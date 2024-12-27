วิธีเอาชนะความรู้สึกผิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและทำงานอย่างชาญฉลาด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่รู้จักกันในชื่อว่า 'ความรู้สึกผิดจากการมีประสิทธิภาพ' เท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาความวิตกกังวลหรือภาวะสุขภาพอื่นใด
คุณเคยรู้สึกไม่สบายใจหลังจากทำงานมาทั้งวันยาว ๆ แล้วสงสัยว่าคุณได้ทำทุกอย่างที่ต้องทำแล้วหรือยัง? ความรู้สึกที่ยังคงค้างอยู่ว่ายังทำอะไรไม่เสร็จ แม้ว่าคุณจะได้ทำสิ่งที่ต้องทำไปครึ่งทางแล้ว และงานของคุณก็มีความคืบหน้าที่ดี? ความรู้สึกนี้มันมีชื่อเรียก—ความรู้สึกผิดจากการทำงานมากเกินไป
นี่คือความย้อนแย้งในยุคปัจจุบันที่ยิ่งคุณทำงานหนักเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่เพียงพอเท่านั้น
ในโลกที่การยุ่งถูกยกย่องว่าเป็นสิ่งดี มันง่ายที่จะตกหลุมพรางนี้ แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองของประสิทธิภาพการทำงานให้ไม่ใช่แค่การทำมากขึ้น แต่เป็นการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดล่ะ? มาสำรวจรากฐานของความรู้สึกผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ผลกระทบที่มีต่อความเป็นอยู่ของคุณ และขั้นตอนที่สามารถทำได้เพื่อเอาชนะมันกันเถอะ
⏰ สรุป 60 วินาที
ความรู้สึกผิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงานคือความรู้สึกที่คอยรบกวนใจว่าคุณยังทำไม่เพียงพอ แม้จะมีหลักฐานมากมายที่แสดงตรงกันข้ามก็ตาม ต่อไปนี้คือคำแนะนำสั้น ๆ ในการเอาชนะความรู้สึกผิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน ทำงานอย่างชาญฉลาด และให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจของคุณเป็นอันดับแรก:
- ทบทวนความสำเร็จของคุณ กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างงานและเวลาส่วนตัว และรวมการพักสั้นๆ เข้าไปด้วย
- ตระหนักว่าความรู้สึกผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานมีต้นตอมาจากแรงกดดันทางสังคม ความคาดหวังที่ไม่สมจริง และการประเมินคุณค่าตนเองที่ผูกติดกับผลลัพธ์
- เปลี่ยนโฟกัสไปที่ความก้าวหน้าที่มีความหมาย, ฉลองความสำเร็จเล็ก ๆ, และตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง
- ใช้เครื่องมือติดตามเวลา การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการจัดการปริมาณงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ใช้ ClickUp Brain และ ClickUp Docs เพื่อการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันไอเดียอย่างไร้รอยต่อ
ความรู้สึกผิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงานคืออะไร?
ความรู้สึกผิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงานคือความรู้สึกไม่สบายใจที่คอยรบกวนใจเมื่อคิดว่าตนเองไม่สามารถทำงานสำคัญให้สำเร็จได้ แม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม มันเป็นความขัดแย้งทางจิตใจระหว่างการทำให้งานเสร็จสมบูรณ์กับการรู้สึกผิดที่ยังทำไม่มากพอ ส่งผลกระทบต่อทั้งการทำงานและชีวิตประจำวันของคุณ
ผู้เชี่ยวชาญมักพบว่าตนเองเปรียบเทียบคุณค่าของตัวเองกับความสามารถในการผลิตผลงานของตน ซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกวิตกกังวลและหงุดหงิด หากไม่ได้รับการแก้ไข ความรู้สึกผิดจากความผลิตอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ความมั่นใจในตนเอง และคุณภาพชีวิตโดยรวม
อะไรเป็นสาเหตุของความรู้สึกผิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน?
หลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยจะเพิ่มความรู้สึกไม่เพียงพอหรือความเครียด
หากคุณรู้สึกวิตกกังวลโดยไม่มีเหตุผลแม้ว่าจะทำสิ่งที่ตั้งใจไว้สำเร็จแล้ว การเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงสามารถช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้:
- ความคาดหวังที่ไม่สมจริง: การตั้งเป้าหมายที่ไม่สามารถบรรลุได้อาจนำไปสู่ความผิดหวังและความรู้สึกผิดเมื่อคุณไม่สามารถทำได้ตามที่คาดหวัง
- วัฒนธรรมการทำงานหนัก: สังคมมักยกย่องการทำงานหนักเกินไปและการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนหรือสร้างสมดุลในชีวิต
- การเปรียบเทียบกับผู้อื่น: การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคุณกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนอาจนำไปสู่ความไม่มั่นใจในตนเอง และบดบังความสำเร็จของคุณเอง
- ความต้องการการยืนยันอย่างต่อเนื่อง: การแสวงหาการยอมรับจากภายนอกสำหรับความพยายามของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกผิดเมื่อไม่ได้รับการยอมรับในทันที
- ลำดับความสำคัญที่ไม่สอดคล้องกัน: การเพิ่มงานในรายการที่ต้องทำมากเกินไปจะสร้างแรงกดดันให้ต้องทำมากกว่าที่เป็นไปได้
- การละเลยการดูแลตนเอง: การเสียสละเวลาพักผ่อนและเวลาส่วนตัวเพื่อการทำงานอาจทำให้ความรู้สึกผิดรุนแรงขึ้นเมื่อคุณไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
จิตวิทยาเบื้องหลังความรู้สึกผิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน
ก่อนอื่น ขอพูดถึงวิทยาศาสตร์สักเล็กน้อย
ความรู้สึกผิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงานมีรากฐานมาจากระบบรางวัลของสมองและการปลูกฝังทางสังคม งานวิจัยด้านประสาทวิทยาเผยว่า สมองของเราจะหลั่งโดปามีนซึ่งเป็นสารเคมีแห่งความสุข เมื่อเราทำภารกิจสำเร็จ แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจ แต่ก็ทำให้เกิดการพึ่งพาความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันคุณค่าในตนเอง
จิตวิทยาการรู้คิดเน้นย้ำถึงปัจจัยขับเคลื่อนอีกประการหนึ่งเรียกว่าการคิดที่ขับเคลื่อนด้วยสคีมา ซึ่งประสบการณ์ในอดีตและบรรทัดฐานทางสังคมช่วยกำหนดความคาดหวังภายในของเรา การเพิ่มขึ้นของวัฒนธรรมการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความเชื่อที่ว่าประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเท่ากับความสำเร็จ ทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับการพักผ่อนหรือความไม่สมบูรณ์แบบ
สิ่งนี้อาจนำไปสู่กรอบความคิดที่ขาดแคลน ซึ่งบุคคลมองว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและผลักดันตนเองเกินขอบเขตที่เหมาะสม
วิธีป้องกันความรู้สึกผิดจากการขาดประสิทธิภาพในการทำงาน?
การป้องกันความรู้สึกผิดจากการขาดประสิทธิภาพในการทำงานเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติและนำนิสัยที่เป็นประโยชน์มาใช้เพื่อให้ความคาดหวังสอดคล้องกับความเป็นจริง กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพในการทำงานได้โดยไม่ตกอยู่ในกับดักความรู้สึกผิด
นิยามความสำเร็จในแบบของคุณใหม่
ความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับการทำรายการงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดให้เสร็จสิ้น แต่เป็นการบรรลุความก้าวหน้าที่มีความหมาย ใช้เวลาสักครู่เพื่อประเมินสิ่งที่สำคัญจริง ๆ สำหรับคุณ—ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในโครงการ การใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว หรือการพักผ่อนให้เพียงพอ กำหนดมาตรฐานของคุณเองและเฉลิมฉลองทุกก้าวที่ก้าวหน้าไป ไม่ว่าจะเล็กเพียงใดก็ตาม
กำหนดลำดับความสำคัญประจำวัน ไม่ใช่รายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีที่สิ้นสุด
แทนที่จะจดบันทึกทุกภารกิจที่เป็นไปได้ ให้เลือกสามถึงห้าสิ่งที่สำคัญและมีผลกระทบสูงสำหรับวันนั้น เมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้ว อะไรที่เกินกว่านั้นถือเป็นโบนัส วิธีนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดโดยไม่รู้สึกว่ากำลังล้มเหลวหากไม่ได้ทำทุกอย่าง
อ่านเพิ่มเติม:ผลิตภาพที่เป็นพิษคืออะไร?
หยุดเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคุณกับผู้อื่น
เพื่อนร่วมงานของคุณอาจดูเหมือนว่าพวกเขาสามารถทำทุกอย่างได้ตามกำหนดเวลาทุกครั้ง แต่คุณอาจไม่ทราบถึงภาพรวมทั้งหมด โซเชียลมีเดียและการพูดคุยในที่ทำงานมักจะเน้นแต่สิ่งดีๆ ไม่ใช่ความยากลำบาก มุ่งเน้นที่การเดินทางของคุณเองและวัดความสำเร็จของคุณกับตัวคุณในอดีต ไม่ใช่ความสำเร็จที่คัดสรรมาของคนอื่น
ให้ตัวเองอนุญาตให้พักผ่อน
การพักผ่อนไม่ใช่ความขี้เกียจ แต่เป็นเครื่องมือในการรักษาความเฉียบคม
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการหยุดพักเป็นประจำช่วยปรับปรุงสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจ จัดตารางเวลาให้มีการหยุดพักอย่างมีเจตนาตลอดทั้งวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่น ดื่มกาแฟสักถ้วย หรือการทำสมาธิสั้นๆ ให้การพักผ่อนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
ยอมรับว่าความสมบูรณ์แบบเป็นเพียงตำนาน
ความรู้สึกผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพมักเกิดจากความคาดหวังที่ไม่สมจริง ยอมรับว่าความสมบูรณ์แบบนั้นไม่สามารถบรรลุได้ จงจำคติไว้ว่า ทำเสร็จดีกว่าทำสมบูรณ์แบบ กำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมแล้วก้าวต่อไป โดยรู้ว่างานของคุณดีพอแล้ว
สร้างขอบเขตระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว
มันง่ายที่จะทำให้เส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อทำงานทางไกล ให้ตั้งเป้าหมายที่จะออกจากระบบในเวลาที่กำหนดทุกวัน ปกป้องเวลาในตอนเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณให้เป็นเวลาส่วนตัวที่ศักดิ์สิทธิ์ นี่จะช่วยให้คุณได้ชาร์จพลังเพื่อประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว
ทบทวนความสำเร็จของคุณเป็นประจำ
จดบันทึก "ชัยชนะเล็กๆ" เพื่อติดตามความก้าวหน้า เมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน ให้จดบันทึกสิ่งที่คุณทำสำเร็จ—ไม่ว่าจะเป็นรายงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือการหยุดพักที่จำเป็นมากก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ชัยชนะเหล่านี้จะสร้างแรงผลักดันและลดความรู้สึกผิดโดยเตือนคุณว่าคุณได้ทำสิ่งต่างๆ ไปมากแค่ไหนแล้ว
ทำงานร่วมกับวงจรพลังงานตามธรรมชาติของคุณ
เราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่รู้สึกกระปรี้กระเปร่าและช่วงเวลาที่พลังงานลดลง ระบุช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดและจัดการงานที่มีความสำคัญสูงในช่วงเวลานั้น ใช้ช่วงเวลาที่ช้าลงสำหรับงานเบา เช่น การตอบอีเมลหรือการระดมความคิด
เปลี่ยนความรู้สึกผิดให้เป็นสัญญาณในการประเมินใหม่
เมื่อความรู้สึกผิดเริ่มเข้ามา ให้หยุดและถามตัวเองว่าทำไม เป็นเพราะคุณรับภาระมากเกินไปหรือไม่? หรือคุณกำลังตั้งมาตรฐานให้ตัวเองสูงเกินความเป็นจริง? ใช้ความรู้สึกผิดเป็นแนวทางในการปรับความคาดหวัง ลำดับความสำคัญ หรือปริมาณงานของคุณ
ให้รางวัลตัวเองสำหรับการมา
ความรู้สึกผิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงานมักทำให้คุณมองข้ามความพยายามของตัวเอง คุณเริ่มทำภารกิจที่ยากลำบากซึ่งคุณผัดผ่อนมาตลอดหรือยัง? ให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น ของว่างที่คุณชอบ (ถ้าเป็นของที่ดีต่อสุขภาพจะยิ่งดี!) หรือพูดคุยสั้นๆ กับเพื่อน การเสริมแรงทางบวกจะช่วยให้คุณเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ยังไม่ได้ทำไปสู่สิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จแล้ว
ด้วยการนำกลยุทธ์เหล่านี้มาใช้ คุณจะไม่เพียงแต่ป้องกันความรู้สึกผิดเกี่ยวกับการทำงานเท่านั้น แต่ยังทำงานได้อย่างชาญฉลาดปกป้องสุขภาพของคุณ และเพลิดเพลินกับแนวทางชีวิตที่สมดุลมากขึ้นอีกด้วย
การเอาชนะความรู้สึกผิดเกี่ยวกับการทำงาน: เทคนิคและแนวทางปฏิบัติ
การเอาชนะความรู้สึกผิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของทัศนคติเท่านั้น—แต่ยังเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อรักษาความเป็นระเบียบ มีสมาธิ และสมดุล เราจะเจาะลึกถึงวิธีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการจัดการกับความรู้สึกผิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน
เทคนิคในการเอาชนะความรู้สึกผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
ใช้การติดตามเวลาเพื่อเพิ่มความตระหนัก
ติดตามการใช้เวลาของคุณเพื่อระบุว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างClickUp Project Time Trackingสามารถช่วยคุณติดตามชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้คุณควบคุมงานได้ตลอดเวลาพร้อมทั้งมีเวลาพักผ่อนและหยุดพัก
วางแผนปริมาณงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสมดุลคือกุญแจสำคัญใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมของงานและหลีกเลี่ยงการรับงานมากเกินไป เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณไม่ทำงานหนักเกินไปในขณะที่ยังคงส่งงานได้ทันกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดระเบียบด้วยการจัดการงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย
งานที่ไร้ระเบียบอาจทำให้รู้สึกหนักใจและนำไปสู่ความรู้สึกผิด ใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างงานย่อย กำหนดความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าทั้งหมดในที่เดียว เหมือนมีโค้ชเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว
ร่วมมืออย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก
ความรู้สึกผิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงานสามารถเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมของทีม โดยเฉพาะเมื่อคุณรู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมมากพอ เครื่องมืออย่างClickUp Brainช่วยรวบรวมความคิดและปรับปรุงร่วมกัน ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและอยู่ในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดด้วยการจัดการงานที่ไม่ต้องการความสนใจอย่างลึกซึ้งจากคุณ
ในขณะเดียวกันClickUp Docsมอบพื้นที่แบบไดนามิกสำหรับการร่าง แก้ไข และแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยขจัดความจำเป็นในการส่งอีเมลและประชุมซ้ำไปซ้ำมา ฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ลดความยุ่งยาก และเสริมศักยภาพให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หากความรู้สึกผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานเกิดจากการจัดการหลายสิ่งพร้อมกันมากเกินไปคุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Personal Productivityเพื่อปรับกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตนี้ถึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างสิ้นเชิง:
- มันช่วยให้แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้
- ติดตามความก้าวหน้าในแต่ละวันโดยไม่รู้สึกหนักใจ
- ให้โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน
แนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
การมีแนวทางที่สมดุลในการทำงานเป็นสิ่งที่เสริมเทคนิคที่ชาญฉลาดได้อย่างลงตัว โดยการผสมผสานแนวทางเหล่านี้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ คุณสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีความสุข
- ตั้งความคาดหวังที่สมจริง:ใช้กรอบ SMARTในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ บรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีจุดยืนที่มั่นคงและลดความรู้สึกผิดที่เกิดจากความทะเยอทะยานที่ไม่สามารถบรรลุได้
- ทบทวนและสะท้อนความคิดอย่างสม่ำเสมอ: สิ้นสุดสัปดาห์ของคุณด้วยการทบทวนสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้. สิ่งนี้ช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของความก้าวหน้าและปรับปรุงแนวทางของคุณให้ดีขึ้น
- รวมเวลาพักสั้น ๆ ไว้ในตารางเวลาของคุณ: ใช้เทคนิค Pomodoroหรือวิธีอื่นที่คล้ายกันเพื่อจัดตารางการทำงานและช่วงเวลาพักผ่อน การหยุดพักเป็นประจำจะช่วยเติมพลังและป้องกันภาวะหมดไฟ
- พึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อความชัดเจน: เครื่องมืออย่างClickUp GoalsและClickUp Dashboardsช่วยให้คุณรักษาสมาธิและมองเห็นความสำเร็จได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เสริมสร้างความรู้สึกของการบรรลุเป้าหมาย
โดยการผสมผสานเทคนิคและวิธีปฏิบัติเหล่านี้เข้าด้วยกัน คุณจะไม่เพียงแต่เอาชนะความรู้สึกผิดเกี่ยวกับการทำงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรักษาสมดุลที่ดีระหว่างงานกับชีวิตอีกด้วย
ยอมรับประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องรู้สึกผิด
ประสิทธิภาพไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนหรือการผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง—แต่คือการก้าวหน้าอย่างมั่นคงในขณะที่ให้คุณค่ากับสุขภาพกายและใจของคุณ
โดยการจัดการกับความคาดหวังที่ไม่สมจริง สร้างคุณค่าในตัวเองที่มากกว่างาน และส่งเสริมทัศนคติที่สมดุล คุณสามารถลดความรู้สึกผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้นได้ ผนวกเป้าหมายที่เป็นจริงเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ มุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมายในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด และยอมรับความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างทาง
ควบคุมเวลาของคุณและกำหนดความสำเร็จในแบบของคุณเอง