books และเครื่องมือจากบุคคลที่สาม เช่น Slack และ Google Workspace

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ล้าสมัย ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับสมาชิกทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
  • แอปพลิเคชันมีการเชื่อมต่อแบบจำกัด

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (720+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการเร่งการจัดการโครงการให้เร็วขึ้นหรือไม่?เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยการอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาที่ใช้ไปกับงานซ้ำๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือน การตั้งค่าการประชุม ฯลฯ

15. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ด้วยระบบฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น)

แอร์เทเบิล
ผ่านทาง Airtable

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด Airtable อยู่ในรายการของฉัน

เครื่องมือการจัดการโครงการนี้มีคุณสมบัติพื้นฐานและขั้นสูงหลากหลายเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ใช้สามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า ดูทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ ได้ Airtable ยังช่วยในด้านต่าง ๆ ของการจัดการโครงการ เช่น การดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ การตลาด การเงิน และทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • ผสานความง่ายของสเปรดชีตเข้ากับฟังก์ชันฐานข้อมูลเพื่อการติดตามโครงการที่หลากหลาย
  • รองรับมุมมองแบบ Kanban, ปฏิทิน และตาราง เพื่อปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน
  • มีฟิลด์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ไฟล์แนบ รายการแบบเลือก และช่องทำเครื่องหมาย สำหรับการติดตามแบบกำหนดเอง
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Asana, Trello และ Jira

ข้อจำกัดของ Airtable

  • ท้าทายต่อการจัดการ เนื่องจากเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า
  • มีการติดตามเวลาทำงานแบบพื้นฐานเพียงเล็กน้อย

ราคาของ Airtable

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $24/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,600+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)

Airtable กลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมขนาดใหญ่—เช่นเดียวกับในกรณีนี้:

Airtable มีอินเตอร์เฟซที่สวยงามและคุณสมบัติการร่วมมือที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้การทำงานกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก การสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดก็เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเช่นกัน

เลือก ClickUp, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล

การบริหารโครงการอาจทำให้เหนื่อยล้าได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้ประกอบการคนเดียวหรือฟรีแลนซ์ที่มีลูกค้าหลายคน การจัดการกับงานหลายอย่าง ทีม และกำหนดเวลาที่ต่างกันอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าได้

โชคดีที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจนได้ แม้ว่าจะมีเครื่องมือการจัดการโครงการมากมาย แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่จะมอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือจุดเด่นของ ClickUp ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ระบบการจัดการโครงการขั้นสูง และความยืดหยุ่นในการปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

อย่ารอช้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการโครงการของคุณ ลองใช้ ClickUpวันนี้—สมัครฟรี