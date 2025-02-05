15 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไป

ตามสถิติ,85%ของผู้จัดการโครงการต้องจัดการกับโครงการหลายโครงการพร้อมกัน.
หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น คุณคงทราบดีว่าการค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานนั้นสำคัญเพียงใด ฉันก็เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน กำลังค้นหาสมดุลที่สมบูรณ์แบบนั้นอยู่เช่นกัน ⚖️
แต่ประเด็นคือ: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่ทำให้เรื่องซับซ้อนขึ้น แม้ว่า "คุณสมบัติที่แข็งแกร่ง" จะฟังดูดี แต่พวกมันมักมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันและความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น 😮💨
แต่ไม่ใช่เครื่องมือทุกชนิดจะเป็นเช่นนั้น
ในบล็อกนี้ ฉันจะมาแบ่งปันซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 15 ตัวที่ฉันได้ทดสอบด้วยตัวเอง—เครื่องมือที่ง่าย มีประสิทธิภาพ และเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการจัดการโครงการทั้งทางอาชีพและส่วนตัว
💡โบนัส: ฉันทำงานกับ ClickUp เป็นประจำ (ไม่น่าแปลกใจเลย) และมันคือ เครื่องมือจัดการโครงการเพียงตัวเดียวในรายการนี้ที่รวมทุกองค์ประกอบสำคัญของการทำงานเข้าด้วยกัน:
- งานและการจัดการโครงการ
- เอกสารและการจัดการความรู้
- แชทและการทำงานร่วมกัน
...ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ AI
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ 15 อันดับแรกที่คุณควรลอง:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรด้วย AI ✅
- อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ✅
- Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และการติดตามโครงการ ✅
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานด้วยกระดาน Kanban แบบภาพ ✅
- เบสแคมป์: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารโครงการอย่างง่ายและการแชร์ไฟล์ ✅
- Smartsheet: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการด้วยอินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีต ✅
- Nifty: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน เป้าหมาย และหมุดหมายต่างๆ ในเครื่องมือเดียว ✅
- Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการติดตามความคืบหน้าแบบภาพ ✅
- Microsoft Project: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางโครงการขั้นสูงและการจัดการทรัพยากร ✅
- Miro: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนภาพร่วมกัน ✅
- Jira: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบอไจล์และการติดตามปัญหา ✅
- ProofHub: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานพร้อมเครื่องมือตรวจพิสูจน์ในตัว ✅
- TeamGantt: เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์โครงการแบบภาพ ✅
- Zoho Projects: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงบประมาณและระบบอัตโนมัติของโครงการ ✅
- Airtable: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ด้วยระบบฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น ✅
ทำไมคุณถึงต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนตัวสำหรับบุคคลทั่วไป?
นอกเหนือจากความเรียบง่ายแล้ว นี่คือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ฉันเชื่อว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนตัวสามารถเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับเครื่องมือของคุณได้: ⚒️
- องค์กร: แอปจัดการโครงการส่วนบุคคลช่วยให้คุณสามารถแบ่งและจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นงานย่อย ๆ เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 😎
- การจัดการเวลา: เครื่องมือจัดการโครงการส่วนบุคคลช่วยในการจัดการเวลา ด้วยคุณสมบัติเช่นกำหนดเวลาและตัวเตือน ทำให้คุณสอดคล้องกับตารางเวลาของโครงการต่างๆ ⏱
- เพิ่มผลผลิต: พวกเขาทำให้โครงการ, งาน, ทรัพยากร, ฯลฯ ทั้งหมดรวมศูนย์ เพื่อลดเวลาที่สูญเสียและเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด🫡
- การร่วมมือ: หากคุณทำงานกับทีม เครื่องมือเหล่านี้ช่วยคุณร่วมมือกับพวกเขาเพื่อดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🧑🏻🤝🧑🏻
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่งเริ่มต้นในโลกของการบริหารโครงการใช่ไหม? ลองดูเทมเพลตการจัดการโครงการฟรีเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์! ด้วยจำนวนเทมเพลตที่มีให้เลือกมากมาย คุณจะพบสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับบุคคล?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจเฉพาะประสิทธิภาพของฟีเจอร์หลัก เช่น การจัดระเบียบงาน การจัดลำดับความสำคัญ ฯลฯ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความสำคัญ แต่แนวทางของฉันจะครอบคลุมมากกว่านั้นเล็กน้อย
ดังนั้น นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับตัวคุณเอง: 📋
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย สิ่งนี้จะช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย 😊
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งแง่มุมสำคัญต่าง ๆ เช่น หมวดหมู่ของงาน, ป้ายกำกับ, มุมมอง ฯลฯ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถจัดการโครงการส่วนตัวและโครงการงานได้อย่างราบรื่นในเวลาเดียวกัน 😎
- ความครอบคลุม: เลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติเช่นการติดตามเวลา, การร่วมมือ, เป็นต้น, เพื่อลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน ✌🏻
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย. สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณโดยรวม 🔌
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เลือกเครื่องมือที่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดการโครงการที่ตอบสนองได้ดี เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างง่ายดาย 📲
อ่านเพิ่มเติม: นี่คือรายการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับโครงการทุกขนาด
คุณทราบหรือไม่: 37% ของโครงการล้มเหลวเนื่องจากขาดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนตามการวิจัยของ PMI!
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับบุคคล
คุณพบว่าการบริหารโครงการเป็นเรื่องยากหรือไม่? ลองดูซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ 15 รายการนี้:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI)
ฉันใช้ClickUpสำหรับงานทั้งหมดของฉันในฐานะบรรณาธิการ นักการตลาดเนื้อหา และติดตามโครงการส่วนตัวของฉัน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เชื่อถือได้มากที่สุด มันครอบคลุม หลากหลาย และเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย
หลังจากที่ได้ย้ายมาจากเครื่องมืออย่าง Jira และ Asana ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลองใช้ ClickUp ฟีเจอร์ที่เรียบร้อย หลากหลาย และครบครันของมันสร้างความประทับใจแรกได้อย่างยอดเยี่ยม
ก่อนอื่นเลย ClickUp ได้เชี่ยวชาญศิลปะแห่งการทำให้เรียบง่าย ด้วยClickUp Teams สำหรับการจัดการโครงการ คุณสามารถติดตามโครงการ มอบหมายงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย
เลือกจากมุมมองต่างๆ เช่น ตาราง, ไทม์ไลน์, ปริมาณงาน, และกิจกรรม เพื่อดูภาพรวมทั้งหมดและตัดสินใจอย่างดีที่สุด
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—ClickUp ยังมีคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ อีกมากมายที่ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบเป็นพิเศษคือเครื่องมือการร่วมมือที่มั่นคง
🚀 คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsไม่ใช่แค่เอกสารเสมือนสำหรับการสร้างบันทึกและแผนงานโครงการเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่คุณและสมาชิกในทีมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดีย จดบันทึกความคืบหน้าของโครงการ และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์
เนื่องจากเอกสารทุกฉบับที่คุณสร้างจะเชื่อมต่อกับระบบการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการอะไรด้วยตัวเองเลย แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม
🚀 ClickUp Chat
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ควรกล่าวถึงในประเด็นนี้คือClickUp Chat ซึ่งทำให้ ClickUp เป็นแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานด้วยการรวมการจัดการโครงการและการแชทไว้ในที่เดียว ฉันชอบมากที่ฟีเจอร์แชทบน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกันในภารกิจต่าง ๆ
รองรับมุมมองโครงการ, การติดตาม, การซิงค์, และการผสานระบบ AI ของ ClickUp. นั่นหมายความว่าคุณสามารถสื่อสารกับสมาชิกทีมของคุณ, ค้นหาเอกสาร, งาน, และรายการ, สร้างรายการที่ต้องทำด้วย AI, และจัดระเบียบได้จากกล่องแชทเดียวกัน.
นี่คือสิ่งที่หนึ่งในผู้ใช้ได้กล่าวไว้:
ClickUp ช่วยปรับปรุงไม่เพียงแต่โครงการของแผนกของฉันเท่านั้น แต่ยังรวมถึง OKRs ของทั้งองค์กรของฉันด้วย ClickUp เข้าใจการจัดการโครงการอย่างแท้จริง และทำให้ความฝันของผู้จัดการโครงการเป็นจริงได้
ClickUp ช่วยปรับปรุงไม่เพียงแต่โครงการของแผนกของฉันเท่านั้น แต่ยังรวมถึง OKR ของทั้งองค์กรของฉันด้วย ClickUp เข้าใจการจัดการโครงการอย่างแท้จริง และทำให้ความฝันของผู้จัดการโครงการเป็นจริงได้
🚀 การจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainไม่ใช่ผู้ช่วย AI ทั่วไปของคุณ มันเป็นเครื่องมือในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อคุณกับทุกองค์ประกอบของแอป เอกสารใช่ไหม? ใช่เลย คน? แน่นอน งาน? ไม่มีปัญหา ด้วย ClickUp Brain คุณอยู่ห่างจากการเริ่มต้นทุกอย่างเพียงคำสั่งเดียว
นอกจากนี้ ฉันได้กล่าวถึงหรือยังว่า AI ตัวนี้เป็นผู้จัดการโครงการที่มีศักยภาพสูงมากแค่ไหน? มันสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และส่งการแจ้งเตือนได้เพียงแค่คลิกเดียว!
แต่นั่นไม่ใช่ขีดจำกัดของ AI ด้วยConnected Search คุณสามารถปลดล็อกความรู้รวมที่อยู่ในทุก ๆ รายการ, โฟลเดอร์, และเอกสารในพื้นที่ทำงานของคุณ + แอปที่เชื่อมต่อไว้ ใช้ภาษาการสนทนาเพื่อค้นหา อะไรก็ได้จากทุกที่จริง ๆ
🚀 แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp
และยังมีอีกมากมาย! ClickUp มีเทมเพลตโครงการที่ใช้งานง่ายและฟรีหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUpจะสร้างแผนงานสำหรับโครงการทั้งหมดของคุณ โดยเน้นทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
นอกจากนี้:
- จัดระเบียบงานเพื่อให้ชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถนำทางผ่านโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น
- ระบบอัตโนมัติการติดตามกระบวนการทำงานเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญ
- เพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือในทีมเพื่อให้คุณสามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วางแผนโครงการด้วยClickUp Tasksเพื่อแยกกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย
- สร้างภาพเส้นเวลาโดยใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อกำหนดหมุดหมายและติดตามความคืบหน้า
- อัตโนมัติภารกิจที่เกิดขึ้นซ้ำโดยใช้ClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- ติดตามประสิทธิภาพของทีมวิ่งผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp โดยรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- ใช้การผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อรวม GitHub, Slack และเครื่องมืออื่น ๆ เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบกับการเรียนรู้ที่เล็กน้อย
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดสำหรับผู้ใช้มือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
แม้ว่าจะมีเหตุผลมากมายที่ผู้ใช้ชื่นชอบ ClickUp แต่ความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการนั้นโดดเด่นที่สุดสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่—เช่นนี้:
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาและง่ายที่สุดในการตั้งค่าสำหรับเรา การติดตามงานนั้นง่ายมากพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดมาก การแชร์กับทีมและการเชิญสมาชิกใหม่ให้ร่วมมือกับคณะกรรมการและงานนั้นง่ายมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามก็เป็นไปได้เช่นกัน โดยมีแอปพลิเคชันมากมายให้เลือกใช้งาน การผสานรวมกับ Datadog และ ClickUp ช่วยได้มากในการสร้างงานสำหรับเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขใน ClickUp และทีมสามารถเริ่มทำงานกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทันที การสนับสนุนลูกค้าเป็นประโยชน์อย่างมาก นี่เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้งานมากที่สุดตลอดทั้งโครงการของเรา
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาและง่ายที่สุดในการตั้งค่าสำหรับเรา การติดตามงานนั้นง่ายมากพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดมาก การแชร์กับทีมและการเชิญสมาชิกใหม่ให้ร่วมมือกับคณะกรรมการและงานนั้นง่ายมาก การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามก็เป็นไปได้เช่นกัน โดยมีแอปพลิเคชันให้เลือกมากมาย การผสานรวมกับ Datadog และ ClickUp ช่วยได้มากในการสร้างงานสำหรับเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขใน ClickUp และทีมสามารถเริ่มทำงานกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทันที การสนับสนุนลูกค้าเป็นประโยชน์มาก เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้มากที่สุดตลอดโครงการของเรา
2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งเชื่อมต่อทีมจากแผนกต่างๆ เข้าด้วยกัน มีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยในการจัดการงาน การจัดสรรทรัพยากร การทำงานร่วมกัน และองค์ประกอบอื่นๆ ของการจัดการโครงการ
ฉันชอบผู้ช่วย AI ของเครื่องมือนี้เป็นพิเศษ มันทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ นอกจากนี้ Asana ยังมีแอปมือถือที่ทำงานได้ดีซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้จากทุกที่!
คุณสมบัติเด่นของ Asana
- ให้คุณจัดการงานด้วยมุมมองโครงการเก้าแบบ รวมถึงกระดาน รายการ และไทม์ไลน์
- ให้บริการตัวเลือกการติดตามเวลาและการจัดการปริมาณงานสำหรับทีม
- มีคุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Trello และ Instagantt
ข้อจำกัดของอาสนะ
- มีฟีเจอร์มากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกสับสน
- สามารถมอบหมายงานได้ครั้งละหนึ่งงานเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $8. 50/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19. 21/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,660+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)
ผู้ใช้รายนี้ชอบ Asana เพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น ทำให้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
มันใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จมากกว่าการตั้งค่าอย่างไม่รู้จบแล้วทิ้งไปในที่สุด ทีมงานของเราสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีคำแนะนำเพิ่มเติม ตอนนี้ทีมงานของเราใช้มันทุกวัน
มันใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จมากกว่าการตั้งค่าอย่างไม่รู้จบแล้วทิ้งไปในที่สุด ทีมงานของเราสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีคำแนะนำเพิ่มเติม ตอนนี้ทีมงานของเราใช้มันทุกวัน
3. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการติดตามโครงการ)
ถัดไปในรายการของฉันคือ Wrike ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานและเร่งความเร็วของโครงการ เครื่องมือจัดการโครงการนี้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์โดยเฉพาะในการจัดการโครงการส่วนตัว
มันมีคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรที่น่าสนใจอยู่บ้าง ฉันเองชอบความสามารถในการปรับโหลดของทีมให้เหมาะสม มันให้มุมมองที่ชัดเจนของงานที่สามารถจัดการได้และทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งไปไกลกว่าการวางแผนโครงการและทำให้การดำเนินโครงการเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สร้างรายงานแบบเรียลไทม์พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
- แสดงภาพไทม์ไลน์และทรัพยากรโดยใช้แผนภูมิแกนต์แบบไดนามิก
- ติดตามเวลาและสมดุลปริมาณงานด้วยเครื่องมือวางแผนในตัว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Microsoft Teams, Google Drive และ Salesforce
ข้อจำกัดของ Wrike
- แพลตฟอร์มนี้มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
ราคาของ Wrike
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (3,730+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (2,720+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เทคนิคการจัดการโครงการหลายอย่าง เช่นแผนภูมิแกนต์ และวิธีเส้นทางวิกฤต ( CPM) ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้ในทางทหารระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ก่อนที่จะแพร่หลายในธุรกิจ 🤯
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานด้วยกระดาน Kanban)
Trello เป็นแอปจัดการโครงการส่วนบุคคลที่มีความหลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารจัดการหลายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้มีรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่ายผ่านภาพ โดยมีบัตร รายการ และบอร์ดที่ช่วยให้คุณค้นหาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถมอบหมายและจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และส่งมอบงานได้ตรงเวลา—ทั้งหมดนี้บนกระดานคัมบังแบบอินเทอร์แอกทีฟ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ Trello ยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันด้วยการผสานกับเครื่องมือสื่อสารหลัก เช่น Gmail และ Slack
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ให้กระดานสไตล์คัมบังที่เข้าใจง่ายสำหรับการจัดการงาน
- ทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Butler และกฎที่กำหนดเอง
- เสนอการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในภารกิจพร้อมคุณสมบัติการแสดงความคิดเห็น
- ผสานการทำงานกับหลายแพลตฟอร์ม เช่น Google Drive, MS Teams และ Dropbox
ข้อจำกัดของ Trello
- การปรับแต่งที่จำกัด ซึ่งอาจจำกัดสำหรับทีมที่มีความต้องการหลากหลาย
- แอปพลิเคชันไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบเนทีฟ
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,630+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,290+ รีวิว)
ขณะที่ฉันเลื่อนดูรีวิวต่างๆ ฉันสังเกตเห็นรีวิวเชิงบวกมากมายเกี่ยวกับความง่ายในการใช้งานของTrello—เช่นนี้:
หนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมที่เรามีในบริษัทของเรา มันง่ายมากที่จะเรียนรู้และใช้งาน อินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นมิตรมาก ทำให้ง่ายต่อการนำทางผ่าน
หนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมที่เรามีในบริษัทของเรา. มันง่ายมากที่จะเรียนรู้และใช้งาน. หน้าจอผู้ใช้เป็นมิตรมาก ทำให้ง่ายต่อการนำทางผ่าน.
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp
5. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารโครงการอย่างง่ายและการแชร์ไฟล์)
Basecamp เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการส่วนตัว ฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ ตั้งแต่คุณสมบัติไปจนถึงอินเทอร์เฟซ และใช่ มันใช้งานง่ายมาก
คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์และการประเมินความเสี่ยงของ Basecamp นั้นน่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ยังมอบระบบการติดตามที่มั่นคงเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Basecamp
- ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าประจำวันได้อย่างสะดวกด้วยการเช็คอินอัตโนมัติและการอัปเดตงาน
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยการมอบหมายงานและตัวเลือกงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
- รองรับการจัดเก็บไฟล์และการแชร์เอกสารไม่จำกัดจำนวนระหว่างทีม
- ผสานการทำงานกับ Google Drive, Slack และ Zapier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ไม่มีแผนฟรี ซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้บางคน
- ขาดการเชื่อมโยงงานขั้นสูง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการยาวนาน
ราคาของ Basecamp
- ต่อผู้ใช้: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร Unlimited: $299/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,310+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,460 รีวิว)
คุณทราบหรือไม่?ตามรายงานการจัดการโครงการของ Wellingtone พบว่า42% ของบริษัทรายงานว่าได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจากการลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของพวกเขา
6. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการด้วยอินเตอร์เฟซสไตล์สเปรดชีต)
หากคุณต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่เลียนแบบสเปรดชีต Smartsheet อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ฟีเจอร์การวางแผนโครงการของซอฟต์แวร์นี้เป็นจุดขายหลักด้วยแดชบอร์ดและกราฟแบบโต้ตอบมันทำให้โครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ
นอกเหนือจากนี้ ฉันชอบคุณสมบัติการจัดการงบประมาณของ Smartsheet. พวกมันติดตามค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อช่วยคุณอยู่ในกรอบทางการเงินของโครงการ.
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- จัดการโครงการหลายโครงการด้วยมุมมองพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามความคืบหน้า
- ทำงานอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และการแจ้งเตือนที่กำหนดเองเพื่อประหยัดเวลา
- สนับสนุนการจัดการเอกสารด้วยการควบคุมเวอร์ชันและการแนบไฟล์
- ให้การรายงานอย่างละเอียดพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไป ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ใช้งานได้ยาก
- ราคาที่สูงขึ้นสำหรับบุคคลที่มีงบประมาณจำกัด
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (17,755 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3,380+ รีวิว)
เทมเพลตการจัดการโครงการของ Smartsheet ดูเหมือนจะเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ เช่นเดียวกับตัวอย่างนี้:
ฉันชอบความหลากหลายของเทมเพลตและความสามารถในการสร้างเทมเพลตของตัวเองมาก ฉันชอบระบบอัตโนมัติซึ่งช่วยให้ฉันตั้งค่าได้ เช่น การแจ้งเตือนต่างๆ ฉันมักใช้แดชบอร์ดซึ่งช่วยให้ฉันนำเสนอภาพรวมสถานะของโครงการได้อย่างชัดเจน ฉันชื่นชมที่ทีมโครงการสามารถเข้าถึงและดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้
ฉันชอบความหลากหลายของเทมเพลตและความสามารถในการสร้างเทมเพลตของตัวเองมาก ฉันชอบระบบอัตโนมัติซึ่งช่วยให้ฉันตั้งค่าได้ เช่น การแจ้งเตือน ฉันมักใช้แดชบอร์ดซึ่งช่วยให้ฉันนำเสนอภาพรวมสถานะของโครงการได้อย่างชัดเจน ฉันชื่นชมที่ทีมโครงการสามารถเข้าถึงและดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้
🔍 คุณรู้หรือไม่?55% ของผู้จัดการโครงการระบุว่าโครงการจำนวนมากล้มเหลวเนื่องจากความผิดพลาดเล็กน้อยในการจัดสรรงบประมาณ! ดังนั้น ควรใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด! 💸
7. Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน, เป้าหมาย, และเป้าหมายสำคัญในเครื่องมือเดียว)
Nifty เป็นพื้นที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการเดี่ยว ไม่ว่าคุณต้องการจัดการประชุมกลุ่มหรือสร้างแผนงานสำหรับโครงการถัดไป ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนบุคคลนี้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกสิ่งที่คุณต้องการ
แม้ว่าฉันจะชอบความครอบคลุมนี้ แต่การออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Nifty ก็โดดเด่นกว่า โปรแกรมจัดการโครงการนี้เชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อและมีมากกว่า 2,000 การเชื่อมต่อ!
คุณสมบัติเด่นที่น่าสนใจ
- ทำให้กระบวนการทำงานของโครงการเป็นอัตโนมัติโดยใช้ตัวกระตุ้นที่กำหนดเองและการพึ่งพาของงาน
- ปรับแต่งแดชบอร์ดสำหรับการติดตามความก้าวหน้าของทีมและสถานะของโครงการ
- รองรับการติดตามเวลาและการจัดการงบประมาณด้วยเครื่องมือที่ผสานรวม
- ผสานการทำงานกับแอปจัดการโครงการต่างๆ เช่น Miro และ Jira
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- ขาดเครื่องมือการจัดการทรัพยากรขั้นสูง
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
ราคาที่คุ้มค่า
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- ข้อดี: $79/เดือน
- ธุรกิจ: 124 ดอลลาร์/เดือน
- ไม่จำกัด: $399/เดือน
คะแนนและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (430 รีวิว)
8. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการติดตามความคืบหน้าแบบภาพ)
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า วันจันทร์อาจจะเป็นเวลาที่ค่อนข้างเร็วสำหรับการจัดการโครงการส่วนตัว! อย่างไรก็ตาม มันเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องหากคุณกำลังจัดการโครงการที่ซับซ้อนหรือต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการทั้งโครงการส่วนตัวและโครงการทางธุรกิจ
เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ เช่น กระบวนการทำงานและทริกเกอร์ที่กำหนดเอง ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากนี้ ฟังก์ชันการติดตามเวลาของ Monday ยังทำงานได้ดีสำหรับโครงการส่วนใหญ่
Monday.com ฟีเจอร์เด่น
- มีมุมมองบอร์ดที่ปรับแต่งได้มากกว่า 20 แบบ รวมถึง Kanban, ไทม์ไลน์ และปฏิทิน
- นำเสนอการวิเคราะห์และรายงานโครงการขั้นสูงพร้อมแดชบอร์ดแบบภาพ
- ปรับแต่งรายละเอียดงานด้วยการตั้งค่าความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบ
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Workflow และ TeamBoard
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ฟังก์ชันการใช้งานของแอปพลิเคชันบนมือถือมีจำกัด ทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีการเดินทางบ่อยและไม่สามารถอยู่หน้าแล็ปท็อปได้ตลอดเวลา
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
ราคาของ Monday.com
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $9/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $19 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,320 รีวิว)
9. Microsoft Project (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางโครงการขั้นสูงและการจัดการทรัพยากร)
อีกหนึ่งโซลูชันการจัดการโครงการขั้นสูงที่อยู่ในรายการถัดไปของฉันคือ Microsoft Project เครื่องมือนี้มีความร่วมมือสูงและหลากหลาย สามารถทำหน้าที่เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์คือคุณสมบัติการจัดการทรัพยากร. มันทำให้การกระจายทรัพยากรเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการจัดแสดงงานและประมาณการความต้องการ ซึ่งหมายความว่าไม่มีข้อผิดพลาดเลย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project
- ให้การวางแผนและติดตามโครงการอย่างละเอียดด้วยแผนภูมิแกนต์และการเชื่อมโยงงาน
- ช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและกำหนดตารางเวลาได้ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- ติดตามงบประมาณโครงการ, ค่าใช้จ่าย, และเวลา ด้วยคุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุม
- ผสานการทำงานกับแอป Microsoft 365 เช่น Excel, OneDrive และ Teams
ข้อจำกัดของ Microsoft Project
- การเรียนรู้ที่ชันทำให้เป็นทางเลือกที่ยากสำหรับผู้ที่มีความรู้จำกัดเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
- ฟังก์ชันการใช้งานแอปบนมือถือมีจำกัด ดังนั้นคุณจำเป็นต้องอยู่ใกล้แล็ปท็อปตลอดเวลา
ราคาของ Microsoft Project
- แผนโครงการ 1: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนโครงการ 3: $30/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนงานโครงการ 5: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานโครงการ: $679. 99 (ครั้งเดียว)
- Project Professional: $1,129.99 (ครั้งเดียว)
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project
- G2: 4/5 (รีวิว 1,610+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (1,980+ รีวิว)
สำหรับผู้ใช้หลายคน หนึ่งในจุดเด่นที่ดีที่สุดของ MS Projects คือชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม—เช่นเดียวกับผู้ใช้คนนี้:
คุณสมบัติการจัดสรรกำลังการผลิตที่เรียบร้อยของพวกเขามีความง่ายต่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องมือการจัดตารางเวลาและการวางแผนยังยอดเยี่ยม – ไทม์ไลน์แบบกราฟิก (แผนภูมิแกนต์) และการติดตามการพึ่งพาซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ ท้ายที่สุด ความสามารถของซอฟต์แวร์ในการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟต์อื่น ๆ ได้ง่าย เช่น Excel และ Power BI ช่วยเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานของเรา
คุณสมบัติการจัดสรรกำลังการผลิตที่เรียบร้อยของพวกเขามีความง่ายต่อการทำงานของเราในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องมือการจัดตารางเวลาและการวางแผนยังยอดเยี่ยม – ไทม์ไลน์แบบกราฟิก (แผนภูมิแกนต์) และการติดตามการพึ่งพาซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ ท้ายที่สุด ความสามารถของซอฟต์แวร์ในการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟต์อื่น ๆ อย่างเช่น Excel และ Power BI ได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานของเรา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบิล เกตส์และพอล อัลเลนถึงตั้งชื่อบริษัทของพวกเขาว่า "ไมโครซอฟท์"? จริงๆ แล้วมันเป็นการรวมกันของสองคำ—ไมโครคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ดังนั้น Micro+Soft = Microsoft!
10. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนภาพร่วมกัน)
ในฐานะแอปการจัดการโครงการ Miro เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันมีรายการคุณสมบัติการจัดการโครงการที่สมเหตุสมผล หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เชี่ยวชาญในการแสดงสถานะงาน คุณจะได้รับการประโยชน์จากมุมมองงานที่หลากหลายของ Miro การทำงานร่วมกันเป็นอีกด้านหนึ่งที่ซอฟต์แวร์นี้โดดเด่น
แต่สำหรับผมแล้ว AI ของ Miro คือส่วนที่ดีที่สุด มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคอยสนับสนุนให้คุณใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์อื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ให้บริการกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบโต้ตอบสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยพื้นที่บอร์ดไม่จำกัดและโน้ตติดหน้าจอ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยตัวบ่งชี้แบบภาพและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive, Slack และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Miro
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามันไม่ง่ายที่จะจัดการ ซึ่งอาจทำให้คุณเสียเวลาไปมาก
- แผนฟรีมีข้อจำกัด ดังนั้นคุณจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Miro
- ฟรีตลอดไป
- ค่าเริ่มต้น: $8/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,590+ รีวิว)
11. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบอไจล์และการติดตามปัญหา)
ขอแนะนำเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณอาจเคยได้ยินมาแล้ว: Jira. ด้วยความครอบคลุมของมัน Jira อาจเป็นตัวช่วยการจัดการโครงการส่วนตัวที่มีประโยชน์.
ไม่ว่างานจะซับซ้อนเพียงใด เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณในการวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการทีละขั้นตอนได้ อีกแง่มุมหนึ่งของ Jira ที่ฉันชอบคือระบบการจัดการการพึ่งพา มันช่วยให้การระบุและขจัดคอขวดของโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ให้บริการติดตามปัญหาและโครงการพร้อมระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมที่มีความคล่องตัว
- ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและการกำหนดค่ากฎ
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการกล่าวถึง
- ผสานการทำงานกับ Bitbucket, Confluence, GitHub และ Slack เพื่อการทำงานที่ราบรื่นในกระบวนการพัฒนา
ข้อจำกัดของ Jira
- มันมีอินเตอร์เฟซที่ซับซ้อน ดังนั้นคุณต้องใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจแพลตฟอร์ม
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด คุณจึงได้รับเพียงโซลูชันสำหรับการจัดการโครงการขั้นพื้นฐานเท่านั้น
ราคาของ Jira
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5 (6,030+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (14,920+ รีวิว)
สำหรับผู้ใช้รายนี้ ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของ Jira โดดเด่นที่สุด:
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Jira นั้นเป็นบวกมาก มันช่วยให้ฉันและทีมของฉันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ติดตามงานทั้งหมดของเรา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเรา
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Jira นั้นเป็นบวกมาก มันช่วยให้ฉันและทีมของฉันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ติดตามงานทั้งหมดของเรา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเรา
อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนเอกสารโครงการ: ตัวอย่างและเทมเพลต
12. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานพร้อมเครื่องมือพิสูจน์อักษรในตัว)
หากฉันต้องแนะนำซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก ฉันจะแนะนำ ProofHub เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างสะดวกและร่วมมือกันมากขึ้น
เพื่อที่จะมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด ให้ใช้มุมมองต่าง ๆ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ แต่คุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับฉันคือเครื่องมือการตรวจสอบในตัวของ ProofHub ที่ช่วยให้การตรวจสอบและการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ ProofHub
- จัดระเบียบงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ, กำหนดเวลาโครงการ, และการสนทนา
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านการแชทกลุ่มและการสนทนา
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยการมอบหมายงานและงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
- ผสานการทำงานกับ Google Drive, Dropbox และ OneDrive เพื่อการแชร์ไฟล์อย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือการแสดงภาพโครงการขั้นสูง
- มีการผสานการทำงานที่จำกัด ดังนั้นคุณอาจรู้สึกถูกจำกัดในบางจุด
ราคาของ ProofHub
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
- จำเป็น: $50/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (100 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
13. TeamGantt (เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์โครงการแบบภาพ)
หากคุณต้องการเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ง่ายแต่เข้าใจได้ intuitively ฉันขอแนะนำTeamGantt ซอฟต์แวร์นี้สร้างแผนภูมิ Gantt ที่เข้าใจง่ายเพื่อการติดตามโครงการแบบภาพ
หากคุณเป็นผู้ใหม่ในด้านการจัดการโครงการ คุณสมบัติเช่นตัวสร้างแบบลากและวางและการติดตามเป้าหมายจะช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น. ฉันยังชอบอินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบโต้ตอบของเครื่องมือนี้ ซึ่งง่ายต่อการนำทาง และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น.
คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt
- แสดงการติดตามความคืบหน้าแบบภาพเพื่อตรวจสอบสถานะงานและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามปริมาณงานเพื่อป้องกันการมอบหมายงานเกินกำลังสมาชิกในทีมโดยการแสดงภาพการจัดสรรงาน
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารงานด้วยความคิดเห็นในแผนภูมิเพื่อการร่วมมือในทีมที่ราบรื่น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ActiveCampaign และ 123FormBuilder เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ข้อจำกัดของ TeamGantt
- ฟังก์ชันการใช้งานแอปมือถือขั้นพื้นฐาน
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงอาจรู้สึกไม่เพียงพอในบางครั้ง
ราคาของ TeamGantt
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้จัดการ
- ไม่จำกัดทุกอย่าง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ TeamGantt
- G2: 4. 8/5 (880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ความง่ายในการใช้งานและความเป็นธรรมชาติของ TeamGantt เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน ลองดูสิ่งที่ผู้ใช้คนนี้พูด:
ด้วย TeamGantt ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสำหรับโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจากที่เดียว ผมชอบความเรียบง่ายของฟังก์ชันการทำงาน เพราะช่วยให้ผมสามารถตั้งโครงการใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จึงประหยัดเวลาได้มาก ด้วย TeamGantt การกำหนดเส้นตายให้กับทั้งทีมก็เป็นเรื่องง่ายมาก
ด้วย TeamGantt ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสำหรับโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจากที่เดียว ผมชอบความเรียบง่ายของฟังก์ชันการทำงาน เพราะช่วยให้ผมสามารถตั้งโครงการใหม่ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ช่วยประหยัดเวลาได้มาก ด้วย TeamGantt การกำหนดเส้นตายให้กับทั้งทีมก็เป็นเรื่องง่ายมาก
🔍 คุณรู้หรือไม่? เฮนรี แกนต์ ถือเป็นบิดาแห่งการจัดการโครงการสมัยใหม่ แกนต์เป็นวิศวกรเครื่องกลชาวอเมริกันและที่ปรึกษาด้านการจัดการ เขาเป็นที่รู้จักจากการพัฒนาแผนภูมิแกนต์ในช่วงปี 1900 ซึ่งเป็นตัวแทนภาพของขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ
14. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงบประมาณและการทำงานอัตโนมัติของโครงการ)
ถัดไปในรายการของฉันคือ Zoho Projects ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ผ่านแดชบอร์ดที่ครอบคลุมซึ่งแสดงงานทั้งหมด, จุดสำคัญ, กำหนดเวลา, ฯลฯ
คุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม ได้แก่ การติดตามปัญหา, แผนงาน, และการรายงาน. แม้ว่าจะมีการเรียนรู้เล็กน้อยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่มันเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลและคำนึงถึงค่าใช้จ่าย.
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Projects
- ทำงานอัตโนมัติด้วยขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ซ้ำซากให้ราบรื่น
- ให้บริการแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญในแบบเรียลไทม์
- รวมระบบติดตามเวลาในตัวเพื่อการเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้องและการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
- ผสานการทำงานกับแอป Zoho เช่น Zoho CRM, Zoho Books และเครื่องมือจากบุคคลที่สาม เช่น Slack และ Google Workspace
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ล้าสมัย ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับสมาชิกทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
- แอปพลิเคชันมีการเชื่อมต่อแบบจำกัด
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (720+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการเร่งการจัดการโครงการให้เร็วขึ้นหรือไม่?เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยการอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาที่ใช้ไปกับงานซ้ำๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือน การตั้งค่าการประชุม ฯลฯ
15. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ด้วยระบบฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น)
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด Airtable อยู่ในรายการของฉัน
เครื่องมือการจัดการโครงการนี้มีคุณสมบัติพื้นฐานและขั้นสูงหลากหลายเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ใช้สามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า ดูทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ ได้ Airtable ยังช่วยในด้านต่าง ๆ ของการจัดการโครงการ เช่น การดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ การตลาด การเงิน และทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ผสานความง่ายของสเปรดชีตเข้ากับฟังก์ชันฐานข้อมูลเพื่อการติดตามโครงการที่หลากหลาย
- รองรับมุมมองแบบ Kanban, ปฏิทิน และตาราง เพื่อปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน
- มีฟิลด์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ไฟล์แนบ รายการแบบเลือก และช่องทำเครื่องหมาย สำหรับการติดตามแบบกำหนดเอง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Asana, Trello และ Jira
ข้อจำกัดของ Airtable
- ท้าทายต่อการจัดการ เนื่องจากเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า
- มีการติดตามเวลาทำงานแบบพื้นฐานเพียงเล็กน้อย
ราคาของ Airtable
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $24/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อที่นั่ง
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,600+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
Airtable กลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมขนาดใหญ่—เช่นเดียวกับในกรณีนี้:
Airtable มีอินเตอร์เฟซที่สวยงามและคุณสมบัติการร่วมมือที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้การทำงานกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก การสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดก็เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเช่นกัน
Airtable มีอินเตอร์เฟซที่สวยงามและคุณสมบัติการร่วมมือที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้การทำงานกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก การสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดก็เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเช่นกัน
เลือก ClickUp, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล
การบริหารโครงการอาจทำให้เหนื่อยล้าได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้ประกอบการคนเดียวหรือฟรีแลนซ์ที่มีลูกค้าหลายคน การจัดการกับงานหลายอย่าง ทีม และกำหนดเวลาที่ต่างกันอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าได้
โชคดีที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจนได้ แม้ว่าจะมีเครื่องมือการจัดการโครงการมากมาย แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่จะมอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือจุดเด่นของ ClickUp ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ระบบการจัดการโครงการขั้นสูง และความยืดหยุ่นในการปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
อย่ารอช้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการโครงการของคุณ ลองใช้ ClickUpวันนี้—สมัครฟรี