วิธีเอาชนะความสมบูรณ์แบบในที่ทำงานเพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
24 ตุลาคม 2567

คุณเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการขัดเกลาการนำเสนอเพียงเพื่อให้รู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบหรือไม่? หรือบางทีคุณอาจรู้สึกเครียดกับการรับโปรเจกต์ใหม่เพราะกังวลว่าคุณจะไม่สามารถบรรลุมาตรฐาน (ซึ่งอาจจะเกินจริง) ที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวเองได้ หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจกำลังต่อสู้กับความสมบูรณ์แบบในที่ทำงาน

ความสมบูรณ์แบบเปรียบเสมือนเสียงเล็กๆ ที่คอยบ่นอยู่ในใจคุณว่า "คุณยังไม่ดีพอ"

86% ของคนเชื่อว่าความคาดหวังแบบสมบูรณ์แบบส่งผลกระทบต่องานและสุขภาพจิตของพวกเขา

การวิจัยโดยวารสารนานาชาติด้านการจัดการความเครียดพบว่าผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบมักมีแนวโน้มที่จะเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเวลา การผัดวันประกันพรุ่ง และพฤติกรรมหลีกเลี่ยง

แต่ข่าวดีคือ? คุณไม่จำเป็นต้องติดอยู่ในวงจรนั้นอีกต่อไป มาดูวิธีเอาชนะความสมบูรณ์แบบในที่ทำงานด้วยเครื่องมือและทัศนคติที่เหมาะสมกันเถอะ!

ความสมบูรณ์แบบคืออะไร?

ความสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่การต้องการทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น—แต่เป็นแรงผลักดันที่ไม่หยุดยั้งในการตั้งมาตรฐานสูงให้กับตัวเองและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในทุกวิถีทาง ซึ่งมักนำไปสู่การวิจารณ์ตัวเองและความเครียด

แม้ว่าการตั้งมาตรฐานสูงจะช่วยผลักดันความสำเร็จในชีวิตได้ แต่การยึดติดกับความสมบูรณ์แบบมากเกินไปก็อาจทำให้ทุกอย่างดูไม่ดีพอและทำให้คุณรู้สึกหนักใจ การตั้งมาตรฐานที่ไม่สมจริงอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและทำให้งานง่าย ๆ กลายเป็นเรื่องยาก

ประเภทของความสมบูรณ์แบบ

ความสมบูรณ์แบบส่วนบุคคล vs. ความสมบูรณ์แบบทางสังคม

ความสมบูรณ์แบบส่วนตัวหรือความสมบูรณ์แบบที่มุ่งเน้นตนเองเกิดขึ้นจากภายในและถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะบรรลุมาตรฐานที่สูงเกินจริง หากคุณผลักดันตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอย่าง 'ถูกต้อง' แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ นั่นคือความสมบูรณ์แบบส่วนตัวที่กำลังแสดงออก

ในทางกลับกัน ความสมบูรณ์แบบทางสังคมเป็นสิ่งที่มาจากภายนอก มันเกิดจากความกดดันมหาศาลที่ต้องตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หรือสังคมโดยรวม คุณรู้สึกถูกตัดสินหรือถูกเปรียบเทียบ และความกดดันนี้สามารถนำไปสู่ภาวะหมดไฟและความวิตกกังวลได้ ทั้งสองรูปแบบสร้างความเหนื่อยล้าไม่แพ้กัน แต่การตระหนักว่าความกดดันนั้นมาจากที่ใดจะช่วยให้คุณเริ่มจัดการกับมันได้

มาตรฐานสูง vs. ความคาดหวังที่ไม่สมจริง

การมีมาตรฐานสูงไม่ใช่เรื่องผิด—มันช่วยให้คุณผลักดันตัวเองและบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่เมื่อมาตรฐานเหล่านั้นกลายเป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริง นั่นคือจุดที่ความสมบูรณ์แบบเริ่มกลายเป็นอันตราย มาตรฐานสูงเป็นแรงจูงใจและสามารถบรรลุได้ ในขณะที่ความคาดหวังที่ไม่สมจริงเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุ ทำให้คุณผิดหวังหรือติดอยู่ในวงจรของการแก้ไขที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ตัวอย่าง:

การมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานคุณภาพสูงภายในกำหนดเวลาเป็นมาตรฐานที่ดี แต่การคิดอยู่เสมอว่า "สิ่งนี้ต้องสมบูรณ์แบบ หรือมันคือความล้มเหลว" เป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริงซึ่งอาจนำไปสู่การผัดวันประกันพรุ่งหรือความเครียด

ผลกระทบเชิงลบของความสมบูรณ์แบบ

แม้ว่าความสมบูรณ์แบบอาจดูเหมือนมีประโยชน์ในเบื้องต้น แต่มันสามารถกลายเป็นดาบสองคมได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะผลักดันไปสู่ความสำเร็จ มันมักนำไปสู่ความผิดหวัง ความเหนื่อยล้า และความก้าวหน้าที่ย่ำอยู่กับที่

นี่คือผลกระทบเชิงลบบางประการของความสมบูรณ์แบบ:

  • การผัดวันประกันพรุ่ง: หากคุณเป็นคนสมบูรณ์แบบ คุณมักจะผัดวันประกันพรุ่งเพราะกลัวว่าจะทำไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอาจนำไปสู่การพลาดกำหนดส่งงานและรู้สึกเครียด
  • ภาวะหมดไฟ: คุณมีแนวโน้มที่จะประสบภาวะหมดไฟมากขึ้นเพราะคุณผลักดันตัวเองอย่างต่อเนื่องจนถึงขีดจำกัด สิ่งนี้นำไปสู่ความเหนื่อยล้าความอ่อนล้าทางจิตใจ และอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้
  • ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า: คุณมีแนวโน้มที่จะประสบกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้มากขึ้นเช่นกัน สาเหตุนี้เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการทำผิดพลาดและการไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังได้
  • ความสัมพันธ์ที่เสียหาย: ในฐานะคนที่มีความสมบูรณ์แบบ คนอื่นอาจรู้สึกยากที่จะอยู่ใกล้คุณ คุณอาจดูเป็นคนเรียกร้อง วิจารณ์ และไม่ยืดหยุ่น สิ่งนี้สามารถทำลายความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานได้
  • ความคิดสร้างสรรค์ลดลง: คุณอาจกลัวที่จะเสี่ยงอยู่บ่อยครั้ง สิ่งนี้อาจจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของคุณและทำให้คุณไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆ
  • อุปสรรคในอาชีพ: คุณอาจกลัวการทำผิดพลาดมากจนพลาดโอกาสต่างๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อโอกาสในอาชีพของคุณ

หากคุณกำลังประสบกับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้และต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ อย่ากังวลไป เรามีเคล็ดลับดีๆ สำหรับคุณ!

กลยุทธ์ในการเอาชนะความสมบูรณ์แบบ

การเอาชนะความสมบูรณ์แบบคือการมีแนวทางที่สมดุล—มุ่งเน้นที่ความก้าวหน้าแทนที่จะเป็นความสมบูรณ์แบบ และใช้เครื่องมือที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนั้น นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามามีบทบาท

ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งสำหรับการวางแผนงาน การดำเนินการ และการติดตาม สามารถเป็นเครื่องมือที่คุณพึ่งพาได้เมื่อคุณกำลังเรียนรู้วิธีเอาชนะความสมบูรณ์แบบในที่ทำงาน มันช่วยให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก

ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง

หนึ่งในความท้าทายหลักสำหรับผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบคือการตั้งมาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้ ด้วยฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUpคุณสามารถแบ่งงานที่ดูน่ากลัวออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถทำได้จริง แทนที่จะมุ่งหวังผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่สามารถบรรลุได้ คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่สมจริง วัดผลได้ และบรรลุได้ ซึ่งจะติดตามและกระตุ้นความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลา

ตัวอย่าง:

❌ เป้าหมายของคนสมบูรณ์แบบ: สร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ไร้ที่ติพร้อมทุกฟีเจอร์ที่จินตนาการได้

การแบ่งเป้าหมายตามหมุดหมายใน ClickUp Goals:

ระยะที่ 1: รากฐาน MVP (2 สัปดาห์)

  • ตั้งค่าโครงสร้างโครงการพื้นฐาน
  • สร้างการยืนยันตัวตนของผู้ใช้
  • ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลอย่างง่าย
  • สร้างแม่แบบหน้าแลนดิ้ง

ระยะที่ 2: ฟีเจอร์การช้อปปิ้งหลัก (3 สัปดาห์)

  1. หน้ารายการสินค้า (1 สัปดาห์)
  • เค้าโครงตารางพื้นฐาน
  • บัตรสินค้า
  • การกรองแบบง่าย
  1. รถเข็นสินค้า (1 สัปดาห์)
  • เพิ่ม/ลบรายการ
  • อัปเดตปริมาณ
  1. ขั้นตอนการชำระเงิน (1 สัปดาห์)
  • แบบฟอร์มการชำระเงิน
  • สรุปคำสั่งซื้อ

ระยะที่ 3: ประสบการณ์ผู้ใช้ (2 สัปดาห์)

  • ฟังก์ชันการค้นหา
  • หมวดหมู่สินค้า
  • โปรไฟล์ผู้ใช้พื้นฐาน
  • ประวัติการสั่งซื้อ

ระยะที่ 4: การทดสอบและปรับปรุง (2 สัปดาห์)

  • การทดสอบหน่วยสำหรับคุณสมบัติหลัก
  • การตอบสนองบนมือถือ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • การทบทวนความปลอดภัย

ระยะที่ 5: การเตรียมการเปิดตัว (2 สัปดาห์)

  • เอกสารการเปิดตัว
  • การทดสอบเบต้าด้วยผู้ใช้ห้าคน
  • การแก้ไขข้อบกพร่องจากข้อเสนอแนะ
  • การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์

แทนที่จะพยายามสร้างทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบในคราวเดียว วิธีการนี้ เริ่มต้นด้วย MVP ที่ใช้งานได้ เพิ่มฟีเจอร์ทีละน้อย มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถทดสอบได้ และแสดงให้เห็นความคืบหน้าผ่านความสำเร็จเล็กๆ

แบ่งงานที่ดูยากให้กลายเป็นเป้าหมายที่ทำได้ด้วย ClickUp Goals และเรียนรู้วิธีเอาชนะความสมบูรณ์แบบในที่ทำงาน
แบ่งความฝันใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน และเฉลิมฉลองทุกความสำเร็จด้วย ClickUp Goals

ไม่ว่าจะเป็นการส่งงานตามกำหนดเวลาหรือการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความสำเร็จของคุณทีละขั้นตอน ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมโดยไม่ต้องหมกมุ่นกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ

ยอมรับข้อผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้

ความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลว—แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตClickUp Tasksช่วยให้คุณบันทึกบทเรียนที่ได้จากข้อผิดพลาดของคุณเข้าสู่ระบบการจัดการงานของคุณโดยตรงด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

รายการตรวจสอบใน ClickUp สำหรับการเรียนรู้ที่สำคัญหรือการสะท้อนหลังการทำงาน และเรียนรู้วิธีเอาชนะความสมบูรณ์แบบในที่ทำงาน
จัดระเบียบงานของคุณ ตั้งลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Tasks
  • ความคิดเห็น: เพิ่มความคิดเห็นใน ClickUpลงในงานขณะที่คุณดำเนินการ เพื่อบันทึกข้อสังเกต บทเรียน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถแท็กสมาชิกในทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับอุปสรรคหรือความสำเร็จ สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น 'ความท้าทาย' หรือ 'บทเรียนที่ได้รับ' เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญจากงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ติดตามประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้ตลอดเวลา
  • ไฟล์แนบ: อัปโหลดภาพหน้าจอ เอกสาร หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องที่แสดงผลลัพธ์ของการดำเนินการเฉพาะ การบันทึกภาพเหล่านี้สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบผลลัพธ์และทำความเข้าใจว่าควรมีการปรับปรุงใดบ้าง
  • รายการตรวจสอบ: สร้างรายการตรวจสอบใน ClickUpสำหรับการเรียนรู้ที่สำคัญหรือการสะท้อนหลังการทำงาน สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแนวทางสำหรับโครงการในอนาคต ช่วยให้คุณจดจำสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามการพัฒนาของคุณและเปลี่ยนความคิดของคุณจากความกลัวความล้มเหลวไปสู่การยอมรับมันว่าเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของเส้นทาง

เฉลิมฉลองชัยชนะของคุณ

ผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบมักจะเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปสู่งานต่อไปโดยไม่หยุดเพื่อรับรู้ถึงความก้าวหน้าและเพลิดเพลินกับชีวิต ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามและเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณได้อย่างง่ายดาย ทุกงานที่เสร็จสมบูรณ์ ทุกความสำเร็จ หรือทุกเป้าหมายที่บรรลุ จะทำให้คุณมีเหตุผลที่จะหยุดและไตร่ตรองถึงเส้นทางที่คุณได้ก้าวผ่านมา

การเห็นงานที่ถูกทำเครื่องหมายว่า 'เสร็จสิ้น' แบบเรียลไทม์ช่วยต่อสู้กับแนวโน้มของคนชอบความสมบูรณ์แบบที่มักมองข้ามความสำเร็จ นอกจากนี้มุมมองที่ปรับแต่งได้ของ ClickUpยังช่วยให้คุณเน้นงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งช่วยสนับสนุนผลกระทบเชิงบวกของงานของคุณ

ใช้มุมมองของ ClickUp เพื่อปรับแต่งการแสดงภาพของกระบวนการทำงาน
ใช้มุมมอง ClickUp เพื่อปรับแต่งการแสดงภาพการทำงานและจัดการงานได้ดีขึ้น

จำกัดเวลาที่ใช้กับงาน

หนึ่งในกับดักสำคัญของความเป็นคนสมบูรณ์แบบคือการใช้เวลาไปกับงานมากเกินไปเพื่อไล่ตามผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งไม่สามารถบรรลุได้ สิ่งนี้ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานและนำไปสู่ความหงุดหงิด ความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักเกินไป และการพลาดกำหนดเวลา

ฟีเจอร์การติดตามเวลาและการประมาณเวลาของ ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน เพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผนโดยไม่เสียเวลาไปกับรายละเอียดมากเกินไปหรือจัดการงานอย่างละเอียดเกินไป

การติดตามเวลาด้วย ClickUp

ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ

เรียนรู้วิธีเอาชนะความสมบูรณ์แบบในที่ทำงานด้วยการใช้ ClickUp Time Tracking เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ
ควบคุมเวลาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp

ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp คุณสามารถ:

  • กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนโดยกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน ซึ่งช่วยให้คุณมีสมาธิและป้องกันการทำงานหนักเกินไป
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานไม่ล้นมือและคุณไม่สูญเสียการควบคุมวันของคุณ
  • สร้างรายงานที่แสดงรายละเอียดการใช้เวลาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถระบุและแก้ไขรูปแบบที่เป็นอันตรายได้

การประมาณเวลาใน ClickUp

นอกเหนือจากการติดตามเวลาแล้ว คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จาก "การประมาณเวลา"ใน ClickUp ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครที่ช่วยคุณทำนายระยะเวลาที่งานควรใช้เวลาได้. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่เป็นจริงได้ตั้งแต่ต้น.

ใช้การประมาณเวลาใน ClickUp เพื่อกำหนดขีดจำกัดเวลาที่เป็นจริงตั้งแต่เริ่มต้น
ตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงสำหรับงานของคุณ และส่งมอบโครงการตรงเวลาด้วย ClickUp Time Estimates

นี่คือวิธีที่การประมาณเวลาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเอาชนะความสมบูรณ์แบบ:

  • ประมาณเวลาที่คุณคิดว่างานหนึ่งควรใช้เวลานานเท่าไร สิ่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบซึ่งอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการปรับแต่งรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
  • เปรียบเทียบเวลาที่คุณใช้กับประมาณการเริ่มต้นหลังจากเสร็จสิ้นงาน เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะช่วยให้คนที่มีความสมบูรณ์แบบพัฒนาความรู้สึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน
  • วางแผนการทำงานทั้งวันของคุณโดยจัดสรรช่วงเวลาที่เหมาะสมตามความเป็นจริง คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าควรใช้เวลาเท่าไรกับแต่ละงาน เพื่อไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงในการเตรียมงานนำเสนอ ฟีเจอร์ประมาณเวลาจะช่วยให้คุณควบคุมงานให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด แทนที่จะใช้เวลาทั้งวันไปกับการปรับแต่งงานนั้น

นั่นยังไม่หมด! ClickUp ยังมีเทมเพลตในตัวที่ช่วยให้คุณทำงานนี้ง่ายขึ้นอีกด้วยเทมเพลตแผ่นจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบกิจกรรมประจำวัน การประมาณเวลา และชั่วโมงที่ติดตามได้ในที่เดียว

เทมเพลตแผ่นงานการจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ควบคุมวันของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการเวลาส่วนตัวของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • วางแผนวันหรือสัปดาห์ของคุณโดยประมาณเวลาสำหรับแต่ละงาน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่รับภาระงานมากเกินไป
  • ติดตามความคืบหน้าของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ติดตามเวลา เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าคุณอยู่ในกำหนดเวลาหรือไม่
  • ทบทวนและสะท้อนความคิดในตอนท้ายของวัน มองหาจุดที่แนวโน้มความสมบูรณ์แบบอาจแทรกซึมเข้ามา และปรับปรุงเพื่อวันถัดไป

ขอความคิดเห็น

ผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบมักมีปัญหาในการแบ่งปันผลงานของตน รอจนกว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบก่อนที่จะให้ผู้อื่นได้เห็น แต่ในความเป็นจริง การแบ่งปันผลงานของคุณตั้งแต่เนิ่นๆ และบ่อยครั้ง จะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำที่สร้างสรรค์ ปรับปรุงผลงานได้รวดเร็วขึ้น ตรวจสอบว่าคุณกำลังเดินทางในทิศทางที่ถูกต้อง และป้องกันไม่ให้คุณติดอยู่ในวงจรของผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบ

ด้วย ClickUp การขอความคิดเห็นเป็นเรื่องง่ายและผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ ทำให้การร่วมมือเป็นส่วนสำคัญของงานประจำวันของคุณ

ฟีเจอร์แชทของ ClickUpเป็นตัวเปลี่ยนเกมเมื่อพูดถึงการรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ แทนที่จะต้องพึ่งพาอีเมลที่กระจัดกระจายหรือแอปส่งข้อความแยกต่างหาก คุณสามารถแชทได้โดยตรงภายใน ClickUp ทำให้งานและการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการอยู่ในที่เดียว

การสื่อสารแบบทันทีนี้ช่วยให้ผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบเลิกนิสัยการทำงานอย่างโดดเดี่ยว มันช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่มีคุณค่าจากผู้อื่นตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการ ทำให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ติดอยู่ในวงจรของการแก้ไขที่ไม่มีที่สิ้นสุด

รับคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์โดยตรงด้วย ClickUp Chat
เชื่อมต่อกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ แบ่งปันไอเดีย และทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นด้วย ClickUp Chat

ความคิดเห็นของ ClickUp ยังช่วยให้การรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานหรือโครงการเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องง่ายขึ้น แทนที่จะต้องรอการประชุมเต็มรูปแบบหรือตามหาข้อเสนอแนะทางอีเมล คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงในงานที่คุณกำลังทำอยู่

ความคิดเห็นใน ClickUp เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานหรือโครงการเฉพาะ
เพิ่มความคิดเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะได้โดยตรงภายในงานเพื่อสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนด้วยความคิดเห็นใน ClickUp

ฟีเจอร์การกล่าวถึงใน ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแจ้งให้บุคคลที่เหมาะสมทราบในเวลาที่เหมาะสม คุณสามารถ '@กล่าวถึง' เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้จัดการในภารกิจหรือความคิดเห็น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะถูกส่งไปยังบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

ใช้การกล่าวถึงใน ClickUp เพื่อดึงคนที่เหมาะสมเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
แท็กเพื่อนร่วมทีมของคุณโดยตรงในภารกิจด้วยการกล่าวถึงใน ClickUp

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากต้องการวิธีจัดการปริมาณงานและจัดสมดุลเวลาอย่างมีระบบมากขึ้นลองใช้เทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUp

ฝึกความเมตตาต่อตนเอง

หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเอาชนะความสมบูรณ์แบบคือการเรียนรู้ที่จะเมตตาต่อตัวเอง คนที่สมบูรณ์แบบมักมีเสียงวิจารณ์ภายในที่ดังกว่าเสียงของคนอื่น และเสียงวิจารณ์นี้มักจะขยายความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ออกไป

การฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเองคือการเปลี่ยนมุมมองจากการตัดสินตนเองอย่างรุนแรงไปสู่ความเข้าใจและความอดทน งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความเห็นอกเห็นใจตนเองไม่ใช่แค่การรู้สึกดีเท่านั้น—แต่มันนำไปสู่ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ที่ดีขึ้นและระดับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าที่ลดลง

แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำสำเร็จหรือสิ่งที่ผิดพลาด การฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเองจะช่วยให้คุณยอมรับความพยายามที่คุณได้ทุ่มเทไปและยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโต

ยอมรับว่า 'ดีพอแล้ว'

ในบางจุด คนที่สมบูรณ์แบบจำเป็นต้องยอมรับแนวคิดที่ว่า 'ดีพอแล้ว' นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลดมาตรฐานหรือประนีประนอม—แต่หมายถึงการยอมรับว่าการพยายามให้สมบูรณ์แบบอย่างสิ้นเชิงนั้นไม่สมจริงและมักส่งผลเสียมากกว่าผลดี

ความจริงก็คือ ความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง จะมีช่องว่างให้ปรับปรุงอยู่เสมอ แต่นั่นไม่ควรหยุดคุณจากการก้าวไปข้างหน้า การตั้งเป้าหมายที่ 'ดีพอ' มักจะมีประสิทธิภาพและสุขภาพดีกว่า

มุ่งเน้นที่การทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ดีมากกว่าการทำให้สมบูรณ์แบบ เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากแรงกดดันที่ไม่หยุดหย่อนในการทำให้ทุกอย่างถูกต้องทุกประการ บางครั้ง 'ดีพอ' ก็เพียงพอแล้วจริงๆ

อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีเหล่านี้จะช่วยให้คุณก้าวข้ามความสมบูรณ์แบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยปราศจากความเครียด

การรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่อง

การเอาชนะความคิดแบบสมบูรณ์แบบไม่ใช่การแก้ไขเพียงครั้งเดียว แต่เป็นเส้นทางที่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องและการตระหนักรู้ในตนเอง เพื่อรักษาทัศนคติที่ดีต่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงการกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมๆ ควรรวมการสะท้อนตนเองเป็นประจำและการสร้างเครือข่ายสนับสนุนที่แข็งแกร่งเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณ

การสะท้อนตนเองช่วยให้คุณระบุรูปแบบในพฤติกรรมและทัศนคติของคุณ ทำให้ง่ายต่อการสังเกตแนวโน้มการเป็นคนสมบูรณ์แบบ

นี่คือกลยุทธ์การสะท้อนตนเองสำหรับผู้ประสบความสำเร็จสูง:

  • ใช้เวลาสักสองสามนาทีในแต่ละวันเพื่อเขียนเกี่ยวกับความคิดและความรู้สึกของคุณ ทบทวนความสำเร็จของคุณและความคิดแบบสมบูรณ์แบบที่ผุดขึ้นมา
  • ประเมินสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ดีในตอนท้ายของแต่ละสัปดาห์
  • นำเทคนิคการมีสติ เช่น การทำสมาธิหรือการหายใจลึกๆ มาใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความคิดของคุณโดยไม่ตัดสิน

เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเพื่อให้คุณมีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจ

นี่คือวิธีสร้างเครือข่ายที่สนับสนุน:

  • เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน ที่เข้าใจความยากลำบากของคุณ แบ่งปันเป้าหมายของคุณและตรวจสอบความคืบหน้ากันเป็นประจำเพื่อสร้างกำลังใจ
  • เข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือชุมชนออนไลน์ ที่มุ่งเน้นการเอาชนะความสมบูรณ์แบบ การแบ่งปันประสบการณ์ช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
  • พิจารณาพูดคุยกับนักบำบัด เพื่อรับกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดการกับความสมบูรณ์แบบ หากจำเป็น
  • ใช้ฟีเจอร์ความคิดเห็นและแชทของ ClickUp เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายสนับสนุนของคุณ การแบ่งปันข้อคิดและขอคำแนะนำสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณให้แข็งแกร่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม:วิธีรับมือกับความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจในที่ทำงาน

วิธีเอาชนะความสมบูรณ์แบบในที่ทำงานด้วย ClickUp

การเอาชนะความสมบูรณ์แบบในที่ทำงานเป็นเส้นทางที่ต้องใช้ความกล้าหาญ ความเมตตาต่อตนเอง และเครื่องมือที่เหมาะสม

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นพันธมิตรของคุณในการต่อสู้กับความสมบูรณ์แบบ ด้วยการช่วยให้คุณบันทึกงาน ติดตามความคืบหน้า จัดการเวลาได้ดีขึ้น และควบคุมวันของคุณ ClickUp สามารถช่วยให้คุณระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ และเอาชนะความสมบูรณ์แบบได้—ช้าๆ แต่แน่นอน

ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีวันนี้ และก้าวแรกสู่คุณที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น!