12 เทคนิคการจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

การบริหารเวลาที่ดีที่สุดคือเต่า
และมันไม่ใช่เต่าธรรมดา—แต่มันคือเต่าในเรื่องเล่าสำหรับเด็กที่มีชื่อเสียงระหว่างเต่ากับกระต่ายที่วิ่งแข่งกันว่าใครจะเร็วกว่ากัน
สรุปสั้น ๆ: กระต่ายที่มั่นใจในความเร็วของตัวเองมากเกินไป เสียเวลาไปกับการเสียสมาธิระหว่างการแข่งขัน ในขณะที่เต่าที่ช้าแต่คงเส้นคงวา มุ่งมั่นและข้ามเส้นชัยเป็นคนแรก
คุณอาจถามว่า บทเรียนที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไร
ตามการสำรวจอนาคตของการทำงานและทักษะของ PWCผู้นำทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์มากกว่า4,000 คนรายงานว่าหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือการระบุทักษะในอนาคตในโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากกว่าการชงกาแฟในตอนเช้า
กำลังคนกำลังเปลี่ยนแปลง การแข่งขันดุเดือด และทันใดนั้น ทุกคนก็มีใบรับรองเหมือนกันหมด แต่มีทักษะหนึ่งที่มักถูกมองข้ามและไม่ได้รับการสอนในโรงเรียน นั่นก็คือ การบริหารเวลา
การเชี่ยวชาญในเรื่องนี้จะมอบแผนที่ไร้ที่ติให้คุณในการจัดการงานสำคัญ บรรลุเป้าหมายก่อนกำหนด และยังมีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ มาดูเทคนิคและเคล็ดลับการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน (พร้อมกับฟีเจอร์ที่มีประโยชน์จากClickUp!)
⏰ สรุป 60 วินาที
เทคนิคการจัดการเวลาเพื่อความสำเร็จ:
- ตั้งเป้าหมาย: ใช้เกณฑ์ SMART เพื่อสร้างวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้
- จัดลำดับความสำคัญของงาน: ใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์เพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
- บล็อกเวลา: กำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานโดยใช้เทคนิคการจัดสรรเวลา
- จัดการงานด่วน: ปฏิบัติตามกฎ 2 นาทีเพื่อจัดการงานเล็ก ๆ ทันที
- การทำงานแบบกลุ่ม: จัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเพื่อลดการสลับบริบทและสิ่งรบกวน
- มองเห็นความก้าวหน้า: ติดตามขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยกระดานคัมบัง
- ติดตามความสำเร็จ: จัดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเครื่องมือติดตามและตั้งเป้าหมายของ ClickUp
- อัตโนมัติการทำงาน: ใช้ ClickUp AI เพื่อประหยัดเวลาในกระบวนการที่ทำซ้ำ
- ขจัดสิ่งรบกวน: ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือแชทและเครื่องมือโฟกัสของ ClickUp เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- แชร์ตารางเวลา: ใช้ ClickUp Calendar เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมการจัดการเวลาจึงสำคัญ
เมื่อคุณเริ่มเห็นผลลัพธ์ คุณจะตระหนักได้ในไม่ช้าว่าการบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพ
มันช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ลดความเครียด และช่วยให้คุณสร้างสมดุลที่หาได้ยากระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นมากเพียงใดเมื่อมีการจัดการเวลาที่ดี ลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเจนน่า
เช่นเดียวกับคนอื่นๆ อีกมากมาย เจนน่าเป็นมืออาชีพในองค์กรที่มีฝัน เธอตั้งเป้าหมายที่จะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการในลอนดอน ซึ่งน้องสาวของเธอเพิ่งย้ายไปอยู่ที่นั่น เพื่อที่จะมีคุณสมบัติเหมาะสม เธอต้องเรียนหลักสูตรวิชาชีพให้จบ โดยช่วงเวลาเรียนที่มีอยู่คือวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้น
หากไม่มีเทคนิคการจัดการเวลา เจนน่าอาจรู้สึกว่างานที่ต้องทำมากมายจนเกินรับไหว แต่ด้วยความพยายามเล็กน้อยและเวทมนตร์ของการจัดการเวลา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นน่าเหลือเชื่อ:
- ประสิทธิภาพการทำงาน: เจนนาให้ความสำคัญกับงานของเธอโดยมุ่งเน้นไปที่โปรเจ็กต์เดียวในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นกำหนดส่งงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการบ้านสำหรับคอร์สเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ วิธีการนี้ช่วยให้เธอสามารถทำงานเสร็จได้เร็วขึ้นและมีข้อผิดพลาดน้อยลง
- การลดความเครียด: โดยการแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ เจนน่าหลีกเลี่ยงความรู้สึกท่วมท้นจากการมีงานมากเกินไป ทำให้ความวิตกกังวลลดลงและสามารถทำงานด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่ง
- สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: ทักษะการจัดการเวลาที่ดีของเจนน่าช่วยให้เธอสามารถทำงานที่ต้องใช้เวลาให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีเวลาเหลือสำหรับใช้กับครอบครัวและเข้าร่วมคอร์สเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมทั้งรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเธอไว้ได้
- การบรรลุเป้าหมาย: ด้วยการกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนและยึดมั่นในตารางเวลาที่มีโครงสร้าง เจนน่ากำลังทำงานอย่างมั่นคงเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการในลอนดอน
- ความมั่นใจ: การทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาและการจัดการความรับผิดชอบของเธออย่างประสบความสำเร็จช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองของเจนน่า ทำให้เธอรู้สึกพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายที่ใหญ่ขึ้น
- การผัดวันประกันพรุ่ง: ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำในมือและแผนการที่สมจริง เจนน่าหลีกเลี่ยงกับดักของการเลื่อนงานสำคัญออกไป ทำให้มั่นใจได้ถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวัน
- โอกาสทางอาชีพ: ด้วยการบริหารเวลาของเธออย่างเชี่ยวชาญ เจนนาไม่เพียงแต่สามารถทำหลักสูตรที่จำเป็นให้สำเร็จได้ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและความสามารถของเธอให้กับผู้บังคับบัญชาได้เห็น ซึ่งช่วยเสริมสร้างกรณีของเธอสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับเจนน่า คุณก็สามารถควบคุมเวลาของคุณได้เช่นกัน—ด้วยการวางแผนเล็กน้อย การคิดไตร่ตรองเล็กน้อย และความช่วยเหลือจากเครื่องมือและเทคนิคง่าย ๆ ที่เราได้กล่าวถึงไว้ด้านล่างนี้
1. การวิเคราะห์พาเรโต: เน้นที่สิ่งสำคัญเพียงไม่กี่อย่าง
กฎ 80/20 ซึ่งคิดค้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ Vilfredo Pareto ช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่สร้างผลกระทบมากที่สุด ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ 20% ของงานที่รับผิดชอบ 80% ของผลลัพธ์ของคุณ คุณสามารถตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและมุ่งตรงไปยังประเด็นสำคัญได้
🤔 วิธีการทำงาน: ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของคุณ, จัดกลุ่มปัญหา, และมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อน. ตัวอย่างเช่น หากการผลิตต่ำเกิดจากการเสียสมาธิจากสื่อสังคมออนไลน์, ให้แก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา.
🤝🏻 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชอบแก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์ ซึ่งรักในการแยกแยะปัญหาที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
2. เทคนิคโพเมโดโร: การฝึกสมาธิอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ
เทคนิคโพโมโดโร ซึ่งคิดค้นโดยฟรานเชสโก ชิริลโล ประกอบด้วยการทำงานเป็นช่วงเวลา (หนึ่งโพโมโดโร) พร้อมพักเบรกอย่างสม่ำเสมอ เป็นวิธีที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานโดยไม่รู้สึกหนักเกินไป พร้อมทั้งให้เวลาพักและรางวัลกับตัวเองเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อย
🤔 วิธีการทำงาน: ทำงานเป็นเวลา 25 นาที พัก 5 นาที แล้วทำซ้ำ หลังจากทำครบ 4 รอบ (Pomodoros) ให้พักยาวเพื่อฟื้นฟูสมองของคุณ
🤝🏻 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และทุกคนที่กำลังเผชิญกับภาวะหมดไฟหรือการผัดวันประกันพรุ่ง ซึ่งต้องการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. การจัดสรรเวลา: จัดการวันของคุณอย่างมืออาชีพ
ความลับในการเพิ่มประสิทธิภาพของอีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งเทสลาคือการแบ่งเวลา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดงานให้กับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้งานสะสมไปเรื่อยๆ จนถึงวันพรุ่งนี้ที่ไม่มีวันมาถึง ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างเวลาของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
🤔 วิธีการทำงาน: แบ่งวันของคุณออกเป็นส่วน ๆ กำหนดงานให้กับแต่ละช่วง และเผื่อเวลาสำหรับปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น วิธีนี้จะช่วยให้ทุกนาทีมีคุณค่า
🤝🏻 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่ง, ผู้ปกครองที่ทำงาน, หรือ นักเรียนที่ต้องจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างพร้อม ๆ กันในขณะที่รักษาสติไว้
4. การจัดการงานให้เสร็จสิ้น (GTD): การกำจัดความวุ่นวาย
วิธีการ GTD ของ David Allenช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานของคุณโดยการบันทึกงาน แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ และจัดระเบียบให้เรียบร้อย เป็นระบบที่ช่วยเคลียร์ความคิดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
🤔 วิธีการทำงาน: เขียนทุกอย่างที่อยู่ในใจของคุณลงไป ตัดสินใจว่าอะไรที่สามารถทำได้ และจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน สะท้อนให้เห็นบ่อย ๆ และมีส่วนร่วมกับงานที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้
🤝🏻 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่รู้สึกหนักใจกับรายการสิ่งที่ต้องทำและต้องการแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อรักษาสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
12 เทคนิคการจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานใช้เวลาประมาณ60% ของวันไปกับการ"ทำงานเกี่ยวกับงาน"—การติดตามสถานะงาน, จัดการกับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง, และค้นหาข้อมูล ซึ่งรวมแล้วเท่ากับกว่า 5 ชั่วโมงที่เสียไปในแต่ละสัปดาห์ หรือ 6 สัปดาห์การทำงานต่อปี
ชัดเจนว่าบางสิ่งบางอย่างจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง นี่คือ 12 เคล็ดลับการจัดการเวลาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยลดความวุ่นวายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
🍪 โบนัส: เราจะแนะนำฟีเจอร์โปรดของเราใน ClickUp ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับเทคนิคการจัดการเวลาอีกด้วย คุณจะขอบคุณเราในภายหลังแน่นอน!
1. กำหนดเป้าหมายแบบ SMART
เมื่อเป้าหมายของคุณไม่ชัดเจน ผลลัพธ์ของคุณก็จะไม่ชัดเจนเช่นกันเป้าหมายแบบ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้)จะช่วยให้คุณกำหนดความสำเร็จได้อย่างชัดเจนและรู้วิธีที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น
🎯 ทำไมถึงได้ผล: เป้าหมายแบบ SMART ช่วยให้เกิดความชัดเจน สามารถติดตามได้ และมีแนวทางที่เป็นจริงในการบรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปรับปรุงการทำงานร่วมกันในทีม เป้าหมายแบบ SMART อาจเป็น: "เพิ่มอัตราการเข้าร่วมประชุมของทีมขึ้น 20% ในไตรมาสที่ 1 โดยใช้การแจ้งเตือนรายสัปดาห์"
⚡️ วิธีช่วยเหลือของ ClickUp: เพิ่มวันครบกำหนด, มอบหมายงาน, และมองเห็นความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรของ ClickUp. ClickUp ช่วยให้คุณสื่อสารและร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งClickUp Goals ทำให้การสร้างและติดตามเป้าหมาย SMART เป็นเรื่องง่าย.
ClickUp คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน ฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ที่ Kredo Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อย 3 แห่ง ฉันบริหารทีมนักออกแบบ ดังนั้น ClickUp จึงช่วยฉันในการบริหารโครงการ จัดการเวลา มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย!
2. จัดลำดับความสำคัญของงานด้วยตาราง Eisenhower
ไม่ทุกภารกิจถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน. เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ช่วยคุณจัดหมวดหมู่ภารกิจเป็นสี่ประเภท—ด่วนและสำคัญ, สำคัญแต่ไม่ด่วน, ด่วนแต่ไม่สำคัญ, และไม่ด่วนและไม่สำคัญ.
🎯 ทำไมถึงได้ผล: การรู้สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างผลกระทบมากที่สุด ในขณะที่มอบหมายหรือตัดงานที่เหลือออกไป ตัวอย่างเช่น การตอบอีเมลอาจรู้สึกเร่งด่วน แต่ไม่จำเป็นต้องสำคัญเสมอไป
⚡️วิธี ClickUp ช่วย:ใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อทำเครื่องหมายงานเร่งด่วนและระบุงานที่ขึ้นต่อกัน
คุณสามารถกรองงานตามความสำคัญหรือวันที่ครบกำหนดได้ และแชร์มุมมองที่ปรับแต่งแล้วกับทีมของคุณเพื่อให้เห็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
3. การจัดสรรเวลา: จัดระเบียบวันของคุณอย่างมืออาชีพ
การจัดสรรเวลาช่วยให้คุณทุ่มเทช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงของวันให้กับงานที่เฉพาะเจาะจง ลดการเสียสมาธิและความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
🎯 ทำไมถึงได้ผล: วิธีนี้ช่วยให้คุณควบคุมวันของคุณแทนที่จะตอบสนองต่อมัน ลองนึกภาพว่าคุณจัดเวลา 9–11 น. สำหรับการจัดการรายงาน, 11–12 น. สำหรับการประชุม, และช่วงบ่ายสำหรับงานสร้างสรรค์
⚡️วิธี ClickUp ช่วยได้: หลายคนต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการความรับผิดชอบหลายอย่างโดยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ซึ่งมักนำไปสู่การเสียเวลาและพลาดกำหนดเวลาสำคัญ
ด้วยเทมเพลตแผ่นงานการจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUp คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความสำคัญและความเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจที่สำคัญที่สุดได้รับความสนใจเป็นอันดับแรก
4. ใช้กฎ 2 นาที
รำคาญกับงานเล็กๆ น้อยๆ ที่กองพะเนินอยู่ใช่ไหม? กฎ 2 นาทีนั้นง่ายมาก: ถ้าใช้เวลาไม่เกินสองนาที ให้ทำทันที
🎯 ทำไมถึงได้ผล: การจัดการกับงานเล็กๆ เหล่านี้ทันทีนั้นเร็วกว่าการจัดตารางหรือกลับมาทำในภายหลัง ตัวอย่างเช่น การตอบข้อความใน Slack อย่างรวดเร็วหรือการบันทึกค่าใช้จ่ายในรายงานค่าใช้จ่ายสามารถทำได้ในพริบตา
⚡️วิธีช่วยเหลือของ ClickUp: ทีมการตลาดของ Shopmonkey ได้ค้นพบว่าClickUp Whiteboardsเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตในการบันทึกกระบวนการและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
ในการประชุม ตัวอย่างเช่น ฉันเพียงแค่แชร์ไวท์บอร์ด ClickUp ของฉันบน Zoom เพื่อนร่วมงานจะได้เห็นแพลตฟอร์มทำงานจริง และการเรียนรู้แบบพาสซีฟนี้ช่วยให้ทุกคนรู้สึกเหมือน ClickUp คือที่ที่ทีมของเราใช้ทำงานร่วมกัน ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่จะทำให้ทีมสนใจซอฟต์แวร์ใหม่ สิ่งที่ช่วยฉันได้คือการผสาน ClickUp เข้ากับสิ่งง่ายๆ
5. ลดการสลับบริบท
การสลับไปมาระหว่างงานอาจรู้สึกว่าได้ผล แต่บ่อยครั้งนำไปสู่การเสียเวลาและลดความตั้งใจ
🎯 เหตุผลที่มันได้ผล: การจัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน—เช่น การตอบอีเมลหรือการนัดหมายการโทร—ช่วยให้รักษาแรงผลักดันได้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถรวบรวมการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดในช่วงบ่ายแทนที่จะกระจายไปตลอดทั้งวัน
⚡️วิธีช่วยเหลือของ ClickUp: ในฐานะแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ClickUp ผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว ทำให้คุณสามารถจัดการอีเมล ปฏิทิน และโครงการต่าง ๆ ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่อาจรบกวนกระบวนการทำงาน
สุดท้ายนี้ClickUp Chatนำการสนทนาของคุณมาไว้ที่เดียวกับงานของคุณโดยตรง คุณจึงไม่ต้องพึ่งแอปภายนอกเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นยิ่งขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมจะตามมา!)
6. ใช้กระดานคัมบังเพื่อติดตามความคืบหน้า
กระดานคัมบังจัดระเบียบงานอย่างเป็นภาพในหมวดหมู่เช่น "ต้องทำ", "กำลังดำเนินการ", และ "เสร็จแล้ว" ทำให้ง่ายต่อการติดตามสถานะของงาน
🎯 เหตุผลที่มันได้ผล: การมีภาพรวมที่ชัดเจนช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์สามารถเห็นได้ทันทีว่าฟีเจอร์ใดพร้อมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ (QA) และฟีเจอร์ใดที่ต้องปรับปรุงการออกแบบเพิ่มเติม
⚡️วิธีช่วยเหลือของ ClickUp: กระดาน Kanban แบบลากและวางของ ClickUpช่วยจัดระเบียบงานให้เป็นหมวดหมู่ เช่น "ต้องทำ", "กำลังดำเนินการ", และ "เสร็จแล้ว" ได้อย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการติดตามสถานะของงาน
ภาพรวมที่ชัดเจนช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดได้ ตัวอย่างเช่น Cartoon Networkใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดีย
ClickUp สามารถปรับแต่งได้หลากหลายมากจนไม่ว่าใครจะต้องการอะไร คุณก็สามารถหาวิธีทำได้โดยไม่กระทบต่อระบบโดยรวม
7. ใช้ประโยชน์จากเทคนิคโพโมโดโร
วิธีการที่ผ่านการทดสอบตามเวลานี้เกี่ยวข้องกับการทำงานในช่วงเวลาที่มุ่งเน้น (โดยปกติ 25 นาที) พร้อมกับการพักสั้น ๆ
🎯 ทำไมถึงได้ผล: มันช่วยรักษาสมาธิ หลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า และทำให้งานที่ดูยากกลายเป็นงานที่จัดการได้ ตัวอย่างเช่น นักเขียนสามารถร่างส่วนของบล็อกในช่วงเวลาสั้น ๆ ของ Pomodoro เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่รู้สึกหนักใจ
⚡️วิธี ClickUp ช่วยคุณ: ใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpและClickUp Time Estimatesเพื่อติดตามช่วงเวลา Pomodoro ของคุณและตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการพัก เพื่อให้คุณทำงานตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. จัดการงานเป็นชุดได้อย่างง่ายดาย
การจัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน เช่น การโทรกลับหรือการประมวลผลใบแจ้งหนี้ จะช่วยลดภาระทางจิตใจจากการสลับไปมาระหว่างกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
🎯 ทำไมถึงได้ผล: มันเหมือนกับการเตรียมอาหารสำหรับวันทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น พนักงานขายสามารถใช้เวลาช่วงเช้าในการโทรหาลูกค้าใหม่ และช่วงบ่ายสำหรับการติดตามผล
⚡️วิธีช่วยเหลือของ ClickUp:มุมมองรายการของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างรายการงานที่คล้ายกันและจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานเหล่านั้น เพื่อให้คุณมีสมาธิกับงานประเภทเดียวในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อจัดหมวดหมู่และรวมงานเข้าด้วยกันเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
9. จัดการงานให้เสร็จ (GTD)
วิธีการ GTD ของเดวิด อัลเลน มุ่งเน้นที่การบันทึกงาน การจัดระเบียบให้เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และการจัดการอย่างเป็นระบบ
🎯 ทำไมถึงได้ผล: มันช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด จัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานให้ตรงตามเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการที่มีงานยุ่งสามารถใช้ GTD เพื่อแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้
⚡️วิธีช่วยเหลือของ ClickUp:งานใน ClickUpและเทมเพลต GTD ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและงานย่อย จัดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดในที่เดียว
10. อัตโนมัติด้วย AI
ระบบอัตโนมัติคือเพื่อนของคุณเมื่อพูดถึงงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เครื่องมือ AI สามารถทำให้การอัปเดตความคืบหน้าและรายงานเป็นอัตโนมัติ จัดการอีเมล สรุปการประชุม หรือแม้กระทั่งสร้างไอเดียเนื้อหาได้
🎯 ทำไมถึงได้ผล: มันช่วยเพิ่มเวลาให้คุณสำหรับกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง. ตัวอย่างเช่น ผู้นำทีมสามารถใช้ AI ในการร่างวาระการประชุมได้ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การวางแผนกลยุทธ์.
⚡️วิธีช่วยเหลือของ ClickUp:ClickUp Brainช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ตั้งแต่การสร้างงานสำหรับโปรเจกต์ของคุณไปจนถึงการร่างเนื้อหา ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด การดำเนินการเหล่านี้อาจรวมถึง:
- การสร้างสรุปการประชุมและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- การร่างอีเมล รายงาน และเนื้อหาอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ระดมความคิดและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
- การจัดระเบียบและจัดรูปแบบเอกสารเพื่อความอ่านง่ายยิ่งขึ้น
- ช่วยเหลือในการจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและกำหนดเวลา
11. สร้างพื้นที่ทำงานที่ปราศจากสิ่งรบกวน
การแจ้งเตือนและการขัดจังหวะคือศัตรูของประสิทธิภาพการทำงาน สภาพแวดล้อมที่สะอาดและมุ่งเน้นสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ได้
🎯 ทำไมถึงได้ผล: การลดสิ่งรบกวนช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจ่อกับงานได้อย่างลึกซึ้ง ตัวอย่างเช่น การปิดเสียงการแจ้งเตือน Slack ในช่วงเวลาสร้างสรรค์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมหาศาล
⚡️วิธี ClickUp ช่วย: Deanna Connolly จาก Foundry Commercial แบ่งปัน:
ClickUp ช่วยให้เราสามารถส่งต่อโปรเจกต์ให้กันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ตรวจสอบสถานะของโปรเจกต์ได้อย่างสะดวก และเปิดโอกาสให้หัวหน้าสามารถติดตามปริมาณงานของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องรบกวนเรา เราประหยัดเวลาได้หนึ่งวันต่อสัปดาห์จากการใช้ ClickUp หรืออาจมากกว่านั้น
นอกจากนี้ ClickUp Chat ยังช่วยลดการเสียสมาธิด้วยการจัดระเบียบการสนทนาให้เป็นส่วนที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการสนทนาที่สำคัญและลดการโต้ตอบที่ไม่จำเป็นลงได้ แต่ละหัวข้อสนทนาสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงาน เอกสาร และโครงการต่างๆ ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp ได้ การผสานรวมนี้ช่วยให้การสนทนาเกี่ยวข้องกับบริบทอยู่เสมอ ทำให้ผู้ใช้สามารถอ้างอิงงานที่กำลังพูดคุยได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
ClickUp มีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่งการแจ้งเตือน คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนตามความต้องการของคุณได้ ทำให้คุณได้รับการอัปเดตที่เกี่ยวข้องและสำคัญเท่านั้น และป้องกันการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
12. แชร์และปรับปรุงปฏิทินของคุณ
การแชร์ปฏิทินของคุณกับเพื่อนร่วมงานช่วยป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาและทำให้แน่ใจว่าทุกคนเห็นกำหนดส่งงาน
🎯 ทำไมถึงได้ผล: ความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันช่วยลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมา ตัวอย่างเช่น ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถวางแผนการประชุมตามเวลาที่ทุกคนสะดวกได้
⚡️วิธีช่วยเหลือของ ClickUp:มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และแชร์ตารางงานได้อย่างราบรื่น—ทั้งหมดนี้พร้อมกับการใช้รหัสสีเพื่อความชัดเจนในการมองเห็น
ใช้เครื่องมือติดตามเวลา
เฮ้ รู้สึกท่วมท้นหลังจากอ่าน 12 เคล็ดลับนั้นไปใช่ไหม? เข้าใจได้เลย
การนำกลยุทธ์ใหม่มาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล—นั่นคือเหตุผลที่ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp สามารถช่วยสร้างความแตกต่างได้
เราได้พูดคุยกันไปแล้วว่า ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือติดตามอื่นๆ ด้วย
แดชบอร์ด ClickUp และ มุมมองรายการช่วยให้การตรวจสอบความคืบหน้าของงานและกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่ายมาก
มุมมองแบบกำหนดเองของ ClickUpเช่น แผนงาน Gantt, กระดาน, ปฏิทิน และตาราง ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นงานในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย เพิ่มการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ คุณจะได้รับทราบเสมอเมื่อมีงานใดเสร็จสิ้นหรือมีการอัปเดต
พูดถึงการแจ้งเตือน—ในขณะที่ ClickUp Goals ช่วยให้คุณติดตามไทม์ไลน์และเป้าหมายClickUp Remindersจะช่วยให้คุณพิชิตกำหนดเวลาได้โดยไม่ต้องเหนื่อยล้า เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:
- การแจ้งเตือนรายวันสำหรับคุณและเพื่อนร่วมทีมของคุณ
- สรุปงานจะถูกส่งมอบในตอนท้ายของแต่ละวันทำงาน
- การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป, เบราว์เซอร์, และมือถือเพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
สุดท้ายนี้ และข้อนี้สำคัญมาก—ควรใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาClickUp Automationsช่วยให้งานที่ทำซ้ำ ๆ ง่ายขึ้นด้วยตรรกะ if-then ตัวอย่างเช่น หากสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "กำลังดำเนินการ" คุณสามารถตั้งค่าให้ระบบดำเนินการมอบหมายงานนั้นให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยอัตโนมัติ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp มีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เลือกมากกว่า 50 แบบ เพื่อช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่ประหยัดเวลาและให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญที่สุด
การเอาชนะความท้าทายในการจัดการเวลาด้วยเทมเพลต ClickUp
มาพูดถึงปัญหาการจัดการเวลาที่พบได้บ่อยมากที่ผู้เชี่ยวชาญเผชิญเมื่อเริ่มต้น—การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย
เป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามเป้าหมายระยะยาวและสูญเสียการติดตามเวลาท่ามกลางความวุ่นวายของงานประจำวัน
เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจนด้วยไทม์ไลน์และฟีเจอร์ติดตามเป้าหมาย
🔮 วิธีการทำงาน: มันช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ช่วยให้เห็นสิ่งที่ได้ทำสำเร็จแล้วและสิ่งที่ต้องการความสนใจทันที
เวลาไม่เคยรอใคร แต่ ClickUp จะช่วยให้คุณนำหน้าเสมอ
วิลเลียม เพนน์ เคยกล่าวไว้ว่า "เวลาคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด แต่กลับเป็นสิ่งที่เราใช้แย่ที่สุด" และพูดตามตรง เขาพูดได้ตรงประเด็นมาก
เราทุกคนต่างก็เสียเวลาไปบ้างในที่นี้ที่นั่น—แม้ว่าการเรียกมันว่า "การผ่อนคลาย" หรือ "การชาร์จพลัง" จะทำให้รู้สึกผิดน้อยลง (และเฮ้ มันก็จำเป็น) แต่มาพูดกันตามตรง: การได้เวลาพักผ่อนที่ปราศจากความผิดนั้นต้องใช้ทักษะการจัดการเวลาที่จริงจังมาก
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเป้าหมายเพื่อดูความคืบหน้า กระดานคัมบังสำหรับการจัดการงานแบบภาพ และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับร่างเนื้อหาและสรุปการประชุม ClickUp ช่วยให้คุณจัดการรายการที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มเทมเพลตการบล็อกเวลาเข้าไปด้วย คุณก็จะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการนำหน้าเกมอยู่เสมอ
อย่าเพียงแค่บริหารเวลา—จงเชี่ยวชาญมันสมัครใช้ ClickUpวันนี้และทวงคืนวันของคุณ!