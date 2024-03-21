อะไรคือผลิตภาพที่เป็นพิษ? วิธีเอาชนะและป้องกันมัน

การมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มผลผลิตในที่ทำงานเป็นเรื่องธรรมชาติ และเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตการค้นหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานควรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ก็มีความเสี่ยงที่จะทำมากเกินไป เมื่อกลายเป็นความผลิตที่เป็นพิษ คุณไม่ได้เพียงแค่ห่างไกลจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพจิตและร่างกายของทุกคนในที่ทำงานได้
คุณหาสมดุลนั้นได้อย่างไร?
มันเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าประสิทธิภาพที่เป็นพิษหมายถึงอะไร จากนั้นจึงเป็นการระบุสัญญาณที่บ่งบอกว่าทีมของคุณกำลังประสบกับประสิทธิภาพที่เป็นพิษ และทำความเข้าใจถึงสาเหตุของมัน และแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ต้องนำไปสู่การดำเนินการเชิงรุกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเอาชนะประสิทธิภาพที่เป็นพิษ
อะไรคือผลิตภาพที่เป็นพิษ?
ตามชื่อของมัน ผลิตภาพที่เป็นพิษคือปรากฏการณ์ทางอาชีพที่การเพิ่มผลผลิตมากเกินไปจนบดบังทุกแง่มุมอื่นของชีวิต
มีรายการที่ต้องทำอยู่เสมอ เราอยู่ในวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับสมาชิกทีมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อความยุ่งเหยิงนั้นกลายเป็นอุปสรรคต่อสุขภาพกายและใจ มันอาจกลายเป็นผลเสียและอาจเป็นอันตรายได้
ลองนึกถึงพนักงานที่ต้องทำงานทั้งคืนเพราะรู้สึกผิดกับกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึง หรือพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลที่รู้สึกผิดมากพอที่จะใช้เวลาว่างไปกับการพยายามทำตามความคาดหวังที่ไม่สมจริง จากนั้นลองนึกถึงวัฒนธรรมการทำงานหนักที่พยายามปลูกฝังให้พนักงานว่าการหยุดพักหรือการใช้เวลาส่วนตัวเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในอาชีพ
การทำงานที่มากเกินไปไม่ควรถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความขยันหมั่นเพียรที่ดี. ความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชม. ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อนิสัยการทำงานเหล่านี้กลายเป็นความไม่สามารถจัดการเวลาได้ และความต้องการที่จะให้ความสำคัญกับงานมากกว่าสิ่งอื่น ๆ.
สัญญาณและสาเหตุของการผลิตที่เป็นพิษ
การระบุสัญญาณว่าคุณหรือทีมของคุณกำลังประสบกับภาวะผลิตภาพที่เป็นพิษนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวัฒนธรรมองค์กรของคุณปลูกฝังความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จเหนือสิ่งอื่นใด อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณบางประการที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าเมื่อใดที่แนวโน้มในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามธรรมชาติได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
การไม่ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
คอยสังเกตเวลาทำงานของคุณเองและสมาชิกในทีมทุกคน การขาดสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวเป็นหนึ่งในอาการที่พบบ่อยที่สุดของประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นพิษ
มีเหตุผลมากมายที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงนี้ ความรู้สึกผิดที่ซ่อนอยู่ภายในอาจทำให้พนักงานตรวจสอบอีเมลของตนอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะ (แต่ไม่เฉพาะ) เมื่อพวกเขาทำงานจากระยะไกล คุณยังอาจได้ยินสมาชิกในทีมพูดว่าพวกเขาสามารถหาเวลาทำงานนอกเวลาปกติได้มากขึ้นเมื่อเพื่อนร่วมงานไม่รบกวนพวกเขา
การแข่งขันและการเปรียบเทียบที่ไม่เป็นธรรมภายในทีมของคุณ
จรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งสามารถกลายเป็นกับดักที่อันตรายได้เมื่อมันกลายเป็นการแข่งขัน สมาชิกที่ทำงานนานกว่าหรือให้ความสำคัญกับชีวิตครอบครัวลดลงเพียงเพราะต้องการขึ้นสู่จุดสูงสุดของตารางสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของพวกเขาได้อย่างร้ายแรง
อีกครั้ง สิ่งนี้ติดตามและระบุได้ยากกว่าในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล ด้วยการทำงานระยะไกล อาจไม่ง่ายนักที่จะตรวจสอบว่าสมาชิกในทีมมีแนวโน้มที่จะข้ามมื้ออาหารหรือพักเบรกเพียงเพื่อให้งานเสร็จก่อน
มองหาสัญญาณทั่วไปของระดับการแข่งขันที่ไม่ดีต่อสุขภาพนี้ คุณสามารถสังเกตเห็นได้บ่อยครั้งจากการพูดคุยในบริเวณตู้กดน้ำหรือความคิดเห็นที่พูดออกมาโดยไม่ตั้งใจ
ความคาดหวังที่ตั้งขึ้นเองว่าทุกงานต้องได้รับการแก้ไขทันที
ปรากฏการณ์นี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "อคติในการกระทำ" มักมีสาเหตุมาจากความสามารถในการจัดการงานภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมได้ไม่ดี พนักงานที่ทำงานเสร็จหรือตอบอีเมลทันทีอาจพบว่ามันยากที่จะกำหนดขอบเขต พวกเขาไม่สามารถจัดสรรเวลาสำหรับชั่วโมงที่ไม่ใช่การทำงานหรืองานเชิงกลยุทธ์ระยะยาวได้
บ่อยครั้ง พนักงานเหล่านี้ประสบปัญหาจากการขาดแผนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน แต่พวกเขาก็อาจรู้สึกกดดันหรือรู้สึกผิดเกี่ยวกับรายการสิ่งที่ต้องทำของตน จากนั้นพวกเขาจะพยายามรับมือกับความกดดันนั้นด้วยการทำงานอย่างไม่สร้างสรรค์
4 สาเหตุทั่วไปของผลิตภาพที่เป็นพิษ
การผลิตที่เป็นพิษสามารถมาจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย แต่ละแหล่งล้วนคุ้มค่าที่จะใช้เวลาในการสร้างการคาดหวังการผลิตที่ดีขึ้นสำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ
1. วัฒนธรรมการทำงานหนัก
เมื่อผู้นำทางธุรกิจเสนอให้ทำงาน 18 ชั่วโมงต่อวัน ก็ชัดเจนว่าอย่างน้อยบางแนวโน้มของผลิตภาพที่เป็นพิษนั้นมาจากวัฒนธรรมธุรกิจที่ใหญ่กว่าของเรา ความคิดที่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จทำงานหนักกว่าใครๆ เพื่อบรรลุความสำเร็จอาจทำให้ยากที่จะตั้งความคาดหวังที่สมจริงซึ่งส่งเสริมผลิตภาพในขณะที่รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดี
2. วัฒนธรรมองค์กร
สาเหตุทางวัฒนธรรมที่ใหญ่กว่าของความเป็นพิษในการทำงานสามารถพบได้ในหลายสถานที่ทำงานของบุคคล ผู้นำองค์กรและทีมที่ทำงานเป็นเวลานานและให้ความสำคัญกับการทำงานให้สำเร็จเหนือสิ่งอื่นใดจะมีผลกระทบต่อทีมของพวกเขา ซึ่งรู้สึกผิดเมื่อพวกเขาไม่ทำตาม เมื่อวัฒนธรรมองค์กรของคุณล้มเหลวในการกำหนดขอบเขต ความเป็นพิษในการทำงานสามารถกลายเป็นปัญหาที่แพร่หลายได้
3. การทำงานทางไกล
การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่ทำงานจากระยะไกลได้นำมาซึ่งประโยชน์มากมาย แต่ก็ส่งผลให้มีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องทำงานนอกเวลาปกติ การมีงานและอีเมลอยู่ในมือตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ได้เร่งให้เกิดความต้องการที่จะรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพตลอดเวลา แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความเป็นอยู่ที่ดีของคุณก็ตาม
4. ลักษณะภายใน
ท้ายที่สุด บางแง่มุมของผลิตภาพที่เป็นพิษอาจมีต้นกำเนิดมาจากลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีนิสัยแข่งขันสูงอาจมีแนวโน้มให้คุณค่ากับผลิตภาพมากกว่าส่วนอื่น ๆ ของชีวิตตนเองได้เช่นกัน กรณีเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีคุณค่าในตนเองต่ำซึ่งต้องการรู้สึกว่ามีคุณค่าในที่ทำงานผ่านการรู้สึกว่าตนเองมีผลิตภาพ
ผลกระทบเชิงลบของผลิตภาพที่เป็นพิษในที่ทำงาน
มันไม่ใช่แค่ความเชี่ยวชาญทางทฤษฎีเท่านั้น ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ผลิตภาพที่เป็นพิษสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทีมของคุณทั้งหมด ผลกระทบเหล่านี้มีตั้งแต่สุขภาพจิตที่เสื่อมถอยไปจนถึงการลาออกที่เพิ่มขึ้น และที่ขัดแย้งกันคือทีมที่มีประสิทธิภาพน้อยลง
ภาวะหมดไฟในที่ทำงานของทีมคุณ
ภาวะหมดไฟของพนักงานหมายถึงความรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจจนถึงขั้นวิตกกังวลและซึมเศร้า เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดและอาจเป็นอันตรายที่สุดของประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นพิษ ความต้องการที่จะต้องทำงานตลอดเวลาเนื่องจากความคาดหวังที่ไม่สมจริง (ทั้งจากภายในหรือภายนอก) และการไม่สามารถกำหนดขอบเขตได้ อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญซึ่งเกินกว่าประโยชน์ระยะสั้นของการทำงานให้เสร็จ
การเสื่อมของสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ
พนักงานที่ประสบปัญหาผลิตภาพที่เป็นพิษมักมีสุขภาพที่ไม่ดีนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาวะหมดไฟ (แต่ก็เป็นผลมาจากการให้ความสำคัญกับชีวิตส่วนตัวน้อยลง) ทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายของพวกเขาเริ่มเสื่อมลง นอกจากผลกระทบทางจริยธรรมที่รุนแรงแล้ว ยังหมายถึงการจัดการกับวันลาป่วยมากขึ้น ต้องการการพักผ่อนมากขึ้น และมีความต้องการประกันสุขภาพที่สูงขึ้นอีกด้วย
การลดลงของความร่วมมือ
เมื่อทีมของคุณทำงานในวัฒนธรรมแห่งความมีประสิทธิผลที่เป็นพิษ พวกเขาจะเริ่มอยู่ในสภาวะตึงเครียดตลอดเวลา ความไม่สามารถที่จะตระหนักได้ว่าการทำให้งานเสร็จไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น นำไปสู่ปัญหาส่วนตัวและอาจขัดขวางความสามารถในการทำงานร่วมกันได้อย่างร้ายแรง พวกเขาเริ่มแยกตัวออกจากกัน ทำให้องค์กรของคุณไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันได้
ภาวะอัมพาตจากปริมาณงาน
ภาวะอัมพาตจากปริมาณงานเกิดขึ้นเมื่อคุณมีงานมากมายจนต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆ เนื่องจากคุณรู้สึกท่วมท้นตลอดเวลาและไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหน คุณจึงมักไม่ทำอะไรเลย ซึ่งขัดขวางเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ วัฒนธรรมหรือแรงผลักดันภายในที่ผลักดันให้มีปริมาณงานมากขึ้นเรื่อยๆ อาจทำให้ทีมของคุณไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้
เคล็ดลับและวิธีหลีกเลี่ยงการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพ
มันอาจจะแทรกซึมอยู่ในองค์กรของคุณแล้ว หรือคุณอาจเพิ่งเห็นสัญญาณเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร การต่อสู้กับประสิทธิภาพที่เป็นพิษนั้นไม่มีคำว่าเร็วเกินไป
ทุกสถานการณ์อาจต้องการวิธีการที่แตกต่างกันเล็กน้อยในการก้าวไปข้างหน้า บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตพร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม อย่างไรก็ตาม คำแนะนำเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับความพยายามใด ๆ ในการต่อต้านการผลิตที่เป็นพิษ และช่วยให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีสุขภาพจิตที่ดีในขณะที่ให้ประโยชน์แก่องค์กรของคุณทั้งหมด
1. ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต
กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวของพนักงานให้ชัดเจนทุกครั้งที่เป็นไปได้ ให้แน่ใจว่าพวกเขารู้ว่าชีวิตส่วนตัวของพวกเขามีความสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาในที่ทำงาน ค่อยๆ ชี้แนะพนักงานที่ยังคงผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ไม่ได้อยู่ในเวลาที่กำหนดไว้
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าคุณคาดหวังให้ทีมของคุณพร้อมใช้งานเมื่อใด และช่วงเวลาที่พวกเขาสามารถมุ่งเน้นกับเวลาของตนเองได้ หลีกเลี่ยงการตอบอีเมลและข้อความทั้งหมดทันที เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมของคุณ เน้นย้ำถึงประโยชน์ของการมาทำงานด้วยความสดชื่นจากการใช้เวลาช่วงเย็นห่างจากงาน
2. สร้างวัฒนธรรมแห่งประสิทธิภาพการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
ส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับประสิทธิภาพที่เป็นพิษคือการวาดเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างแนวคิดกับการมีความหมายของการมีประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นแทน สิ่งนี้จำเป็นต้องเป็นการศึกษาอย่างน้อยบางส่วน ประเด็นหลายข้อข้างต้นอาจมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณช่วยให้พนักงานเข้าใจว่าการทำงานมากเกินไปสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตของพวกเขาอย่างไร
การสร้างวัฒนธรรมนั้นหมายถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย ผู้บังคับบัญชาและผู้นำทุกคนที่ทีมของคุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยควรปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาสอน เคารพขอบเขต และส่งเสริมผลลัพธ์ที่ดีโดยไม่กดดันมากเกินไป
3. ส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเองและการสะท้อนคิด
บางครั้ง วิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับความมีประสิทธิผลที่เป็นพิษคือการมองเข้าไปข้างในตัวเอง ค้นหาวิธีช่วยให้พนักงานของคุณใช้เวลาสักครู่เพื่อพิจารณาว่าพวกเขาอาจกำลังประสบกับสิ่งนี้หรือไม่ แน่นอนว่าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดนี้
ให้พวกเขาตรวจสอบความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังการผลิตที่เป็นพิษ เช่น:
- ความเร่งรีบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้งานมากขึ้น
- ความรู้สึกเหมือนเป็นคนหลอกลวงหรือความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควร ซึ่งต้องชดเชยด้วยการทำงานมากขึ้น
- ความต้องการภายในที่คงอยู่ตลอดเวลาในการแข่งขันกับผู้อื่นในทีม
- รู้สึกเครียดกับงานมากจนการพักผ่อนใดๆ ก็ทำให้รู้สึกผิด
การช่วยให้ทีมของคุณค้นพบความรู้สึกเหล่านี้และสนับสนุนให้พวกเขาให้ความสำคัญกับมันอย่างจริงจัง จะช่วยให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เพิกเฉยหรือเพียงแค่ทำงานหนักขึ้นเพื่อบรรเทาอาการแทนที่จะรักษาโรคที่แท้จริง
4. ดูแลตัวเอง
แน่นอนว่าการเข้าใจความรู้สึกที่อาจอยู่เบื้องหลังการผลิตที่เป็นพิษนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมดูแลตัวเองอย่างดี
การดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อน การมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพสามารถช่วยได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมงานอดิเรกนอกเวลางาน แม้แต่สิ่งง่ายๆ เช่น การตัดการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งคราว และใช้เวลาคุณภาพในการตัดขาดจากงานอย่างสิ้นเชิง ก็สามารถช่วยได้มาก
โปรดจำไว้ว่า ความรู้สึกและสาเหตุที่แท้จริงของประสิทธิภาพที่เป็นพิษนั้นแตกต่างกัน ซึ่งต้องการการดูแลตนเองในรูปแบบและระดับที่แตกต่างกันไป โปรดอย่าบังคับให้ทีมของคุณทำกิจกรรมที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขา แต่ให้พวกเขาได้มีพื้นที่ในการค้นหาและทำกิจกรรมและการกระทำที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง
5. ส่งเสริมให้มีการพักเบรกเป็นประจำ
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณและ ลด ประสิทธิภาพการทำงาน นั่นคือเหตุผลที่ผู้นำที่ยอดเยี่ยมสนับสนุนให้ทีมทั้งหมดของพวกเขาสร้างเวลาพักไว้ในตารางงานของพวกเขา แม้ว่ามันอาจจะเป็นขั้นตอนที่ขัดแย้งกับสัญชาตญาณสำหรับบางคนก็ตาม ซึ่งรวมถึงการหยุดพักสั้น ๆ ในวันทำงานปกติไปจนถึงการทำให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณได้ใช้วันหยุดพักผ่อนประจำปีของพวกเขาทุกปี
6. กำหนดเป้าหมายและความคาดหวังที่สมจริง
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือการเพิ่มแรงกดดันจากทีมหรือองค์กรให้กับสาเหตุภายในที่ทำให้เกิดการผลิตที่เป็นพิษ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการทำเช่นนั้นได้โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายและความคาดหวังของคุณอยู่ในขอบเขตที่เป็นจริงและสามารถทำได้สำหรับสมาชิกทีมแต่ละคน
เป้าหมายที่ดีที่สุดนั้นตั้งอยู่บนแนวโน้มและสามารถวัดผลได้โดยธรรมชาติ ควรมีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และครอบคลุมถึงทุกคนในทีม ด้วยวิธีนี้ ความรับผิดชอบสามารถกระจายออกไปแทนที่จะกลายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของสมาชิกทีมคนใดคนหนึ่ง
7. ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผย
บางครั้ง สิ่งที่ตรงไปตรงมาที่สุดและในทางกลับกันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับทั้งผู้นำและทีมงานในการทำ คือการพูดคุยกันให้กระจ่าง มันมักจะช่วยระบุสาเหตุและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นพิษ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างยิ่งและเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ในความจริงที่เจ็บปวดในช่วงแรก
คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนในทีมของคุณพูดถึงความรู้สึกของตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง โดยให้ทุกคนรู้ว่าความเครียดหรือความรู้สึกผิดที่เกิดจากการทำงานไม่เพียงพอสามารถนำมาพูดคุยได้อย่างเปิดเผย การสื่อสารแบบเปิดกว้างนี้ยังช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้เกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาการทำงานที่เป็นพิษได้อย่างเป็นธรรมชาติ
8. ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ—อย่างถูกวิธี
สุดท้าย อย่าประเมินพลังของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงานต่ำเกินไปในการสร้างกระบวนการทำงานที่ดีขึ้นเครื่องมือเช่นเทมเพลต สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพและแพลตฟอร์มการจัดการงานสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นมาตรฐาน ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจว่าอะไรที่ต้องทำ ทำงานร่วมกัน และรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาทในสมการนี้
ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณสมบัติอย่างClickUp TasksหรือClickUp Online To-Do Lists ที่สามารถกำหนดขอบเขตชัดเจนว่าอะไรต้องทำเมื่อไหร่และใครต้องทำเท่านั้น แต่สมาชิกแต่ละคนในทีมยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยClickUp Task Priorities ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจนและส่งเสริมสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น
จำไว้ว่าคุณต้องใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้อย่างถูกต้อง
งานควรมีอยู่ในบริบทของโครงการที่มีความสำคัญมากกว่า พร้อมด้วยขั้นตอนการทำงานและการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่ช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจบริบทที่กว้างขึ้นของงาน ทีมควรตกลงกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของงาน แบ่งปันลำดับความสำคัญ และเชื่อมโยงเป้าหมายของพวกเขากับเป้าหมายของทีมและองค์กรที่ใหญ่กว่าโดยตรง แต่เมื่อคุณทำถูกต้อง เครื่องมือเหล่านี้จะสร้างวัฒนธรรมของการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาพโดยมีความเสี่ยงน้อยลงมากที่จะกลายเป็นอันตรายหรือเป็นพิษ
จัดการกับความมีประสิทธิผลที่เป็นพิษด้วย ClickUp
เราไม่ได้บอกว่า ClickUp เป็นทางออกวิเศษสำหรับปัญหาการทำงานที่มากเกินไปหรือเป็นพิษ แนวคิดนี้ลึกซึ้งเกินกว่าที่แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใดแพลตฟอร์มหนึ่งจะสามารถแก้ไขได้ทั้งหมด แต่เมื่อเชื่อมต่อกับโซลูชันอื่นๆ การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทักษะการจัดการงานที่ดีสามารถช่วยคุณได้มากในการแก้ไขปัญหานี้
ที่ดีที่สุดคือคุณสามารถเริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องมีการผูกมัดระยะยาวสมัครบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้ และเริ่มต่อสู้กับผลิตภาพที่เป็นพิษเพื่อตัวคุณเองและทีมของคุณ